L’incontro, organizzato dalla Federazione FSI-USAE, è aperto da Paolo Trancassini, Questore della Camera, e moderato da Paola Saraceni, Segretario nazionale FSI-USAE con delega alle Funzioni Centrali.

L’introduzione è affidata a Enrico Sbriglia, Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia e membro del C.N.D.P.

FSI-USAE.

Contributi e relatori: Guido Crosetto (Ministro della Difesa), Emanuele Prisco (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Walter Rizzetto (Presidente XI Commissione Camera, Lavoro pubblico e privato), Marco Squarta (Eurodeputato del gruppo Conservatori e Riformisti europei).

Sono stati invitati a prendere parte al dibattito anche il Ministro della Giustizia, i Sottosegretari di Stato al Ministero della Giustizia, i vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché i Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

Il convegno si conclude con l’intervento del Segretario Generale FSI-USAE, Adamo Bonazzi, che traccia le linee guida sindacali per affrontare la sfida di un sistema penitenziario sempre più sotto pressione.

L'onorevole transgenici porta un saluto da parte della Camera e da inizio praticamente ai lavori né questo convegno io lo ringrazio a nome di tutta la federazione a nome di tutti noi che siamo qua in strada le do la parola grazie
Grazie e buon pomeriggio Gentili segretario Bonazzi severo Saraceni dotto sbriga signori
I signori porto con grande partecipazione il mio saluto quale questore della Camera dei deputati a questo importante convegno intitolato amministrazione penitenziaria un'emergenza sociale
Posso però aprire questo saluto senza rivolgere un pensiero commosso che per certo so essere da voi condiviso i tre carabinieri caduti questa mattina nel Veronese
L'altro operazioni di sgombero ultimo sacrificio ci richiama con forza al valore quotidiano silenzioso del servizio che tante donne e tanti uomini in uniforme svolgono con dedizione abbiamo abnegazione e senso del dovere
A tutelare la sicurezza dei nostri territori delle nostre comunità
A tutti i servitori dello Stato di cui sì rischia di ricordarsi solo in frangenti drammatici come quello odierno va la nostra riconoscenza più sincera e il nostro rispetto più profondo
Venendo al tema che ci vede qui riuniti
L'interrogativo evocato dal titolo dell'incontro non può lasciarci indifferenti e ci richiama una riflessione alta e due USA sullo stato dell'amministrazione penitenziaria del nostro Paese sulla sua fusione sulle sue criticità strutturali e sistemiche
Ma soprattutto sul suo ruolo nella più ampia architettura della giustizia e della coesione sociale
La Camera dei deputati che oggi rappresento e che ospita questo momento di confronto e da sempre luogo di elaborazione politica e di riflessione culturale e proprio in questi contesti come questo
In contesti come questo che il dialogo tra istituzioni Accademia operatori del settore e società civile si fa concreta occasione di crescita proposta e auspichiamo di riforma
Il tema carcerario non può essere considerato una questione marginale o specialistica al contrario esso incide profondamente sulla qualità della nostra democrazia sulla tenuta del nostro stato di diritto sul livello di civiltà della nostra comunità nazionale
Le condizioni delle nostre carceri il trattamento dei detenuti la dignità degli operatori penitenziari la sicurezza del personale la funzionalità delle strutture
Tutto ciò e il riflesso diretto della capacità dello Stato di garantire i diritti ed esercitare la propria funzione in modo giusto equo e costituzionalmente orientato in tale prospettiva desidero esprimere un sincero riconoscimento per il lavoro che il ministro Nordio il Sottosegretario Del Mastro delle Vedove stanno conducendo con determinazione e visione
Un impegno che si misura non solo sul terreno dell'amministrazione ma su un piano più ampio della riforma del sistema giustizia e che pone al centro non la gestione dell'emergenza nel superamento strutturale delle sue cause il loro operato
Lo voglio sottolineare con chiarezza si muove nel solco di una giustizia che non è solo repressione ma anche recupero inserimento riabilitazione una giustizia che riconosca la persona anche nel momento della sua caduta e che investe su percorsi di umanità responsabilità
Integrazione non sfugge a nessuno del resto come l'amministrazione penitenziaria si è oggi al centro di numerose tensioni sovraffollamento carenza di personale suicidi in carcere strutture inadeguate
Ma sarebbe mio qui muove limitarsi alla lettura emergenziale dobbiamo avere il coraggio di consegnare il carcere come parte integrante della nostra comunità e non con un suo margine
Auspico pertanto che da questo convegno possano emergere non solo analisi lucide critiche ma anche proposte concrete proiettato al miglioramento dell'intero sistema
L'augurio perché l'amministrazione penitenziaria
Venga finalmente sottratta una narrazione esclusivamente emergenziale per essere restituita la sua dimensione costituzionale quella di strumento di giustizia di sicurezza ma anche e soprattutto divinità
Concludo rinnovando il mio ringraziamento a tutti gli organizzatori e partecipanti ringrazio in particolare i relatori confinando il proprio contributo e coloro che quotidianamente operano spesso in condizioni difficili all'interno del sistema penitenziario con competenza obbligazione il senso dello Stato
Scusandomi per non poter restare con voi diavolo buon lavoro confidando che i risultati di questo incontro possono davvero contribuire a fare alla riflessione matura condivisa e determinante per il futuro delle nostre amministrazione penitenziaria grazie buon lavoro a tutti
Un saluto a tutti noi qui presenti vi ringraziamo
E la sensibilità che aventi stando qui con noi adesso introdurrà il dottore Enrico sveglia che anche i garanti regionali e dei diritti della persona
E e poi andremo avanti con gli altri creditori
Così salumi sul
Allora
Il ingraziare il il questore dalla Camera onorevole Pavoni

Non che tutti tutti coloro che in questo posto
Rappresenta uno il legislatore
Mi sia consentito anzitutto
Di salutare e ringraziare per la sua presenza
Una persona Micara
La dottoressa Ambra Minervini
Figlia del giudice Girolamo Minervini
Ucciso nel mille novecentottanta dalle Brigate Rosse
Ritorno tutor Minervini era stato appena investito dell'incarico di direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena
Qui la direzione che poi sarebbe diventata nel mille novecentonovanta il DAP Dipartimento prestazioni previdenziali
Mi rappresentava a motivo della sua competenza ed il suo rigore morale
Un nemico da abbattere
Un bersaglio trovato fascine molto facile perché
Naturalmente temendo quanto potestà cadere anche al personale di scorta
Aveva preferito rinunciare ad ogni forma di protezione
E spiegava i mezzi pubblici guardati un attimino che differenza quante cose sono passate da allora ad oggi
Come morale pubblica Tirelli come morale
Il bonus novantanove per l'esattezza ricco riportasse al ministero
Il comunicato delle BR fu questo
Abbiamo giustiziato nove Girolamo Minervini
Seguirà comunicato ma qui Brigate Rosse
Con queste poche parole inviate all'Ansa
Al quotidiano la Repubblica la colonna romana delle BR dimentico l'omicidio
E difficile immaginare
Il dolore per la famiglia
Per la moglie i due figli
E la forza d'animo necessarie per ricominciare per affrontare la quotidianità il futuro
Ecco perché senza marito senza patria
Ecco ecco perché la tua presenza Ambra
Ci offre la possibilità
Di ribadire una carica morale fortissima e tutti quanti noi dovremo cercare sempre limite
E anche questo senso di di questa iniziativa quello di credere nei valori di diritti e della legalità
Costi quel percorso
Poi al termine del convegno mi permetterò ecco di dati
Un libro ecco il ricordo di questa giornata
Che parla della consapevolezza dei diritti in carcere ecco per far capire quanta altra strada dobbiamo fare per raggiungere quello che il compenso uscirebbero rimane incerto e la nostra amministrazioni
Vedete cattura e questa è una giornata speciale
E certamente non è un caso che essa ha provato conforto anche del Parlamento
Che ci ha aiutato a proporre questo convegno
Un convegno che racconterà senza Bugia
Di una situazione allarmante e sotto gli occhi di tutti insieme a tredici all'Italia
Un sistema dove puntualmente e sistematicamente hanno trovato solo provando a perfetta maturazione
Scelte legislative del passato
Che combinandosi con grandi con grandi incompetenze
Amministrative
Fate se mai passare quest'ultime come creative ed illuminanti allo così tutto l'anno in grado di piani strategici sbagliati e prive di visione d'insieme
Di quella visione sistemica
Spesso evocata dall'amico
Professore alzando De Rossi presidente del Centro per episodi penitenziario
Piani strategici sbagliati dove si rileva come si sia preferito
Marginalizzare i comandanti delle navi ricatti URSS i direttori penitenziari e degli uffici dell'esecuzione penale esterna
Preferendo il consunto lo scambio esclusivo con i numerosi capi di stato maggiore
Rectius capi dipartimento che si sono avvicendati con una media da record dal due mila ad oggi ben tredici capi di dipartimento con una media Dini
Circa uno ogni due anni
Si potrebbe parlare quasi di follia amministrativa
Il primato della precarietà
Nel più importante incarico di vertice
Di sottovalutazione di una burrasca che cresceva si gonfiava il giorno dopo giorno sino ad arrivare la tempesta perfetta
Ogni capo del DAP
Ha voluto costituire i suoi gruppi di lavoro
I sopralluoghi sui tavoli inesperti di commissioni sotto commissioni di studio sulle materie più diverse e seguendo l'urgenza del momento
In tema di su cinque di piano carceri di organizzazione e riorganizzazione della macchina amministrativa
Facendo ingigantire quel Moloch ministeriale che è diventato il da
Dove la moltiplicazione degli uffici e delle competenze
Degli uffici dell'incompetenza e crescita smisurata mente anche perché doveva trovarsi negli ultimi anni collocazione a un numero importante di dirigenti dalla polizia penitenziaria
Che probabilmente non ha pari in Europa
Se andiamo a fare un confronto con gli altri ci Semprini prezziari potremmo trovare delle curiosità
Dimenticando però un piccolo particolare piccolo che nel dipartimento di largo via di lago Luigi daga e nei provveditorati non ci sono più contenute
Piccolo particolare
Non ci sono detenuti psicopatici e violenti
A proposito bisogna ricordarlo questo ricordate che abbiam chiusi in ospedali psichiatrici giudiziari un'idea favolosa abbiamo Crusoe sei ospedali psichiatrici giudiziari perno aprirne centonovanta che sono il numero degli istituti penitenziari per come non c'è sugo penitenziario che non soffra per la presenza di detenuti psicopatici
Ok
Ci sono indicati in dall'altro che al dipartimento non dovrebbero esserci tossicodipendenti esasperati
Che si sbranano con le manette con le manette con le lamette
E che me lo dicano sostanze psicotrope vietate o legali che si danno non ci sono campi improvvisati quarti con lacci di scarpe ma che costruisce le lenzuola maniche di camicia sull'anche di carte intrecciata bagnate in quinta
Che dipartimento e commisurati parlarle tratta tutti i detenuti senza vederli
Ho senza conoscerli senza ad usarli
è come se un direttore generale di un'azienda ospedaliera non abbia mai messo piede dal pronto soccorso se non è solo il giorno in cui l'ambulatorio fu inaugurato e taglia il nastro
Senza che però ci fosse un sono ricoverato d'urgenza
Quali sarebbero stati allora i risultati della sua direzione o meglio quali sono i risultati suddiviso quale la sua performance quali gli alti
Forse anche questo spiega e lo dico assumendomi ogni paternità in questo luogo
Perché non ci sia in Italia non ci sia in Italia e non da oggi ma da decenni quantomeno dal varo del decreto legislativo seducente barra novantaquattro
Sulla sicurezza sui posti di lavoro porci seguito dal decreto legislativo ottantuno del due mila otto noto come il testo unico della sicurezza unisi punto
Un solo istituto
Che sia dalla norma
Vogliamo scommettere gioco la mia pensione
O che ci sto
Se dico se dico che che così
E questo affermò anche nella veste di garante regionale dei diritti delle persone di influenza giù
Che si occupa pure di persone detenute di carcere di detenzione amministrativa di Cpr
Care signore e Cassino
Il decreto legislativo seguisse e non è di questa legislatura
Neanche dalla precedente o di un'altra ancora lei del mille novecentonovantaquattro
Il successivo colpo ottantuno e del due mila otto
Gli istituti penitenziari sono centonovanta se sono si fossero voluti mettere a norma
Quindici istituti all'anno quindici sedute all'anno oggi sarebbero Chiocchetti ecco non saremmo così come come si chiama
E così se si fosse voluto per davvero dare attuazione alla legge di riforma del settantacinque sull'ordinamento penitenziario perché quei principi saggi e prudenti ma anche di grande umanità improntata sicurezza
Non sono stati in buona parte assolutamente rispettati pensate che ancora oggi forse tutti gli istituti penitenziari alzino Mantini
Ce l'ha per fortuna
Non dispongono un nuovo regolamento interno ratificato dal ministro
Ognuno per così dire alla sua carta dei vini
Le sue regole Decio abitudine consecutivi
Vedete da
Direttore del penitenziario sognavo che le carceri
Fossero tutte come il mondo della grande catena di McDonald's
Dove in qualunque esercizio ti vai a servire se chiederà il cheeseburger lo troverai uguale dappertutto a Napoli allo IOR a Milano a Palermo a Cagliari a Belluno invece per le pene non è così
E non di carcere che riserverà
Una sorpresa una novità
Che in tanti traducano traducono in una parola incubo ok
Incubo per i detenuti
Incubo perché Atene
Perché poi poi c'è anche questa correggerlo popoloso l'uguaglianza del dolore
Siamo usciti a fare questo
Ma se le carceri avessero avuto ad esempio lo stesso centro
Il chief executive officer oppure il porto di McDonald e avessero condotto i risultati che vediamo e che la cronaca nera ogni giorno rinnova quella catena penitenziaria sarebbe fallita da tempo
E il ceco è a bordo si troverebbe in mezzo alla strada mendicare delle patatine rende e fritte
L'assenza divisione
L'incapacità di programmazione un fardello che viene trascinato mai da diversi e che sta facendo affondare anche sistema penitenziario che annaspa
Nonostante l'impulso e la vitalità degli attuali di ci sono i politici
Spesso però riteniamo che siano male informati
Un sistema che annaspa villa palude molti sarà dove inabissamento dei problemi
Nasconderli e pratica collocata e antica
Ecco perché nasce questo coordinamento che mi onoro da vecchio direttore che ne ha viste tante passate tante di coordinare di orientale grazie alla generosità di Adamo Bonazzi Di Palo Saraceni
Che hanno raccolto un grido di dolore proveniente dalla categoria
E che vuole Prota sommarsi in un luogo di battaglia e di rinascita
Come il primo vagito di un bambino che vuole
Questo coordinamento che espressione della spesa dei musei
Vuole essere come in effetti già mo'è una sorta di tinte multi professionale
I dirigenti esperti che unisce era forza in un'unica dirigenza tutte le divergenze penitenziale
Che operano per davvero Suhrkamp
Quelle che sanno perfettamente di cosa stiamo parlando
Che hanno una visione di forestali Puecher come dicono gli inglesi una visione prospettica delle cose e che potranno offrire al governo ai governi soluzioni reali concrete cantierabili per riportare il sistema penitenziario ad efficienza e sicurezza
Ma anche all'umanità perché non è una cattiva parola umanitarie
Che poi è quella che fa la differenza italiana fra il nostro sistema giuridico e quello di tanti altri paesi attenzione per una
Non è da oggi perché checché se ne dica
Già nel codice Rocco
Del mille novecentotrenta Cimino Resemi
E per il vero ancor prima addirittura chiamato il codicillo col vino del mille del mille settecentottantasei quello che abolì la pena di morte
Ma tornando anche a Codice Zanardelli che guarda un pochettino cosa prevedeva nel suo ordinamento penitenziario che il Polo dell'anno successivo
Individuava nel trattamento individualizzato
Differenziato scientifico gli strumenti per realizzare un carcere che avesse senso
Un carcere che producesse altro rispetto al crimine
Che recuperasse le persone
Per poi giungere la grande riforma tradita del settantacinque e soprattutto palo Saraceni di comprenderà perché abbiamo vissuto insieme ed educatori
Quella riforma
E appeso
Credo che ad oggi neanche il dieci per cento se è stato mai realizzato mentre invece la propaganda
Quella che affermava di avere a cuore le sorti delle persone detenute e la qualità delle condizioni di vita degli operatori penitenziari è cresciuta in maniera esponenziale
Inducendo l'opinione pubblica e dicesse decisori politici politici che si avvicendano i conti in crisi di governo a ritenere che le cose se mai non funzionassero
Per causa è colpa proprio dei direttori finanziari quando un po'erano responsabili ed esecuzione però coinvolgendo nelle responsabilità anche quel manipolo di dirigenti delle funzioni centrali o generale implicata
Nel cuore
Che avevano la Coppa
Di rimanere vincolati alloggi fedi ora e trasparente amministrazione e di rispetto dei principi di legalità ancora oggi verità la compatibilità delle norme
Viene considerata a causa di una scorretta trasmissione delle informazioni
Come mancata collaborazione
Semmai presso il ministro e sottosegretari chi prodotti per loro
E non invece interpretata correttamente richiamandoci ancora una volta al mondo marinaresco come una rumena di soccorso una ciambella di salvataggio che viene lanciata proprio ai decisori politici
Perché prendano le distanze si Cappelli
Il fronte connesse a un mascheramento della realtà
Che viene ad essi rappresentato da quanti all'interesse a dissimulare i propri errori di programmazione di studio di analisi dei problemi di buon utilizzo delle risorse sottratti ai cittadini attraverso la fiscalità
Vedete sono stato dirigente e dirigente generale di questa mutazione per diversi anni
Spesso o scheggiato a motivo della mia sensibilità politica
Che non ha nascosto Palma ma che nemmeno che autorizzava ad essere parziale
Però non ho mai perso il contatto la quotidianità con la dimensione del carcere che con la sua di convalida fatta detenuti ed è tenenti conoscevo più della mia casa potevi
Ebbene ogniqualvolta
Visitavo un istituto Imai
Chi conosce lo saprà conservativo
Che ci fosse un picchetto d'onore
Che mi venissero tributati onori
La parola
Che per consuetudine si predispongono allo quando c'è in visita una pulita sapete perché perché sapevo perfettamente che predisporre un picchetto pur modesto che Sordi undici agenti quindici persone
In un carcere sovraffollato e con scarso numero di personale
Significava sottrarre in quella giornata
Almeno undici giorni di congedo ordinario al personale
Ho un riposo settimanale
Ad altrettanti poliziotti o poliziotti penitenziari
Così come significava sguardi Repossi disservizio quelli di sentinella i posti all'interno le sezioni sovraffollate con le tensioni dei detenuti alle stelle
Quel tappeto rosso azzurro secondo il gusto del direttore del luogo quella guida dove avrei con passi marziali fingendo di essere Marziale raccogliendo in accoglimento così per qualche secondo vicino la bandiera
In verità
Nascondevano
La vergogna di un sistema organizzativo reso sterile abbandonato dove anche i poliziotti penitenziari educatori di lettori per sottoporta e compiono gestì esanime gestite sale e quanti di questi ne ho visti purtroppo e non c'era nulla di peggio che recarsi presso le famiglie
Per esprimere il proprio muore la propria vicinanza
Forse anche per questo per questa indignazione che covava sotto traccia da qualche tempo tanti colleghi direttori finanziari di esecuzione penale esterna ma anche delle funzioni centrali anche del corpo di agenti di custodia
Hanno deciso di far parte di questo coordinamento che da tempo neanche di un anno
E anche di una
Ha raggiunto i numeri per la rappresentatività sindacale
E che oggi vede la espresse in usare come terzo validazioni sindacale rappresentativa dalla categoria dirigenziale di diritto concludo
Ricordando che tra i nuovi direttori ci sono avvocati lavoristi
è meglio che il governo e ministri riflettano su questo aspetto che non è di poco conto
Avvocati penalisti funzionari che non c'è Antegnati professionalmente in uffici importando lo sa
Che svolgevano funzioni importanti che sono in conseguenza
Abbiamo perfino degli architetti pensate un po'
Quindi rappresentiamo una risorsa preziosa ove si avrà il buonsenso e l'intelligenza politica di utilizzatori al meglio
E si aggiungono ad altri dirigenti l'antica esperienza che hanno in Anubis Dante in un piccolo e che hanno affrontato non poche volte positivamente grandi difficoltà
Posso assicurare che oggi non c'è il tema non c'è questione per la quale non saprebbero sulle risoluzioni in punto di merito
E di diritto
Ma per fare domande occorre conosce la materia occorre pure sta per le correnti
E mi auguro per la nazione per la missione presso la quale sono ancora di appartenere
Si dice sembra direttore sembra direttore e che finalmente il governo ne abbia contezza abbandonando una irragionevoli Rignano di sfiducia
Che a loro è stata finora riservata addirittura equiparando gli accumuli Travel burocratici piuttosto che come il perno principale dove oggi sistema dell'esecuzione penale nel nostro Paese
Sotto questa interpretazione negativa di un'assoluta su conoscenza ignoranza della realtà
Lo per conto vostro continueremo a rappresentare i problemi sui giri di me i limiti perché non ci sommarie
Perché un domani potrebbe esserci pure una Norimberga italiana delle carceri
E quindi che venga a chiederci a livello di responsabilità morali erariali Penati
Della condizione delle carceri ed è meglio che l'una fra le ha dette all'UNEP vadano notificare altrove eventuali ordine di comparizione o di arresto intelligenti pauca grazie
Ora ringraziamo Umberto Torelli così briglia peraltro coordinatori nazionale dei dirigenti penitenziari chiamo una parola a nei relatori dottoressa Silvia Villafranca l'esistenza di un dirigente evidenziare io che ha giretto per un lungo periodo un carcere dedicato alla ai detenuti in quarantuno visse e all'alta sicurezza
Ecco
Grazie
Conosceva tutti ringrazio i presenti e ringrazio per l'invito ringrazio l'organizzazione ringrazio dei golosi brilla via
Mi annuncia il suo la fiducia di aprire gli interventi di questo di questo pomeriggio insieme
Condivido ovviamente il duecento per cento di quello che Enrico a prima
Racconti ci ha raccontato anche perché abbiamo condiviso parte della nostra esperienza professionale avendo lavorato entrambi nella regione Friuli Venezia Giulia io a dire il vero un po'più in montagna di lui
Nel carcere di Tolmezzo che in linea d'aria e a soli quindici chilometri
Dal confine con la vostra
Il tre marzo del due mila ai tre nasce la mia nella mia data di nascita professionale come direttore penitenziario dopo otto anni di vicedirezione con il mio maestro
Salvatore Di luccio che voglio qui menzionare proprio come maestro di vita e di di lavoro quel poco che ho saputo fare come direttore penitenziale forze lo devo a lui che mi ha vivamente introdotto in questa professione mi ha insegnato i segreti del mestiere
Mi chiamo al provveditore mi disse da domani Fusari Direttore di Tolmezzo perché direttore di tornare ci Sarmi altrove
è un istituto a Otto e mezzo è stato l'istituto ai confini fra i confini del Paese anche ai confini della realtà se vogliamo
Dove la solitudine in re ipsa nel senso che c'hai sei direttore di di di te stesso e di qualche sparuto funzionario che ogni tanto alla follia di venire a lavorare in Carnia
E quindi la solitudine l'ho sentita sia dal punto di vista un familiare che vi che istituzionale ma non mi è mancato mai l'appoggio
L'appoggio di mia collaboratore dei miei del mio un reparto di polizia penitenziaria in cui ho avuto un
Ma un rapporto di collaborazione
Molto diciamo corruttivo in questo senso
Il direttore una figura sola tra l'altro noi abbiamo vissuto una carriera quelli che hanno la mia anzianità di servizio
Sanno che diciamo quelli dove la che l'amministrazione non sai mai dove collocarli eppure noi diciamo il nucleo noi siamo al centro come un mondo rossa al centro dell'atomo
Volta cita un articolo quaranta poi hanno detto diciamo eravamo comparto funzioni centrali poi di nuovo siamo stati siamo diventati dirigenti di diritto pubblico in un'altalena Sidi di vicende diciamo di carriere professionali che abbiamo più che altro subito più che
Voluto ho scelto
E direttore und assicura che sempre le rappresenta il dilemma che vive questa amministrazione non tra tra sicurezza e trattamento tra nel rispetto delle regole aspetto dalla persona io credo che avendo avuto la fortuna di lavorare in un carcere di confine
Abbastanza isolato anche dalla dalla comunità Esterna che vi è diventato ancora più isolato quando l'amministrazione scelse di trasformano tutto in Alta sicurezza siamo passati da alcune sezioni
Di detenuti di media sicurezza dove mandavamo ovviamente tutti quelli che non potevamo più stare nel undici ultima spiaggia a Tolmezzo lo square girava di tutto come diceva giustamente Enrico prima psichiatrici violenti quelli che non potevamo più stare da nessun'altra parte siamo passati da dato questa situazione in cui avevamo comunque un reparto quarantuno bis è una piccola sezione MSI in un istituto tutto alta sicurezza
Nel cui siam passati da una una pentola che bolliva ogni giorno a un silenzio tombale nelle sezioni dove c'eravamo detenuti che avevano più attitudine al reclamo che alla protesta violenta
E quindi lì è aumentato il villa uno del direttore perché avendo questi molta attitudine al reclamo ovviamente le memorie bravo io personalmente
Però non ho mai ma anche non abbiamo devo dire tutti i miei collaboratori ed io non abbiamo mai mancato di garantire comunque quella
Quelle attività di rieducazione di trattamento anche compatibilmente con le misure altissimi di sicurezza che quella che quella compagine di detenuti richiedeva
Mi piace ricordare un episodio qui perché emblematico di come tante volte nella disattenzione Pomponio care delle frustrazioni in chi lavora in periferia la disattenzione del centro soprattutto può provocare
Delle amarezze le ricostruzioni a chi lavora in periferia una volta era uno all'udienza un detenuto quarantuno bis che con il con i quali appunto i bocconi quarantuno bis ovviamente io mi sono un po'di di di contraddizione nel senso che ho sempre condiviso misure ragionevoli rispetto alla finalità del quarantuno bis
E applicando in modo molto da ridire altri
Ci fu il divieto di voce vicini vi l'ora d'aria accompagnata da una sola area aria di socialità da una sola volta in socialità che poi ovviamente la corte costituzionale a smantellato
Metodicamente
Ho condiviso alcune disposizioni non condividendo molte altre per cui alcune le applica ovviamente in modo notarile i dinieghi H in via i detenuti erano se è così perché la circolare dice così punto e basta
Una volta un detenuto Walser ha portato una lametta
E la tiro fuori improvvisamente ci taglio al braccio mi spezzò il sangue addosso
In quell'occasione mi sarei aspettata che quanto meno amministrazione ci chiedesse come stavamo se avessimo avuto delle conseguenze dal lancio di questo sangue Cusimano
Forse oggi non avrebbero chiesto se tenessi per la mia incolumità funzionanti me l'avrebbero chiesto a quell'epoca non si fa
L'unica cosa che mi fu chiesta il perché il detenuto era arrivato al mio cospetto va bene poi possesso di marmitta quindi colpevolizzando la mia organizzazione colpevolizzando il personale che non aveva sufficientemente controllato il detenuto stesso senza preoccuparsi minimamente di come stessimo né io né quelli che erano presenti con me
Davanti a ritenute io lo giudica un gesto vigliacco notifica un gesto vigliacco Sordi vigliacco come reali che questa persona aveva commesso trattandosi di chi reati di criminalità organizzata
Però devo dire che nonostante questo rapporto di di di di pretesa di rispetto delle regole pretesa di di comportamenti irregolari non ho mai mancato di rispettare la persona che amo davanti
Io credo che tutti noi operatori prima di tutto dovremmo guardare al detenuto come il personale
Personale valore che essa porta con sé
A questo proposito mi piace ricordare
Celeste basti a Nitto che è un membro dell'Assemblea costituente qualche giorno fa sono andato a rispolverare gli atti dell'Assemblea costituente nell'approvazione di quello che è oggi il testo definitivo dell'articolo ventisette
Celeste Basento diceva che bisogna avere attenzione per la persona detenuta e custode
In una visione modernissima aveva aveva predicato la necessità di scrivere un articolo della Costituzione forse la base per la futura riforma evidenziarli un'attenzione alla persona importante e fondamentale per far sì che la nuova riforma dell'ordinamento penitenziario partisse proprio da questo mi piace anche ricordare a questo proposito una sua frase
E lui disse suo nel suo intervento di essere in Italia si fanno vuoti per questo indirizzo rieducativo ma sempre sulla carta tanto che è fatto obbligo raggianti di custodia di essere educatore
Ma è anche vittima altra parte del Regolamento che l'agente di custodia che si azzardi a parlare al detenuto in confidenza è il punto
E io dopo aver letto questa cosa Vespa dopo settanta anni sia con cui a questo punto perché il dilemma è sempre quello
Siamo seri siamo poliziotti lo siamo gli educatori è un dilemma in cui il direttore si trova in inchino
In piena bagarre no tra le due facce della dell'esecuzione penale sicurezze trattamento e in cui io mi sento anche spende una parola a favore di questo corpo di polizia penitenziaria che continuamente in alla ricerca di una funzione di polizia
Che trascende i compiti
Rieducative trattamentali che la tre nove cinque gli attribuisce e forse bisognerebbe qui concludo perché non voglio essere diciamo così noiosa bisognerebbe ripensare un po'il rapporto della presenza negli istituti tra polizia e operatori del trattamento se vogliamo che una pena sia veramente dei Turati ma bisogna assumere operatori del trattamento restituire alla polizia penitenziaria la soluzione
Di polizia tanto più che questo consentirebbe di superare tutte quelle frustrazioni che vengono fuori ogni volta che alle feste del corposi celebra tutto tranne la funzione rieducativa della polizia penitenziaria
Il corno il giro
La polizia stradale i cavalli cani cinofili e tutto il resto ma nessuno parla mai di di quegli angeli bianchi che stanno in sezione si prendono scusate mila bassezza dell'espiazione quando va bene lo spleen spunti dai dai detenuti quindi forse bisognerebbe ripensare il sistema io non voglio insegnare niente a nessuno ma sono soltanto una di queste realtà mostra anche le ha vissute e forse bisognerebbe ripensare che il fatto che un un educatore su cento detenuti fa ridere
Rispetto al testo l'articolo ventisette della Costituzione grazie
Ringraziamo la perché accentrato proprio penso il dilemma che si vive nelle carceri italiane allora adesso l'intervento del dottore Errico Farina
Via
Inoltre
E il tutto farina professionalità il suo discorso umana agilmente il sistema il dirigente penitenziario con mille delle cambiamento
Buonasera a tutti
Ringrazio per questo momento di confronto che fondamentalmente serve riporta calciatore dall'attenzione il valore della dirigenza ad evidenziare come risorsa strategica per il Paese
Il nostro sindacato nasce con uno spirito di collaborazione istituzionale non come controparte ma come uno strumento di dialogo di dialogo e di proposta
La conoscenza diretta che i dirigenti penitenziari hanno del funzionamento quotidiano degli istituti può offrire a mio avviso un contributo determinante
Per una più efficace programmazione delle politiche penitenziarie e per l'attuazione reale dell'articolo ventisette della Costituzione che assegna la pena la finalità della reputazione reinserimento sociale
Avevi già sarà evidenzia LEA rappresenta un punto di raccordo tra la visione politica e la gestione amministrativa capaci di trasformare gli indirizzi i risultati concreti sostenibili e verificabili
Lo afferma chiaramente l'articolo tre del DPR duecentotrenta del due mila che attribuisce Prévert direttore penitenziario la direzione il coordinamento e il controllo di tutte le attività e delle risorse
Ma come si può garantire e si caccia efficienza e buon andamento principi cardine della pubblica amministrazione
Se le decisioni strategiche vengono prese senza ascoltare chiedeva tradurle in azione nei territori e nelle carceri
Serve quindi un'interlocuzione costante e istituzionale tra la dirigenza penitenziaria i vertici dell'amministrazione e il decisore politico
Per garantire che le scelte politiche diventino strumenti operativi reali coerenti con il sistema penitenziaria
In Italia esistono esperienze virtuosa che testimonino la competenza la capacità innovativa della dirigenza penitenziaria
Penso ad esempio alla gara direttrice del carcere di Lodi che ha realizzato un teatro interno con il sostegno delle banche dell'impresa ero cari restituendo un luogo di cultura e di rinascita alla comunità
Penso al direttore del carcere di Bolzano che ha superato definitivamente l'emergenza sanitaria della scabbia che ancora in carcere sentiamo questa parola grazie a un protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria locale esempio concreto di cooperazione tra istituzioni
E penso anche alle lavorazioni in Meccano troni cade il carcere di Secondigliano dove è un'alleanza tra l'impresa amministrazione ha generato occupazione qualificata competenze e risorse per i detenuti e per lo Stato
Per non parlare delle centinaia di altre esperienze virtuose che da nord a sud dimostrano ogni giorno comunque un public management possa trasformare la pena irresponsabilità e valore sociale
In questo quadro si inserisce anche l'esperienza del carcere di Venezia che ho l'onore di dirigere dove è una rete di collaborazioni tra istituzioni impresa del terzo settore ha moltiplicato le portinerie di lavoro esterno dati che contavamo l'altro giorno passando da un in un solo anno dal tre
A quarantacinque detenuti impiegati per articoli ventuno in semilibertà un terzo dei più definitivi che ha generato sostanzialmente un'apertura favorito un'apertura della concessione misura alternativa
Con la ULSS Serenissima è stato avviato un progetto di cupo penitenziario quest'anno che coinvolge i detenuti in attività di servizio alla sanità pubblica è un laboratorio di Panetteria grazie a una donazione di un'associazione quindi facendo risparmiare risorse alla finanza pubblica
Sono esperienze di gestione sistemica intelligente delle risorse pubbliche generano inclusione sicurezza e valore economico senza richiedere nuovi oneri dello stallo Stato
Ma per dare continuità a questi risultati serve una politica del personale moderna e che sia anche motivante
Oggi alla nostra categoria per esempio manca una dirigenza superiore è una chiara prospettiva di carica tra primo dirigente e dirigente generale quelle stati diretti anche sulla motivazione e sulla capacità di innovare
Inoltre gli straordinari
Del due mila e ventiquattro e venticinque pur previste entro limiti di seicentosessanta ora non sono ancora stati riconosciuti i dirigenti dei pensionati molti colleghi saranno costrette a recuperarli in modo forzoso lasciando scoperte già cioè di in difficoltà
Abbiamo chiesto che vengono corrisposti minimi di legge per garantire la funzionalità degli istituti e la dignità del lavoro
Ma anche la programmazione delle assegnazioni del personale come nel recente centottantacinquesimo corso deve nascere da un confronto vero con chi dirige gli istituti penitenziari ed il nostro sindacato assicurato disponibilità a questo dialogo
Solo i direttori conoscono le rispettive capacità di assorbimento alle esigenze logistiche e organizzative delle singole se lo stesso vale per gli interpelli dei dirigenti devono essere bollati da criteri trasparenti e condivise
Con le organizzazioni sindacali per garantire equità e merito
Come ricordava Alexis detto che il il grado di civiltà di una società si misura osservando le sue prigioni e lì che lo Stato mostra la sua vera forza la sua efficienza e la sua umanità
E come può garantirle senza ascoltare chi ogni giorno gestisce sicurezza trattamento manutenzione Spesal reinserimento
Noi come sindacato dei dirigenti penitenziari ci candidiamo ad essere un ponte istituzionale leale e costruttivo tra la politica e territorio
Vogliamo contribuire a una visione sistemica del public management orientata al valore pubblico restituire alla società persone migliori con esperienze reali di formazione e di lavoro
Perché la libertà
Non vedo il rigore come un trauma come una possibilità spesso la maggior parte del suicidio avvengono proprio a ridosso della scarcerazione perché c'è una disperazione perché non ho un futuro
Prevedibile la dei suoi occhi
Per la sicurezza quello aveva macho solo probabilità questo in fondo il compito più astuto la democrazia grazie
Ora la dottoressa Martinara by dirigenti penitenziario dell'esecuzione penale esterna di Napoli
Le impressioni di una giovane dirigente che vive la complessità dell'esecuzione penale esterna sul territorio ad alta tensione
Il cibo alla cena tutti mi associo anch'io ai ringraziamenti che sono stati avanzati dai precedenti relatori in grazie in particolare del ricco e parlo anche a nome di tutti i colleghi dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna recitato la possibilità di fare luce un po'sulle peculiarità di questa fetta dell'esecuzione penale
Che purtroppo rimane spesso un pochino in ombra anch'essi in base ai dati a disposizione sovrintenda poi alla parte numericamente almeno più cospicua delle esecuzioni penale e resta nell'ombra un po'anche a ragione rispetto alle emergenze che sono a mia noti a tutti e che riguardano gli istituti penali per minorenni i ma anche gli istituti per adulti si fa sempre un po'più riferimento alle emergenze legate alla sovraffollamento carcerario
Ma sì cinesi Tanz attimino qualcosa forze tutte le soluzioni che vengono approntate per cercare di ovviare a queste emergenze hanno un impatto immediato poi sull'esecuzione penale esterna infatti facendo una breve carrellata penso per esempio all'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova che ha finalità deflattivi del dibattimento
La liberazione anticipata la liberazione anticipata speciale che hanno una finalità di premiale per il condannato che partecipi all'opera di rieducazione che poi prendono chiaramente a far fuoriuscire la persona dal circuito carcerario ma che poi vengono gestite dagli uffici di esecuzione penale esterna perché ciascuno istanza di liberazione anticipata
è accompagnata da una relazione che viene elaborata all'interno degli uffici di esecuzione penale esterna
Ancora andando avanti mi riferisco ai diversi interventi normativi che si sono avvicendati sull'articolo seicentocinquantasei del Codice di procedura penale che ha introdotto il meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione
Per cercare di evitare proprio l'ingresso in istituto quindi dalla libertà l'accesso alle misure alternative mi riferisco ancora l'ampliamento degli in piedi tali per il l'accesso alle misure alternative alla detenzione
Al potenziamento delle pene sostituiti Hive operati dalla riforma Khan Cartabia questi come agli interventi operati dalla legge otto agosto due mila ventiquattro numero centododici
E da ultimo al DM del ventiquattro luglio due mila venticinque numero centoventotto che
Fornisce una prima regolamentazione delle strutture residenziali per l'accoglienza e l'inserimento sociale dei detenuti e che impatta immediatamente sul lavoro degli uffici di esecuzione penale esterna che hanno degli obblighi di verifica e di controllo
Mi riferisco ancora da ultimo alle competenze che sono stati attribuiti agli uffici di esecuzione penale esterna in materia di sospensione della pena
Subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero per maltrattamenti e alla normativa relativa al Codice rosso ecco si tratta di interventi normativi che hanno abbracciato tutti i governi
Quindi non stiamo parlando di un intervento specifico legato ad una legislatura ad un Governo ma interventi che hanno determinato una crescita esponenziale dei carichi di lavoro degli uffici di esecuzione penale
E che si sono trovati nel nel giro di poco più di un decennio a veder crescere esponenzialmente il carico di lavoro a fronte di una struttura organizzativa che sostanzialmente era rimasta inalterata
E senza voler adottare alcuna visione manichea dell'esecuzione penale perché chiaramente la mission è dettata dalla dall'articolo ventisette comma tre della Costituzione come ha ricordato poco fa anche la collega ed è unica per tutti però è chiaro che gli interventi dovrebbero essere
Quanto meno concomitanti nell'esecuzione penale interna ed esterna anche perché
L'efficienza del sistema dell'esecuzione penale esterna l'impatto immediato non solo sulla rieducazione del singolo in termini di prevenzione speciale bensì anche sulla società in termini di sicurezza sociale
Gli utenti che noi abbiamo in carico gli utenti questa parola è brutta le persone che sono in carico agli uffici di esecuzione penale esterna sono libere sono liberi
Non alto Altara quota di detenzioni domiciliari che esigue rispetto ai numeri sono tra noi sono nella società sono nella comunità
E quindi ancor più si sente l'esigenza di dover
Approntare un trattamento adeguato per evitare anche il fenomeno delle parti girevoli e prevenire la recidiva
Abbiamo fatto una breve carrellata degli impegni degli interventi normativi che si sono succeduti per chi non è tanto o avvezzo alle norme possiamo parlare anche di numeri
Al trenta settembre su una popolazione carceri attaccarci era aria che conta oltre sessantatré mila unità i soggetti in esecuzione penale esterna sono oltre centoquarantadue mila dati riferibili da chiunque agevolmente tramite il sito del ministero della giustizia tutto ciò senza considerare e
In liberi sospesi e quindi il fenomeno dei soggetti che hanno ricevuto l'ordine di esecuzione sospesa e sono in attesa di fissazione d'udienza per la concessione di un'eventuale misura alternativa alla detenzione
A fronte dunque di di una richiesta così ingente da parte del legislatore le risorse sono
Se non non non sono state adeguatamente incrementate e e dia una richiesta anche di chiaramente per poter eseguire le sanzioni di comunità
Che richiama e anche un po'alla nomenclatura delle Community sanciamo che proviene dal legislatore europeo dal Consiglio d'Europa anche
Un ricorso al terzo settore e dunque al territorio per il potenziamento delle reti ai fini dell'esecuzione della pena in comunità e riprende richiamo un attimo anche il discorso della gestioni sistemica che la città e il collega Farina a fronte di tutto ciò di questa richiesta di intervento nel territorio noi abbiamo undici uffici Inter distrettuali e neanche venti distrettuale uffici distrettuali distribuiti su tutto il territorio italiano è chiaro che per poter agire un po'più caro capillarmente sul territorio e verificare anche gli enti perché attenzione gli anti del terzo settore
Devono essere convenzionati con l'autorità giudiziaria ma le verifiche sugli enti vengono effettuati anche in questo caso dagli uffici di esecuzione penale esterna
Quindi a fronte di tutta di di di questa richiesta così ingente è necessario forse porre un po'un po'più l'attenzione alle risorse da destinare all'esecuzione penale anche permettetemi una piccola provocazione
Nel discorso introduttivo di Errico la parola carcere è è quella che chiaramente inevitabilmente
Ha avuto la
Il risalto maggiore e quindi forse interroghiamoci bilancio questo spunto anche sulla cambiamento culturale che siamo chiamati se non altro se non ci si crede nell'esecuzione penale esterna comunque
L'attuale sistema e l'attuale emergenza carceraria ci richiede necessariamente di ricorrere ad un'alternativa
Standing se non altro anche l'articolo ventisette della Costituzione anch'nel fare riferimento alle alle cliniche in una lattina singolari ma al plurale ci richiama appunto al Lanni insistita di
Attuare la pena in in modo alternativo al a quella persona quello carcerario insomma
I questo
Ma quello che a nome di tutti
I colleghi dirigenti di esecuzione penale esterna
Volevamo insomma rappresentarvi grazie
Allora adesso il generale degli agenti di custodia Ernesto Cimino dirigente superiore del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria Polonia e Ancona
Sul tema la mancata valorizzazione delle risorse umane e dell'esperienza concreta
Allora buona sera mi associo ai saluti ringrazio tutti ho fatto un piccolo appunto per evitare poi di uscire
D assalto può dunque ho visto il tempo che c'è intatto mi presento sono il generale di brigata il diciotto quattro agenti di custodia testo Cimino dal due mila dodici quindi un po'di anni
Mi trovo attualmente in servizio presso il tappe di Bologna con incarico da sei anni come referente del provveditore ventisei citazioni dico fuoco cioè un incarico che io facevo da sottotenente dell'esercito nel mille novecentottantasette
Quando mi sono trovato lo scrivente è stato nomina è stato sotto procedimento penale
Per i fatti vogliate gli eventi relativi alla caserma Bolzaneto famosa alle donne che durante il vertice del G otto Abe avvenuto tra i venti ventidue luglio del due mila uno nella città dice no
Il tribunale primo grado
Assolti sottoscritto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'articolo cinquecentotrenta primo comma del Codice procedura penale la corte d'appello ha riformato la sentenza dichiarando il luogo non a procedere per intervenuta prescrizione
La Corte di Cassazione pur accogliendo un motivo di ricorso a son salsa mente confermato
La sentenza della Corte d'appello
La Procura della Corte dei Conti
De della presto regionale presso la Sezione giurisdizionale della Liguria al pagamento di un milione e trecento mila euro non so neanche come si scrive
Per revisione tributaria spesse legali primo e secondo grado spese liquidate in Cassazione ho fatto anche ricorso alla Corte costituzionale europea non l'hanno presa in considerazione perché non avevo fatto reclusione
Fortunatamente la terza sezione giurisdizionale centrale d'appello con sentenza pubblicata il nove e dieci due mila venti accoglie l'appello proposto e per tale Effetto respinge la domanda risarcitoria proposta in primo grado
Per gli stessi fatti l'amministrazione Boyle tenta di aprile del due mila quattordici a seguito di procedimento disciplinare evocato la sanzione la sospensione disciplinati dall'incarico per un mese notificato alle diciassette della sera
E esecutivo il giorno dopo quindi neanche la possibilità di far ricorso
Allora tu nell'ottantasette nell'esercito con il grado di sottotenente di complemento sono stato successivamente impresso dall'amministrazione penitenziaria presso Cairo Montenotte ben due anni del passare effettivo nel corpo agenti di custodia e nel mille novecento novantuno con la legge
Di riforma de de suole di soldi mento
Greco
Dal novantacinque mi occupo di traduzioni coperto il tratte Marche di cui ha diretto fino alla soppressione Sardegna Abruzzo Toscana Sicilia e poi a seguire a seguito di ricorso presentato al presidente della Repubblica
Per l'incarico di consulente
Su richiesta del provveditore e poi a sua volta verificato al Dipartimento per due anni sono stato direttore del tratto e degli Alicudi e Valle d'Aosta è dovuta sono direttore dell'ufficio o delle traduzioni e piantonamenti presso il tappe Emilia Romagna inoltre sono stato direttore dell'ufficio specializzazioni del date con il dottore che di gente c'era gas Vespa la CIA e ti dicevo le specializzazioni navali cinofili abbiamo istituito figure l'istruttore di tiro
Non che l'istituto di specializzazione a Stilo che aveva il compito di sperimentare armi e dispositivi di protezione nonché sperimentare le tecniche di ingaggio all'interno degli istituti effettuati da personale che elettivamente viveva ed operava in sezioni
Questo istituto e giustamente è stato chiuso
Rappresento che per poter espletare gli ultimi due incarichi Piemonte Emilia-Romagna ho presentato ricorso al Presidente della Repubblica sotto
Conti il provvedimento in carico immesso dall'allora direttore generale del personale ma entrambi sono incarichi sussidiati qualche ripeto e ribadisco il mio incarico principale consulente del provveditore per le esercitazioni di là fuori in poche parole
Un generale e sotto un tipo dirigente bari solo Sari interpelli a cui ho partecipato per assume la direzione degli istituti e scuole senza mai avere riscontro dal tappe anche se la legge di riforma articolo ventiquattro e venticinque prevedeva che gli ufficiali del diciotto colpa agenti di custodia
Potevano e possono prende il comando degli istituti difatti si erge dall'INPS cella ha diretto Santa Maria Capua deve circa sette anni
Il il generale la cosa è stato anche nominato dirigente generale attualmente un mio collega dirige da dieci anni la scuola di Cairo Montenotte ufficio dei direttori penitenziari
Fatto questo Bree preambolo opere per segnalare che all'interno dell'amministrazione vi sono figure professionali parcheggiate
Che il pesce c'è finiscono stipendi senza incarichi anche se i posti previsti di funzioni per gli ufficiali di Parati e vigenti superiori sono attuali
L'ente non coperti o peggio ancora ricoperti da anni da primi dirigenti scelti atte personam senso un pari interpello a cui viene dato un punteggio maggiore dei colleghi di pari grado che si occupa posti di comando in istituti
O divisioni difatti basta guardare l'attuale situazioni ove gli uffici sicurezza posti di funzione del di getti superiori dell'amministrazione penitenziaria
Sono stati ricoperti da anni da primi dirigenti creando ripeto una disparità di trattamento dai colleghi che ricoprì incarichi di direttore di divisione
Non posso dimenticare che gomme anche un ufficio di dirigenza superiore attualmente ricoperto da un primo dirigente come le due direzioni generali
Ove previsto un vice direttore dell'ufficio attualmente non sono ricoperte o meglio una sola ricoperta
Inoltre non si può non segnalare che la maggior parte di interpelli per posti da dirigenti grappe
Anche se vi sono i posti vacanti sembra sanno non vengo ricoperti poiché non vengano trovati sostitutiva svolge l'incarico di comandante di reparto questo è un altro problema nessuno più volte al comandante di reparto
Quando il comando non è considerato punteggio avanza aggiuntivo per l'avanzamento sarebbe fosse più trasparente che i criteri di avanzamento al grado superiore vengano inseriti all'inizio della carriera
No alle due mesi prima che vengano effettuati gli scrutini
Cosa possiamo proporre all'attuale amministrazione
La prima è secondo me è la più semplice da applicare e visto che siamo militari ma hanno fatto un procedimento disciplinare ai procedimenti disciplinari mi applicano posto le stellette
è che gli ufficiali con il grado di siamo divento siamo rimasti a pensieri venga applicata la stesso status militare che viene applicato ai colleghi dall'esercito e quello che la riduzione quasi non si capisce perché noi militari ancora un dobbiamo avere visto che sommità tutti gli aspetti non posso avere avanzamento al grado superiore come prevista dalla norma la norma dice che il collega mia dei carabinieri che va in pensione
O meglio in aspettativa
Perché per cinque anni prende l'ausiliario venga nominato col grado superiore il giorno prima della pensione non meno il dal due mila dodici che soffre malgrado cioè soli
Qualcuno poi Arrigo su quello ti chiedo di darci spiegazioni quindi o ci metto in riduzione quasi siamo in sei e ci mandano via così notiamo Botto Blender nessuno
La seconda è quella di prevedere che la legge di riforma
Allora ripeto giallo prevederanno non devono far altro che gli ufficiali possano ricoprire i posti da direttore penitenziario dirigenti superiori ripeto l'ha fatto il gelato incendia la cosa quindi non niente
Oppure altra soluzione che è la più se non vogliono ancora dirci in nel servizio
Attivo e che venga si copre i posti quelli che sono previsti per i i lettori superi per i dirigenti superiori dell'amministrazione penitenziaria
Semplicissimo non è che ci vuole tanto dico
E quello che chiediamo al governo visto che siamo qua nei io personalmente molti miei colleghi crediamo in questo gli in questa nuova riforma perché in questo nuovo sindacato perché siamo dell'idea che non dobbiamo alzati dobbiamo da soluzione all'amministrazione Jesi possiamo dare penso che
Con la nostra professionalità di tutti i miei colleghi mi associo alla loro voce non debbano insegnarci nessuno e non può pensare che io faccio il direttore dell'ufficio sicurezza vita cioè mi devo dare la possibilità di fare qualcosa
Se volessi che mi era stato detto espressamente dice ma tu vuoi venire al comma otto unità polacche abbandoni interpello dirigenti superiore poi sarò io che deciderò se andarci o no
Perfetto grazie buon proseguimento
Ed è ora l'intervento del dottore Antonio Pappalardo dirigente delle funzioni centrali direttori centro interregionali giustizia minorile di Roma
Nel marzo il Tennant sull'intervento luoghi comuni e criticità per anni nel mondo della giustizia minorile gli istituti penitenziari per minorenni
Grazie
Un saluto e un ringraziamento questa opportunità
Di questo importante incontro di questo evento importante per il sindacato di cui faccio parte
Lavorò nell'amministrazione della giustizia minorile dal mille novecentonovanta dall'indomani del Codice di procedura penale per i minorenni dal due mila e due col ruolo di dirigente
Ho diretto finora cinque uffici interregionali nostri centri per la giustizia minorile sono interregionali attualmente appunto dirigo Roma e per un po'fuori in reggenza in ultimo ufficio diretto quello di Torino
Ottobre dello scorso anno ho promosso un in convegno che si è svolto in due sessioni a Torino e Genova che aveva un tema ambizioso
Come coniugare tre questioni fondamentali alle Terme interconnesse che sono il trattamento educativo la giustizia riparativa e la sicurezza sociale
Ho simboleggiato con voluto simboleggiare questo questi tre temi e la loro diciamo necessari interconnessione come se fosse un triangolo equilatero
Nessuno di questi angoli può vivere da solo
Lo dico perché queste tre dimensioni che sono proprie del nostro agire come opera dagli operatori socio psico per psico pedagogici
Agli operatori della sicurezza della polizia penitenziaria noi
Che dirigiamo gli uffici e le strutture come funzioni centrali come i colleghi dirigenti penitenziari spesso questi temi nei convegni soprattutto politici vengono presentati come dimensioni competitive
Addirittura dimensioni antagoniste
Io ritengo al contrario visitate i tre dimensioni operative fortemente interconnesse
Che oggi più che mai e rispetto all'utenza che abbiamo oggi nei servizi la giustizia minorile sia in area penale esterna che darebbe dalle interne in carcere tant'quanto più indispensabili
Quando più indispensabile diventata valori interconnessione
La prima dimensione è quella che conosciamo tutti siamo qui tutti addetti ai lavori quella della presa in carico educativa
La seconda quella giustizia che operative è stata già affrontata dalle colleghe
E dai colleghi che mi hanno chi preceduto adesso è stata portata finalmente a norma dal decreto legislativo centocinquanta del due mila ventidue ma vorrei ricordare che noi nella giustizia minorile sin dagli anni Novanta abbiamo sperimentato pratiche di giustizia riparativa
E di mediazione penale tra autori vittime di reato all'interno della dell'articolo ventotto del DPR quattrocentoquarantotto
Do quattro quattro otto dell'ottantotto operano sospeso non il processo con messa alla prova è un istituto che dava dei margini di sperimentazione come centri per la giustizia Migliorini in accordo con le autorità giudiziarie
Più avanzate lo abbiamo sperimentato in varie regioni del Paese
La terza dimensione la terza sfida rappresentata dal come come le prime due dimensioni la presa in carico educativa e la giustizia riparativa come presa in carico delle vittime
Possono contribuire in maniera sinergica anni dare un piccolo contributo alla sicurezza sociale posto che è un tema che non può essere affrontato soltanto da noi come ministero della giustizia
Ma che investe ovviamente anche altri ministeri dall'interno alla difesa al welfare
Quello che emerge dai dati nazionali
Dicevo prima la mano la nostra utenza e che dal due mila e quindici ad oggi quindi negli ultimi dieci anni
Il numero di migliorie Di Giovine adulti noi abbiamo in carico coloro che commettono reato dei no n fino ai venticinque anni legislatore affatto questa questa questa scelta che io non condivido di tenere nelle strutture minorili
Non non fino ai ventun anni se era tollerabile perché c'era quel margine dato dalla lunghezza dei processi ma fino a venticinque anni è veramente intollerabile
Ebbene questi numeri quali sono allora noi diamo incarico complessivamente meno servizi penali minorili circa venti mila casi annui perché quindici mila sono i nuovi cinque mila circa lire edita negli uffici di servizio sociale per i minorenni dall'anno precedente quindi ogni giorno gli uffici di sedi sociali per i minorenni hanno tre minorenni Giove adulti venti mila casi in carico
Di questi circa settantacinque per cento sono italiani venticinque per cento sono stranieri tuttavia da un punto di questa dopo vista quantitativo quindi non vi è stato un aumento non purista qualitativo invece ovvero del tipo di reati commessi negli ultimi dieci in particolare negli ultimi cinque anni la situazione molto cambiata
Registriamo nuove forme di disagio
Tra i giovani spesso connesse a consistenti flussi migratori di minori stranieri non accompagnati in alcune regioni in particolare
Molti dei quali vittima di tratta di esseri umani gestite da organizzazioni criminali questo dobbiamo dirlo perché questo è un tema su cui si fatica a potersi esprimere perché sembra che tutta l'immigrazione siano persone che volontariamente vengono in Italia in Europa cercare lavoro non è così
Si tratta di gruppi fortemente organizzati che gestiscono questi flussi
Che come alcune testate giornalistiche molto poche per esempio fuori dal coro Dame di Mario Giordano è una delle poche ha dimostrato con servizi che sono andati in onda in tv sono visionabili quindi da tutti anche su internet
Che ci sono dei territori che incomincia in Italia ad essere sottratti alla sovranità dello Stato in quanto militarmente gestiti da questa organizzazione al momento in Italia sono zone Montanari
In Francia sono già in città
Marsiglia ci sono quartieri dove non entri non entri se non sei autorizzato dalla chemio dal gruppo criminale che gestisce gli una situazione di gestione di indica immigrati spaccio di sostanze stupefacenti smista amento di armi
Ora in tutto questo quadro
Piccola parentesi sul carcere questo come io sul penitenziario ma per noi del minorile LIPU in questo quadro così drammatico il carcere pensate un po'
Continua ad essere estremamente residuale perché su Ventimila incarico seicento sono in carcere seicento il tre per cento
Quindi cara Paola tue vissuto dalla stagione dei delle del dei cambiamenti
La residualità del carcere minorile voluta dal legislatore degli anni Ottanta oppure in questo drammatico straordinario cambiamento dell'utenza ha resistito ha resistito
Perché stiamo parlando del tre per cento quindi era una legislazione valida che va semplicemente Pascali Colette semplicemente innovata perché negli anni nei decenni cambia ovviamente l'utenza ma cambia anche il welfare cambia la la la cultura del Paese cambiano i flussi migratori quindi naturalmente una legge del mille novecentottantotto non può restare immutata nei secoli dei secoli
Proprio quindi in attuazione evolutiva del concetto di responsabilità individuale
Che per esempio la legislazione penale minorile si arricchite da affinato ulteriormente ultimamente finalmente nel due mila e diciotto legislatore col decreto legislativo centoventuno
A emanato allo ha emanato il a d'ordinamento per l'esecuzione penale minorile così si chiama nell'ordinamento penitenziario in quanto diverse misure si eseguono in aree penale esterna
E da ultimo col decreto legislativo con la legge scusate centocinquantanove due mila ventitré di conversione del famoso riconosciuto decreto Caetano introdotto importantissime misure per la prevenzione e la presa in carico del disagio giovanile contrasto alla povertà educativa
A cui Endo le pene dei reati più efferati contro la persona attenzione sempre con le garanzie costituzionali ovvero non sembra ma persino nei casi di omicidio
Solo quando ricorrono circostanze aggravanti quindi la filosofia della tutela del garanzia raddoppiata triplicata perché come tra le minore c'è sempre non è stata messa in discussione dal decreto
Dal decreto che Ivano
Ha dato uno strumento in più nelle carceri minorili decreto che Ivano c'ha dato lustro vento che visto che abbiamo
Adulti di ventitré ventiquattro venticinque anni a volte anche di più perché non si riesce subito a sapere la data esatta di di di alcuni
Quando ci sono comportamenti vessatori tipici
Di stampo non li chiamiamo in Italia come sa diciamo in gergo mafioso camorristico anche se sono praticati da ragazzi di altre culture insomma di assoggettamento di minorenni o comunque detenuti tra i giovani c'è la possibilità di proporre proporre al magistrato di sorveglianza che il giovane adulto venga trasferito verso un carcere per adulti ma anche questo non è penalizzante o come dire inveisce contro il giovane ma è a garanzia dei minorenni perché qui il problema è non si possono fare i come dire se poi garantire i minorenni devi anche dotati di strumenti per tutelarli effettivamente
In questo quadro così difficile
Dove e e concludo dove riusciamo comunque con fatica con risorse finanziarie sempre più scarse dell'amministrazione devo dire con fatica erogate
Spesso ma sempre con più fatica anche dalle regioni agli enti locali riusciamo a garantire negli istituti penali per e-mail per i minorenni la formazione scolastica in una situazione in cui ormai spesso la scuola è diventata corsi di alfabetizzazione per ragazzi
Spesso minori stranieri non accompagnati che non hanno neanche la scolarizzazione primaria della propria lingua della propria cultura di origine quindi immaginate il il la difficoltà di fare alfabetizzazione delle carceri minorili in Italia
Cerchiamo di continuare ad erogare con contributo le regioni la formazione professionale riusciamo persino a praticare il teatro in praticamente in tutte le carceri minorili sono diciotto in tutte e diciotto carcerieri diciamo a praticare il teatro
Che sempre più negli ultimi anni sta assumendo delle forme interessanti
E di mi strumento utile all'interculturalità ci sono italiani e stranieri che insieme partecipano i laboratori teatrali
E tuttavia
E tuttavia
Abbiamo una difficoltà sulla quale l'amministrazione deve aiutarci in termini di investimento di risorse umane e di formazione soprattutto ed è quella che rispetto a questo cambiamento velocissimo che c'è stato negli ultimi cinque sei anni dell'utenza i nostri operatori sono impreparati
I nostri giovani poliziotti che arrivano centottantaquattresimo centottantacinquesimo sono spaesati nelle nostre carceri minorili perché perché sono dei territori dove il Regolamento consente termo motivi trattamentali che il detenuti siano per la maggior parte del tempo fuori dalle celle appunto a frequentare questa attività
E quindi la gestione della relazione molto più fisica e molto più invadente molto e continua perché tranne la notte piove dell'ora di pranzo poi sono sempre a contatto con con questi giovani detenuti e non sono adeguatamente preparati spesso sono ragazzini
Più giovani dei nostri giovani detenuti
E lì e esche sono veramente impreparati per non parlare della inadeguatezza professionale degli educatori perché come numero per fortuna ce ne abbiamo Paola a i i in alto numero in alta percentuale Cesare col degli ultimi due anni vi sono entrati anche tanti
Ma non sono sufficientemente preparati quindi un investimento sulla formazione forte e concludo grazie
Più che le conclusioni volevo un attimo tirare
Le fila rispetto agli interventi che abbiamo sentito
Era nostro era nostra intenzione
Con la nascita del coordinamento e con la prima diciamo le prime discesa in campo
Dopo la rappresentatività ma anche prima
Di creare una situazione dal punto di vista sociale e politico che consentisse a questa categoria di portare a dura conclusione contrattuale auspicata perlomeno per i nostri associati tra la nostra dirigenza e quindi naturalmente abbiamo fatto questi passi abbiamo chiesto a chi di dovere
Incontrai di arrivare a questo risultato a questo risultato pellicola Rita ci siamo arriva ma subito dopo anche a fronte degli incontri che abbiamo avuto al Dipartimento amministrazione penitenziaria e sono arrivati quelli che io onestamente personalmente giudico gli strali del presidente della Repubblica
E allora noi forti diciamo anche lì di questo ragionamento che stavamo facendo insieme con le istituzioni e
Del
Compagine che abbiamo messo insieme abbiamo ritenuto che fosse importante parlare di questi strali se tali sono se non lo sono
Ma comunque cercare di capire quali sono i malesseri che poi inducono un Presidente dalla Repubblica un capo dello Stato a usare delle parole così forti no
Questa è una vera emergenza sociale
Se è un'emergenza sociale
Qualcuno in qualche modo ce la deve sentire sulle spalle per carità non non ce la sentiamo sulle spalle perché non crediamo di essere i responsabili di un'emergenza sociale naturalmente ma ci sentiamo di dover ribattere sui motivi
Per cui questa emergenza sociale viene denunciata da un capo di Stato da un capo dello strato una persona importante come il nostro presidente La Repubblica informo pubblica informa corale oltretutto ascoltato dalle Camere
E quindi io credo che questo fosse il il primo il primo interrogativo che ci poneva ora abbiamo sentito
In modo articolato perché come abbiamo visto aveva già avuto modo di parlare una serie di persone che hanno rappresentato mondi diversi problematiche diverso
Io credo che non sia stato non siano state affrontate a sufficienza due cose
La prima questione
La questione giuridica dell'inquadramento
Se noi vogliamo un contratto per questa categoria dobbiamo capire come questa estate Goria all'interno della legislazione vigente
Deve essere inquadrata in modo nuovo perché adesso è incastrata in una sorta di Regolamento che non esprime contratti naturalmente
Eppure anche in passato
Tutto il pubblico impiego era incastrato in una sorta di Regolamento eppure i contratti faceva quindi si tratta di trovare le dinamiche legislative regolamentari uscire da questa impasse
Dall'altra parte
Perché c'è un'emergenza sociale
Perché il mondo è cambiato
Allora quello su cui dobbiamo in qualche modo interrogarci
è se il mondo dall'amministrazione penitenziaria è cambiato nello stesso periodo è riuscito a seguire il cambiamento di questa società che è diventata molto
Più multietnica rispetto a prima
E non forse sempre nel senso buono nel senso che dà per non è che c'è dappertutto l'integrazione e ci sono sacche di marginalità sociale naturalmente che in qualche modo poi sfociano nel penale quando sfociano nel penale evidentemente vanno ad interessare il mondo dall'amministrazione penitenziaria
