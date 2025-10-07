07 OTT 2025
intervista

Le ultime novità giurisprudenziali. Intervista al prof. Giorgio Spangher

INTERVISTA | di Lorena D'Urso - RADIO - 18:27 Durata: 0 sec
Giorgio Spangher è emerito di Diritto processuale alla Sapienza Università di Roma.

"Le ultime novità giurisprudenziali. Intervista al prof. Giorgio Spangher" realizzata da Lorena D'Urso .

L'intervista è stata registrata martedì 7 ottobre 2025 alle 18:27.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Avvocatura, Corte Costituzionale, Costituzione, Cronaca, Diritto, Giustizia, Magistratura, Parlamento, Penale, Riforme.
