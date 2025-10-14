XXIII Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione

Con il Presidente Ettore Prandini e il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo.



Intervengono: Felice Adinolfi (Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria, Università di Bologna; Centro Studi Divulga), Massimo Andolina (Presidente Europe Region, Philip Morris International), Stefano Barrese (Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo), Catia Bastioli (Amministratore Delegato Novamont), Carlo Calenda (Senatore, Segretario Nazionale, Azione), Esmeralda Capristo (Professore Associato in Scienza dell'Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate, Università …

Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Flavio Cattaneo (Amministratore Delegato e Direttore Generale ENEL), Carlo Cimbri (Presidente Unipol Gruppo e Unipolsai Assicurazioni), Guido Crosetto (Ministro della Difesa), Massimo D'Alema (Presidente, Fondazione Italianieuropei), Tommaso Foti (Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione), Simone Gamberini (Presidente, LegaCoop), Antonio Gasbarrini (Professore di Medicina Interna e Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale Coldiretti), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Orazio Iacono (Amministratore Delegato Hera), Gianluca Lelli (Amministratore Delegato CAI – Consorzi Agrari d'Italia), Teo Luzi (Presidente ITALTEL; già Comandante dell'Arma dei Carabinieri), Maurizio Martina (Direttore Generale aggiunto FAO), Richard McCarty (Presidente World Farmer Market Coalition), Marco Minniti (Presidente Med-Or Italian Foundation), Fabrizio Palermo (Amministratore Delegato e Direttore Generale ACEA), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Univerde; Presidente del Comitato Scientifico, Fondazione Campagna Amica), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Domenico Quirico (Reporter e giornalista La Stampa), Federico Rampini (Saggista ed Editorialista), Matteo Renzi (Senatore; Presidente Italia Viva), Dario Scannapieco (Amministratore Delegato e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Giorgio Starace (già Ambasciatore della Repubblica Italiana presso la Federazione Russa), Giulio Tremonti (Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati), Federico Vecchioni (Presidente Esecutivo BF SPA), Luciano Violante (Presidente Futuri Probabili), Roberto Weber (Centro Studi Divulga/Ixè), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE).

