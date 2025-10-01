01 OTT 2025
intervista

Elezioni regionali: intervista a Salvatore Vassallo

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 11:19 Durata: 0 sec
Il Professor Salvatore Vassallo, docente all’Università di Bologna, analizza il voto nelle Marche, con riferimento anche alle prossime tornate regionali .

"Elezioni regionali: intervista a Salvatore Vassallo" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata mercoledì 1 ottobre 2025 alle 11:19.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Consultazioni, Elezioni, Governo, Regioni.
