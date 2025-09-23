Prima edizione dell’Urania policy & Business Forum

Intervengono, tra gli altri: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei deputati), Gian Marco Centinaio (Vice Presidente del Senato), Matteo Salvini (Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Alessandro Giuli (Ministro della Cultura), Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo … della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione), Valentino Valentini (Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Robert Giovanni Nisticò (Presidente Agenzia Italiana del Farmaco), Marcello Gemmato (Sottosegretario al Ministero della salute), Alberto Barachini (Sottosegretario all’Editoria e all’Informazione), Matteo Perego di Cremnago (Sottosegretario al Ministero della Difesa), Massimo Bitonci (Sottosegretario al Ministero delle imprese e del made in Italy), Isabella Rauti (Sottosegretaria al Ministero della Difesa), Carlo Calenda (Segretario di Azione), Maurizio Lupi (Presidente Noi Moderti), Maria Elena Boschi (Capogruppo Italia Viva alla Camera, Commissione Affari Costituzionali), Nicola Maione (Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena, Vice Presidente ABI), Fabio Cerchiai (Presidente BPER Banca), Mario Valducci (Presidente INVIMIT), Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura), Gianluca Artizzu (Amministratore Delegato Sogin).
leggi tutto
riduci
-
Gaia De Scalzi
giornalista9:15 Durata: 1 min 48 sec
-
Edward Llewellyn
ambasciatore del Regno Unito in Italia9:16 Durata: 5 min 49 sec
-
Giampiero Zurlo
presidente di URANIA Media9:22 Durata: 14 min 16 sec
-
Pausa9:36 Durata: 3 min
-
Claudio Velardi
direttore del quotidano Il Riformista9:39 Durata: 4 min 22 sec
-
Vinicio Peluffo
vicepresidente Commissione trasporti, Camera dei deputati, Pd9:44 Durata: 5 min 23 sec
-
Luca Squeri
deputato, responsabile Dipartimento energia di Forza Italia9:49 Durata: 8 min 7 sec
-
Fabrizio Iaccarino
responsabile Affari Istituzionali Italia Enel9:57 Durata: 7 min 45 sec
-
Gian Luca Artizzu
amministratore delegato della SoGIN SpA10:05 Durata: 8 min 25 sec
-
Giulio Terzi di Sant'Agata
senatore, Presidente della 4ª Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato della Repubblica10:13 Durata: 12 min 26 sec
-
Pausa10:26 Durata: 4 min
-
Claudio Velardi
direttore del quotidano Il Riformista
Valentino Valentini
vice ministro delle Imprese e del Made in Italy10:30 Durata: 18 min 14 sec
-
Pausa10:48 Durata: 4 min
-
Gaia De Scalzi
giornalista
Giorgio Mulè
vicepresidente Camera dei Deputati10:52 Durata: 17 min 2 sec
-
Pausa11:09 Durata: 3 min
-
Gaia De Scalzi
giornalista11:12 Durata: 1 min 9 sec
-
Maria Elena Boschi
deputata, presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati11:13 Durata: 4 min 10 sec
-
Massimiliano Bindi
amministratore delegato Abbott11:17 Durata: 3 min 15 sec
-
Fulvia Filippini
country Public Affairs Head Sanofi11:21 Durata: 3 min 6 sec
-
Maria Elena Boschi
deputata, presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati11:24 Durata: 4 min 40 sec
-
Fulvia Filippini
country Public Affairs Head Sanofi11:28 Durata: 3 min 1 sec
-
Massimiliano Bindi
amministratore delegato Abbott11:31 Durata: 1 min 52 sec
-
Pausa11:33 Durata: 3 min
-
Gaia De Scalzi
giornalista11:36 Durata: 1 min 30 sec
-
Maria Rosaria Campitiello
