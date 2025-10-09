CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
L’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana ha acquisito la concessione dell’ Acqua Appia, un altro passo per una migliore efficienza di un presidio territoriale che si occupa della salute pubblica.
Ne parliamo con il Commissario straordinario Stefano Palomba.
"Salute, l'attività dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana: intervista a Stefano Palomba" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata giovedì 9 ottobre 2025 alle 13:10.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Ambiente, Ecologia, … Economia.
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
Ne parliamo con il Commissario straordinario Stefano Palomba.
"Salute, l'attività dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana: intervista a Stefano Palomba" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata giovedì 9 ottobre 2025 alle 13:10.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Ambiente, Ecologia, … Economia.
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci