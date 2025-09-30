CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).
In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.
Puntata di "Neureka - Le elezioni in Moldova, le prossime in Repubblica ceca, il fianco orientale dell'Europa e della Nato" di martedì 30 settembre 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Tonia Mastrobuoni (giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica).
Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Difesa, Elezioni, Esteri, Guerra, Immigrazione, Moldavia, Nato, Nazionalismo, Ovest, Partiti, Politica, Putin, Repubblica … Ceca, Russia, Sandu, Sicurezza, Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 15 minuti.
