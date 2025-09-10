10 SET 2025
rubriche

Asiatica - Rallentamento dell'economia, privilegi dell'élite, violenza della polizia: perché si protesta in Indonesia

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 32 min 39 sec
A cura di Luciana Bruno
Player
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospite Guido Creta, Ricercatore post doc, docente a contratto presso La Sapienza per la cattedra Asean history and politics.

Puntata di "Asiatica - Rallentamento dell'economia, privilegi dell'élite, violenza della polizia: perché si protesta in Indonesia" di mercoledì 10 settembre 2025 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Guido Creta (docente a contratto presso La Sapienza per la cattedra Asean history and politics).

Tra gli argomenti discussi: Asia.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 32 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buonasera chi ci ascolta qui su radio radicale l'appuntamento è con asiatica a chi vi parla Valeria Manieri collegato da Bangkok Francesco Radicioni corrispondente dall'Asia e co-conduttore di questa rubrica buona sera Francesco
Valeria buonasera che ci ascolta
Grazie per essere con noi bentornato dopo un po'di tempo che era assente qui nella nostra rubrica Guido Creta ricercatore post doc è docente a contratto alla Sapienza per la cattedra di aziende History and Politics
Bentornato
Buonasera a tutti
Ci spostiamo questa settimana in Indonesia è stato settembre un'ampia di settembre davvero molto impegnativo perché l'Indonesia è stata teatro di estese proteste antigovernative manifestazione in diverse importanti città tra cui Giakarta
Quando un grande poc'ci sono diversi motivi che hanno portato ovviamente a queste accese proteste che hanno a che fare ad esempio on le tensioni per l'aumento degli stipendi dei parlamentari per le violenze la polizia e ancora per altri temi perché riguardano corruzione
E privilegerà classe politica di cui parleremo
Diffusamente solo ora punto qualche flash Francesco da dove iniziamo il nostro racconto stasera
Siccome ricorda di Valeria qui in Asia un inizio di settembre di manifestazioni torneremo nelle prossime puntate su cui lo che sta succedendo in queste ore in Nepal dove appunto si è dimesso il primo ministro e ci sono state enormi proteste a a Kathmandu anche lì
Prendendo di mira proprio la classe politica una classe politica considerata corrotta un una impossibilità soprattutto per le nuove generazioni di entrare nel nel nel potere in società insistere ma mente e estremamente giovani
E noti appunto come ricordavi ci occupiamo di Indonesia perché mentre gli occhi del mondo erano nei giorni scorsi su Pechino
E sulla vertice della scosso la grande parata di Tienanmen di cui siamo occupati la scorsa settimana
Indonesia erano in corso queste grandissime grandissime proteste
Che hanno praticamente riguardato tutte le principali città di quello che lo ricordiamo è un arcipelago da duecento settanta milioni di abitanti
Una delle democrazie più popolose del del pianeta il Paese musulmano più a maggioranza musulmana grande più popoloso del catalogo
Le immagini che ci sono arrivate appunto nei giorni scorsi i dati a carte delle altre principali città dell'Indonesia raccontavano appunto di questi scontri
Molto violenti con la polizia di edifici pubblici dati alle fiamme di case dei parlamentari
Presa d'assalto
Come spesso succede poi al di là dell'immagine non si capisce bene che cosa effettivamente sta succedendo negli nei paesi e su questo punto chiederei a Guido di aiutarci a capire partendo proprio dei fatti e cioè per cosa si sta protestando per cosa si è protestato
In Indonesia e e e fiera essenzialmente per le strade delle principali città indonesiana
Sono dunque io cambierei un attimo la cronologia il questa valutazione delle radici molto più profonda
Deliberiamo il nastro quindi sì prego dove ricordiamo asiatica esiste per questo è il punto poter riavvolgere il nastro per mettere le cose nel contesto e quindi lo facciano molto molto volentieri Liguria che
E passato ormai quasi un anno dall'elezione dell'ultimo presidente proposto ganzo
Ex genero dell'ex dittatore Suharto relazione molto controversa preambolo promesso tante cose soprattutto dal punto di vista economico
E nell'arco dei suoi primi già cento giorni se non ci sono stati reali risultati uno dei primi i primi movimenti di protesta risalgono a gennaio febbraio dell'anno scorso
Ricordiamo una resa che l'atto che significa vorrei si oscura un momento di cosa sta principalmente studentesco che però era accusato di essere molto momento di pochi oppositori politici di pro bono
O queste proteste insieme a un altro grande movimento carburante educare un movimento che invitava i giovani indonesiani e lasciare il Paese e a cercare fortuna altrove
Sì è una spegnendo già con il Ramadan ecco il Barollo alla fine di all'inizio di aprile
Tuttavia l'attuale blu resta alle sue origini David Augusto
E quando sono eseguito sette interrompe questo un passaggio molto importante perché vuol dire che tutto questo primo anno di presidenza di parabole o sul pianto è stato segnato
Da proteste
Quindi le i titoli delle scorse settimane non arrivano nella un vuoto pneumatico ma arrivano appunto in
Proteste per svariati temi che un po'ci un po'ce ne corre raccontare oscura Bovo avuto l'ottanta per cento di riconoscimento soltanto indicibile non soltanto i miei primi due amici attraverso promesse molto populista eccetera eccetera ma già da gennaio abbiamo oggi primi segni di forse è un'onda a compresa una particolare violenza da parte della polizia
Cosa accade però poco prima di settembre il quindici agosto dopo il discorso annuale relazione il Preside enti perché la festa d'Indipendenza diciassette in cui probo o anche richiamandosi alla posizione dei dati sì tranviari recidivo ostilità diviene virale un video in cui invece molti legislatori Bartali incantano durante questo discorso negli stessi giorni
O arriva la notizia di un aumento dei benefit per gli alloggi per i parlamentari di un aumento degli stipendi dei parlamentari oltre a tutta una serie di piccoli invidio in cui lì tra veneziana
Mostra l'ostentazione della propria ricchezza è anche un fastidio nei confronti delle classi lavoratrici
Tutto questo porta all'inizio di proteste in non così violenta intorno al venticinque ventisei agosto tuttavia il ventotto durante una di queste proteste viene ucciso raider affermiamo il che in realtà hanno stava partecipando alle proteste
Era stava invadendo un ordine di consegna e deve uccisa dal solo indotte giovamento brutale della polizia che lo investe con con la camionetta dagli ovviamente
Cuore di azione se vogliamo anche di pancia
Tanti altri driver scendono per strada iniziano le proteste accompagna verso nell'area di di pormi altri e le proteste sfondo un po'in tutto il Paese
Unendo le forze lavoratrici appunto dei writer
Con la i movimenti studenteschi ed altre ad altri movimenti politici legata sempre al mondo del lavoro perché perché la classe lavoratrice non se la sente abbandonata dall'élite mentre Lilith sia un ente per gli stipendi salari migliori Sandin assolutamente rispettato
Lo c'era solamente era stato un momento lamenta da dare ai granata buoni chiese no unanime viene anche in altri luoghi nel mondo dello strumento verrebbe
Sì esatto cioè con un benefit rispetto alla casa di tre mila dollari le mie sullo cinque esatto che che significa praticamente che diventava dieci volte il lo stipendio a Giakarta che è una delle città dove gli stipendi sono più alti rispedito Stalin piccolo corretta
Sì sì ma questo è la motivazione di pancia che prossima inserire in tutta un'altra serie di questioni tra Bovo promesso delle cose non sono arrivate
Il Fondo monetario internazionale attesta la crescita delle pile diverse per cui sono quattro virgola sette la promessa degli iniziale era dell'otto per cento e il nuovo ministro delle finanze da sostituire
O la storia Miss eleganza esprimo Oriani
Che è stata testimone del di un attacco a casa sua debba stabilizzata come capro espiatorio in qualche modo ha proposto il suo o di un uovo ministro promette ancora così sotto per cento ma dispone di un esame completamente disilluso circa le promesse di crescita economica
Impaurito anche dal dalla fusione di là sì comunque badavano ad attaccare settori importanti dell'economia indonesiana come l'agroalimentare eccetera
Nel frattempo la risposta di però Bobo
A queste proteste appunto gli incendi di parlare degli attacchi alle stazioni di polizia
è stata un po'strana perché se da un lato ammesso eccessiva violenza della polizia dall'altro lato ha iniziato a parlare di traditori della patria e di terroristi
Parlando di Mike manifestanti
A conosce esso l'eliminazione di questo benefit però nello stesso tempo arrestato più ha fatto restare più di cinquecento seicento persone che tu a tutt'oggi continuano ad essere in carcere
Persone spesso arrestate per incitamento sui social Shumpert partecipazione indiretta alle proteste
Tra questi ci sono anche di dei membri di organizzazioni internazionali anche un altro aspetto importa un più che la carota sembrava voler utilizzare il bar il bastone ha dato praticamente carta bianca alla polizia ma anche coinvolto l'esercito
Che un atto del genere compiuto da Rambo ex generale accusato di violazione dei diritti umani durante la questione di Timor Est
Comunque ex genero ma con la signora dell'Indonesia basta quello cioè non
Di fare il fatto che lo faccia promuovo ebbe è particolarmente diciamo così simbolico genero di Suharto generale a sua volta accusato di violazione dei diritti umani sotto sanzioni americane questo punto perché ricordare
A a memoria diciamo ma diciamo così le forze armate in Indonesia hanno da sempre un ruolo nella politica devo dire non solo in Indonesia mettiamo
O la regione anche là dove parlo io ecco il ruolo luppolo delle forze armate particolarmente presente
Perenne Angonese appunto cioè cioè quella storia indonesiana che
Parla da sé insomma ed ecco tra i vari motivi delle proteste cioè in fondo anche questo che con il nuovo governo o l'idea che i militari possano avere anche funzioni civili è stata nuovamente portata in auge ed era un'idea tolta dalla riforma sino al novantotto e negli ultimi anni già aveva avuto o prime prefigurazione già sotto il governo giochi ma promuovo AG Tito in maniera diretta permettere questo nuovo utile militare gli affari civili
Il l'ultimo rimpasto di governo
Successivo le proteste addirittura inserito altri ex militari suoi fedeli all'interno del governo e questo è un segno evidente un tentativo l'unico di ritorno al passato ma di rimanere in linea con quel passato
Molto più di quanto si poteva pensare all'inizio del mandato del robot
Voi lo facciamo un passo indietro cioè torniamo appunto a chi era presente per le strade di Giakarta cetnici raccontati in apertura di come la società
Civile indonesiana
E comunque vivace
Scesa è scesa per le strade
Ed è uscita per le strade durante l'intero mandato di proposta impianto del neo presidente
Chi era tale prego presenti in modo particolare questa volta tu parlavi in molti hanno parlato dei soprattutto di Rai darà proprio perché per la morte appunto del di un di un raid era che diventato
In qualche modo la miccia della denuncia anche della brutalità delle della polizia indonesiana
Che ci dallo rione di parlare di un fenomeno che è quello di del raider dico Jack una supera indonesiana che che per chi non ha nemmeno esso piede nell'arcipelago
E difficile immaginare quanto sia presente nella vita degli degli degli indonesiani e sei le immediatamente è venuto a creare questo questo confronto tra se vogliamo un po'sicuramente populista ma tra quanto siano più utili di per la vita degli indonesiani i writer rispetto alla classe politica per così evidente
Gocce che in un solo gol cerca anche grave altre abitazioni ormai sono dieci anni che hanno basso Mesia in qualche modo e a dire il vero sono anche utilissime dischi ci ha vissuto molto tempo e l'anno scorso dopo solo sei sette mesi
Devo ammettere che sono stati grandissimo aiuto
Nella vita di tutti i giorni
I rider hanno un forte senso di solidarietà tra loro
Molto molto sviluppo molto ben sviluppato Sempronio possibile definirli come sindacato dei lavoratori delle fabbriche degli anni settanta però chi ci avvicina
Quindi solo sorvolo sulla c'erano gli studenti c'è una casa e una capacità anche organizzativa scusami se rimango ancora un secondo proprio sul sui writer ma anche una capacità organizzativa cioè conoscono il territorio Orio
Si muovono attraverso queste queste queste atta si organizzano attraverso queste aprano questa sua grande
Solidarietà tra di loro Tommaso su dieci sovente ma e sono tra non solo lui
Esatto è fare abbastanza impressione Nobel siano quei temi che ritroviamo un po'dappertutto anche ciò nel mondo occidentale chiaramente e in altre parti del mondo anche per il costo del lavoro percossa evita assolutamente più esasperato ma insomma questo meriterebbe un approfondimento a al attuale tempi progetto che arriva ancora un attimo subito in testa privatizzando esatto
