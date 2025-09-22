CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Durante il suo tour elettorale nelle Marche in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre.
Registrazione video di "Dichiarazioni di Giuseppe Conte a Fabriano (Ancona)", registrato a Fabriano lunedì 22 settembre 2025 alle 12:00.
Sono intervenuti: Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).
La registrazione video ha una durata di 2 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
