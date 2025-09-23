CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
All'incontro intervengono: i capigruppo di FdI alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, il senatore Marco Scurria, la senatrice Ester Mieli, il deputato Francesco Filini, la deputata Sara Kelany, il direttore del quotidiano 'Il Tempo' Tommaso Cerno.
Modera la giornalista del Tempo Giulia Sorrentino.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Tutte le ambiguità della propaganda Pro-Pal" che si è tenuta a Roma martedì 23 settembre 2025 alle 15:00.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Guerra, Politica.
La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e … 20 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
Modera la giornalista del Tempo Giulia Sorrentino.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Tutte le ambiguità della propaganda Pro-Pal" che si è tenuta a Roma martedì 23 settembre 2025 alle 15:00.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Guerra, Politica.
La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e … 20 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci