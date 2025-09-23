23 SET 2025
dibattiti

Prima edizione dell’Urania policy & Business Forum

CONVEGNO | - Roma - 09:15 Durata: 9 ore 13 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Utopia
Player
Saluti istituzionali saranno Edward Llewellyn, Ambasciatore del Regno Unito in Italia e Giampiero Zurlo (Presidente di URANIA Media).

Intervengono, tra gli altri: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei deputati), Gian Marco Centinaio (Vice Presidente del Senato), Matteo Salvini (Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Alessandro Giuli (Ministro della Cultura), Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione), Valentino Valentini (Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Robert Giovanni Nisticò (Presidente Agenzia Italiana del Farmaco), Marcello Gemmato (Sottosegretario al Ministero della salute), Alberto Barachini (Sottosegretario all’Editoria e all’Informazione), Matteo Perego di Cremnago (Sottosegretario al Ministero della Difesa), Massimo Bitonci (Sottosegretario al Ministero delle imprese e del made in Italy), Isabella Rauti (Sottosegretaria al Ministero della Difesa), Carlo Calenda (Segretario di Azione), Maurizio Lupi (Presidente Noi Moderti), Maria Elena Boschi (Capogruppo Italia Viva alla Camera, Commissione Affari Costituzionali), Nicola Maione (Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena, Vice Presidente ABI), Fabio Cerchiai (Presidente BPER Banca), Mario Valducci (Presidente INVIMIT), Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura), Gianluca Artizzu (Amministratore Delegato Sogin).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

E benvenuti alla prima edizione del Policy and Business Forum di uria Urania
E stiamo indiretta televisiva nazionale sui nostri canali che sono tantissimi voglio ricordare due sessanta del digitale terrestre
Ma stiamo altresì presenti con Urania Agnus su tutte le principali piattaforme internazionali dei nuovi canali fast Jamel Sansonetti di plastica raccolte nel TV
Tra i tanti e plexi insomma non c'è televisore che non ci trasmetta
La giornata di oggi sono ma sarà una giornata ricca di confronti interviste dibattiti idee opinioni e lo faremo insieme a dei ospiti illustri tra istituzioni e imprese lo avete scoperto dal servizio della nostra Beatrice Telesio ci troviamo in una residenza privata villa vuol comaschi che per l'occasione siamo riusciti a trasformare in uno studio televisivo
Di cosa parleremo oggi gli argomenti sono tantissimi
Passeremo dalle Energia all'ambiente parleremo di mobilità ci occuperemo di innovazione di salute di cultura di agricoltura
Però prima di iniziare questa giornata che come vi abbiamo anticipato durerà fino all'incirca alle venti e trenta con una pausa intorno all'una e trenta dove però non vi lasceremo da soli perché a tenergli compagnia ci sarà come sempre il nostro Gianluca Lambiase in collegamento in esterna
Devo assolutamente chiamare qui sul palco il primo padrone di casa ovvero sia l'ambasciatore britannico in Italia e San Marino Eduard sto qua l'uguaglianza benvenuto
Tanti auguri grazie tanti auguri prego urgenze si accomodi grazie
Minc cognome gallese è un po'difficile da pronunciare anche per me
Allora
Ben benvenuti Bongiorno Carmen venuti qui alla villa poi con dischi la residenza come ha detto la residenza britannica quindi alta al centro della città eterna
Come avrete notato magari ci siamo davvero che impegnati per accogliervi il più britannico dei tempi possibile
Con grande piacere ospitare Orania tribù la prima edizioni dal business Antonio si forma
Sono particolarmente lieto perché lasciato cioè tv della bocca un Ski
E per noi non solo il riconoscimento della bellezza di questo luogo simbolo dell'amicizia tra il Regno Unito e l'Italia
Che cosa fare fortunata per la fattura la fortuna di abitare da oltre tre anni
Ma anche dal valore di un relazioni quel tra il Regno Unito e l'Italia che si trova oggi a un libello di affinità e collaborazioni che non ha mai precedente
Un sigillo
Secondo me a queste relazioni è stato posto proprio qui a Roma pochi mesi fa con storica visita dire Carlo te la regina al Italia
Hanno trascorso quattro giorni qui in questa residenza che per la casi ogni e si è trasformata in un piccolo Buckingham Palace
La visita è stata un
Intese straordinaria ti tutto quello qui dritti in cui parla la nostra relazioni bilaterale
Storia cultura economia commercio ambiente politico Scienza futuro
Molti Talia incontri in programma oggi
Pesante uno pesanti sono per noi un occasioni ulteriori ti ascolto e confronto con alcuni dei massimi Pisani tanti delle politica Tellini istituzioni e dell'impresa che avremo il piacere ti riceve c'era lui qui oggi lei grazie pilastri qui stamattina casta sottosegretario
Tra le molte dimensioni della nostra relazione permettetemi di soffermarmi su quel ti cui parla il rapporto fra i nostri coperto
Nel corso delli ultimi anni un storico membro Randone
Niente ama Nando notando stando in
E stato fermato a Londra nell'aprile due elementi due due mila ventitré che ha tracciato la rotta per un rapporto sempre più stretto fra i nostri paese
Un anno fa qui a Roma
La dichiarazioni congiunte tra il primo ministro Starman il presidente Melloni
A rappresentante o un rinnovato impegno all'insegna e all'insegna per grandi allineamento politico
Allora affrontiamo sfide comuni
Con approcci simile
Dalla sfida della crescita ed alla prosperità per le nostre economia
A quelle legate alle migrazioni illegale regolare
E all'inscenare i geo politici in tumulto alle porte dell'Europa
Che in quasi dentro vero
E vorrei collegamenti le occasioni stamattina per riconoscere io sostengo io costante e convinto che il presidente Giorgetti al Consiglio Giorgia Meloni
Non ha mai fatto mancare al popolo ucraino per difendere la loro libertà e la loro sovranità
C'è anche un affiancato con il Regno Unito
Grazie ti corre Italia
E non mentì di Policoro
Gli amici restando sempre insieme e quindi
E questa vicinanza che ci ha fatto spalancare le porte del dalla mia residenza e mi ha auguro che li incontri i dibattiti di oggi possono trovare un luogo accoglienti ti pensare
Ai valori
E alle interazioni di quanti vi prenderanno parte
Allora e bocca al lupo e buon lavoro a tutti e con grazia illazioni avevo Rania attivo
Per il grande lavoro profuso nel realizzazioni in questa importanti giornata grazie di cuore
Grazie ambasciatore due al è ancora buona Buon compleanno
Oggi gli abbiamo fatto questo regalo gli abbiamo invaso Casalmaggiore attacca e adesso sul palco chiamo l'altro padrone di casa il presidente di Urania media Giampiero Zurlo
Ecco cinquantacinque dopo solo dieci mesi siamo su questo palco però forse dovremmo ricordare che cosa è avvenuto in questi dieci mesi oltre ad aver corso come dei pazzi sui
In questi dieci mesi sono successe tante cose però consentimi Gaia prima di ricordare di raccontare perché siamo qui
Vorrei condividere il nostro spirito editoriale lo spirito con cui abbiamo affrontato la nostra attività editoriale in questi ultimi mesi in particolare in questi ultimi anni per siamo qui perché vogliamo essere un elemento di rafforzamento del dialogo fra le imprese e le istituzioni anzi fra le istituzioni che vengono sempre prima proprio per il rispetto istituzionale
E le imprese e da qui il nome policy Investments Forum il nome dice tutto si tratta di due attori fondamentali dal cui dialogo passando il successo del nostro Paese e così come il successo di ogni nazione e perché abbiamo sentito la necessità di farlo e ci siamo inseriti in questo mercato perché in verità veniamo danni in cui si parla delle imprese soltanto quando falliscono soltanto quando crollano e delle istituzioni soltanto quando sbagliano
E questo non è corretto questo è una formula che non crea alcun valore aggiunto non crea positività non crea
Aspettative
E quindi noi abbiamo iniziato a raccontare la positività delle istituzioni e delle imprese abbiamo iniziato raccontare storie di Investimenti
Di successi di coraggio istituzioni che si sono messe al servizio dei cittadini e c'è anche un secondo motivo per cui l'abbiamo fatto
Il Presidente Berlusconi che ovviamente ragione insegnava che in televisione che ascoltano un secondo soltanto se farli
Dieci secondi se piangi e trenta secondi se sangue di ebbene questa è una regola non scritta verremo noi non seguiremo perché non ne abbiamo bisogno questa è una regola non scritta delle televisioni mainstream che vediamo tutte le sere
E in base alla quale ormai il pubblico è abituato a vedere scontri grida opposizioni contrapposizioni il tutto ovviamente per aumentare l'audience
Noi non abbiamo bisogno di questo noi vogliamo approfondire vogliamo entrare nel merito delle questioni e abbiamo oggi tutta la giornata per per farlo anche perché il triennale della nostra testata è come dire molto
Chiaro non vogliamo essere i primi vogliamo spiegarvi il perché recita il claim venti voce post quindi io sono grato alle istituzioni che sono qui presenti oggi e che si alterneranno nel corso della giornata e anche alle impresse in particolare agli sponsor che hanno reso possibile
La realizzazione di questa giornata e contro che con i loro contenuti con i loro contributi sostanzierà hanno questa nostra volontà di rafforzare il dialogo fra imprese e istituzioni
Questo il perché
Ora vediamo come siamo arrivati qua siamo arrivati qui
Correndo correndo sicuramente ne parliamo ci fossero anche anticipare che non ci fermeremo no anzi io non vedo l'ora nelle prossime settimane di poter annunciare delle nuove Gran Varietà voluto fare originale parliamo oggi però mi avete rallentato e abbiamo ricordato attenzione al abbiamo ancora no ma sappiate che nelle prossime settimane arriverà una nuova grande novità per le i le nostre televisioni abbiamo corso
Non più tardi di dieci mesi fa a metà novembre due mila quattordici lanciavamo il primo canale televisivo sul due sessanta del digitale terrestre Urania ci siamo concentrati nei mesi successivi
Sulla qualità del contenuto sulla qualità degli ospiti imprenditoriali che istituzionali
E siamo arrivati prima sul Samsung tipo Class il secondo canale italiano a sperimentare San sul tipo Plassas dopo la sette scusate se è poco
E dopo è arrivata la cute in tv e siamo orgogliosi di essere il primo canale o news italiano a essere soprattutto in tv e a sperimentare i nuovi fast Sundance insieme a colossi come Cnn Cnbc
NBC
Reuters Bloomberg quindi è stata senz'altro una scelta coraggiosa
E però siamo anche diventati un po'il piccolo simbolo l'Italia di come un piccolo editore può cogliere le grandi opportunità che il cambiamento del mercato televisivo offre
Perché se oggi non riusciamo a fare fino a mezzo milione di utenti unici a settimana solo su uno dei nostri canali in in simulcast in dieci mesi vuol dire che l'opportunità ci sono e che noi dobbiamo essere pronti a coglierle
E su questo consentitemi di dire una cosa di dare un un messaggio
Ormai le smart tv riescono a segmentare perfettamente io utenti che guardano i nostri programmi
E sappiamo che c'è una quota altissima di utenti fra i sedici e i trent'anni quindi
Molti giovani a differenza della televisione tradizionale che guardano in nuovi facciale nell'Arpa di quello che si vuol far credere a giovani che si voglia informare
E questo è quello che noi vogliamo fare staff sappiamo che ci saranno decine di migliaia di giovani che nei prossimi giorni
Guarderanno questi programmi guarderanno questo Forum guarderanno le nostre interviste porteranno i nostri tocca attraverso i quali possiamo dare loro un'ispirazione un segnale di ottimismo di positività
E io vorrei anche dire a questi giovani io domani faccio quarantadue anni quindi purtroppo non sono più così giovane
Però abbiamo iniziato tutti quanti da giovanissimi io avevo ventott'anni che io ho aperto un canale televisivo soltanto a quarant'anni sappiate che
Noi siamo anche la dimostrazione di come con coraggio e anche con un po'di follia ci si può riuscire perché tu sai bene Gaia che noi oggi siamo nel settore televisivo semplicemente perché avevamo messo in piedi una sala conferenze
Nel due mila diciannove che è stata ristrutturata che ci è stata consegnata in piena pandemia ad aprile due mila venti non sapevamo assolutamente che cosa fare fuori questa era ancora pronto nel camping però siamo stati anche in quell'occasione fortunati anche di un grande insegnamento presidente Berlusconi da un grande male può venire un bene ancora più grande non sapevamo davvero che cosa fare in questa grande sala conferenze
Che avrebbe dovuto ospitare cento persone nel piena pandemia non ci si poteva incontrare
Abbiamo messo una prima telecamera una seconda pelle
Camera
Una terza telecamera abbiamo comprato i nuovi software
Per la regia poi abbiamo replicato rischiamo grosso abbiamo fatto le prove ti ricordi questa non è la prima intervista che ti facciamo viene fatto anche un sacco di interviste prova che non andranno mai in onda sono stato in regia
Abbiamo montato insieme la scenografia abbiamo fatto gli studios minano gli studios a Bruxelles
E oggi eccoci qua e assolutamente una slide intorno se non ci fosse stata la pandemia quindi un male assoluto noi oggi saremmo semplicemente dei consulenti di comunicazione invece abbiamo avuto questo coraggio questa follia di iniziare questa nuova avventura ed ecco perché oggi siamo qua
E che posso dare l'ultimo messaggio no faccia abbiamo ancora un po'di tempo e comunque soltanto che politiche quelle interviste comunque ancora le consegniamo si se ne cancellate e infine
Prego l'ultimo messaggio secondo me importantissimo che io do ai giovani come a chiunque ci sia seguendo perché la cosa più importante da fare per il futuro oggi come nei prossimi giorni e guardare Urania tipo
Faccio lo scotto io stesso attenti anche se non possiamo anticipare troppo però tu il prossimo futuro come lo vedi anche perché magari così Ceriani siamo pure noi ci prepariamo
Ma c'è qualcuno in in azienda che dice Giampiero ogni anno se ne inventa uno etero però
Quest'anno l'anno l'anno scorso è stato l'anno della televisione due anni prima è stato l'anno del nostro ingresso in in formiche se come si dice che
La fortuna aiuta la mente preparata e che in verità improvviso ha bisogno di una lunga preparazione quindi noi sembra che ci siano delle attività che facciamo improvvisamente ma anche ai tanti sono fatte
Anno per anno mese per mese quindi arriviamo a dei risultati perché sono costruiti nel nel tempo se non avessimo avuto la nostra direzione digitale non saremmo mai stati in grado di gestire una una televisione se non avessimo avuto i rapporti
Da consulenti in comunicazione con i giornalisti con i media non saremmo riusciti a mettere in così poco tempo in piedi un team di grandi giornalisti nazionali vedo qui davanti il il grande Claudio Velardi che modererà poi più tardi
Il il panel su energia e devo dire soltanto perché ce l'ho davanti ringrazio ringrazio Claudio come ringrazio tutti i giornalisti delle altre testate con cui collaboriamo che si sono prestati a realizzare questa pazzia ma ti devo dire che Claudio è stato insieme a tenere scatta Capezzone il primo a darci subito l'ok
Ho chiamato era credo metà agosto perché avevamo comprato il canale da poco dovevamo mettere in piedi un palinsesto da ventiquattrore poi la notte ovviamente facciamo le repliche però è un palinsesto da dodici quattordici ore continuative
E io gli dissi Claudio sono da solo non so come fare la mia idea
Ovviamente di mettere insieme i pezzi di altri prodotti editoriali e Claudio mi disse guarda in verità c'è stato un unica altra persona che ha fatto una televisione come te e l'ho fatta io attacca si chiamava
Retto Trifu share infatti fu
Vent'anni prima
E forse Claudio anticipato troppo i tempi però diciamo ci siamo trovati subito in in sintonia quindi non c'è stato neanche bisogno
Di spiegare di il il il Progetto perché lo conosceva benissimo infondere al suo anzi qualcuno dice che secondo me notte tempo io ho rubato l'idea di Claudio può darsi non si sa mai uno come venga influenzato e da dove nascono le le idee fatto sta che oggi siamo qui anche grazie a persone come Claudio Velardi
Daniele Capezzone Roberto Arditti Gaia Alessandro Caruso Paolo Bozzacchi e tanti altri che ci hanno dato il loro supporto e che ci consentono di mettere in piedi un palinsesto televisivo molto molto complicato
Abbiamo a qualche minuto in tutta questa diciamo in tutto questo in tutti questi dieci mesi c'è stato un momento in cui detto basta non ce la facciamo mollo tutto
Stamattina sapremo te ieri sera domenica sabato gli effetti giovedì
Devo dire che capita capita così la mente non non di mollare non di mollare tutto c'è un bellissimo proverbio arabo detto qui il viceministro Valentini che ha una grande conoscenza anche dei mercati internazionali
Che dice
Non arrenderti mai
Il il miracolo potrebbe arrivare da un secondo all'altro no
E quindi io confido se non non mi arrendo semplicemente perché spero come spesso capita che poi arrivino dei dei dei miracoli dopo pochi secondi devo dire che avremmo potuto arrenderci nell'organizzazione di questo forum
Che ha avuto ovviamente le sue complessità e le sue difficoltà c'ha qualche mese fa però se siamo qui oggi in diretta nazionale laico da vi lavora con rischi sicuramente
Se nessun miracolo quindi abbiamo fatto bene anche questa volta a non a non arrenderci
Ora il bello della diretta vuole che
Non rinnoviamo aspettare che arrivi no no io no scusa un attimo Giachetti a volare davanti a tutti adesso un porti voglio attivo aiuto strane non sta scherzando però e invece di miracoli parliamo di magie domani ci consegna una bacchetta magica che cosa Foresti domani il mio compleanno quindi sicuramente qualcosa deve decapitati
Vorrei un nuovo canale televisivo
Su una grande piattaforma internazionale
Che in inglese suona un po'come cielo
E qui sulla quale stiamo lavorando perché a breve annunceremo dalla Reggina sentito qualcuno che cara Collalto è crollato anche la prima volta che io l'ho detto il problema filosofico realizzato esatto
Trenta secondi e un aneddoto divertente Checchini porterai nel cuore di questi dieci mesi in queste davvero tutte queste ultime domande non erano non erano previsti
Un aneddoto divertente ma ce ne sono tanti si dice un video di un sabato pomeriggio
Mentre
Ripetevamo il palinsesto facevamo i blocchi pubblicitari in cui mi sono trovato negli studios davanti un microfono oppresso mixato a cantare al direttore della televisione in falsetto dammi il tuo amore non chiedermi altro
Grazie davvero tantissimo trascurabile Simone
Grazie davvero noi andiamo un'istantanea di cinque pubblicità esatto e poi torniamo sempre qui alcolisti e Business Forum Daniel sempre indiretta da villa col con grazie
Buongiorno buongiorno a tutti
Allora siamo qui per la prima le
Delle tavole rotonde come si chiamavano una volta adesso noti dei Pannella per discutere di un tema cruciale che quello dell'Energia
è in arrivo anche Giulio Terzi di Sant'Agata che le le l'ospite che al momento manca
Ma ci dicono che si sta che sta raggiungendo qui
Ma con la sua mania di perfezionisti Ca'Gianpiero mandato gli appunti per il Pannella con il microfono posso oppure la cuffia dove ci sta dentro ogni tanto qualcuna Faria che diciamo adesso cominciamo adesso partiamo
Porre buttare un po'tutto per aria netta fa un poco più solo però noi invece starò farò i miei compiti perbene forse proviamoci
Dunque discutiamo di energia inutile dire che il tema io starei per dire
Quello cruciale
Perché da come gira diciamo nell'energia sul piano sul piano globale divengono tante cose
Purtroppo anche le guerre diciamo in una certa misura forse in buona misura
E quindi diciamo gli equilibri che si realizzano sulla sul piano dell'approvvigionamento del consumo di energia sono fondamentale vanno per capirci diciamo no alle bollette che i cittadini pagano che in Italia sono piuttosto care fino ai grandi equilibri
Della geopolitica
Quindi ha un senso secondo ricominciare questa bella giornata dal tema della dell'Energia poi si svilupperanno tutti quanti gli altri che in qualche modo vanno a seguite
Questo gigantesco capitolo naturalmente parlando di Energia si parla di la
Mitica mitologica tanto invocata transizione che tutti quanti vogliamo porre comprensibilmente ognuno la interpreta un po'mettendo l'accento su uno degli altri su uno o un altro degli aspetti la transizione è si parla di strategie Investimenti di Governance della dell'Energia il tutto diciamo al servizio della stabilità cercando di realizzare la sostenibilità energetica insomma tutte quelle paroline magiche che circondano la discussione sulla energica
Abbiamo detto che è in arrivo Giulio Terzi e il presidente della Commissione politiche dell'unione europea del Senato
A fianco a Michel Vinicio Peluffo etrusco abbondino
Così tu eri bambino vice presidente della commissione Attività produttive della Camera del PD
A seguire Luca Squeri che segretario la commissione Attività produttive della Camera responsabile dipartimento Energia di Forza Italia Fabrizio Accarino che responsabile degli affari istituzionali
Italia e nelle Gianluca Stiz su amministratore delegato dal soffitto disordinate io direi di procedere secondo questo ordine che abbiamo detto e parto da
Vinicio Peluffo
Allora l'Unione europea naturalmente con la la crisi economica ha dovuto affrontare
Tantissimi gli avvisi economica degli ultimi anni o in particolare diciamo quella che scrive in qualche modo acutizzata con la guerra in in Ucraina ha dovuto affrontare tarocchi infimi temi legati alla di scelte straordinarie diciamo al tie scatto la piattaforma per l'Energia
Alla fino altre paura you
Ma le la governance però europea dell'energia e ancora definiamola frammentata e possibile realizzare Secondo te io scusate appunto recitiamo virtù ma tutto sommato mi permetto di darlo a tutti quanti gli amici che sono qui
E possibile realizzare una strategia integrata anche dal punto di vista industriale che tipo di collocazione in questa strategia possono e devono avere le imprese italiane partiamo da qua poi gli argomenti si snoderanno via via
Allora grazie innanzitutto del dell'invito che per me è anche l'occasione di di ritrovare Claudio Velardi è stato disvelato ci conosciamo da tempo per cui è un particolare piacere allora per rispondere alla alla tua domanda ci diamo del tu evidentemente
E per stare nei tempi che devono essere necessariamente televisivi io la direi così
La scorsa consiliatura del parlamento europeo si è concentrata sulla definizione dei degli obiettivi per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione individuando gli strumenti il green deal di cui si parla anche adesso è stato anche al centro dell'ultima campagna elettorale europea
Manca in quella strategia gli strumenti di accompagnamento e di sostegno
Io sono convinto che ne dobbiamo mantenere
Gli obiettivi di decarbonizzazione sì perché i cambiamenti climatici sono lì sono necessarie le strategie per contenerli e quindi penso che noi dobbiamo attenere fermi quegli obiettivi
E vero però che c'è bisogno primordiale di accompagnamento
Allora guarda
Se il tuo riferimento sono all'Arco Edoardo nella dell'automotive parere essendo di targhe del due mila e trentacinque anche qui siccome quello che evidente e che abbiamo perso
Competitività
Come comparto dell'automotive perché nel frattempo né che ci siamo abituati a pensare che eravamo i migliori realizzare le auto c'è qualcuno che ha iniziato a realizzarle
Anche meglio Dinoi ha dei costi anche più bassi facendo tanta innovazione quindi c'è un tema di recuperare questo gap di competitività per questo
Non mi convince l'idea che il dibattito e spostare di qualche anno quell'obiettivo del due mila e trentacinque tra l'altro il meccanismo europeo prevede già una flessibilità cioè un meccanismo di valutazione che deve essere fatto nel due mila ventisei che si può anche anticipare ma il problema nostro recuperare quel gap e lo si fa soltanto attraverso una strategia europea di politiche industriale di investimenti pubblici e privati io penso che sia questo il punto essenziale questa transizione doppia transizione energetiche digitale deve essere accompagnata attraverso gli investimenti che hanno che fare con la riconversione industriale è una scelta di carattere industriale io penso che sia questo l'elemento fondamentale poi nel nostro Paese lo dice di bene
C'è un tema di urgenza che legato ai costi dell'energia l'Europa paga Energia più degli Stati Uniti più della Cina l'Italia più degli altri paesi europei e queste legato
Essenzialmente al fatto che ogni dipendiamo ancora così tanto dal gas
E il meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica così legato alla dinamica del gas quindi io penso che a questo punto di vista sia evidente che la strada che abbiamo di fronte non può che essere quella di
Aumentare l'incidenza delle rinnovabili
Questa è la strada sei per quello che ci consente di raggiungere gli obiettivi e ridurre il prezzo dell'energia avendo Tiqwa
Però un po'un po'trita e rigassificatori
Nuclear tu dici rinnovabili va bene la rigassificatori nucleare allora io significa autore sono stati fatti in questo Paese grazie al protagonismo degli amministratori locali del Partito Democratico che hanno consentito
Che si facessero l'idea di fare altri rigassificatori deve essere legato ad una strategia complessiva alle esigenze legate al gas che di transizione ricordiamoci sempre che la nostra strategia della signora il Tresa auto l'uscita ordinata
Accompagnato nel tempo ma deve essere questo sul nucleare
Dico molto semplicemente siccome
In questo momento o l'occasione di fare il parlamentare di solito in Parlamento dovresti stare agli atti
Giusto allora il disegno di legge del governo sul nucleare non ancora stato trasmesso al Parlamento ed è già abbastanza curioso poi io penso che dipende dal governo che tipo di discussione vuole fare sul nucleare viste le tante dichiarazioni di esponenti della maggioranza di governo col nucleare
Si abbassano subito le bollette col nucleare domani mattina possiamo da subito acquistare una nuova tecnologia lei assieme al re ecco questi sono dichiarazione in destituite di fondamento
Anche perché i tempi di realizzazione sono molto lunghi i costi non sono ancora quantificati in più sono particolarmente elevati e in ogni caso non si deve dire con chiarezza qualunque programma
Nucleare nel nostro Paese per avere una qualche credibilità
Deve partire dalla capacità di sciogliere un nodo che quello del deposito delle scorie che ancora non è stato fatto anzi questo governo ha ulteriormente dilazionato il meccanismo che era stato individua quindi se si vuol parlare seriamente di nucleare prima bisogna smarcare questi conti
Io sul nucleare la domanda dello lanciata perché dopo invece Luca Squeri che è un po'l'inglese protagonista uno lui diciamo così del ritorno del del nucleare perché da danni e Luca si batte molto sulla sul tema allora prendendo lo spunto anche dalle cose che dicevi magari interloquendo un po'delle cose che diceva Vinicio Pat cominciamo continuiamo sulla scia
Il mare tanto anch'io ringrazio per l'invito bello partecipare a un evento così così ben organizzato ma allora sulla scia della amico collega avversario Vinicio Peluffo posso dire lo ha parlato diciamo nel contesto generale della decarbonizzazione la tradizione di una scelta industriale che mira appunto aveva elettrificazione mio
Dire che più di scelte industriali e c'è stato un obbligo politico all'industria dica prende una strada forzata perché e quando si interviene vietando a partire dal due mila e trentacinque
Con molte però a partire dal primo gennaio due mila e venticinque l'industria lasci obbliga anche apprende che appunto un percorso unico
Abbiamo tradito quello che era invece un criterio fondante della tradizione cioè la neutralità tecnologica
Dove le scelte industriali in base all'obiettivo che confermiamo anche noi anche noi vogliamo
In maniera seria
Far sì che al due mila cinquanta sempre di più ci si mancipi dal fossile dai spazio ha diciamo fonti d'energia che non abbiano l'effetto di emissioni climalteranti per cui rinnovabili più nucleare che e più tutto quello che serve a catturare in carbonio
Detto questo partiamo da dove partiamo da una situazione in cui l'Italia ENI carta la percentuale la stessa anche nel mondo dettaglia un fabbisogno energetico dell'ottanta per cento la fossile
E del venti per cento la rinnovabile attualmente questo ottanta per cento di il fossile lo importiamo al novantotto per cento per cui siamo totalmente dipendenti perché fino a qualche anno fino diciamo a all'inizio di questo millennio il problema energetico dette Eva su un dilemma
Sicurezza dell'approvvigionamento costo l'abbiamo vissuto vi ricordate dei crisi degli anni settanta però i temi erano questi due dal due mila è subentrato il dilemma c'è a questi due vincoli che devono essere diciamo affrontate in maniera equilibrata si è aggiunto il problema della decarbonizzazione per cui ha complicato totalmente ottanta duecento fossile decarbonizzazione vuol dire che è sempre di più agli varie a teoricamente al dovere cinquanta questo ottanta per cento delle tende allo zero come fa anche dobbiamo farlo con le fonti rinnovabili
Diciamo implementando le sempre di più sapendo che ogni fonte ai suoi problemi non bisogna innamorarsi di una fonte piuttosto che l'altra Kishin chi pensa che il sole il vento
Possono risolvere tutto
è ingenuo o in malafede perché non è così
Apro una parentesi sull'evento negli ultimi vent'anni all'abbiamo finanziati con oltre duecento miliardi di euro attualmente rappresentano il quattro per cento del mix energetico cioè rimaniamo con i piedi
Ben piantati per terra su questi temi per cui implementazione tutte le fonti rinnovabili
Che comunque per allievi e poi un'emancipazione vera da quello che attualmente rappresenta i i gas che Var supplire alle caratteristiche di alcune fonti rinnovabili
Appunto come il sole il vento che hanno la caratteristica dell'intermittenza ecco il gas e il petrolio
Vede come alternativa all'energia nucleare che come Fonte
A basso se non nullo diciamo emissione di appunto climalteranti DeVille nucleari è fondamentale
Su questo punto ragione a Vinicio e quando dice che Samaritani lato su un punto che è quello del deposito unico e devo non è vero che il Governo ha fatto meno degli altri presidenti anzi ha fatto di più perché intanto finalmente sia in uscita individuali Daidone dove poter installare che il deposito unico poi a addirittura allargato diciamo la possibilità questa inidonei
Consentendo anche la candidatura volontaria di altre località attualmente la cosa non è ancora andata in porto secondo me perché c'è un timore
Dettato da luoghi comuni infondati che il deposito unico sia un problema Prairie il territorio che si colloca non è così
Nel mondo mai un deposito App provocato problemi in Francia il deposito nella valle dello Champagne dove si produce per l'appunto lo champagne
Da utili tra ai titoli che lo ospitano per cui secondo me
Dovremo intraprende un'attività di comunicazione corretta Shelley a dove
Le comunità locali possono da una parte constatai che problemi non non ci sono perché ci son tutte le diciamolo cautele attenzione affinché appunto non ci siano altri ci sono benefici
Questo per quanto riguarda il posto unico per quanto e quale nucleare anche qui è vero stiamo aspettando in Parlamento con ansia con compatto Skagen e la proposta di legge ma finalmente all'idea perché ha passato anche diciamo il via libera da parte delle conferenze della Conferenza Stato Regioni per cui prossimamente a giorni
Arriverà in Parlamento e qui comincia un percorso che vede intanto una normativa che possa consentire appunto il rientro del nucleare che doveva prevedere che l'istituzione di un'autorità
Che dall'inizio alla fine ed è il durante è dura vigilare che legge nucleari sia gestita progettata attuate gestita nel migliore dei modi
Comunque di fatto a mio avviso il compito più più importanza sarà quello della comunicazione e dell'informazione
Fino all'effetto finale dell'effetto Nimby che quello sarà anche quelli che al referendum voteranno sì al nucleare che e poi gli si dica che è uscito vicino a casa sua dica no perché a casa mia ecco questo dobbiamo è una sfida la più difficile chiave dargliene consapevoli i cittadini che nucleare guardate e concludo
Berlusconi quando tentò di integrali di far tornare il nucleare in Italia vi ricordate cari due mila otto
Proprio ci fu una legge approvata che poi andò al referendum purtroppo poco tempo prima delle ferie non ci fu il disastro di Fukushima per cui ovviamente condizioneranno totalmente questo referendum che bocciò all'infinito anche anche Berlusconi disse
Quando l'opinione pubblica tornerà cachet che nasce essi e renderà conto della necessità assoluta
Per il Paese e per il mondo e per il Paese del nucleare gli cominceremo il cammino abbiano ricominciato il cammino bene
Grazie a Luca Squeri
Allora la cultura del questa è l'attimo intanto cioè Giulio Terzi che ci ha raggiunto quelli grazie di esserci così de enorme ha saltato il turno quindi adesso proseguiamo voi in conclusione sentiremo Giulio Terzi allora Burani e la tv delle istituzioni e dell'impresa hanno parlato nelle istituzioni e adesso tocca alle imprese a partire da è nella è un grande impresa dell'Energia Fabrizio alcalino mi verrebbe anche un po'voglia di chiedere dato che nelle una grande impresa che agisce su tutto quanto il medico combo insomma in posti assai importanti del mondo
Cioè come affrontare ENEL le grandi questioni di più politica diciamo che ci sono di fronte però voi naturalmente c'è anche un contesto più nazionale avendo un rinvio un un dirigente viene qui bisogna un poco tenerlo tenerlo sotto su questo e cioè c'è il tema di quello che arriva nelle case della gente in termini di pagamenti bollette
E c'è più in generale diciamo il tema che in qualche modo si collega alle cose che abbiamo finora discusso cioè di come e nella si atteggia di fronte a tutti quanti i problemi di sui territori si criticano quando si parla di deve gestire di costruire di mettere su infrastrutture
Come si dialoga con i territori dice responsabile dei rapporti istituzionali peraltro indi è un compito che ti tocca proprio direttamente ecco allora la parola a le implicanze ad una impresa ma che impresa Pancrase Claudio buongiorno a tutti
Allora
Va be'la domanda di siamo tutti i rami comunque interconnessi tra di loro
Fortemente interconnessi perché se noi parliamo di sicurezza geopolitica di costo delle bollette di accettabilità del territorio rispetto a realizzazione infrastrutture stiamo parlando sempre della stessa cosa che ha però e questa tua diciamo introduzione fa emergere però quanto sia complesso tutto questo
E quindi quanto il e la mia considerazione che di fronte a le complessità purtroppo non ci sono soluzioni facili e questo dobbiamo io credo una volta per tutte prenderne atto
Se ci fosse una soluzione normativa per abbassare i prezzi in bolletta dell'Energia saremo tutti felici e probabilmente i numerosi governi che si sono susseguiti quando faccio questo lavoro da oltre vent'anni qualcuno l'avrebbe azzeccata
Il tema è un po'diverso l'energia dipende sono stati citati e che mi ha preceduto da da di onorevoli Peluffo Squeri motivazione di carattere strutturale ne siamo troppo dipendenti dal gas non produciamo gas
Abbiamo quindi una una dipendenza importante abbiamo una formazione del prezzo di Borsa che comunque subisce la volatilità del prezzo del gas
Abbiamo un tema di sviluppo le rinnovabili su cui puntiamo noi industrialmente perché noi riteniamo che per un tema di sostenibilità di un'azienda come la nostra che ormai è passata in questi appunto ultimi quindici anni da una produzione praticamente basata sul carbone
E in parte sul gas alla produzione ormai l'ottantacinque per cento conti rinnovabile in giro per il mondo
ENEL oggi una multinazionale presente in ventisette Paesi cinque continenti con cuore fortemente italiano una trazione italiana che fa cinquanta per cento dei numeri però quello che vediamo nel mondo e in Italia e che appunto quello che conviene ad una grande industria e puntare da un lato sulle reti perché sono l'elemento abilitante
Per questa famosa transizione Algeria per avere questo cambio di paradigma consapevole il più rinnovabili soprattutto quelle meno programmabili come il solare l'eolico all'interno nostro mix energetico che effettivamente come dire han preceduto ha detto bene
Sono la soluzione per abbassare le bollette per stabilizzarlo
Dall'altro punto dobbiamo comunque fare i conti con quelli che poi sono le difficoltà di carattere concreto
Pecorella dall'abbassamento delle bollette torno a dire una soluzione dello strutturale sicuramente anche se non è in rapida e questa di andare a modificare incidere su questo mix energetico
Il nucleare è una soluzione non è una soluzione se andiamo a vedere i Paesi che hanno bollette più basse c'è ancora complete lucrare molto importante adesso ne parliamo di un nuovo nucleare partiamo da zero oggettivamente quindi in Italia non avendo produce energia nucleare ci siamo studiando abbiamo creato insieme ad Ansaldo e al Leonardo una società che si chiama nucleo Italia che ha proprio l'obiettivo lo scopo sua diciamo start-up che già iniziata alcuni mesi di darsi in un paio d'anni una una verifichiamo industriale rispetto al fatto che esista una dei coniugi esistano le tecnologie ma crediamo esistano tecnologie che possano in modo relativamente veloce affidabile con in sostanziale azzeramento dei rischi a reintrodurre l'utilizzo di una Energia che comunque ha delle caratteristiche oggettive dei carbonizzata grandi quantità programmabile
Tutto questo non è una come dire non sono soluzioni di di breve termine evidente sono soluzioni strutturali e questo non significa che non dobbiamo intanto come appunto anche questo governo sta facendo intraprendere delle giuste misure per abbassare le bollette
Dobbiamo anche sulle bollette varie proprietà un'operazione di chiarezza proprio per essere più efficace nelle ricette no per andare a incidere migliorare la situazione
La famiglia italiana di quattro composta da quattro persone che consuma due MWh all'anno o oggi si tende mediamente circa sessanta euro al mese di bolletta elettrica
La famiglia dato Eurostat su stessi euro zona la famiglia diciamo europea ne spende cinquantasette
Non c'è una distanza enorme a livello di famiglie ma non c'è una distanza che va colmata dati certi chiaramente ci sono anche dei Paesi che consumano molto che dove è una media ci sono alcuni Paesi hanno nucleare storico la Francia la Spagna che ha una fortissima capacità di produzione da fonti rinnovabili che pagano meno di questa media però rispetto alla media siamo lì
Sui energivori siamo sicuramente su prezzi diversissimi ovvero sul pezzo sporta ma sentiamo a togliere tutta quella serie di incentivi giustamente sostenere gli industriale di cui godono il pezzo non si allinea ma insomma si avvicina alla media europea c'è un tema sulla piccola e media impresa molto importante che va affrontato con molta serietà da parte di tutti
Per arrivare a appunto alla un po'anche la conclusione del ragionamento all'ultimo spunto di domanda cosa si fa per rendere più accettabili
Allora intanto l'ICE problema che non è un problema degli italiani è un problema di tutti noi evidentemente perché se diciamo che dobbiamo fare transizione se diciamo che industrialmente compatibile se diciamo che fa bene anche alla bolletta e non riusciamo a fare tutte le rinnovabili e dovremmo fare per quanto ne siamo facendo e molte molte
C'è comunque un tema che dobbiamo affrontare in termini di accettabilità interni proprio anche di educazione in senso positivo c'è l'istruzione
Di a far comprendere di più l'utilità di queste ed ecologia probabilmente sicuramente la responsabilità dell'azienda come la nostra
E spiegare le cose condividere benefici una modalità più ampia possibile illustrare le cose appunto in modo che sia nella consapevolezza
Grazie Fabrizio beh allora la regia capestro che ho qui nell'orecchio mi dice che tra un po'alla pubblicità mandatemi delle indicazioni io vorrei concludere questo primo pannello spostiamo sto pubblicità con grave nocumento diciamo per Giampiero
La FIAT B e qualche minuto in più c'hanno da allora gli fa eco Cartizze fu amministratore delegato di so oggi come dire a possiamo dire a cavallo tra impresa e istituzioni il ruolo di SOGIN e delicatissimo intanto vorrei che dialoga minima il Mack Smith che stende il famoso mix energetico come facciamo a realizzarlo in Italia nella maniera
Più virtuosa il pallore ed anche dubbi dedicarsi un attimo e capire quali sono le complessità del rapporto con i territori che un punto che mi sta particolarmente a cuore
Quando si parla di energia o di qualunque altro grande comparto della vita nazionale prego
Grazie grazie dell'invito prima di tutto suo inizio da quest'ultima che detto perché così mi riallaccio anche un po'quello che ha detto Fabrizio
Con il quale condividiamo una doppia storia quello che è stato messo Dini o sono stati Nene insomma il rapporto col territorio è una delle cose più delicate del nostro mestiere perché sul territorio ci sono gli impianti cioè Stuto sarebbe perfetto se gli impianti fossero per aria no
Il rapporto col territorio e prima di tutto dettato o meglio regolato dal fatto che il territorio ovvero le persone che abitano sul territorio vanno informate correttamente un mestiere che nel nucleare difficilissimo è stato reso ancora più difficile da da Cernobyl
Purtroppo si porta dietro dei dei bias o no che sono stati generati nella popolazione da mi permetto di dire quarant'anni di disinformazione
Alla quale si aggiunge anche una certa disinformazione generale in materia scientifica che c'è in Italia che vediamo anche in altri settori che vanno dal medico a ad altri che adesso forse inutile citare però
Non si riesce o si riesce molto limitatamente a basarsi sui fatti allora la cosa principale da fare probabilmente è quella che già hanno e stiamo facendo cioè fare entrare le persone all'interno degli impianti noi danni SOGIN l'abbiamo ripetuto anche l'anno scorso lo faremo anche l'anno prossimo apriamo le porte degli impianti facciamo vedere alla popolazione
Come lavoriamo con quale certosino dettaglio vengono trattate tutte le materie che che noi trattiamo
E abbiamo generato anche nell'ultimo anno una sorta di turismo nucleare mi permetto di dire perché quando abbiamo aperto l'ultima volta gli impianti si chiama Opengate il
L'evento abbiamo avuto cinque mila cinquecento prenotazioni siamo riusciti ad evaderle sono circa tre mila e cinquecento vado per ovviamente per valori complessivi
Il la reazione è stata ottima nel senso che le domande che che ci vengono sono assolutamente competenti è voglio dire sono entrati da adolescenti a persone di novant'anni è venuto anche qualche vecchio operaio o qualche vecchio anche qualche vecchia maestranza che lavorava nel nucleare in funzionamento ecco queste persone poi diventano un po'gli ambasciatori sul territorio della come dire della competenza che c'è nel nucleare che è ancora molto elevata noi abbiamo conservato buona parte delle competenze perché vede quando si spegne una centrale nucleare la prima cosa che si perdono presso chi la gestisce non sono le competenze nucleari ma sono le competenze convenzionali perché si smette di produrre energia si stacca la turbina
Mentre invece le competenze nucleari rimangono intatte perché bisogna continuare a gestire tutta la materia nucleare che continua ad agire da sola
E quindi le maestranze che stanno sul sulla centrale nucleare continuano ad esercitare quelle stesse competenze suppergiù non tutte che avevano quando la centrale era in funzione
Lei mi ha Purtuc
Ci davamo del tu né chiesto del mix
Il mix per quanto riguarda il ragionamento che viene fatto in ambito nucleare ma che viene fatto in ambito elettrico perché solo degli ultimi anni che questa cultura per cui si punta su un'unica fonte
Io sono entrato nell'ENEL negli anni novanta negli anni Novanta venivamo proprio formati a ragionare su tutta la filiera dell'elettrico tutta dalla estrazione della fonte energetica al trasporto dell'energia fino ai morsetti di casa nostra o dell'impresa che utilizza l'energia elettrica
Mai nessuno di noi si sarebbe permesso di dire soltanto idroelettrico per dire no perché ogni fonte e ogni tipo di produzione elettrica alla propria funzione
Esistono delle fonti che producono beni Slobo cioè carico di base quello che ci deve essere sempre che fornisce elettricità tutti i nostri sistemi di sicurezza tutti che vanno dai radar diciamo qui dalla difesa agli ospedali
Alle telecomunicazioni a tutto ciò che gestione dei data i data center oggi un tempo solo le con le telecomunicazioni adesso include tutto tutto questo fa fu è il funzionamento del Paese
E tutto questo deve essere deve ricevere una fornitura di energia elettrica sicura costante programmabile certa
Allora questa parte è sempre stata
Come dire nutrita mi viene da dire da folti programmabili che siano fonti diciamo così Green o fonti black cioè olio o carbone beh ai fini della stabilità della Rete alla fine ai fini della stabilità della fornitura è la stessa cosa
Se io devo pensare ad un mix allora io penso ad un mix che prima di tutto copra questo poi il carico medio e poi il carico di picco
Alcune rinnovabili stanno in questa fascia di carico di base idroelettrico Geo termoelettrico poche altre altre stanno nel picco fotovoltaico ed eolico perché non sono programmabili
E e e chiaramente vanno devono ricevere la stabilizzazione dalle altre allora se io penso a quello che ho detto prima estremamente semplificato fonte energetica convertitore che può essere il forno di una la centrale termoelettrica o il pannello fotovoltaico o la turbina eolica è infine rette cioè quindi trasporto eh consumatore tutte queste fasi devono ricevere stabilita
Competenza e forniture allora se si vuole raggiungere una indipendenza energetica intanto l'indipendenza energetica non è con offre perché se uno vuole raggiungere il cento per cento di indipendenza energetica deve stare in Russia perché hanno tutto dal dalle fonti a a tutti i materiali che servono per comporre la rete noi
E italiani non abbiamo quasi niente se non le nostre competenze che sono enormi
Non sappiamo estrarre fonti energetiche oppure le sappiamo trattare non sappiamo fare degli ottimi convertitori soprattutto di tipo elettromeccanico lo sappiamo fare delle reti eccellenti
Il tasso di indipendenza è dato da quanta competenza e quanto sforzo diretto della nostra nazione possiamo mettere in tutte queste fasi non abbiamo uranio ma lo sappiamo trattare
Non abbiamo terre rare
Quindi chi parla di indipendenza energetica basandosi sul fotovoltaico beh un attimino grinta ha fatto questo ragionamento su tutto il resto siamo forti anche sul nucleare magnifico grazie lo sempre la regia
Grazie Gianluca allora poi stiamo magicamente arrivando a le tematiche che mi piacerebbe proprio tanto trattare quelli di geopolitica tanto più con Giulio Terzi di Sant'Agata che adesso il presidente raccordi commissione ha frenato la diciamo una glorioso percorso diciamo datata
Fasciature marò però teniamoci su un tema che gli sta sei vicino in tempi purtroppo stretti perché questi incombono e che riguardano le questioni della sicurezza energetica che hanno ovviamente molto a che fare con punto di gli equilibri geopolitici che cosa stiamo facendo per dipende dei quanto meno è possibile da un solo fornitore a lire una pluralità di forniture per le nostre Energia
Grazie Claudio razze saputo tempi stretti ma non sufficientemente stretti per pieno Bayside OLAF starebbe circolando no noi locale una sale il perché il Presidente di Urania
Azzurro un amico è veramente un grande protagonista di questo evento e di tanti altri che con il suo staff questo gruppo
Riesce a realizzare e che ho sentito gli ultimi due interventi mi spiace questo ritardo dovuto motivi tecnico tra dei trasporti ma in questi ultimi interventi o mi hanno molto interessato le focalizzazioni sulla stabilita
E la continuità l'indipendenza dell'autonomia la capacità di una autonomia se vogliamo che ho chiamarla così ma autonomia nella stabilità e la sicurezza di approvvigionamenti dell'ultimo intervento
E dell'ente intervento precedente che riguardava anche il rapporto con i territori la il collegamento gli snodi che si creano delle diverse forme di energia
Ecco e e queste cose sono si collegano direttamente si parla di condizionamenti nella nel nel mix di fonti di energia
Ma sono enormi i condizionamenti geopolitici né i mix di fonti di energia e il condizionamento lo stiamo vivendo il condizionamento geopolitico dato all'energia ha prodotto la guerra in Ucraina per dir la verità
La guerra in Ucraina è il l'esatta conseguenza di una mancata capacità di rispondere mancanza di unità dell'Unione Europea
Ai tempi della dell'invasione della della Crimea e del don base cioè dell'inizio di quel processo che ha portato una strategia di aggressione di lungo termine da parte la federazione russa nei confronti di territorio ucraini e quindi anche di conflitti congelati in Europa continuazione tutto quello che era stato fatto a sin dall'inizio del della presidenza Putin
E questo condizionamento di natura politica fortissimo sulle politiche europee tant'è vero che la risposta all'invasione della Crimea e del Donbass è stato un ridicolo processo di mischiare uno due
Che non vogliamo si ripeta con lo stesso con la stessa mancanza di garanzie in una sistemazione definitiva è una pace giusta per l'Ucraina
Ma abbiamo visto come questo condizionamento fosse brutalmente legato a all'aria che respira la nostra economia il nostro sistema industriale all'aria che respiriamo le nostre famiglie quando accendiamo la luce quando abbiamo la possibilità l'Energia è un elemento vitale su questo elemento vitale come anche poi su altri abbiamo preso dalla Federazione russa e anche da altri attori protagonisti non certo positivi dell'ordine internazionale
Si utilizzano per esempio nel campo alimentare nel campo delle materie prime dalle terre rare delle catene di approvvigionamento e chi più ne ha più ne metta ma vorrei dire che l'energia e il condizionamento primario e più fondamentale che abbiamo vissuto in negativo in questi tre anni e negli anni che hanno preceduto questa negli ultimi undici anni direi
Da parte divo fornitore monopolista al quale l'intera Europa si era fidata perché era comodo perché c'erano delle delle aperture anche automatiche delle ottime relazioni bilaterali fra tutti i Paesi fra quelli italiani a Germania e la Francia
Con il monopolista russo che continuava a incoraggiare la creazione di nuovi gasdotti i nostri uno Nord Stream due grazie al cielo da South Stream ci siamo levati grazie alla lungimiranza
Di Paolo Scaroni
Né in tempo in tempo giusto per non subire anche dei dei danni enormi anche l'appunto finanziario quindi questo aspetto ci dimostra che la diversificazione dei pronunciamenti ha un valore strategico e Peugeot politico fondamentale e l'Italia ed ovviamente in prima fila in questa diversificazione prima fila
Per gli gli elettrodotti che passano dal Nordafrica
Per la tappa per e il e il il gasdotto algerino e anche e anche vorrei dire è una questione sicuramente aperta ma è certo ma con una materia di grande interesse
Il rapporto con gli Stati Uniti come grande fornitore di energia e di gas liquido adesso bisognerà vedere se il fatto che l'Europa ha dei costi medi del gas
Quattro volte dei prezzi medi del gas che sono di quattro volte superiori a quelli americani e di conseguenza esiste anche un margine
Di acquisto su quel grosso volume che è stato in principio menzionato dei primi contatti fra Brix è il e Washington per a vere magari un calmiere sui presidi consumazione sui valori l'osservazione del gas in Europa questa è una domanda che faccio del tutto
Del tutto ipotetica ma c'è un o un altro fatto molto considerevole sempre per quanto riguarda il quadro geopolitico
Che l'Unione Europea sta facendo dei passi verso quello che sembrava un miraggio sino a un po'di anni fa per una differenziazione settoriale strutturale delle fonti di energia inetta Europa basti pensare al nucleare francese
Rispetto ai nuclei rare e degli altri Paesi che crea una sanzione per la Francia completamente diversa da quelle di tutti gli altri anche dalla Germania quando nel nucleare
Ma la caratterizzazione della della dell'Europa è che a mio avviso si sta viaggiando verso una politica europea dell'energia certo è forse presto per parlarne ma qui e la la geopolitica si muove con una rapidità d'tale che oramai il presto diventa tardi siamo lì e devo dobbiamo parlarne credo che rapporto Draghi
Per inciso anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari anche il rapporto letta vadano in questa direzione ma quando noi parliamo ad esempio di diciannovesimo pacchetto sanzioni alla Russia
Diciannovesimo pacchetto sanzioni incentrato soprattutto sui prezzi dell'energia sul bah sul petrolio
Che deve che ha un price scappa oramai ben di quante quarantasei virgola sette Europ
Al barile ed è sceso notevolmente dai sessantacinque che era sino a pochi mesi fa quando parliamo anche di una di un contrasto serio e in profondità di questa gigantesca flotta che ormai sono cinquecento sessanta navi cinquecento sessanta navi che solcano i mari e per fare contrabbando di petrolio russo talvolta anche i rami hanno a favore di Forlì di acquirenti sappiamo quali sono gli acquirenti no nonno Nolli voglio non li voglio menzionare
Intorno lo so quanto petrolio posto per la sua il ma bar non non credo che rientri in questo tipo di sanzione batte è un'iniziativa umanitaria quindi diciamo così che al di fuori da questo schema ma cinquecento sessanta navi cioè centodiciotto navi in più se ne sono se ne aggiungono col e qui diciannovesimo pacchetto sanzioni dell'Unione
Che verrà probabilmente approvato penso al prossimo Consiglio europeo ecco dico tutto questo perché questo pacchetto sanzioni
Che fissa anche chi è vicina
Dal ventotto al primo gennaio ventisette il Vanni il e il bando completo di qualsiasi importazione energetica di prodotti petrolifere e di gas
Dalla Russia è un altro passo a mio avviso dei dimostrazione di di questo crescere e di una realtà di unione europea dell'energia che racchiude un po'tutti i discorsi sono stati fatti adesso è una necessità
Dobbiamo poi credo che minime precedenti precedenti interventi avranno sicuramente sottolineato come il governo Melloni sia fortemente impegnato in una messa in campo di una transizione verde e giace su ci abbiamo lavorato ci aveva lavorato anche in Commissione una come Sarah che presiedo incidentalmente ma molto a Bruxelles il governo lavorato molto attivamente su questo per una transizione verde che sia realistica
Che non significhi che attraversa una rispunta pur un riscadenzamento di quella che l'uscita dal motore termico al motore ibrido motore elettrico sia ragionevole soprattutto con riferimento preciso ad una realtà che con questa cosa del verde non possiamo fare del produttore di veicoli da trasporto il monopolista
La Cina come abbiamo fatto con enormi errori monopolista del petrolio e del gas la Russia ma dobbiamo essere sicuri che possiamo conservare una filiera nell'automotive che in Europa riguarda tredici milioni di occupati quindi è una cosa enorme
E vediamo che le pratiche cinesi sono invece di strategia di desertificazione dell'automobile fra l'altro con degli effetti globali sull'emissione di CO due che solo molto meno positivi di quello che si dice l'Economist delle ultime di di del velluto uno scorso aveva quantificato che questa riduzione di CO due quando si vede tutto il ciclo del prodotto delle batterie a litio delle auto cinesi eh di meno della metà di risparmio cioè si doterà bella lacerano tiro proprio la scena
Ha prodotto sette virgola quattro miliardi di tonnellate di carbone aumentato l'importazione di carbone del sessantatré per cento nell'ultimo anno
Ed è un gigante dell'inquinamento al di là multipli superiori all'Europa e agli Stati Uniti e attraverso questa situazione si permette anche di dire che loro fabbricano le auto pulite che mettono in circolazione i danni delle nostre nei nostri nei nostri mercati voglio dire e concludo con una una cosa che mi ha un un po'scandalizzato devo dire che ci sia una società cinese Dewey di che vende per partecipare
A questa corsa di una che io chiamo desertificazione ma ne sono convinto esistono strategie di questo tipo per partecipare a questa corsa
Ha messo in vendita le sotto mobile che vanno depressi dai venti ai quaranta cinquanta mila euro dicendo qualsiasi lampi sia il rudere di macchina
Che voi mi portate in cambio Vito dieci mila euro
Di per ribassare ecco questa a mio avviso è una rampa rottamazione destato e sicuramente un aiuto che è stato credo che nei rapporti anche questi nel campo e nel segno di una politica ero per l'Energia
Deve entrare anche questo ragionamento nei rapporti fra Bruxelles e Pechino quando si parla di cose serie e di
E e industria industria di politica industriale che deve essere accompagnarla alla politica dell'ambiente come ancora il rapporto tradì auspica
Grazie grazie fare fu grazie a tutti quanti voi la regia Mela inguaiato semi Iannini iniettiva un'ansia tale che poi questo bellissimo dibattito che abbiamo fatto
Non me lo sono goduto appieno invece lui scrive che non c'avevate questa questa pulce nell'orecchio quindi io ringrazio tutti i partecipanti all'al panel
E adesso che succede cara regia motiva in pubblicità e poi abbiamo Valentino Valentini e così mi rispondono neppure va bene grazie signori alla prossima staffetta al
Eccoci qua lì eccoci qua
Però adesso non mi mette no non parlo con voi parlo con la regia sempre non mi mettete ansia perché dura un quarto d'ora di chiacchierata tranquilla colpirti articolo preventivo Valentini
Me la voglio fare dal ritiro anche conosciamo tanto tanto tempo
Frequentavamo lo stesso Palazzo una certa epoca non creiamo qui chissà che cosa perché poi no va bene va bene meteo basti dire che lui stava sì è vero secondo legandola era quella nomina io però al quinto piano di un terrazzo che era molto invidiato e non diciamo da chi andiamo avanti
