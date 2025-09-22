"Giuseppe Conte nelle Marche - Tutt'altra storia per le Marche".



Dichiarazioni di Giuseppe Conte, durante il suo tour elettorale nelle Marche in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre.



Le dichiarazioni vengono rilasciate al termine della visita a Fabriano dove, Giuseppe Conte, ha avuto un incontro con le sigle sindacali e lavoratori e cittadini.



ZES: Zone Economiche Speciali.



Registrazione video di "Palestina, disoccupazione a Fabriano e Zes Marche: dichiarazioni di Giuseppe Conte", registrato a Fabriano lunedì 22 settembre 2025 alle 12:00.



Sono intervenuti: Giuseppe Conte …

(deputato, presidente del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).



Tra gli argomenti discussi: Conte, Disoccupazione, Economia, Elezioni, Governo, Investimenti, Lavoro, Marche, Meloni, Movimento 5 Stelle, Occupazione, Palestina, Pnrr, Produzione, Regioni, Sanita', Sviluppo.



La registrazione video ha una durata di 2 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci