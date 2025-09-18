18 SET 2025
dibattiti

Presentazione della nuova edizione della rivista "Gnosis", periodico trimestrale curato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

LEZIONE | - Roma - 10:15
A cura di Bretema e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
Lectio magistralis del giudice della Corte Costituzionale Giovanni Pitruzzella.

Registrazione video di "Presentazione della nuova edizione della rivista "Gnosis", periodico trimestrale curato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza", registrato a Roma giovedì 18 settembre 2025 alle 10:15.

L'evento è stato organizzato da Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Sono intervenuti: Paola Saluzzi (giornalista), Vittorio Rizzi (direttore generale del DIS), Giovanni Pitruzzella (giudice Corte Costituzionale), Alfredo Mantovano (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia).

Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Difesa, Digitale, Economia, Editoria, Informazione, Periodici, Politica, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 1 ora e 1 minuto.

Per il buon giorno buongiorno bentrovati grazie grazie a tutti di essere qui questo video di apertura racconta Symphony sintesi ovviamente perché il racconto verrà fatto adesso
Da chi parlerà racconta una nascita tutta nuova che affonda però le sue radici nel passato e che è passato perché questa no Siss
E lo sentirete questa rivista che parla di conoscenza di futuro che arriva sul digitale è gratuita aperta a tutti conoscere conoscere conoscere questa è resta la cosa più importante in assoluto questa uditorio
Si trova in un luogo che più bello di così non si potrebbe immaginare quindi grazie questo ringraziamento iniziare doveroso per Roma Capitale Assessorato alla cultura
Arrestata intendenza capitoline beni culturali a Zètema Progetto cultura il saluto da tutti voi alle autorità di governo e il Parlamento e corte costituzionale vertici di forze armate più
C'è un microfono cento eccomi sport anche di qua
E che vede aprile questa pestaggio
Per Torino e per questo V numero colpito questa frase l'Intelligence e l'arte di vedere oltre l'orizzonte
Non presento con tutto il rispetto con la gratitudine ed affetto che ci sono dovuti direttore generale della Luiss prefetto Vittorio
Buongiorno buongiorno a tutti mi sia consentito di porgere un saluto a tutte le autorità presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano che la nostra autorità delegata dal nostro punto di riferimento nel governo
Sempre tra le autorità di Governo il sottosegretario ad editoria Giuseppe baracchini grazie di essere qui e soprattutto saluto e un ringraziamento ai giudici della Corte costituzionale perché sono oggi qui presenti il professor Pitruzzella che il PCI onora con una sua lectio magistralis al vicepresidente della Corte costituzionale dal professor Luca Antonini e al giudice della Corte costituzionale Francesco Saverio Marini che ci onorano della loro presenza
E un saluto al presidente Lorenzo Guerini del Copasir e e a tutti i membri del Copasir
Che hanno aderito al nostro invito grazie sincero per la vostra presenza ai vertici delle forze armate e delle forze di polizia che oggi sono qui presenti un saluto ai colleghi direttori delle agenzie
Che tra l'altro siedono nel comitato direttivo della rivista e quindi mi danno una grande mano in questo lavoro
Il nuovo diceva prima di me che Paola Saluzzi un ringraziamento a Roma Capitale all'assessorato alla cultura alla Sovrintendenza capitolina Zètema i questo invece un ringraziamento più a casa
Casa del disse ringraziamento al direttore
Della rivista Ferrara che
Che questa rivista che punto gli ha fatto crescere questa rivista
A tutta la redazione al comitato scientifico oggi ci sono tante personalità del mondo accademico della ricerca dello studio degli enti di di di di di ricerca che sono siedono nel comitato scientifico che che oggi ci onorano della euro presenza avvenuto curva per cui agli accademici via agli esperti che che scrivono
E consentitemi anche di ringraziare Bruno Valensise personalmente perché abbiamo quello che gli inglesi chiamano cedendo per il passaggio di mano
Larissa è stata gestita per trent'anni da da dargli già prima dal SISDE e oggi di passarne la governance deltizie
E qualche riflessione su questa nuova su questo nuovo format che non si disse
E rispondono a volte copiare centro di grandi metamorfosi di grandi trasformazione oggi siamo perché ma immersi nell'area
Che i carabinieri anagrafiche ho attraversato dal le analogica gliene digitale e niente
In un prossimo futuro verrà quantistica o piena contezza di quello che è questo è il momento formazione Politecnico di Torino
In una ricerca sostiene che il novanta per cento dei dati prodotti nella sede dell'umanità sia stata prodotta
E questo è locale come centocinquantasei tappate dieci adempimenti siamo qui completamente sommersi in una dimensione
Il che chi conveniente eccelsa statura c'è informazione però questa in questo spazio di tempo testimone
Spazio che noi definiamo
Multidimensionale il ventidue milioni quando attraversavano era una logica Sordi trovato arte dubbi cioè ma Giorgio Cipriani cinque giorni ci sarebbe spazio ce lo spazio punto la ma siamo già pronti ad accogliere altri determinati due milioni sottomarina
Tanti sono i momenti di ricerca sui questo tipo di Bondi addirittura cercano in dimensioni estetica il sipario il vestito blu e noi siamo tutti imperterriti di quelli che sono l'ente condizioni utilizza in aggiunta ciò che accade anzitutto è l'atmosfera finisce
Rappresentare una minaccia anche qui dottor Caruso quindi plasticamente affrontiamo in questa minacce questa nuova convenzione quotidianamente ma il dominio stiamo maggiore attenzione
Perché il potere garantire
In condizioni mobilità riuscire a lavorare a distinguere il fratello subito
Quindi verso informazioni cento centocinquanta zero
Formazione sicuramente il si torna a riuscire a tutelare riuniti libero vittima sicuramente l'impegno
L'emergenza tutto il
