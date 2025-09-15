Notiziario antiproibizionista

La puntata è dedicata alla politica delle droghe del Governo Meloni che in nome della "guerra alla droga" rifiuta la strategia di riduzione dei danni e dei rischi inserita dal 2017 nei Livelli essenziali di assistenza, fatta propria dall'Organizzazione mondiale della sanità e riconosciuta sia dall'Unione Europea che dalla Commission on narcotic drugs delle Nazioni Unite.



La puntata propone una prima parte della seconda sessione del convegno "Fame chimica.



Sostanze, contesti, politiche" (che si è tenuto il 6 febbraio organizzato da "La via libera" e Gruppo Abele) sul tema "Le risposte del …

governo: dal decreto rave alle comunità svuota-carcere" con gli interventi di: Caterina Pozzi (Cnca), Pino di Pino (Itardd), Alfio Lucchini (Federserd), Alessio Guidotti (Itanpud).

