Agire per salvare una vita - Dalla prevenzione alla formazione

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 3 ore 16 min
A cura di Stefano Chiarelli
Modera: Max Sisto (Coordinatore di rete TRM Network).

Apertura dei lavori e Saluti Istituzionali Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei deputati), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato alla Salute), Antonio Iannone (Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti), Salvatore Deidda (Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati).

Ore 10:30 - Tavola rotonda: "Cardiosecurity Italia.

Più formi, Più salvi”.

Tra Civiltà ed Innovazione.

Con: Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito), Antonio Magi (Presidente dell’ordine dei medici- chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma, Consigliere del Comitato Centrale Federazione Nazionale Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri FNOMCeO), Daniela Aschieri (Direttore Scientifico PROGETTO VITA), Alessandro Riccardi (Presidente Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza SIMEU), Maurizio Mancianti (Presidente Nazionale della Commissione Sanità di Panathlon Italia), Elena Giovanna Bignami (Presidente Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva SIAARTI), Barbara Mangiacavalli (Presidente Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche FNOPI), Diego Catania (Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione FNO TSRM e PSTRP), Alessandro Padovani (Presidente Società Italiana di Neurologia), Francesco Saia (Presidente Società Italiana di Cardiologia Interventistica), Alessandro Amorese (Promotore e primo firmatario della PdL ed emendamento “Cardiosecurity”), Fabio Costantino (Presidente Associazione di Promozione Sociale “Cardiosecurity Italia”), Giuseppe De Summa (Rappresentante del Dicastero per l’Evangelizzazione), Card.

Luis Antonio Gokim Tagle (Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione).

Ore 11:35 - Tavola rotonda: Sapere agire, saper salvare: l’importanza del primo soccorso con Enzo Amich (Promotore e primo firmatario della PdL sull’importanza della formazione sulle manovre di primo soccorso), Clementina Moschella (Dirigente generale medico della Polizia di Stato e direttore centrale di Sanità del Dipartimento Pubblica Sicurezza), Pierluigi Di Palma (Presidente dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, ENAC), Mario Balzanelli (Presidente Nazionale della Società Italiana Sistema 118), Luciano Ciocchetti (Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali), Ing.

Ennio Aquilino (Direttore Centrale della Salute, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Rappresentante, Assarmatori), Alessandro Fonti (Presidente Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares AICALF), Luca Novelli (Vice Sindaco di Casale Monferrato), Federico Nardi (Presidente eletto Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ANMCO), Loreto Gesualdo (Presidente Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche FISM), Ilenia Malavasi (Membro della XII Commissione della Camera dei deputati), Federico Riboldi (Assessore alla Sanità ed edilizia sanitaria, Coordinatore vicario salute della Conferenza delle Regioni, Regione Piemonte).

Buongiorno a tutti Benvenuti
Faceva caldo la sera del sette luglio due mila ventitré ad Arezzo
Serata di quelle normali che trascorriamo nel periodo estivo piazza della chiesa San Marco alla sella
Un tonfo
E l'attenzione del allora sedicenne Alessandro di Oni
è stata attratta
Da questo tonfo
Cinquantadue anni Marcello Amadori alle prese con un arresto cardiaco
Il giovanissimo Alessandro non ha pensato su due volte a quello che doveva fare allertando già i presenti per richiedere l'aiuto delle forze competenti
Ha praticato il massaggio cardiaco
Ha avuto modo di voterei subito di un dispositivo defibrillatore semiautomatico e lo attivato
Quando da due anni Marcello che poi si è saltato grazie ad Alessandro ed Alessandro sono in giro per regalare a varie fondazioni non sono in Toscana nuovi defibrillatori l'uno il più anziano dice all'altro e il mio terzo figlio
L'altro invece ricorda che ha potuto fare tutto questo grazie alla sua dirigente scolastica Mariella Ristori
Perché illustri ospiti oggi
Voglio partire da questo caso perché questo è un caso tra i tanti che dimostra la corretta azione da parte di un laico non da parte di un operatore qualificato ma di un laico che nonostante la giovanissima età avuto la fortuna per una volontà illuminata da parte di una dirigente scolastica di saper fare esattamente quello che serve nel momento in cui si
I numeri degli racconteranno gli ospiti competenti però è importante tenerli a memoria
Sessanta mila morti all'anno solo in Italia per arresto cardiaco
Duecentosettantacinque al giorno fate una media sono undici allora l'otto per cento soltanto nella media della sopravvivenza ma il rammarico perché chiude l'ottanta per cento di questi arresti cardiaci sono definiti i labili
E allora oggi noi siamo qui a raccontare come quel verbo agire sia di fatto l'asta d'delle due proposte di legge di cui oggi racconteremo lite e per le quali abbiamo lo stesso atteggiamento dei professionisti cioè essere tempo dipendenti
In un caso la proposta di legge che ha come primo film firmatario l'onorevole Alessandro Morese sulla introduzione della delle conoscenze e delle tecniche di primo soccorso e l'utilizzazione dei defibrillatori semi automatici automatici
Tra i requisiti pensate un po'per il conseguimento della patente dei nostri figli o nel nostro caso sino ai sessant'anni per il rinnovo della stessa
Dall'altra parte
La proposta di legge a firma dell'onorevole Vincenzo dice che ha a che fare con invece la stessa matrice ma per la polizia le forze di polizia e corpi di polizia locale
E non è per questo che certo il Poldi intanto per i saluti istituzionali all'onorevole Paolo tran Cassini
Prego
Buongiorno
Gentile viceministro Sisto onorevoli amici a Morese Presidente dei da signore e signori per me è un onore portare il saluto istituzionale in occasione di questo importante convegno che affronta con serietà e concretezza un tema centrale per la sicurezza e la salute pubblica la prevenzione e la formazione del primo soccorso
Desidero innanzitutto ringraziare gli onorevoli Amorese e amici per aver promosso questa iniziativa che ha saputo riunire qui nella sede della Camera dei deputati rappresentanti del mondo istituzionale scientifico associativo ed imprenditoriali attorno a un obiettivo condiviso
Salvare vite umane attraverso la cultura della prevenzione e della formazione è nostro dovere come rappresentanti delle istituzioni sostenere con convinzione tutte quelle azioni che mirano ad accrescere la consapevolezza la preparazione e la tempestività nell'affrontare situazioni di emergenza
In quest'ottica la diffusione dei defibrillatori semiautomatici automatici la formazione necessaria al loro utilizzo dell'apprendimento delle manovre salvavita rappresentano strumenti fondamentali il defibrillatore se utilizzato correttamente nei tempi giusti può fare la differenza tra la vita e la morte ma perché questo accada è necessario che sempre più cittadini siano in grado di intervenire
Ecco perché è importante promuovere una cultura diffusa del primo soccorso accessibili a tutti nelle scuole nei luoghi di lavoro degli impianti sportivi delle pubbliche amministrazioni
Proprio dall'iniziativa va esattamente in questa direzione rafforzare la capacità di risposta sul territorio creare una rete capillare di sicurezza e rendere ogni cittadino potenzialmente in grado di agire con prontezza ed efficace
E tanto e ciò tanto più nelle aree interne dove è molto più difficile fare prevenzione
Il Parlamento in questo senso può e deve fare la sua parte come questore della Camera sono consapevole della responsabilità che abbiamo nel sostenere leggi progetti e risorse capaci di tradurre queste priorità in azioni concrete
L'obiettivo l'obiettivo chiaro e condiviso è quello di rendere le competenze e gli strumenti di primo soccorso un patrimonio comune
è così che possiamo garantire interventi tempestivi e salvare più vite umane
Non si tratta solo di una questione tecnica o organizzativa ma di un valore civile profondo educare alla prevenzione alla solidarietà e alla responsabilità reciproca è una delle più alte forme di impegno pubblico
In conclusione rinnovo il mio ringraziamento agli organizzatori per la lodevole iniziativa tutti i partecipanti per i prezzi prezioso contributo che porteranno oggi
Sappiate che troverete sempre mio persone sostegno e quello dell'intero Ufficio di Presidenza della Camera nel promuovere tutte le azioni virtuose volti a diffondere la cultura della prevenzione e della formazione
Lo scusarmi con voi se lo rendono ad assistere al convegno vi auguro un buon lavoro grazie
Grazie al questore della Camera dei deputati l'onorevole Paolo tra anche Hassini
Ma tutto quello di cui stiamo per parlare non riguarda soltanto la salute per competenza dobbiamo anche capire cosa si può cosa non si può fare e qui entra in ballo anche il ministero della giustizia ha presentato dal senatore Francesco Paolo Sisto viceministro dalla giustizia che invito al parco
Grazie buongiorno a tutti di questo invito
Che io non esito a definire salvifico dal punto di vista del profilo giuridico ringrazio pubblicamente gli organizzatori che coi colleghi che hanno voluto sfidare comunque con delle proposte estremamente utili
Il senso di come posso dire civiltà di un Paese perché quando si tratta di salvare vite la giusta parola nel senso di civiltà
Non è un problema di numeri
Dio mio con molto attivamente responsabilità professionali responsabilità medica sicurezza sul lavoro e posso dirvi che anche una vita salvata vale lo sforzo di un Parlamento c'è bisogno di fare riferimento a migliaia di vite basta una
E con questa logica in questa ottica
La parola vita diventa leit motiv di questi incontri
Insieme alla parola agire voi dite bene agire per salvare una vita
Non c'è niente di peggio che restare indifferenti rispetto alla alla necessità di intervenire il pubblico deve essere comunque interventista deve essere capace di fare le cose non di giocare di attesa per vedere quello che succede peggio
Se il leit motiv è costituito dalla indifferenza rispetto a quello che accade
Come se gli accadimenti degli altri in qualche modo non ci riguardasse europei ne avessimo timore di dire la nostra
E per fare questo ovviamente c'è un percorso normativo che va seguito perché l'attività di aiuto di quella di intervento salvifico deve essere protetta che non bisogna far correre rischi a coloro che agiscono per la incolumità degli altri di poterne subire le conseguenze perché questo è un tema molto delicato cui secondo me ancora noi siamo in una situazione di come posso dire fluida ecco l'espressione giusta e questo in cui non vi è certezza che chi intervenga tre non possa subire le conseguenze di questo intervento ne abbiamo nel nostro sistema
Giudiziario giuridico sempre adesso è un po'più raffinati due norme che vanno libri chiamate due norme fondanti ci sono cinquecento ottanta novantatré del del del codice penale e l'articolo cinquantaquattro
Cinquecentonovantatré punisce l'omissione di soccorso che omette di prestare assistenza
Occorrente a persona ferita o altrimenti in pericolo da un lato quindi se c'è qualcuno che in in difficoltà
La norme rivolta a chiunque non soltanto i pubblici ufficiali quindi qualsiasi cittadino in questa situazione all'obbligo di intervenire secondo cinquecentonovantatré questo
è uno stimolo importante che dà l'idea di come scrivere le regole da regole d'ingaggio per questa necessaria attività sia fondamentale quindi c'è una omissione di soccorso cui bisogna fare
Ossequio che c'è l'articolo cinquantaquattro del Codice penale che però scrive che non è punibile chi ha commesso il fatto
Per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o da altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona pericolo da luglio non volontariamente causato e ci sento che il fatto sia proporzionato al pericolo come vedete questa un'esimente cioè nel senso che e dovrebbe proteggere chi interviene in stato di necessità
Ma fra questo che lo stato di necessità c'è da possibili screzio une a modello ventuno c'è in questo Paese in cui essere processati e già una pena dice Lacan nell'ultima qui possiamo dire che io penso responsabilità medica in cui non è tanto la sentenza c'è un gran numero due soluzioni
Ma la pendenza di un processo quella che provoca problemi noi abbiamo un obbligo di particolare intensità di blindare coloro che intervengono con una normativa che possa essere assolutamente come posso dire protettiva di chi vuole spendere le sue energie per salvare gli altri
Da questo punto di vista
C'è una parola che a me piace rammentare la parola urgenza Apollo urgenza dovrebbe essere una sorta di voglio dire ulteriore esimente se potesse giungere al cinquantaquattro qualche cosa
Che dovrebbe provocare una serie di Effetti protettivi nei confronti di chi interviene le le normative attuali mi riferisco sia alla centosedici del ventuno sia UBM sedici marzo mille ventitré in qualche modo affrontano il problema ma a mio avviso non lo risolvono
E noi ci stiamo provando adesso però con la normativa di recente conio quattro settembre due mila venticinque sulla nuova responsabilità degli operatori sanitari perché diciamo abbiamo introdotto in questa normativa una siamo così possibilità di tenere conto e che il giudice deve tener conto nella valutazione DVBT queste forme e l'ultima parte del cinquecentonovantasette sonora come è strutturata venticinque secondi
Oggi il medico in cui diciamo la chi esercita la professione sanitaria
Chi si attiene a linee guida ho buone pratiche se le buone pratiche sono ben attuata risponderà soltanto di colpa grave quindi c'è una sorta di istigazione all'adempimento per i medici ma a nell'accertamento della colpa deve tener conto il giudice dico alcuni dati esperienziali
Scarsità delle risorse carenza organizzati per l'ultima parte nonché della presenza situazioni di convergenza o emergenza ecco vedete l'urgenza e l'emergenza nella prospettiva del governo e mi auguro presto del Parlamento
Diventano una presenza fondante per poter accertare la colpa rode il grado della colpa ma se c'è colpa da parte del suo del dello operatore sanitario io penso che questo scudo chiamiamo lo scudo questa questa istigazione all'adempimento premiante
Possa debba essere estesa anche a questa situazione dice è necessario che in queste proposte di legge
Ci si tenga conto di questa realtà e si provi a scrivere una una sorta di come posso dire Beggi di accesso all'agire salvifico ma con la tranquillità che non si possa mai andare a rispondere neanche con l'iscrizione a modello ventuno quindi come il come indagati perché essere indagati in questo Paese e già una bollatura come voi sapete bene o una
Una specie di di marchio come posso dire
Est invisibile ma rimane comunque nella percezione di ciascuno il fatto che ci sia stato indagato in questa consapevolezza io credo che qui abbiamo l'obbligo come legislatore come tecnici di agire da questo punto di vista e di provare ad articolare delle soluzioni voglio fare un'ultima considerazione poi devo correre in in in Commissione tutti quanti noi abbiamo per fortuna abbiamo tutti dicono che i parlamentari o quelli dove non lavorano io veramente
Quando sento queste cose saltò per aria perché dico che se noi abbiamo una un'attività è proprio quella di essere onnipresente cercare di essere come posso dire anche il multitasking di essere in più luoghi delle volte contemporaneamente quindi
In questo Parlamento soprattutto
Fatemelo dire questa maggioranza udito con con molta franchezza e con molto affetto noi siamo sul pezzo e proviamo a dare un contributo anche sulla scorta delle competenze di cui ciascuno di noi e portatore allora credo di poter per concludere questo breve intervento con una considerazione che secondo me è assolutamente necessaria
Basta una cornice giuridica perché risolvere questo problema assolutamente no
Le regole sono le regole ma le persone sono persone
Si sono sempre convinto che il legislatore migliore posti delle grandi regole ma se non è capace di diffondere una cultura della responsabilità non sarà mai un legislatore capace e necessario che si diffonde una cultura della responsabilità condivisa non c'è soltanto l'obbligo di e di agire del cinquecentonovantatré
Ma c'è un dovere morale è un imperativo etico scrive ogni mia punti radicato già solidi solidarietà sociale la tutela della dignità umana
In qualche modo ciascun cittadino deve diventare custode dell'abito
Capace di proteggere la vita degli altri perché questo diciamo così e la massima aspirazione di di ciascuno
Noi possiamo incoraggiare tutto questo possiamo proporre le tutele ma e la coscienza individuale che deve spingerci hanno un voltarci dall'altra parte grazie
La vogliamo ci sento il viceministro della Giustizia che ha dato una sorta di Ashikaga ai colleghi del Parlamento
Basta una cornice giuridica l'interrogativo del viceministro le regole sono regole le persone sono persone allora nel periodo che va tra pendenza e sentenza
Abbiamo l'obbligo di riportare a termine in questa mattinata la consapevolezza salvifica mi porto a casa questo aggettivo che è sicuramente centrato non solo Salute non solo giustizia di mezzo ci sono anche i trasporti perché se ci pensate
La tempo dipendenza che ha a che fare con la salute arrivederci
Da tempo dipendenza a che fare anche con trasporto su Alitalia su gomma per cieli permanente e allora è quanto mai competente in materia l'onorevole Salvatore dei dati invito qui al palco
Presidente della nona Commissione della Camera dei deputati
Buongiorno a tutti grazie innanzitutto ai colleghi amici a Morese per questa giornata un saluto alle autorità presenti ai tanti amici e colleghi presenti l'onorevole Barchi l'onorevole De Micheli che ho visto entrare in sala
Grazie al per questa giornata
Che io mi lego subito a quanto ha detto il sottosegretario Sisto o che cosa ci spinge cosa ci ha spinto anche intervenire in maniera legislativa perché quello che ha detto che serve una cornice legislativa sì perché l'abbiamo fatta anche nella scorsa legislatura voi chi veste la divisa si ricorderà quando abbiamo istituito per esempio la figura il soccorritore militare perché anche in casi di emergenza c'era dovevamo togliere anche un o proteggere chi interveniva anche in contesti molto difficile voi immaginate corpi speciali nelle missioni dovevamo dargli una tutela legale perché poi ci son capitati purtroppo dei casi che magari provando anche a salvare una vita può se va male
Qualcosa per le mozioni l'emotività per il dolore poi magari chi ha provato a salvare la vita si ritrova poi indagato perché magari a Malo operato ho male interpretato ecco che quindi i in quel campo siamo intervenuti istituendo la figura del soccorritore militare che deve seguire appositi corsi deve seguire quindi ci siamo posti anche il problema anche durante l'esame del Codice della strada
Cosa fare per sia informare dare una formazione a tutti a ogni cittadino sia a anche dare risposte su quanto stava accadendo agli operatori anche di polizia dati anche a loro una una tutela
Una perché anche loro quando intervengono l'ho fondato fin di bene ma a volte si ritrova addirittura sotto accusa quando intervengono qualcosa non va non va bene ecco che quindi dobbiamo vogliamo lavorare in questo senso abbiamo dato una legge delega dell'impegnato il Governo nella legge delega sul Codice della strada in decreti attuativi nelle riformare quella che la formazione che viene impartita per il conseguimento della patente quindi del durante le otto scuole
Salutiamo il sottosegretario alla Salute Marcello chiamato
Quindi in questo caso il governo sta lavorando per dare una formazione tramite le otto scuole o a far dare una formazione
A tutti i cittadini con con conseguiranno la patente o devono aggiornare la formazione ma grazie anche a chi sta operando nelle scuole e chi sta operando
In nei paesi nei comuni anche in quelli più piccoli come detto all'interno c'è un problema e a volte è più difficile quindi c'è ampia disponibilità qui ci sono tanti i settori dei trasporti ferrovie sta dando un grosso contributo nella via dei Grandi Stazioni e proprio per attori una formazione Trenitalia che è da già una un aiuto in questo senso quindi da parte dei trasporti in questo c'è veramente la massima apertura nel dare il proprio contributo ripeto già stiamo lavorando nella formazione stiamo lavorando per rendere capillare la rete dei defibrillatori in nelle nei luoghi dove ovviamente nei trasporti nelle navi negli aeroporti quindi buon lavoro buon lavoro grazie per queste occasioni importanti di confronto grazie a chi oppure è operatore è salva delle vite grazie
Grazie all'onorevole Salvatore Deidda anche i trasporti sono della partita tra vecchia e nuova legislatura ed è quanto mai opportuno chiudere il cerchio con la salute siam passati dalla giustizia ai trasporti ma tutto questo ruota attorno al comune denominatore della salute che e materia quotidiana dell'onorevole Marcello gemmato sottosegretario di Stato alla salute detenuto
Grazie grazie Max ringraziamento insoluto particolare a tutti gli operatori sanitari
Ai nostri uomini Lisa che vedo presenti ai quali va sempre il nostro ringraziamento ai colleghi
Parlamentari
Non vitale per i sanitari
Ovviamente loro doti per scontato essendo oggetto del del nostro della nostra riflessioni quest'oggi
Non mi nascondo che quest'oggi ah no questo oggi a quest'ora oltre convegni contemporaneamente qui in tre uno già fatto il tavolo un tavolo sulle sui farmaci on line
Al ministero che si concludeva queste qui ciò un convegni lanci però ci tenevo ad essere qui non soltanto per amicizia e confronti degli onorevoli Enzo amici
Alessandro a Morese ma soprattutto per la tematica affrontata la tematica legata alla prevenzione
Prevenzione che deve essere oggetto della azione del nostro governo del governo Veronique io voglio ricordare che attualmente fatta cento la spesa del fondo sanitario nazionale realtà centotrentasei virgola cinque miliardi di euro
Il novantacinque per cento viene speso indaga cura e soltanto il cinque per cento in prevenzione
Dove talmente mi verrebbe da dire sembrerebbe come se volessimo farà a mala agli italiani per poi curarli quando invece evidentemente noi dovremmo perequare questa differenza per rendere sostenibile il nostro sistema sanitario nazionale il pubblico
E questo lo dobbiamo fare
Diciamo
A a margine di una riflessione più ampia che quella del tema dell'invecchiamento della nostra popolazione
Prima abbiamo fra le popolazioni più longevi al mondo siamo ai primissimi posti probabilmente secondi soltanto al Giappone però purtroppo viviamo una stagione d'inverno demografico tasso di natalità uno virgola diciotto dò bambini per donna siamo ultimissimi in Europa quindi invecchiano ma non facciamo più figli questo crea una distorsione un corto circuito in tutto questo
Abbiamo una straordinario sistema sanitario nazionale pubblico ancora oggi quotato fra i primissimi al mondo
Però vecchio di quarantasette anni legge otto tre tre del ventitré dicembre del mille novecentosettantotto Tina Anselmi ha un'intuizione straordinaria
Ovviamente di rende universalista il nostro sistema sanitario nazionale pubblico
Però lo fa immaginando un modello che rispondeva a una foto avrà un'esigenza di salute di una fotografia di società
Completamente diversa da quella attuale venivamo fuori dal boom economico degli anni sessanta facevamo figli all'epoca quindi popolazione giovane
Non avevamo la gestione della grande comicità malattie croniche non trasmissibile
Tumori diabete
Malattie cardiovascolari che oggi occupano l'ottanta per cento del fondo sanitario nazionale non avevamo l'Agis una uno degli elementi che contribuisce al fatto di essere una delle popolazioni più longeve ovvero la grande innovazione in farmaceutica che però costa tantissimo
Tutto questo ci racconta che cosa che lui o investiamo in prevenzione oppure questo sistema non si tiene insieme e quindi qui interessantissimo diciamo il tema da da affrontare che quello appunto
Della
Della prevenzione sul posti di lavoro della prevenzione rendendo cardio protetti e i posti di lavoro quindi qualsiasi luogo in cui vi sono vi è una concentrazione di popolazione di italiani
E in questo benissimo avete fatto a a far portare un saluto al al presidente dei da non perché sono amico ma perché rappresentante di un diede di una commissione importantissima che la Commissione trasporti oggi ricevono italiani
Tutti quanti si muovono io per primo penso tutti quanti noi oggi per avere qui Abbio preso un aereo peraltro le sei e mezza
Mi sono svegliato alle quattro e mezza di comunico
Questa mix che spazia su scusi Sottosegretario o non per interrompa oggi non si parla né dei ritardi in del delle no tra fermati a questo è un argomento più importante quindi no strette che ci stavo arrivando che ci stava arrivando il che peraltro oggi l'aereo arrivati in anticipo non eletti fatti
Quindi ci stavo tese già contesi bruciata il bonus perché ci sarà invece oggi strana Memmola poi non non dico ora questo Rivoli tempus sono certificati quindi le lire
è arrivata in anticipo quindi
Sono partite se mezza da Bari sono arrivato qui forse alle sette e venti mini in anticipo rispetto alle alle sette e trenta quindi fondamentale e quindi la la prevenzione e la cardio prevenzione India si posti di lavoro anche laddove ci son grandi flussi di italiani Happens penso proprio appunto al tema del del dei dei trasporti
Tutto questo ne approfitto per fare anche da una sorta di pubblicità all'azione
Di governo che stiamo facendo in particolare a una misura che interesserà gli operatori sanitari che sto mettendo in campo che e il testo unico sulla legislazione farmaceutica all'interno della quale alte del quale testo possiamo inserirci anche tanto di prevenzione stava inserendo tanti prevenzione
Nella misura in cui immaginate che i testi di riferimento ai quali oggi si
Ci appunto si si ci si riferisce sono due regi decreti uno del mille novecentotrentaquattro l'altro il mille duecentotrentotto ai quali poi si sono susseguiti tutto un affastellamento di leggi a quattrocentocinque del due mila uno duecentodiciannove del mio nove
Emendamenti che avevo portato abbiamo calcolato all'incirca duecento
Duecento leggi che si sono affastellate qui oggi vorremmo gioco ricondurre il tutto in una unica legge che appunto il testo unico ne approfittiamo per faccio io il padrone di casa
Salutare la collega e amica Paola Frassinetti che c'era c'era
Anche la scuola ovviamente è un posto da da rendere
Cardio cardio protette e quindi evidentemente oggetto anche delle delle riflessioni di quest'oggi vi dicevo il testo unico sulla legislazione farmaceutica all'interno del quale immaginare da un lato giunte sulla legislazione farmaceutica dall'altro
Immaginare anche la strategicità della industria l'intero d'Italia dall'altro immaginare le farmacie come centro e presidio sul territorio universalmente uniformemente chiedo scusa distribuito in forma di una pianta organica
E quindi presenti in tutti dei piccoli istituti centri piccolissimi luoghi periferici montani fino ad arrivare al centro cittadino
Vi è la presenza di un faro e c'è un farmacista quindi anche qui si impatta potremmo chiedere molte farmacie già lo fanno di a vere defibrillatori all'interno delle stesse per rendere cardio protetti
I nostri comuni anche i più piccoli e montani rilevo che con la farmacia di servizi si è aperta la possibilità in verità già esisteva dalla sua istituzione dal due mila nove con la legge lo formaggi e dei servizi
La possibilità di effettuare elettrocardiogrammi immaginate che sono decine se non centinaia le vite che si son salvati e nell'ultimo periodo con il l'elettrocardiogramma fatto in farmacia lo voglio sottolineare fatto materialmente in farmacie nel senso che le al letto di vengono apposti in farmacia male refertazione viene fatta da un medico specialista a distanza ora l'utilizzo della straordinaria tecnica hanno
Non deve portare mai il professionista ad essere centrale dei processi è il medico e centrale mi portai Silen processi disinfestazione ma anche nei processi di prescrizione dei farmaci questo lo voglio dire per evitare fraintendimenti però immaginate che con l'esercizio diffusa dell'elettrocardiogramma all'interno delle farmacie si sono scoperti decine se non centinaia di infarti in atto che qui sono stati in larga parte compendiati con è un richiamo al centodiciotto e quindi l'immediata
Prese in carico da parte del sistema sanitario nazionale pubblico e quindi percorsi di cura e quindi di guarigione ora sono questi modelli organizzativi che ne dobbiamo mettere in campo
Per attualizzare quello che vi dicevo sistema sanitario sicuramente performante fra i primissimi al mondo
Universalista così come richiesto dal o in ossequio all'articolo trentadue della nostra Costituzione ma che ha bisogno di nuovi modelli organizzativi
E concludo il mio indirizzo di saluto scusandomi serio scappare però ripeto devo fare il record oggi di tre convegni diciamo la stessa ora quindi arriverò
In dappertutto
Chiudo così come io ho iniziato importantissimo questo momento perché la politica il governo le associazioni i professionisti sanitari si confrontano evidentemente da questo confronto emerge il meglio che pure ne devono essere bravi Equilio
Siccome abbiamo due bravissimi parlamentari a fare emergere e a cui far diventare come dire azioni di governo perché il tratto distintivo di del dell'esecutivo Meloni è quella di far emerge dal basso le proposizioni e poi in questa straordinaria opportunità che quella della stabilità
Ovviamente tradurle in atti concreti lo stiamo facendo con testo unico lo faremo con tanti altri misure chianche in momenti approfondimento come questo vengono già stati e quindi portati attenti grazie e buon lavoro
Atti concreti ci portiamo questo asta anche da parte del Sottosegretario alla Salute Marcello gemmato che saluto
Un saluto ortodosso come è giusto che sia a beneficio della onorevole Paola Frassinetti che abbiamo già salutato sottosegretari di Stato l'istruzione al merito riavvolgiamo un attimo al nastro siamo partiti dalla storia
Di Alessandro sedicenni aretino che ha salvato la vita di Marcello cinquantaduenne nel luglio due mila ventitré e ha ringraziato pubblicamente la sua dirigente scolastica Mariella Ristori
Non devo aggiungere altro centro la parola all'onorevole Paola Frassinetti perché dopo la giustizia dopo i trasporti la salute tout-court anche l'istruzione e il merito quanto mai
Opportuno per chi si forma e salva la vita hanno bisogno di essere raccontati prego
Grazie grazie a tutti sono intanto faccio i complimenti agli organizzatori per questo convegno molto importante
La scuola sì la scuola penso che sia il luogo più importante per poter trasmettere questa cultura una cultura che obiettivamente non era molto presente in passato
Nel mondo ma ognuno poi con le proprie esperienze e quindi insegnano ai bambini perché qui si parla di bambini delle primarie e addirittura molte volte anche alla scuola dell'infanzia
è importantissimo perché sono loro poi che devono diffondere una cultura un atteggiamento diverso verso verso il pericolo noi abbiamo una a una legge che è stata varata nella scorsa legislatura proprio per la presenza nelle scuole dei defibrillatori
Io sono stata Anto scampo appunto c'è stato questo episodio che è stato appena raccontato mai Lombardia mia regione d'appartenenza addirittura un bambino ha salvato il Papa proprio perché a scuola gli era stato insegnato a ad usare il defibrillatore quindi questo fa molto fa molto riflettere è chiaro che è importante la formazione degli insegnanti
Quindi noi puntiamo molto su quello cioè ci vogliono formatori che a loro volta siano in grado poi di
Essere subito pronti perché la prontezza non sfuggirà a nessuno è fondamentale in questo tipo di dinamica abbiamo poi anche nella legge
Ne avrà già parlato Maginot chi ha parlato di giustizia alla l'esimente
Perché attaché ovviamente purtroppo le cose andassero male per chi interviene per soccorrere
La la persona
E quindi io penso che anche le rappresentazioni concrete cioè alla fine ho visto un alcune scuole proprio nelle palestre
Usare i tappetini e con anche con dei manichini predisposti
Effettuare
Sia massaggio cardiaco che l'uso del defibrillatore che molte volte spaventa
Perché uno non mossa come eh ma leggiadro e può essere importante quindi una formazione che a mio avviso partendo dalle scuole
Dalle scuole all'obiettivo di diventare una formazione un po'per tutti estesa io personalmente e nella scorsa legislatura avevo fatto ancora legge quel defibrillatore nei condomini
Perché da avvocato avevo contatti con molti amministratori e mi dicevano che
Pensandoci bene che il luogo dove gli anziani son più presenti e la casa quindi è evidente che nelle case se ci sono s'c'è la presenza dei defibrillatori se c'è anche magari una persona un custode delle persone formate per poter usare sono anche lì un presidio di grande sicurezza quindi una cultura che si è diffusa
Che è importantissima che questo governo porta avanti con determinazione ma che a mio avviso trova proprio nel nei primi anni di vita nel nell'adolescenza
è nella e anche nell'infanzia un'età importantissima per formare
Per comunicare e anche per dare le informazioni giuste veicolando le proprio con l'entusiasmo dei giovani perché io ho visto che c'è un approccio veramente oggi vol di volontariato ma anche di di molto entusiasmo in questa
Capacità e volontà e possibilità di salvare delle vite d'altronde l'avranno detto i colleghi che sono più esperti di me nel settore che uno dei casi di morte più diffusa popolaresco cardiaco
E che questo strumento e soprattutto la capacità di sapere usare lo strumento ma anche di saper intervenire con massaggio cardiaco fondamentale per poter salvare delle vite
Quindi noi abbiamo l'educazione civica
Chi è una materia molto estesa dove cerchiamo di andare a formare i ragazzi per farle diventare cittadini attivi quindi nelle ore di didattica ci sono le materie tradizionali ma poi con l'educazione civica si cerca veramente di completare
La formazione della persona e quindi nulla è più formativo nulla completa di più la formazione della persona che l'aiuto agli altri un aiuto così determinante che ha bisogno naturalmente
Di anche distruzione di apprendimento ma che sicuramente viene veicolato attraverso l'entusiasmo di tantissime persone anche di volontari che vanno nelle scuole a insegnare ai bambini ragazzi e quindi il ministero continuerà in questa sua opera di diffusione
Della cultura del l'intervento su soprattutto su chi gliel'subisce degli degli attacchi Cardia chi lo farà in maniera capillare
Questo è un altro punto non ci sono stiamo cercando di eliminare qualsiasi differenza tra nord e sud nella diffusione capillare di queste buone pratiche e ci stiamo riuscendo perché l'omogeneità nella scuola che deve mantenere sempre secondo me una sua coesione nazionale in tutto quello che fa è fondamentale e lo è naturalmente anche in questo campo io vi ringrazio ancora per l'opportunità di farsi ancora i complimenti agli organizzatori per questa meritoria iniziativa grazie
Siamo noi che ringraziamo lei onorevole sottosegretario di Stato l'istruzione al merito perché al netto di tanti neologismi a volte anche anglofoni
Sentire nell'aria di questo luogo il respiro di una espressione come educazione civica ci riporta davvero al senso analogico del nostro dovere di cittadini e poi a già dato delle indicazioni
Si chiamerebbe spoiler ecco a proposito di anglofoni
Esatto esatto anticipazioni sul tema mettiamola così e in merito al Papa di cardio Security che tra un po'sarà con noi sul palco il dottor Fabio Costantino perché ha declinato il concetto di diffusione scientificamente popolare per non dire l'appunto con l'acronimo pop ma essere primi firmatari essere promotori di un emendamento di un disegno di legge non è soltanto un vezzo
Prima ho sentito il viceministro Sisto raccontare anche in merito all'attività dei parlamentari e né cronisti spesso dobbiamo essere saggi interlocutori Grasso
Il i nostri telespettatori radioascoltatori lettori essere primi firmatari vuol dire avere una responsabilità perché se quel quel disegno di legge di cui ad esempio oggi stiamo parlando ce ne sono due
Non arriva a destinazione come volevano i primi firmatari è come aver preso Pallo all'ultimo secondo del match compresi anche i tempi supplementari e siccome non è questa partita
Parlo chiaramente a nome anche dei due primi firmatari la vogliamo vincere anche per distacco invito a parlare direttamente in rigoroso ordine alfabetico l'onorevole insomma micce in merito a quello che il suo disegno di legge del
Speriamo di far gola a Del Piero Anversa spettacolare scusate la fede juventina cessati
Innanzitutto grazie grazie per la vostra presenza ma ancor di più permettetemi di ringraziare per quello che fate nel quotidiano parlo e volontari hai presente le varie associazioni medici a rappresentanti delle varie forze dell'ordine grazie di cuore perché operate nel quotidiano fate la differenza nel tema che parliamo oggi cioè nel salvare vite
Insieme al collega e amico Alessandro a Morese depura risolvere Italia capogruppo in commissione cultura dalla Camera
Abbiamo organizzato questo convegno perché attraverso proposte di iniziativa legislativa le nostre sono un esempio siamo giunti alla stessa conclusione e necessario rafforzare la cultura del succo del soccorso immediato nel nostro Paese
Siamo convinti che il dialogo tra istituzioni associazioni e cittadini se la chiave per trasformare idee in azioni concrete
Oggi i come abbiamo capito da tutti i vari interventi si parla di vita
Di quei pochi minuti che possono cambiare il destino di una persona di una famiglia di una comunità
Permettimi di aggiungere alcuni dati che ha detto Max in apertura da sentito oltre sessanta mila persone colpite da arresto cardiaco improvviso un'emergenza che causa o il tredici per cento dei diciassette vari
In Europa salgono a quattrocento mila il settanta per cento di questi avviene in presenza di testimoni eppure solo nella metà dei casi si interviene con un massaggio cardiaco e soltanto il ventotto per cento con la defibrillazione tempestiva
The malattia cardiovascolare sono responsabili di circa il trentacinque per cento delle mostre non nel delle morti nel nostro Paese e sappiamo che i primi minuti sono cruciali
Senza un'azione immediata le chance di sopravvivenza diluiscono di oltre il dieci per cento di ogni minuto
Questi numeri tratti da rapporti ufficiali ci impongono di agire sulla prevenzione promovendo ovviamente anche stili di vita sani controlli a regolare sulla formazione diffusa per rendere ogni cittadino un potenziale salvatore
La mia motivazione personale deriva da un secondo episodio che mi è capitato recentemente l'anno scorso necrologio Montecitorio transitando per villa Borghese con mia figlia
Ho soccorso una persona a terra su una persona che ha chiamato aiuto ho trovato una persona a terra in una pozza di sangue perché ponete l'arresto cardiaco andato su ogni faccia si è rotto il naso glabro
Però preso io ho deciso di praticare le manovre di rianimazione può come Alessandro nell'esempio che da sentito citare prima
E fino all'arrivo dei soccorsi dico divorato da due ragazze delle polizie di Stato due ragazzi di polizia
Che mi hanno aiutato nel coordinare al praticamente nel nonché diciamo così nel gestire la situazione perché si potete immaginare so insomma non so dirlo volo voi
A questa intenzione la questione di preoccupazione la mia bimba ed è stato bellissimo anche aiuto corale a parte le forze dell'ordine anche dei cittadini
Chi portava l'acqua chi faceva sicurezze strada è stato un momento veramente bello quell'uomo oggi è vivo grazie appunto l'intervento tempestivo e da quel momento sono ancora più convinto dono già prima ovviamente ancor di più dopo che la preparazione non è soltanto un optional ma è un dovere civile
E proprio da questa esperienza che è nato il mio impegno poi condiviso con Alessandro per promuovere una maggiore consapevolezza e formazione formazione che serve anche per andare a sfatare tantissime leggende metropolitane sul non tocco perché altrimenti sono arrivata sono rovinato
Ed è in questo contesto che si inserisce il nostro progetto di legge la proposta appunto du mila cinquantasei che ho presentato alla Camera deputati il venti settembre due mila ventiquattro insieme a tanti colleghi aveva di fatto all'Italia ma non solo
Ciocchetti a Morese altri firmatari fra l'Italia nonché il collettivo sempre mole di di Forza Italia e spero anche di poter raccogliere qualche
E firma da parte anche dell'opposizione perché un tema come questo non è sicuramente di colore
L'obiettivo è rendere obbligatoria l'integrazione di corse di LSD Basic Life Support & F. Billeci o nella formazione iniziale periodica dalle forze di polizia
Polizia di Stato Carabinieri Guardia di finanza e polizia locali con particolare attenzione al personale operativo sul territorio già molti lo fanno su base volontaria
E a cui ripeto dobbiamo veramente dare il nostro più sentito ringraziamento preparatorio al vostro verrà posto per l'attività non solo in questo ambito
I corsi organizzati nelle scuole nei comandi coprivano le tecniche rianimazione cardiopolmonare l'uso del federatore automatico è stato no
Ovviamente non vogliamo cosa scontata ma è meglio ribadirla sovrapporre ruoli e professionisti sanitari ma potenziare semplicemente la catena del soccorso sfruttando la presenza capillare delle nostre forze dell'ordine tendenzialmente sono i primi ad arrivare
La proposta prevede appunto convenzioni conti regionali accreditati senza oneri aggiuntivi per lo Stato e dire che i ministri prenotazione eccetera
Questa misura si allinea alle norme vigenti come la legge appunto due mila uno che avemmo sentito anche citare dal senatore che tutte le chi interviene in buona fede e la legge Balduzzi sui defibrillatori pubblici
Sono certo che con queste misure potremo fare la differenza nei momenti critici immaginati come intervento immediato la proprietà di sopravvivenza triplicano passando al dieci per cento attuale a livelli dai superiori
Questa non è soltanto una legge una proposta di legge ma è un passo da sulla società più esigente dove la prevenzione e la formazione salgono vita ogni giorno esattamente con la proposta di Alessandro in conclusione questa conferenza non è soltanto un momento di riflessione ma un un appello all'azione
Alessandro e io come organizzatori di indichiamo contribuire con le vostre esperienze proposte non hanno arco della giornata insieme alle istituzioni associazioni e cittadini possiamo veramente costruire un'Italia più sicura
La vita non aspetta lo sapete non possiamo aspettare esitare soprattutto in quei momenti agire subito il nostro motto dalla prevenzione alla formazione e ora il momento di passare ai fatti Grazia
Il racconto esperienziale ci portiamo a casa al netto del testo normativo che è in itinere il racconto esperienziale da parte dell'onorevole Enzo amici e chissà che anche questo episodio da parte di sua figlia non sia un episodio
Di cultura per il futuro perché comunque da raccontare visto l'esito assolutamente logico Rita in quel momento boh guardato Matilde e ho sentito il dovere di intervenire
Proprio perché c'era anche lei anche se non usciva più difficile comunque complicato
Prosecco dovere proprio di di dargli quell'esempio
E io avevo il tarlo di quelle di quella leggenda metropolitana del della paura però ho voluto superarla perché valeva troppo la pena
E quindi è sicuramente un è un commise anche come tanti altri perché qui abbiamo persone che lo fanno e quotidiano o come lei l'Alessandro come sito citare quindi non sono niente di particolare semplicemente bisogna riuscirono a formare perché quella formazione ti permette appunto di fare la differenza PRIN quell'ambito
Alla luce dell'operatività che che ci contraddistingue devo andare a sostituire ingiustizia perché insomma non doveva garantire numero quindi mi stacco per andare ingiustizie come sulla giustizia che raggiungo dopo
Cerca del dono dell'ubiquità e la vita dei parlamentari lo sa bene anche l'onorevole Alessandro Morese promotore e primo firmatario e dell'emendamento cardiaci giuridiche invito qui al parco
Bongiorno
Come nasce il convegno di oggi da alcune situazioni che si sono poste in questi anni in questi mesi
Nasce intanto da un sensibilità
Nei confronti della vita
Tutti noi tre persone che si sono avvicendate su questo podio sul tavolo
Alla mia sinistra hanno una alta concezione della sacralità della vita e quindi come primo impegno di noi tutti in politica ma anche nella quotidianità che ci contraddistingue è quello della difesa della vita
E poi da una comune sensibilità e diciamo percezione
Di cosa deve fare la politica non ci siamo messi d'accordo io e il mio amico Enzo amici su le leggi da presentare l'abbiamo presentate ne abbiamo parlato e tatto e presentato questo è presentato questo ma guarda un po'
Siamo cresciuti con gli stessi valori
Saluto il l'Assessore alla Sanità Regione Piemonte è un caro amico che questi valori via
Dentro fin dall'infanzia
E da questi valori noi abbiamo cercato di tradurli in proposte di legge emendamenti
Ma anche un po'esempio perché la politica spesso viene maltrattata alcuni fanno assist affinché sia maltrattata ma noi cerchiamo di dare il buon esempio e qua mi perdonerete un aspetto anche un po'biecamente campanilistico perché la mia proposte legge nasce anche un po'made in massa media può ANIA perché
La la il cardiologo la la l'amico dottor Costantino che prima è stato giustamente citato e mio concittadino e questa proposta di legge l'emendamento che poi ha gambe diverse speriamo ma qua ci arrivo velocità diversa
Nasce un po'dalle chiacchierate dalle sensibilizzazioni
Dalla cultura che io mi sono fatto parlando con lui e i suoi colleghi suoi amici
Perché la politica e anche ascolto la politica è anche esperienza
Ognuno può avere
Poveretto letto tutti i libri del mondo per farsi una formazione politica ma poi senza l'esperienza quotidiana diciamo non si fa la differenza
Lo dico da editori
E quindi siamo qui per intanto fare un appello al governo
L'appello di non arrivare per usare continuare a usare diciamo metafore calcistiche di non arrivare in zona Cesarini ma di fare prima possibile perché il tempo scorre le legislature hanno un una fine un inizio ed una ed una fine
Sperando che l'avere una continuità in in questo governo anche uno dopo le elezioni ma questo non lo non lo possiamo sapere e allora questa capillarità di cui hanno parlato tutti della cardio sicurezza in giro per le nostre città noi vediamo va un po'ovunque devo dire sempre di più
Diciamo vari tipi di modelli che ne possiamo usare per salvare vite
Ma sebbene siano facili da usare noi dobbiamo formare tutti tutti affinché si possa essere esempio come il ragazzo il sedicenne
Che è stato citato all'inizio che è un po'il filo rosso che contraddistingue questo convegno io vorrei che
Da da quando poi verrà messa in pratica la mia proposte di legge la proposta di legge di Enzo anni cioè i ringraziamenti di un Alessandro qualunque moltiplicato all'ennesima potenza in tutta la nostra penisola siano un po'per le forze dell'ordine siano divise per chi ha fatto un corso alla scuola guida
Perché noi ci siamo detti quale il luogo per eccellenza che sostanzialmente
In maniera capillare riguarda un po'tutti i giovani
Quando si prende la patente banale sembra banale
Ma siccome quando uno prende la patente fa un corso di teoria prima di fare la pratica e già ci sono in teoria ci sono a volte vengono diciamo tralasciate diciamocelo chiaramente delle nozioni di primo soccorso a queste nozioni ne vogliamo aggiungere
Obbligatoriamente un corso di via le sedi solo cinque minuti
Sono cinque minuti solo cinque minuti che possono valere cinque vite moltiplicate
Per tutta la nostra bellissima Italia in questo siamo passerà questa legge mancia a questo tavolo la presenza vostra così variegata in questa sala siamo avanguardia in questa Europa
L'Europa ci sta seguendo su questo qui l'Unione europea ci sta per mandare degli input perché noi dobbiamo obbligatoriamente seguire e su questo l'Italia è avanguardia e vedete
Tornò alla alla platea che ho davanti il fatto di avere davanti calici casacche divise è già questo un piccolo miracolo che oggi noi facciamo politicamente parlando culturalmente parlando
Al il fatto di avere nelle nostre due proposte di legge ma quello che Paola Frassinetti fa benissimo dalla precedente legislatura tra cui devo dare atto perché la scuola è il il ancora prima delle scuole guida in prima linea nel poter formare ecco il fatto di avere la società italiana tutta con noi su queste due proposte di legge fondamentale e in questo il il Governo non può che seguire la volontà civile e sociale che esce da questa da questa platea da questa da questa stanza quindi
L'appello è quello di fare fare presto di fare il prima possibile l'attuazione del Codice la stalla so che a buon punto
Quindi noi saremo e siamo con il fiato sul collo anche perché siamo in maggioranza ce lo possiamo permettere a maggior ragione del venissero i trasporti portiamo a casa una un provvedimento una modifica del codice della strada che civiltà che vita e salvare vite
L'impegno più bello che la politica Possa aver fatto e fare in futuro
Fare presto grazie onorevole Alessandro fare presto fare bene e avere una platea di camici casacche divise
Che ascoltano ma che hanno anche voglia di parlare perché tanti di voi sono stati invitati a dare il proprio contributo allora siccome il bravo moderatore essa senza essere iscritto alla Federazione cronometristi
Che anche i dibattiti anche di Tolkien sono tempo dipendenti non mi perdo in chiacchiere invito l'onorevole amore sia rimanere con noi ringrazio onorevole Dida e sul palco con noi ci saranno nell'ordine e il dottor Fabio Costantino
Il dottor Alessandro Riccardi presidente della Società italiana di medicina d'emergenza ed urgenza la Simeone
Il dottor Antonio Masi presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Roma e consigliere del Comitato centrale della FNOMCeO
E poi abbiamo ancora e il dottor Giuseppe De Summa rappresentante del dicastero per l'evangelizzazione
La tavola rotonda che fare proprio con cardio Security Italia più formi più Salvi la regola a proposito di cronometro perché siete in tanti alle tredici c'è il tasto espulsione da questa stanza la regola e tre minuti più uno di recupero per ciascuno di voi quindi mi appello alla vostra capacità di sintesi e parte sicuramente dal Papa
Della Progetto cardio Security il dottor Fabio Costantino rimanendo direttamente se siete d'accordo ai posti così siamo anche più incisivi dei tempi benvenuto tutto fa
Sì se volessero volevo
Allora buongiorno a tutti finalmente siamo arrivati quindi nel senso chiuso spesso una frase a me cara che chi non diciamo non chi comincia ma quel che persevera nel senso che questa è una frase diciamo dell'immenso Leonardo da Vinci
Colgo in maniera impropria la Gattuso perché non ho chiamato la professoressa figlia mise quindi questo è sicuro che non è
Dicevo questo il motto anche dal mille novecentosettantotto della navi più bella del mondo che la l'Amerigo Vespucci comunque grazie grazie a tutti voi perché
Senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile perché è la squadra che vince e posso dire oggi da qui che si farà la storia e mi spiego mi spiego meglio
Tutto cominciato nell'estate del due mila ventuno quando parla ed un caro amico che Alessandro ma in questo caso l'onorevole Molise
Dissi Alessandro ma qui ormai nel ventunesimo secolo non è possibile che di fronte a queste tragedie tempo dipendenti
Rimaniamo indifferenti te lo ricordi entro regole del Sun
Ieri tra l'altro è stata la giornata mondiale del cuore e il motto di quest'anno è Don't miss Erwitt non perdere un battito proprio per per ricordare che e non dobbiamo perdere tempo prezioso tempo vitale e non i cardiologi diciamo spesso che il tempo il muscolo
O il tempo in vita come dicono i neurologi proprio per rimarcare quel quel concetto di tempo dipendenza che
Assolutamente necessario tenere a mente
è arrivato il momento storico il giusto diciamo timing operativo
E in un certo senso grazie ad Alessandro abbiamo iniziato unite perché poi realtà sono due legislativi proprio per arrivare Algol e non prende per prendere un palo come è stato come è stato detto e lo ringrazio platealmente perché comunque devo riconoscere
Il la sua lealtà e la sua vera amicizia perché a rispettato il il nostro la nostra peculiarità e i naturale innata di nuovi operatori sanitari che quella di neutralità quindi non abbiamo una casacca politica noi siamo super partes che guai se non fosse così quindi su questo lo ringrazio veramente platealmente tanto per dare dei numeri in senso buono ricordare come è stato detto aggiungo delle piccole cose in Italia ogni giorno muoiono centottanta persone per arresto cardiaco un
No ogni otto minuti
A questo punto non è possibile rimanere indifferenti
E voglio anche ricordare il grande Totò che nel mille novecentosessantaquattro ha scritto una poesia straordinaria proprio a tal proposito che recita un passo così
A morte o sagre è una livella cioè è una livella proprio perché questo problema è un problema trasversale
Giusto o sbagliato che sia purtroppo o per fortuna ma riguarda tutti noi la morte la cosa più democratica che esiste
Allora proprio in virtù di questo dogma
Parlare ad Alessandro proprio di carni Security la cardio sicurezza è un termine da me coniato proprio per indicare in una parola il problema arresto cardiaco inteso come corretta gestione
Appunto di queste tragedie estreme perché comunque l'arresto cardiaco e l'emergenza dell'emergenza cioè il cuore si ferma
Stop
Quindi noi non possiamo rimanere indifferenti proprio perché non gli operatori sanitari purtroppo in questo setting non possiamo siamo impotenti non possiamo fare nulla
E ci deve aiutare il cittadino perché sono i primi minuti che che contano
Massimiliano prima diceva che
Ogni anzi non l'onorevole Amici o ogni minuto che passa diminuisce del dieci per cento la probabilità di sopravvivenza considerate che oggi nel due mila e venticinque
Ancora in caso di arresto cardiaco extra ospedaliero la percentuale di sopravvivenza e solo dell'otto per cento ebbene noi dobbiamo aumentare questa percentuale
Allora cosa facciamo beh
Cardio sicurezza significa cardio protezione ma anche Carpio formazione cioè due facce della stessa medaglia
è inutile avere un defibrillatore se poi noi non lo sappiamo utilizzare qui abbiamo degli esponenti dei rappresentanti della strada richiederà l'opposto service che sono diciamo il Gotha rappresentano della cardio protezione ne sanno qualcosa
Come le sanno anche qualcosa i volontari di le varie associazioni che ci sono il in Italia c'è anche il direttore generale della confraternita o meglio della Confederazione nazionale delle misericordia Italia che il dottor Staderini Gianluca che responsabile formazione quindi tutti siamo consapevoli che il cittadino ci deve dare una mano
Allora non è possibile che nel due mila e venticinque ancora noi dobbiamo sperare di avere accanto un medico un infermiere perché dobbiamo credere sniffato beh il destino in parte ce lo paghiamo noi e come ci fu la legge centoundici del undici aprile del del mille novecento ottanta sette gli ottantotto che introduceva l'obbligo delle cinture di sicurezza e come ci fu la legge Cirielli potrei del undici gennaio dell'ottantasei che obbligava i l'utilizzo del casco a tutti i motociclisti di qualunque età ebbene questa futura legge sarà una legge sicuramente liberale innovativa
Etica e civile e gli ha fatto molto piacere che la il sottosegretario Frassinetti ha proprio parlato di impegno civile Attilio perché ormai sappiamo che dal punto di vista scientifico
Dobbiamo interbinario interviene prima quindi è ovvio però qui c'è anche un discorso etico il civile
E proprio su questo aspetto voglio diciamo rimarcare la necessità di insistere su un illuminismo verso un illuminismo
Diciamo culturale un illuminismo civile
Concludo ringraziando San Francesco
E perché proprio lui beh San Francesco è stato il primo italiano il primo scrittore a scrivere
Una polizia che poi una autentica opera d'arte in lingua italiana che il Cantico delle creature luglio il Medioevo insegnò il valore dell'umiltà
Proprio perché Attraverso piccoli gesti e semplici possibile costruire l'umanità fu un vero rivoluzionario del fare
E quindi in un certo senso anche un reazionario come ha detto più volte giustamente come lo storico Franco Cardini recentemente Aldo Cazzullo
Ma più che altro diciamo che lui fu un antesignano
Del dell'umanesimo e dell'inclusività
Allora parallelamente anche oggi da qui i da questa sala straordinaria sublime del grande architetto Ernesto Basile siciliano
Noi possiamo
Dove qui si ritiene il diciamo il potere legislativo ma anche la casa della democrazia la casa di tutti noi italiani ecco da qui
Possiamo dire che inizierà quella quella strada da percorrere proprio perché riusciremo a concretizzare quindi una sorta di atto concreto di concretizzare qualcosa per l'umanità
Quindi non c'è cosa di più
Straordinaria ovvero quella di tutelare la sicurezza della vita di noi di noi cittadini
Quindi perché anche il presidente Mattarella ricordava sempre rivolgendoci ai giovani la storia siamo noi nessuno si sente escludo escluso il gli sportivi qui abbiamo
La il giro della Lunigiana rappresentato dal direttore generale Lucio Petacchi anche
Michele Ricci Enrico Parma
Quattro giorni fa e su questo vi chiedo gentilmente di fare un applauso ha vinto per la seconda volta il campionato del mondo di ciclismo il Ruanda Lorenzo fin ecco grazie agli sportivi noi possiamo dare come veicolo di testimonianza anche su questo su questo tema che riguarda tutti noi e Lorenzo figlie
è stato uno dei primi sportivi e ce ne sono stati altri proprio a sostenere il il cardio siti uniti quindi lo sport
E accanto alla alla sicurezza anche della vita
In conclusione a questo punto io voglio dire che ogni giorno che passa per noi chiamiamo
Questo lavoro che per noi poi alla fine è una vera e propria missione è una sconfitta però perché come dicevo prima
Centottanta cuori smettono di battere quando noi potremmo farli ripartire ecco per tale motivo che io mi rivolgo a nome del mondo dell'emergenza sanitaria italiana
Alla alle legislature facendo un appello ma anche al governo scegliere un post su un muro
Onorevoli parlamentari tutti
Signor viceministro Jannone anche se non è presente ma so che sa conosce tutto l'iter signori ministri
Salvini è Schillaci soprattutto ma soprattutto signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Fate presto va ricordato anche l'onorevole a Morese mi raccomando you can
Perché ve lo chiede la scienza e non c'è cosa di più importante di tutelare la vita di noi cittadini
Termino ringraziando in primis tutti voi amici e colleghi perché grazie a voi siamo arrivati fino qui oggi
E voglio soprattutto in particolare ringraziare gli amici veri con la maiuscola Alessandro a Morese
Andrea è un Span Finetti
Ma ce ne sono tanti altri
La dottoressa Arianna Fanuli che la vera regista di questa giornata
La dottoressa amaranto e Fabiana che una donna diciamo delicatamente complesse non complicata ma essenziale
Il dottor De Summa
Un grande amico è un bravo cristiano
E non posso che ringraziare ovviamente su evidenza il cardinale Re il cardinale Tagle anche e monsignor Angelelli della Cei perché anche perché come diceva San Giovanni Bosco se Dio per noi siamo una maggioranza quindi vi ringrazio tutti mi raccomando fate presto
Perché in questo caso prevenire è meglio che morire
E quindi la vita Undone Ong Long semplice valore disponibile quindi viva la vita per sempre e più forme più saldi e vi ringrazio per l'attenzione
Il quoziente di passione che il papà di cambio Security ci ha messo ha fatto sì che il sottoscritto si sia un attimo dimenticato della clessidra ma è un quoziente di passione che è emerso in maniera assolutamente evidente scusandomi ancora con la professoressa Elena Giovanna Bignami la invito subito al podio perché la strada che ci aspetta è una strada intensiva non bisogna aspettare tempo Presidente della Società Italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva sia ben
Buon giorno buongiorno a tutti Max ti farò recuperare qualche granello nella clessidra perché tantissime cose sono già state dette e quindi non dico superfluo ripeterle mai avete già sentiti ringrazio per essere qui
Noemi oggi anzi io rappresento la società italiani anestesia rianimazione terapia intensiva siamo alcune società scientifiche in presenza alcun indizio alcune sono nella tra di voi ringrazio la federazione italiana delle Società scientifiche e mediche rappresentata dal dottore Gesualdo primi fa molto piacere la nostra culla
Non tutti stiamo presenti ma non ma tutti siamo importanti credo anche Zoff scapigliati di circa che ringrazio pubblicamente per il lavoro che chi fa quotidianamente come ovviamente ringrazio
Calorosa mente tutti soccorritori
Noi come anestesista i rianimatori anche se abbiamo questo nome non molto carino
Gli anestesisti che addormentano rianimatori che a volte non si capisce ci occupiamo anche noi emergenza-urgenza anzi in teoria siamo anche quelli che gestiscono lettiere in modo tecnico ma al di là dei tecnicismi medici
Noi ringraziamo pubblicamente tutti quelli che lavorano per strada e speriamo sempre di più
Restava inteso ex ospedaliero sempre di più speriamo che ce ne siano perché questo cambia moltissimo il lavoro che poi non riusciamo a fare in ospedale
Se arrivano persone che non hanno margine di sopravvivere tutto quello che noi facciamo dopo è completamente inutile
Quindi il più forme più saldi e l'idea tanto semplice tanto geniale Di Fabio sono qui pochi minuti che fanno la differenza a tutta la catena noi non sappiamo a niente dopo
Io nella mia vita parte la burocrazia faccio il cambio anestesista
Ma non serve assolutamente ambiente seduti ci sono qui pochi minuti di manovre che non solo specialistiche certo raccontava benissimo prima
L'esperienza quella bimba il nostro il nostro amico Enzo che ha avuto paura ma dovuto vincerla quasi per dare un esempio alla piccola
Ecco quella paura
Se la vinciamo diamo una chance alla persona e diamo una chance anche a noi ed anche un senso a tutta la parte di organizzazione e perdonate la volgarità della parola nel senso anche della dell'impegno economico
Perché mai teniamo aperte nelle cardiologi interventisti che vedremo dopo i colleghi dell'emodinamica e ve le cardiochirurgie addirittura anche in Europa Massi mancano qui due-tre minuti sono tutti soldi
Spesi non bene
Io vi ringrazio voglio un applauso per Fabio perché è una persona meravigliosa a parte l'idea meravigliosa
In
Recuperate Gramellini ma con tanto succo con tanto contenuto perché quegli inutili sono davvero importante la sostenibilità anche economico finanziaria fa parte del sistema sanitario nazionale italiano
A seguire rispetto alla professoressa parliamo ancora di emergenza perché è stato ricordato con la presenza al professor Loreto Gesualdo c'è una federazione ci sono dentro le società
Scientifica e c'è anche la Simeoni con Alessandro Riccardi presidente della Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza pervenuto
Un giorno a tutti quando Fabio Costantino mi ha chiamato perché dare supporto a società scientifica che presiedo società che unisce medici infermiere l'emergenza urgenza l'aggregazione è stata perché non ci ha pensato io
Ed è la sensazione che si prova di fronte idee veramente belle veramente geniali veramente innovative perché nella sua semplicità porta uno dei nostri pilastri come Società scientifica che è la formazione
Dove serve realmente in questo caso al cittadino per il cittadino quindi portare la formazione in questo caso non tecnica non scientifica ma essenziale di supporto vitale dei tre persone in arresto
Cardiorespiratorio significa portare una proposta di legge con un grandissimo valore civile e questo come se già scientifica non potevamo non appoggiarla e pienamente con tutto il nostro entusiasmo con tutto lo stipendio perché significa come ha detto la protesta Bignami
Fare un ottimo lavoro dopo se il cittadino interviene in modo precoce e tempestivo per questo ma noi siamo comunque abituati a ragionare in termini di rete una rete che inizia ovviamente
Da un punto di vista tecnico sanitario quindi polenta ricche costituiscono il primissimo elemento che ringraziamo che sono supporto fondamentale per il nostro sarà
Senta nazionale ma qui seguì poi con gli infermieri medici nell'agenda ospedaliera prosegue con invece pronto soccorso di sintesi dei colleghi anestesisti rianimatori uno che sarete non è nulla se c'è un ariete
Iniziale che inizia con la conoscenza del cittadino che deve sapere cosa deve fare e quando deve intervenire nel modo corretto e appropriato e quindi questa proposta di legge l'appoggiamo assolutamente fondamentale ringraziamo Fabio Costantino per quello che è stato il suo lavoro
E vorremmo ma anche fare quindi l'impegno anche delle scuole insomma all'onorevole Frassinetti ne ha parlato ampiamente perché ci sono comunque questa può essere anche un disegno legge particolarmente importante perché può essere il primo di una serie di elementi che vanno a portare il supporto dell'emergenza del patto di tempo dipendenti direttamente nelle scuole perché ci sono tante altre patologie che al momento non hanno un grandissimo supporto ma pensiamo banalmente allo shock anafilattico che molto spesso non si sa cosa fare non c'erano a conoscenza del delle terapie non sia essa se Katrina vi avesse fatto no eccetera quindi sicuramente questo può essere un disegno di legge fondamentale che porterà a mio fisso spero altri supporti legislativi dove veramente servono proprio grazie davvero tutti
Siamo nel finanziamo ringraziamo Simeone
E andiamo avanti con il dottor Giuseppe de Summa che è stato definito un bravo cristiano quindi a tutti gli effetti io memoria di quanto abbiamo detto poco fa perché la memoria va di pari passo anche con la ce l'abbiamo successo a ha ragione c'era un tre mezza ecco perché Antonio Maggi prima del dottor Giuseppe Di Summa che si scalda a bordo campo presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri ecco facciamo un po'ordine anche perché l'emergenza urgenza riguarda da vicino anche tutti quanti voi benvenuti
Grazie invito io sono sempre stato un po'discolo specie in queste in queste strutture istituzionale
è una un po'un problema l'abbiamo no quello appunto che il disegno di legge poi diventi legge e purtroppo di pali li abbiamo visti parecchi quindi io do nel senso di diciamo di cercare di fare qualche cosa veramente rapidamente perché poi dopo la legge bisogna poi mettere a terra con le cose
Senza regge per esempio dove già un esempio l'ordine medici di Roma che rappresenta oltre alle federazioni nazionali o di medici doveva fare praticamente la formazione per quanto riguarda Roma cardio protetta anzi faccio Claudio protetta durante il Giubileo
Giubileo è finito
Siamo qua
Trovo preparare chiarezza e non gli operatori sanitari in Italia
No perché la cosa principale i soldi stanno lì è quindi c'è finanziamento c'è tutto dalla lentezza burocratica voi capite che diventa un altro momento particolari
L'altra cosa fondamentale sono faccio le pillole minerali essendo i tempi non dare disturbo nessuno
è il discorso della paura bisogna farla passare questa paura
Però io l'ho l'ho già detto anche al viceministro l'ho detto anche in Commissione dell'Adelchi D'Ippolito quando si parlava della Punto depenalizzazione dell'errore medico altro se non si definisce l'errore medico so solo che a chi perché se quando il giudice che decide se quel Leonardo la colpa grave o meno
Noi non riusciremmo mai
Dalla situazione bisogna dire che la colpa grave quando c'è il dolo
Semplicemente cioè chiunque di noi nessun professionista ma neanche il laico che va soccorsi di una persona lo fa
Per fargli male quella persona nessuno qui non mi mi sembra assurdo che soltanto in Italia in Polonia in Europa c'è ancora questo questo fatto cioè quella che è una cosa non è banale
E lo dico così in maniera quand'ero ragazzo giovane studente in medicina intera già al quarto anno non vedevo l'ora di mettere il contrassegno sulla macchina di l'unico centro andiamo tutti quanti va studente in medicina
Quanti contrassegni vedere oggi di medici sulla macchina
Ecco scusate se faccio questo esempio ma per farvi capire che qualcosa non va bisogna far superare la paura
E una la paura e poi quella che a tutti quanti voi fa venire il fatto di far finta di non vedere
Di passare avanti Noli ignorare invece soccorrere persone penso che sia la cosa più importante nel momento in cui ne hanno bisogno i piloti sono pochi pochissimi minuti
Quindi il fatto di essere pronti e forze dell'ordine le farmacie
Diciamo anche parrocchie
Cioè qualunque parte noi possiamo ammette un defibrillatore eh sapere che intorno i tassisti no di sapere che intorno ne abbiamo persone sono in grado di poterlo utilizzare perché anche lui è un problema perché alcuni penso ne basta defibrillatore
Ma se non fai una respirazione a Locri o pagare il Carlo Loria animo e ho creato un vegetale
Quindi anche lì non è soltanto legata alla l'utilizzo del defibrillatore ma legato appunto delle sedi è legata a più attività che devono essere formati formate con un bollino blu perché non tutti i formatori non sono
Certificati
Dobbiamo dare la possibilità che poi queste persone siano certificate quindi possiamo far scorre possiamo fare per la patente lo possiamo fare in qualunque momento della nostra attività quotidiana però diventa importante di chi lo fa poi lo sappia spiegare il maniero diciamo il migliore
Avere di manichini fare provare sui manichini insomma è una è una è un lavoro importante che va fatto in altri Paesi
Non si prende la maturità
Se non si fa di LSD
Clinica stessa cosa dovremmo fare in Italia nelle scuole e patente perché tutti quanti chiaramente noi supportiamo fortemente questa iniziativa che che una una iniziativa di civiltà e banale però chi poi deve intervenire non deve lavora come l'onorevole dice che quella superata grazie alla figlia
Ma deve farla in maniera importante in maniera tranquilla e serena noi professionisti intanto ci scordiamo perché di questo io mi ricordo la chiudo restare una persona che stavolta l'ombrellone una prova solido purtroppo che il blocco quindi c'è stato l'arresto cardiocircolatorio
Ho fatto il benessere di chiaramente l'abbiamo recuperata questa persona abbiamo salvato la vita alla persona io ho dovuto cambiare spiagge perché l'ombrellone diventato lo studio medico non autorizzato che c'ero
Chiaramente la fila lavori tutti quelli che erano dei consigli medici però per dare l'idea di quant'è importante perché quella vita salvata novità importanti grazie Polo
Il l'autodefinizione di discolo caro Presidente Maggi è invece commuta Biden saggiamente critico perché la sua esperienza portata anche con riferimento alle sue vacanze sotto l'ombrellone salvando vite con i suoi colleghi ma anche con i laici perché dobbiamo ricordarlo
Ci fa comunque ben sperare ma ci induce alla riflessione sui tempi della differenza tra il da farsi è il fatto e aggiungerei anche il fatto bene
E per fare bene che a volte si dice il meglio è nemico del bene per fare bene come ha giustamente detto Fabio Costantino abbiamo bisogno di sentirci maggioranza quindi magari indipendentemente dalle vostre le nostre prigioni
Sentire perché siamo assistiti da qualcuno oltre che da qualcosa e allora entra in ballo il dottor Giuseppe Di Summa rappresentante del dicastero per l'evangelizzazione che ci darà il suo contributo per capire se siamo in maggioranza effettiva ma soprattutto anche per lanciare il figlio di un illustre ospite prego
Salve ad
In questo caso faccio più da incipit per il videomessaggio che ha preparato il cardinal taglia perché molto interessato a questo tipo di di argomenti saluta tutti ipertesi fattualmente nelle Filippine tornerà a breve però ci teneva a mandare un suo suo Ovidio e quindi poi lo lo vedremo insieme
Però questo mi dà l'occasione anche da da cristiano da laico a dare un po'mio contributo perché sono sì verrà questionari come sono anche il cittadino italiano
E questo tipo di proposte di legge sono un connubio perfetto tra il Vangelo e la nostra Costituzione perché anche papa Francesco ci ricordavano che comunque la la vera grandezza di una società si misura su commessa tratte fragili e in questo caso i più fragili sono proprio coloro che in un attimo sono sospesi fra la vita e la morte
In un campo sportivo in una strada in una piazza e quindi davanti a loro non possiamo essere degli spettatori passivi ma dobbiamo essere custodite la loro vita
E questa iniziativa quindi secondo me è una iniziativa trasversale bipartisan non coinvolge uno schieramento politico perché è una è un fondamentale per la convivenza democratica e in questo progetto io identificato un po'tre tre principi fondamentali il primo è proprio quello della dignità della vita no ogni istante prezioso
E qui diciamo che attraverso questi emendamenti questo progetto di legge trasmettiamo l'importanza della vita la tua vita vale e io mi sento custode del fratello che ho accanto lo Stato in questo caso manda un messaggio molto forte no ad esempio anche nell'emendamento per la patente di guida
Noi non chiediamo solo il permesso per muoverti ma ti invitiamo ad assumiti la responsabilità di chi incontri sul tuo cammino e quindi apparente diventa una specie di patto di responsabilità reciproca tra chi percorre quelle strade
Un altro principio fondamentale e quello della solidarietà il Vangelo ci ricorda il buon samaritano ma il samaritano non sapeva il nome della persona si trovava davanti si è fermato aiutato perché era si faceva prossimo
E quindi anche alcun questo modo ogni cittadino e un po'samaritano della strada perché è un segno di di speranza proprio in questo Giubileo di chi rischia di perdere la vita
E l'altro aspetto principi fondamentali quello del del bene comune
E la sicurezza non riguarda solo solo l'individuo ma l'intera comunità la Costituzione ci invita a costruire una società giusta ed equa e il Vangelo ci chiede di edificare questa civiltà dell'amore sarebbe importante ad esempio che questo emendamento anche questo progetto di legge fosse per lo meno faccio io un una proposta fosse calendarizzato in camera alla fine di questo mese perché c'è il Giubileo del mondo educativo
Tra il ventisette ottobre primo novembre sarebbe un segnale di vicinanza al della Monteduro dell'educazione attraverso questa proposta quindi lancio questa questa questa proposta ai ai parlamentari magari possono essere possa essere utile come segnale forte
E quindi non si tratta di di guardare una norma tecnica ma veramente un un segno profetico è un modo concreto per educare le nuove generazioni a vincere indifferenza con la cura
L'individualismo con la fraternità e l'egoismo con la solidarietà
E un cammino che fa dialogare costituzione dottrina sociale della Chiesa cattolica mostrando che entrambe anche se con linguaggi diversi custodiscono la stessa verità che la vita è sacra e il prossimo è un fratello da mare
Quindi io se consentite manderei in onda il bidelle cardinale che in Breve sintetizza esattamente tutto questo ascoltiamolo
Cari fratelli sorelle
Di questi tempi segnati da sfide ma anche da nuove possibilità desidero esprimere il mio sostegno che incoraggiamento per il progetto cardio Security
Che nasce dal ore di chi ama dà vita e vuol dire costo di Arda
Il dottor Fabio Costantino
E tutti i concorrenti collaborano a questa iniziativa hanno compresso una verità semplice e profonda
La formazione salva la vita
Non è solo un gesto tecnico
è un atto da morti l'un modo concreto per rispondere all'urgenza di chi ed un attimo si trova suo spesso tra la vita e la morte
Ogni essere umano porta in sé un dignità inviolabile
Come insegna la dottrina sociale della Chiesa il diritto alla vita e il primo è fondamentale
E quando educhi a molte persone ad agire prontamente con competenza cuore noi difendiamo questa sacra dignità
Il un suo cento invece Monnet il cardinale John Henry Newman elevato a dottore della Chiesa
Ci ricorda ce l'ha conoscenza quando voi guidata dall'amore diventa servizio e questo è esattamente ciò che il progetto Pardi o Security propose
Una conoscenza che diventa urrà una formazione che si fa servizio
Una competenza che si trasforma in solidarietà
Incoraggiare i giovani studenti famiglie e lavoratori ai imparare Wegmann offre salva vita e una forma nobile BT evangelizzazione della cultura
Non solo sapere ma sapere per servire sapere perbacco studi re la vita dell'altro
Il Vangelo ci insegna che non c'è amore più grande di chi dalla fitta per i suoi amici
Ma c'è anche grandi amori in chi si prepara con umiltà a donare tempo e impegno per essere pronto a salvare se necessario la vita di uno sconosciuto
La chiesa madre maestra ha sempre promosso l'educazione integrati della persona
Progetti come questo ci mostrano come la formazione tecnica e quella spirituale possano camminare insieme mi unisco dunque a questa iniziativa con la mia preghiera il mio sostegno il mio invito a tutti
Forniamo chip per servire impariamo per salvare amiamo per vivere in pienezza il ritorno della vita che Dio ci ha fatto
E come direbbe ancora imparino al Blue Man di oggi applicati per uno scopo
Se diventiamo strumenti del suo cuore alloro quel proposito si compie anche in un solo gesto di soccorso
Che signore benedica questa opera e quanti di partecipano Condi cuori generoso grazie so del cardinale Luiss Antonio tali
Per dire di suggellare con un applauso
Video messaggio che ci arriva dalle Filippine
Terra tra l'altro nella quale recentemente abbiamo festeggiato un titolo mondiale con la nazionale di pallavolo allenata Ferdinando De Giorgi anche qui festeggiamo una attenzione alla sensibilità ti voglio ricordare i tre asta che che ci ha ricordato il dottor Giuseppe De Summa dignità responsabilità solidarietà e tutto questo a come target come obiettivo il nostro bene comune che si trasforma in servizio cura da formati e non possiamo dire nessuno di noi può dire
Questa cosa non mi riguarda sarebbe inizio bella fine
Grazie ai relatori che invito a come dire ad abbandonare il tavolo con l'eccezione di Alessandro Morese di Fabio Costantino
Tra qualche istante Cam chiameremo i nuovi relatori della seconda parte del secondo tempo di questo primo tavolo su cambio Security ma c'è un altro pezzo sempre attraverso un video che ci arriva direttamente dal presidente della sin Alessandro Padovani parliamo del Presidente della Società Italiana di Neurologia
Buongiorno a tutti
Come presidente della Società italiana di neurologia mi scuso per un essere insieme a Fabio Costantino in questa giornata importante attacca sicuri
Ogni anno in Italia sessanta mila persone muoiono per infarto miocardico
Oltre a queste trenta mila muoiono per un ictus cerebrale in entrambi i casi
Il tempo di vita
In entrambi i casi agire subito significa salvare le vite e soprattutto ridurre il rischio di disabilità
E per questa ragione che la Società italiana di non c'era fin dall'inizio sostenuto Carlo sicuri
L'idea di unire
Arriviamo superata attento al rinnovo
Una formazione indesiderata supporta e il riconoscimento dei segni dei sintomi non è solo un'idea geniale
Ma è soprattutto una scelta di civiltà agire subito significa salvare la vita il migliaia di persone ogni anno ed è per questa ragione che come vita
Negli Apologia siamo stretti al fianco di cara più sicuri per promuovere una cultura della prevenzione
è una cultura dell'azione dell'intervento precoce perché non c'è dubbio che agire subito significa proteggere il cuore il cervello di tutti noi grazie buon lavoro
Grazie al presidente Alessandro Piovani i riferimenti a come si resta in vita avete sentito poco fa anche la presidente si attira contarci quanto siano importanti i cui due minuti
Non soltanto per il discrimine tra vita e morte ma anche per il discrimine tra cosa resta di colui che poi i colleghi che ha subito un attacco cardiaco ed è stata o è stato
Trattato in maniera consapevole ante da un laico lo ribadisco abbiamo sentito prima lo dico rivolgendomi a chi è rimasto rimasto sul palco i riferimenti anche alla
Non avere casacche non avere colori dal punto di vista politico e mi veniva in mente il fatto che quando si parla di professionisti della salute accreditati non parliamo soltanto di camici bianchi perché esistono i camici verdi degli infermieri camici colorati
Dei tecnici sanitari e allora mi piace chiamare sul palco per questo secondo tempo Luciano perizia di flotte integrazione nazionale ordine delle professioni infermieristiche benvenuto
Diego Catania non l'ho visto non so se c'è spero di sì Chievo Catania presidente della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche la dottoressa Daniela Aschieri direttore scientifico del Progetto vita
Ed infine il dottor Maurizio Mancianti presidente nazionale della Commissione sanità dipanato non Italia
Senza scomodare Lima tenendoli direttamente lì per i motivi di cui sopra a livello di brevità io partirei direttamente da Luciano Clarizia ecco il ruolo degli infermieri leggevo
Un editoriale sulla Gazzetta del Mezzogiorno in termini di si parla di inverno demografico dicono gli amici di fisico dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia per quel che riguarda la nostra propensione ad avere fiducia e anche la nostra capacità genetica di metter su famiglia mi sa che questo potrebbe riguardare ed è un allarme importantissimo anche la vostra categoria
Che fondamentale per l'equilibrio anche dell'emergenza e urgenza pertanto le chiedo Luciano qual è lo stato dell'arte e che ruolo giocato all'interno di questa partita Riccardo security benvenuto grazie
Grazie buongiorno a tutti a tutti grazie per l'invito ma io vi porto il saluto dei quattrocentosessanta mila infermieri italiani centodue presidenti nonché verrà il comitato centrale di cui faccio parte una delega l'emergenza e urgenza sanitaria e dal presidente Barbra mangia cavalli ruolo quale errore quello che solitamente l'infermità dell'interfaccia nell'emergenza ne siamo quelli che lavorano centro operativo io il doppio ruolo sono anche dirigente del nostro partito all'emergenza poter finezza Giulia e non c'è un giorno che i miei infermieri chiamo miei perché mi sento parte di loro
Non rispondono alla chiamata di emergenza in cui c'è un arresto cardiaco e dando le istruzioni per le al primo inatteso in ambulanza e conducono i cittadini a fare appunto le giuste manovre avete a disposizione è qua veramente bravissimo
Il dottor Fabio Costantino che quando mia chiamato qualche mese fa insomma in pochi secondi diciamo di Silvia
Via video ho capito veramente quanto era interessato e quant'era proprio quant'era caparbia costante in questa sua voglia di portare avanti questo progetto che non non abbiamo potuto come infermieri che fare con colui raramente un protocollo d'intesa perché vogliamo partecipare vogliamo appunto qua essere parte di questo è dove se non in una scuola guida
Insomma è il posto più idoneo per raggiungere tutti pensate che attraversa Giulio sono breve per i tempi
Noi abbiamo come sala operativa ma Pato ben due mila cinquecento nostra piccola regione
Defibrillatori ma sappiamo io sono altrettanti sono ancora mappati abbiamo un fornitore in qualche modo a tutte le caserme dei carabinieri è deceduto nel formato i carabinieri messi avessero la caserma visto se tutti i cittadini
E abbiamo visto che abbiamo fatto questo accertamento è migliorato la sopravvivenza e anche gli esiti positivi che si hanno
Chiaramente una volta posso ricordo quindi ben vengano queste proposi a mia quello che veramente la prossima legge vada avanti perché come ha detto qualcuno stamattina davanti alla dita alla salute non c'è couture colore politico che tenga grazie
Siamo noi che ringraziamo lei e a proposito di comunicazione scientificamente popolare stavo cullando sul progetto trattino vita punto edu
Con la certezza che la dottoressa Daniela Aschieri abbia già una squadra socia al molto efficace perché una land impedì che ci parla già di mille duecento cinquantanove defibrillatori presenti sul territorio piacentino di centosessantatré persone salvate
Grazie a progetto vita di centocinquanta mila volontari addestrati
Ma mi permetto di far notare alla platea antiche c'è una sorta di Warning verde sul rosso manca il bianco per la bandiera tricolore che dice scoprì come poi salvare una vita ecco questo penso sia il modo più efficace lo dico da comunicatore da umile cronista per dare a ciascuno di noi un'opportunità di formazione anche digitale benvenuta e a lei la parola
Grazie mille di questa introduzione che mi permette di andare subito qua al soldo di sognare
Diciamo che è un po'colpa di progetto vite se siamo qui oggi ventisette anni fa ha iniziato a questo progetto in modo semplice silenzioso quando non c'erano leggi ma con un ideale ben preciso che era quello di riuscire ad anticipare i tempi del soccorso perché il defibrillatore hanno strumenti intelligente che indipendentemente dall'aver fatto un corso ci permette di salvare una vita e tutto giri intorno alla rapidità del soccorso quindi se interveniamo in due tre minuti la persona si sveglia proprio là dove è avvenuto l'arresto cardiaco
E io so che sono un po'controcorrente quando dico questo ma questa è la realtà dei numeri che lei ha citato
E quindi è un grande piacere poter dire che da questo piccolo Progetto è nata un po'alla Gemma di questa grande desiderio di cambiare i numeri della sopravvivenza d'arresto cardiaco
Video solo una casistica nel pubblichiamo qualche lavoro uno degli ultimi è stato quello negli impianti sportivi in cui abbiamo magistrato che il defibrillatore negli impianti sportivi salva il novantatré per cento delle vittime colpite da arresto per novantatré per cento senza danni neurologici con un defibrillatore
Utilizzato sul posto da chi è presente sulle sulle vele ci tengo a ribadirlo dottoressa senza dammi nella conoscenza danni neurologici e lo dico con grande orgoglio perché a chi vive negli ospedali sebbene che un arresto cardiaco trattato immediatamente al letto del paziente
Recuperi immediatamente la vita del paziente nelle sale di lettura Fisiologia
A volte induciamo la fibrillazione ventricolare per i nostri studi rétro fisiologici
Ma il defibrillatore anche quelli interni impiantato sciocca immediatamente la fibrillazione ventricolare pazienti si sveglia senza neanche accorgersi d'essere stato defibrillatori quindi su quei quattro
Riuscire a trovare il tempo più rapido possibile perde fibrillare
Intorno a questo tempo ruotano una marea di persone che o per aver fatto un corso o per aver fatto una campagna di informazione che a volte informare è molto più semplice meno costoso e più rapido che far corsi di formazione
Permette questa marea di persone di utilizzare questi defibrillatori che saranno ormai spero nei prossimi anni ovunque come gli estintori
Cosa che non è ancora così
E è un piacere vedere le forze dell'ordine schierati in prima fila Piacenza a premiato ieri due giorni fa il primo questore che a Piacenza
Ci autorizzò a mettere i visitatori sulle pattuglie in salvo dopo pochi mesi una persona proprio grazie alle volanti
Quindi noi pure il Progetto vita ma mi faccia anche portando portatrice di en passant il di cui sono anche un referente scientifico regionale
E anche dirlo comma dell'amico Leonardo Braschi supportiamo questo progetto perché è un progetto che porterà ad estendere la formazione e anche l'informazione sull'utilizzo dei defibrillatori
E questo permetterà sicuramente di creare una capillarità che ancora oggi ci stanca grazie
Grazie a lei
Chiede sicuramente cintura nera di numeri visse visto il suo cursus honorum anche Maurizio Mancianti
Che invito qui al palco a parlarci di quello che il legame da presidente nazionale della Commissione sanità dipanato unitarie legame tra i numeri la salute che a me piace chiamare così prima ancora della sanità è il padre benvenuto grazie
Io vorrei ringraziare avete già fatto voi ma vorrei ringraziare il dottor Fabio Costantino perché Fabio che è un cardiologo Hamas è un amico devo dire ha avuto un'idea come posso dire semplice ma geniale come spesso le idee semplici poi no magari uno ci pensa poi dice ma però vero e spesso le idee semplici sono quelle vincenti
Fabio prima accentrato lo sport facendo riferimento a delle realtà esistenti anche alla vittoria campionato diciamo a Hunter del fin del del ciclista
E chiamata in causa lo sport allora uno potrebbe dire che cerchi secche allo sport e di fronte a tanta voglio tanta salita tanta sicurezza cioè a quelli che possono essere gli attori principale di questa vicenda di salvare le vite umane
Ma c'entra perché il problema di fondo ed è lo slogan di Fabio aveva lanciato cardio sicuri Steel più forni più saldi il problema della formazione è un problema che riguarda anche lo sport e riguarda soprattutto il Panathlon che rappresento
Come presidente non sono il presidente del passato di Firenze ma come presidente della commissione sanità livello nazionale del partito perché il problema della formazione tipica del pannello che cos'è il padre padrone una benemerita del cloni non fa sport agonistico Mafai educazione sportiva
Fair play formazione soprattutto nei confronti dei giovani delle scuole li abbiamo sentito il sottosegretario Frassinetti parlare di educazione civica che è un problema ahimè voglio dire che era sparito consigliere era sparito percorsi scolastici
Ma era un problema che era sparito purtroppo ancora è sparito nella cultura della gente perché ha ragione il sottosegretario Sisto quando parla
Di cultura della responsabilità rispetto alla cultura dell'indifferenza perché quanta gente oggi di fronte a tanti fatti
Anche per strada prende si gira dall'altra parte perché ha paura di essere coinvolto perché manca questa cultura della solidarietà della partecipazione dell'importanza di quella che è la vita umana
E della capacità di poter tornare agli altri che è un elemento fondamentale e questo qua guarda sebbene è fondamentale anche per proprio per i giovani dai introdurre nelle scuole
Non solo il discorso della paziente che all'idea
Diciamo del
Dei di uno dei promotori delle iniziative di legge su cui tornerò un attimo ma il problema proprio di instillare questa educazione che educazione alla vita educazione al rispetto che oggi esiste
Poco o niente purtroppo
Fra i giovani e non solo fra i giovani sui campi di calcio non parlo di quelli della serie A
Lì c'è un'attenzione diversa il caso Bove è stato un caso che ha unito Firenze Roma
Ma è stato un caso voglio dire perché eravamo su un campo di seria ma se tutto questo fosse successo in un campetto di provincia il discorso saluto anche l'amico onorevole Luciano Ciocchetti
Sarebbe voglio dire il risultato purtroppo sarebbe stato per il calciatore molto diverso ma questo avviene dappertutto perché è importante lo strumento certo ha detto pende la dottoressa
Dobbiamo arrivare a far sì che gli i defibrillatori siano ovunque come gli estintori ma il problema poi e ancora non ci siamo ha detto anche questo giustamente quindi diciamo è ancora un passo avanti da fare
Ma il problema è non soltanto avere lo strumento ma avere quella facilità di saperlo usare perché si è lo strumento e non sei in grado di poter prestare quelle prime cure quelle diciamo che sono fondamentali la professoressa Bignami prima lo ricordava voglio dire sono fondamentali proprio per e e salvare delle vite umane e rendere anche a volte purtroppo inutili diciamo il compito di coloro che stanno dietro quando arrivano con il centodiciotto arrivano quell'ospedale che non sono più in grado di fare nulla perché
Ahimè diciamo quello che doveva essere fatto
Non è stato fatto le è stato fatto perché qualcuno si è girato dall'altra parte non è stato fatto perché mancava la cultura della conoscenza allora
Ben venga questa iniziativa ringrazio gli onorevoli onorevole anice che conosciute all'onorevole amore esercitato il toscano
E penso
Che è stato detto bene qui in questa sede un problema di questo tipo quello di salvare vite umane di formare gente giovani e non solo per salvare le vite umane non può avere un colore politico io sono contento lo dico spassionatamente è stato detto questa mattina da uso autorevoli relatori
Diciamo esponenti del Governo sottosegretari viceministro Sisto
Sono contento dell'azione di governo che porta avanti la persona e la dignità della vita ma un problema di questo genere non può e non deve avere diciamo differenziazioni politiche strumentalizzazioni politiche spesso a volte ci sono troppe volte su qualsiasi cosa questo è un tema quello della salvaguardia della vita che devo unire tutte le forze politiche e quindi mi auguro che questo sia diciamolo speso è questo credo che questo convegno ringraziando ancora gli organizzatori e i primi firmatari ovviamente anni ci siamo rese cui si uniranno immagino a tanti altri immagino che come diceva giustamente il responsabile di dell'IVA nell'evangelizzazione ha portato il saluto del cardinale stare Tagle
Sia un modo per poterlo calendarizzare il più velocemente possibile approfittando di questa coincidenza del Giubileo dell'educazione detto questo anch'io termino portando due saluti uno in assenza e uno in presenza il saluterà assenze
Del decano del collegio cardinalizio il cardinale Giovan Battista Re prima l'uva citato amico Fabio Costantino io mi onoro di essere amico delle cardinale
Re e devo dire lo ha sentito non poteva per mille ragioni di salute ma anche di impegno a essere presente questa mattina
Però mi ha assicurato e mi ha pregato di trasferire a tutti voi
La sua massima disponibilità non solo solidarizza
La sua massima disparità e impegno per questa iniziativa e miagolii poterlo nel volgere in presenza abbiamo c'è un'idea diciamo in carico insieme al cardinale Zhang e ad altri di coinvolgerlo avrebbe in un'iniziativa il secondo
Saluto che per me in presenze vorrei richiamarlo citarlo che il Presidente del Palazzo Nazionale Dissette Italia El Paso è un pazzo International mai distretto Italia presidente
Nazionale distretto Italia Giorgio Costa che Saluzzo che è qui che fra l'altro mi fa piacere è venuto stamattina da Genova
Ma mi fa piacere alla sua presenza perché è venuto a supportare non solo la mia figura mai venuta a supportare il significato che anche lo spinello sporte deve avere la formazione e la salvezza delle vite umane grazie
Ras lei Presidente Mancianti lo sport è della partita lo sappiamo benissimo così come lo sono anche gli amici di Gisele con il presidente eletto Francesco Saia di cui ascoltiamo il videomessaggio
Buongiorno presento la Società italiana di cardiologia interventistica Gisele
I cardiologi interventisti insieme ai colleghi del centodiciotto delle Utica rappresentano la colonna portante del trattamento dell'infarto miocardico acuto in Italia
In particolar modo noi siamo quelli che riaprono le coronarie responsabile dell'impatto col palloncino garantendo la maggior parte dei pazienti un'ottima prova ne sia purtroppo non tutti i pazienti hanno la fortuna di arrivare in ospedale in alcuni casi il fatto o avere un esordio con un arresto cardiaco che qualora non prontamente trattato qualora non si è fatto una rianimazione efficace immediatamente può avere delle conseguenze fatali o comunque devastanti per la vita dei pazienti che ne soffrono
E proprio per questo motivo che la nostra sensibilità su queste tematiche estremamente alta ed è proprio per questo che il G7 come prima società scientifica abbracciato con grande entusiasmo
Progetto del dottor Fabio Costantino desidero ringraziare per la passione e l'entusiasmo colui con la quale ha portato avanti e il dopo aver inviato questo progetto nonostante questo scetticismo anche di qualche desidero ringraziare tutte le persone che lo hanno fatto proprio come l'onorevole amore sette dal primo momento anche lo fortemente supportato e tutti coloro che a questo progetto stanno dando gambe e cuore e questo è un progetto che non ha incolore
Politico ma il colore della della vita dell'Italia che possiamo salvare soltanto tutti insieme mettendo in campo
I nostri migliori sforzi la nostra migliore progettualità quindi ringrazio tutti i presenti oggi e vi auguro buon lavoro
Ringraziamo il dottor Francesco Saia di Giselle gambe e cuore diceva le stesse che nel comune sentire riguardano la società europea di terapia intensiva
Ed anestesiologia l'acronimo è e sai che anche se in realtà si pronuncia diversamente per ovvi motivi anglofoni c'è il dottor Fabio Guarcino che ci manda a dire questo
Buongiorno mi chiamo fare Guercino sono un anestesista rianimatore lavoro presso l'azienda Ospedaliera Universitaria Pisana dove dirigo la terapia intensiva cardio toraco vascolare
Io sono molto contento di aver avuto l'opportunità a rinviare questo breve messaggio perché sostengono questo progetto
Peraltro o un incarico scientifico a livello internazionale perché sono stato parte stanno nominato un responsabile
Del comitato scientifico della Società europea di anestesia e terapia intensiva e quindi mi capita di parlare di questo tema anche con i colleghi all'estero
E penso che sia importante dare una testimonianza che viene proprio dall'esperienza clinica perché credo che oggi in questa sede questo sia anche utile per noi come spunto di riflessione
E cioè noi dobbiamo attenderci da questo progetto che ha un significato importantissimo dal punto di vista della prevenzione anche una ricaduta favorevole sulle risorse del sistema sanitario perché la sindrome da qui questi pazienti possono essere affetti dopo l'arresto cardiaco a volte assumere i connotati molto impegnativi molto impegnativi per il paziente clinicamente ma molto impegnativi per la struttura che lo assiste dal punto di vista di tutte le risorse intensivo logiche che sono necessarie
Penso che questo aspetto meriti anche di essere considerato nella dall'isolamento globale sulla rilevanza enorme di questo progetto ringrazio molto per questa opportunità che mi è stata concessa e auguro a tutti buon lavoro
L'augurio di buon lavoro e ricevuto anche da parte nostra ringrazio tutti i relatori che Congedo ma nel frattempo vi invito a seguire
Il secondo Pannella è vero e proprio che quello sul sapere agire sa per salvare l'importanza del primo soccorso allora
Siamo come composte come dicono quelli bravi l'onorevole Enzo anice ed il presidente della Società italiana sistema centodiciotto Mario Balzano Illy
Accanto a loro invito sul palco Gianluca Mariani direttore del Servizio operativo centrale gli sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza Ministero dell'Interno Alessandro Fonti Presidente dell'Associazione Italiana compagnie aeree low Fares
Ritenere Ennio Aquilino direttore centrale della salute corpo nazionale dei vigili del fuoco e Giovanni Consoli vice segretario generale di assi armatori
In realtà me lo stavo riservando nel finale il Preside indice presidente della tredicesima Commissione ha fa le dodicesima c'è un punto in più dodicesima Commissione della affari sociali l'onorevole Luciano Ciocchetti benvenuto
E a proposito di fulmini in clausola abbiamo anche il contributo video arrivato da parte dell'onorevole Mulé
Che si ricorda anche i temi di questo secondo tavolo siamo partiti dal primo disegno di legge ma adesso arriviamo al secondo a firma proprio dall'onorevole Enzo amici ascoltiamo il vicepresidente della Camera molte
Grazie agli amici Alessandra Morese denso amici per avere organizzato avere la sensibilità di portare un tema straordinariamente importante per il nostro Paese che quello legato alla cultura alla formazione
Del la salvezza attraverso i defibrillatori oramai sono quattro anni dal due mila ventuno quando ad agosto venne approvata
La legge salva vite umane ricerche dopo vent'anni interveniva riconoscendo la necessità ora meno vivibile di dotare i luoghi pubblici i defibrillatori
Seguito Martucci automatici con delle innovazioni legislative che facevano finalmente piazza pulita i tanti pregiudizi su tutti una manleva nei confronti dei soccorritori che utilizzano il defibrillatore che prima erano anche esposte ad eventuali conseguenze semmai fosse accaduto qualcosa durante il soccorso quando invece la letteratura mondiale dimostra che non c'è nessun pericolo nell'utilizzo dei se della defibrillatore semiautomatico quota e allora spazzano via il campo da questo pregiudizio il defibrillatore da ostacoli tutti i tutti lo possono poteva cominciare
Se sulla stazione se sono sempre sul luogo di lavoro per usarlo per salvare una vita formale formare è un imperativo categorico che si accompagna dilatori formale alla uno dure del primo soccorso forma la cultura il massaggio cardiaco e precede molte volte l'utilizzo dell'imitatore che nel frattempo aveva la legge ancora deve essere compiute nella sua interessa sono stati fatti molti decreti attuativi sono stati fatti molti passi in avanti ancora al palo non siamo dedizione totale serve la definizione ad esempio della atto quindi sui telefonini iniziare la possibilità di vedere rintracciare la mappatura precisa dei defibrillatori cosa che già esiste
In alcune regioni recitavano insiste su base nazionale così come la rete dei soccorritori che decidono volontariamente i segnalare dove si trovano e quindi avere la possibilità di aiutare una gita guardate
Laddove in città che gode facciamo sempre l'esempio di Piacenza ma vale anche per altre città
I defibrillatori sono diffusi citarsi ovunque Benedini tasso di persone che si salvano nei primi sette otto minuti dalla dall'avvento dell'arresto cardiaco supera addirittura l'ottanta per cento allora
è una percentuale anche se diffusa su base nazionale ci dice che noi possiamo salvare oltre trenta quaranta mila ripeto trenta quaranta anni la vita all'anno per farlo bisogna dire vuoi per la vostra iniziativa di oggi faccio di tutto affinché le persone possano formarsi a cominciare dalle scuole dove è previsto una formazione per alle scuole bisogna però fare in modo che si entri negli istituti scolastici che si abbia la formazione di quell'esercito della salvezza che davvero ci farà vivere meglio e più a lungo grazie ancora per la vostra iniziativa raccontate su di me
Il vicepresidente della Camera Molay ci ha ricordato che il digitale le app sono uno strumento al servizio
Della formazione salvifica che è un affare sociale e a proposito di Commissione affari sociali la dodicesima parola l'onorevole Luciano Ciocchetti
Sì buongiorno con molto piacere ho raccolto l'invito del dei colleghi amici a Morese
Per questo è un tema già con Enzo amici abbiamo fatto altri incontri in merito a questo argomento specifico sulla sua proposta
Di legge presentata per fare in modo che nei corsi di formazione forze dell'ordine si è inserito anche il
La proposta la formazione sul salvamento sull'utilizzo del defibrillatore subito
Su tutto quello che può riguardare quindi di interventi di primo soccorso prima che arrivi chiaramente il centodiciotto
E l'assistenza sanitaria che può salvare una vita definitivamente
E credo anche la proposta del collega Marie amo rese che si è è un male che si inserisce in questo filone
Di formarsi
Pone cercando di allargare il più possibile su tutto il territorio nazionale
Le persone in grado di poter utilizzare in maniera corretta le manovre di prevenzione le manovre di prevenzione di rianimazione e anche in maniera corretta il defibrillatore credo che sia particolarmente importante e significativo
Nonostante la legge ancora il defibrillatore non è presente in tutte le luoghi dove effettivamente c'è una concentrazione di molte persone
Parliamo sempre di impianti sportivi ma credo ci siano altri luoghi dove tante persone si incontrano e purtroppo non è sempre presente me e personale diciamo formato e ne è lo stesso del depuratore quindi non facciamo come dicevo anche questa mattina
Sta in un altro incontro sulla disabilità ne facciamo delle leggi bellissime il problema poi farla applicare
Farla privare sul territorio farla applicare in ogni luogo in ogni città in ogni centro commerciale in ogni diciamo particolare il luogo dove appunto questa concentrazione di persone può aiutare poi capita anche quello che è capitato al collega l'incidente in cui non era un uomo con tantissime persone
E grazie alla sua al suo spirito di intervento è riuscito a salvare una vita umana e credo che questo faccia parte di una cultura che dovremmo iniziare a portare avanti anche nelle scuole
In modo da poter davvero costruire un sistema che sia in grado di mettere insieme la società civile in grado di poter aiutare
Poi io vorrei allargare questo ragionamento e terminò sul tema essendo la prima causa di morte arresto cardiocircolatorio
Più delle dei tumori e più di altre previsioni che noi dobbiamo assolutamente fare in modo
Ne abbiamo già parlato più volte in Commissione dodicesima Affari sociali della Camera che si occupa anche di sanità di rafforzare gli interventi di prevenzione
La prevenzione è fondamentale
è sicuramente la prevenzione cardiocircolatoria è uno dei temi su cui dobbiamo allargare gli interventi di prevenzione che oggi i livelli essenziali di assistenza prevedono
Le regioni oggi spendono solo il cinque per cento del fondo sanitario nazionale per la prevenzione
Dobbiamo arrivare come dice il ministro più volte entro la fine della legislatura almeno al dieci per cento e inserire altri screening obbligatori soprattutto per le persone con fattori di rischio
Poi io ho presentato apprestiamo spero di riuscire la oltre a quella dei colleghi amici a Morese di farla calendarizzare perché come sapete ci sono anche fattori genetici che portò ad arresti cardiocircolatori
E quindi fare le autopsie per chi si per chi si trova nella condizione purtroppo di
Avere un arresto cardiocircolatorio e non poteva essere salvato
Facendo l'autopsia si può verificare se ci sono stati i fattori genetici e salvare familiare salvare figli salvare fratelli salvare persone che fanno parte della stessa
Della stessa diciamo catena geologica e quindi poter fare un'attività di prevenzione anche da questo punto di vista una
Proposta di legge incardinata già nella dodicesima Commissione che abbiamo presentato su cui c'è un'espressione positiva da parte del dipartimento prevenzione del ministero della Salute speriamo anche lui sta riuscirà a portarla a termine
Ed è un pacchetto complessivo di risposte che può aiutare davvero a salvare vite umane grazie
Grazie all'onorevole Luciano Ciocchetti in quello speriamo c'è anche l'impegno quotidiano della commissione che a lui come vicepresidente
Ma c'è anche il racconto della fisiologia parlamentare che a volte una fisiologia che non agli stessi tempi come diceva Fabio Costantino
Di chi deve salvare vite
E a questo proposito mi viene da citare un esempio prossimo che faremo eccome se lo faremo è una sorta di regalo di Natale che l'assist centodiciotto fa al network di cui orgogliosamente porta la fascia da capitano ti RM network perché avremo un corso DPL e si è di per i cinquanta dipendenti della nostra televisione compreso il sottoscritto
E il fautore di questa operazione e il presidente Mario balza Nelli si centodiciotto a cui cedo la parola
Dovrà buongiorno a tutti onorevoli parlamentari colleghi amici per me è un grande onore come Presidente della Società Italiana dei sistemi centodiciotto essere qui
In questa giornata che definirei di straordinaria importanza al centro
E l'essenza di una frase che mi piacerebbe ricordare di Sant'Agostino salvando ci si salva e chiaro
Emerso lo ha sottolineato in modo magistrale il cardinale Tagle
Che
Si è nella misura in cui sia per gli altri in una prospettiva di bene
Salvarsi la vita siamo tutti mortali
è un obbligo etico morale che precede e conclude qualsiasi discorso va ben oltre si eleva oltre ogni prospettiva e logica di argomentazione e la vita
è un servizio alla vita e quindi mi congratulo anche con
L'onorevole Enzo una miccia quale primo soccorritore efficaci su un arresto cardiaco ha sentito questa grande sensibilità di mettersi a disposizione per il Paese io ritraggono applauso ulteriore incredibili fatte
Ringrazio Arianna Fanuli anche Max Sisto per l'invito tra considerazioni semplici
Le manovre salvavita devono rappresentare patrimonio di conoscenza utile per la vita come direbbe il sociologo e filosofo francese ed morendo
I saperi utili per la vita
E devono essere un patrimonio culturale dell'umanità intera di tutti
Noi ci siamo posti come Società italiana dei sistemi centodiciotto questo problema nell'anno del due mila cinque dove dal ventotto gennaio al ventotto luglio avvalendoci dell'articolo settantadue della Costituzione che dice che il popolo italiano può fare dal legislatore
Nel contesto di un'iniziativa legislativa popolare
Che prevedeva
L'insegnamento obbligatorio a titolo gratuito delle manovre salvavita nella scuola italiana
Raccogliemmo in tutto il Paese novantatré mila firme che portiamo all'attenzione del legislatore
E che diventarono per la prima volta nella storia della repubblica perché la prima volta da quando esiste lo Stato italiano
Che ai sensi di quell'articolo dalla Costituzione un'iniziativa legislativa popolare diventata legge dello Stato diventarono legge dello Stato con l'articolo uno comma dieci
Della legge centosette del due mila quindici
Il primo soccorso entrato nella scuola italiana
Con una task force di dodici centodiciotto facciamo una sperimentazione di quelle che furono le linee-guida definite dal mio ora e dal Ministero della Salute in tredici province italiane formando gratuitamente sei mila studenti
Il ventotto maggio del due mila diciotto anche qui ci fu un incontro con tutti i delegati regionali del MIUR per prendere atto di quelle risultanze non se ne fece più nulla
Ecco Dante Alighieri le leggi sono ma chi pone mano ad esse
Quindi condivido quella raffinate sapienziale riflessione c'è una legge che ha introdotto l'insegnamento del primo soccorso nella scuola Italia e già legge dello Stato perché non se ne parla e non si fa nulla
Perché riguarda otto milioni di persone tra studenti docenti e personale Ata otto milioni tutti gli anni avremo la garanzia che tutto il popolo italiano sarebbe tornato
Stabilmente
E quindi particolare rilievo ai valori assumono l'iniziativa legislativa di questi nostri parlamentari l'onorevole a a miccia l'onorevole a Morese
I quali puntualizzano due momenti chiave per ritornare su quella che dovrebbe essere una formazione di base che non c'è e che dovremmo recuperare
Intanto per le scuole guida questa fu un'intuizione che ha avuto la Danimarca
Che è proprio attraverso quella implementazione i danesi dimostrarono con più trentacinque per cento l'incremento del delle vite salvate da un arresto cardiaco improvviso
Le forze di polizia le quali o per un motivo o per un altro possono trovarsi anche prima dell'arrivo del centodiciotto davanti a una persona che siano arresto cardiaco improvviso
E allora ne abbiamo il dovere di metterci a disposizione delle forze di polizia la Società italiana di sistemi centodiciotto si mette gratuitamente a disposizione
Delle forze di polizia dello Stato perché siamo tra corpi dello Stato perché si possa fare questo percorso di formazione di implementazione noi ci mettiamo a vostra disposizione a titolo gratuito
Ci sono altre due sfide che la società italiana dei sistemi centodiciotto hanno in animo di portare avanti la prima quella dei primi secondi dei primi minuti
Dello sconforto delle grida
Del terrore che le nostre centrali operative recepiscono in tempo reale real-time
E allora quelle che si chiamano le istruzioni per e arrivo grazie al Ministero della salute che ringrazio ufficialmente il ministro abbiamo decodificato che cosa dire
è uscito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i protocolli delle ITA delle istruzioni pre arrivo ebbene necessario
Mi piace immaginare anche di chiedere aiuto e parlamentari per una pubblicità progresso che portino con la televisione nelle case degli italiani quei contenuti delle IPAB delle istruzioni pre arrivo
Perché tutti non hanno spesso gli adulti la possibilità di fare i corsi di recarsi in un'aula
Di farsi addestrare ma un piccolo intervento fatto ben orientato e guidato anche oggi tenuto conto che la tecnologia ci permette e ci permetterà sempre di più dalle centrali di vedere real-time le scene degli eventi
Bene è necessario portare nelle case degli italiani queste conoscenze minimali così sanno cosa vi chiederemo di fare e che cosa devono fare inattesa del nostro arrivo perché è lui che si gioca la partita del danno anossico cerebrale in quei primi tre quattro minuti
E allora l'ultimo punto è anche la questione dell'attrezzo che bisogna saper usare è arrivato al tempo del defibrillatore automatico mi dispiace per il Carlo sempre più caro dito indice ma insomma sta tramontando
Perché
Disposti gli elettrodi autoadesivi accesso decide Luca lo scarica
Beh e allora esiste ed è rinviato l'automatico per la comunità spendiamo meno complessa la formazione rendiamola più snello più facilmente usufruibili a tutti certificatore fa tutto lui perché non usiamo
Sì seicentodiciotto questo lo propone e sta proponendo e sta sperimentando in questi mesi in questi anni anche un progetto avveniristico che prevede il trasporto iper veloce
Teleguidato dalla centrale operativa di droni in grado di veicolare sulla scena degli eventi questi defibrillatori anche quelli di ultima generazione che sono piccolissimi potranno entrare tra non molto anche dalle finestre grazie a tutti
Grazie presidente Mario balzane lì in una epoca in cui purtroppo noi cronisti raccontiamo di droni che hanno un altro tipo di efficacia affatto salvifica
Sapere di questo progetto l'acronimo a memoria e segua se non ricordo male sapere di questo progetto dei droni è interessante non dimenticate che con la citazione
Dantesca il presidente balza nelle richiamo a tutti voi onorevoli al concetto della tempo di pendenza anche delle leggi che voi stessi avete ricordato perché la prima autocritica parte proprio da chi è firmatario di queste
Di questi nuovi disegni di legge
Gianluca Mariani abbiamo trovato anche nelle parole del presidente balzane di riferimento alle Forze dell'ordine tout cour direttore del Servizio operativo centrale di sanità del dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'interno benvenuto
Buongiorno a tutti grazie dell'invito
Vi saluto tutti quanti devo ringraziare partirà in partita ma il dottor Fabio Costantini nove l'altro giorno sentito non ci conoscevamo ci siamo sentiti telefonicamente e devo dire che quando mi ha raccontato di questa giornata
Io ho detto se un visionario perché effettivamente ho visto un progetto che mi sembrava gigantesco in realtà è un progetto gigantesco Progetto dove lui annui della Polizia di Stato fa piacere stare dentro
E innanzitutto di porto i saluti del direttore centella età della Polizia di Stato che la dottoressa Clementina Moschella che questa ma che non può essere a diciamo che forse anche bene che ci sia io perché da sempre io sono un medico pozze di Stato quindi io rivesto oggi una duplice funzione o la giubba
Della polizia ma una pelle fortemente una pelle da medico e da circa quasi venticinque trent'anni mi occupo insieme a tanti colleghi che esso sono anche qua e poi vi dirò anche Bix sul price cioè tra il pubblico uno dei nostri promotori della delli della pionieri del delle sedi in polizia me ne occupo i
E sono qua per raccontarvi che la polizia ovviamente c'è
E ci siamo sempre stati ci siamo istituzionalmente ci siamo
Perché siamo per il soccorso pubblico oltre al fatto che io sono medico e non siamo medici quindi il connubio polizia di LSD sul territorio è sempre stato un nostro Cavallo di battaglia iniziamo negli anni due mila e qua mi riferisco al dottor professor Giuseppe Mancia che sta qua da da noi qualcuno io fare un applauso perché lui è stato diciamo fa anche un po'il mio sostenitore nel nel passato
Iniziò nel due mila mi ha fatto piacere conoscere la lo stress Aschieri perché non iniziamo con Progetto Codice blu negli anni due mila però a Piacenza partirono
Precoci questo progetto in cui notavamo le nostre volanti dei defibrillatori perché s'era visto si vede è normale che una macchina una volante la polizia sul territorio arriva quasi sempre prima di ogni e più diffuse sul territorio e la volante e può arrivare prima di un'ambulanza è ovvio che è una realtà piccola uno decenza Maratta in quel periodo c'era Bologna Rimini Parma Modena
Tentato anche su Roma capire che Roma tutto un altro discorso sull'arrivo dell'ambulanza e no perché e allora si si decise di portare avanti questo progetto che fece già dei come ha detto è anche la dottoressa
Ebbene i risultati immediati e quindi non lei li abbiamo cavalcato questa questa esperienza abbiamo fatto formazione veramente siamo stati formati e qua io voglio ringraziare anche parte la proposta del del collega Bazzarelli accento del sezionato diciotto ma soprattutto anche Rilke che recentemente Ciacco con il suo presidente Dirk che so che sta qua oggi che ringrazio
E che anche loro hanno ci hanno offerto la posizione di aiutarci perché ovviamente questo progetto di legge
E mi riferisco a quello che riguarda precisamente nuovo cioè la formazione all'interno delle scuole di polizia per tutti i traffico perché gli allievi che rientrano farli uscire con un nasce archiviazione delle sedi una certificazione cioè deve essere certificato così noi sappiamo che i nostri poliziotti che escono sanno fare oltre a sapere poi il discorso sull'informazione ha solamente condivisibile ma noi dobbiamo cercare di fare fare formazione fatto e da soli non ce la facciamo stante l'abbiamo su tutto il territorio nazionale
C'è circa centonovanta istruttori per le sedi che norma inizialmente scegliemmo tre medici come forse all'inizio si faceva può abbiamo beh virato verso gli infermieri che sono la nostra fonte di sopravvivenza per quanto riguarda il Galles di per quanto e dell'istruzione
Ma il futuro purtroppo non siamo più nei medici né infermieri ma sono i laici perché se ne non forniamo personali istruttore laico noteremo stretto a fermarci perché i medici sono sempre di meno gli infermieri non è la nostra mission per il primo principale le fare la formazione in materia di Biella sedici l'impegno è grosso chi fa formazione sa perfettamente cosa vuol dire fare un corso della ST un istruttore sostiene sei persone
Se è di scena sei due sei sei ragazzi
Pensare il prossimo anno la polizia formerà quattro mila cinquecento agenti mi son fatto questi dama per rendermi conto di qual è l'impatto che poi per questo ne abbiamo bisogno di tutti voi di tutte le organizzazioni scientifiche tutte
Le società che ci possono dare una mano perché da soli non si perché non ce la faremo quattro mila cinquecento persone vuol dire agenti vuol dire che se dividiamo per sei sono ottocento più o meno s'è rotto quarantotto ottocento giornate di impiego di un istruttore per sei persone considerato che è vero e ne abbiamo scuole sparse in tutt'Italia abbiamo istruttori e cento informazione parecchie Geller dell'Italia
Ma sicuramente senza il vostro aiuto e e quattro vedo che il mio è un appello a tutte e a tutti noi a tutti voi di collaborazione per fare male fermato a questo progetto
Vada avanti perché avanza sia veramente io credo di avere la stessa entusiasmo quando faccio guardare oggi prima mi ha coperto un corso di formazione fa oggi tra oggi e domani forniamo
Quattordici istruttori della Polizia di Stato sono tutti infermieri ci sono anche dei medici valico acciaccato dove stava sarebbe che parteciperà oggi e domani al corso e io c'ho lo stesso entusiasmo di quando io quasi trent'anni di meno quindi perché ci crede quindi io penso come è stato detto prima fosse anche una persona che viene salvata noi abbiamo vinto e la polizia cene
E solo quest'anno cioè meglio vi provetto vi lascio perché se no poi Piteglio negli ultimi tre anni dopo il come di una bevuto un crollo veramente dell'attività formativa ovviamente nonostante linee-guida fossero cambiate ce lo permettessero Mara difficoltosa
Tra due mila ventitré due mila ventiquattro due mila venticinque abbiamo
Quasi decuplicato siamo arrivati consegnato da seicentoventidue esecutori formati al due mila ventitré a mille seicentosettantasei nel due mila ventiquattro già quest'anno sala tre mila e duecento quindi vuol dire che c'è uno sforzo enorme da parte l'amministrazione ha sporto in termini di logistica di risorse umane e anche economico
Giusta la considerazione del del defibrillatore automatico
Per noi sarebbe un dramma perché dovremmo cambiare tutto il parco macchine inutilmente voi sapete che anche se cioè non è non ecco nella Pubblica ministero non è tutto fattibile però intanto noi insegniamo passare usare quell'indice
Che è molto semplice basta concentrarsi sappiamo anche che c'è una una una un decreto che dice che anche da personale sanitario e non sanitario non formato in caso di sospetto arresto cardiaco può utilizzare il defibrillatore sotto la sapiente guida decentrati centodiciotto come come è stato già riferito e io penso che la cultura è importante ma anche la formazione è importante quindi vi ringrazio di aver di su quando Giusi porterete acclive ringrazio anticipo perché so che siamo comunque non ci siamo loro ci sono ci siamo tutti per fare la stessa cosa salvamento farvi era una persona in più insomma ma una molti di più e poi fare cultura per cui grazie
Partiamo dalla consapevolezza di questo più quattordici direttore Gianluca questi nuovi istruttori che entro che prossime quarantotto ore ma anche dalla consapevolezza che come ha detto il direttore Mariani hanno bisogno di noi laici parola Alessandro Fonti abbiamo parlato di droni prima Presidente dell'Associazione Italiana compagnia law Fares
Grazie a tutti e grazie per l'invito in particolare gli onorevoli a Morese Amercia io sono qui cani rappresentanza di ai cult l'associazione italiana delle compagnie aeree low cost pensò il presidente da qualche anno
Mi premeva essere qui anzitutto per due motivi primo per raccontarvi velocemente
Quello che il trasporto aereo ha fatto negli ultimi anni e quindi come dire assicurare anche tutti quanti presenti che un po'di compiti a casa sono stati fatti
E in seconda battuta per supportare quelle che sono le iniziative legislative da parte degli onorevoli Amorese anice che vanno in una direzione di maggiore consapevolezza in una direzione che permea in qualche modo anche quella che ci preme diresse una battaglia di civiltà comincia la prima ora primo aspetto ogni ero mobile con più di trenta posti e aeromobili per voli di lungo raggio hanno l'obbligo del del defibrillatore automatico a bordo
Questo deriva da un regolamento europeo del due mila del due mila dodici che è stato implementato dall'Agenzia europea della sicurezza la sicurezza aerea ed è stato recepito in Italia da da era h quindi va da sé che nel momento stesso in cui c'è al di febbrili defibrillatore automatico a bordo debba esserci anche parte dell'equipaggio in grado di utilizzarlo quindi tutti quanti tutti quanti gli ero mobili tutti qua tutte quante le compagnie aeree
Comunque dotano in qualche modo ci sono delle disposizioni per cui gli equipaggi che sono a bordo sono almeno in ma almeno parte degli equipaggi
è istruita all'utilizzo e alle tecniche di primo soccorso
Detto questo si può fare altro si può come dire abbassare questo limite questo limite trenta posti e questo limite dei voli a lungo raggio venendo qua me lo sono chiesto
In realtà le raccoglie compagnia re che rappresenta che rappresento sono tutte quante compagnie aeree che hanno ben più di trenta posti di trenta posti in cabina quindi questo problema noi non non riguarda però forse è un qualcosa che deve essere rivisto anche veliero mobili più più corti più come lo posti scusatemi proprio per quella che dicevo prima per questa battaglia di civiltà per questa per questa chiave preventiva che deve esserci e chiave preventiva che sposa appieno dal mio punto di vista quelle che sono le proposte di legge
Oggi oggi in discussione che sono alla base in qualche modo anche di questo di questo vizio di di questo piacevolissimo dibattito a cui ho assistito che ho ascoltato
Sono nel corso degli degli interventi sono emerso un paio di parole chiave che a me sono rimaste particolarmente impresse
E credo che debbano guidare in qualche modo quella che è l'azione del del legislatore e quella che è l'azione anche della società civile ovvero il parametro il tempo zero in quella che è la catena di sopravvivenza quindi la la necessità che chiunque di noi sia formato anche con quelli che possono essere tenuti menti
A intervenire in primo soccorso e a fare quanto come dire è stato testimoniato in precedenza da alcuni relatori che
Che mi hanno anticipato
E altra parola che a me è venuta anche a me ha colpito particolarmente che mi ha risuonato particolarmente in alcuni interventi precedenti in particolare dottor Bazzarelli quello che l'obbligo morale a fare l'obbligo morale a fare sempre di più e l'obbligo morale e quindi a a far sì che tutte quante le tutta quanta la società civile tutte quelle sono le realtà siano permeati da questa da questa consapevolezza da questa esigenza che potrebbe effettivamente
Abbattere quello che è una causa di morte
Estremamente critica grazie
E poi ricordiamolo low cost potrebbe essere anche l'asta addetti a che fare con il costo riprendere l'avverbio del presente balza nelle gratuito addirittura il costo zero ringraziamo intanto l'onorevole Luciano Ciocchetti
E il costo zero è anche il costo che potrebbe riguardare perché noi il bilancio delle regioni il bilancio dello Stato progressivamente da imputare ad altre emergenze
Nell'ambito sanitari dalle compagnie aeree low cost allarghiamo il campo ai vigili del fuoco con l'ingegnere Ennio Aquilino direttore centrale della salute del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Buongiorno e grazie grazie per quest'invito per me un po'battesimo del fuoco onorevole perché ho assunto da da un mese l'incarico di direttore centrale di una nuova direzione centrale dei vigili del fuoco e qui devo dire che la la sensibilità del ministro dell'interno che l'ha voluta né i vigili del fuoco
Un segnale di questa attenzione penso verso il tema di un una sicurezza allargata
Che non riguarda giudice fuoco chiaramente noi viviamo di due parole
Soccorso e prevenzione queste sono le nostre due colonne portanti su tutto questo si incentra il nostro operato
Ora è chiaro che parlare di prevenzione sanitaria diventa un elemento importantissimo diamo una buona notizia perché insomma noi siamo sempre abituati a che piano vizio ovviamente
Anche le cronache ne sono piene
Il corporazione partito con grande anticipo su questo tema
Noi abbiamo trentasei mila pompieri operativi tutti formati al bielle assetti con le tecniche primo soccorso sanitario e concorsi interni che vengono ripetuti
Ogni diciotto mesi perché dice al poeta non versa per senza lo ritenerlo avere inteso e quindi non solo abbiamo formato il personale ma c'è un obbligo per il mantenimento dello stato operativo de ogni diciotto mesi
Avere un re training sul corso anche perché abbiamo iniziato con i defibrillatori manuali è oggi stiamo introducendo chiaramente per elementi di maggiore sicurezza sia di chi ha soccorso sia dell'operatore quelli automatici
Allora dice allora tutto bene
No perché come al solito il bicchiere mezzo pieno io devo dire che ho vissuto un'esperienza molto simile a quella dell'onorevole a cui va tutta la mia simpatia solo che in quel caso la persona terra era mio padre
Ottantatré anni io avevo fatto il corso ho fatto personalmente le manovre di primo soccorso questo ha consentito di ricoverare papà al Pertini de oggi compie novantaquattro anche quindi
Questo
Mi ha portato a quella a condividere questa sensibilità perché poi è vero che gli eventi ci toccano e ci trasformano io ho lasciato l'incarico di da pochissimo di direttore regionale del Lazio e ringrazio il centodiciotto
Perché con il centodiciotto del Lazio
Non siamo abbiamo portato avanti un progetto estremamente interessante perché vedete negli altri Paesi in molti paesi europei
La la natura del vigile del fuoco anzi servizio vige il fuoco coincide con quello del centodiciotto da noi abbiamo un'organizzazione diversa e tutto sommato può essere anche un bene perché chiaramente diverse anime che convivono però avremmo lane
Sì tardi
Far convergere sempre più queste due realtà noi nel Lazio come dicevo è l'unica regione dove in tutte le APS cioè il famoso camion dei pompieri per capirsi l'autopompa serbatoio è presente il defibrillatore non è così in tutta Italia
Il costo è irrisorio se spetta servo
Raffrontiamo al all'obiettivo perché chiaramente il personale già tutto formato però non a macchia di leopardo li troviamo adesso io sarà uno dei miei impegni fare in modo che in ogni mezzo di soccorso dei vigili del fuoco sia presente
Un defibrillatore però credo che il passo in più che bisognerebbe fare è quella che la la realtà ho girato un po'l'Italia scusatemi poi veramente non vi rubo altro tempo a Venezia noi unico caso in Italia avevamo la caserma dei vigili del fuoco con il centro del centodiciotto all'interno della caserma dei vigili del fuoco due sale operative
Distinte una sala operativa comune solo per le perché si attiva solo in caso di grandi calamità ed emergenze ma voleva dire che quando si andava a soccorrere la persona
Si arrivava insieme e guardate questo fa tutta la differenza del mondo perché parlate con i nostri operatori o con gli operatori del centodiciotto quanto terribile per un soccorritore perché qui non c'è soccorritori seria o di bit sono soccorritori entrambi
Arrivare magari trovare in un incidente stradale arriva prima centodiciotto trova la persona incastrata nelle lamiere la potrebbe salvare ma non riesce a tirarla fuori
Oppure per il vigile del fuoco arrivare
Estrarre la persona dalle dalle lamiere contorte troppo in una villetta possibilità di fare quel qualcosa in più come ho detto sulle prime sulle misure delle sedi ci siamo però poi è chiaro che la casistica che ci troviamo ad affrontare estremamente variegata ecco quindi diciamo il il percorso è importante ma io faccio chiudo con una una riflessione che fa sorridere qualcuno prima richiamato gli estintori ne ho contati quattro in questa sala ma non c'è un defibrillatore
Bellocchio dell'esperto serve sempre a porsi delle domande e quindi è benvenuto chi manca soltanto un particolare per nulla sentimentale il nome di suo papà il nome non l'abbiamo cit Mario di Romario via Mario
Concludiamo questo Giro con Giovanni Consoli vice segretario generale di armatori perché abbiamo parlato di cielo abbiamo parlato di rotaie stamattina di trasporto su gomma ma in genere non abbiamo dimenticato il mare nell'acqua
Gruppo solo un secondo prestito ci sarà tempo guadagnato che so per certo però che nel palazzo TT febbricola turisti sono ecco lo diamo lo diamo per certi abbiamo perso Benvenuto Giovanni Conso grazie mille in ogni caso siamo fortunati perché ci siete voi qui dentro la stanza sana quindi siamo comunque in buone mani
Intanto grazie grazie a tutti veramente per invito per questa iniziativa meritoria ringrazio gli onorevoli a Morese
Anice ai quali tipo che chiaramente
L'armamento nazionali oggi rappresento l'industria marittima
è assolutamente disponibile
Partecipare anche quelle che saranno le audizioni
Quando il testo verrà chiaramente incardinato i testi verranno incardinati
Portò chiaramente l'esperienza del settore marittimo
Soprattutto i saluti del mio presidente dottor Stefano Messina armatore
Da centoventi anni non Luís chiaramente la compagnia
Quindi diciamo questo che per quanto riguarda il settore
Settore marittimo è un settore molto con delle grandi specificità e di conseguenza di livelli di regolazione sono almeno tre c'è un livello di regolazione internazionale e nazionale è uno anale
Questo diciamo ha consentito nel tempo alla
Alle compagnie di navigazione
Beh di poter usufruire di quei benefici normativi soprattutto a livello a livello internazionale con le convenzioni internazionali Solas negli assetti ci fu verde su cui magari entrano nel merito e Lilo di formare i propri equipaggi nel miglior modo possibile
Le parole chiave per quanto riguarda gli equipaggi delle navi sono sostanzialmente due sicurezza se quindi Setti feste
La salvaguardia della vita umana in mare quindi un approccio assolutamente come dire e inclusivo no da questo punto di vista è quello appunto di rendere in Italia sono circa sessanta mila i marittimi che e vengono impiegati che lavorano a bordo delle navi che battono bandiera emanare da italiana e e questi marittimi tutti e sessanta mila sono obbligati per essere abilitati quindi alla professione marittima
Sono obbligati a alla formazione più del cosiddetto basic training all'interno del quale c'è proprio il primo soccorso quello è anche con l'avanzato per quindi permettere all'equipaggio di essere in grado di adempiere a quelle che sono punto le manovre salvavita
Oltre ovviamente c'è anche un tema legato alla all'utilizzo dei defibrillatori a bordo delle navi allora sulle navi da basse passeggeri chiaramente abbiamo i medici di bordo e solo alle navi sono dotate anche
Di vere e proprie sale operatorie quelle che chiaramente sono le sono molto grandi pensate che a a bordo di una nave da passeggeri
Con una nave da passeggeri ospitare circa sei mila persone quindi la presenza del medico degli infermieri è fondamentale e tutti gli ausili chiaramente
Dispositivi di e sanitari devono essere a bordo ivi incluso chiaramente quello appunto di cui stiamo parlando oggi
E ma non basta il nostro intento è quello di rendere obbligatori e quindi bene da era di rendere obbligatoria la presenza dei defibrillatori anche a bordo delle navi cargo
Vero proprio perché siamo consapevoli della necessità di poter salvare ogni o diciamo da quel da da da momenti d'un momento tragico come potrebbe essere appunto quello di un arresto cardiaco
Di mettere in condizioni tutto l'equipaggio di poter dare aiuto al proprio al proprio collega questo anche in funzione del fatto che in Italia
Ed è una eccellenza tutta italiana
Esista il CIRM Centro internazionale radio medico che ha più di cento anni di storia fondato da Guglielmo Marconi Chetta assistenza non solo sanitaria da remoto ovviamente non solo alle navi le che battono bandiera italiana ma tutte le navi che richiedono assistenza
Questo è sec. sicuramente un fatto a assolutamente positivo che bisogna evidenziare ieri c'è stata appunto la giornata
Sulla
Sulle malattie
E Scarpia che è chiaramente abbiamo tutti partecipato insieme anche al CIRM a questo importante evento e abbiamo diffuso tutta una serie di circolari alle agli equipaggi che sono in giro per il mondo per renderli consapevoli della importanza appunto di fare prevenzione altra cosa importante che chiudo diciamo il mio intervento è quello o è una criticità che chiaramente abbiamo tutto non è positivo chiaramente all'interno del nostro sistema
Di trasporto marittimo c'è una carenza di medici che soprattutto durante la stagione estiva è molto importante che e rischia anche di compromettere quelli che sono i collegamenti marittimi all'interno
Del sistema Paese quelli di continuità editoriali perché dovete sapere che il medico di bordo chiaramente obbliga la presenza del medico di bordo è obbligatoria a bordo delle navi che trasportano più di cento passeggeri
Questo chiaramente è un problema che abbiamo cercato di risolvere anche attraverso la modifica di un Regolamento del regolamento dei medici di bordo marittimo ovviamente
Corno unno una norma che prevede la modifica del Regolamento che risale al mille ottocentocinquanta Minetti dice
Uno sicuramente tanto da fare della norma
Che modificherà il la norma primaria è stata inserita in un disegno di legge anche questo in trattazione
Al al Senato della Repubblica grazie
L'analisi delle criticità visto dal mare in navigazione
Ringrazio tutti i relatori con l'eccezione dell'onorevole Amici del presidente balza nei lì Congedo per un turn over sul palco a partire dal professor Loreto Gesualdo il presidente della Federazione italiana delle Società medico scientifiche
Il professor Maurizio Santomauro docente della Scuola di specializzazione di cardiochirurgia dell'Università Federico secondo e presidente dell'Associazione intervento emergenze cardiologiche
Il professor Federico Nardi presidente eletto della Anmco Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri
Luca Novelli vicesindaco di Casale Monferrato perché parleremo di buone pratiche e Federico Riboldi a proposito di buone pratiche di Casale Monferrato assessore alla sanità ed all'edilizia sanitaria e coordinatore vicario della Salute Conferenza delle Regioni Regione Piemonte
Certo scusare io per Rover correttezza istituzionale mi sono scordato di ringraziare e il che comunica che ci permette di fare il corso istruttore oggi siccome in questo momento storico cioè io che comunica anche con noi era mi sembrava doverosi si può farlo oltre il fatto con con Andrea e con gli altri tra Cidneo scusare
Precisazione affatto superfluo inviterei il professor Maurizio Santomauro a raccontarci da presidente di un'associazione intervento emergenze cardiologiche qual è il suo punto di vista visto che stiamo andando verso il finale di questa mattinata benvenuto
Grazie il gradito invito
Inizio subito con congratularmi con i due estensori del nuovo disegno di legge
L'onorevole amici onorevole a morisse perché hanno dato lo spunto per riaccendere l'attenzione su quello che l'importanza delle manovre salvavita nei casi di arresto cardiaco
Noi cardiologi per come GH Gruppo intervento emergenze cardiologiche danni ci battiamo per far comprendere ai cittadini l'importanza della differenza tra attacco cardiaco arresto cardiaco
Sull'attacco cardiaco in cardiologia in Italia abbiamo fatto passi da gigante
Si è ridotta la mortalità si sono ridotti i tempi di intervento l'angioplastica primaria viene ormai garantita su tutto il territorio nazionale entro i novanta minuti
Quindi diciamo che la terapia dell'infarto in emergenza viene sicuramente trattata in maniera moderna e è possibile oggi avere tante persone senza alcun danno cardiaco
Sul fronte dell'arresto cardiaco una situazione completamente diversa i numeri ve l'ha detto Dini l'onorevole Amici siamo al di sotto dell'otto per cento otto per cento
E in alcune zone dell'Italia si scende al due per cento
Quindi significa che solo due persone su cento che hanno una arresto cardiaco si salvano certamente degli esempi di Bove di Eriksen
E di Colbrelli il ciclista
Ci dimostrano che usare il defibrillatore entro i primi minuti fa la differenza
Quindi non dobbiamo più dimostrare che il defibrillatore essenziale per salvare le vite ecco c'è un punto fondamentale oggi a distanza della legge del due mila uno su cui con tutti concordiamo il defibrillatore e utile
L'unico problema e usarlo nei primi minuti certamente i dati scientifici ci dimostrano che va usato
Al più presto possibile quando abbiamo un soccorso di questo tipo i dati migliori li hanno registrati nelle maratone in Giappone dove gli hanno Santini in un tempo medio di due virgola due minuti dal collasso
E si sono salvati tutti i maratoneti che sono stati soccorsi senza danni cerebrali del SISMI certamente sono tempi difficili da attuare soprattutto negli sport auto dolorosa e questo ci impone delle rigide regole da attuare in tutte le competizioni sportive
Mettere al sicuro tutti i nostri sportivi sia negli stadi nelle palestre nei campi ma soprattutto anche nelle maratone e negli sport all'aperto dove sicuramente più difficile
Perché oggi c'è bisogno di una nuova legge che ci faccia inglobare i neopatentati e ci faccia inglobare anche tutte le forze dell'ordine e le forze di polizia locali
Ma
Io direi che stigmatizza con estrema attenzione
Le persone di cui ci possiamo fidare sul territorio cioè noi medici dobbiamo delegare persone di cui ci fidiamo che non perdono il coraggio e l'equilibrio nel momento in cui soccorrono una persona
E mantengono il sangue freddo iniziano subito le manovre salvavita
Cosa manca oggi e questo l'abbiamo valutato col generale la Gala dei carabinieri andato lì
Con cui stiamo collaborando da tanti anni sicuramente la possibilità di avere dei defibrillatori sulle volanti quindi io faccio un appello ai due onorevoli di completare
Queste o disegno di legge anche fornendo polizia carabinieri guardia di finanza
E le polizie locali del defibrillatore perché e fondamentale poi avere il mezzo vicino nel momento del soccorso certamente avere feste le sponde preparato è in grado di interagire subito la prima regola queste già fondamentale ma soprattutto fornirglielo strumento salvavita questo è indispensabile per completare il disegno di legge
Ora abbiamo scritto come associazione scientifica recentemente anche all'onorevole Piantedosi il ministro dell'Interno
Per suggerire proprio nell'ottica di massima sicurezza pubblica anche di fornire le pattuglie con il tassello di un defibrillatore portatile questo lancerebbe un messaggio sociale bipartisan a tutti che il poliziotto il carabiniere o l'agente della Guardia di Finanza che usa il teste non ha alcuna intenzione di uccidere ma anzi cercare di salvare la incolumità pubblica e nello stesso tempo pronto a intervenire
In caso di un involontario arresto cardiaco grazie per l'attenzione
Quando si diceva poco fa abbiamo bisogno di voi cioè fino ai laici Villesse rilanci ma essere addetti ai lavori vuol dire anche poter dare ulteriori suggerimenti del percorso nell'iter di quello che è un emendamento al disegno di legge quindi
Tutte le vostre proposte saranno ascoltate lo sono già da chi ha la fascia da capitano come onorevole di questo parlamento
Una volta ciò semolino disse chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio forse questa cosa vale anche perché l'emergenza probabilmente no chissà sono di emergenza non sa nulla di emergenza perché dico questo perché in un dai e vai calcistico mi piacerebbe sentire
Luca Novelli e il suo assessore Federico Riboldi dialogare al tavolo dall'esperienza
Di un paese da trentacinque mila anime come Casale Monferrato
Sino ad una overview che quella di chi dirige l'assessorato alla salute per cui cerchiamo di capire se effettivamente possiamo saperne di più di emergenza pur non sapendo solo ed esclusivamente di emergenza Benvenuti
Grazie
Buongiorno tutti sono veramente felice e onorato di essere qui quest'oggi supera questo evento organizzato da Alessandro Enzo con cui condivido non solo un percorso politico ma anche un'amicizia
Ma sono qui per volervi raccontare è un progetto che nasce cerca sei anni fa e che posso dire
Copre quasi tutta le due iniziative che i due onorevoli stanno portando avanti
Sapete da ormai sei anni sono amministratore locale di una città come veniva detto prima di trentacinque mila abitanti e credo che fare l'amministratore locale voglia dire occuparsi gravità dei cittadini sottostà tutti gli aspetti
E sicuramente la salute e la prevenzione sono uno di questi
Tra l'altro è un progetto che ora vi racconterò a cui io ho ottenuto particolarmente perché purtroppo mio padre fa parte di quel novantadue per cento di persone che non sono state salvate durante un arresto cardiaco sul possibile
Quindi appena nominato assessore ho deciso insieme a il nucleo di un po'di Croce Rossa nella nostra città di dare vita al cosiddetto progetto Casale cardio protetta che si chiedeva e si divide ancora oggi in quattro principali
Aspetti
Prima di tutto abbiamo mappato completamente la nostra città e abbiamo acquistato come amministrazione comunale un numero di defibrillatori tali da coprire qualsiasi zona quartiere frazione luogo pubblico per garantire la presenza di un defibrillatore se
In seconda battuta da quattro anni a questa parte insieme alle associazioni del territorio il precoce vostra misericordia Cogeme acque Croce Bianca
Forniamo ogni anno come nuovi cioè laici senza contare rinnovi cinquecento cittadini all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico questo capite che in tre anni sono mille cinquecento persone in una città di trentacinque mila abitanti che già a del personale formato prende dei numeri sempre più importante
Il terzo passaggio che ci unisce all'altro disegno di legge proprio nelle scorse settimane la collega e viene Caruso che qui in in aula con noi ha presentato richiesta tutte le forze dell'ordine di poter dotare le volanti presenti citati il defibrillatore semiautomatico e di formare tutti gli agenti compreso la polizia locale che vogliano imparare a usare il defibrillatore perché e lo paghi e lo dico anche un po'a ragion veduta nella mia vita io sono stato volontario e di professione sono soccorritore quasi sempre sono le forze dell'ordine le prime ad arrivare sul posto ancora prima dell'ambulanza
L'ultimo passaggio che abbiamo deciso di mettere in campo che vogliamo sia qualcosa che magari possa essere una spunto anche per disegnare queste due di quel parroco portare avanti in questi due disegni di legge abbiamo l'amministrazione deciso di realizzare un'applicazione che non è una semplice applicazione che sappiamo ne esistono già tante che geolocalizzate la presenza dei defibrillatori e assolutamente importante
Abbiamo deciso e lo abbiamo copiato da un Paese estero che in questa atto la persona che si registra che quindi a l'autorizzazione al patentino per ridare sia collegata in tempo diretto e che quando una persona dovesse aver bisogno di un l'altra persona formata usare il dai arriva sul momento un allarme e indica qual è la persona più vicina che può recarsi a utilizzare dati
Capite che questo con insieme all'installazione sempre di più i defibrillatori alla formazione di personale laico può permettere in tempo reale veramente di avere in meno di tre minuti
Delle persone che possono intervenire e iniziare il massaggio cardiaco vi do solo dei dei un ulteriore dato e poi lascio la parola a Federico Riboldi
Da quando è partito il progetto Casa legando protetta abbiamo avuto nella nostra cittadina otto arresti cardiaci extra ospedalieri di questi otto tre persone sono state realizzate sono tante sono poche e questo non lo so ma anche solo una in più di quello che poteva essere fatto e un importante risultato grazie
Mi permetto parte candidarmi con le nostre telecamere a venire a raccontare da voi quello che avete fatto mi permetto di fare una domanda che analoga a quella che ho fatto prima il nome di papà voi ok
Perché è importante dare sempre un nome quando raccontiamo le storie indipendentemente dal finale che in questo caso è stato un finale assolutamente non consono a chi lo voleva eventualmente soccorrere
Prima di ascoltare l'assessore Federico Riboldi mi piace visto che una cintura nera di salute narrativa da tantissimo tempo lo fa in tutti i luoghi in tutti i laghi anche all'estero
Mi piace portare in queste conclusioni il pensiero prima di tutto umano e poi scientifico del presidente fisima Loreto Gesualdo che ascoltato con grande attenzione l'intero Pannella e ha preso nota come fa sempre in maniera non logica e digitale
Presidente a lei
Prima di ascoltare o sapevo sapevo c'era una come dire un'esigenza
Tecnica per quello mi sono permesso di varia la scaletta volevo volevo dialogare la Lazio retta allora se manteniamo la continuità avevo avuto giusto passare no giusto giusto per dirla Federico non sono impazzito di colpo e perché arrivano anche delle indicazioni di regia e allora va bene così assessore quello che accade a Casale Monferrato non è un episodio isolato perché ce lo racconta bene
Grazie grazie a tutti ringrazio molto gli onorevoli a Nicea Morese farà avermi invitato condivido con loro
Almeno vent'anni di storia comune son felice di portare l'esperienza del Piemonte oggi prova tardi qualche numero in questi giorni si è svolta la giornata del cuore il Piemonte ha visto cinquecento professionisti impegnati e circa seicento volontari
Questo significa una ha un duplice significato il primo legato alla forte adesione da parte dei professionisti dell'azienda sanitaria la giornata del cuore il secondo è il tema della sussidiarietà seicento volontari significano decine di associazioni che hanno aderito a un progetto comune
E che come diceva il vice Sindaco all'interno di una comunità piccola come quella della città di Casale
Cooperano in maniera sostanziale
Per la cultura della prevenzione e per
Tradurre in insegnamento l'utilizzo del defibrillatore ma più in generale delle terapia salvavita
Alla popolazione ecco senza il lavoro del terzo settore volta sembra scontato dirlo non avremmo la possibilità di arrivare a tutti e se non arriviamo a tutti perdiamo l'occasione di salvare anche solo una vita
Il Piemonte
Accanto a queste iniziative ecco questi giorni sono stati permeati da iniziative anche il ricordo di come la affannate ricorda il piccolo Lorenzo Greco dicevo anche a ricordo di persone scomparse vice Sindaco portava l'esempio del Papa il nonno di Lorenzo porta l'esempio di un giovane nipotino che magari con un defibrillatore poteva essere salvato ecco alla faranno accorso anche la scuola allievi carabinieri quindi c'è stata anche lì un'unione tra le divise
Delle forze dell'ordine quelle del componenti ospedaliera e poi il grande tour del cuore che toccherà moltissime città di cui parlava meglio il professor Nardi ma che va a individuare piazze piemontesi che solitamente non sono toccate dal tema
Perché tutto è più facile a livello nazionale anche che avvenga nelle grandi città noi con questo tour tocchiamo Domodossola Casale Monferrato Cuneo Nizza Monferrato Biella Alba Obata Lanzo Torinese quindi anche piccoli medi centri del Piemonte dove la voce della prevenzione e dell'utilizzo dell'apparecchiatura ribalta ecco concludo perché i tempi sono ristrettissimi facendo un annuncio secondo me particolarmente importante di concerto con la collega assessore all'Istruzione
Abbiamo deciso di portare la formazione all'utilizzo del defibrillatore in tutte le scuole superiori del Piemonte
Questo
Ci permetterà
Nel corso degli anni dando continuità all'iniziativa che vede la collaborazione dell'ordine delle professioni infermieristiche vedrà la collaborazione delle associazioni di volontariato su assolutamente anche per una questione di numeri e di possibilità formativa questo ci permetterà nel corso degli anni se daremo continuità all'iniziativa
Di formare tutta la popolazione dalla nostra regione perché ogni ragazzo di quarta superiore avrà un momento formativo concludo davvero dicendo che quel sito ci aiutava
Sicuramente a salvare delle vite ma ci aiuterà anche ad avvicinare i giovani alla professione infermieristica che oggi è carente
I vocazioni distinzioni dell'università ci aiuterà a scoprire le vocazioni medica da parte di alcuni giovani che magari volevano fare un altro percorso e visto che vedo di delle divise dei volontari i parà della Misericordia rivedo non vedo la stretta ma riconosco Ricci hanno
Aiuterà anche i volontari a trovare nuove leve in un periodo anche in questo caso di scarsa vocazione al volontariato anche del soccorso che è stato protagonista in Italia negli ultimi vent'anni
Quindi Piemonte parte con questa iniziativa si conferma terra d'innovazione e ringrazio tutti voi per aver dato la possibilità riparlarne oggi
Siamo noi che ringraziamo Federico ricordi aproposito di notiziabilità non è la prima volta che lo ascolto e quasi sempre abbiamo l'opportunità di avere good news è una sorta di indicazione diamo il benvenuto anche all'onorevole legna Malavasi membro della dodicesima Commissione della Camera dei deputati che sarà con noi sul palco per le conclusioni verrebbe da aggiungere assessore Federico anche che i progetti che riguardano il Piemonte hanno che fare anche con aree di lungi evita quasi delle nuove blouson sono di qualcosa che sta bollendo in pentola in terra astigiana per cui in termini di notiziabilità l'idea anche che oggi stiamo raccontando che c'è un rinnovo della patente
A sessant'anni mette le condizioni avendo anche l'opportunità di essere formato mettere le condizioni tanti diversamente giovani e ci stiamo avvicinando
Potuti anche qui sala partire dal sottoscritto nell'essere soccorritori consapevoli ma c'è un esercito quello dei cardiologi ospedalieri di cui ho avuto l'onore spesso di raccontare gli eventi nazionali che
Ha detto bene Federico Riboldi va in giro tappa tappa anche con il suo turno ce lo racconta insieme al resto anche il professor Federico Nardi presidente eletto diamo Kobe tenuto
Grazie grazie onorevole anni l'onorevole moroso per questo graditissimo invito
La tavolo rotondo visto
Sapere agire sapere salvare l'importanza del primo soccorso sta già in questo ambito in questa frase fondamentalmente si chiude tutta quanta la giornata cioè sapere agire competenza quindi fondamentalmente bisogna essere competenti e noi come diciamo mi pregio di essere questo privilegio insomma di essere il presidente designato della consoni cardiologi ospedalieri più di sette mila sette mila ottocento cardiologi
Che lavorano nei nostri ospedali e fuori degli ospedali chiaramente la competenza e la capacità quindi sapere agire quindi la capacità è fondamentale quindi aste essere
Assolutamente immediatamente capaci per il primo soccorso e quindi fondamentalmente il tempo uno i cardiologi ci sono tanti slogan che vengono detti anche per far passare meglio determinate
Diciamo determinati concetti fondamentali per la salvaguardia dei dei pazienti era per esempio un po'di tempo fa molti di voi magari se lo ricordano il tempo il muscolo il tempo è vita no quindi per noi cardiologi è fondamentale la velocità quindi il primo soccorso
E importantissimo
In tutto quanto questo sono delle tematiche che abbiamo visto sia scientifiche ma anche della comunità stessa
Ed è fondamentale parlare di che cosa parlare della prevenzione abbiamo sentito parlare della prevenzione primaria non dimentichiamoci che molti sono in prevenzione secondaria
Molti di quelle persone che noi andiamo a salvare giornalmente non sapevano magari di essere già malati e quindi erano paradossalmente già in una prevenzione secondaria o avevano avuto degli eventi degli eventi molto importante
Allora nella prevenzione primaria il nostro assessore
Dottori bordi c'ha già spiegato alcune cose nell'ambito che noi facciamo in Piemonte
E che è una di quelle sono appunto delle iniziative che vanno in tutte quante le piazze che permettono fondamentalmente di fare degli screening in diciamo alla popolazione
E questo ci ha permesso l'esempio quest'anno a Torino e abbiamo fatto cinquecento la prossimo il prossimo anno posso spoiler Harlow assessore saranno venti piazze lo stesso giorno in diciamo in conto diciamo in contemporanea per cui vedremo faremo gli elettrocardiogrammi faremo io le le le diciamo i prelievi capillari si faranno gli ecodoppler si faranno tutte quante queste ma soprattutto si farà forte
Formazione sui cittadini la formazione anche sui bambini per cui fondamentalmente ci saranno dai farmacisti ai colleghi cardiologi e non fondamentalmente che saranno dedicati per di ragazzi per i bambini
Questo viene anche da una esperienza che noi abbiamo in ampio che fondamentalmente quella che viene chiamata altra tour della Banca del cuore dove molti di voi probabilmente dov'erano viste nelle proprie piazze nelle proprie diciamo regioni e città
Dove vengono fatti questi screening fondamentalmente gratuitamente
In ogni punto in ogni latitudine longitudine del nostro stivale questo ci ha portato assolutamente a slatentizzato e vedere perché noi salvare vite
Che non sapevano di avere delle aritmie magari minacciose
Vado verso la conclusione parlando di prevenzione secondaria abbiamo sentito parlare prevenzione primaria fondamentale essere capillari e noi come cardiologi siamo come adesso non me ne vogliano
I colleghi io sono un ex militare ufficiale dell'esercito ma siamo capillari anche come i carabinieri che adesso sicuramente ci saranno ma non li vedo
Fondamentalmente i cardiologi sono dai grandi centri tra i centri accademici ma anche sono lì dove ci sono quelle comunità
Locali dove fondamentalmente serve
La la prossimità insomma del cardiologo dove ce il paziente bene
Quando noi ci troviamo di fronte a pazienti pazienti magari con infarto miocardico che magari hanno delle cardiomiopatia dilatativa questa parola molto strana fra questi cuori molto grandi che diventano insufficienti non riescono a dare assolutamente il sostentamento all'organismo bene noi siamo molto molto preda o molto soggetti di quelle che sono delle aritmie ritmi e minaccia minacciose ritmi e maligne
Sono quelle che portano verso la morte improvvisa
Quindi abbiamo parlato di prevenzione abbiamo parlato di formazione permettetemi di concludere parlando di innovazione innovazione tecnologica perché tutto quello che noi abbiamo detto non può essere secondario chiaramente a quello che la disponibilità nelle macchine nei posti dei defibrillatori nei nostri ospedali adesso faccio e concludo con due casi clinici anzi ne faccio uno per motivi di tempo
Che abbiamo avuto a Casale fondamentalmente nella diciamo nella struttura complessa che che dirigo fondamentalmente paziente di quarant'anni uomo
Due figli sposato
Infarto miocardico acuto viene trattato a quella che noi chiamiamo una frazione di eiezione c'è una forza contrattile molto passa quindi molto sotto il trentacinque per cento bene questo paziente
Chiaramente poteva doveva eventualmente mettere un defibrillatore ma questi pazienti spesso e volentieri
Vanno verso un imprudente come viene detto c'è un miglioramento quindi abbiamo cominciato e l'innovazione della tecnologia ce lo permette di mettere quegli che sono i giubbetti no
Defibrillatori indossabili quindi fondamentalmente questo paziente è stato dimesso con uno di questi defibrillatori è tornato dopo
Un mese e ha detto dottore io dormivo la mattina mi sono svegliato che ero un pochettino sporco di blu
In poche parole quel paziente acuto un arresto cardiaco di notte è stato risuscitato perché questo defibrillatore intervenuto lui nel sonno fondamentalmente si è svegliato ed è stato salvato oggi lavora
è felice pone la sua famiglia due
Due
Ragazzi che vede che vede e vedrà crescere Francesco crebbero Romani
Mi trova sempre pronto ad ascoltare i nomi soprattutto alle storiche terminano bene
Caro Presidente eletto ho avuto la fortuna proposito di ascolto di ascoltare l'onorevole Ylenia Malavasi qualche mese fa qui a Roma in merito a un progetto di sicurezza sul lavoro tra l'altro attivato proprio dal presidente FISM Loreto Gesualdo e le ho riconosciuto
Al netto della sensibilità il ruolo istituzionale che non è una roba una qualità
Come dire in default anche l'obiettivo di agire indipendentemente dai colori oggi abbiamo iniziato proprio proprio così
E allora onorevole io le affido da parlamentare la conclusione dei lavori prima di ascoltare poi presidente fin dal punto di vista scientifico
Perché la politica insieme la scienza deve cioè quel verbo liti e richiamo iniziale di questa giornata agire benvenuta
Grazie quel giorno a voi e ora fa il terrorista che ringrazio i colleghi che hanno promosso questa iniziativa in realtà sono stati in un'altra iniziativa dove si parlava di una cosa importante che riguarda
L'aderenza terapeutica e quindi l'importanza della prevenzione anche terziaria rispetto comunque al tempo di vita che è un altro aspetto prezioso che avete richiamato prima io volevo dire due cose innanzitutto mi preme ringraziare tutti coloro che in questo Paese si occupano di emergenza urgenza
Perché abbiamo un sistema articolato complesso fatto di tantissimi volontari che svolgono un ruolo prezioso rispetto anche al al salva vite al tempo che ci diceva adesso il professore
E li voglio ringraziare perché
Sono un un alleato un alleato prezioso per il sistema sanitario nazionale
Con dedizione competenza e devo dire che un un punto di riferimento anche per i cittadini io sono stato una sindaca come molti parlamentari
E
Periodicamente la comunità si è fatta carico di donare mezzi ambulanze automediche auto infermieristiche in un sistema articolate e complesse di ovviamente parlo della mia regione all'Emilia Romagna
Che diventato un un punto di forza anche nell'andare a riorganizzare la rete ospedaliera nella parte ovviamente de di emergenza e urgenza su cui sappiamo bene le difficoltà e le pressioni che ci sono comunque
Nel sistema ospedaliero abbiamo ragionato in in questi mesi
Della figura dell'autista soccorritore del soccorritore proprio per provare anche a superare quelle differenziazioni che ci sono comunque delle diverse regioni visto che l'arco la competenza della procede la formazione e in capo alle regioni per fare in modo che sia un sistema e qua mentre presente ma allo stesso modo equamente eccellente in tutto il territorio nazionale perché credo che se davvero un sistema integrato anche la parte ospedaliera alla quale non possiamo certamente rinunciare
Voglio essere molto veloce dico alcuni uso alcune parole uno il tema della prevenzione io penso che sia importantissima l'avete detto anche voi dalla primaria e la secondaria terziaria io bensì per fare una buona prevenzione essere un'alleanza strategica in questo Paese da sola non la può fare nessuno
Se vogliamo fare in modo che il cittadino sia informato educato
Formato consapevole dei rischi che ci sono a partire dagli stili di vita corretti all'adesione o meno agli screening serve comunque un messaggio unitario forte che solamente il territorio nel suo complesso può dare lo dico pensando al ruolo che anni medici di medicina generale ma pensando anche alle nuove professioni che troveremo nelle case di comunità
Infermiere di comunità parlo dell'alleanza rispetto alle farmacie
Nei primi sei mesi del due mila
E venticinque le farmacie hanno fatto seicento mila elettrocardiogrammi quindi
Un alleato prezioso secondo me rispetto comunque alchemiche stiamo trattando ma anche alla formazione di base che dovremmo dovrebbero avere tutti i cittadini non siamo bravissimi nel nostro Paese siamo un po'carenti di alfabetizzazione sanitaria di base
Che però è fondamentale per ridiventare un cittadino consapevole e sia un cittadino è consapevole diventando un cittadino più responsabile
Per la sua vita ma anche per il sistema sociale nel quale è integrato e quindi il tema dell'alfabetizzazione tema della prossimità sono due due temi importanti
Dico questo perché un cittadino che essa di potersi rivolgere nell'arco di quindici minuti a un soggetto che sa farsi carico del suo della sua patologia questo problema della Sua sulla sua preoccupazione e non ci fidiamo che si sente più sicuro e che ha più fiducia nelle istituzioni c'è un tema enorme che oggi abbiamo chiudo dicendo un'altra cosa stamane dobbiamo dare il tempo agli attori
E ai professionisti di comunicare meglio i cittadini
E di spiegare con chiarezza
Cosa significa rischio cosa significa una patologia perché l'aderenza terapeutica ad esempio importante per evitare se voi non aveva un altro infarto perché appena stiamo un pochino meglio tutti facciamo fatica a continuare la terapia e quindi abbiamo dare il tempo strumenti spiegare con chiarezza il educare con un'alleanza virtuosa tutti gli attori perché una comunità curanti io penso che sia una comunità più forte a vantaggio di tutti grazie
Grazie onorevole ricevo a nome della categoria che rappresento che quella dei cronisti anche questo invito al trasformarci un po'tutti imponendo il maestro Manzi
Che io non ho avuto la fortuna per motivi anagrafici sono andato a vederlo su You Tube però non è mai troppo tardi l'idea che una comunità analfabeta post guerra fosse bellica
Riuscisse a stare di fronte a quella scatola magica in bianco e nero e a capire che lungo va l'aula V e la fossero quei rappresentati da degli acini non è soltanto Roma antica in fin dei conti se pensate ai tutorial di YouTube o dei soci al oggi non sono altro che una traduzione
Di quel metodo e se l'applichiamo alla salute alla prevenzione
Ma bando alle mie riflessioni romantiche il finale lo affidiamo al mi verrebbe da dire al Cannavaro dalla situazione cioè al capitano della nazionale per le Società medico scientifiche non usato a caso il riferimento romantico all'ultimo capitano dalla nazionale italiana che ha sollevato una Coppa del Mondo
Alleanza strategica professor Gesualdo richiamava l'onorevole Malavasi da dove partiamo
Grazie Max innanzitutto partiamo nel ringraziare gli onorevoli Enzo anice Alessandro amori se non che il presidente Riccardo Security per questa iniziativa molto valida perché agire per salvare una vita ci sono tantissimi disegni di legge
Per Rio penso che questi due disegni di legge meritino una massima attenzione priorità perché salvare una vita umana è già quella goccia nell'oceano quindi io qui rappresento ben duecento otto società scientifiche una ricca di Berna
Duecento e più di duecento mila operatori
Sanitari che come abbiamo sentito D'Amario più ascoltato tutte le mie federate erano presenti molte federate a questo tavolo però come abbiamo sentito da Mario non possiamo fare la differenza perché far passare la legge significa cui renderla operativa per lender operativa non gli operatori sanitari siamo a disposizione del sistema perché mi è piaciuta molto
La conclusione del cardinale Tangram
Che ha detto formare per servire e quindi un richiudere quest'incontro con la conclusione del cardinale formare per servire bene noi siamo pronti a formare e quindi per rendere tutti quanti noi dei servitori della vita grazie
Non so se l'onorevole Gianni ci vuole dare una chiosa un tweet ulteriore glielo chiedo visto che i lavori ci sono in conclusione grafico perché mi stanno dopo che da una regione commissiona votare come se trasporti questa volta ringraziando vero tutti presenti per come dicevo prima per quello che fate quotidianamente per il grande aiuto uscire da dare che patteggia insomma e anche per aiutarci a portare a compimento queste proposte di legge che sono degli esempi ma che ce ne sono sicuramente tante altre che hanno lo scopo di salvare delle vite come è successo al presidente
Permettimi però soltanto una cosa di ringraziare chi ha messo ad Amman insomma in piedi questo questo convegno voglio riconosciuto presidente Fabio Costantino l'unica linea l'applauso che insieme
L'amico Alessandro Moreschi hanno hanno dato un
Non so contributo fondamentale insieme a Max che è stato fantastico professionale come sempre
Permettetemi un ringraziamento da Arianna che è stata la regista di tutto qua sto grazie
Grazie mille
Trattenuti concludo con una riflessione per e poi lascio siamo partiti da due nomi quello di Alessandro il sedicenne che ha salvato Marcello ad Arezzo nella sette luglio del due mila ventitré perdiamo sentito storie io non ne sapevo prima penso neanche voi
Di chi si è ritrovato a salvare approvare di salvare beh la differenza tra un Papa come Mario e un altro Papa come Maurizio la fa probabilmente non solo il fatto la fa la con Moshe Enza
Cerchiamo tutti di lottare per essere più consapevoli di questo e stiamo dietro questo orizzonte temporale qualcuno ha detto ventisette ottobre per un Giubileo sarebbe davvero momento di giubilo poter dire che entro il ventisette ottobre almeno uno dei due
Disegno di legge Staggia arrivando importa qualora
Grazie grazie