Perché dicevi anche gli studenti sono loro una mano sulla composizione nella nell'entroterra
Due pluri sono diventati simbolo della protesta il rosa il Pink inverte i crimini verde per la divisa
Virare verso di rivolge il rosa perché è il colore di inviti indossati dei movimenti femminili musulmani di fronte a casa del Parlamento per protestare contro gli aumenti
Quindi all'interno di quel sicuramente sì inserito anche un movimento di diritti tra cui quelle leggi Beatty tra cui quello delle donne
Buona parte dei vecchi gruppi o di della classe lavoratrice Carlos sempre partecipato alle proteste inglesi
Un ricorda in parte quello che è accaduto nel novantotto ma non è un nuovo novantotto meno per adesso
Quindi c'è una contestazione di forze all'interno di questi movimenti ovviamente che rappresentano o da parte della società che più sta soffrendo della crisi economica
Che si sente privato dei diritti che si sente minacciata da una Napoli sia sempre più brutale e che si sente impunità Berlusconi che ieri questi eventi questi questi episodi
Di particolare violenza così successioni non sono un'eccezione sono la regola all'interno dello dell'istruzione la polizia indonesiana immonda questa anomala dimenticarle in particolare però negli ultimi tre anni
Sempre più tenenti legati alla la violenza e la pulizia sono l'ho portato un popolo a iniziarono ad esempio fiducia e la pulizia e la polizia non viene vista come garante
Dei diritti della legge ma come
Braccio armato dell'hip hop
Per proteggere gli interessi e le lì Palombo sull'uso indiscriminato dei lacrimogeni in molti hanno fatto visto ho visto no Indonesia
Un parallelo con l'uso che c'era stato a di lacrimogeni all'interno di uno stadio divenne mamma Anna esattorie man mano che aveva creato
Una come si dice in italiano una una cale Ca'che aveva provocato la morte di molte persone centinaia di auto più
Tra cui per diversi bambini e quindi fu uno dei primi o episodi di questa storia della violenza e la polizia che ha fatto però sciolti Oscar pure scherza ma adesso con l'uccisione di torniamo al è venuto fuori perché si inserite all'interno di proteste già avviata
Ma non solo i mesi in cui sono stato invece l'anno scorso ci sono stati almeno decine di eventi del genere di scissioni o illegali da parte della polizia
Scontri a volte tra Bari fazioni dell'abolizione tra esercito e polizia
è un test istituzionalmente oscuri controllo o pezzi
E questo comporta un altro interrogativo nel caso in cui le proteste aumentino suo atteso Artaud scusate il lapsus freudiano Probo
Decida di dichiarare lo stato d'emergenza cioè quindi c'è il rischio se ne parlato in questi giorni e bisogna anche capire il tipo di stato d'emergenza dichiara se quello militare
O quello civile si aggira per garantire questo stato d'emergenza
Si potrebbe evitare uno scontro addirittura tra polizia ed esercito attrattivo divento ma di una dura politica di controllo politico anche perché l'esercito che è stato utilizzato per bloccare le violenze militare sono addestrati per combattere un nemico non per avere a che fare con la società civili ed è una ma cosa va sottolineato
Francesco dove tornare se siete d'accordo perché insomma poi il tempo occorre è un po'anche alla dimensione politica che era contavamo solo o solo in parte no di queste proteste della distanza della casse
Diciamo parlamentare rispetto può alle condizioni del Paese e alle violenze che abbiamo raccontato
Chi è che sta a tuo parere Guido lo chiedo che Francesco interpretando peggio è meglio questa fase così delicata della politica indonesiana chi si mostra diciamo più solidale rispetto a quanto accade nelle piazze nelle strade
E chi invece diciamo
Sta come si suol dire sbagliando via numero e porta
Guido Crepax
Allora questa è un'opinione prettamente persona secondo me troppo presto anche per analizzare questo aspetto lo dico in tutta onestà non riesco ancora ad essermi convinto di quello che penso forzoso Imeri fatti riesco a darmi delle spiegazioni ma o tutto quello che c'è dietro difficile da analizzare
Io sono convinto che Trouble in qualche modo utilizzerà questi eventi per consolidare ancora di più il suo povera anche all'interno del Parlamento
Parlamento che ha undici un po'particolare su antenne si alimenta si creano diciamo così grandi coalizioni multipartitiche e attualmente l'unica l'unico partito che non fa parte della maggioranza e il Partito Democratico di lotta di megawatt su Van Gogh che comunque collabora
Alcun propongo
Quindi solidale quello che saliranno sbaglio se non sbaglio il partito dei media o atti a esista ha espresso anche la presidente la speaker del Parlamento virale perché è stata una delle figure più attaccate dai intende dei manifestanti per dire quanto almeno questa è stata l'impressione ma ripeto io da lontano
Non sono in Indonesia e di manifestazioni
Più antipolitiche Giuseppe che della politica che contro il Governo questa del bene è stata l'impressione però dimmi tu Guido se dovuto scusate se sono vere le suore di pancia controlli
Scene Rizza una guida politica specifica perché si immagina tranne alcuni movimenti che non fanno parte del Parlamento ma se mangiamo partiti hanno fatto parte del Parlamento
Il primo che ha in mente la Bur pagine poi è sceso parti compravo non c'è una una forza politica all'interno del del premier in grado di esprimere una vera e propria solidarietà
Con acquisì movimenti indubbiamente la parte del dello staff di Ibra Bosa cercando di cavalcare l'onda trovando capri espiatori e promettendo nuove o numeri crescita nuove nuove concessioni ma sì più un modo per calmare le acque che altro sicuramente all'interno dell'Accademia o il mondo letteratura cinema cioè grande vicinanza la protesta o o anche perché già ma da febbraio c'era stato all'interno di questo mondo o un tentativo di segnalare la violenza della polizia
Mi viene in mente la negli ottavi Indonesia dunque la polizia nata a minacciare un gruppo manca per credi la famosa canzone siamo all'alba erba Erba significa aria paga paga in cui o in buona sostanza si accusano la polizia di chiedere troppe tangenti che comunque una cosa legata appunto alle proteste di par condicio favorisce diciamo stipendio atto continua semmai chiedere la la tangente al raider che è costretto invece a rischiare la vita tutti i giorni dal traffico Giakarta per consegnare il cibo
Guido qual è la la la la la soluzione possibile tu ci dice che il prima la reazione da parte di bravo è arrivato un po'in ritardo in realtà almeno questa è stata l'impressione non sapevano bene come le autorità di Giakarta come gestire almeno all'inizio
Quello che stava avvertendo per le strade
E ed è stata una reazione che potremmo definire di bastone e carota
Da un lato ritirando le misure più controverse che avevano provocato le proteste ma dall'altra anche aumentando la repressione Annie
Do la e aumentando la presenza di polizia e di esercito per le strade con l'accusa di sempre questo racconta SMI tantissimo dell'Indonesia
C'è una mano straniera dietro
Questo è stato un uno dei proteste la risoluzione proteste
Aiutato la narrativa complottista partito nel primo Boldi non parlando soltanto della mano straniera
Per esempio la mostra che il nome ma forse una succursale del senso esaltarsi prima va sempre bene va sempre bene non c'è la mano interna
Già all'interno del salone di complotti esista viene accusato risacca Leeds
Imprenditore industriale dell'olio della produzione dello livornese poi vicino all'ex presidente gioco ove e poi è stato accusato sostanza di cose addirittura parla di ex ha dichiarato fuggitivo un latitante l'Inter l'inglese
Ma è un nome che viene utilizzato hospice ogni qual volta si vuole delegittimare
Alcuni alcune proteste la stessa cosa è accaduta sulla resa dell'atto una parte del partito da Bovo usava imprenditori vicino al Partito democratico di megawatt
Spesso si arriva ad accusare il gioco voi tentativo complottista proprio per aumentare il livello di repressione per togliere l'attenzione nel problema reale e il problema economico reale insistendo nel c'è è evidente e non basteranno programma di Fini il deciso dovrà Bovo per la distribuzione del cibo gratis agli studenti e alle donne incinte l'USL in base a quello a risolvere problema onorevole servono soprattutto a disparità la disuguaglianza è sempre pieno
Siamo ancora pochissimi minuti Francesco o quindi credo tre o quattro al massimo quindi abbiamo forse ancora no non solo tema che possiamo andare ad affrontare

Lo lo cito così en passant inizialmente raboso pianto aveva rinunciato ad andare appunto al vertice a Pechino agli incontri a Pechino
Provoca a causa delle proteste dopodiché le proteste si sono in parte calmate e all'ultimo minuto appunto è volato nella capitale cinese
