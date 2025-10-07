Tra gli interventi previsti all’incontro, moderato dal direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, oltre ai saluti del presidente della Fondazione Whitaker, di Matteo Frasca, presidente della Corte d’appello di Palermo, di Annamaria Palma Guarnier, presidente del centro studi Cesare Terranova, quelli di Luciano Violante, presidente dell’associazione Futuri probabili, Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM, Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera.



Registrazione video del dibattito dal titolo …

"“Presentazione del libro: "Cesare Terranova. Antesignano della legislazione antimafia"", registrato a Palermo martedì 7 ottobre 2025 alle 16:28.



Sono intervenuti: Marco Romano (direttore del Giornale di Sicilia), Annamaria Palma Guarnier (già magistrato, presidente del Centro Studi Cesare Terranova), Roberto Tricoli (avvocato, consigliere d'amministrazione della Fondazione Whitaker), Matteo Frasca (presidente della Corte di Appello di Palermo), Giuseppe Tango (presidente della Giunta Esecutiva dell'ANM del Distretto di Palermo), Luciano Violanta (presidente dell' Associazione Futuri Probabili), Fabio Pinelli (vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura), Giovanni Melillo (procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Giovanni Bianconi (giornalista, Corriere della Sera).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 8 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

