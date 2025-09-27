27 SET 2025
dibattiti

"Libertà", la festa di Forza Italia (seconda giornata)

CONVEGNO | - Telese (BN) - 10:18 Durata: 8 ore 11 min
A cura di SI
Player
In programma dal 26 al 28 settembre.

"Più fatti, più libertà.

I risultati dell’azione del Governo di Centrodestra" con Raffaele Nevi (Vice Capogruppo e portavoce di FI), Alessandro Cattaneo (Responsabile Dipartimenti FI).

Ore 10.30 "Più innovazione, più libertà" con Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica), Marcello Cattani (Presidente Farmindustria), Andrea Lenzi (Presidente CNR), Antonio Zoccoli (Presidente Enti di Ricerca).

Ore 11.15 "Più energia, più libertà".

Modera Rita Lofano (Direttrice AGI).

COn Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Flavio Cattaneo (AD Enel), Agostino Scornajenchi (AD Snam), Francesca Mariotti (Presidente Enea), Gianfranco Librandi (Vice Segretario Regionale Campania), Luca Squeri (Responsabile Dipartimento Energia FI).

Ore 12.15 "Più crescita, più libertà".

Modera Andrea Pancani.

Intervengono: Stefano Pontecorvo (Presidente Leonardo), Matteo Del Fante (AD Poste), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Salvatore De Meo (Presidente delegazione Parlamento Europeo), Antonio D’Amato (Ceo Seda Group - Presidente Fondazione Mezzogiorno), Francesco Silvestro (Segretario provinciale di Napoli).

Ore 15.00 “Cattolici al centro".

Intervengono: Giorgio Merlo Presidente Scelta Cristiano Popolare), Antonio Di Matteo (Presidente MCL), Salvatore Cardinale (Già Ministro delle comunicazioni), Raffaele Lombardo (Presidente MPA), Pino Bicchielli (Presidente Commissione d’inchiesta sul sistema idrogeologico).

Ore 15.30 "Forza Italia sul territorio: obiettivo 20%".

Intervengono: Enrico Pianetta (FI Seniores), Catia Polidori (Azzurro Donna), Simone Leoni (Segretario nazionale FI giovani), Francesco Battistoni (Responsabile Organizzazione FI), Tullio Ferrante (Responsabile adesioni FI), Alessandro Battilocchio (Responsabile elettorale FI).

Ore 16.30 "Più risorse, più libertà".

Modera Giuseppe Brindisi.

Intervengono: Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione), Daniela Fumarola (Segretario Genenerale CISL), Maurizio Casasco (Responsabile Economico FI), Marco Granelli (Presidente Confartigianato), Costanzo Jannotti Pecci (Presidente Unione Industriali di Napoli), Angelo Raffaele Margiotta (Segretario Generale Confsal).

Ore 17.15 "Più salute, più libertà".

Modera Letizia Moratti (Presidente Consulta FI).

Intervengono: Pasquale Perrone Filardi (Presidente della Società Italiana di Cardiologia), Filippo Anelli (Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), Guido Grillo (Professore ortopedia e traumatologia, Università Federico II), Ugo Cappellacci (Presidente Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati).

Ore 18.00 "Più pacem più libertà".

Con Antonio Tajani (Vicepremier, Ministro degli Affari Esteri e Segretario Nazionale FI), Manfred Weber (Presidente del PPE), Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo), Stefania Craxi n(Presidente Commissione Esteri e Difesa in Senato), Deborah Bergamini (Vicesegretario FI e Responsabile Dipartimenti Esteri).

Ore 18.30 Aurelio De Lauretiis, una storia di successo.

Ore 19.00 "Forza Italia al Governo: obiettivo 20%" con Vito Bardi (Presidente regione Basilicata), Francesco Roberti (Presidente regione Molise), Valentino Valentini (Viceministro delle Imprese e del Made in Italy), Matilde Siracusano (Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento), Sandra Savino (Sottosegretario al Ministero dell’Economia), Matteo Perego (Sottosegretario al Ministero della Difesa), Maria Tripodi (Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri), Alberto Barachini (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

è vero
Alla seconda giornata di Telese abbiamo la nostra se scivolare
Dando vi accomodate poi ci sono
Dei ragazzi
Ci diranno delle cose belle
Io e Alessandro Cattaneo abbiamo il compito così di introdurre le le rockstar no c'era già prima la media Pollard era Baggio e poi arrivano le rockstar e quindi non siamo ventotto però insomma ecco
Invitiamo ad accomodarvi così almeno iniziamo
Però senza Gasparri qui non c'è non si possa fare quindi aspettiamo da Maurizio
Buongiorno Anguea voleva un grande applauso
Buongiorno a tutti
Personaggio che abbiamo inserito nel Pantheon e Paolo Borsellino ora vi riporto una sua citazione che ha paura Moreni
Chi non ha paura Moore una volta si abbiamo scelto Paolo borse
Il coraggio e la di
La sua vita ci insegna che la paura paralizza
La giustizia la libertà si conquistano con la forza dell'
è un esempio di che continua ad ispirare
Il prossimo personaggio che abbiamo inserito nel Pantheon Giovanni Falcone dirigerò la sua citazione
Piumini possono
Le idee restano restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini abbiamo scelto Giovanni Falcone
Perché Falcone ci ha lasciato l'idea la giustizia non muore mai con gli uomini e le donne che la Sir Paul
Le sue parole ci ricordano che il vero lascito
E l'impegno morale
Chi continua a vivere in chiunque scelga di difendere la giustizia nella legalità
E isolate sempre simbolo in Italia che non si arrende mai
Grazie grazie ragazzi continua la carrellata
Dei dei personaggi che abbiamo inserito nella Pantheon Henry Forza Italia allora buongiorno a tutti io Alessandro
Dobbiamo aprire questa seconda giornata una seconda giornata dedicata ai ai fatti e valori e principi che ci ispirano quotidianamente sapete noi siamo tutti i giorni sottoposti a una pressione tra virgolette da parte di Antonio Tajani per costruire proposte credo Maurizio Casasco il nostro responsabile dell'economia che ogni giorno viene sollecitato insieme a tanti altri capi dipartimento a tirare fuori idee tirare fuori idee che chiaramente siano coerenti con la nostra impostazione culturale con i nostri valori innanzitutto il principale nostri valori che appunto quello della libertà che oggi dai titolo a questa grande manifestazione ecco siamo partiti da una cosa che diceva sempre il Presidente Berlusconi
Cioè noi ogni cosa che facciamo da dalla più piccola legge al provvedimento amo sempre chiederci se quello che facciamo aumenta o diminuisce la libertà dei cittadini
Complica o semplifica la vita dei cittadini ecco è una sfida guardare non non semplice noi cerchiamo di di tradurre tutto questo tutti i giorni in atti concreti nelle Aule parlamentari ma anche nei consigli regionali d'Italia perché la sfida coi che abbiamo in testa è quella di accorciare la distanza tra il centro e la periferia cercare veramente di costruire un partito che parla con una sola voce da dal dal nord al sud d'Italia passando per le nostre meravigliose isole sembrano avere più Italis Jaguar da male che non ci diamo le isole e quindi e quindi
Su questo è una sfida molto importante è una sfida che parte dal lavoro di tanti dipartimenti e io sono secondo me ottimamente coordinati da Alessandro che tutti i giorni organizzano iniziative io Alessandro non so se Tusa in Forza Italia da sempre come me e quindi ti ricordi che
Spesso insomma ci la vantavamo che chi faceva il capo dipartimento Riedel pensi prendeva una responsabilità poi però questa responsabilità non la esercitava
Cioè non non organizzavano un non produceva cose ecco adesso succede esattamente il contrario nel senso Alessandro spesso lo sento perché siamo anche vicini di banco insomma dice sì però non è che possiamo fa un evento al giorno un convegno che uno una un incontro al giorno per presentare le nostre idee sui tanti dipartimenti che lavorano e che producono quindi è un lavoro molto importante che nasce da lì quella è il cuore del nostro movimento io lo lo ritengo tale Berlusconi c'era sempre affezionato a questa a questa
Idea
Di costruire dal basso attraverso una relazione forte con i corpi sociali come corpi diciamo cosiddetti corpi intermedi
E con i quali abbiamo l'interlocuzione costante ma poi non bisogna
Fare i lobbisti nel senso che non è che noi prendiamo tutto quello che ci dicono e facciamo copia incolla è quello diventano le nostre proposte non le dobbiamo digerire
Le dobbiamo ha affinare perché la la politica poi alla fine quell'arte proprio
Che partendo dai bisogni dei singoli e delle delle singole categorie deve arrivare a tirare fuori una ricetta che vada bene soprattutto per tutti i cittadini dire con il punto fondamentale della libertà aumentarle la libertà diminuire
L'il giogo della burocrazia cercare di semplificare al meglio possibile ecco poi tutto questo chiaramente canina
Attraverso i gruppi parlamentari e qui voglio veramente fari
I complimenti a tutti i nostri colleghi parlamentari di Camera Senato e Parlamento europeo anche da questo punto di vista abbiamo una Forza Italia nuova prima
C'era un porno scolla scollamento tra i gruppi parlamentari di Camera Senato Parlamento europeo ognuno lavorava un po'per conto suo adesso diciamo con il passare del tempo siamo sempre più una squadra armonica che funziona che si coordina
Che costruisce proposte che appunto sono sono proposte che che incrociano tutti i livelli di governo e la sfida che stiamo giocando e Telese su questo Francesco rubano in apertura lo ha detto chiaramente insomma io portare tutto questo sui territori
Costruire una Forza Italia che nasca veramente dal basso e che sia più attenta alle istanze dei tanti amministratori
Locali che abbiamo ne abbiamo la una quantità incredibile aumentano ogni giorno e questa è una cosa molto significativa che sta accadendo anche nelle ultime ore la Campania diciamo noi abbiamo una sciatta
Dei gruppi parlamentari e dei dipartimenti lo possiamo confessare che in cui c'è una una corsa a chi diciamo fa le cose
Più significative quindi domani in provincia di Benevento aderiranno tempi nuovi
Amministratori locali sei nuovi sindaci risponde la Calabria rincara la dose la Lombardia insomma un fiorire
Di queste di queste belle
Belle sfide che CID ci danno la sensazione di un partito che cresce ma un partito che cresce ha bisogno di essere gestito dal paese e arriva alla comunicazione ecco su da questo punto di vista pure stiamo cercando dei migliorare le cose io indegnamente story nella squadra della della comunicazione e esulta da da su questo noi stiamo facendo un grande sforzo anche grazie alle ai professionisti perché di questo si tratta che si occupano di comunicazione che collaborano tutti i giorni con noi però qui da Telese voglio
Farvi
Una un appello ormai tutto
Social lo vediamo ogni giorno insomma così ci troviamo a commentare anzi no ogni giorno ogni ora quello che avviene perché i sociale ci danno tutto indiretta ecco noi abbiamo quindi riorganizzato la struttura dei soci alla stiamo lavorando sci grazie appunto all'assistenza
Di validissimi professionisti professionisti che ringrazio ogni parlamentare magari anche i suoi addetti social dobbiamo lavorare di più in squadra dobbiamo
Fare in modo che tutto questo funzioni sempre di più e sempre meglio per moltiplicare i messaggi soprattutto quelli diciamo positivi quando facciamo delle battaglie importanti
Attraverso questa struttura sociale che passa attraverso migliaia di persone su questo dobbiamo migliorare e quindi stiamo lavorando anche qui a un'infrastruttura
Più adeguata però ecco chiediamo un'attenzione
Collegate di tutti per favore alla pagina so Scialpi Forza Italia abbiamo un canale WhatsApp straordinario
Che ha avuto un incremento di di di Follo adesso non so come sia Filippo follower pazzesco negli ultimi tempi
Bisogna però aderire rilanciare le battaglie che facciamo portarle a corredo credo Andrea uno dei nostri collaboratori mi fa segno ok e mi ringrazia per questo perché loro ogni giorno ci sollecita quindi dai parlamentari europei ai parlamentari nazionali ai consiglieri regionali
Ai consiglieri comunali provinciali siete tutti quanti noi dedichiamo
Qualche minuto perché di questo si tratta anche solo per un retweet o di quello che che che facciamo delle battaglie che portiamo avanti in Parlamento di quelle di quella che all'iniziativa di Antonio Tajani bene certamente questo ha un effetto moltiplicatore nella comunicazione che nessun giornale
Nessuna nessuna testata giornalistica può eguagliare e quindi questo ci serve per costruire questa contaminazione dei ed è che ci fa crescere poi tutti quanti ecco su questo io faccio veramente un appello è qui poi lascio la parola a Alessandro
Che
Chiaramente
Ci chiarirà ancora meglio quali sono le cose che abbiamo fatto noi abbiamo una grande potenzialità di crescita tutti tutte le case di sondaggi tutte le case demoscopiche ci dicono
E c'è un un grande spazio di crescita per una forza come la nostra anche grazie al fatto che la sinistra lo vedete in questi giorni lo stiamo dicendo si sta sempre di più radicalizza andò a sinistra e quindi lasciando
Ha scoperto diciamo così il fronte più moderato per riformista che dobbiamo occupare noi che possediamo compare su noi solo noi
Da questo punto di vista Forza Italia è strategica per aumentare il consenso della coalizione di centrodestra e noi abbiamo quel compito lì
E lo stiamo cercando di svolge nel migliore dei modi possibile non mettendo mai in discussione il centrodestra ma costruendo le condizioni affinché a Forza Italia possa allargare il centrodestra e possa
Caratterizzarsi come la forza politica
Più adeguata a portare avanti un progetto liberale e riformista
E che e che Possa diciamo così più costruire le condizioni affinché ci sia una spinta maggiore ancora di più per l'intero centrodestra sull'opzione
Liberale quindi grazie a tutti grazie per quello che fate ogni giorno adesso Alessandro anche perché ciampiano alla necessità poi
Di ascoltare arriveranno ministri sottosegretari
E quindi affinare anche queste giornate sono importanti anche per affinare le proposte affinare le nostre idee ci sarà il Manifesto dei valori domani ma insomma
Il tema fondamentale è quello di coinvolgere più persone possibile più professionisti possibile il più esperti possibili prelevare in materia per cercare veramente di Dario una spinta forte a questa nostra grande idea di riformare il Paese Pirandello veramente ancora di più un bar
E se liberale forte e autorevole politica resta Alessandro grazie grazie Raffaele
A noi è stato dato questo compito di aprire questa giornata un grande onore già ieri è stata una giornata densa di significati di contenuti oggi lo sarà ancora di più separato il programma veramente
Ci sono tutti tutti manager delle più importanti aziende di Stato tutti i protagonisti di questa azione di governo
Tutti protagonista dell'azione di governo di Forza Italia
Però abbiamo voluto iniziare tra l'altro ringrazio anch'io il partito locale con l'amico rubano prepari vado Fulvio Martusciello lo vedranno Lauso a Savonarola hausa Pollio Francesco roba Novi a Lovere d'olio dalle torce
Poi devo dire mi fa piacere che con questa è aperta si capisce da dove vengo che però abbiate scelto la provincia più longobarda della Campania tant'è vero che le testimonianze della gita longobarda li troviamo più in queste zone che non da Pavia dove siamo stati perfino che a vitale con questa battuta consentito non è sempre un piacere mi sento a casa in famiglia però dicevo Raffaele ha spiegato bene
Come lavorano i dipartimenti qual è il significato la centralità dei dipartimenti perché noi diamo centralità ai contenuti
Ma anche un modo di lavorare siccome noi siamo il partito liberale le idee non è che ci chiudiamo nelle stanze delle Botteghe Oscure come si faceva una volta non caliamo l'ideologia della società
Noi lasciamo libero l'individuo perché dia il meglio di sé a e ascoltiamo di tutti i giorni sulla trincea del lavoro
E Antonio Tajani oltre a sollecitarci ogni giorno sul lavorare sui contenuti sui Dipartimenti ad ascoltare le categorie ma anche il singolo imprenditore per noi è importante dobbiamo dargli ascolto ci ha chiesto questa volta un'altra cosa
Solo quasi tre anni che il Governo Meloni col vicepremier Tajani ha iniziato questa esperienza noi dobbiamo fare un'altra cosa ci ha detto rendere conto di quello che abbiamo fatto perché un partito serio questo fa quando un cittadino esprime un voto
Lo esprime su che cosa certamente a sulla speranza che quel politico quel progetto quella visione dirà per il futuro senz'altro perché tu non non esprimendo un voto per un premio alla carriera cui esprime un voto sulla traiettoria di futuro che può migliorare la vita tè alla tua famiglia ai tuoi figli
Ma se tu dai quel voto a un partito che da oltre trent'anni e sulla scheda elettorale lo Daja anche per la credibilità la serietà la solidità di ciò che quel partito ha fatto in trent'anni e oltre della sua storia
I valori della coerenza
Come ripetiamo spesso
Quindi arrivati a tre anni noi oggi vi presentiamo abbiamo alcune slide che oggi velocemente diciamo Mariano torinese sono gelati tutt'va be'Caner rendere conto bisogna anche
Dare del qualche numero di raccogliere Orio era che era di andar diventato bianco nell'area rabbia ai condoni da casa quindi Rory ha già al più sul registratore di Gaza che guida un di parlare grande Salvatore ad avere tutto nostro gruppo al Parlamento europeo
Voglio citare anche Agata che guida il il gruppo di lavoro regolare arrivate in sia nata sull'agricoltura
Quindi noi dopo tre anni dobbiamo rendere conto da dove siamo partiti dal programma i dipartimenti io ero al tavolo con gli altri partiti abbiamo scritto nel programma di governo quante volte ho sentito dire
Noi stiamo seguendo questo programma andate a leggerlo le cose che stiamo sa facendo sono esattamente quelle che ci eravamo impegnati a fare tre anni fa
Quindi con Age annunciamo The caricheremo sui nostri ciociaro sul nostro sito
Tutte le presentazioni ministro per ministro Sottosegretario del Sottosegretario viceministro del viceministro
Di ora relazione di ciò che è stato fatto dai nostri sta all'interno di questa formazione di governo però leggete le leggete le leggete le perché è importante fondamentale perché un pezzo di lavoro lo dovete fare voi nel senso che non possiamo ridurre tutto alla semplice comunicazione ma abbiamo bisogno anche di approfondire documenta i che i dipartimenti
Generano ogni giorno e aggiornano ogni giorno quindi la prossima iniziativa nazionale che sarà tra quindici giorni probabilmente perché ne facciamo due tre al mese
Vi rende vie chiederemo tutto è nato però vi ricordo con Raffaele proprio e durante le campagne elettorali come in questi giorni
Stiamo andando tutti ci sono delle Regionali straordinariamente importanti in giro
Molti ci chiedono ma va al Governo avete fatto questo va ancora meglio raccontato valorizzato pensiamo a quello che stiamo facendo sull'economia se già fosse uno slogan che lega più di tutto è meno tasse Egon Forza Italia non ci sarà mai una nuova tassa e senza Forza Italia questo elemento non sarebbe garantito
Allora col gruppo di lavoro stiamo facendo proposte concrete vogliamo abbassare ulteriormente l'IRPEF a quel pezzo di paese che ha sempre pagato per tutti e per carità lo fa volentieri perché alla vicinanza agli ultimi importante
Ma se il motore del Paese il ceto produttivo il ceto medio si inceppa poi non c'è nemmeno più niente da redistribuire questo va spiegato alle sinistre
Quella va spiegata alle sinistre
E permettetemi vedete un altro punto di forza noi oggi siamo in grado di di raccontare queste cose
Perché siamo dentro a un'esperienza di governo politica con una maggioranza politica omogenea tre partiti che sono da alla verità anni data da trent'anni insieme
Dall'altra parte c'è un cartello elettorale come che come quando esattamente Berlusconi nel novantaquattro c è già in campo sull'insieme ci sono virgolette per battere la destra il pericolo d'autoritarismo nerastra porta con sé
Balle clamorose e allora poi vediamo ma questi giorni no
Che
Giani in Toscana è costretto io ho visto un video pensavo fosse un fake ai costretto con di fianco alla Taverna a firmare un accordo in Toscana per dire che non farei venire rigassificatori
Ha già fatto ha fatto a Piombino e siamo orgogliosi che con Gilberto Pichetto che qua c'è ancora Reja si Mauro Morello però Grande ministro nell'albergo firmare che mirano ai termovalorizzatori e costante affermare che a dare al reddito di cittadinanza
Lo capite qual è il paradosso come in questa provincia dopo che se ne sono dette di tutti i colori vedremo fisico abbracciato con De Luca ma non è possibile
Una vergogna
La nostra proposta omogenee politicamente coerente e quindi dà frutti
Come li ha dati le date voglio citare anche come dire il nostro Governatore in corsa per le elezioni regionali Roberto Occhiuto voglio Roberto Occhiuto parla dall'altra parte alta libico
L'ho capita che non regge il confronto perché non c'è credibilità in quel cartello elettorale di Tridico allora noi poi scorriamo veloce un po'a tutte le slide Mele chiederemo abbiamo fatto un lavoro veramente passo per passo però semplicemente qualche qualche spunto no prima abbiamo parlato di meno tasse ora ci stiamo avvicinando alla legge di bilancio altro tema lettura seria se è stato protagonista oggi se non c'è stata nel governo Draghi una riforma sul catasto e non sono state messe le mani nelle tasche italiani sulla casa padre che l'accenno a Forza Italia ti ricordiamo lei era sola
E sulla pattista che la storia e la Sugar pazza voi dirlo tu che hai lavorato alli
La la la il principio sempre lo stesso cioè quello di diminuire le tasse ma questo va aggiunto anche un'attenzione per il discorso della salute e dell'ambiente allora grazie a Forza Italia anche grazie alla straordinaria capacità dei nostri europarlamentari di lavorare al Parlamento europeo poi se ne parlerà nel corso della giornata di oggi noi siamo riusciti finalmente a far passare il concetto
Che non c'è e sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale
Perché se noi in virtù di una impostazione ambientale ideologica e radicale uccidiamo le impresa uccidiamo il lavoro
Produciamo disoccupazione produciamo spopolamento dei territori produciamo d'anni che di di manutenzione del territorio e facciamo dei disastri ambientali veri quelli sì e quindi su questo la nostra battaglia culturale è stata davvero straordinaria e l'abbia e io penso Ale che noi lo abbia l'abbiamo portata a casa questa l'abbiamo vinta perché anche i nostri alleati dobbiamo dobbiamo dirlo insomma no cioè
Uno può strillare
Fare grandi cose manifestazioni eccetera
Ma quello che conta far cambiare la linea politica all'Europa e per farlo occorre il PPE occorre lavorare all'interno del PPE per cambiare questa linea su quel su Antonio Tajani
E la il gruppo dei nostri europarlamentari è stato fortissimo lo abbiamo visto plasticamente quando c'è stata l'elezione
Dei del delle dei nuovi organi del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani arrivato secondo prendendo una valente la valanga di voti perché perché era portatore di un'opzione
Che riequilibravamo anche la linea del partito popolare europeo e stiamo lavorando su questo ogni giorno perché pensiamo che sia assolutamente necessario anche alla luce di tutto quello che succede nel mondo purtroppo
Di essere equilibrati di rafforzare l'industria rafforzare l'agricoltura la fra forzare il tessuto produttivo dell'Europa per competere con i grandi del mondo e certamente andare avanti con il tema della sostenibilità ambientale perché non ci accusano di essere quelli che si dimenticano dell'ambiente invece
Raffaele si è occupato anche di agricoltura però anche qua no rendiamo conto è una frase che troppo spesso ci siamo sentiti dire il più negli anni scorsi che recentemente ha tanto serie tutte uguali le cose non cambiano
Beh io credo che con questo governo abbiamo beninteso che non siamo tutti uguali proprio per niente
Perché essa non c'eravamo noi la visione per esempio di un agricoltore in cui l'agricoltore il pescatore è il custode nell'ambiente non è nemico dell'ambiente come già amministra ideologizzata
Casa non c'eravamo noi la retromarcia sui temi dell'automotive Berti non la facevamo ci sarebbe stata la demonizzazione dell'autocombustione della mitizzazione sterile controproducente dell'auto elettrica
Perché senza di noi
Non ci sarebbe stato per esempio quell'approccio liberale anche alla ricerca
All'università iniziò così a citarla Piva non abbiamo mai l'ora per ora Anna Maria Veronesi mangimi si infilava però va bene uguale noi vogliamo bene uguale a Ravenna poco parlerà proprio grande Anna Maria
Ma anche con lei no
I miei redattori di Pannella sano da qualche fare perché li stiamo già quelle comunicazioni di servizio fa il ministro coerenza rimane aveva unificazione dei servizi a domanda chiamano salita allora riunione di Pannella e quindi prego noi d'amore che per cinque minuti passiamo la parola quindi mi raccomando
Però volentieri no generale ama comanda perché lei è è molto cinque minuti cinque minuti come addestriamo cercando veramente di dare ecco con serietà
Capire come la politica con la P maiuscola non quella demonizzata Rai cinque stalle dove loro valeva una motonave alla no Nobile dove si torna al centro
Il pensiero
Noi iniziamo dal Pantheon dalle figure che ispira i nostri valori per poi declinare lei in una visione per poi arrivare a decisioni concrete c'è un filo che tiene tutto quello che vogliamo oggi rivendicare raccontare con i nostri con le nostre slide
è un altro valore
Scienza Forza Italia non esista il centrodestra questo sia chiaro questo sia chiarissimo perché la riforma della giustizia che vede vola perché ieri avete raccontato non ci sarebbe stata con questa forza e con questa limpidezza senza
Il nostro densa che il male il Sudafrica senza al nostro Dream Team
Della commissione
Giustizia
E quindi ancora poi troverete
Tanti altri risultati ottenuti per questi tre anni
Ma lo facciamo come dire a metà di questa esperienza perché vogliamo che quando poi si va sui territori i cominciamo anche a dire siamo quelle che le cose le sanno realizzando vedete andiamo all'ultima slide
Ci sono poi dei numeri oggettivi che nessuno può controbattere ti ricordi Raffaele quando si parlava disperante
Parlavano solo di spread i nostri
Avversari sono ne parlano vivo è un argomento tabù è diventato non è più così importante e lo spread dello spread Arnone parlano più un tempo ci raccontavano con voce un po'solenne e austera che noi eravamo quelli là affidabili
Che avrebbero ridotti in macerie l'economia del Paese oggi dopo tre anni tre anni
Lo spread con la Germania è ai minimi da vent'anni con la Francia addirittura c'è il pareggio nelle agenzie di rating danno in rialzo la fine verità del Paese queste sono fatti
Concreti
Come è un fatto che noi dopo tre anni abbiamo dato oltre un milione di posti di lavoro veri mentre loro davano
Pura forma di assistenzialismo come il reddito di cittadinanza per precisare il bisogno e far rimanere su come le persone da quel bisogno noi preferiamo dare a un ragazzo un lavoro vero
E i dati Istat di questa settimana hanno aggiornato al rialzo la crescita che l'anno scorso all'uno per cento tra le più alte di tutta Europa
Il percorso è ancora lungo posso snocciolare gli altri dati papà o sbarrare le vedo che stanno cioè veramente cioè il terrore negli occhi però però i Gasparri cc tira le orecchie però oggi H ancora giornata significativa perché è parleremo di Energia e potremo raccontare come in Parlamento è tornato il tema dell'energia nucleare
Gli altri l'hanno detto Lollo raccontavano l'abbiamo fatto e continueremo a farlo
Poi per le spalle remoti università tra poco e parleremo per esempio dicono abbiamo dato una risposta
Vera al bisogno dei medici tra qualche anno trenta mila medici a disposizione degli italiani perché abbiamo sbloccato il numero chiuso all'università meritoria Annamaria Bernini è di Forza Italia
Brava Anna Maria che punta su una parola chiave insieme al ministro Zaia in Grillo che era un po'dimenticata in Italia non so se nemesi vedere state rendendo conto la parola merito
Ma la parola merito è una parola fondamentale perché noi fin dal mille novecentonovantaquattro quando Berlusconi scese in campo parlò di merito
Parlano di fermare per esempio nella pubblica amministrazione le progressioni che avvengono o nella sanità solo grazie al fatto che hai una tessera di partito in tasca
Con noi vai avanti se sei bravo se sei capace se sei in grado di gestire bene la pubblica amministrazione e su questo noi io penso che dovremmo fare un investimento anche nei prossimi mesi perché libertà e il merito sono due parole due facce della stessa della stessa medaglia
Bene grazie noi abbiamo concluso vi ringrazio secondo me è stato particolarmente significativo partire con uno spazio di contenuti che in qualche modo dà l'idea di una visione di una traiettoria dentro cui stiamo lavorando
Forza Italia è il partito protagonista di questa azione di governo un governo che a breve festeggerà il traguardo dell'essere il terzo più longevo della storia della Repubblica
Medaglia d'oro ed argento
Ci sta Silvio Berlusconi con i suoi governi e quindi abbiamo un podio tutto al centrodestra mala voglia quella di andare avanti ancor da due anni ancora sette anni ancora sempre nelle regioni al voto nei Comuni al voto perché al centro destra vuol dire
Buon governo e senza Forza Italia non ci sarebbe tutto questo grazie buona giornata grazie poi da oggi le slide sull'attività di governo
Gli onorevoli non gli piantano le pubblicheranno sui siti di Forza Italia ma dove tutti nel dibattito iniziative avranno dare magari fare o rifare l'ammiraglio Di va a Roma più ampia con tutti i dettagli grazie a tutti grazie
E spero
Buongiorno a tutti continuiamo con la presentazione dei personaggi del nostro Pantheon nel Pantheon di Forza Italia
Che ora tocca proprio il giovane Carlo al processo tutti nascono come originali ma molti muoiono come fotocopia questa proprio sono alcune parole che cioè rivolto Carlo Acutis o poco Santo che hanno testimoniato proprio che la santità e alla portata di tutti anche nell'era digitale quindi giorni da oggi la sua frase ci invita a custodire la nostra unicità e vivere senza paura di essere diversi
Questo è un messaggio speranza di creatività soprattutto per le giovani ma soprattutto per tutti nella giornata di oggi alla della nostra quotidianità
Buongiorno in classe personaggio che abbiamo inserito nel tanti anni nel lettino Craxi che leggerà un'altra citazione
Un minuto prima che la situazione degeneri bisogna fare nel prendere una decisione assumerà una responsabilità correre un rischio abbiamo scelto questo personaggio perché Bettino Craxi è stato un protagonista centrale della nostra politica italiana del secondo Novecento
Discusso
Una capace di decisioni coraggiose che hanno segnato la storia del nostro Paese
La sua frase riflette la visione di una politica San e di responsabilità e sette tempestive dove il leader non può limitarsi a osservare Nardelli guidare con coraggio grazie
Per grazie ragazzi grazie e complimenti per la musica allegra cioè la prossima la vogliamo proprio allegra altrimenti
Il nostro Pantheon eh straordinariamente ricco di figure che hanno saputo combinare libertà conoscenza competenza e merito
Ma anche spirito ed allegria perché quello che ci contraddistingue che ci rende diversi da tutti gli altri e che noi sappiamo fare cose serissime senza prenderci troppo sul serio
Ricordate via ricordatevi che noi siamo quelli che hanno il sole in tasca e ve lo regalano ogni giorno perché questa è la nostra caratteristica grazie grazie a tutti voi grazie ragazzi la prossima musica la vogliamo un po'più ritmata e Carmeli
Caro Mieli
Allora dovete sapere
Che dovremmo essere un quartetto ma siamo un Trio
Ma noi non ci preoccupiamo abbiamo pensato o chiamiamo Maurizio Gasparri e gli facciamo fare la parte di Marcello Cattani però pareva brutto perché
Tutto conoscete quindi facciamo l'applauso a Maurizio Gasparri che sta girando
Prima l'ha detto scusami non posso venire perché devo portare dei caffè ho detto Maurizio non esagerare non esagera va bene la disponibilità però non è saggia Noris vieni al prenditi un applauso per piacere che però meriti tutto
Bravo marito siano il primo militante di Forza Italia Lulic c'è Sempre sul territorio nella vita io scherzo con lui e dico che lui ha ovunque in ogni luogo e voi lo sapete
Le sue cellule no Antonio Tajani è entrato nel nostro
Grande grandissimo ministro degli Esteri vicepresidente del Consiglio e grande grandissimo amico e consigliere Antonio Tajani
Antonio sta facendo in questo momento scusate signori ospiti se ritardo un attimo però vi devo dire una cosa molto importante stiamo vivendo tempi difficili tempi difficili e molto sottovalutati da chi usa la protesta
Per attaccare il governo senza rendersi conto che sta mettendo a rischio vite umane e dinamiche internazionali solo persone equilibrate come Antonio Tajani che non ha mai perso mai perso
La sua capacità di essere ragionevole anche lei momenti di ragionevolezza di buon senso anche nei momenti in cui le persone insultano senza con testo
Io ho dovuto assistere ad una brutta scena in Senato persone che rappresentano tutti noi perché qualsiasi rappresentante
Parlamentare rappresentano solamente il partito politico quello espresso ma tutti i cittadini italiani si è permesso di insultare Antonio Tajani costringendo
La sicurezza ad aumentare il suo livello di protezione quindi mettendo a rischio la sua vita
Questo mi dà la misura di quanto oggi
Tutti noi dobbiamo essere responsabili doppiamente vettori pienamente quadrupla mente responsabili
Anche per loro perché noi siamo capaci di essere responsabili non siamo capaci di assumerci non solamente la nostra responsabilità ma anche quelle degli altri perché noi crediamo non solamente nella libertà che è la parola chiave di questo nostro incontro
Non siamo capaci di a mare
A mare anche il nostro avversario non crediate di assistere ad una liturgia ricordatevi che noi siamo figli di un signore
Che per la prima volta nel mille novecentonovantaquattro ha usato la parola amore per parlare di politica l'Italia è il paese che io amo ha detto Silvio Berlusconi il più grande però è del nostro Pantheon
E noi amiamo l'Italia esattamente come lui noi siamo figli suoi anzi come dice Antonio Tajani
Non esiste un erede di Silvio Berlusconi dice lui modestamente calerebbe di Silvio Berlusconi siamo tutti Peretti di Silvio Berlusconi e come tale ci dobbiamo comportare
Chiusa la parentesi per dire che noi ci siamo e non abbiamo paura non ci spaventa nulla più cercano di intimi
No no no no no no no no
No no no no
No no no no no no no no John John gioco no no per favore no
Grazie
Grazie
Gran balzo avanza la sua grazia serale mettete mettete in imbarazzo io cercano di intimidire Ricci e dieci dall'energia
Più noi ci rivolgiamo a voi e vi chiediamo di darci energia aiutateci ad essere sempre più vicini a voi ad essere sempre più Interpreti dei vostri bisogni grazie
E adesso cominciamo il nostro Pannella in ordine alfabetico Maurizio Gasparri si è rifiutato di fare la parte di Marcello Cattani quindi io comincio
Rigorosamente in ordine alfabetico con il professor Andrea Lenzi il presidente del Consiglio nazionale della ricerca che le piedi ricerca
Stamane senza a fare la differenza
Grazie che l'ente di ricerca più importante del nostro Paese è stato recentemente nominato è un professore universitario che ha una caratteristica molto importante per noi per noi che crediamo in lui e nel suo lavoro e una persona che per tutta la vita a curato altre persone
è un medico e un medico generoso concetto non banale è una persona che ha fatto ricerca ad altissimo livello
è una persona seria che però questo ricordatevelo al nostro mantra sa anche non prendersi troppo sul serio perché se ci si prende troppo sul serio si diventa arroganti e hanno e questo non piace
E a proposito di qualità e di livello io introduco il secondo ospite di questo pane Antonio zoccoli From a Bologna
Presidente della consulta dei presidenti di tutti gli enti di ricerca italiani e il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare io una mosca che si è innamorata di me
Non so se riuscirò a liberarmi da cerco di venire qua vicino a voi così magari è non è parte del padre del potremmo unirla che cosa abbiamo in comune hanno i tre a parte
Essere tutti e tre di Bologna
E probabilmente questo è il motivo per cui Marcello Cattani non si è presentato sia sentito a disagio cioè non essendo di Bologna ha deciso di non venire
Abbiamo in comune una missione
Che è quella di spiegare hanno gli stessi prima di tutto e a tutti voi che la ricerca eh tra di noi
Anche nel laboratorio apparentemente il più sofisticato del più raffinato del supertecnico astrofisico
O fisico nucleare o endocrinologo si fa una ricerca destinata a produrre benessere per tutti noi
Ogni forma di ricerca a al centro di se stessa il benessere della persona
L'obiettivo della ricerca che si tratti di microchip di telescopi e di intelligenza artificiale o di tecnologie quantistiche
A l'unico grande obiettivo di rendere la nostra vita più lunga migliore più degna di essere vissuta ho visto è il messaggio che noi oggi che vogliamo trasmettere su so che non abbiamo bisogno di convincermi però comincerei con Andrea Lenzi chiedendogli
Che cosa significa per te libertà della ricerca e che cosa
Faresti per essere libero che prezzo OPA diresti per essere libero
A questa seconda domanda rispetto al rispondo tutti tout court prezzi possibile tutto tutto quello che si è voluto secondo me libertà e l'unico grande bene che ci hanno regalato i padri costituenti che noi stiamo cercando di mantenere detto questo ma questo è un aspetto personale
Perché ricerca e libertà o perché innovazione libertà perché senza la ricerca non saremmo i sapienza di oggi cioè noi abbiamo cominciato tantissimi migliaia di anni fa
A fare cose che tutti gli altri esseri viventi sulla Terra non facevano che sostanzialmente la ricerca anche da quella cioè quando i nostri super predecessori hanno cominciata adoperarla ruota o hanno cominciato a fare l'agricoltura già quella per la ricerca è forte innovazione per quell'epoca poi ha consentito di essere quello che siamo oggi
Oggi perché ancora libertà e assolutamente libertà perché da un lato la ricerca deve essere libera
E questo è già in una grande per una grande verità se la ricerca non fosse libera e autonoma con risse si collocano vostra forza politica garantiti assolutamente
Questo diventerebbe un problema voi sapete molto meglio di me che in alcune parti del mondo la ricerca è condizionata quel possibile fare ricerca senza libertà no
Non è assolutamente cioè e allora come è possibile che la Cina per esempio non dico che la Cina non sia un Paese libero però diciamo che il modo in cui ricercatore ricercano in Cina e di vero esordio retromarce al femminile
E relazionato quelle di Emerson finalizzate al bene dell'umanità finalizzato Albéniz cinesi ormai dal governo cinese ma questo è una storia che si è ripetuto molte volte non umanità mentre noi siamo ancora abituati
Grazie
A chi ha combattuto la seconda guerra mondiale c'era approdato esser qui grazie ai partiti politici di adesso graficamente voi grazie a voi stavo proprio dice non sarà lo dico in settembre va be'no categoria atterraggi
Cioè io cerco di fare il coro senza controcanto non non di più sempre un po'più in basso
Però questo il primo è il primo dato quindi la ricerca e l'intera perché dà libertà perché ogni passetto che la ricerca fa come ha detto il nostro ministro come l'etanolo anagrammi
Anna Maria
Ci consente di fare di avere un miglior grado di libertà pensate se non avessimo oggi d'automobile
Pensate se non avessimo oggi le medicine pensate se non potessimo appare agricoltura con piante
Con caratteristiche tali da poter crescere così fitte come sono oggi nonostante gli anni e mento che non osano i cambiamenti climatici climatici ma facendo ricerca abbiamo anche la possibilità di utilizzare la genetica quella buona per portare ad avere sistemi di cultura cito il piano Matei tanto per dire una battuta e che ci consentono di avere piante che crescono e sarà quindi allora
Sì non fosse così la ricerca sarebbe uno strumento che potrebbe diventare anche molto cattivi odori sappiamo molto bene che la ricerca se messa nelle mani sbagliate può dare anche risultati pezzi ecco questo è un messaggio importante infatti
Tutti noi diciamo la comunità scientifica internazionale dice
La scienza la ricerca deve essere aperta quanto possibile
Chiusa ove necessario Perrone non possiamo cedere le opere del nostro ingegno a Paesi che non la pensano come noi quindi dobbiamo condividere le nostre conoscenze condivide la nostra capacità di far crescere l'umanità
Perché si cresce solo insieme non esiste più quello che un tempo chiamato il ho trovato notturno no no nove grandi ricerche si fanno insieme e nell'insieme Istica non una solitudine pro soluto però bisogna stare molto attenti a quali sono i compagni di viaggio
Quindi tu mi stai dicendo e vediamo se è d'accordo anche Antonio tu mi stai dicendo che però ogni regione però ogni satellite però ogni telescopio
Per ogni CIPE al microchip che noi inventiamo noi italiani che stiamo diventando protagonisti non ha visto la capacità di fare censura superiori gravissime però noi acquistiamo
E le porzioni di libertà giusto giorno con telescopio ci rende più liberi giorno per quello è il mio aiuto per minuto vorrei convincere tutta la società civile come giudice di quest'
Ecco che cosa avrebbe la società civile sì come se esistesse una società incivile questa cosa ha barato società ci veniva segnalato dalla vederlo però dopo i primi dubbi appartiene la società incivile intervenendo sul pubblico USA nel per indizi picta è stato mio compagno di scuola ci siamo ritrovati moglie ecco ovviamente molto più giovane di me
Ci siamo ritrovati mi è venuto a salutarmi quando ho preso servizio tre anni fa
Ci siamo ritrovati abbiamo fatto questa carrambata Maria ha aperto la busta c'è da dire che Maria ha aperto la busta ci siamo ritrovati lui mi ha ovviamente mi è venuto a salutare se congratulato portato la lista della spesa come fanno tutti quando si va a trovare un ministro non si va mai a mani vuote si portano sempre dei regali solo bisogno di questo o di quello
E Louise prima di uscire ci siamo fatti tutti non si stava meglio e che abbiamo ricordato il passato la nostra comune il liceo classico eccetera eccetera poi lui ha fatto la B serie cede un fisico nucleare a fatti ingegneri eccetera Io ho fatto altro e però ci siamo ritrovati Luís prima di uscire mi ha detto ma guardato con aria malinconica ma ha detto
Peccato agli stent belle scoprono e io ho detto che caspita spente le scope
Egli è partito tutto dai adesso ce l'abbiamo assolutamente allora grazie alla Maria e Buongiorno tutto è un piacere essere qua ancora
Allora giusto per riprende il discorso che faceva Andrea
Scienza ricerca scienza e ricerca è libertà
I ricercatori alla fine sono dei sognatori e per questo per sognare bisogna essere liberi è un uomo non è più libero quando non ha più la possibilità di sognare
E quindi noi siamo veramente dei privilegiati perché abbiamo dei sogni e e cerchiamo di realizzarle
E come succede nei sogni che fate voi quando dormite che facciamo tutti noi quando dormiamo a volte la conclusione dei sogni non è quella che pensavamo all'ideazione una sorpresa è una sorpresa e una delle cose più belle
Che abbiamo che ci capita nella vita di noi scienziati ed errore no non è l'errore porre agli allora interattivo l'errore ci fa capire dove andare
E la la cosa più bella e riuscisse a stupire ed accorrere quello ed accorgersene accorge sente quello che fanno i bambini o quello guardate un bambino quando scopre qualcosa di nuove rimane a bocca aperta
Ecco le continuava a farlo anche quando facciamo la nostra il nostro lavoro lavoro di ricercatori e molte volte quando facciamo ricerca partiamo per cercare qualcosa ma scopriamo qualcosa di completamente diverso e questo quello che succede
Non tanto spesso nella scelta ma sono i cosiddetti cambi di paradigma
Quando invece di fare ricerche incrementale superiore e migliorare quello che conosco vedo la realtà da un punto di vista completamente diverso e questo fa fare i cosiddetti salti
Sì alla ricerca qui alla quanti sì della ricerca che grazie
E alla ricerca che anche alla nostra all'umanità
E quindi questo il valore intrinseco questo vuol dico gas per lo scopo quasi quasi in aprile no però ritorniamo un attimo sull'errore perché secondo me questo può aiutare tante persone allora non so se mi sia mai capitato
Di avere non solo dei genitori particolarmente severi e di essere molto severi con voi stessi e di avere la sensazione di dover essere come si dice infallibili
è un errore
Bisogna sbagliare
L'errore è creativo qui ci sono due scienziati l'errore di ricerca all'errore di slancio l'errore di curiosità non l'errore di sciatteria qui ci sono due grandi scienziati che vi possono testimoniare
Che una buona parte delle ricerche che hanno cambiato il mondo e che hanno cambiato la vita di tutti noi
Sono state raggiunte
Acquisite conseguite per errore
La penicillina alta Sloan
Va be'la scoperta dell'America un grande classico ne sappiamo che Cristoforo Colombo non aveva esattamente quella idea quando è partito l'attacco attenda la Targa Tenco che non è esattamente una scoperta scientifica ma è una cosa molto buona da mangiare sushi quasi a
Quindi
Per quanto ci riguarda un altro messaggio da trasmettere oltre che la ricerca e libertà
E più si ricerche quindi siamo liberi è che non bisogna avere paura di sbagliare non bisogna perché il il fatto di essere paralizzati dalla paura di sbagliare limita le nostre possibilità vai un po'
Sì esattamente questo allora la cosa fondamentale nella vita e fare tutto quello che noi intraprendiamo nel miglior modo possibile secondo quello che noi riteniamo sia la via giusta da seguire capita
E a volte la la strada grano intrapreso le idee che avevamo fossero sbagliate e l'errore ci permette di capire questo e di andare avanti di migliorarci ora secondo me nella nostra società e in cui stiamo vivendo adesso i giovani hanno troppa paura di sbagliare
Sbagliare fa parte della vagliate in maniera creativa ma non abbiate l'idea di essere infallibile gli infallibili sono antipatici non esistono in una signora non esistono in natura
Chiunque pretenda di essere infallibile paralizza la sua stessa vita e si rende sgradevole diciamo al circondario dei suoi affetti l'errore sano e creativo ricordiamoci il vecchio detto
Verissimo sbagliando si impara non c'è niente di più vero e cerchiamo di ricordarcelo particolarmente in questo momento in cui spesso il non ben essere voglio mettere tutto in positivo e di non benessere psicologico nasce dall'eccessiva paura di sbagliare bisogna sbagliare per crescere
Esatto
E lo dicono gli scienziati anche considerate una terapia lo bisogna Nunzia sbagliare e bisogna non aver paura
Per la paura è una cosa che ti ti blocca odio faccio quest'esperimento chissà cos'è sbagliata se è sbagliato imparerò perché è sbagliato e cosa fare dopo
E anche il giovane non abbiate paura di poi abbiamo tutti paura il coraggio non è non avere paura sono gli incoscienti e quelli che non hanno paura su quel coraggio e vincere la paura ogni volta ogni volta UTIN abbiamo paura ma ogni volta la vinciamo
Mai di estendere la scopa ragazzo mio perché Presidente USA tempo sa fuggita
Afghanistan Telescope è un sogno
è un sogno Dino scienziate italiane ed è una antenna che serve a
Ringrazia Antonio Tajani c'è un verbale a casa e non farò arrivando sognavo guardo di realizzarne
Un'antenna che serve a rivelarle onde gravitazionali
Esso vi spiego persone onde gravitazionali va cerco di essere brevissimo non vi preoccupate allora le onde gravitazionali presente quando due buchi neri si incontrano davanti a cosa fanno però non è l'anima razionale parte adesso alla fine della
Del suo ruolo da ministro e daremo una laurea honoris causa in fisica perché oramai è un'esperta del campo
Ione gravitazionali avvengono quando due grandi ma se si scontrano criticamente due buchi neri che sono gli oggetti più massivi che ci son dell'universo e si crea un'increspatura dello spazio tempo spazio tempo
Lo spazio ma insieme al tempo che pervadono tutto l'universo e c'è una piccola increspatura che si propaga la velocità della luce in tutte le direzioni
Ora
Questa le o desistenze le onde gravitazionali che sono piccolissime questa increspature cambiano le distanze tra due punti di una frazione delle dimensioni di un nucleo atomico
Leone gravitazionale Asante postulato e dai sta nel mille novecentoquindici con la teoria della relatività generale
Per cinquant'anni licenziati han detto ma è un bell'esercizio teorico ma tanto non sappiamo neanche se esistono nei cinquant'anni successivi han detto forse possiamo vederle ci son voluti cinquant'anni di sviluppo tecnologico per rivelarle
Ora noi li abbiamo rivelato in Italia per la prima volta è arrivato al traguardo e animata Marcello Cattani un applauso al presidente di Farmindustria
Anima cuore pensiero distano Fini precisano fio Zanotti grande casa farmaceutica Sanofi
Perdonami allora tu venga non storici sorta ma queste onde gravitazionali al noi che siamo qua a che servono
Allora
A noi che siamo qua in questo momento
Le onde gravitazionali se non servono a nulla ma sicuramente fra venti trent'anni serviranno a qualcosa però scusate sbagliata ma e Micaela vent'anni no no e comunque
A vedere un infrastruttura che rivela le onde gravitazionali da all'Italia Burnham beneficio incredibile da un punto di vista tecnologico ed economico
Sulle tecnologie innovative che servono per svilupparle e sui ritorni economici di questi investimenti per la nostra industria per la nostra con
Storia romanzata ustascia isolante per farmene una battuta ancora una volta la ricerca scientifica è uno strumento di benessere esatto in tutti i campi Cina Indonesia invece porti farà magico ritirò la vuole a Marcello
Sia che ci porti conoscenza ma anche perché pure Marcello si gioverà Ariane spente scopo prima di tutto ce ne giocheremo noi italiani
Perché pensare di portare un grande telescopio che per la prima volta non venne mai ascoltarci sotterraneo
In una miniera dismessa sarda in piena Barbagia si chiama so Senato se la miniera del paese si chiama Lula e per diversi anni non siamo riusciti a eleggere sindaco perché nessuno si candidava a questo giorno dall'isola dell'ambiente
E Carla Ling provincia di Nuoro questa grande infrastruttura di ricerca significa creare una comunità scientifica in Italia straordinariamente dinamica fare ritornare i nostri cervelli portare cervelli stranieri
Fare in modo che tutto quello che gira intorno sotto il profilo imprenditoriale perché non c'è ricerca senza industria non c'è ricerca senza industria ricordatevelo come un mantra non c'è ricerca senza industrie la fotonica l'ottica l'intelligenza artificiale le tecnologie quantistiche non è solo un capriccio per fisici nucleari è un potentissimo detonatore di crescita per l'industria Marcello presentati dai
Chi sei
Marcello Panni presidente di Farmindustria sono finiti lei vale oro noi stiamo dicendo abbiamo due non vorrei mettermi diciamo in sintonia contee
Dandoti i due risultati della nostra chiacchierata della nostra condivisione con i nostri amici della piazza
Primo
Avere infrastrutture di ricerca in Italia rende liberi
Perché la ricerca e libertà secondo la ricerca non è un capriccio non è una raffinatezza da laboratorio ormai benessere per tutti noi
E non c'è ricerca fondamentale che non debba avere la sua applicazione tecnologica nell'industria e ricercatore da solo non fa nulla ha bisogno ecco regala Mosca che s'era innamorata di me adesso se l'ammalato è inaccettabile
Aspettava il tuo arrivo e non c'è dicevo ricerca che non abbia una sola applicazione nell'industria l'industria farmaceutica per definizione ad esempio il quantum le tecnologie quantistiche per voi saranno importantissime
Grazie grazie Anna Maria ringrazio Forza Italia ringrazia il Presidente Tajani amico Maurizio Gasparri per questo graditissimo invito è proprio così
Naturalmente il presidente Paolo Barelli
Allora siamo ad un punto di svolta complessivo direi per la nostra industria il futuro anche incerto dell'Europa perché la ricerca libertà alla ricerca progresso la ricerca conquista e questo può avvenire tra pubblico
Privato tra ricercatori e industria ed oggi l'industria farmaceutica la prima
è la prima
è la prima in Europa e la prima in Italia a dare un saldo commerciale positivo equine dare pila dare crescita a dare opportunità di curare malattie nuove e di curare meglio malattie già presenti solo un dato negli ultimi venticinque anni la mortalità per patologie oncologiche è calata del venticinque per cento una conquista ma allo stesso tempo la nostra cara amata Europa noi siamo tutti europeisti per principio per valori allontanato esattamente il venticinque per cento degli investimenti in ricerca e sviluppo e quindi abbiamo un problema le medicine servono a Bruxelles
Servono a Bruxelles
Servono a Bruxelles forse servono anche delle sostanze a Bruxelles perché abbiamo una lista di dossier
Insisto infidi non so se avete colto tra
Salvo Turroni dialogano insieme
Ma di quelle buone e quelle a calarsi nel tempo la P due o P acqua fresca poi Adriano Telese Terme servono poteri è un agonismo agli operatori hanno gli italiani ricostituente li facciamo passare le acque e ha un'altissima Perrone
Costanzo Iannotti Pecci a parte gli scherzi
Il presidente Tajani che ringrazierò a vita per lo sforzo con la con la nostra rappresentanza per creare delle condizioni migliori e in questo il Governo italiano il Governo italiano fatto tantissimo
Verso quei dossier io non credo che noi avremo una politica industriale europea forte ma almeno non fa non facciamo i danni blocchiamo quei dossier che sono assolutamente devastanti per l'industria la legislazione farmaceutica
Noi abbiamo un mondo con due contrapposizioni
Stati Uniti e Cina sull'innovazione sulla ricerca il problema è la Cina non sono gli Stati Uniti abbiamo fatto un accenno prima siamo una parte non c'è vaccino analizzati unici dell'aiutare rispetto alla Cina è perché si assuma Errani atteggiamenti rispetta la Cina diventa tutto più complicato anche per noi ma la corsa degli Stati Uniti sull'innovazione farmaceutica è stabile
Chi ha
Non ha raddoppiato ma molto di più in dieci anni dal cinque per cento arrivato al livello degli Stati Uniti nella ricerca clinica
Perché
Una strategia chiara presidente Xi Jinping il compagno Xi Jinping ha messo seicento miliardi di dollari in dieci anni rafforzando il brevetto di farmaci e vaccini ricercati sviluppati in Cina questa strategia
A casa mia tutti ricercatori liberi immagino in Cina ovviamente
Il contesto è quello saremo i giardini realizzati dai canadesi paga in maniera tassativa tende ad andare a che prezzo pagherete per la tua libertà Unicredito quali siano i suoi versi profezie lancinante sai qual è il prezzo da autori assolutamente in tema qual è
è che dal Covili in avanti il mondo è completamente cambiato cosa sia comodo Ytzhak o l'Automotive fu
Auto belle tecnologicamente avanzate a costi stracciati perché ha fanno dumping non hanno regole tutto quello che sappiamo
Il siderurgico
Quindi dura essere competitivi nelle ore stanno arrivando anche nel fronte dell'innovazione della ricerca tecnologica e scientifica che l'industria farmaceutica noi abbiamo un vantaggio ma che non
E dobbiamo esserne salvare allineati Farinone Cesare non per dare alla luce
I cervelli europei che è quello dell'indoor della ricerca le nostre conoscenze il nostro sistema pubblico e il privato e l'industria ma qui bisogna fare un patto il tempo non c'è più
E quindi quei dossier che a noi creano un'impasse notevole due settimane fa il ceo delle industrie farmaceutiche mondiali sono andati dal Governo
L'inglese gli hanno detto caro stare Hummer siccome tu metti il clawback il pay back al trenta per cento noi lasciamo in eredità andiamo a caccia
E quindi il mondo e questo le regole sono queste ci piacciano non ci piacciono e quindi e cosa fare
Precisazione farmaceutica rafforzare il brevetto al pari almeno di Stati Uniti e Cina per essere attrattive competitivi poi c'è un altro bellissimo dossier acque reflue
Il ministro Pichetto è al lavoro su questo un'altra sbandata della Commissione europea cioè
Para industria farmaceutica siccome tu produci farmaci noi assumiamo i farmaci
E vengono approvati almeno un'ora dosaggio possibile in un rischio beneficio per evitare Effetti collaterali però quei principi attivi che tu assume li devi poi buttare fuori a un certo punto con le urine con le feci ma devono uscire è come dire l'Automotive siccome tu siamo arrivati l'euro sette comunque inquilini B di aggiungo una tassa
Spesso confligge trave annuale rinnovabile anche no anche ad annoiarmi creatasi all'occhio ma qual è il senso centodue euro meno adesso e normare quelli quadrare perché anello accetti ti sta sarà sì no no no no no era salita lì
Dobbiamo uscire da questi schemi bloccare questi dossier vedo al ministro
Pichetto Fratin a querela Gilberto ci dobbiamo relative contrarie con l'Europa intera e ridurre l'area sì nella direzione giusta quei dossier che rischiano di uccidere l'industria europea all'industria italiana siamo i primi in Europa non vogliamo essere i primi a morire d Europa hai perfettamente ragione
Allora un altro dei nostri motti che traiamo da questa chiacchierata prima
La ricerca e libertà
Secondo per essere liberi abbiamo bisogno d'infrastrutture scusa ma ci sono le moschee che ci sta incidendo adesso arrabbiamo le moschee già abbiamo cominciato a risolvere i nostri problemi
Dicevo abbiamo bisogno di infrastrutture di infrastrutture di ricerca per essere liberi cioè ogni telescopio ogni microchip ogni serie storica di algoritmi di intelligenza artificiale ogni computer quantistico ci rende più liberi perché la tecnologia rende liberi
Ma non c'è ricerca senza trasferimento tecnologico non c'è ricerca senza impresa e l'impresa deve essere supportata giusto
Non dobbiamo dare alla nostra impresa degli svantaggi competitivi o degli handicap perché già c'è un mondo fortemente competitivo che a volte non rispetta le regole
è corretto correttissimo e quindi noi abbiamo un bisogno vedere una battuta enorme dei laureati stemma perché la ricerca e innovazione
E ha un solo parametro il brevetto
Cioè scopro qualcosa diventa un prodotto un servizio utile alla collettività bene se noi andiamo a guardare chi fa brevetti
Chi fa brevetti in Europa e in Italia è l'industria farmaceutica oggi siamo già nello spazio te cioè le terapie cellulari
Per le terapie geniche angolo modalità adottate nella Spagna innovano testati aveva Mancini lo spazzino micro
Strutture satellitari in località ieri in assenza di della vita per essere più veloci sebbene c'è un
Per dire dove il mondo ci sono centri che lavorano già nel nostro ambito al futuribile ottanta cento anni
Non so tre quattro dieci dicembre del mille novanta cento anni e quindi
Incentivi fiscali non alla ricerca no che vanta cento anni però incentivi locali subito illudendomi di sgravi anche le aziende che assumono laureati esperta
C'è tema non sono le non accende non sono le multinazionali sono le pieni se si economie reali con gli strumenti tra contratti di sviluppo
