Ri-Costituente: meglio l'Assemblea

Un pomeriggio un buon pomeriggio tutti dissoluto i parlamentari presenti gli amici della Fondazione Luigi Einaudi chi ci sta seguendo sui canali social della Fondazione chi ci seguirà su Radio Radicale
Ah siamo ancora qui siamo ancora qui a sollecitare le forze politiche ad aderire alla proposta della Fondazione Einaudi di varare una legge costituzionale che preveda l'elezione di un'Assemblea costituente
Per metter mano ai problemi del paese della struttura dello Stato di cui parliamo da fin troppo tempo sono passati quarantadue anni dal primo tentativo di riformare la Costituzione
Con la Commissione allora presieduta da liberale Aldo Bozzi altri tentativi tra Commissioni monocamerale bicamerali tentativi ex articolo centotrentotto sono stati fatti innumerevoli per la verità
Quasi sempre non hanno portato a nulla questa legislatura è cominciata con una linea sta amento di tre bandiere
Di riforma costituzionale da parte della maggioranza di governo
Probabilmente due su tre verranno ripiegate riposte nei cassetti altro segno di debolezza del della politica e di tendenziale inconcludenza
Dal nostro punto di vista un intervento è urgente urgente per evitare che i costi di un mal funzionamento dello Stato vengano pagati dei cittadini e soprattutto da quelli più disagiati e fragile che solo del pubblico e possono vivere
La forma di governo è il tema di cui più si parla si è parlato e probabilmente ancora si parlerà ma non c'è solo quello ci sono i rapporti tra lo stato e le regioni esce la qualità del sistema sanitario oggi in capo alle regioni
Cella l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione che abbiamo visto
Da ultimo con i DNA RR evidentemente inadeguata drammaticamente inadeguata ci sono i nuovi diritti come sa bene
Il professor Guzzetta generati dalla cambio radicale di di vita e di contesto dovuto alla rivoluzione digitale l'intelligenza artificiale sono ci sono tanti tanti temi
Che sarebbe bene venissero affrontati tutti uno di questi temi la giustizia il fisco lavoro
Ha un radicamento costituzionale
Piuttosto che illudersi di affrontare i problemi uno per volta a macchia di leopardo in maniera disorganiche scoordinata la nostra idea eleggere un'assemblea costituente
Perché metta mano il con tempi precisi e in maniera i cui liberata ha tutti questi problemi di cui da quarant'anni si parla per evitare che se ne parli se ne debba ancora parlare per ulteriori quarant'anni
L'unica forza politica che ad oggi a aderito alla nostra proposta è stata azione Carlo Calenda chiuderà i nostri lavori ne parleremo con costituzionalisti Giovanni Guzzetta Alfonso Celotto che ci sta per raggiungere Stefano Ceccanti
Cedo subito la parola al presidente la Fondazione laudi che più nel dettaglio il meglio di me illustrerà la nostra proposta grazie
Salvano la sera grazie grazie a tutti agli ospiti che sono intervenuto in questo nostro incontro è stato voluto o fortemente va a Carlo Calenda quando mi ha detto al momento in cui si è presa la decisione
Di depositare in Senato però Marco il disegno di legge Joseph un confronto di avvio
Di una discussione che temiamo sarà lunga sull'Assemblea costituente opportuna con un parterre di costituzionalistica magari ricoprono le varie aree politico culturali credo che oggi li abbiamo qui al massimo livello e li ringraziamo
Il nostro sarà tutto un appello almeno il mio sarà tutto un appello Breve non preoccupatevi alla unita all'unità delle forze politiche L'Unità alle forze politiche in Parlamento sulle regole del gioco
Incerto nella giornata odierna rischiamo di essere superati dai fatti
Calenda si lamenta tutti i giorni della mancata unità su alcuni dati di fondo della politica ma le forze politiche riconosciamolo L'Unità non l'ho trovata ieri in Parlamento
Quando tutti assieme hanno votato pensate un po'il quattro ottobre di nuovo festa nazionale San Francesco e questo ci voleva siamo tutti più tranquilli ora che
E San Francesco è stato reintrodotto nella calendario
Ma andando andando alla tema che corriamo oggi affrontare vorrei dire che
L'assemblea costituente ma questo lo stiamo ripetendo per ogni dove per capirci subito sono qui ognuno palpava la giustizia la sanità eccetera come diceva prima
Come diceva prima il senatore Cangini l'Assemblea costituente non è un fine per quanto ci riguarda i egli il mezzo il mezzo per riformare la seconda parte della nostra Costituzione molte in maniera organica non a colpi di Cerciello
Insomma non vogliamo un'altra di furbizia serve un metodo comune l'Assemblea deve essere il luogo dove si sospendono
Per un momento le appartenenze e si costruisce l'interesse generale
Io credo che l'Assemblea possa essere lo strumento più alto per evitare la frammentazione restituendo coerenza e dignità alla carta
La Costituzione per quanto mi riguarda non può essere sobri dell'alta fatta appezzo ho una riforma organica oppure meglio nessuna riforma
Con l'unica grande eccezione ovviamente della separazione delle carriere su cui non discutiamone
Lo scontro tra posizioni contrapposte può andare bene nella politica Politi si N può anche essere un metodo di confronto tra idee diverse della società non può essere il metodo quando si parla di debole del sciocco
Senza una sede costituente continueremo a inseguire riforme parziali destinata a produrre più danni che benefici l'assemblea deve essere lo strumento con cui l'Italia smette di rinviare e finalmente decide
L'idea di parlarne con Calenda mi è venuta quando ascoltando più volte Carlo che dicevo e parlava e parla di patto repubblicano di una grande
Di un grande momento di ricostituzione del tessuto
Politico istituzionale ho avuto modo IVA scusa Carlo come ci arriva il patto repubblicano questo può essere lo strumento lui ha subito accolto questa idea
L'Assemblea non tocca i principi fondamentali nella nostra impostazione ma deve essere quello che i costituenti del Polo vanta sei quarantasette riuscirono a fare
Dare una forma allo stato che sia all'altezza dei principi di princìpi quelli della prima parte
Sì allora l'obiettivo era dare concretezza all'articolo tre e alla ricerca dell'uguaglianza sostanziale
Oggi la sfida e ridare forza alla parte seconda della Costituzione dove la struttura dello Stato è rimasta inchiodata a modelli pensati per un'Italia diversa un'Italia che non c'è più
Il nostro sistema politico così come si è strutturato negli ultimi decenni è diventato un gioco a somma zero maggioranza e opposizione si fronteggiano senza mai riuscire a costruire soluzioni condivise o meno
Per questo non basta più ricorrere a piccoli aggiustamenti serve un cambio di passo serve un metodo diverso
Le riforme non possono dipendere da calcoli momentanei dei partiti ma vanno affidati a un'Assemblea per quanto ci riguarda che restituisca coerenza e legittimi Cirone all'intero
Impianto istituzionale
Tagli ritocchi episodici titoli riscritti senza bussola il risultato è un impianto incoerente poco responsabile l'ho già detto con chiarezza lo ripeto volentieri in Italia deve smettere di vivere nel tiriamo a campare invece di governare i cambiamenti l'assemblea costituente la risposta a questa filosofia fiducia
Carlo qualche giorno fa al citato un dato quando ha detto oggi il trentasei per cento dei cittadini
Ritiene la democrazia incapace di produrre risultati
Questo non è un allarme accademici questa è una vera e propria emergenza democratica del Paese
La nostra idea e di riformare solo la seconda parte ovviamente della Costituzione
è assente ci ricordava che già nel quarantasette si fronteggiarono due visioni diverse chi considerava la prima parte della Costituzione soltanto un programma utopico e chi al contrario ne colse la portata rivoluzionaria è stata proprio quella prima parte a reggere lo sviluppo dell'Italia repubblicana
Oggi come allora il rischio di non comprendere l'urgenza delle scelte da compiere
La nuova Assemblea dovrà imitare che la parte seconda continui ad accumulare promesse mancate così come la parte prima ha visto articoli scritti ed mai realizzati
Allora brevemente la proposta in concreto che abbiamo presentato deroga virata all'articolo centotrentotto della Costituzione l'Assemblea venne istituita mediante legge costituzionale che sospende temporaneamente l'applicazione del centotrentotto solo per la seconda parte
Non si tratta di un vuoto di garanzia referendum confermativo finale che gli amici di azione hanno voluto i limiti sostanziali garantiscono piena conformità ai principi dello dottrina e prassi ammettono procedure speciali di remissione perché rispettino questi Miccoli il centotrentotto resta la regola ma per una riforma organica serve una via costituente che concentri tempi responsabilità il controllo popolare
Le remissioni episodi che che inseguono esigenze contingenti hanno già mostrato i loro limiti producendo incoerenze contenziosi che la stessa dottrina aggiudicato problema
Allora un organo ad occhio di cento membri eletti con sistema proporzionale modellato sulla legge per il Parlamento europeo il suffragio universale voto diretto libero segreto insomma una cosa semplice che conoscete già tutt'
Compito esclusivo e quello e sarebbero cento eletti qualificati per dodici mesi che riscrivono la parte relativa alla forma di governo qui mi trovo tutti i giorni a rispondere alla solita osservazioni ma come pensate che questi politici incompetenti eccetera linea più chi più ne ha più ne metta possono elegge a duecento membri qualificati eccetera
E la mia risposta scusate ma questi politici che gli eletti se poi mi spiegate come sono Como sono eletti se sorteggiati per caso eccetera li avete letti voi elettori siete voi lettori a chiamare chiamati a dire la vostra al di là salutiamo Alfonso Celotto a dire la vostra su questi su questo argomento
I limiti invalicabili sono i principi fondamentali la parte prima l'articolo centotrentanove i diritti tutelati dall'accento dalle che restano intangibili
L'iter di approvazione testo approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta poi il referendum confermativo ovviamente
Come e e che tutti i referendum confermativo senz'acqua calendario vincolato e trasparenza regolamento interno Commissione tematica audizioni pubbliche pubblicità degli atti e poi c'è un punto particolare che devo dire la prima volta che Lombardo
E Calenda me ne hanno parlato abbia lasciato non dico perplesso ma insomma in qualche modo abbia indotto a una riflessione
E quando quando Marco Lombardo ripeto Carlo Calenda e altri amici mi hanno detto anche per cui introdurremmo un'altra un'altra questione e non di poco conto
Il dato che questi cento costituenti non possono candidarsi alle elezioni successive
Bene col tempo mi sono convinto che abbiamo fatto un'ottima un'ottima scelta la decisione era una decisione che è stata una decisione assolutamente opportuna
Accessi a cerchiamo di evitare i politicanti la corsa la corsa alla candidatura la cosa regola facciano dopo subito dopo per il Parlamento per quello che vogliono ma cui
E prevista la non candidabilità almeno per il turno successivo alla Assemblea Costituente ne abbiamo discusso a lungo abbiamo litigato facciamo così su questo e l'ho trovata una idea molto tutte le personali ovviamente l'articolo sessantotto figurarsi a chi ne ha parlato e si applica ai costituenti è una clausola di chiusura e quella classica per cui se il testo non passa l'assemblea decade ipso iure
Dicevo il metodo costituente meglio della somma di compromessi solo un mandato costituente con limiti e tempi certi ricompone una visione d'insieme
A proposito dei tempi abbiamo risolto dodici mesi prorogabili una sola volta ciò sino a diciotto mesi contro notabili con una maggioranza qualificata
Forma di governo Parlamento Mobical bicameralismo rapporti Stato-Regione giustizia saranno tutti i temi di cui si parla all'interno
Della commissione fra gli eletti fra i costituenti non le dobbiamo parlare
Non le dobbiamo parlare qui oggi non è questa la sede ma non è neanche quando dico non è questa magari non è che parliamo tra di noi ma non è in questo momento l'argomento di confronto tra partiti e cioè non ci dovevamo divide sulla giustizia che vuole promuovere la separazione
Sul molo su bicameralismo
Ma dobbiamo trovare l'intesa sul metodo comune
Il confronto a nostro avviso non deve avvenire nei corridoi ma in uno spazio autonomo terzo e legittima
La politica italiana sempre più imprigionate in un copione già scritto da cui non emerge mai un vero vincitore ma solo chi riesce a limitare le sconfitte
E una logica che logora le istituzioni allontana i cittadini
Per rompere questa gabbia serve un mandato costituente l'unico capace di restituire alla politica l'alta funzione di costruire unità invece che alimentari divisioni
L'Assemblea non è un artificio tecnico
Ma lo spazio politico istituzionale addosso contare insieme i nodi che da decenni dividono il Paese e il luogo dove finalmente possiamo discutere senza schemi precostituiti e senza calcoli di parte ed è proprio qui che si apre il confronto con le diverse missioni
Perché Rita lo dicevo prima accetti pensa che la sterilità si ottenga solo col presidenzialismo e qua lasciatemi dire senza demonizzare alcuna forma di presidenzialismo non crediamo sia l'unico assetto istituzionale che possono essere funzionante ad un Paese moderno di democrazia all'interno la verità è che il problema non è nuovo nella Prima Repubblica dal mille novecentoquarantotto al mille novecentonovantaquattro i governi sono durati in media appena trecento novantanove giorni nella seconda dal mille novecentonovantaquattro ad oggi abbiamo fatto i calcoli poco fa la durata media sapete quanta state il doppio
Oggi noi abbiamo la durata media del Governo che ci all'incirca il doppio di quella della private
Per carità anche così non ci basta d'accordo però non possiamo dire che quello è l'unico questione per cui affrontare le riforme io riforma costituzionale
Non ci costruiscono sicuramente riforme di lungo periodo si governi investono prigionieri della precarietà politica ma non mi sembra questo governo una maggioranza e non è precario politicamente le riforme quelle tre alcuni criteri chiamava prima Cangini le abbia portate avanti a portare avanti uno e c'è stato anche parte dell'opposizione che qui seduta in sala che l'avvocato