Su queste due cose forse qualcosina in più penso che dovremmo interrogarci e dovremmo dare qualche risposta dal punto di vista metodologico nostro siamo una
Forza sociale siamo un sindacato il sindacato risponde naturalmente facendo delle proposte e mettendo sul tappeto non solo le problematiche ma anche quelle che giudica le possibili soluzioni
E questo noi sicuramente vogliamo vogliamo intrattenerci vogliamo intraprendere questo questo percorso
Alcune proposte abbiamo sentite le faremo nostre cercheremo di fare una una sintesi con un documento in ogni caso i lavori di questo convegno saranno pubblicati saranno resi visibili a tutti anche se no non sono andati indiretta con lo posso dire
Però ecco su questo io credo che l'organizzazione abbia dei margini di intervento
Troppi de e interlocutori attenti
Anche se naturalmente puoi sta al legislatore trasformare quelle che sono le problematiche e le soluzioni che noi prospettiamo in provvedimenti legislativi a me sembra che oggi il mondo l'amministrazione penitenziaria sia carente di un coordinamento legislativo
Nel senso che in qualche modo Traglia le sue le sue forze il suo modus operandi da provvedimenti che arrivano da situazioni diverse che poi vanno a intrecciarsi show una stratificazione che evidentemente rende anche complessa la sua gestione
Però queste sono come posso dire opinioni non di un esperto del settore
Ma semplicemente di un esperto di sindacato che analizza alcune cose dal punto di vista sociale ma non sempre in grado di dare le soluzioni in questo caso io di sicuro non sono in grado di farlo
Però penso che sia nostro interesse
Mettere nero su bianco alcune cose dal punto invece di vista contrattuale qui
Mi sento di di fare no e di avere un'esperienza un pochino più ampi
Abbiamo trattato con la direzione del dato
Alcune tematiche in un questo primo incontro che io ci intravedo alcune alcune strada poteva intraprendere
Hanno anche queste in funzione della legislazione dal punto di vista contrattuale che cioè quindi da una parte la centosessantacinque e dall'altra il
Nulla l'articolo due diciamo dello stesso centosessantacinque di poter fare alcuni passaggi
Credo che in questo in questo ci muoveremo
Ora vorrei dare lo spazio al dibattito un attimo per poi trarne le conclusioni alla fine con questo assolutamente tu
Capito
Diamo il benvenuto al direttore generale di uffici incartamenti tutto al meglio che indichiamo solida subito ad intervenire se vuole
Ecco
E grazie di essere con noi
Qui io ricordo
Interrompete mi mi dilungo troppo buona sera a tutti grazie all'infinito grazie sopra del coinvolgimento dei temi complimenti per l'iniziativa io devo dire che il tema carattere generano portata generale quindi ho cercato di ridurre quello che sarà il mio breve intervento ha del dei flash
Che possono essere l'oggetto di confronto di riflessione di di di verifica insieme di quella che il il tema oggetto della tavola rotonda perché quando si parla di un'amministrazione prevenzione un'emergenza sociale francamente mi fa piacere che c'è il punto interrogativo quindi quanto meno lasciamo un dubbio a quella che è la risposta
Io devo dire che l'occasione certamente e cristallizzata in quello che è il momento storico cinquant'anni dall'ordinamento penitenziario
Quindi mi piace confrontarmi con voi su alcuni aspetti cioè in questi cinquant'anni in qualche modo l'ordinamento penitenziario è ancora attuale
Per sicuramente l'esperienza il fatto che sia durato così tanto dimostra quella che era la lungimiranza del legislatore
Però ci sono degli aspetti sui quali ci dobbiamo confrontare perché in cinquanta anni tante cose sono cambiate
Io potrei parlai di tanti molti molti molti fattori tante paradigma paradigmi modificati nel tempo in questi cinquant'anni però voglio parlare almeno di tre aspetti che io ritengo siano i più significativi
Per un verso che cos'è oggi il carcere o perlomeno se lo stesso carcere di cinquanta
Questo è il primo
Il secondo tema riguarda la popolazione carceraria
Che non è il carcere insieme ma in un po'il detenuto in quanto tale e il terzo aspetto ma qui andrò veloce la polizia penitenziaria
Che è un po'l'altra anima del del mondo penitenziario
Anche questa è cambiata basti dire che nel mille centosettantacinque l'ordinamento previdenziale non conosce la polizia penitenziaria usciere all'agente di gusto Colle quella funzione la custodia
Che altra cosa delle a di quella che invece un po'la funzione o UDC del poliziotto penitenziario dal mille duecentonovanta partirei dal primo concetto che fosse quello su quale mi dilungherò di più coi probabilmente cercherò di essere più veloce sugli altri il concetto del carcere qui
Bisogna ricostruire come dicevo prima una nuova idea un nuovo paradigma del carcerario persona lo per capire quello che oggi è il carcere bisogna inevitabilmente
Porre l'attenzione su cosa era allora il caccia perché il carcere nasce nell'intenzione del legislatore del mille novecentosettantacinque come un luogo di esecuzione della pena
Cioè nasce come quel luogo di segregazione del soggetto privato di libertà della libertà personale
Se vogliamo sotto un profilo sociologico si potrebbe dire per alcuni versi nell'obiettivo nella visuale di quella che la società civile hanno ora il carcere era un non luogo cioè qualcosa che era fuori dalla società civile si chiudevano
Li cancelli muri alti quindi c'era
Tutta la società civile e il calcio quindi un nuovo Mall uovo in qualche modo se vogliamo anche senza un non tempo perché si entrava il soggetto quasi alienandolo sì
Doveva convivere nella ripetizione del tempo con difficoltà che diventavano difficoltà personali
Criticità fragilità personali però sicuramente un concetto è chiaro luogo di esecuzione della pena come luogo di segregazione questo è nel carcere mille centosettantacinque aveva una funzione ben play
Sanzo una duplice funzione una funzione preventiva tu vai in carcere per non commettere nuovi reati ma soprattutto una funzione rieducativa
Non poteva essere diversamente perché c'è l'imprinting costituzionale che in qualche modo imponeva
A questa rete luogo di segregazione quindi di limitazione delle libertà inevitabilmente un'impronta trattamentale un'impronta rieducativa cioè io ti privo della libertà personale
Però cerco di riabilitati in qualche modo quindi con una funzione se vogliamo anche preponderante della logica trattamentale perché stare in carcere poteva essere una seconda occasione oggi prese più Sauro portando avanti un progetto con la mia direzione col nelle che si chiama recidiva zero
Ecco la prospettiva era questa in qualche modo del legislatore anche del legislatore costituzionale cioè legislatore settantacinque tutt'ora in carcere perché deve essere un percorso riabilitativo di resipiscenza in qualche modo dove bisogna ottenere questo risultato che oggi chiameremmo recidiva
Se non l'ottiene cosa succede visto che è un luogo di reclusione in qualche modo era comunque un momento
Perché se non riesce a raggiunge questa finalità di rieducazione quindi comunque fallimentare
Era un'esperienza per il detenuto si parla quater corsa un rumore ma noi ce lo mettiamo nel curriculum professionale
Criminale
Del soggetto del piano
Quindi in qualche modo il carcere o aveva una funzione di riabilitazione quando questa funzione che doveva essere prevalente era recessiva
Diventava una medaglietta da portare come esperienza personale un elemento accomunava questo concetto di carcere a mio avviso e che comunque qualunque detenuto criminale
Problematico e quant'altro vedeva il carcere come un uovo da evitare
Cioè il carcere era comunque sulla io sono stato molto sintetico in questa ricostruzione ha cercato di fare insieme a voi era un qualcosa da evitare per il criminale quindi la logica era questa oggi questa logica
E comunque completamente superate di questo qui bisogna prenderne atto perché pur essendo luogo di esecuzione della pena il carcere oggi
E questo ce lo dicono le evidenze investigative e diventato purtroppo ahimè foro di affari criminali
Oggi il carcere diventa esso stesso non un non luogo come in passato
Ma diventa moltiplicatore di affari criminali redditizi peraltro perché se pensiamo che un grammo di droga nella zona di spaccio di Secondigliano di cocaina costo ottanta grammi in caccia costerà seicento settecento grammi
Se un telefonino acquistato all'esterno dell'istituto penitenziario posso duecento Euro in carcere costerà mille mille cinquecento euro
Quindi diventa qui il passaggio attenzione epocale se vogliamo dar luogo da evitare territorio luogo come era prima diventa invece un territorio da con questa e qui il paradosso perché le indagini ci restituiscono elementi in cui il carcere e da un cui stanno nel senso che le organizzazioni criminali indiano volutamente i loro sodali loro affiliati in carcere per gestire la piazza di spaccio per gestire gli affari criminali
Quindi un cambiamento se vogliamo epocale sul quale ci dobbiamo interno
Questo cambiamento epocale da moltiplicatore di affari criminali territorio da conquistare quindi c'è un approccio ciò criminale che in qualche modo si avvicina al carcere non era come al passato che invece si allontanava dal carcere o voleva tenere distante non se il carcere perde quella vocazione propria del mille novecentosettantacinque quella di cui vi ho detto prima la vocazione comportamentali
Perché
In qualche modo se un territorio da conquistare e un foro di affari criminali
La vocazione prettamente a.d. persa e che dovrebbe avere il carcere non c'era più traccia quindi va ricostruite vanno riorganizzati
Le coordinate per cercare al detenuto di realizzare l'obiettivo che l'obiettivo rimane che quello costituzionale all'articolo ventisette quindi l'obiettivo costituzionale la rieducazione
L'imprinting e la valorizzazione e la lettura costituzionalmente orientata e l'obiettivo di tutti
Però il calcio è di per sé non è in grado oggi di fare quindi bisogna fare un passo in avanti qualcosa di più
E qui nel porre del regista dare le nuove coordinate ecco più che di più che altro dire anche quali sono queste coordinate perché le coordinate sono sempre le medesime lo erano anche prima
Sicurezza penitenziaria e trattamento perché non si può prescindere una presuppone l'altro
Cioè io posso fare trattamento se c'è il rispetto delle regole se io non ho il rispetto delle regole non posso fare trattamento
Ecco questo queste riorganizzare le coordinate in qualche modo pone due
Precipitati logici da un lato che non si può mai prescindere tanto Iuss della sicurezza penitenziale
Cioè solo se c'è il rispetto delle leggi si può avviare un percorso trattamentale confusi in Alitalia educativo questo è il primo precipitato Locci
Il secondo
è un po'il superamento del passato in questo momento fintanto che non viene rispettata
Al massimo la cultura della legalità all'interno degli istituti previdenziali e quindi la sicurezza penitenziaria la rieducazione perciò solo non può essere preponderante
Prevalente rispetto al trio sull'oggi
Alla sicurezza quindi il percorso è posso garantire legalità per garantire un obiettivo e dare speranza addetti
Nell'ottica costituzionale
Faccio due esempi uno che riguarda il trattamento uno che riguarda la sicurezza per esempio il trattamento dall'ottica e la rete questi sono a mio avviso i nuovi parametri nell'ottica della del trattamento se io e voi lo sapete
Penso o voglio un istituto con delle sezioni a Trattamento intensificato quindi un'attenzione maggiore perché ci sono dei soggetti che che meritano fra virgolette
Un percorso più qualificato per quell'obiettivo costruzione di cui dicevo prima
Ecco se io voglio questo in queste nuove coordinate cosa devo che pretendere io nel rispetto del principio oggi con la sicurezza e della legalità devo pretende che tutti i soggetti che sono allocati nel trattamento intensificato
Seguono quel percorso non posso consentire che dieci avviamo un percorso qualificato e novanta invece voti somigliano disturbano
Il percorso qualificati questo oggetti perché altrimenti non riuscirei a garantire quell'obiettivo costituzionalmente orientati quindi diciamo
Questo è il primo set il secondo esempio invece l'atto sicurezza
Ma se abbiamo detto il primo sole rispetto delle regole
Ed è pacifico che c'è una differenza così questo ritornerò se c'è una differenza anche fra i detenuti
La per il trattamento di per sé personalizzazione questo è pacifico nell'impostazione costituzionale
Quindi ci sono i circuit
Se io ho tratto nello stesso modo il circuito media sicurezze alta sicurezza stolto obliterare andò a quella regola di cui ho detto prima
Cioè se io nell'Alta sicurezza lascio acceda aperte le celle indiscriminatamente indipendentemente dal trattamento che viene garantito per quelle otto ore ai soggetti detenuti ai soggetti reclusi
E lo faccio applicando lo stesso modello nella media sicurezza
Io sono fuori da queste Cortina
Al pari delle spese dell'estraneità alle coordinati con gli ho detto prima lato trattamento sono due esempio potremmo fare migliaia di essa
Un concetto però deve essere chiaro scusate su questo pongo proprio l'attenzione perché ritengo sia fondamentale
Perché e chiaro la sequenza è
Più nel carcere c'è il rispetto delle regole più Cerri educazione più c'è civiltà della pena più si sta bene
Quindi per superare quell'emergenza bisogna fare questo percorso e a mio avviso una progressione che no
No
Incontrovertibile allora ecco il punto fondamentale se questo è il percorso che deve essere riconosciuto in qualche modo garantito
Bisogna avere chiare un'idea un concetto
Che da insomma direttore del genere detenuti e trattamento cerco
Quotidianamente a trasmettere un po'a tutti i miei collaboratori è un concetto molto chiaro poi io magari un po'molta meno esperienza di voi rispetto ad alcuni istituti penitenziari però questo concetto mi è molto chiaro
Cioè negli istituti penitenziari
Non si deve parlare di libertà di autodeterminazione perché è già il primo su come ho detto prima e la restrizione della libertà personale negli istituti non ci sono spazi liberi
Spazi vuoti cioè lasciare uno spazio vuoto in un istituto significa occorre è stata o quello Stato è assente o che quello spazio sarà conquistato dalla criminalità
Perché a me non dato loro cioè non possiamo adottare il modello della società civile dove l'autodeterminazione impone le scelte del quotidiano
Nel carcere Eastpak libere non possono esistere o c'è lo Stato con la legalità o c'è la criminalità questo è il tema questo è il tema oggi in carcere cambia
Quindi rispetto al mille novecentosettantacinque in qualche modo dobbiamo prenderne atto
Secondo concerto mi avvio oltre due o tre minuti poi mi taccio l'altro cambiamento epocale la popolazione carceraria
Mentre prima nella popolazione carceraria in qualche modo a mio sommesso avviso era distinta tra il detenuto sottoposto a un regime detenuto sottoposto a un regime differenziato
Voglio pensarlo in questione due macrocategorie
Perché il cui l'ordinamento pensa settantacinque non conosce quelli sono i circuiti penitenziari anche i due regimi quattordic'coerenziata il quarantuno bis e quattordici piste sono comunque data successiva quindi in qualche modo
Nasce come una in una una dimensione unitaria
Unica però se vogliamo
Poi ampliata da rigide deferenza
Ecco questa impostazione si scontra con la realtà odierna perché chiunque vivo
Penso tutti è stato in in un istituto penitenziario sa che ogni sito che è diverso dall'altro
Centonovanta istituti si dice nel gergo centonovanta minestre
Cioè centonovanta Repubblica otto
Completamente diverse vuoi per la struttura non solo architettonica che anch'essa diversa
Ma la struttura proprio organizzativa può e per per la presenza vedete perché una cosa è avere un istituto di cento persone con un circo con a regime differenziato a regime a trattamento differenziato
Altra cosa e invece avere un istituto con tutti i circoli penitenziale
Chiaro che la gestione diversa
Manifestamente
Ma non è questo il tema il teme che oggi
Lella proprio la popolazione carceraria che dispone perché abbiamo numeri che di decine di migliaia di categorie di detenuti differenziate
Non per il regime ma per la tipologia di detenuto penso ad esempio al ai soggetti facce tossicodipendenti e psichiatrici a volte con doppia diagnosi
Penso alle nuove forme di criminalità terrorismo internazionale che la sconosciuta del mille novecentosettantacinque oggi dobbiamo avere un circuito S due dedicato solo al terrorismo
Penso al numero dei giovani che nel frattempo hanno portato nuovi problemi perché questo lo pongo come attenzione perché se è vero che i giovani anche in passato entrava in carcere
Oggi è un giovane che entra in carcere a una sofferenza in più
Questo
C'è oggi un giovane vive con la tecnologia
Entrando in quel non luogo del carcere non si chiudono solo le sbarre nella legalità perché se c'è illegalità è un altro tema nella legalità si chiude anche quel mondo che il mondo del giovane
Quindi pensate all'impatto di un ragazzo che abituata a vivere quotidianamente sui sociale e che varca il cancello del dell'istituto penitenziario dovendolo lascia quindi questi erano una categoria non perché giovane ma perché subisce un trauma nuovo rispetto al passato lo stesso gli stranieri
Percentuale altissima il superiore al trenta per cento non in quanto stranieri ma in quanto portatori di culture diverse su cui reazione alle quali lo Stato si deve far carico
Perché se l'ottica è quella della rieducazione se l'ottica è quella del trattamento sul presupposto che sia garantita la legalità la sicurezza penitenziaria
E allora quella rieducazione possibile solo se considerano nella personalizzazione l'esigenza è quella e la cultura di quel destino
E oggi gestire
Mi decine di migliaia
E a di culture diverse francamente non è facile non sono le facce forse non siamo neanche preparati ogni direttore gli istituti penitenziari non sono preparati a questo quindi
Il il il nuovo fenomeno l'ho messo al cambiamento di paradigma carcerario come vi ho detto prima ma anche nuovi problemi di organizzazione io direi problemi a più livelli che prima erano sconosciuti completamente sconosciuti
Oggi io parlo di un carcere a geometria variabile perché a fronte di queste differenza etica
Di tipizzazione delle soggetti allocati che si aggiungono anche problemi territoriali e problemi e soggetti che in qualche modo ruotano intorno al carcere la filiera del caccia possiamo definire
Quindi ogni caccia una realtà diversa
Ma non solo perché i detenuti sono diversi ma perché anche dislocati in quel territorio rappresenta un baluardo
Di legalità forse l'ultimo baluardo di legalità e quindi si deve confrontare diversamente una cosa è il carcere a Trento o Bolzano altre corse e il carcere a Palermo Occhetto queste
Quindi
Una geometria variabile che pone comunque in in fibrillazione in criticità pone il significative criticità per l'ordinamento penitenziario perché oggi mi sento di dire
E mi piacerebbe essere sconfessato qui quel sistema unitario dell'ordinamento penitenziario esiste ma oramai ampiamente superato perché non esiste
Un sistema penitenziario
Per quello che oggi la realtà carceraria
Ma quantomeno esistono plurimi modelle da Consip
E infine la polizia penitenziaria
E qui chiudo
L'ho detto prima nel mille centosettantacinque erano gli agenti di custodia che non avevano funzioni di sorveglianza e di osservazione oggi invece dal Milan centonovanta in poi
E cambiato la polizia penitenziaria
A compiti diversi quando si dice qui mi piace sottolinearlo quando qualcuno dice ma partecipano anche al trattamento perché in qualche modo vengono coinvolti nel gozzo procede sia chiaro
Cioè il poliziotto veneziano fa trattati in via diretta
Ma secondo quelle coordinate che vi ho detto prima garantisce alle
La sicurezza penitenziaria per poter fare il trattamento cioè dalla fotografia chi deve fare il progetto trattamentale affinché quel progetto sia efficace
Quindi si è fondamentale per raggiungere l'obiettivo trattamentale ma non deve fare il trattamento non deve redimere i detenuti la polizia penitenziaria ma deve creare le condizioni affinché posto aiutarli alle dimessi da solo
Creare un contesto di legalità questi della polizia Pizza che nel contesto alla legalità il contesto allegrezza sito si passa inevitabilmente sulla base di quello che ho detto io condivisibile o meno
Attraverso la sicurezza penitenza solo se viene garantita sicurezza penitenziale ritorniamo al tema lo ripetono più volte si può parlare
Della dell'adeguato Progetto prettamente e poi è una polizia penitenziaria che ha comunque delle competenze amplia ampliate oggi abbiamo il gomma abbiamo il Micca abbiamo il CIO abbiamo il ruolo tecnico laboratorio di Amiacque ce la dottoressa Caputo sapeva abbiamo vicino oppure abbiamo l'uso per
Apriamo una polizia penitenziaria cioè dire due punto zero non è più quella del mille novecentonovantuno solo sorveglianza osservazione e tabù un corpo di polizia al pari degli altri con la stessa dignità e anche
Lo lo stesso orgoglio
Ecco e qui più chiudo Mita cerco parlato troppo se volessimo verificare tutto quello che ho detto se qualcuno di voi ha interessato anche in chiave critica basta prendere e analizzare gli eventi critici vediamolo per esempio dall'alto della polizia penitenziaria a fronte di eventi critici che erano in numero molto minore rispetto ad oggi quelli del passato
La cosa che oggi stupisce almeno mi stupisce francamente e che la maggior parte gli eventi critici e non tanto per il numero che si è impennato
Walter fattucchiere
Destinatario elemento critico cosa che nel passato non esisteva e o il poliziotto penitenziario che diventa esso stesso vittima del sistema carcerario e questo non lo possiamo consentire questa inaccettabile
Perché tu non puoi chiedere che venga rispettata la legalità e poi lo lasci solo ecco le Roy invisibile come spesso si dice oppure Iride ricordiamoci che affianca carino c'era bello il discorso che conosciamo che è un discorso che ha diciamo una portata innovativa se vogliamo negli ultimi anni
Ma un poliziotto penitenziario che spesso e questo ce lo dicono i dati statistici
E vittime si se e quando non è vittima la polizia penitenziaria in me
E vittime sistema
E Pitt e danneggiato il carcere io ogni evento critico che mi chiamano di notte poi mandò le fotografie il corridoio allagato i suppellettili distrutti ecco quindi in qualche modo un sistema penitenziario che attaccato
Dai detenuti
Da quella popolazione
Non ci sarà previdenziale in qualche modo deve valorizzare il gli eroi invisibili ma invisibile perché perché operano in quel territorio di in un luogo che ho detto prima non perché sono invisibili anzi purtroppo sono cubani e quindi subiscono pure le conseguenze come ho detto prima ma invisibile agli occhi della società civile perché fanno un lavoro al di là dell'Espace
è un discorso di coerenza del sistema e a mio avviso quando si parla di emergenza sociale francamente poniamoci un problema di cosa è oggi carcera popolazione detenuta e la polizia penitenziaria perché
Non è un problema emergenziale forse un problema di sistema sul quale incontri come questi ci consentono di riflettere affrontare quelli sono i reali tempi
Che oggi ci affliggono grazie
Prima che lei materia un attimo sulla risentire un intervento della nostra la dirigente di polizia penitenziaria in servizio attivo qualità del direttore del laboratorio centrale proprio periferiche parli al suo discorso lo Stato Tennant viene a e quanto cammino fatto questa polizia penitenziaria che sono sembra poco ma trentacinque anni dalla riforma e io c'ero
Eppure
Sciagura
Grazie per avermi dato la parola ovviamente saluto tutti molto velocemente ci tengo anche a precisare che io oggi sono qui in veste e di segretario nazionale dell'Associazione più rappresentativa dei dirigenti del corpo ma sono anche che lo dico con altrettanta orgoglio un primo dirigente di polizia penitenziaria in servizio attivo presso il laboratorio centrale della banca dati del DNA
Il direttore generale detenuti e trattamento e appunto il mio direttore generale l'interno di questa struttura
Voglio cominciare innanzitutto ringraziando ovviamente Paola e l'amico salvo il motivo per cui oggi sono qua anche perché nostro sindacato ama le unioni non le divisioni sebbene le divisioni siano state create e e oggi vorrei provare a dimostrare in pochissime parole che anche quando sembrano esserci divergenze profonde si guarda verso un obiettivo comune
Lavora lo l'argomento di oggi è amministrazione penitenziaria un'emergenza sociale
E parlare amministrazione aprite insieme a me semplice direttore generale con veemenza ha evidenziato come negli ultimi anni sia cambiato tanto e che oggi il carcere non è più quello di prima
La polizia penitenziaria un articolo di prima i detenuti non sono più puliti prima le strutture non sono più voli di prima è cambiato tutto è cambiato il contesto
Voleva ragionare oggi con logiche chi vent'anni trent'anni fa anche a livello amministrativo è fallimentare
E allora oggi bisogna guardare ai numeri bisogna guardare però a tutte le figure che fanno parte di questa Amministrazione che è una delle più complesse un'amministrazione come qualcuno ha detto Giano bifronte perché si occupa di due anime che sono due anime estremamente importanti trattamento e sicurezza
La mia è una prospettiva ovviamente di polizia ormai nonostante siano sia giovani servizio rispetto a molti altri che sono qui seduti o vent'anni di servizio
E sicuramente e devo dire che in questi vent'anni abbiamo assistito anche una destrutturazione della polizia penitenziaria una perdita di identità mi riferisco a cosa che ha detto Enrico all'inizio senza che ve polemicamente re costruttiva e quello del picchetto d'onore ok il picchetto d'onore
Che è stato non fatto per una carenza di organico per una costanza di polizia momento d'identità
E forse preferisce più fare il picchetto d'onore che non diciamo occuparsi di un aspetto che forse non gli competeva
Per un corpo di polizia impiccagione domani non è uno spreco e disciplina e ordine e identità
Il vero problema non è rinunciare alla forma il vero problema è garantire un organico sufficiente allora condivido le parole di Silvia che ha detto che forse ci è importante un momento di riflessione e di cambio di prospettiva
Una prospettiva in cui le due anime devono Coming devono camminare insieme non più farsi lotte non più metterci uno contro l'altro ripensare il sistema in un tempo in cui il corpo non avevo la testa aveva senso anche parlare di subordinazione gerarchica oggi la subordinazione gerarchica forse te le desueta perché esistono i dirigenti del corpo
Che nulla tolgono ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria perché sono due anime di una stessa realtà
Forse allora possiamo parlare di emergenza sociali ma se l'affrontiamo insieme se anziché dividerci in compartimenti stagni cerchiamo di trovare una soluzione
Anche perché spesso è facile trovare il colpevole sono loro che non hanno fatto solo che non ho detto sono loro che sono giovani sono loro che hanno mi è stato detto Impastato i pantaloncini corti
Allora se guardiamo con onestà comunque a trent'anni di carcere probabilmente quello che oggi stiamo vivendo è frutto di decenni in cui i dirigenti della polizia penitenziaria non c'erano ma non sono qui per dire chi ha non ha fatto chi non ha acceso sono qui perché il buonsenso l'intelligenza amministrativa che alberga in tanti di di noi anche di persone presenti in questa sala ci impongono a guardare avanti a trovare i l'occasione per crescere insieme e per risolvere meglio il bene comune
Trattamento e sicurezza non sono due opposti sono esattamente collegati l'uno all'altro ha detto anche il dottor Napoli lo prima di me
Senza sicurezza non ci può fare trattamento senza trattamento non c'è sicurezza in carcere sicuro è un carcere in cui si rispettano le regole in carcere sicure in cui il detenuto può fare un'attività trattamentale durante la sua giornata detentiva
E in questo quadro diventa ovviamente naturali inevitabile dare un ruolo a tutti ognuno nella sua specificità
è per questo che credo sia giunto il tempo ma questo lo diciamo anche in contesti diciamo più ampi di creare forse più dipartimenti separati dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che si occupi di trattamenti un dipartimento dalla polizia penitenziaria che si occupi di sicurezza e di polizia
Lo dico con convinzione nel rispetto di tutti non abbiamo bisogno di nuovi muri ha più bisogno di alleanze non di contrapposizioni ideologiche che spesso sono stati alla base di molte diciamo interpretazioni e letture ma di intelligenza amministrativa non di sospetto ma di fiducia
L'amministrazione penitenziaria potrà superare l'emergenza di emergenza vogliamo parlare solo se i le le sue anime i suoi componenti lavorano insieme non si fanno la lotta ogni dirigenza nella sua specificità senza sovrapposizioni e senza confusioni di ruoli
Se invece ci facciamo la guerra tra i poveri che alla fine è un servizio che non siriano del Paese un servizio di efficienza nei confronti del Paese
Quindi rispetto delle specificità collaborazione ci insincera visione comune
Il problema non va risolto tamponando lo se se si parla di carenza di organico la coerenza di organico viene da lontano anche perché ricopre lava di carenza di organico dieci anni fa ancor di quindici anni fa vent'anni fa quando in servizio adesso ciò con la carenza di organico quindi qualcosa è stato fa non è stato programmato
Se invece oggi costruiamo e non lo cambiamo con la stessa facilità con cui si cambiano i capi dipartimento forse qualcosa si riesce a costruire nel tempo
E quindici che l'Amministrazione esaurita verso cui guardare ripeto nel rispetto della della regole nel rispetto della dignità della popolazione ristretta non è facile ma è l'unico che ci può portare lontano insieme
Grazie
Salutiamo lei accenna buon lavoro

Nata
Tanto grazie distribuire
Grazie sempre Hutter Paola e grazie
Al nostro amico Adamo a tutti coloro che stanno riflettendo su un tema che a me dispiace dirlo ma come dire
Non merita il punto interrogativo perché io penso invece che il Presidente della Repubblica abbia detto con grande onestà
Che ci troviamo in una emergenza sociale lo dico da persona che da sempre ha frequentato gli istituti di pena minorili
Case circondariali istituti penitenziari di tutta Italia e non solo
E che continua a farlo l'ho fatto prima da sindacalista Paola se lo ricorda l'ho fatto poi da presidente di Regione e l'ho fatto da parlamentare lo faccio oggi
All'interno di un'associazione alla quale sono iscritta ormai da sempre anche domani sarei dovuta
Andare a Rebibbia non ci andrò per motivi personali ma ormai almeno un paio di volte al mese mi reco nei vari istituti
E quindi purtroppo il punto interrogativo per quanto mi riguarda non c'è più emergenza sociale di così lo dico a voi che meglio di me conoscete l'amministrazione le sue strutture sapete in che condizioni siete costretti a lavorare
E in che condizioni sono costretti i detenuti a sopravvivere non a vivere
Appena sono arrivato sentito le parole del Presidente della Repubblica qualcuno si interrogava sul perché è stato così
Duro nella sua diciamo nel suo intervento rispetto alle condizioni delle carceri e la persona che parlava nel momento in cui sono entrata parlava del teatro allora ricordo a me stessa
Di avere nel mio curriculum un ha fatto molto importante che ripeto ogni volta che mi trovo a parlare della polizia delle scusate del degli istituti di pena perché il film che ha vinto il l'Orso d'Oro a Berlino
Gli altri premi internazionali che Cesare deve morire fu girato a Rebibbia su mia spinta dopo aver finanziato un corso di formazione dopo avere insieme
Agli a all'allora fratelli Taviani individuato un percorso perché quel film potesse essere girato all'interno di quell'istituto ma soprattutto io non bado tanto fiera
Di aver rapportato all'Italia dei premi importanti sul piano cinematografico quanto di aver consentito ai detenuti anche fine pena mai di uscire dal carcere di per vedere il film
In un cinema romani insieme all'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano faccio sempre questo esempio perché io credo che se c'è da parte delle istituzioni tutte una collaborazione
è possibile fare cose che magari oggi pensiamo essere assolutamente impossibili da realizzare io quando chiamai il Presidente della Repubblica e gli dissi presidente ma che dice ha visto che questi detenuti di Rebibbia
Hanno vinto questi premi vogliamo vedere insieme a loro il firma sembravano che che che inventavo qualcosa di incredibile invece proprio qualche giorno fa la i fondamenti core dava con delle foto
Quella momento però al di là di questo come dicevo prima andando molto spesso all'interno delle carceri tutto quello che è stato detto i forse è stato detto in maniera un po'troppo edulcorata
Io capisco che ciascuno giustamente deve difendere anche il proprio ruolo il proprio lavoro però sinceramente oggi quelle carceri
Nel nostro Paese non hanno più la dignità di essere chiamati istituti di rieducazione
Le persone non hanno perdono la dignità nel momento in cui entrano lì dentro in un Paese che in tanti anni nord è riuscito minimamente
A rivedere le norme a rivedere i comportamenti a rivedere le strutture a fare in modo che tutte le istituzioni
Concorrano affinché quei luoghi diventino per i detenuti e Pier Kiss si occupa dei tempi dei detenuti un luogo dove si possa vivere e dove si possa lavorare nell'interesse generale del Paese
Quando dico le istituzioni tutte dico che ci sono dei grandi assenti
Perché non è soltanto lo Stato che si deve occupare delle carceri per esempio la competenza delle regioni che sono istituzioni importanti che hanno anche dal punto di visto finanziario
Come dire elementi importanti che dovrebbero occuparsi della salute dei detenuti sono assenti