Allora Valentino Valentini libici e ministro dell'impresa il made in Italy ma a una esperienza più che consolidata nel nel campo dell'ambito dell'area geopolitica dei mercati
Internazionali in particolare dell'Energia
Quindi in realtà io vorrei dargli la possibilità diciamo di fare un un discorso come dire attacca a tutto campo
A trecentosessanta gradi come si dice come dicono quelli e per affrontare diciamo
Il nuovo con la prudenza la misura necessaria l'equilibrio giusto però il nuovo dire la geopolitica che ci sono di fronte che in particolare il ruolo di fronte a un mercato complesso come quello energetico mettiamola così prego letti
Grazie mille ringrazio anche
Sicuramente Giampiero per l'invito
Ringrazio la l'ambasciata l'ambasciatore anche per la lungimiranza di aver raccolto all'interno dall'ambasciata un evento di questo tipo
Sicuramente
Come dicevo
Dimostra un'apertura una flessibilità da parte dei nostri occhi Trioni non non non di secondo piano e mi ha dentro né i temi che mi sono stati posti difficile dare una risposta unitaria a una domanda di questo tipo allora come ho fatto poc'anzi partirò da una visione globale per poi scendere in una visione
Domestica
Grande a livello globale cosa vediamo vediamo una fortissima tensione ma prima tensione tra l'incremento dei consumi ed ebbe ed energetici dovuti alla diffusione dell'industrializzazione all'entrata in gioco dell'intelligenza artificiale che sappiamo comporterà un aumento dell'energia elettrica talmente elevato che numerosi
Press che le stanno diventando produttori di medicina direttamente e soprattutto di piccoli reattori nucleari quale modalità per garantire l'energia elettrica per lei ha e che a sua volta modificherà la intero setto
Sociale e produttivo del mondo quindi da un lato sempre maggiore la richiesta di energia dall'altro abbiamo l'esigenza di ridurre di gas climalteranti il CO due di combattere
Giustamente e tutti coloro che si sono alternati prima su questo palco hanno condiviso l'esigenza di rispettare gli obiettivi climatici evidentemente per consegnare allora il nostro Paese alle future generazioni il nostro Paese e l'intero globo terracqueo in condizioni accettabile perché evidentemente i cambiamenti climatici
Rubano sui due assi rubano sull'asse del tempo perché noi proviamo le generazioni future ma rubano anche sull'asse geografico Nord Sud vedete come a livello globale difficile trovare degli accordi per il cosiddetto global soffice ma come voi avete consumato avete fatto quello che odo modesto noi non possiamo più fare nulla quindi c'è
Un asse nord-sud e c'è un asse orizzontale del tempo questa situazione
Come si trasferisce poi si si colloca poi in un altro elemento nuovo perché evidentemente l'energia
Rispecchia le evoluzioni ciò strategiche e geopolitiche sempre più forte sembravamo sembrava che vivesse in un mondo globale piatto ormai la globalizzazione piatta finita improvvisamente entra prepotentemente la geopolitica si rompe
Quella globalizzazione dando vita a una serie di aree geografiche tra loro in conflitto a volte per loro in concorrenza ma sicuramente spezzando quelle che erano le tradizionali fonti
Di approvvigionamento nostro Paese quindi in questo contesto si trova a dover in due anni governo Meloni cambiare il trenta per cento del suo congelamento veniva dalla Russia
Passiamo a questo la vicenda russe evidentemente a posteriori a un errore però allora noi non potevamo non allinearci Italia secondo potenza manifatturiera Germania prima battuto potenza manifatturiera vorrei che mi spiegassero come avremmo potuto non allinearci al nostro principale Paese dire i nostri industriali che avremmo dovuto pagare un venti trenta quaranta per cento più Faccio nota un secondo aspetto che molti dimenticano l'America
Che ora è produttore viene gira energia aveva creato i rigassificatori in America non per vendere ma per acquistare gas perché prima dell'eruzione scelto prima del due mila noi vedevamo un comportamento degli Stati Uniti sul fronte ciò state gioco totalmente diverso perché è un Paese che non aveva abbastanza produzione che vedeva l'esaurimento dei suoi giacimenti l'America e uno degli elementi fondamentale vedere gli Stati Uniti non l'America vede gli Stati Uniti da paese
Produttore acquirenti a Paese produttore soprattutto entrare nel mondo del gas sterzo elemento il collegamento che aveva l'Italia quel trenta per cento che abbiamo in due anni cambiato abbiamo capito i nostri fornitori era di un certo tipo il mercato del gas che va sullo dottor mercato regionale il gasdotto teen Coletti lega da qui da sempre le resistenze americane la costruzione dei gasdotti finché poi non hanno fatto fare a loro
E si è fatto questo dello sbarco nel momento in cui tu entri nella dinamica del gas liquefatto
Un prodotto che era regionale divento prodotto globale per cui non ti basi più sugli accordi testa puliti stabilito col Paese che rifornisce faccio notare che noi abbiamo ancora per una parte importante del nostro fornitore di gas accordi di questo tipo
Con l'Algeria che è diventato il primo fornitore di energia evidentemente l'utilizzazione del tubo da una sicurezza assai maggiore rispetto alla fluttuazione dei costi rispetto a un fatto che mo'sui quali molto non riflettono il prezzo del gas serra regionale si stabiliva sulla base di un paniere che vedeva al prezzo di altre fonti energetiche energetiche che veniva rivisto ogni tre anni sulla base degli accordi che stipulati con i fornitori comico ancora questo ci lega l'Azerbaijan ci lega alla all'Algeria
Se tu entri nella dinamica del Giannelli entrano mercato globale in cui le fluttuazioni o da una parte del mondo incidono dall'alto e dal momento in cui il Giappone la Cina Giappone mollata dopo Fukushima al nucleare diventa un acquirente potente di gemelle e noi paghiamo le le conseguenze di tale quindi siamo entrati comunque adesso e finisco questo excursus giusto
Mi scusi storico per fare capire che comunque l'utilizzazione del gas liquefatto Cimo mette in un mercato più volatile da qui le fluttuazioni da cui problem per le nostre imprese
Chiudiamo chiudo questa prima parente si terrà aumento dei consumi che derivano dallo sviluppo e o mondiale il fatto che un miliardo trecento un più di un miliardo e mezzo di persone non hanno ancora energia elettrica di fa capire dove andremo
L'esigenza di ridurre il CO due il fatto che comunque l'Unione europea è incide per il sette per cento del dell'inquinamento globale
E il fatto che sia cambiato repentinamente lo scenario internazionale quindi la sicurezza delle forniture l'esigenza di Delhi di diversificazione si fa sempre più forte e il ruolo svolto dagli Stati Uniti che in questo momento vanno a frenare anche verso la tendenza che sembrava ormai diffusa di andare verso un green di quindi Geo bevi gioia significa che energie fossili riprendono ruolo importante ma facciamo anche qui un'altra parentesi
La transizione energetica abbiamo sentito è una transizione di mix energetico ma una transizione energetica non avviene in dieci vent'anni come a mio avviso erroneamente pensava al grido di e la visione
Quasi post-industriale che era stata imposta dalla Commissione precedente una transizione energetica impiega da sessanta e cento anti e quindi all'interno del mix vedremo le variazioni ma non cambierà del tutto il carbone ancora lì delle cinque per cento e via via verrà modificato quindi anche questa visione del fossile di dico un altro aspetto che molti appunto in questa visione che è diventato una visione fosse ideologica de questo il il vero rischio che abbiamo nell'affrontare i problemi comuni che abbiamo tutti eh usare una matrice ideologica nell'affrontare l'esigenza della della Grassi fede della riduzione del C o due ma siamo tutti d'accordo ma non dobbiamo e e ha detto la l'ambasciatore prendere una visione messianica o innamorarci aveva detto prima
Il mio collega di un nostro di uno strumento abbiamo un mix davanti a noi
Le Face Birol è che il presidente della della Iea ha detto che se non investiremo almeno cinquecento miliardi all'anno non ci troveremmo tra cinque anni hanno un aviere
Fonti fossili sufficienti perché l'utilizzazione del gas e del petrolio scene ovunque quello di Faglia quello che ha cambiato gli Stati Uniti che cosa han consentito gli Stati Uniti l'utilizzazione dei questo nuovo tipo di tecnologia che va a sfruttare dei depositi che sembravano esauriti con iniezioni di liquido che rompe per così dire celle c'è questa questo tipo di coltivazione che ha comunque anche questo una serie di polemiche di un certo tipo mai
Accettato sempre più efficiente
Vede uno svuotamento molto più rapido dei giacimenti per cui quello che un tempo era la preoccupazione io dedico agli anni due mila la preoccupazione non era il CO due era il picco Ohio vale a dire abbiamo raggiunto la metà del petrolio
E quindi dei fossili sufficienti tavoli un po'il prezzo sarà enorme non ce la faremo ebbene qui ci dice che dobbiamo investire
Perché il mix energetico permarrà noi dobbiamo andare avanti ogni giorno dobbiamo ridurre regolamenti il cervo ma dobbiamo andare a mandare avanti non sa aziende e il discorso sul fatto del l'utilizzazione del delle dell'elettrificazione non entro qua in una in un dibattito di religione evidentemente noi siamo a favore del della neutralità
Tecnologica che probabilmente avrebbe i giapponesi Chavo avevano investì su sull'ibrido pensando che effettivamente l'ibrido sarebbe stato la maniera migliore di Fermo transizione così come all'interno del mix energetico il gas naturale era l'Energia
Di ponte perché a parità di energia prodotta consuma dalla metà di CO due ecco in questo contesto nel quadro a pensare che dobbiamo continuare a fare investimenti
Dobbiamo lo stesso tempo affrontare i problemi domestici e qui veniamo all'aspetto domestico sicuramente
Rispettare gli obiettivi che ci siamo dati di installazione di rinnovabile fondamentali
Tenendo presente evidentemente che le rinnovabili non sono la soluzione sono intermittenti hanno bisogno di di stoccaggio di batteri esiste un fenomeno i tedeschi che molto spesso prendono le cose un po'più seriamente diciamo un po'più duri dritte per noi hanno un fenomeno che si chiama dunque il flauto e vale a dire non tira il vento e non c'è il sole e hanno dovuto dei problemi tale che sono che andare dei cugini francesi pieni di nucleare sporchissima o terribile per tenere in piedi la loro la la loro economia
Considerando quindi che abbiamo bisogno per sfruttare l'innovativi di investire e mi piaciuto molto l'intervento del misurati SOGIN che stavo molto concreto dobbiamo vestire nella produzione nella trasmissione e nella distribuzione
Perché produzione facciamo le rinnovabili le facciamo processone ma poi dobbiamo mandare su quindi dobbiamo investire pesantemente perché le nostre industrie sono al Nord
E potremmo fare distribuzione da un sistema nel genetico che era con grandi centrali
A carbone petrolio nucleari passiamo un sistema diffuso dove abbiamo consumatori produttore lo stesso tempo che insieme ma buttano dentro la rete quantità
Diverse di energia che dobbiamo riuscire a prendere quelle marginali e cioè tre stoccate gestirle quindi dobbiamo rivedere completamente tutto il nostro sistema elettrico e questo è un problema che anche hanno gli statuti di questo momento se vi dico probabile americani sono uno che la Cina nonostante sia un grande inquinatori abbia ancora undici per cento di carbone
In stalla ogni anno di rinnovabili
Tutta la quantità di rinnovabile degli Stati Uniti cioè ogni anno una cifra Cina raddoppio dei satelliti rinnovabile perché stanno guardando verso non tanto per per pendici due ma stanno guardando verso la lei ha e l'esigenza di ulteriori elegia quindi gli americani hanno problemi e pensano che avranno dei problemi blackout
Avranno dei problemi sulla rete distribuzione che non è uniforme e ed è difficile noi come italiani e come europei stiamo investendo sugo di questi tre aspetti anche parte del PNR arrestato rivisto proprio per garantire proprio per garantire che ci sia questo sta questa distribuzione e fare in modo quindi che è inutile che tu continui a fare campioni ci nel sud quando devi portare su al Nord e al nord abbiamo i data center per così dire in più sempre in questa in questa visione
Non abbiamo aziende come dice abbiamo grandi competenze
A parte plauso per ENEL che si è trasformata in pochissimo tempo nel giro di dieci quindici anni uno dei leader mondiali e riconosciuti per le rinnovabili abbiamo grandi competenze piccole-medie imprese capace ad esempio di fare tutti questi sistema delle smart grid che sono fondamentali cioè vale a dire i risparmi aggettivo la possibilità di avere questa flessibilità è fondamentale l'Europa dov'ero aumentare le interconnessioni perché più che se interconnesso nel momento in cui arrivano Energia
Variabile la devi poter di spacciare altrimenti rimane chiuso questo un grande investimento europeo che dobbiamo fare
Dobbiamo sicuramente guardare nucleare io penso che l'opinione pubblica in generale stia che abbia cambiar
E andò lentamente nonostante sempre l'effetto Nimby nonostante il passato io anch'io o fu mi ricordo cenno Bin quale tutti votammo contro questo questa il nucleare sembrava un la bomba che ti stesse scoppiare adesso
Siamo di nuovo l'ordinanza nuove tecnologie non soltanto che non dovrebbero inquinare ma dovrebbero dire turco servirà a utilizzare il combustibile spenti uno del passato di oltre per spiegare sicuramente una scommessa ma se non scommette non cambi mai per spiegare i disponibile Reactor questi sono già fatti tutti in fabbrica praticamente gli importi dei monti
E in poco tempo li metti inattività rispetto alla vecchia al vecchio sistema ma quello che voglio dire che tu non devi buttare nulla devi usare tutto il possibile per la transizione un qualcosa
Di di molto più graduale rispetto a una serie di di di imposizioni e chiudo dicendo non siamo l'Europa siamo noi non è un qualcosa di esterno siamo uno dei Paesi principali secondo Paese manifatturiero ventaglio d'Europa
Riusciamo a in questo momento comunque a fare sentire la nostra voce a mettere un po'più di gradualità
Non abbiamo citato un altro dei grandi temi e che vengono rivisti Chiban non mettiamo adesso
Una una sorta di tassa per evitare il carbon leakage per evitare che uno in Europa vada produrre fuori
E poi ci riporti in Europa perché tanto fuori non rispetta le stesse norme noi stiamo mettendo una seria uno stato di Bari era al CO due questo Silvan però finisce a farsi che ci sia un'ulteriore desertificazione del nostro de del nostro piano industriale quindi noi siamo per una transizione perché non c'è scampo perché questa è la via siamo per una transizione però perché la prima sostenibilità è quella economica perché se non c'è sostenibilità economica domani gli stessi che ti hanno votato si ribella ma vorrei andare ricordate decide John si sono ribellati perché improvvisamente lo potevano usa il disegno
Quando è uscita dall'Italia quando esce dall'Europa e ti rendi conto che il resto del mondo non gliene frega assolutamente niente guardo più verso verso la Cina verso altri pensi sono maggiormente a quello che è stato detto dai Bric da dei Brics piuttosto che quello che ha detto il G7 o che Blix più forte vogliono dire e quindi più ti rendi conto che noi dobbiamo come Europa fare delle questioni che siano sostenibili
Sostenibile economicamente per sviluppare quelle tecnologie che poi si diffonderanno nel resto del mondo ma se tu prendi dei di chi si lancia e degli slanci di tipo ideologico alla fine sono controproducenti questo è quindi l'Italia si adegua dobbiamo e e chiudo perché poi non so se per Io nell'arena chiudere di richiudere mi dica se e allora pubblicità no grazie al balletto Wajda umanamente mai dato dice Pagani del mondo cioè quindici minuti chiudo dicendo evidentemente oggi l'Italia sta facendo la sua parte cosciente del fatto che la prima sostenibilità e di tipo economico perché altrimenti abbiamo fallito completamente nel nostro ruolo grazie grazie grazie all'impiego perfette
Affresco è servito moltissimo a concludere anche il panel di prima Puch ammesso l'iniezione giusta avrebbe di laicità
Di pragmatismo quello che piace a noi e adesso che facciamo adesso pubblicità al prossimo Pannella grazie a tutti e grazie ancora bollenti
E bentornati indiretta da villa vuol comaschi con la prima edizione del polista in Business Forum di Urania
E iniziamo a a parlare di salute e questo tema lo introdurremo insieme a un ospite speciale il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè benvenuto grazie ma insomma speciale la ciurma intanto io perché
è una giornata importante perché ha la capacità di fare interagire
Le parti che devono parlarsi per poi mettere in pratica le buone dalle da sprazzi quindi complimenti per gravemente grazie presidente a proposito lei
è stato promotore della legge centotrenta del due mila elettriche che ha introdotto lo screening pediatrico per il diabete di tipo uno e la città celiachia
Intanto perché è importante proseguire con questo percorso e a che punto siamo
è una legge che del quindici settembre due mila ventitré quindi diciamo che tagliava il traguardo dei due anni è una legge fondamentale perché avuto la capacità grazie
Al concorso della comunità scientifica delle associazioni dei pazienti delle aziende
Dell'interesse di tracciare un percorso per una visione che per la prima volta al mondo
Si è avuta quindi la prima legge al monto che introduce da zero diciassette anni questo screening si indignano Cimino tanto appunto che a fine ottobre il ventiquattro il Parlamento inglese discute
Questa legge eccome tra virgolette copiare questa legge dopo averne già parlato alla Camera dei Comuni con il primo con il premier starmene è una legge che Cimino negli Stati Uniti
è una legge che ci invidiano nell'Unione Europea è una legge tanto e tanto invidiata le mi chiede a che punto è la legge guardi son passati due anni i passi che dovevano essere fatti nella fase propedeutica che prevedeva un a transizione verso lo screening nazionale cioè provare in quattro regioni come si organizzava lo screening fra reclutando circa cinque mila giovani pazienti c'è stato il concorso fondamentale dei pediatri di famiglia
In questo Regolamento è stato fatto il progetto pilota è stato portato a casa con la regia anche qui assolutamente da elogiare dell'Istituto superiore di sanità
Abbiamo acquisito dato abbiamo capito come organizzare lo screening e che tipo di risultato ha dato assai positivo dalla parte preoccupante dall'altro per il numero crescente la percentuale di quei casi nascoste che grazie a questa legge
Individuiamo e cosa faremo faremo in modo che da adesso in avanti chi è positivo alla predisposizione per il De Perini punto soprattutto venga seguito e ben venga seguito al di là del bambino soprattutto alla famiglia che va educata e va messa in condizione poi di poter gestire la patologia
Siamo al punto in cui la legge deve assolutamente fare un passo in avanti c'è avere l'ultimo miglio l'ultimo miglio a quello di cominciare a farlo screening nazionale allora
Guardi è da alcuni mesi che si protrae un rimpallo tra il il Garante della privacy della Conferenza Stato-Regioni ministro della sanità
Voglio dire con molta chiarezza che questa legge non può fermarsi e che quindi il problema attuale
Che riguarda il garante la gestione del dato è un problema che se non risolto offende la legge e offende l'Italia quindi
Siccome i soldi ci sono siccome la dotazione finanziaria accenti
E non accetterò mai che si perda un centesimo perché c'è un problema burocratico diciamo le cose con il loro nome assolutamente risolvibile sul quale non si può più attendere quindi mi aspetto che il ministro Schillaci che è sempre stato devo devo dargliene atto a ai attenta questa vicenda intervenga nella maniera più risoluta risolutiva possibile per rimuovere questo ostacolo e fare in modo che nel due mila e ventisei come previsto ci sia lo screening nazionale altrimenti
Faremmo una figuraccia mondiale dopo aver fatto una gran figurone in tutto il mondo avendo fatto questa legge sono sicuro che il ministro come dire dall'altro la sua autorevolezza e sensibilità
Fare in modo di risolvere questo orpello burocratico che non è può essere sassolino nel motore che lo ferma perché ripeto non permetteremo ben per metterlo che ciò possa accadere
I sporca dell'innovazione tecnologica e terapeutica spesso e volentieri si scontra con i vincoli di sostenibilità economica
Però tuttavia come dicevano le nonne chi più spende meno spende come si riesce a superare questo concetto ragionieristico nella sanità probabili subito perché è proprio la parola sbagliata
Non è un costo l'innovazione tecnologica e un beneficio ed è un beneficio innanzitutto per il paziente
Innanzitutto per chi sta intorno al paziente
E in terzo luogo non ultima importante per chi fa gestione della pubblica amministrazione per il servizio sanitario nazionale mi spiego
L'innovazione tecnologica aiuta a risparmiare in prospettiva
Milioni decine di milioni centinaia miliardi di euro se solo viene introdotte in maniera egualitaria paritaria e democratica mi lasci dire
Chi è il nemico occhi guarda l'innovazione tecnologica come ha qualcosa che fa spendere denaro endemico da una parte della prevenzione che è la chiave di volta terra agire sulla sanità
Pensi soltanto al tema delle malattie croniche Renato faccio sempre questo esempio ne posso fare tante altre malattie cardiovascolari all'obesità parliamo di malattie croniche renali e di obesità bene
Italia ne abbiamo un numero di circa cinquanta mila dializzati che costano Allo stato rappresentano nella platea italiana lo zero virgola due zero virgola due per cento
Di popolazione servita dal servizio sanitario e costano il due per cento cioè costano da soli dieci volte tanto perché perché non dovevano arrivare o potevano non arrivare a questa condizione se solo si fosse intervenuti per tempo
Facendo prevenzione sana prevenzione pensi a
L'obesità e sovrappeso in abbiamo una popolazione che ogni anno cresce in maniera esponenziale per numero di bambini adolescenti adulti sovrappeso portano dietro malattie cardiovascolari diabete di tipo due una serie di patologie
Che possono essere serenamente non contratte se non investiamo in prevenzione ma sa cos'è il costo della prevenzione rispetto al costo della cronicizzazione della malattia l'uno per
Dieci mila forse e allora
Se si introducesse doti testo come io sto chiedendo ad esempio su tutte agli adolescenti da una parte
E nei luoghi di lavoro sul basta lesene IBM ai cioè l'indice di massa corporea se seguito e individuato in un certo punto diviene risolutivo uguale funziona per le malattie cardiovascolari allora
Soltanto facendo prevenzione facendo attività di screening enorme
In cui le aziende le imprese
Sono non d'accordo ma più che d'accordo perché loro stesse potranno poi gestire in una fase di ricerca che la cosa fondamentale ricerca del farmaco ricerca non di produrre pillole per curare ma di produrre
Vaccini pillole che servano a guarire definitivamente sessili dedicano di più a questo allora poi il risultato il beneficio divenne per tutti
Senta Presidente in durante questa giornata no come le ho anche ricordato lei ci confrontiamo la politica si confronta con le intese e viceversa allora quale ruolo possono avere le aziende private per rendere come dire una sanità più equa più innovativa
Ho appunto chiunque lo pensa alla prevenzione ma guardi le sempre della legge il diabete di tipo uno dei Cile Kia e il e l'esempio migliore che rende più c'è chi guarda alle imprese le aziende che fanno farmacie da come come dire i gli avvoltoi che stanno lì
Non ha capito veramente nulla che interesse avrebbero avuto le aziende come hanno avuto interesse a investire in questa legge che prevede di anticipare e quindi di evitare che ci sia un un avanti
Nessuno eppure su questa legge sono stati fondamentali le aziende perché perché l'ho fatto un discorso logico
Perché il tempo che viene dedicato alle risorse che vengono dedicate alla ricerca si libera non sono maggiori i dispositivi medici
I sensori tutto ciò che accompagna poi la vita di questi giovani pazienti proviene dalle aziende e quindi è fondamentale avere un dialogo costruttivo nel rispetto dei dei ruoli e nel rispetto delle competenze e avendo come dire io chi non foderati di pregiudizio e vedendo come in realtà possono essere un volano di crescita e di sviluppo
C'è un contratto di sviluppo a proposito di sviluppo firmato dal governo italiano con una grande multinazionale
Che prevede a fronte di un'apertura un mercato che riguarda peraltro l'obesità Investimenti che superano i due miliardi di euro significa circa due mila posti di lavoro di alta specializzazione allora
Le aziende portano lavoro benessere e sviluppo
Pur né in una cornice regolatoria che non può essere asfissiante ma lei deve vedere in maniera virtuosa come accade accanto alla politica che fa politica sanitaria
E allora a questo punto le chiedo quali sono secondo lei le priorità politica oltre a quelle che appunto abbiamo snocciolato qui affinché si attivi a una sanità sempre più equa sempre più sostenibile sempre più innovativa guardi abbiamo
Introdotto il concetto che il alla alla sanità deve essere secondo Costituzione democratica universale allora i livelli essenziali delle prestazioni assistenza che stanno definendo quale la linea rispetto alla quale tutte le Regioni deve essere devono essere arrivate per l'assistenza è fondamentale
Dopodiché se abbiamo inserito nel Documento di programmazione economica e finanziaria un punto tra i quattro pilastri che devono accompagnare lo sviluppo del Paese e il terzo punto riguarda l'attività di prevenzione si insisto e di screening perché c'è quella parola all'interno di una cornice di sviluppo di benessere paese io dico
Imbocchiamo convintamente questa strada che non necessita né di centinaia di milioni ne di miliardi ma di alcune decine di milioni per coprire varie patologie facciamo lo facciamo bene soprattutto evitando quello non che non può accadere ciò in cui delle barriere burocratiche delle resistenze burocratiche interrompono un processo virtuoso
Dando andando e rovinando un lavoro che è stato fatto in questi anni quindi screening prevenzione e democraticità nell'accesso universale di modo che un dispositivo mediceo che io do in Campania sia non magari di provenienza cinese di con quello campano ma lo dico anche a ragion veduta ma sia affidabile certificato come quello che do il Lombardi evitando che il massimo ribasso sia nemico del miglior risultato possibile
E infine le chiedo ci sono altre proposte sulle quali sta lavorando sempre in tema di prevenzione guardi abbiamo letto la le malattie Numitore mani certamente come vive
è una fissazione insieme all'obesità sovrappeso guardi
Intorno a obesità sovrappeso non ci giochiamo il futuro di questa generazione che Randone soltanto insieme l'attività di prevenzione perché molti bambini al di là dello stile di vita sedentario per cui ci stanno troppo seduti non si muovono
Perché ad esempio nelle scuole non ci sono né mense scolastiche soprattutto al sud al centro sud abbiamo un tasso di mense scolastiche che a volte arriva al quindici per cento
Vuol dire che mangiano male vuol dire che questo genera poi sovrappeso genera obesità e genera patologie che potremmo serenamente risparmiarci allora
Curiamo i bambini ma curiamo i da un punto di vista psicologico medico assistenziale facendo in modo di dare corretti stili di vita e lo facciamo soltanto se a livello legislativo introduciamo norme che accompagnano insieme alle famiglie l'educazione alimentare e scolastica un sano stile di vita
E anche da un punto di vista diciamo dell'attività fisica le scuole in questo stesso volentieri non non hanno programmi non parla della palestra
Quante palestre ci sono o quante scuole sono in grado di fare un dopo scuola realmente virtuoso dal punto di vista dell'accompagnamento quanti son poche
Vogliamo parlare della coscienza che certe inducono altro elemento su cui io mi batto e mi batterò finché faccio politica cioè di dire i defibrillatori a lei si rende conto che io ho fatto una legge di cui è legata al Parlamento l'unanimità
Che introduce il defibrillatore semiautomatico automatico in forma obbligatoria
Nelle palestre per le società dilettantistiche una partita non potrebbe cominciare al tutti i livelli se non ci fosse il defibrillatore a bordo campo ma lei lo sa che ancora molto ragazzo
Un anno e mezzo fa perché non c'era il defibrillatore a bordo campo ma lei si rende conto che i Nas hanno chiuso diciotto palestre nell'asta nell'Asia perché non c'è il defibrillatore ma quanto costa un defibrillatore
Tra gli ottocento e mille duecento euro partenze che se ci fosse un defibrillatore in ogni condominio italiano noi avremmo ogni anno tra i venti e trenta mila morti in meno tra i venti e i trenta mila morti da quando abbiamo messo dico abbiamo tutti insieme defibrillatore superi i treni a lunga percorrenza in due carrozze lo fa una compagnia delle due che sono presenti in Italia non abbiamo azzerato ripeto azzerato il numero di eventi nei fasti o semi nefaste che accadono sui treni perché si fa prevenzione
E sa che significa poi un malato una persona che ha avuto un infarto e lo cronicizza siamo sacche spesse a parte la cosa principale che la qualità della vita
E allora sarò ancora fissato ma se si fa prevenzione in maniera seria è reale noi evitiamo dei disastri alla nostra vita alla vita di chi ci vuole bene a chi guida le metodiche vogliamo bene
Grazie veramente bisognosi stimolante presidente della Camera Giorgio va bene
Noi torniamo tra qualche istante dopo una breve pausa
Pubblicitaria stante qui indiretta Altavilla qualcosa che sente
Ovviamente al policy and Business Forum di Urania e tra poco torniamo con altri ospiti
Benvenuti nel salotto di postilla dove ospiteremo i protagonisti dell'informazione i responsabili del di Tito mediatico coloro che ogni giorno nel bene o nel male orientano condizionano le nostre opinioni che aspetto ogni settimana su Urania TV Canale due sessanta
E bentornati sempre indiretta da villa molto comaschi qui a Roma Samp tre sulla mentre specie del policy avvista sforo Maggi Urania
Ve lo avevo anticipato adesso ci occupiamo ufficialmente di salute anche se abbiamo fatto una bella chiacchierata prima il titolo del Talk di di adesso è prevenzione equità innovazione nella sanità del futuro tra pubblico e privato e insieme a me qua sul palco abbiamo Maria Elena Boschi e capogruppo Italia viva la Camera kosovari costituzionali Buongiorno
E ancora Massimiliano Bindi amministratore delegato di Abbott benvenuto giugno grazie e Fulvia Filippini cauti Public Affair di Sanofi benvenuta l'Arno
Allora onorevole boschi e iniziò da lei tempo fa a azzerato è profondamente ingiusto che una persona come una malattia rara ricevo il trattamento diverso asseconda di dove viva qual è la sua ricetta quindi per assicurare
Ma salute qua
Tanto grazie a Turani era per l'invito e per farmi la possibilità di questo confronto che realtà poi abbiamo spesso anche fuori
Dai luoghi formali perché chiaramente molto utile al lavoro anche nostro come parlamentari poterci Confiab banalità la regia scusate di far ripartire il timer perché poterci confrontare con i diversi mondi che tutti insieme in qualche modo cooperano e collaborano per arrivare all'obiettivo comune che è quello di garantire il migliore servizio possibile cittadini per garantire quello che è un diritto essenziale come quello alla salute
Vale per le malattie rare purtroppo il tema della eterogeneità regionale quindi la roulette del K a seconda di dove nasci ai più o meno diritti e più o meno servizi garantiti anche nel nostro Paese vale in generale
Per la possibilità di di curarsi
Ora nelle malattie rare è ancora più evidente
Perché noi sappiamo che ci sono malattie rare che possono essere ho guarite o comunque diciamo in qualche modo bloccate in un decorso che può portare anche a disabilità gravi se avviene una diagnosi precoce se si interviene immediatamente dopo la nascita
Con le cure appropriate e questo dipende la possibilità però di diagnosticare questa malattia rara che è un qualcosa che dava avvenire proprio alle prime ore di vita posto in una palestinese
Ora noi quando eravamo al governo facendo una legge bipartisan insieme alle opposizioni nel due mila sedici per introdurre questo scrigno Notali steso per estenderlo molte patologie a livello nazionale sono passati molti anni ancora oggi c'è una disparità da regione a regione a volte all'interno della stessa regione da ASL ad ASL cioè e voi immaginate un una famiglia una coppia una mamma che aspetta un bambino che prepara
La cameretta prepara la culla l'attesa di della nascita no cosa c'è di più preziosi mettere al mondo un figlio e pure magari non sa che se nasce in una regione piuttosto che in un'altra più possibilità o meno di salvargli la vita laddove avesse una malattia rara
Figuriamoci quando poi si arriva a dover affrontare le cure ciascuno di noi lo sa per esperienza personale diretto in ogni famiglia purtroppo siamo dovuti confrontare con la magari la l'opportunità o meno di curarsi a seconda della regione stati trasferirsi per le cure in una regione diversa da quella in cui si vive allora qual è la cura diciamo ad un sistema che è differenziato su base regionale
Sicuramente servirebbe una riforma costituzionale che riattribuito esce allo stato centralmente a mio avviso il tema della salute da quello che abbiamo provato a fare una riforma costituzionale che purtroppo però poi non è non è andata in vigore è stata bocciata dal referendum qualche anno fa
Oggi l'attuale Governo sta facendo una scelta che è diametralmente opposta cioè quella di provare a rafforzare l'autonomia differenziata e quindi a dare a te in modelli che sono ancora più eterogenei che a mio avviso modello sbagliato ma non è solo a mio avviso se parliamo con gli operatori del settore dal mondo dell'impresa ai medici e personale sanitario tutti sostengono che a cui ire queste differenze
Diventerebbe un un problema non un vantaggio per i cittadini
Se
Guardiamo al quadro attuale quello che si può fare a Costituzione invariata e rafforzare il più possibile la cooperazione tra le Regioni attraverso presente lo strumento della conferenza stato regioni e quindi cercare lì di portare decisioni condivise tra il Governo nazionale e quello regionale per avere più uniformità possibile
E dall'altra io credo che dal due mila diciassette che siamo in attesa dell'aggiornamento dei LEA sono due anni e mezzo che anche con questo governo siamo in attesa l'aggiornamento dei LEA io mi auguro che possa esserci prima possibile
Perché non è la soluzione a tutti i mali però come sappiamo per esempio che questo eliminerebbe alcune differenze che oggi ci sono tra regione e regione
Perché magari le regioni che non sono in piano di rientro possono garantire ai cittadini un certo tipo di di pure e altre regioni no allora già a rivedere le ha potrebbe essere in qualche modo un primo passo
Grazie grazie onorevole dottore Bindi vengo da lei qui raccogliamo lo abbiamo detto insomma spesso e volentieri che raccogliamo il punto di vista anche delle aziende affinché appunto politica e imprese possano dialogare e costruire un modello più virtuoso
Quant'è importante per cioè attrarre Investimenti e promuovere l'innovazione superare la disparità regionale di cui oggi ci troviamo insomma di fronte
Ma guardi intanto grazie per l'invito anche per me fondamentale fare un posto quadra con tutti gli attori del sistema perché alla fine per rispetto dei ruoli come diceva l'onorevole Mura prima l'onorevole boschi è fondamentale può prezzi comunque in maniera univoca se possiamo dire così dura
Diciamo intanto il Cam parto dimenticare un comparto molto importante nel cane parliamo di circa centoventi mila dipendenti diciotto miliardi e mercato Barolo del mercato interno esterno novecentottanta milioni Piero di investimento l'anno quindi parliamo di un settore molto importante che grava ma era molto marginale sulla sanità pubblica in termini di costi
E vedendo la sua domanda
A attrarre gli investimenti significa garantire stabilità una chiarezza uniformità di accesso per questo aspetto fondamentale regole chiare che a volte creano invece delle complessità in tal senso
Venendo allo specifico la sua domanda esistono in Italia delle forti differenze regionali non ci muoviamo moltissimo questo impennare del diabete
Quindi nell'assistenza nel fornire prodotti e servizi per persone con diabete esistono differenze dice regionali importanti intermedi criteri d'accesso di distribuzione
LC faccia anche qualche esempio che secondo me si può allora fissato bene la situazione diciamo regioni che rimborsano i prodotti a categorie più ampie
Per regioni che rimborsa anche tre meno ampie regioni che hanno sistemi distributivi più complessi per l'accesso per quanto riguarda persone con diabete la famiglia o persone o sistemi che sono più semplificati
Capiamo e rispettiamo le autonomie regionali perché questo è il nostro sistema in cui ci muoviamo lo rispettiamo forse avere una linea comune su alcuni criteri che posso in qualche modo facile uniforme facilitare un'uniformità
Riteniamo che sia un aspetto determinante sia per la attitudine all'investimento però la sua domanda ma anche per generare poi al per il paziente una di Vello di servizio adeguato è quello che cerchiamo
Altro elemento e voglio aggiungere e poi chiudo il mio intervento è il rapporto fra definizione di Costa investimento che ha anche citato all'onorevole mole la tecnologia non è un costo è un investimento pensiamo la tecnologia presento il monitoraggio radici mia fornisce una quantità immensa di dati alle persone con diabete loro famiglie anche negative per a fare prevenzione per curarsi meglio ma anche al sistema che significa quindi gestire la sanità per gli esiti
E quindi non più in ottica di costui servizio ma di quello che effettivamente il fabbisogno e questa efficiente significa anche alla fine genera risparmi anche nel breve periodo quindi questo cambio di approccio per noi sarebbe fondamentale per poter poi sviluppare insieme un piano e posso migliorare ancora la nostra sanità
Grazie
Dottoressa Filippini adesso vengo da lei anche qua
Cosa manca dal suo punto di vista cosa dovrebbe essere implementato per rendere appunto sostenibile il del lungo periodo l'accesso alle nuove terapie
Ma intanto anch'io mi complimento con con Oriana tv perché questo momento storico molto particolare quindi dibattiti di questo genere sono altamente necessari
Il settore farmaceutico un driver della crescita del nostro Paese
Oltre cinquanta miliardi il valore della produzione parliamo di settanta mila a detti eccellenza nei nostri siti eccellenza nella ricerca clinica
Però come dicevo siamo in un momento veramente complicato guardiamo quello che sta succedendo per esempio negli Stati Uniti il dibattito sulle tariffe il dibattito sull'accesso all'innovazione
L'Europa che è un po'strano regolata diciamo così transati Uniti Cina che cresce moltissimo nella nella ricerca allora sicuramente c'era un dialogo molto positivo a con le istituzioni e
E questo si vede anche da alcuni ultimi recenti provvedimenti per esempio il i nuovi criteri
Per il l'innovatività che hanno introdotto dei cambiamenti importanti quali ad esempio anche il concetto della premialità per chi fa ricerca in Italia questo per non aspetto molto importante
C'è il testo unico sulla farmaceutica che ci auguriamo appunto che possano a arrivare come detto entro il ventisei ad affrontare temi importanti ma nello stesso tempo però c'è ancora una mancanza di risorse adeguate per l'innovazione no pensiamo che
Noi investiamo circa lo zero quarantasei per cento del Gidp per carità sui farmaci innovativi verso quasi lo zero otto negli Stati Uniti quindi il gatto è forte nonostante i grandi finanziamenti che ci sono nel fondo sanitario ancora la domanda di salute e di innovazione altissima e quindi c'è un gap tra per cui è sicuramente un intervento ci auguriamo sul tema del pay back
Magari però meno male ad alcuno l'articolato fuori se proprio in questa legge di bilancio per ridurre questo questo enorme
Questa matassa iniqua diciamo la scossa no nei confronti delle imprese che ha da una parte l'effetto negativo di ovviamente penalizzare chi fa ricerca
Ma nello stesso tempo è una penalizzazione anche nei confronti delle nostre case madri che quando decidono di investire guardano ha tanti aspetti incluso proprio
L'empowerment sull'innovazione
Ecco dalla burocrazia e poi non solo onorevole Boschi un è uno in investito in prevenzione e genera un risparmio di quattordici di Euro come mancati costi all'incirca quindi se è vero che la spesa per la salute pubblica
Va considerata come un investimento perché di questo stiamo parlando forse è altresì ancora più vero che la prevenzione a un peso enorme
Assolutamente sì soprattutto in un Paese come il nostro che è il secondo Paese più longevo al mondo diciamo così ma che ha una popolazione anziana molto numerosa e questo comporta anche la necessità di cura pensiamo a quanti cronici ci sono fragili e quindi la prevenzione ha sicuramente un ruolo fondamentale e il tema però è che negli ultimi anni
Si è
Tagliato sulla prevenzione oltre al fatto che le risorse in sanità noi sappiamo che sono magari aumentate in termini assoluti ma purtroppo poi se guardiamo rapporto colpire la spesa pro-capite non sono cresciute abbastanza
Non solo ecco l'ultimo governo però chiaramente è un tema che secondo me a un prima e un dopo Covip traccia il Comit c'ha fatto fare un bagno di realtà rispetto all'importanza della salute della stesa
In sanità per qui è chiaro che dopo il Covip secondo me non si può più tornare indietro invece sulla prevenzione
Sì avuto un approccio che guarda più alle risparmio che non all'investimento
Anche da parte di questo governo perché per esempio nel due mila ventiquattro o sul due mila ventitré si sono ridotte lei si è ridotta la spesa in prevenzione e comunque nostro Paese dedica più o meno meno del quattro virgola cinque per cento della spesa sanitaria la prevenzione quindi davvero poco dobbiamo fare sicuramente di più
Allora il primo tema è mentre più risorse questo indubbiamente manomesse più risorse sulla prevenzione
Dobbiamo avere il personale però qualificato che posso fare prevenzione perché poiché io e anche chi fa gli screening chi in qualche modo lavora fa Lamela tale sulla parte della prevenzione
E poi però c'è un tema ulteriore che a quello della comunicazione e dell'informazione se ci vuole anche consapevolezza per i cittadini dell'importanza della prevenzione e quindi dare anche messaggi giusti soprattutto i più giovani
Perché noi vediamo e anche su questo c'è una differenza regionale notevole poi quindi purtroppo torna il tema delle differenze regionali che ci sono dati molto diversi
Penso agli screening per esempio per le varie forme di di tumore l'accesso per esempio anche a quelli che sono screening gratuiti per il tumore alla mammella sono diversi da regione a regione anche nel Lazio per esempio siamo purtroppo molto bassi il trentatré per cento delle donne fa prevenzione se pensiamo a quella che riguarda il tumore al colon i dati sono ancora più bassi
Nel Lazio ma in generale diciamo il dato è molto al di sotto della media c'è molta Isotta dei degli obiettivi che ci siamo dati anche lì la loro
Peo
Chiudo perché abbiamo poco tempo dobbiamo fare di più anche perché l'Italia purtroppo per prevenzione estesa di prevenzione l'ultima tra i Paesi del G7 è sotto la media europea ed egli ultima tra i paesi dell'Europa occidentale quindi dobbiamo fare uno scatto di qualità però la prima cosa secondo me dare anche messaggi scorretti
E questo è dal mio punto di vista elemento fondamentale e anche di critica lo dico ad alcuni partiti della maggioranza di governo anche alcuni esponenti dell'attuale governo governo Meloni se vogliamo fare prevenzione dobbiamo però anche dire
E si parte dal dato scientifico da quello che ci dice la medicina da quello che ci dice la scienza e allora i vaccini vanno fatti
E allora lo screening va fatto non possiamo dare messaggi ambigui perché poi se non ci possiamo lamentare se la popolazione poi non accede a queste possibilità anche dove sono finanziate anche dove ci sono ed è un dato scorretti occupante che sui vaccini per esempio si sta tornando indietro sia su alcuni vaccini fondamentali per i bambini sia per esempio sull'HPV che fondamentali per gli adolescenti non si riesce a raggiungere tutti coloro che potenzialmente potrebbero essere raggiunti
Allora soldi si personale qualificato si ma la prima cosa l'informazione ricotta consapevolezza partire dalla responsabilità di chi ha ovviamente un ruolo
In qualche modo che dovrebbe essere anche di di guida su questo grazie onorevole dottoressa Filippini lei annuiva quindi con sono prevedo prevedo che sia d'accordo con quanto ho detto da dall'onorevole boschi però vorrei fare un passaggio perché l'abbiamo citati prima con il presidente Moulin le malattie croniche ecco qui la differenza che può fare il rapporto e la collaborazione tra pubblico e privato
Si guardi intanto veramente non potrei più essere d'accordo con quello che ha detto il presidente mole l'onorevole Boschi in assoluto sul valore della prevenzione su cui poi tornerò
Ma il diciamo noi siamo in un inverno demografico nel due mila cinquanta il gli over sessantacinque rappresenteranno il trentaquattro per cento della popolazione questi soldati ormai notino
E e la popolazione invecchiando generalmente al almeno un paio di patologie croniche no convive più o meno quindi diciamo c'è una siamo un'altra quarant'anni sette queste
Però insomma il trenta è quello no
Per cui diciamo le patologie croniche come diceva
Il presidente voleva fatto prima l'accenno alla legge sulla diabete di tipo uno sullo screening questa è una legge che davvero si mette all'avanguardia rispetto ad altri Paesi ma ci sono tutti tanti interventi in prevenzione
Per esempio anche sul virus respiratorio si egiziane nei bambini abbiamo visto come
L'introduzione dell'innovazione ha portato a una riduzione di circa il novanta per cento delle ospedalizzazioni no quindi questi sono ormai dati che chi prende decisioni politiche a allora De Nando alla sua domanda direi le modalità di collaborazione nell'ambito sicuramente delle patologie croniche non solo
Direi dunque sicuramente uno e la ricetta della prevenzione continuare ad investire in questo in questa direzione
Tra l'altro c'è stata una risoluzione in Parlamento prima dell'estate proprio sul concetto del del considerare le spesse della prevenzione come investimento e non come costo
E diciamo introdurre anche dei meccanismi di flessibilità un processo che è partito in Europa e che ci auguriamo possa portare a scorporare le estese sulla prevenzione dalla spesa corrente perché tanto è tutto un problema di costi no
La seconda una soluzione la seconda ricette più industria cioè una nuova politica industriale che vada di incentivare
Chissà ricerca
Clinica non presente nel ventiquattro e l'ha fatto centotredici Istituti clinici parliamo di oltre due mila cinquecento pazienti arruolati
Quella è la direzione ma deve essere premiato chi investe in questa direzione grazie dottor Bindi abbiamo un paio di minuti scarsi si
Vorrei che ci parlasse però della dell'importanza per quanto quando si parla di dispositivi ti qualità agli standard di qualità e di sicurezza
Sì vado veloce presto mere tempo non è un tema fondamentale perché parlare comunque di sostenibilità di terapia di estensione prodotti di qualità non non ha senso purtroppo Mita lei diamo un problema che è quello che l'accesso al mercato di prodotti di Medical Devices diciamo sono soltanto soggette al marchio CE
Che non è assoluta ha solamente abbastanza perché non significa Sotti squali requisiti clinici o quant'altro
è fondamentale avere degli standard minimi per consentire l'ingresso e prodotti c'è una recente pubblicazione esemplare diabete rimane in cui ci muoviamo maniera molto importante
Fatta con la Società scientifiche che dice che per fare entrare sul mercato i sensori presenta una calciatrice mia si dice dovrebbero essere garantiti dei requisiti fino chimici che non sono soltanto quelli del marchio CE se ciò non avviene tutto il meccanismo avevano descritto salta perché sostenibilità dati per poter manco mentre all'efficienza
Soddisfazione delle persone con diabete passa attraverso un prodotto e il sistema di procurement delegare che noi rispettiamo
Se poi mette sullo stesso piano consentendo fornitori magari con prezzi molto bassi di entrare
Come ha citato anche prima Presidente mole fa saltare meccanismo quindi
Fondamentale l'introduzione e di strumenti di Standa requisiti minimi per consentire che livello statale e questo è un fatto imprescindibile soprattutto per la sicurezza delle persone grazie davvero tantissimo ai miei ospiti
Noi torniamo subito dopo la pubblicità con il secondo Talk dedicato alla salute con nuovi ospiti
E bentornati sente quindi retta da villa molti comaschi Sempre qui con il polizia Business Forum Jury ANIA continuiamo a parlare di salute e di prevenzioni e di equità di innovazione la sanità tra privato e pubblicò il futuro della sanità quindi guardiamo al futuro lo facciamo insieme i nostri ospiti partendo da Francesco Zaffini presidente commissione Affari sociali assiderato benvenuto
E ancora Mariarosa Campitello capo dipartimento prevenzione Ministero della Salute benvenuta anche a lei
Guidolin il capogruppo Fratelli d'Italia Commissione Bilancio benvenuto Ratzeburg what Beatrice Lorenzin Commissione Bilancio al Senato
Grazie a tutti dovrebbe raggiungerci tra qualche istante anche Elena Morelli capogruppo lega Commissione affari sociali destinato e ancora perseguiamo Fabrizio Celia country manager di al genitore benvenuto loro e Ramon palude coma semmai generalmente a getti Merkel Italia grazie
Allora Presidente Zaffini inizio subito da lei a stoppare quindi ai pedoni ho sbagliato sbagliato dottoressa Campiello parto da lei invece abbiamo accennato nella prima parte di di questo tolte a su quanto sia fondamentale diffondere no vera cultura della prevenzione
Tanto che lei di recente ha annunciato la nascita del perché non ci sono a di cosa si tratta
Salde grazie per la domanda vede la prevenzione lo ripeto sempre io e il farmaco più potente che abbiamo per vivere meglio e più a lungo
Il presso una bella risposta che consente di mettere al centro della testa di cittadini che la prevenzione può salvare la vita
Vede il sessanta per cento della salute dipende da determinanti che vanno oltre la medicina
Dipende da quello che mangiamo a tavola per esempio dall'aria che respiriamo ecco il pre lancio club vuole segnare questo passo mettere la prevenzione al centro del sistema sanitario nazionale e lo fa creando il primo polo nazionale digitale
Un vero e proprio laboratorio Bonetta in cui i dati animali vegetali umani e sociali dialogano
Diamo per far capire che il primo investimento politico e proprio la prevenzione per ogni euro speso abbiamo un recupera un risparmio di almeno tre euro
Vede il fondo sanitario nazionale dedica alla prevenzione solo il cinque per cento la nostra battaglia e quella di omologarsi ai Paesi europei arrivare almeno al sette otto
Altra grande battaglia del Prevention Abarth e la promozione della salute mi malati cronici dodici mila circa il quaranta per cento degli italiani
Quindi dodici milioni non dodici mila in realtà vivono con uno più patologie questo è importante perché non sono solo dati
Spuri oggi abbiamo a che fare con un'obesità che aumentar con l'alcol e l'abuso di alcol che crea danni inevitabili abbiamo a che fare con le malattie sessualmente trasmesse che per esempio aumentano nei giovani sotto i venticinque anni questi incidono inevitabilmente anche sulla fertilità dico un ultima cosa per non dilungarmi il la il trancio Nardo che vede un investimento del PM RR di trenta milioni di euro creerà anche reti di eccellenza farà dialogare per capire chi fa meglio cosa regioni comuni aziende biotech università
Istituti di ricerca ricovero cura e lo farà occupandosi anche della formazione non solo degli operatori sanitari ma anche magari degli insegnanti per fare prevenzione chiaro Beppa dell'infertilità par andiamo alle parliamo più
Più tardi Presidente Zaffini se come lei sarà d'accordo con quanto asserito dalla dottoressa Campiello perché lei disse la prevenzione in ambito sanitario è il primo farmaco che abbiamo a disposizione perché è da sani che ci si deve curare
Molti temi sul piatto della sua Commissione
Assolutamente sì tutti i temi che vengono dall'attività del governo che sul tema della prevenzione
Come a benissimo detto dottoressa campi Viello ha dato uno segnali
Concreti ed importante il tema della della cura del sano il termine il il il tema della presa in carico precoce il tema il tema della anticipazione della predizione di importanti patologie in un Paese che sta invecchiando rapidissimamente
E oggi diciamo oggi ci sono quattordici milioni circa di ultrasessantacinquenni i quali come diceva benissimo la Lazard universale è un ingrediente chiederei gentilmente di fare poco rumore in sala grazie
Circa l'ottanta per cento di questi sono portatore di più patologie molto importante agire preventivamente la logica quella della prevenzione primaria ma anche quella della prevenzione secondaria quindi screening quindi immunizzazione
Insomma tutto un percorso molto chiaro nelle politiche di governo e che si sta gradualmente traducendo nel nell'indirizzare risorse importanti a questo comparto che appunto è quello della prevenzione quello che al ministero la dottoressa governa e sulla quale non abbiamo grande fiducia
Grazie mille nel frattempo sarà aggiunto la senatrice alla Morelli prego si può accomodare benvenuta
Senatore Iris lei e promotore dell'intergruppo parlamentare sulle cronicità di cui abbiamo parlato nella prima parte di di questo tolto e non solo perché è un tema che è stato molto diciamo ricorrente
Salti finta adottare questa iniziativa perché ha sentito questo bisogno
Ma e in parte è stato accennato è toccato il tema tanto dalla tre sempiterno quanto al Presidente Zaffini
E cioè che l'invecchiamento della popolazione porta a un aumento la prevalenza di patologie cronico-degenerative delle quali sappiamo di fatto tutto sappiamo tutto in anticipo
E il vantaggio soprattutto per un sistema che vuole rimanere come quello italiano universalistico quindi erogare sanità servizio sanitario a tutti
In un momento in cui l'invecchiamento e la popolazione fa crescere tantissimo la spesa sanitaria in particolar modo nell'ambito delle cronicità
Ci mette nelle condizioni proprio conoscendo questo vulnus in anticipo di programmare una spesa di programmare strategie che vadano incontro alla gestione di questo tipo di patologie
In particolar modo nell'ambito degli ultrasessantacinquenni motivo per il quale tutto quello che si può fare prima e meglio fuori del presidio ospedaliero con una salita di prossimità non è casuale che dopo il DM settanta che per quanto ci riguarda creava delle criticità in particolar modo nelle miniere interni che mi difendo con tanta gelosia
Il DM settantasette può essere una risposta alle case gli ospedali di comunità
Con una capacità di portare la salita sui territori l'assistenza domiciliare che non è soltanto Hardy
La capacità attraverso il PNR R. di valorizzare il digitale quali infrastrutture che molto spesso è la vera infrastruttura che porta a fare il salto di qualità alle aree digitali
Meno appetibili rispetto ai mercati aree marginali aree montane aree interne ebbene quelle dove i servizio infrastrutture sono minori
La capacità attraverso il digitale i dardi risposte telemedicina telesorveglianza telemonitoraggio
E poi in qualche modo valorizzare la capacità attraverso la centralità del medico di medicina generale che torna ad essere il regista di un'operazione fuori del servizio
Ospedaliero fuori del presidio ospedaliero dove tutto costa meno
Dove chiaramente se il front-office rispetto ad alcune patologie torna ad essere il medio di Mishima generale e non il pronto soccorso
Così come il pediatra di libera scelta a livello periferico tutto può essere intercettato prima città e meglio con un vantaggio socio economico molto importante
Per il risparmio di risorse e certamente la centralità nemici del miglioramento di qualità di vita del paziente e magari capacità di guarigione molto più alta grazie senatore senatrice Morelli le ha dato giusto il tempo di acclimatarsi ancora nei
C'è un fattore in sanità che dirimente che la tempestività quando si parla poi di malattie rare accedere tempestivamente alle cure è fondamentale qui secondo lei su quali iniziative legislative occorre concentrarsi
Senta faremo tempestività fa rima con serenità con socialità e con equità e quindi ogni giorno perso che le persone impazienti permanere in cerca di una diagnosi che viene fatta tardivamente i meter burocratici alla ricerca di farmaci e terapie a un giorno perso sprecato nella vita quotidiana dei pazienti
Ecco quindi che allora la diagnosi precoce è fondamentale e quindi come primo punto per terra e che dobbiamo lavorare sullo screening sullo screening neonatale ereditario
Per fare in modo che queste malattie vengono diagnosticate prima il prima possibile possiamo intervenire
Secondo sviluppare una rete di centri di riferimento a livello nazionale su tutti i territori perché purtroppo adesso come adesso i pazienti si devono spostare il famoso turismo sanitario
Perché non c'ha un centro di riferimento ma dobbiamo utilizzare che cosa la competenza le specializzazioni che ci sono sonno si vari territori utilizzare nuove tecnologie quindi la collaborazione team multidisciplinare la telemedicina
E le tecnologie per fare in modo che i pazienti trovino dove vivono quelli quelle specializzazioni quei centri di riferimento che possano aiutarmi nella vita di tutti i giorni nel seguirlo in dagli anni se la cura alla terapia ultimo punto importante sicuramente quello dell'accesso alle terapie
C'è ci siamo avanti abbiamo lavorato ai fa quel nuova regolamentazione ha ridotto quelli che sono i tempi i primi tempi di approvazione dei farmaci innovativi erano di quattrocentotrentacinque giorni adesso sono stati ridotti
A duecentosettanta tra però anche solo un giorno cambia la vita delle persone ecco quindi che il nostro impegno a lavorare CONAI per fare in modo che questi tempi siano ridotti ancora di più
E fare in modo che ci ha e i farmaci e le terapie sano accessibili su tutto il territorio nazionale in modo ecco per tutti
Grazie
Senatrice Lorenzin nel suo mandato da ministro della salute e le malattie rare sono state una priorità nella sua agenda
Anche con l'aggiornamento dei LEA anche lei chiedo secondo lei cosa manca sul tavolo per garantire questa sanità tempestiva qua
Innanzitutto voglio dire però non sta onestà intellettuale che dopo il mio mandato in cui ha aggiornato
I LEA inserendo nuove centoventi malattie rare riconoscendole
Ogni governo che è avvenuto successivamente ha fatto la sua parte cioè abbiamo tutti continuato a mantenere un'attenzione su è un faro sul tema delle malattie rare che proprio perché errare non devono diventare neglette cioè non devono cadere nel nel dimenticatoio ed è sempre stato lo dico anche alla collega Morelli con come ho fatto tante cose negli anni una diciamo un tema parlamentare dove il Parlamento sia sempre
Esercitate focalizzato per portare avanti a ogni
A ogni legge legge di bilancio soprattutto dei dei dei punti in più allora se devo
Dire che cosa secondo me anch'su quota ancora dobbiamo battere sicuramente abbiamo la questione degli screening che
Devono essere attuati in modo uniforme sul territorio nazionale quindi c'è ancora un tema di disparità nell'accesso agli screening neonatali anche per queste patologie
La capacità del reclutamento di quelli che possono essere i soggetti più a rischio anche già dalla parte appunto neonatale
Il la questione dei centri di riferimento dove presente la telemedicina può essere un grandissimo supporto vero che sulle malattie rare ho ai ai malattie rare che riguardano comunque cluster di persone piuttosto significativo ma ai malati arare rarissime compositi sui pazienti quindi le aveva detto centri di riferimento nazionale ne abbiamo anche delle collaborazioni cross border cioè internazionali ed europee in quell'Italia ha sempre giocato un ruolo di grande eccellenza di Grande Punto riferimento quindi potenziamento delle reti l'utilizzo della telemedicina l'accesso alla diagnostica l'accesso alle terapie ovviamente che l'altro grande tema il tema dei fast track quindi dell'approvazione dei farmaci in tempi veloci soprattutto su questi temi come Paul come per i malati come per lei farmaci orfani è una questione che rischia a volte di scivolare no via
E poi mi permetto perché è una cosa che mi hanno segnalato le associazioni qui non è una cosa che cioè vi è arrivata proprio parlando che in alcune regioni con le le liste d'attesa col CUP punico le liste che erano dedicate alle malattie rare sono venute meno ecco questa per esempio potrebbe essere una cosa che possiamo fare in Parlamento
E analizzare se e come sa di che cosa sta avvenendo effettivamente sui territori perché ci sono c'erano dei percorsi diciamo abbastanza chiari sulla presa in carico che oggi sono Santino diciamo assorbiti in un provvedimento il più grande questo con un lavoro che possiamo fare grazie dottor Celli ha arrivo da lei qui
Come si sente accanto alla visione alla prospettiva politica vogliamo conoscere il parere delle aziende come si può portare l'innovazione farmaceutica a casa delle persone affetti da queste patologie in maniera più veloce rapida
è una sfida che abbraccia Moni fa piacere oggi essere qua insieme alle istituzioni la per lavorare su un concetto di salute connessi sono sfide che non vince l'industria solo non vincerà più
Ti tra solo non vince l'Accademia da sola quindi merende ancora ringrazio per l'invito perché ci dà l'opportunità di abbracciare un tema di consapevolezza e poi mettere in pratica potenzialmente anche dei cambiamenti di policy che permettano l'innovazione diventare fruibile
Seppur rappresento oggi un'azienda che investe tre cinquanta ottanta per cento ricerca e sviluppo del proprio fatturato qui diciamo nasce otto anni fa proprio con l'intento negli anni a portare innovazione
Abbiamo però anche sviluppato una consapevolezza che innovazione farmacologica si necessarie ma oggi non è più sufficiente non è più sufficiente un po'anche per le parole per quello che sentivo che fondamentalmente abbiamo un tempo abbiamo un tema di tempistica
Soprattutto quando si lavora su malattie rare malattie rare otto immuni i pazienti non possono aspettare su malattie che portano a dei deterioramenti di qualità di vita estremamente impattanti
Abbiamo sicuramente un tempo di un un tema di velocità una sfida di velocità ora noi oggi dal nostro osservatorio quello che vediamo è che abbiamo un'innovazione scientifica nell'azione farmacologica che corrono a velocità incredibile
Ma rileviamo anche un gap tra una velocità d'innovazione natura ad una coscia di sistemi e molte volte da eccessiva burocratizzazione dei sistemi impediscono rinnovazione diventare fruibile per i pazienti
Un dato su tutti penso sia abbastanza impressionante nei dieci anni fa anche eravamo circa un anno per raddoppiare il livello delle nostre conoscenze scientifiche oggi impieghiamo tre mesi
Quindi questo ci dà un po'la misura di cosa vuol dire l'innovazione quanto dobbiamo correre dietro innovazione per in qualche modo per gestirla due leve penso fondamentali per rispondere alla sua domanda test sono un po'agli antipodi
Penso che quello dell'industria anche dal punto di vista di ricerca clinica debba cambiarla prospettiva a di come facciamo i tre al pc tre uffici per una spesa sempre più decentralizzata e devono essere sempre più snelli
Un grande aiuto arriva da tutto quello che di Greta intelligenza artificiale questo sicuramente un acceleratore per sviluppare portare innovazione sempre più velocemente
D'altra parte la la vedo un po'più come una sfida di policy è poco e di accesso nella sua accezione a sta facendo un grandissimo lavoro e Parlamento sta facendo un grandissimo lavoro AIFA
Abbiamo penso dei modelli virtuosi ai quali ispirarci penso la stessa cosa francese penso hanno tedesco che sia implementati chiaramente sotto un cappello di sostenibilità anche in Italia permetterebbero ai pazienti italiani
Di accedere ai farmaci mediatamente dopo l'approvazione ma quindi andando a stracciare quei dodici mesi o anche più quando perché insomma l'accesso regionale e processi di grande chiaramente questo sarebbe un tempo di qualità che sgomberi si godono per tutti noi potrà avere pazienti il tempo è assente Center che hanno
Dottor palude come afferma lo ha detto bene
Molto bene e cioè siamo no un punto positivo senta anche qui sono curiosa di sapere secondo lei come diciamo qual è la ricetta per accelerare l'accesso precoce alle terapie
Sempre parlando di questi pazienti che abbiamo visto sono orfani
Allora prima penso che tutti dobbiamo essere d'accordo anche siamo al momento ultimi venti venticinque anni nel campo della medicina
Dove la innovazione ha fatto un salto enormi proventi il cottimo cinque dieci quindici anni corrente mi ha intellighenzia artificiale sulla anche più grande mai la novazione un processo che via Mora quindici dieci quindici venti anni per portare quello beneficio terapeutico
Al paziente la cometa lezioso commercializzazione io al paziente gli anche al rischio della innovazione enorme solo una molecola del cento che inizia il processo da innovazione arriva alla fine a quella commercializzazioni quello beneficio ai nostri paziente
E per questo che ogni giorno settimana messi che noi non possiamo portare al paziente quello bene finzione
La innovazione perde valore il qui e certo che in Italia c'è già qualcuna normativa che permette quello accesso precoce ma non è sufficiente penso che dobbiamo essere più e ambiziosi
I abbiamo l'esempio de le nostre piccole che dalla Francia dove c'è un processo probabilmente no ottimo ma meglio che al nostro dobbiamo prendere esempio del loro cosa non ho fatto per accelerare quello accesso alla innovazione
Fondamentalmente dove c'è un bisogno terapeutico enorme come sono Ofanto Rats o RDS quel penso che è fondamentale
Matrice fondamentalmente un elemento che può fare la differenza costi un dialogo tra la istituzione ai fa il ministero i i la industria
Qui c'è un processo del Poli sono escluse Tescari
Che permette ai anticipare quale può essere la la le nove molecola che può avere un impatto enorme su i pazienti e in quello momento dove dobbiamo costruire quello dialogo con dialogo Haifa deve aiutare il processo manca certo la industria una sfida per noi dobbiamo essere preparati a condividere quella evidenza il fare disponibile all'evidenza del momento l'approvazione
Regolamentare
Anche internamente una sfida per noi Como possiamo segue a livello lamentazione la capacità del produrre e prodotto ante a rischio anche a rischio prima che quell'approvazione quello per la sfida che penso attitudini siamo dobbiamo condividere grazie
Presidente Zaffini ricominciamo il giro da lei questa volta vede c'era doveva iniziare lei per primo il secondo giro ero confusa
Senta quando parliamo di malattie rare inevitabile nonna diciamo non ricondurre il tutto al tema delle terapie avanzate perché così prioritario
è in realtà il tema della devianza de abbraccia a abbraccia uno scenario più ampio rispetto a quelle malattie rare ovviamente il più contiene il meno e quindi
Su sulle malattie rare in particolare bisogna incentivare lo spazio della ricerca Noemi abbiamo costruito dell'intergruppo peraltro siamo copresidenti io e il collega del senatore Manca del PD quindi proprio per dare la sensazione dell'idea
Che su questo tema la politica deve cercare ove possibile di camminare in parallelo
Tra maggioranza e opposizione
La stiamo facendo importanti i percorsi di acquisizione di consapevolezza anche nei confronti dei colleghi parlamentari rispetto a un tema che fatica a entrare un po'nella sensibilità dell'urgenza dell'agenda parlamentare e di governo
Anche presso le istituzioni europee stiamo facendo un importante percorso per tentare di far riconoscere all'Europa
Una una
Come dire un una banalità e cioè le spesse
Che gli Stati membri sostengono per la incentivare la ricerca e la distribuzione la diffusione di terapie avanzate sono spese che andrebbero classificate come spese di investimento
E non come appunto come spesa corrente ecco sembra ripeto una banalità ma rispetto alle regole di bilancio europee
Questa distinzione non c'è stiamo faticosamente lavorando a questo scopo abbiamo degli dei provvedimenti che possono essere un buon veicolo cioè in corso la riscrittura delle regole per la governance del farmaco complessive in Commissione e lì ci siamo inseriti con dei pare con dei pay per importanti già da parte il ministro Fitto quando il ministro Fitto era ancora ministro del governo italiano adesso a maggior ragione che a vicepresidente esecutivo
Della commissione europea io con la mia Commissione abbiamo licenziato due pareri molto netti a questo riguardo il e il tema è oltre che la difesa passiva
Della nostra industria il farmaco e quindi delle protezioni anche delle delle acquisizioni scientifiche appunto le le protezioni rispetto al periodo di copertura
Brevettuale è evidente che noi dobbiamo anche rilanciare l'Italia
E questo governo si sta facendo protagonista appunto per chiedere questa riclassificazione delle regole di bilancio sul fare sul versante più proprio delle dei farmaci innovativi siamo intervenuti nell'ultima legge di bilancio con un emendamento peraltro a mia prima firma per aprire al fondo dei dei dei farmaci innovativi
La possibilità con percorso con un percorso
Parallelo
Differente
Di coprire la spesa per gli antibiotici re serve sono
Una classe di farmaci molto importanti aggrediscono un problema reale
Che è quello dell'antimicrobico esistenza sono farmaci soprattutto ad uso ospedaliero sappiamo che di qui al volgere di qualche anno l'anti microbico resistenza rischia di diventare la prima causa di morte
è stata un'operazione che per prima l'Italia ha fatto e sta facendo scuola in Europa e molti dei Paesi europei stanno seguendo il nostro esempio ripeto di aprire al fondo per le terapie avanzate la possibilità di studiati
Disponibilità di coprire i costi di ricerca e di distribuzione di questi
Di questi antibiotici la ricerca sull'antibiotico non marginale
Per le grandi aziende farmaceutiche è ovvio che lì lo Stato
Deve intervenire perché è indispensabile aver abitudinario nuove classi di farmaco comunque abbiamo visto che ci sono tante best practice che sono stati messi in campo nel nostro Paese
E che per fortuna il mondo ci invidia entrava anche a copiarci
Dottor Celli a oggi mi piace tanto leggere qualche citazione che apre ho trovato quella lei ha affermato che nelle malattie rare in particolare quelle autoimmuni non parliamo mai di un rapporto uno a uno
Tra malato in malattia perché il carico ricade anche sulle famiglie
Sì nei tipicamente commettiamo un errore dal punto di vista metodologico siamo abituati a guardare la malattia sempre solo con una lente diciamo statistica di incidenza di prevalenza
Ma non è così dovremmo dotarci anche di un'altra lente che va a capire l'effetto moltiplicatore che ha una malattia non solo sul malato ma su nucleo familiare quello che in inglese scavano Carnival
A partiamo sempre dei dati abbia citato malattie rare matite immuni circa cinque milioni di pazienti stimati oggi in Italia affetti da malattie timoni circa due milioni affetti da malattie rare di questi numeri un po'tutti sommati insieme non so quanto ancora stiamo reti in serie di rarità
Circa cento mila pazienti che hanno per la prima lattina Pini malattie rare auto immuni
A guardiamo il trend di queste patologia soprattutto con l'auto immuni sono patologie che crescono a doppia cifra se cominci densa che prevalenza anno su anno
Tredici e diciannove per cento quindi son dei numeri estremamente allarmanti
Allora qua il tema è quello di capire che ne abbiamo la fortuna di avere un osservatorio privilegiato ad esempio nell'ambito della miastenia gravis una malattia rara che potrebbe essere da benchmark
Questi dati con andiamo a vedere l'impatto sulle famiglie che hanno queste malattie son dei dati anche qua i quindici diciassette per cento dei caregiver dei familiari è costretto ad abbandonare il lavoro per assistere proprio caro
E un tredici quattordici per cento dei caregiver deve o chiedere partano ridurre no fra diciamo il carico di lavoro
E non sempre Lando di Oncologia non stiam parlando di altro tipo di di patrocini allora qual è la riflessione e la riflessione che magari può essere un po'una una sfida anche culturale
è quello di cercare anche nelle si è trattato anche nel nella nel panel precedente quando ne parliamo di sanità cominciare a parlare di investimenti in salute quando parliamo di costing dei farmaci
Per alcune determinate categorie di farmaci innovativi che non hanno solo l'impatto sui classici parametri HTA di efficacia dissesti di qualità di vita ma non l'impatto molto più ampio nel poter ridare anche produttività
Ai pazienti ai propri familiari
Penso che la sfida e mi riprendo conto che una sfida culturale quella di cominciare a pensare determinate categorie di farmaci come investimento un investimento che fa il Paese sulla salute dei propri cittadini a lungo termine
Grazie dottor Celia e a proposito di che ride divertita un po'qua da lei senatore gli rissa insomma il tema dei caregiver è un tema spinoso Complesso soprattutto per quelle famiglie come citava lei prima che vivono nelle aree interne nelle zone più periferiche
Eppure ad oggi lo Stato ancora non ha riconosciuto questa figura le chiedo una sua opinione da politico ma anche da medico
Sì Riccardi verrà parte integrante del percorso di prevenzione di diagnosi e di terapia e di monitoraggio del paziente in particolar modo nell'ambito del delle patologie cronico-degenerative ma anche di quelle oncologiche
In realtà non è vero che il Governo non ha fatto tanto per il caregiver perché in tanti pezzi di legge
è presente il caregiver con aiuti di confronto il Kharkiv verrà abbiamo studiato sistemi per mettere al centro l'associazione dei pazienti all'interno i processi decisionali proprio per studiare metodi che vadano a consentire ad abbattere le difficoltà burocratico amministrative che rendano
Più semplice la vita del cattivo era certamente è un invito credo che possiamo prende tutti quanti insieme trasversalmente anche perché collaboriamo tantissimo all'interno di tanti intergruppo sia a destra che a sinistra le persone che sono qui sedute tanto Franco Beatrice
Elena
Sono parti integranti tanti intergruppo di cui facciamo tutti parte che affrontano questi temi caldi per può essere individuato come figura istituzionale valorizzata all'interno di una norma specifica certamente essi proprio perché nell'ambito di alcune patologie molto spesso è parte integrante del sistema di risposta che il servizio sanitario nazionale consente e disciplina nei confronti di alcuni pazienti all'interno di alcuni mondi di alcune patologie ma soprattutto se vogliamo dare forza a quel tipo di risposta periferica territoriale
Di prossimità nei confronti alcuni pazienti e di alcune patologie il cardinal diventa centrale
Proprio come il dia
Me settantasette ci indica nella capacità periferica attraverso case ospedali di comunità
Di dare delle risposte nei confronti di pazienti che non devono arrivare non devono essere i testi o dentro il presidio ospedaliero
Certamente dentro la casa e dentro la capacità di dare una risposta a livello domiciliare il cardine per fare la differenza ecco perché deve avere tutte le condizioni e le possibilità per poter svolgere questo ruolo in particolar modo nei confronti di patologie invalidanti che rende il paziente molto più vulnerabile grazie senatore
La dottoressa canti Carroll aveva accennato lei e al nella sua prima risposta io gli ho detto di torneremo a parlare infatti torniamo a parlare di denatalità che è un tema che sta molto a cuore a a questo governo e se parliamo di prevenzione c'è anche la prevenzione dell'infertilità quali sono le mosse le strategie Allo studio
Vede tocca un tema mi particolarmente sensibile da ginecologo mi occupavo proprio di questo io a volte paragonò la fertilità ad una sorgente d'acqua invisibile ma anche dalla vita e se dalla vita noi dobbiamo per forza preservarla perché impaziente Fertile un paziente con una natalità avvalori
Costantemente in aumento cosa che non succede oggi perché invece abbiamo una finestra della realtà denatalità chiaramente in aumento quindi nascono meno bambini è un Paese forte sicuro ecco e da un lato le istituzioni hanno secondo me l'obbligo di parlare perché di questo tema perché fino a poco tempo fa e devo dire qui la senatrice ex ministro Lorenzin aveva dedicato una giornata proprio la fertilità perché non se ne parlava era un tema ostico il tema privato la sentita non è un tema privato la fertilità è un tema sociale è un tema collettivo ma soprattutto è un tema politico
Il governo in il primo ministro Giorgia Meloni ci ha creduto fin dall'inizio è stato il primo governo en per esempio stanziare per la comunicazione della riserva ovarica di cosa fosse la riserva ovarica tre milioni e mezzo sicuramente poco ma che hanno rappresentato un primo passo
Per raggiungere i giovani e far capire loro che da dall'inizio della loro età devono occuparsi della loro fertilità maschi e donne
Da un lato e con le istituzioni devono seguire il percorso dell'agenda ONU venti trenta sulla capacità riproduttiva e sull'importanza del tema riproduttivo dall'altro però devono stare accanto alle coppie che sono infertili che sono circa uno su cinque
Oggi in Italia e che va hanno accesso alla procreazione medicalmente assistita questo governo lo ha fatto inserendo la Pma procreazione medicalmente assistita
Nell'era e parlando per la prima volta di una malattia sconosciuta Maria sta molto invasiva che l'endometriosi
Il ministero il ministro ha per la prima volta ha fatto inserire nel piano nazionale dicono cita l'endometriosi che causa nel cinquanta per cento di infertilità ecco dobbiamo dare attenzione a queste coppie dobbiamo rendere i cittadini in grado di poter accedere in maniera è qua ma soprattutto s'sostenibile e questo è fondamentale ad un percorso i procreazione medicalmente assistita in ogni regione italiana grazie mille
Senatrice Lorenzin è stata citata quindi naturale che io venga da lei lei anche si è molto battuto appunto sul tema della della fertilità
E oggi l'Atm ha anche grazie al suo intervento è stata appunto inserita nei LEA come lo ricordava la dottoressa Campitello
All'epoca cosa cosa la portò a parlare di un argomento praticamente tabù ci fu una rivoluzione fu a un atto rivoluzionario quasi
Anche provocatorio
E il io mi mi ero occupata in precedenza
Nel prima di fare il ministro verità politica e parlamentare di demografia
Quindi diciamo io mi occupo di demografia del mille novecentonovantasette sono parecchi anni
E menare occupata moltissimo dal punto di vista della sostenibilità del sistema previdenziale e negli dell'impatto nelle politiche attive del lavoro temi di cui siamo diciamo oggi nella totale attualità
E a un certo punto il dato della natalità sia diciamo intersecato non soltanto con una trasformazione dei modelli sociali ma anche con temi sanitari e quindi da ministra io caro sensibile a questo tema o no deciso di di a voler vedere i dati cioè di avere un'evidenza di quello che stava accadendo sul territorio nazionale
E per uscire fuori da un dibattito che era poteva essere più politologi coi ideologico ma proprio parlando con l'evidenza dei dati che è sempre stata un po'una mia diciamo fissazione
E il quindi abbiamo istituito un tavolo altamente qualificato tra l'altro misto cioè di medici operatori del settore ma anche persone che si occupavano di sosta ufologia al diritto del lavoro eccetera
E da quel tavolo usciti fuori dati che poi hanno dato vita al piano nazionale sulla fertilità
Il il quello che emergeva chiaramente erano erano quello che stava dicendo adesso la la dottoressa Campiti anello che poi si interseca con un altro elemento che quello della prevenzione
Che è quello della salute non solo della donna ma del maschio del maschio giovane di una perdita del del diciamo apre sempre tutta la parte
Di prevenzione che si era avuto per tanti anni con la vista del militare i famosi tre giorni no quindi c'era una questione di infertilità femminile e maschile non dovuta solamente all'età ma dovuta anche a tanti altri fattori esterni
Che portava le coppie hanno riuscire ad avere figli a rendersi conto di essere consapevoli della loro infertilità tardi
Tardi e quindi poi avere difficoltà ad avere accesso alle alle eventuali terapie
Ah lo stigma no Artom per esempio c'è tutto il tema del maschile e del femminile in questo in questa questione quindi noi avevamo fatto un piano io inseriti l'Atm anni i LEA devo dire che ci fu tutto un dibattito ovviamente come sempre con le regioni ci sono delle cose che per me poi sono in consiglio inconcepibili cioè il la l'obiettivo era vere uno sviluppo della Pma forte nei centri meglio se a tali italiani accesso per tutti
E non è che poi dopo tre tre tentativi non ti do più Neuro oltre oggi ancora adesso
Per chi riesce ad avere accesso a un programma di di cura dell'infertilità o di Pma purtroppo se non è accesso del pubblico
Ti devi vendere una casa se ce l'hai perché se no non riesce ad avere grave stava questa cosa quindi io credo cosa se ancora un traguardo che dobbiamo raggiungere al da però qualche passo avanti devo dire che è stato fatto senatrice Morelli
Fertilità genitorialità allora secondo l'ultimo rapporto in strada l'accesso alle misure di di sostegno della genitorialità diciamo stanno quelle che sono state messe in campo sono in costante aumento cioè i bonus vengono richiesti i concetti altrettanto eppure si parla ancora di Child Than alti una donna su cinque lascia il lavoro dopo il primo figlio anche su questo fronte forse dovremmo lavorare per incentivare la natalità
Una domanda assolutamente calzante io sono mamma di tre bambini quindi capisco esattamente questa situazione che dicono le donne
E lo Stato deve supportarli a trecentosessanta gradi quindi non bastano in mono squillato economico che il governo Melloni ha stabilizzato la sull'assegno universale
Basta devono a essere supportati anche i genitori non solo la donna anche il Papa e per questo è stato allargato il congedo parentale però devono essere date altre servizi partendo dagli asili nido
Sono stati incentivati la costruzione degli asili nido tramite i fondi del Pnr
Però io e mancano le scuole dell'infanzia la ristrutturazione delle scuole
E non è che una volta che i bambini sono parcheggiati a scuola è finito perché poi il tempo a scuola finisce alle quattro e i genitori hanno naturalmente un tempo di lavoro più lungo per non parlare d'Estate e non sappiamo dove parcheggiarla i utilizzo sempre questo termine
Che i bambini non vanno invece parcheggiati allora dobbiamo considerare e fare un discorso a trecentosessanta gradi dire
I genitori quelli che vogliono diventare nuovi inceneritori devono sapere che lo Stato c'è e li può supportare non solo dalla ricerca del bambino quindi momenti in cui si verificano casi di problemi di fertilità se poi quando il bambino nasce e ha arriva direttamente a una età scolastica
E il il governo deve quindi supportare a trecentosessanta gradi aveva una visione come fanno in altri Paesi perché per esempio in Germania liminale ai genitori vengono supportati dalla nascita del bambino con un bonus nascita
Per voi avere servizi gratis a nelle scuole i servizi extra scolastici
E in questo modo si riesce a supportare le famiglie grazie senatrice allora abbiamo veramente pochissimi istanti però voglio sentire qui il dottor palude comma sei ma allora qui sono parliamo di un Paese che affronta un grosso importante calo demografico
Quanto è importante attuare appunto prevenzione dell'infertilità per garantire anche la sostenibilità economica del Paese perché parla di natalità è anche questo
Allora prima penso che dobbiamo parlare The Crisis democratica del comma demografica che qui in Italia abbiamo una tassa denatalità d'uno virgola quindici
Per per cento sì pensiamo che il bilancio deve essere due virgola uno siamo lontani
Sì pensiamo che sia non possiamo andare sotto pensiamo al collega
Cedo virgola sette per cento questo significa che alla fine del questo sicuro El Pais avrà la metà della popolazione allora un problema de non solo il sostegno economico ma qual è il futuro del paese e la nostra cultura i parla come spagnolo quello per mi e per me è la sfida e certo
Se natalità e un a un e molti come solisti cacce quale maccheronico sociale ma anche medico
E il bisogno e il Galà tra il bisogno deve diventare genitori il attualizzazione essere genitori solo incrementa anni potranno e l'ente persona deve ogni perché persona ha un problema del fertilità il venti per cento per diventare genitori abbiamo bisogno due persona
Ma ci Mario cinquanta e quaranta anni
Questo detta San cinquanta per cento di infertilità dobbiamo lavorare qui e certo culti Miano e con la Pma abbiamo fatto grande corsa ma non è sufficiente io sì comparo con altre paese l'accesso alla terminale crisi non solo con una malattia oncologica andamento sì ma altre malattie scroscio multiple dobbiamo incrementare l'accesso alla permea questo un obbligo ma voglio fare ultimi minuti una chiamata all'azione
Non solo all'istituzione ma anche alle azienda sono sicuro che l'azienda abbiamo un confronto con questo responsabilità sociale io sono orgoglioso di Hummer un anno fa abbiamo lanciato nel programma che chiamato fertili ti Benefit
Siamo sopportare economicamente e psicologicamente a livello di con e senza il processo del temi a tutti i nostri collaboratori e in un anno trenta una famiglia del mercato Italia anch'beneficiato in questo beneficio
La mia chiamata a tutta la industria non farmaceutica una industria in generale in Italia fare un'alleanza per confrontare gli e questo è nostra sfida dobbiamo confrontare insieme questa sfida detassati natalità diventare un futuro e in Italia
Grazie mille grazie migliore ai nostri ospiti andiamo subito in pubblicità
Bentornati Buongiorno siamo qui e grazie decadere accettata invito con Alberto Parri chimiche sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega all'editoria
Grazie che detto così sembra una cosa semplicemente Cioroba difficilissima da fare
E moltissime delle cose e degli impegni dei risultati che avete portato a casa spesso non non non vengono neanche
Sottolineati adeguatamente esempio penso per la prima cosa al TPL sull'intelligenza artificiale che pone l'Italia addirittura un passo avanti rispetto all'Europa
L'importante
Dal mio punto di vista e fare le cose poi ovviamente come diceva un importante Presidente americano la politica fa le cose ma poi anche saperle raccontare quindi evitando cioè il momento anche di raccontarle
Il DDL che oggi è legge sull'intesa anta speciale per noi è un passo in avanti molto importante perché intanto traccia la visione italiana allineata a quella europea su questa innovazione che sta cambiando le vite dei cittadini
