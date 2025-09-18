CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Nel corso della conversazione i temi trattati sono stati l’annunciato riconoscimento dello Stato di Palestina all’assemblea dell’Onu del prossimo lunedì 22,la crisi politica in Francia e l’aumento dei casi di antisemitismo e antisionismo nel paese.
"Intervista di Ruben Della Rocca al corrispondente del Corriere della Sera da Parigi Stefano Montefiori" con Stefano Montefiori (corrispondente del Corriere della Sera da Parigi), Ruben Della Rocca (giornalista).
L'intervista è stata registrata giovedì 18 settembre 2025 alle 15:38.
La registrazione video ha una durata di 19 minuti.
Questa … intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