capo del Dipartimento Prevenzione, Ricerca e Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute11:38 Durata: 2 min 24 sec
-
Francesco Zaffini
presidente 10ª Commissione Affari sociali, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato11:40 Durata: 1 min 46 sec
-
Guido Liris
capogruppo FdI Commissione Bilancio, Senato11:42 Durata: 3 min 16 sec
-
Elena Murelli
senatrice, membro della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato11:45 Durata: 2 min 14 sec
-
Beatrice Lorenzin
co-promotrice Intergruppo Parlamentare per le Neuroscienze e l'Alzheimer11:48 Durata: 3 min 16 sec
-
Fabrizio Celia
amministratore Delegato di argenx11:51 Durata: 3 min 20 sec
-
Palou Ramón de Comasema
general Manager Merck Italia11:54 Durata: 2 min 43 sec
-
Francesco Zaffini
presidente 10ª Commissione Affari sociali, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato11:57 Durata: 4 min 12 sec
-
Fabrizio Celia
amministratore Delegato di argenx12:01 Durata: 2 min 55 sec
-
Guido Liris
capogruppo FdI Commissione Bilancio, Senato12:04 Durata: 2 min 57 sec
-
Maria Rosaria Campitiello
capo del Dipartimento Prevenzione, Ricerca e Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute12:07 Durata: 2 min 45 sec
-
Beatrice Lorenzin
co-promotrice Intergruppo Parlamentare per le Neuroscienze e l'Alzheimer12:10 Durata: 3 min 50 sec
-
Elena Murelli
senatrice, membro della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato12:13 Durata: 2 min 22 sec
-
Palou Ramón de Comasema
general Manager Merck Italia12:16 Durata: 2 min 58 sec
-
Pausa12:19 Durata: 8 min
-
Davide Vecchi
direttore Editoriale Agenzia DIRE
Alberto Barachini
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria12:27 Durata: 18 min 20 sec
-
Pausa12:45 Durata: 4 min
-
Claudio Velardi
direttore del quotidano Il Riformista
Claudio Calenda
segretario di Azione12:49 Durata: 17 min 3 sec
-
Pausa13:06 Durata: 4 min
-
Andrea Giambruno
giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano13:10 Durata: 1 min 18 sec
-
Giulia Pastorella
vicepresidente di Azione e Capogruppo in Commissione Trasporti, Camera13:11 Durata: 1 min 47 sec
-
Massimiliano Capitanio
commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni13:13 Durata: 3 min 5 sec
-
Dario Damiani
senatore, capogruppo in Commissione Bilancio13:16 Durata: 3 min 36 sec
-
Michelangelo Suigo
direttore della comunicazione esterna INWIT13:20 Durata: 3 min 36 sec
-
Giulia Pastorella
vicepresidente di Azione e Capogruppo in Commissione Trasporti, Camera13:24 Durata: 4 min 47 sec
-
Dario Damiani
senatore, capogruppo in Commissione Bilancio13:28 Durata: 3 min 13 sec
-
Massimiliano Capitanio
commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni13:32 Durata: 5 min 7 sec
-
Pausa13:37 Durata: 3 min
-
Intervento video di Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione13:40 Durata: 4 min 49 sec
-
Pausa13:44 Durata: 54 min 50 sec
-
Alessandro Caruso
giotrnalista
Paolo Zangrillo
ministro della Pubblica Amministrazione14:39 Durata: 18 min 15 sec
-
Pausa14:58 Durata: 3 min 50 sec
-
Alessandro Caruso
giotrnalista
Paolo Zangrillo
ministro della Pubblica Amministrazione15:01 Durata: 1 min 5 sec
-
Renato Loiero
consigliere per le Politiche di Bilancio della Presidente del Consiglio dei Ministri15:02 Durata: 5 min 1 sec
-
Costanzo Della Porta
senatore, Sindaco San Giacomo degli Schiavoni15:08 Durata: 3 min 43 sec
-
Agostino Santillo
vicepresidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici15:11 Durata: 3 min 58 sec
-
Tiziana Carpinello
presidente di UNIONSOA15:15 Durata: 5 min 31 sec
-
Renato Loiero
consigliere per le Politiche di Bilancio della Presidente del Consiglio dei Ministri15:21 Durata: 2 min 8 sec
-
Costanzo Della Porta
senatore, Sindaco San Giacomo degli Schiavoni15:23 Durata: 1 min 13 sec
-
Agostino Santillo
vicepresidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici15:24 Durata: 1 min 23 sec
-
Tiziana Carpinello
presidente di UNIONSOA15:25 Durata: 3 min 1 sec
-
Pausa15:28 Durata: 3 min 57 sec
-
Gaia De Scalzi
giornalista
Licia Ronzulli
vice presidente del Senato15:32 Durata: 15 min 22 sec
-
Pausa15:48 Durata: 5 min 7 sec
-
Davide Vecchi
direttore Editoriale Agenzia DIRE15:53 Durata: 55 sec
-
Eliana Longi
deputata, membro della Commissione trasporti15:54 Durata: 3 min 31 sec
-
Fabio Pressi
presidente di Motus E15:57 Durata: 3 min 30 sec
-
Italo Folonari
vice Presidente ANIASA Condinfustria16:01 Durata: 4 min 59 sec
-
Andrea Casu
vicepresidente Commissione Trasporti Camera dei deputati, PD16:06 Durata: 4 min 58 sec
-
Fabio Pressi
presidente di Motus E16:11 Durata: 1 min 58 sec
-
Italo Folonari
vice Presidente ANIASA Condinfustria16:13 Durata: 3 min 43 sec
-
Eliana Longi
deputata, membro della Commissione trasporti16:16 Durata: 2 min 51 sec
-
Pausa16:19 Durata: 4 min 39 sec
-
Paolo Bozzacchi
vicedirettore The Watcher Post
Patrizio Giacomo La Pietra
sottosegretario per lagricoltura, la sovranità alimentare e le foreste16:24 Durata: 13 min 55 sec
-
Pausa16:38 Durata: 4 min 23 sec
-
Paolo Bozzacchi
vicedirettore The Watcher Post16:42 Durata: 53 sec
-
Gian Marco Centinaio
vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana16:43 Durata: 2 min 9 sec
-
Raffaele Nevi
deputato, Segretario della Commissione Agricoltura16:45 Durata: 2 min 46 sec
-
Silvia Fregolent
senatrice, componente della Commissione Ambiente e Transizione Ecologica16:48 Durata: 2 min 46 sec
-
Massimiliano Giansanti
presidente della Confagricoltura16:51 Durata: 2 min 27 sec
-
Federico Sannella
presidente Assobirra Confindustria16:53 Durata: 1 min 27 sec
-
Gian Marco Centinaio
vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana16:55 Durata: 2 min 10 sec
-
Raffaele Nevi
deputato, Segretario della Commissione Agricoltura16:57 Durata: 2 min 22 sec
-
Silvia Fregolent
senatrice, componente della Commissione Ambiente e Transizione Ecologica16:59 Durata: 1 min 23 sec
-
Massimiliano Giansanti
presidente della Confagricoltura17:01 Durata: 1 min 57 sec
-
Federico Sannella
presidente Assobirra Confindustria17:03 Durata: 55 sec
-
Pausa17:04 Durata: 2 min 35 sec
-
Daniele Capezzone
direttore editoriale di Libero
Federico Freni
sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze17:06 Durata: 12 min 35 sec
-
Pausa17:19 Durata: 2 min 32 sec
-
Giampiero Gramaglia
professore di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma
Matteo Perego Di Cremnago
sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa17:21 Durata: 15 min 14 sec
-
Pausa17:36 Durata: 3 min 20 sec
-
Roberto Arditti
giornalista, direttore editoriale di Formiche.net17:40 Durata: 2 min 57 sec
-
Flavio Arzarello
responsabile degli Affari Economici e Regolatori di Meta per l'Italia17:43 Durata: 3 min 25 sec
-
Raffaele Boccardo
ad e Presidente BV Tech17:46 Durata: 3 min 55 sec
-
Gioacchino Alfano
presidente Difesa Servizi S.p.A.17:50 Durata: 5 min 23 sec
-
Da remoto
Pina Picierno
vicepresidente del Parlamento Europeo17:55 Durata: 5 min 6 sec
