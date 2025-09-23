Prima edizione dell’Urania policy & Business Forum

Saluti istituzionali saranno Edward Llewellyn, Ambasciatore del Regno Unito in Italia e Giampiero Zurlo (Presidente di URANIA Media).



Intervengono, tra gli altri: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei deputati), Gian Marco Centinaio (Vice Presidente del Senato), Matteo Salvini (Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Alessandro Giuli (Ministro della Cultura), Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo …

della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione), Valentino Valentini (Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Robert Giovanni Nisticò (Presidente Agenzia Italiana del Farmaco), Marcello Gemmato (Sottosegretario al Ministero della salute), Alberto Barachini (Sottosegretario all’Editoria e all’Informazione), Matteo Perego di Cremnago (Sottosegretario al Ministero della Difesa), Massimo Bitonci (Sottosegretario al Ministero delle imprese e del made in Italy), Isabella Rauti (Sottosegretaria al Ministero della Difesa), Carlo Calenda (Segretario di Azione), Maurizio Lupi (Presidente Noi Moderti), Maria Elena Boschi (Capogruppo Italia Viva alla Camera, Commissione Affari Costituzionali), Nicola Maione (Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena, Vice Presidente ABI), Fabio Cerchiai (Presidente BPER Banca), Mario Valducci (Presidente INVIMIT), Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura), Gianluca Artizzu (Amministratore Delegato Sogin).

leggi tutto

riduci