E sono assenti perché è un problema che non sembra riguardare nessuno invece dovrebbe riguardarci tutti perché
La civiltà di un Paese la dignità di una persona e quindi di un paese e quindi dei suoi cittadini tiene anche da come le carceri si pongono rispetto alla sopravvivenza di che c'è dentro in qualsiasi look il ruolo e il suo ci sia guardate
Io
Ho sentito il direttore mi spiace che sia andato via a parlare con una grande
Non dico tranquillità ma insomma del carcere come ruolo come luogo con l'ha definito Foro di affari criminali
Ma poi pare possibile che con lo Stato purtroppo è vero
Purtroppo è vero ma poi pare possibile che chi rappresenta oggi qui lo Stato e le istituzioni ci venga a parlare di un foro di affari criminali parlando di droghe
E di telefonini con questa facilità oppure ci venga a dire ovviamente lo avrei detto
Ancora meglio se fosse stato presente che il problema dei giovani che vengono schiettezza che affatica lei era il telefonino io guardate ci sondata anche l'altro giorno ho incontrato dei ragazzi nessuno di questi temi ha parlato del telefonino
Ne hanno parlato del fatto che gli vogliono inserire nel giro dello spaccio della droga
Mi hanno parlato del fatto di tentativi di stupro ripetuti
Ne hanno parlato della impossibilità di parlare con gli avvocati mi hanno parlato dell'impossibilità di parlare con il tribunale di sorveglianza con il magistrato non mi hanno mai detto non posso usare il telefonino
Al massimo mi hanno detto fatto una telefonata purtroppo in questo carcere se la telefonata va buca della considerano comunque fatta e in altri invece no perché anche da questo punto di vista abbiamo il problema non in tutte le carceri ce lo stesso trattamento
Io sono stata recentemente a Regina Coeli che voi sicuramente conoscete meglio di me guardate Regina Coeli io dico sempre così per se ci metto il mio cane dopo ventiquattro ore morto
Cioè è un luogo altro che un non luogo
E qualcosa di indecente tant'è che avete visto non sia soltanto un braccio chiuso ormai da un sacco di tempo ma è crollato il tetto l'altro giorno ma è il minimo
Se poi come avete visto guardate le celle il Pacini a dire agli spazi ma quali spazi qui mancano gli spazi fisici figuriamoci se manca il resto non c'è più uno spazio comune a Regina Coeli perché sono tutti occupati dai detenuti
E quindi
Dove hanno i bagni non voglio nemmeno dire in che condizioni si trovano dove ovviamente era uno spazio comune non hanno nemmeno i bagni figuriamoci se hanno tutto il resto e poi c'è sicuramente un cambio della popolazione carceraria perché ci sono tanti ragazzi molto giovani maggior parte che vengono da lontano che arrivano in carcere senza nemmeno sapere perché sicuramente hanno fatto anche qualcosa che non dovevano fare ma non riescono nemmeno a capire per quale motivo li hanno portati in carcere che non sono assistiti da nessuno
E che puzzano come posso dirlo delle bestie perché non hanno nemmeno una maglietta di ricambio
E nessuno è in grado di fornirgliela tant'è che ci stiamo attivando con delle associazioni di volontariato fa parlo di cose concrete
Perché veramente la situazione in più
Anche la polizia penitenziaria che è totalmente poi non ve lo devo dire io i numeri perché è inutile
Voi potete fare anche se ci sono agenti le cabriolet dalla mattina alla sera ma non riuscirete mai a garantire un servizio di sorveglianza e tanto meno di interessa la rieducazione dei detenuti perché siete talmente pochi rispetto alle necessità che non è possibile fare ma tanti giovani e sono tanti che sono entrati se ne vanno
Perché non riescono a supportare questo tipo di lavoro
Questo tipo di di rapporto anche tra le istituzioni che si occupano delle carceri per non parlare dei direttori che non sanno dove sbattere la testa in molti casi perché non non sanno dove allocare i detenuti non sanno come rispondere ad un'esigenza perché sanno che il tetto sta per crollare ma non hanno alcuna risorsa per poter intervenire prima che questo accada quindi io penso che il punto interrogativo purtroppo non non non andava messo e penso anche che il livello ripeto di civiltà di un paese si vede anche da questo
Però penso anche che stiamo talmente indietro che io non so se riusciremo a trovare un percorso per dare per invertire un po'diciamo la tendenza che ormai e talmente alla deriva che difficilmente si può recuperare noi facciamo
Quello che possiamo io costituito un'associazione ormai l'anno e mezzo fa che si occupa di tematiche sociali una delle quali è proprio quella di seguire la questione delle delle carceri
E dal prossimo anno dall'inizio del prossimo anno daremo il via ad una task force alla quale dichiara chiederò di intervenire con tutti coloro che vorranno insieme ad un'associazione di grandi imprese
Che insieme a me hanno deciso di dare un contributo a questa causa che oggettivamente una causa
Che io ritengo molto importante quindi cercheremo di mettere all'interno di questa task force istituzioni aziende tutti coloro che si occupano della questione delle carceri tutti coloro che hanno una competenza che hanno la professionalità che hanno l'esperienza che possono dare un contributo per poi consegnare a chi può cambiare le cose diciamo questo questa elaborazione che tutti quanti insieme faremo chiederemo la collaborazione del ministero chiederemo la collaborazione di tutti abbiamo già avuto la disponibilità però io lo faccio perché credo che dobbiamo necessariamente occuparci tutti di questo tema però penso anche che sarà molto molto difficile
Io domani non potrò andare a Rebibbia come vi ho già detto ma ho già in programma la fine del mese
Una visita opera anche perché mi piace vedere le diverse realtà
Sono talmente diverse che ripeto anche nella nello scontare una pena si può essere più o meno fortunati
Perché o anche a lui stesso del all'interno dello scherzo dello stesso carcere sapete
E no che piuttosto che stare in un reparto finisci con altro e la situazione chiaramente non è non è la stessa cercherò di farlo anche perché questo è un altro tema che ha molto a che fare coi numeri
Io lo dico porrà diciamo avendo sempre militato in una quali c'era di centrodestra
Anche tutte queste nuove leggi che vengono messe in campo per tamponare le varie situazioni stanno creando tutta una serie di reati che non fanno altro che cullare ancora di più le carceri e soprattutto rischiano in molti casi anche di di fronte a un dubbio schiaffi fare all'interno di un carcere persone anche sinceramente io ho conosciuto un ragazzo da poco che poi da Regina Coeli e siamo stati in grado di devo dire grazie
Alla dottoressa presidente del tribunale di sorveglianza di Roma
E di trasferirlo a Rebibbia perché questo ragazzo è stato accusato dalla fidanzata di dipinti maltrattamenti non si sa vero o non vero io non lo so
Però sinceramente schiaffi fare un ragazzo toglierlo dagli studi in istituto di pena come regina Shelley
Come dire
E faticoso Point lo giudicheranno però ripeto anche questa idea di andare sempre più a stringere su reati
Questo non è un reato minore ma anche su reati minori che abbiamo visto introdotti anche negli ultimi anni da nuove leggi
Non fa altro che da un lato affollare le carceri e dall'altro anche rovinare la vita delle persone perché anche di questo ci dobbiamo ci dobbiamo occupare oppure tutte quelle persone che hanno un processo che dura magari sette otto dieci anni
Che nel frattempo si sono rifatti una vita magari hanno un lavoro si sono sposati hanno fatto decine di una mattina arriva una polizia un un carabiniere gli dice guarda che ti stanno aspettando perché c'è l'esecuzione della pena e quindi chi si interrompe la vita completamente e tu invece che approfittare del approfittare come Stato del fatto che comunque ce l'ha fatta a rieducare sì da solo
Lo rimette di nuovo in una condizione dalla quale poi difficilmente riesce a a ritornare fuori quindi cioè diciamo che il tema è talmente complesso
Che veramente c'è bisogno di tutti quindi
Questa task force che partirà fra l'altro da qui da piazza Montecitorio perché la sede proprio qui sulla sulla piazza
E io mi aspetto Paola Adamo il contributo chiaramente anche della vostra organizzazione ma di tutte le persone che vorranno dare un contributo di ringrazio perché su questo tema
Sarà che in questo momento va di moda essere cattivi come dire la sensibilità è un po'scesa
Non tutti hanno il coraggio di affrontare con fermezza e con chiarezza un tema che invece secondo me va affrontato su quale bisogna lavorare sul quale io credo che il Presidente della Repubblica meriti
Anche rispetto alle sue parole una risposta concreta grazie
Ad altri interventi
Salvatore Settis coordinatori nazionali della pulce nell'insieme del nostro svela i sensi è la parola
Salve buonasera
Io sono abituato a cucinare a casa
E mia moglie grata ma più che altro mio figlio perché faccio le paste quelle più semplici ha passato solo la carbonara
Questa sera ho sentito tanta minestra
Tanta minestra
Beh io ho trentasei anni di servizio al prossimo sono alla pensione
Che ci faccio qui oggi
Che ci faccio
Mi preoccupo ne sono preoccupato
Ma non come appartenente alla polizia penitenziaria ex agenti di custodia
Però c'è un fatto
Mi demmo prendere cura dei miei colleghi
Quelli che io lascerò domani per esempio fra cinque mesi mi devo prendere cura di loro
Perché si sono giovani
Anche i miei colleghi come la nuova popolazione detenuta perché io per questioni politiche
Da atto dovuto dall'ufficio del Prato dopo vent'anni
Venga assegnato a Termini Imerese
Io ho fatto con qui Paola tante battaglie nel Piemonte quando
Lei si eccitava sotto la sua attività sindacale in un'altra sigla sindacale in cui ce l'ho pure dentro io
Il discorso è che nel novanta
Mi al ruolo di agente di custodia vivo due momenti uno bello perché trovo il lavoro orgoglioso
Di indossare una divisa
L'altro e il cambiamento dell'amministrazione penitenziaria
Nella riforma tre nove cinque del novanta
Io mi sento di rimanere nella tre nove cinque del novanta nel novanta
Perché ancora oggi
Sono centonovanta istituti
Centonovanta
Se io
Fossi nominato
Consulente del ministro qualsiasi al ministro
Per parlare alla ottantuno due mila otto che il ho dovuto fare i corsi come lavoratore
Beh io gli ho detto io lavorava Provveditorato fa percorso detto allora devo chiuso d'ufficio anche se il nuovo per cui tutti gli schermi quei seguito non ci sono allora che dobbiamo fare
Ho fatto servizio in diversi istituti penitenziari bene
Dove ho lavorato la dignità di un lavoratore non c'è
Penso mi dispiace Rillo da impiegato dello Stato ma di quale Stato non lo so
E sono stata all'ordine e a sud
E al centro ho girato non sono stato sempre a Prato
Però mi toccava girare istituti penitenziari grazie ai dirigenti che
Scortato o magistrati
E mi accorgevo signori e mi accorgo ancora ora due anni un anno e mezzo fa
Che ci sono istituti non cinquantenne tali due centennale i quando in quando c'erano ancora noi il re c'erano i Borboni perché parliamo dell'Ucciardone
Per cui automaticamente forse per arrivare a una dignità lavorativa e a una Tiny TAR rispettiva questa società esterna non sa che in ogni e cioè quasi in ogni città
Dove c'è la circondariale c'è un'altra cosa città che chiamata carcere che non la vorrei chiamare chiaro carcere io lo chiamerei stabilimento penitenziario perché non lo stabilimento c'è tutto un attento
Dovrebbe esserci gara del direttrice l'assistenza sanitaria
L'aspetto c'ha le risorse non c'ha le risorse ma soste mo'pure questo
Sappiamo la carenza organica del personale ma quale quello rieducativo l'educatore funzionare giuridico per alloggi su cinquecento detenuti quattro metri che sono cinque educatori che devono fare prima
Parliamo di locazione giusto non ce la facciamo
Almeno uno ogni ogni cinquanta agli onori dirette uno ogni cinquanta operatori no
La polizia penitenziaria io mi sono arruolato reggente custodia facevo il nove ore al giorno
Bene da poliziotto penitenziario
Fino a tre mesi fa ne faccio dodici ore al giorno cos'è cambiato
In meglio o in peggio
E in peggio
E allora oggi siamo chiamati a riflettere su una questione che riguarda non solo le mura del carcere o degli istituti di pena chiamati in italiano
Ma l'intero tessuto della nostra società l'emergenza sociale che vive l'amministrazione penitenziaria siamo qui oggi per questo
Il carcere e da sempre lo specchio della città reale
Dentro le sue mura si riflettono le fragilità le disuguaglianze le contraddizioni
Del nostro tempo ma ciò che oggi vediamo è un sistema che fa fatica a reggere
Sopra affollamento strutture inadeguate personale ridotto all'osso strumenti insufficiente
Per garantire quale sicurezza
Quale sicurezza se non ci sono i mezzi noi non la possiamo garantire un collega non può aprire cinquanta stanze
E avere cento detenuti
Come fa a fare un controllo di sicurezza che viene pure deriso
E poi deve salire la sorveglianza per evitare tutto questo e deve aprire il dialogo io ho fatto tre anni di aprire il dialogo ma quando arrivano i ragazzini non ce n'è dialogo diceva giusto il direttore il cellulare c'è il traffico di Lilla
Cosa stiamo facendo la polizia penitenziaria ci mette anima e cuore
Per evitare questo
Ma mancano le risorse
Quelle nere
Io operatori penitenziari ci mettono
Anima e cuore
Agenti agenti manco un agenti educatori funzionari personale sanitario portano avanti questo sì questo sistema penitenziario ogni giorno
Con il compito con il loro compito con professionalità e sacrificio eppure troppo spesso lo fanno senza il giusto riconoscimento sociale senza il sostegno di cui avrebbero bisogno anche la pacca delle spalle anche per dirti grazie
Si lavora in carenza di organico con carenze strutturali evidenti con un sistema che chiede tanto e restituisce poco
Non si non possiamo più accettare che l'istituto penitenziario resti una città in invisibile
Separata e dimenticata dentro una città reale che c'ha la città reale
Restituisce
Il problema sociale nel carcere
Non possiamo accettare che vivi chi vi vive e chi vive e lavora lo faccia in condizioni emergenziali permanenti né che Vicki via recluso non abbia reali strumenti e di recupero
Occorre un intervento deciso coraggioso e immediato
Investimenti nelle strutture per renderle sicure umane
L'accorciamento degli organici per dare le spillette inietta un lavoratore penitenziario
Strumenti concreti per garantire sicurezza ordine
E si ordine e insieme percorsi ville inserimento sociale
Ce ne vuole tanto sociale
Io vivo nel sociale io lavoro nel sociale l'altro giorno mi sono sentito sconfitto scusate mi semi esco fuori dal tema ma quando lavano con i giovani e cerco di educare ente anziché rieducare per riaverli dentro il carcere
E oggi ogni ragazzo è armato ed esce
Per rovinare una vita di un altro e io mi preoccupo perché quando vado in servizio o andava in servizio mia moglie era più preoccupata adesso che quando ancora i quarantuno visse nelle carceri non era applicato
Ora più aveva pop salvo stai attento mi raccomando
Perché io rischiavo schiaffo da un ragazzo di vent'anni
E se io lo invitavo a scendere con l'invito un invito ti prendo per
Mi sento di non mi sta mettendo le mani addosso
Cioè siamo arrivati al alla frutta
Per cui il sistema è cambiato maleducazione deve partire da fuori
La Costituzione ci ricorda che la pena deve tendere alla rieducazione ce lo siamo detti in tutte le salse questa sera
Questo principio non può restare lettera morta richiede risorse visione e responsabilità specialmente politica chiediamo dunque che la società intera tutta istituzioni politica voto in opinione pubblica si faccia carico in questa emergenza perché il carcere non è un mondo a parte e parte di noi
Il modo in cui trattiamo chi vive e lavora al suo interno dice chi siamo come comunità
Adesso più che mai serve una risposta forte e concreta
Non solo per chi è recluso ma anche e soprattutto perché io ogni giorno garantisce con estremo sacrificio la vita della vita dell'alla vita all'interno dalla città penitenziaria
Grazie
Insomma
Io
Qua
Bene grazie io sono raggi del professore
Domenico Alessandro De'Rossi presidente
Del check up che centro europeo Suri previdenziali
Dopo circa vent'anni di che mi occupo come professionista studioso della problematica penitenziaria ho inteso insieme ad altri che colleghi che non colleghi ma comunque con professionisti che si occupano della problematica evidenziare rifondare questo istituto
E devo dire che proprio grazie a questa
Esperienza lunga
E chiaramente come oggi anche in altre occasioni mi sono trovato ai convegni come ospite come osservatore e quant'altro e devo dire purtroppo che sento sempre lo stesso tipo di discorso
Lo sapete non è una novità
Potremmo tornare indietro di dieci anni di forse anche di venti anni ma i problemi che si è consentito oggi purtroppo sono sempre prestissimo
E questo evidentemente va individuata la causa ai decisori
I quali o non sono informati o si sono informati non agisco
Quindi questo è già un primo problema che credo che vada ecco realizzato bene in profondità perché non è soltanto una questione di carattere amministrativo che non funziona perché ha tante problematiche ma è soprattutto ditino reagisce nel modo come è necessario agire
Fatta questa breve premessa
Devo dire che l'amministrazione penitenziaria non per caso si chiama penitenziario perché rimanda una parola che è in contraddizione forse proprio con l'articolo ventisette era stato citato prima
Laddove c'è penitenza c'è sofferenza e allora in questo caso siamo perfettamente a posto
Non funziona niente alle carceri fanno male fanno soffrire quindi è regolare è proprio giusto che sia così
Ora è un paradosso quello che dico in realtà bisognerebbe cambiare con il nome anche l'approccio culturale al problema
Forse se lo chiamassimo amministrazione delle attività trattamentali e sicurezza
Amministrazioni delle attività trattamentali e sicurezza probabilmente
Cambiando il nome cambierebbe l'approccio cambierebbe la filosofia e su e a ruota potrebbe forse mettere in moto un processo di rinnovamento
Non posso scendere più di tanto e in particolare per quelle che sono le mie osservazioni che non contano nulla chiaramente in questo in questo questa riunione di cui
Ringrazio due fallire ha avuto la possibilità
Di prendere la parola faccio sul tetto una domanda
Come pensate di potere arrivare a un discorso che sia in effetti
Corrispondente a quello che è l'articolo ventisette mantenendo il patrimonio edilizio delle carceri nel modo come cioè attualmente
Ben sapendo che circa il sessanta di queste cose invece mi serve mica mi sono interessato proprio da da da studioso circa il sessanta per cento risale al mille seicento tra Castelli tra istituti religiosi e recuperati Cece
La seguente parte circa il trenta per cento è stato fatto in periodo umbertino solo il rimanente dieci per cento diciamo così attuale quindi abbiamo un patrimonio completamente
Disorientato inefficienti è impossibilitato a realizzare cose ultima cosa
Perché non ne è stato messo ancora in piedi qualche cosa di serio in merito a un ente che ha condannato l'Italia oltre vent'nelle dieci quindici anni fa
Che era la Corte europea dei diritti dell'uomo la quale aveva delineato tutto quello che era il problema nulla se fa ancora a chi la responsabilità ve i sindacati evidentemente possono fare molto grazie grazie molte
Mi farebbe piacere fosse possibile
Una parola da parte di Ambra Minervini prego
Mi sono davvero grato anche perché chiuse la vicepresidente della situazione delle vittime delle vittime del dovere
Io
Purtroppo vediamo sempre l'imbarazzo a parlare e davanti a una platea Alessandra Buongiorno anni figlia di uno dei più cari amici i data center e di di papà è un piacere era l'Artico è oggi sono sconfortata posso dirti questa sono veramente sconfortante dal quadro che è emerso ovviamente che non ignoravo perché eletto sei bene come sale Sandro la mia vicinanza anche a distanza di quarantacinque anni dalla morte i papà
Al mondo penitente terziario Beniamino sa che ogni tanto pace bellezze al dato perché ho tuttora al tatto e mi sento a casa
è una situazione io avevo visto la punta Dellai isterica avevo intuito ma non pensavo che questa estate che fosse così gran
Del è una realtà che comunque ho vissuto da ragazza ma ero una giovane ragazza perché quando è morto va va più venticinque anni e diciamo che onestamente mi interessavo sì di quella che era la vita di papà chiaramente venuto a prendere di notte per la quando ci fu una rivolta anche Alessandra perché devo andare a parlamentare con i detenuti eccetera
Però per me era un lavoro come un altro insomma diciamo che l'importanza il peso del lavoro di papà cioè l'ho capito
Dopo quando purtroppo è successo quello che è successo mi piacerebbe in qualche modo avvicinarmi ancora di più a questo mondo questa problematica perché la la la sento mia è stata la vita di papà e purtroppo è stata la morte di papà perché anche se sulla sua morte io ancora non ho certezze ma la coincidenza con la sua nomina a direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena quantomeno lascia un attimino pensare quindi ecco ringrazio Enrico ci tenevo tanto che ci siamo conosciuti credo ormai cinque o sei anni fa forse anche di più
Per l'inaugurazione del Piccolo museo intitolato approva è nata subito un un filo invisibile per cui continuiamo messa già al seguito mi manda i suoi articoli sempre molto interessanti
E che mi tengono ancora più vicina l'amministrazione penitenziaria et per me importante è una vicinanza dovuta anche al mio ruolo chiaramente vicepresidente dell'Associazione Vittime del dovere
Siamo riusciti a coinvolgere finalmente dopo anni la polizia penitenziaria negli incontri che facciamo con i ragazzi per l'educazione alla legalità
Perché era l'unica arma che mancava dico possibile che mancava quella penitenziaria quindi con il dottor Russo siamo riusciti a tirarla dentro
Ecco in qualunque modo io venga coinvolta nella vita del dell'amministrazione penitenziaria al sia pur così sgangherata come purtroppo n e per me sarebbe è sempre un piacere sempre un onore ed è un onore per conoscere tutte le persone come voi come Paola come Enrico come i direttori degli istituti penitenziari che immagino che vita possano fare per me sempre un grande onore poter stare vicino a tutti voi in qualsiasi momento e in qualsiasi modo grazie
Ho sentito quello che temevo di sentire
Quando io oggi ho fatto mio intervento
Ho parlato del ho accennato al primato delle incompetenze
Mi fermo
Ho letto ho sentito delle cose che mi hanno lasciato un po'perplesso
Io temo che sia lo Stato che debba essere rieducato
Uno Stato che non garantisce legalità
Ma è una regola per ci come viene ahimè dal mondo degli educatori qualcuno di comprenderà la prima e i la prima regola che mi consente di spiegare a qualcuno che forse sta in errore
E dare l'esempio
E così così difficile comprendano
Ma
In quale carcere
Alcuni vanno per raccontarci delle cose io non riconosco collegarci
Ma e intelligente
Quella manovra amministrativa
Per cui io trovo all'interno del carcere un detenuto che crea grandi problemi diventi critici
Che fa così terribili c'è una metastasi e qual è la soluzione
L'amante in un altro corpo
Roma fino a te sì tutto lo mandi un altro posto dove continuerà a produrre la stessa malattia ma ma
Come si arriva a fare questi ragionamenti qual è la lo scatto mentale che mi spinge a ragionare così
Lo Stato deve garantire la legalità come la garantisce la legalità ha bussato
Ma
Risale
Le celle come devono essere perché vediamo celle richiamo stanza di pernottamento come si dice si vuol istanze di collocamento perché così inganni le persone che stanno cantate perché se c'è la stanza di quel mutamento c'è anche il tinello il salotto e la cucina
è chiaro no invece no c'è una stanza
Che nasce uno
Si trasforma per dunque ne accoglierà quattro
E infatti mi capita come funziona la vita in un contesto così che legalità sto dando io che incallita senior sono quello che mi vedete così e mi trovo una stanza con quattro che sono enormi
Mia moglie porta
Il patto settimanale con le cose voi pensate io col pacco lo vedo
Pensate che se ho qualche per visitare tavolo
Di Marino
E se il avvisi delle sembianze un poco credibile delicati
Cosa mi succederebbe ma perché lo stare con delle persone che fumano
Il mondo il fumo io guardati quando penso io non faccio reati perché temo il fumo persa dopo pensate un po'perché non saprei come fare non saprei ridiscutere
Reati com'è stato detto reati mi spiace che ma questa data via perché penso che sarebbe interessata a questa cosa
Il Codice Penale lascia con circa settecentotrentaquattro articoli di questi di questi
Alfredo Rocco e fascista facendo Adami di cui la metà sono soltanto quelle diciamo si spiegano quella sulle reali gli altri sono i reati veri e propri
Dicono voci di corridoio che oggi le norme penali
Sommino a circa quindici mila ma non è quindici mila che c'è Kamasutra delle norme
Per cui tutte le posizioni che si possono prendere alla fine dicono che ci stavano circa centocinquanta mila reati storicamente nello scibile dell'essere umano cui capite
Fatemi capire conoscere un giudice conosce centocinquanta mila leggi
Io ci a spiegare centocinquanta mila situazioni e se non ci riesce a lui come ci riesco io
Ora mi capite che provengono forse un pochino diversi rispetto a quelli che si dicono
Lo Stato deve garantire legalità
Sì io sentivo prima mi spiace che anche Daniela sarda di io quando ho fatto no sono convinto e sono convinto io picchetto non lo faccio fare perché voglio dieci giorni di congedo ordinario per il personale voglio chiarire il ponte di maiale
Non voglio vederli la in quel momento che devono recuperare anche pezzi di divisa per farmi vedete sono marziali perché sembrano marziani non sembrano Marziale
Non è così la verità è un'altra allora
Io prego prego
I nostri ma perché Napoli non può diventare capo dipartimento il logorio credo che avesse tutti l'intervento di Renata Polverini era quello di un capo di dipartimento poteva essere il marchio né delle carceri
Voi capite in mattoni delle cacce perché hanno con un persone
Che spacciano
Ebbene hanno le cose reali
Non dei loro sogni
Non lo so
I detenuti sono cambiati gli agenti l'ora
E io sono corsa amarcord Non toccate mia c'è il gusto
Vi faccio un esempio
Sono ancora direttore di un carcere
E mi dicono che stanno arrivando dieci nuovi agenti
Ragazzi quando arrivano i vigili in carcere era la festa un giorno già dire allora
I livelli la la sala andava raccomanda Angelo
Come da allora il congedo Maddaloni è un uomo morì Staino dopodiché che manca il personale oppure dicevo guardate io quest'anno voglio meno quest'anno andare a Ferragosto in vacanza io
E io sento che sono arrivati nuovi emergenti miss complicarci dico fammi vedere perché vogliosa indipendente meglio che vedere il direttore vero l'accoglienza entro dico
Dunque prima in carcere a pieno di trafficanti di armi trafficanti di droga
Mercenari c'era di tutto c'erano come lo tutto tutta Israele tutte le varietà possibili di casa nel centro sanno in sala convegni adeguato la vedo
Ritrovo ragazzi
Seduti
Eversivi
Che guardava i cartoni animati
Cremati Manerbio Topolino durerà a lungo investigatore se vogliamo quindi ci potevo pure stato volino no guardavano come siamo quei personaggi che
Non ho verso cioè quei personaggi che lanciano le lancette lanciano fuoco contraria come cambia nere che aveva etico Estado fare Mirosa cartine animate
Perché pensavo che il giorno dopo sono costati nel reparto
Lì dentro con dentro con dentro e trafficante di armi trafficanti di droga e trafficante di organi
Allora voglio dire
Cerchiamo
Di dire le cose con spirito di verità se non ci riusciamo a non riusciamo a risolvere il problema
Il problema diventa ancora ancora più grande ancora ancora impossibile io sono convinto sono convinto parte che vi dico
Questi flussi che stiamo
Ce la possiamo fare
Perché
Forse un po'sappiamo delle così parliamo
Non abbiamo più bisogno di manuali a me piacerebbe poter parlare con i manuali perché
Basta basta manuali ma se proprio vogliamo parlare di manuali e io adesso vi dico una cosa stranissima il libro che tengano
Facciamo una ricerca tra i detenuti
Per sapere quale sia la dimensione dalla conoscenza della consapevolezza dei diritti
Perché il pomposo come ci poniamo a tra le varie cose sbagliate che faccio sono anche presidente dell'Osservatorio internazionale sulla legalità è un organismo una una destini un ente del terzo settore
Riceviamo un finanziamento e facciamo una ricerca in alcune carceri per capire se i detenuti
Quando parliamo che non Anggun hanno rispettato la legge sappiano di cosa stiamo parlando perché altrimenti stiamo parlando o prego addio domandiamo ad essi
Se sanno cosa sui diritti umani ce ne sono Cézanne vostro diritti civili politici
Distribuiamo delle schede facciamo vedere dei film ma insomma la cosa divertente da qua
Le risposte riteniamo ritiriamo le schede qua provveda anche tutte le schede preparate col parte dove così come sono quelli sono rimaste nulla è stato toccato nulla Costanzo bugia
Nelle cose capovolto
è stata alcune firmavano non lo dicono ad essere anonimo ma l'abitudine del documento che cioè di farlo giudicare nelle cose qualunque cosa mette firma c'è dunque se volete fare soldi con le cambiali fatta qua e là ci manca Oricchio anche perché con un camion conosce l'italiano non conosce linguaggio regole non conosce niente
Diamo queste schede le facciamo fare
Poi dobbiamo chiaramente nanizzati me
Con la temo che lo che succede nel carcere
Questo raccontano le risposte dei detenuti
Il processo
Quale che ai diritti umani civili e politici risulta essere fucilato nelle scritte
Il primo risulta essere il divieto la libertà di fare un vide
Il secondo volete produco ognuno il diritto alle cure sanitarie e alla salute
Il terzo guardato un po'il diritto al lavoro c'è qualcosa di costituzionalmente orientato in queste risposte
Il quarto diritto allo studio e all'istruzione il quinto il diritto alla parola di poter parlare di poter dire delle cose il sesto il diritto al rispetto e il rispetto del prossimo al dispetto che si va che non sono rispettati
Il settimo
Il diritto all'uguaglianza
L'ottavo il diritto alla vita a pari merito il diritto alla fede il nono il diritto alla dignità il diritto alla libertà di stampa l'informazione
Il decimo per una volta la libertà di espressione il diritto all'educazione alla legalità
Il detenuto olimpico alla legalità
A tenere colloqui con i familiari
Ad amare chi si vuole
Allora il allora giudicare
C'è uno che tira
Il diritto di poter ricevere cento grammi di cibo al giorno
Questi sono i tempi
Questa è l'umanità che abbiamo in carcere chiaramente non stiam parlando di quarantuno bis
Non stiamo parlando di alta sicurezza
Nel quadro bis con il solo in carcere quanti sono in tutto in Italia
Novecento mille
Data sicurezza quanto insomma e tutta un'altra decina decine di migliaia di detenuti questi sono di cosa stiamo parlando
Ora voi capite che c'è un problema sociale ecco perché il sindacato può fare ciò che a volte
Che si siede sui manuali
Ancorché non siano apposta non riesce però a capire perché non penetra aiuta
In questa
No
Sono una cosa ecco io opera quindi mi aspettavo insomma must da da terrorista che si parlasse diritto all'amore le stanze dell'amore
Niente cioè perché forse effettivamente pensandoci come dire il lo sguardo dire dopo il il pranzo se non mangi non riesci manda svagare dico quindi forse c'è anche un senso in queste cose scusa
Allora se non ci sono altri interventi ci accingiamo a chiudere ci sono loro
Mezza risposta ovviamente sulla questione del titolo pena noi siamo assolutamente convinti che il punto di domanda si dovesse stare
Perché rispetto al fatto che si discuta di un argomento non si danno dei giudizi a priori altrimenti sarebbe inutile discuterne no se avessimo da il il giudizio Corbello che fatto lei confezionato
Sì probabilmente c'è un'emergenza sociale emerso anche
Da questi da questo incontro
Dalle cose che ci siamo presi tutti quanti a questa emergenza sociale va affrontata è un'emergenza a diversi angoli però perché va approntata in diverso se case
E con diversi strumenti
Perché partiamo dall'emergenza legislativa partiamo dal Mergea Enza abitativa
Per arrivare alla emergenza educativa
Per arrivare alla legalità quindi tende a una serie di sfaccettature è così ampia
Che forse dobbiamo darci un metodo per dire quale angolo affrontiamo per primo e naturalmente il come vogliamo affrontare
Una cosa però mi sento di vere ecco una chiarezza
Non lo voglia confrontarsi
E lo faremo con quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione con quelle che sono le capacità che abbiamo con la possibilità di coinvolgere come abbiamo fatto oggi anche altri soggetti anche altre persone in modo da raccogliere la professionalità di tutti
Mai stupendo ci se qualcuno la pensa in modo diverso da noi
Cercando ovviamente di argomentare le nostre tesi sempre con moderazione ma con forza
Perché se ci convinciamo di qualcosa a cui siamo così testardi che la vogliamo portare avanti
In tutte le sedi ciò sia necessario ed opportuno
Quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato tutti quelli che ci hanno consentito di organizzare questa cosa ringrazio anche quegli onorevoli che ci avevano garantito un contributo che poi non sono riusciti a darcelo
Perché comunque hanno dato la loro disponibilità ai soli su una locandina e a dire che un contributo lo volevano dare e quindi non ringraziamo anche loro Montrone ci dispiace che non siano note che non abbiano avuto l'opportunità di dire ciò che volevano love faranno in un'altra occasione evidentemente
Ringrazio di nuovo tutti i e penso che possiamo chiudere qua la nostra giornata de discussione su un argomento così importante come quello che è stato trattato in primis dal capo dello Stato grazia di nuovo tutti quanti

