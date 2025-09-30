30 SET 2025
intervista

Marche: la vittoria di Acquaroli, intervista a Galeazzo Bignami

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 12:00 Durata: 4 min 33 sec
A cura di Carmine Corvino
"Marche: la vittoria di Acquaroli, intervista a Galeazzo Bignami" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Galeazzo Bignami (vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata martedì 30 settembre 2025 alle 12:00.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