Dunque non è il presidenzialismo in quanto tale che risolve tale annosa questione probabilmente però questo lo lascio ai costituzionalisti può essere la legge elettorale ma questo ci porterebbe all'altro discorso
Poi c'è chi difende il bicameralismo perfetto
Come garanzia irrinunciabile e chi invece ritiene anche alla luce della disgraziato taglio dei parlamentari la scelta monocamerale come quella più opportuna se ne può discutere c'è chi pensa ad un federalismo fonda fondato sull'attuale sistema regionale e che come me pensa proprio ad un superamento dell'attuale assetto delle regioni
Nel crediamo che serva una visione unitaria di tutto quello di cui stiamo parlando affrontare otto un affrontando una visione d'insieme questi grandi nodi senza scompaia applichino battaglie parziale
Concludo su questo terreno si aprirà inevitabilmente il confronto tra visioni diverse
Ma il nostro metodo resta quello liberale riformare non per conquistare il potere ma per garantire libertà e responsabilità
La radice Inaudi ANIA
E quella di Luigi Einaudi che ci ha insegnato che una costituzione non è un feticcio immobile ma uno strumento da mantenere in vita nei suoi scritti
Discusse criticamente il progetto costituzionale ponendo già allora il problema dell'efficienza degli assetti istituzionali
La sua l'azione est e chiara riformare per rafforzare le garanzie non per indebolirli
La Fondazione inaudita tempo porta avanti battaglie come sapete in questa direzione rimettendo al centro la dignità del Parlamento
Oggi lo stesso fil rouge che collega noia dei Naldi ci conduce a sostenere l'assemblea costituente
Una riforma un metodo liberale una visione coerente
Se vogliamo istituzione all'altezza delle sfide scegliamo il mezzo giusto l'assemblea con limiti chiari responsabilità chiari e controlli del cittadino elettore ci sembra all'altezza di quella sfida
Occorre la forza di abbandono alle cattive abitudini che ci hanno bloccato per anni l'Assemblea costituente rappresenta l'occasione per rompere questa immobilità e consegnare al Paese istituzioni finalmente stabili autorevoli e all'altezza delle sfide del presente
Ho tirato fuori una chicca Andrea che amici di Aldo Bozzi proprio oggi sta per chi nella commissione per le riforme istituzionali del mille novecentottantacinque lo ricordava della prima bicamerale sulla riforma
Guerra proporre se diceva se la politica fosse stata capace di concludere i lavori parlava a a commissioni in corso con un ampio consenso avrebbe segnato un momento storico la prima volta diceva Bossi in cui la classe dirigente avrebbe corretto da sé i difetti delle istituzioni
Se ciò non dovesse avvenire avvertiva Aldo Bozzi il risultato sarebbe una nuova caduta della fiducia dei cittadini
Verso le istituzioni Steps esattamente quello che è avvenuto quello che vorremmo evitare allora oggi come nel quarantasette come nell'ottantacinque siamo davanti a un bivio o continuiamo a rinviare lasciando che intere parti dell'attuale Costituzione restino lettera morta oppure affrontiamo con coraggio una riforma ordine
L'assemblea costituente il luogo in cui l'Italia può finalmente completare quell'edificio rimasto a metà
In un'epoca di violenti scontri interni e internazionali vediamo l'Assemblea come momento che unisce anche in vista dei confronti delle divisioni future
Perché il confronto e la divisione e il metodo in cui con cui si Governo in cui si confrontano maggioranza e opposizione ma in questo momento è altro che stiamo chiedendo alle forze politiche
Einaudi lo sapete tutti proviamo propugnava l'uguaglianza dei punti di partenza per poi crescere diceva Luigi svilupparsi liberamente diseguali
Noi diciamo con Carlo con gli amici di azione uniamoci oggi Superman vuole del gioco per poi dividerci domani sulle opinioni differenti
Allora Giovanni Guzzetta ordinario di diritto costituzionale e pubblico a Tor Vergata ha detto e ripetuto presidente Benedetto che la nostra intenzione è quella di toccare solo la seconda parte della Costituzione non la prima parte ha fatto anche per rassicurare chi considera la Costituzione una sorta di feticcio intoccabile
Però diciamo la verità e se la seconda parte non funziona cioè se le istituzioni non funzionano se la macchina dello Stato non funziona
Quanto dovrebbe i diritti sanciti nella prima parte in buona parte restano lettera morta
Per cui ecco grazie per i Vito
E per questa provocazione perché questa iniziativa è una una grande provocazione
Direi che è un atto di in coscienza in tempi di disperazione
Se uno pensa alla storia delle riforme o dei tentativi di riforma istituzionale non c'è dubbio che la prima parte la seconda siano fra loro connesse e non c'è dubbio come diceva un grande con grande costituzionalista che era Carlo Esposito che le libertà sono la premessa per la democrazia e la democrazia in qualche modo il mo'cioè diciamo il funzionamento della macchina democrazia in questo senso
E il modo perché libertà si possono si possano realizzare
Io non so nessuno di noi può dire se questa proposta riuscirà a
A rompere l'incantesimo
Perché un incantesimo che dura ahimè da più di quarant'anni diciamo le proposte di riforma della Costituzione
In qualche modo sono già nell'assemblea costituente laddove nell'ultima seduta il presidente Ruini riconosceva che il lavoro fatto
Aveva dei limiti soprattutto con riferimento alla seconda parte affidata alle generazioni future cioè a noi
Il compito di migliorarla nelle parti in cui fosse necessaria
Perché le riforme sono fallite sempre in Italia perché sono diventate sempre in ogni occasione
Un mezzo di lotta politica combattuta con altri mezzi
Io sono stato sostenitore
Quindi sono preso come dire le le i rimproveri rimbrotti otto reparti sia della riforma Berlusconi nel due mila e sei che di quell'aria insieme due mila sedici non perché fossero la stessa cosa ma perché ritenevo e ritengo ancora che se non c'è un un primo che costa del cambiamento non si riuscirà mai a realizzarlo questo cambiamento
La scelta dell'Assemblea costituente al di là
Rinnovo i miei evidenti a tutti problemi politici della sua della sua possibile realizzazione perché si tratta di sottrarre
Come dire ai ai decisori politici dei ordinari del quotidiano un un tema che un tema estremamente politico come ben sappiamo perché le regole del gioco sono al cuore poi
Degli interessi della politica
Però ha un grande valore secondo me
Innanzitutto simbolico
Per due principali ragioni la prima è che e proprio la testimonianza la scelta di Assemblea costituente che le riforme sono nell'interesse di tutti
Chiamare tutti
Ad eleggere un organismo che si occupa di riformare la Costituzione significa coinvolgere tutti il che non vuol dire voglio essere chiaro su questo perché sempre stata la mia posizione che le riforme debbono essere fatte all'unanimità tant'è vero che la proposta prevede che siano approvate a maggioranza quindi lo scontro il conflitto le divergenze devono emergere però il fatto che si scelga una sede comune a cui tutti hanno accesso secondo me è simbolicamente estremamente importante
Il secondo motivo perché in più per cui a me pare importante questa proposta è che è un grande esempio di
Tentativo di fair play di ecologia e come dire democratica riuniamoci insieme per decidere anche divisi
In un contesto in cui le democrazie contemporanee come tutti sanno sono soggette vivono un momento di pulire polarizzazione terribile tremendo che rende insomma qualsiasi iniziativa oggetto di conflitti
I conflitti drammatici
Quindi
La speranza come dire spesso contrasta M c'è tutta
Sarebbe un grande esempio a mio parere proprio di questa capacità della politica di
Rinunciare all'idea che le riforme siano uno strumento di lotta elettorale come purtroppo purtroppo è sempre stato
E
Non bisogna perdere la speranza perché il costituzionalismo si insegna che i miracoli nel costituzionalismo esistono
Nessuno prevedeva il tredici luglio
Il mille settecentottantanove che da qui da lì a qualche giorno sarebbe stata una dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che avrebbe segnato il costituzionalismo di tutti i secoli successivi fino ad oggi
Nessuno immaginava che quando si riunirono a Filadelfia i rappresentanti degli Stati della confederazione
Americana che si erano riuniti per fare qualche lieve modifica al all'accordo di confederazione dopo il fallimento della convenzione di Annapolis avrebbero tirato fuori
Una Costituzione che ha segnato il costituzionalismo inventato
Ha inventato soluzioni costituzionali inimmaginabili
E quindi insomma con questo spirito da parte mia di osservatore ovviamente
Tecnico insomma augurando ogni successo questa iniziativa grazie
Alfonso Celotto ordinario di diritto costituzionale Roma Tre lo dicevo nella premessa prima detto arrivasse ovviamente non si parla solo di forma di governo insomma gli ambiti da riformare o su cui sarebbe auspicabile una riflessione profonda dell'arco costituzionale sono sono tanti quello a forma di governo è senz'altro quello di cui più si è parlato il proprio mentre ancora a lungo si parlerà diceva Calamandrei padre costituente grande giurista se un regime democratico non riesce a darsi un governo che governi esso è condannato
Siamo reduci ma abbiamo ormai rimosso tutto ma non è passato molto tempo da una crisi di sistema drammatica in cui la politica ha dovuto fare un passo indietro perché evidentemente incapace di affrontare i problemi del Paese
E chiamando in servizio rappresentare il potere esecutivo una personalità autorevolissima Esterna quadro politico insomma è una cosa che prima o poi succederà di nuovo perché è sempre successo nei momenti di crisi
Globale che hanno travolto il Paese trotto tanti Paesi ma soltanto in Italia c'è stato che temo ancora ci sarà bisogno di chiamare qualcuno risolvi Esterno al quadro politico a risolvere il problema
Per forza
Già capo di gabinetto va bene questa tutti già capi di gabinetto peraltro di una cosa o dell'altra
Allora allora il tema delle riforme tema caro a tutti noi
Abbiamo già ricordato anche oggi la Costituzione prescritte
Dopo settantanove anni gode di buona salute no
Ha tenuto un sistema più i diritti con i doveri un po'meno
Ma buon sistema comunque il pluralismo negli ultimi dieci anni avuto governi di ogni colore no
Ritorno a confermare che funzioni democrazia tenuto per un periodo notevole ma la nostra Costituzione no rapidamente è in buona salute veramente ora
Riflettevo
Prendiamo Cosima parte seconda il Parlamento è quello che è scritto in costituzione
Con il monocameralismo alternare
Tosi basato su questioni di fiducia il taglio dei parlamentari non tanto il Governo
Certo non corrisponde tanto quello del
Del disegno costituente
Anche lì poi peraltro abbiamo avuto per negli ultimi dieci anni per la prima volta due presidenti del Consiglio non parlamentari no
Di recente conferma proprio di questa crisi del del modello del sistema il Presidente della Repubblica
Dopo le funzioni notarili fino a Pertini esentato sempre più della forma di governo poi c'è stato ma è una prassi costituzionale sulla rieleggibilità
Esclusa fin dall'epoca segni no
Anche lì la modifica profonda perché ormai se due precedenti creano non dico una consuetudine con la convenzione
La magistratura
Di sicuro è sempre al centro di di tante polemiche
E così via no adesso
C'è questa riforma anzi la giustizia al centro di polemiche e saremmo riformando la magistratura le autonomie locali non ne parliamo
Le mie locale può fatto un pasticcio
Siamo ancora lì a discutere Province Regioni taglia mi comunicò ritagliamo riattiviamo le Province il federalismo le macroregioni uni quei temi rimasti lì
Un po'appesi
Lago
L'articolo centotrentotto
Non è che abbia funzionato molto bene e la nostra Corte costituzionale paladina no
Quindici signori non eletti come disse Togliatti che si permette di giudicare il Parlamento sicuramente è un organo che ha tenuto e tiene tanto ma è anche un organo sempre più para costituente para costituzionale
Prendiamo alcuni casi emblematici di leggi non approvate lontana sia il suicidio assistito
La Corte costituzionale sa scrivendo il testo di cui bisogna scrivere ma certo perché questa pala supplenza nel gioco della forma di governo ma la Corte costituzionale ha fatto anche tantissimo sulla prima parte
Gli ho fatto un gioco qualche mese fa sui diritti inviolabili no la Costituzione dichiara inviolabili quattro diritti
La Corte costituzionale ha dichiarato inviolabili più di cento diritti
Nella sua giurisprudenza negli anni e proprio il ruolo della corte costituzionale che non è più il ruolo prefigurato
Forse da ultimo da Sandulli
Questa corte delle che se mi Anna del prendere o lasciare non del sì o no ma la corte che entra all'interno delle leggi che scrive e le riscrive
è una corte Tara legislativa no giustamente che abbiamo questa conferma che sicuramente però bisogno Corte costituzionale ma anche posti un Parlamento che funziona peggio tutte le grandi leggi il Parlamento con la prova più no non ce la fa ad approvare per tutta una serie quindi questo per dire cosa
La nostra Costituzione è presbite a dei principi sicuramente validi ma negli anni in questi ottant'anni ha tanto dovuto riaggiustare la sua funzionalità
Quindi andrebbe fatta una riforma
Non serve che lo ripeta
I metodi usati fino ad ora per le riforme non sono funzionali
Possiamo sempre dire che le riforme si faranno nella prossima legislatura si dice sempre così no la prossima sarà costituente
Quindi probabilmente serve serve quello che in fondo è anche un atto provocatorio no
Istituire un'assemblea costituente in genere assemblee costituenti restituisci per grandi rotture no quella del quarantasei male può istituire anche solo per innovare profondamente un sistema all'esempio più recente per noi quello cileno
Molti vive costituzionalisti e se il Presidente o non lo chiamano l'undici settembre della Costituzione perché sappiamo che purtroppo l'undici settembre anche la data dell'insediamento di Pino chic l'undici settembre settantatré e stranamente il Cile si era tenuto vecchia costituzione di primo chef
Negli ultimi cinque anni avviato un processo molto innovativo conoscete di Assemblea costituente lo affiancava al parlamento dice il primo grande problema no già accennato che cosa te ne fa del Parlamento mentre l'Assemblea costituente nel quarantasei non c'era il Parlamento quindi in fondo
Gran parte poteri legislativi erano il governo decreti legislativi
Luogotenenziale i decreti il capo provvisorio dello Stato no
Qualche grande atto tipo il trattato di pace
Passo all'Assemblea all'Assemblea costituente che valeva anche dal Parlamento col famoso discorso di Benedetto Croce no spago sul trattato di pace
Noi invece dovremmo avere due assemblee
Il Parlamento e l'Assemblea costituente questo comunque un problema no al di là delle incompatibilità delle rieleggibilità ma i leader dove vanno
Resta in Parlamento ogni assemblea costituente per questo è un dubbio
E poi poi c'è la questione prova accadute in Cile no perché civile a quest'Assemblea costituente per la prima volta un numero pari di uomini e di donne fa tutta questa amplissima consultazione scrive il nuovo testo però nella rottura riordinante una stima dei costituenti rompiamo l'articolo centotrentotto no quindi che cosa serve serve quanto meno un referendum popolare un plebiscito
Forse serve a monte per dire
C'è la forza la voglia del popolo di aprire un'Assemblea costituente passerebbe alla fine per approvare il testo
Vi farei notare una cosa dai vecchi studi greci perché il popolo che nella democrazia questa forza così grande perché nell'etimologia greca
Soltanto per la democrazia si usa Kratos che rafforza il potere mentre per l'oligarchia la monarchia si usa allorché che governa per i popoli più forte proprio la nostra idea
E quindi il Kratos del popolo può essere quello che ti legittima l'Assemblea costituente la nuova costituzione in Cile lo sapete tutti è successa la cosa incredibile che fece il primo referendum e perse però sessantuno trentotto
A quel punto hanno rifatto il referendum un anno dopo il garantire hanno perso un'altra volta
E quindi non si è cambiata la Costituzione lo spengono la conduzione dell'undici settembre
Anche questo è un rischio da considerare ultima provocazione
Ma un'assemblea costituente
Eletta oggi nominata con l'articolo centotrentotto l'eventuale referendum e così via può essere un'Assemblea costituente limitata
C'è un'assemblea così mentre fa mezza costituzione cioè lasciando i principi fondamentali e lasciando la prima parte
Signor volessimo riscrivere la prima parte dei diritti solo sulla base di quello detto la corte costituzionale potremmo quasi raddoppiare gli articoli per tutti i nuovi diritti che sono emersi ce li teniamo consolidati giurisprudenzialmente o andrebbero aggiornati anche quello no anche perché in fondo come già detto
Le due parti curarti
Risalgo la rivoluzione francese diritti e doveri e divisione dei poteri si tengono tanto tuttavia tuttavia pur con questi dubbi io sono qui a testimoniarlo probabilmente l'Assemblea costituente e il tentativo da fare perché altrimenti le riforme le faremo come al solito nella prossima legislatura
Grazie grazie ad Alfonso Celotto per le sue brillanti provocazioni
Stefano Ceccanti ordinario di diritto pubblico comparato alla Sapienza di Guzzetta ricordava certe perplessità di Meuccio Ruini io ricordo quelle di Calamandrei insomma
Diversi padri costituenti soprattutto tre lei grandi giuristi
Anni Zero in evidenza nel momento in cui la nuova Costituzione la Costituzione si affermava nel misero in evidenza i limiti le fragilità le debolezze di miti fragilità che si sono poi a cui i The nel tempo ho ritrovato un'intervista di un paio d'anni fa del Presidente emerito della Consulta Augusto Barbera che ci è molto caro sette che a me
E la forma di governo non solo può ma deve essere messa in discussione di Alberto Barbera è ora di superare un sistema ereditato dalla guerra fredda fatto apposta per non permettere ai vincitori delle elezioni di governare
E a chi obietta che sottrarre al Capo dello Stato il potere di nominare e revocare i ministri era una sorta di golpe bianco Barbera ha ricordato che questo è quello che accade in tutte le forme di governo parlamentare cito testualmente
Circa
Teme hashish giusto io condivido una cosa cioè che si parli solo di riforma della seconda parte
Perché
Non siamo costretti ogni volta aggiornare gli elenchi la prima parte se c'è una Corte che fa un suo ruolo lo aggiorna pacificamente da molte parti col suona così quelli con redditi si è arricchito perché abbiamo avuto una serie di sentenze della corte che in conformità con la Costituzione però arricchito le quei diritti
Ci può essere qualche caso puntuali in cui vale la pena di Kut solidificano anche un testo è capitato per il diritto all'ambiente dunque toccato l'articolo nove non ha provoca Ciampi è una ratifica di quello che già c'era importante dal punto di vista anche simbolico anche per l'avvicinarsi agli ATC ricostituzione dei più recenti va non c'è nessuno bisogno nessun bisogno di intervenire con revisioni costituzionali sulla prima parte qui noi dovremmo accanto tra l'altro questo tema prima parte Fusato molto spesso come tecnica ben altri sta per la Commissione Bozzi quelli che non volevano cambiare niente
Sulla seconda parte governo qualora ce n'erano diffusi più a sinistra c'erano allora però cambia un sacco etico prima parte per distogliere l'attenzione dalla modifica
Del quelli che magari erano contrari altolà ma a mettere dei limiti all'emendabilità delle leggi di bilancio volevano fare i chi verrà in quei diritti per distogliere l'attenzione quindi bene che non si paga prima parte
E però io avrei due argomentazioni contrarie allo strumento quindi ritrovato
La prima è che la Costituzione è un patto è un patto tra le forze politiche le forze politiche sono rappresentate in Parlamento i soggetti che devono all'accordo son quelli lì è vero che con gli strumenti che noi abbiamo oggi è difficile
Ma non se ne esce con assemblea parallela
La strada parallela sembra parallela che vive a fianco al Parlamento i due casi che hanno fatto al bronzo sono entrati in rotta di circuito in Cile due assemblee costituenti successive che vivevano insieme al Parlamento sono fallite
Non è che perché ho reagito Assemblea costituzionale l'assemblea costituente con la proporzionale dei potenti carico di politicità e trovi per forza un accordo che tutti noi abbiamo in mente
Che leggemmo l'Assemblea costituente peraltro che non condito con Parlamento e trovano l'accordo ma mica era scontato che finisse così in Francia non la Tui assemblee costituenti diffidano e quarantacinque quarantasei i dapprima fallire la seconda vince
Per pochissimo il un terzo voto sì un terzo voto non terzo si astenne quella costruzione resto debolissima fin dall'inizio e venne travolta inevitabilmente dodici anni dopo
Quindi non è che non è se spostiamo il terreno creiamo un'assemblea dove i soggetti politici che si presenta una collezione sono diversi da quelli in parte da quelle si presento alle lezioni cerchiamo una via di fuga mal probabilmente non portiamo a casa nulla questo è il primo problema
Il secondo tema qui però metodologicamente in qualche modo
Aveva ragione
Al fondo cioè noi per capire quale strumento serve dobbiamo capire secondo noi quali contenuti ci vanno dentro
Che e quindi ciascuno di noi deve esporre a che riforme la costruzione pensa che se ognuno pensasse davvero che bisogna rifare tutta la seconda parte
Ciò questo avrebbe la sua prossimità ma io non penso che noi dobbiamo rifare la seconda parte io penso che abbiamo bisogno le due leggi costituzionali mirate
La prima è per liberarci del bicameralismo ripetitivo e vedere un Senato delle Regioni perché Titolo quinto con un Senato delle Regioni funziona senza un sanatorio e non fu ci vuole quello e solo quello non a caso del due mila sei nel due mila sedici Torino dello scorrere informare anzi crea lanciato da Regione e gli altri seicento rimettiamo tutto in unica camera politica
E questo è una cosa che si scrive abbastanza agevolmente Senato delle Regioni con una composizione autonomistica bar a attaccata una frase supremazia e l'altro propri stato funzionale io non vedo la necessità di intervenire sugli elenchi di materie così perché la Calle supremazia rendere flessibile materia c'è una sete
Parlamentare con le caratteristiche trasparenza e così via che consente di far funzionare il sistema qui è stato il gravissimo errore di Calderoli che ha pensato che si potesse in un sistema già complicato perché deficitari un Senato delle Regioni si potesse anche attuare
Autonomia differenziata se c'è già un clima di conflittualità e non c'è una sede parlamentare che Arturo trova il pranzo da casa propria tra i per niente
Non c'è nessuna possibilità che nessuno che questo Parlamento approvi nessuna legge sull'autonomia differenziale perché senza il Senato delle Regioni si è creato un clima somma zero in cui alcune realtà territoriali penso riguadagnarci alcune pezzo di rimetterci quindi a fine legislatura Calderoli risultato sarà zero perché ha sbagliato il punto di attacco si può anche fare solamente Annunziata se c'è un Senato delle giovani questa è la prima legge costituzionale i propri articoli da fare per cui il prete non sarebbe un'Assemblea costituente
E la seconda legge costituzionale da fare sulla forma di governo e intervenire sul potere di scioglimento spostando dicono su presidente del consiglio perché altrimenti le coalizioni risorse
Se non c'è il deterrente poteri di scioglimento è apparsa sul primo ministro cadono che indipendentemente dalle formule attorale
Basta intervenire sull'articolo ottantotto
Invece che disperde se poi fatto questo terzo il premierato inserendo lezione formalmente dirette
Creando il problema del voto estero non toccando il due per Camera collo quel problema risultati diversi alle due Camere con perizia riprende bisognava fare il premierato ma non c'entra nulla questo testo così come è stato congegnato cucina parte dall'altra parte che è sbagliato
Con il con due leggi costituzionali una minimale come forma di governo che affronti il tema di scioglimento e l'altra nemmeno minimale ma comunque non è rilevante sul Senato delle Regioni e queste sono le innovazioni da fare sulla seconda parte non rischio mentre la seconda parte sulla giustizia l'unico intervento che andava fatta la separazione delle carriere per separare il CSM è una cosa meritoria che motorino isolati a spiegargli
I circoli del Pd nel due mila diciannove illustrando la mozione Martina
A sei anni distanza faccio un po'fatica coi miei colleghi obbedivano a me spiega le mosse la mattina che improvvisamente la separazione di carriere diventato chissà che è quella che abbiamo mai presentato sì certo c'è il sorteggio che ci potevamo risparmiare con con sistemi e mentre non è non è il sistema migliore però voglio dire
Insomma ispezione decadere volendolo cori ce l'ha fatta il problema stalli
è la conseguenza dell'onorevole Violante nove su giusto processo che è stata approvata dal Parlamento nelle mente è quello che c'era scritto la mozione al congresso del Pd
Non è che me all'altro mondo ma sulla giustizia umiliato evento costruzione da fare era quello come appunto però queste idee di contenuto non vedo la necessità di fare un'assemblea costituente perché vedo questi interventi motivo magari mi sbaglierò io molte delle altre cose sono sembra perdere di riscossione ordinaria non sono i soli però per via rimangono a quella professionale
Quindi pur consapevole che questa legislatura è stato un mezzo disastro perché Calderoli ha sbagliato il punto d'attacco è stato prodotto un testo di premierato che non c'entra nulla con un'idea ragionevoli premierato
L'unica cosa sensata è stata fatta sulla separazione delle carriere un po'insomma complicata sorteggio io
Purtroppo siamo costretti a sperare la posso natura ma mi sembra più razionale e quello che non c'è un'Assemblea costituente liberal parallelo alle Camere grazie
Crema uno Roma due Roma Tre e bene hanno fatto anche secondo una logica aritmetica naturalmente
Però se però Tuzza incerto che ne parleremo nella prossima legislatura e nella prossima continueremo a parlarne ancora nella prossima legislatura in questo caso abbiamo la possibilità di avremmo la possibilità di sperare in una soluzione reale del problema viceversa perdiamo ogni speranza
Prima dell'intervento di Carlo Calenda cedo volentieri la parola al senatore Marco Lombardo che ringrazio per aver prenotato questa sarà tra
Grazie a voi ma io prenderò davvero solo due minuti di tempo anche perché preferisco dare spazio le conclusioni Di Carlo Calenda però c'è una cosa che che raccolgo questo Guzzetta diceva questa è una provocazione
Citando Bertolt Brecht mi verrebbe da dire che la provocazione è un modo di ripristinare in maniera seria la realtà
Perché parlo di questa legislatura poi ci sarà sempre la prossima però il nostro dovere parlare di questa legislatura in questa legislatura tre anni sapete quante proposte di legge costituzionale sono state presentate più di cento
Vi do una notizia sono già state fatte due modifiche della Costituzione
Il riconoscimento della tutela delle isole della peculiarità delle isole
E lo sport nella Costituzione
Ma abbiamo anche l'introduzione della parola disabilità posto la parola minorati non sarebbe d'accordo
Abbiamo la proposta di introduzione del principio del diritto il primato del diritto europeo perché voi abbiamo anche senatore Borghi della lega che ci invece vuole imporre il principio del primato del diritto nazionale neanche sul sistema delle fonti
Si riesce ad andare d'accordo
Ma
Tra queste cento riforme tra queste cento modifiche sono tutte anche nel momento in cui sono giuste piccole modifiche che rischio di motivarla una Costituzione
Vengo da un dibattito in cui è stato proposto di introdurre il limite del quaranta per cento delle tasse ma chi non sarebbe d'accordo ma perché dover modificare ogni volta puntualmente la Costituzione parola per parola
Allora se vogliamo ripristinare la realtà la realtà è che in questo modo non si può procedere
Ha una visione organica della riforma costituzionale il punto numero due ci serve una visione organica