Patendo Boxe agevoli per le PMI perché a cinque punto zero
Il quattro punto zero hanno finalità diverse noi dobbiamo aiutare
Non solo le grandi ma soprattutto le medie e piccole a scalare l'innovazione Kondo strumenti
Hagi lo stiamo facendo senza puro però stiamo facendo continueremo a farlo per quello puntiamo tanto sulle infrastrutture di ricerca supercomputer Leonardo che ne stiamo Stra finanziando serve proprio ad aiutare ad acquisire tecnologia alle micro piccole e medie imprese magari piccole per natura
Appena apparentemente per capacità diciamo di di mettere insieme personale ma fortissime come sviluppo tecnologico
Andrea visto che tu sei il generalista de casa essendo il presidente del Consiglio nazionale della ricerca a te la battuta finale ma consentitemi prima di ringraziare il panel straordinario che ha semplificato la complessità dandoci delle regole d'ingaggio delle pillole
Di buonsenso per non subire le nuove tecnologie ma accompagnarle e magari governarle sempre all'insegna della libertà perché la ricerca rende liberi
E grazie a tutti voi per aver avuto la pazienza di ascoltarci e grazie naturalmente agli organizzatori di questo bellissimo e lento certo allora battuta Prestinari di Renzi è battuta finale di Cattani che arrivato per ultima se lo merita vai allora battuto a mia precedente varata una pillola e Cecilia solista aveva dei segnali segnasse rassegnarci
La ricerca è uno strumento nello strumento di libertà è uno strumento di curiosità come ha detto Antonio è uno strumento di imparare anche a sbagliare a trarne vantaggi
è uno strumento di economia come ci ha spiegato molto bene Marcello ma anche uno strumento di diplomazia fatemelo dire in questo momento particolarmente brutto per il nostro
Romanista Emma
Mai interrompere rapporti con l'Università
Lei sa che abbaia allora io ho finito gli analisti dell'UDC avrebbero rovinato tutto ma mai Inca laterali laringeo è l'unico linguaggio universale che capiscono tutti e dappertutto
Tutti e dappertutto anche i cinesi che hanno quei problemi diciamo politici di cui abbiamo parlato anche tutti gli altri capiscono linguaggio scientifico
Non fermate la di formazione scientifica la scienza è come la musica è un linguaggio universale mai Marcello la conclusione Atene allora ricordate credo ci ricordiamo tutti il compito
No quello che è successo come se n'è usciti grazie ai vaccini in un'impresa straordinaria qualcuno all'epoca diceva ma perché non riconvertiamo stabilimenti Goodyear
No
Se almeno cinque anni almeno aspettare l'uno cinque anni dal Greenfield per fare stabilimenti farmaceutici certifica alle da parte delle agenzie regolatorie
Trovare personale formarlo le conseguenze
Abbiamo un progetto insieme
Questo mentale dottorati industriali innovative noi prestiamo competenze scientifiche all'impresa e alle imprese condividono nostro slancio di ricerca naturalmente danno una casa ai ricercatori più bravi
Siccome è tempo di legge di bilancio e il ministro Giorgetti ha detto vorrei dare un segnale forte all'industria più a competitiva innovativa esiste sul pianeta e che esiste anche nel nostro Paese perché l'export dice questo
E anche e anche il valore aggiunto allora
L anno dove deve arrivare un segnale forte sul pay back altrimenti di investimenti andranno in altri paesi e non ce lo possiamo permettere quindi naturalmente
La preghiera al presidente Tajani dei rafforzare questo messaggio sesso sappiamo che anche al per il premier
Meloni sensibilizzato su questo
L'auspicio è che arrivi questo segnale se arriva un segnale forte l'Italia diventa il primo Paese al mondo sì no no guarda sono essendo in vantaggio competitivo incredibile ma serve anche coraggio non possiamo aiutare tutti i settori
Segue una lista di proiettare il valore aggiunto sui primi tre si fanno certi interventi sugli altri altri sei nell'invaso da un seme esce segna il passo giusto qui il coraggio non ci manca
Lo so io dirò più dirò noi abbiamo avuto il coraggio di investire in un momento in cui si dice dei vaccini e le tecnologie RNA
Saranno una cattedrale nel deserto abbiamo investito su questa tecnologia che è diventata insieme all'immunoterapia
La frontiera della cura del cancro usiamo la parola cancro un tempo la dicevamo sottovoce perché avevamo paura
Di questa parola il cancro si potrà curare il Juan Carlos si potrà sgominare grazie alle terapie era Annamaria l'immunoterapia
Pure Remo le malattie metaboliche cureremo le malattie rare cureremo le malattie degenerative perché noi abbiamo avuto il coraggio
Di investire al sud e sulle tecnologie giunse e continueremo a farlo ringrazio Forza Italia perché crede nella scienza crede nel valore dell'industria e crede soprattutto in un paese straordinario alla nostra nazione che
Ha dimostrato
Nei settori a più alta tecnologia di non essere secondi a nessuno anzi grazie al buon lavoro
Grazie
Buongiorno a tutti
Il prossimo personaggio che abbiamo scelto per il Pantheon
Carlo Alberto Dalla Chiesa il il giro non sono citazione certe cose non si fanno per coraggio si fanno solo per guardare
Speriamo esserino mentre negli occhi i propri figli i figli dei nostri figli
Perché abbiamo scelto il generale perché dalla chiesa e limone e l'esempio di chi ha servito lo Stato fino al sacrificio della propria vita
La
La sua testimonianza
No nessun un atto di egoismo ma anche responsabilità verso il muro e generazioni e ricordarlo per lui significa rendere omaggio a chi ha incarnato disciplina ligure amore per l'Italia
Il prossimo personaggio che invece introduco leader che entra di diritto nel Pantheon voi di Forza Italia sei il magistrato Rocco Chinnici questa è una citazione appunto di Rocco Chinnici e per la lecco
Quando io parlo ai giovani della necessità di lottare la droga praticamente indicò uno dei mezzi più potenti
Per combattere la mafia queste sono le parole di Rocco Chinnici chimici aveva intuito che la lotta alla mafia passava attraverso dell'le generazioni l'educazione e soprattutto la formazione ma anche la prevenzione con i giovani parlava di speranza di coraggio e di libertà la sua lezione è che per combattere davvero la mafia nel far cambiare realmente la società si deve passare proprio dalle nuove ce ne azioni questo è il messaggio che ci ha lasciato Rocco Chinnici siciliano mi permette di voler tributare un applauso alla figlia
Di Rocco Chinnici Caterina Chinnici che eurodeputata per la Sicilia e per la Sardegna e con grande onore ci rappresentano a Bruxelles alleva il suo la il nostro applauso grazie
Aggiungo che anche Rita Dalla Chiesa il nostro parlamentare quindi Caterina e Rita
Seguono le orme dei genitori
Rappresentano i valori ai quali noi ci ispiriamo in Parlamento a proposito di valori
Ho visto che
Ci stanno attaccando quando ci attaccano vuol dire che siamo forti siamo crescendo
Da tante parti chattare con l'estrema destra l'estrema sinistra noi non ci facciamo intimidire andiamo avanti perché crediamo delle nostre idee e questa tre giorni dedicata alle nostre dei nostri valori
Qualcuno in televisione ieri sera ci ha attaccato per il concerto di Mogol
Evidentemente una loro lì
Il mio canto libero non piace perché la libertà piace poco a certi signori che fanno televisione a senso unico
Noi rivendichiamo con orgoglio di aver organizzato il concerto di Mogol perché non era un concerto per le canzonette
Era un concerto per rendere onore all'uso Battisti che fa parte del Pantheon di forza Italia
Anche la canzone fa parte della nostra identità
Tutte
Le canzoni di Battisti scritte dal lavoro sono un inno alla libertà come ha detto ieri sera
Non volle un grande poeta
Quindi evidentemente a qualcuno
Ha qualche conduttore televisivo e non capisce granché la poesia
Non si rende conto che cosa ha significato per noi quella serata emozionante di ieri e c'è coinvolto tutti
Aver applaudito e aver ballato lì significava essere pienamente coinvolti
Nell'avventura ideale culturale emozionale di Lucio Battisti e di Mogol
Quindi rispettiamo le accuse al mittente
Vuol dire che non ce l'ho non sa perché noi cresciamo prendiamo e utilità Pasini ore Forza Italia cresca e soprattutto che Forza Italia difenda certi valori noi andremo avanti
Luci attacco la pioggia quotano più vuol dire che siamo solo letta via respingiamo l'estrema destra estrema sinistra anche a certa al modo di fare televisione la cosa e gli attacchi rifaremo tutto quello che loro che non vogliono che facciamolo fare Moro
Allora uno attuatori da soli servizio c'è una Dacia oggetti sei uno tre il PG che sta ostruendo l'uscita acquisito il tridente il proprietario può o star qua
Però ponte allora sotto il Berta metteremo la scritta enuncio condotta esecrabile
Il sottotitolo vostro evento Maurizio proprio Europa
Dopo la parola vuol proprio per effetto di France tre
Direttrice dell'Agenzia Italia lo fanno un applauso e grazie per essere qui con noi
è un'arte oggi rara per introdurre il tema di questo panel vi invito a immaginare un'aggiornata senza energia senza luce senza connessioni senza mobilità ecco sarebbe un'aggiornata senza libertà e non dobbiamo neanche fare troppo uno sforzo di fantasia visto quello che è successo in Spagna solo lo scorso aprile con con il blackout questo per dire che il tema di questo panel non riguarda solo le centrali le reti e le tecnologie riguarda il nostro quotidiano il nostro futuro il nostro grado di libertà il titolo dice tutto più energia
Più libertà e ne parliamo di invito poi a salire sul palco di avviare e che li nomino con il ministro dell'ambiente della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin
Con l'amministratore delegato di ENEL Flavio Cattaneo con l'amministratore delegato di Nama Agostino Scornaienchi con la presidente di Enea Francesca Mariotti
Poi ne indice segretario regionale campagna di Forza Italia Gianfranco Librandi e corner Luca Squeri responsabile del Dipartimento di Energia di farse talmente prego
Va bene grazie
Non più
Bene ovviamente iniziamo da lei ministra insomma l'Italia è chiamata ad affrontare sfide epocali storiche sicurezza energetica
Obiettivi climatici ma anche competitività industriale un mix difficile non ha da temere in equilibrio quali sono le priorità strategiche del governo
Sì grazie grazie grazie innanzitutto un saluto da tutti realmente io sono un militante di Forza Italia quindi un grazie a tutti voi amici
Credo rimaste prima che ogni al suo ruolo
Allora del stiamo vivendo un momento un particolarmente delicato per un momento che sta girando una velocità che non era immaginabile ancora o comunque non era
Corsi forte così violenta cinque sei sette anni fa
Noi abbiamo oggi previsioni di domanda di Energia al due mila quaranta che vanno verso il il doppio di quella che l'odierno consumo Haider la domanda e se pensate che noi già oggi riusciamo a soddisfare l'ottanta per cento ma anche questo ottanta per cento se lo vuole valutiamo bene rispetto all'estero
Abbiamo l'ottanta per cento dell'Asia che proviene dall'esterno perché perché il venti di nostro c'è l'idroelettrico qualcuno dice il sole e il vento sembra i pannelli non sono ancora nostre e il le pale eoliche altrettanto quindi nel resto al caso queste la nostra realtà ad oggi quindi la prima scrive ce l'abbiamo sulla capacità di produzione
E su questo naturalmente cappelle produzione contro colonne x che dobbiamo valutare tutte le fonti di produzione
Con
La terza circondare il per noi abbiamo una rete migliore di altre realtà europee qualcuno cita blackout della Spagna prende e fra l'altro presenta qui di Claudio Cattaneo che vertice Italia ma anche Spagna con Endesa può essere può confermare ma certamente noi dobbiamo attrezzarci con una rete più robusta
Pensiamo solo quello che l'affetto dei data center come domanda per la prima volta in Italia non ci occupiamo del consumatore fino a Dinoi era il il Governo nazionale del ministero dell'Energia che abbiamo lo così non si occupava del consumo basta al consumo succube occupava si occupava Acea si occupava natura bastava andare a chiedere al contatore schiacciare il bottone oggi noi ci occupiamo del Co di un consumatore che sommando i data center che saranno e sono quelle che ci permettono anche di
Degli comunicare in questo momento con tante che promette distante da questa piazza si vedono e si sentono anche mi scusi se la interrompo spingono anche in maniera esponenziale la domanda ed Energia certamente anche per Rocco
E i data center sono un qualcosa che e alcuni dove giunge avevano anche la parola intelligenza artificiale che rimarranno in pace durava pochissimo
Va be'Pegolo qualcosa che probabilmente e va al quindici per cento come produzione come proiezione di quello che il consumo e garantire per quindici per cento
Avrebbe accordato attuale vuol dire le almeno in tema di domande quindi noi dobbiamo può svolgere un'azione che va su tutti i settori della produzione qua sul consumo Eva anche sull'attenzione c'è un un dialogo continuò la sua attenzione attualmente i prezzi perché quell'ottanta per cento che perché ci proviene dall'estero passi che costi di più che non d'altra parte il per risultato sia un ribaltamento su quelle che sono il corteo nazionale
Ecco perché dobbiamo dobbiamo migliorare crescere per dare una risposta che è una risposta e sulla quantità sulla sicurezza paese
Sulla sicurezza paese che ammonta mentale
Naturalmente su quelle che sono i costi o prezzi come ribaltamento finale bene in queste equazioni c'entra anche il nucleare ma ci teniamo a Cassano passava astrali o Catania dicevamo prima
Essere liberi significa anche essere indipendenti ecco come si traduce in queste ore nel mondo dell'energia e qual è il contributo direi nella l'indipendenza energetica del nostro Paese
Grazie buongiorno a tutti ma ecco ma dentro giustamente Gilberto noi viviamo in un Paese dove purtroppo non abbiamo materie prime Idone alla produzione di energia
Non abbiamo gas non abbiamo Carbone abbiamo chiuso il nucleare noi ci siamo
Così negli anni affidati a una generazione di gas essenzialmente a fronte di una disponibilità al tempo molto importante oggi rimane molto importante che però non ha tenuto conto delle eventuali tensioni geopolitiche che poi si sono verificate
Per cui prima delle delle tensioni geopolitiche
Il gas costava pochissimo l'Energia costava sessanta euro
Quando dico il costo il costo che voi vedete in televisione al costo all'ingrosso e poi nessun cittadino paga il prezzo all'ingrosso questo in Italia e in tutto il mondo no e chi è importante chiarirlo perché voi quando andate a vedere la vostra bolletta energetica che vi arriva a casa c'è la componente energia e la componente energia è un po'a un prezzo completamente diverso da quello che viene detto pubblicamente
Quel pezzo però è importante perdi energico e cioè per tutte quelle aziende che sono a rischio delocalizzazione dove l'incidenza del costo energia
Uno dei principali costi e fattori della produzione
Allora in quel caso la libertà di a vere un Energia a costi comparabili con i competitor con gli altri Paesi
Far sì che queste aziende mantengano la produzione in Italia e che abbiano dei costi
Simili ai competitori internazionali del mondo
Quindi è importante e per questo credo che il ministro spiaggia studiando un provvedimento no che per lei in paese ci sia un'attenzione particolare perché questo fa parte anche della nostra libertà no cioè della libertà ma anche dalla libertà di impresa che è una delle nostre libertà al quale teniamo
E guardate e no ENEL gestisce anche altri Paesi
E
In altri Paesi il costo energia finale
è identico per il cittadino anche se il costo di produzione è molto più basso quindi le stesse imprese degenerazione guadagnano di più all'estero rispetto all'Italia
E hanno un problema in Italia di realizzare nuova produzione
La nuova produzione che oggi noi possiamo fare è quella rinnovabile
E non parlo solo del vento o solo del sole
Ma parlo anche di possibilità di incrementare la produzione idroelettrica
E qui è necessario fa capire c'è anche dal punto di vista delle procedure dei processi
E delle autorizzazioni voi pensate che oggi se io dovessi dragare cioè rimbalzare un letto di un
Bacino di una diga a due mila metri di altezza
Devo fare un processo autorizzativo come rifiuto speciale allora voi mi dite che issarsi a due mila metri
Quale elemento di difficoltà ambientale possono creare fino a qualche anno fa cosa si faceva si abbassava il bacino si metteva a lato a ma aumentava il bordo no e questa dimensione di acqua il generale Energia quindi noi adesso siamo bloccati persino in questo tipo di autorizzazione che non sono nuovi impianti significa rendere più efficiente di quelli che esistono allora se è vero come è vero quello che dice Gilberto che ci sarà un nuovo consumo ma noi non riusciamo mai così due spari quello che c'è adesso
Con qualsiasi tecnologia chiaro ed evidente che servono degli interventi urgenti alcuni sono interventi di breve
Come diciamo l'accelerazione delle autorizzazioni e stanno diciamo predisponendo vari strumenti normativi
E altri sono strumenti invece di medio lungo quindi una possibilità di ritorno al nucleare che ho nucleare molto più sicura di prima e sul quale ENEL ha fatto una società insieme ad Ansaldo insieme a Leonardo per partire nello studio del divismo Reactor cioè centrali che hanno piccoli reattori e che quindi sono molto compatibili quanto meno con le zone industriali e quindi possono dare energia di continuo
Il ministro e concludo poi ha citato i data center i data center sono i più grandi energivori al mondo perché non solo hanno bisogno Energia
Ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque giorno per far funzionare i questi supercomputer diciamo
Ma hanno bisogno di una montagna di Energia per tenere una temperatura è un'umidità costante ventiquattro ore su ventiquattro con tutto l'arco dell'anno quindi un doppio consumo e parliamo di consumi che sono uguali a città
E quindi a abbiamo necessità l'alternativa al quale che verrebbero localizzati nelle altri Paesi europei
E così come oggi noi siamo contro il nucleare ma importiamo dall'estero tutta energia nucleare e abbiamo la bellezza di decine di impianti nucleari in un raggio di duecento chilometri dal confine del Nord e quindi noi la paghiamo di più
Se succede un incidente paghiamo uguale perché siamo a una distanza in cui sopportiamo tutto no eh importiamo tutto il nucleare e in più perdiamo anche queste occasioni di sviluppo ecco secondo me l'energia in questo senso
Va spinta perché è una limitazione della libertà di intrapresa e di crescita di un Paese che è una delle libertà
Mi sembra quella di parola di movimento e tutto ma c'è anche una libertà che quella di crescere no e quindi di immaginare un immaginare le persone
Anche quando si parla di crescita anche personale di guadagno e tutto né io non è che immagino che chi guadagna di più debba guadagnare di meno ma io ma gli altri due da mia di meno debba Guarnieri di più che sembra una piccola differenza ma invece sostanziale è sostanziale perché crea le possibilità a tutti di crescere senza limitare chi è nella fase di crescita o è cresciuto
Grazie quindi più energia aveva più competitiva no anche negozi tiene però anche meno burocrazia ministro questo mi sembra un messaggio per il Governo
Giusto
Parlare di transizione Agostino Scornaienchi ma realisticamente pensabile oggi rinunciare completamente no alle fonti fossili
E da questo punto di vista ancora senso parlare oggi di transizione energetica non bisognerebbe piuttosto parlare anche alla luce di quello che abbiamo sentito finora no di addizione sto ma al destra mente traducendo Energia T-shirt anche insomma gira molto non è un panel di esperti dell'energia cioè integrazione delle diverse fonti
Bene grazie mille ma credo che la risposta sia semplicemente nei numeri ogni anno giustamente diamo grande enfasi ai record di installazione rinnovabile che il Paese fa è che anche diciamo gli altri paesi d'Europa fanno ci dimentichiamo che negli stessi anni vengono demoliti ogni anno di record di nuova installazione alias di nome sta all'azione olio a carbone nucleare nel resto del mondo
Questo perché come è stato detto da chi mi ha preceduto la domanda energetica complessiva cresce
E forse il recente passato ci ha insegnato che quando parliamo di Energia ben realtà dobbiamo distinguere perché non tutti i kWh sono uguali
Se ne sono accorti Spagna e forse note qualcuno di voi se ne accorge Spagna perché era nata da quelle parti in quei in quelle settimane
Quando ci siamo resi conto che un sistema apoditticamente per la ricerca di un target diciamo ideologico
è andato al buio in pochi secondi proprio perché l'energia fornita rinnovabile a grandissimi pregi non costa niente ma c'è anche tanti difetti non è programmabile molto volatile molto sottile
E quindi parlare di diciamo
Provate a transitare da un lato all'altro sapendo che quell'atto una sedia che ciò soltanto tre gambe forse due
Necessità di qualcosa che lo supporti anche perché questo qualcosa che lo supporti nel mondo rappresenta l'ottanta per cento all'ottanta per cento nel genere consumata nel mondo viene da fonti fossili
L'Europa dove gran dopo tanti sforzi giuridici e normativi
Al settanta per cento
Con anche poderosi schemi di incentivi ricordo che soltanto in Italia gli incentivi alle rinnovabili sono costati qualcosa come trecento miliardi di euro
E credo siano un congruo numero di finanziaria
Ogni tanto si discute diciamo se gli impianti nucleari costino poco costino troppo che quando li progettano qualcuno poi alla fine i costi sono superiori alle aspettative l'ultimo entrato in funzione
è costato cinque miliardi in Finlandia cinque miliardi di euro sono una cifra molto importante provate a immaginare con trecento miliardi quanti ne avremmo fatti e probabilmente oggi non parleremmo della crisi ucraina e della crisi russa nei tratti con cui ne parliamo
Il ruolo ai gas tutto ciò venga se come è stato detto anche dal dottor Cattaneo poc'anzi il principale produttore di elettricità nel nostro Paese
Nel nostro Paese l'elettricità viene fatta con le loro lettere va un po'con le rinnovabili arriva sotto forma di kilowattora dalla Francia nucleare francese su cui torna fra un minuto
E poi viene fatto con il grasso sul nostro territorio la metà dell'energia che consumiamo
Gas trasformato in elettricità
Volevo un popolo che sta succedendo nell'intorno al nome
In Spagna
Poche ore prima del blackout avevano un mix energetico con il sette per cento di casa
Il giorno successivo avevano un mix con il cinquantasette per cento dei casi probabilmente il sette per cento ero troppo poco probabilmente cinquantasette era troppo ma per la prima volta abbiamo avuto la dimostrazione pratica non teorica non di policy non di scenario filosofico ma reale e c'è un limite all'estensione delle rinnovabili e questo limite deve essere integrato con qualcos'altro
In Germania sono andati molto vicini a una situazione del genere
In due giorni dello scorso inverno hanno sperimentato un fenomeno che si chiama lead anche il Flauto e ovvero un'alta pressione
Uno stato di nebbia uno stato di foschia e zero vento Modica qualcosa che anche in Italia conosciamo lasciamo dall'altitudine superiore a queste abbastanza normale che ciò avvenga
Presso dell'Energia a novecento euro al kilowattora per un paio di giorni flussi di energia massicci dall'Italia verso la Germania per cercare di rilanciare
Governo tedesco occorre ne sono dichiarazioni di questi ultimi giorni
Prima cinque mila poi dieci mila poi Ventimila poi ventidue mila poi trentasei mila Mw i nuovi impianti a gas
Trentasei un è un impianto a gas di taglia media vale circa cinquecento Mw trentasei mila megawatt è quasi tutta la flotta diciamo attuale tedesca
Perché i gas da un elemento di accompagnamento e d'integrazione più di transizione una diciamo delle gambe della sedia questo è il motivo per cui non può essere non può essere sottaciuto non può essere dimenticato
Allora si vero che abbiamo bisogno di integrare più fonti
Ma allora forse dovremmo smetterla di continuare a tirare apoditticamente rispetto a un mondo che a zero non potrà mai andare per questioni tecnologico non per questioni ideologiche chi vi parla un po'non è appassionato di dare fastidio evidentemente all'ambiente seppur con la commodity che inquina meno e che emette meno CO due
Ma se è necessario integrare beh allora noi dobbiamo preoccuparci di come dei carbonizzate quello che comunque siamo connesse siamo costretti evidentemente od utilizzare perché fino a oggi si è parlato anche di decarbonizzazione
E spesso si sono celebrate risulta dell'Italia vorrei ricordare che la maggior parte del percorso dei decarbonizzazione è stato fatto con un percorso di deindustrializzazione e questo secondo me scusate era fesserie
Allora noi dobbiamo dire benissimo come facciamo
A gestire in modo integrato la risposta è tecnologia esistente la tecnologia per gestire l'emissione di CO due esiste la tecnologia per sottrarre l'emissione di CO due
è una tecnologia sperimentata deve essere regolata stiamo parlando
Costantemente col ministro che cita ornavano un'ottima disponibilità su questi argomenti perché dall'integrazione che passerà il futuro ricordo
E l'Energia per le impresse e il primo costo industriale vale più del fattore lavoro e per le famiglie è uno dei primi tre fattori nel bilancio delle famiglie
Quindi l'Energia è un elemento essenziale per l'indipendenza per l'autonomia per la competitività e come avete correttamente ricordato per la libertà del Paese
Grazie
Ecco lungo la parola chiave no tecnologia peraltro ore nove di tecnologie penso alla cara Boccaccio vengono proprio dall'industria del petrolio e del gas ad esempio ma qui abbiamo l'eccellenza nella ricerca
E non lo sviluppo tecnologico italiano all'Enea rappresentata dalla presidente Francesca mediati ecco
Dalla ricerca dall'Enea quali sono gli indirizzi tratteggi sì che arrivano
Ma innanzitutto buongiorno e grazie per dare alle ne ha l'occasione di di essere di essere qui mi fa davvero anche personalmente molto molto piacere
Beh l'Enea non dà indirizzi strategici innanzitutto li riceve anche male ne ha dico subito che fornisce però dati essenziali al decisore politico affinché Fossa
Ovviamente compiere le scelte in maniera più consapevole possibile
Parto da un presupposto che è già stato detto e quindi mi come dire mi seguo la linea di di chi mi ha preceduto l'energia abbiamo oramai capito tutti che è un fattore sicuramente di libertà
E
Per libertà condivido anche questa declinazione dell'indipendenza non si è liberi se non si è indipendenti
E giusto per dare qualche dato se prendiamo Cina Europa e gli Stati Uniti che nel Complesso sono diciamo coloro che emettono più del cinquanta per cento delle emissioni climalteranti nel mondo dove però voglio sottolineare che l'Europa
Noi europei e mettiamo solamente l'otto per cento poco meno dell'otto per cento quindi in questa triade abbiamo sicuramente un posto
Inferiore hanno adottato delle traiettoria energetiche completamente diverse
Che impattano necessariamente sulla libertà all'autonomia e la competitività
Perché la Cina il primo produttore e consumatore di carbone ancora non si è detto e e questo li ha resi sicuramente molto indipendente a caro prezzo per tutti noi ma molto indipendenti gli Stati Uniti
Con lascia il gas hanno sicuramente voglio dire è cambiato completamente la loro postura e autonomia energetica e come veniva anche detto prima hanno europea i non abbiamo purtroppo non diciamo partiamo in una situazione di grande svantaggio quindi per essere liberi ed essere indipendenti
Che cosa abbiamo fatto fino ad ora abbiamo sicuramente diversificato le fonti di approvvigionamento e e questo è sicuramente un elemento positivo
E stiamo puntando tanto a quella che veniva prima detta l'integrazione nel mix energetico io credo che questa sia una parola d'ordine è fondamentale
Perché non c'è una tecnologia contro un'altra
Ma credo che invece le tecnologie debbano essere assolutamente integrate
E integrate anche dal traino della ricerca e delle innovazioni tecnologiche oggigiorno ritorniamo a parlare finalmente di nucleare dico finalmente nel campo della ricerca il nucleare la ricerca sul nucleare non è stata mai abbandonata in questi oltre di cinquant'anni l'Enea nasce come un centro di ricerca sul nucleare poi per carità insomma si è assolutamente a rifocalizziamo ATO il proprio il proprio obiettivo ma non è stato mai abbandonato la la ricerca sul nucleare così come non è stata mai abbandonata l'industria sul nucleare
A li abbiamo in Italia una filiera sul nucleare di assoluta eccellenza
Che in questi anni ha lavorato molto con l'estero necessariamente ma non è stata mai abbandonata e e l'innovazione oggi ci porta sicuramente a se guardiamo al nucleare da fissione appunto come veniva prima richiamato a centrali
Di piccola taglia noi cosiddetti se Mertens molle Modular Reactor così come di Amr
E giusto per dare qualche numero nove per una centrale un SMR che voglia produrre circa tre terawattora l'anno sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro come veniva prima ricordato
è una tecnologia carbon free questo innanzitutto diciamolo non l'abbiamo mai detto c'è una cioè una tecnologia pulita quindi utile alla decarbonizzazione è una dicono logica stabile
Beh ecco per produrre tre terawattora l'anno polmone SMR servono circa dodici campi di calcio
Questo è la grandezza considerando tutte le le zone di rispetto le fasce di le fasce di rispetto per produrre la stessa
Quantità di Energia con il fotovoltaico occorrono mille duecento campi da calcio cento volte di più quindi questo è un ulteriore voglio dire fattore di cui poco si dice e che invece secondo me va assolutamente rimarcato però quello che voglio dire che le tecnologie tutte vanno integrate si parlava prima di carbon tax sul si parlava appunto di fonti rinnovabili
Fonti rinnovabili di ogni tipo
Siamo titolari di brevetti di cui poco si conosce
Io ieri sono stata ieri c'era la notte anzi questa notte c'è stata la notte dei ricercatori delle ricercatrici e ieri sono state in cassa cioè che è un centro forse uno dei più grandi centri di ricerca
Dell'Enea dove ci sono tre reattori nucleari tanto per dire che appunto la ricerca non è sul nucleare non è mai finita
Ma meraviglioso c'è anche tutto un da tra le tantissime attività che vengono svolte anche ad esempio parlando di solare
Tutto un impianto di ovviamente di celle a concentrazione solare che sono cose diverse dal da fotovoltaico per la produzione non di energia elettrica ma di energia termica quindi di calore e ricorda mi stesse a che anche il calore nel mondo dell'industria lavorato per trent'anni nel mondo dell'industria il calore è un'altra
Fonte essenziale per l'industria soprattutto per quell'industria cosiddetta attuabili per cui anche questo voglio dire bisogna sicuramente trasferire ancora di più tutte le innovazioni tecnologiche e di sono che a volte poco si conoscono e che invece vanno rese anche come posso dire dobbiamo arrivare ad avere tecnologie di produzione in serie anche questo è una un altro elemento fondamentale grazie insieme coi alla narrazione no che cambia la percezione dell'opinione pubblica rispetto a certe tecnologie come ad esempio sta avvenendo in parte ad solo sul nucleare di ultima generazione
Ma Gianfranco Librandi
Qual è l'impatto delle politiche energetiche sui territori sul Mezzogiorno e in particolare e lei che anche un imprenditore e quali sono le criticità principali che individua e invece allo stesso tempo le maggiori opportunità
Per questi illustri ospiti hanno spiegato le tecnologie più importanti perché ha in Italia manca l'Energia non abbiamo competitività come imprenditori all'estero
Per questo motivo per quanto riguarda i territori se analizziamo
Le nazioni i in Italia il megawattora costa non so centootto
Euro megawattora in Francia costa cinquanta España costa sessanta in Germania
Costa settanta quindi vuol dire che noi imprenditori facciamo fatica con questo costo dell'energia qui è stato detto come risolvere il problema dell'Energia con il nucleare
Quello che non inquina con tutte queste attività perfino il carbone sono d'accordo perfino una serie di proposte ma io oggi voglio di proporre un'altra cosa prima di tutto
Il solare qualcuno ha detto è aumentato tantissimo l'installazione di solare questo vuol dire che imprenditori del solare e gli imprenditori dell'eolico ma hanno lavorato tantissimo al punto tale che le rinnovabili sono aumentate
E ci danno una mano perché manca il gas mancano tutte le altre fonti
Come dobbiamo fare secondo me secondo me dobbiamo interpretare il momento storico magari nel futuro ci sarà nucleare
Non inquinante e quindici saranno tante soluzioni tra anche oggi abbiamo la produzione dei pannelli solari in Italia
Tra l'altro made in Europe e quindi di altissimo livello però non abbiamo la produzione degli inverter quindi e gli imprenditori italiani lo stanno facendo stanno producendo gli inverter e li stanno portando in Cina
Per a produrre più velocemente a prezzo competitivo per venderli anche cinesi perché i cinesi è vero producono energia tanto con il carbone e colonna il solare ecco sono anche loro circa come noi al dieci per cento
Quindi perché no mettiamo insieme pannelli solari
Del dell'ENEL vengono prodotti in Italia sono made in Europe costeranno un po'di più ma siamo tutti d'accordo di proteggere il medico Europa con gli inverter made in Europe perché ce ne sono tantissime
E con le aziende che gli imprenditori italiani stanno magicamente comprando in Cina per fare questa produzione
Lavorare insieme quindi non è che diamo lavoro cinesi però cerchiamo di renderci velocemente perché ha una centrale nucleare ci vogliono tanti anni per realizzarla nel match mentre pannelli solari continua a diventare più efficienti
L'inverter diventano sempre più piccoli e più efficienti quindi questa è una cosa che ci permetterebbe di pochi anni coprire tanta energia necessaria per le nostre industrie per le nostre famiglie poiché chiaro è stato detto
Dal presidente che bisogna sburocratizzare questa cosa al giorno d'oggi quando cominciamo le pratiche per un po'
Per un impianto solare di una famiglia di un'azienda la cominciamo oggi è forse avremo la possibilità se tutto procede di andare in Rete tra sei nove mesi quindi questa cosa dev'essere sistemata dalla politica da noi velocemente
Quindi dal mio punto di vista questo la cosa più veloce che si si può fare perché questi sono i sistemi che non inquinano che ci danno energia pulita e ci possono far risparmiare al più presto
Poi ripeto all'acquisto di aziende e in questi giorni è avvenuta questa cosa di un'altra azienda cinese perché succedono anche queste cose andata nelle mani degli italiani e in questi giorni c'è la bandiera italiana su questa azienda la bandiera europea
E anche quella di Forza Italia quindi
Direi che è una bella cosa questa qua poi dal mio punto di vista bisogna cercare di risparmiarlo dare nel girare e quindi di essere molto attenti all'Energia che utilizziamo e quindi lì dobbiamo stare attenti a completare i sistemi Led che per esempio in campagna non sono state completate le le strutture con il rispondo
Si potrebbe risparmiare in pochi mesi milioni di euro quindi anche questa è una cosa che va fatta in tutte le case costruite le case incasserà quindi il risparmio e investimento
Da parte degli italiani con l'aiuto dello Stato con l'aiuto della politica grazie grazie
Luca Squeri ecco è stata citata la bandiera di Forza Italia non strategia anche per contrastare la concorrenza qual è il contributo che la politica no può dare a conciliare sostenibilità economica con l'esigenza di produrre importare maggiore già Forza Italia in particolare
Ma il contributo determinante declinando diciamo l'argomento con il titolo Libertà devo dire che Forza Italia non solo in Italia ma anche in Europa
Polato riuscendoci il non ancora completamente magari raggiungendo risultati molto positivi a cambia che era poco Accio
Vi faccio un esempio che tutti noi conosciamo l'automotive fra in Europa è passato il concetto dell'imposizione all'industria di dal due mila e trentacinque
Vietarne la vendita di auto che non siano identiche ma ancor prima con multe dal primo gennaio del due mila e venticinque
Per quelle industrie che non avessero di fatto privilegiato in maniera del massiva l'auto elettrica
Noi pieni Italia che in Europa ci stiamo battendo tanto questo e molte sono state può carte di almeno due anni
Si tratta di una verifica perché toglie che diciamo il divieto della vendita appunto che non si è rotto i vetri carnivore trentacinque
Perché perché è l'approccio che ha completamente sbagliato alla dall'Obiettivo uno e lo confermiamo al due mila cinquanta dobbiamo cercare di emanciparci il più possibile dal fossile
è stato detto nel mondo l'ottanta per cento ancora fossili in Europa e settanta mani Italia l'ottanta Brescia pur abbiamo la stessa media del del mondo per dell'ottanta per cento attualmente è quello che necessitiamo Takashi petrolio e noi ci siamo impegnati al due mila cinquanta di tende allo zero
Che è un'operazione titanica
Per cui lo si può fare solamente se si è e ha visti si sia pragmatici Forza Italia ha introdotto il concetto che non deve essere una corsa ai cento metri
Dove uno pensa che adesso del vento possono risolvere tutto è sbagliato realizzabile noi diciamo che la transizione deve essere una marcia olimpica dunque si veloce
Ma sempre tenendo un piede piantato Bettega nel nella pratica cosa vuol dire che vuol dire implementare tutte le fonti rinnovabili non solamente il sole il vento cerca anche di fa sì che il Lirico che è già una fonte matura possa dare ancora di più valorizzare che le due fonti che attualmente erano state emesse
Diciamo ammanchi nella geotermia Fo e di energie le biomasse
Considerate che la biomassa in Europa in Italia laghi Gina deleghe notabile quella più utilizzata
Perché è
Poi
Quando si parla dei regia solitamente si parla dell'energia legata alla corrente elettrica l'energia elettrica
Che rappresenta è stato detto undici comuni della necessità di energia che abbiamo dette conto che nella nel cento per cento del consumo di energia all'energia elettrica non arriva nemmeno al venticinque per cento
Poi c'è l'altro settantacinque per cento che riferito al cinquanta per cento per produrre calore la residenza e per l'industria venticinque per cento per che la mobilità spesi tutti se si fa un ragionamento solamente volendo identifica il tutto per campo usato un termine bruttissimo che proprio non si addice a voi il che indica una truffa sbagliatissimo a mio avviso parlare di questo
Ma che sia stato uno sbaglio se non un inganno
Scambiare l'obiettivo che è quello della decarbonizzazione scambiandolo come la elettrificazione totale questo è stato uno sbaglio strutturale che Forza Italia piramide il suo segretario e il nostro ministro competente a cambiato concretamente guardate un altro esempio io ho cominciato cupamente energia all'inizio della scorsa legislatura numeri diciotto l'amministratore delegato di ENEL da un'altra persona
Non avrebbe fatto il discorso che abbiamo sentito oggi oggi abbiamo sentito un discorso capo dell'azienda leader missionari ENI sull'Energia Fagoni scorso pragmatico qui la lista dove i problemi si conoscono si cerca di affrontare al meglio nei modi
Con la gestione precedente cena al discorso che sembravano riscossi geologici può più dove il sole il vento Avigdor risolto tutto concludo
La nostra visione dunque conferma che questo processo di transizione maniacali realistica pragmatica implementando tutte le fonti rinnovabili con l'aggiunta necessaria
Del nucleari e qui c'è il grande merito di Forza Italia
A partire da
Pagliani ripeto pure col ministro competente Gilberto Pichetto avviamenti che introdotto il nucleare ma non è stata una nostra idea io vi ricordo molto brevemente la storia di un operaio in Italia c'è nobili viene tolto
Secondo governo Berlusconi due mila otto capisce avendo una visione da statista che nutriva che è necessario Paola legge per far rientrare il nucleare che referendum pochi giorni prima c'è il disastro di Fukushima perdiamo il referendum Berlusconi letteralmente dice
Dobbiamo attendere
Che l'opinione pubblica
Spiega sereni Ettorina comprende la necessità assoluta per il mondo per il Paese del nucleare e poi cominceremo il cammino non abbiamo ricominciato il cammino grazie grazie il sashimi sarà
I tempi insomma sembrano anche maturi per cui ci sia un modo diverso di recepire
Il nucleare nell'opinione pubblica il dibattito ha ripreso vigore a parte il fatto che la produzione Ageno creare in aumento in tutto il mondo e ci sarà una ragione
In Italia e culminato con l'approvazione in Cdm in Consiglio dei ministri della della legge da lega ma ora sono maturi i tempi perché possa essere approvata anche in Parlamento vi chiedo tutti risposte riflessi perché siamo in chiusura
Il resto la legge delega avuto anche l'ok con dell'osservazione da parte delle regioni e dei comuni di cui faremo la presa d'atto a livello del Consiglio dei ministri va al Parlamento il Parlamento con il tempio otto anni che determinerà
Va in approvazione nei dodici mesi successivi dobbiamo redigere tutte le norme di attuazione poi della legge delega camosci delega perché devono essere norme operative
Ribadisco quelle cose privo proprio partendo dalle parole di Silvio Berlusconi la consapevolezza oggi è in fortissima da parte dei giovani Marta noi
Spiegare a tutti il perché il nuovo nucleare non è più dato dalla grande centrale e questo perché c'è un giro dopo le garanzie perché la sicurezza è il primo nostro obiettivo
Il secondo il nucleare non va in sostituzione di nulla Nova in sostituzione del del fotovoltaico del ora dico del geotermico che come citato Luca eh l'integrazione a tutto ciò
Perfetto
Tutto questo deve portarci né e grazie alla storia che abbiamo le conoscenze che abbiamo deve portare questo Paese ad avere la sicurezza e l'autonomia l'indipendenza queste all'obiettivo
Poi solo così noi possiamo creare le condizioni perché il giovane abbiano un futuro perché se noi siamo quarto Paese esportatore al mondo non vorrei che Antonio adesso per denunciare separa invasione di
Ti PdL lega
Ma se siamo il quarto esportatore al mondo
Certo portiamo un terzo il nostro prodotto interno lordo non è perché produciamo comode testone perché produciamo perché compra i nostri prodotti perché hanno il prezzo più basso
Il controllo perché sono hanno sono i migliori e se ci sono i migliori noi dobbiamo mantenere questo livello di competitività altrimenti questo Paese rischia davvero declino ecco perché la nostra la posizione vincente
Il mese che tutto
Grazie ministro
Flavio Cattaneo a proposito di competitività
Ed è un'azienda italiana opera però in ventotto Paesi è questa anche la chiave vincente
Ma innanzitutto lasciatemi dire due cose il sole e il vento non avevo che son gratis
Se noi guardiamo il costo di un impianto eolico fotovoltaico Lellis io vincevo eh
Io quella impianto mi produce solo per determinate ore quindi io poi ci devo mettere un altro tipo di energia e poi lo devo realizzare devo fare arriviamo a settanta settantacinque ottanta euro che sono un po'i pezzi che fa Felix che porta no il ministero a bandire queste gare poiché a sarà più bravo farà pagare dieci per cento
E così vi voglio dire che il mix necessario in tutto il mondo avete citato la Spagna noi come ENEL controlliamo Endesa che Lehner della Spagna
E in Spagna
Perfetto che poi si è avuto di sicurezza del blackout ha portato giustamente utilizzare più gas
Ma non avendo loro pipeline come noi di connessione hanno molti più rigassificatori
Quindi la loro indipendenza no l'anno comunque utilizzata costruendo l'hanno raggiunta costruendo questi rigassificatori
Dalla Spagna non è che ha solo il gas che potrebbe essere un fattore economico no quando lo prende il contratto anche se e contratti sono di volume poi i pezzi vengono stabiliti anno su anno
Ma è un fattore anche geopolitico
Perché la Spagna limiti all'immigrazione dal Marocco per i quando il Marocco litiga con l'Algeria il gas glielo dalla Spagna al Marocco
In Spagna non non ci sono c'è un blocco è comunque un'attenzione che non è solo della Spagna ma è anche di un paese confinante come il Marocco
Ore all'indipendenza
E anche questa cosa qua non è il solo a essere non dipendenti dagli altri ma essere più forti anche nel nei confronti degli altri allora e chiaro che noi alcune terricolo giro abbiamo sfruttarle
Io ripeto Illy dove l'intrigo perché io le dico abbiamo un mare di situazioni Italia da diciamo sviluppare il geotermico lei nelle prime al mondo nel geotermico quindi figurarsi siamo contro non abbiamo il nucleare perché poi al di là di tante fandonie lei nella sempre gestito nucleare
L'energia nucleare in Spagna
Cioè al nucleare in Cecoslovacchia una parte slovacca cede il sempre avuto nucleare quindi diciamo questa anche posizione strumentale a seconda del Paese non porta da nessuna parte cioè quello è ho un tecnologia di produzione che nel mix non può essere solo nucleare perché anche quello a determinate nel Mac è nel mix è necessario quindi la competitività anche viene nel mondo sta nel gestire i suoi quasi cento gigawatt perché ha quindi è la prima al mondo anche per le rinnovabili pensate che oggi in negli Stati Uniti non è vero che sono bloccate tutto rinnovabile rinnovabili CEE solo che c'è in alcuni Stati in alcuni Stati non c'è
è inutile che noi lo dico Lehner che l'ha fatto fallo provavano in Oklahoma di impianti eolici regie non Roma costa dieci euro dieci dollari ben sei matto cioè non solo produci dove non serve ma cime neanche la barca di soldi se lo fa in PJ M che è la parte diciamo IST degli Stati Uniti dove il costo settanta dollari allora lo puoi fare per quindi anche lì l'io di elogia seguire l'ideologia non è che crea sono poco emanazione crea proprio un problema economico il bilanci delle società non si fanno i bilanci con l'ideologia e bilanci si fanno con i fatturati coi margini corretti
Non con le idee strampalate innovazione quindi da questo punto di vista Lehner cerca di recuperare competitività con buonsenso nei Paesi dove dove è attraverso le sue mille seicento società lo ricordo delle volte anche a me stesso che
Che il numero di società di cui undici quotate in quasi tutti i Paesi del mondo dal Sudamerica gli Stati Uniti all'Australia Sudafrica quindi è una presenza internazionale che la fa rendere poi i disponibile al nostro paese aiutare no il Paese per come noi
Veniamo che
Chi vede diciamo così a possono attualmente su scrittori dov'è cresciuto pene grazie poi i risultati di ENEL sono sotto gli occhi di tutti un'ultimissima domanda sta Agostino Scornaienchi visto che insomma la l'inverno si avvicina un sasso siamo tranquilli dal punto di vista delle scorte degli stoccaggi e poi al volo si diceva prima
La geopolitica comunque determina anche no le le scelte energetiche ruolo dei singoli paesi l'Italia può trasformarsi anche in un AB
Di transizione dei flussi dell'energia non più solo di destinazione e poi
E ringrazio tutti gli aspetti e chiediamo allora quando si parla di sicurezza energetica bene non usare mai la parola tranquillità perché l'esperienza degli altri Paesi ce l'hanno dimostrato per quanto riguarda il la la posizione in cui ci troviamo siamo alla fine del periodo estivo quindi il periodo in cui cerchiamo di accumulare moltissimo gas per l'inverno
Scusate anche qua si parla sempre poco di numeri si parla tanto di batterie leggiamo leggiamo ogni giorno che una nuova batteria riesce a dare energia in ore d'azione per cinque ore qualche altra straordinaria per sei ore
Bene noi trasportiamo sessantacinque miliardi di metri cubi di gas nei magazzini amo venti il che significa che noi abbiamo una batteria che dura quattro mesi siccome sui giornali lo leggete te lo dico io
Questa batteria l'abbiamo riempita più del novantadue per cento ad oggi cercheremo di salire ulteriormente nei prossimi giorni ed è la condizione necessaria non la condizione sufficiente evidentemente per attraversare l'inverno
Fare questo non è stato facile e non è stato facile negli ultimi anni perché per una serie di ragioni che non mi spetta giudicare il flusso gas che arrivava verso l'Italia arrivava sostanzialmente da un'unica direzione
Troppo concentrato troppo poco diversificato nessuno di noi compra diciamo
Quello di cui ha bisogno per trent'anni dallo stesso fornitore ma tante non mi compete il giudizio certamente quello fornitura una serratura molto comoda Arione al posto giusto per bocca della Pianura Padana commerciabile commercialmente qualitativamente perfetta
Per una serie di ragioni fuori dal nostro controllo quel flusso non c'è più
Noi prima eravamo un Paese di destinazione serve della forma diciamo dell'Italia rispetto all'Europa è un po'si proietta è un budello che deve essere riempito di gas e questo era quello che avveniva fino a qualche anno fa
Ma se il gas ha cambiato completamente direzione una parte importante arriva da sud da lei mi ha fatto un lavoro straordinario nel potenziare esclusi dal Nordafrica
Una parte importante arrivando a destra via tappe in Puglia e meno male che c'è il tappa bravi i miei diciamo colleghi collaboratori
E si sono anche dovuti sorbire anni di processi e indagini su quel procedimento fortunatamente tutto è andato a posto il tappo funziona funziona bene si parla di raddoppiare lo e speriamo di farlo rapidamente
Il resto arriva da dal mare
Questo è un cambiamento radicale i rigassificatori nel panorama energetico italiano erano l'eccezione rispetto alla norma oggi stanno diventando la norma ne abbiamo cinque stazioni rigassificazione quattro marine una Renzi tre che ad oggi stanno trasportando il trentacinque per cento del gas totale questa percentuale salirà
La metà di questi flussi arrivano dagli Stati Uniti che come è stato ricordato prima la dottoressa Mariotti conosce gli asset non avevano gas vent'anni fa adesso sono il primo esportatore di gas al mondo a proposito del fatto che lavorare in infrastrutture ragionare infrastrutture è un mestiere di grande e lungo periodo ecco uno sforzo straordinario questo però ci permette anche di assumere un ruolo diverso e concludo non siamo più un punto di destinazione un serbatoio in fondo all'Europa da riempire ma diventiamo un soggetto che può anche dare un contributo e di questi giorni lo leggerete lo sentirete
Anche nelle prossime ore la discussione circa incasso rossa
Si parla del gas russo si pensa che il gas russo non c'è più non è vero non c'è ancora oggi una normativa che vieti gas russo in Europa se ne parla ne ha parlato la mondo ormai nel limitarlo a partire dal due mila ventisette questo non è un problema per noi non lo abbiamo già sostituito dal gas russo ma lo stesso non si può dire per gli altri Paesi dell'area est europea che sono vicini alla Russia che sono logisticamente ben connesse rispetto alla russa ecco questo il ruolo che ne possiamo giocare cominciare a contribuire per spingere questi flussi di cassa
A conferma del fatto che quando parliamo veramente di energia parliamo l'indipendenza e di politica al suo più alto livello grazie infinite
Grazie a tutti chiedo scusa e relatori che non ha fatto nuovamente intervenire grazie a voi per l'attenzione
Buongiorno a tutti il prossimo preso maggiori presenteremo in questo Pantheon e papa Giovanni Paolo secondo ora vi leggerò una sua citazione prendete in mano la vostra vita infatti in un capolavoro abbiamo scelto Giovanni Paolo secondo perché è stato il Papa che ha parlato i giovani alla libertà del popolo e alla dignità della persona umana
Non è stato un pontificie ma una guida capace di abbattere i muri ispirare generazioni con il suo carisma
La sua frase e il cuore del suo messaggio una vita vissuta con fede e responsabilità diventa un capolavoro di libertà
Buongiorno a tutti prossimo personaggio che abbiamo inserito nel suo Pantheon Benedetto sedicesimo Lecce Roma citazione non considerare il potere la ricchezza di prestigio come valori superiori della nostra vita perché in fondo essi non rispondono alle attese del nostro cuore abbiamo inserito perché ci ricorda che i beni materiali e non sono mai una risposta ultima i desideri dell'uomo è la vera felicità nasce da valori più profondi come la fede la dignità e la verità in un tempo che esalta l'apparenza
Il suo messaggio è l'invito alla sobrietà l'essenzialità grazie Mario Paduano faccio nuovamente tutti gli organizzatori assoluto CIPE del mio Comune Casapesenna grazie con la motivazione grazie allora
Diamo vita all'ultimo parere per la giornata di oggi dovete sapere Francesco
Nella mattinata di oggi dovete sapere quando abbiamo visto le previsioni del tempo una settimana fa c'erano nuvole e pioggia ha perduto da Francesco e Francesco ha detto rivolgiamoci a Padre Pio l'abbiamo anche messo nel panel richiamo lui
è devo dire abbiamo avuto tre giornate straordinari Solent
Non volevo chiedere a parere mio se poteva abbassare un po'la temperatura però non vorrei disturbarlo ancora perché ci accontentiamo di questa da ordinaria giornate che abbiamo avuto qui a Telese ci accomodiamo tutti quanti a Ravenna abbiamo l'ultimo panel per questa giornata Maurizio ribatte il microfono
Chiamiamo l'amico Pancani ecologico noto giornalista che vediamo tutti i gravami con fibra credente del giornale La sette oltre il divo febbre che un dirigente di punta
Prego allora potevano no voglio dire una cosa perché Martusciello diceva grazie a Padre Pio per il tempo dico subito questa è l'ultima sessione poi c'è la pausa resiste ed è ancora sotto il sole di Telese allora facciamo questa ultima sessione che intitolata
Più crescita più libertà io aggiungerei più sicurezza perché il tema centrale di questo momento di questa congiuntura come sapete più sicurezza vuol dire molte cose non è soltanto legata alla difesa la sicurezza legata prima se ne parlava
Diffusamente per esempio all'Energia e comunque l'autonomia strategica europea
Italiana allora chiamo subito qui sul nostro palco i protagonisti di quest'ultimo panel che un panel che mette insieme le eccellenze pubbliche e private anche perché io resto convinto siamo ancora in fase di Pnr R che senza una grande alleanza tra pubblico e privato insomma per questo Paese è difficile poi crescere allora intanto credo che dovremmo avere in collegamento il presidente di Confindustria Emanuele Orsini adesso un attimo lo vedremo
E poi i richiamo ancora qui con noi
Stefano Pontecorvo che il presidente di Leonardo colosso della difesa della sicurezza dell'innovazione sedetevi dove preferite
E poi ancora c'è Matteo Del Fante avvisato allegato di Poste benvenuto anche al Luini
E poi i richiamo Salvatore De Meo europarlamentare di Forza Italia dove così preoccupare parte della parte europea
Antonio D'Amato il gran capo di seta gruppo che un'altra eccellenza italiane presidente alla votazione Mezzogiorno eccolo qui
E poi c'è il senatore Silvestro perché il pretesto segretario provinciale eccolo qui tutti Napoli ecco credo di aver chiamato tutti vediamo un po'ci siete sì
Vedo Antonio D'Amato che ha sofferto in prima fila il caldo allora vediamo se c'è il presidente Orsini
Non riveliamo niente di non violiamo la privacy presidente Orsini oggi c'è un importante appuntamento familiare non voleva mancare a questa festa di Telese e e quindi chi cui è qui con noi in collegamento ma insomma loro
Sentiamo all'inizio per poi lasciarlo liberali impegni familiari intanto buongiorno presidente Orsini buongiorno buongiorno a tutti grazie mille grazie dell'invito radono ammalato subito sulla scia di questa sessione noi di
Abbiamo in questo periodo dei dati che riguardano la l'economia italiana molto buoni sale il rating lo spread e a livelli bassissimi da molti anni ci sono buone notizie che arrivano dal mercato del lavoro forse riusciremo a uscire dalla procedura noto infrazione addirittura entro quest'anno e però ci sono due grandi criticità
Una riguarda i salari no il recupero del potere d'acquisto l'altra come rilanciare la crescita agli investimenti partiamo da qui
Benissimo intanto grazie a Forza Italia dell'invito mi spiace non essere presenti non sono tutto
Ad Antonio Tajani Gasparri Pichetto Fratin Bernini Zangrillo e comunque sempre attiva la nostra interlocuzione quindi grazie mille
Beh io credo che per poter lanciare far felice il nostro Paese una delle prime cose di togliere le incertezze che abbiamo notato che è uno dei capitoli fondamentali
Andrea fammi fare un passaggio veloce cerchiamo anche di cancellare un po'questi venti di guerra che comunque stanno aleggiano in Europa cerchiamo di tenere molto basse erano e cercare di vedere le interruzioni perché io credo ci sta respirando un'aria molto pesante dobbiamo passare sicuramente i toni tutti credo che sarà fondamentale sul tema dell'incertezza vengo anche velocemente al fatto
E comunque provò aveva ancora oggi nei giorni scorsi vediamo dichiarazioni del presidente rampa su alcuni settori addirittura sul mobile due giorni fa un cinquanta per cento dei dazi
Ancora oppure alcune filiere che comunque possono essere colpiti e quindi io credo che anche su questo
Serve certezza no per poter far crescere il Paese
Trovo dividere in due un po'cosa fare per la crescita in due parti una parte Europa sono velocissimo la parte italiana va be'sulla parte Europa
Io credo che gli errori che abbiamo fatto nella precedente Commissione europea è un po'ancora non si stabilizzando dobbiamo dircelo che abbiamo non non messo al centro l'industria europea
Quando ho sentito Nepal precedenti cui condivido manettino diciamo che quindi è una pazzia e che l'ambiente sia la patria cioè noi stiamo dicendo che comunque
Tenuto salvo l'oggetto di riuscirà a essere comunque molto vicino ad ambienti e ricordo che comunque industrali europee italiana entrano in più vicine
Comunque all'ambiente perché sei virgola sette sette per cento di dimissioni del confronto il quindici per cento di missioni migliori nel riciclo dobbiamo ricordarcelo sempre
Oggi non è ancora siamo respirando rivista che comunque Forza Italia fa parte del PPE e quindi è una importante ruolo stiamo respirando ancora il fatto che l'Europa non sta cambiando passo nel fatto che non c'è
Non abbiamo ritmo alcune risposte quelle che ci arrivano verso altri continenti dobbiamo veramente fare presto perché badate che vede gli omnibus bene la presa di coscienza del fatto che sono fatti degli errori
Però il problema noi facciamo impresa non si risolve avendo la consapevolezza degli errori passati ma serve agire e agire velocemente perché purtroppo l'artista nata la velocità più alta da rossa
E per crescere dobbiamo interagendo l'impresa penso al tema delle emissioni che voglio dire anche su questo capitolo ci siamo veramente disturbi dello da soli verso altri continenti e quindi fare presto ancora oggi purtroppo oggi oggi sapore ora dall'America
Dobbiamo anche qui fare presto aprire nuovi mercati io penso che ancora oggi fortunatamente vedo che si sta anticipando morboso sul marco supporre possibile ancora oggi non ci sia un voto sul Mercosur
E non andiamo avanti nella prima mercati nuovi potenziare mercanti Pauline diavolo e che devo dire
Che con la tuta che sta facendo un ottimo lavoro sul fatto che stiamo portando inoltre imprenditori in giro per il mondo
Allora quello che sappiamo fare meglio è comunque e abbiamo dimostrato che in Italia quando si fanno Emilia Cordier quella che ritiene risulta che vuol dire restituire un americane perché guardate che il mercato americano è uno di quelli che comunque ha più capacità di spesa di tutti quindi è importante mantenere quel mercato perché ad Antonio l'abbiamo fatto una promessa che vogliamo l'obiettivo dei settecento unità
Ma ci si arriva solo se aiutiamo le nostre imprese andare all'estero e impotenza
La quinta andiamo
Io credo che qui dobbiamo dobbiamo creare passano possiamo anche qui ci stiamo avvicinando alla DGTVì lancio
Lo possiamo continuare rincorre le modifiche da leggi Bilancio dall'anno precedente qui serve fare un atto di coscienza che serve un piano industriale vero di questo Paese cambia la visione tre anni
Perché solo in questo modo noi riusciamo comunque mettere al centro la crescita sappiamo che abbiamo la bassa produttività dopo vengono l'uccisione dei salari tra bassa produttività agli inquilini serve fare in modo che le nostre imprese facciano investimenti
Lui coniugare industriale non l'abbiamo diviso in due parti concentrata nell'anima viva concentrati sui medio piccoli ed in servono meccanismi automatici moderno quattro punto zero
Una cinque punto zero che non sia solo dedicato alla mente chiamiamola come vogliamo ma pian piano i carissimi veramente un tono dice che le nostre imprese possano avere in modo far sì che e all'interno tanta ricerca e sviluppo perché si devono mantenere il concetto
Ovviamente dell'ambiente devo fare ricerca e sviluppo erano attaccate serve comunque
Mentre la la capacità produttiva centro quindi come diceva anche Raffaele Fitto la competitività e noi dovremo giocare un ruolo su quello quindi meglio piccoli agguati ismi
Cioè i grandi dobbiamo cercare di far diventare ancora più grandi per fare evitare ancora più grandi è ovvio che ruolo dobbiamo attrarli a rimanere in Italia non andare in altri Paesi questa è la cosa fondamentale
Seconda in contratti di sviluppo che abbiano una nuova versione perché i contratti sviluppo che stiamo vedendo oggi
Purtroppo però la misura degli incentivi che certe anche qui lo abbiamo chiesto di modificare la misura di Gentile distruttore ci mette tre anni noi abbiamo già definito un investimento
Il controllo possano aiutare gli imprenditori che vorrebbero fare un investimento che non hanno la capacità di farlo ma quel settore del Paese investe e qui viene il nuovo piano industriale perché se io credo in quel settore devo fare in modo che quel settore posso cresce
Visto che siamo al sud
Sul Sud
Abbiamo visto quanto l'Adda Sud ha fatto adesso abbiamo visto che viene trasmesso unicamente alle ventuno dipartimento importante lo abbiamo detto con Luigi Sbarra Roy prorogato al Presidente del Consiglio lo abbiamo ricordato
Un po'a tutti che razze sunnita ha funzionato benissimo e che il dipartimento la faccia funzionare e che non si interrompa quel meccanismo che l'ammissione della adesso unica fatto perché ricordo un dato
Quattro virgola otto miliardi investiti
Investiti negli ultimi due anni hanno fatto sì che il ventotto miliardi di investimento ci siamo fatti nel Sud con trentacinque mila soluzioni
Insomma è un conto che va da Sir Win Win garantito dallo Stato perché quando l'otto miliardi Investimenti gli
A fronte di ventotto ventotto arrivo al ventidue per cento milioni Gennaro di più e un incasso molto più rapido dei quattro virgola otto miliardi quindi quello era via
Ma perché ha funzionato
Perché è un po'
Abbiamo superato la burocrazia della pubblica amministrazione perché in trenta sessanta giorni abbiamo avuto le autorizzazioni quella via denunce per poter ottenere risultati
Chiudo perché si è passato parlato prima dell'Energia
Regia e comunque consente fondamentale della competitività lo all'interno di casa cosa che abbiamo fatto i compiti prima c'era Flavio Cattaneo a questo punto possiamo fare libica ha detto cose veramente interessanti e anche il ministro Pichetto Fratin abbiamo fatto i compiti a casa abbiamo trovato una quadra anche da noi tra chi consuma chi produce
Però oggi mi trattava velocemente
Quelle misure che abbiamo proposto
Perché perché il costo dell'energia andando verso l'inverno severa che va da sé essendo legata al caso di energia costava di più e se vogliamo essere competitivi anche qui mantenere le nostre imprese all'interno del nostro Paese
Serve far subito una misura che contenga anche il costo dei regia percosse Energia provvediamo avviando alcuni mesi anche verso i Paesi europei non siamo competitivi
Etica e vedere l'Italia per fare un investimento una delle prime cose che guarda è sicuramente il posto le indagini alla fiscalità
E la capacità anche di essere attrattivo su questo purtroppo qualcosa parliamo sarà anche un dubbio ci saranno introdotte stiamo facendo un bel lavoro devo dire
Con i sindacati stiamo cercando di avere un dialogo che era da un po'che non c'era
Gli stiamo dicendo che comunque su ventidue milioni di lavoratori nel nostro paese presentiamo un cinque virgola sei milioni come si dice a Modena lamenta che il Polo non lo possono fare solo con i lavoratori dell'impresa
Noi siamo tranquilli comunque pagano si può fare di più
E abbiamo proposto contratti di produttività a cui noi stiamo ragionando perché in quella via e combattere combattere i contratti pirata che comunque oggi stanno inquinando il mercato del lavoro
Allora grazie presidente
Quest'ultimo punto non è un punto di poco conto mi pare che proprio l'altro giorno a misure come a Giorgetti ha detto né per quanto riguarda i contratti pubblici viceministro Zangrillo che saluto stiamo facendo la nostra parte
Facciano la loro parte anche le aziende dal punto di vista dei rinnovi contrattuali no
Incerto si cui dopo devo fare anche raffronto con gli altri Paesi note costo fiscale del Paese su proposta pagati al netto del lavoratore forse anche su questo capitolo leader guardare in modo oggettivo quali sono i numeri
Presidente Graziella liberiamo la lasciamo ai privati veniva Galliani sulla sarà lì con voi Migliara dove ancora garanzie risolutore Horses alzato grazie
La vera noi ambasciatore notevole c'è il microfono sì
Allora fu
Leonardo un colosso di questi tempi ovviamente se ne parla moltissimo
Molti accordi fatti con i tedeschi si parla molto sapete i terroni hanno cambiato un po'la nostra vita cercare un accordo molto importante con un campione turco dei droni che voi avete chiuso
Tutto questo per via parlare di sicurezza io voglio partire forse dalla questione più spinosa e poi vediamo nel merito
Abbiamo capito che la difesa e la sicurezza sono diciamo una precondizione di questi tempi
Come si fa a rendere consapevoli gli italiani di tutto questo
Grazie alla domanda dicono quelli bravi panzuto anch'nei ringraziamenti grazie per l'invito che effettivamente una platea
Per cui vale la pena parlare
Come si fa
Il problema è che consultano nel suo nostro
è un problema europeo
Cosa che mi lascia come dire un po'perplesso perché io vengo da
Due settimane fa a Cernobbio
Dove c'erano sei commissari europei
Dove mi pare che manchi totalmente il senso d'urgenza di cui parlava prima del sei di presenze ostili
La difesa
Innanzitutto è parte integrante della sicurezza cioè bisogna cambiare paradigma cioè che sì non si parla più adesso di solo difeso bisognerebbe parlare solo di difesa
E poi vengo su punto difeso
Guardate quello che stanno facendo i russi in Ucraina cosa stanno bombardando infrastrutture
Attacchi cyber
Energia eccetera eccetera cioè la sicurezza globale di un Paese ingloba e di una di un continente ingloba
La la la
Il concetto classico di difesa
Il Governo sta facendo
Parecchio ministro Crosetto per esempio a insomma ha istituito una commissione
Per ma è come dire
Sensibilizzare l'opinione pubblica al tema
Sono tempi lunghi perché ed è una fortuna che sono tempi lunghi e una sfortuna tempo stesso perché siamo stati in pace Cannon minacciati per anni anni e questo ci portano l'adozione in cui siamo ricordo a tutti che nel mille novecentottantanove
Trent'anni fa la spesa media per la difesa dei Paesi europei era al tre virgola nove per cento del pilota
Crolla il muro di Berlino
Incassiamo i dividendi né la pace abbiamo abbiano questa spesa scende a uno virgola due per cento
E abbiamo speso in spesa sociale in quello che
Che sia so perlomeno cinque
La consapevolezza che deve avere dicevo in italiano europea che attualmente
La precondizione per tutto questo per continuare il nostro modello di vita alla sicurezza mostravano sa agiatezza e la sicurezza quindi sospese in difesa purtroppo devono torno al suo livello le ferie
La difesa poi quando uno pensa alla difesa pensa al carro armato allora
E a tutto il resto no Cannone emissioni tutto quello che sa
Ricordo ancora la borsa dato poco conosciute ma Leonardo l'anno scorso ha fatturato diciotto per collasso diciassette virgola otto miliardi di euro su diciassette virgola otto miliardi di euro noi abbiamo speso
Due virgola due miliardi in ricerca quindi la difesa anche siamo circa cinquanta facevamo un per cento del PIL italiano
Abbiamo pagato duecento milioni di tasse in ministro Giorgetti femminista Zangrillo ci vogliamo bene perché così possono spendere di più in quello che serve
Ma due virgola due miliardi di euro in
Stese intendo spese di ricerca
Pazzini che noi siamo diventati un eccellenza di traino nella tecnologia intelligenza artificiale quantistico ne parlava il ministro Bernieri ma nucleare ne parlava Flavio poco fa
Quindi le ricadute che ci sono sulla difesa
Sul sul bilancio da difesa non sono tutti a favore dalla difesa
Buona metà sono a favore del resto del Paese
Chiudo prezzo hanno un altro dato noi abbiamo in Leonardo poca gente lo sa
Il terzo High performance compiuto supercomputer più potente al mondo dopo Masaccio prendono spesso quello lo usiamo a favore nostro e delle imprese italiane per introdurre intelligenza artificiale come
Tecnologia abilitante di processi produttivi
Se non ci fossimo noi con i nostri finanziamenti
Chi farebbe ugualmente ma in tempi molto più lunghi e torniamo all'urgenza
Grazie bisogna come dire comunicare molto tutto questo perché quando poi lei dice appunto la difesa la sicurezza non sono solo i carri armati le munizioni sono le competenze per esempio uno dorme ecco debbo i centri privati sì prego su
Sul sessanta
Mila impiego
Occupati in Leonardo la stragrande maggioranza o sono maestranza sono ingegneri tecnici gente che conta contribuisce al ai al valore aggiunto del gesto
Grazie poi invece abbiamo tempo torniamo vado dal capo di prossimità il cane un altro grande colosso di servizi finanziario italiano
Che soprattutto nel nostro immaginario voi questo Paese lo sa delega problema gigantesco non siamo i soli in Europa
Legato alla denatalità in un paese insomma longevo e di anziani sappiamo che cosa vuole dire poste cioè questa straordinaria territorialità ramificazione dovunque
Allora ma su Del Fante ci racconta un po'per la crescita e lo sviluppo del Paese quali sono i numeri di Poste
In grazie
Nella domanda grazie soprattutto dell'opportunità era Campostrini raccontare quello che facciamo per il paese del quale siamo molto orgogliosi
è un paese come tutto il mondo in transizione transizione demografica per la sezione
Energetica tra sezione tecnologica essendo poste l'azienda che ha più contatti chi ha più momenti di condivisione e di contatto fisico digitale con gli italiani siamo oltre venticinque milioni di contatti giornalieri con gli italiani quindi vuol dire noi tutti gli italiani
Un giorno sì e un giorno no abbiamo qualcosa a che fare
Abbiamo l'obbligo di accompagnare queste transizioni e come
Azienda deve fare la propria strategia sulla base delle degli asset e delle caratteristiche che la contraddistinguono e gli asset principali di Poste sono innanzitutto i nostri dipendenti i nostri colleghi
Che sono quelli che tutti i giorni consegnano la posta piuttosto che lavorano nei nostri uffici postali piuttosto che lavorano in tutte le altre
Funzioni e qui parliamo di oggi centoventidue mila dipendenti credo che siamo oltre il doppio della seconda azienda italiana e con un moltiplicatore al quale noi siamo molto attenti di interazione con le altre aziende perché non lavoriamo da soli
Lavoriamo con partner compriamo prodotti abbiamo attività di investimento e
Certi calcoli certificati ci dicono che il nostro rapporto da uno dipendente a uno virgola sei di impatto cioè i nostri centoventidue mila diventano duecento mila persone che lavorano grazie apposte quindi un numero sicuramente significativo che fa
Per il gettito fiscale oltre due virgola sei miliardi di introiti per lo Stato siamo molto contenti di dare
Supporto al Allo stato in questo senso e che fa la
Quasi anche noi l'uno per cento del prodotto interno lordo e la crescita è fondamentale perché non dimentichiamoci dobbiamo essere anche molto realisti e il paese è ancora molto indebitato e l'unica maniera per uscire all'indebitamento è crescere crescere più di quello che cresce il debito per gli interessi banalizzando
Come l'abbiamo fatto abbiamo fatto prendendo una decisione
Contraria al passato e contraria a quello che ci prescrivono le norme l'azienda è privata l'azienda dei dodici mila ottocento uffici ne potrebbe chiudere oggi la metà abbiamo deciso con direttore generale dottor l'Aspo otto anni fa di cambiare la traiettoria noi non chiudiamo più noi rimaniamo attaccati al
Ci costa perché facciamo il conto economico e in comuni con duecento abitanti
Un ufficio postale l'affitto la luce il dipendente non si ripaga vi assicuro però è compito di un azienda di sistema
Anche assecondare irriverente iper ideologicamente riverberano esibirà lunga mentale locale territoriale esile lo vediamo perché anche lì abbiamo fatto una scelta precisa e vi assicuro che anche in sede istituzionale negli anni abbiamo avuto punti di domanda anzi indicazioni che ci dicevano di andare nella direzione opposta o quella di rimanere anche nel recapito apposta signori ormai non c'è più
Noi e io ho avuto fior di ministri in questi anni che mi hanno detto ma scusa ma se la posta non c'è più piano piano
Facciamo andare a morire il ruolo del postino
Finché c'è qualcosa consegniamo ma sempre di più fai andare l'italiano nell'ufficio postale dopo che gli ha mandato un sms dicendo c'è una cartolina
E ne abbiamo deciso di no perché pensiamo che per il sistema sia importante sistema intendo
Ovviamente il Paese sia importante continuare andare a casa gli italiani
Quindi abbiamo iniziato un percorso otto anni fa di migrazione del portalettere che sta diventando sempre di più è una trasformazione che richiede quindici anni ma l'abbiamo avviata
Diventa un portapacchi quindi oggi il circa trenta tre per cento dei pacchi che vengono consegnati in Italia quindi siamo diventati dal settimo il primo consegnato ore di pacchi privato in Italia siamo passati davanti
A Bartolini a UPS DHL perché riteniamo tra parentesi
Con una qualità
Quindi con la per darvi un'idea di HLA che è il primo operatore di logistica al mondo Stati Uniti Europa mondo ha deciso che in Italia non c'è bisogno di consegnare per loro
Perché hanno dato l'esclusiva poste italiane e se c'erano data vuol dire che i nostri colleghi di Bcl in particolare consegnano preme perché Sara non c'era Ravano
E non abbiamo protesta abbiamo proteste noi
E ci lamentiamo sempre italiani chiediamo invece a loro i pacchi per le nostre imprese per andare all'estero va sicuro che sono molto meno efficienti loro mandare i pacchi delle imprese italiane all'estero
Di quanto non siano poste italiane consegnare in Italia alle famiglie italiane segue segue l'abbiamo no idea allora io credo che considero molto importante tutto questo considerando anche come fate il nostro Paese
Ne ne parliamo danni dell'arredo interno equilibri mantenerle vive eccetera
Anche le caserme dei carabinieri chiudo risvolti piccoli comuni cerchiamo di mantenere nella linea che lei ci raccontava il presidio così importante ricostruisce l'ultima cosa
Qual è l'età media dei dipendenti di Poste andiamo o è scesa
Di poco ma son passati otto anni quindi tecnicamente è diminuita di otto anni
Aveva fatto un po'un miracolo di longevi Fini in questi nove anni siamo a cinquantuno cinquantuno anni è salito tantissimo il tasso di scolarizzazione
E ci siamo spostati in maniera graduale questa è l'ultima cosa che ci tenevo a dire che non siamo ciechi non ci sbagliamo siamo
Consci di quello che diceva prima al presidente Pontecorvo che il mondo si sta digitalizzando e vogliamo essere più digitali degli altri
Ma proprio perché siamo i più fisici
Nel contatto con i cittadini siamo gli unici che possono
Garantire quella direzione mi ricorda quella transizione al digitale mi ricordo la discussione
Con un ministro che mi diceva no ma sempre poste sempre poste non potete fare tutto voi nella transizione digitale e le dissi guardi ministro è molto semplice lei ha due possibilità
Per fare la transizione digitale in Italia e fa diventare gli italiani digitali nella maniera in cui interagiscono con la pubblica amministrazione e non solo la prima e fare quello che stiamo discutendo fidarsi e andare avanti
Non lo puoi fare benissimo cambia amministratore delegato mette un'altra mi sono recato e rifà quella transizione digitale le sto dicendo composte
Voi sapete a quel ministero
Allora noi prima di andare
Da davate dal senatore Silvestro ma c'è un passaggio l'onorevole De Meo perché prima si diceva Pontecorvo la detta Lola lo ha detto
Diciamo solo in maniera anche abbastanza chiare presidente di Confindustria l'Europa non avverte questo senso di urgenza io cito un dato che ha citato recentemente Ursula Volver Layer e che ha citato Mario Draghi nel rapporto sulla competitività le barriere interne europee per le merci equivalgono a Dazzi al quarantacinque per cento e sui servizi al centodieci per cento e quando le cambiamo queste cose quando
Sì purtroppo l'Europa non può non riconoscersi aver perso una grande opportunità in questo momento Orsini e gli altri che mi hanno preceduto confermano che stiamo iniziando un percorso sotto un approccio diverso
E qui piace evidenziare quanto Forza Italia all'interno del Partito popolare europeo sia stata in grado di poter riportare un sentimento che in fin dalla scorsa legislatura aveva avvertito dei campanelli di allarme per quanto riguarda delle politiche strategiche
Che si erano imperniate di ideologia non possiamo negarlo e Forza Italia si è battuta contro l'Automotive vola così ideologico ma non perché siamo contro l'auto elettrica e a firma degli emendamenti Forza Italia che volevamo una transizione pragmatica
E qui lo ribadisco perché lo diceva Orsini green deal per noi una grande opportunità ma non deve trasformarsi in un limite così come purtroppo abbiamo riscontrato essere diventato una così barriera anche per noi non solo per gli altri è vero la politica americana dei razzi è una politica scellerata ma alla premessa di questa scelta c'è una eccessiva regolamentazione
E noi dobbiamo invece ritornare sui nostri passi nel Partito popolare europeo grazie proprio a Forza Italia sta cercando di cambiare un approccio perché si possa vedere nella libertà quella possibilità di garantire una libertà economica una crescita economica
E siamo soliti richiamare in questo momento spesso la relazione Draghi ma vorrei anche qui visto che siamo in casa Forza Italia
Ribadire che tutto ciò che c'è nella relazione Draghi lo diceva il presidente Silvio Berlusconi Antonio Tajani
Già dalla scorsa legislatura quando volevano che ci fosse più innovazione che ci fosse una decarbonizzazione competitiva intesa nel senso che la sostenibilità ambientale
Deve trovare necessariamente una sostenibilità pragmatica produttiva sociale ed economica altrimenti noi rischiamo di creare una gronda sa
Zeta TL dell'Europa ma poi in realtà ci ritroviamo con i limiti che stiamo vivendo ed è proprio Forza Italia che sta insistendo in questa nuova legislatura il Partito popolare europeo ha messo tra le priorità assolute dell'agenda la competitività
Quella competitività che oggi ci impone di ridurre la nostra dipendenza paesi terzi
E mi fa piacere che oggi c'è anche il presidente Leonardo che abbia iniziato a far capire che oggi difesa è un concetto che va ben oltre la dimensione militare
Parliamo di sicurezza in quanto vi è l'unica condizione e la relazione Draghi lo mette in evidenza che può essere la precondizione per garantire opportunità innovazione e sviluppo
In merito alla ricerca se mi è consentito utilizzare questo palcoscenico perché anche l'Italia dovrebbe rivedere un po'l'approccio molte aziende stanno avendo difficoltà
Per le loro attività in ricerca e innovazione che non sono state poi riconosciute nel corso degli anni attraverso una normativa che ancora a mio avviso anacronistica rispetto a quella velocità che si è fatto prima riferimento sì
L'Europa risulta pachidermi che rispetto allo scenario globale abbiamo delle regole che andrebbero messe in discussione
La nostra idea per esempio è quella di utilizzare le attuali norme con le clausole Passarello con la maggioranza rafforzata in attesa che si possa arrivare all'eliminazione del diritto di veto ad una revisione dei trattati che ci permetta di essere resi gli enti e soprattutto reattivi
Così come lo sono gli altri perché altrimenti giocheremo sempre una partita impari
Con dei player mondiali che sono evidentemente molto più forti che hanno capacità di determinazione nottetempo
Mentre noi abbiamo soltanto per nominare i commissari con un meccanismo articolato impiegato più di sei mesi ancora oggi i commissari sono molto limitati rispetto a quella che è la capacità di determinazione allora l'Europa
Ha bisogno di rivedere alcune regole lo stiamo facendo con questa spinta propulsiva
E Forza Italia che vorrei ricordare essere l'unico partito del centrodestra all'interno di questa grande famiglia che esprime e vertici con grande senso di responsabilità
Che deve evidentemente traghettare questa nostra fase delicata complessa che ci vede al centro del mondo ma un mondo che in acque agitate noi dobbiamo non solo saper nuotare ma avere la capacità di poter reagire guidare l'Italia
In questo momento sta godendo di un momento buono non per le sfortune degli altri che non ci piacciono e sono sicuramente un elemento negativo ma perché abbiamo dei dati e il Governo Meloni
Ha saputo mettere in campo la disposizione di uno scenario sempre più precario
Abbiamo una credibilità che mi sia consentito ribadire grazie al nostro vice premier ministro degli esteri che è un biglietto da visita in tutto il mondo e oggi non solo è un uomo di pace ma è un uomo di dialogo uomo
Che riesce a tessere relazioni fondamentali così come lo ha fatto in passato il presidente Silvio Berlusconi
Grazie al quale l'Italia ha saputo occupare uno spazio importante sullo scenario internazionale però questa è la sfida che noi lanciamo lo lanciamo con una benna visione chiara
Ne abbiamo convintamente una responsabilità e la intendiamo esercitare con un ruolo che Forza Italia partendo dai basso dal comune dalle Province e dalle Regioni intende riportare anche sul livello legislativo europeo
è questo quello che ci aspetta e lo facciamo con una guida straordinaria di Antonio Tajani che credo abbia visto prima di tanti altri in quell'opportunità
Che oggi in tanti riconoscono e mi fa piacere che tutti i partiti anche i nostri alleati per quanto abbiano una visione diversa dell'Europa abbiano abbandonato però quel sentimento euroscettico che non ci ha aiutato
Perché i nostri colleghi e i nostri cugini francesi tedeschi o dell'Est Europa hanno creduto molto di più di noi nell'Europa e hanno probabilmente investito di più nella loro classe dirigente nella loro classe politica
E oggi ne stiamo rincorrendo
Quelle che sono invece delle opportunità che avremmo dovuto saper cogliere prima quindi questo è lo spirito che si possa insieme grazie
A tutti gli stakeholder e con cui ci relazioniamo e che citano anche strumenti pragmatici perché Forza Italia lo hanno detto all'inizio di questa mattinata è il partito dalla proposta e non do la prova est propone la protesta
E siamo convinti di arrivare ovviamente a dare sempre di più un contributo non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo grazie grazie vado al presidente D'Amato
Diciamo con una doppia domanda intanto io sono l'uomo del Mezzogiorno peraltro e mi pare che anche per quanto riguarda la comunicazione che quello che conosco meglio in questi ultimi anni
Anche per i risultati del Mezzogiorno insomma è cambiato il racconto del mezzogiorno mezzogiorno poi come sappiamo il tutto sono tanti nudo DiVersi
Però insomma dimostra una grande vitalità un grande dinamismo non lei poi ha un osservatorio straordinario sia su quello che il privato sia su quello che pubblico dicevo all'inizio che l'alleanza e inevitabile se il Paese vuole crescere o no
Certamente sì al di là della retorica
Di quello che una volta si chiamava lo Scarfoglio Isma'lo scafo lirismo alla rovescia cioè il Mezzogiorno
Scarfoglio esibire a Napoli ma questo vale per tutto il ceto non è né sole pizza e amore basta l'ex né dall'altro lato delinquenza capo vorrà mafia e tutto il peggio è un sistema composito ci sono sicuramente segnali di vitalità e di ripresa
Ma c'è tantissimo ancora da fare la quantità righe o che noi dobbiamo superare straordinaria dal punto di vista anche dell'equilibrio non solo con il lordo ma soprattutto con l'Europa dal punto di vista dell'occupazione della capacità di produrre reddito della capacità soprattutto di a venire un peso fondamentale di riequilibrare il day il rapporto fra debito pubblico e PIL
Perché senza un Mezzogiorno che arrivi almeno al sessanta sessantacinque per cento i tassi di occupazione senza unitaria che abbia almeno il settanta per cento di tasso di occupazione il rapporto debito pubblico PIL non si rimette in piedi
Ciò detto
Io vorrei però partire della mia riflessione dalla rapporto tra competitività crescita libertà
Perché su questo lei dobbiamo essere assolutamente chiari
La competitività che molto spesso viene ancora oggi anche nel dibattito politico italiano soprattutto da quelli del campo vago che sarebbe la via lettura del cosiddetto campo largo viene letta come un elemento fra virgolette ancora un po'così tant'è che si continua a pensare a sistemi come il reddito di cittadinanza situazioni di assoluta come dire demagogia
Ma guardate che la competitività che mettere i conti le riprese il sistema economico condizioni di crescere e di svilupparsi un dato fondamentale oggi seriamente a rischio in Europa
Ed è un dato fondamentale per garantire soprattutto con la produzione di risorse economiche che sono fondamentali per dare equità e solidarietà e stabilità sociale
Quando il ceto medio soffre e ceto medio sta soffrendo pesantemente in Europa nel corso degli ultimi anni la storia ci insegna che allora si scatenano gli estremismi i sovrani ismi i nazionalismi il razzismo le guerre il Mezzogiorno il il il secolo scorso c'è insegnato delle edizioni durissime perché questo è accaduto con la prima e con la seconda guerra mondiale
E oggi un ceto medio soffre in moltissime regioni d'Europa ed è per questo che noi vediamo una polarizzazione che richiede il recupero di una posizione non moderata di centro perché moderare vuol dire fare tra virgolette compromessi al contrario una posizione forte di proposte costruttive e vediamo adesso abolì soli temi che noi abbiamo davanti
Allora qui abbiamo due scenari
Uno scenario di guerra sul quale
Possiamo avere tutte le speranze gli ottavi di questo mondo cioè
La guerra purtroppo ritrova in Europa uno spazio che non da Girolamo non ci fosse il più e l'abbiamo anche i nostri confini che in realtà proprio nel nostro mare il Mare Nostrum l'abbiamo ovviamente a portata di
E di fronte a questa guerra ne sono del tutto impreparato
Come sistema Paese come sistema Europa ma abbiamo colpevolmente al non ascoltato messaggi chiari Obama uno Obama due tra uno by denunciano detto continuamente che non l'avrebbero più sussidiato la difesa europea
E non colpevolmente vero sedici anni non abbiamo ascoltato nessuno di questi messaggi
Ne abbiamo avuto poi uno chiarissimo il modo in cui gli Stati Uniti hanno abbandonato l'Afghanistan dalla sera alla mattina con quelle aver comunque voglio afgani attaccati ai carrelli degli aerei che distribuivano pur di non cadere nelle mani dei talebani
Abbiamo ignorato tutti questi versati
E ancora oggi si discute se la difesa sia o meno una priorità per il nostro Paese ad oggi lo leggiamo da una parte importante del sistema politico italiano ancora una volta per vessati di pura demagogia se questa sia ovvero la priorità del Paese noi sappiamo che la crescita industriale americana è accaduta tutta come fallout della difesa perché la difesa è stato il più grande produttori nitore di tecnologia ed innovazione dell'economia americana e nell'economia mondiale quell'isola componente importante
Per una spesa e per un investimento indispensabile aggiungerei però da uomo del Mezzogiorno ma soprattutto da italiano
Che è molto importante che un'azienda come Leonardo investa
Quello che oggi c'è da investire soprattutto con
La creazione di intelligenza e quindi di colletti bianchi e non solo con letti in più nel Mezzogiorno Mezzogiorno ha perso negli anni
E nei decenni precedenti quel poco di innovazione e di capacità di progettazione doveva anche nel comparto della difesa che al migrato tutto
In altre parti del Paese abbiamo una produzione straordinaria il giovane ingegneri intelligenti in gamba le risorse che noi abbiamo solo di primo ordine da questo punto di vista dobbiamo portare gli investimenti qui del Mezzogiorno
Anche innanzitutto colletti bianchi è il teste e non solamente il braccio
Questo sul piano quel sequestro però il vero noi non abbiamo solamente venti di guerra abbiamo proprio
Guerre commerciali di portata globale che l'economia sta subendo
Per cui la competitività italiana ed europea e a serissimo rischio
E in prima fino ad oggi si entra astuzie espressa attraverso importazione di prodotti realizzati dumping soprattutto dall'Asia innanzitutto dalla Cina
Oggi questa guerra commerciale
E questa guerra economica si sta realizzando attraverso l'esportazione di impresa incidenti che vengono non solo nei confini europei dai margini dei confini europei per evitare anche possibili come dire contenimenti dal punto di vista legislativo
Eh sì sono imprese di Stato
Perché l'economia cinese bisogna dirlo chiaramente è un'economia di Stato con aiuti di Stato quindi non c'è possibilità di competere decorre regole europee che hanno tagliato le gambe campioni nazionali europei per trent'anni
Né tanto meno con qualcuno qualunque regola se noi non siamo veramente molto attenti Arrigo liberare questi rapporti ovviamente oggi tutto più difficile un po'più complesso noi dobbiamo sapere di che cosa si tratta quindi abbiamo rischi di guerra
Bellica abbiamo una vera e propria guerra commerciale è in questo quadro abbiamo da fare come paese le riforme ed ho parlato anche ieri sicuramente c'è da fare
Ma non c'è da immaginare altro se non affrontare in come dire il problema esattamente nel suo cuore lo diceva prima Salvatore De Leo
Con lui abbiamo fatto insieme con Fulvio Martusciello e con gli altri rappresentanti di Forza Italia Brussel battaglie importanti della legislatura precedente le stavo facendo anche in queste Antonio Tajani Forza Italia i ministri del governo hanno dato un contributo fondamentale per evitare
Gravi gravissime
Pulire ripercussioni sulla competitività dell'Italia e di altri Paesi europei ieri sera la Monserrato ha dato un pubblico riconoscimento di battaglia le quali anche la ha partecipato con grande energia ma l'Europa sa timidamente cambiando par
Sono non ha cambiato direzione io scusami lo devo dire con grande chiarezza noi stiamo rimandando provvedimenti sbagliati dal punto di vista economico competitivo ambientale
E lo abbiamo sentito prima alla tavola rotonda precedente noi siamo cancellando lo stiamo correggendo gli errori fatti lo stiamo andando competitività e sostenibilità anche ambientale oltre che sociale economica al nostro continente europeo noi siamo timidamente rimandando delle questioni le multe non le cancelliamo rimandiamo la scelta sulla l'entrata e l'ecologica ne parliamo non la facciamo
Tutti i problemi relativi a tutela iper-regolamentazione europea la mettiamo le gli omnibus che avessero vuoti perché non si traducono in e nel frattempo
L'incertezza dogmi la i mercati stagnanti a livello mondiale nessuno investe più perché nessuno sa sì ciò su quale oggi investiamo ossia domani consentito quello che è successo sulla tassonomia ve l'abbiamo sentito prima abbiamo detto la via più dell'energia pulita il Verbano poi cancella tutto e allora
Esci da lucrare Baccelli recante come dire le centrali a carbone in Germania esprimere cose assolutamente info
Di che cosa stiamo parlando qui allora qui occorre affrontare la questione su due capitali molto chiari ma strettamente connessi Pitrizzi da un lato bisogna investire sulla difesa nella maniera più intelligente virtuosa e creando la anche come con grande una grande opportunità di sistema mettendo anche il Mezzogiorno con un luogo fondamentale per creare vera occupazione intellettuale anche del Sud
L'altro Agudio recupera una dimensione competitiva per le imprese italiane le imprese europee con i margini ristretti che li abbiamo di finanza pubblica questo si gioca innanzitutto togliendoci le pastoie e i pesi regolamentari che un'Europa Bini opere fino a oggi al posto nella logica
Ed è assolutamente ideologiche della logica di dei industrializzata ci perché questo è stato il mantra del green deal quello non è un grido il giudicabile quelle Ombretta dirlo per essere chiari e quindi va assolutamente modificarlo
Sì ansie presente no io non mi capacito perché la diagnosi ormai questa tutti abbiamo capito e non riusciamo a capire poi fra un'altra domanda a De Meo
Perché poi non si fanno le cose no senatore Silvestro perché ormai una persona ma al di là di come ognuno di noi la pensi di buon penso queste cose le ha capite perfettamente dice ma possibile che non si traducono
Poi non si traducano in atti concreti e questo fa molta rabbia perché poi succede quello che diceva il presidente D'Amato
Pensiamo le lei citava la Cina parte che l'Europa come ha fatto in parte hanno fatto gli Stati Uniti ha delocalizzato le produzioni tutte
In Cina e nei Paesi asiatici no
Abbiamo fatto anche la via della seta che per adesso fortunatamente abbiamo abbiamo interrotto
E in fase di ristrutturare perché le tentazioni ci sono sempre no adesso vediamo come andrà questo accordo con l'India che entro fine anno l'Europa dovrebbe firmare c'è il Mercosur che un grande mercato lì ci sono ancora
Delle resistenze da parte del mondo agricolo italiano vedremo insomma va se vanno sistemate alcune cose però ecco fa rabbia questo io penso all'Automotive d'il la data del due mila trentacinque mi pare per adesso non è stata rimandata diceva giustamente prese da Amato rimaniamo ammettiamo la polvere sotto il tappeto due mila trentacinque per adesso mi pare
Resti lì poi vedremo se si riuscirà no a rimandarlo ma ridiscutere
Tutto quindi insomma sì questa è la realtà europea e ne facciamo niente pienamente parte del Club Europa mettiamola così
E e quindi bisogna cercare di convincere questi d'Europa che appunto intorno a noi tutto si muove ad una velocità straordinaria e c'è una concorrenza spietata
Allora
Lei peraltro non solo è un senatore lei anche un imprenditore umbro raddoppia la riserva un imprenditore di primo ordine quindi a maggior ragione ci ci ci ci racconti un po'dal punto di vista Crescita e Libertà no ma
I punti forti di Forza Italia con riso
Intanto grazie della domanda e quindi anche un piacere stamattina per il due dicembre lenza che sono l'immagine dell'italiano come Leonardo e Poste italiane tra cui una delle due mi ha convinto e diventerò forse solo clientes
Questo è il bello voglio dire di quando quello c'abbiamo chi mettiamo la passione in quello che facciamo che le cose che diceva
Il dottor De Fante di non chiudere e le le Poste perché voglio ricordare no insomma come in come a nostro che
In ogni comune c'è la piazza c'è la chiesa c'è la piazza la chiesa e il comune e l'ufficio postale se leviamo uno di questi tre
Mi Oliverio sono figlio d'rilievo nipote fratelli farmacisti la farmacia dal marito ai carabinieri avere quella voglia inviare al rilievo a parte fa parte voglio dire
Intanto noi dipendiamo tantissimo vedete le cose che sono state affrontate
Sono molto interessante e forse richiedono più attenzione per spiegare meglio però quello che dipendiamo volte dalla nostra Europa che io reputo che dovrebbe essere diciamo più tempestiva nelle scelte
E non essere voglio dire così burocratica che poi dopo le altre gli altri continenti che ci circondano poi prendono sempre più quota e questo succede quando non c'è
Una direttiva bella chiara precisa poi gli altri e cercano di di tre donne ANCI ma ricordiamo già solo se vediamo il pile che faceva trent'anni fa all'Europa è quello che facciamo oggi non siamo più competitivi faccio sempre l'esempio della mia azienda se c'è un cliente che mi giudeo il tre per cento il cinque per cento il mio fatturato posso anche diciamo andare altrove pur essendo voi non compra più da me e questo deve ritornare l'Europa ad essere più attrattiva e a tutelare soprattutto gli europei
Come fanno le altre nazioni che diceva
Il dottor D'Amato della Cina ma io sono anche preoccupato non solo della Cina ma anche delle dei dei nostri cugini turchi che sono e sono ancora voglio dire e più aggressivi sotto questo aspetto
Ma intanto noi che cosa possiamo fare come Governo come Italia è inutile dirvi i dati dell'Istat ci danno ragione insomma in questi tre anni di governo
Abbiamo fatto delle cose importanti e l'occupazione cresce il gettito fiscale
Cresce sempre di più e poi soprattutto lo diceva anche il presidente uscire che proprio stamattina il nostro spread dell'ottantasette per cento che quella poi e il vero termometro che misura
La la la nostra la nostra influenza come star quindi è uno dei dati
Più bassi di questi insomma ci può dare solo conforto significa e vengono a investire qui in Italia credono del nostro progetto
Noi io sono uno campano imprenditore dove mi sono speso tantissimo che c'è stata una misura che anche il governo
A h ha incalzato in maniera veramente accentuata e la zona Zezza novanta zona unica speciale quella ha contribuito tantissimo guardate
Che per la prima volta il PIL della regione Campania passa da uno virgola tre rispetto a quello della Lombardia zero nove e questo significa
Che ci abbiamo messo impegno e non solo impegno tipo e avere l'autorizzazione dal dall'Europa
L'hanno concessa soltanto per il sud Italia non è avvenuto negli altri ventisette paesi degli Stati europee quindi quindi significa un successo del nostro governo e in più
L'abbiamo replicata altre due regioni quindi abbiamo allargato e preda come era prima che era soltanto a macchia di leopardo che ricadeva soltanto in alcuni lotti di di di terrene invece è stata allargata completamente a tutto e quindi questo
Sono gli spunti buoni che noi possiamo fare ma non basta solo questo per me non ci dobbiamo accontentare quando si parla di un piano industriale e che Forza Italia voglio dire è stata la prima lanciata in Europa come diceva l'onorevole deve soprattutto in Italia
Una programmazione a tre anni va anche bene ma è una programmazione faccio un esempio guarda la Regione Campania Napoli l'anno prossimo ci sarà un grande evento che anche Silvio Berlusconi ricordate che voleva portare a Napoli l'America scappano
E quindi quella è arrivata perché Andone perché anche il grado
Della nostra sicurezza napoletana è migliorata perché se non uscivamo dai primi dieci città più pericolose di tale sicuramente non sarebbe venuto all'America scappa
E quella porterà sicuramente un introito che supera ogni più di un miliardo e trecento milioni
E quelle uno si prende ma non è strutturale significa che dopo che finisce l'America scatto tutti coloro che hanno lavorato che si sono giustamente
Infausto dorati io voglio dire che hanno incassato hanno lavorato e poi il giorno dopo quando se ne vanno finisce
Allora ci vuole un piano industriale a tre anni va bene ma subito dopo si deve pensare a strutturarlo perché guardate le eccellenze che invece abbiamo qua e molti sono andati via soprattutto nel settore terziario tessile
Noi dobbiamo vedere come devono ritornare e devono ritornare perché la vera mente star qua il nostro nuovo abbiamo esportato in tutto il mondo grazie a noi gli altri sono diventati più grande cioè sono cose che queste ce le dobbiamo dire
A me mi hanno fatto un sacco un sacco di proposte diffusa le mie aziende tu compri Vieri persona io varici rimanere in Campania perché sono un campanello sono un traditore Harris e credo nella mia peggio
E mi piace questa sottolineatura perché io credo che voi con tutte le criticità che il Paese ha prima parlavamo dei costi dell'energia si parla sempre giustamente dell'eccessiva burocrazia sono quello che tutti conosciamo inutile ripetere il quaderno delle doglianze
E però l'orgoglio italiano ci deve stare faccio legale del Pannella che ci ha preceduti io no il costo l'energia
Ecco per aiutare l'imprenditore non significa detassando pure ma già partiamo da come alimentarli con le leggi se io nei Paesi confinanti all'estero costa zero sette centesimi la corrente ENI dalle cose zero ventuno che già partiamo voglio dire di cosa vogliamo parla
Lasciamo stare coi pensionamenti dipendenti tassazione ma già dalla materia prima dalla fonte primaria cioè se non li garantiamo sotto questo aspetto io penso che non ce competizione che attenga temi
Poi insomma chi fa impresa sa che le infrastrutture
Materiali e materiali sono fondamentali e quello che poi si diceva prima cioè delle leggi chiare e stabili nel tempo perché se abbiamo come fai a fare impresa
A devo chiedere un'altra cosa de meno
Perché in sottofondo l'abbiamo forse appena toccato il tema dell'intelligenza artificiale lo dico perché sembra noi il il totem di questi tempi il mantra di questi tempi l'altro giorno credo proprio la Bond Airline
A un anno dalla presentazione del dossier sulla competitività di Draghi ha detto proprio credo iniziando il suo discorso ha detto
Per l'intelligenza artificiale io ho l'ambizione che l'Europa diventi il primo campione del mondo a nessuno
Io non lo so è voglio dire le ambizioni son sempre legittime ma davanti a quello che hanno fatto Stati Uniti e Cina ma noi abbiamo qualche speranza come Europa per l'intelligenza artificiale di essere i campioni
La speranza è l'ultima a morire anziano oggetto veniamo ce l'ha però troppo in questo momento abbiamo soltanto il primato di aver creato un quadro regolatorio che dovrebbe diventare da stimolo elemento di competitività e non di limite
Se non investiamo in ricerca e innovazione è chiaro che noi non avremo mai la possibilità di competere ad armi pari lo dicevo prima e lo ribadisco
Noi abbiamo probabilmente sulla carta tutte le potenzialità il vero problema dell'Europa
E in questo dibattito e negli altri emerso non è tanto l'irrilevanza dell'Europa ma la mancata consapevolezza della nostra rilevanza te lo abbiamo bisogno di convincerci di più perché siamo sempre sul banco degli imputati
Però è chiaro che in questi anni non tutti hanno creduto nello stesso modo non tutti hanno pensato che l'Europa
E perché di essi europeisti non significa non voler riconoscere delle criticità che ci sono ma che dobbiamo saperne conoscere per poterlo affrontare così come stiamo cercando di fare
Come Forza Italia e Partito popolare quindi sull'intelligenza artificiale che è un processo irreversibile irreversibile
Noi partiamo in ritardo
Forse siamo partiti all'inverso abbiamo iniziato a fare le regole ancor prima di aver creato gli strumenti per consentire all'impresa è qui sfatato un mito ne dobbiamo abbandonare il pregiudizio del privato se vogliamo raggiungere degli obiettivi dobbiamo di vedere questo approccio che il privato non è il demone assoluto
Tra i nostri così Autori del Pantheon e c'è la Thatcher e che è una di quelle che ha insistito molto sulla privatizzazione perché è l'unico strumento che abbiamo per poter recuperare tempo e soprattutto competitività grazie presidente
Prima lo accennava
Elefanti hanno sull'intelligenza artificiale che che vogliamo aggiungere tavolo solo aggiungere che
Da un certo punto di vista se ci pensate
Un falso problema nel senso l'intelligenza artificiale il cloud servono alle persone alle famiglie per fare cose in maniera diversa più veloce
E vengono fornite oggi principalmente da operatori americani che investono per darvi un'idea trecentottanta miliardi l'anno quindi colmare quel gap e lo fanno da dieci anni quindi colmare quel Gatta
è tecnicamente abbastanza complicato ma questo è un falso problema perché quello che decidere preoccupare è utilizzarli questi strumenti e diventare più efficienti in quello che facciamo con l'utilizzo degli strumenti non è che nel nostro boom economico degli anni sessanta
Non usavamo i computer IBM o non usavamo i software di Microsoft ma le nostre imprese son cresciute benissimo quindi facciamo più uno sforzo di utilizzare lo strumento utilizzare lo strumento vuol dire creare le competenze in Europa e in Italia per applicare per scaricare a terra lo strumento arrenderci
Più efficienti più produttivi crescere di più rispetta i nostri concorrenti
All'estero e creeremo gradualmente un ecosistema di aziende che prendono quel computer quel ai trans che lei avrà quale faceva riferimento anche dottor Cattaneo super moderno macchine un'infrastruttura quello che conta è cosa ci fai con l'infrastruttura
Grazie Pontecorvo sentiamo
è
Ma perché alla domanda che si fa sempre un po'banale intelligenza artificiale rischi rischio opportunità no
E secondo me il la la questione sta nel come la governi e perché cosa la utilizzi lei che che ci come quale l'altro di pressione piume rose più o meno
Ma son d'accordo che non partiamo affatto Baton d'accordo con lei no non parliamo affatto battuti perché lemmi Witt di una tecnologia emivita significa della tecnologia avanzata come in cui tu lo scoprì care vantaggio al momento in cui quella tecnologia diventa mensa
Oggi penso in significa lo sono tutte
Otto dieci mesi
E che significa chi investe a otto dieci mesi di vantaggio tecnologico ma che poi questo vantaggio tecnologico si spande a tutti ricordo poiché siamo in questo Paese la proposi l'intelligenza di Richard
Andate sul Ciacci Pitti io su Crocco su quello che volete
E digitate
Cento ho cinquanta riprendano la pazienza che avete
E innovazione italiane che hanno cambiato il mondo
Ci vedrete delle cose pazzesca
Il primo idrovolante al primo trattore tempi domani
Signori ci sono da sei mesi c'è una chicca tecnica di Stan forse eccellenza scientifica che sta studiando il calcestruzzo del Pantheon cioè da due mila anni calcestruzzo tanto da due mila anni noi siamo il cinquanta per cento e l'ho fatto scorrere solo dico ho fatto questo questo questa questa richiesta
Da due ma nel due mila minori non solo guidiamo il mondo in saper vivere
Ma guidiamo il mondo anche sulla tecnologia
Quindi noi non siamo non partiamo battuti non partiamo battuti
Noi usiamo la tecnologia la trecentotredici alla come tecnologia abilitante in un processo produttivo e ripeto perché ha ragione assolutamente Del Fante come Lauzi cure Odorizzi
Positivamente
Se
Voi noi possiamo andare tranquillamente tutti i giorni su Instagram su Twitter o senza Destruction sanzione
E anche perché noi attraverso i trecento speciale che il nostro centro sarebbero che sta a Chieti mezzogiorno e ho colto l'invito dei magari che assumo come consulente a perché sarebbe imprinting
Il nostro centro sarebbero
Monitora ogni giorno un miliardo e quattrocento milioni di e venti informatici al giorno crescono i trenta per cento il trimestre
Non tutti quelli sono attacchi ma non arrivi a quelle cifre se non hai l'intelligenza revisione quindi giacenza originale son d'accordo che si è reversibile
Quali sono brevemente
Ragione per cui io sono affascinato ma impaurito per mondi terrorizzato che sono le ragioni tecniche e cioè l'algoritmo che non si spegne
Cioè il questo bellissimo libro di mi pare siamo trapassa le manda la la la prossima ondata questo caso non esco esigano inglese ricavano nostro prossimo andata questo caso così teorico ma non tanto dei Origo che se tutto è un algoritmo un
E i mezzi un comando
Massimizza l'autoproduzione di graffette alla fine della storia quella dormito fa modo di far fuori l'intera umanità è un paradosso ma pensateci perché
Le risorse che noi
Utilizziamo gli impediscono di massimizzare il suo veloce
Anche perché noi come uomini utile per fortuna nostre decisioni che prendiamo basate su non va così decisioni più logica ma basato su un'intelligenza empatica cioè prendeva edizioni più giusta
Intelligenza artificiale no e quindi fa quello che deve fare
Quello che mi spaventa maggiormente usandolo nove anche sul piano di umano e la perdita di competenze siccome l'intelligenza artificiale è effettivamente funziona molto bene
Facciamo la fine che abbiamo fatto con la mano arrivano i calcolatori se io chiedo a un ragazzino anche un quarantenne di oggi
Mi fai sei per otto a quello mette mano calcolatore
Molti di noi pure mettano mano al cancro al seno
Allora io faccio un esempio frivolo tanto ora satrapo drammatico sono fumatori di sigari nessuno è perfetto e mi rifaccio venire ai Caraibi
Però adesso universo le cose sono un sacco di soldi Lilli Pavoni meno e mi faccio le fascette
Sono andata da un stampatore nel se mi fai una fascetta la fascetta media in Honduras John
E che non ha fatto nulla ho provato conciati Ipt
Non ha fatto molto meglio
Io le slide me ne sono fatto fatte quindi
Se io continuo così con lo stampatore perde
La competenza perché anche l'Ulivo associati PT
Mette ma
Poi un domani sparisce pure lo stampatore garbato su computer
E mi arriva pagherete una casa attraverso l'efficientissimo Del Fante mi arrivano mi arriva direttamente a casa il pacchetto che abbiamo perso competenze umane
Questo è il pericolo maggiore io le slide presenterà sono faccio più me le faccio fare me ne faccio direttamente su certi miti perché fa meglio lì quello che
Del del mio uomo ben pagato che dovrebbe farle cioè questo è una tendenza del come dire un po'forse mai spezzarlo ma la perdita di competenze umane
Veramente il grosso pericolo
Assolutamente sì sentiamo adesso con le battute finali questo anche il presidente D'Amato no pensavo soprattutto sulle generazioni dire la formazione l'istruzione la scuola cioè tu non hai più la forza la capacità la curiosità di andare a cercarti le cose già con i telefonini questo lo sappiamo tutti non abbiano più la memoria di un numero ne ricordiamo una ragazzi ma due de rispetto a quello che la nostra generazione la mia perlomeno aveva tutto anche a memoria
Il parco d'altri tempi
Non ti voglio rubare cosa il problema nelle scuole inglesi cioè cose che succedono già cose che succedono c'è una specie sono una serie di polimeri gestioni sperimentalmente hanno provato a profilare studenti
Per fare dei dei treni a media dei dei processi formativi che la metà gli studenti che usa Monte vigenza della dal quaranta al sessanta per cento risultati migliori di quelli che vanno a scuola tradizionale
Ragazzi è un pericolo è già qui
Grazie da madre

Intelligenza artificiale
Serve farà sarà sanzionato no e allora la nomina Manara mangiare lo abbattuta alla l'intelligenza artificiale sono d'accordo con Pontecorvo fa paura
Proprio per gli effetti di cui lui parlava e come nucleare un grande progresso tecnologico che se mal usato può diventare devastante
L'altro grande pericolo che ne abbiamo la stupidità umana non dimentichiamo alluso inglesi di del dell'ottimo cibo la che ci dice quanto questa possa essere pericolosa vendi
Noi siamo di fronte a scelte importanti richiedono grande responsabilità richiedono anche capacità e competenza porre soprattutto dire che questo momento straordinario per il nostro Paese mai come oggi
L'Italia a un ruolo da svolge livello e Europa e mondo che nasce anche dalla solidità si diceva ieri sera dalla stabilità meglio dire anche dalla qualità delle politiche del nostro doveroso avete mancato
Perché abbiamo in questo momento una grande opportunità e dobbiamo saperla come dire coniugare coglierla nel migliore dei modi perché
La stupidità che ci circonda in casa e soprattutto fuori casa e di notevole intensità assolutamente sì Silvestro
No
Claudiano al presidente
Anna
Non bisogna avere paura del progresso
è una delle cose voglio dire è una delle sfide nostra italiane insomma se ci mettiamo paura no voglio dire lo siamo già a casa e mettiamoci a fare qualche altra cosa solamente sono dei processi che io credo che devono essere gestiti e gestiti bene
Intelligenza artificiale vada del una cosa stupenda poi vi lascerò con una grande riflessione
Non ci circa niente non ci cerca da mangiare non ci cerca davvero non ci circa lo stipendio non ci cerca nemmeno la tredicesima e quello che noi chiediamo i giudici dice tutto
Ma ci circa una sola cosa
La sua alimentazione l'energia lascio con questa riflessione grazie assolutamente sì
Grazie allora possiamo concludere guardo Maurizio Gasparri non so che faccia concludiamo siamo allora buon pranzo grazie dell'ESA e buona pezza della libertà arrivederci
Non ho ancora due personaggi del patrono Polaris intervento dei ragazzi prego
E poi comunicazione di servizio di via
Il prossimo personaggio che abbiamo inserito nel Pantheon è Dante Alighieri
Vi leggerò una sua citazione fatti non foste per viver come bruti ma per seguire virtute e conoscenza abbiamo scelto Dante Alighieri perché padre della nostra lingua e coscienza nazionale cibi da coltivare la conoscenza e la virtù come segni distintivi dell'uomo le sue parole racchiudono lo spirito dell'umanesimo italiano una visione che ha reso grande la nostra civiltà e che ancora oggi richiama la politica ha un alto senso morale e culturale
Il prossimo personaggio che abbiamo inserito nel bando con e Alessandro Manzoni leggero ad una sua frase l'arbitro non sulla libero si deve intendere il rigore assoluto ma legato al diritto e all'equità
Abbiamo scelto questa frase di Manzoni in quanto maestro di le tiratura PPI etica civile ci ricorda che la vera libertà non è arbitrio ma giustizia e rispetto degli altri il suo pensiero e parte della cultura politica italiana
Perché mostra come la libertà sia sempre legato al bene comune e all'equità sociale grazie colate di
Grazie a tutti finiamola rimane metà dei lavori la mattina dà appuntamento alle quindici puntuale
Comunico a tutti i giovani e il pranzo sarà accanto nella nell'aria Terme accanto alla sala stampa ci rivediamo alle quindici puntuale avere riprenderemo i lavori grazie
Bene buongiorno tutto a tutti diamo inizio alla sessione pomeridiana
Di questa straordinaria festa della libertà di Forza Italia il titolo di oggi cattolici élite al centro
Cattolici al centro prende lo spunto da un un libretto che io ho scritto nei mesi scorsi e che abbiamo presentato un po'in tutta Italia come Antonio Tajani con Maurizio Gasparri con Paolo Barelli
Con Deborah Bergamini e Letizia Moratti
Più che altro era un un libro che
Suscita qualche interrogativo e avanza anche qualche riflessione prego Sindaco
Perché cattolici al centro e veniamo subito al dunque al di là al di là della pubblicazione di questo libro
Anche se debbo dire guardando la platea questa sessione è una sessione un po'democristiana il che non guasta dico bene qualche corrente rappresentata quindi tutto sommato Toma rappresentiamo uno spezzone culturale politico non vi è differente no ci son due questioni di fondo che sottopongo subito l'attenzione degli amici che ringrazio poi presenteremo dopo uno ad uno e che partono da cui il titolo cattolici al centro innanzitutto il centro ecco io vorrei e approfondire un secondo anche perché abbiamo quaranta minuti ieri in tutto quindi dobbiamo dividersi cinque sei sette minuti che ad uno
Oggi c'è una necessità forte lo ricordava ieri sera in un intervento il segretario Antonio Antonio Tajani tra un intervento e l'altro parlando appunto nel centro c'è la necessità di riscoprire e rilanciare il Progetto politico centrista ma soprattutto c'è una necessità in un clima politico fortemente caratterizzato da una pesante radicalizzazione politica da una forte polarizzazione ideologica c'è la necessità di declinare nella politica italiana quella che un tempo si chiamava la cultura politica di centro e io credo che questa cultura politica possa essere fatta propria eri declinata concretamente
E lo dico senza alcuna piaggeria lo sa bene Maurizio che ne parliamo spesso
Dall'unico e ultimo partito di centro rimasta nella città della politica italiana che si chiama Forza Italia
L'unico e l'ultimo partito di centro
Questo dobbiamo prenderne atto non perché sia un atto di fede ma perché è la realtà dei fatti
Allora se oggi è necessario se oggi è importante rive Clannad Ray un progetto politico di centro
L'ore perché è importante a rideterminare anche una cultura di governo e noi proprio in questi giorni
Avendo vedendo ascoltando registrando le opinioni la riflessioni che emergono sulla capitolo drammatico della politica internazionale
Noi vediamo in Italia chi ha una cultura di governo e chi invece fa dell'improvvisazione dell'avventurismo della casualità la propria ragion d'essere e la propria cifra distintiva
Questo mi porta anche ad un'altra riflessione poi passò subito al secondo telegramma e chiudo noi oggi non abbiamo più un centro sinistra che abbiamo conosciuto dopo la fine della Prima Repubblica che si contrappone fisiologicamente ad un centrodestra noi oggi abbiamo il centrodestra che si contrappone alla sinistra
E io lo dico questo perché è importante che tutti noi ne siamo consapevoli qui non c'è una sinistra riformista ripeto la l'ha detto molto bene ieri sera Tajani
In uno dei suoi interventi tra un pane nell'altro qui abbiamo a che fare con una sinistra
Radicale massimalista la slide
Una sinistra populista e demagogica i Cinque Stelle una sinistra estremista ed ideologica il Trio Fratoianni Bonelli stalinisti il tutto coordinato per dirlo in termini cinematografici con la Panda
Con la partecipazione straordinaria della sinistra Pan sindacalista di Landini ora ditemi voi se uno schieramento del genere
Può declinare una cultura di governo seria e credibile
Qual è stato è un cartello che esprime legittimamente una a sinistra massimalista radicale ed antagonista ecco perché è importante oggi più che mai
Ride chinare una cultura politica di centro che significa che significa soprattutto Ridet lineare una vera autentica e credibile cultura di governo questa la prima riflessione quando parliamo di centro
E poi c'è la seconda altrettanto importante quando parliamo di cattolici e centro
Qui non parliamo di cattolici e di credenti lo sanno molto bene gli autorevoli esponenti che sono sul palco con me adesso qui parliamo della necessità che questa cultura politica di centro e di governo sia in Roberta dalla cultura politica del cattolicesimo politico italiano
Che plurale al suo interno come tutti ben sappiamo ma che rappresenta una costante della storia democratica del nostro Paese purché questa cultura politica sia protagonista
Ecco noi abbiamo due esempi io lo dico sempre ma lo voglio dire anche qui a queste importante assise noi abbiamo conosciuto prima e mi rivolgo soprattutto all'amico Scajola e ha
Sindaco di Imperia che salutiamo con affetto e simpatia
Mi rivolgo anche all'onorevole Totò Cardinale Salvatore Cardinale già ministro delle Comunicazioni
All'amico
Dottor Antonio Di Matteo già presidente dell'Mcl e del consiglio mi stazione bellimbusto e all'amico onorevole Pino Michielli lo sanno bene tutti e quattro
Noi abbiamo degli ex degli esempi negativi quando parliamo dell'impegno politico dei cattolici i cattolici indipendenti eletti nelle liste del Pci negli anni settanta e ottanta persone di grande livello
Che però avevano solo una cosa da rispettare non potevano condizionare il progetto politico di quel partito praticamente dello specchietto delle allodole e guardate la storia a volte si ripete
I cattolici impegnati in politica oggi cito un partito a caso nel Pd
Sono come diceva qualcuno tempo fa culturalmente irrilevanti politicamente insignificanti e organizzativamente inconsistenti
Ecco perché è importante che un partito come Forza Italia ripeto l'unico e l'ultimo partito di centro oggi
Nella città della politica italiana declini un progetto politico di centro e di governo recuperando sino in fondo come sta facendo la cultura del cattolicesimo politico italiano
Da protagonisti però non da gregari come avviene in altri partiti o in altri schieramenti ecco questo è un po'il tema della giornata ripeto l'ho già detto abbiamo ancora trentacinque quaranta minuti ma credo che rappresenti un aspetto decisivo anche e soprattutto per la coalizione di centrodestra debbo dire sommessamente lo ripeto
Che questo compito oggi Lupo e lo deve fare principalmente quel partito di centro che contribuisce a costruire e a consolidare la coalizione di centrodestra
Mi fermo qui
La parola all'onorevole amico Pino Michielli
Lo questo funziona
Prima di tutto io vorrei salutare
Gli amici
Vorrei dire che per me essere oggi
Telese
Non è solo un fatto politico ma c'è anche
Un po'di di emozione
Perché
E il mio primo intervento
Come deputato di Forza Italia
Ma soprattutto perché tanti ma tanti anni fa
Io ero segretario nazionale devo nel movimento giovanile che era quello del
CCD
Organizzavamo qui la festa nazionale della Vela io ero un ragazzino che montava insieme altri ragazzi i parchi c'era un signore che era nostro punto di riferimento il capogruppo alla Camera all'epoca si chiamava Totò Cardinale si chiama Totò Cardinale e per me è quindi ancora
Più emozionante è c'è un ragazzino che aveva tredici quattordici anni non di più che erano trovammo sempre immenso ogni cosa che facevamo andiamo preoccupato e che questa la gracile al dodici tredici anni sono me bluffa ma anche un po'sull'età
E voleva stare sempre con noi a montare a smontare la sera ed era Francesco Maria rubano quindi vedete come
Come la storia
Assemblee
Ha sempre un senso e ricordo che qui facemmo un bellissimo convegno spoglio sui cattolici con padre Ennio pinta Cooder io conserva ancora una sua lettera bellissima che mi scrisse
Guarda
Tu hai fatto un'esposizione compiuta amplissima su un tema che non basterebbero
Non i quaranta minuti ma le quaranta ore per poterlo declinare però credo che oggi in Italia abbiamo bisogno ancora di più
Di una postura non di un luogo cit geometrico che quello del centro ma di una postura politica che faccia riferimento ai valori della dottrina
Della Chiesa
Perché ne viviamo in un momento in cui il mondo dilaniato non è più un tema
Italiano non è un tema campano non è un tema delle piccole città
Noi viviamo in questo momento in un mondo dove centonovantatré paesi perché sono centonovantatré i Paesi che compongono nel mondo abbiamo cinquantanove conflitti mondiali onorevole Bagnasco che come in Commissione Difesa lo sa bene
Che diventano centoventi conflitti se aggiungiamo a questi
I conflitti interni
Ed allora c'è la necessità di ritrovare tutti insieme una cultura che mette al centro il valore dell'uomo il valore della persona la capacità della mediazione la capacità nel trovare soluzioni perché guardate
Anche in queste ore non lo vediamo su vicende come quella di Flottilla tutte queste facilissimo fare gli estremisti guardate
Quando dicevo tutta la persona di centro moderata danno sempre presidiato sono un po'moscio no c'è un po'invece no guardate che per essere una persona moderata c'è una persona che mette insieme le persone che insieme non riescono a sale bisogna essere molto forti e soprattutto molto determinati perché sono elementi di forza quelli è troppo facile urlare contro qualcuno un amico ce le inventiamo sempre
Ma chi deve avere come dicevi giustamente tu la cultura di governo deve avere la capacità di tenere insieme cose che se non hai una politica capace insieme non possono stare
E le abbiamo un compito Forza Italia un compito dopo tanti anni
Tante sigle tante pezzi identità che si erano dispersi
Nella politica italiana si stanno ritrovando perché o noi
Diventiamo la guida
Politica di questo Paese oppure anche il nostro Paese rischia di essere dilaniato in guerre quotidiani questione non ce lo possiamo consentire
Non ce lo possiamo consentire perché abbiamo bisogno per quello che rappresentiamo oggi in Europa rappresentiamo nel mondo di essere elementi di centro e oggi l'Italia il Paese più forte dal punto di vista governativo
Noi l'Europa e piena di di paesi che hanno crisi interne fortissime
E noi abbiamo il dovere di essere per l'Europa per tutto il mondo un punto di riferimento e non a caso e non caso Forza Italia
Fa
Parte della più grande ansie e motore della più grande famiglia europea che quella del popolarismo europeo ed è un segno distintivo
Che ci differenzia dagli altri una grande famiglia e anche lì che mette insieme tante culture ma con tutte un unico punto di riferimento corse la cosa più importante
Qual è il punto di riferimento su cosa noi ogni giorno dobbiamo mettere il faro quando prendiamo una decisione
Su un'unica cosa sulla persona sull'uomo ed è quello che ci ha insegnato la dottrina della Chiesa è solo se nell'applicheremo anche in politica saremo vincenti e avremo tanti tanti anche giovani che ci seguiranno nel futuro grazie
Grazie grazie onorevole pieno di Gelli
L'onorevole Cardinale uno sporco esponente del pensiero della cultura nella tradizione democratico cristiana siciliana e nazionale io credo
Che questa cultura politica al di là delle vicende storiche continui ad essere un elemento di straordinaria attualità e modernità anche nella stagione politica contemporanea ecco su questo credo che sarebbe importante ascoltare
Il tuo contributo
Ti ringrazio caro Giorgio ore
Vorrei anche ringraziare gli amici
Che ogni volta che mi vedono ricordano tempi molto passate
Ricordano che loro erano ragazzine quindi questo mi false sentire un poco più vecchio dei quello che io non ci sia e
E proprio perché sono uno che ha accumulato esperienza
E sono datato vorrei fare
Un ragionamento
Che può sembrare anche critico rispetto alle cose che normalmente si dicono però poi arrivo ad una comune conclusione che concilia in dando
Mi pare che cresca sempre di più
L'opinione nel nostro Paese caro Giorgio che il centro sia sempre più irrilevante mentre prima si diceva
Al centro si vince senza il centro ci perde oggi si dice e il centro per quasi una zavorra
E ciò si deve ad una narrazione politica
Che fa leva sul malessere dei cittadini
Sul loro modo di presentarsi
Come
Distratti
Dalla agone politico
Come appello lidi
Della politica senza cittadinanza e questo si traduce anche
In un'assenza dall'impegno elettorale che supera oggi anche il cinquanta per cento
E tuttavia
Rispetto a queste e questo si deve anche al sistema ora rispetto a questa contrapposizione
Noi dobbiamo sciogliere il nodo
Che porti la società
All'estero è stato
Questa funzione la sollevano una volta i partiti
Che erano il motore
Della della Democrazia che raccoglievano consenso che raccoglieva malumore politico traducevano in atti concreti
Di legislazione attiva e anche dei governi
C'è oggi
Una condizione di grande difficoltà lo dobbiamo dire
Perché il liberismo il populismo
Determina una condizione per la quale
Più forte la spari
Più cavolate Licci e più ai attenzione
La notizia è
Che nonché l'uomo che il cane morde l'uomo
Ma che l'uomo morde il cane quindi questo esaspera anche il confronto politico
L'ente difficile
All'interno anche delle delle coalizioni
La coabitazione
Dice Giorgio Merlo forse tali all'unico partito
Che oggi parla agli uomini di centro e a una cultura di centro per questo è zero
E tuttavia è anche vero che bisogna anche questo partito
Faccia un grande sforzo
Che si appropri
Di quella che le tornano vitali del messaggio cristiano del messaggio trattori
Che oggi viene rilanciato vedete io
Apprezzavo Papa Francesco e tuttavia non ero uno che insomma
Stimava
Positivamente ogni cosa che veniva fatta o veniva letto soprattutto
In ragione delle non è come dire rifiuto delle regole un Papa deve essere secondo me e papà interessa
Il fatto che il controllare scelte a un uomo
Che prende il nome di leone quattordicesimo la dice lunga su come la Chiesa abbia capito
Abbia inteso la difficoltà di questo momento
I papi non scelgono mai un nome a caso
Leone quattordicesimo si rifà
Alle politiche di Leone tredicesimo
Che vi ricordo è stato il Papa
Che ha spinto i cattolici a un nuovo impegno in politica dopo il non expedit
Che ha lanciato la dottrina sociale della Chiesa come missione per i cattolici in politica
Che ha permesso un rapporto forte con l'economia e con la società
Attraverso la istituzione di cassa di Piccolo Credito contadino le casse rurali delle società di mutuo soccorso queste dalla politica e bisogna fare
In un tempo in cui la contrapposizione violenta tra il capitalismo sempre più forte è il marxismo che avanzava
Determinava una condizione
Problematica per i cattolici
Oggi esattamente così io non la vedo molto diversa da così
E allora serve pomeriggio e Giorgio un partito un battito
Che si faccia carico e tutte le questioni che oggi si presentano al Paese alla Società del Paese all'economia del Paese
Voglio dire che forse pari ad r deve andare il partito dei cattolici
Questo
Non lo penso neanche non lo diresti assolutamente
Io dico che forse Tarja
Demenze c'era demente alta entrare in un ruolo di partito riformista enterale
Che abbia al suo interno la componente liberal socialista la componente laico risorgimentale la componente cattolico popolare
Che può innervare proprio per questa capacità
Del messaggio cattolico di essere sempre nuovo
Di innervare una politica traguardi allarmare prospettive che guardi al futuro del Paese che rassicuri
Un bond o che vive in uno stato di frustrazione e di distanza dalla politica Forza Italia può recuperare
Questi consensi può dare cittadinanza a questi apolidi della politica
E lo deve fare diventando io ho grande stima per Tajani ma sono amico estimo Maurizio Gasparri ma tutta la classe dirigente
Di Forza Italia
Solo approvato con un movimento qualche anno fa
In Sicilia che si chiama Sicilia futura che ha ormai la divisa del partito che lavora
Che lavorano creando una molteplicità di presenze
E vedete non è che io credo debba venire a dirmi Sicilia prendiamo non prendiamo per ultime elezioni
Europee
Hanno segnato proprio per questa capacità di comporre in un unicum le diversità un traguardo che è quello che oggi ci diamo tutti a livello nazionale
Ottenendo un risultato del ventiquattro per cento non è un risultato che possiamo considerare consolidato acquisito possedere tra come dire vedo Caterina Chinnici mia amica da tanto tempo che saluto con grande affetto lei ha lavorato c'è impegnata portato consensi da un mondo che altrimenti non sarebbe mai arrivato c'era
Tamayo che veniva
Dal
Dai gruppi e io avevo portato all'interno del partito
Che ha dato anche lui un contributo notevole c'era Falcone che ecco mettere insieme comporre le diversità
Dare cittadinanza a tutti fa sentire che c'è questa possibilità
Dice cittadinanza senza frontiere senza limiti senza imposizioni come sta facendo la classe dirigente del proprietario
Io credo che sia come dire vista ordinaria portata di importanza
Capitale il sesso come noi ci auguriamo lavoriamo per questo si vuole arrivare a raggiungere quell'obiettivo che sarà importante raggiungere o
Ci possiamo pure avvicinare per calmierare e concludo so che tu stai piangendo ma io questa cosa la debbo dire per calmierare i radicalismi che ci sono anche all'interno
E della coalizione di centro destra
E che certo non sono
Band ingeriti
Io non voglio fare qui il Bastian contrario poiché la correzione al valore che ha però c'è Forza Italia cresce si riduce la portata del radicalismo quello della lega quello della destra
Ed è questo come dire un messaggio che noi
Che Forza Italia io sono
Tra gli ultimi può lanciare e recuperando così consensi che oggi stanno liste Mbai e aspettano di essere raccolte grazie quindi e buon lavoro
Grazie grazie onorevole catena l'anche per il messaggio politico chiaro ed viene equivoco la parola Giovanni Zanini abbiamo ventidue minuti ancora in tutto
Consigliere regionale che vanta in Campania un grande consenso politico e personale
Grazie perse tutti grazie per l'invito soprattutto grazie agli amici Martusciello al senatore Silvestro Amelia Peppe
Ad Andrea a tutti quelli che in questi anni
Poco alla volta mi hanno portato dalla collocazioni civica
Io sono stato il più votato in Campania con De Luca presidente
Verso Forza Italia
Io ho preso ventidue mila voti di preferenza
Già di terzi in Campania
Devo riconoscere che lavoro con De Luca è stato un lavoro eccezionale
Talmente non c'è ci sarà più De Luca e quindi si pone il tema della ricollocazione di chi come me è siamo tantissimi provengono sono l'espressione di un'aria moderata insomma che Nonda appunto
Si trova bene con con con gli estremismi
Che palmo Luigi Casel pressata sembra la maggioranza lavori giudica sette storicamente una provincia bianca noi alle recenti
Anzi colgo l'occasione per salutare il mito di Chiellini perché voglio dire alla fine i casi della vita sono o sono sono veramente particolare gli è stato quello che ha sottoscritto la mia candidatura dieci anni fa
Nel nel Centro democratico e poi ci ritroviamo qui questo voglio dire è un bel segnale ricevo grazie a Fulvio Martusciello grazie a Franco abbiamo incominciato questo lavoro un paio d'anni fa ecco in funzione delle delle europee ci siamo impegnati duri dei moderati o Caserta cioè un gruppo civico che siamo i moderati che mettersi me circa cinquecento amministratori
Abbiamo tutti in massa votati per Forza Italia abbiamo votato Martusciello abbiamo dato Tajani abbiamo votato tutte le indicazioni del partito e Forza Italia avuto un risultato formidabile alle scorse europee
Ci siamo ritrovati insieme nelle scorse elezioni provinciali
Abbiamo sostenuto avendo colombiano che il presidente attuale presidente la provincia di Caserta che è stato eletto c'era il candidato del Pd c'era il candidato della destra lega buona parte dei Fratelli d'Italia colombiano è stato eletto il cinquantasette per cento
La cadeva dalla lega il sedici il candidato del Pd il ventinove questo a testimoniare di che cosa che c'è uno spazio enorme al centro che noi dobbiamo andare ad occupare e rappresentare si è arrivati appunto della la prima scelta di partito la mia prima tessera di partito sarà quella di Forza Italia settimana prossimo mi auguro che riusciamo a definire la data con Franco con Fulvio per fare la presentazione ufficiale a Caserta perché ecco per farle io sono testimone di un'attrattività di questa di questa offerta politica concreta ma tra i giovani
Tra i nuovi amministratori saranno circa cento gli amministratori da Luigi di Caserta che settimana prossima aderiranno insieme a Forza Italia a partire dal Preside della provincia di Caserta che domani mattina sarà qui e anticiperà questa cosa
Questo per dire che cosa dice che c'è tantissimo da fare
C'è tantissimo per rafforzarne il centrodestra l'area moderata l'area di centro soprattutto in una fase Sorio questa dalla quale il campo largo alla fine esclude i moderati esclude il centro
Va tutto a sinistra potuto nel populismo e nella demagogia
Darò il mio contributo cercherò do come ho detto nella nella nella mia dichiarazione d'ingresso di dove mi in punta di piedi in questo nuovo partito
Cercheremo di prendere il massimo sforzo alle prossime regionali e proviamo a crescere tutti quanti insieme grazie a tutti
Bravo
Grazie grazie Giovanni uno degli elementi decisivi quando parliamo della cultura politica dei cattolici democratici popolari e sociali e il ruolo dell'associazionismo cattolico di pace
Ora non sappiamo che l'associazionismo cattolico di base molto plurale al suo interno però credo che lì c'è un bacino di valori di principi di disponibilità di generosità di altruismo
E di dedizione alla cosa pubblica non indifferente si tratta di capire come veicolare no quella domanda nel dibattito politico ecco perché è importante ascoltare il contributo di Antonio Di Matteo già presidente delle Mcl
Intanto credo che vada ringraziata forse vale per questo per questo spazio perché io credo che
Ritrovarsi attorno
Alla condivisione in qualche maniera di questo lavoro di e Giorgio Merlo ha voluto offrire che è stato un po'presentato in giro per l'Italia come un contributo utile per sottolineare una riflessione
Io credo che il fatto di ritrovarci qui in questo spazio
E sia già una dimostrazione di un'attenzione a un mondo che in qualche maniera risponde la tua esigenza
Che ai formulato all'apertura Giorgio di di questo di questo spazio credo che va ringraziato Antonio Tajani che ha avuto la come dire l'intuizione di allargare le sfere
Il tipicamente ristrette di un'appartenenza di partito allargarla le altre espressioni culturali sociali politiche della del nostro Paese
E questa è un'intuizione che in qualche maniera dobbiamo noi rappresentiamo già qua ma che va ulteriormente sviluppata ci ritornerò alla conclusione
E perché si è detto già morto noi viviamo una stagione importante è un nuovo pontefice che già di per sé con il nome ha dato un programma pastorale di impegno pubblico di questi tempi
E quindi significhi anche ci troviamo nella necessità di dover recuperare valori di fondo di una dimensione chi è innanzitutto umana
E che poi guarda tutti gli ambiti che mette appunto al centro la persona in tutte le proprie le proprie manifestazioni io
Che vivo
Vedeva lo dicono anche i miei connotati una esperienza giovanile nella nella democrazia cristiana ma un impegno di tutta una vita dell'associazionismo cattolico e lo ha ricordato Giorgio
Voglio soltanto fare un riferimento di questa nostra esperienza perché poi ed nasce questa esperienza sociale
E nasce perché l'intuizione nel periodo bellico di di allora il pontefice Pio dodici ma del segretario di Stato dell'epoca che si chiamava Giovan Battista Montini
L'esigenza era quella di portare nelle istituzioni il pensiero i valori e le idee
La visione della società del magistero sociale della Chiesa non poteva farlo la Chiesa direttamente pensarono che lo dovessero fare le organizzazioni dei lavoratori
E questo è stata l'intuizione e questo è falso fino alla metà
E alla fine degli anni sessanta del secolo scorso quando poi dell'impazzimento globale di una stagione che era quella della contestazione giovanile e non soltanto che attraverso anche la chiesa
E quelle associazioni di lavoratori fece una cesta social comunista ovviamente
Coloro che non condivisero questo questo l'itinerario che persero il congresso ma non si arrese lo ritirarono i gruppi spontanei sul territorio italiano si ritrovarono
A vedere un percorso di unificazione
Che si celebrano l'otto dicembre del settantadue
E nasce la merce lì in quel contesto nel frattempo quel Giovan Battista Montini era diventato Paolo sesto e quella mattina all'Angelus benedisse le questa nuova esperienza chiamando le giovani donne e gli uomini che si erano incontrati
Alla fedeltà ai valori e al magistero
Questa è l'esperienza che poi ci ha portato inoltre questi cinquant'anni di presenza associativa e quando nasce il vero primo il bipolarismo dove si trovava il Marcelle si trovava in questa metà campo
Perché il nostro DNA aveva aveva quella d'origine e quindi ritrovarci qui
Con un'apertura politica quella del segretario del segretario Tajani in nella costruzione di una presenza che culturale che ha dei riferimenti precisi della società
Che ha dei valori di fondo ma anche una visione insieme con l'altro io sono cresciuto anche in una dimensione e culturalmente pluralista ma ovviamente
Difendo i valori in cui credo mi impegno in questo poi so che li devono mediare con gli altri ma questo non ci fa declinare nessuno ci fa venir meno una responsabilità e un impegno a cercare l'affermazione di questi allora quei
è il luogo in cui devono albergare le culture compatibili che solo le culture
Che hanno segnato la storia importante nella nostra vita repubblicana e che devono essere maggiormente attivo in un contesto che in qualche maniera avere già delineato in questo momento c'è bisogno di recuperare i valori di fondo e una visione della società
Che mette al centro la persona li vede con inverni nelle diverse dimensioni noi siamo e speranza anche nel mondo del lavoro saluto con piacere il segretario generale della CISL e della propria sale che sono che solo in sala
Non sono espressione di un mondo che è stato attraversato
Ahimè con una striscia di sangue da Tarantelli a Marco Biagi perché la rivoluzione di Biaggi ora la rivoluzione di uno che ha immaginato il mondo del lavoro e il lavoratore non più nella dimensione come dire del piccolo ingranaggio
Che faceva parte di un processo mala immaginato come una persona attorno alla quale andavano costruire tutta le relazioni quindi personali familiari associative e quindi e e di lavoro allora
C'è la necessità e questa forza politica che ha una forza politica europea abbia la capacità di mettere insieme tutto questo e quindi questo processo in qualche maniera lui oggi pomeriggio qui rappresentiamo è un processo che deve trovare significative esperienze ancora
E per fare questo c'è bisogno
Che dimettere di abbandonare qualche piccolo egoismo del territorio
E di mettere insieme invece qual è l'Amati il valore di fondo qual è la visione c'è bisogno del nostro paese di una forza che sia ancorava forte ai dolori della solidarietà della sussidiarietà e dell'Europa io credo di sì
E a me ha fatto pensare tende a scegliere quando l'altro giorno
L'altro sabato a San Benedetto del Tronto in occasione dell'evento rigidi tanti giovani che vedo anche qui un rappresentante dell'opposizione sia venuto a dire
Che l'Europa l'hanno costruito ai popolari e i liberali e non altri gli altri quelli che vanno nelle isole pontine è un'altra storia
Ha un'altra dimensione
E allora non è a Bergamo questa casa questa casa la dobbiamo fare sempre di più verità c'è bisogno di mettere insieme le passioni
La visione e la determinazione piccole e per fare questo io credo che il luogo sia questo credo che anche il nostro contributo di valori anche di passioni di oggi pomeriggio possa contribuire ad andare in questa direzione
C'è bisogno in Italia soprattutto per le ragioni che avete ricordato che che ovviamente sono sotto gli occhi di tutti che ci sia un esperienza politica significativa radicata nella società
Che non risponde ai agli slogan né delle nuove ma che abbia un humus e abbia soprattutto una visione noi dobbiamo essere tutti quanti insieme protagonisti di questa visione
Grazie grazie Tonino Di Matteo chiude questo panel Claudio Scajola io non devo
Non devo presentare certamente sindaco di Imperia ma mi permetto solo di dire tre cose e tre titoli
è stato uno storico e qualificato esponente della Democrazia Cristiana
è stato un esponente di spicco di Forza Italia un efficacissimo organizzatore politico ed è attualmente un grande qualificato amministratore locale
Sono questi gli elementi secondo me importanti per cui e in e e anche importante ascoltare la sua testimonianza proprio su questo binomio cattolici al centro oggi sindaco Scajola allora oggi noi rimettiamo insieme
Emozioni e ragionamento
Ringrazio Maurizio Fulvio Antonio
Che hanno messo su questa iniziativa
L'emozione
Una storia passata
A cui ho collaborato insieme a Berlusconi
Per costruire un partito
Che avesse un manifesto
Dei valori
Un territorio
La selezione della classe dirigente
L'emozione di oggi e vedere tante persone
Con cui si è lavorato in questi anni
L'emozione di oggi anche vedere il simbolo
Così diffuso in questa località termale
Avere sentito le canzoni storiche che Berlusconi si dilettava a fare e che erano fondamentali nella comunicazione che ha inventato lui
Ecco credo che queste emozioni
Non debbano però rimanere
Come espressione di nostalgie
Se non sono corroborate da un ragionamento
Vediamo nel simbolo di Forza Italia
L'intelligenza di Berlusconi quando scelse questo nome sulla bandiera
Che paragonabile visto che parlavate di papa Montini e che tutti forse non sanno una scelta in allora nel quarantacinque
Del simbolo Scudocrociato con Libertas
Berlusconi si ispirò
A quella intelligenze comunicazione di allora
Nel fare Forza Italia sopra la bandiera
Poi dopo ricordo come alcuni di voi che sono qua Antonio non so se è arrivato ma se lo ricorda sicuramente anche Gasparri
Quando
Berlusconi non voleva che si inserisse il suo nome nel simbolo in occasione delle elezioni politiche
A chi ritiene che Berlusconi non conoscendolo
O se uno che avesse la sfrontatezza nei suoi modi non è vero
Ricordo quelle giornate ad Arcore in quella previsione di una campagna elettorale difficilissima quella della riconquista del governo nel due mila uno
Berlusconi non voleva una intuizione di noialtri accanto a lui
Perché ritenevamo che si dovesse far così
Critiche atti da tutti ditemi se adesso c'è un simbolo dove non c'è un leader di un partito sono diventati diffusissimi anche queste
Quindi l'emozione è questa
Ma non può rimanere
Nella valutazione di chi ritiene
Che invece debba crescere Forza Italia
Ma ieri ha detto più volte
Che dobbiamo mirare ad arrivare al venti per cento le prossime elezioni politiche
Ebbene
E giusto sempre dare un obiettivo
Ma bisogna lavorare perché questo obiettivo possa essere effettivamente raggiungibile
Cosa possiamo fare
Credo che la cosa importante
Martusciello Gasparri
Sia quella che domani qua
Voi noi
Approveremo
Il manifesto per la libertà
In buona sostanza la prosecuzione di un lavoro fatto per le europee che andò bene
L'anno scorso
Dove si mettesse insieme un po'tutto quello che potevamo mettere insieme che si riconosceva in quei valori fondanti del Partito Popolare Europeo
Ebbene questo manifesto che domani sarà sottoposta all'approvazione è il manifesto del futuro
E quindi qui si apre il ragionamento
Basta frammentazioni
Oggi quando noi diciamo che c'è la sinistra e il centrodestra non è vero
Che la sinistra e ce la destra
Noi dobbiamo costruire il centro del centro destra
Ma non dimentichiamo un dato significativo che ci deve fare speranza lo dicevo con qualcuno a tavola prima
E mi sono riguardato il dato per essere preciso
Quando nel due mila uno Maurizio vincemmo le elezioni dopo la traversata nel deserto
Avevano votato in settantotto per cento degli italiani settantotto per cento
E prendemmo come Forza Italia il trentuno
Se adesso ci vediamo i sondaggi che son sempre sondaggi che danno al nostro principale partner di centro destra che Fratelli d'Italia
Il trenta per cento ma attenzione è il trenta per cento del quarantotto per cento degli italiani che vanno a votare noi prendemmo il trentotto per cento del settantotto per cento degli elettori che andarono a votare
Molto più complesso il che vuol dire che come si passò allora dal sedici al trentuno nella traversata del deserto io credo che lo si possa fare
Questo obiettivo si possa raggiungere
Con il manifesto che nasce che è fondamentale perché indichiamo cosa siamo
Indichiamo ai nostri elettori che noi abbiamo questi valori che vogliamo raggiungere e non dividiamoci più così che le sigle per Roberta che son tempi passati
Tempi passati e noi che siamo grandicelli cardinale che siamo grandicelli non dobbiamo avere ruoli
Dobbiamo considerare fecero richiedete dobbiamo darvi dei consigli sentire richiedete dobbiamo lavorare per far sì che si possa insiste
Me mettere più passione e più forza io ho visto qualche giorno fa non so se ha già parlato qua un giovane in gambissima che il capo dei giovani di Forza Italia che si chiama leoni è un ragazzo in gambissima
Preparato capace
E guardate che
Nel panorama dei giovani che si allontanano dalla politica mi è venuta un po'di speranza in questi tempi difficili che viviamo
A vedere che i ragazzi giovani di Forza Italia
Sono quelli che nello scenario degli altri partiti riescono a rimanere più persone loro del nostro piccolo partito delle persone che riuniscono invece quei partiti più grandi il che vuol dire che la speranza ci può essere di riuscire a crescere
E allora
Allora
Lo dico ai gatti lo dico da Antonio ripeto Maurizio Fulvio e tutti gli altri che collaborano con loro
Il ragionamento ci pone davanti una esigenza
Da domani si parte col Manifesto dobbiamo avere più territorio dobbiamo apparire apparire a tutti coloro che vogliono collaborare sempre di più piovere sempre più iniziative per riuscire ad avere un territorio che sia più rappresentativo
Questo sport è stato fatto in questi due anni in maniera significativa
Dobbiamo proseguire questo sforzo per mettere insieme il manifesto delle libertà che è il principale il nostro pensiero qui in prima fila c'è costa che se si riuscirà a fare una riforma quasi ingiusta
Della giustizia lo si deve
All'imperterrita volontà di Berlusconi di aver capito
Che c'era un altro potere fuori regola che condizionava il potere del popolo
Non ci si è riusciti con lui vivo ci riescono i suoi eredi ci riesce la guida di Antonio ma ci riesce la volontà alla forza la caparbietà di Enrico Costa nel portare avanti questa riforma anche con gli alleati tiepidi su questo tema
E non posso non ricordare che non si riusciva a fare in allora
Perché furono gli alleati che ce lo impedirono ecco allora cosa voglio dire ci sono in nuce tutte le possibilità
Che si possa tornare a dire che c'è un centro destra
Nel massimo rispetto dei nostri alleati ma con un concetto di competitività
Essendo noi forti di valori
Che altri non hanno che sono i valori
Della maggior parte degli italiani che dobbiamo riportare da noi io sono quelle il cui libro del buon senso di linguaggio corretto dei modi appropriati in sostanza
Di quel ceto moderato che vede all'Europa e vede la libertà questo mi dà una buona fiducia ecco perché oggi e così dico quello che ho concordato con Maurizio e con gli altri
Io ho pensato
Di riuscire su questa speranza accogliere per quel poco che conto a far capire ancora a coloro che non si vogliono ancora affacciare
Che io con oggi
Pur avendo sempre contribuito a costruirla e ho sempre votato sono stato con Forza Italia
Credo che nessuno pensi che non lo sia mai stato ma oggi voglio mettere la firma sulla tessera di Forza Italia evitando tutti a votare e ascriversi a Forza Italia
Ma epocale serata per
Troppo
Male
Va bene con questo atto ufficiale ringraziamo il sindaco Scajola e che ha riassunto anche con efficacia il titolo di questo convegno Cattolici accerta grazie a tutti a tutti
Si
No
Nella
Una
Dicono
Buon pomeriggio un'altra assicura che abbiamo deciso di inserire nel Pantheon di Forza Italia e termici Sturzo il quale diceva la libertà è come l'aria si vide nell'aria se l'aria di si apra si soffre se l'aria insufficiente si sa Zelaya manca si muore abbiamo deciso di inserire don Luigi Sturzo in quanto come fondatore il partito popolare tra i primi a proporre una politica autonoma democratica e popolare lontana dai totalitarismi le sue parole spiegano a quanto la libertà sia a preziosa e ma civile un valore che
Se non custodito si perde irrimediabilmente di un messaggio a chi ancora oggi parla la politica cattolica élite il prossimo pensionata che abbiamo inserito nei tanti Anna e Madre Teresa di Calcutta di leggere una falsificazione non esiste bolletta peggiore
Che non aderiamo ritardare abbiamo sentito Madre Teresa perché se insegnato che la più grande ricchezza dell'uomo e la capacità di amare antichi possiede poco donare amore mentre chi nel primo è davvero povero la sua vita è stata testimonianza concreta di questo messaggio
Abbiamo Margaret grazie che diceva
Non ci può essere libertà se non c'è libertà economica
Abbiamo scelto appunto Margaret Thatcher perché la stessa ha saputo interpretare la politica come difesa tra libertà individuale attraverso l'economia la sua frase ci ricorda che senza autonomia economica non esiste vera indipendenza e questo è un principio che resta al centro della tradizione liberale
Non a casa abbiamo scelto di inserire il grande scienziato Guglielmo Marconi e la sua frase
La scienza e incapace di dare la spiegazione della vita solo la fede ci può fornire il il senso dell'esistenza eh mi sono molto stupita quando ho letto questa frase perché la bellezza di questa frase non è la frase espressamente il detta un grande scienziato che parla di fede e quindi questa cosa significa che la scienza è un mezzo per raggiungere delle cose però l'essenza e la bellezza della vita si vorrà chiudere sola e soltanto nell'attività
Grazie grazie
Deve
Adesso è arrivato il momento di dedicare uno spazio al territorio con dei nostri parlamentari e bravissimi dirigenti di partito chiedo a una record woman di salire sul palco e di venire a parlare dal podio
L'onorevole Catilina chimici bravissima Eur deputato
Della regione Sicilia fatte da un applauso
Allora subito subito
Scusate la mia voce ma purtroppo i tanti aerei alle tante arie condizionate che devo subire per andare al Parlamento europeo mi hanno tolto parta della voce intanto buonasera buonasera a tutti grazie per questo bellissimo incontro
Al quale sono arrivata attraversando il Pantheon e del quale ho visto qui alcune immagini ma ho ritrovato nell'immagine a me particolarmente care mio padre ovviamente Rocco Chinnici
Ieri dominus
Grazie
Mi ricordo come dovrebbe
Quindi grazie grazie davvero perché questo mi ha fatto emozionare e quindi grazie anche a per questa incoraggiamento altri va ritrovata la figura di Paolo Borsellino io sono stata suo editore
Il generale Dalla Chiesa a persone che hanno davvero segnato il mio percorso di crescita e di impegno
E quindi grazie per aver voluto ricordare delle persone che hanno scelto dei valori fra cui quello che leggo qui la parola libertà
Che hanno per quei valori di libertà di giustizia sicurezza Rispetto rispetto degli altri rispetto dei diritti rispetto delle regole per questo hanno addirittura sacrificato la loro vita
Ci sono dei modelli sono belle dei modelli che rappresentano per noi una ricchezza uscito è che credo veramente appartengano alla memoria di tutti noi e di cui tutti noi
Abbiamo il dovere di portare avanti l'impegno quindi grazie grazie davvero per questa o io farò delle diventa qualche riflessione molto breve
Perché ecco rispetto a chi mi ha preceduto che ha un percorso politico e che quindi ha fatto delle valutazioni più squisitamente politiche
La mia se volete sono del riflessioni
Che avvengono però da un impegno che porto avanti da tanti tanti anni prima come magistrato e poi il Parlamento europeo dove ho avuto subito ha la fortuna di incontrare il segretario nazionale di Forza Italia
Antonio Tajani
Che mi è stato sempre Sempre vicino che ha sostenuto tutto il lavoro che io ho fatto in ambito europeo per la lotta alla criminalità organizzata al terrorismo alla lotta contro il più gravi reati i reati finanziari e devo dire che in tanti anni ormai più di dieci ho visto crescere Lazzati ma nei confronti del Paese Italia in quel settore di legislazione
L'esperienza legislativa ed è merito della nostra parte politica l'esperienza giudiziaria i magistrati
L'esperienza investigativa le nostre forze dell'ordine
Ecco tutto qua esco un applauso ovale loro perché ci difendono ogni giorno tutela non la nostra sicurezza e tutelano le istituzioni anche a rischio della loro incolumità
E allora ecco io ho visto crescere in questi anni con un impegno che per me è stato un impegno non solo mio ma che ho avvertito come l'impegno del nostro Paese ecco oggi l'Italia in quella normativa
è il modello di riferimento e non lo dico soltanto io l'ho detto il rappresentante della Commissione
Quando ha presentato la direttiva sulla misure patrimoniali dicendo che la confisca ed è così la confisca riprende a livello internazionale la confisca italiana
è nella parte per esempio della confisca di prevenzione ma anche nella parte relativa al riutilizzo dei beni a favore della collettività
E tutte e tutte le misure che vi sono state adottate dalla cooperazione a tutta un'altra serie di misure riprendono tutta l'esperienza italiana
Però devo aggiungere una cosa questo per quanto riguarda il mio settore di lavoro il mio settore di competenza
No visto in questi ultimi anni crescere
La considerazione dell'Italia che adesso è stato detto bene anche da chi mi ha preceduto eh in ambito europeo o paese al quale si guarda con grande attenzione perché è un Paese che ed è ormai fra i pochi
Assicura stabilità una stabilità politica che è fondamentale in un momento così difficile
Per il mondo intero ma ovviamente in particolare per l'Unione europea che si affaccia su gli scenari internazionali particolarmente difficile complessi
E allora se così è ed è così perché il nostro Paese oggi è un Paese che dà l'idea l'immagine l'idea di un Paese stabile di un Paese presente in ambito europeo
Di un Paese che ha voce in capitolo B questo io credo si deve al Governo che noi attualmente abbiamo si deve alla presenza dentro quel governo
Di una forza di centro che lei rappresentata appunto da Forza Italia
E noi risentiamo gli effetti positivi qua ci sono anche dei colleghi che stanno al Parlamento europeo
Perché vediamo che la delegazione italiana dentro il PPE che è vero è la forza politica più consistente in ambito europeo dai la delegazione italiana e tenuta in considerazione
E a sud
Portata e spesso il punto di equilibrio
Fra diciamo discussioni a volte non non facili
E quell'autorevolezza di cui godiamo e realtà deriva dall'autorevolezza della figura di Antonio italiani
Perché per tanto tempo lui assaltava nelle istituzioni europee perché lui oggi è vicepresidente del Partito Popolare Europeo
E perché la sua guida per tutta la delegazione un punto fondamentale un punto di fondamentale importanza quindi con riferimento al titolo di questo Pannella anche se io non sono che diciamo politico strutturato
Beh io credo che quell'obiettivo di cui si è parlato prima con il venti per cento è sicuramente un obiettivo sul quale si può puntare perché oggi le persone veloce tanto astensionismo
Però le persone con cui io parlo che parlano tanto con me
Hanno bisogno di stabilità hanno bisogno di punti di riferimento certi oggi c'è tanta preoccupazione tanta ansia questa paura della guerra che noi fortunatamente non abbiamo conosciuto i nostri genitori i nostri nonni sì
Che però ci preoccupa però ci spaventa
E allora puntare su una forza che abbia quella come dire buonsenso politico
Che si muove in maniera corretta rispettosa perché l'altra faccia della medaglia dove c'è scritto Libertà e il rispetto avere rispetto dell'interlocutore parlare in maniera rispettosa dialogare
Dare una sensazione appunto di una politica seria responsabile vicino alle persone attenta ai bisogni del territorio io vengo dalla Sicilia anche per noi le aziende le imprese hanno bisogno di essere sostenute
è una politica mi avvio a concludere perché altrimenti approcci finisce che parlo
Tanto quando un politico attacca e allora dicevo è tra le persone hanno davvero bisogno di avere un punto di riferimento che sia un punto di riferimento di equilibrio e di moderazione e quindi io credo che quell'obiettivo che
Antonio Tajani sta perseguendo sia raggiungibile certa uccisi deve lavorare ci si deve lavorare tanto
E però può essere raggiungibile parlando con le persone ascoltando le persone cercando di dare risposte a quelle che sono le stanze delle persone e poi c'è un altro punto al con questo punto concludo
Mio padre è stato
Racconti mi sia stato il primo a guardare ai giovani
Ad andare nelle scuole nelle università
A parlare con i giovani ad ascoltare i giovani convinto che forse indispensabile investire sui giovani per far cambiare le conoscenze
Lui diceva e giovani domani terranno le redini della nostra società ed è così e allora per questo noi dobbiamo lavorare sulla formazione dei giovani
E perché hai parlo dei giovani perché ho avuto modo in questi mesi di conoscere i giovani di Forza Italia
I lavorare con loro di parlare con loro ma anche di lavorare con loro di fare delle iniziative con loro e ho trovato in questi giovani
Una responsabilità una consapevolezza della serietà della politica
Della necessità di fare un percorso di formazione politico di crescere nella politica e di crescere secondo quei valori che sono i valori di una politica che guarda veramente al centro che guarda veramente alle persone
Che guarda a quella parola che è una parola meravigliosa che ha sempre guidato la scelta della mia vita che è la libertà
E allora io credo che dentro Forza Italia ci sia davvero una grande forza che può contribuire agli raggiungere quegli obiettivi di crescita del partito e cioè i giovani la forza dei giovani
Che rappresentano Forza Italia
è con questa consegna di fiducia nei confronti dei giovani io concludo e vi ringrazio davvero davvero tanto è un ringraziamento speciale ad Antonio Tajani che mi è stato sembra sempre vicino Granata Hafid arrivino facciamo ancora un grande applauso
A Caterina Chinnici
Siamo fermi
Dalla Sicilia all'Abruzzo
Il nostro coordinatore regionale presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera che appena gestito la riforma della giustizia l'onorevole Nazario Pagano
Va in Albania
Grazie sarò molto sintetico così non voglio non glielo
Due spot uno che riguarda appunto questa esperienza meravigliosa che è stata l'approvazione in prima e terza lettura vagamente putativi della riforma delle sulla separazione delle carriere dei magistrati è una riforma costituzionale quindi è toccato a me presidente della prima commissione
Alla Camera i deputati occuparmi di questo tema è stato un'esperienza bellissima abbiamo ascoltato tanti sono stato anche relatore di questa riforma meraviglioso avuto il contributo dei nostri avi
Amici della seconda che sono in Commissione giustizia gli amici costa P. Talis e gli altri agli amici che compongono
La Commissione giustizia però è chiaro che è stato un impegno importante un certo punto alcuni partiti del sinistrato in particolare il Pd ma anche il Movimento cinque Stelle si sono accaniti noi siamo andati avanti questa riforma che prevede appunto qui citare passaggi presenta innovazioni straordinaria e cioè il doppio CSM il sorteggio nella scelta dei componenti
Dei due CSM e infine l'Alta Corte disciplinare rispetto ai magistrati che devono essere costituiti è una linfoma nella quale Forza Italia da sempre creduto è un vecchio sogno di Silvio Berlusconi se n'è parlato ieri qui
Ecco per me è stata un'esperienza entusiasmante bellissima mi sono sentito orgoglioso di tenere questa di forma tra le mie mani da presidente della Commissione sono felice di aver portato questo grande risultato a Forza Italia credo che che questa sia una battaglia storica unica sulla quali cittadini italiani sono certamente dalla nostra parte e quindi questa per me è stata veramente un'esperienza magnifica Chianti e continuerò a portare avanti e con i quali e con la quale riforma poi dovremo certamente organizzare i comitati per il sì
La seconda questione di cui la seconda pillola della quale vi volevo parlare per questo ringrazio
Il nostro ministro il segretario Antonio Tajani per come sta gestendo questa fase dopo la scomparsa del nostro fondatore indimenticabile fondatore i nostri capigruppo Paolo Barelli che il mio capogruppo lo voglio ringraziare insieme per l'attività che svolge merita un applauso Paolo per come conduce i il gruppo Maurizio Gasparri anche lui straordinario combattente sempre presente in ogni angolo della e l'Italia ecco questo tipo di insegnamento ha fatto sì che io in Abruzzo e voglio ringraziarli i nostri dirigenti anche quelli in più alto che dato che oggi sono qui a Telese Terme
E con il gioco di squadra che si ottengono i risultati in Abruzzo sono passati dal sette otto per cento io intendo forze civiche
Persone che avevano bagagli abbandonato politiche sono stati riavvicinati esponenti che hanno avuto esperienze anche altre formazioni li abbiamo accolti a braccia aperte alcuni solo quei rappresentano punte di diamante del nostrano nel nostro movimento politico insieme abbiamo portato alle politiche del due mila ventidue il partito al dodici per cento alle regionali di un anno e mezzo fa azionarie il quattordici per cento questo significa che continuando
Un questa su questa strada con un gioco di squadra
In armonia senza sconti agli e soprattutto con l'idea di informale quel partito liberale in quella grande formazioni di centro di cui si è parlato fino ad oggi coinvolgendo le persone facendoli sentire
Protagoniste delle loro battaglie mettendo al primo posto la persona come è stato detto e ripetuto e come i nostri l'idea del coloro i quali sono stati inseriti nel Pantheon du Soir arte attraverso il quale siamo siamo transitati tutti ecco in questo modo noi a quel famoso venti per cento e Antonio Tajani auspicava noi possiamo arrivarci
Bisogna chiederci lavora io sul territorio continuare a fare questo tipo di lavoro l'esempio dell'Abruzzo è un esempio virtuoso facendo squadra mai dando responsabilità delegando
Ampi spazi di potere coinvolgendo le persone si possono aggiungere straordinari risultati e quello che diceva Scajola poco fa e cioè il fatto che per gli mandava votate quasi l'ottanta per cento degli italiani
E adesso molto meno e proprio lì su quell'astensione che bisogna lavorare
Perché c'è tanta di quell'attenzione che appartiene alla nostra formazione politica non nostro spazio politico dobbiamo saperlo di un po'di sale e solo collaborò soltanto coinvolgendo Henry coinvolgendo
Persone che ci chiedono in questo messaggi in questa ieri soprattutto in questa sfida le potremo ottenere grandi risultati continuiamo così Forza Italia Forza Tajani Forza tutti i nostri avi
Dirigenti punto RAI amministratori particolare analizzare io
E adesso passiamo al Piemonte con il nostro bravissimo vicepresidente della Commissione giustizia l'onorevole Enrico Costa uno dei fattori della rimpolpata è la giustizia grazie troppo buono io purtroppo non sono stato con voi ieri nel
Dibattito sulla giustizia perché ero a Catania al congresso dei penalisti al congresso dell'Unione camere penali italiane e devo dire che la parte dei penalisti c'è un sostegno fortissimo alla riforma
Qual è il nostro obiettivo qual è la nostra identità
Oggi noi abbiamo un processo io lo chiamo il processo capovolto
Perché è un processo normale noi dovremmo avere la sentenza dopo il terzo grado di giudizio pronunciata da un giudice
Oggi è capovolto dal punto di vista cronologico e dal punto di vista soggettivo perché la vera sentenza lei mette il Pubblico ministero Como le accuse nel momento in cui snocciola le accuse le contestazioni
Vengono pubblicate sui giornali queste accuse e diventano oro colato si stabilizzano si cronicizza hanno sulla persona
Noi vogliamo fare in modo che ci sia invece un ribaltamento di questo mondo la figura strabordante mediaticamente del Pubblico ministero
Che schiaccia anche il giudice durante le indagini perché c'è un CIPE durante le indagini che purtroppo è schiacciato dalla rilevanza mediatica del Pubblico ministero
Avete visto quanti Gip osano opporsi a una proroga di indagine una richiesta di intercettazioni a una richiesta di custodia cautelari quasi nessuno
Perché nel momento in cui l'OPA hanno vengono accusati di intralciare il corso naturale della giustizia
Quand'è che si riprende il giudice e il suo ruolo quando si spengono i riflettori mediatici durante il processo ed ecco che durante il processore abbiamo il cinquanta per cento di assoluzioni
Noi dobbiamo fare in modo che è una persona che entra nell'ingranaggio giudiziario ed è giusto che lo Stato chiami qualcuno a rispondere di un reato
Contesti dei fatti ad una persona ma è giusto anche che questa persona venga considerata presunta innocente venga considerata dotata del diritto di difesa da poterlo esprimere durante il suo percorso processuale
E dico di più
Noi crediamo anche nella certezza della pena a differenza di una certa sinistra
Che vuole togliere la garanzia durante il processo vuole perdonare una volta che una persona condannata definitivamente
Questo è il nostro percorso una persona entrare l'ingranaggio giudiziario viene chiamata a rispondere
Lo Stato garantisca che quella persona se invece da innocente sia la stessa persona che era entrata come immagine come credibilità come reputazione
Questo è lo spirito di tutte le nostre proposte e tutte le nostre riforme lavoreremo col Queco su questi temi ma soprattutto siamo consapevoli di avere una forte identità io vorrei oggi ricordare un amico che mi ha insegnato tante cose sotto il profilo della giustizia Niccolò Ghedini che non è con noi però ha fatto tanti passi a un grande percorso
Perché oggi le riforme che abbiamo in campo sono frutto nomi di diciamo un lampo di questa legislatura ma di un percorso lungo che viene da lontano grazie
Grazie nemico restiamo in Piemonte con il vice coordinatore regionale il senatore Roberto Rosso
Dato se
Allora ci poniamo un obiettivo importante colori arrivare al venti per cento alle prossime elezioni politiche come fare ma intanto come stiamo facendo oggi come stiamo facendo a diversi mesi e cioè ascoltando oggi abbiamo ascoltato grandissime tanti sociali e uno dei prossimi appuntamenti che abbiamo concordato con Antonio ma anche con i capigruppo di Camera Senato con Alessandro Cattaneo
Si svolgerà proprio a Torino al venticinque di ottobre sabato venticinque ottobre al Teatro Carignano ci saranno gli stati generali della casa
Ricordiamoci che per Silvio Berlusconi la casa e Saqqara e dobbiamo tornare a parlare di questi argomenti in una città
In cui il sindaco Lorusso attentato ascoltate bene ha tentato di far requisire le case vuote
Una cosa di gravità inaudita che Forza Italia a Torino ha affermato ma mentre cercava di svuotare di di di di requisire case vuote ci sono i centri sociali tipo il centro Askatasuna dove ci sono i figli di papà che fanno finta di essere di estrema sinistra quelli non li sgombera e quando ministro La Repubblica Paolo Zangrillo vacci
Età un incontro alla festa dell'Unità non viene lasciato parlare di questi temi ecco noi siamo molto più democratici parleremo a Torino dei temi della casa
Cito una base del nostro Antonio Tajani
E a detta inizia da di questa legislatura finché Forza Italia sarà al governo
Nessuno oserà alzare le tasse sulla casa io faccio un passo ulteriore le dobbiamo ridurre le tasse ai casi e a Torino parleremo non solo noi di Forza Italia ma soprattutto le associazioni ci saranno i massimi rappresentanti di tutte le associazioni della casa e l'edilizia di tutte gli organi professionale
E quindi ci confronteremo con loro non suolo per questo ultimo scorcio di legislatura cosa fare in quest'anno e mezzo ma anche per cominciare a formare quello che sarà il programma di Forza Italia per il futuro riescono ricordando una frase
Bellissima di Berlusconi e pensava alla casa all'edilizia
Diceva sempre cavalle battimani va tout va quando l'edilizia va tuttora ebbene continuiamo a farla andare facciamola ripartire facciamo ripartire la tutela della proprietà e della casa ripartiamo
Salato venticinque ottobre da Torino Teatro Carignano siete tutti invitati viva forza Italia
Grazie grazie a Roberto e adesso passiamo ad una regione dove ci aspetta un grande appuntamento elettorale le elezioni regionali in Veneto con il nostro coordinatore regionale l'onorevole Flavio Tosi ogni giorno a tutti buongiorno a tutti
Io ringrazio la mente per e questo invito per questa opportunità saluto il nostro segretario lo chiamo il grande capo Antonio Tajani
è vero che da esso abbiamo la sfida delle elezioni regionali in Veneto come ovviamente ci saranno in Campania in Puglia ebbe e fra domani dopodomani nelle Regione Marche le siamo ottimisti siamo ottimisti per quella che è la credibilità la fiducia l'affidabilità che oggi riscuote Forza Italia
è il nostro momento si avvalga punta a guidarci se è una figura che appunto ha credibilità competenza
E con tutti i casini globali che ci sono avere un ministro degli esteri che rappresenta in maniera seria concreta rispettata a livello globale il nostro paese è fondamentale
Ma anche perché è cambiato il tempo che in Italia cambiata l'aria ci ricordiamo che nel due mila diciotto elezioni politiche le vincoli populisti due partiti dichiaratamente populistiche prendo la maggioranza assoluta e fanno governo Gialloverde
Oggi quei numeri sono completamente cambiati nel nella storia di Cantù c'era successo a mio avviso negli Stati Uniti l'anno scorso
è successo quando votarono a Bresso ittico militando qualcuno vota di pancia vigono quelli che votano contro che devono trovare un nemico da abbattere in un qualcosa da costruire e ci sono quei momenti
Però quando ci sono le crisi le difficoltà le guerre l'economia che va male e quindi ti serve una affidabilità una guida sicura qualcuno
Che ti dia serenità sul future che vi ha una speranza sul future non qualcosa da combattere da contrastare
E allora li vincono la capacità la competenza
Io grazie ad Antonio Forza Italia sono stato prima che ero deputato
In parlamento con altri quarantaquattro colleghi eravamo siamo tutti che è stato sindaco che è stato consigliere comunali che è stato consigliere provinciale che ha amministrato una Regione cioè tutte persone che hanno fatto quella che una volta chiamavano la gavetta e che quindi sanno governare
Oggi l'elettore e le lettrici cercano competenza e affidabilità
E quindi va reso di quel momento di Forza Italia Antonio prima alle europee quando li costrinse a candidarmi e poi fortunatamente era sepolto al partito sullo stato eletto rise guarda che l'Europa è superiamo il dieci per cento e non so in quanti ci eravamo per europee avremo superato dieci per cento
E abbiamo superato dieci per cento e adesso abbiamo questo obiettivo che passa anche attraverso queste elezioni regionali e lo diceva prima va bene Caterina
Di superare il venti per cento elezioni politiche io credo che per quello che il modo di comportarsi e di atteggiarsi di Forza Italia
Per una crescita lenta progressiva e costante perché negli ultimi anni abbiamo visto grandi crescite e grandi precipizi
E invece nostro partito anche dopo il trapasso del nostro grande presidente Berlusconi ha mantenuto questa capacità e
Il bello e sono contento di essere qui oggi la qualità del confronto non si fa un commise un'iniziativa per far casino bar prevedere che sia semplicemente in tanti
Ma si costruiscono proposte si costruiscono Progetti ci si confronta con la classe dirigente per fare in modo di avere un domani una campagna migliore un'Italia migliore un'Europa migliore grazie una sonata tutti
Grazie Flavio
Restiamo al nord ci spostiamo ti porto andiamo in Friuli quella nostra bravissima coordinatrice regionale e sottosegretario all'economia nel governo Meloni Sandra Savino
Grazie un saluto a tutti al mio segretario Antonio Tajani al capogruppo dalla Camera Barelli allora il mio lavoro al mezzo
Credo sia un po'sotto gli occhi di tutti abbiamo la necessità di continuare
Sulla
Linea che al tempo ce lo ha dato già il Presidente Berlusconi è che riguarda l'abbassamento delle tasse questo lavoro più importante che stiamo e stiamo facendo l'abbassamento delle tasse ma anche e soprattutto la semplificazione stiamo adesso proponendo ad esempio una semplificazione su alcuni versamenti che i cittadini devono fare che riguardano per esempio limo abbiamo in piedi una un tavolo molto importante dove cercheremo di preparare dei bollettini precompilati proprio per agevolare la cittadinanza meno dover far tutte quelle procedure che riguardano diciamo dov'è la ricca ricavare da alcuni documenti l'importo che è necessario pagare
Poi diciamo il mio lavoro in
Modo particolare sì
Concentra sul rapporto con gli enti locali con i piccoli comuni ad esempio nella legge di bilancio del ventiquattro che riguarderà venticinque ventisei ho fatto stanziare un fondo di cinque milioni di euro per i comuni che sono in difficoltà finanziaria
E che hanno la necessità di garantire ai cittadini quei servizi essenziali quindi questi fondi che sono già stati distribuiti e che andranno anche per il due mila ventisei serviranno quindi al potenziamento
Del reti sociali del supporto al sociale dei piccoli comuni che si trovano in difficoltà quindi
Mi piace
Ritornare allo slogan Forza Italia Forza del territorio perché è una delle mie questioni più come dire più più pregnanti è quello cui io mio mi applico maggiormente proprio rapporto
Il messa a con i Comuni visto appunto che ho e ha delega la finanza degli enti locali
Naturalmente anche la semplificazione ha un suo peso in questo caso proprio perché siamo tutti cittadini prima di avere ruoli di carattere politico e dobbiamo renderci conto che la necessità è quella di semplificare
Tutte quelle procedure che talvolta invece ci possono mettere in difficoltà portandoci via del tempo assolutamente è necessario per quanto riguarda resto stiamo lavorando anche su ritenere cooperare dei fondi
Fondamentali per esempio per alcune categorie svantaggiate abbiamo in mente di lavorare stiamo lavorando anche con il ministro Giorgetti e con era ragioniere generale per quello che riguarda la questione della disabilità dei sordi dove c'è un gap abbastanza pesante
Sul fatto che non sono stati ancora riconosciuti alcuni adeguamenti proprio sul sulla assegno di comunicazione
Quindi anche questo in questo caso qua l'ascolto col del territorio l'ascolto dei bisogni delle persone e quell'elemento distintivo di Forza Italia Forza Italia non fa battaglie
Solo con la pancia ma fa battaglie
Puntuali ascoltando le necessità del territorio delle persone per portare un sollievo a queste persone e quindi questo è diciamo il il mio e mio sentire e il mio modo di agire ricordo soprattutto questo anche per la volontà di agevolare i rapporti fra cittadino fisco che non sono cose tanto scontate proprio per non vedere un fisco nemico ma un fisco che colloquia con i suoi cittadini e trova delle sintesi
Rispetto proprio agli adempimenti che il lacci il cittadino deve deve a portare perciò ci sono anche temi anche ad altri temi molto importanti che riguardano per esempio il recupero dell'evasione fiscale che è un tema importantissimo in questa in questo Paese pensate che solo il quaranta per cento dei comuni italiani ne abbiamo circa otto mila
Annotato da recuperare ed evasione all'agenzia delle entrate e abbiamo un importo molto elevato quasi dei ventisette miliardi sul recupero dell'evasione fiscale dei degli enti locali
Quindi anche qua stiamo facendo un lavoro serio proprio per quanto riguarda il recuperò delle tasse non pagate
Quindi questi son tutti diciamo degli elementi che
Qualificano anche lavoro il Forza Italia che è un lavoro puntuale e serio programmato e credo sia sarà in qualche modo alla fine di questa legislatura apprezzato dai suoi cittadini quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro
Grazie grazie Sandra
E adesso restiamo sempre nel governo spesi fronte
Quando Forza Italia dice di voler investire sui giovani lo fa davvero a differenza di altri annuncio il più giovane sottosegretario al governo l'onorevole Pujol Ferrante le campane ostili
Castri
Grazie a tutti ognuna ingrati Amenta che ha reso possibile a questa tre giorni un ringraziamento al nostro grande coordinatore regionale campano Fulvio Martusciello Grazia Fulvio
Ci chiedono come
Raggiungere quota venti per cento nel due mila ventisette la risposta e chiara la risposta semplice ed è e Statuta né la forza dell'accoglienza politica
Sono trentun anni che noi siamo sempre dalla stessa parte i principi e i di valori sono i rimasti immutati
Abbiamo la interi la intelligenza e la capacità politica di attualizzando e di concretizzarle
Ai nostri tempi ma sono quelli che sono solo ciò che è rimasto intatto in trentun'anni bene fatemi dire che trentuno anni fa solo noi parlavamo di di riforma della giustizia quando andavate
Di moda un certo giustizialismo solo noi trentuno anni fa parlavamo di separazioni e delle carriere di irresponsabilità d'civile dei giudici stava portando a casa
Una di riforma importante storica
Che si iscrivermi forma Nordio Masi legge riforma Silvio Berlusconi
Trentuno anni fa eravamo i giudici che hai parlavano di apertura alla energia nucleare quando andava di moda un certo ambientalismo oggi lo stiamo portando a casa
Trentuno anni fa era ma eravamo gli unici che parlavano di grandi opere pubbliche di tab di ponte sullo stretto siamo contenti che tutti si siano convertiti alla utilità
Delle opere pubbliche ma i padri del ponte ai padri delle grandi opere pubbliche siamo autorevoli dobbiamo riconquistare l'orgoglio di essere i padri delle grandi
Lui forme delle grandi battaglie che stiamo conducendo in questi anni
Voi trentuno anni fa già parlavamo di lotta alla oppressione fiscale e in questi due anni e mezzo se abbiamo ereditato nuove stangate
Sulla casa sui immobili sulle imprese che erogano soldi al tessuto produttivo italiano lo dobbiamo ad unicorno che ci sta
Traghettando in maniera saggia Antonio Tagliani
Quindi sono stati due anni e mezzo intensi due anni e mezzo in cui
Qualcuno già pensava di poter lanciare OPA
Sul nostro movimento il qualcuno già citata sull'orlo della liquefazione noi siamo qui noi abbiamo riscosso centoundici mila adesioni nel due mila ventitré centocinquanta mila nel due mila ventiquattro nel due mila venticinque faremo ancora meglio a qualche partner
Che ci diciamo accusa
Di occhieggia are alla sinistra umilmente mass permanente diciamo che il centrodestra lo abbiamo pensato e fondato noi e non accettiamo lezioni di etica e di moralità da parte di nessuno nessuno dal centrodestra ci potevamo muovere abbiano rispetto per la nostra storia e per il nostro DNA quindi lei sfide da ora al due mila ventisette saranno sfide ardue
Ci prepariamo all'obiettivo del venti per cento a forti della nostra storia
Forti dei nostri padroni forti del
La del nostro e excursus e loro facciamo ovvia ma ovvia mente con una classe i birilli dirigente di assoluta qualità comma proposte di assoluta eccellenza ma sua soprattutto con la forza della coerenza e non abbiamo porno no abbiamo paura
Di tentativi di più o meno danni di far nascere centri cento eccellente Rini terzi poli finché ci saremo noi il centro e il sonoro nostro
Panza i Italia forza campagna forza Antonio Tajani
Grazie pure io adesso un grande uomo di territorio ha fatto l'assessore ha fatto il sindaco ha fatto l'eurodeputato ha fatto il deputato il nostro responsabile elettorale presidente della Commissione delle periferie l'onorevole Alessandro Patti occhio salve
Telegrafica perché ci sono tanti ospiti
Però mandiamo innanzitutto un saluto speciale un saluto speciale alle amiche agli amici marchigiani valdostani che in questi minuti stanno nei seggi elettorali
E si stanno costituendo domani parte
Questa corsa che ci porterà al due mila ventisette con le elezioni appunto in Valle d'Aosta e i e nelle Marche proseguiremo settimana prossima con la a Calabria poi la Toscana poi avremo ovviamente la campagna avremo la Puglia avremo il Veneto e poi si proseguirà nel due mila ventisei con altri appuntamenti perché avremo settecento ottantanove comuni che vanno al voto avremo quindici capoluoghi che andranno al voto dal nord al sud da Venezia a Chieti fino a Reggio Calabria ad Agrigento
E e saranno tutte occasioni in cui noi dovremmo confermare quello che si sente nell'aria
Si sente nell'aria un grande grandissimo entusiasmo attorno a Forza Italia attorno al nostro leader Antonio Tajani
Antonio Stakanov Tajani perché Antonio è veramente un esempio quotidiano per tutti noi
Lui passa con grande nonchalance
Dalla politica internazionale agli eventi in paese e questo credo care amiche
E cari amici che sia il senso più vero e autentico della politica debba intesa come la vita della polis della vita comune della comunità grazie veramente Antonio per l'esempio che ogni giorno ci dai domani presenteremo domani presenteremo il nostro o manifesto è veramente emozionante passare in quella galleria che l'amico Fulvio la Nigro Francesco hanno allestito con il nostro Pantheon però care amiche e cari amici
Le idee camminano sulle gambe delle donne e degli uomini di Forza Italia e quindi voi siete i primi combattenti per la libertà siete i primi ambasciatori
Del nostro progetto politico e oggi scene grazie all'input che è arrivato dal nostro segretario Antonio Tajani un partito organizzato abbiamo avuto ai congressi provinciali abbiamo avuto tre mila e cento congressi comunali avremo i congressi regionali c'è un partito organizzato e un saluto e un ringraziamento
Anche al nostro responsabile organizzazione a Francesco Battistoni che non è qui perché sta in trincea nelle Marche facciamogli un applauso perché lo merita
In pieno andiamo avanti perché l'obiettivo è ambizioso ma è possibile e corre ripeto il concetto sulle vostre gambe
Noi siamo e lo abbiamo detto in questi giorni nuovamente il partito del sì il partito del fare impartito della proposta portiamo avanti le nostre idee però con il sorriso lo facciamo a testa alta lo facciamo come ci ha insegnato Silvio Berlusconi con il sole in tasca lo facciamo come ci insegna ogni giorno
Antonio Tajani con le maniche
Rimboccate mettiamo c'era tutta perché l'obiettivo è ambizioso ma dobbiamo farcela avanti con forza Italia pronti a giocare e a vincere mensile del futuro avanti Forza Italia
Grazie grazie delle Sandro adesso in chiusura di questo momento dedicato al territorio chiamo bene a a a salire sul palco tutti e tre insieme le nostre tre colonne portanti del partito
In rappresentanza dei giovani Simone leoni dei Signoressa Enrico Pianetta e dalle donne
Dati a Polidori
Vai
Buongiorno a tutti per me è un onore essere qua sul palco della nostra grande festa nazionale voglio ringraziare la nostra classe dirigente Antonio Tajani in testa i nostri capigruppo
Fulvio Martusciello e tutta la classe dirigente Campana che Cesare Grando questa bellissima esperienza
E voglio anche dire grazie a Claudio Scajola per le parole che ha avuto molto gentili nei miei confronti ne onorano moltissimo
Ma
Se devo essere onesto devo anche dire che
La verità è che tutto il lavoro che stiamo facendo tutti i risultati che stiamo portando avanti e tutto quello che io riesco a fare non sarebbero nulla senza una squadra senza il movimento giovanile quindi la verità è che io devo a loro il miglior mio ringraziamento perché senza il movimento giovanile senza i tanti ragazzi che dalle Alpi alla Sicilia ogni giorno danno il loro contributo facendo anche dei sacrifici perché io mi rendo spesso conto crea dall'esterno quando si parla di fare politica
C'è un po'di dubbio su cosa voglia dire
C'è chi diciamo allora vi danno soldi no soldi no se mai soldi ragazzini spendono anche tanti
Fanno dei sacrifici in termini anche qualche volta Antonello tappa le orecchie di studio
Fanno dei sacrifici anche in termini di lavoro di affetti di famiglia e lo fanno perché credo in una cosa credono in Forza Italia credono i nostri valori e credo che la nostra bandiera allora le questi ragazzi dobbiamo ringraziare
E io in primis devo farlo
Dopodiché siccome ci tengo a essere aderente al senso del panel panel si chiama Obiettivo venti per cento allora cos'è che ciascuno di noi deve fare per arrivare al venti per cento io non ho la presunzione di dire cosa si debba fare
Perché secondo meno i giovani io in primis se tutti noi dobbiamo avere sempre la consapevolezza che abbiamo ancora tanto da imparare qualche errore da fare e quindi anche qualche
Qualche strilloni a prendere perché è giusto così perché si cresce anche così
Però noi ragazzi abbiamo anche l'ambizione la volontà con umiltà di dare il nostro contributo alla grande missione di rinnovamento che sta portando avanti Antonio Tajani perché io credo che questa sia la strada giusta
Cioè se ne vogliamo davvero crescere passo dopo passo con un consenso stabile e raggiunge il venti per cento bisogna proseguire in questa direzione direzione di aprire il partito
Di fare un vero partito perché la verità anche se oggi voi riguardati intorno sullo scenario politico non esiste un altro vero partito come Forza Italia
Non esiste un partito che faccia i congressi abbiamo fatto i congressi di ogni tipo nazionale regionale provinciale e locale
Tutti gli altri partiti fanno i partiti dei nominati noi orgogliosamente facciamo il partito degli eletti dal basso
E lo facciamo non perché sia più conveniente perché a rigor di logica uno potrebbe chiudersi nella stanzetta come hanno fatto tra l'altro i giovani democratici
Dall'altra parte che hanno scelto il loro nuovo segretario una stanzetta preferiamo fare una cosa diversa è più faticoso sì però dà più soddisfazione perché al centro del progetto politico di Forza Italia di Antonio Tajani ci sono i nostri militanti che meritano rispetto
E c'è un partito che si apre perché è giusto aprirsi è giusto non avere paura ed è giusto farlo anche dal punto di vista tematico
è giusto farlo
Grazie all'esperienza di chi investe su una classe dirigente di chi fa un lavoro straordinario io penso a tutti i nostri i pazienti alla consulta il segretario nazionale guidata da letizia Moratti che sta facendo davvero un grande grande lavoro a tutti
A tutti gli organismi del partito che danno supporto la classe dirigente che consentono anche di investire una classe dirigente giovanile e allora secondo me il punto è proprio questo cioè
Abbiamo chiarito quali tipo di partito vogliamo adesso dobbiamo ciascuno di noi comunità dare il nostro contributo per andarci a prendere
Perché dobbiamo anche avere chiara qual è l'idea i paese che vogliamo costruire
E allora
Noi ragazzi siamo ci hanno un grande lavoro anche all'interno dei nostri dipartimenti tematici
Per dire che noi vogliamo un paese ancorato a dei valori forti che sono i valori del Pantheon di Forza Italia io davvero ringrazio Antonio Tajani perché questo Pantheon dà anche ai ragazzi ai nostri ragazzi a tutti noi incluso
La possibilità di avere dei riferimenti reali che sono e sono importantissimi
Perché nel mondo di oggi
Sempre più ragazzi ragazze sono purtroppo senza punti di riferimento
Si sentono magari abbandonati senza delle guide e allora il lavoro che fa Forza Italia non lo sta facendo nessuno noi dobbiamo andarne orgogliosi perché siamo i rappresentanti di una grande tradizione politica
E siamo i rappresentanti del vero centrodestra un centrodestra che è stato fondato nel mille novecentonovantaquattro da Silvio Berlusconi
E a cui noi oggi dobbiamo rendere l'orgoglio di un partito che continua a crescere lo fa sulla base della politica vera dei temi puntando ad esempio sugli amministratori locali sono davvero orgoglioso
E nel movimento giovanile ci siano centinaia e centinaia di consiglieri e assessori sindaci perché noi dobbiamo partire da lì
Dai territori dati prende le preferenze da chi ci mette la faccia per Forza Italia
E allora il mio piccolo contributo che posso e voglio dare in questa direzione dell'Obiettivo venti per cento al Progetto di Antonio Tajani
è di sforzarmi ogni giorno per rendere il nostro movimento giovanile più aperto possibile più meritocratico possibile che dia l'opportunità ai nostri ragazzi di emergere perché
Senza arroganza senza
False pretese noi vogliamo dare il nostro contributo vogliamo aiutare questo progetto e lo vogliamo fare perché ci crediamo perché crediamo in un centro destra popolare liberali europeista
Moderno soprattutto perché crediamo in un centrodestra che rappresenti la Società del due mila e venticinque
E questa è stata secondo me è una straordinaria intuizione di Antonio Tajani il voler lanciare questo nuovo manifesto della libertà
Perché dimostra la forza per la nostra comunità politica noi non rinneghiamo e non rinnega Remo mai valori che nel mille novecentonovantaquattro hanno fondato questo partito
Ma anzi li rivendichiamo e crediamo che quei valori siano assolutamente ancor più che mai attuali oggi
E vogliamo quindi adottare un nuovo manifesto che sia coerente con le nuove sfide geopolitiche politica estera politica interna che il nostro Paese vive e vogliamo mettercela tutta consapevoli il centrodestra è un patrimonio da preservare ma altrettanto consapevoli che nessuno dei nostri alleati ci deve dire cosa dobbiamo dire o cosa non dobbiamo dire
E allora io chiudo
Con una promessa ad Antonio a tutti voi
Io e tutto il movimento giovanile siamo e saremo sempre a disposizione di ciascuno di voi per rendere Forza Italia più forte e per ricordarci sempre una cosa
Che il tempo passa ma noi siamo eravamo e ne saremo sempre orgogliosamente berlusconiani
Grazie grazie Simone dall'energia dei nostri giovani alla passione
Dei nostri seniores chiudono chiudono le donne che odiano le donne il senatore Enrico Pianetta
Caro Simone Berlusconi diceva che la giovinezza è una categoria dello spirito
E allora anche i senior di Forza Italia sono giovani
Grazie grazie di questo consenso
Però Antonio è veramente una felice idea
Quello di questa manifestazione
Perché qui noi dobbiamo convincerci ulteriormente e rafforzare ancora di più
Appunto il convincimento che Forza Italia
E il partito della buona politica per i cittadini del nostro Paese
Perché buona politica di Forza Italia
Perché e Antonio lo ripete sempre
Abbiamo alla base una serie di valori di valori occidentali che caratterizzano la nostra civiltà e noi siamo il partito che porta avanti questi valori ma non solo
Noi abbiamo anche una visione globale della società di che cos'è la vita i che cos'è il mondo e allora il nostro programma
Si uniforma a questa impostazione di una visione globale vedete io ancora un piccolo manifestino
Ieri un libro
Che Silvio Berlusconi aveva scritto
L'Italia che ho in mente
Ecco in quel libro che conteneva tutti i discorsi abbraccio di Silvio Berlusconi
C'erano i principi e i programmi ecco noi dobbiamo continuare e Antonio sta continuando in maniera veramente eccezionale
Ed è positiva anche attraverso il rinnovamento di questi principi di queste mani di questo manifesto che sarà alla base di Forza Italia
Perché fondamentalmente noi dobbiamo garantire la dignità della persona umana
In tutte le sue manifestazioni quelle biologiche quelli quelle psicologiche e anche quelle spirituali
Da questo punto di vista
Noi perché questo è il mio mestiere Antonio noi dobbiamo anche salvaguardare
Le persone anziane
Oggi vedete viviamo in una società e in qualche modo ritiene le persone anziane come qualche cosa che rappresentano un peso per la società no
No non è così
E e Antonio più di una volta si è espresso a favore della tutela delle persone anziane eterno Speroni unico tra i partiti italiani
Aveva voluto l'aveva messo non lo Statuto aveva voluto che ci fosse il movimento seniores di Forza Italia ecco io li voglio ringraziare i tanti seniores che portano avanti
In maniera volontaristica
Lei stanze i principi la volontà la politica di Forza Italia in tutto il Paese
E allora vedete
Noi dobbiamo declinare anche questi principi in termini molto concreti
Quindi dobbiamo riprendere la questione delle pensioni
La perequazione che debba essere più giusta per non parli per non penalizzare le classi medie dobbiamo salvaguardare lo stiamo facendo in tutti gli angoli del Paese
Un miglioramento della sanità
L'assistenza sociale deve essere migliorata
Dobbiamo salvaguardare la sicurezza delle persone anziane eliminando quella vergognosa questione delle truffe nei confronti degli anziani
Dobbiamo privilegiare l'invecchiamento attivo e qui mi rivolgo a letizia Moratti che è molto attenta come Dipartimento eccome consulta di Forza Italia perché so che è molto attenta a questo argomento ecco noi dobbiamo andare avanti su questa linea
E la complessità del mondo degli anziani è veramente grande tanto è vero che Berlusconi voleva
E io lo dico sempre con un po'di commozione perché l'ho incontrato cinque giorni prima della sua dipartita
E mi aveva confermato la volontà di istituire il ministero della terza e della quarta età in questo Paese perché il mondo degli anziani è un mondo complesso che deve essere affrontato in maniera globale non episodica
Come pure
Io questo credo che lo dobbiamo dedicare al presidente Berlusconi
E quindi sono i nostri parlamentari stanno lavorando bene
Per l'istituzione del Garante nazionale delle persone anziane questo deve essere un fatto tipico e volo e di volontà di Forza Italia so che Antonio
Garantisce questa volontà allora io dico e concludo
E non è soltanto un'attenzione politica nei confronti di questa grande fasce di popolazione che ormai rappresenta un quarto della popolazione e si avvia ad essere un terzo perché vedete la longevità
è una grande conquista della nostra società allora io credo che questa attenzione nei confronti delle persone anziane è un fatto politico
Ma soprattutto morale
Perché lo dobbiamo noi dobbiamo tanto alle tante persone che hanno lavorato che si sono impegnati che hanno fatto grande questo Paese
è un fatto che Forza Italia non dimentica e quindi fa parte integrante della politica Grazia Antonio grazie Martuscello grazie a tutti quanti voi
Grazie ricco ora gli abbia la parola all'onorevole Catia Polidori
Grazie grazie a tutti buonasera innanzitutto
Grazie a Francesco rubano che il padrone di casa grazie a Fulvio per la splendida ospitalità ieri gli ho detto è troppo mi ha sgridato non è mai troppo mi dice allora per questa larga e abbondante ospitalità grazie ad Antonio per perché se oggi siamo qui Antonio grazie a te se siamo così tanti per averci raccolto perché ci hai raccolto
In un momento molto difficile che si sa se tu quel giorno non avesse deciso di raccogliere ci dove saremmo oggi puramente sparsi
Chissà dove
Ma da da cittadina forse l'avranno fatto tanti ma da cittadino e voglio ringraziare Antonio come il ministro degli Esteri perché sinceramente se se dormiamo Sonni non posso dire tranquillissimi ma insomma un po'più tranquilli e perché non c'è più l'ex inquilino quello che c'era prima alla Farnesina in anticipo cioè credo che nessuno di noi sarebbe tranquillo anche se mi dispiace molto che Antonio sì però abbiamo a fronteggiare un suo mandato così complicato così difficile direi così delicato così d'equilibrio
Ma tutte le volte che succedono le pandemie le catastrofi le guerre i terremoti tu speri sempre che ci sia qualcuno di capace in quei posti
Questa è la fortuna di averlo adesso a fare il ministro degli Esteri e lo direi anche se tu fossi di un altro partito perché perché bisogna riconoscerlo teme
E guardate non ci si improvvisa la differenza la fa sicuramente la competenza l'esperienza ma c'è un'altra cosa che sta la meritocrazia ma c'è un'altra cosa che fa la differenza che è la libertà Antonio l'uomo libero ed essere liberi significa essere libero tra liberi perché Berlusconi costruì questa casa
Perché fosse la casa di tutti gli italiani liberi
E allora
Abbiamo declinato in questi tre giorni anzi stiamo declinando in questi tre giorni la parola libertà per lei libertà e meritocrazia
Perché il merito è un po'come la livella di Totò il marito non guarda in faccia nessuno non importa se tu sei uomo-donna se si alto basso grasso e magro
Sei sei meritocratico lo sei per le tue per le tue capacità e quindi per me è la libertà e meritocrazia perché significa potere arrivare fino a dove può ai collettori e capacità questo significa essere liberi e se tu hai paura della meritocrazia
Certi le scorciatoie certi la sicurezza dei privilegi vai a cercare allora di essere amico di qualcuno di conoscere un altro
E allora si creano le correnti quelle che Berlusconi detestava le correnti che hanno distrutto partiti storici storici peraltro anche di questa zona
Le correnti che hanno distrutto organizzazioni di qualsiasi tipo
E allora la parola libertà e la parola merito devono andare insieme indissolubili e e un partito che si candida ad essere il partito
Del venti per cento ed oltre perché porre limiti del resto non può essere un partito che non tenga conto della meritocrazia
Deve essere un partito che ne fa una sola ragione
Ma arrivare al venti per cento non non è solo un sogno arrivano al venti per cento un progetto politico e come tale deve essere trattato da progetto politico quindi studiato portata avanti con coraggio con fatica con orgoglio
è chiaro che non ci arriveremo mai per un colpo di fortuna non ci arriveremo mai solo con un'ottima organizzazione mai con un'ottima organizza contro comunicazione mai con un'ottima Campagna socia e nemmeno mai con un'ottima trovata politica ci arriveremo solo se sapremo parlare al mondo reale con un linguaggio che non deve essere il linguaggio di partito
E chi chi più delle donna e scusate mi se lo lo lo devo dire
Io le donne può fare da ponte da ponte per essere il traduttore
Di quella lingua dal mondo politico al mondo reali e le donne che con la libertà ci fanno i conti tutti i giorni la libertà di scegliere se e quando fa rifiniti la libertà di scegliere si abbandonare un lavoro che poco pagato la libertà di scegliere se abbandonare un rapporto un rapporto sentimentale pericoloso
La libertà di arrivare dove valgono con le proprie capacità guardate non occorre un programma per le donne non siamo un settore non siamo una categoria siamo più di metà dalla popolazione
Occorre sono includere lo sguardo femminile in tutte le parti dei programmi politici lo sguardo femminile dall'inizio alla fine e non includere le donne solo quando bisogna andare correndo a cercare voti vedo cantante annuiscono però adesso dobbiamo fare ma perché siamo in campagna elettorale dobbiamo vincere
Quindi chiaramente se non serve a questo questo tipo di programma va da sé che la donna è una persona che da sola tutti i giorni
è radicata sul territorio la donna tutti i giorni ha da fare con i figli con gli anziani con i servizi con i disservizi con la sanità con le lavanderie con le farmacie con i trasporti che non funzionano e non sono nemmeno con cos'altro
è chiaro che e qui io devo ringraziare tutte le donne del movimento femminile di Azzurro Donna perché dopo otto ore di lavoro
Fuori casa edizione se va bene di lavoro in casa sono ancora in grado quando il presidente Tagliani segretario Tajani chiama e chiede
In agosto
Di partire con l'organizzazione di eventi che riguardano la sanità di mandarmi una lista ai primi d'agosto con centoventinove venti Antonio ne hanno fatti ottantasei
Quattro sono sospesi perché nelle Marche adesso hanno un attimo da fare quindi si sono si sono fermati e le donne sono testardi se arriveranno centoventinove ed enti
Con eh noi pensare che non lo siano parte della soluzione è una politica che non include
Le libertà di queste donne non difende la libertà le libertà di scelta di queste donne è chiaramente una politica che non ha futuro non adesione non potrà mai arrivare al venti per cento allora il punto l'obiettivo non è portare le donne al voto quelle arriveranno l'obiettivo eh portare la libertà dentro la politica di partito la libertà delle donne e noi di Forza Italia con Azzurro Donna
Grazie a tutti i dirigenti di partito è quello che faremo è quel venti per cento lo supereremo grazie
Grazie Katia facciamo ancora un grande applauso tutte e tre
Grazie grazie mille iniziato il prossimo Pannella con l'introduzione del Pantheon
Il prossimo personaggio che abbiamo inserito nel Pantheon e il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo
Era ore della guerra di liberazione martire delle Fosse Ardeatine
E Medaglia d'Oro al valor militare alla memoria
Egli ha sacrificato la propria vita per la libertà dell'Italia e il suo esempio ci insegna che la democrazia è un bene che si paga a caro prezzo con il sangue con il coraggio con la vita
Onorarlo significa ricordare il nostro debito nei confronti di chi ci ha consegnato un Paese libero e democratico
Il prossimo personaggio che abbiamo inserito nel nostro Pantheon e il presidente Ronald Reagan quale sosteneva che abbassare le tasse significa una maggiore libertà e ogni volta che abbassiamo le tasse la salute della nostra nazione migliore nelle parole del presidente Reagan ritroviamo il nostro Presidente Silvio Berlusconi che dal mille novecentonovantaquattro affatto della riduzione della pressione fiscale un caposaldo la sua azione politica e della sua azione di governo
Meno tasse significa più libertà meno tasse significa più sviluppo grazie a tutti
Chiudiamo il timone ha un grande amico di questi meeting
Il l'amico Brindisi vieni qua grande amico conduttore che vediamo sempre sempre bravo di grande personalità un grande applauso a Giuseppe Brindisi
Grazie grazie Maurizio grazie Maurizio Gasparri grazie ad Antonio Tajani è un piacere
Per me un grande onore essere qui sul palco di di di Telese per moderare questo questo pannelli che molto importante perché riguarda tutti quanti noi la vita di tutti quanti noi più russo più risorse più libertà l'abbiamo titolato e cercheremo questa sera di interrogarci e provare a dare anche delle delle risposte su quelli che sono i temi sul tavolo tra un po'arrivava alla manovra finanziaria
Che cosa conterrà è sempre l'interrogativo che ci si fa che ci si pone all'immediata vigilia e questa sera proveremo con i rappresentanti anche dei sindacati delle istituzioni delle parti sociali di trovare delle delle risposte siamo in un momento di congiuntura internazionale particolarmente complicato Antonio Tajani
Lo sa meglio di tutti quanti noi abbiamo i dazi abbiamo tutta una serie di criticità che sicuramente andranno ad impattare nella manovra finanziaria gioco forza sulla vita di tutti quanti noi allora io vorrei invitare sul palco perché non non è importante quello che dico io ma quello che diranno
Tra un po'i i miei ospiti tutta una sede di di personaggi ce n'è uno anche collegato e sto per
Chiamare la tecnologia ci propinano
Allora Daniela Fumarola segretario generale della CISL un applauso è non fatemelo chiamare sempre
Grazie
E anche
Ma Marco Granelli che il presidente di Confartigianato
Costanzo Iannotti Pecci presidente dell'Unione industriale di Napoli
Sta per arrivare arriverà sicuramente molto presto allora andiamo con maggior astenere Margiotta che il segretario generale della Confsal
Però all'aula l'acqua
Settimo
Ancora il responsabile delle politiche economiche di Forza Italia Maurizio Casasco Maurizio prego
Ultimo ma assolutamente non per importanza il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo
Grazie grazie a tutti grazie per essere qui con noi c'è un convitato di pietra
E invece colleghiamo lo vedete già nel nostro schermo in realtà doveva essere qui ieri però ieri era occupato da un incontro molto importante la cabina di regia del PM RR con il Presidente del Consiglio con Giorgia Meloni e quindi comunque facciamo un grande applauso rettore Prandelli che il presidente di Coldiretti
Allora Prandelli cominciamo subito da lei così poi la la liberiamo voi noi invece continuiamo a ma chiacchierare mi dice che di che cosa avete parlato ieri
Con con con Giorgia Meloni così proviamo ad entrare nelle stanze via Palazzo Chigi puramente importante il PNR ve sta aiutando molto l'economia del del nostro Paese tra un po'peraltro finirà e ci dovremo anche interrogare su cosa fare senza il pm RR ma
Che ci dice
E ha salutato da sola
Ettore Prandini arco detto Prandelli
La la devo dalle loro fatta come ex commissario tecnico della nazionale Prandini mai apprezzato
Abbiamo un problema di di collegamento video
E quindi per fortuna non avrà sicuramente sentito ve l'avevo
L'avevo chiamato Prandelli Prandini proviamo a collegarsi tra un po'
Allora io mi siedo e faccio la prima domanda Daniela Fumarola caduto
Speriamo non si sia fatto molto male
No non c'è ancora comincio da lei anche per per per galanteria
Allora l'ho detto in apertura siano vicine della manovra e la la CGIL così cominciamo subito a togliersi qualche sassolino no
Ha già annunciato una manifestazione ottobre la CISL invece mantiene questa posizione diciamo così dialogante quali saranno le vostre richieste alla Premier ma anche al Governo
Intanto grazie grazie per questa opportunità
Saranno delle richieste direi essenziali che tengono conto del contesto nel quale noi ci ci stiamo muovendo
Noi il non nel nostro Paese c'è un una card una fascia di persone che fino ad oggi hanno avuto dei problemi importanti
Rispetto al proprio salario al proprio alla propria pensione penso al ceto medio quindi una delle richieste che noi pensiamo
Di di portare a Palazzo Chigi è sicuramente un'attenzione nei confronti di questa persona di queste persone e quindi la la riduzione da trentacinque a trentadue per cento fino a sessanta mila euro della seconda aliquota IRPEF c'è un'attenzione che poi noi vogliamo venga riservata ai lavoratori e ai pensionati e penso alla tredicesima la defiscalizzazione della tredicesima a partire da quella del due mila venticinque
Ma ancora serve rinforzare quelle quelle quelle attenzioni verso la famiglia i giovani e le donne perché sei il dato dell'occupazione un dato importante bisogna mettere nella condizione le impresa e soprattutto al sud di i fare entrare nel mercato del lavoro donne
Giovani possibilmente Init
E farli rimanere per evitare che queste persone poi scelgano invece di andare fuori dal nostro Paese non basta questi do ma pensiamo anche che sia importante rivedere il bonus cioè cercare di razionalizzare quelle risorse che sono state impegnate in in altre scelte e cercare di razionalizzare le perché ci rendiamo conto che la coperta sarà una coperta ancora una volta porta e bisogna fare i conti con questa con con la disponibilità delle risorse
Un ulteriore richiesta che noi ci siamo ci sentiamo di fare riguarda proprio l'ambito del del ministro Zhang Grillo ovvero una attenzione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del degli enti locali dei Comuni e delle Province
E sappiamo che il ministro ha già ha dato un'apertura in questo senso
E quindi un fondo di perequazione che posto aiutare questi lavoratori e lavoratrici che ad differenza di altri di altri comparti del pubblico hanno degli stipendi troppo bassi
Allora la velocità in questa nostra occasione in questo nostro appuntamento importante così riusciremo a fare un secondo giro di di tavolo quindi io invito tutti quanti
A imitare a imitare Daniela Fumarola non ci riusciranno sono uomini
Ha ragione poi avvisatemi quando il pronto di nuovo Prandini in collegamento è così andiamo cioè
No va be io allora continuo con Marco Granelli presidente di Confartigianato non nascondiamoci artigiani e piccoli imprenditori sono una parte di tale dell'economia del del nostro Paese anche qui le priorità e vostre richieste alla al Governo per la prossima manovra
Intanto buonasera a tutti ringrazio qualche spirito paga il credo che oggi ascoltare anche le voci dell'impresa è sì importante per essere assieme oggi in un percorso che oggi vedo anche non avere prima di fare delle richieste un principio di responsabilità generale che ci fa dire
Prima parte delle comunità e poi chiaramente a ragionare per quelli che sono oggi lei ha richiesto e che possiamo fare che riguardano l'impatto sul nostro mondo produttivo
Paparesta veloce condivisione su quello che è una semplificazione del punto di vista fiscale riduzione dell'IRPEF anche qui in via Vespri Miale non voglio entrare troppo in tecnicismi però allargata alle società di persone oggi orientato superi di capitale l'abrogazione dell'IRAP
Poi ci sono meccanismi che sono stati introdotti anni fa parlo di sprint mai mentre versa altri che son tutte oggi provvedimenti che tolgono liquidità al mondo dell'impresa in questo momento
Più di tutto dalle imprese di ad un grandissimo problema anche il problema che a tutte le latitudini dal nord al sud mi segnalano è il problema del lavoro c'è oggi il fatto
Di potere dare una possibilità di tenuta di sviluppo soprattutto anche per quello che riguarda il cambio generazionale è un tema cui noi chiediamo oggi al governo di poter sostenere strumenti importanti che agevoli questo
Parlo per esempio dell'apprendistato oggi abbiamo bisogno di questi ragazzi giovani sostenere forme di apprendistato che travaso indirettamente e dico così competenze dalla bottega ai nostri ragazzi maschi giovani quindi apprendistato duale professionalizzante
Credo che sia oggi un elemento indispensabile chiudo dicendo competitività oggi anche per il nostro mondo vuol dire competere anche all'estero perché stanno sempre di più man tanto i numeri dell'impresa organizzati da noi reti consorzi
Che vanno all'estero anche qui oggi occorre sicuramente guardava il costo Energia come un elemento su cui fare qualcosa ne paghiamo mondo piccole e micro imprese
Tantissimo per quello che riguarda oneri fiscali e parafiscali rispetto due mila ventuno facciamo un centodiciassette per cento in più rispetto altri Paesi europei ventotto per cento in più rispetto alla media europea
Quindi noi crediamo che oggi si è indispensabile anche per un provvedimento per questo
è stata pessimista perché anche lui ce l'ha fatta in due minuti e mezzo ha se mi si deve di sempre i fatti misto sta prendendo appunti idealmente perché poi alla fine è vero vero ovvero da lei
Ora voglio interrogare Costanzo Iannotti Pecci presidente dell'Unione industriale di Napoli
Padroni di casa le devo dire che Gasparri mi ha detto trattavo bene perché così ci fa risparmiare io adesso io hanno già pagato hanno già pagato Maurizio andata io c'ho provato mai è andata così
Senta Presidente
Per il tessuto industriale del Sud in realtà più risorse non significa soltanto finanziamenti ma significa anche infrastrutture energie e logistica quali sono le le le sue richieste ad Zangrillo per esempio
Ma intanto voglio dire che abbiamo registrato da qualche anno a questa parte
Un deciso cambio di passo oggi penalmente quella che era una tesi per molti versi un auspicio e cioè che il Mezzogiorno
Poteva essere doveva essere la locomotiva dell'economia del Paese
Sta incominciando a diventare una realtà ora senza voler dire se merito del nuovo corso iniziato nel ventidue sarà un caso ma certamente dal ventidue a venire avanti diciamo gli ultimi tre anni
Tre anni e mezzo le cose sono significativamente cambiate si è detto in questi due giorni persone sicuramente anche il più competenti di me hanno sottolineato quello che è stato fatto in questo dal Governo in questi due anni e mezzo in questi tre anni naturalmente siamo all'inizio dal vero
Problema è proseguire su questa strada è altrettanto vero che il Pnr ha dato una mano non banale pensiamo al tema delle infrastrutture ferroviarie che avevano un orizzonte di realizzazione molto più lungo grazie al PNR ci sono significativamente contenute io vorrei però il tema del nostro incontro dice più risorse venite più libertà io dico certezza di risorse più libertà
Perché per gli imprenditori c'è sicuramente un problema di risorse sarebbe strano non sostenerlo ma è altrettanto vero che uno dei grandi problemi che ne abbia avuto soprattutto ed è la storia che ce lo dice e che le risorse alle quali le imprese gli imprenditori
Guardavano e alle quali avevano diritto troppo spesso o non arrivavano arrivavano con dei ritardi mostruosi si è detto anche stamattina tema dei contratti di sviluppo l'ha detto il nostro presidente
Quindi io credo che da questo punto di vista occorra migliorare il quadro della situazione
La logistica sta registrando dei passi avanti avanti significativi c'è ancora tanto da fare c'è ancora il reperire un baricentro eccessivamente spostato sul centro nord la portualità
Alla stessa maniera e da quel punto di vista abbiamo dei problemi seri pensiamo al porto di Napoli dove noi abbiamo difficoltà enormi perché per esempio non riusciamo a fare i dragaggi dei fondali che impediscono l'arrivo di determinate navi però ecco se io dovessi esprimere in una sola
Espressione quella che e la situazione io credo che il bicchiere sia mezzo pieno e sicuramente mezzo pieno
Bisogna fare in modo che si riempie l'altra metà del bicchiere e dato che quando ho iniziato a fare il mestiere imprenditore un po'di anni fa mi ricordo che un grande imprenditore col quale che conobbi
Di fronte alla mia al mio pessimismo giovanile isolato del fatto una scelta quella di fare l'imprenditore ricorre l'imprenditore è ottimista per contratto e non siamo ottimisti per contratto
Parola va bene signor proseguendo bene
Mazzotta vengo vengo da lei il segretario generale della della confusa al perché più risorse e più libertà per i lavoratori significano salari adeguati ma anche
Formazione possibilità di crescita professionale lei mi chiedeva di interrogarla nella nel primo quesito su cosa significa più risorse cosa significa risorse prego
Il concetto di risorse sollecita qualche riflessione ma prima probabili dare tutte le risorse affinché quei milioni di giovani che noi chiamiamo mi Nyt perché Palma si rifugiano sull'isola di fiducia possono diventare una risorsa per il nostro Paese perché la prima risorsa di un Paese il capitale capitale umano
Per un sindacato la risorsa esperto il tono un obiettivo perché attraverso del sole del sindacato spera tende a dare risposte Anel Santella ripeto a dire dei lavoratori per rappresenta
Nei confronti del confronto e del sindacato e con il mondo imprenditoriale della risorsa dei riferimento è il valore aggiunto per lavoratori insieme che organizza il lavoro creano è a peraltro che la risorsa interessenze cinica e neutra ma la sua finalizzazione dipende dall'azione umana ecco invece rispetto a questa risorsa è chiaro che nel Petrol dobbiamo continente parte di essa patologia negli bestialmente sia al sostegno del reddito dei lavoratori e non proporre tre contare andamenti alla voce utili ai dividendi
Perché
Comunque c'è un problema in Italia e cioè che il salario mediano italiano è inferiore alzava Riondino tedesco
L'ultima in graduatoria al lavoratore tedesco guadagna il più lavoratore nocciolo va a metà della graduatoria è quindi lei della penalizzazione del risorge per conto nel
Per condividere pervenga ha sostenuto il debito dei salari medi a cui però deve contribuire non solo la fiscalità generale ma anche il valore aggiunto dell'indolenza
Un un intervento altrettanto necessarie complementare è quello che la fiscalità pubblica serva
Dopotutto Assault
Leone il salario passione attraverso una tale tassazione a costine sicuramente compatibile può vedere tutti di salario fino al nove novembre divergevano orale at presentate dal dal cuneo fiscale
Questa tempo già aggiunge permisi conoscendo esattamente per poggia alcuno sia padrone delle proprie risorse e quindi un perdono il trono tono suadente pedaggiate dato che abbiamo già il giudice Amman queste ordinanze anti nel diminuire
Le risorse del del trattamento delle non portare legittime proprietarie ferite oggi per tutto il pubblico impiego
Lottato operante nelle risorse di quei lavoratori per due anni e senza mando una rivalutazione pende nell'isola
Io non so cosa ministro potrà accontentarla però può vediamo anche se se risponde a questa a questa domanda
Casasco morì vizio
Lo presento per cui pochi che che non lo conoscono il responsabile delle politiche economiche
Di forza Italia tra l'altro e fresco di nomina presidente del ex ma la federazione europea di medicina dello sport a Bucarest terzo mandato proprio ieri diversa un applauso perché
Guida tra l'altro la Federazione italiana porta in alto il nome del della del nostro Paese anche in un campo così importante però qui dobbiamo toglierci subito il dente Casasco perché
è inutile nasconderci manovre economiche arrivo aleggia questa tassazione dei dei profitti delle delle banche che facciamo
Tanto che siamo amici ti ringrazio dalla provocazione a cui risponde la il concetto di Exor proprio il porto è un concetto come ha detto anche il ministro Diana è un concerto stalinista state lista
Però siamo nel stataliste né stalinisti
Per cui noi siamo assolutamente contraria al concetto che non esiste
Gli è stato amico perché c'è o non c'è una limitata il profitto di estro proibito c'è una legge italiana c'è una Costituzione che stabilisce una tassazione perciò Spoon propri giusta o sbagliata che sia tale e tale deve esser rispettata perché questa è la legge
Ora il concetto Viesto partito fa comodo certamente alla sinistra poi però anche nella maggioranza presenti sotto ci soddisfa che le tue domanda che capisco la provocazione dall'Est profitto
Potremmo chiamarla dell'imposizione di un prelievo coatto da parte dello Stato del Governo su chi investe su chi fa ricerca e su chi crea posti di lavoro al di là di quella che è la legge quindi noi non siamo per il prelievo quattro
Detto questo dall'Est approfitto cioè da quel concetto di estradizione glielo quarto
E ci si riferisce inizialmente alle banche tanto per essere chiari ma nel non siamo i difensori delle banche noi crediamo fortemente nel sistema del credito come i sistemi integrato a famiglie e imprese
Ma noi siamo per la difesa voglio del del concetto della libertà dell'economia
Quindi dall'estro approfitto delle banche si passa all'estero proprio rito delle aziende
Magari quelle farmaceutiche si passa alla patrimoniale si passa alla al prelievo coatto della dei tagli ai conti bancari si passa l'abolizione della legge di successione capisco Berlusconi ha voluto per cui noi siamo per la libertà
Ed è la libertà creiamo nell'impresa nel pagamento delle tasse che è un male dovuto perché con la pala verso il sistema fiscale nel paghiamo la sanità noi paghiamo l'istruzione plateau straordinaria in Italia per tutti
A paghiamo l'istruzione paghiamo la benzina ai carabinieri forse sarebbe meglio aumentare gli stipendi ai carabinieri alle polizia
Ma paghiamo tutto il sistema sociale italiana per partita del sistema economico reale viaggia di pari passo il sistema economico sociale
Per quanto riguarda di nostro concetto poi all'interno della maggioranza abbiamo perché questa è la domanda a a noi abbiamo certamente opinioni diverso e siamo uniti avremo certamente unite alla fine della legislatura
Abbiamo delle priorità diverse noi siamo per la premialità
Di chi investe di chi rischia evitiamo e poi crea posti di lavoro
E non siamo per la premialità rigettasse non le paga mai tanto per esser molto chiaro la detrazione ventisette pagine realmente non le può pagare quindi sistema sociale deve intervenire non per chi non le paga mai a mio avviso e non per chi le tasse non le paga ma
Detto questo noi pensiamo che un riferimento alla rottamazione
Che riferimento certamente anche all'automazione che le risorse dall'automazione costano cinque miliardi e due
Cioè circa cinque miliardi due li mettiamo sulla sanità forse è meglio dico io quasi solo i soldi per tutti per gli andiamo a recuperare i due e i duecentodieci miliardi della della del del centodieci per cento cose ci sono per tutti ma non l'abbiamo fatto noi duecentodieci miliardi
Di costo voglio dire
Del De vita blindando il debito italiano ancora che oggi per fortuna grazie a questo governo diciamo rientrare forse con un anticipo del del danno d'anticipo dall'infrazione al tre per cento a Udine
Quindi
Noi siamo per la crescita
Essendo per la crescita noi dobbiamo pensare nonna a premiare solamente chi è assume perché l'assunzione la conseguenza della crescita dell'investimento alla cresce dalle fanno le imprese
Quindi noi Dompé vinciamo pensare ad investire fortemente nella crescita per investire nella crescita abbiamo fare degli investimenti mirati a quelli che sono soprattutto gli indici di competitività
E di alta tecnologia celato stamattina al cuore del presidente D'Amato a Pio scuotere dalla mattina alla sera
Voglio dire e poi evidente lento e perché il Po riportano un rivestimento importante su quelle che sono investimenti tecnica dobbiamo pensare che siamo la seconda manifattura d'Europa
Ma il futuro di un futuro Lilliput e dobbiamo creare dei campioni di nuovi industriale
La futura stella anch'essa la futura Luxottica o la futura che ne so io da qualsiasi altra azienda campioni italiana sarà sempre più digitale
Non possiamo pensare a una manifattura tradizionale sembra secondo d'Europa dobbiamo pensare agli investimenti voglio dire tecnologici abbiamo che addirittura Renza enorme dalla competitività in America e e quella cinese soprattutto dove stamattina se il presidente del D'Amato ha sottolineato come i danni
Il il sistema cinese statalista ha investito seicento miliardi in quelli che sono investimenti in ricerca sviluppo
Dobbiamo pensare ad un abbassamento educati dall'aumento dell'imposta per la ricerca e sviluppo mirata ai sistemi tecnologici perché il futuro è quello è già partito
L'Italia e l'Europa non se ne sono ancora accorti
Dobbiamo investire immediatamente in ricerca sviluppo per favorire le nostre imprese
Premiare chi investe perché chi investe solo così riusciremo a creare posti di lavoro mi pare i posti di lavoro perché la competitività passa da quello
Non passa da una fiscalità dall'aiuto generalizzate noi siamo per la premialità e questo è il sistema e non certamente per la tassazione degli extra profitti o quant'altro che sono misure sostanzialmente a mio avviso di propaganda e comunque sono statalista che non ci appartengono
Direi che
Times accusa qualora sì alla si è allargato un po'un pochino sì era vero volano esultato ideona provocarono un po'su questo tema che so che gli sta molto a cuore tra l'altro sta a cuore anche
Ad Antonio Tajani che ha detto noi non siamo in Unione Sovietica e quindi no e andremo avanti così ministro che che diciamo s'è fatto un'idea difeso primo giro sì che cosa che cosa rispondiamo so che l'autista che era molto interessato e si era molto interessato buona sera a tutti
Complimenti a Forza Italia campagna per questa bella manifestazione
Ma insomma si parla di risorse io potrei cavarmela dicendo che sono ministro senza portafoglio quindi non dovete rivolgervi a me però no allora incominciamo faccia facendo un po'd'ordine incominciamo a parlare di di salari drogherò sul rinnovo dei contrari che è un è un italiano di questione morale premi però se noi però siamo in questo bel intanto io direi che siamo abbastanza soddisfatti di quello che è accaduto fino fino ad oggi
Questo governo nel due mila ventitré due mila ventiquattro ha fatto una cosa che non ha mai fatto nessun altro governo nelle nel passato abbiamo stanziato per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego venti miliardi e questo ci consente di gestire tre tornate contrattuali ventidue ventiquattro venticinque ventisette ventotto trenta io sono arrivato alla fine del ventidue ho dovuto gestire buona parte del due mila ventitré con nella chiusura dei contratti della tornata diciannove ventuno quindi con più di due anni di di ritardo ora quello che quello che abbiamo di fronte invece un percorso che si sta mostrando un percorso virtuoso abbiamo chiuso quasi tutti i contratti della tornata ventidue ventiquattro mancano quelli degli enti locali
E della e dell'istruzione io credo che le ivi i colloqui
Di queste ultime settimane mi fanno intravedere che c'è la possibilità di chiudere anche questi due contratti
In tempi molto brevi questo quindi cosa significa significa che non solo avremo la possibilità da subito di incominciare i negoziati per la tornata venticinque ventisette
Ma questo significa che succederà quello che non è mai successo
Nella storia repubblicana
E cioè che potremmo fare ma firmare contratti dalla tornata venticinque ventisette
Durante il Periodo venticinque ventisette normalmente contratti pubblici vengono firmati con tre quattro anni di ritardo abbiamo avuto addirittura otto anni senza contratti
La cosa che anni è un po'dispiace che diciamo una parte del sindacato negli ultimi mesi ha mostrato una chiusura alla un alla alla firma dei contratti
Rivendicando una pochezza di risorse e rivendicando la necessità di mettere mano al al portafoglio ora al di là del fatto che vale quello che ho detto prima che non sono mai state stanziate così tante risorse però io faccio un'osservazione molto semplice
Nel due mila diciotto
I sindacati che oggi hanno non hanno firmato i contratti sono gli stessi sindacati che ha firmato dopo otto anni senza rinnovi contrattuali un contratto con un incremento del tre virgola quattro per cento
Con un'inflazione cumulata al dodici per cento noi nei contratti ventidue ventiquattro proponiamo un incremento che vadano al sei sette per cento
Con un'inflazione cumulata intorno al tredici per cento quindi temo che non ci sia un diciamo una ragione di tipo sindacale ma ci siano altre ragioni che hanno spinto qualche sindacato hanno hanno un anno firmare quindi direi che io sono sostanzialmente ottimista e penso che qui ci sono due rappresentanti di due sindacati molto importanti penso che possono testimoniare che c'è un ottimo dialogo tradire tra la tra di noi
Sul tema delle imprese de diciamo che personalmente la l'impegno che sul quale io posso incidere fa riferimento al tutto il tema della semplificazione amministrativa il nostro Paese ha un problema di sovraffollamento di norme e procedure regolamenti che hanno in materia di ombra famiglia una burocrazia a burocrazia difensiva burocrazia che spesso è vissuta da cittadini impresa e non come un'opportunità ma come un ostacolo come diciamo un qualcosa che rende più difficile la vita assistendo impresa e ai mille e i cittadini ora di semplificazione amministrativa si parla da trent'anni
In Italia e diciamo che il risultato che si ottenuto
E che abbiamo trasformato la complessità in complicazione
Allora io dico due cose semplici ad avevamo un obiettivo abbiamo un obiettivo di semplificazione di seicento procedura amministrativa entro il due mila ventisei questo l'obiettivo del piano nazionale di riprese resilienza ne abbiamo già portate le in Consiglio dei ministri e poi alla Commissione europea circa trecento e la Commissione europea le ha accolte quindi siamo già ma un po'più di mille di metà strada
Ma la cosa che voglio rilevare che mi sembra quella qualitativamente più importante e che abbiamo avviato un approccio diverso al percorso al processo di semplificazione cioè rispetto al passato quando la semplificazione veniva fatta
Dagli esperti di diritto amministrativo
Che cercavano di comprendere che cosa è e e utile cancellare che cosa è utile semplificare oggi noi abbiamo adottato un approccio inclusivo di dialogo e cioè abbiamo avviato un percorso di confronto con il sistema impresa qui c'è il presidente Marco Granelli noi con Marco
Con con Confartigianato per esempio abbiamo lavorato moltissimo per le semplificazioni amministrative
Legate al suo al suo comparto e quindi quelle trecento procedure semplificate di cui vi parlavo
Non sono il risultato di un lavoro fatto all'interno dei nostri uffici guardandoci allo specchio dicendoci quanto siamo bravi e quanto abbiamo capito cosa bisogna fare ma derivano invece da un confronto con il sistema impresa
Che ci ha aiutato a comprendere quali sono i loro mal di pancia rispetto al rapporto con noi e quindi quelle semplificazioni sono semplificazioni che abbiamo costruito insieme e io devo dire che negli ultimi mesi il il clima il rapporto con il sistema impresa è un rapporto molto più dialogante molto più semplice molto più molto più fluido c'è voglia di condividere c'è voglia di andare avanti insieme
E io penso che questa sia la strada giusta per poter effettivamente dare un contributo significativo anche su un tema che è un tema cruciale perché oggi semplificare significa ridurre un costo annuale
Della burocrazia di circa cinquanta miliardi quindi somma
Noi ci occupiamo dei dati è importante farlo ma ci sono altre voci che possiamo aggredire per semplificare il nostro Paese e una di queste la semplificazione
Grazie ministro qualora il ministro se al allungato parecchio e però perché lì RAI il tre e consentito dal ministro va be'allora concesso ho visto che già anzi no già è tornato in collegamento Prandini
Da Roma ci sente Prandini presidente di Coldiretti la sento benissimo o perfetto io l'avevo introdotta ovviamente chiamando la Prandelli ma era era un futuro da
Citti della nazionale ma come presidente di Coldiretti e ieri ha partecipato alla cabina di regia con Giorgia Meloni io vorrei chiederle che cosa vi siete vi siete dette a proposito di questo pm RR che
Prima o poi finirà ma come lo possiamo utilizzare ora ancora bene
Io penso che intanto si al doveroso da parte nostra cercare di utilizzare le risorse economiche
Fino all'ultimo centesimo e sul comparto agricolo lo stiamo facendo portando un'innovazione particolarmente rilevante che oggi ci mettano in condizione di poter guardare gli scenari di carattere globale
Importanti le risorse del pianale per ma ancora più importante è quello che noi stiamo facendo come sistema Paese
Nella conquista di quelli che sono i mercati internazionali mi permetta di ringraziare e salutare per il lavoro straordinario che il ministro stai anni sta attuando come ministro degli Esteri
Ma anche come ministro del Commercio estero
Pena nel due mila e ventiquattro noi abbiamo raggiunto sul settore agricolo agroalimentare il record storico delle esportazioni superando e sessantanove miliardi
Nel due mila venticinque abbiamo l'obiettivo di crescerà ulteriormente nonostante le mille difficoltà che ci sono a livello geopolitico a livello globale per tutte le tensioni che noi conosciamo ma l'intuizione di cercare di conquistare dicono cave di approfondire anche quelli che sono nuovi mercati sta facendo la differenza
In questa ottica voglio altresì sottolineare il ruolo centrale che l'agricoltura sta aprendo fare il nostro Paese
Dopo inutilmente dei numeri settecentosette miliardi al valore complessivo che la filiera agricola agroalimentare oggi rappresenta per il Paese Italia
Quattro milioni di occupati
E soprattutto una crescita come dicevamo legata alle esportazioni questo ci fa capire quanto l'agricoltore l'agroalimentare siano diventate un veicolo economico straordinario di kharigita
E anche interessante dopo le nuove generazioni
Penso al tra essi che non sia sufficiente guardare solo qualche facciamo all'interno dei nostri confini sia altrettanto importante giocare un ruolo centrale a livello europeo
Saluto l'amico Martuscello non solo per l'impegno che mettere all'interno del partito ma per un ruolo importante e ho sentito intervenire prima di me
Tanti altri rappresentanti di Forza Italia che fanno parte del Partito Popolare Europeo a Bruxelles
Perché a Bruxelles e che non ci giocheremo il futuro non solo dal comparto agricolo ma di quelli che sono gli scenari che l'Europa
Deve assolutamente occupare sotto questo punto di vista la conoscenza
Che i rappresentanti politici di Forza Italia
Hanno e che possono esplicitare e attuare all'interno del partito popolare europeo
è di fondamentale importanza l'Europa deve guardare a quello che uno scenario globale rispetto alle tensioni che stiamo vivendo
Ci sia legati agli scontri bellici sia legata anche a nuove forme di alleanza guardiamo quello che è avvenuto dieci giorni fa rispetto alla Cina la Russia l'India una parte dalla Corea al Brasile dall'altra parte di statunitense
In tutto questo noi dobbiamo riscoprire quegli insegnamenti e sono finiti
Anche di chi ha aperto un percorso legato a una visione del mercato internazionale rispetto a un ruolo che anche voi può non solo rispettare ma che noi dobbiamo assolutamente occupare
Penso che sotto questo punto di vista Forza Italia possa essere una voce assolutamente importante sicuramente all'interno del governo
Faccio questa sottolineatura non mi voglio dilungare eccessivamente DOP nipotina compito andare avanti
La ringrazio prego prego popolo chiudere
Per fuori dubbio che il ruolo che oggi viene riconosciuto al governo guidato da Giorgia Meloni
Sia anche per l'attività assoluta dalla nostra Presidente del Consiglio
Ma permettetemi di sottolineare che questo il riconoscimento di carattere internazionale
Deriva anche da un lavoro silenzioso
E e il ministro degli Esteri attuato in tutti i rapporti di carattere istituzionale
Che ha giocato con grande lungimiranza e che oggi stanno portando l'Italia ad essere quel soggetto credibile può essere oggetto che può essere il punto di riferimento per l'intera Europa
In una visione di una geopolitica che vede anche l'Africa non solo come un continente
Dove si possono esser problemi ma un continente sul quale investire ad esempio tramite il piano Mattei ecco io velocemente ho voluto raccontare
Il grande lavoro che stiamo facendo con Antonio Tajani con Maurizio Gasparri contanti rappresentanti di Forza Italia proprio per cercare di riportare il nostro Paese ha un ruolo di protagonista nota
Sullo scenario internazionale ma per i nostri settori economici il parco all'economia reale
Che ha fatto grande poi il ceto medio che il mondo ci invidia ma che purtroppo si è indebolito negli ultimi decenni ma che dobbiamo fare in modo che ritorni ad essere assolutamente straordinario in termini di crescita economica occupazionale
Anche con le nuove generazioni
Grazie grazie a lei grazie Ettore Prandini presidente di colla direttissimo rimanere in ascolto ci fa assolutamente lei non ha visto Maurizio Gasparri arrivare sul palco che cita il timing del del resto del
Del del pane abbiamo un minuto lo dico a tutti un minuto ciascuno per un secondo giro
Cerchiamo di essere
Precisi qualora contratti da rinnovare
E sicurezza sul lavoro mi sembrano le priorità da ogni sì sì assolutamente sì
Perché i contratti servono per dare una spinta al però al tema dei salari e insieme all'aumento della produttività
E ad altre ad altre leve salute sicurezza è sicura deve essere il nostro a Lillo ed è per la CISL un assillo nel senso che noi non abbiamo mai abbandonato l'idea di poter arrivare ad una riduzione drastica degli infortuni degli incidenti delle morti abbiamo fatto tantissime proposte al governo c'è un tavolo aperto al ministero del lavoro
Bisogna ancora incrementare i degli interventi ispettivi
Allargare la patente accrediti anche alle altre a agli altri ambiti nei quali ancora oggi non c'è
Bisogna in inserire nei programmi scolastici la formazione anche su questo tema perché nelle scuole ci sono i lavoratori e gli imprenditori del domani devono sapere che lavorare non è morta
Lavorare non è morte questo messaggio che dobbiamo lanciare rilanciare anche qui è molto importante farlo vado da Marco Granelli presidente di Confartigianato perché il ministro parlava di burocrazia insieme con il fisco insomma restano no alle quelle che sono le criticità che affrontate anche come imprese per semplificare la vita
Delle imprese che cosa chiedete so che in un minuto e difficile ma proviamo farcela va ma credo di poterlo fare di poterlo sottolineava che oggi l'importante per una forza produttiva per un'associazione datoriale
Proprio mettere in atto questo metodo il confronto che ha connotato questo governo soprattutto con il ministro Zangrillo perché erano tanti anni che avevamo questo problema che c'è questo problema della burocrazia quindi non parliamo di togliere completamente la burocrazia ma di mettere in campo la buona burocrazia perché perché la fase di ascolto quella che è stata fatta che fa nel territorio il ministro tra Grillo anche tramite a tante nostri territoriali che incontra
E soprattutto anche con l'apporto oggi vive anche di cose che noi possiamo mettere in campo io credo che questo sia il percorso giusto perché in questo momento in questo Paese in questo chiudiamo un po'un momento di disordine oggi essere di riferimenti sotto questo aspetto assieme istituzioni associazioni credo che si possa fare del bene a questo Paese idoneo lo fare in un clima positivo e costruttivo credo che sia oggi il compito pieno tutti dobbiamo avere razza
Grazie
E le imprese quelle del del sud e qui torno da dal presidente dell'Unione industriali edili di Napoli
Potenzialità turistiche potenzialità industriali ma quali leve servono per favorire la la crescita quali deve bisogna utilizzare ma intanto sicuramente il tema che è emerso già nel corso del dibattito la semplificazione mi sembra d'altra parte e risultate Haze su unica sono figli di un processo di semplificazione
Il fatto che in queste ore stiamo parlando peraltro questa mattina proprio con Maurizio Gasparri abbiamo avuto modo anche di capire meglio la questione della riforma che è stata attuata Polaris fu con la creazione del Dipartimento per il Sud
Quello è il passaggio fondamentale credo che sia da un'impresa Alesi consente di fare in tempi ragionevoli quello che ha programmato di fare abbiamo risolto il cinquanta per cento dei problemi
C'è il poi una cosa però vorrei dire rispetto ad un tema che è emerso in questi giorni sull'Europa Nord d'Europa è stata vista come il grande problema allora mi piace anche guardare un po'a quello che è stato in passato l'Europa io ricordo quando Antonio Tajani
Era il commissario europeo che aveva la responsabilità delle imprese lo dico non per un atto di come dire di di ma è un fatto non l'ho vissuto sulla mia pelle che faccio rappresentanza da da tempo è stato forse l'unico momento nel quale il rapporto con l'Europa per quanto riguardava l'impresa era un rapporto
Oggettivamente fluido e proattivo di turismo lei ha chiamato l'apparato indusse il turismo
Prima era un tema tabù per l'Europa c'erano le regioni da una parte che dopo la riforma del Titolo quinto rivendicavano la competenza esclusiva
L'Europa che diceva che non era materia sua Antonio Tajani fu capace di mettere anche quel tema sorgente al centro ed è stato poi fruga i frutti non visti per esempio con le sovvenzioni globali che hanno consentito di fare Investimenti che diversamente non sarebbero fatti grazie grazie anche a lei voglio fare un secondo passaggio anche con Angelo Raffaele Margiotta come immagine ruolo dei sindacati autonomi nel dialogo tra governo e impellenze
Ciao l'esempio concreto quello della pubblica diciamo della prova diciamo dell'impiego pubblico così evitiamo
Per delineato impronte del dialogo è un fronte del no prende il via al Pronto e terrestri
Piede come De Ceglie l'evitamento Lexi tassato il giudice Metta fare un altro mestiere perché questi abbastanza completo e quindi questo fronte
Penso fronda dei dialoghi comprende più grande indagate competerà al più grande sindacato storico ma anche un'altra operazione attorno al quale la copia quel sogno pronto è riuscito a portare portare il contratto per le funzioni centrali il contratto per l'anzianità è il posto
Garantire l'amico a Mendrisio all'amico Paolo Zangrillo che porterà l'importo a anche il contratto per la scuola quindi o solo per tempo prima non ho datato al nostro Paolo Zangrillo diciamo della grande rivoluzione che ha compiuto idraulica la pubblica amministrazione cioè diventando non il problema dell'Italia ma una risorsa per l'Italia così come poggiamo concludere
Dicendo no
Per forti dalle corse giù ad ogni due anni ma contiamo realmente considerarlo una risorsa per il sistema Paese grazie direi che è un test a a chiusura una chiusura che merita un applauso anche più fragoroso emerse non siate timidi
Poi se a Casasco abbiamo devo tolto i denti che aveva togliere ma ha alla fine altre proposte importanti di
Che Forza Italia si sente di di fare per la manovra allora però l'han parlato dei gli ha strappato il piglio di corte
Occorre pensare a due livelli uno ad abbassare le tasse prima c'era Reagan
Che io sposo completamente le sposiamo completamente a quello che ha detto preso le stesse cose che diceva il Presidente Berlusconi e Tajani noi siamo per l'abbassamento delle tasse purché le paghino e devono pagarli tutti proporzionalmente tutti tasse più basse per il sistema Paese oggi siamo intervenuti sulle fasce più deboli la proposta di Forza Italia era quella di intervenire sul ceto medio terza portato sulle spalle in questi decenni il carico la gran parte dal carico fiscale
Del sistema paese
E che è stato spesso dimenticato la proposta di Forza Italia che arriva dall'anno scorso
Via intervenire sul ceto medio per l'abbassamento dell'IRPEF dal trentacinque al trentatré per cento filo sessanta mila euro che porta mille quattrocento venti euro in più nelle tasche del ceto medio che rischia di diventare il ceto povero
è la proposta di Forza Italia e mi fa molto piacere
Che oggi anche il presidente della commissione Finanze Osnato
D'accordo ha concordato che il governo deve intervenire su questa cosa questo vuol dire l'unità del centrodestra in questo senso una proposta di Forza Italia indirizzata al ceto medio alle classi
Da medie alle classi professionali ai professionisti a tutte le partite IVA questo è la ricetta di Bolzano sul piano sociale sul piano invece economico delle imprese dobbiamo pensare agli investimenti dobbiamo pensare a una fiscalità generalizzata che va bene durante al Covito domande quando riparazione l'undici per cento
Ma dobbiamo aumentare il denominatore cioè il PIL rispetto a quello che al concetto del debito per fare questo dobbiamo a favorire le imprese altri tempi capite investirà specialmente ho detto
In termini tecnologici di ricerca e sviluppo per assurdo che noi siamo l'ottavo pochi il tema ottavo Paese al mondo in economia e siamo trentatreesimo Paesi lo ricordi ultimo sulle Zezza
Devono essere strutturate
Esemplificate come lo state fatte questi investimenti perché non dobbiamo pensare solamente agli investimenti in macchinari nelle zone del sud ma devono diventare investimenti strutturali e impianti industriali solo così li possiamo portare credibilità preoccupazione e salari più alti
Grazie a Maurizio
Ho Casasco elmi piace chiudere qua ancora con il ministro Zangrillo perché quando si parla di pubblica amministrazione giocoforza si parla di di procedure e voi avete fatto molto per per sentirsi carpe oggi esiste un modo
Chiaro una modo accessibile per sapere cosa è stato fatto in tema di di semplificazione rosa che un tema che le sta particolarmente a cuore sia un tema che mi sta particolarmente a cuore perché abbiamo capito abbiamo compreso
Dialogando con i cittadini dialogando anche con il sistema impresa che tutto il grande lavoro che stiamo realizzando
Non è poi così senta accessibile in modo in modo semplice e quindi ci siamo domandati come possiamo rendere ridotte le nostre persone cittadini e imprese su quello che abbiamo semplificato
E allora c'è venuto in mente di di perseguire una soluzione molto semplice
E cioè abbiamo creato un portale un portale che sarà operativo da mercoledì della settimana prossima quindi sto parlando di una novità assoluta un portale che si chiama Italia semplice quindi con qualche clic con qualche semplice clic ogni cittadino potrà consultare questo portale un portale organizzato per comparti quindici Sala comparto del turismo dell'industria dell'artigianato del commercio del delle fonti rinnovabili quindi organizzato per comparto e si potrà a vere contezza della disciplina previgente e della semplificazione che è stata realizzata questo è un modo semplice per far capire alle persone quali sono le novità che rendono loro la vita
Più più semplice nel rapporto con la pubblica amministrazione ricordiamo l'indirizzo Italia semplice Italia semplice il portale Italia semplice meraviglia
Grazie non potevamo finire meglio con queste parole delle ministro Zangrillo io ringrazio tutti quanti poi per aver ascoltato con attenzione
Tutto quello che è stato detto che assieme ospite c'è Maurizio Gasparri che incombe e io a quel punto ubi maior avevo via grazie grazie davvero
Non accontentatevi di essere buoni alla buona di vedere il mondo senza nulla concedere al mondo lavorate senza posa ma soprattutto amate amate e amate questo ci ha insegnato Armida Barelli donna di fede e di azione ci invita a non vivere una bontà mediocre ma un servizio coraggioso per la società
Il suo esempio mostra che l'impegno autentico può davvero cambiare la nostra società rendendola più giusta e più umana
Buonasera a tutti un altro personaggio che abbiamo scelto inserire nel nostro Pantheon e don Luigi Giussani teologo docente il fondatore del movimento Comunione e Liberazione leggerò la sua citazione ogni uomo possiede un principio originale ed irriducibile
Fondamento di diritti inalienabili sorgente di valori abbiamo scelto di inserire don Giussani perché ci ricorda che ogni persona è unica ed irripetibile
Da questa dignità lascia la libertà
La responsabilità ed il valore della comunità è una visione che restituisce centralità alla persona al di sopra di ogni riduzioni dialogica
Allora rubo il mestiere a Maurizio Gasparri
No no no ma non glielo rubò glielo lascia e non è sono qui perché non sapevo nemmeno che veniva adesso proiettato il Armida Barelli che mia prozia io ovviamente sono un pronipote
Non adeguato ovviamente a alla santità di Armida Barelli che ha
Fondato insieme al padre Agostino Gemelli l'università del Sacro Cuore di Milano e quindi dico ai romani e dico esso si parlerà di sanità il Gemelli una struttura dell'Università di Milano e poi via
Dico a a Catia Polidori è stata protagonista della RAI dell'emancipazione delle donne no quindi fece la Battaglia io la campagna per il voto alle donne per cui voglio dire insomma io non sono all'altezza però insomma mi ha fatto molto piacere
Allora
Io adesso presento un panel molto importante è stato parlare si è parlato di economia si è parlato della programma di Forza Italia Forza Italia
Farà la battaglia battaglia chiederà agli alleati consenso ma credo che ci sarà su tre e pressioni la prima i redditi medi lo scorso anno sono stati deliberati dal Governo e assegnati dal governo per il taglio del cuneo fiscale
Sui redditi chiamati bassi è fondamentale fare cose adeguate per i redditi medi che sono le famiglie
Italiane dobbiamo assolutamente incrementare è stato detto sostegno per le aziende specialmente le aziende che investono e ci saranno altri interlocutori che poi prenderanno ulteriormente la parola fra oggi
E domani le famiglie ma c'è un fatto che assolutamente nel volto abbiamo sul quale dobbiamo interessarci che è quello della sanità
Allora
è inutile e dire ci sono dei problemi questi problemi derivano da dal passato vengono dal passato vi faccio solo nature due numeri
Il numero di medici
In Italia
E questo poi ce lo diranno gli addetti ai lavori il numero dei medici è inferiore a quello che è la media europea
Noi abbiamo bisogno di dieci mila medici in Italia e venti mila infermieri questo per metterci su un livello medio Pino per fari i fuoriclasse
Posti letto i posti letto la mancanza di posti letto incide su il pronto soccorso incide la mancanza di medici eletti anche su le visite mediche specialistiche tenete presente che la media europea sono più di quattro letti ogni mille abitanti in Germania sono cinque letti ogni mille abitanti noi siamo a tre letti per ogni e per mille abitanti ma i tecnici e quindi verrà parlarne
Non solo uno ma uno in particolare che di questo sa molto noi siamo addirittura sotto i tre letti ogni mille abitanti per parlare di questo Letizia Moratti
Notizia la vinse a Moratti avrebbe bisogno tre quarti d'ora di presentazione
è la presidente della nostra consulta è stata il ministro dell'istruzione Sindaco di Milano ed è stato ce ne vorrebbero di di di Moratti per sistemare i casini che ha fatto la sinistra a Milano è stato assessore vicepresidente della Regione assessorato salita Letizia accomodati poi ti darò subito la parola
Silvestro Scotti che il direttore generale segretario generale della federazione Daytime etici generali Italia quindi di medicina generale per favore siediti
Guido Guido che Guido sì sì piani per favore
Che il professore di Ortopedia alla Federico secondo e e verrà parlarci di campagna va bene grazie
Allora letizia noi abbiamo fatto un lavoro abbiamo con insieme a al al gruppo parlamentare del Senato e Camera insieme esperti della della medicina privata e pubblica
Abbiamo fatto un grande lavoro è stato coordinato da letizia Moratti che ha visto la partecipazione ripeto di senatori di parlamentari della della Camera insieme anche ad ulteriori esponenti della nostra dirigenza del territorio e abbiamo stilato un programma letizia atti la parola
Grazie buona sera a tutti a tutti e grazie per per questo invito grazie a a Fulvio Martusciello per questa splendida organizzazione soprattutto grazie Antonio Tajani
Che ci ha davvero raccolto come ha detto Catia Polidori e ci ha dato la possibilità di un percorso di continuare un percorso politico importante nel segno di Silvio Berlusconi
Quando parliamo di sanità non io non posso non pensare
Alle angoscia manca le speranze di chi vive il nostro servizio sanitario nazionale
Penso ai pazienti che aspettano troppo lungo una visita che può essere decisiva
Penso alla personale sanitario stremato che noi non possiamo chiamare Eroli quando ci fa comodo e poi dimenticarci di loro quando passano le pandemie non è possibile
Penso all'incertezza delle famiglie e proprio per questo per a ridare o per ridare alla sanità il senso vero della sanità quindi una sanità giusta una sanità c'è simile una sanità per tutti e per tutte
Forza Italia si è impegnata fortemente con questo con la Consulta e con questo tavolo presieduto da Paolo Barelli che ha fatto un lavoro straordinario insieme a Maurizio Gasparri a tanti altri amici di Forza Italia e colleghi
Però per una sanità più giusta cosa significa significa aver costruito un Progetto strutturato non delle soluzioni emergenziali che non servono a nulla né per le liste d'attesa nei pronti soccorso un progetto strutturato
Basato su cinque pilastri la prossimità l'integrazione
Ospedale territorio la valorizzazione del personale
L'innovazione
E la a prevenzione questi sono i nostri cinque pilastri il abbiamo tradotto questi pilastri in azioni concrete
Perché se la politica non è capace di tradurre in azioni concrete
I propri obiettivi sola sanità tradisce il mandato di proteggere i nostri cittadini e noi questo non lo vogliamo noi vogliamo proteggere cittadini e cittadine
Fragili cronici bimbi anziani donne tutti per avere una sanità giusta come l'abbiamo tradotto a io ho detto prossimità il primo presidio di territorio è il medico di famiglia
Abbiamo previsto una riforma del medico di famiglia ne parlerà poi il segretario nazionale Scotti una riforma che li valorizza lasciandoli liberi professionisti perché possono avere un rapporto fiduciario con i loro pazienti
Perché possano organizzarsi anche in forme innovative
Di organizzazione perché possono avere meno carichi burocratici perché possano lavorare insieme agli specialisti per poter dare un servizio di diagnosi ancora più precisa
Per questo abbiamo già depositato una legge Camera e Senato per arrivare a questa riforma importantissima
Poi lo sto lo l il concetto ospedale territorio fondamentale perché senza questa connessione se non saniamo questa frattura significa che le persone non non hanno quel cuscinetto che devono avere quando escono dal ospedale non sono ancora persone che possono andare a casa e hanno bisogno
Dell'ospedale di comunità ma l'ospedale di comunità secondo il pm RR è solo una struttura in questo momento non al personale quindi abbiam bisogno di personale negli ospedali di sanità dei di prossimità e anche nelle case di comunità
Quindi per questo per questo raccordo che è necessario
Abbiamo bisogno di personale abbiamo bisogno l'ha già detto Paolo Barelli abbiamo bisogno di dieci mila medici in più abbiamo bisogno di venti mila infermieri in più e dobbiamo pagarli meglio caro ministro Zangrillo attende la trattativa con Giorgetti ma dobbiamo pagarli meglio perché i nostri professionisti fuggono fuggono né in altri paesi perché li hanno retribuzioni migliori e i nostri giovani non accedono più a questa professione di fatti per questo
Abbiamo previsto anche di ma aumentare d'accordo col ministro Bernini che sta facendo un lavoro straordinario di argomentare le borse degli specializzandi noi abbiamo almeno uno
Venti specializzazioni carenti quindi non abbiano le compriamo
E queste specializzazioni sono medicina d'urgenza sono al anestesia rianimazione
Cardiochirurgia Neurochirurgia ma pensiamo a come lasciamo scoperti i nostri cittadini rispetto a questo quindi per questo abbiamo previsto aumento delle borse degli specializzandi
E poi ma io devo no e vado avanti
E poi abbiamo previsto ho ovviamente anche dei percorsi di
Sostegno e sicurezza del nostro personale quindi chi aggredisce un medico nel pronto soccorso deve essere processato è un reato deve essere visto come un reato
E noi dobbiamo garantire sicurezza con video sorveglianza dobbiamo garantire di poter avere personale sufficiente per avere doppio turno di notte e un sostegno psicologico quando per caso dovesse capitare una disgrazia
E poi e chiudo sul tema innovazione e prevenzione
Telemedicina anche per poter curare le persone a casa perché la prima cura potrebbe essere svolta a casa
E prevenzione perché la migliore cura è la prevenzione quindi campagne informative nelle scuole promozione dello sport della vita sana e poi da ultimo due punti ancora le cronicità e le fragilità anche affrontando delle medi delle malattie che non sono state affrontate come come devono penso per esempio all'endometriosi che tocca a due milioni e sei di donne e che non ha in questo momento farmaci gratuiti
E per pensando alle fragilità e pensando a chi ha bisogno di farmaci salvavita non posso non dire che noi dobbiamo rivedere il sistema col quale eroghiamo i farmaci di di innovativi
Noi in Italia cinquecento giorni la Germania centoventi questi son problemi atavici al deve essere chiaro perché Forza Italia si prende la responsabilità ma non si può prendere la responsabilità di decenni che sospendere dove questi problemi sono stati trascurati
Chiudo col tema della salute mentale perché anche questo dopo il Corvetto e purtroppo per molti giovani è davvero un problema quindi più centri per la salute mentale più sostegno ai nostri giovani
Una sanità all'insegna dei valori di Forza Italia una sanità più giusta più umana una sanità
Che crei che non abbia più con le differenze anche tra nord e sud
Una sanità per tutti una sanità che liberi al segno della libertà che liberi le persone dall'affanno di dover aspettare troppo a lungo una visita medica
Che liberi le persone dal fatto di dover aspettare ore e ore in pronto soccorso Cuesta sarà la sanità targata Forza Italia
Grazie grazie letizia vedo che è riuscita a collegarsi Licia Ronzulli Licia senti
Sì io stento bene bene bene allora istintive abbiamo posto da un giullare adesso nella saletta
Magari un po'anche se si sinistra riesca ma non lo dico io sta partendo per credo di aver capito G venti Sudafrica e rappresentanza del Senato capito bene
Esattamente serene allora dice a si occupa anche lei ovviamente di una materia
Molto sensibile di cui oggi facciamo questo panel non so se se scollegata
Ci siamo perfetto che l'immagine è bloccata la domanda e quindi so che ti sta interessando
Della prevenzione specialmente la prevenzione al femminile quindi io ti do subito la parola non vogliamo che tu poi perde l'aereo causa nostra attenti liscia
Allora intanto voglio ringraziarvi perché non vi vedo è purtroppo evento sono uno schermo nero pathway volevo ringraziare per la possibilità di vermi dato punto per fare il collegamento
Ci tenevo ad esserci anche in presenza però come giustamente penale tutù il a il Senato mi manda in rappresentanza Kempten in Sudafrica e quindi per carità ci sono cose ben peggiori da fare ma avremo tutto
Restare anche con voi allora abbiamo hai detto prevenzione prevenzione donna allora a questo punto faccio un discorso unico così poi
Vi lascio il tempo per gli altri interventi
La prevenzione non è uno slogan buono solo per riempire i titoli dei giornali la prevenzione la frontiera vera sentivo che anche letizia lo diceva prima
Può cambiare il destino della nostra sanità perché oggi il nostro servizio sanitario nazionale
Spende gran parte delle delle risorse in una rincorsa disperata e quindi curare malattie quando ormai sono in fase avanzata quando ormai il danno e già avvenuto e quando il prezzo umano già
Altissimo
Non possiamo però accontentarci di inseguire i problemi noi dobbiamo avere il coraggio di invertire la rotta perché estende stiamo seriamente
Nella prevenzione allora il sistema diventa più sostenibile i cittadini vivono più a lungo meglio e le risorse pubbliche ovviamente vengono utilizzate con maggiore intelligenza e ovviamente giustizia
Presente prendiamo un caso concreto che non riguarda numeri astratti ma milioni di famiglie che il diabete
Allora il diabete in Italia ci sono quattro milioni di persone che convivono con questa malattia quattro milioni
Sappiamo bene che se il grigio richiedete non è gestito in modo adeguato le conseguenze possono essere tenute drammatiche insufficienza renale cardiopatie cita amputazioni delle dita soprattutto dei piedi
Conseguenze che che ovviamente colpiscono l'individuo cittadino ma Stazzano le famiglie costano lo Stato
E possono arrivare a costare venti mila euro l'anno ha famiglia che sembrano pochissimo mentre gli avete costa tre quattro mila l'anno al servizio sanitario nazionale
Moltiplichiamo per quattro milioni di case a venti mila euro l'anno ci troviamo uno a non solo la questione sanitaria mancano questa emergenza sociale ed economica
Per pure la soluzione c'abbiamo davanti agli occhi perché se ne rafforziamo la prevenzione con programmi di educazione nient'di diventare nelle scuole con lo screening regolari con unito raggio costante insomma possiamo ridurre pensate del trenta per cento le complicanze no questo non significa come dicevamo solo numeri su un grafico significa intanto meno sofferenza
Meno ospedalizzazione meno famiglie piegate dal dolore
E un risparmio enorme per lo Stato perché questo vale anche per esempio per le macchie cardiovascolari no anche un infarto costa in media quindici
Nel cuore di riparto quindici mila euro l'anno senza contare ovviamente i giorni di lavoro persi per la dobbiamo calcolare anche quelli senza quintali e quindi anche il peso motivo da una parte ok
Però anche lui campagne informative seri mirate con programmi con programmi sull'obesità l'ipertensione il colesterolo
E queste cose possono ridurre gli eventi acuti di un terzo quindi un terzo in meno di grammi un terzo in meno di ospedali congestionati
Ovviamente non posso non parlare del ruolo decisivo dei vaccini è perché che sono anche lì prevenzione e noi di Forza Italia lo sappiamo da sempre ogni anno l'influenza stagionale provoca otto mila decessi
Oltre due milioni di là di giornate di lavoro perse quindi otto mila vite e due milioni di assenze
Tradotto in termini economici centinaia di milioni di euro persi eppure basterebbe una copertura vaccinale più ampia per proteggere i più fragili
E allora
E dico
Vero convintamente la prevenzione non è una spesa è un investimento così deve essere visto ed è secondo me l'investimento più lungimirante più giusto che possiamo fare perché prevenzione significa libertà libertà di non ammalarsi libertà di non vivere con l'angoscia di una diagnosi tardiva libertà per lo stato di concentrare risorse energie e risorse dove servono davvero e allora due minuti e chiudo sulle donne
Se vogliamo comprendere affrontare con serietà le sfide della prevenzione anche sulle donne dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia tre grandi verità la prima gli screening oncologici non raggiungono ancora tutte le donne che ne avrebbero diritto Pepe con da le malattie cardiovascolari che oggi sono la prima causa di morte femminile
Vengono troppo spesso diagnosticati tanti Laterza ci sono patologie come l'osteoporosi che colpiscono milioni di donne e di cui si parla ancora troppo poco a queste tre verità
Se ne aggiunge una quarta di tipo culturale secondo me la più gravi in assoluto cioè troppe donne
Che già nella loro vita sono state messe davanti a una scelta se fare famiglio se fra recupero continuare a lavorare gli ostacoli per le donne però non finiscono devono anche scegliere tra lavorare e magari curare la loro salute quindi troppe donne oggi sono strette ancora una volta tra lavoro famiglia
Mille a responsabilità e finiscono catastrofi per trascurare raccontano Salute ed è inaccettabile perché non è un prezzo che devono pagare perché a un prezzo che l'Italia non può permettersi
Perché la verità secondo me è molto semplice ma tanto potente non vede in macchina si arrabbieranno
La salute delle donne e la salute dell'Italia intera sono le donne che tengono insieme la famiglia che siete in famiglia si prendono cura dei figli degli anziani anche dei mariti
E troppo spesso invece sulle prime a dimenticare di prendersi cura di se stesse
Ed è sconta un paradosso no c'è una ferita che dobbiamo sanare
Andando velocissimamente sul concreto per esempio screening oncologici gratuiti mammografia Pap test non coprono tutte le donne che ne avrebbero diritto perché anche qua
Sappiamo che una diagnosi precoce può salvare la vita di migliaia di persone di donne ogni anno
E io penso anche è ancora hanno accettato di decisioni differenze territoriali profonde lo accennava prima Letizia
Quindi se Maometto non va alla montagna la montagna di andare al momento noi dovremmo portare in screening vicino alle donnine
Al muretto ondulatori mobili che raggiungono le aree interne i piccoli comuni laddove gli ambulatori e gli ospedali non ce la fanno
Orari estesi lo diciamo sempre anche la sera perché no nei week-end perché la prevenzione deve entrare nella quotidianità quindi il vero cambiamento deve essere come dicevo prima culturale
Perché va bene non basta offrire servizi bisognerebbe vedere anche le risorse diciamo ora donne lo sappiamo ma dobbiamo mettere in condizione di essere utilizzati una donna non vede mai trovarsi in
Davanti alla scienza
Tra accompagnare i figli a scuola e fare una mammografia per andare al lavoro e sottoporsi a un Pap test non può e non deve esistere un'Italia in cui la prevenzione diventa un lusso di tempo che poche possono permettersi quindi conclude un sono Forza Italia da sempre
è in prima linea sulla salute e per garantire ad ogni donna ovunque in Libano e di quale sia la condizione economica per avere un diritto a lista ad avere gli stessi strumenti di prevenzione
Dobbiamo ricordarci che la salute delle donne non è una battaglia delle donne e una battaglia dell'intero Paese è una battaglia di civiltà di giustizia
Perché quando una donna è più protetta e più protetta alcuni intera comunità che quando una comunità tisana allora lo è anche l'Italia intera e quindi io ringrazio ancora una volta e per questo collegamento ogni tanto quando si si è aperto il Get ancora
La si avverte gli auguro una due giorni in questo punto perché uno è passato
Grazie Lehtinen grazie grazie grazie liscia grazie non vorremmo che tu poi perplessi l'aereo Lara
Ora noi CLN poi da vittima male Eli Wallach controllare ciao grazie buon volo e buon lavoro diamogliela voi
Allora io do la parola ora a Silvestro Scotti
Che abbiamo detto il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina
Generale ma anche rappresenta la categoria anche da altri punti di vista Toussaint tu sai noi sappiamo che noi ci siamo battuti ci stiamo battendo non soltanto per farsi che ci sia la copertura di quel vuoto enorme che rende che è uno dei punti dolenti della nostra sanità cioè quindi la mancanza di medici e di infermieri ma noi riconosciamo anche dei medici né i medici di medicina di base che sarebbero i medici di famiglia no un ruolo delicatissimo che va assolutamente salvaguardato
E che con tutto rispetto ai medici fra virgolette ospedalieri che si fanno un lavoro enorme sono coloro i quali si entra in ospedale ci curano e poi dopo Guido Grillo ci racconterà la la sua esperienza in Campania
Ma dopodiché ringraziando Iddio con il loro ottimo lavoro ci mandano a casa e dopodiché quando serve qualcosa si parla e si telefona ESP ci si fa visitare dai medici di medicina generale quindi medici di base che noi vogliamo e abbiamo preteso anche nei confronti dei nostri alleati che rimanesse ero dal punto di vista giuslavoristico dei lavoratori
Parasubordinati e quindi che rimane dessert una sorta di liberi professionisti tutelati al sistema dei sanità nazionale quindi arte Silvestro per dire la tua su un argomento che poi è il vostro beh innanzitutto l'occasione in presenza di questa festa troppo ghiotta per non iniziare con i ringraziamenti
Le proposte che vengono da forse d'aver rappresentano politicamente il sostegno di cui quello in cui noi crediamo rispetta i motivi contrattuali ma non è che ci crediamo come qualcuno vuole fare apparire per una visione speculativa perché quello che io rappresento di solito viene considerato un sindacato io ho difficoltà
A comprendere come un sistema di liberi professionisti si rappresenti attraverso il sindacato se ci siamo riusciti semplicemente perché la convenzione è un contratto
Ma è un contratto nel quale il libero professionista deve essere orientato agli scopi pubblici che il sistema le proposte di Forza Italia non sono solo costruite sui contenuti sono avvenute in momenti focali io questo non lo dimenticherò presidente
Perché sono state portate avanti momenti in cui c'era anche una discussione difficile mi permettete di ringraziare anche il presidente
Tajani per la sua
Partecipazione sia alla presentazione della delle leggi presentate a Camera e Senato ma anche e soprattutto per un confronto fatto al livello di presidenza del Consiglio tra i vari partiti
Dove ha sostenuto insieme poi nell'evidenza io ho avuto modo anche di incontrare qualcuno dei vostri presidenti qua alla festa però qua qualcuno
Deve sempre considerare quando poi si passa dalla teoria ai fatti
Beh senno in questo momento abbiamo in questa in questo Paese
Sette accordi integrativi regionali
E quattro accordi integrativi regionali che si orientano a determinare quelle presenze che nella legge
Presentata hanno un valore per dare significato al raggiungimento degli Obiettivi del PM RR riferiti alle case di comunità guarda caso le abbiamo in quattro regioni governate da presidenti di Forza Italia
E quindi che voleva anche qua ringraziare Piemonte Molise Basilicata e il presidente io chiudo che esso e impegnato in campagna elettorale
Poi lo ringrazierò dopo sperando per ringraziarlo in continuità poi la con la sua presidenza siamo certi a Bosa abbastanza definito che evidentemente Forza Italia crede in questo progetto ma perché la convenzione
La convenzione l'unico modo attraverso il quale il medico
Collegato ai suoi assistiti attraverso un sistema di libertà se mi permettete visto che il tema di questa festa
Tant'è che i pediatri per un certo periodo s'sempre convenzionati insieme agli specialisti pediatri si sono chiamati i pediatri di libera scelta
Noi siamo di libera scelta del cittadino che ci sceglie liberamente e oggi se c'è un problema è che la carenza di medici non permette al cittadino di avere questa libertà di scelta
Quindi il problema è a monte del problema contrattuale non è il problema contrattuale che invece ha sempre garantito quel rapporto
Che deve essere in Pati concittadino ala necessità rispetto a un medico di cure primarie di costruire un rapporto fiduciario
Di costruire delle modalità di relazione che passano innanzitutto dalla conoscenza delle persone
Quindi è possibile che ci possano essere delle scelte che non sono ovviamente cittadino non ha gli strumenti per poter giudicare inizialmente se non riferito popolare se quel medico quell'altro medico
Più o meno capace sul piano clinico il cittadino l'approccio rispetto a quella che è una relazione ma quella relazione in clinica un valore
Il noi siamo legati vengo da un convegno sull'intelligenza artificiale che sicuramente ci aiuterà ma non dovrà sopravanzare il ruolo di un professionista intellettuale perché formalmente non veniamo tutti dalla come dire formazione Ippocrate io la formazione ippocratica prevede osservazione ragionamento e azione legata appunto al
Ma la capacità del medico di arrivare alla comprensione del problema
Questo va condito con quella che si chiama teoria neuronale vanteria neurale legata alla relazione mente e corpo
La per la relazione tra un medico il suo paziente passa o no tra le dinamiche di relazione mente corpo se io tengo una mano a un mio paziente terminale a casa a domicilio
Durante il la fase più dolorosa per quel paziente non solo mentale ma anche fisica soggetto a farmaci per gli oppioidi in molti casi mi è stato riferito dai pazienti e dai familiari
E quel paziente ha avuto bisogno di meno oppioidi quella giornata bene vogliamo continuare a fare questo lavoro esse oggi possiamo dire di sentirci un po'più sicuri per poter trasmettere ai giovani l'attrattività verso questo lavoro
Credo che posso dire
Con assoluta certezza e grazie a Forza Italia
Grazie
Grazie adesso do la parola al professor Guido Grillo
Che professore in ortopedia e traumatologia all'università Federico secondo quindi a sicuramente anche un'ottica diciamo di carattere ospedaliero vede tutto quello che accade
E e deve o dovrebbe accadere in modo magari migliore attraverso quindi il suo il suo ruolo peraltro quindi inserisco nella nel nel mio quesito al quale Guido coi dirà la sua qual è la situazione in campagna perché ci avviciniamo alle elezioni e dobbiamo dire assolutamente la nostra su quello che non va
E qualcuno fa passare invece come eccellenza che non è
Guido certamente grazie mille per l'invito
Ricollegandomi a quanto diceva l'onorevole Moratti
Per l'assunzione di dieci mila medici e di venti mila infermieri questo è un dato importantissimo perché la nostra regione
Allora sicuramente enorme bisogno di un così gran numero di personale medico e paramedico per cercare di riparare nel miglior modo possibile
A tante problematiche che andiamo a riscontrare tutti i giorni
Ma non è soltanto questo l'unico problema nella regione Campania
Cerchiamo di essere chiari in questo momento la sanità campana non il più al servizio del cittadino ma rappresenta un serbatoio di voti e di politica
E purtroppo lavorando tutti i giorni visitando tante persone che hanno problemi
Di tanti tipi diversi tutte si lamentano
Della perdita della libertà e torniamo a Bojano il concetto sul quale noi ci basiamo per queste giornate per questi incontri
In situazioni differenti
La libertà di poter entrare in un pronto soccorso come segnalava l'onorevole Moratti
Senza aspettare dalle sei alle otto ore per un codice bianco un codice verde
Situazioni imbarazzanti nelle quali moltissime persone a un certo punto scappano via perché non ce la fanno più e questa non è certamente colpa
Di un personale infermieristico che invece estremamente preparato
O di un personale medico che lo è altrettanto ma che purtroppo per numeri estremamente esigui non riesce a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini che afferiscono vorrei ricordare che nella città di Napoli per esempio sono stati chiusi poi ridimensionati due grossi ospedali l'ospedale Loreto Mare che gestiva i tre Nava una gran parte della popolazione cittadina napoletana della ferrovia o delle case nuove
E che era un riferimento per tutte queste persone e l'ospedale San Gennaro Ospedale San Gennaro nel quartiere della sanità uno dei quartieri più popolosi popolati della nostra città di Napoli era da anni il riferimento della popolazione per quanto riguardava sia gli accessi nel pronto soccorso circa cento ogni giorno sia per quanto riguardava l'utilizzo di reparti di eccellenza
Che pare cominciamo dall'ortopedia e finivano ad altri reparti di alta specialità
Entrambe queste strutture sono state ridimensionate e non possono più essere un punto di riferimento per cui sicuramente
Poter usufruire di un così gran numero di infermieri e medici che verranno assunti appunto non potrà fare altro che aiutare
Chi governerà la Regione e ci auguriamo naturalmente che sia il centrodestra a ripristinare delle strutture adeguate per poter accertare e velocizzare questi tempi di accesso al pronto soccorso ma non è soltanto questo
Pensiamo a tutte le persone che vogliono fare un esame di diagnostica per cui entrano in un centro di Radiologia per fare una TAC o una risonanza una banale radiografia tutti i centri del convenzionati col sistema sanitario nazionale
Se non riescono ad entrare nella prima settimana non possono più sottoporsi a questi esami in regime di convenzione
Perché il nostro Governatore ammesso dei tetti di spesa mensili per cui ci si concentra nell'attuare questi esami nei primi cinque sette giorni dopodiché bisogna aspettare il mese successivo
Perché si possa afferire ed effettuare questo tipo di prestazioni
Ma andiamo oltre le strutture riabilitative
A ognuno di noi sarà capitato di dover cercare di utilizzare queste strutture dove fanno logopedia e psicomotricità
Fisioterapia meno motoria e neuromotoria e aspettare la risposta delle del personale amministrativo dei centri che ti dice il Piano logopedia ci sono un anno e mezzo da tesa per la psicomotricità siamo a otto mesi per la fisioterapia dobbiamo aspettare almeno sei mesi senza parlare poi di le persone che hanno un disturbo dello spettro autistico
E sono un problema enorme e sta cominciando a prendere piede sempre di più perché oramai si sa che in Campania ogni anno ci sono circa settecentocinquanta nuovi casi che dovrebbero essere trattati con le tecniche nero riabilitative
Più moderne
Tra cui lei di ieri che è una delle tecniche appunto utilizzate maggiormente nei centri di riabilitazione ma anche in questo caso la possibilità di afferiti in questi centri e soltanto per pochi eletti
Perché le liste d'attesa sono infinite
Il presidente della regione Campania attuale aveva promesso in occasione della sua campagna elettorale che non ci sarebbero stati i tetti di spesa per alcune patologie tra cui anche il disturbo dello spettro autistico chiacchiere troppo purtroppo ci troviamo di fronte a situazioni di estrema gravità che colpiscono tutti per qui non parliamo di una sanità
Per così dire empirica ma di una sanità pratica quotidiana e per ultimo non vorrei dimenticare l'accesso agli ospedali per interventi che non sono di primo intervento ma di elezione
Nel mio settore per tutta quella che è la protesica dell'anca del ginocchio
Per quanto riguarda altre branche l'otorino dove per poter effettuare un intervento del genere la lista d'attesa non è meno di sei mesi per cui c'è una quantità enorme di gente che tende ad andare in altre regioni o fuori regione
Addirittura fuori dall'Italia per poter risolvere il primo problema tutte queste cose naturalmente dovranno essere risolte e ci auguriamo che nel momento in cui arriveremo al governo nella regione Campania
Saremo così bravi da poter dare finalmente nuovamente una sana sanità ai nostri cittadini
Quest'ultima battuta ci piace particolarmente siccome tra un momento per Antonio Tajani con a descrivere qualche avvenimento molto importante veramente due pillole concludiamo lasciamo poi a all'ultima pillola a all'edilizia Silvestro il problema il problema che mancano venti mila medici
E dieci mila infermieri tu che né sì nei dieci mila medici e venti mila infermieri tu che ne rappresenti circa quarantatré mila se se vado se vado a memoria
E cosa ne pensi anche dal racconto di Guido Grillo beh mi permetti di portarlo in dimostrazione purtroppo l'altro ieri una collega medico di famiglia di trentotto anni in Sardegna è morta
Perché ha trascurato un sintomo che la riguardava per vorrei continuare ad assistere nel suo paesino di cinque mila abitanti cinque mila assistito il problema che se noi continuiamo a non ragionare rispetta la possibilità di dare questi affetti e queste risposte
Il rischio è che l'Organizzazione mondiale della sanità ha sempre detto che anche in corso di una pandemia qua abbiamo una pandemia culturale permettimi Paolo
Il corso della pandemia se voi difendere la popolazione devi difendere prima la la parte sanitaria perché se la parte sanitaria non è attratta dalla professione non si sente riconosciuto come avete detto economicamente e culturalmente
è chiaro che alla fine il rischio lo diceva anche il collega o le discipline avete sottolineato perché nessuno le farà più noi stiamo rischiando di avere tutti i medici estetici dermatologi
Probabilmente moriremo bellissimi ma senza qualcuno del sicuri grazie grazie anche Letizia la pillola finale se no di Licci sparano
A io credo che sia importante sottolineare che questo di Forza Italia è un piano sì di sistema è un piano molto concreto soprattutto non è un libro dei sogni abbiano fatto dei calcoli molto precisi
Calcolando e costi per il sesto inizio sanitaria nazionale dei dieci mila medici in tv
I venti mila infermiere in più e la valorizzazione sia di questi che di quelli che sono già nel servizio sanitario nazionale è un costo assolutamente sostenibile
Abbiamo iniziato con Paolo Barelli a parlarmene con il ministro Schillaci e col ministro Giorgetti il coro gli assoluzione in via Gozzoli Zangrillo che qua presente
Quindi un piano che vogliamo incominciare ad attuare incominciare ad attuare da questa legge di bilancio
Grazie grazie a voi grazie
La stima personale ciò che abbiamo scelto per il Pantheon di Forza Italia e Alcide De Gasperi vi leggo una breve citazione o metodo difficile quella di difendere la democrazia con il metodo della libertà ma è un compito magnifico e merita di essere compiuto fino in fondo abbiamo scelto De Gasperi perché il padre della DIGOS della ricostruzione e della Repubblica ha saputo coniugare fede democratica e pragmatismo politico però le si ricordano che la libertà non si difende lo scorso tre autoritarie ma quelli ma con la forza delle istituzioni è una lezione di serietà e responsabilità che ha fondato la nostra democrazia la prossima conferenza abbiamo deciso di inserire punk locali filosofo Benedetto la situazione dell'anno alle
La violenza non è forza ma debolezza nel mai può essere creatrice di alcuna abbia cosa una ma soltanto distruggi Trichet
Abbiamo scelto di inserire filosofo liberale Benedetto Croce in quanto è stata la coscienza morale dell'Italia e non del Novecento
E ci spiega una frase con questa frase un concetto il concetto di violenza aderenza distrugge non unisce mani vive e dove c'è l'istruzione non c'è futuro e soltanto con la libertà e la cultura che si può costruire qualcosa di buono che si può creare questo è un principio fondamentale politico e civile che farà sempre attuale in ogni epoca grazie mille
Allora eccoci a parlare di politica estera in queste giornate così complicate dò Deborah Bergamini che vice segretario nazionale del partito ma anche responsabile del Dipartimento esseri vieni vieni debole
Un applauso
E anche capolista quella circoscrizione di
Lucca tale per fare la spesa regionale toscano tutte le nostre parlamentari sono candidate perché vogliamo dare un segno di forza di presenza
Se togliete la musica si vada una cortesia grazie
Ha preso il microfono allora
Abbiamo sentito anche alla sanità molto importante piuttosto che fare la rottamazione delle cartelle costa cinque miliardi
Che dice pure che ha pagato era meglio non pagarli allora è meglio spendere quei cinque miliardi per la sanità
Visto che ce n'è bisogno comunque veniamo a noi
Nel Pantheon di Forza Italia avete visto che ci sono tre personaggi
E Gasperi
Cioè Uman
E Adenauer che sono i padri dell'Europa insieme a Gaetano Martino che anche lui nel nostro Pantheon in più
Mi sono due Papi
Che del loro pensiero
Nel loro pensiero hanno messo sempre al centro loro
Benedetto sedicesima
E Giovanni Paolo secondo
Ma molti
Potremmo dire che
Il primo europeista Dante Alighieri anche l'UE nel nostro pagante
E poi c'è
Ulisse Ulisse Penelope sono la nostra identità europea
Ma in questo Pantheon
C'è anche Ronald Reagan
Sì l'abbiamo citato per le tasse beh anche il simbolo
Degli Stati Uniti d'America
E quindi
I rapporti transatlantici insieme all'europeismo sono la chiave alle stelle polari dalla nostra politica
Essere e noi lo facciamo tutti i giorni e voglio ringraziare tutti i miei colleghi nel gruppo al Parlamento europeo a cominciare da Fulvio
Capogruppo aveva preso il mio posto ma ringrazio Caterina resa c'era letizia c'era Flavio Tosi c'è Salvatore De Meo sono e sono tanti i nostri parlamentare robe qua e ogni giorno combattono magari in maniera meno visibile di quanto fanno i parlamentari deputati e senatori però stanno là
A difendere valori a difendere un modello l'Europa deve essere cambiata così come non va servono riforme provvidero quali sono però questa sera non possiamo non ribadire
Quando si parla di politica europea la nostra appartenenza al Parlamento europeo ecco perché avremo ora le testimonianze
Di Roberta mezzo la presidente del Parlamento europeo Partito Popolare Europeo grande amica e Manfred Weber presidente del Partito popolare europeo e capogruppo del gruppo del partito Popolare Europeo
E un altro nostro grande amico ascoltiamoli e poi discutiamo debole via
Caro Presidente caro Antonio care colleghe e cari colleghi amici e amiche
Oggi quando pensiamo alla libertà la nostra mente corre subito alle minacce più vicine tangibili
L'aggressione russa contro l'Ucraina la drammatica crisi a casa e il Medio Oriente la crisi della democrazia in Bielorussia
L'incertezza che grava sulla Moldavia
è vero che questo sono minacce concrete alla nostra libertà con l'attiva ma non sono le uniche sfide che dobbiamo affrontare anche nelle società pacifiche e democratiche la libertà può essere fragile
Se mi chiedete segnali che ci hanno inviato gli elettori alle ultime elezioni europee confermano proprio questa realtà
Perché dopo un'epoca senza precedenti di pace è unita molti cittadini si sentono più insicuri
Perché pur vedendo società libere così tanti europei si sentono così poco liberi
Io sono stata molte volte nel vostro Paese sono solo la settimana scorsa a Messina
In tutte le mie conversazioni con cittadini imprese e istituzioni è emerso un filo conduttore è chiaro la libertà non esaltante Uccio da cui siamo liberi ma soprattutto ciò che siamo liberi del realizzare
è un principio che Silvio Berlusconi aveva ben compreso ogni lo intervista del due mila tre disse il legame tra la mia esperienza di imprenditore è quello di politico e tutto in una parola libertà
Ecco perché il tema di oggi il vostro nuovo manifesto non potrebbero essere più appropriati
Nella continuità con il passato ma con risposte nuove ai problemi di domani
Abbiamo bisogno di un'Europa che sappia semplificare le regole che dia spazio agli innovatori per costruire le industrie del futuro un'Europa più coatti che sostenga familia lavoratori a donne
è che offra ai nostri giovani le opportunità per tracciare il proprio percorso nuova con facce di difendere i valori che si definisce ci definiscono nel mondo più scorte più sicura e che sappia proteggere questo è il lavoro del Parlamento europeo è un percorso che il mio predecessore del ministro Tajani mio caro amico Antonio avviato Kento diamo continuare ad Antonio grazie per lottare addita sempre per un'Italia forte in un'Europa forte
E per tutto quello che fai come vicepremier ministro degli Esteri vicepresidente del Partito popolare europeo il leader di Forza Italia la tua guida rende il tuo partito una voce autorevole in Europa
So che sono presenti in sala molti deputati italiani al Parlamento europeo grazie cari colleghi ai cari colleghi per il vostro impegno è il vostro lavoro
In quanto leader cittadini e membri della stessa famiglia
Abbiamo il dovere di garantire che la libertà continui ad essere la bussola dell'Europa dei prossimi anni e sono certa che possiamo contare su di voi per questo Grazia
Caro Presidente caro Antonio care colleghe e cari colleghi amici e amiche
Bene ora sul piano Manfred Weber
Caro Antonio cari amici intimi Forza Italia
Ma come è scritto in questo o o fiumi United intenda Telese Terme
L'istanza ma poi c'è il forno P. inoltre c'è un rinvio intransigente
Su il ruolo avverbi e sviluppi insomma Frisinga momento Citrus risolta viola coi frutti abbondanti Times Sunday Saras altare Templeton a osare adesso
Per Moro o Security and Economic Prosperetti ora giusta e Moro o assente se non si lustro aste novanta mo'Cassis
Che France Dancers entrano fra responsabili tiene ed esercizio empi perché in causa o il PPI on forza Italia fondersi
Tekkaman elementi no Keane crea un ITIS competente sommersi magro esce pensi precedenti senza esausto andamento telline determiniamo Jun'ichirō prima io Fly
Vi ho trovato una porta e mocassini rullo forse ultimo H tre condomini informò il suo Menem veemente o crescendo Roots quindi non spinge sulle scienza e andare in giudizio resa svolti Frieden Min sforassimo bensì Potì fine asset asilo Pienza
Forza Italia esprime investire nei apprensivo del tennis tutti ha però in Harris o padri Clark Avellino invertibili sì PPB il contegno tutto attacca ex etiche e tecnico coprente
Anche Fausto Couthon my Tears and Antonio
E o Forza Italia Franzi Sassolungo esempi ITT invita le rivelato poco prima Brooklyn con le cinture tronisti Springs pochi però fa io France a Vichy Wonderful fulminanti creazione forza Italia Orsa paro paro
Bene a parte i complimenti credo che no divani salutato sana signora a nomi sempre parti complimenti quello che conta è il riconoscimento al ruolo politico di Forza Italia in Europa
Tante volte sentiamo criticare l'Europa ma dobbiamo ricordare
Un conto
Sono le istituzioni europee e possono funzionare o non funzionare un conto l'Europa
Come nostra storia nostra identità bisogna cambiare l'Europa molte cose non funzione abbiamo detto il green Wilhelm ha funzionato perché noi crediamo fortemente una politica industriale da politiche a favore dell'agricoltura e le battaglie che stiamo combattendo con i nostri deputati europei con il nostro sostegno
Va nella direzione di modificare le regole
Sbagliate che nome di un fondamentalismo ambientalista fondamentalismo ideologico
Rischiano di
Massacrare industria e l'agricoltura questo noi non lo permetteremo
Qualche risultato l'abbiamo ottenuto
L'amico D'Amato sa bene che abbiamo bloccato le pessime regole sul parquet Gini che non soltanto danneggiano industria italiana ma anche l'agricoltura sulla deforestazione se c'è stato un blocco quindi siamo combattendo e ottenendo dei risultati
Ma bisogna andare avanti non dobbiamo arrende ci sono tanti altri problemi non voglio entrare tagli ma certamente per quanto riguarda la politica industriale serve fare di più seguono per quanto riguarda la politica agricola idem
Riforme che servono dico a spot do subito la parola a debba prima
Bisogna abolire il voto all'unanimità perché se c'è il rischio di non dare le sanzioni ai coloni israeliani più violenti ci sia il rischio di non dare le sanzioni
Ai terroristi di Hamas c'è il rischio di non dare le sanzioni anche ai ministri israeliani più violenti e perché c'è il voto all'unanimità bassa uno che dice di no quindi si blocca tutto
Anche le decisioni più giuste
Berlusconi nel suo ultimo discorso ricordare quattro cinque quattro cinque maggio
Di due anni fa disse che una delle cose principali per rendere l'Europa più vicine cittadine era quella di abolire il voto all'unanimità
Questa è la posizione di Forza Italia e cercheremo di convincere anche i nostri alleati che non mi sembrano molto favorevoli a questi seconda riforma
Dare più potere al Parlamento europeo e l'unico Parlamento al mondo che non ma il potere d'iniziativa legislativa e legislatore ma il potere di iniziativa legislativa spetta alla Commissione europea la quale anche la facoltà di valutare le iniziative legislative dei cittadini serve un milione di firme quindi pensato quant'è difficile fare però sto per sempre la commissione verifica seconda io non credo che servano un presidente di Commissione e un presidente del consiglio europeo meglio unificare e avere una sola figura eletta direttamente dai cittadini insieme
In occasione delle elezioni europee e poi bisogna completare il mercato unico mercato unica portato benessere esportiamo beni per duecentoventi miliardi all'interno del nostro mercato europeo quindi chi si lamenta dell'Europa deve anche tenere buon conto questo perché poi c'è molta ignoranza in quelli che contesta l'Europa che vogliono distruggere Europa non permetteremo certamente nessuno distrugge l'Europa perché significa distruggere non esistesse una forma di autolesionismo politico culturale intellettuale quello anti europeo ma danni e basta l'antico paese
Bisogna compiuto un pool con con l'UDR tutto il percorso di unificazione del mercato interno pensa al mercato unico dell'energia i francesi non voglio nel mercato unico dell'energia elettrica perché hanno i loro interessi da tutelare bisogna cambiare anche lì bisogna fare
L'armonizzazione fiscale
Perché non possono esserci paradisi fiscali bisogna andare avanti anche per quanto riguarda i mercati finanziari trova bisogna siamo in mezzo al guado dobbiamo andare avanti e concludere le riforme
Queste sono alcune delle cose importanti ma la nostra politica estera nostra azione come Forza Italia
Non si conclude a livello europeo
Certo siamo impegnati su tante altre cose voi domani dirò quello con le facciamo come governo ma io so ci tengo a dire quello anche che vogliamo fare come Forza Italia
Nel mondo Deborah e la nostra responsabili poi litiga estranei
E nostra rappresentante in sé anche Katia Polidori che avete ascoltato prima parlare di Azzurro donna ma sono nostri rappresentanti al Consiglio d'Europa e non è il Consiglio europeo il Consiglio d'Europa e l'Assemblea
Che non fa parte dell'Unione europea è l'assemblea che è nata prima dell'unione europea diciamo così per tutelare i diritti umani semplifica e in ci sono tanti Paesi compresi Paesi che non fanno parte dell'unione europea
Deborah è una nostra punta di lancia insieme a Katia e però sono tanti fronti dove noi combattiamo e quindi vorrei lasciare a lei
La possibilità di spiegare cosa facciamo in qualità settori dello scacchiere internazionale siamo lavora Deborah della Provincia grazie grazie Antonio un saluto a tutti grazie dell'accoglienza
E grazie dell'opportunità Antonio perché ne e avere la responsabilità del dipartimento esteri di Forza Italia in questo momento storico chiaramente
Non è una cosa da poco una cosa molto rilevante molto importante sarò sempre grata al partito e altri Antonio perché mi è stata data questa possibilità è vero con Katia lavoriamo molto all'interno del consiglio d'Europa che raccoglie quarantasette Paesi quindi è una
Struttura parlamentare perché ha un'assemblea parlamentare
Molto più ampia dei confini dell'Unione europea e si occupa di diritti umani diritti umani che oggi sono molto diversi da quelli per cui nacque tantissimo più di sessanta anni fa il Consiglio d'Europa
Oggi uno dei grandi temi di cui ci occupiamo la a Strasburgo
L'intelligenza artificiale e gli effetti sociali che sta producendo per esempio su nel mondo del lavoro
Quanti posti di lavoro si dovranno cancellare un pure dovranno cambiare forma perché l'intelligenza artificiale oggi sta chiaramente irrompendo in tutto il sistema produttivo industriale economico finanziario
Portando con sé anche temi etici importanti perché ognuno di noi si domanda fino a che punto l'intelligenza artificiale sia un beneficio e io penso che lo sia senz'altro
Ma poi dove scatta il momento in cui dà beneficio diventa un rischio incredibile per i nostri modelli sociali per le nostre libertà e per le nostre democrazie
Vedi Antonio noi come Forza Italia il Consiglio d'Europa Katia e presidente di una commissione la commissione Pari opportunità noi stiamo facendo un ottimo lavoro
Ma in generale credo che dovremmo essere molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo in tutti i consessi europei e internazionali
Antonio è stato rieletto vicepresidente del Partito popolare europeo pochi mesi fa in uno straordinario con Grasso ha valenza che ci ha visto presenti in tantissimi dove si è sancito io credo quanto Forza Italia oggi conti all'interno del Partito popolare europeo e quindi anche all'interno del Consiglio d'Europa dove anche lì cioè la distinzione dei gruppi che c'è al Parlamento europeo
Credo che noi abbiamo dato un contributo molto importante anche al cambiamento del Partito popolare europeo che ha rivisto il suo statuto proprio al congresso di Valencia sia modernizzato sta diventando sempre meno una famiglia politica e sempre di più un partito politico europeo e questo serve
Serve perché è chiaro lo diceva prima il nostro segretario nazionale che siamo in un momento di passaggio estremamente delicato un guado è vero
E il Partito Popolare Europeo alla responsabilità essendo il primo partito
In termini di consenso in Europa di guidare il processo di cambiamento dell'Europa cambiamento Kea
Importantissimo urgente troppo a lungo rimandato un cambiamento che sicuramente deve passare attraverso alcune modifiche che sono cruciali
Ma dall'altra parte deve essere un cambiamento anche divisione dissenso politico
Oggi l'Unione europea non ha sufficiente soggettività politica
Non è un soggetto politico reale perché non ha una politica estera non ha una politica militare non ha completato il proprio cammino verso una politica comune in termini finanziari economici industriali produttivi
E quindi è debole
Oggi il mondo è diviso in due blocchi come ai tempi in cui pensavamo che qual pensavamo che quel momento nome non sarebbe più tornato come ai tempi della guerra fredda solo che oggi dall'altra parte della Cortina noi che siamo Paesi liberi vediamo il cosiddetto sugli globale
Un insieme di paesi che fanno il venticinque per cento del PIL ormai che raccolgono quasi la metà della popolazione in mondiale
E che
Non vogliono che i valori dell'Occidente crescano
Possono fare un progresso ulteriore che magari possano contagiare
Quest'area del del mondo non voglio non ci vedono come una minaccia o come qualche cosa da distruggere e dobbiamo saperlo
Dobbiamo assolutamente prenderci la responsabilità di gestire di nuovo questo mondo che si sta dividendo in due blocchi
E proprio per questo dobbiamo recuperare soggettività politica completare l'Unione e stare vicini al resto del mondo libero
Non possiamo permetterci di allontanarci dagli Stati Uniti non possiamo farlo anche sia difficile anche se questi mesi sono stati mesi con i dazi in cui forse le due rive dell'oceano sono state nel punto più distante
Quasi
Si sono non più riconosciute non è facile non è facile accertare la linea degli Stati Uniti
Nei confronti dell'Europa però dobbiamo sempre ricordarci Sempre che l'Occidente deve essere uno solo non può scorporare sì non può dividersi
E noi abbiamo una fortissima responsabilità perché Antonio io credo che oggi l'Italia per meriti per coincidenze per uno strano destino della storia
Oggi l'Italia abbia un ruolo di guida in Europa che la chiama ulteriore responsabilità oggi la stabilità politica del nostro governo
La stabilità economica del nostro governo la guida forte di questo governo
Da giocando un ruolo che forse neppure noi avremmo immaginato appunto un ruolo di guida e di orientamento e questo lo dobbiamo sicuramente
A persone
Che sanno bene che responsabilità hanno e quindi non si lasciano i facili slogan non attaccano non offendono lo aggrediscono ma chiedono che mi riferisco chiaramente atte Antonio ministro degli Esteri a Giorgia Meloni al ministro Crosetto stanno chiedendo in un momento difficilissimo
Della storia del nostro Paese di tutto l'Occidente libero
Di abbassare i toni di ragionare di esercitare la prudenza di rafforzare l'Europa
Anche da punti di vista diversi di rafforzarla perché ancora oggi l'Europa significa libertà democrazia Occidente libertà
Accedendo ora prima di concludere vorrei parti raccontare altre battaglie politiche noi facciamo perché come ha detto giustamente che noi difendiamo un modello di libertà e poi ci sono le cose che diceva Roberta che diceva Manfred
Del loro intervento
E loro interventi
E noi ci battiamo per la libertà in tutto il mondo aiutando Paesi dove la libertà
So ore dovrà libertà e conculcata
E sosteniamo le battaglie anche delle forze di opposizione che sabato che si battono per questi alcune sono Enzo Venezuela
Vorrei che tu parlassi di alcune di queste libertà che noi battaglie di libertà che noi siamo conducendo perché per far capire ai nostri amici a e di Forza Italia che partecipano a questa tre giorni che anche la politica estera è sempre incentrata su battaglie di libertà già siamo coerenti come diceva
Qualcuno oggi durante il nostro dibattito Tullio Ferrante era
La coerenza e con la coerenza pare noi siamo coerenti anche su questo se vuoi il portavoce in alcuni farisei sia come stella polare la libertà è chiaro che sia a cuore la libertà
Di quelli che presidente Berlusconi chiamava i nostri fratelli e le nostre sorelle nel mondo coloro che non godono del privilegio della libertà e a cui bisogna in ogni modo esprimere vicinanza solidarietà neanche dare appoggio concreto Forza Italia e questa è forse una delle cose che mi rende più orgogliosa
Nella mia lunga storia dentro questo movimento politico Forza Italia è stata il partito che più fortemente ha contrastato la dittatura di Maduro in Venezuela esponendosi fortemente quando non era comodo farlo organizzando manifestazioni
Ospitando tanti rifugiati mettendosi al fianco
Dei ribelli perché sono ribelli a un sistema dittatoriale violento che tortura che sequestra che imprigiona chi uccide che fa sparire gli esseri umani
E dove c'è stato troppo silenzio ricordo per esempio Antonio che in Commissione assieme alla Camera i colleghi lo ricorderanno
Abbiamo fatto una mozione di solidarietà
A tutti coloro che fanno parte dell'opposizione in Venezuela e il Movimento cinque Stelle si è rifiutato di firmarla quel movimento Cinquestelle che evidentemente forse non ha non è così critico nei confronti della dittatura di maturo
Credo che non si debba mai strumentalizzare la politica estera a fini di propaganda o a fini di parte non bisognerebbe mai farlo perché la politica estera
è una dimensione estremamente delicata
Dove senza rendercene conto mettiamo in gioco la vita magari di milioni e milioni di persone magari pensando di fare bene
Ma non calcoliamo le conseguenza ecco perché la politica è stressante e un territorio di grande prudenza e deve essere il lontana dalla propaganda
Dalla strumentalizzazione non può mescolare perché si rompono gli equilibri delicatissimi e poi si si fanno anche cose incoerenti perché siamo tutti
Con il cuore spezzato per quello che sta succedendo a Gaza e lo siamo da troppo tempo
E crediamo davvero che quel dramma delle conosco debba conoscere la parola fine qui e avverso
Anche se non è semplice farlo ma noi indichiamo il dolore di quella popolazione
Ma abbiamo sentito anche il dolore della popolazione yemenita dove sono morti cinquecento mila persone
E anche quello della popolazione siriana dove sono morte in questi anni cinquecento mila persone e anche dei trecento e passa milioni di cristiani che sono perseguitati nel mondo ma non vediamo manifestazioni per tutti questi non ci sono
E allora non si può
Non si può non pensare che in fondo sul dramma che si sta compiendo a Gaza
Il Sudan del Sud Sudan non si può non pensare che da qualche parte si stia giocando con le vite degli altri anche a scopo di propaganda strumentalizzazione politica e questo non lo dobbiamo condannare fermamente
Concludo venti secondi altre battaglie di libertà che facciamo sono quelle per le donne le donne afgane e ad presidente la commissione donne afgane contro l'infibulazione perché ancora nel mondo ci sono donne
Sono trattate non come gli uomini
E questo è profondamente ingiusto
Lo dico da uomo è una vergogna potrà solo dell'infibulazione le donne afgane consigliava ai quali viene impedito
Di fare molto e questo credo che sia un altro tema sul quale dobbiamo far ascoltare la nostra voce nome della libertà ho fatta sicuramente bene al Consiglio d'Europa ma sono battaglie altrettanto forti che noi dobbiamo combattere perché
Per la parola ossa sempre essere posso se essere ispiratrice di ogni nostra azione politica abbiamo fatto brevemente un passaggio sulla politica essere sarebbe da fare un convegno di qualche giorno
Però abbiamo detto soltanto alcune delle battaglie e alcune delle idee per le quali noi siamo combattendo però rapporto transatlantico e si sono verificati i problemi di commissione
Effettivamente l'amante
Ma ma la connessione buona
Abbiamo detto insomma Europa
Azioni transatlantiche Occidente valori radici cristiane dell'Europa non è un caso che abbiamo citato Giovanni Paolo secondo e papa Ratzinger ne sono poi saldi
Le bandiere delle radici cristiane dell'Europa non vogliamo imporre niente a nessuno ma non vogliamo neanche gli altri ci pongono qualche cosa allora bene grazie grazie relata refero che fa se graziato Fulvio olio d'Aversa perché poi anche al Parlamento europeo al Parlamento europeo si combattono grandi battaglie segreta Fulvio grazie grazie di cuore per quello per fare dei con fate dei con tutti gli altri nostri deputati europei veramente i risultati non sono mancati abbiamo sempre fatto una gran bella figura e contiamo dentro Parlamento europeo sono le testimonianze degli altri che lo dico non è auto propaganda
Lo faccio il capogruppo in Parlamento europeo
Ereditando la carica cave altro Tajani
Mi piace vincere facile
Voglio ringraziare il partito perché cita la possibilità di avere una linea chiara chiarissima politica estera
In tutte le questioni
In cui siamo pensate oggi Deborah ha citato
La terribile tragedia di Gaza
Abbiamo detto in maniera chiara
Il nostro parere contrario a quello che sta accadendo Haggadah
Così come accendiamo la nostra attenzione
Tutte e violenze che vengono perpetrate ai danni e Antonio e i tanti cristiani ovunque purtroppo queste persecuzioni dei cristiani molto spesso non trovano la stessa tensione che hanno altre tragedie
E invece tocca a noi tocca a noi e colori abbiamo dentro
Portare all'attenzione opinioni pubblica le persecuzioni dei cristiani nel mondo e violenza nei loro confronti le chiese distrutte
Lei i preti uccisi senza pietà i tanti cattolici che sono in chiesa a pregare che vengono decapitati nei paesi dell'Africa ecco ritengo che avere un partito che ha questi valori di riferimento sia davvero una garanzia per tutti gli italiani
Questo è il senso delle nostre giornate qui
Siamo testimoni Ando quello che siamo
Quello che vogliamo essere quello che vogliamo che siano la maggioranza degli italiani così un messaggio forte che stiamo dando la tre giorni di Telese stiamo spiegando in maniera chiara domani lo faremo ma che la plastica con il manifesto dei valori
Quello in cui crediamo e davvero siamo l'unico partito nel panorama politico italiano che può fare un evento del genere perché l'unico partito che esiste non soltanto sulle schede elettorali ma anche all'interno del cuore di ogni italiano grazie davvero la straordinaria partecipazione peggio ancora un parente un amico all'unità
Dove tra l'altro l'importante è verde è volata a telai generosa valutazione patate
Ha scelto di fare una roba davvero di gravi malattie dalle Marche in Val d'Aosta in Toscana Campari di tutto il mondo
Uno inviterei e non è finita la serata c'è ancora un altra
Piccola parte noi ci sposiamo e ringraziamo averci ascoltato la politica estera oggi è sempre più ma anche politica interna perché sono sulle prime pagine tutti i giornali e l'inizio di tutti i telegiornali quindi la politica estera per noia grande rilievo e noi ce la stiamo mettendo tutta quindi chi è che il prossimo conduttore che però saranno apre adesso sono ancora due ragazze che devono illustrare parte del nostro padre avanti ragazzi e anziani
Quella sera otto guerre accetti
Un altro personaggio che abbiamo inserito nel nostro quanti anni eh don Gianni Baget Bozzo adesso vi leggerò una sua citazione
L'Occidente il concetto nato nella lotta contro il nazismo e il comunismo
E nella versione laica e liberale della cristianità
Soprattutto grazie agli Stati Uniti l'abbiamo inserito all'interno del nostro Pantheon perché Bozzo si invita a riconoscere eredità cristiana che vide anche nell'Occidente laico e liberale la sua missione valorizzare alleanza con gli Stati Uniti come presidio di libertà e democrazia contro ogni totalitarismo
Il prossimo personaggio che abbiamo inserito nel nostro Pantheon è Penelope leggo l'assicurazione l'idea è ci hanno dato dolori ma anche intelligente aperto verbali Penelope rappresenta la paziente a e la resilienza femminile la fa franca e ci insegna che la sofferenza non basta vita attivamente ma affrontata con intelligenza e forza d'animo è un simbolo eterno di saggezza e coraggio grazie a tutti
Grazie
Grazie ragazze ai siamo in conclusione di questa bellissima giornata
Siamo arrivati al momento finale e chiamerei sul palco per fare l'ultima carrellata di interventi sempre dal territorio e dei nostri esponenti di governo i nostri due bravissimi governatori Vito Bardi Presidente della Regione Basilicata Francesco Roberto e sempre dalla Regione
Salutiamo anche il nostro Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che in campagna elettorale non è potuto venire il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che è andato in rappresentanza del partito
A chiudere la campagna elettorale nelle regioni Marche poi ci sarà anche un video di saluti del nostro presidente Renato
Schifato
Invito a te la parola ecco mi intanto grazie mi fa molto piacere essere qui questa sera
E soprattutto vorrei portarvi i saluti della mia regione della io la considero una piccola grande regione Basilicata che ho l'onore di presiedere ho avuto la fortuna
Di cominciare nel due mila diciannove colpi un mandato sono stato rieletto nel due mila ventiquattro quindi credo che le risposte che ci siano state da parte dei cittadini sul territorio siano state delle risposte
Utili per far continuare quella che era un programma che era iniziato pecche soprattutto sa continuando
L'obiettivo di queste riunioni di questa serata soprattutto quello si parla di far raggiungere a Forza Italia
Il venti per cento io credo che sia un risultato possibile da raggiungere perché e molto importante io ritengo di come si governi sul territorio perché le risposte
Come nel calcio uno danni gol nel politica lo danno i risultati lo danno i voti e se la gente ci vota vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo
Io ho provato a soprattutto per il secondo mandato affare ve lo dico perché è importante per quello che dirò dopo a fare un'apertura
Ho aperto anche ad altre forze politiche della maggioranza
Come porta come Governo abbiamo coperto ad azione
è anche a rappresentanti di Italia viva
Il risultato è stato un risultato positivo dicevo perché prima non tanto per aver vinto di nuovo le elezioni
Ma quanto perché coloro che erano transitati nella lista del Presidente come Italia viva insieme ad altri partiti poi sono passati a Forza Italia
Per questo fatto di transitare a Forza Italia vuol dire che sono aumentati i consensi per vuol dire che c'è stata
La giusta la scelta nel dedicarsi a una politica anche vicina soprattutto al territorio
Abbiamo lavorato con molta intensità
Al due mila diciannove Forza Italia era al nove cinque per cento adesso da un tredici virgola cinque per cento senza considerare il dieci per cento della lista civica quindi noi nella nostra regione anche ecco il punto
Voti illimitati siamo vicini alla soglia dei alla soglia del venti per cento questo è sicuramente un risultato lusinghiero
Però credo che come faceva riferimento il nostro maestro Silvio Berlusconi che aveva voluto creare quella che era un grande progetto liberale che voleva modificare le lo Stato sempre con un occhio di riferimento a quello che era il sono i valori dell'Occidente
Ebbene noi credo che dobbiamo continuare con questa politica ma come dice il nostro segretario Antonio Tajani dobbiamo aprire dobbiamo ascoltare
Perché ascoltare credo che sia la cosa più difficile da fare però valorizza tutte le persone e soprattutto dobbiamo rendere coloro che esistendo non non protagonisti
Nella loro vita devono portarsi al centro perché parlare con loro come è avvenuto in questo periodo significa mettervi al centro della scena politica
E io credo che i risultati sono stati raggiunti sono risultati notevoli soprattutto dialogare con i giovani che sono il fulcro della nostra attività politica abbiamo aperto lo ha facoltà di Medicina e Basilicata non lo si faceva da vent'anni
Abbiamo la prima presso l'università il primo polo che si occupa di osservazione dalla Terra i master di osservazione della Terra
Che l'unico europeo frequentato dal cinquanta per cento di stranieri che vengono nel nostro territorio
Abbiamo realizzato investito tantissimi milioni nelle attività produttive
Noi abbiamo quasi trecento milioni dedicati per le attività produttive per mantenere Ross aziende sul territorio per far sì che altre che ne vengano e soprattutto per dare ai cittadini
Una sanità migliore
E quello lavoro che stiamo facendo in questo periodo quindi credo che ci siano tutti i presupposti per poter continuare in questa direzione mi auguro Castle sul porto del partito
Che è un grande partito ma soprattutto con la forza di un partito moderato circondi mi in Coppa Comuzzi continue forse Italia possa dare quella dimostrazione che tutti si aspettavano è una maxi una manifestazione di forza
Di un partito moderato che assolo possibilità di crescere d'ora in poi grazie
Ma grazie Vito Francesco Roberti
Grazie a tutti e buonasera lei per qualche in qualche maniera mi sento di casa perché
La conformazione geografica derivano dalla vostra terra è uguale a quella del Molise prima c'era il grande Sannio e credo che le difficoltà che viviamo in Molise sono le stesse in qualche maniera vissute anche qui nella vostra provincia
Quando mi sono insediato in Molise o rieditato una regione con sedicenne di compagnie commissariamento della sanità
E abbiamo le difficoltà in salita quello che si è detto oggi questo panel è stata è stato bellissimo perché si fermi percorso quello che noi ci siamo impegnati a voler fare
Questa settimana con enorme sorpresa no per me perché ho lavorato duro dati incide la Regione Molise e la prima in Italia per l'attuazione del DM settantasette del due mila ventidue le cosiddette case della salute cosiddette cotta
Siamo quindi riusciti per la prima volta in Italia a non essere la Cenerentola di questa nazione
E per la prima volta rivendico con soddisfazione il coinvolgimento dei medici di famiglia all'interno delle case della salute ciò ma perfetta sinergia
Tra i servizi che vengono erogati tra l'approccio della sanità nei confronti del cittadino e forse si è arrivati anche al momento di cominciare a credere che si può cambiare si può migliorare la sanità e quindi avere una sanità giusta ed è qua anche nelle regioni più povere d Italia
Concludo dicendo che essere un governatore di Forza Italia significa assumersi sulle spalle la responsabilità anche di rappresentare un partito lo faccio lavorando quotidianamente lo faccio con gli amici di Forza Italia lo faccio con l'aiuto dei nostri parlamentari dei nostri senatori dei nostri ministri viceministri perché siamo una grande famiglia crediamo in quello che facciamo
E come spesso ci capita di dire e di incontrarci lavoriamo per il bene comune e questo non può che far del bene far crescere Forza Italia
D'altra parte d'inverno sarà anche tanto freddo ma non potrà mai legare l'arrivo della primavera
Grazie a tutti quanti voi grazie grazie ancora ai nostri bravissimi governatori adesso chiamo sul palco la nostra coordinatrice regionale dell'Emilia Romagna l'onorevole Rosaria Tassinari parte un applauso
Buona serata a tutti è un grande piacere essere qui voglio ringraziare il nostro presidente Antonio Tajani per essere sempre il motore di queste grandi iniziative
Fulvio Martusciello per la grande ospitalità della campagna io vengo dall'Emilia Romagna come sapete una regione da sempre governata dal centrosinistra
Però noi di Forza Italia siamo veramente un elemento di grande determinazione commi volevo citare un esempio ultimo che sarà insomma significativo di quello che stava investano in mente i cittadini emilianoromagnoli
è una Regione dove c'è tanto lavoro c'è impresa si solidarietà c'è cultura però è una regione che anche soffocata dall'ideologia prevalentemente dalla tassazione ed alla pornografia
Vi cito un esempio ultimo il sindaco di Bologna ben deciso di comparare delle pipe per fumare il tra il crac e regalarle ai tossicodipendenti questo mi lasci immaginare cosa significa per noi è una scelta sbagliati stima perché fondamentalmente siamo convinti che non si possa somma affrontare il disagio sociale incentivando l'utilizzo della droga e soprattutto non si possono lasciare i tossicodipendenti per la situazione di assoluto abbandono
Noi siamo invece per la sanità per la necessità di curare di dare un aiuto a queste persone e così ideologia veramente ci ammorba in maniera incredibile ma non decliniamo perché noi non siamo solo un partito siamo qualcosa di più di un partito siamo una grande famiglia
Si diceva anche prima
E il fatto di questi eventi in cui siamo tutti insieme con degli interventi veramente di grande spessore significa ragionare relazionarsi fra di noi ma soprattutto un grande lavoro su quelli che sono i temi e c'è bisogno veramente di Forza Italia con la sua concretezza la capacità non solo di utilizzare frasi fatte ma soprattutto di far vedere le persone che ci siamo
Siamo nel cita siamo nei contesti nelle associazioni e cerchiamo sempre di portare un messaggio veramente utile concreto siamo quell'aggancio fra la serietà e il buongoverno
In questo momento c'è veramente bisogno di noi dobbiamo continuare veramente a lavorare
Abbiamo poi l'eredità del nostro Presidente Silvio Berlusconi che per noi è un grande spunto è un'energia incredibile l'abbiamo visto un terzo ultimamente anche nell'ambito della riforma della giustizia sono veramente determinati per la Regione Emilia-Romagna sono sicura che stiamo lavorando per questo avremo una grande classe dirigente anche per il futuro di giovani motivati e concreti che ci daranno quella forza per potere crescere ulteriormente è una Regione che composta da oltre quattro milioni di abitanti e sono convinta che per il due mila ventisette potremmo dare un contributo importante alla nostra vittoria
Alla nostra crescita raggiungimento di quel venti per cento a livello nazionale che ne vogliamo con grande determinazione
Grazie
Un ultimo ringraziamento al nostro presidente Antonio Tajani perché veramente suo esempio la sua capacità di lavoro è per noi un punto di il mento importante vorrei ringraziare anche il ministro Annamaria Bernini che come sapete bene della mia regione sta facendo un lavoro incredibile
Nel ministero che che guida non ultimo abbiamo visto lo sforzo che sta facendo per l'housing universitario l'annoso problema della difficoltà di reperire gli alloggi per gli studenti fuori sede
Un lavoro immane ha raggiunto la disponibilità di sessanta mila alloggi come richiesto dall'obiettivo del Pnr RR quindi veramente una regione virtuosa andiamo avanti così con forte determinazione e ognuno di voi è importante per questo obiettivo e raggiungimento insomma di questi risultati che faremo nostri con tutta la forza possibile grazie di cuore
Grazie grazie Rosaria e adesso per concludere finiamo i nostri la nostra giornata con gli interventi dei nostri delle nostre donne e uomini al Governo
Chiamo sul palco la sottosegretaria ai Rapporti per il Parlamento l'onorevole Matilde siracusano fate non l'applauso giovanissima bravissima l'onorevole Maria Tripodi Sottosegretario agli Esteri
Bravissima braccio destro di Antonio Tajani
Il viceministro
Almeno in Italia le imprese l'onorevole Valentino Valentini
Per chiudere il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega all'editoria il senatore Alberto Paracchini
Chi vuole
Ricomincia Matilde by
Grazie grazie a tutti voi per l'affetto per la fedeltà per il sostegno che ci date grazie agli organizzatori perché questo è un evento magnifico composto Splendido venti per cento l'obiettivo di Forza Italia cresciamo cresciamo perché siamo un partito in controtendenza
In controtendenza rispetto a ogni deriva estremista in controtendenza rispetto alla superficialità degli slogan su cui poggiano moltissime forze politiche che non hanno in alternativa alcuna offerta programmatica
Lo dicevano premi ai colleghi noi siamo premiati per la coerenza perché noi da trent'anni non ci siamo spostati di un millimetro rispetta i nostri valori alle nostre battaglie siamo stati sempre coerenti con la nostra storia
Anche quando per anteporre l'interesse dell'Italia a quello di parte grazie al nostro Presidente Berlusconi abbiamo governato anche nei governi tecnici e di
Dei governi
Insieme a partiti che erano diversi dalla nostra area politica lo abbiamo fatto appunto per anteporre l'interesse del Paese al nostro partito ma siamo rimasti sempre coerenti siamo i dicemmo di della libertà e raccogliamo questo testimone
Molto molto pesante con delle
Intuizioni profeti erano quelle nostro Presidente Berlusconi perché sono più che mai attuali grazie alla guida saggia del nostro leader Antonio Tajani le stiamo mettendo in atto
E dico sono attuali più che mai e le stiamo mettendo in campo con ogni Energia forza impegno determinazione e parlo dell'investimento di risorse per l'abbattimento della pressione fiscale della della semplificazione per sollevare le impresse da questo cappio asfissiante della burocrazia parlo dell'investimento sulle grandi infrastrutture soprattutto nel Mezzogiorno del paese
Parlo della riforma della giustizia e non posso che condividere con voi
L'esaltazione che ho provato qualche giorno fa quando dopo tante ore accanto al viceministro esisto alla Camera ho premuto il pulsante verde per dire sia una riforma per cui abbiamo combattuto per anni per una giustizia giusta
Una riforma che introduce tre nuovi elementi nell'ordinamento giudiziario
La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente per far sì che vi sia un rapporto equidistante dal Pubblico ministero al giudice che giudica il Pubblico Ministero e l'avvocato di difesa
Per rompere anche quel rapporto
Molto stretto quel legame stretto dal pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari che dispongono ad esempio
Le misure cautelari e molto spesso non sono in grado di contraddire la richiesta di misura cautelare di una persona innocente la mandano in carcere per il legame stretto che c'è con i pubblici ministeri
E quindi
Ci sono anche altri elementi che sono stati introdotti da questa riforma ad esempio l'Alta Corte disciplinare che un soggetto terzo che giudica supera un vizio straordinario perché vedete molto spesso
In questo Paese sappiamo che
Tutti ora in ogni professione chi sbaglia paga
Molti magistrati che sbagliano non pagano ma il paradosso è che non pagano distruggono la vita magari di persone innocenti e vengono premiati perché il novantanove virgola
Sette per cento di valutazioni di professionalità dei magistrati e positiva e quindi l'Alta Corte che un soggetto terzo imparziale servirà anche a correggere il tiro a dare un giudizio equo sull'operato dei magistrati
E infine il terzo elemento è il sorteggio secco del CSM lo strumento più efficace
Per stroncare questo dizione norme di via delle correnti questo rapporto tra i magistrati delle correnti dell'Anm ci contesta dicendo con questa riforma
Rendiamo la regista la magistratura meno indipendente ma la rafforziamo l'indipendenza della magistratura perché la magistratura non è indipendente da se stessa dal correntismo
E quindi superiamo questo enorme problema che è stato posto in maniera così chiara delle dai libri che abbiamo letto dalle testimonianze dell'ex capo Dell'Anna M. Luca Palamara
E quindi lavoreremo ancora lavoreremo ancora siamo al terzo passaggio manca un ultimo passaggio la riforma sarà definitiva faremo ancora tante altre cose per superare tutti i problemi tutte le storture di questa
Giustizia per rendere per dare a questo Paese ai cittadini una giustizia giusta e dopo il quarto passaggio tocca a tutti noi
Continuare a lavorare per il referendum confermativo non vi sarà il quorum quindi abbiamo il compito di convincere e dispiegare cittadini cos'è questa riforma perché ci sarà
Ovviamente tutte tutte le forze di opposizione si concentreranno contro di noi per far sì che questa
Riforma tanto atteso all'Alitalia non si realizzi ma noi combatteremo per realizzare questo sogno del presidente Berlusconi con la guida straordinaria nel nostro leader Antonio Tajani
E chiudo chiudo rubando la chiusura a mio amico e collega
Francesco Cannizzaro che responsabile del Sud in questo momento non è con noi perché in Calabria a fare campagna elettorale
E in Calabria Forza Italia sarà il primo partito e sono certa che il venti per cento lo raggiungerà
E Luigi onde dicendo se voi ci siete noi ci siamo e siccome voi ci sarete noi ci saremo viva Forza Italia
Grazie Matilde Maria Tripodi
Grazie sì Stefano e un
Grande ringraziamento a Fulvio Martusciello e a Francesco rubano che hanno organizzato questa splendida tre giorni che ci riporta è come peraltro sempre accade nelle nostre manifestazioni all'orgoglio delle origini a quell'orgoglio azzurro
Che ci contraddistingue da oltre paint anni con me arrivare al venti per cento ma non è che ci sia molto da dire cari amici intanto ci presentiamo ai cittadini agli elettori con dei risultati che abbiamo già portato a casa
Il contenimento della pressione fiscale e la riforma della giustizia alle nostre storiche battaglie per la libertà e poi noi abbiamo a differenza diciamo di quello che si può avere a livello politico una grande fortuna anche il nostro segretario nazionale Antonio Tajani io gliene voglio dare merito ogni volta che ho la possibilità
A
Messo in ciascuno di noi un
Grande coraggio e anche un grande orgoglio quando due anni fa è venuto a mancare il nostro presidente
Quindi dobbiamo continuare a lavorare al suo fianco dobbiamo se mi consentite e lo dico per prima anche a me stessa
Lavorare ma fare anche molto di più tutti noi che abbiamo responsabilità di governo essere i primi militanti
Per veicolare al meglio quello che facciamo nelle strade nelle piazze alle associazioni di categoria
Ai cittadini perché Forza Italia
Non è solo il Partito della libertate bellissima
Parola caro Fulvio che hai scelto e che ci rappresenta molto e il partito degli italiani degli italiani che hanno voglia di fare degli italiani che producono degli italiani che Amato e qui voglio dare anche una stilettata hai finto incidente rischi della sinistra
Che all'indomani di cui il giugno del due mila ventitré
Pensavano che non di saremo spariti cari amici rivali non sono non siamo spariti siamo qui
Governiamo il paese governiamo in tantissime Regioni faremo uno straordinario risultato anche alle prossime elezioni regionali avente avuto torto anche questa volta come avrete avuto torto negli anni in cui e nata Forza Italia il partito di plastica
Non è un partito di plastica caro Stefano ancora oggi dopo trenta e passa anni io sono e felice sempre quando vengo alle nostre manifestazioni perché non solo vedo i nostri storici militanti i nostri storici amministratore di gli amici deputati maree Donadi rendez
Speranza che sono i nostri giovani del Movimento giovanile perché se invece consentita e non sono secondi a nessuno per preparazione e per consapevolezza del ruolo
Che svolgono e per il grande in servizio anche gratuitamente rendono al nostro movimento io voglio ringraziarlo un po'd'aria in canna diciamo del del movimento giovanile Bogliolo
Stefano lasciare questo concludere questo intervento dicendo appunto che dobbiamo continuare a impegnare scimmione un Iran traguardo
Impossibile il venti per cento io penso che in un anno e mezzo lo raggiungeremo con tre cose che sono cuore competenza
Lealtà verso il nostro elettorato e stando al fianco di Antonio Tajani vi ringrazio
Grazie grazie Maria ora il vice ministro alle imprese il medita
E Valentino Valentini
Grazie mille allora Maria
Ci ha ricordato una cosa che nel movimento Forza Italia in realtà si entra in Forza Italia Giovani
Rimani giovani tutta la tua carriera poi esce nel senior praticamente se sempre giovani di testa come Berlusconi c'è soltanto Forza Italia Giovani giovani un po'più giovane un po'meno giovani ma siamo tutti giovani Testa e qualche laudi Scajola ce l'ha dimostrato
Detto questo
Io ricordo quando cominciare con con il presente Berlusconi andavamo in giro all'estero e ci presentavamo le varie ambasciate Berlusconi
Si presentava diceva scusi qua come le esportazioni no Presidente gli ambasciatori sponde non abbiamo fatto una bellissima mostra si va be'le quote qui di importazioni no guardi
Ecco da quella Farnesina che riteneva parlare di quattrino di soldi una cosa un po'basta
Siamo giunti alla Farnesina di adesso dove Antonio a voi e a noi ha detto che dovevamo fare venti per cento
Ma i suoi ambasciatori ha detto che devo fare settecento miliardi di esportazioni cioè un terzo della ricchezza nazionale deriva dalla nostra capacità come Paese di esportare sui mercati esteri
E farlo in omento in cui abbiamo una situazione di conflitti mai vista prima
Un disco legamento di quella che era la globalizzazione e dei commerci che in questo momento sotto la pressione dei dazi e nella situazione in cui ci troviamo si stanno riorganizzando non importa lui ha dato la barra ha dato un segno e di volo dare atto anche del fatto che sicuramente la Farnesina ha fatto questo
Questa transizione e noi almeno il mio ministero del made in Italy fa l'altra parte lui fa la parte in uscita noi dobbiamo fare l'attrazione degli investimenti e nel nostro piccolo possiamo dire che abbiamo quest'anno fatto per la prima volta trentasei miliardi di investimenti green Fields oggi gente che sceglie l'Italia
Siamo riusciti a scalare numerosissime posizione mentre noi abbiamo fatto più cinque per cento degli investimenti diretti esteri i nostri concorrenti Francia Germania Spagna hanno fatto meno venti questo
Perché questo perché questo governo dimostra coerenza come centrodestra
Dimostra stabilità politica teniamo la barra dritta per quanto riguarda i conti a siamo utilizzando un pianeta R per rimodernare l'Italia e tutte queste cose si vedono perché quando si sceglie l'Italia quando tu vai fuori
La gente di misura e io credo che la misura in questo momento sia molto valida perché ad esempio nel mio ministero abbiamo creato Lou Masi l'unità di attrazione sul blocco degli investimenti un tempo quando gli imprenditori vedevano non sapevano dove andare adesso almeno possono dire a bussare da noi
E non devono entrare col cappello in mano come diceva Berlusconi che tocca fare a noi quando vai a vedere il giudice ma entrano dentro gli accogliamo siamo un investimento interessante gli diamo un tutor se l'investimento sopra i venticinque miliardi cerchiamo di milioni cerchiamo di aiutarli
Per quanto riguarda navigare un po'rispetto ai vari livelli amministrativi come sapete
Se l'investimento di un miliardo cerchiamo di vedi detti di dei determinare o far dichiarare del Consiglio dei ministri investimento strategico e in questo modo avranno un commissario che riuscirà a fare quello che le zebre stanno facendo per l'Europa quindi questo facciamo noi
Nel ministero dall'alto verso il basso vengono al ministero gli investimenti non li portiamo dentro
Ne abbiamo già fatti tre di questo tipo già dieci stanno diciamo in coda nella pipeline per ottenere questo blocco ma io volevo farmi notare come anche l'estensione della Zeiss della zona economica
Speciale a tutto il Meridione costituisce la stessa cosa nella parte dal basso dal basso verso l'alto dobbiamo attirare anche questa volta gli investimenti in coordinamento con le regioni
Più piccoli ma quindi abbiamo una coerenza tra la semplificazione che offriamo gli sgravi e quello che arriva dall'alto quindi questa azione di attrazioni insieme l'azione che sta facendo Antonio di esportazione del nostro Paese sta producendo degli affetti e ci aiuterà
Sicuramente a superare per meglio quello che succede il tempo finito vi concludo soltanto con una frase che diceva Berlusconi dà libertà diceva la libertà e l'essenza di tutto ciò che ho nel cuore e nella mente e deve essere l'essenza di quello che noi facciamo tutti i giorni grazie
Grazie grazie vale verrà Alberto chiudi tu
Dopo Alberto ci sarà al video dal presidente Renato Schifani poi abbiamo concluso la nostra giornata grazie chiudo io ringraziando questa spenga platea fatta di guerrieri della libertà ma di guerrieri della pazienza anche perché siete rimasti ascoltare anche noi grazie
Quando ho passato il tunnel del Pantheon di Forza Italia per venuta in mente una frase di un Presidente americano un grande comunicatore che diceva
La politica non è solo fare bene le cose ma raccontarle bene
Noi dobbiamo raccontare continuare a raccontare cos'è Forza Italia e oggi è un partito
Che viene per fortuna raccontato Sempre meglio perché è giusto ce lo meritiamo ve lo meritate finalmente anche la stampa finalmente anche il mondo e la comunicazione si accorge del popolo di Forza Italia di quanto è solido di quante coerente di quanto è serio
Di quanto esperienza c'è
Noi militanti in chi vota Forza Italia ET in qualche modo faticosamente gira sul territorio perché noi giriamo viaggiamo certo non come Antonio
Mi piacerebbe che voi aveste un GPS
Per tracciare forse qualcuno in platea c'era un GPS per tracciare perché Antonio sì risponde una volta da banco una volta danno gli orecchie una volta dal Venezuela e incredibile non so come faccia però ce l'abbiamo e ce l'abbiamo noi
E c'abbiamo un leader che spaventa
Spaventa perché serio spaventa perché è competente io ero affianco di Antonio Tajani
Quando è stato insultato diffamato in Senato è una maniera ignobile
Siamo tutti a fianco di Antonio Tajani perché sta facendo il massimo con il cuore anche per le popolazioni di Gaza anche per tutte le situazioni internazionali sta facendo un lavoro straordinario
Non c'è qualcuno
Che ha più a cuore quella situazione di Antonio lo vediamo nei suoi occhi lo sentiamo le sue parole quando parla e noi siamo dalla sua parte
Io credo che nel nostro piccolo stiamo facendo anche noi di tutto per dare una mano
Al movimento politico che rappresentiamo per dare anche restituire la fiducia che ci avete dato
Noi come dipartimento per l'editoria abbiamo sostenuto l'editoria abbiamo stiamo sostenendo le edicole stiamo combattendo contro la desertificazione dell'informazione abbiano due abbiamo appena approvato una legge sull'intelligenza artificiale che introduce la protezione del Copyright la base dell'economia del sistema editoria e poi abbiamo introdotto il reato del di pecche perché crediamo che la fiducia dei cittadini sia fondamentali i cittadini devono sapere cosa leggono
Cosa vedono cosa ascoltano perché se i cittadini perdono la fiducia perdono la capacità critica di partecipare alla vita democratica
Dono la responsabilità e perdono la comprensione di tutti i sistemi di intermediazione perdono la fiducia nei medici perdono la fiducia
Nei professori perdono la fiducia nell'università perdono la fiducia nelle istituzioni questo noi non lo consentiremo mai
Forza Italia il partito della coerenza noi siamo coerenti siamo leali
Siamo uniti
E se voi continuerete come state facendo a darci fiducia noi quel venti per cento speriamo pure di superarlo Antonio come un allenatore di calcio una volta che ha ottenuto la salvezza ci ha detto adesso ragazzi tutti alle coppe europee
E ora vuole la Champions League e noi non la vogliamo giocare la vogliamo vincere grazie
Facciamo ancora un grande applauso ai nostri esponenti bravissimi rappresentante del governo che con grande passione e dedizione e serietà responsabilità rappresentano forza Italia nel governo del paese ora chiudiamo con i saluti del presidente Renato Schifani
Abbiamo il video
Ciò non toglie teorici
Impegni e purtroppo ma le consentono di stare con voi ma è come se ci fosse questa regione interna di Campania rappresenta un momento di rilancio importante per il nostro partito un'occasione per riaffermare il nostro progetto politico in una fase segnata da grandi trasformazioni
è un segnale di novità e di energia per un partito che si ispira ai valori del popolarismo europeo perché in tutti questi anni ha dimostrato di essere l'asse portante della coalizione di centrodestra
A Roma come avere ragione dalle città la restituzione
Viviamo una stagione complessa segnata dal ritorno dei venti di guerra purtroppo e dalla violenza contro chi difende la libertà di pensiero
Sono stile che scuotono i principi stessi dalla democrazia dalla nostra convivenza civile una convivenza civile alla quale teniamo
Eppure in questo scenario difficile l'Italia registra risultati economici migliori rispetto ad altri Paesi europei con una crescita del che si fa sentire in particolare nel Mezzogiorno
La mia regione vengono esempio Investimenti e l'utilizzo concreto delle risorse ha generato sviluppo e opportunità là dove i governi di centrosinistra hanno fallito aumentando il divario sociale ed economico
è notizia proprio di qualche giorno fa dopo decenni la mia regione ha finalmente azzerato il proprio deficit azzerato ed etici perì addirittura in avanzo di amministrazione di oltre due miliardi di
Le parole con cui Silvio Berlusconi decise trentun anni fa di scendere in campo l'Italia il Paese che amo più ha preso la passione per la libertà prestano alla radice e la guida di Forza Italia
Attorno a quel pensiero politico si sono costruiti programmi a battaglia per la riforma sempre ispirati alla centralità della libertà come valore fondante
è stato un progetto che ha avuto il merito di unire le grandi culture politiche liberale e cristiana riformista
Pretendo al centro la persona la responsabilità individuale la famiglia il lavoro l'impresa
Oggi il nostro segretario nostro amico Antonio Tajani continua a portare avanti con determinazione di quel pensiero diffondendo in tutta l'Italia
Sta proseguendo con coraggio e capacità l'opera di Berlusconi
Venendo Vito ed attuale il suo messaggio facendolo conoscere alle nuove generazioni e rafforzando con i nostri territori diciamo pure siamo più forti
La libertà resta la vostra missione piano
Da difendere e promuovere con coraggio ogni giorno
E la bussola che orienta Forza Italia il Polo del nostro progetto politico ed istituzionale è sempre stato così
Per questo dobbiamo continuare a crescere a rafforzare il partito per costruire un'Italia sempre più libera giusta aperta dopo lo stato di diritto non c'è da derive giustizialiste
Do la dignità di ciascuno si misura nella possibilità di intraprendere lavorare costruire un futuro insieme
Il manifesto della libertà presentato oggi ci ricorda le radici del nostro impegno
La persona al centro la libertà come diritto nera viva uno Stato ingiusto che sostiene senza applicare sono i valori che Silvio Berlusconi ci ha trasmesso e che oggi abbiamo il dovere di portare avanti
A voi giovani dico difendete alla ribalta con forza per voi che non avete riconosciuto la privazione essa un valore ancora più prezioso da custodire da rendere sicure del nostro futuro Paris
Noi siamo qui per costruire insieme un Italia fondata sulla libertà responsabilità o solidarietà
Forza Italia e la Caselli Chrétien carente in questi valori e vuole difende e la nostra comunità politica
E la nostra missione
Avanti con coraggio avanti con Forza Italia avanti lo Antonio Tajani un abbraccio a tutti
Bene grazie a tutti concludiamo con gli ultimi ragazzi
Che presentano
La chiusura della serata col nostro Pantheon e ci vediamo domani mattina alle ore nove per la Santa Messa grazie a tutti e buona serata
Integrazione personaggio che abbiamo inserito nel tanti anni è l'arma costretto e abbiamo sì patteggiamento in data ha pagato con la vita il Centre italiana e lavori per la sua patria
Narrava sento e il volto del sacrificio della fedeltà all'Italia ricordarla significa rendere provare a tutte le vittime delle foibe che hanno pagato con la vita l'amore per la propria identità è un monito a non dimenticare la storia
L'ultimo personaggio che abbiamo inserito Panzerarmee Costantinos Kavafis del giorno sulla situazione onore a quindi qui nella loro vita vicissitudini presidiare il fumo
Mai mancando due mila
Abbiamo scelto Kavafis poeta greco nel Novecento perché ha cantato un valore gradita e la fierezza di chi difende un valore fino all'estremo il Termopili diventano simbolo universale di coraggio e di lealtà
I suoi parole celebrano la stilista al dovere bilinguismo civile e puliti

più argomenti meno argomenti

Dello stesso evento