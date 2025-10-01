01 OTT 2025
Lo stato del Diritto. Conversazione con Caterina Tani sul regime carcerario del 41 bis e sul trasferimento di altre 92 persone in Sardegna

RUBRICA | - RADIO - 10:36 Durata: 27 min 36 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
Irene Testa intervista Caterina Tani, Segretaria di Liberu.

Puntata di "Lo stato del Diritto. Conversazione con Caterina Tani sul regime carcerario del 41 bis e sul trasferimento di altre 92 persone in Sardegna" di mercoledì 1 ottobre 2025 che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Caterina Tani (segretaria di Liberu).

Tra gli argomenti discussi: Alghero, Attivismo, Cagliari, Carcere, Criminalita', Diritti Umani, Diritto, Giustizia, Governo, Legge, Mafia, Manifestazioni, Ministeri, Ordine Pubblico, Partiti, Penale, Politica, Sanita', Sardegna, Sicurezza, Territorio, Tortura.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 27 minuti.

  • Caterina Tani

    segretaria di Liberu

    Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna

Buona sera gli ascoltatori di radio radicale benna ritrovati con lo stato del diritto parliamo di carcere parliamo in particolar modo di quarantuno bis e lo facciamo con Caterina Tani segretaria nazionale
E di Libero che è un partito indipendentista sardo buona sera Caterina
C'era allora intanto tu hai preso diciamo la decisione insieme al tuo partito atto un movimento di indire una manifestazione sulla vicenda che sta riguardando in questi mesi la Sardegna sul quarantuno bis da notizie di stampa abbiamo saputo che circa novantadue detenuti in quarantuno bis saranno trasferiti a breve nell'isola
E questo diciamo senza neanche che vi ci siano state delle interlocuzioni in questi mesi sino
Insomma non non ci sono state
Con presidente della regione se non negli ultimissimi tempi quasi cercati poi dalla politica sarda ma non ci sono state con l'ANCI non ci sono state con i magistrati di sorveglianza con gli uffici dal Garante regionale insomma diciamo che abbiamo appreso questa notizia è chiaramente non va tutto bene perché
E non perché ci sono dei pregiudizi
Diciamo sui detenuti ma perché ci sono altre problematiche che investono il sistema penitenziario in Sardegna e quindi portare altre novantadue persone con un regime detentivo di quel di questa natura crea creerà sicuramente non pochi problemi quindi chiedo arte intanto possiamo partire già da dalla manifestazione
Diamo diciamo gli orari e l'appuntamento
Allora abbiamo convocato un sit-in in che faremo beh a Pagliarini sabato quattro ottobre Beha partire dalle dieci e trenta
Alle con cammina sostanzialmente di fronte all'ingresso dell'ex carcere cagliaritano che adesso ospita al Provveditorato
Regionale dell'amministrazione criteri si aria l'abbiamo scelto di farlo lì perché il luogo ci è sembrato insomma simbolico ancor più in carcere ma per quanto sembrerebbe che neanche il Provveditorato insomma abbiamo potuto mettere a poppa in questa decisione però insomma il luogo ci sembra simbolico per questo abbiamo scelto
Di farlo lì
Certo quindi diciamo buon cammino poi un carcere insomma che per i per i sardi per Cagliari di è un luogo storico tra l'altro ancora ci sono gli uffici come spiega vituperio
Iniziali al momento quello anche del provveditore che dobbiamo carcere voglio dire che quelli che si facevano dentro e lui città che in qualche modo o
Un po'tutti diciamo non ci ricordava che c'era un mondo
Tenterò dietro quelle mura ancora voglio dire la scelta di fare tutte le carceri fuori dalla città e come fare lontane fuori dagli occhi della gente
E quindi purtroppo spesso non ci facciamo carico insomma ecco depresso o problema sempre diciamo che hanno prima magari ci si preoccupava perché erano istituti molto vecchi
Antichi conventi spesso insomma però poi si è anche visto che in realtà sono stati sostituiti da dei contenitori enormi
Lontani dei centri urbani quindi anche difficili da raggiungere soprattutto anche in qualche modo alienanti anche perché sconta una pena Buon Cammino lo possiamo ricordare
Insomma era un istituto dove i parenti le persone andavano fuori dal dal carcere in qualche modo c'era quasi anche una una vicinanza tra la popolazione come dicevi tu e chi scontava una pena oggi addirittura manca anche questo tassello no che aveva una sua logica una sua importanza tra c'era e
