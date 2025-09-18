Nel corso della conversazione i temi trattati sono stati l’annunciato riconoscimento dello Stato di Palestina all’assemblea dell’Onu del prossimo lunedì 22,la crisi politica in Francia e l’aumento dei casi di antisemitismo e antisionismo nel paese.



"Intervista di Ruben Della Rocca al corrispondente del Corriere della Sera da Parigi Stefano Montefiori" con Stefano Montefiori (corrispondente del Corriere della Sera da Parigi), Ruben Della Rocca (giornalista).



L'intervista è stata registrata giovedì 18 settembre 2025 alle 15:38.



La registrazione video ha una durata di 19 minuti.



