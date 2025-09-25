25 SET 2025
dibattiti

L'Europa di fronte ai conflitti e all'antisemitismo

CONVEGNO | - Roma - 17:30 Durata: 1 ora 59 min
A cura di Guido Mesiti e Pantheon
Organizzatori: 
Sinistra per Israele
Player
L'incontro è organizzato da "Sinistra per Israele - due popoli, due Stati", sezione di Roma.

Con Pina Picierno (vice presidente del PE e delegata sull'Antisemitismo e al Giorno della Memoria) e Emanuele Fiano (presidente nazionale di Sinistra per Israele - due popoli, due Stati).

Conduce da Flavia Fratello (giornalista).

Convegno "L'Europa di fronte ai conflitti e all'antisemitismo", registrato a Roma giovedì 25 settembre 2025 alle ore 17:30.

L'evento è stato organizzato da Sinistra per Israele.

Sono intervenuti: Aurelio Mancuso (coordinatore della Sezione di Roma di Sinistra per Israele), Flavia Fratello (giornalista de La7), Pina Picerno (vice presidente del PE e delegata sull'Antisemitismo e al Giorno della Memoria), Emanuele Fiano (presidente nazionale di Sinistra per Israele – Due Popoli, due Stati), Bianca Cimiotta Lami (vice presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP)).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Antisemitismo, Arabi, Associazioni, Democrazia, Ebrei, Esteri, Gaza, Guerra, Hamas, Israele, Medio Oriente, Netanyahu, Onu, Pace, Palestina, Politica, Rapimenti, Sinistra, Unione Europea, Violenza.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 59 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Ecco allora
Comunque otto
Non sa nota
La destra e la sinistra
Periodicamente non saranno
Signora mettendo insieme una serie
Abbiamo
Loro
Vi do la
Agosto dopo una dolorosa malattia che ci aveva portato via come sapete salterò sul primo coordinatore il primo che il quattro quattro ha organizzato incontri la nostra prima uscita pubblica circondo
Lanciando di
E il nostro ingresso un dolore ma è proprio una mancanza sentiamo
Senta la sorpresa è perché è una presenza
Liberata assai pacata molto capaci
UniCredit
Diciamo necessaria per governare una rete fognaria nonostante composta da molte persone ricorda
Sia umanistica positivi
Sociale quindi diciamo Guido o ancora nel prossimo periodo siamo impegnati come si sa di Roma utilizzava un evento
Apposta intanto stiamo raccogliendo ancora del
Dei fondi per ricordarlo con
La raccolta dei fondi Quirinale come sapete usciti
Questa
No
Organizzano questa iniziativa prevale sulla ragione della prima perché non vogliamo piangerci addosso non vogliamo in alcun modo far pensare che siamo o spaventati e demoralizzate rispetto all'attuale situazione
Politica generale internazionali siamo coscienti della gravità della situazione sentiamo tutto il peso di avere al suo interno appunto di fare proveniente e questo però annoia arricchisce e ci permette scusate la presunzione di avere posizioni sempre molto attente
Molto attente e molto equilibrata e profonda
Pronunciato sempre parole che siano ora dove il conflitto che siano molti speranza e siano per individuare una strada
Pacificazione e quindi bianco cioè sono concetti che in questo momento non vanno per la maggiore ma noi non rinunceremo mai a questo ruolo
Soprattutto adesso per concludere l'ultima leggenda legata all'esposizione della bandiera
Palestinesi
Sempre il nuovo in Campidoglio che poi si è conclusa in maniera differente
Vento positivo del sindaco
Guardie
E ha creato dentro di noi
E non solo nuovi davvero un grande dispiacere perché il rapporto nostro essendo noi sinistra essere essa e l'asse di e la sinistra politica non solo in questa città è molto complicato
Dialogante ma complicati e noi vorremmo qui insistere nuovo dire
Quando si trattano questi temi quando si ha a che fare con determinate sofferenze
Avere uno sguardo che in quanto
No che riguardi solo da una parte per questo non aiutata per niente la pace quei Santuossolo magari consenso ma non aiuta il dialogo è quello che noi tutte tutti noi
Con
Cercare lotterie globale molto lunga ringrazio la e ha raccolto naturale questo incontro vi chiedo di essere
Questa norvegese ascoltare ascoltarci molto intensamente perché abbiamo soprattutto bisogno di avere commessa per questo atteggiamento che abbiamo avuto in questi due anni c'è una grande solidarietà raduno grazie
E
Tra l'operazione di cartolarizzazione generate recare
Apposta
Aspetta aspetta aspetta
Grazie grazie sì
Non so se no secondo me così
Funziona ok lo teniamo così funziona dovrebbe funzionare un po'meglio bene buon pomeriggio o pomeriggio bentrovati a tutti e a tutte sono sono davvero molto
Si sente e non si sente e quindi
Grazie al cielo questa era arati questo dovrebbe essere il microfono ma
Ancora più vicino va be allora ma ripeto vuole un pomeriggio a tutti ben trovati ben ritrovati
Un piacere essere qui oggi pomeriggio i davvero le circostanze
E le coincidenze ma forse ormai non sono più neanche circostanze e coincidenze perché stiamo vivendo tempi tali per cui ogni giorno c'è qualcosa che ci richiama a una riflessione a un momento di di tentativo appunto di costruzione e di dialogo in modo davvero questa volta sì ostinato
Per riprendere diciamo una una citazione della segretaria del Pd quando si riferisce al fatto di essere sempre ostinatamente citare ecco io credo che si l'ostinazione
E di cui parla slang dobbiamo mostrare ancora di più in circostanze come queste
Sediamo al termine di una settimana il termine insomma quasi al termine di una settimana che è stata da questo punto di vista particolarmente impegnativa la manifestazione di lunedì lo sciopero di lunedì
Quello che è successo l'altra notte alle navi della flottiglia
E la comunicazione di oggi di questa mattina del ministro Crosetto con tutto quello che ne è conseguito l'invio di una nave insomma davvero davvero tantissimo
E ovviamente anche i discorsi che si sono celebrati allora quando quando Aurelio Mancuso mi ha chiesto di moderare quest'incontro ancora tutto questo non era successo ma in realtà era già successo come potete immaginare
No non ho avuto momento di esitazione a pensare di
Arrivare qui e parlare scusate ma anche più di così non lo so come microfono che evidentemente
Non inglese e si dovrebbe promettente tenta è una posizione un po'bizzarra ma insieme alla gente faremo in modo di tenerlo
Allora il titolo di questo incontro l'Europa di fronte ai conflitti all'antisemitismo in ci costringe a diciamo così ad allargare un po'lo sguardo nel senso che il dibattito italiano in questi giorni inevitabilmente e direi anche realisticamente insomma condizionato ovviamente dalla battaglia elettorale che è in corso e che lo Stato che sta ancora per i prossimi due mesi
Quindi dobbiamo fare un po'la tara a certi toni a certe affermazioni che ovviamente rimane a certe estremizzazioni che vengono usate in campagna elettorale
Tolto questo diciamo così dal tavolo invece guardando a al panorama europeo forse possiamo fare un ragionamento un po'diverso anche se poi
Il punto con Emanuele Fiano inevitabilmente torneremo a a parlare di nuovi e di quello che succede nel nostro Paese
Di Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo con delega sull'antisemitismo e il giorno della memoria io non lo sapevo questa avesse anche la delega per il Giorno della memoria quando l'ho letto pensato come si racconterà quest'anno come la Sicilia per terra quest'anno perché quando si dice mai più mai più ha un significato preciso non vuol dire sì forse fu no ma in più significa mai più con tutto quello che ne consegue in Mai più
E allora
Io a Picerno vorrei chiedere appunto perché l'Europa che è stata così
Presente
Poi magari meno efficace di quanto qualcuno avrebbe voluto ma sicuramente è stata presente sull'Ucraina ripeto con tutte quelle eccezioni che si possono sollevare sul caso
Si è concentrata per taluni di più sugli aspetti bellici piuttosto che i diplomatici potete vederla come volete però sicuramente l'Europa in Ucraina
L'Europa è stata molto coinvolta nella quale in Ucraina
Perché invece la voce dell'Europa per quello che riguarda ciò che sta succedendo tra Israele e Gazza si è fatta sentire molto di meno perché c'è stata questa debolezza perché c'è stata questa
Timidezza perché si è allontanato questo problema quando è
Evidente che comunque ci coinvolge che coinvolge tutta l'Europa dove se non altro storicamente le comunità ebraiche esistono già
Se coi
E e hanno radici profonde storia profonda Pinocchio
E intanto grazie grazie francamente grazie associazioni di sinistra meriterebbe popoli restante avevano questo invito che un'occasione preziosa di dialogo e sottolineare quanto il prezioso
Questo momento già di per sé io credo un elemento importante importante perché ed è la prima cosa che voglio dire che in parte anche una risposta alle sollecitazioni di Flavia noi siamo precipitati da un po'di tempo Flavia
In una polarizzazioni fiducie
In particolare generale che riguarda in generale il dibattito pubblico su tante questioni
Ma in particolare sulle questioni che riguardano appunto il conflitto in corso in Medio Oriente questa polarizzazioni feroce è ancora più evidente
E questa polarizzazione feroce a
Da un lato svuotato Famila dire così per come io l'ho vissuta di razionalità il dibattito intorno a quello che sta accadendo
A Gaza intorno anche quello che è stato la parte precedente di quello che è accaduto che sta accadendo di terribile disumano ci tornerò
Ma l'abbiamo assistito in questi mesi in questi i lunghi mesi ad uno appunto a una progressiva ad un progressivo svuotamento di razionalità della discussione intorno prima del sette ottobre
Alla
Fiducia
Che noi abbiamo visto
Il sette ottobre
A quella brutalità anche non è nemmeno classificabile come terrorismo perché non ha precedenti no
è una è stato una specie di violenza tribale
E uno svuotamento progressivo di razionalità rispetto a tutto quello anche chi ha seguito al sette ottobre queste in parte io credo è una prima risposta ad un dibattito pubblico che non ha più trovato capacità di risposte adeguate ad una serie di elementi tragici
E la mancanza di trovare risposte anche dovuto ad una serie di cose che mi ci portiamo dietro c'è quando lui
Ragioniamo di quello che accade in Medioriente siamo portati a considera
Are
I conflitti che avvengono in quella parte del Mundo khomeinisti intuibili no
Per il carico di storia di cose che si portano dietro e non abbiamo saputo ed è una colpa grave sia chiaro
Individuare anche gli elementi di novità
Nuovo che invece si sono posti in pista dice
E quali sono gli elementi di novità esprimo l'abbiamo Ciacci già citato la ferocia tribale del sette ottobre che non ama paragoni rispetto a tutto quello che è accaduto in passato
Il secondo elemento è incapacità di Israele di proteggere i suoi cittadini pure questo è un elemento assolutamente inedito
Noi abbiamo sempre pensato e fatto i conti con un moderno noi modello di Israele era quello di garantire sicurezza nel contesto democratico
E per la prima volta noi abbiamo fatto i conti con una incapacità dello Stato di Israele protegge i suoi cittadini che avveniva nel mentre un Governo criminali perché io giudico il governo Netanyahu un governo criminale
Attaccava anche il cuore dello stato di diritto
Della democrazia israeliana
Il terzo elemento inedito è l'isolamento di Hamas nel mondo arabo pure questo un elemento inedito
E il progressivo indebolimento pure dell'Iran nel mondo a
Allora io penso che noi voi parlo naturalmente di Europa parlo di tipo e chiamato a prendere decisioni
Di responsabilità nessuno abbia saputo fare i conti con tutti questi elementi a cui poi si aggiungono pure a scrive con cui noi oggi dobbiamo fare i conti
Gli altri elementi su cui come oggi che ci dobbiamo raccontare almeno qua e quanti ne dobbiamo fare i conti sono hanno
Fatemela dire così Lapu-Lapu limitazione di cui parlavo prima che ha svuotato di
Umanità carri in pitone di odio il dibattito pubblico intorno a queste questioni
E a anche
Come dire prodotto un progressivo
Una progressiva rinuncia al confronto Flavia no
E questa progressiva polarizzazione ha portato sempre di più a confondere i piani
Allora vi cito un esempio ok proprio
L'altro ieri mi capitava di fare delle mie pagine di Facebook qui gli auguri alle comunità ebraiche italiani ed europee per il Capodanno ebraico io sono stata sommersa da una valanga di Ovidio
Per l'incapacità che oggi c'è di distinguere persino tra una festività religiosa e le azioni di un governo criminale e allora quando questo avviene
Quando non c'è più
La capacità di distinguere i piani allora io penso che dobbiamo tutti molto preoccuparci e c'è bisogno tutti insieme di interrogarci come stiamo facendo stasera e di questa cosa
Che accaduta anche per una serie di rullini
Ma doganali di disastri che sono stati compiuti da quel governo criminale perché questo ma naturalmente riconosciuto perché mille opinioni pubblica cioè della dico così noi per molto tempo abbiamo
Immaginato
Alla unicità
Di Israele nel contesto mediorientale i no e qui la unicità era dovuta Nun alla consapevolezza della forza o delle capacità tecnologiche
Ma era dovuto quella riconoscimento quel modello alla
Democrazia israeliana
A riconoscimento della forza della democrazia israeliana
Al riconoscimento della presenza di opinioni pubblicate avanzata molto più avanzata di molti Paesi occidentali al riconoscimento di una attualizzati il dibattito pubblico che è stata sempre sorprendente ecco io penso che il terzo più grande
E più pericoloso
Che Israele targa ad un governo di una classe dirigente che la più pregevole di sempre
E anche nella crisi
Rispetta le opinioni pubbliche occidentali di quella modello democratico
Perché il riconoscimento di quella unicità non c'è più nemmeno più niente
Non c'è più
E allora questo noi dobbiamo dircelo e questo ci deve indurre anche
A fare delle cose perché insomma è facile fare l'analisi la parte più difficile predire ok demone che facciamo insieme noi chiediamo creduto in quel modello negherà abbiamo sostenuto neanche gli abbiamo dato forza mio che l'abbiamo pensato a quel modello come importanti e utili io penso che
Le cose che ne dobbiamo fare sono essenzialmente due
Il primo
E il supporto
All'opinione pubblica le opposizioni democratiche israeliani che in questo momento stanno lottando per riservare quel che resta di quella democrazia
Perché non vi sfugge questo ne dobbiamo dircelo perché ne siamo democratici progressisti
Non mi sfugge e non possiamo non dirci che il Governo criminale di Netanyahu
E molto più connesso agli autocrati e dittatori che stanno in giro per il mondo tendono ad una alle democrazie liberali europee
Perché in questo momento questo accade
E allora hanno qui abbiamo la responsabilità di sostenere
Quello riunioni pubblica qui io li chiamo freedom Fighters quelle persone che continuano a credere a lottare per saldare la democrazia israeliana perché guardate che in questo momento la democrazia israeliana
Vive un momento e e prima del due non è persa
Ma vive un momento di grandissima
Che non riconoscere diventa un pezzo del problema
Netanyahu e molto più connesso agli autocarri dittatori che impone il modello democratico occidentale delle democrazie liberali e allora sostenere quelli che provano con fatica a salvare quel che resta di quella democrazia sono le associazioni sono i cittadini sono le opposizioni democratiche che si sono organizzati sono i nostri fratelli
E sorelle ai nostri compagni del Fronte democratico israeliano gli aerei Goran
Tutte le persone che in questo momento stanno lottando in un momento assolutamente non facile dall'altro lato il la nostra responsabilità parlo pure d'Europa
Quindi non parlo da professionista attorno a parlare diciamo da
Vicepresidente del Parlamento europeo e solare politicamente con tutte le armi della diplomazia che ne abbiamo a disposizione il Governo criminale di braccia quindi altra via
Perché questo è una nostra responsabilità quello che noi dobbiamo fare poi mi dici
Troppo poco troppo tardi e io ti rispondo per tutte le cose che ho detto e a causa tutte le cose che ho detto che vero purtroppo poco parte
Il vero che bisognava fare molto prima e vero che la voce dell'Europa è stata troppo flag e stata troppo ostaggio di convenienze di
Da un lato della
E stata vittima anche di questa polarizzazione perché guardate io lo dico Sempre riguarda
La politica fatemi dire così
Quando
Esiste una polarizzazione che spazza via la possibilità anche il ragionamento
Diventa difficile
Diventa difficile ritrovare lo spazio di riconoscimento dell'altro che lo spazio della politica
Allora di questo ne abbiamo disperatamente bisogno perché io conosco una sola strada
Ed è sempre stata la stilista per fermare questa spirale di violenza di distruzione di odio
Ed è il riconoscimento della
Il riconoscimento della sua umanità e il riconoscimento reciproco ed è la ragione per la quale ho accolto con grande sollievo l'iniziativa di macro con iniziativa di alcuni governi
E di alcuni leader europei in sede europea rispetto al riconoscimento dello Stato di Paris
Perché guardate quello è un segnale importante tanto per la Palestina quanto distrae
Per la possibilità di mantenere in vita questa prospettiva che ne abbiamo scritto come mission nella nostra associazione che quella di due popoli due di di questi Stati
Riconoscere in questo momento lo Stato di Palestina è un segnale di amicizia guardate anche verso Israele io lo penso profondamente
Almeno verso quella parte Israele che non smette di immaginare disperare il film e G. lavorare a sentieri di pace e a una
Paese che non rinunci all'idea che la sua forza più grande non è che l'ostentazione della forza militare mandi la grandezza della sua democrazia
Emanuele Fiano ne ha appena fatto credere un un messaggio altri terribile che gli è arrivata è stata vandalizzata la sede di dello studio è più di un avvocato l'avvocato don
Con una a Roma ovviamente sì con questo volantino che è stato a Luzzo anzi scoperto volantino che è stato appiccicato sì presume la porta del del suo studio con scritto guardati le spalle Luzon boia questo tanto per dire il clima è arrivo subito data lei Fiano però io prima ho bisogno dal di fare alcune puntualizzazioni richiederà ancora un paio di cose Arpinati c'entrino perché molte delle cose che ha detto scommesso condivisibili non tutte per esempio
Io ho avuto e e però appunto glielo sto chiedendo più l'impressione che in realtà
Diciamo il silenzio dell'Europa e il non intervento dell'Europa più che diciamo alla polarizzazione essi andata Mammano creando ma che e adesso diciamo così in mostra tutta la sua
Incredibile capacità poi di permettere un dialogo
Sia stata generata più dal fatto che quella situazione ciò che accadeva fra Israele Garda eccetera eccetera sia stato considerato diciamo appannaggio sostanzialmente degli Stati Uniti
E quindi un in parte anche perché è vero che l'Europa non parliamo poi dell'Italia conta poco gli popoli
Ma è parte perché secondo me si è pensato va be'ci pensano gli Stati Uniti prima c'era vandeana e comunque la situazione è degenerata anzi convalide
Con Netanyahu scusate con con entrambe
è assolutamente deflagrata
Io ho l'impressione che e e adesso diciamo così in mostra tutti i suoi limiti proprio perché Tramper come ha detto all'Europa di impegnarsi
Il sugo creativa in realtà li nonostante tutta una serie di dichiarazioni
Non mi sembra che insomma stia portando avanti stia facendo moltissimo se non
Autorizzare è raccontò sia puntuale del peggio quindi no ovviamente moltissimo nel senso positivo del dette
A proposito e a sproposito invece dei segnali non colti
In realtà ce n'erano di segnali che qualcosa su qualche cosa si poteva lavorare
Gli accordi di Abramo che erano stati studiati di cui si stava diciamo così costruendo tutta l'impalcatura proprio alla vigilia del sette di ottobre
Non solo qualche cosa trascurabile quella sono una vera novità sulla quale si doveva invece continuare a lavorare e si doveva insistere così come l'altro aspetto che non mi convince del tutto
è diciamo così questa non non condanna e demonizzazione della operato politico di Netanyahu
Quanto dello stato della democrazia in Israele perché in Israele è l'unico paese in quell'area dove comunque a guerra in corso
E a governo dell'opposizione in corso ogni giorno praticamente qualcuno scende in piazza
Qualcuno manifesta qualcuno esprime in modo molto chiaro e netto la propria contraddizione al governo Netanyahu
E i sondaggi che stanno
Tirando adesso e di cui ahimè purtroppo i nostri giornali parlano pochissimo ma che taciturno mostrano che se si andasse edizioni domani mia bene è sicuro cioè cioè c'è le dico di più sicuro il cervello no serve allora gliela realismo ahimè M all'udienza performer vero vero chiedo facciamo ammenda faccio pubblicamente non c'è niente se c'è una sola cosa è sicura non solo scampata forse ma insomma
I sondaggi questo ci dicono e
Quindi più che la democrazia in crisi è diciamo così sull'operato di quel governo che secondo e lo dico perché
Il uso di Israele il motivo per cui anche tante persone diciamo così si secondo me sono attente vicine a ciò che succede inizia e annuncia surplus di diciamo così
Attenzione e protezione è legato proprio a questo fatto è qui veniamo poi a Emanuele Fiano che
Qualsiasi cosa succeda lì si porta poi dietro immediatamente per quanti sforzi tu faccia
L'antisemitismo e sappiamo esattamente tutti tenuti perché lo vengo io a raccontare a voi che cosa questo può significare dal volantino appunto appiccicato lì a
E ha ha di peggio allora
Io credo che appunto se si vuole impostare un dibattito serio che troppo tardi no non è mai troppo tardi per la politica non è mai troppo tardi sarà molto più faticoso ma non è sicuramente troppo da si debba però aver molto chiari quest'ma io però in via io sto mentendo informa comunque di domanda nel senso che questa è la mia impressione da condividere allora io
Sono stanco
Io penso presso che Netanyahu sia autoctone
Pericoloso
Penso e abbia indebolito notevolmente attraverso la sua azione di governo la democrazia israeliana
Penso che però indebolirla costante le
Anteprima se tutto un triciclo
E penso che
Ma
Lo stato di diritto alla democrazia israeliana siano molto pericolosi
E penso che tutto quello che è accaduto a indebolito la percezione della unicità
Democratica israeliana ritmi nell'opinione pubblica occidentale visto il tumulto
Ora suo anche perché insomma quando ne parliamo dell'Ungheria e ragazzi non è che diciamo riconosciamo che c'è un scivolamento verso un'autocrazia
E quando parliamo o di altri Stati che conoscono cioè
Quello che il punto su cui siamo chiamati a riflettere e che il fascino
Delle autocrazie lo subiscono e non riguarda naturalmente questo Israele solo Israele riguarda l'America di Taranto la possiamo ragionare dell'Ungheria di Orban
è è un una fascinazione che subiscono in Molise
Lì autocrazie sono una S.p.A. per come ce l'ha raccontata anche Anne Applebaum in un saggio molto interessante che non conosce
Confini si insinuano condividendo un wow condividendo strategie succede tra Netanyahu Trump evidentemente tratta rantola e altri autocrati
E questa cosa eh pericolose mi sento di denunciarla denunciare questo scivolamento non significa essere Mino amici gli stranieri
Significa essere autenticamente amici dell'Israele democratica io credo e siccome io lo sono per davvero e lo sono sempre stata per davvero
Io penso che in questo momento che sia necessario Sladjana invece denunciare questo rischio
Farlo con molta serietà e ingaggiare una lotta politica per evitare che accada davvero alle prossime elezioni diceva Lele niente è sicuro io sono d'accordo guardate non ci giochiamo il futuro differente
Io vorrei essere molto chiaro su questo
E lo penso profondamente nel cd giochiamo il futuro democratico Israele prossima edizione
Poi uovo
Perché è chiaro che tu mi dice bene un po'e paragonare Israele alle all'ansia cioè se se questo è quello che vuoi dire certo certo o un'altra dittatura o altre dittature in giro per il mondo certo che no
Certo che in Israele abbiamo l'opinione pubblica
Vivace certo che in Israele abbiamo dei partiti di opposizione forti in grado di organizzare la lotta politica però io denuncio un rischio che non riguarda evidentemente soltanto Israele ma che io vedo invece un urto contro questo lo dico dire per quanto riguarda invece e che la prima parte dell'attuale riflessioni su la mancanza diciamo di risposte da parte dell'Europa più credo che ci sia ci sia
Ci siano tante cose dentro quella incapacità di
Arrivare ad una risoluzione che per Rivalta come tu stai con molto ritardo solo sostanzialmente tre settimane fa certamente c'è stato la volontà di alcuni partiti
Tra cui la famiglia politica di cui faccio parte di proporre delle risoluzioni appunto in ogni plenaria ma non se ne arrivati alla possibilità di poter discutere di un testo che appariva addirittura un testo molto equilibrato
Per il tetto di quella polarizzazione che raccontavo perché ogni volta che si prova a ragionare di Gaza di Medio Oriente e del conflitto veniva fuori una divisione che rendeva sostanzialmente impossibile ragionare di me
Questo è quanto
Emanuele Fiano all'
Ci ci riporta diciamo così al al dibattito al dibattito nazionale Emanuele Fiano ma non solo perché giusto per fare comunque un riferimento
All'Europa e al all'antisemitismo in Europa è notizia proprio dell'altro giorno deve
Ad Amsterdam dopo quello che era successo non ho i fatti di Amsterdam
Egli ha diciamo noi assalti
La caccia all'ebreo che si era svolta
Incontri brutture segnare per interventi però no non ecco non c'ha un segno per però insomma dopo prendiamo da comprendiamo Rini in
Si è deciso semplicemente di direi sarei le notti non vieni tu non vedi che e quindi se si è risolta così cioè l'aggredito è stato è stato escluso diciamo quindi
Per venire al noi quest'ultimo episodio di cui ci parlava Emanuele Fiano appunto solo l'ultimissimo di una catena ormai davvero davvero lunga credo che
Se non ricordo male già assolo paio di mesi dopo il sette di ottobre
Si faceva il conto che gli episodi di antisemitismo erano aumentati del quattrocento per cento se non ricordo
E quindi insomma potete immaginare adesso
Di chi è la responsabilità c'è una responsabilità politica c'è un modo o meglio più che scambi non piace mai troppo la caccia la ricerca delle colpe mi piace più ragionare su che cosa posso fare per cambiare le cose
Ovviamente di quanto
A Birmingham dove sia formata da dove arrivi il rischio il pericolo il nemico chiamatelo come volete però preferisco ragionare su che cosa posso fare per risolverlo
Emanuele Fiano
L'altro giorno il il diciotto di settembre quindi
La settimana scorsa ha scritto una lettera che è stata pubblicata sul Foglio che mi è caduta sotto gli occhi per fortuna otto visto nella quale
Individua proprio nel nel nella sinistra italiana nel nel suo partito nel partito democratico una serie diciamo così di mancanze da questo punto di vista
E scrive rischiano
Rivolgendosi alla sinistra italiana dice chiedo alcune due cose semplici e immediate
Che i partiti democratici a partire dal PD alzino la voce parlino di più aprano gli occhi su quello che sta succedendo
Assumano una linea netta contro ogni forma di antisemitismo e antisionismo vecchio e nuovo e contro il nuovo ogni abuso del termine sionista usato come insulto identitario secondo che i movimenti studenteschi che si battono per la pace isoli no senza alibi chi vuole impedire il confronto con la violenza
A tutto assolutamente condivisibile
Quando ho letto aprano gli occhi su quello che sta succedendo
Ho pensato cosa
Sta succedendo che secondo Emanuele Fiano la sinistra non vede
Allora grazie buonasera grazie finita preserale di Roma
Aurelio a tutti voi che avete organizzato questo questo incontro così necessario urgente come diceva fare fratello prima di cominciare ovviamente sono molto contento di essere al tavolo con Pina di Confapi al fratello che ammiro molto
Per il suo lavoro né per la sua obiettività in molti frangenti difficili
Cosa non vede la finestra
In generale che gli ebrei e Israele non sono trattati alla stregua di altri corrispondenti
C'è un trattamento diverso frequente
A cominciare da dal termine sionista il sionismo è il movimento di autodeterminazione del popolo ebraico e la sinistra nasce per difendere il diritto di ogni popolo all'autodeterminazione
Quando si difende il diritto del popolo palestinese la sua codeterminazione non si può negare quello del popolo
Israele in molte delle manifestazioni ma riguarda il PD dico in generale
Io uso sempre il plurale le sinistre in Occidente non solo in Italia
In molte delle manifestazioni che si sono svolte legittimamente da un punto di vista del principio a favore della fine della guerra a Gaza della fine del massacro a Gaza contro governo Netanyahu
Questo principio elementare diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico viene negato
Quando nelle manifestazioni si urla Palestina cui difeso onde ripetute si si nega il diritto allo Stato di Israele di esistere
Questo
è il nesso tra antisionismo e antisemitismo quando si considera di cancellare questo diritto del popolo ebraico si passa da una critica politica il comportamento di un governo alla alla negazione di un diritto di un popolo qui c'era Alessandra Tarquini sul sulla sinistra
E la questione ebraica scritto un volume fondamentale
Questa è la prima cosa che vorrei che si credesse ovviamente conosco moltissimi affermazioni di Addis Line di altri dirigenti del partito democratico contro
L'antisemitismo risse urgente
Mi affido alle parole che sono state dei due presidenti Repubblica quello attuale Sergio Mattarella cui va sempre il mio referente saluto e anche un amico
E quello di prima il compianto Giorgio Napolitano entrambe hanno sempre condannato insieme l'antisemitismo e l'antisemitismo perché hanno colto il nesso culturale
Di attacco e di accusa alla al nucleo fondante che congiunge questi due principi
E vado per i titoli e poi entra nei dettagli e ovviamente non si vede a sufficienza che gli episodi di antisemitismo stanno crescendo a dismisura
Vorrei dire una cosina io sono uno di quelli senza alte cariche dello Stato che ha la scorta armata da più tempo Pina ce l'ha da poco io ho superato i quindici anni scorta armata pre minacce di morte di antisemitismo
E non ho deciso io mai di avere la scorta né ho mai chiesto di averla e la e la non non si chiede non si decide la decidono gli alti gradi il ministro dell'interno al capo della polizia
Diciamo a Milano si dice anche se non tutte le volte vengono denunciate che tra ingiurie verbali aggressioni fisiche ci sia un episodio virgola al giorno a Roma secondo me
Ce n'è di più anche in percentuale perché c'è di più
Un'ingiuria e molto meno di un attacco fisico due ragazzini sono stati aggrediti a Milano non lontano da casa mia fuori dalla Sinagoga
Ce ne sono stati altri a Venezia lo sapete contro i turisti americani
Terza categoria
Dico Flavia una cosa
Non ci bastano le parole di un tempo non chiedeteci di dire ogni cosa come si chiama non basta più antisemitismo non basta più antisionismo non i confini di queste parole sono insufficienti
Allora quando si vieta agli israeliani di entrare in un negozio esattamente come lo chiamiamo
Antisraeliani s'
No
Io non sono non sono facili da usare le parole di un tempo per tutti fenomeni presenti perché non sempre bastano così come non mi piace affida affibbiare l'etichetta di fascista a qualsiasi cosa non mi piace dall'altra parte del mio schieramento così non sono d'accordo
Nel dire antisemita assolutamente no ad ognuno che critichi lo ha appena fatto Pina che certo non antisemita
Anzi il contrario il il governo di Israele e come le chiamiamo quel cartello che c'è stato a Milano negozio quindi Frediani non so non possono entrare quella quella
La dimostrazione dell'ossimoro che portano con sé questi comportamenti a Napoli
Città che Pina conosce meglio di me in quel ristorante quella proprietaria ha ha fatto andar via diciamo così due turisti israeliani una donna è un uomo che non l'avevano detto
Delle loro opinioni su quello che stava succedendo
Ma la quindi veniva discriminata venivano discriminate delle persone non in ragione delle loro idee o delle loro azioni ma per la sola colpa di essere nati
Che sono i problemi come dell'antisemitismo del Novecento ok aggiungo
Per evidenziare l'ossimoro che quella signora è una dirigente di Yair Golan e ha partecipato a ogni manifestazione in Israele contro la guerra contro Netanyahu prima di venire a fare una settimana di turismo in Italia in Italia è un membro della direzione nazionale Democratici mitra il queste è il pregiudizio
Il pregiudizio c'è anche contro gli islamici cioè contro gli immigrati tutte le volte che colpisce una persona non per quello che pensa non per quello che ha fatto ma per la colpa di essere nato twenty nella sfera del pregiudizio una volte antisemitismo una volta
Nismo una volta antisraeliani so chiamiamola come vogliamo stiamo parlando di quella sfera Quarto punto perché ricomincio cioè mi riattacco il primo non ci sono comportamenti analoghi
Oppure c'è un comportamento differenziale spesso verso Israele
C'è questa questione della flottiglia poi magari ne parleremo
Ma prima di parlarne e premessa
Io ritengo che sia del tutto comprensibile e ingiusto
Che ci siam delle persone in Italia nel mondo che vogliono portare il loro aiuto la popolazione di Gaza è del tutto umano perché a Gaza c'è una condizione disumana lo diciamo prima di andare a realizzare le cause però diciamolo ok io voglio portare del Mangia ragazza è giusto
Foglio di Marco ma qualcuno ha mai pensato ad una missione di pace o di aiuto umanitario in Siria dove ci sono stati cinquecento mila morti per la guerra civile una guerra civile combattuta casa per casa ed è esattamente come a Gaza
Un esercito nelle città contro i civili cinquecento mila morti io non ricordo una manifestazione non dico una flottiglia
Avete citato l'Ucraina altro dramma sconvolgente guerra pericolosa di gli USA hanno intercettato adesso faccia Russolo delle nello spazio del Canada richiamo giorni di di di paura non so come altro chiamare ma
Sull'Ucraina conosco tante
Tante colleghe e colleghi che sono andati hanno fatto viaggi parlamentare la Pina sicuramente in Ucraina a io ricordo una missione della sinistra italiana per andare a portare aiuto la popolazione civile ucraina massacrata e bombardata dalla Russia
Allora in genere la risposta a questo rilievo
Peppino alla molto sottolineato eh sì ma noi ci rivolgiamo a a Israele in una maniera diversa perché questa è la democrazia non è vero questo argomento non è che chi sta viaggiando sulla flottiglia legittimamente
Pensa di andare lì perché Israele è una democrazia rifiuta la definizione di democrazia di Israele è un sillogismo che non sta nella mente di chi sta diciamo realizzando questo questo viaggio e l'antisemitismo una pianta esisterà sempre come la discriminazione esisterà sempre come la semplificazione ideologica esiste sempre
Tu hai un problema è molto difficile che le masse vadano a analizzare il problema è molto più facile trovarli una soluzione semplice
Il mille novecentodiciotto quando finisce la prima guerra mondiale l'Italia in una crisi economica spaventosa e in ginocchio ha mandato in guerra tre milioni di ragazzi la media dell'età principale tra diciannove e ventuno anni
Qua e l'italiano meno di tre torna trentacinque milioni d'abitanti quasi una completamente una classe questi giovani castrati guerre le loro famiglie è stata portata via dalla vita normale torna qui l'economia è in ginocchio
E torna qui è frustrata perché non sa cosa sarà il futuro lì l'Europa è spezzata in due c'è una situazione di incertezza totale c'è un governo italiano la casta diciamo così che non è stato in grado di
Di assicurare che devo una vittoria di portare i territori liguri francese territori dalmati e istriani e c'è una generazione piena di tra ampia e di paura per il futuro
A cui a cui prima D'Annunzio con un celebre discorso qui vicino al Campidoglio spiega che hanno avuto una vittoria mutilata e poi dopo pochi mesi nel marzo il diciannove
Mussolini capisce che c'è una rabbia che cova c'è un'insoddisfazione forma i Fasci di combattimento la lezione del Novecento e che la semplificazione dei problemi ma anche materiali delle persone
La rabbia delle persone la paura delle persone può essere presa e convogliata in un pregiudizio
Il fascismo poi pregiudizio lo sviluppo Rani dopo il nazismo lo sviluppa prima
Allora tu hai sostanzialmente chiesto cosa facciamo ed è però questa cosa che mi ha detto nella finale miscela non posso non chiedermi
Assoluta
La semplificazione ideologica tra l'altro
E nelle cose giuste
Può essere diciamo così
Cavalcata
Vini
E sono consapevolezza di fare questa osservazione davanti a questa platea persone di sinistra
Hanno una particolare si
La sinistra diciamo il Partito Democratico
Ma vi attendete scusa resista perché questo elemento appunto è servito a ricompattare la sinistra per l'appunto usato
Questa dicendo
E ha strumentalizzato questa semplificazione tali perché serviva per ricompattare una sinistra su un punto sul quale tutto sommato
E neanche troppo tutto sommato Caputo a parte qualche eccezione erano tutti d'accordo non è stato che cioè non è che in realtà è stato quomodo alla sinistra insistere su questa semplificazione
Perché sapeva perfettamente che era l'unico punto che davvero teneva insieme tutti
Davanti può essere Movimento cinque stelle e quindi metteva in Libano passare altre discussioni
Guarda
Se sia stato se sia se si ha convenuto no questo io non non lo so
Sicuramente penso
E forse fu pessimista per Israele nasce per questo quasi sessanta anni fa
Che bisogna combattere allora siamo di fronte alla tragedia Gaza è inevitabile che quello che si sa di Gaza la quantità di morti la questione della fame il continuo spostamento di centinaia di migliaia di persone
Produca una una reazione forte
E che può essere in alcuni casi squilibrata ma io penso che avrà fatto una battaglia contro la semplificazione che è una semplificazione di lunga data
E cioè faccio metto tra parentesi adesso la tragedia in corso dal sette ottobre in poi e cioè che nel Medioriente si scontravano una parte sicuramente
Più debole e quindi dalla parte del giusto è una parte sicuramente più forte e quindi dalla parte del torto in Medioriente non si scontrano un torto e una ragione da un punto di vista di principio ma due ragioni
Poi questo non vuol dire che tu debba smettere di di criticare il governo di Netanyahu che secondo me la mia opinione e che
In a Gaza sono stati commessi dei crimini contro l'umanità e che la critica Netanyahu fa assoluta tra Netanyahu al suo governo e comportamenti a quelle azioni è del tutto legittima la critica quel Governo come legittima la critica a qualsiasi governo
Ma l'analisi la sinistra nasce per fare l'analisi della società non per accontentarsi e conservare che sta all'altra parte di gli schemi e gli strumenti che sono stati fino a quel momento quello che sta succedendo in Medioriente
Q con con dentro la battaglia politica contro il governo della destra estrema israeliana e la battaglia contro il terrorismo che non è solo di Hamas
Che viene dall'ira anche compresi gli Hezbollah voluto la jihad e tutto quello che è successo negli anni scorsi deve contemplare un'analisi se forniamo se la sinistra capaci di fornire un'analisi
Completa complessa di quello che sta succedendo allora fa una battaglia contro le semplificazioni da cui derivano i pregiudizi
Le persone che come dire che hanno escluso l'israeliani dai negozi contemporaneamente
Esponevano le bandiere palestinesi o esponevano gli slogan delle delle manifestazioni più estreme dei pro e quale c'è un c'è una un collegamento tra il fatto di non fare un'analisi completa di quello che
Succede la dare la spinta all'antisemitismo io sto spronano la sinistra della quale faccio parte ad essere profonda nell'analisi che la cosa che ha detto la Pina che avrei detto anch'io è la cosa che mi fa più male
Perché non c'è un rapporto continuo giornaliero profondo con la sinistra israeliana con l'opposizione israeliana perché le sinistre europee il PSI non organizza una conferenza di pace continuo
E allora meno male speriamo che sia tutina a organizzare una conferenza che vede che vengano rappresentanti dello posizione israeliana i palestinesi che sono contro Hamas
I rappresentanti non è solo una guerra e tra le Palestine Palestina quella quella del Medioriente ci sono tutti gli attori dei Paesi arabi cioè la parte degli arabi moderati paesi del golfo cioè l'Egitto cioè il Libano c'è una selezione compie il quadro completamente cambiato della Siria perché non si invitano nel tre due mila sei e il due mila otto governo Prodi
Mi ministro D'Alema con il quale difficilmente potrà essere d'accordo su una virgola di questi argomenti ma horror se c'è un'operazione che riuscì organizzò mentre era in corso salutiamo Piero Fassino entrata adesso mentre era in corso
Una guerra de attrito di bombardamenti tra Hezbollah nel sud del Libano il nord della Galilea in Israele
Sì era ministro degli Esteri sviluppa una serie di di contatti di rapporti alla fine organizzò a Roma una conferenza di pace dalla quale è nata per poi il voto dell'assemblea generale dell'ONU
Notte così sicurezza è nata l'operazione UNIFIL due che per sedici anni
Non con un successo proprio estremo ma comunque ha tenuto l'armistizio presso del Libano Israele e secondo me la sinistra oltre a discutere tra di noi sulle distinzioni semantiche di genocidio sterminio antisionismo eccetera
Deve fare azione una delle uno dei drammi da cui nasce la
La semplificazione e poi la discriminazione anzi miti Isma'e che non c'è niente al mondo che funzioni come intermediario nei conflitti non funziona l'ONU non fossimo al Consiglio di sicurezza
L'Europa non ha affinché non è fine a non ha fino adesso non essere sia riuscito ad avere un ruolo
Un ruolo su questa cosa
E ci sono gli Stati Uniti che agiscono in Medioriente però con la presidenza Trump che sta facendo quello che avete accennato voi due quindi non è che devo fare anche semplificarlo
Ma la sinistra europea deve avere un ruolo perché la finiscano per la culla dei diritti è qui che abbiamo preservato i diritti sia dei popoli che degli individui se vogliamo preservarli
In Medioriente per ogni bambino palestinese per ogni bambino italiano e la sinistra europea che deve mettersi in campo
La sinistra perché come OSCE la storia del pensiero europeo e del Medioriente e che anche delle responsabilità quando ho visto Gran Bretagna e Francia per il riconoscimento a Palestina cosa sulla quale io non sono contrario
Ho pensato ma ogni tanto la vite qualche parola su quello che avete fatto dopo la fine la prima guerra mondiale in quel territorio che avete corride lo tracciato una linea per dividere i Paesi che stavano nel nell'egida francese quelli che stavano le città britannica
Mettendo una una dinastia che volevate voi in Giordania dividendo le tribù la la vogliamo dire una parte di quello che sta succedendo
Non basta dire riconoscono Palestina è un simbolo io non sono contrario non servirà a niente
Bisogna agire e fare delle azioni mettere insieme quelli che lì sul terreno lottano per la pace ce ne sono milioni in Israele e ci sono anche palestinesi carristi e della vita lottano contro Hamas
Confermo fra l'altro Pina Picierno prima diceva io ho tentato di organizzare qualche cosa taglio io sono stata o a Ventotene alla Esso la la la seconda
La settimana scorsa
Proprio per una cosa la la prima conferenza
Europea per la libertà e la democrazia si parlava e si è parlato molto di Ucraina come potete immaginare ma in realtà si è parlato anche di Israele e diciamo così dedicata ovviamente
