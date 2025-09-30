30 SET 2025
intervista

Polemica tra Dap - Carcere di Pavia su profilattici e Piano Carceri del governo. Intervista a Veronica Manca

INTERVISTA | di Lorena D'Urso - RADIO - 19:10 Durata: 29 min 55 sec
A cura di Delfina Steri
Veronica Manca è avvocato penalista del Foro di Trento ed esperta di Diritto penitenziario.

"Polemica tra Dap - Carcere di Pavia su profilattici e Piano Carceri del governo. Intervista a Veronica Manca" realizzata da Lorena D'Urso con Veronica Manca (avvocato del Foro di Trento).

L'intervista è stata registrata martedì 30 settembre 2025 alle 19:10.

Il DAP il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria recentemente ha bocciato la decisione della direttrice del carcere di Pavia Stefania Mou solo di distribuire ai detenuti settecentoventi preservativi come misura a carattere terapeutico una decisione
Che risulta essere stata adottata senza alcuna preventiva interlocuzione con gli uffici ha spiegato il dà atto che ha sottolineato i rischi che
Attengono direttamente all'ordine e alla sicurezza delle carceri
E questa questione noi vogliamo parlare con Veronica manca avvocato penalista del foro di Trento ed esperta in
Diritto penitenziario
Buonasera Veronica grazie per essere ancora una volta un'ancora una volta ai microfoni di Radio Radicale per aver accettato il nostro invito e dunque ti chiediamo innanzitutto un commento su su questa vicenda su questa polemica tra il dà atto è il carcere di Pavia
E non è neanche insomma deve limitata come in camper per me è un piacere
Prima tappa è quella che l'amico la mia opinione o provare ad aree delle delle riflessioni emana il per poter ragionare anche in maniera e diverso Taurino in altri siti quello passo di che sicuramente diciamo ha comunque Caetani diciamo una notizia che avvistato anche reazioni diverse e io condivido la diciamo la reazione quella che è l'opinione esperta anche l'antico ne in un comunicato di Patrizio Gonnella
E che diciamo sostanzialmente aderisce a un po'o non trova così tramano assurdo surreale
La decisione delle della direzione del carcere di Pavia ovviamente diciamo è un ordine di servizio che non abbiamo letto e sul quale ovviamente non si può esprimere una compiuta opinioni nascente al potere diciamo virginali direttamente il documento è quello che non commentiamo quello diciamo che è emerso legga la stampa e quello che è emerso dalla stampa è appunto questo ordine di servizio di distribuzione dei di perché Levantini di abbonati ritenuta anche il carcere di Pavia e ovviamente possiamo commentari qui fecero fare una riflessione su diciamo queste decisioni che nel nostro ordinamento potrebbe aprire un significato Mino poi evidentemente Iran del secondo passaggio
Di mancati interlocuzioni odi le motivazioni che sono state addotte dalla direzione di Pavia questo appunto non possiamo saperlo e non portano diciamo
Dare un'opinione diverso da quella che esce presso il DAP quello che apostoli e è che non è difficile quelli surreali come dicevo Dragan
Perché anche come in altri e in altri Paesi
Diciamo in anche per il che ha pianto allo Stato della California ma anche a Paesi europei come il Regno Unito
E anche la letteratura scientifica sul fatto di fornire ad oneri e carico dell'amministrazione penitenziaria metodi contraccettivi o comunque di inibizione o riduzioni vince dell'episcopio rischio attivi che la letteratura scientifica riduzione del danno di trasmissione di malattie virali come posso neanche le partite
Ma possono essere anche malattie infettive
Applichiamo l'HIV
E diciamo tutta una serie di malattie che ci trasmettono tradizionalmente insomma scientificamente per diciamo tramite anche l'attività sessuale
E ed è quindi diciamo una discussione che che a livello scientifico ma anche a livello normativo negli altri temi che qualcosa ci sia affrontato e dicono anche che miscibili soluzioni normative sul quale appunto
Non c'è tutta questa estraneità sicuramente c'è una reazione magari contraria o diciamo di resistenza da parte dell'amministrazione penitenziaria ma è qualcosa di cui si discute da tempo
Sì sì fra l'altro leggevamo nella nota del DAP del ventiquattro settembre il dato che appunto
Si è si è detto si è dichiarato contrario a questa iniziativa del della casa circondariale
Di Pavia questa decisione della direttrice
Stefania Musso di distribuire profilattici ai detenuti nel motivare la contrarietà
Il il dato in una nota ha scritto che il provvedimento per come formulato
Non appare idoneo a strutturare in modo adeguato la gestione complessiva dell'iniziativa sotto il versante sanitario della prevenzione della sicurezza
Restano infatti in inevase si leggeva ancora in questa nota
Valutazioni essenziali dalle dalle modalità di controllo alla prevenzione di condotte violente tra i detenuti che fino ai possibili usi distorti dei profilattici
Che potrebbero essere impiegati per occultare sostanze stupefacenti anche tramite ingestione eludendo così i normali controlli insomma una una contrarietà con potremmo definire a trecentosessanta gradi
Che accadrà ecco come dicevo in apertura punto siccome non abbiamo avuto la possibilità di leggere com'è strutturato il limite vita non non non mi posso pronunciare diciamo nel dettaglio rispetto a quelle che sono le motivazioni
Dei data appunto perché sentiamo non c'è noto conoscere come come verrebbero diciamo distribuiti
O diciamo qual è diciamo la la gestione in all'idea di fondo il progetto la la la realizzazione concreta quello che però appunto TT dicevo anche prima che appunto cercato di interrompermi personale troppo lunga
è che diciamo in realtà forte appunto è una una decisione
E poi improvvida rispetto a quelle che sono arretrati storiche il prodotto di un'informazione in più centralini e piani di una decisione di questo tipo
Quindi sicuramente diciamo da questo punto di vista il DAP diciamo potrebbe avere diciamo le sue ragioni fondato evitando che non è qualcosa che può avvenire a marca macchia d'olio
Ostenta una diciamo dei uniformazione delle plastiche di distribuzione di motivazioni di gestione e quant'altro
Quella dei diritti e voterà laddove diciamo ci fosse un margine di apertura dei dati in questa direzione specchi nella misura in cui i colloqui intimi sono una realtà e anche il fatto di poter riavere
Un animo regolamentazione anche dal punto di vista igienico-sanitario
Il tetto dei colloqui intimi tra partner interno diciamo detenuto invece perno e quindi ridurre il danno di trasmissioni rimane cliente infettive comma Chivu a quant'altro
Sicuramente è una questione va preso in considerazione in modo serio
E ha regolamentato dal dumping primi in previsione della gestione dello svolgimento decolla quindi mi perché l'aspetto igienico-sanitario e di prevenzione e riduzione è qualcosa che appunto come dicevo la letteratura scientifica
Vinci inediti quindi la medicina penitenziaria affronterà decenni sì io Pistols volevo incitare un contributo per il dottore sandali bianchi che a comando lontanissimo di un fine diciannove
In un fascicolo
è che avevamo avuto il piacere di curare con la collega Lucia neri on per giurisprudenza penale unito in quegli anni cercavamo di perorare o affrontare il tema delle sessualità e quindi non solo dell'affettività in carcere da più prospettive
E e il dottor Sandro lì e anche la propria affrontato questa questioni delle educazioni sessuali in carcere che passa anche per la prevenzione
E l'aspetto sanitario ENI generi che appunto su una delle componenti fondamentali della sicurezza
E anche dell'ordine e che sono appunto due elementi fondamentali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria eccola papà affrontato anche il tema della DC così diciamo distribuzioni di profilattici aveva modi ma motivato proprio su tutta una parte di natura civilistica questo contributo in lascio il titolo comunque lo trovate on line accessibile
Tutti finti tra argomenti di prevenzione
E dieci anni pubblica in carcere la questione degli atti sanità e delle cosiddette lobby russa e in questo continuo potrà appunto si faceva esempio che nello Stato della California
E ancora diciamo con provvedimenti del due mila quattordici è prevista ovviamente anche in questo caso su richiesta
Da parte del detenuto la distribuzione a carico dell'amministrazione penitenziaria anche di metodi contraccettivi o comunque di profilattici empietà Colzani al Regno Unito ed è molto interessante che minimi Bailey appunto
Del come nel Regno Unito si sono sviluppati delle ricerche molti interessanti in questo caso leggevo appunto in questo contributo di una ricerca niente la verifica delle riduzioni niente trasmissione di malattie infettive come figure le partite
Alle donne che si recavano colloquio
E partner detenuti ed è il fatto che uno degli elementi diciamo dirimenti o comunque dei la maggior parte dei casi ci si trovava di fronte a situazioni in cui mancavano educazioni sessuali
E o comunque diciamo preventiva ma anche diciamo durante lo svolgimento
E quindi il fatto che la distribuzione anche diciamo di profilattici dunque finito sessuale per volta anche incapacità di fede quanto meno ridotto
Il danno di condivisione di ulteriori trasmissioni di queste malattie
Infettive quindi diciamo è una questione importantissima soprattutto ENI in televisione degli occhi
Nello svolgimento dei colloqui intimi
Quindi approssimativa diciamo indigeni con i sanitari sì a tutela diciamo del quanto meno a dedicarci della sicurezza e dell'ordine ma anche a tutela poi
Chiede il detenuto Eden Park erano evidentemente ecco appunto due vocali l'affettività il tema dell'affettività in carcere
Su su questo tema lo ricordiamo si è stata peraltro una importante sentenza
Della corte costituzionale così come peraltro sempre a dire ci sono state dei delle sentenze dei pronunciamenti importanti anche sul quarantuno bis e questo ci porta però a un altro tema cioè quello di realtà delle sentenze disapplicate
Non applicate perché appunto
Sulla la sentenza che ha fatto molto discutere è stata anche criticata ma insomma è una sentenza ai innovativa molto importante quella
Della corte costituzionale e sulla affettività
In carcere in realtà sono stati gli fa ormai sono passati un anno e mezzo quasi due anni perché se non ricordo male era del gennaio due mila ventiquattro insomma non è stata applicata se non in rarissime
Eccezioni in pochissimi carceri o no o no insomma trenta chiediamo l'opinione su questo fra prima diciamo a parte ancora per la
Narrativa anch'relativa agli occhi fitta emersa no diciamo più più positiva negando che il fatto che comunque affinché ente che ci è stata finalmente ci siano stati dei diritti dei miei primi no che comunque dell'amministrazione penitenziaria
E che è vero poche strutture perché poche strutture hanno ad oggi spazi Doni
E quindi sono poche diciamo rispetto agli a quantitativi o generali terribili carceri però in alcune strutture quelle poche dove ci sono gli spazi Doni dal come ho capito in tempi medio brevi comunque le direttive li stanno aspettando
Poiché è vero certi tra tutto il passaggio burocratico nelle liste di attività nel capire quali sono i requisiti nel capire qual è quali Ferrari diciamo
Ci saranno diciamo rispettivi o minori Itinera concessione sono anche valutazioni che Dini ignora ma vengono effettuati dal giudice non del direttore sicuramente diciamo quali strutture dove c'è una buona internista una una bonaria educativa e purtroppo non sono molte le strutture hanno questa fortuna
E potranno quaggiù varie supportare il direttore in queste prime valutazioni diciamo che rilievo ancora mi è tutto poco e caduto troppo poco rispetto a un diritto come abbiamo detto soggettivo universale che dovrebbe trovai più larga applicazione avrebbe già dovuto trovare più larga applicazione
Però diciamo a pacchettini molto lenti e molto misurati e anche a molti si sta muovendo e con la macchina in amministrazione amministrabile penitenziari si sta muovendo quindi tutto sommato io su questo su questo tema direi che diciamo qualcosa si muove evidentemente anche commuoversi monitorano studentato sentito il tenente anche perché appunto
Come dire mancano le risorse e manca ma lei è anche un intervento più diciamo previdente dio organico diciamo così da parte del legislatore che
