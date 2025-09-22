22 SET 2025
intervista

Palestina, disoccupazione a Fabriano e Zes Marche: dichiarazioni di Giuseppe Conte

DICHIARAZIONI | di Lanfranco Palazzolo - Fabriano - 12:00 Durata: 2 min 53 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
"Giuseppe Conte nelle Marche - Tutt'altra storia per le Marche".

Dichiarazioni di Giuseppe Conte, durante il suo tour elettorale nelle Marche in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre.

Le dichiarazioni vengono rilasciate al termine della visita a Fabriano dove, Giuseppe Conte, ha avuto un incontro con le sigle sindacali e lavoratori e cittadini.

ZES: Zone Economiche Speciali.

Registrazione video di "Palestina, disoccupazione a Fabriano e Zes Marche: dichiarazioni di Giuseppe Conte", registrato a Fabriano lunedì 22 settembre 2025 alle 12:00.

Sono intervenuti: Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

Tra gli argomenti discussi: Conte, Disoccupazione, Economia, Elezioni, Governo, Investimenti, Lavoro, Marche, Meloni, Movimento 5 Stelle, Occupazione, Palestina, Pnrr, Produzione, Regioni, Sanita', Sviluppo.

La registrazione video ha una durata di 2 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Questo fine settimana ma di altri Stati hanno riconosciuto lo Stato della Palestina compresa la Gran Bretagna mentre la nostra Meloni era intimo a parlare di passerelle
Poi si è presentata anche dai giovani del suo partito invitandoli ad avere coraggio quello che lei non ha quando si tratta di scelte doverose e necessarie come in questo caso
E lo fa perché perché vuole scontentare il suo alleato amico Netanyahu e non dispiacere Washington AG incontra e sigle sindacali palazzone saggia milioni si esalta per le valutazioni e le agenzie di rating quando era in opposizione le demonizzata
E poi descrive una realtà del Paese che non esiste noi siamo qui per toccarla con mano pensate a Fabriano ad esempio sul trenta mila abitanti sono tre mila cinquecento disoccupati
Perché perché ci sono trenta mesi di crollo della produzione industriale su base nazionale in tre anni di governo cioè escluse la cassa integrazione sono cose che milioni e il Governo non vuole vedere invece erano se misure continuiamo a spingere perché ci sia un intervento a favore del potere d'acquisto di lavoratrici e lavoratori un salario minimo per chi prende due tre quattro euro l'ora
E misure che realmente tengano conto della realtà economica del paese e non di un mondo edulcorato a cui si aggrappa questo governo
Un'attenta Fanfani accanto ma guardi quando ci sono le campagne elettorali questo Governo c'è addirittura promesse mirabolanti va fatto dappertutto in tutte le regioni più si va al voto scende dopo cinque anni quando loro governano
Le regioni di distrazione generale con una sanità completamente allo sfascio qui ci sono migliaia di marchigiani che hanno dovuto rinunciare alle cure e attenzione i soldi abbiamo portato il pm RR
Sono stati spesi poco più del venti per cento in vista sprecando una grandissima opportunità
Però poi che succede si vota allora il governo tutto insieme in fanfara arriva qui e promettere tutto dalla Zetsu milioni su milioni
Se questi milioni ci saranno noti gestiremo molto oculatamente a partire dalla sanità a partire ovviamente il
Al rilancio del tessuto produttivo
Persone che sono in difficoltà ma purtroppo lo diciamo subito a tutti i marchigiani ci siamo già passati siamo passati in Abruzzo e Basilicata
Loro promettono per coprire le manchevolezze di cinque anni di governo Ing di inefficienza
Ma dopo un attimo quando terminano le lezioni tutto come prima a qui c'è bisogno però di una squadra seria che si mette al lavoro per il governo della regione in termini di affidabilità serietà e concretezza
