15 OTT 2025
dibattiti

Mortati nella Scienza costituzionalistica italiana ed europea

CONVEGNO | - Roma - 09:45 Durata: 7 ore 12 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Fondazione Paolo Galizia - Storia e Libertà, Fondazione Roma Sapienza
Nell'ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario della scomparsa di Costantino Mortati.

Saluti istituzionali: Eugenio Gaudio (Presidente della Fondazione Sapienza), Pierpaolo D’Urso (Preside della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma), Maria Cristina Marchetti (Direttrice del Dipartimento di Scienze politiche della Sapienza Università di Roma).

Introduce Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte costituzionale)."Dalla teoria dello Stato alla teoria della Costituzione".

Intervengono: Bernardo Sordi (Università degli Studi di Firenze),Massimiliano Gregorio (Università degli Studi di Firenze), Mariano Croce (Sapienza Università di Roma)."Il metodo di Mortati attraverso le sue opere".

Intervengono: Enzo Cheli (Vice-Presidente emerito della Corte costituzionale), Gaetano Azzariti (Sapienza Università di Roma), Cesare Pinelli (Sapienza Università di Roma), Fernanda Bruno (Sapienza Università di Roma), Paolo Ridola (Sapienza Università di Roma), Fulco Lanchester (Sapienza Università di Roma).Ore 14.30 "Mortati e la Corte Costituzionale".

Intervengono: Paolo Carnevale (Università degli Studi Roma Tre), Marco Ruotolo (Università degli Studi Roma Tre), Roberto D’Orazio (Camera dei Deputati)."Forma di governo: rafforzamento dell'esecutivo e partecipazione popolare dal periodo costituzionale provvisorio ad oggi".

Intervengono: Ugo De Siervo (Presidente emerito della Corte costituzionale), Giuseppe De Vergottini (Università di Bologna), Guido Melis (Sapienza Università di Roma), Stefano Ceccanti (Sapienza Università di Roma),Paolo Pombeni (Università di Bologna), Massimo Siclari (Università degli Studi Roma Tre).

