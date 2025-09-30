Agire per salvare una vita - Dalla prevenzione alla formazione

Modera: Max Sisto (Coordinatore di rete TRM Network).



Apertura dei lavori e Saluti Istituzionali Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei deputati), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato alla Salute), Antonio Iannone (Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti), Salvatore Deidda (Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati).



Ore 10:30 - Tavola rotonda: …

"Cardiosecurity Italia.



Più formi, Più salvi”.



Tra Civiltà ed Innovazione.



Con: Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito), Antonio Magi (Presidente dell’ordine dei medici- chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma, Consigliere del Comitato Centrale Federazione Nazionale Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri FNOMCeO), Daniela Aschieri (Direttore Scientifico PROGETTO VITA), Alessandro Riccardi (Presidente Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza SIMEU), Maurizio Mancianti (Presidente Nazionale della Commissione Sanità di Panathlon Italia), Elena Giovanna Bignami (Presidente Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva SIAARTI), Barbara Mangiacavalli (Presidente Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche FNOPI), Diego Catania (Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione FNO TSRM e PSTRP), Alessandro Padovani (Presidente Società Italiana di Neurologia), Francesco Saia (Presidente Società Italiana di Cardiologia Interventistica), Alessandro Amorese (Promotore e primo firmatario della PdL ed emendamento “Cardiosecurity”), Fabio Costantino (Presidente Associazione di Promozione Sociale “Cardiosecurity Italia”), Giuseppe De Summa (Rappresentante del Dicastero per l’Evangelizzazione), Card.



Luis Antonio Gokim Tagle (Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione).



Ore 11:35 - Tavola rotonda: Sapere agire, saper salvare: l’importanza del primo soccorso con Enzo Amich (Promotore e primo firmatario della PdL sull’importanza della formazione sulle manovre di primo soccorso), Clementina Moschella (Dirigente generale medico della Polizia di Stato e direttore centrale di Sanità del Dipartimento Pubblica Sicurezza), Pierluigi Di Palma (Presidente dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, ENAC), Mario Balzanelli (Presidente Nazionale della Società Italiana Sistema 118), Luciano Ciocchetti (Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali), Ing.



Ennio Aquilino (Direttore Centrale della Salute, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Rappresentante, Assarmatori), Alessandro Fonti (Presidente Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares AICALF), Luca Novelli (Vice Sindaco di Casale Monferrato), Federico Nardi (Presidente eletto Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ANMCO), Loreto Gesualdo (Presidente Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche FISM), Ilenia Malavasi (Membro della XII Commissione della Camera dei deputati), Federico Riboldi (Assessore alla Sanità ed edilizia sanitaria, Coordinatore vicario salute della Conferenza delle Regioni, Regione Piemonte).

