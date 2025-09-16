16 SET 2025
Introduzione Roberta Palmisano (Presidente Terza sezione penale e coordinatore Osservatorio per la Giustizia di comunità).

Intervengono: Stefan Anastasia (Garante regionale dei detenuti), Gherardo Colombo (già Presidente Cassa per le Ammende), David Di Meo (vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto - Regione Lazio), Filippo Giordano (Professore ordinario di Economi aziendale Università LUMSA), Maria Vittoria Menenti (Direttore Ufficio Interdistrettuale esecuzione penale esterna), Luciano Pantarotto (Coordinatore GdL, Giustizia Coonfcooperative Federsolidarietà), Giacinto Siciliano (Provveditore regionale Amministrazione penitenziaria).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Il lavoro strumento privilegiato di reinserimento sociale", registrato a Roma martedì 16 settembre 2025 alle ore 15:16.

Dibattito organizzato da Osservatorio per la Giustizia.

Sono intervenuti: Roberta Palmisano (presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma), Filippo Giordano (ordinario di Economia Aziendale presso l'Università LUMSA di Roma), Gherardo Colombo (già magistrato, saggista), David Di Meo (vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio), Stefano Anastasia (garante Diritti dei Detenuti Regione Lazio), Stefania Perri (dirigente penitenziario), Nunzia Calascibetta (direttore aggiunto dell'Ufficio interdistrettuale Esecuzione penale esterna di Roma), Luciano Pantarotto (coordinatore GdL, Giustizia Coonfcooperative Federsolidarietà).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 24 minuti.

Buongiorno vicini rimane invariata faccio una riduzione drastica Campobasso il dibattito ci muove impone allora Conegliano venissero ruoli e chi ci segue Bernardi ma organici ero
Prevede vorrei spiegare un po'lo spirito che anima l'osservatorio in quello che ci proponiamo di fare in in Breve sappiamo se non ostili ci siamo mossi curatissimo dura avvocatura assieme ai Comuni per cercare di agire per per relative volumi occorre grande debolezze
Per prendersi carico di quelle aspettative deluse questo cinquantino Apl nell'era delle
Impattare con con la giustizia ecco che il processo penale
Chiudiamo e il un corso oltre degli operai di coloro che operano nel processo il concorso delle altre istituzioni sia fondamentale per cercare di
Dare attuazione a tutti quegli istituti un nagisa dure approntata che genericamente facciano ricadere sotto l'ombrello della giustizia divina Gerhard Maria Rosaria
Tra perché i Valar quei percorsi che tale responsabilità d'un autore di reato in maniera da rendere Hillary
Diciamo all'esito del del percorso spesso poi una la prospettiva di vita riversa un cambiamento profondo di quello che rapina supplica senza consapevolezza
Ho avuto può può con l'effetto che può fare insomma
Quindi stamattina la costruzione di questa rete abbiamo costruito l'Osservatorio ad aprile tribunale opera così per anni e prendendosi carico del innanzitutto il problema del sovraffollamento perché
I numeri del carcere però voglio innanzitutto il magistrato perché con un provvedimento del magistrato che il detenuto abilità un carcere
Soprattutto con la complessità che il sistema carcere che poi
Tutto un sistema così complesso che presta vantato contiene una un un approccio operazione l'approccio di niente vogliamo lavorare quindi su su quel fronte
E ha costituito prevalente tanto innanzitutto con il fronte che è costituita dalla cosiddetta pensione sociale e cioè dal condanne aree di per reati pronunciato rilevanti
Però rappresentano un'ombra all'interno del carcere duro indipendente tal attivo dalle nove del due mila venticinque non più di circa nove mila cinquecento detenuti condannabile fino ai ai tre anni condanne non residuo pena
Quindi sono comunque arduo numeri rilevanti sono diciamo a veline
Vedo vedo comunque sono se stese in questo quindi pensiamo poi ci sarà l'Osservatorio si occupa anche di altri organi quattordici Samuele italiani dieci che ci hanno impegnato in questo ciclo di incontri viaggi varare inchiesta cominciati prima dell'estate
Sono stati i bimbi pari tra cui anche quelli impropriamente Dini che interessa anche se per imputati o condannati per reati più gravi ideata da violenze sessuali reati d'igiene anzi richiesto
Quello che vorremmo farne quello è creare all'esito di uno di questi incontri
Il proporre nelle linee operative possano aiutare proprio Milano impercorribile stilisti diciamo i Milene Lele estranei alternative o che comunque depone accompagnarsi
Quelle della retrocesso e De la Pena
Un menu
In in innova in modo unanime
Tantissimi anni slava e anche un po'
Ripeto che fa cioè cercando di capire se
Pagine su questo fronte
Una grana innanzitutto culturale e quindi cercare di incentivare inutilizzati istituti alcuna tratto disabitati
Penso ad esempio alla delle pene sostitutive che ancora sono davvero insignificanti
E capire quanto diciamo quanto queste conversazioni telefoniche gli strumenti operativi che ne usciranno no potranno facilitare Assitalia questa strati diverse
Diciannove abbiamo intenzione di misurare tutto questo perché penso che questo sia fondamentale abbiamo coinvolto in altri incontri sta determinando eccellente oggi Camus
Il professor Giordano un nuovo con voi grande proprio serbatoio
Proprio perché l'occhio cioè nove scientifico di chi vuoto per apatico molto diverso da quello di una queste interferenze Street retrocesso al secondo condoni stimolante vuoti utile pagine diciotto piano di lavoro
Amore o chi è Raul ovviamente un ruolo fondamentale della società che un individuo che in carcere nuova doppiamente
E colpirà considerato deve esserne strumento privilegiato di pensiamo e l'inserimento così recita l'ordinamento penitenziario
E provato scientificamente che nella lavoro a un perché rilevanti sulla anche sulla vicenda
E sulla riduzione della disciplina di lavoro e diciamo all'interno del carcere fatto studiato per la maggior parte
E data di lavoro cosiddetto domestico assoluto e e cioè solo quella qui diciamo impegna i detenuti cosiddetti lavoranti e si occupano di ieri quelle di della pigrizia della della polizia nella la consegna del cingoli sono qualcosa che per l'area della manutenzione ordinaria sono piccoli lavori che però sono fondamentali per la qualità della vita all'interno del carcere e comunque possibili i detenuti
La volante in queste lavorazioni un semplice diciamo condannò una un surplus di professionalità sono ancora soltanto il trentadue per cento virgola novantadue questo nato nel a dicembre pratica ventiquattro quindi comunque a una percentuale
Anche questa molto bassa e un'altra tipologia di lavoro
Intanto è alle dipendenze dell'amministrazione Veneziani quella che si svolge nell'economia attinenti agricoli qui la situazione un'aria viene il tempo e riducendosi sia nel da una rilevato impronte sul ruolo ci sono anche inutili capitoli che si mangia nuovo due questi queste attività
E sui treni quindi impastato lavoravo quasi quattrocento persone al dato del due mila dieci nel due mila ventiquattro solo centoventisette in un anno dire non tanto soltanto il fatto dell'ambientazione di numero di unità
Ma queste lavorazioni hanno rappresentato un'eccellenza si trattava di di di vip di progetti molto interessanti di orticoltura biologica di di di sperimentazione edilizia di frutti tuttora insomma che hanno abbiano progetti molto interessanti le vie che si sono dei corpi continentali
Senta la Biennale di Venezia dell'amministrazione evidenziato ci sono varie inaugurazioni istriani
E per le esigenze di casermaggio di averlo sono le operazioni e porticina all'interno del in carcere gestiti ad andare d'amministrazione evidenziarla su su questo fronte
Piano lavorazioni molto interessanti io visitarlo pari adibita a sala si continua Marinetti edere e ci sono le operazioni che hanno
E hanno impegnato un numero di detenuti anche quindi avviene intanto un pochettino c'erano e progressivamente progressivamente i punti
Pin dal strisciano sindacalismo
All'Inter dal ad andare il Regolamento testi della dell'esecuzione dell'ordinamento Rita si è posto questo problema quindi è stato celle allora introdotto
Ma diciamo un meccanismo di per fare entrare l'inglese e pubbliche e private da dall'esterno all'interno un contratto di comodato sia con attrezzature che che gli spazi
Perché le lavorazioni possano essere affidate abbia parti imprenditoriali locali Mastella carcere queste sono esperienze nuovo più vivace molto più attive e sicuramente un in alcuni minuti Cassibile anche qui individui eccellenza
Una numero i detenuti totali anche qua
Impiegati nelle lavorazioni in queste audizioni quantificate sia alla dipendenze dell'amministrazione sia pendenze di fossili associazione società in presenza esterne e davvero Calderoli risolve solo al trentuno dicembre due mila ventiquattro Milano mille novecentocinquantatré sappiamo non lo ripeto che oggi detenuti presenti sul luogo del potere sessanta sessantotto
Quindi comunque
Quindi la questo problema anche della convenienza del lavoro all'interno del carcere venne per le interi sistemi è stato un problema un problema
Dopo Vito negli anni e gli amici se ne occupa anche nel due mila entra in vigore la legge cosiddetta Smuraglia e con lei gli sgravi contributivi e fiscali delle imprese che operano all'interno del carcere
L'erede e quindi per anticipa diciamo i tagli in un anno ci questo pomeriggio
I puramente professor Giordano ministero mutilati loro professore ordinario di economia aziendale a laburisti dannosa e membro del CMA magari ci racconterà esiti negativi millepiedi questa ricetta gestore si attiva il carcere da tempo deve essere unita alle altre cagliaritani ha presentato questa ricerca promossa da Nagni
Gli enti che beneficiano della legge Smuraglia perché dopo venticinque anni sarà importante ed è importante capire quello che ha funzionato meteora funzionato euro
Sarà anche interessante perché Luca un aspetto quello contatori quindi previsto regna e ha colpito è l'influenza diciamo sull'attività delle delle attività economiche per le imprese straniere all'impegno nel carcere quella niente è stata la vigilanza dinamica
Dell'ambiente istituzionale e quindi della del rapporto che si instaura con amministrazione penitenziaria nel nel singolo istituto
Oggi e pare sentiremo pr proferito Digilander potremo essere quando lei però la dottoressa reciproca anche magari raccontare quello che quello che quella che è la vostra al presidente e a nascondere dai killer e grato con Longo collegato con noi tale da remoto perché appena c'è stato soluzioni indesiderati passando innate e Castan merende
Sicuramente un organismo che sta a cuore fondamentale per bene per per tutto quello che Rizzo
E riguarda i progetti
Ogni picchiarle grande alle lavorazioni anche e al lavoro i detenuti ed internati
E e al miglioramento delle condizioni del carcere questa è la sua finalità anch'oltre i progetti degli assistenza
E c'è tutto quello che riguarda programmi dell'inserimento compreso inserimento lavorativo in molti di questi non c'è il garante che nane Steno Nesta sia in vigore è arrivato
Lui guarda la sera eh pene e quindi saranno eventuali sarà uno sforzo che convengo anche un garante quello che mi sembra fondamentale dire fin d'ora è che
Parlano parlano di una serie di esperienze di eccellenza
Quello che assai bene constatato quanto a questi progetti sono progetti a macchia di leopardo quindi ci sono realtà molto attiene molto punto produttive in tutti i sensi
Con le sue si parlava Carla strategia complessiva che leghi tutte le realtà sul territorio nazionale
E che soprattutto passa a confluire questi interventi che a volte rischiano di essere un po'disordinati coordinandoli con i bisogni dei singoli territori evidentissimo idea penitenziari
Questo sicuramente è un tema su cui bisogna riflettere ma
Quello che interessa l'Osservatorio volersi questo che imitatori i relatori anche anche i relatori di oggi
è più o quello diciamo è la possibilità di avviare i progetti di cui
Per cui che diciamo che sono sul campo non soltanto non soltanto rivolgendomi ai condannati il collega rinunciamo contiene diedero Capozzi
Ma cercare di anticipare per la l'interesse e il e il coinvolgimento a perché questo noi siamo siamo Corte d'Appello di Lecce occupiamoci
Imputati cercare di anticipare la sa lunga e circa replica di coinvolgere nel nel questi progetti
Il anche imputati non soltanto i condannati con pena definitiva
E avevamo anni fa già mi ricordo era una una riunione forse del due mila ventidue e sia nitide iniziato a parlare di questo e e la si faceva riferimento abbiamo già fatto riferimento
All'accordo stipulato in conferenza unificata nel nell'aprile del due mila ventidue e agli progetti di housing sociale che erano Cimo andando tant'è che c'è un cantiere in quel momento
E più finanziari tali da Passamaglia casa mia idea considerata la legge fatture di in quel rapporto
Tanti restante chiarire vice capo di gabinetto di memoria oggi come noi
Dopo l'istituzione della cabina di regia regionale avuto luogo caldo per l'attuazione integrale mestamente ciambellano instancabile per l'attuazione di quell'accordo
E l'ha caricata di significati calendarizziamo pausa poco più ai vini
Di capire qual è lo stato dell'arte qual è quali sono le le decisioni che sono state rese quali sono gli interventi siamo su cui possiamo coinvolgere se se questo è possibile anche aggiunto a una la la attendere
E degli imputati registri
Antonini
è è interessante perché quella cabina di regia Givone l'ammenda del provvedimento che la la istituita anche proprio in questo compito di impiegare le risorse perché porte questa lista dispersione di spesso tante prescrizioni di realizzazione dei progetti ma soprattutto è una dispersione di risorse molto spesso
Uno ogni ente agisce resoconto e quindi non c'è una convergenza questo sicuramente con Perrone Negrut insomma non è non è efficace
E i venti mila ufficio più suonare insieme al trapasso uno storico
Parte nella cabina quindi evidentemente le in oggi come dicevo della dottoressa Stefania rettori blindato dottoressa Calascibetta che cui come quale direttore aggiunto della inviata potranno essere interessanti proprio questo profilo
Noi avevamo
Quello che il Po parlo serbatoio considerato che la cabina di regia in alcune fasi per alcuni del per alcune diciamo per alcune attività pendenti va bene composta anche dai ricorda i presidenti dei tribunali sia sorveglianza che e comunali ordinari che io credo che l'osservatorio Fossa possa farsi guardare la cinghia di trasmissione tra dei bisogni dei clienti dei tribunali del distretto
E e in quello che serie di cabina di regia potrà essere realizzato
Insomma quello che continuano a ripetere nell'incontro di oggi alla stessa finalità è sempre quella che l'integrazione degli interventi delle varie istituzioni del territorio fondamentale che riusciva a capire
Un Natali cercare di vicino al bar sì a quello che ha il monito dell'articolo ventisette della Costituzione sempre
Che noi leggiamo sempre come rivolto alla società alla società tutta
E sotto questo profilo la e penali e del territorio se la
Produciamo Gambarotto sana sarà oggi lui qui proprio terre pilastri per raccontarci Diego posseduta anziché impellenza stanziate per capire quale spalle può essere la sua discorso
L'avevamo già iniziato quando il a questo lo scorso maggio abbiamo abbiamo caso già per il tema della quota di pubblica utilità Luca altra cosa cosa diversa certamente però inchiesta gli sci attori
E noi invece continueremo a parlare mi ha perché quando a dicembre parleremo dei migranti voglio chiudere il ponte in questa
Ricordando uno degli ultimi interventi della presidente stanno ad un incontro che si è svolto Firenze sulla su in carcere l'inclusione sociale intuì la il teste non residenza apparve un adempimento annullate annullata possibilità che gli ospiti dell'impegno incipiente possano diventare Mangone Lanza del crimine cioè anticipato quelle strutture e di anche la la problematica una
Di una prospettiva per il futuro e quindi la prospettiva di lavoro
Grazie parli più importanti in quella sede lanciato utile ideali nella costruzione di un portale della varie pubblicazioni comunque il lavoro
La nuova immigrazione di lavoro tra passo ci sono argomenti che danno e vanno viene campionissimi McDonald ordinanza della Cassazione
Esteso lo sfruttamento lavorativo subito da da una che hanno e stampato in Italia
Stia perché subito nel paese d'origine nei Paesi di transito nel nostro Paese
La vedi l'applicazione dei principi penso viva indiana nella negli altri campi Mendini diamo inizio ai lavori tappe prima per primo parola al professor Giordano e e grazie uno dei luoghi
Rognoni grazie per niente umido
Per rendermi partecipe di questo un lavoro di networking istituzionale oltre che lavoro di come i livelli di produzione culturale di costruzione di un nuovo condiviso diciamo gagliardetti ci pare no portare avanti delle progettualità un prestazionali gridarono nei suoi avesse recita civile quinto è vista proprio nella capacità di influenzare i processi decisionali a livello istituzionale
Mi presento un motivo e quasi più ci conosciamo estroso un professore di economia aziendale
Abbiamo
Dieci anni ormai i temi legati all'organizzazione degli istituti di pena alle ai temi legati all'impatto dei percorsi linee d'azione illazioni in carcere
Ho iniziato come dire perdere curiosità voi
Sono rimasto fondi dentro quello che molti chiamano carceri invece comunque mi sono appassionato a questo questo o questo mondo
Ho costruito amicizie nessuno sono felice dal mio punto di vista di dare un contributo che è un contributo alla prospettiva quella economica aziendale e manageriale che ora prospettiva o diversa
E non è assolutamente sostitutiva rispetto alla ad altre prospettive praticamente presenti ma sicuramente dall'occhio una vista
Che spesso come dire diciamo non non si è in grado di piccole quindi diciamo arricchisce
Quindi il quadro in un contesto che inevitabilmente e multidisciplinare e nel momento in cui vogliamo discutere di soluzioni non possiamo che abbracciare una prospettiva UTC grande tema dei lavori in carcere prima il carattere giuridico devo dire vattene
Voglio dire
Sociologico educativo ricreativo ma anche un tema sono tutti di carattere economico esilio cercano di portarli costruttivo di prospettiva da un anno
Sono parte del segretariato Paolo del penale su questi temi saluto degli salentini che è venuta quindi ad ascoltarci insomma stare con noi che parte parte del segretariato del segretariato voluto dalle sette e trenta alle stanze su tre interessante
Perché diciamo è un luogo di dialogo tra al mondo dell'impresa del non profit il sindacato e quindi cioè un luogo di discussione di proposta
Su su un tema che chiaramente a moltissimi punti di vista sfaccettature che hanno bisogno di creare dei momenti di condivisione per elaborare anche lì proposte
Proposte come dire fattive interessanti al riparo del concetto di sostenibilità
Progetto di solidarietà così sostituita è quello che poi spinto che nella a lavorare su
L'attività di ricerca ancora in corso renderlo già i fruitori della Smuraglia
Quando si parla di lavoro in carcere di solito sarà pronta sempre in testa continuativa ma sistema del collegamento tra lavoro e capacità del lavoro di impattare impegno civile tutto nella qualità la voce
Quale lavoro siamo in grado di proporre alle persone che sono in detenzione no
Concerto di qualità
A diciamo che tante cose parlare di qualità del lavoro significa vuol dire verificare se il lavoro che viene proposto alle persone detenzione sia coerente con quelle che sono le competenze fabbisogni aspettative di queste persone
è un lavoro in grado di fornire competenze qualificanti sono davvero in grado di durare nel tempo il concetto di sostenibilità
Ti porta dietro due aspetti fondamentali questo voluta contesta invernali
Intrecciati tra di loro il tema della durabilità
Aveva bisogno di un lavoro Italia lavoro duraturo queste persone e lui non è una buona Nuoro ciò che accade tremende così interrompe quesiti prendere un anno e magari interrotto un finanziamento finisce la borsa oppure non è un lavoro che si svolge dalle ore al giorno
No quindi abbiamo bisogno di dare durabilità
E durabilità però
Progetti sosteneva aziendale istanza in Sicilia nel tempo
E sia in grado di svolgere al meglio la la funzione istituzionale tutto e quindi abbiamo un bisogno appunto di interrogarci
Quali sono le condizioni affinché questo lavoro sia effettivamente capace di avviare dei percorsi al di là dei percorsi di inclusione
Allora chi siamo diciamo preoccupati di andare a osservare un po'più da vicino prego quello che accade avevano nel mondo Smuraglia già evidenti e quelli quegli attori
Profit non profit che esistono pensionati e molto andando sul semplicemente solo ad osservarli prima di entrare in questa attività di ricerca che abbiamo svolto andando a somministrare un questionario a questi fruitori sia la nostra grossa base dati
Aveva lavorato su due mila ventiquattro abbiamo notato pericolose insomma Motorola manderanno al primo
C'è un grosso problema di continuità dei soggetti che fu ministro dell'Australia
Analizzando i dati del triennio in complessivo di mille struggenti Midori solo fondamentalmente un quarto di questi soggetti è finito
In maniera continuativa nel triennio vuol dire che tre quarti ha avuto accesso alla stipula del mutuo SPÖ degli enti
E questo ha un impatto rispetto alla capacità di utilizzo nega
Ora su un tema di volatilità
Abbiamo situazioni di organizzazioni che sono passati da dieci mila euro sicuramente cinquanta mila son crollate
Vuol dire di per una gita o meno di tenere queste persone
Entro un contesto stabile di lavoro è anche questo ha un suo impatto per poi scendeva dimensionamento
Per le organizzazioni che sono in grado oggi i diciamo dare lavoro stabilmente archivio ritenuti persone di dati sto semplificando maestosi oggi quindi soggetti che uniscono ma di gli importi superiori ai cinquanta mila euro di Smuraglia sono meno del sette per cento
Vuol dire che c'è una frammentazione
In situazioni dove Giannino prospettiva di coltelli equivale vuol dire
Per un soggetto che prende risorse per un anno di Smuraglia o dal lavoro part-time ad un soggetto io vorrei sono ancora repressive però quello che è emerso che riunione la situazione dell'amore in carcere per una situazione negativa punto dei numeri comunque materialmente sono sopra lo sono
Cosa devo proprio penso entusiasmanti però dentro questi nomi non ci sembra anche Orlando se ne va un po'meglio quello che accade
Per possiamo andare avanti
E che vanno va bene
Pensavo pensavo cipriote qualcuno dentro
Non so se li la scheda
Intanto va bene
Nel servizio
Poiché
Ora nella l'andare come dire a cui a somministrare questo questionario Somaschi pronto delle confermo
Poco fortunati con la selezione rispetto ad alcune cose che storico presentate anche raggiunga l'evento da ritenute però fondamentalmente il tema dei lavori in carcere visto un punto di vista economico aziendale
Per avere diciamo portare neanche un concetto di sostenibilità e quindi una vita ha bisogno sostanzialmente le gambe
C'è un tema di sostenibilità economica evidente
Lavoro lavorano la filantropia
C'è c'è anche la filantropia
Gli amici anche al mondo numeri del volontariato non propri fa trattamento partendo avevano in carcere bisogna stare in piedi come attività economica nel questionario noi abbiamo chiaramente rilevato che la maggior parte dei soggetti
E operano da questo contesa sono cooperative sociali di tipo B pure di essere ridotti stando in piedi perché fanno l'ottantacinque per cento del fatturato un'attività commerciale quindi per stare in piedi fu bisogna essere professionali nel lavoro da fare produsse
E di qualità non è sufficiente essere operatori sociali bisogna essere anche imprenditori
Perché
Non è semplice no da dato
Questo contesta le riflessioni possano possono essere tante però c'è questo tema no la debolezza sociale entra in carcere cioè operatore sociale prima che aumentano
E quindi sedute della presa in carico non a starci come imprenditori richiede anche un salto in qualità punto di vista dell'approccio
Poi c'è il tema della sostenibilità sociale
Sei mila Suzanne legato appunto
Almiento ciò come coniugare l'attività economica coordinare la presa in carico no
Il lavoro diciamo uno strumento di di recupero abolire l'intenzione di reinserimento nella misura in cui capace anche i
Importare cura no quindi di assistere queste persone rispetto a una molteplicità di bisogni
In atti Longo che condizione socio economica relazionale ma anche psicologica sanitaria che chiaramente impattano anche su la qualità la produttività di questa organizzazione
Poi c'è tutto il tema anche degli aspetti normativi e burocratici e da lì l'organo alla all'essere dei detenuto no magari può comportare trasferimento la chiamata del magistrato partecipare con certe cose tutta una serie situazioni test presso l'INPS interferiscono con la con la produttività economica non Rocca credo servirà sociale fondamentale fondamentale
Per affinché lavoro sia sia effettivamente un un lavoro un lavoro che include questo sentiero che appunto sul sostenibilità economica
La cooperazione fare un salto di qualità
Sulla sostenibilità sociale la cooperazione sociale costantemente previa in quella che all'interno crociata tutti i soggetti che sono presenti su questa partita quella che hanno principali minimi o no no e base giunti alla prosperità sociale invece l'impresa deve fare grandi passi in avanti nel verso quindi non è la presenza dell'impresa Corvette dentro il carcere assolutamente legato a un salto di qualità rispetto al tema della presa in carico perplesso e importante
Ragionare in una prospettiva collaborativa nudo proprietà nutro
E poi c'è il terzo mago Otelma
Bene stare a posto con i conti al un business model commerciale bene prendersi cura delle persone ma cos'è il tema della qualità del rapporto tra ISVAP attività economica destituzione cassiera
E qui e diciamo per questioni dire sponsor sono molteplici
E passi velocemente alla slide quando deposero già anticipato redatte da invece non nazionale finale vai avanti vai avanti
Pertanto quella residente poche
Abbiamo chiesto sostanzialmente quali sono gli elementi di criticità Aol comunque gli elementi abilitanti allo svolgimento dell'attività lavorativa in carcere ha sicuramente perdita economica il durano se c'è un supporto la direzione qualificato
Vi è anche una presa in carico una leadership perché comunque diciamo istituto di pena è un luogo di lavoro Complesso dove per fare qualsiasi cosa c'è bisogno di un esercizio di leadership cioè un esercizio inutili io dico cucitura organizzativa pericolose non viaggiano in maniera fluida ma c'è sempre bisogno di qualcuno che si fa carico di gestire process o almeno quanto meno di accompagnarlo
Carte bollate e non non cammina nulla perché il non cammina quindi è importante l'esercizio della leadership l'esercizio della leadership esigue
Come dire lo può esercitare un direttore non lo esercitano un comandante lo posso citare un ispettore
Da da qui anche la necessità di pensare a figure che si occupino all'interno degli istituti in maniera specifica di questo impegno e lingue straniere è un è un è un elemento assolutamente di riflessione può essere certo riproposta
Per
Molti ci dicono cambia direttore cambia cambia lo scenario ma non solo
E spiega anche perché la collega gesticola volete Leone inabili grazie si fanno anche i turni di notte no evidente che ci alcune tipologie di attività i chiedono richiedono tempi e poi il tema è appunto della della flessibilità
Al tema della collaborazione e chiede un salto di qualità del rapporto tra Soggetti no
Per collaborare non significa chiuse dentro casa mia no
Per lavorare significa questa è casa nostra cioè
C'è una corresponsabilità rispetto a quello che accade
C'è una flessibilità reciproca prendisole sull'impresa che si deve adeguare ai tempi del calcio col carcere qualcosa di al Fatah come dire creare una una vita Chavo normativo infrastrutturale
Più ospitale no rispetto no alla al lavoro no e quindi
Non è un caso che nel chiedere così qualità questi elementi sia importante imprenditore sociale ci han detto che deve la sua attività sociali l'incarico nel disastro del funzionale
Ma quella della corte l'amministrazione giudiziaria è una cosa importante da
E Suma Sing Sing si propone si si inventa imprenditore quindi un soggetto che propone attività economica evidentemente già le competenze per farlo
E chiudo
Dicendo codesto
Lo scorso fine settimana siamo stati ingessato a Cuneo Parma l'iniziativa si chiama l'articolo ventisette SPÖ
Otto importante alla sua terza edizione
Dove intervenuto anche Gherardo Colombo che saluto un bellissimo tolte serale sul rapporto democrazie carcere un dovere c'era anche Luciano Pancaro Toldo presentante Arrighini federsolidarietà
Ecco la cosa interessante di quell'iniziativa perché era promossa dalla Fondazione industriali il cuore
In collaborazione con le cooperative sociali del territorio e con le istituzioni
C'erano così è un'aggravante dipartita
Mi aggancio a
Ride
A una citazione che ha fatto dottor Pantano per me
Però citato sono sopra proverbio africano viene lunare una persona ci vuole un villaggio ecco per ridono a decidere sul sistema
Ci vuole un
Un dialogo dentro di sé nel comune di tutti gli attori non possiamo fare a meno del non profit
Men che meno delle istituzioni penitenziarie ma non bisogna anche dell'impresa
E abbiamo bisogno degli enti locali abbiamo bisogno di avere una prospettiva orizzontale in visiva ma anche una prospettiva di lungo periodo
Perché se vogliamo ridurre la recidiva dobbiamo assolutamente ragionare in una usa un altro termine colonnello logica di filiera
Cioè dobbiamo preoccuparci
E unico Dio Fogazzi io
In tutta questa vicenda no
Però dobbiamo preoccuparci anche che pezzettino dopo funzionino e quindi creare creare delle collaborazioni
Posso lungamente essere più funzionale raggiungere gli obiettivi che tutti noi auspichiamo e raggiungerà grazie
E grazie grazie per questo questa carrellata e soprattutto questa chiusura e ieri è quella che ci porteranno un buon testo del sulle spalle cercando di di continuare nel nostro cammino diciamo da qui in avanti
E lei adesso la parola alterando quel mondo che non è potuto essere nuova ma legato monumenti costituisce avevo a pentirci bene sì
E qui ci sono due
Penso che adesso il centrodestra erano
Quindi gas guardiamoci passiamo esercenti allora come in casa diventerà Londra
Sarda che Anita nessun ponte medie su un problema nel senso che tanto son queste mi spiace vederlo e che avete dovuto aspettare
E va be'comincia ora la rete dei padri un pochino di cassa delle ammende prima di cui sono stato presidente poi ho smesso mi sono dimesso poco prima della scadenza
A fine luglio di quest'anno
Cassa delle ammende ha fatto tante cose per favorire il lavoro all'interno ma anche per a promuovere la formazione delle persone in modo
Che uscendo potessero trovare più facilmente lavoro no allora sì che ormai stiamo parlando del carcere all'interno che cosa ha fatto all'interno degli istituti di pena
Cosa ha fatto la cassa delle ammende ha finanziato dei preconcetti che venivano presentati in particolare soprattutto tagli indennizzare le direzioni degli istituti qualche volta magari dal dal Provveditorato regionale
Per che
Per che si intraprendesse o continuassero delle attività lavorative all'interno delle strutture carcerarie
Nei luoghi in cui è possibile in quei pochi credo che si debba abbastanza poche istituti in cui è possibile
Che i detenuti lavorino perché ci sono ci sono del delle carceri in cui assolutamente impossibile che le persone possano lavorare perché non ci sono gli spazi Crystal superata
E invece a volte addirittura per la verità creando degli spazi
Ma soprattutto acquistando le le le le le attrezzature e prendendo accordi Cologno in particolare cooperative ma anche altre altre realtà imprenditoriali
Sì detenuti lavorassero
E potessero anche ciao Stefano potessero anche anche formarsi in un'attività lavorativa specifica secondo me alla fin fine soprattutto nel campo sopra però non anche in altri ma molto nel campo nel campo dell'alimentazione
Ci vogliono risorse
Le risorse materiali che sono i locali e che sono DTT di i soldi per poter acquistare le materie prime che sono i soldi per poter acquistare macchinari
E ci sono le necessità
Via elettive alle persone che hanno proprio il compito di formare a quella attività quell'attività quell'attività professionale
è successo anche che abbiamo finanziato insieme al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della cultura se mi ricordo bene abbiamo officina iniziato la digitalizzazione
E di atti giudiziari
Cogne detenuti che lo stavano in articolo ventuno comunque è uscito dal carcere per poter lo per poterlo fare fuori
Occorre abbiamo finanziato
Anche l'acquisto degli scanner in modo da riuscire a vicini in gara digitalizzare comunque
Con questa l'attività che ha fatto la casa che Spee credo continuano a fare la cassa delle ammende
L'attività cui ha dedicato io direi nella maggior parte delle risorse tali finanziamenti a programmi regionali e finanziamenti a iniziative
Proposte dall'amministrazione penitenziaria bene io direi che soprattutto a quello abbiamo badato si è badato anche ad altro poi ci sono state sono state emanate delle leggi che hanno sostanzialmente imposto alla cassa delle ammende finanziamenti per altre attività anche quelle utili utilissimi come trova casa chi sarebbe nelle condizioni di poter beneficiare degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare e non può perché non ha una casa e così via però il lavoro è stato
Mi è veramente centrale
Assolutamente centrale nell'attività della casa
Insieme
Alla giustizia riparativa che è stata finanziate molto moltissimo
Per quel che riguarda il la mia esperienza personale perché io oltre che esso è stato per otto anni
Presidente di Cassa delle ammende ormai sono
Un bon bon bon saranno diciott'anni diciotto diciannove anni che faccio il volontario da quando mi sono dimesso dalla magistratura
Pseudo volontario a San Vittore e quindi posso anche pochi verificare o indirettamente ho attraverso i racconti dei detenuti per quali siano le difficoltà per riuscire a svolgeva attività lavorativi e negli istituti di pena ed è io direi che siamo messi colpito piuttosto male
Da lealmente molto male perché vedete i numeri poi se uno dei due figli che in quale che misura sono anche fuori anche a volte nel senso che si ci sono detenuti che lavorano all'interno
Facendo dei lavori però che non professionali sanno assolutamente cioè quello che una volta si chiamava e per fortuna non dovrebbe chiamarsi più così ma continua a essere chiamato così lo scopino piuttosto che fa le pulizie no
Piuttosto che lo spezzino nel cielo è la persona che raccoglie azioni per lascia Opal vinto da parte degli altri detenuti Ibra poi prende riporta e così via ecco quelli sono lavori considerati lavori all'interno del carcere
Che però una volta che una persona che
Esce si trova andar via
Trova un lavoro bene insomma queste attività sicuramente non lo aiutano perché non commuovono professionalmente
Torno alla Cassa delle ammende alla cassa ritenuto di curare particolarmente non soltanto la formazione ma anche la certificazione della formazione
In modo che i detenuti che riescono
Abbiano titolo
Da esibire e questo faciliti risentimento
Io non non credo di essermi utile ulteriormente se magari voi che siete al tavolo mi
Fate qualche domanda volete qualche approfondimento siano un po'e cedo la parola credo a Stefano
Che lui invece facendo quello che fa dei sanno di cosa ne discute nessuno ascolta evincibile
Grazie ancora questa e e abbiamo delle
Sì posso entrambi però sì
Parliamone domandava il magazine Terranova polsi
Loro sono al governo USA grazie non generano Carter
Buongiorno di aprirei un argomento velocissimo sulla questione negli alloggi riarrestato giunto voluto problematico chiuderlo ad uno dove sono
Io cerco lei uguale mi riservo sociale cioè senza premesso diciamo diciamo derisa e e però questo quella che adesso trova veramente risultato viverlo più molto meglio
E quindi se la stanco ad una dei ritardi nella mia introduzione proprio a questi progetti incubi in calzamaglia enti regolatori di housing sociale avviso proprio come disponibilità di alloggio connette con il bene tutte le attività utili veri inserimento lavoro compreso
Questo Progetto di voi ma quadratini neri di Parma segue un serio Anastasia parte dai cani rioperarla conclusasi faceva fa riferimento anche acquisto diciamo Gringo
E prevale la sua domanda
Sì ma se volete rispondo molto brevemente alla Cassa delle ammende originariamente aveva hanno incominciato a interessarsi del tema in periodo di colpi d'
In periodo di Covili avevamo stanziato vitale cinque milioni
Messi a disposizione per trovare alloggi a chi si trovasse nelle condizioni di poter beneficiare degli arresti o più facilmente della detenzione della detenzione domiciliare
Credo che questi soldi non siano stati spesi tutti
Anzi
Perché perché poi il tema somma riguarda la possibilità di ottenere negli atti il la la detenzione domiciliare da parte dei detenuti ci sono
Delle discipline cioè non è che sia tanto semplice che la magistratura di sorveglianza disponga da detenzione domiciliare
Trovi le situazioni Melissa un annuncio
Primo secondo
è stata recentemente ha reso delle stelline a lei se non me la ricordo non non me le ricordo però credo che vengano richiesti circa sette otto milioni all'anno alla Cassa delle ammende per quel per quella finalità se l'avvocato V. salva sulla sul sito della cassa delle ammende
Dio credo che volti i riferimenti più precisi
Prego
Su questo verbale i sindacati ma aveva ordinato
Radiografie Vannucchi sulla possibilità polli male davanti cioè parte riguardano apprendiamo che non è stato neppure impiegato a me se non rimossi panchine senza avere vorremmo coinvolgere in quella in cui il Progetto antichi una un detenuto in detenzione domiciliare cioè non è omogeneo detenuto definitivo ma è un
L'imputato bisognoso incontrano un luogo dove
Tutto vero a tutelare anche soltanto gli arresti domiciliari
è nato a questa esemplari pensione il
E medievali in data infissi su questo insomma vediamo
Allora su questo tema ringrazio tanto Gherardo Colombo di essere stato con lui e nulla se è un ritornello
E Steiner continuerà a seguito delle società
Barbarico Impeciati stiamo costruendo un sito ampie componenti vedrà la luce a questo si troverebbe mi auguro che insomma riusciremo a tenerci in contatto
E chiedo subito Albertolli lei avvocato
Diciamo questo cinque
E andare in continuità con Gardani continuità su quest'argomento
E capire appunto se la cabina di regia comunque il nuovo giusto dovere dove lavorare queste queste idee nuove e esteri e soprattutto dove tiene conto di episodi nelle vengono uccisi giudiziaria
Grazie estendeva all'Islanda sempre intitolò
Io innanzitutto vi porto i saluti presidente della regione Lazio e devo dire il presidente ci tiene conto alla questa iniziativa ed è questa un'occasione con molto importante perché probabilmente ben poco diciamo che l'interesse quando nasce anche dalle nostre diciamo conoscenze capacità molto trasversali perché io assistito no
Anton sono già ribadito il professor Giordano molto interesse che sono diversi punti di vista
Punto di vista in questione quello economico al punto di vista del magistrato al punto di vista presenta l'aria del magistrato contabile che funzione principale x diversi punti di vista e antica otto della finalità sociale che e chiaramente è una finalità con verande
Tutti questi fenomeni c'hanno necessariamente un risvolto economico svolto sulla società
E quindi questo che che comporta questa è una mi permetto una breve riflessione intima rientra nelle diciamo sulla specifica attività nella nostra direzione
Non è sicuramente importante capire che problematiche che sono state rappresentate anche del presidente Colombo
E e chiaramente sono problematica fisiologica ma dobbiamo sempre renderci conto che parliamo di una situazione in un certo qual modo che e Siria educativa anche punitiva quindi ci stiamo rivolgendo