E la la sorpresa per chi non sa non conosce perché effettivamente viene poco pubblicizzate dichiarò creato loro voce è stata parlare soprattutto con le due donne che guidano due associazioni straordinarie di diciamo così impegno politico
E che ci hanno impartito c'è una lezione ha proposto il dialogo davvero davvero
Ma tant'è e tuttavia a proposito appunto ancora di dialogo è vero quello che diceva Fiano se si sentono poco diciamo così
Riflessioni e ragionamenti dei del del Regno Unito e la Gran Bretagna della Francia su quello che è stato su quello che però sta succedendo ora sicuramente l'attivismo francese vada in qualche modo sottolineata infatti Picerno prima aveva lo ha detto ha parlato di questo la volti ma Como affatto con gli Stati arabi con l'Arabia Saudita e in particolare di questo piano per il quale si sta lavorando da almeno sei mesi da quello che mi risulta quindi non è una cosa estemporanea che prevede tutta una serie di punti che non sono solo riconosciamo lo Stato di Palestina ma appunto c'è un dopo USA una esatto se danno di Hamas
Ecco queste Cuesta occasione per esempio di questa azione di Malcom poteva essere eventualmente poi assorbita dall'Europa con tutte le difficoltà del caso se appena ce l'ha appena si abbiamo capito che insomma come si parla di questo cioè di Radiodue non si può fare però se no fecero capire sentivo che invece diplomatiche antica non lo sono per niente
Ma ecco la mia domanda è e ancora una volta capisco che sia una provocazione però
Nel momento in cui Marco lavora e dice la stessa cosa sulla Palestina e dice conosco la Palestina ma lavorando con l'appunto la Rapsodia dice però Hamas non ci deve essere però non ci deve essere perché la sinistra no non è dice quando lo dice anche Giorgia Meloni ok su questo ci stiamo e lavoriamo insieme e invece fa le pulci anche a ogni cosa
Capisco la sollecitazione
Risponda naturalmente volentieri
Intanto come dire chiarendo che ne stiamo commentando il testo di una mozione che non c'è neanche questo racconta la singolarità del dibattito come dire italiano no cioè nel senso certo stamattina tutti i giornali pieni la discussione di una mozione che non c'è
Che nessuno ha letto che non sta scritta nessuna va in galera stile no ma non è indubbio ma io non ho nessuna difficoltà a dire che la politica estera se questa è la domanda no debba essere motivo di divisione a prescindere
Perché non c'è nessuna ragione nessuna perché debba essere motivo di divisione a prescindere dunque non c'è nessuna ragione ostativa alla possibilità di far lavorare maggioranza e opposizione insieme per quanto mi riguarda
Il punto è che questo io lo trovo francamente singolare
Il fa parte delle stramberie del dibattito pubblico italiano ripeto ieri mi hanno chiamato comincia con i giornalisti che ne pensi la mozione di Comazzo ma non esiste la mozione chi rallenta questa mozione quando ci sarà una mozione commenteremo la mozione anche perché non è rilevante capire come questa mozione iscritta se Meloni intende riproporre il cosiddetto lodo Madron di cui stiamo parlando poi eccetto che vediamo tutti brava Giorgia Meloni fare una cosa giusta importante nessuno è pregiudizialmente Cunto il punto è capire cosa ci sta scritto
Così come pure rispetto alle cose importanti intelligente che ha detto Lele
Poco fa
Permettetemi di se posso aggiungere alcune cose alcuni sull'antisemitismo perché su questo ci tengo a essere molto chiare come avete capito non mi fa difetto la chiarezza quando provo a dire delle cose
Anche Rispetto insomma lui ha detto ma viviamo in un'epoca nella quale nella quale e un po'difficile immaginare chi di rimediare i nomi conflitti guardate che questo è un uno dei punti
E uno dei punti che riguardava e il casino nel quale noi siamo immersi cioè la crisi del multilateralismo
Il prevalere di relazioni che non sono più relazioni pacifiche liberale atti raccolti non si basano più sul diritto
Ma sulla forza
Ed è questo che e turno quello che dicevo prima definisce per quanto mi riguarda anche il concetto e l'idea di democrazia liberale
Cioè quando io dico attenzione che Israele sta scivolando lo dico perché mi naturalmente responsabilità di quel governo certamente nonna
Di un'idea di scarto meno che mai di una religione ci torno o di cittadini israeliani ma quel governo sta impostando una sua agenda che basata norme sul diritto e non sul riconoscimento del diritto come elemento regolatorio di rapporti
Diritto internazionale diritto diciamo Stato di diritto interno il riconoscimento appunto della poteri della magistratura e tutte le cose che sapete che non devo raccontare migliore
E anche impone la violenza anch'tu questo è il punto per quanto mi riguarda vive questo assoluta niente di pericoloso ora con la stessa chiarezza in unico che naturalmente questi sono l'irresponsabilità
Dice il peggiore governo di Sempre e naturalmente di una classe dirigente nomina di media distratto su questo sapete che sono sempre molto chiara meno che mai di una religione meno che mai la religione
Io trovo aberranti
Insopportabile incredibile
E l'incredulità di tanti nemici che sono volano con Aldo abbiamo condiviso la sua incredulità il suo dolore quando vistate è stato accusato di condotta del Governo di destra no
Perché questo poi succede
Però di queste cose quando e non possiamo quando poi discutiamo tra di noi rimuoverlo e dalla nostra consapevolezza perché ci dobbiamo fare i conti
Comunque non scivolamento progressivo delle opinioni pubblicate verso un discorso completamente immerso nell'odio ragazzini e ragazzine
Ce n'è una possiamo illudere questa cosa perché l'antisemitismo io non ho paura di dirlo qua dentro e pure fuori è diventata una specie di moda
Di una cosa che e utile a ostentare quasi
E questo è un dato e allora noi dobbiamo essere chiari
Nel distinguere i piani ammette io sono durissima lo avete sentito col Governo un italiano ma nello stesso tempo sono intransigente durissima
Rispetto a un discorso pubblicò pieno d'odio che non sa più distinguere tra le responsabilità di una classe dirigente e tre responsabilità appunto di cittadini di staliniana
O le responsabilità appunto di di di dei credenti di una religione allora con la stessa chiarezza io dico che gli italiani
Nessuno è venuto a bussare chiedendoci punto delle leggi razziali
Nessuno è venuto a bussare a casa degli italiani tenendosi conto di come gli italiani hanno venduto ai nazisti i nostri fratelli Storelli ebbe sorelle lei
Nessuno si è sognato mai di farlo perché un'abitazione
E allora con la stessa chiarezza vi dico che non può essere accettabile
Pensare di chiedere conto a un cittadino di religioni ebraica cosa pensa c'è poi Lupu dire liberamente può essere libero di esprimere la sua opinione politica come siamo tutti Geri ma non può essere quella la precondizione per come dire ingaggiare un dibattito pubblico su quiz
E io sono scandalizzata
Da questo scivolamento progressivo anche qua dell'opinione pubblica e come se fosse ormai linee
Come dire percepito come una cosa normale sono i comunicati che fa la CGIL sono i comunicati che fanno il Diversi
Spesso assolutamente inaccettabile perché io non nessuno si è mai permesso di chiedere conto a un cittadino italiano delle brutalità commessa in altri tempi
E allora su questo che dobbiamo essere intransigenti o sono l'avete sentito durissima sulle responsabilità in Italia sono al fianco ai miei compagni dei miei compagni che in Israele
Rischiano le botte rischiano gli arresti
E continuano a lottare per un futuro democratico di quello Stato
Sono durissima verso le responsabilità di Netanyahu che per me sono gigantesche
Dopodiché sono metta nella condanna
In questo clima inaccettabile che non lascia più spazio alla politica al riconoscimento reciproco e insomma al discorso pubblico di decenza ecco la dico così
Allora
Il governo come come Merloni
Svilupperà diciamo così questo annuncio che ha fatto non a caso credo al nono nel senso che insomma gli ha dato anche una cornice di ufficialità i e di importanza non trascurabile
Quando Pina Picierno parlava del rendere conto del chiedere a Emanuele Fiano mia detti debba assolutamente di un acconto sul aiuto Capraia sicuramente un nervo scoperto finissimo
Ma io se dovessi come sanno alcuni compagni di Sinistra per Israele se dovessi definire la mia situazione e anche quella di molti di noi che hanno fondato che hanno strutturato
Sinistra per Israele prima salutato Piero Fassino Katie Sinistra per Israele è uno dei
Fondatori anche se poi questa associazione nasce esattamente dopo la guerra dei sei giorni proprio per la frattura che si crea soprattutto nel Partito comunista italiano per per quegli ebrei e non ebrei che sentivano l'allontanamento del PC
Dalla dalla dalle ragioni di Israele come una una ferita interna io mi sento tra l'incudine e il martello
E vorrei che questo fosse chiaro io sono ebreo sono militante della sinistra italiana quando faccio politica cioè da oltre trent'anni
E militante del Partito Democratico
Perché noi viviamo una condizione che non riguardassero libera e tutti quelli che la pensano un po'come le cose che avete sentito questa sera come Sinistra per Israele
Come coloro che se quello che succede che se tu attacchi troppo critiche troppo il governo di Israele puoi venire considerato
Un traditore della causa un traditore della tua comunità
E se provi con la sinistra dire guardate che però non è una storia che va dritta come un fuso dentro un tunnel è un po'diversa questa storia molto ramificata molto articolata ci sono torti e ragioni in particolare ci sono due ragioni come vi dicevo prima che si confrontano con responsabilità tutte e due le parti
Poi essere considerato un traditore della sinistra
Non è una condizione agevole perché come dicevamo prima sono molto più agevoli nei derby le condivide le posizioni di chi tifa per una squadra sola in questo non è un derby
Riguarda la sorte di milioni e milioni e milioni di persone in Medioriente e anche qui e vorrei dire alcuni problemi che non abbiamo toccato
Il primo lo dico appunto rivolto ai miei
Fratelli e sorelle dalla comunità ebraica era Ben Gurion il fondatore dello Stato di Israele che ci ha detto
Che Israele sarebbe dovuto diventare uno Stato in cui c'erano anche i ladri deputati questo vuol dire che in Israele ci possono essere estremisti di destra reazionari antidemocratici fascisti se ci sono bisogna dirlo
Perché quello è un Paese che sopravvive se noi difendiamo noi soprattutto loro che sono lì la democrazia che vuol dire dire sempre tutto ciò che serve a mantenere in piedi la democrazia io
Sono molto renitente usare la parola fascismo sarà un una questione di DNA nei confronti dei ministri di Israele o dei dirigenti di tre ma in Israele lo dicono ogni giorno
Io sento alla radio israeliana ogni mattina in lingua originale lo dicono tutti i giorni ci sono italiani che vengono intervistati che dicono
Ben vires motrici sono fascisti per i loro atteggiamenti razzisti per i loro atteggiamenti violenti per il loro progetto di spostare la popolazione palestinese dei territori occupati per quella frase
Inumana
