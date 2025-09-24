Con il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e il segretario di Azione, Carlo Calenda.



Partecipano il senatore di Azione Marco Lombardo e i costituzionalisti, di diverse aree culturali, Giovanni Guzzetta, Alfonso Celotto e Stefano Ceccanti.



Modera il segretario generale della Fondazione Einaudi, Andrea Cangini.



Convegno "Ri-Costituente: meglio l'Assemblea", registrato a Roma mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 16:00.



Tra gli argomenti discussi: Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 6 minuti.



