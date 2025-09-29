Cinquant'anni di ordinamento penitenziario. A che punto siamo?

Saluti istituzionali: Isabella Mariani (Presidente Vicario della Corte d’Appello), Ettore Squillace (Procuratore generale presso la Corte - Ordine degli avvocati di Firenze).
Presiede i lavori Barbara Fabbrini, giudice del tribunale di Firenze.
Ore 15.00 "Problemi concreti del trattamento dei detenuti: uno sguardo dal territorio toscano".
Intervengono: Luca Tescaroli (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze), Ilaria Cornetti (Magistrato presso l’Ufficio di sorveglianza di Siena), Carmelo Cantone (già … Vice Capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e provveditore regionale per la Toscana).
Coordina Chiara Gallo, Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di sorveglianza di Roma.
Ore 16.00: "Un altro sguardo".
Intervengono: Armando Punzo (regista direttore artistico dell’associazione Carte Bianche del teatro San Pietro di Volterra ).
Ore 16.30: Dove stiamo andando? Riflessioni su problemi aperti e prospettive future con Marcello Bortolato (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze), Mauro Palma (già Presidente del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Antonello Cosentino (Consigliere presso il consiglio superiore della magistratura), Michele Passione (Avvocato presso il foro di Firenze).
Coordina Ornella Favero, Direttrice di “Ristretti orizzonti”.
Ore 18 Conclusioni: Egle Pilla, Presidente di Area Democratica per la Giustizia.