Dipende Virca detto Gaza sarà una miniera d'oro pensando progetti immobiliari
Altrettanto atteggiamento io nei confronti dei palestinesi
Non bisogna fare sconti a chi nella storia dei palestinesi ha commesso orrori hot errori oggi per quello che riguarda fra masse tutti gli altri orrori
E quello che quello che noi dobbiamo dirci
Su questo tema
Grossissimo abbiamo toccato sia io che Pina cioè della mancanza di una regia del mondo
Voi ci pensate che la forza che si contrappone all'
Ci dente che pochi giorni fa ha partecipato alla sfilata Shanghai i principali leader cioè il leader di Cina e Russia e Correa del nord erano leader sono leader di Paesi dove la democrazia non c'è
Dove noi non diciamo niente che in Cina ci sono un milione di Uiguri in campi di concentramento non in carcere in campi di concentramento
Dove vengono trattati come venivano trattati come i palestinesi stavano e in alcune situazioni nei campi profughi in Palestina
Bisogna avere speranza perché in Medioriente è già successo di attraversare crisi drammatiche
Ho riletto l'altro giorno il discorso di Ariel Sharon
Mi pare fosse settembre se non vado errato il due mila cinque il giorno in cui fece a votare alla Knesset il Parlamento israeliano l'abbandono di garza
C'era un era un falco era un uomo della destra veniva dal Likud di Beghin era stato ministro della difesa di Benedini nella guerra del Libano dall'ottantadue e poi alleato di Netanyahu
Aveva capito che con Netanyahu si andava a sbattere la testa contro un muro e l'aveva abbandonato insieme a Tzipi Livni hai avuto Olmert e poi aveva aggiunto l'alleanza con Shimon Peres era rimasto orfano dissacrante
E quel giorno fece questo discorso memorabile alla Knesset
Discorso che forse fu l'ultimo in vita sua perché fu colto poco dopo da Nick Stokes
Cerebrale
In cui disse l'ho pensato rispetto al coraggio delle parole
Ci sono palestinesi che a Gaza vivono in campi profughi in situazioni disumane
E noi dobbiamo contribuire a risolvere quella situazione lo disse un uomo della destra italiana della destra liberale israeliana non svolte cervellotiche
E non possiamo permetterci che questa situazione duri ancora e poi disse quello che hanno detto in anni precedenti conta Maire Ben Gurion noi tendiamo la mano i palestinesi liberate viveva nostri
Persecutori che sono quelli di fama liberate di noi lasciamo questa terra a voi perché così è giusto è giusto che nella lasciano non disse è utile che noi lasciamo e giusto che nella lasciamo e sono le stesse parole che potete trovare nei discorsi di Rabin quando rispondevano affatto Mubarak quando fine due mila otto Olmert ancora oggi che gira il mondo insieme alti due ex nipote di cioè ex ministro gli estri di Arafat e suo nipote
Riproponendo il piano del due mila otto
Lo dico perché
Ci sono state occasioni
La più importante occasione quella del mille novecentonovantatré
Io cerco sempre di spiegare il meccanismo che portò alla pace
Rabin Arafat non condividevano la stessa narrazione della storia il quindici maggio del mille novecentoquarantotto per Rabin e per il popolo ebraico per il popolo di Israele era la data di una legittima creazione dello Stato ebraico
Dello Stato d'Israele
Sotto la votazione dell'Assemblea generale dell'ONU del novembre del quarantasette e per Arafat e i suoi era l'inizio della Nakba
E bisogna dirlo Dell'Anna faccia stata ci sono stati settecento mila palestinesi o cacciati o che sono scappati dal loro territorio mentre settecento mila e prevede cacciata dei Paesi arabi in contemporanea ma e hanno capito che continuare a vedere se i due racconti della storia coincidevano per la per la stessa cosa che succede tra Russia Ucraina dove non coincide racconto della storia neanche della storia recente del due mila quattordici del fatto rotto hanno hanno capito che il racconto la narrazione come si usa dire della storia e non sarebbe mai coincisa perché nella storia possono coincidere nello stesso istante il bene e il male
Era un bene che il popolo ebraico potesse finalmente fondare uno Stato anche per quelli che
Erano
Erano erano sopravvissuti ai campi di sterminio in quello stesso giorno in quello stesso momento era vero che iniziava una storia drammatica per il popolo palestinese con tutte le responsabilità dei Paesi arabi che non li rappresentavano se ne fregavano
E a e attaccarmi Frank questo
Questa capacità di andare oltre la storia e quella che serve alle classi dirigenti possono fare la pace le classi dirigenti di quei Paesi fanno aiutate
Qui va fatto una battaglia durissima contro rispetto al come prima cosa che cercherà di ha chiesto sull'antisemitismo non è una barzelletta finisco sull'episodio di Milano perché mi interessa
A Milano ci sono state decine di migliaia di persone in piazza Da Rin corteo l'altro giorno duecento trecento quattrocento cinquecento di questi erano violenti
Alcuni ma pochi
Organizzati oppure a parte alcuni degli arrestati sono appartenenti dei centri sociali
La maggior parte di questi dice la polizia io non c'ero
Appartengono le seconde e terze generazioni dell'immigrazione questo è un tema di di cattivissimo
Che a Parigi in Francia hanno già vissuto quindici anni fa nelle bandiere il due e l'anno scorso non questa l'anno scorso il lo striscione di Sinistra per Israele al corteo del venticinque aprile a Milano è stato a aggredito a coltello in mano con una lama così
Da dei ragazzini egiziani poi arrestati che hanno inferto tre fendenti non lo teniamo così lo striscione c'ha tre tagli per ivi si saprà venuto a Milano l'ha visto c'ha tre tali ce li teniamo Italia dietro c'erano delle persone cioè andavano per colpirli dentro il corpo
Quei ragazzini non c'entravano niente con i palestinesi che stavano manifestando hanno visto la stella di Davide e hanno attaccato
Allora questo tema del rapporto con le seconde e terze generazioni che stanno qua
Con quella parte seconde e terze generazioni che saranno stati imbevuti di Unisat sbagliato non so che avranno avuto cattivi maestri stentano a VTE se non sono stati invece imbevute di qualcosa su tic toc senza maestri senza mosche
è un tema gigantesco perché abbiam parlato di antisemitismo in senso teorico no qui c'è un problema oggi di di
Di un milione due milioni di seconde generazioni con le quali avremo a che fare nei prossimi anni non sanno niente dalla storia del Medioriente non sanno niente della storia del Novecento hanno solo in mente che l'ebreo la stella di David della bandiera di Israele sono il nemico
è un problema grandissimo e io penso che la sinistra ad occuparsene per prima
Allora io ultimissima domanda per Emanuele Fiano perché poiché appunto abbiamo deciso di dare spazio invece alle vostre di domande di Perego domande non diciamo così come comizi ma insomma sono sicura che sette assolutamente in grado abbiamo abbiamo e e mi dispiace dover diciamo così farli quest'ultima domanda perché ho capito anche quanto è difficile e doloroso quel doloroso per tutti per qualcuno forse anche di più
Ma c'è un'altra questione di cui c'è una cosa di cui non abbiamo assolutamente ancora parlato e non possiamo non parlarne perché anche quello è un invito messo nella piaga
Lo scriveva l'altro giorno Massimo Recalcati su Repubblica e si rivolgeva direttamente alla sinistra e chiedeva alla sinistra perché non Chieti la liberazione Dino degli ostaggi ad Hamas
E lo chiedeva in maniera ripetuta ossessiva e non era diciamo così perché gli mancasse il vocabolario o fosse diciamo così raccolto di sinonimi ma perché era esattamente quello il suo intento
Di mettere scolpire diciamo così nella pietra questa domanda che la domanda
Massimo caricati la rivolgeva alla sinistra chiedeva appunto perché io qui ho la fortuna di avere due rappresentanti importanti e quindi nell'agire
Ma intanto avrei voluto
Abbracciare Massimo Recalcati perché ha detto parole che sono tutte totalmente condivisibili
Rientra quello che lui dice in una cosa che ho detto all'inizio io c'è un comportamento differenziale nei confronti di Israele degli ebrei un automatismo
Ah scientifico irrazionale un automatismo
Pina prima ha detto una cosa che sacrosanta cioè che Israele sta perdendo la sua specificità aggiungerei che esista purtroppo si sta cancellando o in parte delle persone si sta cancellando
La questione Shoah la specificità della Shoah e con essa
La prevalenza come ho detto in parte comprensibile della dimensione della tragedia di Gaza la dimensione del rese la tragedia di Gaza a cancellato il sette ottobre gli ostaggi e la specificità di Hamas e così non saprei come dirlo con altre parole
è vero che nelle dichiarazioni dei leader del se Della segretario Partito Democratico di tante persone del Partito Democratico ritorna la questione degli ostaggi di Hamas
Ma è vera anche la domanda banale non banale che si faceva Massimo Recalcati ma perché Hamas non restituisce gli ostaggi
Se si vuole
Interrompere le sofferenze della popolazione di Gaza e non lo sta facendo a Netanyahu di interrompere o lo facciamo cassettiere palestinesi però Hamas
Aniello disse in un celebre discorso la televisione che il sangue delle sorelle dei bambini ci serve a De ha usato queste parole ANIE il capo di Hamas
C'è un c'è un cinismo devastante nell'uso della popolazione palestinese come scudi umani e in generale come arma di di Creed di di ricatto
E quindi quella domanda di Recalcati totalmente sposato ed è una questione assolutamente aperta
Grazie
Ho provato a rispondere la domanda di Recalcati quello che la sinistra non chiedete massimizzare gli ostaggi
Difficile è molto
Intanto ci sarebbe e c'è come abbiamo fatto qua da ringraziare
Recalcati
E ed è
Non è l'unica mancanza cioè io boh vorrei
Sapete che circo
Nelle cose che faccio e chi lo dico cerco sempre di
Provare a
A indurre a una riflessione
Mi la nel
Non sono naturalmente nella mia famiglia politica nella mia comunità politica mani il mondo culturale a cui io faccio ovviamente riferimento
Non è mancata soltanto la richiesta di liberazione degli ostaggi non c'è stato soltanto molte donne qua
Se lo ricorderanno abbiamo trovato in pochissime richiamare per esempio l'attenzione sulle violenze che le donne hanno subito il sette di ottobre
In un Silenzio agghiacciante negazione in una negazione collettiva
Negazione collettiva
Quindi lo dico per
Sottolineare che l'elenco delle responsabilità è un elenco
Importante
E io non li mi
Non è niente
Perché non negarle
Ci aiuta ad analizzare come stiamo provando a fare quanto a uomini e donne di sinistra le ragioni per cui c'è stata questa negazione di questa mancanza questa superficialità a questa mancanza di attenzione in questa mancanza di politica intorno a tutto questo
E poi però penso che Sinistra per Israele e e anche come dire la nostra attività politica quello che siamo in quello che facciamo
Sia proprio indispensabile per provare a colmare
Quelle
Mancanze quelle lacune
Provare a riempire quelle indicazioni quell'indifferenza quelle responsabilità che sono oggettive
Con la nostra iniziativa politica e non sono abituata a delegare ad altri
