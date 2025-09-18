Registrazione video di "Presentazione della nuova edizione della rivista "Gnosis", periodico trimestrale curato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza", registrato a Roma giovedì 18 settembre 2025 alle 10:15.
L'evento è stato organizzato da Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Sono intervenuti: Paola Saluzzi (giornalista), Vittorio Rizzi (direttore generale del DIS), Giovanni Pitruzzella (giudice Corte Costituzionale), Alfredo Mantovano (sottosegretario di Stato alla Presidenza del … Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia).
Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Difesa, Digitale, Economia, Editoria, Informazione, Periodici, Politica, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea.
La registrazione video ha una durata di 1 ora e 1 minuto.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