A dei soggetti che devono essere reinseriti e ricollocati nella società
Chiaramente la nostra società usata in una società dove c'è difficoltà abitativa e le persone che non come convenuti c'è una difficoltà dire il lavoro per persone che hanno anche una grande formazione professionale quindi dobbiamo sempre guardare la va insomma
è chiaro che l'inserimento abitativo e lavorativo di queste persone che sicuramente sono svantaggiati ma dall'altra parte in un certo qual modo sono anche persone che stanno fuori dai parametri per la legalità in un certo qual modo politica e poi magari possiamo parlare anche indica una base di indagini però in ogni caso è ovvio che queste difficoltà ci sono è ovvio che anche la Regione Lazio che si deve far carico delle problematiche
Non voglio fare un'indifferenza però mistici disonesti black list sono molti gli stakeholders che si rivolgono all'ente territoriale e non è facile trovare un bilanciamento su questo è una premessa
Che può sembrare rigida ma non è rigida anzi probabilmente questa è un'occasione il dialogo ed approfondimento
E rispondo comparato domanda che sicuramente questa la sede deputata con la quale ora parentesi anche come Ufficio di Gabinetto
Insieme insomma mostra di persone possiamo seguire in maniera più approfondita anche all'esito del degli spunti che ci sono queste problematiche sicuramente sono attenzionate chiaramente vanno sempre valutate anche sotto il profilo mis mi dispiace dirlo ma economico che è un profilo che incide probabilmente suoni Cerba
è ovvio che partendo dalle
Certo qual modo
Per il deficit economici che hanno tutti gli enti territoriali tutte le pubbliche amministrazioni
Non è facile oltre accontentare sempre tutti è ovvio che la ristrettezza economica che caratterizza lo stadio pubbliche amministrazioni
E in un certo qual modo ci impone di fare un bilancio avendo molto attento ora questa chiaramente questa iniziativa Cile targa ricordo sensibili sotto questo aspetto
E e a e chiaramente l'iniziativa che comunque anche una finalità economica lavorò chiaramente non assolve la funzione di reinserimento sociale
Gli alleati hanno una funzione appunto sinallagmatica corrispettivo quindi nel senso di informare questi soggetti deve confrontare Angelo ritorno ma su questo bisogna crederci ci devono vendere le istituzioni ci devono avere degli enti del terzo Santonocito corre le aziende e alla guarda caso si valuterà anche i detenuti
è chiaro che i loro hanno bisogno di questa fiducia ma questa fiducia dobbiamo davvero tra di noi e non è facile sicuramente in questo io neppure siamo un percorso tortuoso che va affrontato insieme
Cercando di raggiungere risultato possibile
Questa è una premessa che mi permetto di fare diciamo con un'ottica in certo qual modo costruttiva propositiva
Tanto può insomma come sapete se non so se perché mi scuso che sono nella un po'di ritardo Group per regione Lazio ci sono sempre
Antiche contingenti noi abbiamo proceduto Lucan settembre all'approvazione del protocollo sulla giustizia riparativa tra la Regione grazie appunto alla conferenza votare per la giustizia riparativa
Quindi abbiamo istituito il Centro regionale di giustizia riparativa Astrea nel distretto territoriali
Quindi chiaramente ma diciamo stiamo stiamo partendo con tutte con tutti gli oneri perché ci siamo assunti
Stesso discorso voglio fare qui scusa inizia il passo introduco un altro aspetto che non è strettamente legata al lavoro
Ma che faceva parte di un precedente impegno della Regione Lazio questo mi ha chiesto collega vicecapo di gabinetto sin dal gusto del presentarlo anche se mantenuti anche la sottoscrizione
Non va direttamente dalla Regione insomma vedasi Frosinone o vari comuni su un appunto un protocollo della convenzione realizzazioni di azioni interventi e iniziative Volterra nelle zone del sud Ciglione dei gesti autolesivi
Io lo dico in questa sede perché chiaramente anche l'attività lavorativa punge da elemento di equilibrio psichico e quindi anche l'attività lavorativa a questa funzione importantissime nomine sicuramente anche quella no
Gli italiani detenuti in una logica di guardare in una logica di legalità inserimento sociale che sicuramente è lo strumento principe anche per contrastare il fenomeno dei suicidi che è un fenomeno gravissimo è sicuramente costantemente attenzionato
Quindi tento questo io vi faccio semplicemente un un piccolo e veloce resoconto non può dipendere troppo tempo sulle attività che sono state realizzò anche ieri e che sono in corso di esecuzione da parte della Regione Lazio
In questo senso vogliono significare un'attività nella nostra direzione del lavoro alquanto al vento abbiamo innovazione una un protocollo che ha come oggetto la libertà del locale provoca un avvocato del mare
E si tratta di tirocini né strategico grande politica e solo per dodici mesi sono finanziati con e i fondi strutturali europei
La finalità in questo di questo progetto marginalità insolute dice ossia lo sviluppo di competenze professionali
Inserimento nel mondo del lavoro contrasto chiaramente alla marginalità Simona Atzori la promozione dell'autonomia personale
Ora anche quindi è chiaro che collegandomi a quanto avverto prese
Il professor Giordano questo antico sino al dodici mesi
E chiaro che non non si può con facilita garantire la certezza sostenibilità anche diciamo naturale non porta dal vivo
I tirocini della Regione Lazio che in questo momento di una mente sono tirocini molto è una formazione
Laura chiaramente è quella che si può sostenere finanziariamente dal dodici in quanto ai ventiquattro mesi
Ma che vien detto dovrebbe essere quello appunto di creare professionalità diversa rispetto a quanto giustamente accettano anche il presidente Colombo quindi anche in una professionalità che possa rendere spendi dire in una contesto attuale tecnologico appunto la professionalità di queste persone è ovvio che se dobbiamo cambiare solamente per esempio e senza alcuna forma di derivazione i servizi di polizia mi rendo conto che ci possono essere difficoltà soprattutto se parliamo di personale persone di lavoratori che sono giovani che sono magari l'impronta pian piano ottica tecnologica visto che il modo di gioco gira diversamente
Quindi serve sicuramente una sensibilità particolare sia per quali sono le richieste del mercato sia per quali sono le aspirazioni
Beh in questo diciamo di questo ramo di lavoratori o diciamo così professionisti in itinere
E c'è anche da dire anche questo progetto tuttora non avvistò da parte delle aziende una risposta molto forte e questo è un altro tema cioè nel senso che le aziende possono trovare magari possano essere come dire poco propense ad abbracciare questo tipo di lavoratori
Di concerto con il mondo
Si può comprendere sotto certi aspetti il senso della RAI ci può essere sfiduciato però qual è il rovescio della medaglia che queste aziende tecnicamente sono spesso incentivando gli incentivi età magari c'è un magistrato che impiegherà insomma a conti fatti bisognerebbe anche attrattiva l'Offerta alcuna domanda altrimenti non c'è un aggiungere nuove restano soltanto il venti
Poi ecco un altro progetto giovani adulti quello che è stato istituito presso Casal del Marmo questo è un progetto relativo
C'è un progetto recente del più del venticinque anche qua Rigamonti in funzione di inclusione sociale sia per i soggetti che hanno più di quattordici anni
Serve soggetti che hanno dai diciotto anni venticinque anni ed è una ventina di giorni interi una chiaramente noi non è che o entrare direttamente sul mercato ma bisogno soprattutto di formazione per la formazione e la cosa fondamentale
Ma non soltanto dalla capacità di lavorare anche diciamo per improntare abitativa Carmen di legalità lentezza quindi è chiaro che da non sono molto importante
No non è che si riesce a risolvere facilmente il problema occupazionale però sicuramente c'è bisogno di avere una costanza nella parte in cui i tre soggetti formatori
è che si sa una rispettivamente trasmetterei capacità valori atti Giovanni che purtroppo sono finiti diciamo sotto uomo diciamo sotto l'ottica
Crimine e che quindi sicuramente possono rappresentare
Un grande risultato per la società nel momento in cui diede spiccano del circuito criminale soprattutto alcune giovani che si dondola in realtà risolvere invernali Margalit Zapperi palesi sono l'azienda dicono l'azienda molto attraente rispetto alle aziende impossibile di fare di inserire cioè indiano ci conto che abbiamo un profilo complesso perché noi dobbiamo fare concorrenza aziende del pene che sono aziende di Tronzano più alcun ordine Lamborghini insomma Zelig che operano sapete c'è un tema oggigiorno di giovani ragazzi che postando immagini comunale niente inneggiando torinese fosse un valore quello del sinistro successo criminale ma questo su questo dobbiamo combattere sul successo di minare perché il successo è invece quello che sarà il successo dell'onestà
E questa è una battaglia molto dura maldestro voleva cubatura insieme questo sicuramente Ennio Gregolin principe affrontarla
Poiché il collega non vi voglio tediare proprio insomma con le nostre iniziative regionali
Solo per lo sci mentre perché insomma
Un braccio presente abbiamo in corso anche un programma con la casta nella mente
Dove si tratta appunto
Di una l'oggetto volto anche l'abitazione ma un ambientalismo mitico occupazionali dell'inclusione sociale dove appunto si parla proprio di un progetto e di un cosiddetto pacchetti riduzioni che modellato
Direttamente sulle soggetto chiedeva appunto se ne inserito nel contesto lavorativo abbiamo anche un progetto sperimentale che Europa piena del purché l'inserimento dei detenuti queste imprese concordo Vendola regionale dell'amministrazione penitenziaria
Questo è un posto dall'orazione e quindi accertative per esempio che le associazioni del terzo settore
Allorché la possibilità di partecipare attivamente separarli lo scorso ho pagato getta azione all'organizzazione
E alla realizzazione degli interventi degli Echo Park Hotel portante camminare stretto piacciono anche molto con gli enti del terzo settore perché poi saranno guai che si interfacciano pone intende diciamo soprattutto Piergiovanni che imponeva allocativa cubo capo formarsi professionalmente
Poi un'altra novità per esempio questa molto recente per quanto riguarda bandi cosiddetti amarezza andava bene
Sono stanchi al punto che sono stati realizzati recentemente praticamente sta attengono appunto il progetto si chiama oltre le mura percorsi di rinascita e inclusione e dove ed è rimasta mai auspichiamo per questi soggetti e questo si svolge su quattro mila appunto nell'intermediazione Scouting for raccontando mappare analizzare il fabbisogno competenze aziende dai creditori queste buono porta perché gruppo oggigiorno magari con il discorso che faceva inizialmente le aziende magari sono di puntare sullo sviluppo di tecnologia o diciamo di arrosti sesto nessuno in questa conclude la domanda
E sicuramente sotto che bisogna puntare perché sono grande attrattiva poiché si occupa sicuramente dalla formazione professionale del supporto sociale detenuti supporta le aziende ora giocatore molto importante perché supporta le aziende è necessario Polo sul quale il supervisore esisterebbe acconto per perché non può essere solamente un disposto di sgravi fiscali incentivo scendere sapere che sono oggetto che possono assumere magari domani anche a tempo indeterminato è soggetto che capace e meritevole e magari nonostante abbia sbagliato ha preso una strada giusta corretta magari anche performante in arte persone che invece non sono mai andate solo sul circuito della legalità magari forse proprio per quel motivo non si rendono conto dell'importanza del ruolo insomma
Per io queste sono principali novità ma insomma della regione Lazio chiaramente noi siamo totalmente a disposizione per conseguire questo percorso insieme approfondire cercare di renderlo insomma più pragmatico possibile
Grazie ringrazio molto il visitando i carabinieri perché ha visto o i in venticinque punti Pollari tali e credo che la un programma che ne è venuto fuori quello subito possiamo lavorare aggiunge questo di incrociare una coperta c'era una partiche che ci sia salverà la alcuna risposta
Ronde forte da Harley e le riprese delle aziende non c'è e quindi creare quella quella queste denominato proporre di fiducia creare volessimo sarà nato dall'altro
Taranto lavorare su un po'come possano essere messi in evidenza e le varie situazioni e quindi bisogni credo che su questo nuovo cattura dovrebbe e potrà giocare un ruolo importante soprattutto nella oggetti inanimati esame esterna cioè potrebbero potenzialmente anche ai destinatari di un uomo che dei progetti messi in campo dalla Regione quindi quello i lavori potrà farsi pagare quelli lungo proprio insoliti cernie ossia di Davide visibilità ai pubblicità quanto a quanto viene fatto tramite tali questo calcolata Canali e Giorgianni abbiamo gli altri enti locali lui diciamo su allorché partecipa alla serata e capire come possano essere individuati i destinatari utile per partite perlomeno i soldi stanziati globale cioè di non si che Enzo sellaio sincerarmi poi buona parte di quello che dell'investito per un certo scopo addirittura rubato il segno in coro penso questo ambiente
Rimane il punto di fondo da cui partirono dal dottor Di Leo che in assenza di una densa Angelelli di risorse per invogliare poi è chiaro che è stato dalla stando Passerini ligure poi riusciamo ad Ankara distribuire queste risorse che sono comunque del Congresso scarse
