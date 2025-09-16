Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa

Saluti istituzionali: Cosima Di Stani (Prefetto di Messina), Federico Basile (Sindaco di Messina), Luigi Lombardo (Presidente Corte d’Appel lo), Giovanni Accollla (Arcivescovo di Messina), Giovanna Spatari (Rettrice Università di Messina).



Introduzione Alessandro Chiocchetti (Segretario Generale del Parlamento Europeo), Antonio D'Amato (Procuratore Distrettuale di Messina), Giuseppe Antoci (Parlamentare Europeo).



Modera Andrea Apol lonio (magistrato e scrittore).



Ore 09.30 "Crimine organizzato e armonizzazione dei sistemi penali in Europa dei sistemi penali in Europa".



Intervengono: Vittorio …

Manes (Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Bologna), Costantino Visconti (Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Palermo), Vincenzo Maiello (Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Napoli), Giuseppina Panebianco (Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Messina).



Moderano: Maurizio Scaglione (IlSicilia) - Nuccio Anselmo (Gazzetta del Sud).



Ore 10.30 "Criptovalute e intelligenza artificiale, la cooperazione internazionale e le nuove frontiere dell'economia mafiosa".



Intervengono: Bruna Szego (Presidente AMLA - Ag.



EU Antiriciclaggio), Federica Curtol (Capo Operazioni - Eurojust), Vincenzo Nicolì (Direttore del lo SCO del la Polizia di Stato), Gen.



Vincenzo Molinese (Comandante del ROS dei Carabinieri), Jean Philippe Lecouffe (Direttore Esecutivo Operazioni - Europol), Calogero Ferrara (Procuratore Europeo Delegato - EPPO), Gen.



A.



Nicola Quintavalle (Comandante del lo SCICO Guardia di Finanza).



Moderano: Gaspare Borsellino (Italpress) - Giuseppe Pipitone (Il Fatto Quotidiano).



"Il mutamento delle mafie dai fondi europei al PNRR fino allo spazio virtuale".



Con Antonio D’Amato (Procuratore Distrettuale DDA Messina), Francesco Curcio (Procuratore Distrettuale DDA Catania), Giuseppe Borrelli (Procuratore Distrettuale DDA Reggio Calabria), Maurizio De Lucia (Procuratore Distrettuale DDA Palermo), Salvatore De Luca (Procuratore Distrettuale DDA Caltanissetta).



Moderano: Alessio Ribaudo (Corriere del la Sera) - Elvira Terranova (Adnkronos).



Riflessioni finali: Giuseppe Antoci (Parlamentare Europeo, Presidente Comm.



Politica DMED), Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo).



Moderano: Paolo Borrometi (giornalista e Scrittore) - Paola Cervelli (RAI TG1).



Conclusioni Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo).

