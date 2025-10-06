06 OTT 2025
intervista

La vittoria di Occhiuto in Calabria: intervista a Maurizio Gasparri

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 17:28 Durata: 6 min 24 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"La vittoria di Occhiuto in Calabria: intervista a Maurizio Gasparri" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maurizio Gasparri (senatore, presidente del Gruppo, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE).

L'intervista è stata registrata lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 17:28.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Calabria, Cittadinanza, Destra, Elezioni, Forza Italia, Marche, Meloni, Movimento 5 Stelle, Occhiuto, Parlamento Europeo, Reddito, Regionali 2025, Regioni, Ricci, Sinistra, Tajani, Tridico, Voto.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

