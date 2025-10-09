L’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana ha acquisito la concessione dell’ Acqua Appia, un altro passo per una migliore efficienza di un presidio territoriale che si occupa della salute pubblica.



Ne parliamo con il Commissario straordinario Stefano Palomba.



"Salute, l'attività dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana: intervista a Stefano Palomba" realizzata da Antonello De Fortuna .



L'intervista è stata registrata giovedì 9 ottobre 2025 alle 13:10.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Ambiente, Ecologia, …

Economia.



La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.

