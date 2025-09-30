30 SET 2025
Processo Federico Tedeschini ed altri (presunta corruzione TAR del Lazio)

PROCESSO | - Roma - 10:56 Durata: 1 ora 29 sec
Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Federico Tedeschini ed altri (presunta corruzione TAR del Lazio)" che si è tenuta a Roma martedì 30 settembre 2025.

Gli argomenti trattati nel processo sono: Penale.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 1 ora.

