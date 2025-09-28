Puntini sull'AI - IA in Puglia. Lingua, democrazia e politica dell'intelligenza artificiale

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Quando parliamo di Large Language Model pensiamo ai colossi di USA e Cina.
Ma l'Italia sta costruendo i suoi modelli in lingua italiana per ridurre dipendenze e bias culturali.
In questa puntata partiamo da qui per capire perché la dimensione linguistica dell'IA è anche una questione democratica: trasparenza, controllo pubblico, qualità dei servizi.
E lo facciamo guardando alla Puglia, dove Regione, Università di Bari e Treccani collaborano su un progetto che punta a rafforzare la presenza dell'italiano nello spazio digitale.
Con l'Assessore Fabiano Amati (Bilancio, Ragioneria, Finanze e … Affari Generali della Regione Puglia) esploriamo la L.R.
4/2025 su innovazione e IA, il caso d'uso del chatbot BiT Puglia per il bollo auto, le opportunità e i rischi nella sanità e negli appalti pubblici, fino al mosaico normativo europeo - nazionale - regionale.
Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.
Ma l'Italia sta costruendo i suoi modelli in lingua italiana per ridurre dipendenze e bias culturali.
In questa puntata partiamo da qui per capire perché la dimensione linguistica dell'IA è anche una questione democratica: trasparenza, controllo pubblico, qualità dei servizi.
E lo facciamo guardando alla Puglia, dove Regione, Università di Bari e Treccani collaborano su un progetto che punta a rafforzare la presenza dell'italiano nello spazio digitale.
Con l'Assessore Fabiano Amati (Bilancio, Ragioneria, Finanze e … Affari Generali della Regione Puglia) esploriamo la L.R.
4/2025 su innovazione e IA, il caso d'uso del chatbot BiT Puglia per il bollo auto, le opportunità e i rischi nella sanità e negli appalti pubblici, fino al mosaico normativo europeo - nazionale - regionale.
Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci