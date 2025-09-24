CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Convegno "XX Riunione della "Piattaforma sul futuro dell'Europa"", registrato a Evento Online mercoledì 24 settembre 2025 alle 15:33.
L'evento è stato organizzato da Movimento Europeo Italia.
Sono intervenuti: Pier Virgilio Dastoli (presidente del Movimento Europeo Italia), Nicoletta Parisi (vice presidente del Movimento europeo Italia), Bruno Marasà (già Responsabile Parlamento Europeo Ufficio di Milano), Giorgia Sorrentino (segretaria generale Gioventù Federalista Europea), Marco Del Panta (già segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo), Matteo Sisto (presidente di … Europiamo), Vito Borrelli (vice Capo Rappresentanza della Commissione europea in Italia), Alfredo Rizzo (ordinario di Diritto dell'Unione Europea all'Università della Calabria), Davide Mattiello (presidente di Articolo 21 Piemonte), Alessandro Costa (ordinario di Full Immersion in Euro-Progettazione presso la LUISS Guido Carli di Roma), Riccardo Mastrolillo (direttore editoriale della Fondazione Critica Liberale), Roberto Fioravanti (componente del CDA Skienda), Giulio Saputo (responsabile nazionale del dibattito del Movimento Federalista Europeo), Anna Maria Villa (coordinatrice dell'Ufficio per la Cittadinanza Europea), Carlo Giannone (economista), Alberto Maritati (già magistrato), Antonio Inchingoli (presidente del consiglio Generale del Movimento Cristiano Lavoratori), Filippo Ciavaglia (componente CGIL - Area Politiche Europee e Internazionali), Catiuscia Marini (responsabile Politiche Europee Legacoop), Luigi Paganetto (emerito di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata), Franco Mollo (coordinatore regionale della Calabria del Movimento Europeo Italia).
Tra gli argomenti discussi: Unione Europea.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 24 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
