Cinquant'anni di ordinamento penitenziario. A che punto siamo?

Saluti introduttivi responsabili Area Democratica per la Giustizia.

Saluti istituzionali: ⁠Isabella Mariani (Presidente Vicario della Corte d’Appello), Ettore Squillace (Procuratore generale presso la Corte - ⁠Ordine degli avvocati di Firenze).

Presiede i lavori Barbara Fabbrini, giudice del tribunale di Firenze.

Ore 15.00 "Problemi concreti del trattamento dei detenuti: uno sguardo dal territorio toscano".

Intervengono: Luca Tescaroli (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze), Ilaria Cornetti (Magistrato presso l’Ufficio di sorveglianza di Siena), Carmelo Cantone (già Vice Capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e provveditore regionale per la Toscana).

Coordina Chiara Gallo, Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di sorveglianza di Roma.

Ore 16.00: "Un altro sguardo".

Intervengono: Armando Punzo (regista direttore artistico dell’associazione Carte Bianche del teatro San Pietro di Volterra ).

Ore 16.30: Dove stiamo andando? Riflessioni su problemi aperti e prospettive future con ⁠Marcello Bortolato (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze), ⁠Mauro Palma (già Presidente del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale),⁠ Antonello Cosentino (Consigliere presso il consiglio superiore della magistratura), Michele Passione (Avvocato presso il foro di Firenze).

Coordina Ornella Favero, Direttrice di “Ristretti orizzonti”.

Ore 18 Conclusioni: Egle Pilla, Presidente di Area Democratica per la Giustizia.

Sta tavola rotonda per confrontarci appunto sull'idea costituzionale di pena a che punto siamo cosa c'è da fare
Consapevoli che è un impegno che non si può esaurire qui ma è necessario avere un momenti di confronto luoghi di concordi confronto fisico
Per l'elaborazione di idee che poi si possono fare da principio nel nell'impegno quotidiano
Ringraziamo tutti coloro che si sono che sedevano a tavola rotonda chi si è speso
Per la sua organizzazione in particolare Barbara che poi coordinerà i lavori ringraziamo la presidente del gente della corte d'appello il procuratore generale e l'avvocato in rappresentanza del consiglio dell'ordine degli avvocati per la loro presenza rilasciato dalla padrona Petrini saluto introduttivi
Buongiorno a tutti vi porto i saluti della corte d'appello e mie personali
Due brevissime parole in questa prima uscita pubblica
Che leggo perché non sono tanto brava parlare a braccio
E che però sento molto in un momento storico che carenza caratterizzata da una caduta verticale
Nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo è necessario riflettere sui loro svariati ambiti di applicazione e da lì ripartire lo vediamo tutti i giorni che c'è questa caduta verticale
Trash il carcere è un luogo paradigmatico non la limitazione della libertà personale per il tramite dello Stato
Si esprime attraverso un duplice registro linguistico quello comune quello dei codici quello comune richiamo alle parole galera e carcere galera alla male
Dove si eseguivano i la pena dei lavori forzati il carcere era il recinto del circo
Invece nel maggio del comando codici opera una epurazione terminologica non c'è più la carriera luogo di sofferenza fisica estrema non c'è più il carcere il loro con chiusure segregate ma ce la pena detentiva
Che però è un entrambi sofferenze segregazione
Per la nostra dimensione giuridica costituzionale il massimo di sofferenza irrogabile per la limitazione della libertà personale
Gravemente afflittiva soprattutto quando a realizzata in un ambiente estraneo
A colui che lo deve subire tutto ciò che ha aggiunto ralla limitazioni alla libertà personale non è richiesto dal contenuto sanzionatorio
Non è richiesto dall'alfabeto penale della detenzione e io dubito della sua liceità
Il problema dei problemi e quindi quello di coniugare una visione tradizionale della Pina e l'aspirazione verso più moderne soluzioni dissangua guardi al recupero detenuto e della sua dignitosa umanità
Però il carcere quasi sempre periferico nella toponomastica della città
Di esso ci si dimentica e tende a sfuggire a pianificazioni finanziarie remissione di risorse logistiche e di personale
In tale situazione una scansione di Paestum di penuria e anche di rigurgiti culturali autoritari si rischia di perdere la civiltà del diritto
Noi dal diritto penale moderno non può debellare il male in una visione laica il s'è presente affianco al bene di ciascun individuo
E quindi non pone dei limiti al mare in assoluto impossibile male modalità della sua rilevazione della sua prevenzione
Protagonista protetto di questo iter è l'uomo in tutta la sua complessità uomo cittadino per anche socio con sociale uomo vittima garantismo riparatore uomo imputato garantismo individuale
E anche quando l'imputato diventa condannato e poi detenuto non perde le caratteristiche di persona umana così che il terzo comma dell'articolo ventisette della Costituzione che certamente verrà più volte richiamata afferma che noi le pene non possono consistere
In trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
Il carcere come scriveva Alessandro Margana non può mai essere neutro o indifferente ai singoli individui che con le loro storie nelle no esistenze contiene se non fosse diverrebbe inumano in quanto indifferente all'uomo steso oscurando né dignità e bisogni
Questo noi crediamo quelli della la realizzazione di convegni di questo di questo genere porta frutti alla ricostruzione dei diritti in un momento in cui
Traballano e quindi vi saluto cordialmente vi auguro buon lavoro
Grazie al presidente reggente della corte d'appello dottoressa Mariani procuratore generale dottore Squillace di Franco
Grazie uno serio tutto
Credo che questo sia il
Secondo incontro che si fa qui a Firenze ricordare i cinquant'anni del l'ordinamento penitenziario
E forse non è un caso perché Firenze e la città di Mario Gozzini
Di Sandro Malgara
E la città anche di Silio Bozzi
Che non si occupava di esecuzione penale si occupava di esecuzioni civile
Ma permettetemi di ricordare che Silvio perché in questi giorni una
L'iniziativa
Apprezzabilissima
Il consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze ha chiesto al Comune di intitolare uno spazio pubblico
Alla memoria distintivo
Ed è una iniziativa
Alla quale
Qui pubblicamente voglio aderire e dare il mio più entusiastico applauso grazie alle agli avvocati di
Sono passati
Cinquant'anni dalla
Legge quattrocentocinquantatré
Ne invita nel mille novecentosettantacinque come sappiamo è uno dei periodi secondi della nostra storia repubblicana
Negli anni settanta
Vennero in vita
Una serie di leggi che hanno cambiato la nostra la nostra società
Furono istituite
Le Regioni e la legge sull'aborto il nuovo diritto di famiglia
La legge neri sull'inquinamento delle acque la legge Basaglia
La riforma sanitaria
Fu un periodo straordinario
Nel quale
I principi della nostra Costituzione
Si tradussero
In leggi concrete
Quelle idea
Che i principi della nostra Costituzione
Non fossero solamente dei principi astratti ma lei precetti
Concreti da attuare nel vivo della società nella carne di tutti gli uomini
Prese lo
Concretezza
Erano anni particolari la legge quattrocentocinquantatré del settantacinque
Nel mille novecentosettantacinque
Come ricorderanno molti dei presenti Michel Foucault scriveva sorvegliare e punire
Due anni dopo
Dario Mereu Dario mi Rossi Massimo Pavarini scrivevano carcere fabbrica un testo che all'Università di Bologna studiavamo per sostenere l'esame
Di diritto penitenziario
Insomma un periodo straordinariamente secondo
In cui
Come dicevo prima
Quell'idea
Che ci lasciò Piero Calamandrei della Costituzione come
Rivoluzione da fare
Comincio a prendere concretezza
E oggi
Oggi a che punto siamo
Io sono qui solo per un saluto non vogliono
Sottrarre spazio ai relatori interventi successivi
Credo però che
Volendo fare
Sunto rapidissimo di quello che è accaduto
In questi cinquant'anni possiamo
Riassumere
Come
Un quadro che presenta molte luci
E molte ombre molto ironici perché l'idea
Che era alla base
Di quel lavoro di riflessione
Di ragionamento degli anni settanta al poi in qualche modo preso concretezza
L'idea che
Il carcere non sia l'unica appena possibile
In qualche modo si è fatta si è fatta strada
Sono molte però le ombre e sappiamo quali
Qualifiche
Fondo rimane soprattutto questa
Dizione che tutt'oggi nonostante tutto continua ad essere
Di fatto non solo nel
Norme scritte
Una visione carcere o centri Caf l'unica pena la fine
Nella idea che si diffonde che si mantiene e quella del del carcere basta semplicemente ad ascoltare una trasmissione televisiva aprire un giornale tutte le volte che ci sono delle vicende
Che
Impressionano l'opinione pubblica
La risposta in istintiva
Quasi un riflesso del quale dovremmo farci carico proprio sul piano culturale
La galera
Il carcere
E in questo carcere questa
Galera
A lo diceva prima Isabella presenta ancora problemi enormi
Problemi
Di qualsiasi genere
Strutturale
Ci troviamo a Firenze
Cosa devo dire sul carcere
Di Sollicciano
Molti dei presenti in quasi tutto quasi tutti credo
Già sappiano la situazione di Sollicciano
E presenta problemi
Organizzativi
Problemi di carenze di personale dall'ingegnere di personale amministrativo
Di personale della polizia penitenziaria
Spesso ci dimentichiamo di considerare anche
Le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria e le condizioni di lavoro di chi lavora dentro il teatro
I problemi che riguardano quella che dovrebbe essere secondo la nostra costituzione l'idea di fondo
Che quella di
Offrire un'opportunità di rieducazione
Di offrire una chance
Di fatto percepire
Di far respirare l'idea
Di un'altra chance della possibilità
Di una vita diversa
E questo il problema fondamentale nel nostro carcere oggi
E quindi io credo che momenti di incontro momenti di riflessione sul carcere
E su quel carcere che ci ha consegnato la nostra Costituzione l'articolo
Ventisette della nostra Costituzione siano dei momenti da valorizzare da nonno e da non non sprecare
Non vado oltre
Non voglio rubare tempo auguro a tutti buon lavoro
Cercherò di ascoltare di imparare grazie
Grazie al procuratore avvocato zuppe per il consiglio dell'ordine degli avvocati
Sì grazie porto il saluto sono lieto di portare il saluto del consiglio dell'ordine degli avvocati del suo presidente avvocato Paparo che oggi era impegnato fuori città
E del presidente della Fondazione per la formazione forense l'avvocato Bisori e di tutta la fondazione
è un ringraziamento per ad Area prima di tutto per l'organizzazione di questo convegno di questa tavola rotonda di grandissimo interesse
E per la Offerta che è stata data al Ordine degli avvocati di condividere quindi dare il patrocinio a questa iniziativa
Che è davvero pregevole personalmente o ha colto il con entusiasmo il giorno in cui in consiglio si è deciso di dare il patrocinio a quest'iniziativa
A sostituire presidente che sapevamo oggi non sarebbe potuto essere presente
Proprio per l'estremo interesse il parterre dei relatori ma anche propone la modalità con cui è stata scelto questo dibattito cioè questa tavola rotonda
Con queste prospettive anche diverso e per parlare di questi cinquant'anni dell'ordinamento penitenziario
Ha detto bene il procuratore generale il problema il problema della dell'esecuzione della pena è un problema gravissimo che non viene affrontato già la giustizia sembra essere purtroppo
Una Cenerentola per quanto riguarda alle problematiche politiche che sono sul tavolo ecco l'esecuzione è quella che appare agli occhi del del cittadino forse davvero la l'ultima delle intima delle problematiche mamma sappiamo invece quanto sia fondamentale sia fondamentale investire nel delle nella esecuzione della pena
Investire in risorse
Soprattutto dal punto di vista della
Possibilità di dare esecuzione ai principi costituzionali cioè alla natura riduca effettivamente rieducativa della pena la sensazione che sia oggi a frequentare un carcere
è che il carcere sia il luogo dove si impara a delinquere non quello dove si esce dalla delinquenza e questo credo che sia il più grande fallimento di uno Stato democratico
Ho detto che
Volevo partecipare con entusiasmo e avevo detto io avevo dato la mia disponibilità a partecipare a questo incontro contando che la mia udienza
Fissata per le nove e mezzo questa mattina sarebbe finita per le quattordici e trenta in realtà ho lasciato giù ancora l'imputato
E quattro miei testimoni da sentire
Mi scuserete pertanto se devo andare via ma veramente con grande dispiacere perché avrei avuto davvero il piacere di ascoltare i vostri lavori grazie ancora e buon lavoro a tutti
Grazie anche all'avvocato surrettizio dell'ordine lasciamo il tavolo a Barbarossa Brini coordinerà la prima tavola rotonda
Grazie grazie a tutti grazie presenti in
è in realtà appunto la mia presenza come coordinamento come volontà sanno andare di questa iniziativa nasce territorio trentino mi conosce come giudice civile
Nasce in realtà da la mia esperienza al ministero come vice capo di gabinetto di Andrea Orlando dall'esperienza di stati generali ecco i grandi apre ho avuto una forte conoscenza del mondo
Dell'amministrazione penitenziaria prese di tutto quell'esperienza degli Stati generali che forse un'esperienza che ha unito vari anime varie realtà
E che non è sfociata nella riforma dell'ordinamento penitenziario ma che forse andrebbe recuperato
Ed è anche la mia testimonianza insomma che su questa tematica
Se ne deve parlare non solo dopo dagli addetti ai lavori ma da tutti gli altri anche quindi
Dal da la magistratura civilista dalla società la ricordato prima il procuratore generale sono la riforma dell'ordinamento penitenziario nasce nel settantatré
Da una visione anche territoriale nostra da Armando Gozzini Sandro Margaret Silio Bozzi
Tutti
Animati diciamo da uno spirito progressista e anche provenienti da aree culturali differenti e che colloquiavano anche con la Chiesa allora fortemente ne avanzata progressista di padre Balducci fa proprio nel territorio fiorentino erano anni
Nel settantatré inquinata quella visione della riforma dell'ordinamento per il penitenziario che andava a modificare il Codice allora del mille novecentotrentuno nel quale
Avevamo
L'emergenza delle Brigate Rosse si ebbe il coraggio invece di pensare che di approvare dal settantatré al settantacinque per l'altro una realtà modificata dal settantatré al settantacinque
Il l'ordinamento penitenziario poi appunto la legge con segni di cui Margaret Sandro Marlene fu ne fu non solo l'ispiratore
Ma anche l'interprete il principale interprete attraverso ordinanze che parlava una concretezza non guardavano all'astratto ma parlavano alla concretezza delle dei problemi dei problemi
In ultimo appunto il problema dell'affettività che ha trovato inveramento né con la Corte Costituzionale domina ventiquattro non latino delle lunghezze non leggendoli ciò che ma Mario Zagari ministro di Giustizia del settantatré
Diceva al Parlamento per la nell'avvio dei lavori sì occorre rendersi conto che le manifestazioni di malcontento che si sono verificati nelle carceri in questi ultimi anni non rappresentano l'espressione di un parossistico gratuito furore contestativa
Ma sono al contrario il risultato di una crisi che non riguarda solo le strutture dell'ordinamento penitenziario bensì coinvolge più a monte i caratteri stessi del nostro sistema penale e processuale e le cause socio economiche del delitto
Il ministro Zagaria aveva in testa già diciamo è quella cultura aveva in testa che cosa che la società
Stava affrontando un problema ben diverso e che poteva dare dignità a quello che i che era solo i diritti del le città del carcerato così come a quelli del diritto cittadini in quegli anni in cui si parlava di apporto si parlava di obiezione di coscienza si parlava di Statuto dei lavoratori si parlava di tutta una serie di normativa né sulla legge di diritti
Nel settantacinque ebbe il coraggio di fare approvare erano già cambiati tempia dal settantatré e il settantacinque per la forza assieme al modo che fra i firmatari di quella di quella legge
Ordinamento penitenziario ma vorrei ricordare ancora Sandro marcare che nelle parole di Beniamino Deidda rilasciata questo peso stizza
Non ricorda come giudice istruttore giudice dell'esecuzione delle pene prima ancora quindi della magistratura di sorveglianza istituita del settantacinque come colui che applicava
Disapplicando il Codice del trentuno orientandosi alla costituzione ecco allora
Partiamo da questa riflessione che il partiamo dal nostro territorio locale verificando cinquant'anni da allora come siamo
Come siamo messi ecco soprattutto come quali anni ci sono né quali esperienza ci sono non lo facciamo
Coordinati da Chiara Gallo che chiamerei quassù magistrati di sorveglianza del tribunale di Tudjman riflettiamo con Luca Tescaroli procuratore
Della Repubblica presso il Tribunale di Prato con Ilaria cornetti magistrato presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena e con Carmelo Cantone che è stato qui provveditore regionale della Toscana
A lungo aveva lavorato appunto nel DAP fino a giungere a esserne vicecapo dato e quindi è uscita a inserirsi all'esperienza locale sia l'esperienza poi a livello nazionale ecco lascio la parola a Chiara Gallo né per il coordinamento della prima tavola rotonda

Grazie a tutti e buonasera io sono magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Roma ringrazio molto per l'invito pare Toscana e per questo momento di confronto importantissimo in un momento che possiamo definire particolarmente drammatico mi piace molto il titolo di questa prima sessione ossia problemi concreti nel trattamento dei detenuti che poi cadere Emo in particolare nel territorio toscano
Ringrazio in particolare proprio aver deciso di affrontare un tema che era alta spesso resta sullo sfondo nel dibattito
Generale sul calcio e sulla pena spesso il nostro dibattito eh giustamente focalizzato verso una visione della pena meno afflittiva ma più efficace sulle misure alternative
Rispetto quindi al carcere appena infra muraria ma o questo dibattito che importantissimo spesso passi che il tema del carcere cioè nella sua conoscenza resti un po'sullo sfondo
Mentre io credo che in questo momento più che mai è importante parlare di carcere lo ha detto benissimo il professor Palazzo nella sua lezione sull'ordinamento penitenziario al convegno organizzato dal Comune Amsa Firenze
In cui ha sottolineato come oggi sia proprio il tempo della giurisdizione dei diritti all'interno del carcere e di come sia prioritaria la vigilanza
Sul rispetto del principio di umanità della pena che significa quindi riconoscimento e anche Sasha Cizio di diritto di di fronte non solo alle leggi e regolamenti neanche i comportamenti
E alle condizioni di fatto della realtà penitenziaria quindi oggi parlare di carcere di quello che in concreto significa parlare di diritti fondamentali e per farlo è necessario conoscerlo per fornire anche i non addetti ai lavori
Degli strumenti di conoscenza e degli argomenti importanti da spendere nel dibattito
Perché parlare di carcere non significa solo parlare di sovraffollamento ma anche di grave disparità di trattamento di prevaricazione di insicurezza di un carcere come luogo d'ingiustizia
L'assenza costante di risorse che poi la conseguenza di un'assenza di idee
Sul carcere conforme alla Costituzione non solo impedisce i percorsi di educativi ma rende il carcere un luogo che favorisce la criminalizzazione
Per cui è necessario partire proprio da questo
E ringrazio quindi veramente area toscana per avere scelto questo primo tema cioè i problemi concreti del trattamento i detenuti cercheremo attraverso gli interventi di persone che operano
Nel carcere o comunque lo conoscono in ragione del loro ruolo e della loro professione facendo diciamo un piccolo viaggio in qualche modo all'interno del carcere e di quelli che sono i suoi problemi partiamo con Luca Tescaroli
Procuratore della Repubblica di Prato a cui vorrei chiedere quindi un suo contributo su quello che accade oggi nel carcere e chiedendo in particolare se il carcere si è in grado di assicurare la sicurezza
Dei detenuti il principio di parità di trattamento e di scongiurare situazioni di prevaricazione
In particolare gli chiederei cosa ci raccontano le molteplici indagini sotto questo profilo che sono svolte all'interno degli istituti penitenziari
Niente
Ringrazio ma toscana per l'invito che è stato rivolto ma Bartelt l'attività organizzativa perché al posto in essere e cercando di come dire come Munari le presenze di coloro che danno vita a questo dibattito cioè Vergallo mia invitato a Richelieu è quella che è la realtà
Che stiamo vivendo in questo territorio
E con riferimento alla profili che avete tutti voi ascoltato la pubblicazione del assicuri la possibilità di mantenere la sicurezza all'interno delle strutture carcerarie
Io dico subito che purtroppo la situazione delle carceri italiane
E quella relativo alle carceri toscane estremamente problematica
E due in particolare per quanto attiene per istituti della Toscana
Che sono istituti nei quali vi sono ospitati detenuti in regime di alta sicurezza e non solo
Abbiamo un panorama
Nella regione dove vi sono quindici strutture carcerarie
E vi sono detenuti di ogni tipo
Ristrette con l'eccezione di coloro che sono sottoposti al regime del quarantuno bis
Le strutture sulle quali mi soffermerò sono quelle deprecato e di San Gimignano che rappresentano
Degli
Lei mi assolutamente negativi per quello che emerso e sta emergendo in questi anni
Abbiamo un per quel che attiene alle carceri di Prato una popolazione che è la più consistente in seno le strutture carcerarie ci sono circa seicento detenuti che sono ristrette
Abbiamo poi della
Come dire la situazione del il carcere di San Gimignano dove abbiamo un numero di negli scritti meno consistente ma che genera comunque una serie di problematiche sono trecento del quattordici i detenuti attualmente di presente la peculiarità alle carceri di Prato che vi sono tre tipologie
Di detenuti vi sono i detenuti in Alta sicurezza i detenuti in media sicurezza e i detenuti che sono sottoposti al regime la collaborazione di giustizia
E è stata avviata un'indagine nel
Nel luglio del due mila ventiquattro che ha fatto emergere una pervasivo tasso di illegalità che si è concretizzato in plurime e anche ravvicinate condotte criminose
In un contesto di mancanza di controlli ed i comportamenti collusivi di esponenti della polizia penitenziaria
Si è registrata un'estrema difficoltà di assicurare la sicurezza passiva dei detenuti
E
Abbiamo anche una realtà nella quale né una s'insufficienza del organico molto consistente
Mi sono ruoli caratterizzati da assenza di organico del quarantasette per cento e del cinquantasei cinquantadue per cento rispettivamente con riferimento agli ispettori
E i sovrintendenti
Egli una realtà nella quale risultato estremamente difficile riuscire ad avere delle interlocuzioni con le figure apicali nella strutture carcerarie
Vi sono stati più suicidi nel secondo semestre due mila ventiquattro se ne sono registrati due
E che è una scarsa possibilità di accesso al lavoro dati che inibiscono la funzione di prevenzione speciale impediscono la rieducazione della pena
E compromettono anche la dignità stessa dei dei di coloro che ristretto togliere la libertà ad una persona
E qualcosa che toglie insomma che veramente incide profondamente nella coscienza di un magistrato mio sempre fatto il Pubblico ministero
Prima di adottare una scelta fortunatamente solo una richiesta
Vi assicuro che ho sempre riflettuto in maniera estremamente attenta proprio per quello che costituisce in carcere
E quelle che sono le condizioni dove due persone sono costrette a vivere
Il
La situazione ritornando in carcere di Prato così come l'ho descritta ente ha reso e rende estremamente difficile il percorso investigativo anche in considerazione dell'assenza di ambienti idonei dove poter svolgere attività intercettive nel senso che ogni volta che si intercetta i detenuti vengono indirizzati in determinati ambienti
E sanno già
Coloro che sono sottoposti all'attenzione investigativa che vi è un'attenzione nei loro confronti
Allora
Ci sono poi alcuni dati che
Sono eloquenti perché i fatti hanno la testa dura e le risultanze obiettive consentono di far capire molto meglio rispetto alle parole
Descrittive ciò che avviene bene in quest'ultimo hanno diciamo sono stati trovati quarantasette telefoni cellulari
Ulteriore diciassette IMEI risultano tuttora attingere corrispondenti ad altrettanti apparecchi dodici lei nell'Alta sicurezza e cinque nel reparto media sicurezza sono state individuate ventuno utenze nella disponibilità di detenuti
Diciotto nel circuito dell'alta sicurezza eterna reparto di media sicurezza
Più detenuti sono risultati avere la disponibilità di Reuters per collegarsi la rete internet più
Detenuti in Alta Sicurezza continuano a gestire i profili tic toc
Sono stati sequestrati da luglio del due mila ventiquattro
Ventisette quantitativi di droga di ogni tipologia
Vi sono state due rivolte in carcere da prima il quattro giugno del due mila venticinque la seconda sabato cinque luglio due mila venticinque nel secondo caso col proposito proprio di sfondare
Le porte per uscire dal carcere
Ci sono state cinque privazioni dal ventisette novembre ventiquattro il primo luglio del due mila venticinque
E fra queste vi era stata l'evasione del detenuto Vincenzo De Luca che evaso direttamente dal carcere il venti dicembre del due mila ventiquattro con il contributo anche due appartenenti alla polizia penitenziaria un contributo colposo e di palmare evidenza
Vi sono state due violenze sessuali
Una posta in essere da un detenuto di nazionalità brasiliana di trentadue anni consistita nell'aver solo Mezzato e indotto a compiere un appellazione nove
Con il ricorso la grave minaccia di tagliare la gola con un rasoio e anche con le l'utilizzo della violenza fisica afferrandolo per il collo la vittima
Lo ha fatto ha tenuto queste condotte nei confronti del compagno di cella un coetaneo
Altro episodio due detenuti rispettivamente di trentasei anni di quarantasette anni hanno torturato un detenuto omosessuale alla sua prima esperienza
Detentiva
Gli sono state cagionate delle sofferenze fisiche un tram tra un'ora psichico
Esatto è stato sottoposto ad una violenza sessuale di gruppo
Mi sono state riscontrate gravi lesioni
Ancora
è stato tratto in arresto un omicida confesso
Due prostitute
Nel corso di quest'anno
E il sei giugno dopo aver confessato davanti al Pubblico ministero le sue responsabilità è stato portato in carcere con un provvedimento di richiesta di applicazione di sorveglianza attenta nei confronti del detenuto bene
Lo stesso giorno in cui è stato portato anzi è stato portato da sera tardi l'indomani mattina costui è stato oggetto di aggressione da parte di un così tenuto legato a uno
Una delle vittime che con che riuscito uscendo dalla cella e poi entrandovi senza alcuna forma di controllo
A e scaldare un pentolino di ogni giorno a riempito con bicchieri di zucchero ed è andato nella cella di dove detenuto costruite doveva essere sorvegliato egli era lanciato al punto sulle pareti su alcuni a
Questo per far capire ecco che cosa che cosa accade
Pur negando l'omertà all'interno della struttura carceraria in ragione del timore manifestato da parte dei detenuti di rappresaglie nei loro confronti ma soprattutto nelle persone
E dei familiari che si trovano in stato di libertà
Si sono registrati casi di confidenze nei confronti di alcuni appartenente alla polizia penitenziaria e anche degli atteggiamenti di formale collaborazione con l'autorità giudiziaria
Segno molto importante
Che dimostra come in realtà la violenza che viene praticata in maniera sistemica da alcuni referenti
Diremo così
Dei gruppi criminali stranieri
Non riesce ad avere un controllo totalizzante nei confronti di tutti coloro che sono iscritti
I limiti di fronte a questa situazione si è cercato faticosamente di cercare di riportare il carcere all'interno del controllo delle delle istituzioni
Si è richiesto al DAP il pioniere delle figure di riferimento perché è un dato assolutamente fondamentale avere dei detenuti
Aveva all'interno del carcere persone che siano un punto di riferimento per i detenuti e anche per gli esponenti delle istituzioni per proprio dalla Repubblica per il questore per il prefetto per i problemi di ordine pubblico
Quanto al carcere di San Giminiano
Che come dire è noto per purtroppo tristemente perché è stato oggetto di gravissime condotte di violenza istituzionale
Tutto è parti l'undici ottobre del due mila e diciotto quando un detenuto tunisino era stato brutalmente aggredito e poi sono emersi tutta una serie di altre condotte similari
è emerso un quadro un quadro il più inquietante e poi al di là di questi fatti relazione in quali c'è anche un giudicato oramai sono emersi neppure un po'più recente negli anni due mila venti due mila ventuno
Sono state le leggi registrate condotte eliminatorie
Da parte di un commissario capo in servizio presso il carcere di San Gimignano nella veste di comandante di quella struttura nei confronti del direttore di due educatrici
Fu di funzionari giuridiche pedagogiche che avevano tra l'altro denunciato quelle quelle condanne dire la creazione iniquo osé in maniera organizzata con impiego di utenze telefoniche
E questo carcere come il carcere di Prato diventata un'agenzia del crimine da donne si gestiscono
Traffici di stupefacenti si commissionano un vicini
Sì sostanzialmente riproduce l'interno dal carcere ciò che viene
All'esterno risultano persino contatti con latitanti quindi sono situazioni inaccettabili
Che riportano alla mente quello che avveniva nel lontano passato all'epoca all'Ucciardone quando si parlava di Grand Hotel
All'interno di quel struttura dove gli appartenenti a Cosa Nostra gestivano similmente il il potere in dispregio a qualunque tipo di controllo
Io penso che la realtà ci debba portare a ragionare su quelli che possono essere
Dei rimedi che si possono applicare
Si è fatto cenno negli interventi che vi sono stati molto puntuali
Anche alla situazione di sovraffollamento che esiste all'interno per le strutture carcerarie e questo è un problema serio che investe tutti i canali con l'eccezione di quelli dedicato ai collaboratori di giustizia e al regime del quarantuno bis ma per l'alta sicurezza la media sicurezza il problema si pone in maniera importante
Io credo che
Sarebbe importante che ci fosse una politica legislativa proiettata a costruire
Nuove carceri ma non per riempirle di di soggetti perché il carcere deve rimanere lo strumento residuale
Per far fronte alle situazioni più gravi ma per creare condizioni idonei di vivibilità ai detenuti che sono costretti a vivere all'interno privati dal bene supremo che quello della libertà
Caino che
Sia necessario stabilizzare le posizioni apicali se non le strutture carcerarie questo dovrebbe essere fatto per tutti per le ovvie ragioni che dicevo prima
L'assunzione del del personale penso sia parimenti estremamente importante per poter svolge il lavoro in maniera appropriata essenza i rischi che derivano perché bisogna spezzare una lancia anche a favore dei di coloro che lavorano all'interno gli appartenga polizia penitenziaria sono e rimangono dei lavoratori
Che hanno anche pagato un prezzo importante hanno pagato anche con la grinta basti citare i casi di
Burrafato che venne ucciso
In carcere siciliano su mandato e Bagarella perché bene il torto di notificare un provvedimento restrittivo nei suoi confronti un ennesimo che gli impedì un colloquio con i familiari dei contatti a trovarlo
Ma
Non è l'unico caso penso al caso di Giuseppe Montalto che è stato ucciso il ventitré dicembre del novantacinque Burrafato fu ucciso il ventinove giugno ottantadue Montalto venne assassinato
Mentre si recava al lavoro per aver fatto semplicemente il proprio lavoro una la tutela dei detenuti richiede poiché le camere di pernottamento non possano rimanere aperte costantemente
Perché se no si verificano fatti del tipo
Di quello che vi dicevo in pregiudizio di
Vasile organizza anche il rumeno che si è reso conto che di quei delitti
E bisogna essere attenti nel controllo
Di coloro che svolgono determinate mansioni all'interno del carcere come la funzione del detenuto spezzino che sfrutta che risultato in alcuni casi sfruttare la sua posizione per fare da collettore e tesse le attività
Criminose
E credo che sia assolutamente fondamentale per attua il principio costituzionale dell'inserimento sociale la rieducabile la finalità rieducativa della pena
Offrire una concreta possibilità
Sì stavo ho fatto partire Nicolò ma devo un po'di ritardo però sarò punta rispetterò rispetterò il tempo
Qui c'è un'opportunità di lavoro ci sono molte possibilità anche qui a Firenze
Penso che il procuratore generale non ricordi ma anche collega Mariani si fatto ricorso all'impiego dei
Detenuti e per e fornì informatizzare gli atti
Cattivi ai processi sulle stragi ma segreti potrebbero essere indirizzati verso numerose attività Esterne contabile di impiegato Lucarelli in cantiere rientrare poi ed è un tema che poi al lavoro
C'è un carcere dopo aver ultimato il turno di lavoro
Concludo sotto questi ultimi due minuti che mi sono stati dati con qualche osservazione
Cinquanta midollo
Dalla normativa sull'ordinamento penitenziario
Che
è stato una che è stata una grande conquista indubbiamente
Ma io penso che la realtà carceraria che esiste
Imponga un adeguamento
Di quello strumento
Perché
Dovrebbe armonizzare quello che il mutamento della realtà carceraria nel Paese
E di rispetto autentico della dignità del detenuto la tutela delle Garanzie collettivi dei cittadini tutela che rende indispensabile purtroppo ancora il carcere in ragione del
Presenza agguerrita di più strutture criminali organizzate autoclave e straniere
Un video
Che io così vorrei mettere sul tavolo dell'inflazione potrebbe essere quella di prevedeva istituti da applicare dopo l'espiazione della pena
Per dare concretezza alla funzione di rieducazione della stessa
Che ovviamente deve conservare necessariamente e non lo nega il nostro dettato costituzionale una valenza punitiva ma deve creare le condizioni perché ci sia una effettivo un'effettiva risocializzazione e questo deve necessariamente avvenire con una concreta opportunità di lavoro duratura e questo dovrebbe avvenire
In un momento avanzato del trattamento penitenziario o subito dopo l'avvio respiratore la Pina
Ancora bisognerebbe pensare a portarci in avanti sotto questo terremo per prevedere i primi condannati dei piani di lavoro personalizzati secondo le attitudini individuali
Se va be'pensare a programmi di lavoro con previsioni di posti riservati all'interno di pubbliche amministrazioni sgravi tributari
Consistenti per l'impresa che assumono lavoratori che in parte già ci sono ma in maniera non ancora adeguata per coloro che hanno espiato la pena che sono ritornati in libertà
E forse anche la rivisitazione di istituti come la liberazione anticipata che di fatto si traduce in un automatismo e così come io i bonus che così ha poco a che vedere con un reale percorso di recupero sociale del detenuto
Io mi fermo qua voglio andare oltre se qualcuno interessato io ho pensato anche di predisporre una un elaborato scritto dove troverete altre cose
Va bene grazie ringraziamo Luca
Possiamo anche queste prospettive che poi nell'ultima parte
L'intervento ha condiviso con noi anche per la parte diciamo dell'analisi che ha fatto su quelle che sono le situazioni che si creano all'interno del carcere o purtroppo
Mi rendo conto che forse questa proporrà caratteristica di questa sessione si vola un po'basso rispetto a dei discorsi sicuramente più elevati che si fanno in genere sulla pena
Però secondo me sapere che cosa succede nel carcere e poi quali sono veramente i fattori che impediscono ad oggi non solo ogni tipo di percorso rieducativo ma anche proprio il rispetto dei diritti fondamentali
è importante ed è un qualcosa che non dovremmo mai dimenticarci
Il magistrato di sorveglianza ora dallo la parola ad Ilaria conosce il carcere
Perché fa parte dei suoi compiti quello di visitarlo di avere colloqui con i detenuti di rapportarsi con tutti gli operatori all'interno e quindi se svolge come dovrebbe essere il suo mestiere
Impara moltissimo di queste istituzioni
Sicuramente l'attuale realtà frutto delle politiche carcere o centri che securitaria a arresto le condizioni all'interno del carcere ormai invivibili o sotto tantissimi profili per quello per esempio che la mia esperienza oltre al discorso del sovraffollamento io noto che c'è una disparità enorme di trattamento tra detenuti che hanno possibilità anche in qualche modo di accendere i percorsi e altri che sono completamente dimenticati
E senza l'intervento del magistrato di sorveglianza che entrando in carcere conosce i singoli detenuti le singole situazioni
Noi possiamo anche perdere delle importanti passi militari socializzanti
E quindi in questo senso il no al nostro ruolo è un ruolo fondamentali importante soprattutto in questa situazione in crisi quindi chiederei ad Ilaria di parlare della sua esperienza sotto questo profilo di qual è adesso la situazione all'interno del carcere soprattutto quelli in cui lei esercita la vigilanza
Se ci sono anche diciamo prassi virtuose anche la situazione dei reclami
Il riconoscimento e Minniti fondamentali per quella che è la sua esperienza
Grazie buon pomeriggio a tutti
Prima di iniziare vorrei ringraziare anima area toscana e
Roberta Santoni Filippo c'era per l'organizzazione dell'evento Barbara Fabbrini che è stata molto e instancabile spiegazioni nell'organizzazione di questo incontro tutti i presenti
E illustri relatori con cui condivido questo pomeriggio il tavolo
Nonostante io di sorveglianza abbia un'esperienza limitata perché faccio il magistrato di sorveglianza da appena due anni sto sto muovendo i primi passi i
Sempre o meno a condividere con voi la mia esperienza
Consapevole di non poter portare conclusioni certi se ne ma
Ipotesi di lavoro
E
E in e la mia esperienza quotidiana
Credo che non sarà sufficiente ascoltare dopo l'intervento di Luca Tescaroli il mio per comprendere Golestan questa breve premessa di metodo che però ritengo sia importante per comprendere quanto sia complessa la realtà del carcere
Quanto sia sfaccettata e
Non mi riferisco
Semplicemente ad una complessità data dal fatto che per esempio sullo stesso territorio
Come quella dell'ufficio ha riserve gli anziani Siena
Si possono trovare essi trovano di fatto realtà tanto diverse come il trittico le circondariali che sono quelle di Siena Massa Marittima Grosseto ed una casa di reclusione come quella di San Gimignano che invece ospita trecentoventi detenuti di alta sicurezza
Tutti definitivi cioè circa trecentoventi persone
Condannati per reati di criminalità organizzata la complessità di cui parla è una complessità che si riscontra all'interno dello stesso istituto
Ed è sebbene sono certa che ve ne rendiate veri ve ne renderete conto da soli ascoltando gli interventi di di questo pomeriggio vorrei sottolineare questo dato
Perché credo che sono da questa consapevolezza il questa elevatissima complessità possano essere un metodo di lavoro sul carcere
Su due diversi piani
Un metodo di lavoro degli addetti ai lavori dieci a vario titolo lavora sul carcere
Avvocatura magistratura
Operatori del trattamento polizia penitenziaria direttori ugualmente assistenti sociali psicologi tutti
In che senso un metodo di lavoro un metodo di lavoro che alcuni fare o come come guida
Quello di acquisire prima di ogni decisione il patrimonio di conoscenza più ampio possibile e quindi un metodo di lavoro scimmietta
Chi di ieri decidere di volta in volta invece che il rapporto in collaborazioni in ascolto continui con tutti gli altri interlocutori
E
E credo che passi dalla consapevolezza di questa complessità
Un altro aspetto fondamentali Izzo è la nostra capacità non solo agli addetti ai lavori ma di tutta la magistratura e di tutta l'avvocatura
Di restituire questa complessità all'esterno i restituirla al discorso pubblico dell'opinione pubblica istituirlo al discorso politico al decisore politico
La cui idea sul carcere sicura niente non dipende se non in parte dalla nostra idea sul carcere ma in parte dipende anche dalla nostra idea sul carceri e quindi abbiamo la responsabilità di restituire questa complessità
Ogni volta che siamo chiamati affanno
Passo alla parte descrittiva del mio e del mio intervento allora boh qualche numero velocemente sul San Gimignano San Gimignano a casa di reclusione
Si crea che a fronte di duecentoquarantatré posti sono dati che ho tratto dal sito del ministero della giustizia ospita all'incirca intorno sempre ai trecento vinti detenuti qualcosa di più qualcosa di meno
E non San Gimignano non soffre i problemi di sovraffollamento drammatico che caratterizzano moltissimi istituti in Italia nonostante in questo dato perché fortunatamente in ciascuna Arcella non ci sono più di due persone lo spazio di cui dispongono supera la soglia nota dei tre metri quadri le condizioni dell'istituto che è stato aperto nel mille novecentonovantuno sono complessivamente delle condizioni più che dignitose
Idee interessanti detenuti del polo universitario penitenziario hanno a disposizione celle singole per poter studiare il quindi la realtà non è drammatica da questo punto di vista drammatica rispetto alla media nazionale perché ovviamente è un istituto nei quali fa molto freddo d'inverno e fa molto caldo d'estate per esempio quindi le condizioni rimangono due ma non non drammatiche
A fronte di un organico di polizia penitenziaria di duecentocinque appartenenti al corpo di polizia penitenziaria ve ne sono ispettivi centonovanta in questo momento quindi la scoperture contenuta più significativa quella che riguarda il reparto amministrativo perché a fronte di ventuno posti in organico ve ne sono solo nove
Per quanto riguarda il gruppo del degli educatori a fronte di sei posti in organico sono coperti cinque
L'istituto di San Gimignano in questo momento vive una fase storica diretto positiva
Perché
Per alcuni motivi che cercherò di mettere in luce con alcune criticità che non che non che non che che viene in che no che vi descriverò brevemente
In questo momento a San Gimignano abbiamo una direttrice una comandante della polizia penitenziaria una comandante del nucleo il ruolo non abbiamo figure apicali immissione abbiamo una responsabile del presidio sanitario tutte le figure apicali sono femminili sono donne e anche l'Ufficio di Sorveglianza di Siena è composta da due da due magistrati donne
Questo è un dato Fo fondamentale un dato importantissimo perché non a caso i fatti che ricordava Luca Tescaroli prima
I fatti di tortura nel due mila diciotto si sono verificati a San Gimignano quando a San Gimignano c'era
C'erano anche in quel caso donne un'educatrice una direttrice perdonati missioni e una comandante di polizia penitenziaria immissione quindi era un istituto acefalo in quel momento e
Per chi conosce il carcere entra in carcere ma non solo perché lo si comprende anche a buonsenso è facile comprendere quanto sia fondamentale assolutamente vitali la presenza di queste figure in ruolo
Perché solo in questo modo tutte le anime diversissime tra loro contraddittorie che che vivono all'interno di un carcere sono come dire portate a
Arrendere attuali il il dettato dell'articolo ventisette della Costituzione
Tenendo in considerazione i profili assolutamente centrali della sicurezza e dell'ordine pubblico perché i diritti fondamentali si garantiscono il si realizzano sì la sicurezza e l'ordine pubblico tra virgolette all'interno di un caso ce ne sono
Effettivi sono reali sono quotidiani
Allora San Gimignano a presenta delle
Delle grandi lussi e delle grandi ombre anche all'attualità allora le luci le luci si sono la presenza appunto di queste figure apicali non solo la loro presenza
La qualità di queste figure la disponibilità di queste figure a collaborare a dialogare costantemente un gruppo di educatori ottimo
Veramente persone informate entusiaste serie competenti
Un'offerta una troupe
