La Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi interviene in collegamento dal suo appartamento a Teheran.
Intervengono: Laura Boldrini (deputata del Partito Democratico, presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Camera dei Deputati), Parisa Nazari (attivista per i diritti umani e diritti delle donne), Shady Alizadeh (avvocata esponente del Partito Democratico) e Riccardo Noury (portavoce di Amnesty International Italia).
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Terzo anniversario dell'uccisione di Mahsa Jina Amini e della nascita del movimento "Donna, … vita, libertà"" che si è tenuta a Roma martedì 16 settembre 2025 alle ore 10:00.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Diritti Umani, Donna.
Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 1 minuto.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