Punto numero due non si può procedere a toccare la Costituzione a colpi di maggioranza perché le regole del gioco si scrivono insieme le regole del gioco devono servire non solo a questa legislatura ma quelle successive
Ecco perché l'assemblea costituente può essere l'unico modo per ristabilire quello spirito originario di discutere di come riformare la Costituzione
Terza provocazione anche qui che raccolgo ma perché non lo devono fare i parlamentari attualmente letti bella risposta sarebbe piuttosto semplice se lo chiede dal popolo ti dicono perché non sono capaci guarda quello che stanno facendo
Ma quello che noi dobbiamo dire che invece i partiti una responsabilità ce l'avrebbero e quale
Quella di stabilire in che modo si eleggono
I soggetti che devono andare a scrivere l'Assemblea costituente
Questa è una responsabilità da affidare ai partiti e ogni partito si assume questa responsabilità davanti a chi davanti all'elettore davanti ai cittadini ecco perché forse io mi rendo conto che arrivare a metà legislatura con questa proposta può sembrare una provocazione però ahimè rispetto a come sta andando avanti il dibattito legislativo in Parlamento come sono
Complesse le prerogative del Parlamento io vedo questo come l'unico modo davvero per ristabilire la serietà
E anche la realtà del quadro normativo che ci serve
Carlo Calenda
Intanto vi ringrazio molto per gli spunti che sono molti e interessanti io non ho mai visto questa proposta come una provocazione sempre anzi pensata non solo come una proposta politica a tutti gli effetti ma come qualcosa che di fondo sarà anche inevitabile
Sarà inevitabile perché l'andamento della discussione non solo sulla Costituzione ma in generale sulla politica sta conducendo inevitabilmente a chiamiamoli così tonificante Ciabattoni su cui
La componente Gigli faziosità supera ogni interesse comune detto così è una banalità però lo facciamo un esempio risulta forse si faccia
Quando eri Mussi sono entrati nel territorio dei paesi
I Paesi della NATO
Pina qualunque
Altra condizione
A partire dalla prima
Il presidente della Camera Presidente del Senato il Presidente del Consiglio avrebbe ritenuto di dover immediata dei
Parlare le opposizioni
Raccontare le posizioni ciò che il Governo è noto chiamare un dibattito parlamentare e cercare la massima coesione possibile
Perché nessuno nessuno di voi sfugge che essi un drone
Pone russo drone si va a schiantare contro una casa dove ci sono
Chi poteva essere
Dove c'erano tre bambini
Non stavano in alta definizione
Quindi diciamo non siamo mai stati così vicini a rischi di un confine
La cosa che colpisce è che la politica in via del tutto disinteressato non è che questo è il motivo per lire un po'più di unità pochi concretezza apporti di condivisione anche la particolare tipo singolare no
Vorrei sentirmi rassicurato dal fatto che l'opposizione informate hanno discusso
La mia impressione è che nell'opposizione abbia nessuna intenzione le altre opposizioni di essere informato di condividere responsabilità mela Meloni che richiama genericamente gli altri
Come se fossero parte di un'altra diciamo Gemina
Vuole fare alla in questo contesto
Io penso che c'è un momento che ci sarà un momento
Probabilmente più in là che vicino
In cui andandosi a logorare
Tutto il dibattito democratico
Fino ad arrivare
Ad agganciarsi a ciò che noi vediamo che viene non solo negli Stati Uniti ma anche in Gran Bretagna perché in questo contesto siamo filati
Ci vorrà un momento in questo Paese che sia un momento ricostruttivo
Da questo punto di vista l'Assemblea costituente non è solo il modo in cui si fanno le riforme ma è anche il modo in cui si ripristina ciò che democrazia cioè
Il riconoscimento di agire all'interno di un quadro di norme di regole che sono da entrambi riconosciuti e che prevedono il fatto che il tuo avversario tale non è un nemico che se va al governo struggente
Per questo io penso che sia un fatto l'assemblea costituente politico
Rilevantissimo per questo Paese
Credo che vada fatto proprio separato dal Parlamento con un'incompatibilità parlamentari non perché si scarica sui del tutto ovviamente ciò che pensa la lega ciò che pensa
Fratelli d'Italia sulle riforme che peraltro la penso all'opposto originariamente ma
Perché coloro che lì dentro saranno avrà un unico interesse unico interesse è quello di cercare di chiuderlo
Un accordo perché altrimenti il loro lavoro sarà giudicato come un fallimento il loro non potranno neanche essere ricandidati
Infine c'è la presa di coscienza di quello che si diceva prima
Noi abbiamo trentasei per cento degli italiani
Che non è che dice che la democrazia non funziona chiede che venga sospesa a tempo
Per realizzare le cose che non si riescono a realizzare questa percentuale Agassi su blocca sotto i
Trentaquattro anni è del cinquantadue per cento quindi maggioritarie
Ed è implicito che un sistema che sta andando avanti in questo modo cioè tra il massimo della legge lacerazioni massimo dell'inefficacia il massimo di conflitto il massimo di paura intorno
A un certo punto genera una caduta complessi
Tuttavia non voglio
Spostarmi
Dare rilievo anche faceva lei Professor Ceccanti
Anzi decidono Arcigay facevi tu
Io non lo penso affatto quelle su uno dipende da come la penso io piuttosto Senato delle Regioni la vedo come una iattura riproduzioni
Così Michele
Vedo che il giornalismo italiano con una tragedia di proporzioni immani
Considero che regionalismo italiano è stato quello che Malagodi riteneva sarebbe stato c'è una pura duplicazione di competenze di costi di di complessità di corruttele oggi il sistema il larga parte delle regioni italiane il sistema per fatto totalmente dovuto clientelare
Tale per cui sono i consiglieri colma il passo dall'estrema sinistra all'estrema destra sono un feudatario portano inutile tra io penso che quel sistema allevato
La clausola di supremazia peraltro era referendum Renzi è una cosa su cui sono perfettamente d'accordo
Ma per esempio ritengo che la sanità vada completamente ricentralizzare
Così come pensa che le regioni per quanto riguarda le normative ambientali non debbano poter dire assolutamente niente perché una volta gli indiani stabilita una nazionale non si vede su che base
Almeno per quanto riguarda i limiti emissivi cioè cosa organo caratteristica generale la Regione debba poter intervenire Sandro
Ancora di più penso che vada fatta una discussione approfondita sullo Statuto sugli statuti speciali
Io vengo a un giro in Sicilia dove lo statuto speciale è diventata la condanna di Ciciliano
Quanto meno la condanna del siciliani per bene
Allora
è chiaro che dipende da come uno la pensa sulle riforme che sono necessarie io penso che il dibattito deve essere inevitabilmente più ampio basta che il Presidente del Consiglio
Abbia la capacità di sciogliere il Parlamento ma se ci sono casi in cui deve sciogliere il Presidente del Consiglio
Perché
Noi abbiamo vissuto negli ultimi anni
Casi in cui ci sono stati crolli di fiducia
Eppure c'era l'emergenza di dover andare avanti
E in quel caso come ci si regola
Allora gli argomenti da discutere ovviamente sono tantissimi sono
Persino degli altri più innovativi penso per esempio a tutta quella che è l'interpretazione e la gestione anche di
I dati personali connessi alla medicina e tutta una serie di altre cose chi deve possedere li deve darsi il sistema regionale cioè è tutto un'argomentazione molto complessa con Silva aggiudicare una Repubblica che ha concettualmente smesso di funzionare
Perché ha smesso di funzionare
Pagate la Giorgia Meloni ha fatto un provvedimento sulle liste d'attesa insieme alla sanità che era più più o meno uguale a quello clamoroso postumo
Non è riuscito a spanne
Perché le regioni preferiscono non prendere soldi ma non vogliono nessuna intromissione nei sistemi di gestione regionale nessuno
Non vogliono pochi nessuno gli dice niente
Allora quindi il problema è investe anche il fatto che la democrazia in quanto tale risulta oggi Issing Tiga obsoleta non solo rispetto all'Italia
Ma persino democrazie che erano molto più considerate avanzate in ogni molti che saranno quindici sono sempre considerati vicino alle democrazie anglosassoni che oggi sono in una condizione di sfascio
Ti viene da dire veramente mentre
Meno male che non siamo anglosassone
O a ridarci rumore a seconda delle questioni
Tutto questo non è fatto di poco conto come sarà la democrazia in questa epoca bis nei
Nel decenni che verranno e caratteristiche di esecutività della neve come si si forma un contrappeso non credo che sia così scontato non credo coinvolga due argomenti
Ma soprattutto io penso proprio
Io penso che una forza incredibile che
Chi lo vedo anche che
Non c'è verso vede vedi Stefano c'ha fatto un buon esempio con la riforma della giustizia non l'abbiamo votata
Ma siamo stati tacciati alla stregua dei fascisti eversori amici chiamati
Al da gente che l'aveva sostenuta
E allora quando grado diventa questo in cui non c'è proprio la possibilità di un ragionamento gestivo oggettivo neanche sulle riforme costituzionali
Ma come si fa a pensare che il Paese possa realmente stare insieme
Io penso che ci vuole un atto di fondativo della Repubblica italiana
E che l'assemblea può rappresentare questa attori fondativo certi partiti lo devono volle questo non c'è dubbio
Lo devono volere e io penso che la libera hanno voli
Perché ve lo ripeto
Se quell'imbroglione russo colpiva una casa
Conte rimbambiti nella Russia per la la Bologna avrebbe
Immediatamente attaccato
E noi oggi ci troveremmo in una condizione di guerra
E di questo non si riesce a parlare penso cosa si lascia parlare del monocameralismo
Perché dobbiamo parlare dice della fra decide di di Cirque de la commemorazione di Kirch della della Global foto flottiglia ne stiamo chiedendo al così detto diminuisce a parlare
Di cosa intende quando dice che l'esercito italiano non si può difendere cioè ce lo dirà ministro in Parlamento
Quando ti dice noi non siamo in grado di difenderci loro ma sono frasi che hanno un peso
E speriamo che domani venga ce lo dica
Ma in questa epoca sa così straordinaria dove non si riesce ma avevamo proposto l'abbiamo detto
Meloni slide sospendiamo due giorni a campagna elettorale del delle Marche facciamo un incontro capi dico partico perno partiti di opposizione in con un formato molto ristretto si mette a conoscenza l'opposizione di cosa sta succedendo si cerca di ricreare uno spirito unitario ma risposta
A voi altri quelle che hanno fatto che lei fa così
E allora prima o poi qui si arriverà o si arriverà a una cosa molto differente a quel trentasei per cento
Perché a quel punto se non sia saremo in grado di dargli la forza in questo modo
La forza verrà data da qualcuno che dice sospendete i presidi democratici perché non funzionano e lasciateci fa
E chiudo con un aneddoto per capire quanto questo il vicino io sono andato a una festa di azione
In Abruzzo
Saranno un centinaio
Di consiglieri
La mia si Sante dice che non lo posso raccontare ma allora confessa premi fortemente di consiglieri
Tanta amministratori locali io ho fatto questo discorso detto guardate la democrazia sì
Le regioni meno della democrazia non si riesce a fare accademia
E sono ho sparato un po'di piazzate di retorica vera e di cose vere ma l'ho fatto con la retorica
Io ho detto qui ci vuole di chiudere tutto mettere uno staff di persone capaci che per dieci anni faccia e il lavoro Empire la restituisca
Ho fatto una standing ovation e io gli ho fatto notare che stavano facendo una standing ovation non fascista
E la loro risposta è no perché ci sei tu lo faresti tu
E quindi gli ho detto è proprio questo il principio per cui poi il fascismo
Allora
Che questo rischio non sia vicino
Non ci sbagliamo pensare innanzitutto perché la maggioranza dei giovani
Essendo un c'è un momento di partenza delle istituzioni repubblicane questa cosa avverrà
Noi parleremo con i segretari di tutti i segretari partiti che ogni volta che in un po'ne ho parlato con loro ti guarda come se fossi ma tutti dicono ma
Vicedirettore della RAI un
C'è un diciamo un presidente della Regione con cui ho avuto che dire ottimamente m'ha detto
Ma se voi prestiti potere dare il parco di la presidenza del parco di Pantelleria situazioni rappresentante il pacco batterie perché poi alla fine senza credito sta andando a dare un'prima le per avere
No cioè
Ecco io credo che questo lo sappiamo tutti non c'è ed al ma a un certo punto si ci sarà c'è solo da capire se ci sarà nel la ricostruzione
O se ci sarà per frenare
Quello che viene prima della ricostruzione
Ovvero la distruzione
E noi credo che con il democratici liberali riformisti socialisti liberali
Repubblicani ci dobbiamo impegnare a cercare che avvenga prima della fase distanti
Quante possibilità dopo che questo avvenga oggi francamente non lo so
Con tutto quello che vediamo intorno chiaro che l'Occidente sta accadendo
Ma se noi non realizziamo oggi che questa è la necessità perché luccicante sta accadendo
Beh allora lo dovremmo fare dopo nella ricostruzione sia come sia non c'è altra cosa che battersi per questo tipo di iniziativa
Per sia democratico repubblicano
Perché questa è la chiave di volta e se non c'è questa chiavi di volta tutto avverrà in modo molto più violento molto più concitato
E molto più
Come posso dire nell'ambito di un confronto che si va a fare e non più politico ma antropologico
Un conflitto di civiltà nella civiltà occidentale
Bisogna sedersi al tavolo
E quello è il primo segno che il conflitto non è antropologi come politico il fatto che i i segretari di partito in Sicilia insieme e discutano nelle differenze anche sul caso straordinari anche su una riforma perché quello è il segnale che c'è ancora un filo del dialogo e quando non c'è più anche in condizioni straordinarie cade grazie
Grazie grazie a Carlo Calenda credo che abbiamo onorato il noto metodo Ina odiano quello per cui la deliberazione politica deve essere preceduta dalla fase dello studio la conoscenza
E da quella del dibattito ora non ci resta che auspicare che il senso di responsabilità si faccia largo nella mente e nei cuori dei leader politici di maggioranza e di opposizione
Che la nostra proposta che come è stato giustamente detto riguarda semplicemente la qualità della democrazia in cui viviamo venga sempre più condivisa grazie tutte

