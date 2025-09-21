Registrazione video della manifestazione "Pontida 2025 - Raduno della Lega per Salvini Premier "la tua Pontida. Liberi e forti"", registrato a Pontida domenica 21 settembre 2025 alle 10:29.



L'evento è stato organizzato da Lega per Salvini Premier.



Sono intervenuti: Paolo Borchia, Riccardo Molinari (presidente del Gruppo alla Camera dei Deputati, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Massimiliano Romeo (capogruppo al Senato della Repubblica, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Luca Toccalini (deputato, segretario della Lega Giovani, Lega - Salvini Premier …

(gruppo parlamentare Camera)), Hoara Borselli (giornalista di Libero), Daniele Capezzone (direttore editoriale di Libero), Massimiliano Fedriga (presidente della Regione Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia), Maurizio Fugatti (presidente della Provincia autonoma di Trento), Luca Zaia (presidente della Regione Veneto), Alessandra Locatelli (ministro per la famiglia e le disabilità), Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione e del Merito), Roberto Calderoli (ministro per gli Affari regionali e le Autonomie), Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia e delle Finanze), Claudio Durigon (sottosegretario del lavoro delle Politiche Sociali), Silvia Sardone, Alberto Stefani (deputato e vicesegretario federale, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Roberto Vannacci (eurodeputato, vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Santiago Abascal (presidente di Vox), Flavio Bolsonaro (mebro del senato federale del Brasile), Mike Johnson (speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America), Jordan Bardella (presidente di Rassemblement National), Matteo Salvini (ministro infrastrutture, vice presidente del Consiglio dei Ministri e segretario federale, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.



La registrazione video di questa manifestazione dura 3 ore e 2 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