Questa trattamentale varia ricca solida a partire dall'istruzione a San Gimignano si studia dal corso di alfabetizzazione all'università il Polo penitenziario è un'eccellenza assoluta in Italia
Appena tre giorni fa ero al Branca di dell'Università di Siena con tre detenuti di San Gimignano intermezzo tre detenuti che studiano e o si sono laureati all'Università di Siena nell'ultimo anno e faccio una brevissima parentesi il delegato del Rettore dell'Università di Siena al polo universitario penitenziario parlando il quanto è importante per i detenuti che lo si ergono per quanto importanti per non studiare una volta entrati sono i lavori mi piace nominarlo una volta ha fatto questa osservazione ha detto quando pensiamo alla scuola e all'istruzione per un detenuto dobbiamo pensare che non è solo quel detenuto qui in studio
è quello che vede la sua famiglia e quello che dicono i suoi figli e quello che vide la cerchia dei parenti degli amici perché probabilmente quel detenuto che non ha mai studiato finito forse a malapena le scuole elementari prima di entrare in carcere e ha ripreso a studiare in istituto
E il primo della famiglia che fa quella scelta quindi insieme che si certa anzi certa sono nella lista di quella persona massicciata nella vita nella comunità
Familiare e sociale alla quale appartiene non ce ne sono l'educazione istruzione a San Gimignano
San Gimignano scusate ci sono corsi di formazione offerta culturale estremamente ampia e San Gimignano è un istituto che si trova a quindici minuti dal paese di San Gimignano in aperta campagna è un istituto isolato
Nel mezzo della campagna senese bellissima ma molto isolato i collegamenti di mezzi pubblici sono praticamente assenti
Quindi va dato atto e merito agli educatori ai volontari agli insegnanti del polo universitario AICI Butor del polo universitario
Di essere riusciti di riuscire anche oggi ad aprire il più possibile una realtà che non si è chiusa perché nasce isolata e nasce e diventa poi nel tempo del tutto eccentrica rispetto al territorio nel quale inserita perché abbiamo oltre centoventi detenuti che hanno commesso reati di criminalità organizzata niente di più lontano rispetto al tessuto sociale ambientale in cui questo istituto e collocato ovviamente ci sono anche le criticità le criticità sono dati dalla violazioni quotidiane drammatica del diritto alla salute il diritto alla salute in carcere
Quotidianamente violato in in modi ci sono francamente inaccettabili
Altra criticità e quella nelle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria una polizia penitenziaria che sicuramente accettata multi fuori mi quanto a sensibilità idealità ideologia Macchi Pier certo non è adeguatamente formata
Il piaccia Artaud lavora in condizioni difficilissime
E che credo si trovò di disorientata davanti per esempio e faccio il caso di San Gimignano ad un ad un'aria trattamentali una direttrice un Ufficio di Sorveglianza che lavorano in un certo modo e un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che dall'altro collega decisioni sull'alta sicurezza
Per esempio sulla dizioni determinazione dinari con una stanza piantonamento manda messaggi completamente diversi quindi io capisco il disorientamento tra polizia penitenziaria che non capisce
Che non comprende perché effettivamente disorienta Cop cosa sta succedendo
Altro dato critico che riguarda l'istituto ma questo insuperabile il suo isolamento perché innanzitutto agli e li li rimarrà vado a concludere velocissima niente
E cosa si può fare davanti a questa complessità e davanti a questo elevato tasso di criticità prendo spunto da una libero che che sto leggendo o che non c'entra niente col carcere
è stato scritto da un fino da un insegnante di filosofia del diritto e dell'Università di utilizzarsi siamo Tommaso Greco l'autore e il il libro si chiama critica della ragione bellica tutt'altro argomento in questo libro più di una volta lo solidissime
Dovremo forse ripensare il modo in cui concepiamo il diritto il diritto primati
Precetto che l'azione del precetto sanzione è relazione
E e in relazione quindi ovviamente non fondi scorsa relativo alla guerra alla pace al pacifismo nel contesto completamente diversa però c'è cerchiamo di portarlo nel nostro con il testo
Allora relazioni relazioni fra tutti gli addetti ai lavori e relazioni e relazione nei confronti della persona detenuta
Perché io credo che solo
Ovviamente questa non è la bacchetta magica non esiste la soluzione che risolve tutti i problemi
Ma non è in mio potere decidere dei finanziamenti per costruire nuove carceri non è in mio potere decidere le linee di politica criminale della maggioranza di governo io pochissimi poteri e quindi mi sforzo di capire cosa posso fare come magistrato di sorveglianza quindi con i pochi strumenti
Con i quali strumenti che ho posso mettere insieme a tutti gli altri interlocutori posso mettere appunto un metodo di lavoro
Che sia fondata sulla relazioni perché questo metodo di lavoro intanto condizionante una formazione reciproca continua tra tutti gli interlocutori
Consente di editare le inefficienze e gli errori che derivano da una mancanza di comunicazione tra tutti gli interlocutori e in un sistema che funziona così a fatica le inefficienze e gli errori si pagano cara niente e non si recuperano più e consente credo di fondare la legittimità e qui parlo esclusivamente da magistrato di sorveglianza delle nostre decisioni sole
Io sono certa che il detenuto che risiede una decisione di rigetto
Per quanto è di rigetto sta in quel provvedimento trova ricostruita con onestà intellettuale con precisione e con puntualità la sua storia
A quella decisione ricco che poi potrà impugnare riconosce una legittimità un'autorevolezza e quel lavoro si può fare con questa qualità sono nella relazione tra gli operatori e con la persona
Ringraziamo Ilaria per il bellissimo intervento per aver messo papale accento sull'importanza della relazione della Rete tra tutti quelli che operano nell'ambito del carcere perché sono è solo questo in una in una situazione diciamo come quella come quello attuale l'unica possibilità è l'unico spiraglio per cercare di garantire un un percorso trattamentale che sia conforme ai principi di umanità che tende alla rieducazione questo
Purtroppo non sempre è possibile per le carenze di cui tu hai parlato che i magistrati di sorveglianza ma anche gli operatori vivono o quotidianamente perché il momento è difficile per tutti
Voglio lasciare la parola Carmelo Cantone mi sembra proprio il momento giusto insomma per farlo parlare per la sua esperienza con la sua conoscenza del carcere della vita dei detenuti
I chiederei a che punto siamo può dirci
Qual è la situazione in questo momento anche alla luce diciamo di quelli che sono un gruppo gli orientamenti e le decisioni che vengono dall'amministrazione penitenziaria delle nuove circolari che in qualche modo
Cercano di risolvere
Problemi sicuramente esistenti attraverso una maggiore chiusura all'interno del carcere
Anche diciamo interpretando circolari che in qualche modo era non ante per essere per garantire invece una maggiore apertura col Trattamento intensificato poi sappiamo che in molti istituti sono stanno portato poi di fatto ad una chiusura delle celle poiché il tre non c'erano gli strumenti per realizzare il Trattamento intensificato e poi anche la nuova circolare sull'alta sicurezza che pure insomma sta creando notevoli problemi malumori tra i detenuti
O quindi di lascerei la parola grazie
Credo più a vedere chi è l'assassino in questo punto
No ringrazio anch'io
L'organizzazione a rete monocratica e
E saluto insomma tutta la ringrazio anche a me al giorno Barbarossa Brini che è stata così gentile
Da conta coinvolgermi in questo pomeriggio sono state dette come immaginavo corse molto importante
Sostanzialmente tutte condivisibili
Faccio Botha succhia quote diciamo che se commettiamo insieme nell'intervento del procuratore pescatori con quello dato se eseguite sembra di vedere due tout le monde totalmente diversi al diciamo
A fronte di un da una da un ascoltatore
Non abituato a questi temi ma qui insomma in questa uno non corriamo questo rischio invece in realtà sono due facce e due aspetti e di un mondo che giustamente è stato detto prima
Il mondo penitenziario un mondo estremamente complesso certo complesso come in questo Paese può essere il mondo del dell'università della giustizia più in generale della sanità
Dei trasporti non ne parliamo insomma dei revisori drammi come una componente importante dell'amministrazione pubblica
La differenza che in questo mondo molto spesso c'è in gioco la vita delle persone
Non abbiamo locato finora il tema dell'emergenza sull'Italia ma insomma e e nelle cose
E quando si sente qualcun qualche esponente
Divelti scende al dipartimento che contestando i dati che anti Antigone da dire noi e i suicidi l'anno scorso non sono stati novantuno ma ottantacinque
Gli si dovrebbe chiedere e quindi
Non c'è il problema ecco ma guardi questo poi andiamo con ordine
Impasto anch'io da un Flash un po'basato sull'esperienza
Sulla mia piccola sente l'esperienza fatta concreto dalla Toscana ma anche poi in seguito avendo seguito per varie cose e tutt'oggi su un altro versante le vicende della Toscana
Io credo che il dramma
La la situazione difficile in tutta la regione ha contestato in sella ma il dramma più grosso lo esprimono in questo momento senza unità delle graduatorie Prato per tutto quello che ha detto e non soltanto Pluto dove Scaroni e Sollicciano sì anche San Gimignano potrà possiamo dire anche vecchi istituti come Luca Comi Pisano i loro problemi però questi due istituti in particolar modo in modi diversi per lo sviluppo per le storie che hanno avuto sono un po'tutto questi due situazioni emblematiche e un dramma che comunque a carattere nazionale per tornare con le sollecitazioni
Che mi dal la Musso moderatrice cioè e che cosa che cosa emerge da queste realtà
Un breve elenco della spesa il sovraffollamento sì abbiamo detto costante Prato adesso è pieno come un uovo
Molto più ancor più di quando nel periodo due mila dodici due mila sedici io l'ho avuto come provveditore
Sollicciano ma insomma non mi pare che qui devono segnalare nulla nulla di nuovo c'è un dato importante una struttura che è interamente collassata e coll'Assante anche perché ci lavora perché
Non si può andare non non bisogna avere una laurea in un ordinamento giudiziario o in tecnica evidenziare
Perché a dire che non vuol costruire una sezione di detenzione con un corridoio che non è lineare per cui l'operatore che deve fare sorveglianza sarà sicurezza ovvero intervenire comunque non sa cosa c'è dietro l'angolo
Cioè sono cose semente elementari
Per la sicurezza ma parliamo anche di come sono stati costruiti all'istanza di tipo di soffitti interventi che negli anni non sono stati fatti non sono stati fatti
Adeguatamente insomma il dramma dell'edilizia penitenziaria che non ha che accomuna questi istituti Sollicciano più di Prato ma che poi è valido a livello a livello nazionale la situazione del personale
E entrambi il relatore in mano preceduto l'anno in diversi modi sottolineato allora un personale carente sì in tutti i ruoli
Non è colpa sicuramente di chi sta gestendo con la giustizia o almeno non c'è questa colpa però in effetti noi siamo tutti vittime della della legge in materia
Però su questo c'è stato un approccio sciolto Annella secondo decennio soprattutto degli anni due mila quando non si è colto che nel mondo penitenziario c'era tutta una una massa di soprattutto di poliziotti penitenziari che era vicino ormai si avvicinava sempre trova la pensione e che non aveva una dura un adeguato ricambio
Sì a voi a dire oggi che invece si stanno facendo tante assunzioni prima di tutto si faranno con un corso di formazione sostanzialmente di tre mesi
Un ragazzo di venti ventidue venticinque anni che stavano formazioni tre mesi di avere dei formatori di grandissimo livello per riuscire a capire quanto meno quanto meno una bici e poi questi Vannoni degli istituti
A di più non non ho indagato ultimamente ma sarebbe interessante vedere il dato che ci sono nell'arco di quest'anno
Che va verso la commissione ci sono state centinaia di poliziotti e miliziani di nuovo conio che dopo qualche mese hanno restituito placca di riconoscimento tesserino e pistola perché paura sì
Non non perché non gli piace basse la forma che ci fu una paura fisiche di affrontare le situazioni che un po'insomma
è un po'tutti un po'tutti conosciamo allora questo lavoro ci ha fatto del suo lavoro di rimpolpamento degli organici negando però un'evidenza che setter di cento e metti quaranta nello stesso tempo sei sempre in difetto è un po'il discorso del del calco del PIL per le spese sanitarie uguale che in realtà poi
In il personale non ce ne
Allora se mi soffermo un attimo su questo aspetto
Oggi uno un poliziotto penitenziario sembra bene di mattina è chiamato a controllare a sorvegliare sulla sicurezza di una cinquantina di persone ma li deve andare bene l'eccezione come è stato detto e quella delle del quarantuno bis e dei collaboratori di giustizia dove ci sono ben altri parametri perché quarantuno bis a un certo tipo di attenzione
E di storie che che mi si dica il quarantuno bis tutt'oggi gestito molto bene
A mio modesto a mio modesto parere cioè nel nel senso che in termini di sicurezza poi si potrebbe ragionare su altre cose ma non voglio tediare Laura
E i parametri invece i raffronti rapporti fra sorvegliante e sorvegliato nei circoli di media e alta sicurezza non sono assolutamente adeguati non sono adeguati non soltanto per la sicurezza ma anche per fare un'altra cosa
E cioè lavorare sull'osservazione delle persone capire chi ciò davanti
Autorizza monete prima diceva
E puntiamo sulle relazioni giusto ma la relazione come da Cray la conoscenza della persona come noi che nei ecco che con tutti i limiti per carità che aveva e che ha quella circolare del luglio due mila e ventidue licenziata dall'allora capo del dipartimento Carlo Renoldi
Quella circolare che li definiva la combinazione alla alla strutturazione dice delle dei circoli in particolare della media sicurezza
Aveva ripeto dei limiti però faceva uno sforzo cioè capire il percorso che noi dobbiamo fare nei confronti di queste persone dal momento in cui entra in un istituto dalla libertà o da un'altra sede
Trasferito per su domanda trasferito per motivi di ufficio per sicurezza per incompatibilità quello che sia e conseguire queste persone nel loro nel loro nel loro ambito
Io mi permetto sempre quando mi capita di parlare soprattutto i corsi di formazione di insistere su un fatto che può sembrare banale ma il fatto che il carcere è un luogo fatto di luoghi vuoti e Titini
Noi vuoti non ne vediamo quando si parla per esempio del famigerato problema del sovraffollamento dal rapporto fra capienza ottimale si dice ci