-
Gianni Pittella
già Vicepresidente Parlamento europeo e Capogruppo S&D18:01 Durata: 3 min 4 sec
-
Benedetto Della Vedova
capogruppo +Europa Commissione Esteri, Camera18:04 Durata: 5 min 3 sec
-
18:09 Durata: 18 sec
-
Pausa18:09 Durata: 3 min 1 sec
-
Roberto Arditti
giornalista, direttore editoriale di Formiche.net
Isabella Rauti
sottosegretario al Ministero della Difesa18:12 Durata: 14 min 49 sec
-
Pausa18:27 Durata: 3 min 49 sec
-
Roberto Arditti
giornalista, direttore editoriale di Formiche.net
Maurizio Lupi
presidente di Noi Moderati18:31 Durata: 16 min 21 sec
-
Pausa18:47 Durata: 4 min 51 sec
-
Massimo Bitonci
sottosegretario per le imprese e il made in Italy18:52 Durata: 4 min 54 sec
-
Umberto Roccatti
presidente Anafe Confindustria18:57 Durata: 3 min 42 sec
-
Roberto Basso
direttore Affari Esterni e Sostenibilità di Wind Tre SpA19:00 Durata: 3 min 59 sec
-
Alessandro Cattaneo
deputato, Responsabile Nazionale Settore Dipartimenti19:04 Durata: 4 min 52 sec
-
Francesco Filini
Cdeputato commissione Finanze, Camera - FdI19:09 Durata: 6 min 21 sec
-
Massimo Bitonci
sottosegretario per le imprese e il made in Italy19:16 Durata: 3 min 43 sec
-
Alessandro Cattaneo
deputato, Responsabile Nazionale Settore Dipartimenti19:19 Durata: 1 min 10 sec
-
Roberto Basso
direttore Affari Esterni e Sostenibilità di Wind Tre SpA19:20 Durata: 3 min 9 sec
-
Umberto Roccatti
presidente Anafe Confindustria19:24 Durata: 1 min 51 sec
-
Francesco Filini
Cdeputato commissione Finanze, Camera - FdI19:25 Durata: 2 min 7 sec
-
Pausa19:28 Durata: 4 min 57 sec
-
Gaspare Borsellino
direttore di Italpress19:33 Durata: 2 min 30 sec
-
Federico Mollicone
presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati19:35 Durata: 6 min 27 sec
-
Alessandro Marinella
general manager della Maison E. Marinella19:42 Durata: 3 min 35 sec
-
Maria Grazia Saccà
ceo Titanus Production19:45 Durata: 5 min 38 sec
-
Federico Mollicone
presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati19:51 Durata: 3 min 24 sec
-
Alessandro Marinella
general manager della Maison E. Marinella19:54 Durata: 2 min 16 sec
-
Maria Grazia Saccà
ceo Titanus Production19:56 Durata: 4 min 21 sec
-
Pausa20:01 Durata: 4 min 55 sec
-
Daniele Capezzone
direttore editoriale di Libero20:06 Durata: 55 sec
-
Marco Osnato
presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati20:07 Durata: 3 min 17 sec
-
Paola De Micheli
vice presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati20:10 Durata: 3 min 42 sec
-
Cristina Rossello
coordinatrice di Forza Italia Milano20:14 Durata: 4 min 3 sec
-
Fabio Cerchiai
presidente BPER Banca20:18 Durata: 4 min 1 sec
-
Nicola Maione
presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena20:22 Durata: 4 min 36 sec
-
Mario Valducci
presidente INVIMIT20:26 Durata: 5 min 4 sec
-
Marco Osnato
presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati20:31 Durata: 2 min 6 sec
-
Paola De Micheli
vice presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati20:33 Durata: 2 min 26 sec
-
Cristina Rossello
coordinatrice di Forza Italia Milano20:36 Durata: 3 min 11 sec
-
Fabio Cerchiai
presidente BPER Banca20:39 Durata: 2 min 34 sec
-
Nicola Maione
presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena20:42 Durata: 3 min 23 sec
-
Mario Valducci
presidente INVIMIT20:45 Durata: 2 min 5 sec
-
Daniele Capezzone
direttore editoriale di Libero20:47 Durata: 3 min 20 sec