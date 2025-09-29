29 SET 2025
intervista

Cervello essere plastico (Roma, 2 ottobre): intervista a Stefania Calapai , Francesco Cro e Flaminia Celata

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 17:47 Durata: 0 sec
Stefania Calapai , Psichiatra e Presidente dell'AssociazioneSocio Sanitaria Angelo Azurro Onlus Francesco Cro, Psichiatra e Psicoterapeuta Flaminia Celata, artista visiva e vincitrice di Strategia Fotogrfia 2024.

"Cervello essere plastico (Roma, 2 ottobre): intervista a Stefania Calapai , Francesco Cro e Flaminia Celata" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata lunedì 29 settembre 2025 alle ore 17:47.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Cultura, Salute, Sanita', Scienza.