Grazie ad una continuamente sul fronte dell'ala della progettualità regionale intanto la parola al Francaviglia esperto sì
Bene grazie con una sono ad abbandonare
Grazie
Grazie dottoressa Palmisano questa opportunità che ci dà discussione nei confronti degli pressione su in temi che interessano l'esecuzione integrale
Diciamo nel suo complesso o perché con tutte le le differenze che ci sono tra seduzione nell'esecuzione pene interna tra le persone guardi distribuzione di grandi stelle Corriere invece ai nuovi sempre più frequentemente
Hanno tutto il loro percorso in carcere perché questa è una delle cose di cui bisogna tener conto quando parliamo di queste nostre cioè il fatto che diciamo in indignarmi intensi pulsioni Penang seducente non esterna sono diventati tendenzialmente sempre più sembra mi quindi diciamo Langmann
Quindi andando ad una prognosi favorevole soprattutto abbiamo impegni
I limiti di denaro consentono eccetera eccetera eccetera facilmente con un set non ce ne sono percorsi distribuzione invernali straordinaria sin dall'inizio
Quando poi si entra in carcere riuscire ad accendermi sottolineo Vivienne ricoprirà
Per cui se non si tratta di persone che hanno storie penali dubbi e che quindi non hanno potuto avviene infine fece dare inizio fossero conseguirlo sono in corso d'opera
Gli altri purtroppo su organi maggioranza quelli che vengono condannati a pene per prese non brevissime entrano in carcere perché in un angolo in condizioni l'esenzione dall'esterno
E non è così minori con Ségolène anche in corso d'opera diciamo perché arrivano da una condizione di svantaggio sociale o anche di storia degli anthem molto significativa come dire come se entrassero su quali solo binario morto dice si che
Quelle in cui entri con poco o niente rischi discende con meno cioè se questo è
E pende e impatto ambientale quindi purtroppo ci troviamo ci troviamo frane fare incontri gratuiti esecuzione generaliste dei
Nessuna delle comunità indigene stanno crescendo crescendo tanto emendando grandi opportunità
E arcinota Chaussée in qualche modo le risorse sociali culturali ambientali familiari per conseguire
Che invece condiviso se non ce la Cina Russia e invece sul mondo delle corse assai più pronta mossi
A me dispiace fanno un passo indietro rispetto al
Ai
E i dati sul numero in udienza vivo
Stampa dicendo diciamo passi simili Minardi rispetto alle all'esecuzione penale esterna
Però siccome Celio Cossiga insondabile midrashim ormai da molte relazioni annuali esistono concludendo diciamo
Il mio decennio da garante quindi diciamo poi
Lasciano ad altri questa responsabilità questo consente diciamo di avere un quadro come dire diacronico
Quando economico ci consente di capire se qualcosa è cambiato in che cosa è cambiato
Purtroppo dovuto cambiato entrambe nel tempo diciamo così voluto e questo è il tema che ci dobbiamo porre perché c'è un'attenzione importante istituzionale si è detto prima tutta la società dell'impegno degli niente fra un paio d'anni a questa parte
Sulla questione lavoro per inserimento che è diciamo fatichiamo ancora aderire risultati rispetto però quello che vedete qui nel la richiesta propone sono sono serie storica dal due mila diciassette fino al due mila ventiquattro dei detenuti presenti dei detenuti lavoranti delle dove lavora
Diciamo
Nel grazie
E già impotente interviene diciamo appunto che mentre Championship l'azione dei presenti sostanzialmente in questa oriented
Condanne avute cioè si è avuto un calmante convivere e riguardo al
Alle attività lavorative persone impegnate in pratica lavorativa ci sono tre delucidazioni Marino particolarmente significative addirittura non slide non si nega a nessuno siriani non è sempre facile ricostruire il volto e due mila ventiquattro ricordiamo socialmente da rigenerarsi per cui l'anno in cui c'è stato invece un numero di occupati in carcere è stato dedica ventidue sta giocando con una certa meno persone me escluso il glorioso che questo e intanto forse nessuna potrà corregge misure sì valido è andato però serve anche questo un potenziale perché noi contiamo quando parliamo tende di detenuti dal più in carcere che sarà in onda di riflusso però bisogna stante cioè disponiamo dato nel corso del semestre un'auto su una no quando che sappiamo che la gran parte le normative si svolge in carcere
E poi limitato ben codificata conversione in legge essendo occasione impiegato nuovi posti di lavoro nel corso dell'anno due tre quattordici persone
Quindi alta anche ridato vigore il richiamo di in questo caso mille settecento e mille ottocento persone che lavorano in Eritrea subisce l'unica cosa che hanno lavorato come nonché i lavori tutti i giorni
Quindi guardato ma probabilmente solo un posto per tutte le informazioni che si fa caccia scopriamo che indicarcele diciamo veramente lavorano poche centinaia di persone su ora abbiamo nel nelle carceri Vanzo si mille ottocento persone il questo riserbo ed ENAC
Per raggiungere sì comunque Raimondi uditive la percentuale invero vi ripeto che il Papa sempre su il complesso delle persone che lavorano nel commosso verbale Roncone che lavora in pensione distinguere tra
Presunto statistica amministrazione
Concentrando distinguere tra le persone lavora ripensamento d'impulso e invece in posti di lavoro dall'amministrazione finanziaria nessuno un gatto Stato e ci dice quantitativamente possono essere quotidianamente impegnati in aggiunta il in attività la circa e poi ovviamente se andiamo avanti che prego anche i compagni bruscamente dai non buoni via e eccessivamente veniamo riordini si diceva di cui si diceva prima tutto Casey produttivo hanno Balassone ex Anna diciamo quindi Ignace che lavorano per esempio in questo caso in vena di dipendenza del Garda delle amministrazioni bensì anche il ventuno ottobre loro a sinistra belli vicine sono difficilmente l'incidente una somma nel due mila e in qualche sessantanove persone capirci sono quelli che sono impegnati nelle lavorazione imbevuti mutato simile in declino che si tratta organizzammo
Discretamente qualificati che una potenza erotica avvenga dice persone che sanno fare il momento poco cosa diciamo
Che posso darvi grandinato ospiti ci dice che tuttora ribellarsi replica centinaia di grasso contrapposti
Signor ministro Straw
In gran parte attività tenuto gli avvertimenti
Non bonificate
Infine questo ma ero sicuro di un grafico che vi vi propongo viene considerato il più grande la nostra visita nella linea sondare Oscar Magi improbabile poiché sono e le persone lavorano in preda soggetti terzi
Che esattamente ma prospettiva sindacato e hanno la possibilità di nuovi un inserimento lavorativo Turci
Ora qui viola il complesso di una diciamo quadro
Semplicemente guardando nel complesso dal Presidente diciamo siccome abbiamo avuto Carlo importante fra durante il periodo com'ventuno ventidue etiche non so l'incapacità impiego presso soggetti sì del periodo dell'impegno turco
Se posso ciclo specifica viene infine quello che c'è scritto noi vediamo che ci sono rigenerarsi del settore sono dei dipendenti da inglese cioè di un'azione fatta eccezione di vive nei primi di società cooperative in ENI e c'è una seconda linea e Piscicelli nel due mila ventiquattro gennaio quarantanove
E il dato più significativo dell'impiego qualificati in carcere mai interrotto il pass o foto in basso in USA saprei come come divennero virtualmente in tavola all'e sterno impiega nella dichiarazione ora tempo verso discutendo semiliberi però insomma guarda quanti presso e Equasis Romo non era così in passato abbiamo avuto tempi migliori
Bisogna capire come sia possibile persino quella inquina prospettiva stava giocando anche in questo ovvio voglio aggiungere se facciamo un passo indietro sulle qualificazione professionale guardiamo al mondo della cooperazione professionale vediamo che suddivide antiche che fornisce sempre l'amministrazione vive insieme comunque difficili letterarie perché ovviamente l'amministrazione penitenziaria censisce tenuti corsi di attività che si svolgono richiede una competenza certificazioni nell'attualità
Per offerto informazioni professionalità cioè è indice di una religione perché nessuno perversa e quindi sappiamo ravvisa seri nel senso velocissimo questi corsi questi cose son così ed hanno norme qualificazione professionale prospetti interni inserimento futuro oppure sono corsi di poche ore
Comunque va bene viene qualsiasi cosa si faccia in carcere ci va be'denunciò però non quella Rossini questo ora lunghissimo però punto sei riguardante questi dati che sono i dati forniti Lin Jarvis silenziare regno Locri cioè nel secondo semestre del mille ventiquattro
Sono stati attivati diciannove corsi di formazione professionale nelle quattordici carceri della regione di questi dodici sono terminati
Sono stati iscritti quattrocentosessanta persone duecento intanto il gusto di una diciamo sia perdite allora in corso di cui duecento di settantasei Ones
Un centosettantasei non non si ricorda cose su i sei mila euro ottocento stancarci questa sproporzione diciamo e disarmante
Facendo un minimo di comparazione con le altre realtà regionali che per dimensioni si possono comprare virtuale
E
C'è un Singhbhum dividendo il più significativo sourcing
Minali e
Abbiamo abbiamo nei concorsi ma sostanzialmente gli stessi iscritti ai corsi di formazione professionale che era siciliano
Abbiamo gli stessi corsi ma addirittura il doppio degli squilibri Shenyang Daniela e abbiamo e quindi non si una sproporzione disarmante
Ma semmai perché la contesto territoriale abbiamo dunque corsi di formazione professionale messicani nove e umanitario e abbiamo meno della metà degli iscritti
E diciamo che ex frequenta un corso di formazione
Quindi diciamo quali punto in partenza da data pensa diciamo sui grandi intelligenze
Che diciamo si intenda evitare formulazioni professionale lavoro e cioè nelle migliori prassi vendicarsi ed una prassi ossa diciamo sì importante da fare eccetto il gene cleptomania
Ora in Libia diciamo sì quantità ambienta
Come dire non sembra prefigurare il punteggio no con calma
Una banda necessarie scorso novembre nel corso dirigenti è questo diciamo ridotti provveda più seri chiamiamo che abbiamo di fronte cioè tutti sia allora consapevoli dell'importanza
Del della formazione professionale dell'inserimento lavorativo nella prospettiva dell'inserimento congiunte dell'occupazione dice doti meno perché il DNA sono sono ben presente a tutti però devo dire che da questo punto di vista
Queste difficoltà queste regole e non sono state e non sono della regione Lazio e di chi amministra perché soprattutto il residente a Roma ha mostrato in più occasioni censiti impegno nei confronti del mondo penitenziari che credo importante riconoscere e quindi tutto quello che vuoi fare lo spanglish altri però il risultato è che comunque abbia Sport Consigli vecchi e nuovi io penso fino in fondo diciamo in qualche modo acquisito come
Quindi vuole necessità non spetta
Di formazione professionale dice ancora sapendo che sopra
Tutto in quelle situazioni confronti Dini ambienti serbi persone dirimente a rischio devianza holding devianza
Io credo che il contatto istituzionale e il contatto in cui c'è un sincero opportunità di costruire qualcosa di diverso se si perde in questo opportunità e persone ottenuto
è entrato con una storia degli anziani con l'ennesima storia di qualche azione diciamo sì discutibile però insite in carceri nuovi diciamo è l'occasione occasione terzo quindi e questo esce lusinghiere l'importanza del dell'attività pure beh io morto dice non si prendono posto rassicurante definitivo sarà bene perché era
Il cortesemente assistito al premier presentazione dice così proposto nelle raccomandazioni al ingenuità separata limone perché l'Angiolina responsabilità né quindi permangono sul territorio diciamo percepire come al Milan degli interventi progettuali veniva preparato qualcuno o una volta una volta lì decidersi finisce in qualche modo definiremo come dire no giuridica che diciamo sì con continuità la buona tutto questo un arbitraggio
E quindi ha aggiunto pensammo che ha una per esempio e la madre l'ultimo caso la formazione professionale a una politica garantisca
In tutti i semestri Buber riguardanti un percorso di formazione professionale per cui contenuti partendo da parte di colore passano in carcere col percorso ingredienti un significativo posso incontrare questo perché per e io lo devo dire non ora di Parma storia en passant diciamo sì e quindi però ricordo nel venti Santos impegno dei fondi del fondo sociale europeo limitando due mila quattordici due nel due mila venti è la Regione ha approvato project room importanti informazioni professionali l'incidente probatorio Submarine anche agli altri complici si son trovati diciamo ecco detto queste rendendoli quando Anna trecento persone
Un progetto sette anni
Otto parole inutili principi facciamo
Cioè se fossero andati tutti bene trecento persone in sette anni incluso un passante Lucia è una civetta sono incapaci e premi da no
Questo il punto
Allora c'è una responsabilità nell'informazione professioni in carcere è sia e progettare una nostra figlia continuità ove
Nelle istituzioni scolastiche garantiscono una continuità che Julian ci sono corsi scolastici allo stesso modo la Regione organi d'informazione incidano garantito una continuità formazione professionale quel Rossi augurarci mentre diciamo miracoloso riuscire a fare un percorso di formazione professionale sinuosa ordina
Altra cosa che devono diventare ordinari e me ne scuso con la direttrice
Nuova moderna lezione della formazione del lavoro della Regione lei è d'accordo però in questa direzione va uno degli utenti su cui la Regione ha lavorato consiglio la vuole aveva messo in scena
E cioè con attivare i servizi per l'impiego dentro istituti benché
Sia
Come possibile Casey Shaw si pone al personale possa stare una persona racconta la storia complessa Yaki entri in carcere possa stare in carcere se misurato tre anni cinque anni
E non sul quale
Senza che mai nessuna vivace neanche i tifosi
Diede un'intervista un bilancio di competenza distinzione nel centro dell'impiego poca cosa per cui risulta esistevano verso no
Cosa che diciamo io lo sto dicendo trovare come tutti che capisco che è una cosa implicito sembra impossibile
Un vero dice lo sia il contatto istituzionale quindi pensare a guardare senza dei centri per l'impiego dentro di sé nell'intenzione così ben presente alle imprese evasivo Sironi son presenti e in altre sorgenti esterni istituzionali una presenza elettrici Beringheli intercontinentale capace Albieri diciamo sì interlocuzione poi con la Cosa vuoi da me
Un inserimento in un percorso di formazione professionale Bagarella pure valere una loro qualifica diciamo sì una misura alternativa con le della loro qualifica
Non possiamo sperare uno per tutti ma questo primo gradino cioè che la persona che entra in carcere congresso fondativo lavorative importante
Sia conosciuto e riconosciuto dal dall'istituzione queste con Sergio sì il rinvio su quei cento una responsabilità sul gommone
Ora punto il progetto madre esattamente orientato a sperimentali un'azione ogni particolare indirizzato a formare gli operatori debbano fare grazie di questo genere interno l'istituto però è un primo passo e non venne pensare una politica per alcuni nuovi ci sono i servizi sanitari tutti gli strumenti ci sia il centro per l'impiego in tutti gli studi seguendo una necessità dice gli invasi di King
Di significhi attento e poi ancora essere parlato molto della della legge Smuraglia che sul merito come sapete saremmo tutti molto molto importante
E poi è affidata in gran parte all'attivazione quelli spontanei avviso getting protegge per operativi che si muovono con livello vengono assegnati ieri enologica
Anche lì e il qui secondo la la responsabilità principale del Ministero per spinse sì venticinque anni
Fatto le nazioni promosso Ina
Nei confronti delle aziende del presso la Regione Lazio attraverso i suoi strumenti le sue risorse per esempio ha sostenuto un'associazione motivo in Ostuni seconda chance però molto al di là di questo genere
è un fatto che cosa ha fatto sesso e così innanzitutto un'attività poiché in Cina cioè ha fatto sapere agli imprenditori esiste
Su cui seguono si pone allora
Ed era questo forse riveste lievitare anche in qualche modo o una competenze e responsabilità dei soggetti dei soggetti pubblici ministero della giustizia ma tutto può rientrare anche nell'impegno del bene
Della regione per quanto è nelle sue nelle sue possibilità prove o infine larsen coinvolto dico questa questa richiesta del
Dell'autovettura spesso dallo stesso ente regionale e il Missouri diciamo articolazione delle sue società partecipate possono diventare lunghi sterilmente Honda di inserimento lavorativo e quindi devono poter scommettere diciamo
Su questa su questa possibilità perché anche questo serve
Superando invece non si no nei inglese che Bossi venne suggerire diciamo e quindi questo è un altro diciamo secondo me aspetto insomma l'importante San Remigio risultano così come ci pensavo prima dicevo
Non escono intervengo ci pensavo quando sentivo qua dobbiamo Bank gruppo dell'inaugurazione di negli istituti dei lavori bonificati e interni distributivo dell'imperizia cose Orlando che insieme il lavoro fuori spesso è lei così ugualmente tra virgolette dequalificata
Il problema è sei lo svolgimento diciamo sì Cornet competenza e dentro un ambiente lavorativo e professionale o seppure vessato con una modalità per sostenere ti sostenere
I due network c'era diciamo il Pubblico
Per cui carcerario deve essere allora per favore ridateci hanno spendendo inutile aggiunti volanti facciamola finita con studio circolari dell'INPS e va quindi ai detenuti gli averi indennità di disoccupazione
No
Sì però colleghi delle deve fare il suo corso cimenti ovviamente diciamo torinese apparire singola il cast se invece lui da un giorno si sedesse Paolo che quelle tutto determinato da una circolare fatta dall'INPS su sollecitazione del dato un giorno si incontrassero direttore generale dell'uno e dell'altro è stato rovinoso era fotografare altre cose molto meglio invece no
Però appare che questo pensavo che se tutti quei lavori temi qualificanti in clinica interni al carcere potesse non essere anche affidati a soggetti terzi
Preso un abbastanza legge messa qualcuno qualcuno diciamo sin dentro il carcere come invece sapere che un tempo che non sia le lucine erano affidati a soggetti terzi
La cucina se affidata a società inverse significherà una prospettive occupazionali vicino a Roma
Una cucina diciamo così gli è stato rimproverato di vista l'azienda perché i dettagli simile del degli istituti non devono essere affidati a soggetti terzi
So che è una cosa diciamo pronunce solo perché siamo nell'ambito del persone sensibili diciamo i fondi ormai e astratte però forse ma dice ma perché non pensare che ambiguità un uomo in crisi fornitaci possono essere lavori qualificati ed ad essere qualificati stiano dentro
Loro sistemi Francia situate in modo di formazione promozione qualifica siete voi a tirarli garantiscono
Le aziende professionalizzati nel settore
Prignano ci avverta anche diciamo questa questa procedura l'oroscopo pubblici ingaggiarlo si limita a rilento dentro il carcere tra queste anche diciamo è semplice ora la rievocazione replicherà il presidente Palmisano saprà che sono molto d'accordo con lei che bisogna far di tutto perché sì è possibile promuovere seri mentre anche l'opportunità lavorative stenta Antonio Barbera la l'interesse Rush inventa anche nel protocollo che è stato fatto
Correndo due della Direzione regionale del lavoro esattamente Kostelic corsi delle persone ammesse che aggiunge signore quindici dottor Mazzarotto pudori
Sin dal tempo dice non si vede con grande discusso della possibilità che glissa per Follini abusive siano rivolte anche persone che sono ancora in passi in più insieme
E in qualche modo possano ricordo benissimo quando il rumena che non rientrassero in carcere
Per uccidere una stretta necessità diciamolo e ripensare anche queste cose recentemente sempre sono stato in visita una struttura vedremo diciamo e in gamba con con risorse proprie entro ottobre tempi invece interessati
Venne a Ostenda mi pare suburbani quindici persone dodici vi sono agli arresti domiciliari
Quindi sono trasferisce corsi Embassy processuale diciamo è una cosa significativa il problema di come sostenere che in un anno possibilità di pagare dice si paga la sua età chi non ha la possibilità varcare la soglia e questo è un problema che immediati distrazioni pubbliche si debbono Torre per ci si in qualche modo rilanciare lo svantaggio sociale per cui chi ha le risorse si può fare può attendere il processo pareva essere al proprio colui che si è in casa sua risorse non c'era dunque grigia Cina però questo è un po'nervoso su cui appunto penso supremo dobbiamo ribatte dicendo sì stiamo anche lavorando grazie
Grazie soprattutto queste invece unanime
Per soltanto raccogliere e quindi abbiamo ancora gli interventi nella si inventa erano magari e andrà prima nuovo marinai da può ingannare dalla lontana parente
Vogliamo normale qualcuno non li voglio coniugando allora diamo sembrava così incedere in cui credere ai miracoli
Gli anni Benigni allora ascoltiamo darà così ne
Grazie grazie presidente che sono qui in rappresentanza del provinciale di salutarlo col passato diciamo impartendo edificio e questa mattina Bodiroga Maurice alle autolinee dei pensieri
Certamente noi pensavo che in Portogallo dagli interventi alle varie cocciniglie salvo verifica Paolo
Danzano anche quello che condiviso questa mattina il provveditore effettivamente noi dobbiamo dare come distrazione gestito sulla foresta e una leva strategica che praticamente CE da antenna prosperano e al mandato istituzionale che abbiamo valorizzare soprattutto la
Letale solidale inserita del la dignità delle persone evade le protagoniste anche del nuovo diciamo che nel corso degli niente riscatto però la colpisce ora le stelle come quello che praticamente consente leggo di fare un salto in avanti ma attualmente la forbice ricevuta
Possibilità e potenzialità di lavora all'esterno e denaro all'interno e ampia molto concludendo stende e i numeri rispetto all'americana nell'attività
L'Inter una sostenuta da venti sterline sono un pochino si veste leggo però poi ci confrontiamo con tutte le schede
E perché diciamo che nuovi valori proseguono intende rispetto vicino a margine avete diciamo iscritti quindi in piacere condividere puntute però chiedo che e inserisce una forbice ci sia perché e abbiamo invece centoquarantanove i detenuti in attesa Richard delega ventiquattro eleganza delle amministrazioni maschi centosettantasette donne
Mentre sulle foreste usiamo noi abbiamo premuto perché stabilirà il TG cinque sui novanta cintura librerie settantasei nomi illustri anche in persone che lavorano sfuggono alle attività industriali però indotte dall'amministrazione
è una voce alta e secondo me l'obiettivo lecita loro dell'Osservatorio prendesse il più possibile e orientare diciamo l'attendibilità
Tenda olandese erogatore perché personale negli USA rispetto all'esterno e osservare che diciamo accogliendo puoi proposte anche appunto pensando agli imputati cui diceva il presidente
Quindi dovuti anche ad un luogo diciamo la la sfera quindi persone che potrebbero essere coinvolte
Ma molto secondo me dobbiamo far niente io non è facile logico già interessa perché Staglieno volendo pervenute diciamo non facile i siciliani utilissimi
Molto bisogna puntare sulle persone
Chi parlava ci giri al punto nato dottor dell'Afghanistan
Parlava di fiducia cioè noi dobbiamo costruire dei percorsi che ci consente che
In tale su persone su cui veramente possiamo sovente
Cioè possiamo diciamo veramente somme presenta no no allora in un'organizzazione di notte all'esterno
Capace di portare avanti e obiettivi imprenditoriali che ritorni d'amministrazione giustamente come diceva Stefano dovrebbe continuare nuovo promuovere in una gemmare Stefano perché il presidente USA fatto tanto e penso che farà e se bisognerà turche non strutturato dipartimento
Già con la creazione di ufficio spesso bisogno all'interno della e già abbinando permanente quindi si va verso un obiettivo ben preciso lo sviluppo diciamo
Concreto di questo di questo intento però quello che dicevamo oggi con il provveditore importante presi in carico della persona già in carcere
E importanti d'accompagnamento in tutte le attività e inventano passi partendo da
L'organizzazione stessa dei listini colluse con lei però è stato più hanno vendutissimo
E francesi e inglesi ci sta cioè quasi riuscito ma siamo diciamo alla Procura
Proibitivo primario riorganizzare l'avete simpliciter quelli della sicurezza riorganizzarlo l'esenzione trattamento avanzato dove praticamente detenuto niente e a determinate capacità per può approdare ad avere maggiore libertà
E poi potrebbe essere la Cina di persone sopra il Lussemburgo militare quindi non è facile perché ho detto all'inizio non è facile realizzare questa diciamo questo sondino vertono ha detto che il provveditore perché isolamento o ci costringe adesso rinviamo usciamo ad aprire queste esenzioni diciamo questo diciamo come in ed accoglienza
Sul piano finge sovrapponendo una questione che riguarda tutti i dati
E e questo decidere diciamo dovevano superare diciamo questo se ci consentirà e riorganizzare venticinque milioni e affida mentre attende la conoscenza della persona
Partendo dal ingresso studiare il fascicolo e affidando la persona
A professionisti interni no anche a esponente dell'inchiesta gli
Per conducono atto una un percorso a indurli di onestà miliardi le infrazioni e su queste persone illustri Davide realizzare di origine e l'insieme di norme niente
E cosa Buratto pensiero che piace appunto condividere che non sposato ed è ed ha ripercorso stemma novantuno nervoso Polverino come diciamo anche intesa stamattina perché voi cioè vendiamo di fronte ad una organizzazione interna dell'argomento durante l'epoca di riso costituisce la vetta più importante diciamo in un suo impiego e mi
E abbandoniamo uninominali professionale Zanjan attività c'è un sogno o diciamo da
Vadano anche coltiva però ti dirò che lui quando veloce stamattina no no non pensava diciamo pensi seriamente all'alta liberi professore in stazione adoperati in Cisternino maggior come se l'amministrazione al suo interno anche attraverso il suo amore o enti pubblici potesse magari organizzarsi
Perché dice io parla
Impiegando detenuto riprende a giocare lo scontrino va be'quello stoppino non può essere destinato niente percorsi formativi però poi verso mobilitati dal personale amministrazioni
Perché io devo avere un poliziotto oggi pensa che no provata lo scontrino cosa fa e doveva e purtroppo diciamocelo con Teresa perché io narrante oggi all'interno dell'istituto è quello maggiore possibile diventa
