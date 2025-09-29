29 SET 2025
intervista

Il centrodestra e le regionali di novembre in Campania, intervista ad Amedeo Laboccetta

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 17:41 Durata: 4 min 32 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Il centrodestra e le regionali di novembre in Campania, intervista ad Amedeo Laboccetta" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Amedeo Laboccetta (già deputato, presidente dell'associazione culturale Polo Sud).

L'intervista è stata registrata lunedì 29 settembre 2025 alle ore 17:41.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