Che cosa cambierebbe non sussistono situazioni figlia di questa trasformazione in questo cambiamento i rappresenta questa nuova dimensione che è una dimensione on line e non più solo cartaccia
Qualcosa che un po'rappresenta il tempo che viviamo un po'rappresenta un valore aggiunto perché c'è chi c'ha fatto riflettere che quello spazio nella libreria che non sarà più riempito dalla dal venosi insiste un volto incolmabile
Noi vogliamo invece non sono colmare quello spazio soprattutto offrendo la in formato cartaceo a tutti i cultori di questa materia perché possano farne oggetto di uno studio ragionato ma poterla rendere fruibile a tutti
Attraverso il sito che vedete
Richiamato nella sella e e attivi nella conoscenza non più come avveniva quando nasce la rivista
Alla sola comunità dell'intelligenza ma a a tutti coloro i quali vogliono approfondire questi temi significa fare un salto di qualità culturale uscire dal Sito Pons nel quale
Sono chiuse specie sui monti dell'intelligenza e attrezzi al mondo esterno anche quella che oggi lui quella dimensione chiamiamo
Dell'open
Inoltre c'è un valore aggiunto oggi la maggior parte dei ricercatori utilizzano motori di ricerca di intelligenza artificiale
Aveva
Una rivista peraltro molto compiti odiosa con moltissimi argomenti con tanti temi che riguardano il mondo dell'intelligenza e della sicurezza ma anche della cultura dell'arte perché comincia
A ad aprirsi ad una serie di altri spazi di conoscenze
Significa entrare nei dataset dove vanno a ricercare informazioni Grandi Motori
Gli intelligenza artificiale quindi significa offrire questo tipo di conoscenze in maniera massiva e poter fare un della sicurezza una vera e propria
Offrire la massima diffusione della conoscenza le notizie laboratorio di idee e gratuita e accessibili on line a un comitato scientifico che rinnovo il ringraziamento ai tanti accademici tumori che fanno parte del del comitato scientifico per il contributo ma soprattutto ed è
Pubblicato sul sito concordi scettico qui no si disse non è uno strumento di manipolazione dell'informazione
è uno strumento che volesse
Trasparenza e di democrazia
Vuole essere responsabilità nel rispettare i criteri democratici qui finirà Anita tasse dove si alimentano i motori dell'intelligenza artificiale ma offrirà un'informazione che
Colloca nello spazio di verità e quindi nei prossimi
E e nostro Codice etico lo abbiamo reso trasparente pubblicando uno
Siamo al primo numero il tema del primo numero che sicurezza e democrazia abbiamo pensato
La Corte costituzionale sono in custodia della carta costituzionale di perché abbiamo scelto questo tema perché ci rendiamo conto che il mondo delle intelligenze spesso diventa
Entra nell'agone della politica
E viene
Utilizzato il tema della sicurezza come tema dell'agone politico noi riteniamo come tutti i tecnici che il tema della sicurezza abbiano sua sacra
Già quando dopo due conflitti mondiali locale
Il umanitari trova consapevolezza e coscienza di un sedici dicembre centoquarantotto
L'unica da dichiarazione universale dei diritti dell'uomo all'articolo tre tra i diritti che spettano all'uomo per il solo fatto di essere nato
Viene inserito anche il diritto a sicurezza e siamo tutti figli e consapevoli che arrivare a questo
A questa declinazione del concetto di sicurezza accumulandola ai diritti umani è un percorso che nella storia attraversato tante fasi chiara soprattutto è un concetto che va storicizzato
Essa siamo tutti consapevoli che siamo figli dell'Illuminismo e più quelle grandi battaglie che sono state fatte che venissero affermati i diritti umani e i diritti umani dell'ONU l'universalità e abbiamo bisogno di lì e lo dico sempre lo dico dal primo giorno in cui il governo innamorato
Primo incarico nell'ambito della comunità dell'Intelligence ormai da un anno lo dico dal primo giorno che noi ci muoviamo nell'ambito del perimetro dell'agitati
Il che quello chili
Ha fatto la differenza nella storia del nuovo modo di cogliere dice un grande neuroscienziato si chiama sfide Pink perché nell'analizzare quella che è l'andamento descrive della criminalità delle guerre dei conti
Vittime la storia dell'umanità parla di un'epoca particolarmente tranquilla e quasi un ossimoro un'affermazione di questo genere in un momento in cui soffiano venti di guerra ma analizzandola mentre gli anni di storia effettivamente c'è un salto enorme rispetto a quella che era la violenza del passato e Steven Pinker si chiede ma se il cuore e la il cuore il cervello delle persone sono rimasti gli stessi corsi dei millenni cosa arreso differente questo tempo dal tempo passato in realtà quello che è intervenuto il principio di legalità d'uso legittimo delle armi i commerci la femminilizzazione della società tutto questo ha trasformato radicalmente il mondo bene di intelligenza sicuramente si muove in quella stretta linea di confine dove c'è una compressione dei diritti e delle libertà individuali ma dall'altra parte si muove nell'ambito di quei
Confine di cui il perimetro il tracciato dalla Carta costituzionale e quindi si muove nell'ambito di quella che sono i confini segnati dalla legge centoventiquattro che si portato alcun limitazioni ma sono limiti eccezioni legittime e che consentono di garanzie democrazia
Siamo profondamente convinti di agire nell'interesse e nel bene delle comunità rappresentiamo siamo fortemente convinti che attraverso l'Intelligence si costruisca democrazia ed è per questo che abbiamo scelto
La il giudice della corte costituzionale e il professor Pitruzzella per poter affrontare in questo primo numero questo tema che annuncia veramente grazie a tutti per l'ex
Giustamente annunciata da una lectio magistralis giudice della Corte costituzionale il professor Giovanni Pitruzzella
Non c'è una promessa
Mi ha stupito grazie un grazie che non è formale un grazie di divo cuore per avermi invitato in un momento così importante quale la presentazione di questa nuova veste di una rivista che già un passato importante
Quindi un grazie al sottosegretario Alfredo Mantovano un grazie al prefetto Vittorio Rizzi
E al tutta la comunità e negligenza e leggerezza e soprattutto alle autorità politiche e militari istituzionali che sono oltre presenti qui
Tetto utilizzare una parte del loro prezioso tempo per essere qui
E a dimostrazione dell'importanza che la comunità dell'intelligenza per la tutela dei valori della nostra Costituzione e per la verità della nostra amata Repubblica
Io mi occuperò in questa
L'azione insomma in questo mio intervento e del di alcune trasformazioni dell'Unione europea dell'Europa e degli Stati membri in questa situazione appunto in cui cresce il bisogno di sicurezza nel mondo
Quei Europe con questo titolo un articolo del Washington Post commentava le dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti Vance alla conferenza della sicurezza di Monaco del quattordici febbraio due mila venticinque
Vance diceva
L'Europa non può più continuare a non investire sulla propria sicurezza in particolar modo sulla sicurezza militare facendo affidamento sulla protezione degli Stati Uniti seguire politiche migratorie che indeboliscono la sicurezza collettiva dell'Occidente
E minacciare i valori tipici della democrazia americana
A cominciare dalla piena tutela della libertà di espressione il discorso di Monaco è stato uno choc per gli europei
Marcando una almeno una profonda trasformazione delle relazioni durante l'antica come erano state strutturate dopo la seconda guerra mondiale
Però ha avuto l'effetto di risvegliare l'Unione europea gli stati membri le loro classi dirigenti imponendo loro un doloroso ma necessario bagno nella realtà del ventunesimo secolo anche perché le dichiarazioni di Vance il discorso di Monaco sintetizzava non la linea della seconda presidenza trampoli confronti dell'Europa inquadrata in una sterzata della politica estera americana con l'obiettivo medicamenti aggredite Vienna
Che incombe estiva importanti aspetti dell'ordine mondiale posto secondo guerra mondiale
Il presidente Trump infatti ha chiesto agli europei più volte di contribuire pesantemente a loro difesa ha inferto colpi potenti all'ultimatum multilateralismo ma anche alla Lollo internazionale e avviato una politica commerciale basata sui dazi anche nei confronti dell'Europa
Però l'ordine mondiale in realtà in rapida trasformazione Donald Trump
Non è altro che il detonatore che ha fatto esplodere tendenze di più lungo periodo per troppo tempi gli europei e le loro classi dirigenti hanno sottovalutato la portata della grande trasformazione che in corso dall'inizio del secolo
Le sue principali componenti sono note la sfida all'egemonia americana da parte di potenze revisioniste come la Cina e la Russia lo spostamento del fuoco della politica estera americana verso il Pacifico l'espansione del protezionismo economico il capite nel capitalismo politico
Non solo in Cina ma anche negli Stati Uniti la competizione tecnologica tra le grandi potenze la crisi e la globalizzazione e il ritorno della guerra dopo il ventiquattro febbraio due mila ventidue
Sul suolo
L'Europa che per più di un settantenne ho goduto del dividendo e la pace e ha delegato in larga misura la sua difesa gli Stati Uniti si trova a fare i conti con prospettive terribili
Un rapporto del due mila venticinque laboratori Istituto per l'economia mondiale Kiel congiuntamente al finto spente Brugger
Ritiene che l'Europa con molta probabilità si troverà a fronteggiare un attacco da parte della federazione russa entro giugno al trenta
Non entro nel merito dell'attendibilità o meno di queste previsioni certo che le preoccupazioni sono state rafforzate dopo che il dieci settembre due mila e venticinque numerosi crolli russi sono riuscite per entrare nello spazio aereo polacco
Permanendo vi per alcune ore e arrivando vicino Varsavia il premier polacco ha detto la prospettiva di un conflitto militare più vicina che in qualsiasi altro momento
Della dalla seconda guerra mondiale
Insomma il luogo del mondo fondato sulle regole l'ultima per realismo si va affermando un mondo basato sulla politica di potenza il ritorno delle sfere di influenza e rafforzando in accesi prendere il posto del brutto
Un altro fortissimo fattore di trasformazione che stiamo vivendo è costituito dalla rivoluzione tecnologica tempesta e l'ha detto appunto il prefetto brillantemente il digitale ma aggiungerei io anche l'Energia
Nella competizione tra grandi potenze
Che riguarda proprio le tecnologie digitali ed energia l'Europa è rimasta indietro restando in larga parte dipendente da altri Paesi in particolari da quelli che vogliono rimodellare riprova fermare il mondo gli USA la Cina la Russia anche le grandi compagnie tecnologiche del digitale che concorrono insieme alle grandi potenze a ridefinire l'ordine mondiali
Sono soprattutto americani e cinesi mentre l'Europa finora non affrontato adeguatamente le varie ondate di innovazione che si sono succeduti in questo sta il Como
Attualmente l'Europa deve fare l'Unione i Paesi dell'Unione devono fare affidamento su paesi terzi per l'ottanta per cento dei prodotti dei servizi delle infrastrutture digitali di cui hanno bisogno l'insufficiente innovazione comporta sia la sento aiuto niente Torino cruciali per la nostra sicurezza non solo quella militare in senso proprio ma anche un forte capo di produttività
Rispetto agli uni e agli Stati Uniti la crescita economica in Europa è stata particolarmente bassa la lamentela costante che a partire dal rapporto tra PIL sulla competitività sentiamo ripetere
Peraltro appunto il il ritardi dell'Europa nelle tecnologie digitali e la sua dipendenza per l'approvvigionamento di materie prime di Energia
Potevano avere un impatto limitato in un mondo basato soffrì traente tra il due mila e due mila diciannove il commercio internazionale con percentuale del PIL nell'Unione
E passato dal trenta per cento al quarantatré per cento quindi tutto l'economia voto vocata all'esportazione e l'apertura del commercio internazionale permetteva all'economia europea di importare liberamente i beni le materie prime servizi soprattutto quelli digitali di cui aveva bisogno mentre esportare i prodotti della sua eccellente industria manifatturiera negli Stati Uniti in Asia
E la crisi della globalizzazione la nuova politica commerciale americana l'instabilità geopolitica bastano a mettere in crisi questo moderno ma c'è di più