E in tutta tutto quello che e Cile
Semplicemente ci concentriamo sulle persone così come Schena controlliamo senta
La guardia non serviamo più l'aiutiamo anche durante il percorso lavorative perché pensare come professionalità anche linguistica voi ma anche attraverso diciamo le nostre nello stesso senta
Questo è l'unico diciamo conserte
Ciao sa pubblica amministrazione potrebbe fare cioè saldo diciamo forse importante
L'antico che passa attraverso sicuramente corruzione e potrebbe anche essere diciamo
Evitate installazione e così incombente importantissimo quello che ha detto professor Giordani
Proporre diciamo burro formulazione dell'illecito perché è importante
Che l'organizzazione così complessa Semdereli largamente conoscenza raggiungere una conoscenza diventino appostammo essere consapevoli di se stesso per un riscatto che sia sempre e decisivo sia l'obiettivo e l'amministrazione perché a voi sono quelle persone su cui noi possiamo contare lire diciamo professionalità Esterne
Al mondo del lavoro
E dobbiamo andare lo sviluppo periferici Lerna
E i suoi formazione degli ingenti il vergognoso dei comandanti per un atto
E oggi purtroppo testimone presidente unanime saluto e molto spesso impegnata a risolvere le questioni
Gestione degli enti lirici
Perché perché siamo di fronte a un'operazione
Pervenuta diversa
E io ho lavorato in Abruzzo negli anni novanta sono stato assalito avvocato dodici gennaio
Allora percentuale
Discreta eliminarlo sull'ottanta per cento per oggi morto incide questa percentuale delle sommosse ristretto incide tantissimo quello solo un aspetto culturale di questa perché sola o comunque cioè non riesco ad ottenere finalità delicata della per istituzione non riusciamo forse neanche bene trasmette l'elenco probabilmente diciamo indisponente avvia una nostra è una grossa difficoltà e pesano troppo impegnativi per risolvere diciamo queste per questioni Cinieri poi zero uno tsunami pena sulla sicurezza
Sono sovraffollamento insicurezza solo perché diciamo l'identità registrato l'amministrazione centrale
Anche Gentilini
Perché
Così l'ordine del giorno conosciamo attualmente a contrastare determinante
Mi residenti
Però diciamo con l'altro obiettivo Antonio oggi troviamo a vendere per penso Ventavoli che questi tavoli consentano quella lunghissima ideale anche io e di di realizzare paralizzare anche Prodi esistenti che magari in questo momento resi da altre esigenze l'amministrazione va bene
Grazie
Grazie grazie davvero perché anche così intervento ancora tanto quanti spunti mi sembrerebbe anche Paolo Romani e ammirare nella mostra l'assunzione strisce in cui era l'ufficio studi data del cliente niente mi aveva chiaro che
Queste le principali gli angoli istruzione media sia negli elenchi cani e soprattutto valide penso ad Ancona perché questo discorso di riorganizzare il esenzioni
I costi in modo tale da consentire una osservazione permanente nulla secondamento fondamentali tutta per cercare libere organizzare Darida culinaria empatia spinge l'impossibile no quindi all'estero assai chiara Prodi spirituale dell'osservazione ai momenti senza senza aver bisogno di indubitabile fornire trasferendo in sostanza tuttora problema è rimasto sempre lo stesso quindi quindi grazie e continuiamo ad una gradita unanime relatore di Lizzani Monicelli continuare con la
Non andrebbe Calascibetta della esecuzione resterà
Nascerà che
Quindi non c'è nessuno sentita porta bene
Allora io intanto protestanti del Nord Sardegna igieniche oggi nella scrivendo mi auguro che il settore chalet
Non è qui insomma avrebbe dovuto fare lei quest'intervento Marzorati interagito nell'ufficio del biglietto e quindi salvo però qualcosa che io cento mi sento in una posizione privilegiata dopo aver sentito queste queste diciamo queste cose riguardano soprattutto dipendenti effettivamente è di sette euro anzi inserendoli dileggia senta utili può quello che diceva il conto della spesa il nostro carattere effettivamente sono attorno diversi sono politiche si ponga si sarebbero dovuti incontrare Aldo Bozzi incontrastabile binari paralleli Kenzo
E noi ovviamente collaboriamo con il carcere ma poi in realtà non abbiamo Burkhardt Diego veramente tutta un'altra la libertà leghista
Cioè fattivamente al sia gli mette in dubbio mangiano anche quelli che sono misura estrazione dico proprietà
Il ruolo è chiaro nobiliari
Come per tutti noi di render lamenta trattamentali fondamentale una regola fondamentale ai fini della liberazione e nella risocializzazione un elemento su cui dovremmo riflettere anche dell'esecuzione penale esterna
E approfondire io mi sento di chiedere insomma sono lui arriva poco
Sinceramente quando lavorando per anche direzione generale se non sarebbero le stelle dal imbarcato e poi ripartiva introdurre decine e decine
Si inserì comminare sinceramente rimane un po'così posso calcolando CIA rimanda alle lamentele clienti clienti soprattutto del terzo settore riuscivano ad ottenere i finanziamenti
Il inserimento lavorativo di persone non sono detenute in qualche misura alternativa
E non si riusciva a fare le segnalazioni che rimane quali dei vertici abusivo come il possibile con tutto il bisogno di lavoro che c'è come noi e i nostri non vengono segnalati oggi devo dire che insomma sono sono arrivate a circa due anni fa lui è è ancora ci troviamo in questa situazione dice mi rendo conto che nonostante ci sia diverse risolti cow boy vengono ripeto quello che la Regione insomma ammesso sul tavolo sociale sul tavolo col noi docenti particolari
Ma ceramica Press restano diciamo programmando con la Regione e con i fornitori della politica di coesione sociale è stato prevalga interventi Sempre l'informazione
Di orientamento formazione e inserimento lavorativo abbiamo oggetto nell'ambito di Roma caricare sulle varie perfetto abbiamo anche i versi partecipiamo ai tavoli
Dylan polemico scrivo intervenga insomma quindi cercando di sfruttare tutte le risorse possibili e annoiati fondatissime richieste interpretato dalla al terzo settore
Che chiede diciamo sostenga su Gondor raggiungendo azione non parliamo fatica mai dico progettazione ricopre la versione questo ne dispiace quanto perché non abbiamo ancora una lente non esiste ancora una legge finali quello istituzionale ed era in cabina di regia ben venga non sono sono anche bastano perché comunque hotel vive più nelle modalità venne venne tutte le situazioni non sono facilmente compatibili con le esigenze intermedie persone
Per cui diciamo e sono inutili come diceva lei tutta la stasi e sono don dove i militanti relativi ad esempio al Progetto di libertà il francamente sessanta tirocinio Pandev due qualità
In realtà diciamo mi sono fatica che apriva le gambe del due mila e il ventiquattro programmazione ventidue ventitré siamo armati del ventiquattro Supporting isolamento decina
Di tirocini ora perché che effettivamente noi abbiamo tanti vincoli cioè siamo un poco poco altrimenti poco flessibile poco compatibili con le esigenze dopodiché l'argenteria
Allora io e dico questo perché penso che dobbiamo procurare anche su ecco no la comunità
L'abilità in quella che offre Troiani sorse il discorso della opzione fondamentale fondamentale anche re vuoto vari ventuno anni di reclusione Lucio rispettare opportune inaugurati ci sono alle abitudini fa anche il nome perché ci sono una de intende creare lei Palermo
Botticelli creare deterrenti contro il privato sociale invece io sono testimone io vengo a testimoniare ricchezza inutilmente perché dico questo perché portava i nostri le persone che arrivano dal Morganti Ruggiero con loro
è
Allora in si pone dei paletti diciamo all'ultima Passigli pagine dodici titoli nell'immagine dell'accessorio sull'alternative
Ci troviamo persone con il lavoro
Allora e il problema è che secondo strumentale alla cessione sull'alternative
Potrebbe essere un buon lavoro non rimane potrebbe essere coloro che oggi c'è spesso domani non c'è più e spesso durante la visura la forbice più quindi accudire diciamo quelle conoscenze quei terreni azioni
Con le persone per poter utilizzare poco nemmeno per effettivamente realizzati dovranno adottare anche organizzativo
Che porti a un abbassamento della recidiva quello deve essere il nostro obiettivo
Ma sono diciamo noi
Lei
Prima
L'anniversario abbiamo fatto come come immagini tutto abbiamo investito anche con le risorse nostre legato delle risorse economiche per la gestione degli organizzatori paghiamo gli stipendi diversi pronunciamenti
Locali di inserimento lavorativo o di formazione eccetera eccetera adesso insieme dell'inglese anch'io personalmente ho fatto il progetto in cassa delle ammende o diciamo e chiedono gestito indirettamente rapaci arrembanti lentamente nove datori di lavoro
Ora tredici fatto gestire le aziende qual è la differenza il secondo sicuramente ha un impatto non molto più forte sulla semifinali finale relazioni di creare parrebbe perenti ma nel Lazio Napoli le persone Silvia poco contesti Sandri con i contesti sensibili
E che hanno un senso di responsabilità rispetto all'accoglienza delle persone che poi torniamo subito e sostenere ecco ad esempio i tirocini formativi che venivano pur rinviando contemplare
Ci chiediamo di risolvere quindi persone che noi segnaliamo che non so bene che autonomamente si sono cercare si sono trovati la uno che magari supportati da Roma
Riescono a fare in modo che quel lavoro diventi un problema
Per contrastare recidiva le persone non segna gasolio più svantaggiate esordiente sofferenti esodi incapaci
Di ha compiuto quindi diciamo insomma persone Libardo subito come tuttora Cicciotti ricco convenienti forti e risponde ad esempio che adesso abbiamo anche dev'essere animati realizzati nostro pc
In immagino una presa in carico Cuba accompagnamento organizzò una funzionario tecnologico nel dizionario nel Monte S. Marino avevano agiva che adesso i nostri uffici in questo senso Mancino
In l'accompagnamento e sostegno supporto anche sia
Anche inizia in quelle garanzie che il privato sociali gli anziani anche grazie anche al Pd sul tema
Vi sentite un po'destinati ai se ne accorge nelle aziende avviso assicurabile bisogna delle garanzie della giustizia in questo dobbiamo essere
Diciamo dobbiamo essere pronti
Perché in fondo non dobbiamo essere i datori di lavoro club stai resta modalità dell'essere in grado di lavoro anche
Dobbiamo fare in modo che che si possano coniugare ai turisti Justine persone
Ecco perché io credo nella promozione rallenterà dove c'erano leggero capace la cena a stelle per esempio essere diciamo ti rispetto a queste a queste realtà significa no e spazio nei negozi una organizzativo offrono io sto in cantina grande alle persone seguiamo quindi e dicendo di costruire una legge che secondo me il dell'articolo dopo ed Enna di quello che ovviamente internet
Un punto nella Conferenza delle Regioni perché la competenza sull'articolo dunque riguarda far e comunque l'imprinting della Carlo così come Mogwai diciamo ci dobbiamo fare a difendere quello che già c'è se voglia le persone il lavoro
Il riguardo l'organo interessati perché questo insomma ormai ci siamo capiti e sappiamo che in qualche modo W sostenendo questo loro quindi se questo lavoro questo lavoro ha verificato bene culturali va utilizzato per
E questo si può fare anche per esempio anche attraverso il nucleo di polizia penitenziaria che c'era il nostro feci si può fare attraverso alcol rivolta ancora il paziente ma dobbiamo soprattutto banche estere versamenti quando cerca
Una il saggio quando c'è una lira quella diventa fondamentale nuove imprese facciamo un sacco di idee anche per motivi di lavoro cioè di un'autorizzazione
L'articolo quarantasette confronto eroghiamo sostenerci
Reciproca invece la magistratura
Ma dobbiamo crederci in quel lavoro persona si trova anche da solo e autonomamente
Ci credo e ci credo perché Giorgio Lina Volinia di panico così quindi evidentemente ha già una risposta la grotta della rovina dobbiamo semplicemente pongo in più dobbiamo semplicemente sosteneva no
E supportarlo ecco e sul ad essere presenti tutte le volte che si verifica una necessità favore di quella persona che i nuovi quando risponde eletti diciamo autonomamente con responsabilità grave trattamento per cui veramente necessarie tutte queste forze si mettano si cantano insieme
Io non non modifichiamo giorni voglio portare in realtà non ce ne andremo soprani in realtà sono veramente poche le persone ecco una sensibilità particolare detenuti domiciliari tendenti logicamente in poche ore
Si trovano diciamo le Nanni intervenuti in una misura che essere compatibile no allora
Secondo la magistratura se non altro insomma viene la valutazione perché è chiaro che si fa una valutazione più antica di tutte le condizioni
Ma ci adesso io sto approfondendo riesce questa questa conoscenza dei detenuti domiciliari che sono un po'
Occhio abbandonati lasciati nuovamente la linea se dovrà effettivamente valesse avvenga si moltiplica neanche dai promuovere occasioni di lavoro io questo
Lungo sarebbe insomma anche in collaborazione con la magistratura le teste un'occasione ce lo dobbiamo aver paura credo che il cliente opportunità diciamo di lavoro benissimo diciamo quelle noi riteniamo precarie no qualificata eccetera eccetera tutto che opera in modo che queste siano comunque casi minori
A Lilli Gruber la liberazione dell'attivazione
Della persona questo servire oggi per esempio cerchiamo anche la possibilità contrarietà alla riforma Nordio
Riciclato in amore è sempre stato considerato soprattutto nel Lazio andrà in altri contesti ma il Lazio ho verificato che insomma è considerata una condizione sine qua non carcere alle misure alternative no ecco perché noi ci troviamo praticamente sempre occorre come diventano tali
Sarei anche potranno essere ancora ecco perché ovviamente ci sono anche nelle situazioni in cui lavora Vincenzo ma ci sono anche altri altri elementi su cui si può calcolare Corvaglia sì oggi c'è questa norma di Nordio che dice
Tempo mondo a sancito definitivamente certificati in qualche modo del lavoro con ritenendolo assiepano la la sulla cessare isolate essendo c'è l'altro perché l'attrice se non c'è lavoro
Allora diciamo utilizziamo l attività di volontariato e quindi caotica mensile Zagor condizione sine qua non se non c'è quello che mettiamo alle attività di volontariato
Tenga conto che tutto tutto è diciamo un tumore conduttore evento in cui per lavorare anche in prima persona diventino responsabile e quindi quindi la recidiva
Però anche in questo naturalmente punto va bene essere sul punto l'attività lavorativa noi dobbiamo avere un interesse stabilizzare l'eversore vetrine saccheggiano le destinazioni a
Tale quello che stradale insomma quindi minacce perché effettivamente e ho detto anche troppo e adesso la parola energie e competenze
Grazie Tabacci Casini compreso congelati in questo caso credo che la discorso
Relate elezione domiciliare anticipato alla alla pena sostitutiva
Perché penso che e a a una scarsissima applicazione al design rivali forti richieste
Assurdo debba
Per cui no no poco
Al di là degli invalidi richiesta certi l'agonismo dell'utilità seduto sostitutivi
Su una domiciliare eccetera eccetera niente pochissimo c'è pochissimo poi se dipende o anche la Royal ci sta perché non abbiamo fatto una comprendere un'opera sulla posizione che sia nata creare nuove pace della relativamente ritrovato invece far salire premascella ibride quella di anticipare la la la sanzione
Però stanno renderla credibile
Ironico l'impatto in termini ovviamente obbrobri
E in questo senso il lamentano perché in quelle ore è dunque in cui si può perdonare il domicilio e continuare antologiche in aula con loro
Torre nel momento in cui io applico latina
Sostitutiva ancora Siglienti Leo continuità quella continuità che per rischia di non esserci verde chiaro poi la giovinetto del magistrato di sorveglianza di detenzione domiciliare quando già rapporto con il problema morosità e adesso crearne un occhio al punto più difficili voi
Raccolgono anche qui Risorgimento ieri
E da una parola asociale domanda autovettura crittografata no ultima dove si dice non ultimo perché desse come imparare dall'esperienza in quello che può significare tale operazioni rappresentate formalmente
Grazie grazie veramente invito le il senso di questo secondo investono Cicognini
I convegni riguarda un punto il senso anche profondo della pena nuove ed esecuzione penale pende perché è evidente che e in tutti questi racconti non formali generiche sul fuori
C'è sempre affondo il senso anche della giustizia della prima coi si bella sul sulle persone sui casi sui processi amministrativi contatta
Quanto anche nella presentarli perché io nasco come come sociale impone due mila tre impatto nel tema dell'inserimento continuamente vissuti in piena su una visione che c'è ancora perché ci solamente controlla sta sia rievocato perché dentro diciamo utile Morgan porte la politica dell'amministrazione penitenziaria fa equilibrio che probabilmente viene viene tenta trattamentale o securitaria secondo delle situazioni che in quel momento accadono
Allora ci fu una missione richiede probabilmente l'amministrazione pubblica
Non è il soggetto principale che possano effettivamente dalle opportunità naturalmente che siano ogni efficace per il il mondo del lavoro esterno e quindi una ma quei centoventotto IC che aveva questa idea proviamo a immaginare di quelle lavorazioni che sono sostanzialmente inefficaci
Se non altro bell'aspetto vedute formazione della capacità della dell'epoca delle performance che poi le persone che erano inserite potevano darle
Proviamo esternalizza nel programma standardizzare con un progetto sperimentale sull'uomo inizialmente sul patto istituti l'esperienza su gomma prevedibili una riduzione Complesso Torino
E poi successivamente Padova Milano
Ragusa Siracusa si diffuse pervade fino al due mila quattordici su questi esperimenti sul
Pongo con esperienza che mi fece ancor di più coinvolgere personalmente nella dell'idea che sicuramente il lavoro mandamentale Speziali lavoro è lo strumento principe
Dell'inserimento delle persone nella riuscire a dare un senso a alla pena l'esecuzione la giustizia
E e anche perché interno della recidiva io credo che sia un tema fondamentale e anche del nostro sistema perché non è solo diciamo così una riuscita
Idea dell'azione che orfana in un'impresa che può fare il sistema penitenziario ma sicuramente credo che sia un ritorno economico importante baluardo prima si parlava del tema dell'uso delle risorse
Quanto vale un recupero di una persona
Rispetto a un anno la reiterazione del reato in termini di costi verso la società verso le spese dell'amministrazione giudiziaria quanto vale questo in termini economici io credo tanto
Molto di più rispetto a quello che si investe del tutto quanto ciò che riguarda il trattamento delle politiche che riguarda l'inserimento delle persone abbiamo ritorno enorme
E quindi al di là della diciamo che al momento in cui vive dell'amministrazione penitenziaria se pensa di essere il datore di lavoro movenze eccetera
Sicuramente tema dell'abbattimento del civile io credo che sia fondamentale per la tenuta dei conti e quando si parla di investimento sulla sicurezza io credo che questo sia il vero investimento del insomma
In tutti questi dati
Seguendo anche i lavori dell'organizzazione
Che rappresento ha avuto modo anche di verificare da diciamo una cosa vantavano poi anche delle politiche che avvenivano in altre regioni
Nuovo particolareggiata riferimento alla Lombardia sui modelli di successo presso i modelli che invece non hanno rivoluzionato
E in questo devo dire tutta la nostra organizzazione rappresenta e oltre centosessanta dovervi sociale che intervengono nella diffusa
In tutto il territorio nazionale
La preponderanza e chiaramente sull'aspetto dell'Italia del Nord quindi in un bar di via invitare un'anemia vengono Trentino Alto Adige
Sicuramente è un tessuto produttivo diverso rispetto resto d'Italia ma lì ci sono delle buone prassi che sostanzialmente sono state rievocate in questo convegno cioè la necessità di fare niente cioè la regione Lombardia tavolo stabile sul tema del lavoro del carcere
Io credo che questo sia un passaggio di senso che tutti quanti noi attori che noi non vi erano piccola sicuramente l'amministrazione penitenziaria ma gli enti locali vengono sostanzialmente riuscirà a realizzare se effettivamente si vuole la senza presunzione penale contribuire sull'aspetto dell'abbattimento ad Acilia perché questa legge non rivolte insuccesso
Dell'attività intramuraria il Mela lo vediamo ragioni di numeri che che prima sono stati citati dal dottor Anastasia sono dei numeri che sono sostanzialmente firmino rispetto a una potenzialità che potrebbe esplodere quindi è evidente che ci sono delle cause
E devono essere rimosse perché questi un ricorso all'Islam esplodere
Sicuramente interna degli spazi nell'interno una mentale perché è evidente che ci sono degli istituti in dov'è impossibile fare un'attività lavorativo formativa
Venne in mente Regina Coeli veniva annunciano un'attività lavorativa stiamo parlando di tante persone dentro
Anche sostanzialmente realizzabile ci sono atto istitutivo condividiamo complesso ma anche la rivoluzione
Che sicuramente potrebbero essere lavoro hanno ulteriore per quanto riguarda la proposta dall'attività lavorativa ornamentale e e quindi anche su questo magari ho avuto la mia esperienza personale su perché accolte non si riesce a diradare notarlo coordinata lavorativa
Il primo ripeto e quello su cui abbiamo al giorno d'oggi per esempio l'aspetto della funzione non abbiamo avuto nuove difficoltà negli anni ne non è solo questa Amministrazione enormi difficoltà
Con una nell'amministrazione regionale nel verbale della formazione specifica
Nel nostro caso noi dal due mila tre cechoviano di formazione inserimento lavorativo nel settore della ristorazione
Un sentore
Che tanti a norma anche i danni
Notizie dicono che è un settore in fortissima espansione dove c'è una richiesta di personale che non viene sostanzialmente esaurito tant'è che noi sì preghiamo leggiamo anche noi dicono i giornali
Che Lince tutto un un attività che non è sostanzialmente fatta nel modo migliore il pianeta esecuzione convegni dei processi e l'umiltà quindi vediamo anche quello che Carmignani egizie palindromi uno cui secondarie perché c'è l'uso molto molto rilevante persona straniero non colma
Questo lo dico perché la nostra rubrica rientra tante attività avevan Piero Brega la gestione collega citando l'immancabile cioè sono iniziate parliamo all'inserimento lavorativo quindi non sconvolga emergono l'ovulazione scollegata rispetto ai bisogni reali del del territorio del mercato del lavoro questo è il primo dato l'altro
E questo viene chiamata io credo in causa il padre lo dica dica sane quindi
Le attività intramuraria sono legate a contratti di comodato d'uso
Normalmente annuali
Questo hanno un'anima per legge ogni loro chiunque voglia andare a investire
Che sostanzialmente impedisce una programmazione
Le regole convinto che vengono realizzati all'interno degli istituti quando professor Giordano vicina la l'attività lavorativa si fonda su un treno
Grande e quindi la relazione con le dimensioni
Io credo che di quelle già in grande sia un tempo anche la ricerca sia uscita fuori per un'attività di vendita sia la acqua fondamentale perché ha le idee la contabile però o la porta chiusa per chi deve realizzare un'attività di produzione e garantite che il committente estremo ampia quello che era diciamo così
Testo alla cura allora dire sociale Montale lo dico perché citando un altro esempio quando si parla con le note la difficoltà del di di in mente riconversione nei percorsi non rientrano nel caso si parla di queste cose tonde
Noi abbiamo vinto contratto Comune di Roma per l'erogazione dei pasti delle persone svantaggiate
Un impegno contrattuale evidentemente che abbiamo intrapreso con un'amministrazione capitolina
Nel nuovo chiaramente prima di partecipare reso noto questa Amministrazione penitenziaria
Purtroppo una volta vinto
Questo contratto c'era Stendardo comunicando all'impossibilità permanenza di personale del sovraffollamento che quell'attività si potesse svolge nei giorni festivi e nei giorni domenicali per carenza di personale
Allora questo è evidente che arriverebbero Orinoco l'attività d'impresa questo è un caso cena perché il cinema ce ne sono
Anche altri sostanzialmente delle attività che poiché vengono svolte invece che dove dove magari Cellino
Il filo da lo abbiamo visto per quanto riguarda la gestione dei call center viene parzialmente stanno venendo sul nuovo complesso e s'imbatte anche sul femminile
Quindi questo dire quello che è stato tutte detto più volte che c'è necessità e tutti questi attori quindi intriso amministrazione evidenzia
La regione per quanto riguarda gli aspetti delle politiche attive del lavoro
Analogamente si chiudono in Lombardia mai sono dieci anni che anche all'interno degli iscritti in vena vincenti della loro cestini
Alcuni da cooperative sociali che sono anche agenzie del lavoro quindi questo aspetto unzione una cosa che purtroppo non non non abbia Nunzia Vallini CNN in Italia ci insegnano un grande regione sono comuni da questo punto di vista siamo molto in ritardo
Ecco tutto questo compreso anche lo poiché il governo locale degli enti locali
Gli enti locali potrebbero essere miei committenti straordinarie per proporre all'inglese che lavorano all'interno non solo le cooperative sociali imprese che si propongono di lavorare all'interno per aprire delle commesse di lavoro
Con il sistema è stato detto poc'anzi perché sicuramente tutto ciò deve essere dentro un quadro di coprogettazione di coprogrammazione degli interventi allora abbiamo una visione comune una visione d'insieme partiva quindi credo per chiudere il mio intervento che sia fondamentale dare un passaggio ulteriore quindi la proposta che la Regione posta vita in questo tema specifico delle regole all'interno degli istituti di pena avendo la delega specifica che riguarda appunto le politiche attive del lavoro
Con un uomo di cabina di regia con tutti gli attori che sono coinvolti nell'azione di Vienna resiste non giustizia dell'esecuzione di assenzio
Prezzi
Si corre comunque distruttiva intervento siamo tornati all'unanimità nostro punto partenza è quello del rigore altari
Ritrovare mondo hollywoodiano dopo monete il commercio dei fatti ha annichilire che gli attori in questo senso vorrei che ci lasciassimo Procopio osservatorio si si rende sulle spalle mi di immaginare nelle
Delle linee operative possano creare comunali una pacificazione
Fa
Tanto per tutte quelle coi rinnovarli quelle difficoltà lezione Renzi negli intervalli lodevole che attori di oggi e con questo di notte un anno in qua e là prossimamente colore anemoni giustizia riparativa quattordici ottobre ma il ventiquattro dicembre ore
E e ringraziando chi vuoi Grazia

