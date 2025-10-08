Aprno i lavori i saluti istituzionali del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



Seguo gli interventi tra gli altri, del Presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia Livia Turco, Gianni Cuperlo, Valentino Castellani, Paolo Corsini e Antonio Russo, Presidente della Fondazione Achille Grandi.



Le conclusioni sono affidate a Romano Prodi, già Presidente del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea.



Convegno "Da credente nella sinistra. Mimmo Lucà", registrato a Roma mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 14:44.



L'evento è stato organizzato da Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani e …

Fondazione Achille Grandi per il Bene Comune.



Sono intervenuti: Claudio Sardo (giornalista presso l'Ufficio di segreteria del Presidente della Repubblica), Dolores Deidda (già responsabile del Dipartimento Sviluppo), Valentino Castellani (già Sindaco di Torino), Emiliano Manfredonia (presidente delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), Roberto Gualtieri (sindaco di Roma Capitale), Antonio Russo (presidente Fondazione Achille Grandi), Paolo Corsini (presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri), Livia Turco (presidente della Fondazione Nilde Iotti), Gianni Cuperlo (deputato, Partito Democratico), Romano Prodi (già Presidente della Commissione Europea).



Tra gli argomenti discussi: Partiti, Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 30 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