Il nuovo mondo è modellato anche attraverso l'uso della tecnologia e dell'economia come strumenti di coercizione in un nuovo tipo di guerra in Libia com'è noto l'espressione che sintetizza è quella di quel con Heinze dicono mi si tratta dell'interruzione delle catene globali del valore del ricorso a misure che bloccano le esportazioni di beni del San dei dati infatti per finalità politiche dell'uso per finalità Querci vivente delle interdipendenze che negli anni della globalizzazione
Era stato realizzato da un manipolo di imprese tecnologiche e che oggi appunto si trovano concentrati in alcuni Paesi e che esistono sottoposta all'influenza dei loro governi bene
Non ci sono soltanto i cambiamenti delle contesto globale oggi la democrazia liberale sono percorse da profonde crisi che riguardano loro capacità di decidere ma anche la nuova legittimazione e tutto ciò porta alla crescente polarizzazione di questi ideologica di queste società
Di ciò il tutto ciò approfittano lotto tra chi è in rapida crescita nel mondo
Quanto sinteticamente molto sinteticamente ho ricordato rende fragili alcune delle banche in cui storicamente è stata costruita di integrazione europea
L'Europa
E una forza gentile
Che ha fatto del diritto della Rillo Bloch della separazione tra politica economia dell'apertura dei mercati ai mercati mondiali della delega della difesa militare gli Stati Uniti verso un ruolo di grande regolatore i perni dell'attuazione sia sul piano interno che internazionale
L'Europa unite è stata prevalentemente una macchina giuridica chi ha operato per mezzo del diritto e ha avuto come oggetto la regolazione giuridica
Integration Trullo era formula di sintesi che meglio esprime l'esperienza europea e la macchina ha ben funzionato quando si trattava di creare un mercato comune
Quando si trattava di completare l'Europa del mercato con l'Europa di diritti
In questo modo azzuffati raggiunto importanti risultati in termini di pace benessere diritti ed ecco che poggiava sui principi e sull'efficacia di quell'ordine mondiale che oggi invece in crisi oggi peraltro gli attori John politici principali che vogliono ridefinire quell'ordine hanno un atteggiamento critico nei confronti dei loro bene
Il grande problema che abbiamo di fronte e qua in un contesto geopolitico economico tecnologico in rapida trasformazione quale sarà il ruolo dell'Unione Europea c'è davvero un futuro per l'Unione o è destinata a una fase di disgregazione di crisi
E gli stati possono affrontare le sfide epocali lanciati alla grande trasformazioni da soli o hanno bisogno di più integrazione europea e di quale integrazione stiamo parlando
Ora le risposte che vengono date dibattito pubblico a queste domande tendono a polarizzare assi attorno a due risposte Donato C che ritiene che l'Europa per non essere irrilevante per non contare nulla
Deve fare un salto di qualità bisogna passare agli Stati Uniti Europa un vero e proprio modello federale con un drastico ridimensionamento dell'autonomia della sovranità degli Stati
Dall'altro lato invece dal lato opposto loro punite dipinta come un organismo burocratico
Che impone di visto da esso creato ai popoli europei soffocando lì con un mare di norme
Che oltretutto prevalgono sulle leggi approvate democraticamente rispettivi parlamenti e non tengono conto delle loro identità politiche della loro tradizione della loro storia
Un'Europa cioè profondamente antidemocratica oltre che irrilevante dal punto di vista geopolitico la soluzione starebbe in un più come si affermava alcuni anni fa
In uscita dall'unione ma in uno scuote la formazione che dia più spazio alla sovranità e all'identità politico costituzione degli Stati
Entrambe le visioni però un uomo nuda una premessa comune l'Unione così com'è non va
E non è in grado di affrontare le sfide esistenziali ma per affrontare questo problema
Lanciano la palla molto in avanti
Prospettano una trasformazione radicale dell'Unione in un modo o nell'altro per farne una cosa molto diversa da quella che abbiamo fin qui decine visto ai pressanti problemi di oggi rispondono cioè con soluzioni che si proietta in un futuro lontano
Ma necessità esistenziali che abbiamo di fronte vanno affrontate subito webcam Europe sbagliati Europa vuol dire che dobbiamo agire oggi ora non domani
Per affrontare le grandi sfide poste dalla grande trasformazione con costruttivo realismo quindi occorre superare queste divisioni che riguardano il futuro e però prendere estremamente sul serio gli elementi di critica che ciascuna di esse possiede
E che hanno in comune un elemento l'esigenza di un'Europa più politica che dia più spazio alla politica democratica e il terzo disperso di fare questa esigenza bisogna superare alcuni cliché ai quali siamo abituati
L'idea kantiana della pace perpetua realizzata storicamente grazie all'egemone benedicono gli Stati Uniti alla forza del diritto
La concezione dell'Unione come macchina giuridica che affida solo al diritto la realizzazione dell'integrazione la pretesa secondo cui il ruolo di gigante regolatorio dell'Unione
Da solo fosse sufficiente a creare potere geopolitico è
Ruolo nelle relazioni commerciali internazionali
Oggi le unione ha di fronte alcune sfide esistenziali
Come costruire una difesa europea in un mondo in cui ritornata la guerra di creazione
Come condurre una politica commerciale nell'erano a posto e globalizzazione come disporre gli approvvigionamenti sicuri energie di materie prime rilanciare la competitività e l'innovazione come governare i flussi migratori
E Contra come contrastare le conseguenze sull'innovazione sull'occupazione
Della l'avvento dell'intelligenza artificiale
L'Inter crescono i nemici della democrazia liberale
Bene nel mondo ritornata la giungla e con esso
Con essa un prepotente bisogno di sicurezza
Dalla sicurezza nei confronti degli aggressori militari alla sicurezza di poter mantenere un'occupazione dignitosa Opus sta prendendo sì la rivincita su tanto il grande interrogativo e come loro OPA posso acquistare questo bisogno mantenendosi coerente con la sua storia e con i suoi valori con le sue tradizioni
Non mancano le risposte dettagliate pensiamo all'analisi laghi a quella di letta a quella vista un ministro che riguarda proprio la sicurezza
Ad essi si aggiungono le grande proposte di tanti tipi tenti di Bruxelles in particolare i vari piani che la Commissione e il Consiglio propongono
Tutte queste proposte hanno ancora una volta una con
L'esigenza di un'Europa più integrate autonoma sia sul versante economico che su quello militare
Nessuno nega l'importanza dell'Alleanza atlantica della NATO e della cooperazione economica e tecnologica o gli Stati Uniti però anche nell'ambito di questo rapporto occorrerà avere una maggiore forza negoziale e sapere che in alcuni casi bisognerà contare
Sulle nostre capacità per realizzare tutto ciò
La politica democratica deve riprendere spazio perché le sfide esistenziali che abbiamo da per
Non possono essere affrontate come si trattasse di questioni giuridiche di questioni di interpretazione dei trattati o del diritto del dato o come si trattasse di questioni tecniche per risolvere con una nuova regolamentazione
Ciascuna di essa porta con sé grandi conflitti tra interessi e tra valori ma anche tra bilanciamenti diversi gli interessi e di valori
Come contemperiamo l'esigenza della pace con quella della difesa come mettiamo insieme la tutela dei diritti fondamentali il governo dei flussi migratori come possiamo instaurare un rapporto equilibrato tra esigenza di promuovere l'innovazione tecnologica
Ecco temporalmente tutelare il diritto alla tutela dei dati personali tutti i grandi conflitti tra interessi tra valori tra
Gruppi sociali
Per cui bisogna scegliere si tratta di scelte importanti che trovano i trattati nel diritto derivato nelle costituzioni nazionali dei limiti dei principi sempre mentale ma che non sono integralmente pregiudicati darli
Bisogna accendere tre differenti alternativi in un contesto di grande incertezza il compito che la politica che vista la grandiosità delle sfide che ha di fronte avrà bisogno di una robusta legittimazione democratica prospettare un'ora più politica significa anche che la sua azione non può sempre consistere in nuova regolamentazione
Piuttosto occorre porre rimedio agli eccessi di regolamentazione un dato su tutti
Secondo Brough attualmente esistono più di cento atti normativi che a vario titolo e con vari obiettivi si occupano dell'economia digitale
Almeno venti di questi secondo un altro tinta anche il CEPS sono fondamentali per inquadrare costa alle imprese possono o non potrò fare legittimamente
Parlare di a Bovezzo e l'Europa è diventato di moda però l'Europa ha fatto tante cose negli ultimi anni c'è un processo di cambiamento che è in corso potrà fallire oppure no
Basta citare
Sul piano della sicuramente assai sul piano geopolitico quella la postura che ha assunto coerentemente l'Europa e gli Stati membri a partire dall'Italia
Per quanto riguarda la guerra in Ucraina sostenendo lo sforzo militare con appositi strumenti ingenti mezzi finanziari
Almeno trentacinque più di trentacinque miliardi di euro di hard di acquisti in armamenti
Ovvero quattro virgola quattro miliardi in più degli Stati Uniti solo sei otto diversi pacchetti sanzione
Nella non c'è all'orizzonte un vero e proprio esercito europeo una prospettiva invero piuttosto irrealistica ma l'Unione infestati hanno avviato un processo di avviarne di irrobustimento l'industria europea di differenza le armi Europa il fondo sei le conclusioni del vertice diede luogo in Olanda il venticinque giugno del due mila e venticinque
Tante altre cose sono state fatte sul piano della difesa contro la coercizione economica l'Europa nel bene e nel male Egitto unitariamente per quanto riguarda Hill alla reazione i dazi commerciali
E non dimentichiamoci lo sforzo col debito pubblico comune europeo fatto già prima di questi elementi di crisi con Next Generation you cioè
Va sempre ricordato messo a disposizione degli stati membri fondi pari a settecentocinquanta miliardi di euro per il periodo due mila ventuno due mila ventisei
Il cambiamento dell'Europa
Che è in corso di cui ci sono delle avvisaglie però non può essere basato sul nulla e cioè sulla strada per proposte di ingegneria costituzionale ma deve basarsi sulla logica politica istituzionale profonda dell'integrazione
Non una rottura costituzionale che dia vita a un nuovo assetto costituzionale
Di cui mancano le condizioni storico concrete e gli attori ma una trasformazione nella continuità in questa prospettiva non si può fare a meno di dare rilevanza ora elemento costante nella storia di integrazione il nesso potente efficacia legittimazione in altre parole ci sono compiti che gli stati per i quali gli Stati sono troppo per affrontare le sfide esistenziali più richiamato in un mondo dove tornano in maniera prepotente
La geopolitica ragione economia c'è una questione di scale i singoli stati europei sono condannati all'irrilevanza di fronte giganti geopolitici come gli Stati Uniti la Cina la Russia e potenze emergenti come l'India
Anche per rimediare al capo di competitività promuovere l'affermazione di grandi imprese tecnologiche sviluppare l'intelligenza artificiale negoziare le forniture di energia c'è bisogno di una massa critica
Che certamente non ha nel singolo stato nel mercato nazionale
Senza fare un surplus di integrazione non c'è né sovranità né democrazia tuttavia ed è questo il punto importante l'Unione ha bisogno delle democrazie nazionali la democrazia debba era arrivata a Bruxelles al Parlamento europeo eletto direttamente da tutti i popoli degli stati membri delle né né il cuore pulsante
Ma ancora manca un Demos europeo mentre la vita democratica e la lotta politica che l'anima restano per ora prevalentemente incentrati nelle comunità statali nazionali che più in profondità conformano l'identità politica di città
La legittimazione democratica del potere trasferito a livello europeo quindi richiede una connessione con le democrazie degli stati membri per questa ragione le istituzioni intergovernative come il Consiglio europeo
Il Consiglio hanno strutture un importante nelle crisi che abbiamo vissuto a partire dalla crisi dei debiti sovrani è ancora lo avranno nell'affrontare le sfide esistenziali della nostra epoca
Per la stessa ragione occorre una sviluppata e tutte le tecniche istituzionali che rafforzano la suddetta Commissione democratica
A partire dalla creazione di procedimenti euronazionali come quelli introdotti per la gestione dei piani nazionali di preferiti gangsta ma anche attraverso la piena attuazione del controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Unione
Affidato i parlamenti nazionali secondo quanto già disciplinato e temprati europei ma poco valorizzato nella prassi
Al tempo stesso inquietanti in cui è difficile aumentare il livello di integrazione per rispondere a quel bisogno di sicurezza di cui abbiamo parlato
Senza cadere nella paralisi decisionale andranno sviluppate le cooperazioni rafforzate limitati acquistati che sul serio hanno interesse e volontà di procedere insieme
L'Europa cerchi concentrici importanza delle democrazie nazionali per la legittimazione della ruota dell'Unione richiede altresì che coerentemente a quanto previsto dai Trattati
Si è assicurato uno spazio di effettiva autonomia alle strette
Uno Stato in cui le democrazie nazionali possano mantenere la propria identità politica
Purché coerente con quelle dell'Unione e in cui si possa sviluppare una politica democratica si tratta di prestare fede al motto uniti nella diversità insomma più troppo in certi campi
Ma anche meno Europa in altri
Quanto fin qui Umberto attesta l'importanza che avranno nel definire il futuro dell'Europa unita le forze politiche culturali che operano nelle società nazionali
Non faremo nessuna trasformazione senza appunto il lievito che viene da democrazie nazionali come nel secondo dopoguerra le classi politiche intellettuali nazionali sono chiamati a una prova di responsabilità
Ma tutto ciò se dobbiamo essere realisti è stato lo spirito di questi mio
Di queste mie considerazioni non può portare a sottovalutare i segnali contrari all'integrazione che provengono dagli elettorati di Paesi di vesti che hanno premiato pensate gli ultimi risultati con alternati più Deutschland delle forze che hanno un sentimento profondamente un tipo
Nel Parlamento europeo poi dopo le elezioni del due mila ventiquattro è stata confermata una maggioranza pro Europa ma l'Europa non galleggia nel otto ma deve appoggiarsi come dicevo prima sulle democrazie nazionali se importanti settori degli elettorati dei Paesi europei si sentono tagliati fuori dalle decisioni che si prendono a Bruxelles e vengono Lula l'Unione per usare un'espressione di Marine le Pen
Comuni impero che si impone opprime le forze enti europei si rafforzeranno
Europa potrà perde il sostegno di importanti democrazie
Perciò occorre prendere sul serio i problemi posti da questi elettori indipendentemente poi dalle soluzioni che si vorranno dare e sia per rendere percepibile che tutti i parenti e tutti
I corpi elettorali hanno la possibilità di far sentire la loro voce nel processo decisionale
Senta decisioni delle istituzioni europee al contrario
In quei settori in cui c'è una porta e conflittualità nelle società nazionali penso all'immigrazione o il rapporto con la tradizione e la religione sono rappresentate come lei unica decisioni possibili perché giuridicamente necessarie
Chi è fortemente contrario ed essa non potrà trovare altre soluzioni che abbandonare l'Europa o ridimensionato
Al contrario per il conflitto politico e sociale viene ammesso
All'interno del sistema integrato formato dalle democrazie europee pervenutoci nazionali tutti hanno la possibilità di far sentire la propria voce e concorre con metodo democratico eventualmente al cambiamento delle politiche insomma
A ancora
Il riconoscimento di spazi effettivi per le democrazie nazionali
In quegli ambiti connessi con le loro identità e che non riguardano i campi in cui ragioni i campi in cui ragioni funzionali portano a spingere il potere verso l'Europa dovrebbe irrobustire la legittimazione degli stati membri dell'Europa insomma
Per come armare Fieschi esistenziali che abbiamo di fronte
Dall'Integration Zullo bisognerebbe passerà all'integralismo Trullo Anthony Hopkins
Chiudo osservando un'altra cosa no un'ultima un
La vicenda europea ha avuto un attore fondamentale che non appartiene al circuito democratico propriamente inteso ma che è stato un vero motore dell'integrazione la Corte di giustizia dell'Unione Europea tanti successi e l'integrazione si devono la sua giurisprudenza
Nell'Unione Europea pertanto si riproduce quanto avviene all'interno delle democrazie liberali
E cioè la distinzione tra due circuiti di promozione del diritto il circuito democratico fondato sulle istituzioni politiche il circuito tecnico-giuridico affidato i giudici che devono basarsi per decidere le singole controversie portata all'attenzione sulle leggi approvate al primo circuito o nel caso dell'Unione la corte di giustizia si trattato il diritto del dato una volta approvato però le leggi i trattati di diritto derivato vivono di vita propria vanno interpretato per questo c'è una concorso alla produzione del diritto una discrezionalità anche degli operatori del secondo circuito
Ma i greci qui produzione il diritto sono fondati conviventi principi di legittimazione nel primo si basa sul principio democratico imperniato sulla volontà popolare il secondo sulla competenza tecnica e l'indipendenza dei giudici necessarie per assicurare l'effettiva tutte le quanto più si allarga il campo di azione da discrezionalità del Circuito tecnico-giuridico tanto più si restringe a quello della politica democratica tanto più si estende il campo di quest'ultima tanto più si riduce lo spazio il circuito tecnico-giuridico c'è la tensione tra due principi legittimazione Cresti va trovato un equilibrio e quando non ci riesce sortisce gli effetti sorgono i problemi
Nell'Unione la corte di giustizia come si dice aveva assunto un ruolo rilevantissimo la sua discrezionalità chiesta infatti e soprattutto la corte giusta giurisprudenza alla corte di giustizia copre campi in cui i conflitti tra interessi tra valori sono molto forti nelle diverse società nazionali
Oltre a esserci una marcata sovrapposizione con la Costituzione nazionali
Pertanto posto il fondamentale ruolo della corte nella corte di giustizia c'è da chiederci sette salvaguardarne la legittimità e per accrescere la legittimità democratica dell'Unione europea non sia opportuno nei campi politicamente più sensibili è dotati di una disciplina più vaga incompleta che la stessa corte riconosca un maggior margine di apprezzamento alla politica democratica
Sia quella dell'Unione sia quella degli stati membri
E non mi stavo inviavo consente più costruttivo con le Corti costituzionali azionati in modo tale che si possa costruire uno spazio costituzionale europeo comune a milioni agli stati membri che non si è il prodotto di un processo top down
Con tutti i limiti di legittimazione che ne possono derivare
Ma di un processo circolare basato sul procinto reciproco apprendimento dei ringrazio veramente per la vostra pazienza
Grazie a lei
Intervento
L'intervento conclusivo di questa di questa mattinata
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
L'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica il dottor Alfredo mantovano
Non c'era
Anch'io saluto tutte le autorità presenti
Ringrazio il direttore del disse aver organizzato questa presentazione consentitemi visto il tema un ringraziamento tutto particolare ai componenti del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
E al suo Presidente che hanno proprio la funzione di porsi in mezzo quelle due parole sicurezza e democrazia di permettere nel loro lavoro quotidiano quella indispensabile verifica del lavoro degli apparati di sicurezza della nazione in particolare dell'Intelligence
Un ringraziamento veramente grande al professor Pitruzzella per la sua lezione
Che è indicato una strada di equilibrio e di buonsenso perché noi ci troviamo qui
Il livello scende di molto rispetto a quello che avete ascoltato fino a qualche minuto fa
Ci troviamo banalizzo semplifico
Di fronte
Da un lato
Ad un contesto sempre più integrato a livello europeo che rende veramente patetici richiami nazionalistici
Dall'altro alla constatazione dei limiti che ogni giorno mostra la quotidianità dell'Unione europea e che sono stati sintetizzati in quell'espressione di chiamate prima dal professor Pitruzzella adoperata dal vicepresidente degli Stati Uniti al Monaco a febbraio
Ma rispetto a questi limiti il richiamo non è la protesta sterile
Poi rilancio delle conoscenze scetticismo
Ma lo sforzo secondo quanto ha appena enunciato il professor Pitruzzella
Divine dell'Europa in modo non passivo nota assegnato non consegnato alle burocrazie ma col necessario tutte con un risvolto politico insomma che qui
Sintetizza ancora di più dovremmo evitare di dare ragione al presidente della Federazione russa
Che come tutti ricordiamo qualche giorno fa ha detto all'Ucraina ma guarda all'economia europea vacci pure non insista in capito senta sua prospettiva fosse una concessione o una condanna
La condanna certo non a vivere quotidianamente sotto la devastazione delle bombe
Chi non ha confronti interni di disumanità
Ma vivere quotidianamente in una atmosfera
Che lo stesso professor Pitruzzella ha definito in sede Aubenas annotato soffocante
E quando manca il respiro si fa fatica ad andare avanti l'Europa fa fatica
Ad andare avanti deve
Togliere un po'di corde che opprimono questa capacità di respirare e per togliere per toglierle per aumentarle il primo antiterrore quello della cultura della cultura della sicurezza
In quest'ottica Maxis ha un suo perché
Ricordo bene la nascita di cui non si sa
Nella sua versione cartacea fra
Ero c'ero anche alle ero sottosegretario all'interno all'epoca dall'interno dipendeva insiste che fu il promotore del soggetto con l'allora direttore
Gela nel mondo morì che
Con una persona che ha dato molto a questa rivista Duccio mantice che credo manchi a tutti quelli che hanno conosciuto ma anche in macchina in particolare la sua produzione
E la sua vicinanza
L'ha vista nascere una stagione non segnata dall'undici settembre due mila uno che c'era stato pochissimo prima
Con un Occidente sotto sciocco oggi si parla della possibile applicazione all'articolo cinque del
Del Trattato istitutivo dell'alleanza atlantica ricordiamo tutti che per la prima volta dopo l'undici settembre fu attivato
Nella pluridecennale storia della NATO esattamente all'articolo cinque
Ci si ritrovò di fronte ad una minaccia inedita
Non più differibile ad uno Stato nemico bensì individui inseriti se non addirittura natiche cresciuti dentro le nostre comunità
La nostra intelligente in per Intelligence in particolare colse in quel momento
Che contrastare quel tipo di minaccia non poteva avvenire solo adeguando gli strumenti operativi c'era bisogno di qualcosa di più occorreva
Rinnovare profondamente le categorie con cui analizzare interpretare scenari nuovi
Il che a sua volta richiedeva un confronto strutturato con esperti anche lontani dal mondo delle forze di polizia e delle forze armate questo grosso is
Lo fece da ospite pendente
Poi questa esigenza si rafforzata si è dilatata ad altri eventi di portata storica penso sempre nel due mila e uno anno veramente cruciale
Alla crescita economica geopolitica la Cina successiva al suo ingresso nel dargli eccidio avvenuto esattamente quell'anno quando è stato chiaro
Che non vivevamo improvviso di un mutamento delle minacce ma un radicale cambiamento del concetto di sicurezza nazionale esteso anche anche questo da ben sottolineato
Cioè sostituzione la agli interessi strategici natura economica e finanziarie
Poi è intervenuta la dimensione cyber ricordata prefetto Rizzi
Ed è inutile qui sottolineare basta sfogli Adèle riguardare sul sito alla relazione annuale dell'intelligenza quanto siano numerose
Le nostre vulnerabilità su questo fronte del mondo ha l'abilità di tutte
Le realtà occidentali
Che mettono senza avere a dura prova la necessità di quell'equilibrio da qui partiva
Che non è soltanto tra Unione Europea singole nazioni ma è anche al loro interno fra democrazia e libertà sarà sicurezza e democrazia
E che va cercato con con fatica quotidiana
Nella quotidiana esperienza dell'intelligenza è un paradosso che talora riescano meglio alle versioni bilaterali tra organismi Intelligence che non quelle all'interno dell'Unione Europea
Ora in tutto questo che proprio a concludere
Ci sono come dicevo prima soluzione tanto semplici quanto velleitario
E nell'Italia dire usciamo dall'Unione europea abbiamo risolto i problemi qualcuno ci potrebbe descrivere magari con discrezione perché non ha voglia di farlo in pubblico
Quanto adiacenti exit abbiano dato esiti non confortante
Ma conferma specifico riferimento alla nostra sicurezza
Al centro del dibattito è sempre
La tentazione di sacrificare con le pulsioni verso il sacrificio delle ragioni per le della democrazia e della libertà in favore di quelle securitaria
Questa soluzione adottata anche esplicitamente in qualche misura rivendicata da nazioni che non hanno i nostri standard democratici
Sono le azioni che da tempo hanno adottato strumenti per controllare il web
Che da tempo impongono ai cittadini la sostituzione di applicazioni commerciali con applicazioni sviluppate sotto il controllo del Governo
Non è questa la risposta delle nazioni come l'Italia
Che fondò la propria identità la propria ragion d'essere sulla tutela dei diritti e delle libertà
Lo ha detto nel modo più chiaro possibile percettori questi poco fa questo è qualcosa qui non intendiamo rinunciare
Il Governo si muove sulla strada della limitazione del ricorso agli strumenti eccezionali a disposizione dell'Intelligence
In casi in cui ciò risulta veramente indispensabile comunque nel perimetro della Costituzione delle leggi vigenti
Ieri il con questo spirito ieri il Parlamento ha approvato il disegno di legge del governo sull'intelligenza artificiale che pomposa
In presenza come sappiamo è una normativa europea però punta a rendere chiari principi inderogabile ottusa dell'equilibrio prima fascicoli
Aggiungo a riprova di un approccio tutt'altro che ciecamente securitaria
Che col medesimo spirito nei mesi scorsi la Presidenza del Consiglio ha disposto la dei secretazione degli atti relativi a numerose vicende finora coperti dal segreto di Stato
E non vi è un solo segreto di stato che sia stato opposto o apposto da quando siamo al governo
Vi è chi per alcune vicende ci rimproverate finale non averlo fatto
Totò per scongiurare il più possibile la frizione tra esigenze di sicurezza ed esigenze di democrazia e di libertà
In alcuni ambiti come quello server abbiamo avviato grazie in modo particolare all'agenzia per saggio sicurezza nazionale
Vaste campagne di sensibilizzazione in particolare in favore delle amministrazioni pubbliche che erogano servizi essenziali a cominciare dalle ASL e siamo andati sul territorio parlare
Con il responsabile le ASL ogni singole regioni abbiamo creato cabine di regia con cui rendere più efficiente il coordinamento tra le varie amministrazioni competenti
In poche parole abbiamo deciso di tutelare la sicurezza sfruttando e utilizzando al massimo gli strumenti che l'istituzione già offre
Il più delle volte anche qui c'è
Una sorta di automatismo a chiedere nuove leggi nuovi interventi normativi più delle volte le amministrazioni
Hanno problemi che derivano non già da vuoti normativi o dalla forza di chi aggredisce nostre comunità
Ma derivano da inefficienze di vario genere Interna se non una vera e propria noncuranza tra cui rientra anche
La difficoltà a interconnette zio
Ed è su questo che lavoriamo e dobbiamo lavorare con maggiore decisione
Il costante mutamento degli scenari geopolitici richiederà comunque
Ti continuare a interrogarci anche nel futuro sull'equilibrio tra l'unione europea alle singole nazioni che ne fanno parte seguendo di spunti della magistrale lezione del professor Pitruzzella
E in particolare tra sicurezza e democrazia sicurezza e libertà
Pensiamo al dibattito attualissimo sull'opportunità o sulla legittimità degli strumenti di monitoraggio se non di vera e propria censura dei contenuti pubblicati nei web per contrastare la cosiddetta disinformazione
Si tratta di temi complessi
Di cui si discute proprio in questi giorni anche in sede europea
Con una linea di confine
Che non è mai così chiara sarà la libertà di manifestazione di posizioni anche estere ma che rappresentano opinioni
E la propaganda di odio la propalazione della Renzo
L'attenzione
Nell'individuare questa linea di confine
Con con molta oculatezza perché il rischio di debordare nella limitazione dei diritti nome della sicurezza proprio su questo terreno che elevatissimo
Il rinnovamento di Minosse se nella sua dimensione editoriale
Nella sua trasformazione rivista esclusivamente digitale e sottoposizione della governance nel passaggio da AISI
All'interno sistema dell'intelligenza e quindi al Dis mette a disposizione uno spazio prezioso in tal senso non è l'unico
Ce ne sono tanti altri ci sono degli atenei che si stanno dotando
Di
Prestigiosi master che affrontano queste tematiche ci sono fondazioni che affrontano le stesse tematiche
Con standard veramente elevati saluto
Approfitto della circostanza per salutare la Minniti
Venendo in mente la fondazione metodo c'è un retroterra di elaborazione culturale che può far soltanto bene alla sicurezza nazionale
Ma tornando a non lo stesso e confido che questo sforzo sia apprezzato
Per arricchire la riflessione sui temi che fino a una manciata di anni fa potevano apparire specialisti estivi e che oggi invece interessano tutti e per questo vengono messi a disposizione di tutti ringrazia
Il direttore generale del fisco presentano interiori sì le direttore dell'ARES il prefetto Giovanni Carapelli
E il direttore dell'AISI dottor Bruno Valensise e li chiamò il professor Giovanni Pitruzzella a raggiungerci
Fittizi
Buongiorno buongiorno a tutti e professore deve avvicinarsi
Avvicinarsi
Si può
Solo due mila venticinque questo è il primo numero diciamo ricorda ovviamente questa questa giornata
Credo che le fotografie siano state già fatte portare di un pochino più avanti sono gentilmente grazie
Non si sa perché si sta sempre contro il muro in questi casi invece bisogna Economist o no ho visto che attenda solo un istante insomma ecco
è l'abitudine a dieci ad avere le spalle coperte questo lo spazio per le foto
Io ringrazio tutti voi
Il colleghi tutti coloro che stiamo
Intervenuti questa mattina della Otis e quindi prende vita e inizia una vita nuova a disposizione di tutti digitale con laboratorio di idee e di conoscenza grazie grazie a tutti

