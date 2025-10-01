CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Il Professor Salvatore Vassallo, docente all’Università di Bologna, analizza il voto nelle Marche, con riferimento anche alle prossime tornate regionali .
"Elezioni regionali: intervista a Salvatore Vassallo" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata mercoledì 1 ottobre 2025 alle 11:19.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Consultazioni, Elezioni, Governo, Regioni.
"Elezioni regionali: intervista a Salvatore Vassallo" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata mercoledì 1 ottobre 2025 alle 11:19.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Consultazioni, Elezioni, Governo, Regioni.
leggi tutto riduci