15 SET 2025
dibattiti

La Cina nel mondo multipolare

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 1 ora 51 min
A cura di Silvio Farina
Organizzato dal Centro studi sulla Cina contemporanea (CSCC).

Introduce Antonio Misiani.

Intervengono: Vinicio Peluffo, Alberto Bradanini, Lorenzo Riccardi, Alessandra Cappelletti, Alessandro Geraci.

Modera Alessia Paolillo.

Convegno "La Cina nel mondo multipolare", registrato a Roma lunedì 15 settembre 2025 alle ore 10:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 51 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
