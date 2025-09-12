12 SET 2025
dibattiti

Festa dell'Unità Metropolitana - Intervento di Elly Schlein

DIBATTITO | - Milano - 18:10 Durata: 1 ora 1 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Partito Democratico
Introducono Alessandro Capelli e Silvia Roggiani.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Festa dell'Unità Metropolitana - Intervento di Elly Schlein", registrato a Milano venerdì 12 settembre 2025 alle 18:10.

Dibattito organizzato da Partito Democratico.

Sono intervenuti: Silvia Roggiani (deputata, segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia), Alessandro Capelli (segretario metropolitano di Milano, Partito Democratico), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale, Partito Democratico), Jacinda Ardern (già Premier della Nuova Zelanda), Kati Piri (portavoce politica estera e asilo Groenlinks PvdA).

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Silvia Roggiani

    deputata, segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia (PD)

    Alessandro Capelli

    segretario metropolitano di Milano (PD)

    18:10 Durata: 5 min 25 sec

  • contributo video

    18:15 Durata: 2 min 10 sec

  • Elly Schlein

    deputata, segretaria nazionale (PD)

    Jacinda Ardern

    già Premier della Nuova Zelanda

    Kati Piri

    portavoce politica estera e asilo Groenlinks PvdA

    18:17 Durata: 53 min 42 sec
Stiamo per iniziare un momento per noi davvero importante non vi sbaglierò niente anche se sapete già tutto
Ma solo per darvi il benvenuto e per dirvi che ovviamente anche da qui ed è molto collegato a quello che succederà dopo su questo palco il nostro primo pensiero è quello che sta accadendo nel mondo
Un mondo dove purtroppo le guerre dominano dove la tragedia il massacro che continua a Gaza ci vede ogni giorno con tutti i pensieri la e a fianco di chi sta portando sulla flottiglia gli aiuti
è una speranza di pace
Ringraziamo il nostro Paolo Romano pièce su quella nave a rappresentare tutte e tutti noi
Oggi si parlerà moltissimo di potere un potere che la destra interpreta in modo assolutamente maschile violento e aggressivo ma le parole che sentiremo oggi invece ci racconteranno di una politica totalmente diversa
Di una leadership di un potere accogliente che cura un potere femminile nel senso più profondo del termine ed è questo che noi vogliamo rappresentare raccontare
Una politica che si prende cura al fianco delle persone e adesso do la parola al nostro segretario metropolitano che ringraziamo per questa festa straordinaria
Alessandro Capelli
Grazie grazie di cuore a tutti a tutti voi di essere qui
Il primo ringraziamento va ovviamente alle centinaia quest'anno di volontari e volontarie che ci hanno permesso di tenere insieme questa festa reale giovani giovani democratici grazie di cuore
Oggi siamo molto emozionati di ospitare questo evento sul palco perché è finalmente c'è una premiere che viene a Milano
Perché ce n'è un'altra che sta incaricato qualche chilometro più vicina restata Nuova Zelanda che non abbiamo mai visto da quando è stata eletta io non so se per voi è una cosa normale che la presidente Giorgia Meloni
Tratti Milano come un bottino da saccheggiare
Trattino nostri comuni come il salvadanaio per deportare la gente in Albania e per costruire il ponte sullo stretto di Messina realizzando il sogno di Silvio Berlusconi e quando si chiede di legiferare di intervenire per aiutare le grandi città
Giorgia Meloni alla risposta fa sgomberare Leoncavallo per dimostrare che hanno ancora quella cultura di potere di controllo che dove c'è cultura dal basso è meglio che non si veda più ecco ci piacerebbe far arrivare qui a un anno e un messaggio al Governo Milano è una città nella sua interezza la città di tre milioni e duecento mila persone
Che ha bisogno di essere non solo al centro dell'Europa ma anche di avere un rapporto costante con l'Italia ed è vergognoso che ci sia una Presidente del Consiglio che è riuscita a patto pare anche il Salone del mobile perché si vergognava di incontrare artigiani e industriali perché deve vergognarsi delle amicizie con Trump e chiedere conto dei dazi
E questa destra qui ha il volto di del generale Vanna ci quello che non so se avete visto l'altro ieri ha fatto un'intervista dicendo che il mondo in difficoltà a causa dell'empatia perché c'è troppa empatia
Probabilmente generale va Nacci non guarda i telegiornali ma io credo che noi anche la questa festa dobbiamo fare uscire con coraggio il messaggio che essere cattivi non può essere un pregio essere cattivi odiare le persone estranee forti coi deboli e deboli con i forti fa schifo non ha niente a che fare con l'umanità e non ha niente a che fare con questa terra
