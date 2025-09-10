Ospite Guido Creta, Ricercatore post doc, docente a contratto presso La Sapienza per la cattedra Asean history and politics.
Puntata di "Asiatica - Rallentamento dell'economia, privilegi dell'élite, violenza della polizia: perché si protesta in Indonesia" di mercoledì 10 settembre 2025 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Guido Creta (docente a contratto presso La Sapienza per la cattedra Asean history and politics).
Tra gli argomenti discussi: … Asia.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 32 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
