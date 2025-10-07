CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Giorgio Spangher è emerito di Diritto processuale alla Sapienza Università di Roma.
"Le ultime novità giurisprudenziali. Intervista al prof. Giorgio Spangher" realizzata da Lorena D'Urso .
L'intervista è stata registrata martedì 7 ottobre 2025 alle 18:27.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Avvocatura, Corte Costituzionale, Costituzione, Cronaca, Diritto, Giustizia, Magistratura, Parlamento, Penale, Riforme.
