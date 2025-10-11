11 OTT 2025

Collegamento David Carretta da Bruxelles sulla crisi politica in Francia

COLLEGAMENTO | di Cristiana Pugliese - RADIO - 09:43 Durata: 8 min 43 sec
A cura di Carmine Corvino
Registrazione audio di "Collegamento David Carretta da Bruxelles sulla crisi politica in Francia", registrato sabato 11 ottobre 2025 alle 09:43.

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
