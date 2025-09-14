Saluti del Presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun.



Reading di Luca Barbareschi.



A seguire presentazione dell'ultima pubblicazione del Progetto Talmud "Trattato Makkot" con Rav Riccado Di Segni e Rav Gianfranco Di Segni.



Modera Stefania Piras.



Convegno "XXVI Edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica dal tema "Il popolo del libro"", registrato a Roma domenica 14 settembre 2025 alle 11:06.



L'evento è stato organizzato da Comunità Ebraica di Roma.



Sono intervenuti: Alessandro Luzon (professore di Diritto Europeo in Italia, Francia, Svizzera, già Sottosegretario agli …

affari europei), Victor Fadlun (presidente della Comunità Ebraica di Roma), Civita Di Russo (vice capo di gabinetto del Presidente della Regione Lazio), Silvia Scozzese (vicesindaco e assessore al bilancio di Roma Capitale), Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati), Giorgia Calò (coordinatrice del Centro di cultura della Comunità ebraica di Roma), Luca Barbareschi (attore, regista teatrale, conduttore televisivo già politico italiano), Stefania Piras (giornalista Redattrice al Messaggero), Riccardo Di Segni (rabbino capo della Comunità Ebraica di Roma), Gianfranco Di Segni (biologo molecolare, primo ricercatore del CNR), Giacomo Moscati (assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma), Benedetto Carucci Viterbi (rabbino e scrittore), Ketty Di Porto (attrice), Lia Levi (scrittrice e giornalista italiana), Ester Di Segni (libreria Ebraica), Riccardo Pacifici (vicepresidente European Jewish Association).



Tra gli argomenti discussi: Cultura, Ebraismo, Ebrei, Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 3 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci