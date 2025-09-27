"Libertà", la festa di Forza Italia (seconda giornata)

In programma dal 26 al 28 settembre.



"Più fatti, più libertà.



I risultati dell’azione del Governo di Centrodestra" con Raffaele Nevi (Vice Capogruppo e portavoce di FI), Alessandro Cattaneo (Responsabile Dipartimenti FI).



Ore 10.30 "Più innovazione, più libertà" con Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica), Marcello Cattani (Presidente Farmindustria), Andrea Lenzi (Presidente CNR), Antonio Zoccoli (Presidente Enti di Ricerca).



Ore 11.15 "Più energia, più libertà".



Modera Rita Lofano (Direttrice AGI).



Ore 11.15 "Più energia, più libertà".

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Flavio Cattaneo (AD Enel), Agostino Scornajenchi (AD Snam), Francesca Mariotti (Presidente Enea), Gianfranco Librandi (Vice Segretario Regionale Campania), Luca Squeri (Responsabile Dipartimento Energia FI).



Ore 12.15 "Più crescita, più libertà".



Modera Andrea Pancani.



Intervengono: Stefano Pontecorvo (Presidente Leonardo), Matteo Del Fante (AD Poste), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Salvatore De Meo (Presidente delegazione Parlamento Europeo), Antonio D’Amato (Ceo Seda Group - Presidente Fondazione Mezzogiorno), Francesco Silvestro (Segretario provinciale di Napoli).



Ore 15.00 “Cattolici al centro".



Intervengono: Giorgio Merlo Presidente Scelta Cristiano Popolare), Antonio Di Matteo (Presidente MCL), Salvatore Cardinale (Già Ministro delle comunicazioni), Raffaele Lombardo (Presidente MPA), Pino Bicchielli (Presidente Commissione d’inchiesta sul sistema idrogeologico).



Ore 15.30 "Forza Italia sul territorio: obiettivo 20%".



Intervengono: Enrico Pianetta (FI Seniores), Catia Polidori (Azzurro Donna), Simone Leoni (Segretario nazionale FI giovani), Francesco Battistoni (Responsabile Organizzazione FI), Tullio Ferrante (Responsabile adesioni FI), Alessandro Battilocchio (Responsabile elettorale FI).



Ore 16.30 "Più risorse, più libertà".



Modera Giuseppe Brindisi.



Intervengono: Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione), Daniela Fumarola (Segretario Genenerale CISL), Maurizio Casasco (Responsabile Economico FI), Marco Granelli (Presidente Confartigianato), Costanzo Jannotti Pecci (Presidente Unione Industriali di Napoli), Angelo Raffaele Margiotta (Segretario Generale Confsal).



Ore 17.15 "Più salute, più libertà".



Modera Letizia Moratti (Presidente Consulta FI).



Intervengono: Pasquale Perrone Filardi (Presidente della Società Italiana di Cardiologia), Filippo Anelli (Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), Guido Grillo (Professore ortopedia e traumatologia, Università Federico II), Ugo Cappellacci (Presidente Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati).



Ore 18.00 "Più pacem più libertà".



Con Antonio Tajani (Vicepremier, Ministro degli Affari Esteri e Segretario Nazionale FI), Manfred Weber (Presidente del PPE), Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo), Stefania Craxi n(Presidente Commissione Esteri e Difesa in Senato), Deborah Bergamini (Vicesegretario FI e Responsabile Dipartimenti Esteri).



Ore 18.30 Aurelio De Lauretiis, una storia di successo.



Ore 19.00 "Forza Italia al Governo: obiettivo 20%" con Vito Bardi (Presidente regione Basilicata), Francesco Roberti (Presidente regione Molise), Valentino Valentini (Viceministro delle Imprese e del Made in Italy), Matilde Siracusano (Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento), Sandra Savino (Sottosegretario al Ministero dell’Economia), Matteo Perego (Sottosegretario al Ministero della Difesa), Maria Tripodi (Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri), Alberto Barachini (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

