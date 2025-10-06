Terra del Sole: Napoli chiama gli agricoltori italiani. Verso il parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
L’evento, promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti Campania e NextEnergy Group.
Il convegno è aperto dai saluti istituzionali di Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, Presidente ANCI) e Fulvio Bonavitacola (Vice Presidente e Assessore all’Ambiente, Regione Campania).
A seguire, si svolge la presentazione del parco agrivoltaico “Terra del Sole: modello di cooperazione e innovazione sostenibile” a cura di Gianluca Boccanera (Global Managing Director Starlight, società del Gruppo NextEnergy che si è occupata dello sviluppo di questo progetto).
Si … prosegue con il keynote speech di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a cui faranno seguito gli interventi di: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde); Ettore Bellelli (Presidente Coldiretti Campania); Nicola Caputo (Assessore all’Agricoltura, Regione Campania); Matteo Lorito (Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II); Diego Nicola D’Alterio (Sindaco di Giugliano in Campania); Mariateresa Imparato (Presidente Legambiente Campania).
Modera: Emanuela Sorrentino (Giornalista, Il Mattino).
Il convegno è aperto dai saluti istituzionali di Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, Presidente ANCI) e Fulvio Bonavitacola (Vice Presidente e Assessore all’Ambiente, Regione Campania).
A seguire, si svolge la presentazione del parco agrivoltaico “Terra del Sole: modello di cooperazione e innovazione sostenibile” a cura di Gianluca Boccanera (Global Managing Director Starlight, società del Gruppo NextEnergy che si è occupata dello sviluppo di questo progetto).
Si … prosegue con il keynote speech di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a cui faranno seguito gli interventi di: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde); Ettore Bellelli (Presidente Coldiretti Campania); Nicola Caputo (Assessore all’Agricoltura, Regione Campania); Matteo Lorito (Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II); Diego Nicola D’Alterio (Sindaco di Giugliano in Campania); Mariateresa Imparato (Presidente Legambiente Campania).
Modera: Emanuela Sorrentino (Giornalista, Il Mattino).
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci