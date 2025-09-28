Puntini sull'AI - IA in Puglia. Lingua, democrazia e politica dell'intelligenza artificiale

Quando parliamo di Large Language Model pensiamo ai colossi di USA e Cina.



Ma l'Italia sta costruendo i suoi modelli in lingua italiana per ridurre dipendenze e bias culturali.



In questa puntata partiamo da qui per capire perché la dimensione linguistica dell'IA è anche una questione democratica: trasparenza, controllo pubblico, qualità dei servizi.



E lo facciamo guardando alla Puglia, dove Regione, Università di Bari e Treccani collaborano su un progetto che punta a rafforzare la presenza dell'italiano nello spazio digitale.



Con l'Assessore Fabiano Amati (Bilancio, Ragioneria, Finanze e …

Affari Generali della Regione Puglia) esploriamo la L.R.



4/2025 su innovazione e IA, il caso d'uso del chatbot BiT Puglia per il bollo auto, le opportunità e i rischi nella sanità e negli appalti pubblici, fino al mosaico normativo europeo - nazionale - regionale.



