La nuda verità - Malati di SLA, contro ogni forma di abbandono. Lettera al Presidente Mattarella

Maria Antonietta Farina Coscioni scrive al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella.



“Caro Presidente, mi rivolgo a Lei, attento custode e garante della legalità costituzionale, garante di quel preziosissimo articolo 32.



In passato, nel 2017, tra “gli esempi civili”, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani, Lei ha scelto un malato di SLA, nominandolo Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: per la determinazione e la forza d'animo con cui ha portato a compimento una terrazza sul mare attrezzata per ospitare senza alcun tipo …

di barriera, malati di SLA.



La sclerosi laterale amiotrofica rappresenta tra le malattie neurodegenerative, il paradigma della complessità del vivere.



Aspetti clinici, fisici, psicologici, economici e sociali ne caratterizzano il decorso.



La SLA è ancora oggi una malattia inguaribile; con essa si sopravvive, soprattutto si muore.



La malattia, la disabilità e la morte restano le questioni centrali della vita con cui donne e uomini, credenti o meno, sono chiamati a fare i conti.



Di SLA è morto mio marito, Luca Coscioni a soli 38 anni.



Il 20 febbraio prossimo saranno vent’anni dalla sua scomparsa.



È il dolore che fa ridimensionare tutto: la bellezza e la bruttezza dell’esistenza, il rispetto della parola data, la lealtà contro la fedeltà, la gratitudine ricevuta o il grazie che non ci fu mai riconosciuto, a partire dalla politica.



Perché c’è la politica che umilia, che umilia i malati di SLA e le loro famiglie.



E se la SLA non discrimina, se la SLA è democratica: colpisce le persone indipendentemente dal sesso, dall’etnia, dallo stato sociale o economico, se non teme nazionalità o confini, se per ogni persona cui viene diagnosticata, l’impatto della malattia sarà avvertito per sempre dai suoi cari, indipendentemente da dove vivono o dalla lingua che parlano, oggi parliamo italiano, in una piccola regione del nostro bel Paese.



Vorrei fosse la sceneggiatura di un film fantasy, invece non è un film, è una storia vera, anzi sono cinquanta storie autentiche e drammatiche.



Siamo in Basilicata e le vite sono quelle di più di cinquanta famiglie di malati di sclerosi laterale amiotrofica lasciate sole, abbandonate, in silenzio e silenziate.



Perché? Il Fondo regionale non è stato ripristinato; gli assegni di cura destinati ai malati sono fermi a maggio 2025; l’assistenza e le cure domiciliari non sono priorità nell’agenda politica della Regione.



Volutamente non ho inviato messaggi “privati” di solidarietà a queste famiglie.



Desidero piuttosto che il mio sostegno diventi “fatto” pubblico appellandomi a Lei.



Scegliendo, insieme, di non farci sopraffare dalla tristezza e dal rammarico per quella burocrazia che non salva nessuno.



L’impegno e la mobilitazione devono essere pressanti, ancora, per i malati di SLA che non hanno quella continuità assistenziale e quel conforto di cui hanno diritto, e che per un paese civile dovrebbe essere un dovere assicurare, senza interruzioni.



Per le ipocrisie e le indifferenze della politica, tanti malati devono patire questo ulteriore oltraggio.



Come Luca Coscioni, che fino all’ultimo ha lottato, senza mai darsi per vinto.



Un impegno e un sacrificio che non dimentico, che non dobbiamo dimenticare.”.