Prima di lasciare il palco volevo fare arrivare un abbraccio è il design a tutte le donne che in questi in queste settimane abbiamo visto subire uno stupro collettivo digitale
Il diamo in un paese e questo lo vorrei dire alle ospiti che saliranno qui che nelle ultime settimane ha assistito agli stupri digitali di massa i gruppi Facebook in cui gli uomini piazzano le foto delle loro mogli perché possono essere bottino di guerra per altri uomini come loro e i siti che prendono foto pubbliche e private e le lasciano alla merce delle voglie dei desideri degli uomini Beccari uomini facciamo insieme reggio una ragione quelle donne non ci appartengono enuncia appartenendo mai ed è per questo che questa sera siamo orgogliosi stimi di ospitare un palco femminista un palco di donne
Un palco di donne che hanno voglia di cambiare il linguaggio il rapporto tra i generi perché quello stiamo cercando di fare noi ambire non solo ad avere il potere ma anche a cambiarle a cambiare le cose
Quindi grazie a tutti a tutti voi di essere qui grazie a chi era il suo possibile questa festa un grande orgoglio e ora vi lascio alle nostre ospiti più attese grazie
Grazie a tutti e grazie a tutti per la vostra partecipazione è stato per me un regalo bellissimo avere quindi azienda avere implicati
Le donne impegno continua a ispirare né e tante e tanti altri ogni giorno tra i progressisti europei io vi ringrazio anche per l'impegno unitario che stiamo mettendo in tutta Italia vi ringrazio perché questa testardaggine unità ha permesso lo dicevo prima di chiudere la stessa alleanza progressista in tutte e sette le regioni che sono al voto siamo al fianco dei nostri candidati siamo al fianco del partito democratico sì siamo con le nostre priorità che sono chiare la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione di questa destra che qui in Lombardia conoscete molto bene no no una sanità per ricchi non una sanità a misura del portafoglio ma una sanità universalistica come quella di Tina Anselmi una sanità che curi chi da solo non ce la fa
La difesa della scuola pubblica dai tagli di sei mila insegnanti
La difesa della scuola pubblica che vuol dire anche moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale
Il lavoro dignitoso a partire dalla battaglia che continuerà contro la precarietà e per un salario minimo perché sotto i nove euro all'ora non è lavoro è sfruttamento non deve essere legale
E accanto al lavoro le politiche industriali che Giorgia Meloni ha completamente dimenticato
Tutti gli imprenditori che incontriamo qui al nord come al sud ieri in Calabria accanto a Pasquale Tridico come prima grande questione ci pongono il costo dell'energia
Abbiamo le bollette più care d'Europa non lo dobbiamo accettare
Possiamo fare come la Spagna possiamo fare come il Portogallo
Possiamo separare il costo dell'energia da quello del gas che è la fonte più chiara e dare respiro alle famiglie italiane e alle imprese italiane per il rilancio della nostra economia
Se Giorgia Meloni in tre anni non l'ha fatto è perché forse non ha il coraggio di intaccare gli extra profitti maturati da un pugno di grandi società energetiche a scapito di tutte le altre imprese le altre famiglie italiane andiamo avanti lavoro politiche industriali diritto alla salute diritto alla scuola e diritti
Diritti sociali e civili che per noi sono inscindibili sono inscindibili come il diritto alla casa
Sono inscindibili come il diritto a supportare per davvero le famiglie non con la retorica vuota di chi poi taglia i fondi per i nidi non protegge l'assegno unico per cui tanto ci siamo battuti
Diritto di tutte le famiglie perché loro non fanno che parlare di Botta retorica sulla famiglia come se fosse una sola tradizionale di cui tanto parlar
Ma che poi nessuno di loro ha
Succede suggerirei un po'di cautela le famiglie sono tante Milano lo sa sono plurali e vanno tutta difesa nel contributo che portano alle nostre comunità nessuna discriminata e soprattutto non si possono discriminare i lo
Profili e le loro figlie per cui continueremo a battersi accanto ai nostri sindaci amministratori che ringrazio per il coraggio anche accanto alle figlie i figli delle coppie oggi editoriali come difenderemo tutte le altre famiglie italiane
Andiamo avanti così con valori che guarda al futuro radicati nel passato e la nostra meravigliosa Costituzione che come tutte e tutti noi è orgogliosamente antifascista grazie al
Tutte grazie a tutti evviva Justin Dardano e viva capi Pirri evviva le feste dell'Unità e invita il partito democratico Forza Milano e viva l'Italia antifascista grazie