Tale intervenendo poi sicuramente ne parleremo in un momento successivo ma non in maniera diciamo
Chiurchiù di sistema diciamo con
E fornendo con gli elettori e sufficienti che qualche indietro anche anni repubblicana e di fare di più Nina Corinna in questo frangente ecco poi dal TAR si sono state anche altre
Sentenze che sono rimasta insomma un po'
Indietro nel senso che non sono state applicate i pronunciamenti della della Corte Costituzionale sentenze della corte
Di cassazione no e hanno anche sul quarantuno bis
Che però può insomma rimangono un po'lettera morta diciamo pure sul tema appunto su questi temi sulla su tema appunto dell'affettività del quarantuno bis
Senti Veronica allora ecco parliamo delle soluzioni che il governo tenta di adottare perlomeno
Sul problema carcerario sul problema del sovraffollamento che ormai insomma ha raggiunto numeri record
Da che ci ricordano insomma la la famosa sentenza Torreggiani no del due mila tredici è insomma se di questo passo ci arriveremo fra poco
E di proprio di di poche ore fa mentre stiamo registrando
Arrivata la notizia
Di questo programma degli interventi di Hay di edilizia tra penitenziaria per il e al due mila venticinque domina ventisette che porterà a un totale di dieci miglia
Mia Seicento settantasei nuovi posti i detentivi Wess quanto è emerso dalla agli Unione dalla terza riunione della cabina di regia per l'edilizia penitenziaria
Che si è svolta a a palazzo Chigi quindi insomma al problema come dire del sovraffollamento si risponde il governo risponde
Con l'aumento dei nuovi posti detentivi anche su questo
Ti chiediamo la tua opinione proprio come esperta di diritto penitenziario
Che cosa ne pensi insomma in generale delle delle soluzioni scelte dal governo scelte potremmo dire o non scelte per esempio sulle sulle misure alternative sulla custodia cautelare insomma su tutta una serie di decisioni che potrebbero in qualche modo alleggerire le le presenze in carcere invece qui appunto poi viene fuori le apprendiamo che vengono si farà di tutto per aumentare i i nuovi posti detentivi allora ecco su questo piano carceri ma anche sulle soluzioni in generale adottate dal dal governo per indaga la situazione drammatica inutile dirlo insomma addirittura retorico aggiungere abbia aggettivi ecco che cosa tu che cosa ne pensi
Allora in fino anch'io erariale annunciamo Lella notizia insomma di di poco fa
Diciamo che non è nuova e dicendo che assoluzioni di ampliare quello che so che il numero diciamo dei postini agibili
O ampliare appunto i posti a regolamentari Samanidi presente in carcere appunto dovrebbe arrivare fino a fine legislatura come dicevi tu fino a undici mila centosettantotto posti in più
Diciamo è una soluzione che non non può trovarci raccordo tra col proprio in qualità di esperta come meeting indoor Tour e dirigenti dell'ordinamento penitenziario perché evidenti evidentemente
La a ampliando il numero di posti quindi
Dovrebbe vediamo dovrebbe corrispondere sicuramente un investimento di risorse in imponenti che potrebbero ecco invece agevolmente i più in maniera anche efficaci ed effettiva
Anche ragionevole essere investiti appunto nel circuito delle delle misure alternative
Spesso quando appunto si fa questo discorso fiducia in tutto e Ifi semplifica tutto misura alternativa liberazione anticipata amnistia indulto come perfuso tutto di un'arma
In realtà sono sono istituti completamente diverso chi l'amnistia e l'indulto su cui ci siamo tanto battuti
Diciamo ha più titoli avvocato Ilia
E diciamo anche la magistratura certi periodi il partito
L'associazionismo standardizzata dichiaratore certe per impedire ma diciamo è ha evidentemente non ci si può trovare di raccordo anche accademia sa provvedimenti di clemenza tali che dovrebbero provenire dal Parlamento
Però e evidentemente non diciamo in maniera molto realistica e concreta
Non è sicuramente il momento storico per cui ci si può aspettare una decisione del genere dal Parlamento perché ovviamente ci vorrebbe una maggioranza ci voleva anche una visione di sistema anche molto condivida in questo caso da più partiti
Ma in quello che diciamo fatta e cioè che poi diciamo tutto si riduce tra questi provvedimenti a liberazione anticipata come fosse Ambra di buona condotta idea tutti quando comunque anche alla luce dell'ultima normativa proprio nel decreto carceri sicuro sia complicata quindi FIAT quali diciamo più appesantita la possibilità di accedere all'istituto della liberazione anticipata allora anche i film da voi rendere diciamo più difficoltosa livello burocratica
Almeno ampia nel numero dei giorni già ci potendo raffiche sicuramente degli accorgimenti molluschi ragionevoli per cercare da una parte di mantenere quella che le ha milioni anche fino in una condividiamo ma quella che la visione di maggioranza di sicurezza e controllo e quella che può essere quella che dovrebbe essere maggiore
Prima preminente di aspetto della finalità rieducativa ma anche una decisione che portiamo una deflazione a me diciamo
Un'uscita maggiore di detenuti dal circuito dei tempi vivo però sulla base di un paio ed i presupposti di merito da parte del magistrato di sorveglianza e quindi non è diciamo una buona condotta libera tutti in automatico
E poi diciamo c'è tutto il circuito delle delle misure alternative su cui purtroppo non si investe non si parla mai abbastanza
Le guardi e Finotti si parla sempre di carcere e ed evidentemente perché Lorenzo ha mai ormai sono sono previsti dal tempo disse no
Ti pare attende di tante prima quindi carcere e l'Istituto e lì si sta male membri misure alternative perché i padri abito portatrici sane meglio
Però ecco perché nel dibattito pubblico ci dimentichiamo stampe di non parlare di dipartimenti parlare poco delle misure alternative comete quali noi gli dessimo per scontati
Ma in realtà è proprio su quello che forse noi dovremmo investire a livello di formazione informazione perché è stato il circuito delle misure alternative su cui andrebbe investito il maggior numero di risorse sia economiche di personale
Perché diciamo che una persona prima era libera perfide incarichi precari che torna torna libera e quindi tanto vale che torni libera appunto in maniera chi cura e quindi sicuramente il il diciamo letto il c.t. delle misure alternative garantisce anche maggiore sicurezza nell'arco di uscire dall'idea del circuito dei tempi vivo e anche di verifica di controllo più che una persona diciamo sotto il controllo dell'verte
Della polizia
Diciamo
Di controllo è sulle di cui piena misura sicuramente a una forma di controllo maggiore che un'uscita interne dal carcere con il il capito della spazzatura e diciamo tenta alcun punto di vista un riferimento istituzionale anni di controllo sul territorio quindi diciamo è tutta questa parte su cui etti era assente ma poi si ragiona troppo poco su cui sicuramente chi dovrebbe investire maggiormente quindi ecco affinché diciamo non c'è anche poi sto non possiamo diciamo
Vedere con soddisfazioni un semplice è un ridurre tutto il problema nel aumentare il numero di parti disponibili e poi insomma c'è sempre il sullo sfondo il grande il tema della
La custodia cautelare della carcerazione preventiva
Certe ovviamente poi appunto diciamo questo problema lo lo vediamo la vediamo in maniera drammatica sui definitivi però anche in sede processuale
L'utilizzo in maniera forse sproporzionato e incisivo della misura della custodia cautelare in carcere poi va a incidere
Anche sul numero delle popolazioni complessivamente detenuta e e anche su questo sole se non sbaglio un terzo mondo da
E il il numero dei detenuti in custodia cautelare in carcere rappresenta un terzo dell'intera popolazione carceraria
Finiti i militari diciamo che ora non vorrei dire perché non l'abbiamo affrontata nel centimentri ricami paesi in cui si lava su una buona una una buona percentuale i vari nomi mia sono quelli in attività di moltitudini io
Sono tempi finge ma è un anche una percentuale Campagna costanti diciamo nel corso degli anni ha avuto più o meno delle oscillazioni ma sempre molto ai tanti in questo caso perché appunto non c'ha un investimento anche di risorse sul l'aspetto territoriale nell'individuare delle risorse di risorse anche o delle strutture che possano essere alternative per la ricezione anche di misure cautelari alternativa a quella del carcere assorbito perché una un domicilio ecco su questo sforzo diciamo è uscito
Forse ancora poco come intanto perché poi in atti da un po'di Katia come funziona il provvedimento del ministro della giustizia a luglio
Sulla diciamo in la regolamentazione di queste strutture residenziali che dovrebbero servire in qualche modo immagino
Ad ampliare il numero di persone che possono uscire in misura alternativa di quelle persone che non hanno domicilio sì e ecco
Io quello diciamo che posso dire sicuramente è un testo anche in questo caso è l'innovazione e abbiamo di fronte una soluzione normativa che diciamo in tram
In vigore proprio oggi riprende a settembre e che da una prospetta una una soluzioni ecco anche in questo caso il fatto di avere in diciamo individuato questua albo d'iscrizioni degli enti pubblici e privati
Su cui collocare i detenuti ma minato contare le misure alternative trovo che il ministero abbia abbia consegnato un meccanismo un po'troppo Complesso anche la lettura solo Agli capire attiva l'istanza chi deve fare il bagno già ricerche decisive
Ho letto diciamo anche se pure brevemente che l'istanza va presentata il direttore che poi li ha passati web per i duetti decide se ci sono i presupposti
Efficace posto anche nella struttura questa disponibilità a un termine e poi viene appunto collocata li giudichi rinviata al giudice che decide ovviamente il grande atleta disponibilità a un termine leggevo mi pare di due o tre minuti
Descritti immaginerebbe che il giudice decida in tempi rapidi utilizzò in questo spesso non accade e proprio perché i magistrati sono incolpati ma sono pochissimi e poi anche il web per è oberato
Anni diciamo di all'ufficio dell'esecuzione penale esatto è oberata diciamo Dini grandissimi attenti vecchia dei carichi della miseria prova
E quindi diciamo Nicandro meccanismo un po'complicato che speriamo faccia aumentare il numero di persone che escono nel circuito però all'altezza del terzo tempo quella che ha è un po'la mia preoccupazione e è che niente è un po'troppo pochi perché evidentemente a un meccanismo congeniato in questo modo che ritirerà del tempo per capire come
Parlo funzionari ecco
Farlo funzionare nel più breve tempo possibile e soprattutto ai ragioni delle risorse messe a disposizione in base diciamo quanto molto probabilmente era più semplice anche in questo caso ampliare risorse animi due alternative già esistenti
E come si era fatto anche in campo di corride
Piuttosto che appunto in cambio appunto della DC Sulejmanovic estraneità toccherà ampliate la misura della centonovantanove numero centonovantanove del due mila e dieci quindi quell'istituzione presso il domicilio fino a diciotto milioni
E ampliare i semplificare da una parte quindi ampliare e quei quelle misure che gli utenti o ripristinare le Indie emergenziali
Per poi verificare effettivamente poter lettini come peraltro accaduto appunto a questa disciplina del due mila e dieci e ad oggi tuttora si applica e
E ampliare appunto quelle che sono istoriate emotivamente appunto indire eravamo una soluzione ponte più congeniali e rendendo meno farraginosa diciamo no
Nell'immediato avrebbe sicuramente dato più risposte di capire ma anche in questo caso nulla libera tutti ma solo coloro che hanno
I requisiti per accedere alla detenzione di più da micidiali e e allo stesso tempo diciamo un sollievo per quello che ha il sistema come congeniato cioè la la coperta già corta come dire il personale già poco
E immaginari anche diciamo questo tipo di
Di
I membri isola almeno adesso mi sembra un po'complicato però sì ad ogni modo ci ha Remo e quanto anche una minima percentuale saremo tutti contenti
Che potrà portare qualche risultato positivo ed ora Veronica come sempre grazie per questo contributo grazie a Veronica manca penalista del foro di Trento
Dicevamo in apertura di questa nostra conversazione esperta di diritto penitenziario grazie al buon lavoro Minardi sentirci

