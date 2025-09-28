28 SET 2025
Puntini sull'AI - IA in Puglia. Lingua, democrazia e politica dell'intelligenza artificiale

RUBRICA | - RADIO - 18:00 Durata: 30 min 53 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Quando parliamo di Large Language Model pensiamo ai colossi di USA e Cina.

Ma l'Italia sta costruendo i suoi modelli in lingua italiana per ridurre dipendenze e bias culturali.

In questa puntata partiamo da qui per capire perché la dimensione linguistica dell'IA è anche una questione democratica: trasparenza, controllo pubblico, qualità dei servizi.

E lo facciamo guardando alla Puglia, dove Regione, Università di Bari e Treccani collaborano su un progetto che punta a rafforzare la presenza dell'italiano nello spazio digitale.

Con l'Assessore Fabiano Amati (Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali della Regione Puglia) esploriamo la L.R.

4/2025 su innovazione e IA, il caso d'uso del chatbot BiT Puglia per il bollo auto, le opportunità e i rischi nella sanità e negli appalti pubblici, fino al mosaico normativo europeo - nazionale - regionale.

Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.

  • Marco Cerrone

    assistente ricercatore presso Federica Web Learning UNINA

    Fabiano Amati

    Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali della Regione Puglia

    18:00 Durata: 30 min 53 sec
