04 OTT 2025
rubriche

Il Bandolo - Come sta l'Italia? Conti pubblici in miglioramento, salari e produttività al palo

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 21:00 Durata: 37 min 18 sec
A cura di Francesca Rosini
Puntata di "Il Bandolo - Come sta l'Italia? Conti pubblici in miglioramento, salari e produttività al palo" di sabato 4 ottobre 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giorgio Arfaras (economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERM), Camilla Conti (giornalista de Il Giornale e del settimanale Moneta), Marco Leonardi (professore di economia politica presso l'Università degli studi di Milano), Giuseppe Russo (economista, Direttore del Centro Einaudi).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 37 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

