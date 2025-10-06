CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"La vittoria di Occhiuto in Calabria: intervista a Maurizio Gasparri" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maurizio Gasparri (senatore, presidente del Gruppo, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE).
L'intervista è stata registrata lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 17:28.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Calabria, Cittadinanza, Destra, Elezioni, Forza Italia, Marche, Meloni, Movimento 5 Stelle, Occhiuto, Parlamento Europeo, Reddito, Regionali 2025, Regioni, Ricci, Sinistra, Tajani, Tridico, Voto.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
