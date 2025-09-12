Introducono Alessandro Capelli e Silvia Roggiani.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Festa dell'Unità Metropolitana - Intervento di Elly Schlein", registrato a Milano venerdì 12 settembre 2025 alle 18:10.



Dibattito organizzato da Partito Democratico.



Sono intervenuti: Silvia Roggiani (deputata, segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia), Alessandro Capelli (segretario metropolitano di Milano, Partito Democratico), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale, Partito Democratico), Jacinda Ardern (già Premier della Nuova Zelanda), Kati Piri (portavoce politica …

estera e asilo Groenlinks PvdA).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci