30 SET 2025
Neureka - Le elezioni in Moldova, le prossime in Repubblica ceca, il fianco orientale dell'Europa e della Nato

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:00 Durata: 15 min 46 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.

Puntata di "Neureka - Le elezioni in Moldova, le prossime in Repubblica ceca, il fianco orientale dell'Europa e della Nato" di martedì 30 settembre 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Tonia Mastrobuoni (giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica).

Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Difesa, Elezioni, Esteri, Guerra, Immigrazione, Moldavia, Nato, Nazionalismo, Ovest, Partiti, Politica, Putin, Repubblica Ceca, Russia, Sandu, Sicurezza, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 15 minuti.

