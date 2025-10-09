CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Rassegna stampa.
Migrazioni e "rotta balcanica": a dieci anni dalla crisi del 2015 Balcani e Mediterraneo orientale al banco di prova della politica migratoria.
Puntata di "Passaggio a Sus Est - supplemento del giovedì" di giovedì 9 ottobre 2025 , condotta da Roberto Spagnoli .