Ed è e e ha avuto un un posto assolutamente di primo piano sulla su Tienanmen
Diciamo concentrati molto sulla fotografia quella ristretta si Jinping Bladimir puntini chi in giù un Silla si è allargata quella fotografia di pochissimo
Si potevano vedere altri due leader che sono fondamentali per la Cina da un lato proprio il proprio sul pianto dall'altro il leader del Kazakistan
E questo dava anche l'idea di due regioni del mondo che sono molto molto importanti per per la Repubblica popolare
Tra l'altro proprio ha fatto proprio il suo primo via aggio a internazionale a Pechino dopo le elezioni andar volando però subito dopo in America
E e sulla scena internazionali invece
C'era stato invitato all'ultimo vertice delle G sei
Ma ha detto devo andare da Putin ho già preso appuntamento con con Putin per raccontare così molto brevemente quella che è stata anche la agenda che la gente la tradizionale della
Dell'inglese della politica estera indonesiana
L'ultima domanda che farei a Guido però è ancora un attimo di rimanere su la politica Interna perché appunto ci ricordarli provo in quanto continua con in continuità con la dall'ex presidente giocò qui
Era stato eletto po'una manciata di mesi fa
Con un grande sostegno con un grande sostegno popolare

Che appunto perché in pochi Nisi tutto questo sembra essersi incrinato e quali sono se si riesce a capire i rapporti con il suo numero due che nella fingendo i nastri che dell'Indonesia e proprio il figlio di
Dell'ex presidente gioco qui grande promesso almeno un po'prima di
Lo a lottare proprio contro le dinastie Politi e come sempre succede in questi casi ne ha creata una sua
Dunque inutili la Roma non so dai modi principali per il Carlo il gradimento di di però boh erano comprensibili già prima della sua elezione le promesse elettorali fa parte erano irraggiungibile di accordi con uso come di portare avanti i progetti precedenti Corsano dal punto di vista il bilancio con questa promessa
Non è riuscito a trattenersi dalla sua formazione militare repressiva e quei soldi lo Stato subito
Vini criticato spesso anche per gli atteggiamenti internazionale perché spesso viaggio nel cioè anche per queste missioni diplomatiche senza un piano reale e senza l'aiuto dieci testi e prende decisioni a volte
E anche pericolosa capivamo presente sul all'inizio sul Mar cinese meridionale riconoscendo una serie di fatti
E anche per questo criticato il rapporto do anche perché scusa né quella su questo un da un vicolo San Nicolino Rizzo quest'anno che è un processo in atto da anni per precedenti anche da Giada Joplin prima di gioco però
O su tutti elementi
Che arrivò in qualche modo toccato l'incenerimento ma ripeto il problema principale è cioè classe povera che non si sente tradita deriva improbo qualcuno fuori dalle liti in qualche modo
E invece non per adesso cosa dimostra ma io sono anche convinto che lo indirizzerà l'odio per l'élite politica per legge legislatori a suo favore
Come
Come questo bisogna vederlo non mi azzardo dire quello che penso
Ci sarà un aumento della la forza militare sedurre
La rinvio mesi di questo sono quasi certo non torneremo al nuovo ordine perché non ci sono le condizioni però
L'altra domanda era il rapporto con uso contiene farebbe Annan chiederemmo finalmente mentre nei primi mesi sembrava un idillio
Negli ultimi gioco sempre un po'meno presente sempre più criticato o e non credo che il figlio di Giove sia in grado per adesso di minare la forza di prova boh
Dobbiamo dire la quinta voce scomparve altra un altra com'era però Amenhotep volevo ricordare che il trenta settembre sarà l'anniversario di sessanta anni
Del colpo di Stato dell'ascesa di o Suharto dell'uccisione di oltre cinquecento mila euro che sia famose
Hai fatto bene a a ricordarlo e ci fermiamo qui con la promessa de come sempre di tornare anche in inglese aspettare così tanto non solo magari meeting summit internazionali per raccontarvi che cosa succede al netto ovviamente di quello che abbiamo ripercorso in questa mezz'ora deve e proteste che hanno segnato questo avvio di settembre e le grandi tensioni diciamo con anche con le rappresentanze parlamentari con il potere e con la a polizia
Ci torneremo Grazia guidò Creta per essere stato qui con noi grazie compagno di viaggio Francesco Radicioni noi ci risentiamo la prossima settimana sempre per asiatica sempre qui su radio radicale alla prossima

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti