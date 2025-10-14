Amministrazione penitenziaria: un'emergenza sociale?

L’incontro, organizzato dalla Federazione FSI-USAE, è aperto da Paolo Trancassini, Questore della Camera, e moderato da Paola Saraceni, Segretario nazionale FSI-USAE con delega alle Funzioni Centrali.



L’introduzione è affidata a Enrico Sbriglia, Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia e membro del C.N.D.P.



FSI-USAE.



Contributi e relatori: Guido Crosetto (Ministro della Difesa), Emanuele Prisco (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Walter Rizzetto (Presidente XI Commissione Camera, Lavoro pubblico e privato), Marco Squarta (Eurodeputato del …

gruppo Conservatori e Riformisti europei).



Sono stati invitati a prendere parte al dibattito anche il Ministro della Giustizia, i Sottosegretari di Stato al Ministero della Giustizia, i vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché i Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.



Il convegno si conclude con l’intervento del Segretario Generale FSI-USAE, Adamo Bonazzi, che traccia le linee guida sindacali per affrontare la sfida di un sistema penitenziario sempre più sotto pressione.