Ritornando al quarantuno bis ha insomma voi di libellule diciamo noi non non rappresentate certo quella parte politica che in qualche modo
Diciamo fa richieste di carcere duro di carcere duro e quindi non è questo il punto vede importante spiegarlo ma qual è la motivazione Caccia al visone del perché queste persone non dovrebbero essere trasferite in Sardegna
Sì allora sì intanto rispetto al primo prezzo di domanda hanno
Vorrei dire non solo a titolo personale ma proprio spremendo l'opposizione del partito che noi non siamo a favore del quarantuno bis insomma lo consideriamo una sorta di
A di tortura e in questo senso ci siamo espressi
In più di un'occasione insomma sostanzialmente quando tu a un uomo lo rinchiude in una piccola cella ora senza avere contatti e non posso che è un non luogo alla fine perché quest'ormai le nuove carceri sono non luoghi insomma con pochissimi contatti esteri quasi nessuno il nuovo davvero pochissimi in pensiamo che
Insomma l'appena Sergio abbastanza dura se vogliamo comunque tenere in conto anche delle finalità che dovrebbe avere un carcere perché non è quello di essere solo politici ci sono anche quello come direttore lei no se la vogliamo quindi sicuramente
Sino non condividiamo Orio al quarantuno bis anche perché potesse mai ci sono delle leggi che vengono fatte per una categoria apposita di persona non in questo caso fondamentalmente per mafiosi camorristi eccetera el poi queste cose invece si allargano affinché anche ad altri che non rientrano in quella categoria per esempio anche qui nel carcere di pancali vicino a Sassari di ci sono ci qualcun'altra ventuno bis che non rientra nella categoria dei mafiosi terzine quindi al Sacco e l'applicazione che una legge alla fine diventa anche difficile da controllare non perché viene allargata alle maglie vengono allargate
è quell'articolo quella intromissione viene nel data anche a un detenuto all'Aja dentro per questioni olimpica ma che insomma non ha ammazzato nessuno non ha affatto cose perché che possono essere paragonabili a quelli che e sono dentro un'attività criminali legate alla mafia e la camorra eccetera e quindi da una parte guasto dall'altra ci dà una abbiamo una grande preoccupazione e intanto ha precisato che già in Sardegna ce ne sono ottantotto nel carcere Dini
E i bancali la c'è la presenza di insomma alle sulle ripercussioni ecco che la presenza di ulteriori arrivi del quarantuno bis possono creare al territorio sappiamo che la presenza di persone legato
Alla criminalità organizzata alla
Con un possibile anche il radicamento nel territorio perché arrivano le famiglie alcune insomma si trasferiscono proprio vicino a ai ai propri familiari detenuti ai insomma significherebbe mettere ulteriormente a rischio
Un tessuto che insomma un tessuto che in Sardegna già detto insomma ecco essere esposto a infiltrazioni criminali non lo dico io ma avaro di covano ex i magistrati che hanno fatto partiti commissari antimafia articoli dei giornali sempre più numerosi in questi ultimi tempi noi abbiamo già l'esempio di quello che si sta verificando ad Alighiero
Che diciamo che e la città più vicina no alla carcere bancali dove c'è dove ci sono già il quarantuno bis
E nel nove sono sempre più spesso vengono denunciate
C'è bisogno che sono davvero riconducibili a modalità di stampo mafioso criminale con che nessun macchine che vengono breccia
Allora si come si dice minacce ad alcuni titolari di attività commerciali e insomma tante
Che per esempio giusto quest'anno
E bandane tanto verrà questa cosa che
In quest'anno l'amministrazione del sindaco di Alghero ha firmato un protocollo inteso con la prefettura proprio per monitorare questo fenomeno quindi non sono non è solo allarmismo e reale è è se questo sta già succedendo a nel nord Sardegna pensiamo che il fenomeno si presenterà a che con un ulteriore eccedere con un ulteriore rinvio di quarantuno bis in un'altra parte della Sardegna Zanca che io amo perché
Un fenomeno che per alcuni versi è qualificato solo alcune regioni della Sardegna e della a dell'anno penisola venga l'incipit praticamente trasferito in regioni che fino a poco tempo fa non solo non erano esenti creando ulteriori problemi tutto dunque restano senza che insomma ci sia stato un minimo di coinvolgimento è una decisione che ha preso il ministero al momento sembra questo una decisione che ha preso il ministero
Diciamo una decisione che il ministero ha preso in seguito a una legge che purtroppo è stata votata che predilige le zone insulari quindi le isole ma si sono fatti male i conti perché poi le isole noi parliamo dell'isola perché è chiaro
Che queste persone non possono essere mandate in Sicilia anzi si svuota un'isola per portarle in un'altra isola come spiega virtù è e ci sono da un punto di vista territoriale tanti tante preoccupazioni perché poi c'è anche tutto l'aspetto che riguarda la carenza di polizia in generale
E e anche quella poi all'interno degli istituti di pena no carenza di organico di polizia penitenziaria marginale un altro problema enorme
Noi al momento negli istituti sardi abbiamo una carenza sanitaria spaventosa in realtà tutta la regione Sardegna sta attraversando una fase davvero critica emergenziale per quanto riguarda la sanità Annone sappiamo che tanti reparti vengono smantellati alcuni ospedali chiusi pochi pochi medici insomma abbiamo la vicenda proprio in questi giorni dal dalla dottoressa insomma che in qualche moda modo proprio dal dal dal troppo lavoro e dei troppi pazienti che aveva in carico forse non è riuscita a dedicarsi alle cure di cui necessitava e e quindi diciamo questo per spiegare in che situazione si trova la Sardegna tanto più la situazione in cui si trovano gli istituti dove non ci sono i farmaci dove i farmaci devono essere portati alcuni dai parenti all'interno del carcere perché il carcere non è in grado di fornirli molti istituti dove non ci sono i medici h ventiquattro non ci sono
Come dire neanche gli addetti alle farmacie e allora anti non riusciamo diciamo chiaramente ad accettare che si portino altri novantadue detenuti perché anche in quel caso con le persone avranno necessità di cure come le si curano da dove verrà preso il personale
Tracciato in tutto Cuesta ovviamente noi condividiamo o condividiamo assolutamente la denuncia solo su questi aspetti no sulla Enza dispacci sul personale che manca sull'assistenza medica eccetera
La denuncia che è stata fatta anche dalla garante
Regionale dei detenuti qui in Sardegna
è evidente che se abbiamo difficoltà fuori no per quanto riguarda la sanità e adesso non sto ad approfondire questo mare palese per tutti figuriamoci no
Cosa cosa sarà per il teste quelli che invece sono sono detti elementi no gli è stato solo a immaginare la difficoltà ad avere dentro le carceri un servizio sanitario o o
Dignitoso abbiamo così almeno dignitoso oppure di entrati quelle queste denunce appunto a Oria
Da da mesi ormai ne porta avanti la garante sono state fatte anche da altre per la verità da da altre rappresentanti di associazioni
Età interrogazioni parlamentari detto tardi sardi
Il
Ultima la deputata Francesca diceva debbo dire perché al nord del vero
Non lo possiamo negare che perfino la presidente della Regione insomma a presupposizione chiesto al ministro di ora di ripensarci quello che noi i vogliamo vogliamo fare è non tirare i remi in barca da ora per quanto sembrerebbe no decisione siamo già realizza e potrebbe quasi sembrare irrevocabile io credo che non sia il caso di lascia deve che fino all'ultimo invece bisogna tenere alta l'attenzione per usare
A denunciare Aldo era lì ad opporci a questa
A questa decisione purtroppo per noi sappiamo bene in Sardegna che spesso e volentieri e
Non solo Romano insomma non non non per le nostre rappresentanze istituzioni non vengono uno come dire consultate per condividere
Scelti ma spesso e volentieri voglio dire anche quando ne prendiamo poi ci vengono ma impugnate insomma Tish è difficile insomma ecco farsi farsi valere scivola molta volontà
Ma tolta Caterina pensi pensi che appunto non siamo le nostre carceri un'isola nell'isola in qualche modo no nazionale
Ne è stata l'altra cosa è
In realtà intanto quando hanno fatto la legge nel suo lussuoso sulle carceri gli diciamo no giudice hanno
Era si pensava come dire all'isola carcere inanimato un posto dove si è vero è un'isola
Ma Cimino civili veggenti sub Paoloni anch'tocca eredità tra l'altro no e un possibile che pensassero che non so all'Asinara ottantotto voti adesso mi spingo giusto per rimanere ensamble
Ignazi non può essere che idea isolare i detenuti in un'isola carcere possa essere pagato nata a a
Mandarli tutti in Sardegna scherzo fosse la Sardegna si farebbe carico venne gravata di un quarto
Però
Di tutti i quarantuno bis in dell'Italia
Accogliendo che già abbiamo siamo gravati di tantissime altre cose no non so se posso allargarmi
Un processo pensare no logo Navile Pasimeni danari e adesso non so ma tutta la vicenda delle parchi eolici sarà voglio dire
No non possiamo essere e nel indicati per diventare un obbligo di qualunque cosa perché davvero un quarto dei detenuti starebbero qui è possibile
Alcune scelte vengano fatte dividendole in tutto il Paese e non mandando perché altrimenti vi penso sempre che qualcuno
Il Maggi ancora la Sardegna come terra di confine insomma no esaustivi come colonia certo e non ti sbagli perché l'atteggiamento è quello che si sta dimostrando il proprio questo anche perché
Il caso di ricordare che oltre la metà dei detenuti presenti in Sardegna non sono sardi
Brava va aggiunto anche il fatto che anche l'assistenza sanitaria sarà a carico della Regione sarebbe lunga quindi cioè
Nel può non considerare non si possono non considerare questi aerei fino posso aggiungere Sardegna anni fa sottoscritto col ministero immigrazione giustizia
Coniugato collo sulla continuità territoriale
No
Che insomma mi pare non venga esattamente rispettato vale in ingresso e in uscita no nel senso che lo deve dire in Sardegna oltre a
Al fatto che sarebbe giusto
Che i detenuti sardi fossero tutti qua anche se in questo momento no o il dato esatto o dei sardi che si trovano detenuti fuori una
Voglio dire questo dovrebbe valere anche per l'ingresso certe i sardi che dei privati fuori dalla Sardegna sono pochissimi perché poi c'è la legge che prevede tra l'altro che i detenuti non possono
Stare a oltre duecento chilometri dal luogo di residenza quindi al principio di territorialità della pena no diciamo che questo principio non viene rispettato quando si tratta di detenuti in Alta sicurezza o appunto
In quarantuno bis ma in Sardegna andiamo anche oltre perché poi
Non ci sono solo i detenuti in Alta sicurezza in quarantuno bis ma anche altri detenuti che per sfollare le carceri
Nel continente vengono poi mandati in Sardegna a volte ci chiediamo anche come possibile che ci sono persone insomma che vengono gestite tipo pacchi postali e mandate in diversi istituti e poi vengono mandati addirittura Cagliari dovuta per l'osservazione psichiatrica
Quando a Cagliari su quasi settecento detenuti c'è uno psichiatra quindi ci sono delle delle aberrazioni veramente incredibili diciamo nel nel sistema e questo lo sappiamo
Ma di in questo modo si va oltre no anche perché noi dobbiamo anche dire che anche i settecento detenuti circa seicento in Alta sicurezza sono comunque i detenuti particolari dove quegli istituti tempio Oristano e Nuoro che li ospitano non è che ospitano anche detenuti comuni quindi proprio a causa del fatto che quegli istituti devono rimanere per l'alta sicurezza i detenuti comuni quindi lei delle persone malate i tossici malati psichiatrici
Vengono tutte messe a bancali a Cagliari urtano è questo questo come dire rallenta anche il trattamento la cura no perché va a discapito anche dei detenuti che in qualche modo avrebbero necessità di maggiori attenzioni di maggiori cure per qui invece è una situazione che andrà a ad aggravarsi ancora
Sì si sia assolutamente assolutamente sì tra l'altro voglio dire o anche esperienza personale di amici morti in carcere proprio cure poco
Nessun leggi minimo come dire
Dignitose torniamo sempre a quello che ho detto all'inizio hanno anche questa cosa che siano lontani dalla vista
Purtroppo ci porta tutti quanti a pensare quasi che quel mondo non esiste invece purtroppo esiste nessuno neanche Sicco dire no a me non capiterà mai noti avere
Vari enti o amici che si interrogheranno in quelle in quelle situazioni anche senza rapidamente il grande di grande difficoltà per cui alla fine ti chiedi mandandolo ora non le cose che ci diciamo Mannori carcere deve rieducare deve a una persona che mi devi dare una seconda
Jean essere una seconda possibilità bene insomma è abbastanza come dire una roba assolo Gaeta
Ma nella pratica sempre più complicato vadano da applicare questa scelta di sovraffollate così tanto carceri e in questo caso per la Sardegna è anche vero segno della
Come dire
Invito sospingere ad emettere disegno interessa Sensi sicuramente perché
Chiaro che ci sono anche delle responsabilità no
Storicamente sci ci sono tutti del del responsabilità disinteresse questo intanto sicuramente come dire generale no perché poi come dicevi tu prima
Le carceri potrebbe riguardano tutti in qualche modo perché sessantadue mila detenuti significa che avranno pure
Tanti parenti altrettanti parenti famiglia fratelli sorelle zii no e quindi voglio dire c'è una grande fetta della popolazione italiana è una questione sociale non è che è una questione che riguarda pochini
Amori c'erano riguarda è una questione sociale importante nel nostro Paese
E tra l'altro dobbiamo dire anche che si arriva in carcere anche a causa spesso dal fatto che le altre agenzie territoriali
Non forniscono aiuti non forniscono supporti e quindi molto spesso le persone che finiscono in questi circuiti sono persone
In realtà dovrebbero essere curate fuori son portati fuori
Soprattutto per quanto riguarda i tossicodipendenti che sono percentuali altissime per quanto riguarda chi al disagio psichiatrico e alle doppie diagnosi non ci sono le strutture dove mette le quindi dialoghiamo in carcere
Quindi il carcere ormai sempre di più il contenitore dove metterci dentro tutto ciò che fuori non non si riesce a gestire questa è
è la realtà dei fatti è nato anche c'è una credo o che ci sia un mio una forte percentuale di popolazione carceraria attualmente che insomma
Dopo un'esperienza di questo tipo non solo non miglioreranno e non cambieranno la loro esistenza non se la caveranno cambiano in peggio insomma no anche tutte costretta in una situazione di ulteriori difficoltà
No perché pronto difficoltà poi ti ritrovi tentò un posto in cui hai ulteriori difficoltà dopo e avere rapporti normali con magari con la famiglia assistenza
Ha problemi sanitari e psicologica come si deve ma come devono uscire queste persone in giorno che scontano
Certo anche perché poi ne sappiamo che la così dicevamo parlarne in ma infatti tassi di recidiva sono del settanta ottanta per cento generalmente diciamo l'unica realtà
Dove la recidiva si abbassa sono le realtà dove si si riesce a lavorare
E dove i detenuti hanno un'occupazione all'interno degli istituti e dove i detenuti ricevono il trattamento una riabilitazione no un attività che in qualche modo gli facciano capire anche che è un nella vita non insomma non non non bisogna delinquere ma magari ci sono altre vie per potere
Come dire vivere ecco e questo però dovrebbe fare il carcere ma non è quello che purtroppo fa quindi diciamo per questo ma anche per questi motivi ci ritroviamo queste recidive altissime allora Caterina prima di salutarci
Pietro cinque
Diciamo che il nostro sit-in a questa doppia valenza no da una parte ovviamente
Parlate anche Mika Hakkinen dall'altra appunto la preoccupazione punto per irrisolti nei quarantuno bis guarda l'esempio che ci faceva odiare tenero o nuovo del clima che c'è della
In questo teatro risale esattamente a a dopo il due mila e tredici è cominciato piano piano piano piano dopo di me il tredici protetto con l'arrivo nel carcere di bancali di quarantuno bis senz'altro va poi al vero ma anche Olbia
Sì evitato la preoccupazione fortissima eh ripeto l'altra
L'altra cosa ci preoccupa questa modalità che sempre più spesso nei confronti della Sardegna gliene utilizzata sono andavamo parlò col Governo centrale ecco non è che quello insomma io prendo decido facciamolo o tour realtà locale alle giornalieri associazione Nigro e rappresentanze parlare non conta e non ci importa cosa volete o cosa desiderate mai abbiamo deciso di quelle e così via è penso è un atteggiamento davvero che è davvero coloniale bisogna usarla ogni tanto questa parola ecco ci allora allora dove
Alla segretaria di Libero Caterina Tani ricordiamo il quattro ottobre alle dieci e trenta davanti al carcere il buon cammino a Cagliari si terrà il sit-in
Sulla vicenda e la questione del quarantuno bis grazie ancora Caterina di grazie agli ascoltatori per averci seguito

