Registrazione video di "Giuseppe Conte a Reggio Calabria e a Villa San Giovanni", registrato a Reggio Calabria E Villa San Giovanni venerdì 3 ottobre 2025 alle 13:00.
Sono intervenuti: Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle).
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
