23 SET 2025
Dichiarazioni di Giuseppe Conte su Gaza, Governo Meloni e l'elezioni regionali nelle Marche

DICHIARAZIONI | Pesaro - 16:10
A cura di Valentina Pietrosanti e Francesca Rosini
Registrazione video di "Dichiarazioni di Giuseppe Conte su Gaza, Governo Meloni e l'elezioni regionali nelle Marche", registrato a Pesaro martedì 23 settembre 2025 alle 16:10.

Sono intervenuti: Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

Tra gli argomenti discussi: Centro, Destra, Elezioni, Esteri, Gaza, Giustizia, Lavoro, Mafia, Marche, Medio Oriente, Meloni, Movimento 5 Stelle, Natoli, Nordio, Palestina, Palestinesi, Polemiche, Regionali 2025, Regioni, Ricci, Salute, Sanita', Scarpinato, Sinistra.

Presidente però riesce invitato a condannare i gesti di violenza le manifestazioni per mancanza lo abbiamo fatto subito perché la violenza non ci appartiene
Ma mi rivolgo alle direttamente presidente Meloni perché tu invece non condanni con forza i responsabili questo genocidio con azioni concrete a parte al tutta l'embargo delle armi stop
Anche al Memorando quell'operazione militare sanzioni vere ed efficaci nei confronti dei singoli responsabili e soprattutto di alto valore simbolico il riconoscimento della Palestina
E poiché il Parlamento parla
No grazie grazie a questa l'ambiente
Ieri
A allora io francamente introverso centrodestra che veramente come dire vuol fare polemiche assolutamente creare confusioni polemiche ridicole
C'è loro hanno alla giustizia ha pensato un sottosegretario che è stato condannato per violazione dei doveri d'ufficio
E per aver messo a repentaglio la sicurezza del Paese la lotta antimafia hanno un ministro nord o di giustizia con capo di gabinetto indagati nella vicenda vergognoso al-Masri
E ancora la presidente della Commissione antimafia
E partita malissimo perché è venuta fuori questa foto in cui era addirittura abborracciate intrecciata alcun Ciavardini poi non c'è neppure chiarito i rapporti con lo zio che è stato indagato per vicende inquietanti
E vengo a far le pulci a un campione nell'antimafia
Perché in un dialogo con un collega del pool antimafia Natoli con cui si conoscono da vent'anni stavano cercando di fare emergere tutti i fatti per far avanzare ovviamente la giustizia e la verità nei fatti di mafia
Ma Sofia siete ridicoli
Senta cinque giorni al voto che attiene
L'aria è buona l'avevo nel senso che i cittadini marchigiani ovviamente parlando battendo questo territorio Borghi lecita alla Costa mi sembra qui siamo assolutamente insoddisfatti al di là dei colori politici poi al di là delle valutazioni anche ideologia sono insoddisfatta dell'operato della Giunta uscente Acquaroli lo ritengono
Ovviamente
Non all'altezza perché dopo cinque anni e non ha inaugurato neanche un'opera nuova nulla e Isola del PNR che noi abbiamo portato come anche gli stanziamenti dei governi precedenti non so cosa dire poi sfruttati con il capitolo pulita sanità è assolutamente disastroso calcolo abilitato qualche cittadino però anche in passato
Non è stato fatto per alle precedenti amministrazioni sì ma adesso è completamente peggiorato e lo riconoscono tutti già adesso abbiamo una sanità veramente che si affaccia sull'orlo di un precipizio
Non è neppure il più possibile l'avete visto Milena Gabanelli up ha tentato di prenotare ad Ascoli una colonscopia in codici prioritario e in che dovrebbe aver dieci giorni
Soltanto di attesa e invece è stata rimandata a data da destinarsi
Non è stata neppure programmata per l'anno prossimo fra due tre anni questa è la realtà della sanità in questo momento ecco perché abbiamo bisogno
Di una nuova giunta
E di una persona molto operativa come Matteo Ricci che noi sosteniamo molto convintamente non so perché abbiamo contribuito in modo determinante all'epurazione di un programma che mette al centro la sanità mette al centro il ritorno dei giovani con grandi agevolazioni anche fiscali e incentivi
Che cerca di ripopolare anche le aree contanti incentivi le aree interne
Le infrastrutture invece il solito al sud e quelle vere realizzarle poi completarle quelle che servono reali ai bisogni dei cittadini ma
E anche la persona molto operativa molto capace e che sicuramente dimostrerà tutt'altro passo nel momento in cui si insedieranno i contratti in questo sostegno Ricci che significato alla vita in un luogo come capacità di
A per me guardi non è assolutamente un particolare significato
Perché io ho sempre visto mercati sempre mi fermo a parlare dei cittadini sempre sto in mezzo alla gente King forse vi potete meravigliare se non mi avete
Se non avete visto altri ma io in questi luoghi in mezzo alle piazze levrieri in mezzo ai mercati comunque ci sono i cittadini parlo perché ho bisogno di raccogliere con tutto il movimento quelle che sono i bisogni priorità di cittadini abbiamo bisogno di parlare con loro la politica si muove dall'ascolto o anche programmare coi
Quelle che sono le soluzioni dei bisogni dei cittadini se la politica si chiudeva i palazzi questa facendo peraltro questo governo
E lo stesso Acquaroli mi sembra che lo stia facendo da MetroCampania e Turano Armo affidata
A Meloni ministri che vengono da Roma però attenzione non si sono fermate appare due cittadini hanno fatto l'evento
Hanno preannunciato promesse mirabolanti sono tornati a Roma l'hanno fatto già in Abruzzo hanno fatto in Basilicata
Andava a Chieti in Abruzzo se non c'è ritornata in Basilicata sono tornati dopo se quelle promesse hanno fatto in campagna e toglie in campagna elettorale sono state mantenute
Stop durante i comizi e Nestor Sensini trentasei finanziato nel modo crescere generazioni di giovani bamboccioni sì nullafacenti eletto senatore di AN
Guardia inviterei Meloni a non parlare più di meritocrazia perché la meritocrazia sua l'abbiamo vista solo sistemare gli amichetti
Di queste di Fratelli d'Italia di Colle Oppio egli il problema è che le han sistemati anche in posti in cui non hanno nessuna competenza quindi non so se stiamo agli amichetti Masi stiamo anche gli incompetenti con grave danno per l'Italia medialmente sui parla di meritocrazia
E la smetta suo di parlare di assistenzialismo
Perché non facciamo assistenzialismo noi abbiamo lavorato e lavoreremo sempre per potenziare anche le politiche attive del lavoro la forza gentile impiego
Per consentire a chi è in difficoltà io avessi un sostegno ma con progetti utili per la comunità da svolgere
Abbiamo sempre avuto il boicottaggio totale su tutto questo loro invece fanno un diverso assistenzialismo e quello sì è vergognoso l'assistenzialismo dei poteri forti banche signori della guerra
Della guerra grazie alla sagra femminile la Parmalat

