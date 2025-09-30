CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Federico Tedeschini ed altri (presunta corruzione TAR del Lazio)" che si è tenuta a Roma martedì 30 settembre 2025.
Gli argomenti trattati nel processo sono: Penale.
La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 1 ora.
È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
Gli argomenti trattati nel processo sono: Penale.
La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 1 ora.
È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
leggi tutto riduci