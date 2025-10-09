09 OTT 2025
Passaggio a Sus Est - supplemento del giovedì

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 06:00 Durata: 0 sec
Rassegna stampa.

Migrazioni e "rotta balcanica": a dieci anni dalla crisi del 2015 Balcani e Mediterraneo orientale al banco di prova della politica migratoria.

Puntata di "Passaggio a Sus Est - supplemento del giovedì" di giovedì 9 ottobre 2025 , condotta da Roberto Spagnoli .
