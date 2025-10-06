Terra del Sole: Napoli chiama gli agricoltori italiani. Verso il parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia

L’evento, promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti Campania e NextEnergy Group.



Il convegno è aperto dai saluti istituzionali di Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, Presidente ANCI) e Fulvio Bonavitacola (Vice Presidente e Assessore all’Ambiente, Regione Campania).



A seguire, si svolge la presentazione del parco agrivoltaico “Terra del Sole: modello di cooperazione e innovazione sostenibile” a cura di Gianluca Boccanera (Global Managing Director Starlight, società del Gruppo NextEnergy che si è occupata dello sviluppo di questo progetto).



prosegue con il keynote speech di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a cui faranno seguito gli interventi di: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde); Ettore Bellelli (Presidente Coldiretti Campania); Nicola Caputo (Assessore all’Agricoltura, Regione Campania); Matteo Lorito (Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II); Diego Nicola D’Alterio (Sindaco di Giugliano in Campania); Mariateresa Imparato (Presidente Legambiente Campania).



Modera: Emanuela Sorrentino (Giornalista, Il Mattino).

