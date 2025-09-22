22 SET 2025
rubriche

Il Mondo a pezzi. Intervista a Paolo Guerrieri Paleotti

RUBRICA | di Ada Pagliarulo - RADIO - 11:43 Durata: 23 min 28 sec
A cura di Delfina Steri
La Commissione europea propone il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Von Der Leyen prospetta il divieto di importazione di GLN russo entro la fine del 2026: "è ora di chiudere il rubinetto" dei ricavi dai combustibili fossili, con cui la Russia finanzia la guerra.

Donald Trump si dice disponibile a sanzioni contro la Russia se i Paesi della Nato (o della Ue) smetteranno di acquistare petrolio russo e se imporranno tariffe tra il 50 e il 100 per cento a India e Cina, che lo acquistano.

E' un pretesto del presidente Usa per evitare di nuocere a Putin? O il fallimento di ogni trattativa con la Russia per arrivare ad una tregua lo spingerà davvero ad un cambio di atteggiamento? Cina e India sono due partner da cui l'Ue non può prescindere.

Con New Dehli la Commissione europea firmerà un accordo che permetterà una diversificazione indispensabile dopo i dazi imposti da Trump.

Un negoziato complesso è necessario con la Cina, partner commercale fondamentale per le nuove tecnologie, che va coinvolto nella strategia di contrasto agli effetti del climate change.

Una guerra commerciale con la Cina sarebbe devastante per l'Ue ma anche per gli Usa, come dimostra la retromarcia compiuta sotto la minaccia di interruzione di fornitura di terre rare.

Il pacchetto dovrà essere adottato, risolvendo anche l'ostacolo dell'esenzione di cui godono Slovacchia e Ungheria al divieto di acquisto di petrolio russo.

Il pacchetto amplia il numero delle navi della flotta ombra che commercia petrolio, ma perché funzioni serve la collaborazione degli Stati Uniti.

Il pacchetto proposto dalla Commissione esaudisce peraltro anche molte delle richieste avanzate dall'amministrazione Trump che mirano a colpire i meccanismi di triangolazione con cui alcuni Paesi aggirano le sanzioni che gravano sul trasporto e commercio di petrolio con la Russia.

Passi avanti sta facendo la Commissione anche in direzione dell'uso degli asset congelati della Banca Centrale Russa.

Si sceglierà probabilmente la formula del prestito di riparazione.

Perplessità delle istituzioni finanziarie e della Bce su un sistema di espropri.

E' opportuno inasprire le sanzioni al più presto, approfittando dell'attuale debolezza dell'economia russa: se ha retto nei primi due anni dell'invasione grazie agli investimenti nel settore della difesa che l'ha trasformata in economia di guerra, ora non basta più, le entrate derivanti dall'energia sono diminuite, le sanzioni pesano, l'inflazione è risalita e il Paese è entrato in una fase di semirecessione.

Bisogna approfittare di questa fase per costringere la Russia al tavolo negoziale.

Questa è radio radicale siamo alla rubrica il mondo a pezzi con il professor Paolo Guerrieri autore di Europa sovrana insieme a Pier Carlo Padoan è docente di economia si anzi può a Parigi allora
La Commissione europea ha presentato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia lato presidente Wörner Dellai no ha prospettato un divieto di importazioni del CLN Rousseau incassi che viene per l'appunto liquefatto e poi trasportato attraverso renali
La la la rappresentante della politica estera Kallas ha detto che questo avverrà entro il gennaio del due mila ventisette intanto Trump
A far pressioni ancora sull'Unione europea adesso l'ultima volta evocato la NATO sono pronto a varare sanzioni contro la Russia
Se i Paesi della NATO smettono di acquistare petrolio russo e poi dovremmo aumentare le tariffe verso la Cina
Perché questo sarebbe di grande aiuto sempre per frenare la guerra russa
Fondarla indice per l'appunto che ai ricavi di questi combustibili fossili la Russia attraverso questi ricavi sostiene la sua economia è ora di chiudere il rubinetto
E poi vediamo come sta per l'appunto l'economia del della Russia perché Putin ha parlato addirittura di un rallentamento volontario professore intanto in che situazione si trova l'Unione europea
Beh come nei film verso sintetizzato efficacemente questo diciannovesimo pacchetto fa capire quanto come dire difficile articolato sia stato coi questa questa proposta che venuta adesso dalla commissione poi naturalmente dovrà essere approvata neanche dai dai del Consigliere per dai dai dai Paesi membri e difficile articolata perché non solo appunto si trattava a questo punto di dare più efficacia a quelle che sono state poi ne le le le le sanzioni contro i pacchetti che hanno preceduto e in questo caso fai adesso vedremo magari un po'più in dettaglio si è molto mirato su questo
Diciamo traffico di petrolio che alla dichiarasse che è continuato dalla Russia verso a questo punto soprattutto l'Asia l'India la Cina e quindi come intervenire per cercare di colpire questo questo diciamo triangolazioni che poi fanno sì che la Russia possa continuare ad avere pedaggi introiti da queste esportazioni quindi da un lato c'era questa
Difficoltà o comunque tecnica ma dall'altro come lei ha ha sintetizzato
E c'era questo ennesimo rilancio da parte del presidente degli Stati Uniti la platea di Trump perché e come ha detto che e da gennaio che in realtà Trump Angola
Della possibilità necessità di introdurre misure restrittive quindi sanzioni più severe nei confronti di Mosca per costringere Putin
A sedersi a un tavolo negoziale con diciamo la volontà di arrivare un qualche accordo parla di tutto questo ma finora non si è visto nulla anche in quel summit che poi diciamo approdato praticamente anzi in Alaska con con puntine
E alla vigilia aveva detto il Presidente degli Stati Uniti se non raggiungeremo un accordo e raccordo era una tregua della guerra
Ci sarà un irrigidimento delle misure e quindi aveva ancora una volta fatto qualche modo capire che avete preso queste queste misure
L'accordo con la tregua come sappiamo non c'è stata minimamente dato che a tre anni e mezzo dall'invasione non non diciamo ogni conclusione
Soluzione sembra volto se ma ancora più lontana però poi non aveva dato seguito a questi annunci
E quello che è successo proprio qualche giorno prima del varo di questo diciannovesimo pacchetto ennesimo rilancio tramite il perché che cosa dice in poche parole io sono disposto a inasprire le sanzioni perché poi non dimentichiamolo trattati dirittura fatto preventivato la possibilità di ritirare le sanzioni che erano state poste amministrazione punk
Però non solo norme le rigide hanno ma in qualche maniera solo risposto a inasprire queste sanzioni ma solo dopo conto esile il del da parte dei Paesi europei ma soprattutto dei Paesi NATO questo è una sua richiesta la decisione di interrompere totalmente gli acquisti e le importazioni di energia russa dalla Russia e in secondo luogo di imporre dazi
Dal cinquanta al cento per cento nei confronti dei due Paesi i più grandi poi importatori di energia della Russia che sono com'è noto la Cina e l'India quindi come ed è una richiesta anche in qualche maniera di per sé già impossibile da soddisfare perché la possibilità in qualche maniera di come dire sanzionare
