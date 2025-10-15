Mortati nella Scienza costituzionalistica italiana ed europea

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Nell'ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario della scomparsa di Costantino Mortati.
Saluti istituzionali: Eugenio Gaudio (Presidente della Fondazione Sapienza), Pierpaolo D’Urso (Preside della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma), Maria Cristina Marchetti (Direttrice del Dipartimento di Scienze politiche della Sapienza Università di Roma).
Introduce Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte costituzionale)."Dalla teoria dello Stato alla teoria della Costituzione".
Intervengono: Bernardo Sordi (Università degli Studi di … Firenze),Massimiliano Gregorio (Università degli Studi di Firenze), Mariano Croce (Sapienza Università di Roma)."Il metodo di Mortati attraverso le sue opere".
Intervengono: Enzo Cheli (Vice-Presidente emerito della Corte costituzionale), Gaetano Azzariti (Sapienza Università di Roma), Cesare Pinelli (Sapienza Università di Roma), Fernanda Bruno (Sapienza Università di Roma), Paolo Ridola (Sapienza Università di Roma), Fulco Lanchester (Sapienza Università di Roma).Ore 14.30 "Mortati e la Corte Costituzionale".
Intervengono: Paolo Carnevale (Università degli Studi Roma Tre), Marco Ruotolo (Università degli Studi Roma Tre), Roberto D’Orazio (Camera dei Deputati)."Forma di governo: rafforzamento dell'esecutivo e partecipazione popolare dal periodo costituzionale provvisorio ad oggi".
Intervengono: Ugo De Siervo (Presidente emerito della Corte costituzionale), Giuseppe De Vergottini (Università di Bologna), Guido Melis (Sapienza Università di Roma), Stefano Ceccanti (Sapienza Università di Roma),Paolo Pombeni (Università di Bologna), Massimo Siclari (Università degli Studi Roma Tre).
