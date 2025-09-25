L'incontro è organizzato da "Sinistra per Israele - due popoli, due Stati", sezione di Roma.



Con Pina Picierno (vice presidente del PE e delegata sull'Antisemitismo e al Giorno della Memoria) e Emanuele Fiano (presidente nazionale di Sinistra per Israele - due popoli, due Stati).



Conduce da Flavia Fratello (giornalista).



Convegno "L'Europa di fronte ai conflitti e all'antisemitismo", registrato a Roma giovedì 25 settembre 2025 alle ore 17:30.



Sono intervenuti: Aurelio Mancuso (coordinatore della Sezione di Roma di Sinistra per Israele), …

Flavia Fratello (giornalista de La7), Pina Picerno (vice presidente del PE e delegata sull'Antisemitismo e al Giorno della Memoria), Emanuele Fiano (presidente nazionale di Sinistra per Israele – Due Popoli, due Stati), Bianca Cimiotta Lami (vice presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP)).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Antisemitismo, Arabi, Associazioni, Democrazia, Ebrei, Esteri, Gaza, Guerra, Hamas, Israele, Medio Oriente, Netanyahu, Onu, Pace, Palestina, Politica, Rapimenti, Sinistra, Unione Europea, Violenza.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 59 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

