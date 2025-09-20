20 SET 2025
intervista

Elezioni regionale nelle Marche: intervista a Matteo Ricci, candidato del Centro-sinistra

INTERVISTA | di Sonia Martina - RADIO - 11:22 Durata: 0 sec
"Elezioni regionale nelle Marche: intervista a Matteo Ricci, candidato del Centro-sinistra" realizzata da Sonia Martina .

L'intervista è stata registrata sabato 20 settembre 2025 alle ore 11:22.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Partiti, Politica.