E le continuerà a cambiare giorno per giorno ma perché contiene poi dal punto di vista per esempio del settore editoriale e giornalistico due componenti fondamentali un rafforzamento del diritto d'autore e quindi la base economica della piramide dell'informazione e dell'editoria cioè quello di vedere retribuita una creatività
E il secondo punto la nuova fattispecie di reato del differite
Che è una novità assoluta in campo internazionale introdotta dalla legislazione italiana per difendere anche il rapporto di fiducia dei cittadini perché oggi i cittadini non sanno cosa vedono cosa ascoltano che cosa guardano
E se non lo sanno diventano sempre più sfiduciati e si crea un vulnus democratico alla fine di partecipazione democratica
Che però ancora veri rimaniamo sull'intelligenza artificiale ancora oggi ci sarà molto da fare ad esempio penso ai dubbi che ciascuno di noi ha quando vede delle immagini o in particolar modo dei video
Come crede e quale sarà il percorso per poter fare restituire all'informazione la credibilità e l'autorevolezza della quale necessità
Secondo me è una componente multifattoriale sono tante le strade che vanno percorse intanto la formazione che parte dalle scuole che parte dall'università ma che secondo me deve essere estesa anche ai dipendenti per esempio della pubblica amministrazione ovviamente protagonisti d'informazione
E poi il ruolo dei giornalisti che possono essere i primi dei banchieri cioè i primi a intervenire
Davvero per un'informazione responsabile reputazionale affidabile faccio un esempio l'altro giorno io stesso guardando quello che stava avvenendo negli Stati Uniti
Dopo la morte drammatica dico perché o ascoltato
Un brano di Eminem che sembrava dedicato alla scomparsa l'uccisione di che amando
Particolarmente certa musica anche Eminem ho trovato questo brano effettivamente molto efficace chiaramente mi sono posto il dubbio devo dire che era un contenuto perfetto da un punto di vista sia visivo che musicale sono andato a ricercare il materiale occhio ho scoperto che si trattava di un prefetti Mus-e
Però ho fatto fatica quindi bisogna fare fatica purtroppo oggi con l'informazione bisogna che il chi utilizza rinforzi chi riceve l'informazione faccia un pochino più di fatica per cercare fonti affidabili o per verificarne sia che cerca soprattutto i giornalisti diciamo meno c'è un imprenditore agonisti è una responsabilità che oggi vengono conoscere secondo me l'Inter senza artificiale cioè la prima le il primo scoglio è riconoscere che questa innovazione è arrivata per restare non è che finirà non è un processo che finirà quindi accettarla abbracciarla conoscerla studiarla e quindi difendersi
Cambiamo un attimo argomento perché una delle credo tre tre dei provvedimenti più importanti che lei ha adottato che ha avuto maggiori ripercussioni su tutto il comparto informazione sono stati due fondamentalmente ma il primo a riforma delle agenzie
E che ha permesso a molte agenzie piccole di unirsi e quindi diciamo ha dato nuovo fiato respiro sia i genitori sia i giornalisti
Quali difficoltà ha avuto per riuscire a ottenere quel risultato
Soddisfatto dei risultati e poi che ha visto queste attorno io credo che la riforma l'esenzione sia un risultato importante per tutto il governo apre un governo che ha deciso di fare delle cose
Anche attraversando difficoltà pensate che la riforma agenzia era una di quelle voci che si ascoltavano ad ogni inizio di governo era sette anni che i criteri non venivano riformati
E chiaro ci sono state le difficoltà fare delle riforme comporta sempre difficoltà ma ne siamo partiti da un criterio grazie a una commissione presieduta da Sabino Cassese straordinario maestro di giurisprudenza
Quella del criterio giornalista cioè noi abbiamo ritenuto che il contributo andava assegnato
A seconda dell'umore giornalisti una sorta di coefficiente che veniva moltiplicato per il numero giornalisti perché perché laddove ci sono i giornalisti c'è più informazione
Se un agenzia possiede duecento giornalisti è chiaro che a indire e in grado di produrre più notizie di una che ne
Ne detiene dieci e questo era un concetto chiave
Poi diciamo abbiamo cercato ovviamente di bilanciare il sistema per non lasciare nessuno indietro
Ma crediamo che l'informazione primaria cioè la partenza di tutta l'informazione sia quella delle agenzie i giornali vengono costruite col costruiti con le agenzie i telegiornali vengono costruiti quelle ai sensi e poi ovviamente arricchiti
Ma siccome oggi Cindy sento molto spesso dire ma perché ancora difendiamo i giornali perché difendete i giornali
Si legge meno
Vero ci sono meno edicole vero ma i quotidiani continuano e quotidiani d'informazione generale continua a orientare il dibattito pubblico civile e politico del nostro Paese quindi contano e quindi vanno protetti difesi e tutelati
Visto che lei ha citate le chiedo
Le edicole che comunque rappresentano un problema notevole
Ampie aree del paese hanno sostanzialmente non hanno rivendite di quotidiani
E anche lì avete cercato di rinnovare perché poi non è tanto diciamo avete adeguato alla realtà le leggi alla realtà cercando appunto di diritti invitare anche respiro edicole
Ci sono due problemi anche qua una là cosiddetta desertificazione dell'informazione cioè ci sono e del paese dove purtroppo non ci sono quotidiani
E ci sono aree del Paese dove le aree interne può l'Italia un Paese complicato chi l'ha girato e insomma chi l'ha girato anche come Meda cronista sacche l'Italia un Paese grande Complesso diverso è difficile le aree interne chiaramente sono complicate anche per i distributori
Da raggiungere se poi magari quel distributore deve raggiungere una Rent Erna
Per portare i quotidiani e poi in quell'area interna magari si vendono dieci copie in una giornata chiaramente diventa antieconomico dal provvedimento l'ultimo che abbiamo varato di diciassette milioni di supporto
è stato orientato per avere una componente di finanziamento per le edicole perché restino aperte perché le edicole sono né i centristi nevralgici delle città e poi dobbiamo pensare alla popolazione non più giovane il giornale di carta per la popolazione carte di sessant'anni è un è fondamentale
è un rapporto di cittadinanza rapporto di vicinanza con la propria comunità
Non non sono tutti perfettamente digitali in grado di caricare è appaiono io si accascia io noi a casa mia propria famiglia abbiamo la Copa de Carteret copie digitali io tutte le mattine nel tentativo di far legge regionale miei figli lo metto a colazione lì come come sorella di proposta informativa
E e quindi abbiamo poi supportato anche la distribuzione e i punti di vendita Potì vanta non esclusivi laddove non c'è un'edicola
Perché dobbiamo anche capire se incerta del paese magari il bar o la tabaccheria può vendere il giornale quindi vanno supportati anche questi somali la nostra idea portare l'informazione
Il più possibile nostro Paese come del resto più volte ci ha ricordato anche il presidente La Repubblica Mattarella e per aiutare conto l'informazione
Un altro cambiamento radicale che ha introdotto è il fondo unico no
Sì il fondo unico
Di realizzazioni Toni il supporto diciamo in generale ai settori soffre oggi e soffre ha sempre sofferto gli ultimi anni intente della politica dei governi di tante misure parcellizzate e quindi anche difficile per un editore oggi sapere
Quali sono gli strumenti a disposizione un po'come con i fondi europei quindi dal nostro punto di vista serviva un riferimento unico un fondo che racchiudesse tutte
Tutti le possibili supporti perché noi supportiamo il costo della carta supportiamo il costo la distribuzione supportiamo in alcuni casi il costo dei giornalisti quindi diciamo era importante che avessero un riferimento unico gli operatori dell'informazione
E poi serve che gli uffici lavorino rispondendo a tutte le persone che ci pongono le domande come possiamo estrae intatti quindi il fondo aiuta anche a una chiarezza normativa queste fondamentale poi servono i finanziamenti
La parte difficile questa è la parte che doc combatteremo anche quest'anno
Nella della finanziaria è un nostro dovere far presente l'esigenza del settore che soffre fa fatica
Però appunto la politica può dare degli indirizzi dei suggerimenti poi diciamo può arrivare fino a un
Punto
Sì io credo che ci sia un tema internazionale molto importante quello di condizioni non
Diciamo condizioni impari
Fra gli editori nazionali e i grandi player internazionali gli over the top perché oggi ci sono grandi strumenti diciamo algoritmici internazionali che fanno gli editori senza avere la responsabilità senza avere norme senza avere gli oneri fiscali senza avere gli oneri deontologici
Che hanno gli editori queste condizioni anche a livello europeo andrebbero rese uguali per tutti altrimenti il futuro chiaramente difficile per chi ha delle condizioni
Siamo più pesanti missionario nel caso diciamo o un obiettivo si può raggiungere utopico
Ma io credo che
Faccio questa concezione noi all'interno del nostro dipartimento da quando abbiamo diciamo cominciato l'attività abbiamo aperto l'ufficio relazioni internazionali
Per curare il rapporto quello che una volta giusto non cedere alle volte non c'era bene anche perché le norme diciamo sull'editoria oggi sono sempre più importanti all'Europeo e ai Accredia medie sei
Lei non fa che riguarda il servizio pubblico quindi era importante questo contatto quando noi andavamo prime volte negli incontri in Germania Francia e altri Paesi europei vivevano il supporto pubblico all'editoria
Concerto in una certa distanza come dire meritoria deve essere libera deve essere indipendente non non servono finanziamenti pubblici
Pochi giorni fa la presidente von der Line ha detto servono più fondi all'editoria messo quindi da un certo punto di vista per una volta era si augura pensiamo
Siamo un passo avanti è quello che abbiamo cominciato prima non per la prima volta però del resto anche sommando abbiamo letto prima sull'intelligenza artificiale tale
C'è quasi cerchiamo di essere cerchiamo di essere allineati o cerchiamo di fare
Dei passaggi di divisione questo è quello che che importanti secondo me abbiamo parlato delle difficoltà territoriale no per diffondere informazione quindi la distribuzione giornali cartacei tutto poi
Parallelamente Grasser piattaforme fa astensione conti siamo un attimo si chiama Urania che staranno in pochi mesi sta raggiungendo milioni di persone
Come
Come viene percepito il secondo lei come si può intervenire per migliorare e tener conto anche di queste realtà perché potenzialmente So le potenzialità sono enormi Celan la diffusione attraverso appunto del piattaforme fast
Io credo che serva
Buona capacità imprenditoriale mi pare che questa ne sia un esempio serve sicuramente avere una visione molto ampia del settore anche radiotelevisivo perché oggi crearli Zare creare sosteneva al territoriale vuol dire sostenere molte componenti
La forza di un marchio oggi dipende anche dalla capacità di distribuirlo su molte piattaforme quindi capacità imprenditoriali che poi dividano anche il contenuto lo lo presenti la cittadini solito calcio a sommarie forme ma presidente gruppi oggi si stanno organizzando averne avendo magari al loro interno una radio
Avendo una piattaforma che organizza eventi
Avendo canali aperti sulle principali piattaforme sociale è chiaro che è un lavoro forse
Diverso dal passato perché bisogna andare a trovare i telespettatori cittadini le persone che leggono trattante parti non è più accendere una telecamera e i cittadini vengono d'arte oggi li devi veramente andare a cercare come deve andare poi cercare investitori commerciali che sono coi
Un fulcro fondamentale il sistema
Però c'è spazio però c'è spazio per realtà vitali giovani veloci e che ha sappiano anche parlare un linguaggio probabilmente più attuando la qualità comunque anche in questa
Fa la differenza in maniera assoluta un tempo si diceva che il giornale stavano chiudendo per fortuna ancora no ora si dice che le televisioni tradizionali
Stiano un po'diciamo andando verso il tramonto
Lei come la vede in prospettiva cioè l'edificio sappiamo Ray studi che comunque giovani guardano meno televisione ma stanno sulle piattaforme non sui on demand i giornali son sempre meno letti
Ma io credo che si sia molto differenziata l'offerta e la dieta mediatica delle persone
Ci sono diverse fasce
Di ascolto presento il pubblico più giovane oggi
Ritiene di non vedere più i mezzi tradizionali la televisione tradizionale ma in realtà molto spesso vede i contenuti di quella trasmissione semplicemente in pillole sui propri smartphone non alla per
Percezione che quel contenuto è stato prodotto con una capacità creativa da un gruppo che ha dipendenti registi scenografi e ritiene che il contenuto sia quello che vede nel nel proprio smartphone
Ma in realtà la base e poi diciamo il flusso il tema è
Rendere restituire
Il flusso economico a chi chiede contenuta ha prodotto io non credo che la televisione o il mondo radiotelevisivo soffrirà perché poi alla fine la società di oggi vive fondamentalmente sul video
E la la come dire il contenuto principe del sistema del televisivo e il video
Basti pensare risorse più diffusi oggi sono prevalentemente ristrutturati sulla grammatica del video la porto un attimo a fare un giro una politica comunque da un esponente importante del governo ma di Forza Italia
Io domanda devo fare una riflessione parlo spesso
Secondo lei che ha conosciuto Silvio Berlusconi diciamo è stato scelto Silvio Berlusconi per essere coinvolto in politica crede che realmente uno tra Marina e Piersilvio potranno mai tentare di scendere in campo come il padre simpatici fai tanto
Noi ringraziamo saprà poi da Berlusconi che è coinvolta
Per attività politica con il sostegno a Forza Italia con un sostegno anche da un punto di vista di proposte e di sollecitazioni
Al nostro momento politico quindi è un è un orgoglio a vere faccia fare il giornalista sì o no secondo lei ma io credo che sia nella piena responsabilità e Scelta della fa Berlusconi decidere come proseguire nel loro impegno
Se ci sarà questo impegno diretto sarà sicuramente a livello un onore per noi ad avere un esponente di nuovo l'esponente la pagavano espone accanto a noi di aver tenuto nel frattempo la bandiera corretto che obiettivi segata forse tra le regionali Antonio Tajani ci ha detto
Nella fase più difficile del momento politico dobbiamo arrivare al dieci per cento al dieci per cento ci siamo arrivati immediatamente ha rilanciato adesso è l'ora di arrivare al venti per cento ci stiamo lavorando
Siamo impegnati saremo in questo fine settimana Telese per dare di nuovo un senso di vicinanza un territorio che peraltro avrà sfide elettorali
Tutti noi siamo impegnati in una per nella veste governativa la veste politica e con la separazione con la riduzione dei numeri in Senato corriamo parecchio per fare governo e Senato Governo e Parlamento votazioni e poi andiamo anche sul territorio
Noi stiamo facendo di tutto per ridare restituire anche al nostro fondatore l'orgoglio di un partito centrale nella presso il centro destra grasse nel grazie al semestre
Eccoci qua rieccoci qua
E con Carlo Calenda etiche dire codifica e poi diciamo
C'è un tema di e con Carlo Calenda non toccheremo uno su e e non diciamo quale
Attaccata perché la perché la magari andremo poi difficoltà va be'giacché è uno solo a Merate Alice ma invece con gli altri otto tantissima voglia diciamo di di parlare con una con Calenda perché i diciamo la verità
Per me e magari anche per altri quello che Calenda rappresenta come aspirazione come prospettiva come contenti diciamo
Personalmente io mi sento molto vicino diciamo alla e e ma non solo il suo uccello sappiamo c'è un'area che al momento è minoritari e ancora minoritaria
Che intende dire si sente rappresentata in buona misura dalle idee e dai contenuti uno come Carlo Calenda porta avanti allora io partire proprio da qua perché quest'area Monoila quantifichiamo però alla fine di volta in volta volte dieci dodici quindici va Scoma insomma
Quest'area per diventare maggioritaria in Italia l'aspirazione di qualunque area politica
Secondo me trattano di cui io mamma diciamo esiti due in due poli del problema secondo me deve naturalmente avere una cornice istituzionale che favorisca la possibilità diciamo i diventare maggioranza
E poi deve avvenire un approccio secondo me un po'più empatico
Con con la cioè la meno illuministico non so questi sono i due poli per via della questione che vincite ragione perfettamente il secondo per me
è un po'più difficile ovvero del vecchio verrà procurarsi cioè io ricordo che sono poco empatico perché sono un po'diretto e certe volte mi in caso molto spesso
Troppo spesso e quindi hai perfettamente ragione dopodiché io credo che c'è un punto che bisogna fare cioè decidere se uno fa politica guardando alla storia
O fa politica guardando a quello che socia del giorno dopo
L'ammissione di azione di far politica guardando la storia cosa vuol dire questo che mentre noi discutiamo tutti i giorni di vacante perché tali sono tutti i giorni di oggi sarà la commemorazione di Kirch
Che non è io condannato l'atto senza se e senza ma ma il problema il punto è perché si fa una commemorazione del genere in Parlamento italiano per un omicidio nove mila chilometri istanza non lo si è fatto per la senatrice Luca e parleranno solo di questo solo di queste
Nel frattempo segnalo che la Polonia ha detto che abbatterà
Ario Plani russi che sconfinano
Cioè noi siamo in una condizione di caduta del sistema occidentale
Per la pressione combinata della Russia e di Trump che per quanto mi concerne sono la stessa cosa
E perseguono lo stesso obiettivo
Io sottoposti appesi io sono convinto di questo sono convinto che Trump per un aspirante autocrate
Che si sta cercando di Preah far prendere gli Stati Uniti quella deriva
Con una polarizzazione interna la società americana che è diventata antropologica non è più politica cioè chi è Contran podi a chi non è contratto e viceversa ma Lodi ha un grado di odio
Che per cui la democrazia non regge perché quando tu riconosci che devi convivere anche se ha idee diverse non regge
Con un chiarissimo intento disarticolazione dell'euro
Rispetto alla quale secondo me la disarticolazione avviene attraverso il supporto all'estrema destra filo russa che non è almeno per ora la Meloni ma che sicuramente le penna e de Farage eccetera eccetera e dall'altro lato con una pressione economica i dazi è una pressione militare della su questo è lo scenario
Ed è lo scenario più drammatico che noi abbiamo vissuto dal mille novecentoquarantacinque in poi
E non ce ne accorgiamo perché ormai la nostra vita si consuma nel quindi adesso in questo momento sulla polemica del secondo se ci frega qualcosa polemica se no Cipriani dentice mai
Qual è il ruolo a mio avviso di un partito che si pone come difensore senza se e senza ma della democrazia liberale dei principi della civiltà occidentale perché questo è l'azione
è quello di dire cari signori tutte le categorie con cui sono state sperperate la politica sono morte e non lo sa
Nel senso che la maggioranza di governo non reggerà non riesce neanche a portare il piano di riarmo in Parlamento per paura della lega e l'opposizione per metà nei fatti filo Putignano nei fatti
Allora rispetto a questo l'esigenza non è del centro l'esigenza di un focus Fronte democratico liberale popolare che dica signori d'Europa c'avrà tutti i limiti del mondo
Ma l'Area
Del pianeta in cui si vive meglio
Perché è un'area di benessere di libertà e questa roba finisce perché il rischio che finisca è presente attuale
Per questo
è chiaro che questo tono di gravità se vuoi è una cosa che certe volte le persone dicono no ma io preferisco Conte che dice non c'è nessun pericolo non è vero niente certo la negazione del pericolo
Determina il pericolo e non lo sappiamo per quello che è accaduto
Nell'innesco della seconda guerra mondiale ogni euro speso per la difesa allontana la guerra oggi ieri un americano un commentatore americano ha detto
L'investimento in difesa in Europa è come chi mette un sistema antifurto una serratura
Rispetto avendo davanti un ladro per in questo è il principio questo tema qua noi vogliamo essere il partito che interpreta questo
E lo fa facendo battaglie sulla politica internazionale per lo fa anche facendo battaglie molto concrete sul nucleare sulle questioni che sono centrali
Alla vita delle persone Fini e scusa e lo fa anche con un metodo cioè dice guardate noi non fa noi lo scontro ideologico non ce ne frega nulla riteniamo che sia una mezzo di distrazione di massa per militare Zare l'elettorato se il Governo fa una cosa buona la votiamo
Perché viene prima l'interesse nazionale rispetta l'interesse di Fazio
Essendo abbiamo aiutare il governo facendo delle proposte sull'energia sull'industria lo facciamo perché il nostro compito come diceva Einaudi avere atti per l'opposizione almeno un emendamento approvato questo il lavoro e e lo so che ci vorrà tempo dura
E infatti nel tempo però il tempo Titti garantisce di rimanere in una specie di conforto son e cioè tu dici cose giuste prevalentemente anche a mio avviso molto giuste però il fatto che ci siano una serie di impedimenti
Che non te fanno arrivare all'alba al bar Wald una quota diciamo adeguata per andare al governo ti mette in una sorta di confuso appunto tu fai testimonianza la tua testimonianza ingiusta
Cioè il problema della prospettiva di una prospettiva di governo perché poi per quello esista un partito
Andrebbe in qualche modo ravvicinata e non solo hai ragione ma che aggiungo un punto
Io mi rompo le palle fare l'opposizione nel senso che il lavoro in cui mi sono divertito di più e fare il ministro
Perché mi piace giocare Tirrenia giù a proposito di un preside dagli elettori che saranno costretti per forza di cose ad andare su Calenda che sarà testimonianza tra i due poli che non gli piacciono eccetera
Pure quella di Mentana robot sono d'accordo però voglio dirti
Proprio quello che dicevo prima
Io non penso che questo sistema tenga cioè tu devi partire da quello che tu penso che perché in politica la politica si fa avranno una visione io credo che questo sistema non c'è
Perché ho la Meloni
Al contrario di quello che ha fatto fino ad oggi
Quando vincono la le Pella in sede quando diciamo si afferma farà a un certo punto riservando a destra completamente
Per cui diventa un alleato di Trump nella distruzione dell'Europa
Oppure quello governo avrà un problema perché
Per quanto concerne me la Lega è di fatto in quello che sostiene un'asta della se lo si sta tenendo il riesce a mantenere un equilibrato perché le cose non scivolare certo frode ma io lo considero ma io ho faticato detto fino a oggi
La domanda allora te la faccio suda lemma che era poi non puoi noterà padronale ma perché si capisce accusa perché lo faccio come esempio permetti D'Alema presidente del Consiglio metti che per una ragione storica
D'Alema era molto moderato fascia mi induce a Micalella calzate che dice oggi quando faceva il Presidente del Consiglio menti che per una ragione storica avessero vinto partiti comunisti ovunque
è la tentazione di tornare indietro ci sarebbe stata storia seppure implicito rappresenta adattata diciamo campanello nido il beneficio del dubbio comunque noi saremo disponibili a fare alleanze
Come chiunque abbia chiaro un fatto che oggi si difende la democrazia liberale stando in Europa costruendo la forza militare e di potenza dell'Europa abbandonando le calzate del green deal che hanno distrutto l'industria manifatturiera in Oropa e tenendo una linea che sia una linea che tiene il Paese in sicurezza chi lo farà è un problema anche loro perché non è un problema solo mio perché noi abbiamo il problema del posizionamento Laurent provare l'efficacia
Perché questo è un governo che tiene un posizionamento giusto sui conti pubblici più o meno giusto secondo me non completamente sulla parte internazionale anche a chi non è in grado di fare niente
Ma proprio niente gestione ma no non è la gestione Carboni articolazione dopodiché io non sono naïf cioè il governo Renzi il concetto di occupazione era come posso dire fondante del governo Enzo
Però cercava di fare la riforma della scuola
Ha fatto la il Giobatta abbiamo fatto industrie quattro non cioè due cose provavamo a farle
E che Carchio e non è possibile che uno pensa anche perché c'ha davanti una sinistra e questo è il punto Marcenaro solamente una sinistra che gli consente questo perché dice ma è una cosa concreta sul mi probabilmente ha intralciato la legge Maroni e favorita in questa politica Franceschi onestissimi andranno Rose d'acciaio metronomi rivale non è fascista ma mi sembra un modo
Sa Sanzo non fa niente farmi prendere il tema su cui ti voglio un posto da un altro punto di vista tu a un certo punto lo sfondamento stadi per realizzarlo a Roma
Sì a Roma Sordi nel mio libere l'unica decisione appuntamenti persona perché vi sono poi naturalmente sappiamo che contano le leadership montano in territorio eccetera eccetera ora sulle regionali che sono in arrivo
Punta qualche parte sta per RAI per conto tuo no non sarò camioncino seriamente perfetto
Non ci saremmo per per alcune ordini di ragioni alcune ideologica l'idea di ritentare diciamo via leadership un'operazione di sfondamento
Stante le leggi elettorali e su quelli mi ha dato l'avevamo prima perché c'è una collaboratrice del marito guarda la situazione drammatica in campagna tu dovresti cantina con campagne
Per rompere le palle da un lato a questi passi che debuttano dentro da fisico a il cugino Antonio Puri ha votato dopo venticinque anni verde crea dall'altro lato alla destra che evidentemente la campagna frega niente perché non è uscito ancora con candidato
Però io sulle regioni però o un punto sostanziale io penso che le regioni tu pensa che nelle negli ultimi dieci anni alle Regioni alle Regionali mediamente ha votato il quarantacinque per cento in Italia
Ed è in diminuzione
Ha rivinto l'ottantacinque per cento dei candidati che erano al governo perché perché ormai il voto è clientela largamente clientelari
In più le regioni sono trasformati in centri di potere di disfunzione
E al in alcuni gradi patologico io torno dalla Sicilia qui siamo oltre l'immaginabile per chiunque cioè se uno si mette via immaginare cosa può succedere di
è oltre siamo nella fantascienza lì ci vuole il prefetto Mori e la Confindustria Melillo su Schifani che poi domani io io non ho guarda è una storia di divertente perché io ho detto che secondo me la Sicilia va commissariata
Perché è ultima in tutti i parametri
Il governo regionale vota col voto segreto il Consiglio regionale si chiama Assemblea regionale lì vota col voto segreto quindi è una spartizione totale
Non riesce a fare cadere assolutamente niente è il più costoso d'Italia quello che produce di meno appunto lì ci vuole il prefetto Mori capito cioè e non è che la tiri fuori di ma molte regioni stanno in questa condizione
Non è l'unica allora io sono per l'idea che le regioni vanno smontate la sanità ha riportato al centro
Le regioni di energia non si devono occupare sede di fare una clausola di supremazia come c'era sul governo
Come proponemmo nel referendum del governo Renzi dove se tu devi fare un gasdotto fa il gasdotto se se Emiliano contro come abbiamo fatto sul tapis idem calci nel sedere fa il gasdotto uguale
Allora parto da un presupposto in cui regionalismo come sosteneva Malagodi nei dibattiti parlamentari sarebbe stato spreco di denaro corruzione burocrazia
Dopodiché posso partecipare un'elezione se mi convince il candidato se mi convince la coalizione
Ma un ma qui stiamo assistendo a scene che voi umani non potete immaginare ma Eugenio Giani che vinceva dieci a zero senza bisogno di nessuno
Ha firmato con la Taverna dica assillata Verna ventitré punti che contraddicono ogni singola cosa che lo stesso Gian Gianni ha fatto e per di più ha pure cambiato il barbiere perché dice così fra i capelli mentre Gore
Che passa oramai capito ma oramai Marenzi ma sta lambendo il mondo ma anche oramai de che cioè dovremmo provare a far qualcosa di questo oppure oppure diciamo una cosa diversa diciamo che la politica non serve
Non produce niente però allora dobbiamo trarre le conseguenze io siccome non mi non mi riduco a questo dico
E in Basilicata qua c'è all'amico
Igor a Gianni
L'abbiamo fatto una scelta molto difficile cioè di appoggiare il centrodestra ma perché il centrosinistra viene cosa che ci ha detto intanto blocchiamo l'estrazione del petrolio
Intanto tib sblocchi l'estrazione del cervello perché dalla Basilicata viene gran parte però io era poi in secondo luogo voi non ci potete venire perché li guidano i Cinquestelle
Però c'era un un candidato popolare moderato che si poteva votare
Allora il problema è anche della destra
E anche la possibilità della destra di di presentarsi veramente con una destra conservatrice
Perché i conservatori e liberali hanno lavorato insieme
Anzi molti conservatori o liberali o su un ceciliano amo Churchill era un conservatore liberale
Però devono fare quella scelta raduno Faresin fonda nel sistema regionale Claudio tu lo conosci meglio di me la situazione al passato ogni si voglia di guance c'ha capito ogni soglia di guardia per cui se tu mi dici Maggio che residua dieci
Lo si fanno leggi elettorali ci saranno i carri ubicazione dei candidati presidenti in Consiglio sarò io sarà un altro da questo magari aggiorniamo giochiamo generale giochiamo oceano grigio chiamati secondo sì certo lo farei io per esempio in campagna lo farei come sfida al sistema proprio a un sistema di passi totali
Solo che non è che uno se può candida ovunque perché poi diventa una cosa che fa ridere sembra Sgarbi delle signori è finito il tempo con Calenda si potrebbe deve dire e tanto altro Major direi semplicemente lo ringraziamo che volete bei Calenda difficile dire chi abbia torto o no quando ci dice il filosofo danese Soros laurea non lo so votatelo oppure il problema perché dolorosa
Gente che invece nell'emergere ma io sono di sinistra che non era giusto diventa libertà del padre appannati farai l'attacca scriverà i sulla tua lapide
Però ero di destra e Pozzo vuol dire cioè potrà Grazia Graziadei mille grazie
Ecco ci Band ritrovati ripartiamo subito anche con questo nuovo pannello un parere che di fatto fine continuità anche con quanto detto precedentemente dal sottosegretario baracchini ma anche da quanto detto dall'onorevole Calenda ovvero la digitalizzazione del paese l'ammodernamento del Paese passa sicuramente da tante falsità tante tappe andremo ad altro a toccare e ad affrontare insieme
Ai miei illustri relatori quelle che sono le fasi fondamentali di questo processo a vedere punti a favore e punti se ci sono a sostanzialmente da approfondire punti di svantaggio voglia chiedere voglio partire subito la ringrazio l'onorevole pastorella abbiamo sentito anche come sia fondamentale potenziare anche tutto il tema legato alla sicurezza ultimamente non si è fatto di poche ore fa
Questi attacchi questi cyber attacchi per quanto riguarda gli aeroporti per quanto riguarda un'Europa che sembra essere sempre più fragile rispetto a questo tema
è un tema che a lei personalmente spaventa e come si può potenziare e in quale misura in quali nastro temporale si riesce a potenziare tutta questa tematica sudore
No più che è un tema che spaventa è un tema di cui oramai sono talmente diciamo cosciente al corrente che non non spaventa non sorprende più anzi quelli che ogni volta ogni cyber attacco
Fanno l'aria stupita medico ma in che mondo hanno vissuto perché anche chi non si occupa di digitalizzazione sta benissimo ancora mai
Non esiste più solo l'attacco fisico ma esistono attacchi ibridi esistono minacce ibride e sono anni se non decenni che a tutti i livelli istituzionali si cerca di far capire a cittadini e imprese
Che
Si deve ci si deve proteggere oramai anche on line e non solo o fly né ci si deve proteggere ci sono normative che aiutano
L'impresa è con degli standard e degli obblighi a proteggersi da server attacchi ma nella mente del cittadino medio ancora questo è qualcosa di molto lontano come se
Solo le grandi imprese fossero attaccate in realtà nelle mi in maniere sempre più smart anche grazie purtroppo
All'utilizzo dell'intelligenza artificiale tutti siamo potenziali vittime vi sarebbero attacco quindi c'è un grossissimo
Un vulnus più che normativo le normative abbondano abbondano a livello europeo con l'Anis con sapesse che viziati sta presidenza arte abbondano a livello nazionale col perimetro nazionale di sicurezza e tanto altro
Ecco il tema è più culturale cioè a rendersi conto che non è inutile o velleitario proteggersi naturalmente non ci sarà mai una protezione
Al cento per cento ma bisogna puntare soprattutto sulla cosiddetta resilienza che in parole povere perché di questo parliamo significa viene attaccato riescono ad attaccarti
Trovi la maniera di riprendersi rapidamente ed evitare i blocchi ed ero porti evitare il blocco al business evitare insomma tutta una serie di cose
L'asino Capitanio fondista gratuita per la garanzia delle comunicazioni di fatto dell'Agcom se affrontato presto anche il tema dell'intelligenza artificiale andremo anche ad approfondire ulteriormente qual è il ruolo in maniera concreta del della C comporre nel processo che va a formare a regolarizzare l'intelligenza artificiale
Il ruolo dell'autorità ovviamente quello di assecondare il pieno sviluppo di queste tecnologie e garantire che si affronta utenti che fronte azienda che furono anche sistema paese
Possa essere un'opportunità da cogliere l'intelligenza artificiale a tutti gli affetti e uso questa parola non a caso innovazione esplosiva come la scissione dell'atomo può essere risolutiva anche per la sopravvivenza energetica dei paesi e può creare una devastazione una devastazione bellica nella direttiva per i servizi digitali yankee esplicitamente citato il fatto che le autorità debbano romano contenere i potenziali rischi sistemici del Paese rischi sistemici sono se andiamo a guardare le
Le tipologie di utenti più deboli sono proteggere i minori sulla consapevolezza critica abbiamo visto prima col sottosegretario baracchini corro dei rischi più importanti per la democrazia sia il proliferare di tipo cieche o false informazioni
E dall'altra parte
In generale evitare che questa tecnologia possa costituire un vulnus e un attacco anche per il pluralismo dell'informazione ma parlo dalla scelta banale
Dei canali televisivi che non devono essere bloccati da sistemi algoritmici e l'intelligenza artificiale perché io debba accedere a una pluralità di informazioni alla TV alla radio sui mezzi d'informazione
Quanto alla costituzione dei sistemi che possano minare lo sviluppo della coscienza del critica e democratiche la cronaca ci richiama banalmente anche se in questo caso la la falsa informazione non è stata creata dall'intelligenza
Artificiale allo scivolone di un pluripremiato il celeberrimo autore come si fa in King che ha rilanciato il fatto che una delle Causi dell'odio nei confronti di Kirch fosse nella sua posizione favorevole alla lapidazione dei gay ecco se anche autori di questo spessore culturale
Incorrono nella facilità della condivisione quindi nel rischio
Di diffondere falsa informazione per formare sentimento democratico ecco uno dei ruoli e chiudo dell'autorità oltre a sostenere dal punto di vista della regolazione e lo sviluppo
E armonico e è sicuro dell'intelligenza artificiale anche quello di sviluppare a partire dalle scuole elementari ma per poi arrivare a tutta la popolazione lo sviluppo del senso critico il Cogito ergo sum cartesiano per cui le rivoluzioni vanno comunque accompagnate con regole sicure
Dario Ottaviani sottosegretari Commissione industria capogruppo di Forza Italia tra tutto il tema che riguarda l'ammodernamento del Paese i soldi che verranno investiti nel paese per ammodernarla otterrà l'innovazione per le infrastrutture c'è anche chi comunque rimane scettico e dice ci sia rischia di allargare quel gap tra il nord del Paese locomotiva del Paese e invece il Mezzogiorno questo rischio
E secondo lei concreto e se c'è questo rischio come si può invece evitarlo
Grazie allora il rischio c'è sicuramente perché diciamo ci sono anche dei benefici in un momento in cui invece i dati ci dicono tutt'altro
E ci dicono in particolar modo che proprio nel settore appunto dell'innovazione della comunicazione delle tecnologie oggi c'è un Sud che corre diciamo ad una velocità importante lo testimoniano anche gli ultimi dati quelli che ci fornisce Banca d'Italia che civile dal due mila diciannove al due mila ventitré c'è stata una crescita appunto
Nel settore dell'Ict del sud di Italia del cinquanta per cento rispetto a un trend nazionale che è cresciuto del venti per cento questo
è un dato importante che certamente CIDA ecco una mano nella riduzione di quello che è oggi il gap tra il nord e il sud tre regioni del Mezzogiorno d'Italia sono quelle ci sono anche cresciute ancora di più Campania Puglia e Sicilia credo
E questo è un fatto importante dovuto ad alcuni aspetti innanzitutto appunto Pascoli che sono state le linee anche gli investimenti fatti dal governo con il Pnr quindi in quella direzione questo ha permesso a mezzogiorno d'Italia di fare questa crescita come dicevo è importante quali sono gli aspetti positivi e negativi come dicevamo alle le criticità oggi sicuramente possono essere che una crescita così esponenziale può portare a quella che e la mancanza di competenze
Quindi diciamo nel Mezzogiorno può risultare appunto difficile oggi trovare delle competenze però ecco la crescita che c'è stata oggi dà la possibilità a numerose imprese di investire nel settore e di investire in quelle aree specifiche come dicevo
Del Mezzogiorno d Italia grazie al pm RR e quindi su questo Paese il Governo questo parlamento lo ha fatto su numerosi bandi su numerosi progetti che hanno visto
Appunto il Sud la protagonista e dicevo questo ci aiuta perché finalmente oggi c'è una corsa del Mezzogiorno d'Italia competere anche con il Nord Italia ma a creare ecco un unico percorso
E come dicevo ionica e criticità sono quelle appunto delle competenze quindi bisognerà investire sicuramente nelle competenze questo potrà dare una mano anche ecco oggi
è quindi quello che bisognerà fare secondo me e puntare sulle università del Mezzogiorno d'Italia su quelle che sono la formazione anche affinché i giovani stessi oggi perché viviamo un periodo particolare anche di spopolamento
Dal Sud verso il Nord verso il nord dell'Europa
La possibilità di investire oggi sulla formazione e sulle capacità sulle nostre strutture sulla scuola sulla sulle università affinché ci siano queste competenze e come dicevo quindi ci sia il personale
Ci sia le specializzazioni e le aziende possono investire nel Mezzogiorno d'Italia
E quindi a quel punto riusciamo a compensare come John quel gap che comunque ancora c'è tra nord e sud ma in questo modo possiamo almeno invertire questa tendenza grazie
Michelangelo spiego direttore Relazioni Esterne e Comunicazione sostenibilità di with una grossa grossissima realtà altra tante volte ne sono abituati direttore a considerare usufruire dei servigi come se fosse ormai in qualche cosa di assodato però talvolta dimentichiamo che alle spalle c'è tutto un sistema di infrastrutture allora le chiedo quando secondo lei da parte sua basata sull'esperienza un investimento che stiamo parlando anche di investimento per ammodernare il Paese
L'investimento legato le infrastrutture è un buon investimento quando è lungimirante e poi quando irrealtà
Si può considerare realmente di calore un'infrastruttura
Beh sicuramente mi pare che ci hanno preceduto lo dicevate anche in apertura che è risultata evidente quanto la centralità delle infrastrutture sia veramente fondamentale importante si è parlato presente nel panel sulla salute sulla sanità di quanto non sia possibile immaginare i progetti di iter assistenza teleri abilitazione telemedicina se non ci sono le infrastrutture digitali se non ce la connettività ecco la collettività è fondamentale
Ma per avere la connettività bisogna prima realizzare le infrastrutture digitali in questa a venticinque mila torri di telecomunicazioni mobili diffusi in maniera capillare in tutto il Paese oltre seicentottanta location con coperture dedicate che portano una connettività molti operatore condivisa all'interno di per esempio centocinquanta strutture sanitarie piuttosto che cinquanta hotel di di lusso e trecento centri commerciali ma poi pensiamo alle stazioni agli ero porti ai forti a alle metropolitane a Roma sì visto che siamo a Roma stiamo realizzando il più importante progetto Disma siti nel Paese con la Roma cinque gestiamo portando connettività Muti operatore condivisa
Aperta neutrale aperta a tutti gli operatori di telecomunicazioni che ciascuno di noi ha nella propria nel proprio del raìs in tutte e quattro le linee della della metropolitana con i cinque Gini in cento piazze con il Wi-Fi
Gratuito con mille ottocento sensori di aiuti per fare monitoraggio ambientale e due mila videocamere per fare sicurezza urbana un'infrastruttura condivisa molti operatori come quella di Inuit è in grado sicuramente di accelerare e grazie ad investimenti importanti un miliardo
E quattro già investiti un miliardo e mezzo nel nuovo piano industriale di accelerare il bisogno la necessità l'esigenza di infrastrutture di connettività farlo attraverso infrastrutture
Molti operatore significa quindi condivise significa fare efficienza industriale ed efficienza ambientale efficienza industriale abbiamo realizzato uno studio con Ambrosetti che dice che nei dieci anni di attività di Inuit
Gli operatori di telecomunicazioni mobile hanno potuto risparmiare costi per quindici miliardi otto
Efficienza ambientale perché grazie sempre a questo modello di business negli ultimi dieci anni si sono evitati due virgola cinque milioni di tonnellate
Di CO due
Che equivalgono a uno virgola sette milioni di voli intercontinentali romani orco
C'è anche un risparmio ambientale dal punto di vista ambientale cosa assolutamente da non sottovalutare onorevole pastorella andare su proviamo insieme lei ha dato diciamo da Dale tracce in quel mare magnum che è quello legato ai data center come si riesce a normare appunto questo grande sistema dei data center qual è la sua proposta di legge e se secondo lei si sta lavorando in maniera intelligente proprio per provare a normale a normare tutto questo settore
Ma si parlava prima di infrastrutture di intelligenza artificiale i data center sono esattamente quello giusto perché non non sapesse non sono necessariamente così visibile magari come le antenne
Del cinque jeep però sono state infrastrutture assolutamente fondamentale per permettere quella capacità computazionale
Che favorisce diciamo liberare energie dell'intelligenza artificiale la cosa paradossale
è che in questo momento non c'è un chiaro i terrorizza attivo non c'è un codice ATECO non c'era la destinazione d'uso organistico insomma per una volta lo dico da liberale che si può diminuire il numero dei leggero Fava ma anche una legge ma non per diciamo regolamentare bloccare ingessare ma al contrario perché lato sindaci lato operatori
Ci chiedono per favore dateci semplicemente un iter chiaro non abbiamo bisogno di incentivi non abbiamo bisogno di sconti non abbiamo bisogno di diciamo via privilegiata abbiamo bisogno semplicemente di avere la certezza che un data center lo posso costruire in x anni che questo il ministero competente che il Comune sa come comportarsi come e la Pro
Fosse legge che è solo in parte mia la mia proposta di legge è stata la prima ad essere depositata ma poi la maggioranza ha voluto carina mente diciamo in Commissione fare un testo unificato quindi a mia prima firma ma con tante altre proposte di legge che si sono unite
E questo sta faticosamente procedendo nell'iter parlamentare perché devo dire che il governo quindi l'atto esecutivo hanno intuito capito che questo tema un tema molto succoso si parla di miliardi di investimenti la presidente Meloni
E a ha parlato con fondi di Investimenti quelle Bitetto proprio parlando di questi di questi potenziali investimenti esteri molto molto importanti
E quindi c'è un po'una competizione in senso positivo chi ci arriva primo tra i mimi Tilman se e naturalmente noi in Parlamento che siamo arrivati in Aula
Salvo poi essere rimandati in Commissione per un tema di coperture quindi io non la do per morta diciamo è un lavoro trasversale
Con tutti i colleghi della nostra Commissione
L'importante però che questa situazione si sblocchi perché sono infrastrutture che al momento sono poche concentrate solo in una zona del Paese a proposito di e sviluppo omogenea del Paese sono infrastrutture fondamentali per il tema della resilienza della sovranità digitale
Anche in un'ottica mi spiace dirlo di potenziale guerra ibrida alle porte Corriere delle infrastrutture sul territorio nostre e ben diciamo protette è sicuramente uno dei pilastri quindi non stavo tentando e dal nostro contributo l'abbiamo previsto come Parlamento prima degli altri ci siamo svegliati prima l'importanza di queste infrastrutture e quindi ci auguriamo che in maniera sinergica naturalmente con l'esecutivo che poi li ha
La messa a terra
Riusciamo a portare a casa una normativa necessaria per sblocca re e non imbrigliare maggiori investimenti possono essere copiosi proprio riguardo agli investimenti esteri pregevole niente rimangono però il Paese è in grado di essere capace di di accertarne si parlava prima del tema Energia i data center sono molto energico di per quanto stiano migliorando nelle loro performances eccetera
Quindi il tema del nucleare si ripropone in maniera forte sì vogliamo potenziare la nostra rete elettrica non possiamo pensare di dedicare
Rio dedicarci solo le rinnovabili e quindi si porta dietro una serie di aspetti sta di talenti di si parlava di capitale umano
Certo questi centri completo e non hanno bisogno di migliaia di addetti non sono certo centri di logistica ma hanno comunque bisogno di figure molto molto specializzate specialistiche soprattutto per tutta la parte di servizi di cloud eccetera
Quindi è un indotto molto importante sono investimenti importanti con ricadute anche positive sul territorio si utilizzano aree industriali dismesse magari abbiamo l'esempio in Sardegna di una centrale a carbone riconvertita in un data center quindi può essere davvero una diciamo uno sviluppo virtuoso per il Paese può diventare una boa anche rispetto al Mediterraneo perché abbiamo tanti cavi sottomarini
Che ci raggiungono e ci raggiungono e poi arrivare un territorio dove quei centri non ci sono quindi la connettività
Passa dalle telecomunicazioni ma anche dei data center
E poi dai cittadini naturalmente assolutamente stile
Damiani l'ammodernamento del paese la digitalizzazione del paese può servire senza dubbio anche come volano per magari quella forma di educazione anche finanziaria perché magari pochi di voi hanno dimestichezza con questa appunto educazione finanziaria pochi magari riescono anche capire a percepirne le potenzialità in divenire perché secondo lei invece appunto la digitalizzazione può favorire anche questo settore
Sì necessario cioè può favorire può fare molto diciamo la digitalizza all'innovazione anche oggi perché studi lo stesso ricerche
Ci dicono che in Camponovo finanziario oggi l'Italia è uno di quei Paesi non soltanto in Europa anche nel mondo un po'nelle classifiche nei bassifondi come competenze finanziarie e qui se oggi dobbiamo affrontare il mondo digitale dobbiamo affrontare il mondo economico il mondo anche imprenditoriali corre cui interregionale un po'di conoscenze finanziari sull'importanza dell'innovazione ci aiuta tanto
Io sono stato promotore di diversi enti disegni di legge uno in particolar modo che istituisce oggi a partire quindi anche dalle scuole primarie o le ore di insieme uniche all'educazione civica di educazione finanziaria
O anche perché come dicevo in questo in questo campo sono numerosi le differenze oggi anche di genere tra quelle che sono le conoscenze finanziare degli uomini e delle donne ma anche come dicevo nel mondo dell'impresa
La maggior parte delle imprese italiane oggi sono piccole impresa a conduzione familiare e tante volte anche il Lessico finanziario l'approccio per l'imprenditore deve avere con il mondo dell'innovazione della finanza
è un è un po'in difficoltà quindi servono maggiori competenze e qui ritorniamo alle capacità delle competenze un'ulteriore mi mi riservo di legge invece quello di perché riguarda l'istituzione delle zone franche giovani sappiamo tutti cosa sono le zone franche quindi sono sono dei posti dei luoghi fisici in particolar modo dove poter insediare del delle delle imprese delle attività e poter usufruire
Per un certo periodo di tempo di quelle che possono essere agevolazioni fiscali in particolar modo zone franche giovani significa lo stesso spazio fisico anche spazio virtuale
Dove poter oggi nelle nostre città anche nell'ambito di quelli che possono essere piani di rigenerazione urbana di riconversione di capannoni industriali perché le industrie
Sempre nel nostro Paese nella nostra città sono sempre un po'meno e allora riconvertire queste attività
E in quelle aree dove appunto vengono individuate queste zone franche giovani poter insediare gruppi appunto di giovani che cominciano le attività imprenditoriali cominciano a fare impresa cominciano a mettere a frutto qual è che possono essere le idee nel mondo oggi del digitale dalla comunicazione dell'innovazione
La possibilità appunto di usufruire di una serie di agevolazioni in termini di tassazione locale di tributi di crediti fiscali start-up a anche anche loro la possibilità di agevolare e così via mettere in campo quelle che possono essere imprese giovani che poi rappresentano sicuramente il futuro del nostro Paese
Ecco Capitanio abbiamo parlato giustamente di competenze di come si può ammodernare per il meglio il paese di come poter sfruttare tra virgolette al meglio anche le capacità attivo dalla digitalizzazione che coinvolge tutto il Paese però sicuramente bisogna fare qualcosa in più che dal punto di vista culturale come si combatte la pirateria che ancora un fenomeno che talvolta viene sottovalutato e viene vista come una parte tra virgolette furba di un Paese che vuole continuare a usufruire di questa forma un'accezione negativa di furbizia
Sì la pirateria per dare tre numeri velocissimi è un dramma un cancro di questo Paese perché ogni anno Bellini dubitiamo ai giovani in cerca dodici mila posti di lavoro
Togliamo al Paese e due virgola due miliardi di fatturato danno al PIL per circa novecento milioni ogni anno se dovessimo calare proprio oggi il tema della pirateria e commesse io fuori
Da questa splendida cornice
Ruba si influsso video di questo evento
Che ha impegnato l'editore impegnati giornalista impiegato il pubblico impiegato il personale del re seggi lo trasmetterà sì sul mio canale per monetizzare in termini di visualizzazioni di pubblicità il lavoro degli altri
Non sono furbi quelli che guardano una partita di calcio suo applicazioni lo super salotto pure se guardavo guardano firmo rubano un libro
Fanno parte di una banda ben nutrita di ladri più o meno consapevoli che danneggiano interi settori ma soprattutto fanno passare il concetto che sull'on line sia tutto sia tutto lecito e tutto il Rasputin quindi posso comprare come ci ha restituito la cronaca di recente da Napolitano Storr
Pezzi di tecnologia pagandolo in banconote da cento euro senza fatturazione dichiarandolo su un canale socia al pubblicamente
Posso far credere diventerà un aspirapolvere a tre euro che ne costa trecento rubando ti tutti i tuoi dati perché la finalità di queste associazioni criminali sono fondamentalmente due vendere e rivendere i dati perché quelli che ti rendono gli abbonamenti pirata ti prendono la la carta d'identità e il codice fiscale
E i dati per poi rivenderli su altri mercati poi magari i soldi che ti fanno risparmiare sugli abbonamenti pirati sono quelli che ti rubano tramite le truffe telefoniche o saccheggiando til
Il conto correndo il corrente o o clonando tipo
La casa quindi cosa può fare il Paese può fare quello che ha fatto l'Italia che è stato il primo Paese al mondo
A introdurre giuridicamente le ingiunzioni dinamiche cioè l'ordine che la nostra autorità
Fai gli operatori telefonici perché ai contenuti che violano i saccheggiano il diritto d'autore siano abbattuti in trenta minuti siamo stati il primo Paese al mondo
Apprendo poi una lunga serie di limitazioni piacevole in questo in questo caso poi fare tanta educazione digitale non solo finanziare appunto ma anche duca azione civica digitale per spiegare che questo
è un reato prima stavamo di intelligenza artificiale se io alimenta i sistemi di intelligenza artificiale
Saccheggiando la Treccani l'Istat Mondadori o altri produttori di contenuti
Faccio s'un sacco di business miliardario non milionario con il contenuto di altri pensiamo al dramma dell'editoria dal titolo la battaglia che ha fatto
L'Autorità per riconoscere le con compenso ai giornalisti agli editori perché molti di questi sistemi ma anche delle banali chiatta forme nutrivano il loro pubblico di contenuti generati dall'alto quindi l'autorità il compito di vigilare l'abbiamo fatto
Da circa due anni sono stati più di cinquanta mila indirizza F. QD anni i piedi abbattuti dobbiamo continuare in questa strada siamo partiti dei diritti sportivi
Da poche settimane abbiamo iniziato anche comunque contenuti cinematografici
E le serie tv e quindi dobbiamo andare avanti sono arrivate le prime multe magari anche spiacevoli agli utenti finali che sono stati identificati la recente operazione la guardia di finanza etica
Ne ha identificati e chiudo oltre due mila seicento che oltre a pagare sanzioni previste dalla normativa italiana che vanno da centocinquantacinque mila euro adesso come annunciato anche la lega serie A se sub e anche
Operatori televisivi superano un processo da parte appunto dei legittimi direttore bene abbiamo finito il tempo sono d'accordo con lei bisogna sempre ricordare che questo è un reato vero e proprio non è assolutamente furbo fare quello che si fa e addirittura pan tasse Nervo
Esplicitarlo sui soci è una sui so solo che è un reato vero e proprio finito tempo esposizione ringrazio tutti i i miei relatori e ovviamente tra poco si continua con tutto il nutritissimo programma grazie a tutti quanti voi
E siamo finalmente giunti alla termine della prima parte di questo Forum di Urania avete visto tantissimi ospiti abbiamo parlato di tantissimi argomenti
Nella seconda parte ce ne saranno altrettanti ma prima di andare in pausa abbiamo un messaggio da del del vicepresidente esecutivo della commissione è uguale e Commissario europeo per la politica regionali e di coesione Raffaele Fitto prego la regia
Buongiorno a tutti mi dispiace non poter essere lì con voi oggi ma mi fa molto piacere porgervi il mio saluto e fargli i complimenti per la vostra iniziativa
Leggendo i temi su cui confronta Rete la struttura dell'evento colpisce subito la selezione degli argomenti di grandissima attualità
Ho letto che padre dei semplificazioni transizione energetica competitività innovazione tecnologica e digitale quindi in grande sintesi vi racconto cosa la commissione ha fatto e sta facendo su questi fronti
Sulla competitività alla semplificazione due facce della stessa medaglia abbiamo approvato cinque pacchetti di semplificazione Omnibus che propongono modifiche deroghe orrendi su alcuni vincoli soprattutto relativi alla rendicontazione ambientale per l'impresa
In particolare l'Omnibus su quarto introduce una nuova categoria le intese a media capitalizzazione ed estende loro i benefici oggi riservati alle piccole e medie imprese
Per quanto riguarda il mio portafoglio la politica di coesione il piano di riprese residenza abbiamo approvato una proposta di modernizzazione della politica di coesione che ha già concluso il suo iter normativo
Stiamo lavorando con tutti gli stati membri e le regioni alla revisione dei piani nazionali di ripresa residenza
Il principio è semplice la politica di coesione rappresenta un terzo del bilancio dell'Unione europea e ha l'obiettivo di ridurre le disparità tra le Regioni
I programmi dell'attuale ciclo due mila ventuno due mila ventisette sono stati negoziati tra Commissione Europea Stati membri che nel due mila diciannove due mila venti
Firmati nel due mila e ventidue l'attuazione appena iniziata tuttavia il mondo di oggi è molto diverso da quello di cinque anni fa e anche le priorità dei territori sono cambiate
Abbiamo fatto quindi una previsione che consente di ridefinire quei programmi che non sono più attuali
Dando agli Stati abbia delle regioni la prossima di Randy risale ridistribuire risorse la politica di coesione verso nuovi ambiti strategici in base alle proprie esigenze
E noi ambiti strategici che abbiamo individuato sono cinque la competitività le politiche abitative la difesa la transizione energetica la gestione delle risorse idriche
Mi sembra che ci sia una forte coerenza tra le vostre riflessioni di oggi e le priorità strategiche individuate a livello europeo
Con questa revisione abbiamo inoltre allargato il concetto di sviluppo regionale legandolo alla competitività e a quei temi che in tutta Europa sono emersi come priorità ma per i quali non esiste una ricetta universale
Si deve comuni ma soluzioni tre ghettizzati sulla base delle specificità territoriali
Tutto questo con un unico grande obiettivo costruire un'Europa delle Regioni prospera dove ogni cittadino abbia il diritto se lo deciderà di restare a vivere costruire il proprio futuro nel luogo che considera la propria casa
Vi auguro buon lavoro e spero davvero di incontrarvi presto ad una prossima occasione
E lo avete sentito lo ringraziamo il bis presidente
Affittò per come dire aver voluto contribuire a questa importante rassegna con un messaggio nonostante i mille impegni allora come vi ho anticipato noi andiamo in pausa dopo la pausa ci saranno tantissime altre discussioni apriremo con un'intervista del ministro della pubblica amministrazione Zangrillo e poi si parlerà ancora di mobilità di agricoltura e tanto altro
Vero avevo detto questa mattina non vi lasceremo da soli perché a tenervi compagnia ci sarà come sempre resterà il nostro Gianluca Lambiase con tanti altri ospiti e magari qualche retroscena
Ovviamente noi siamo
Ci torneremo prestissimo come sempre su tutti i nostri canali lo ricordo il due sessanta del digitale terrestre ma anche su tutte le principali piattaforme internazionali dei nuovi canali fast Channel Samsun tipi Plas Racco tendenti fu tie tant'e l'ex dopo la pubblicità tornate contro Gianluca Lambiase
Né di Bube intonati sul Main Stage del primo Urania policy Business Forum l'evento voluto promosso dal nostro canale per alimentare il dialogo il dibattito tra istituzioni e in prese in questo spazio hanno i dedicato parliamo di pubblica amministrazione e lo facciamo con la massima istituzione in campo in questo settore e quindi diamo il benvenuto a Paolo Zangrillo ministro della Pubblica amministrazione semplificazione e innovazione benvenuto ministro
Buon pompo un pomeriggio tutti grazie
Allora parliamo di pubblica amministrazione quindi vale a dire dello strumento strategico per il funzionamento dello stato ministro dall'altra parte c'è un'utenza fatta di cittadini e soprattutto anche di impresa che sono un po'il nostro targhette di riferimento proprio per raccontare loro
Come quanto le istituzioni fanno per andare incontro un po'le loro istanze allora io partirei un po'con quello che è il tema chiare di questa intervista un poco il tema chiave di questo momento che lei da ministro sta vivendo vale dire la riforma in atto della pubblica amministrazione dove la parola chiave è una semplificazione
Meno burocrazia che poi si traduce in maggiore crescita ci vuole dire cosa state facendo cosa è stato fatto e cosa state facendo
Bene diciamo che effettivamente il termine semplificazione è un termine che viene spesso evocato quando si parla di pubblica amministrazione
Quindi non sono il primo ministro a cimentarmi su questo tema direi che di pur di di pubblica amministrazione che deve semplificare si parla da trent'anni e diciamo che spesso è successo il contrario della semplificazione cioè spesso la la la complessità di norme e procedure regola venti leggi
Ha trasformato la complessità in in complicazione e questo si è tradotto poi una percezione da parte dei nostri utenti cittadini imprese della pubblica amministrazione come un'organizzazione che invece che semplificare loro la vita
Diciamo la di diventa un ostacolo diventa un ostacolo all'attività tipica di impresa diventa un fastidio o comunque diciamo una nel un qualcosa da da da affrontare con grande cura e con grande attenzione da parte dei dei cittadini allora la pubblica amministrazione effettivamente è un'organizzazione molto complessa
Sono tre quattro tre virgola quattro milioni di persone
Un'organizzazione multiforme un'organizzazione che è dislocata in territori in territorio di Diversi e effettivamente semplificare non è una cosa banale e quindi non bisogna non bisogna neanche
Incorrere nell'errore di pensare che il tema della semplificazione sia semplicemente una diciamo una un un cimento di di chi si occupa di diritto amministrativo di chi ha esperto di IED e ministri di diritto amministrativo e quindi può nel chiuso del proprio ufficio
Semplificare la il rapporto tra noi e e i nostri utenti la semplificazione invece un un tema che va affrontato un avendo in mente che chi deve godere poi del di di questo attività di semplificazione delle percepirne effettivamente il il risultato e io credo che l'errore che scherza che si è commesso comunque la diciamo il metodo che si è utilizzato nel passato effettivamente non ha tenuto conto del fatto che la voce del cliente è importante la voce del cliente è fondamentale cosa intendo dire con questo intendo dire che spesso si è affrontato il tema della semplificazione amministrativa
Facendolo con un approccio autoreferenziale cioè nel chiuso dei nostri uffici dando spazio ai nostri esperti e chiedendo i nostri esperti di cercare di comprendere quali sono le norme che vanno un eliminate quali sono le norme che vanno semplificate quali sono le norme nuove che vanno che vanno create e quindi con una V con un lavoro fatto diciamo in una logica di il laboratorio
Ciò che stiamo cercando di fare noi ha un approccio un po'diverso e cioè proprio tenendo conto del fatto che poi il risultato della semplificazione e qualcosa che deve essere percepito dall'utente siamo andati dall'utente
E cioè abbiamo avviato un percorso che coinvolge i cittadini e le imprese nell'attività di di semplificazione all'inizio del due mila ventitré
Abbiamo avviato un percorso che si chiama facciamo semplice d'Italia abbiamo visitato finora diciotto regioni
Nel visitare queste regioni abbiano incontrato le istituzioni territoriali anche perché dobbiamo tener conto del fatto che norme e procedure vengono prodotte non soltanto a livello nazionale ma anche sui territori e quindi dobbiamo anche qui mettere in connessione ciò che produciamo a livello normativo al centro rispetto a ciò che invece produciamo in pezzi in periferia quindi abbiamo coinvolto le istituzioni territoriali abbiamo coinvolto le associazioni di categoria i rappresentanti delle imprese
E le semplificazioni che abbiamo realizzato in questi tre anni ne abbiamo realizzate circa trecento di queste trecento duecentosessantuno le abbiamo portate in Commissione europea che ce le ha approvate di parlo dico di Commissione europea perché uno degli obiettivi del piano nazionale di ripresa resilienza e la semplificazione di seicento procedura amministrative entro il due mila ventisei quindi diciamo che siamo a metà dell'opera però la cosa significativa
E che queste semplificazioni sono semplificazioni che non abbiamo realizzato noi nel nel negli uffici ma le abbiamo condivise con gli utenti attraverso questo percorso facciamo semplice d'Italia e attraverso poi un portale la tua voce conta con il quale abbiamo chiesto i cittadini di indicarci quali sono i mal di pancia che avvertono quando dialogano con con Noemi ecco lei duecentosessantuno procedure che ci sono state approvate dalla Commissione europea
Sono risultato di questo di questo lavoro e quindi auspicabilmente sono riconoscibili dai nostri utenti perché le abbiamo realizzate le abbiamo realizzate insieme quindi direi che il il lavoro di semplificazione che è un lavoro enorme e che evidentemente non terminerà con il piano nazionale di ripresa e resilienza
è un lavoro che richiama la necessità di una attività di squadra un'attività di di teen
Dove non dobbiamo mai dimenticare che poi il risultato del nostro lavoro è un risultato che deve essere riconosciuto da chi deve poi godere della Bil della semplificazione e quindi penso che da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti rispetto le esperienze le esperienze precedenti devo dire che i ritorni che stiamo avendo soprattutto dal sistema impresa
Su quello che abbiamo fatto insieme sono ritorni molto solitone molto positivi abbia lavorato su diversi comparti
Abbia lavorato su comparto Dell'Artigianato del commercio
Delle telecomunicazioni della dell'ambiente abbiamo prodotto un importante legge sui controlli sull'impresa che è un altro passaggio molto rilevante e molto sentito dal sistema impresa perché i controlli che vengono svolti dagli enti
Un dagli enti pubblici verso il sistema impresa sono sì sono spesso dei controlli
Molto invasivi sono controlli che spesso intralciano l'attività tipica Din Din prese quindi anche sul tema dei controlli abbiamo molto semplificato la materia cercando di venire incontro al sistema impresa ma soprattutto cercando di evitare di chiedere ai nostri utenti
Delle informazioni che sono già nella disponibilità della pubblica amministrazione quindi insomma
Direi che il lavoro che stiamo facendo ci sta dando soddisfazione non tanto perché pensiamo di aver fatto un buon lavoro ma quanto perché ritorni che stiamo avendo dagli utenti sono ritorni positivi questa che lei ha raccontato
Si può dire folle ce lo ha detto affetti la vera novità di questo metodo che è stato che è stato applicato cioè questo questo ascolto e il fatto che questa riforma Senato sostanzialmente dal basso
Una cosa che le volevo chiedere a proposito di questa attività di ascolto avete fatto ecco principalmente dalle imprese quali dal mondo dell'impresa quali imputo sono arrivati che poi avete
Positivamente accolto nel vostro processo di riforma le chiedo su questo ha risposto a breve così poi ci avviamo anche molto molto brevemente ebbe diciamo che
La il sistema impresa
Ma devo dire che poi anche i cittadini quello che reclamano una pubblica amministrazione invasiva una pubblica amministrazione
Una pubblica amministrazione che non è capace
Di gestire in modo corretto
Una moltitudine di dati che sono già nella sua disponibilità e quindi sistema impresa per esempio lamenta al fatto che mi riferiscono alla al funzionamento degli sportelli degli sportelli unici sportello unico dell'attività produttive sportello unico del dell'edilizia succede che un'impresa che ha diverse allocazioni produttive
Distribuite su province diverse o su regioni diverse
Deve sottostare a delle a dei controlli è a delle richieste da parte della pubblica amministrazione differenti territorio per territorio
E spesso con riferimento a dati che sono già nella disponibilità della pubblica amministrazione e quindi il primo vero grande lamento del sistema impresa e ci state facendo perdere tempo perché ci chiedete
Di fare un'attività che è molto dispendioso dal punto di vista del tempo quindi tempo un suo Menga
Per avere la disponibilità di dati che sono già nella vostra disponibilità questo richiama la necessità di avere delle banche dati interoperabili queste l'altra grande
E l'altro grande tema che con la semplificazione dobbiamo affrontare e cioè fare in modo che le banche dati della pubblica amministrazione
Dialoghino tra di loro siano interoperabili in modo che l'impresa alla quale viene chiesto una un certo dato abbia certezza del fatto che quel dato è un dato che non è nella disponibilità delle nostre banche dati e quindi deve essere deve essere fornito quindi diciamo che quello che chiede oggi sistema impresa e non fateci fare
Non fateci fare le stesse cose più volte perché succede che un'impresa per esempio a dei controlli da parte di enti controllanti Diversi magari nella stessa settimana che chiedono le stesse che arrivando a alla a a svolge l'attività di controllo chiedono le stesse cose
Ma guardi ministro questo mito approvo il il la per la domanda successivo del che le volevo fare perché queste procedure semplificate
Chiaramente voi necessitano di essere conosciute dagli utenti cioè cittadini e imperiese su questo cosa cosa state facendo cosa avete niente quale linea lei ha fatto un'osservazione interessante perché
Una cosa di cui ci siamo accorti questo soprattutto con riferimento ai cittadini piuttosto che al sistema impresa e che molto spesso le semplificazioni che realizziamo non sono conosciute i cittadini e quindi non non riescono a fruirne per cui ci siamo posti il problema di come rendere disponibile in modo semplice quindi con un'accessibilità immediata
Le tutta l'attività di semplificazione che abbiamo realizzato e
Alla fine di questo mese quindi mancano una decina di giorni sarà disponibile un nuovo portale che si chiama che si chiama Italia semplice e questo portale consentirà a cittadini e imprese quindi a chiunque
Attraverso qualche semplice clic con lo smartphone di avere disponibilità di tutte le semplificazioni che abbiamo realizzato quindi un portale organizzato per comparti quindi per comparti di attività quindi ci sarà un comparto artigianato comparto industria un comparto commercio un comparto ambiente un comparto fonti energie rinnovabili e per ciascuno di questi comparti
Sarà possibile accedere in modo molto semplice alle semplificazioni realizzate come una spiegazione che ci dirà qual era la normativa previgente e qual è la nuova la nuova disciplina quindi diciamo uno uno strumento molto agile molto molto semplice che rende quindi trasparente rende immediata l'attività che stiamo svolgendo che è un'attività che mi rendo conto è anche molto complessa da da da da acquisire perché stiamo parlando intanto di centinaia di né di semplificazione che fanno riferimento a comparti
Diversi è chiaro che non potendo disporre di uno strumento che ne consente in modo semplice di accedere a quelle che interessano me e che interessano comparto di mia di mia competenza capisco comprendo che l'imprenditore o il cittadino si possa perdere in questa in questo ginepraio questo strumento questa questo portale quindi consentirà in modo molto semplice di poter avere delle risposte immediate
Per avviarci a conclusioni ministro altra domanda io lo volevo fare sulla formazione allora tutto questo di cui lei ci sta parlando
Ci cc suggerisce un'immagine no il o o meglio il cambiamento di un'immagine di solito nell'immaginario collettivo c'è il cliché del della pubblica amministrazione come qualcosa di
Di vetusto qualcosa di
Di lento invece quello che sta succedendo è proprio anche a livello culturale e cercare di rimodellare queste immagini in questo quanto è stato anche utile formare e gli addetti della pubblica amministrazione lei più volte ha parlato ho usato un'espressione cioè della formazione non solo in questo ambito penso che possa essere estesa un po'a tanti altri comparti formazione intesa come un investimento non con una spesa che intende
Allora guardi io penso che l'epoca che stiamo vivendo un'epoca che ci costringe a considerare la
La formazione come una leva strategica per qualsiasi organizzazione l'epoca che stiamo vivendo è l'epoca della digitalizzazione della quarta rivoluzione industriale
è un'epoca che è contraddistinta da approfondire continui cambiamenti
C'è un'innovazione tecnologica veramente molto rapida molto molto veloce e quindi questo significa che non non prendere in considerazione la necessità di garantire Apps Schilling re skilling alle persone che operano nell'organizzazioni significa perdere contatto con la con la realtà
Io sono arrivato alla guida del dicastero nell'ottobre del due mila ventidue e mi sono preoccupato di comprendere quanto fosse lo sforzo formativo della pubblica amministrazione verso i suoi dipendenti
E ho fatto un'amara scoperta che quella che mi ha impedito di dormire sonni tranquilli nei mesi successivi perché alla fine del due mila ventidue il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di sei ore all'anno io uso dire quando mi interrogano su questo tema che
Dedicare sì ora l'anno alla formazione della più grande organizzazione italiana perché siamo il le pubbliche stazioni più grande datore di lavoro italiano ed è un'organizzazione
Fondamentale per il funzionamento dalla macchina statale ecco France dedicare sì ora la non approvazione significa
Diciamo avviarsi ad un percorso di lenta eutanasia della della del del della pubblica amministrazione e quindi mi sono molto dedicato insieme al mio team alla formazione
Intanto assegnando un obiettivo chiaro ai dirigenti che sono i gestori delle persone gestore del capitale umano scendiamo a chiusura ministero quindi significa dedicare esiti e a dedicare almeno quaranta ore all'anno la formazione che per me il minimo il minimo sindacale e poi abbiamo lavorato anche qui utilizzando le tecnologie le nuove tecnologie
Per cercare di fornire dei percorsi formativi
Vero ucciderà Pedis Marta abbiamo rivitalizzato nostro portale digitale Silla bus e stiamo realizzando nelle diverse regioni italiane degli Abba formativi
In collaborazione con le Università del territorio con il sistema con il sistema impresa con le istituzioni M. territoriali insomma diciamo che abbiamo rimesso al centro
Della nostra attenzione in termini di gestione del capitale umano la formazione e questo ci sta portando dei risultati importanti perché oggi siamo a settembre del due mila venticinque sette Enti cinque siamo passati da sei ore a trentasette ore di formazione pro-capite quindi significa che anche noi stiamo incominciando a comprendere come dedicare Risorse dedicare tempo la formazione e strategico per il per la nostra organizzazione
Ministro lei la ringrazio molto continueremo sul nostro canale a raccontare a documentare l'andare avanti di questo processo di riforma grazie per questo approfondimento grazie a voi per averci seguito Lignano pubblicità
E di Urania con il nostro forum dedicato alle imprese alle istituzioni Sempre indiretta da villa molte cose che sono in compagnia del vicepresidente del Senato Licia Ronzulli benvenuta grazie grazie scusate il ritardo ma questa volta
Lo possiamo dire ad alta voce e colpa di ITA che ha fatto un'ora di ritardo noi speravamo tutti che dopo la joint con Lufthansa queste cose invece
Continuiamo pompa negli qualcuno che deve sapere non c'è non c'è un problema non ci siamo organizzati alla perfezione anche se stiamo indiretta lei doveva essere come stamani nel turca dedicato alla salute abbiamo parlato tanto di prevenzione di equità di innovazione
Abbiamo sviscerato quella che poteva essere l'asta Anita del futuro
Tra pubblico e privato su questo vorrei una una sua opinione c'è quanto è importante la collaborazione tra pubblico e privato per cioè garantire una sanità più sostenibile ed equa
Ma allora il nostro servizio sanitario nazionale è uno dei pilastri della Repubblica questo lo dobbiamo ricordare sempre ha garantito cure gratuita e accessibile a tutti ed è stato se vogliamo che il fiore all'occhiello anche molto invidiato
Fuori dai nostri confini nazionali è vero oggi sistema vive difficoltà serie liste d'attesa al pronto soccorso in affanno e anche presi da fanno carenza di personale sono una fotografia che però e figlia tagli lineari negli ultimi vent'anni di qualsiasi colore politico
E di una organizzazione una programmazione forse miopi
E allora
Le parole usate per il vostro pane che lei citava ci possono aiutare a inquadrare meglio la situazione di oggi per me è la prevenzione è sicuramente il primo pilastro perché ed è quello che può davvero cambiare la traiettoria del nostro sistema non è solo un tema sanitario ma è un investimento sociale o ogni euro speso in prevenzione significa meno ricoveri meno sofferenza meno costi per il sistema
Parliamo di screening
Regolari di campagne di educazione alla salute di medicina di prossimità di telemedicina nelle case dei cittadini
Soprattutto nelle zone elementi più disagiate e periferici aperto questo ne parla le faccio un esempio il diabete per esempio non diagnosticato trascurato
Al sistema sanitario costa tre mila euro l'anno per le complicanze se invece la malattia evolve l'insufficienza renale o cardiopatia i costi arrivano addirittura a superare ai venti mila euro l'anno e provate di a Paul moltiplicare per tutti i pazienti diabetici
Lo stesso vale per le malattie cardiovascolari perché un infarto costa decine di migliaia di euro tra ricovero intervento riabilitazione mentre la campagna efficace di prevenzione sull'ipertensione sull'obesità sul colesterolo
Può ridurre di oltre il trenta per cento questi e venti con un risparmio enormi per lo Stato ovviamente anche un beneficio incalcolabile per i cittadini
Poi ci sono
Devo dirlo i vaccini un'altra forma di prevenzione forse la più grande rivoluzione della medicina moderna pensiamo all'influenza che ogni ogni anno in causa otto mila decessi oltre due milioni di giornate di lavoro perse perché non è che l'economia si fa si va anche calcolando i costi delle giornate di lavoro perse
La vaccinazione io l'ho sempre detto non è mai una Spesal è una polizza di salute collettiva che protegge i più fragili e Libera Olimpia Rip risorse per altre cure
Della prevenzione fa parte anche la ricerca meglio
La ricerca è il cuore per gli Spurs anche della prevenzione da un investimento in salute e risparmio vedi sopra il secondo pilastro da voi citato è l'equità non si può dipendere
La salute non può dipendere dal reddito o come dico io dal capo di residenza no per questo il governo ha messo in campo fondi straordinari per abbattere le liste d'attesa ha rafforzato il pronto soccorso con incentivi dedicati
Ha ampliato le borse di specializzazione ha stabilizzato personale medico e infermieristico perché equità significa come dicevo prima che in ogni angolo d'Italia dal grande ospedale metropolitano al piccolo ambulatorio di provincia un cittadino deve sentirsi tutelato allo stesso modo e poi il terzo pilastro
Che all'innovazione e quindi non possiamo immaginare una sanità di domani senza digitalizzazione telemedicina e intelligenza artificiale e poi arrivo al punto cruciale da lei citato prima il rapporto fra pubblico e privato e conclude proprio su questo diciamo su quest'ultimo pilastro che le aziende fanno assolutamente che ad esempio è stato visto come un compie una cosa ideologica fecero ce le strutture accreditate
Oggi aiutano servizio sanitario nazionale non si tratta solo di garantire tempi più rapidi ma queste strutture già con un ruolo strategico nella continuità delle cure nella gestione
Dei picchi di domanda nella sperimentazione nell'innovazione terapeutica insomma il pubblico resta garante deve recarsi restare garante del diritto della salute
Ma il privato convenzionato non è un sostituto ma un prezioso alleato secondo me che rende il sistema più resilienza e più efficiente e più vicino ai cittadini cioè non dobbiamo vederle come due sanità
Ma come un'unica sanità integrata capace di rispondere meglio ovviamente le sfide attuali e future e a proposito di intelligenza artificiale giacché me l'ha citata oggi si è parlato
Di intelligenza artificiale non tanto quanto avrei voluto e quindi approfitto della sua presenza perché sta diventando sempre di più uno strumento
Fondamentale per la diagnosi per il trattamento anche per la gestione delle risposte nel sistema
Sanitario tra rischi e opportunità come si riesce ad integrare correttamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per prendere questo
Sistema sanitario più performante
Dunque l'intelligenza artificiale
Non è fantascienza e già qua e già nella nostra vita ed egli era nei nostri ospedali nella vita ai nostri cittadini quindi sono strumenti che sono in grado di analizzare immagine che che con grande precisione
Supportare i medici nella diagnosi precoce personalizzare le terapie sulla base del profilo genetico e clinico del paziente
Pensiamo ad esempio al cancro al polmone algoritmi avanzati possono individuare noduli maligni con una precisione fino al novantaquattro per cento anticipando la diagnosi di mesi rispetto all'osservazione umana no allora questo si traduce in riduzione dei ricoveri anche del trenta per cento salvando vite e risparmiando migliaia di euro per paziente oppure consideriamo le malattie croniche come dicevo prima il diabete o lo scompenso cardiaco il monitoraggio remoto basato sull'intelligenza artificiale permette di prevenire complicanze e ricoveri a culti che costano molto di più riducendoli fino anche qui al trenta per cento e quindi risparmiando mediamente tre cinque mila euro a paziente all'anno
Anche la gestione delle liste d'attesa beneficia dell'intelligenza artificiale oggi perché sono sistemi avvilente predittivi che possono ottimizzare turni prenotazioni riducono i tempi di attesa del venti venticinque per cento
Anche con tantissimi pazienti visitati in più e senza aumentare il personale
E poi ci sono le applicazione della telemedicina messo mano quindi con il follow up postoperatorio con un controllo della terapia
Antico gruppo anticoagulante a distanza quindi anche in questo caso riduzione del venti per cento delle visite in ospedali no quindi anche decongestionamento dell'ospedale
Come tutte le opportunità ci sono i rischi e le responsabilità il primo ovviamente dipende cioè sono la protezione dei dati sensibili e in sanità è fondamentale
Informazioni sanitarie genetiche perché non possono essere gestite senza regole ed queste regole devono essere rigorose pace l'affidabilità dell'algoritmo cioè un software può sbagliare non deve mai sostituire il medico uno
Ma affiancarlo supportarlo e poi c'è la sfida culturale introdurre intelligenza artificiale significa formare professionisti costruire competenze nuove insomma integrare
La tecnologia senza perdere il valore umano della cura l'Italia sta muovendo passi concreti sporge Progetti se selezionati applicazione della telemedicina ovviamente potenziata protocolli di ricerca avanzata
Parlamento approvato mercoledì questa legge sull'intelligenza artificiale che definisce una cornice chiara e sicura la tutela dei dati come dicevo prima la supervisione di esperti qualificati
Regole per l'uso negli ospedali e nel fascicolo sanitario elettronico la sfida è molto chiara
Cioè ne dobbiamo far sì che l'intelligenza artificiale non sostituisca mai medico come dicevo prima me lo deve potenziare permettendo ovviamente cure più rapido e più precise e più personalizzate
No tra l'altro poi ha usato una parola che mi piace molto decongestionamento decongestionamento del degli ospedali dei prestiti ospedalieri decongestionamento anche delle delle pratiche di pensiamo al disbrigo delle pratiche quotidiane che ogni giorno i medici devono assicurare non ce li tolgono tantissimo tempo
Senta Presidente non ho tempo
A professionisti che dovrebbero utilizzare quel tempo per curare diedero no in corsia e non dietro un foglio biancospino Macconi
Senta Presidente usciamo un attimo fuori dal dal perimetro di di questa chiacchierata però non posso non chiederglielo o in primis come donna e in secundis da giornalista
Lei è stata recentemente vittima di Revenge sforna e differite intanto come ha vissuto questa questa vicenda da politica da madre da donna
E quali domande si è posta e quali risposte proverà a dare
Ma allora io no metterà insieme
Donna madre e politica perché in quanto donna cioè ovviamente mi sono sentita particolarmente attaccata è una sorta di violenza
Che arriva potentissima no perché la violenza fisica arriva potente e stenti dolore fisico ma l'impotenza che si prova nel vedere la tua immagine distorta manipolata e dove tu non puoi davvero fare nulla e vederla
Replicata in migliaia e migliaia di siti
è una cosa che psicologicamente ti toglie il sonno no quindi credo fu quello che ho provato io l'abbiano provato non solo le mie colleghe sono quest'estate come sapete se ne è parlato parecchio
Però lo hanno provato le tante lo provano le tante donne che magari nel silenzio delle quattro mura vengono anche semplicemente ricattati e psicologicamente per l'utilizzo di di immagini in questo caso si parlava di di pecche e se me lo consente sul di Peck
Abbiamo provato dare dal punto di vista giuridico una risposta e l'abbiamo data mercoledì scorso perché abbiamo ho sottoscritto una pagina storica per il taglia digitale e quindi non è soltanto un disegno di legge è un atto di civiltà
La Costituzione digitale nel nostro Paese e l'intelligenza artificiale come abbiamo visto può salvare vite può rivoluzionare la sanità rinnovare il lavoro l'istruzione ma può anche essere uno strumento di violenza
Soprattutto come dicevamo prima verso le donne no l'abbiamo visto in questi mesi quest'estate il DPF eccolo dimostrano in modo tragico Olly Murs
Volti voci immagini manipolate DC talmente per umiliare intimidire diffamare
Persone reali ridotte ad oggetti vittime di aggressioni invisibili ma profondamente devastanti e dietro queste azioni
Ci sono i cosiddetti Leonida tastiera acronimi convinti di poter ferire di distruggere vite senza conseguenze ecco non è un danno virtuale
E reale questo dando la vita di chi subisce cambiar viene ferita
La reputazione e la carriera la serenità come dicevo prima e non ci dormivo la notte tutto può essere messo a rischio e quindi oggi grazie a questa legge chi crea di feto per offendere umiliare
O ledere l'onore altrui commette un reato e rischia fino a cinque anni di carcere questa cosa va detta va comunicata è un segnale potente perché la dignità delle persone non è negoziabile neanche nell'era digitale quindi nessuno più si può nascondere bisogna però raccontarlo utilizzare anche questa legge per dire che cosa rischiano anche per in qualche modo
Cioè crea un deterrente non è l'ora ci penserà scoraggiare magari uno ci pensa due volte prima di schiacciare il tasto invio perché come racconto tante volte agli studenti
Nelle scuole che appunto e quello è il primo la prima fascia che bisogna condannarci a quando si schiaccia il tasto invio cioè è è anche quello è un attimo che quella un'azione potentissima perché da quel tasto in vivo lì non si torna più indietro una volta che l'immagine entra nel mare della liberazione della Rete quell'immagine non è più hutu a e allora
Ragazze che magari tante volte inconsapevoli
Si fanno qualche foto
Non saprei come definirla ammiccante o se se non si rendono conto che quell'immagine di non è più loro è di chiunque la voglia prendere manipolare la e non si perde memoria nella Rete nulla viene mai perso quindi consapevolezza
Sanno ragazzi e le ragazze a lo ieri anche un po'più di educazione da parte degli adulti
Grazie davvero tantissimo alle sorridente destinato di Sarov grande soprattutto grazie Urania tv per questa opportunità grazie e noi torniamo tra qualche istante dopo la pubblicità sempre qui in diretta da Mila molte cose

più argomenti meno argomenti