Ecco non sanzionare ma passare dalle sanzioni a una guerra tariffaria da parte dei Paesi europei voleva dire
Alla linea arsi totalmente alla strategia americana ma soprattutto andare a questo punto in questa fase e dichiarare una guerra commerciale nei confronti di due partner fondamentali
Dal punto di vista diciamo economico ma caso del ring anche strategico si per l'Europa
E Luciano tanto più in una situati in una fase in cui ti l'Europa è impegnata ad esempio con l'India ad stipulare un accordo commerciale che ormai sembra diciamo prossimo perché si sono molto intensificati
Le le le li incontri con con delegazione indiana quindi alla fine verranno si dà molto probabile la firma di un accordo commerciale che avrebbe un valore storico perché non dimentichiamolo sono anni e anni
Che si tenta a questo punto tra Europa e in via di arrivare a un accordo di questo genere e nei confronti della Cina sappiamo quanto complessa sia a questo punto la relazione Colle del dell'Europa con Pechino perché si tratta anche quindi muoverci sarà fatto che è un partner commerciale fondamentale
Per quanto riguarda non solo esportazioni mercato cinese ma non dimentichiamo che la Cina è diventato come un fornitore di tecnologia per l'Europa molto importante allo stesso tempo
A una rilevanza fondamentale se vogliamo qualunque possibilità di agire sul piano del contrasto al cambiamento climatico o passa attraverso un accordo con la Cina o diciamo non va da nessuna parte
E e poi naturalmente c'è anche la parte come dire di rivalità nei confronti ma quindi qui diciamo le mantenere in equilibrio queste varie funzioni della Cina svolge quello che sta impegnando ormai diciamo da diverso tempo
L'Unione europea a questo punto significherebbe far saltare il tavolo i dichiarare una guerra col commerciale ecco che non dimentichiamolo neanche gli Stati Uniti sono in grado di reggere perché gli Stati Uniti come sappiamo hanno tentato questo punto di imporre dei super dazi alla Cina hanno fatto rapidamente marcia indietro quando la Cina ha messo sul tavolo
Il nel in fatto di a questo punto chiudere il rubinetto delle delle esportazioni di vidi materiali critici Dieter Raven quindi da questo punto di vista questa richiesta era già di per sé è impossibile
Quello che però invece non norme si presenta come impossibile è la possibile vendita la la la l'appunto la possibilità de arrivare a barelle
Diciamo troncare le le gli acquisti Energia dal dalla Russia da parte europea
Questo per esempio
è stato accolto perché come lei appunto a ha sintetizzato è stato innanzitutto è portato alla figlia al al praticamente alla fine del del prossimo anno del due mila e ventisei
La quello che sarà voi diciamo fino agli acquisti di in caso di quel fatto e allo stesso tempo c'è su un tavolo l'impegno di a questo punto ridurre a zero e azzerare anche gli acquisti
Già fortemente diminuiti per quanto riguarda il il petrolio greggio rimane naturalmente quello ci sono accordi di lungo termine lì c'è un problema legale di non poco conto e poi rimane
Il discorso del dell'Ungheria della Slovacchia che sono i due Paesi che in realtà hanno aumentato i loro acquisti dal dalla Russia in quello era un capitolo che l'Europa dovrà affrontare sono i cellulari finora sono stati proprio esentati c'hanno continuato a lottare per la messa gli è stato data o la possibilità di uno stimiamo tra e addirittura nel caso del
Della Slovacchia c'è stato un forte aumento degli acquisti
L'Ungheria continuato massicciamente anche se in entrambi i Paesi
Avrebbero ampie possibilità diversificazione quindi questo diciamo sì Simple potrebbe essere superato però ecco quello che importante
E che si è rilanciato sul piano di come stroncare queste diciamo traffico marittimo cioè quello che poi il le esportazioni da parte dei nel del del della Russia verso appunto paesi terzi e qui la la la la la proposta che è stata messa sul tavolo e da parte della commissione quello di aumentare il numero delle navi diciamo e che trasportano appunto in greggio russo che sono sottoposte a una specie di lista nera e quindi come dire sottoposte a un controllo che a questo punto ne eh
Se rende molto difficile la la la navigazione erano circa trecentottanta questa queste navi in lista sono aumentate diciamo ancora di più
Mi sembra che sia appunto oltre il altre cento arrivano oltre cinquecento navi che sono stati identificati e Q come queste che poi sono i veri e propri diciamo
Nei gruppi Twin tra Russia anche la stessa Cina e India i paesi terzi la FIAT era numerosa il ramo la chiamano la facciamo da solo o un centodiciannove Israele non entro
Esatto molto importante
Che in qualche maniera però e qui veniamo e i rapporti con gli Stati Uniti avrebbe bisogno per essere effettivamente efficace bella sponda cioè del fatto che assicurano una volta gli americani scendessero in campo
Con altrettanta diciamo intensità ed efficace perché invece quello che è avvenuto fino ad oggi e che l'Europa ha portato questa lista nera della della flotta ombra al punto a oltre cinquecento unità cosa che invece non è avvenuta sono molto molto di meno da parte americana
E ci sono dei dati perché ormai si può rintracciare attraverso i nuovi e mezzi diciamo che cosa poi avviene sul traffico marittimo che dimostra che quando queste navi sono sanzionate
Sia dall'Europa i sia dagli Stati Uniti
Il loro traffico si riduce drasticamente addirittura appunto i dati campano di oltre il sessanta per cento se le sanzioni vengono solo dall'Unione Europea
Questo diciamo e misure residenti e funzionano
Malissimo nel senso che addirittura a questo punto si riduce a un mero venti per cento quindi qui diciamo emerge con forza il fatto che per avere incisività
Non c'è dubbio che queste misure e a hanno ora bisogno
Della della della volontà americana di affiancare appunto pacchetto europeo con restrizioni equivalenti e quindi che perché questo è abbastanza chiaro che
E solo come dire rafforza
Finanziaria la forza del dollaro la forza cioè dei mezzi che hanno a disposizione gli Stati Uniti da poi a queste sanzioni la possibilità di vedere chiudere poi quei varchi che invece si aprono vere Scott azioni russe nel momento in cui e e gli Stati Uniti si tengono fuori ecco quindi da questo punto di vista adesso il il il come dire il vero problema è questo la vera domanda che ci si pone ma il rilancio da parte di Taranto è questo
Aver detto sono pronto a imporre e a inasprire le sanzioni però in prima voi prima diciamo
Paesi europei e addirittura Paesi NATO però qui
Si dovrebbe poi includere in paesi come la Turchia che non ha nessuna intenzione
Naturalmente di rinunciare ad a tra l'altro a quello che è una conveniente Petronio perché il petrolio russo costa poco proprio per per il fatto che e sanzionate
Ecco allora questo rilancio è stato l'ennesimo si potrebbe chiamare Black Sheep
A cui ci ha abituato in questi mesi il Presidente americano cioè ha posto condizioni che sapeva già come impossibili perché a questo punto può avere la scusa che viene be'allora
Visto che voi non accettate
Di imporre dei dazi erano di eliminarle in via i corner troncare né io a questo punto non non non non sono più non sono disposto diciamo a fare cose che voi per primi non siete in grado di fare una volete fare insomma si era dimesso da vedendo Carelli pena esatto Serra
L'ennesimo pretesto per tirarsi fuori perché poi non vuole come dire dare fastidio all'amico Putin allora non ci sarà nulla da fare se invece anche per il fallimento totale che c'è stato dopo infine il il summit ANAS su questa diciamo come dire
L'atteggiamento di Taranto è comunque in parte mutato nel senso che poi a questo punto vuole invece cercare di aumentare le pressioni ecco se questo
Fosse invece un lei diede ci fosse questo dietro le le proposte del presidente americano allora
Non l'accettazione perché non non non sarebbe stato possibile delle sanzioni delle delle delle de delle tariffe verso Cina e India ma questo pacchetto va molto incontro alle richieste americane perché tra l'altro doveva uscire a metà della scorsa settimana è stato in qualche modo ritardato di dipingono due-tre giorni proprio per immettere né in questo pacchetto ad esempio tutta una serie di misure che colpiscono anche queste triangolazioni appunto diciamo di trasporto Pavia mancherà Sineri chi è che sono poi cinesi e indiane quindi io devo dire c'è stato uno sforzo anche in più
Concreto e il relativamente efficace da parte europea di includere quanto più possibile delle richieste americane ecco adesso naturalmente tutto dipende dalla da quello che diceva cioè qual era propone poi la vera intenzione equalizzatore intenzioni devo dire che ecco l'intimoriscono che
Dietro poi questo rigore
Rilancio americano ci sia forse il più il fatto di mettere in condizioni come dire pressoché impossibili da soddisfare
Però come si sa tra col presidente americano previsioni
Non solo sono difficili ma sono proibitive quindi vedremo poi
Adesso dei prossimi giorni nelle prossime settimane cosa avverrà naturalmente ci deve essere una rapida approvazione approvazione da parte europea non è andata blocca
Con quello che è importante che si facciano anche i tassi su questo famoso poi
Come dire tema che è rimasto inevaso cioè questo possibilità di usare queste Riserve congelate nella banca centrale russa mi sono circa duecento miliardi di dollari
A si è trovata diciamo una nuova formula che permetterebbe di non toccare la titolarità e quindi la proprietà da parte mo'ospita ma allo stesso tempo di poter utilizzare
Soprattutto queste che sono le le le giacenze legate agli asset russi Piero quello che si è chiamato un tre esito di riparazione nei confronti dell'Ucraina cioè sì presterebbero questi soldi
E chiedervi potrebbe naturalmente usare immediatamente per i bisogni finanziari che sono enormi nell'immediato
E sarebbe a questo punto come dire impegnata restituirle solo dopo e solo qua Andora Russia
Pagherà le riparazioni di guerra
Cioè una una formula in qualche maniera molto complicate articolata che però ottiene in piedi
Alcune poi delle del Pepe i problemi che pone cioè il fatto che non si può espropriare piena quello che potrebbe essere no parlare allora la reputazione la credibilità del sistema finanziario europeo cioè
Allo stesso tempo
Mette a disposizione questi questi fondi perché si potrebbero appunto mobilizzare immediatamente e come dire pone poi questa condizione che naturalmente c'è questa impegno di restituzione ma solo nel nel momento in cui poi la Russia avrà
Uno Amato questi enormi costi le ha provocato il invadendo l'Ucraina
C'è un accordo ormai ampio a livello di paesi ci sono molte le forti resistenze ancora da parte delle istituzioni finanziaria in particolare l'attacca Centrale Europea che appunto teme questi contraccolpi sul piano della credibilità però credo che anche su questo un è un passo avanti possa essere fatto e anche e qui c'è devo dire una una un un forte consenso americano a procedere su questa strada pacchetto in ultimo che
Di inasprimento delle sanzioni da parte europea naturalmente come dicevamo da parte americana sarebbe tanto più importante
Per perché deciderebbe una una una pressione decisiva su sulla sulla Russia di Putin in un momento in cui l'economia russa versa in condizioni di grande vulnerabilità
E quindi da questo punto di vista diciamo quelle che erano state poi le obiezioni ma le sanzioni non funzionano
Cosa che era stata vera per soprattutto nei primi due anni
Della della dell'invasione dell'Ucraina perché nelle per sia nel nel nel ventitré sia me che il ventiquattro l'economia russa addirittura cresciuta molto di più ma questo per l'enorme aumento delle spese militari
Quello che sta succedendo anche in queste questo momento ormai ha prodotto i suoi affetti
Sono subentrate queste difficoltà perché sono diminuite le entrate energetiche perché le sanzioni hanno comunque avuto effetto e quindi quest'anno dalla più sei per cento di in quegli anni del ventidue ventitré e ventiquattro si è passati a una situazione di di ristagno siamo a uno zero virgola quindi e c'è una situazione di segni recessione l'inflazione aumenta
è un momento di grande vulnerabilità quindi come dire la la la la la narrativa che la Russia e capace di sostenere in definitivamente una guerra eterna
Non trova alcuna conferma dei dati economici ecco perché e tanto più importante in questa fase che si abbia queste ITC abbiano queste decisioni da parte europea e da parte americana avrebbero un aspetto sicuramente importante
Per convincere Putin diciamo a sedersi a questo tavolo o con ben altre intenzioni di quanto fatto finora
Grazie al professor Paolo Guerrieri il mondo a pezzi torna lunedì prossimo

