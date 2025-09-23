23 SET 2025
intervista

La Fed taglia i tassi di interesse, mentre la Bce li mantiene inalterati: intervista a Natale D'Amico

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 19:40 Durata: 0 sec
Player
Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"La Fed taglia i tassi di interesse, mentre la Bce li mantiene inalterati: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata martedì 23 settembre 2025 alle 19:40.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banche, Economia, Politica, Unione Europea, Usa.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate