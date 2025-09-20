CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Elezioni regionale nelle Marche: intervista a Matteo Ricci, candidato del Centro-sinistra" realizzata da Sonia Martina .
L'intervista è stata registrata sabato 20 settembre 2025 alle ore 11:22.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Partiti, Politica.