Le responsabilità che sono pure i miei che sono di tutte di tutti voi
E allora cominciamo a farmi nulli
Cominciamo a rispondere noi a Recalcati cominciamo a riempire con la nostra voce con la nostra iniziativa politica
Quella mancanza che ognuno di noi ha sentito come elemento doloroso io non posso qui negare che per tanti e tanti Dinoi
Insomma sia stato doloroso riconoscere quella migrazione collettiva quella mancanza di iniziativa politica
So perfettamente che esiste
Una responsabilità delle classi dirigenti guardate io su questo
Credo che sia indispensabile tornarci
Perché stasera abbiamo parlato di
Di quanto l'odio sia stato sdoganato quanto
Il terreno del confronto pubblico non conosca più la dimensione dell'accoglienza dell'altro dell'umanità dell'altro della riconoscibilità dell'altro della umanità insomma
Io credo che in queste su tutto questo ci sia un'enorme responsabilità delle classi dirigenti dunque della politica
Per esempio mi sarebbe piaciuta piaciuto
Che
I leader dei partiti avessero l'altro giorno ho fatto gli auguri per il Capodanno ebraico alla comunità ebraica italiana come ha fatto per esempio il presidente ma pare
Perché dare l'esempio significa anche indicare una differenza di piani un piano e quello della critica e delle responsabilità e il Governo italiano un'altra cosa tutt'altro
La cosa
Fare in modo che tutto questo discorso pubblico che non ci piace che ci angoscia che ci annichilisce che ci dispiace che ci addolora di qui siamo tutte e tutti i testimoni
Possa come dire essere corretto possa conoscere una evoluzione politica e culturale e questa è indubbiamente una responsabilità e le classi dirigenti ecco perché
è una responsabilità di questa comunità ma da questa comunità io credo debba arrivare anche un richiamo alla responsabilità di altri
Alla responsabilità della segretario del partito democratico alla responsabilità dei segretari miliardi di AIDS di e di tutti i partiti poi naturalmente parlo del mio campo perché insomma io sono una donna di sinistra
Quindi ovviamente parlo del mio campo
Però credo che questo appello ecco ad una maggiore attenzione ad una maggiore responsabilità debba essere debba arrivare forte e chiaro anche dall'assemblea di stasera perché quello che è accaduto anche in tempi recenti insomma possa essere modificato e corretto con azioni più giusta e più responsabili e più politica
Mentale asiatica resta un Alberta nata la sistemi Grazia
Vengono anche le linee no
Allora Rat-Man
Dopo questo incontro che porta tante riflessioni tante domande tante ancora tendenzialmente lavoro da fare
Sento ancora più profondamente e l'impulso dell'autorevolezza di portare messaggio del presidente della FIAB Federazione italiana associazioni partigiane
Alle della Casa della memoria a Roma e Mila no perché noi sacrificare il fratello molti di voi che insomma sono tanti anni che operiamo nell'ambito sulla Smith prima di tutte quella temo
Ha avuto un anno molto scomodo molto scomodo ma continueremo o chiaramente a lavorare
Anche l'onore stando ad alcuni tanti di voi che sono veramente Compagnia Fratelli d'un tempo oscuro
Allora cade amiche e cari amici dopo un grande piacere e senso di responsabilità il saluto della figlia Federazione Italiana Associazioni partigiane
La nostra storia nasce dalla Resistenza e dal patrimonio ideale di chi ha lottato per la libertà la democrazia la dignità umana
La Picierno già parlato proprio di umanità secondo me certo elementi ai quali bisogna di ritornare all'uomo che è
Insomma l'essenza dell'umanità
Questo è il motto divisorio perché significa anche strange oggettivi obiettivi di quel macabro che di cui non si parla e di cui la sinistra purtroppo
Non prende in considerazione nelle stanze e per quelle che sono con manifestazioni mai viste contro Marcel contro tutta una serie di dimensioni chiaramente che hanno portato all'antisemitismo appena il DNA dell'umanità e come ritornare indietro nel tempo sappiamo quanto sia difficile ma allo stesso tempo necessario mantenere viva la ricerca di una prospettiva che sappia tenere insieme due principi fondanti da una parte la sicurezza di Israele il riconoscimento delle sue ragioni combattiva dall'altra la costruzione di una pace giusta duratura condivisa in tutto il Medio Oriente
In questo cammino non possiamo dimenticare le legittime aspirazioni di quella parte della popolazione palestinese che non si riconosce nelle terrorismo nella prospettiva della mutamento distratta ma che desidera vivere di dignità e libertà e sicurezza accanto a Israele in un futuro di convivenza possibile sembra un sogno
Il nostro impegno e testimonia che non bisogna mai rinunciare al dialogo alla responsabilità e alla falsa della memoria specificando che le lezioni della storia hanno senso solo se diventa uno strumento di convivenza e di futuro
Per questo lavoro di sinistra e di Israele pallone perché rappresenta la volontà di non cedere nel cinismo né alla rassegnazione ma di creare soluzioni che parlino alle coscienze
Che tengano insieme diritto sicurezza speranza e per cui egli non vede la fiaccola vi auguro un buon lavoro vi vi assicuro che continueremo a insieme con vicinanza stima e rispetto l'uguaglianza grazie
Divenire
Ma
Nata benissimo io
Lei no interventi certo non è no e resta miracolo
Niente
Sì senz'altro
Raccordo l'ultima sfida gli Emanuele Fiano
Quando ho detto
Perché del signor europeo
Non l'hanno fatto per celebrare
Netanyahu
Si ferma
Con una
Che non sono le doverose manifestazioni che dilagarono in Europa
Non solo le vele della flotta
Che esprimono così platealmente la protesta
C'era una sola mamma che si chiama il voto
Domenica proteggere la l'anno prossimo si rivolta in Israele
Netanyahu e la sua e il suo gruppo rischiano di vincere di nuovo stando ai sondaggi
Se vince Netanyahu le prossime elezioni sarà la morte per il sarà un disastro per
No mi scusi tanto devo finire chiedono al partito sì ma io
Non ho letto il suo posto
Maglio che
Essere verso infatti chiedo al partito democratico
Di farsi promotore presso la sinistra europea nel Parlamento europea devi prendere il una grande iniziativa a favore della sinistra israeliana per le prossime elezioni concretizzata con il libico il coinvolgimento popolare attraverso un Krauss funding per cioè dieci Euro per salvare Israele la casa
Io chiedo questo come l'unico atto concreto che possa aiutare sì la sinistra israeliana sia i palestinesi altrimenti Israele sparisce
Grazie
Io ora
Subisce ma
No
Sì buonasera a tutti ma io volevo fare una considerazione sulle violenze degli ultimi negli ultimi manifestazioni che mi hanno ricordato
Che mi hanno ricordato un po'le manifestazioni del mille novecentosettantasette
Cioè io ho l'impressione che tanti giovani guardando Hamas vedano dei compagni guerriglieri come gli Ayatollah da sempre rivoluzionari che a volte sbagliano a volte e mentre invece quando guardo in Israele non vedono la democrazia ma il capitalismo e l'Occidente per definizione sfruttatore colonialista
E quindi combattono da questo e quindi bisogna combattere questo punto di vista e anche il dramma del Medioriente oggi viene elaborato così come il capitolo di una eterna lotta tra oppressi e oppressori io ritengo che la domanda e sapere la loro opinione e di aggiungere anche questa motivazione
Al non solo alla alla generazioni alle seconde e terze generazioni che ci sono e quelle sono discendenti di immigrati ma queste sono motivazioni che non dipendono da immigrati ma dipendono i nostri giovani
Un gioco questo allora velocissima una domanda sul ore undici allora allora una domanda entrambi cosa fare per la formazione le scuole letteralmente invase da comunicati che costringono i bambini osservare i minuti di silenzio bambini di cinque di sei anni che non hanno gli strumenti culturali per subire tutto ciò e che si trovano discriminati tra famiglie da cui provengono in cui magari quello al minuto di silenzio viene visto come un atto improprio
Le università vi prego
Un aiuto perché la situazione sta diventando veramente drammatica io sono vengo da un ente di ricerca sono letteralmente bombardato una parola che non vorrei usare in questo contesto da quello che si sta facendo a livello strettamente assolutamente politico perché lì non c'è assolutamente nulla di veramente umanitario
Che sta rasentando la violenza psicologica oltre a quella sicuramente verbale già presente con degli
Tentativi di recidere accordi con delle parole che stanno diventando a livello della Bim dura della richiesta di abiura per persone israeliane che lavorano
Ma
Io
Va va erano nella alle
Voleva
Grazie
Vorrei domanda molto velocemente
La prima prendo spunto dalla dall'articolo di Recalcati no perché la sinistra non chiede non chiederà ad Hamas la liberazione degli ostaggi perché come ha detto il secondo la persona che ha parlato con la secondo intervento perché la sinistra si è consegnata
Nei decenni passati a quest'idea che essere di sinistra significa sposare un terzomondismo
Senza che non è neanche più le ipotesi di classe non ha niente a che vedere col marxismo né neanche con la tradizione chiara violazione ottobre cioè è veramente un cedimento no un cedimento a qualcosa che andrebbe andrebbe analizzato perché se la sinistra avesse fatto i conti
Accidenti se li che si chiede
La liberazione
Dei degli ostaggi ad amarsi problema che Hamas essendo palestinesi cioè fondo scortato dal capitalismo occidentale
In qualche modo c'è una resistenza interiore no a a a dire a dire che che questa è un'azione criminale so una banda di terroristi
Ecco questo secondo me
Gioca anche nel pur lodevole assai lodevole tentativo fatto da dama però cioè di
Il riconoscimento ma attenzione attenzione all'astrattezza
Perché questo riconoscimento poi non significa niente se al si ammassa utilizzato
Non voglio dire non si può neanche itinerante lei Israele di abdicare completamente a quella che è la l'altra edizione si è vista militante Gentile
A essersi battuti per questo stato perché questo Stato non non rappresenta soltanto gli ebrei diventi rappresenta ecco il di storia dell'ebraismo e di persecuzione degli ebrei e quindi questo Stato va difeso perché non si può neanche immaginare che
Questa Predappio credo profondamente non si può immaginare che nell'arco che va dai campi di sterminio di Auschwitz al nostro tempo che è un arco storicamente molto breve
Ci sono stati due tentativi
Perché il sette Antonio è stato questo la volontà di distruggere lo Stato di
E a questo abbia reagito con tutte le forze
Perché non c'è non c'è niente di cui vergognarsi
Ecco
Pertanto non ci si aspetta
Una domanda netta
Molto specifico
Come possiamo tentare di stringere un rapporto più diretto più profondo con le sinistre
La partita dal intendo con le sinistre con gruppi dirigenti
Ti per cominciare perché scorriamo sublime parallele
Saremmo parte del mondo a sinistra molti di noi hanno una storia punti decennale
Però osservando i corpi estranei non abbiamo elementi di contatto di nessuno tipo
Come possiamo affrontare questo io penso che si debba ipotizzare una delegazione corposa e rappresentativa di sinistra
Benissimo che chieda incontri ai principali
Sono
E su questo
Respinge qualcosa
Allora no
Qualche informazione Burton va bene lo stesso
Tra il generale
Che ruolo ha avuto l'informazione in questi due anni
Vennero
Per la domanda che avevano avuto informazioni in questi due anni parliamo in edicola bandiera sensazione di utenti televisivi come tutto il peso quattro cinque per il giornale
Io l'ho visto il GP fa che supportato da una parte le notizie venivano sonda Mars
Anche perché appunto non c'erano le condizioni solo Kamps gas come tutte le guerre fa la sua guerra di propaganda no ricordava agli ATER vicino abbiamo bisogno del vostro sangue è quello di fare e quindi ANIE scusa abbia sbaglia salva
E e questo ente si cattiva lo capisco c'è un surplus che morisse d'accordo se no congiunse in atto mondiale informazioni che ormai sono dominanti più che da scelte coscienti in algoritmi
Andò sposando questo computer ottenuto il massimo risultato in che cosa del coinvolgimento negli studi che sono stati fatti ritirati i grandi network piattaforma associando vissute immagino la gente il coinvolgimento del pubblico questo è l'obiettivo che viene dato e gli algoritmi come soluzione aventi indignazione
Suscita indignazione vale più del sesso allora noi abbiamo avuto un'immagine per due anni abbiamo servito almeno
Ma
Allora Raffaele Sabbadini presidente Grasso Italia allora come organizzazione ebraica LGBT noi volevamo porre un tema forte che è stato già affrontato sul discorso del movimento per i diritti civili perché movimento delle donne avuto una involuzione totale movimento trans femminista in particolare
Quello che è successo nel movimento LGBT secondo me è stato ancora più grave sì è quello che si successo nella sinistra italiana è stato ancora più grave perché la sinistra ormai abbandonato il movimento LGBT in termini di rivendicazione di cosa perché tanto siamo all'opposizione non ne parliamo più chi se ne frega ok ma per di più non ha fatto nulla quando nel movimento LGBT si sono affrontate delle situazioni
In cui
Si parla di terzo montismo ma si parla anche di intersezionale ITA
E l'intersezionale Rita in particolare nel movimento LGBT è stata una una cosa che giusta come ragionamento ma sbagliato come l'utilizzo ha portato attraverso un utilizzo come una clava di questa cosa
Che cosa al fatto che noi come ebrei LGBT siamo andati a parlare ieri ninna in particolare su per esempio a Napoli io sono stato a parlare
A Napoli e sono stato chiamato assassino terrorista
A Roma è stato lo stesso e allora nessuno si è mosso nessuno si è mosso nessuno qui ci sono due che si sono mossi ovviamente
Perché perché sanno cose il problema è in questo caso e che la sinistra completamente in questo senso abbandonato per cui il richiamo forte è proprio questo cioè si abbandoni il di il movimento dei diritti civili a chi fa diciamo antisemitismo perché a me hanno detto come ebreo perché come ebreo mi hanno detto assassina terrorista ebreo italiano
Senza
Dalle almeno dieci minuti a per rispondere
Dava molte non sono domande sono affermazioni anche condivisibili parte parto dall'ultima di Raffaele come sai
Siamo rimasti molto molto molto scioccati da quello che è successo siamo stati vicini
Al movimento
Che cioè cresce
Penso penso che sia molto indicativo quello che successe nel movimento LGBT contro gli ebrei che appartengono al movimento LGBT fa parte della descrizione dell'antisemitismo
Cavalcante che sta crescendo ed è una è un misuratore
Drammatico
Per quello che riguarda il rapporto con le sinistre italiane non abbiamo chiesto un incontro tutti i segretari dei partiti dell'arco dell'opposizione in Parlamento
Per adesso non ci sono state sufficienti risposte ma andiamo avanti e incontreremo tutti i segretari dei partiti abbiamo rapporti
Ci siamo parlati anche prima di alcune manifestazioni abbiamo avuto anche degli affetti diciamo dei nostri collo
Il tema sollevato da Aldo che ovviamente noi di sinistra preserale conosciamo bene perché Aldo ci riporta continuamente di quello che sta avvenendo in molti luoghi di ricerca universitari
Drammatico al dice cosa fare fare quello che fa Sinistra per Israele non lasciare passarne una fare battaglia continuamente denunciare per rendere più pubbliche di quello che sono questi accadimenti
Io penso che il ruolo di Sinistra per Israele due popoli due Stati sia insostituibile in questo momento perché noi non siamo schiacciati
Su una verità assoluta di una parte ma cerchiamo di di costruire di raccontare il più possibile la verità profonda
Erga omnes quello cattura contro che cosa sta succedendo nel mondo accademico italiano troppo poco appuntato dei mezzi di comunicazione e questo credo che la battaglia che dobbiamo fare deve arrivare in Parlamento deve arrivare nelle interrogazioni
Questo è quello che mi impegno come Sinistra per Israele ha a fornire
Terzomondismo della sinistra si insistito tantissimo secondo me ce n'è un ritorno e è quello che io dicevo quando dicevo esiste con la semplificazione che i palestinesi sono comunque più deboli e quindi sono dalla parte del giusto e Israele più forte cosa che strutturalmente vera ma che non significa stare solo dalla parte del giusto dalla parte del torto
Sono tutte battaglie culturali da fare dentro io penso la sinistra e dentro le istituzioni e dentro il sistema formativo noi abbiamo finisco su questo abbiamo lottato
Per molti anni perché la formazione nelle scuole medie inferiori medie superiori italiane non arrivava a spiegare bene
I meccanismi della seconda gara mondiale della sua oggi dobbiamo renderci conto che c'è una battaglia perché si spieghino i meccanismi del Medioriente nelle nostre scuole
E del Medioriente e della questione dell'immigrazione
Noi facciamo battaglie per l'educazione affettiva nelle scuole guardate che c'è bisogno di una battaglia sulla questione ovviamente sempre sulle questioni sull'educazione affettiva ma c'è da fare una battaglia sulla questione d'educazione che riguarda le le migrazioni
Noi due su questo problema esploderà come quantificazione come profondità del tempo su tutti questi temi sono battaglie che noi vogliamo fare perché vanno fatte perché c'è un deficit che finisco sulla questione dell'indignazione che è stata sollevata che secondo me è giusta è vera
C'è una differenza
A Massa circolare moltissimo materiale informativo che ormai viene considerato vero sicuramente
Su quello che succede a Gaza in Israele nella tradizione ebraica ci sono molte più remore nel far vedere immagini di morte di violenza di stupri anche se ce ne sarebbero in Israele ne sono circolate di molto peggiore di quelle che sono circolate in Occidente
Io penso che Netanyahu non so se lo sappia o no ma la battaglia della comunicazione sulla guerra in corso l'ha persa completamente da moltissimi mesi maggio
Allora rapidamente intanto ringraziando tutti voi per l'attenzione
La chiave è stata lunga e siete ancora qua
E anche le persone che sono intervenute da ultimo per le sollecitazioni io provo a metterle insieme insomma le vostre sollecitazioni con molti può abbiamo avuto occasioni di confronto e di scambio quando insomma siete stati vittime di episodi di antisemitismo perché questo è naturalmente quello che ha è accaduto allora
Di racconto brevissimamente in trenta secondi quello che sto facendo io trovando a dare senso alla delega che mi è stata attribuita dalla Presidente mezzo la in dove abbiamo istituito a Bruxelles ve lo dico anche perché può essere utile per il futuro una task force abbiamo istituito una task force che ha l'obiettivo di dare al Parlamento europeo intanto una strategia sull'antisemitismo come lo fa ascoltando le associazioni la società civile gli intellettuali di persone quindi ogni due mesi più o meno dove incontriamo con la task force appunto
Associazioni che ci riferiscono di quello che sta succedendo del clima insieme Prost proviamo a mettere appunto delle risposte naturalmente questo riguarda non solo la sinistra ma riguarda il campo d'azione che il Parlamento europeo si dà e come istituzione dopodiché io penso che sia necessario lo voglio dire rispetto all'esito sollecitazioni che ci sono arrivate alla necessità di incontri
Nel nostro campo no si diceva né dobbiamo incontrare Sinistra per Israele di rincontrare appunto i leader politici io credo che si debba andare anche oltre
Ve la dico per come la penso e per come la la la la elaborò da un po'di tempo io credo che sia davvero necessario un nuovo patto sociale contro l'antisemitismo
Data l'emergenza che noi viviamo che certamente coinvolga i partiti
E i partiti di sinistra ma che coinvolga anche i sindacati le istituzioni il mondo della cultura ce ne dobbiamo provare almeno interpellare lì
Poi sarà insomma loro responsabilità proprie responsabilità dirci cioè si siedono al tavolo e ragionano con lui su come noi troviamo indirizzare il dibattito pubblico decente oppure no rispetto invece di l'ultima cosa che dico a era il terzomondismo noto che abbiamo conosciuto per molto tempo allora perché questo è un pezzo dello sforzo che sto facendo Flavia lo sa era presente avvento temi io sto provando non so se ci dia uscirò ma è uno sforzo che mi sento di mettere in campo approvare a mettere in campo una nuova un nuovo posto passaggio concettuale e anche un nuovo vocabolario per raccontare sa sapete fino a un po'di tempo fa si discuteva lo avete detto anche voi no lotta della Occidente del sud del mondo nord sud del mondo Occidente barra un dei democrazie barra autocrazia io ho trovato e sto provando a discutere di società per azioni delle autocrazie della necessità di connettere
Il network d'di liberi e dei forti e l'ho chiamato così ma si tratta delle persone che continuano a lottare
Per la libertà e per la democrazia che in questo momento è assolutamente sotto attacco in ogni angolo del mondo questo significa per essere chiari lotta all'autocrazia non significa lotta
Alla Russia alla Cina o ai Paesi che sono governati in questo momento le dittature hutu Craxi significa restituire questo è lo sforzo che sto provando a fare
Ai russi ai cinesi agli iraniani i loro diritti e la libertà e la possibilità di vivere in un Paese finalmente libero
E questa cosa non la facciamo insieme lungo non contro di loro e la ragione perché a Ventotene erano presenti
E dissidenti nuovi dissidenti so che devo chiudere che arrivavano da tutti questi Paesi e che hanno voglia di provare a parlare insieme hanno il linguaggio del futuro e della libertà
Quindi io credo che questo dovrebbe essere il nuovo Lessico e nuovo vocabolario della sinistra insomma provare a ingaggiare una lotta che riguardi tutti i cittadini del mondo libero esuberi controlli piccole ma potenti autocrazie che sono sempre più globalizzata è una sfida che proveremo a cogliere insieme
Ma della dopo la prossima volta no
Farà

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate