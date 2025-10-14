XXIII Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione

14 OTT 2025
Con il Presidente Ettore Prandini e il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo.

Intervengono: Felice Adinolfi (Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria, Università di Bologna; Centro Studi Divulga), Massimo Andolina (Presidente Europe Region, Philip Morris International), Stefano Barrese (Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo), Catia Bastioli (Amministratore Delegato Novamont), Carlo Calenda (Senatore, Segretario Nazionale, Azione), Esmeralda Capristo (Professore Associato in Scienza dell'Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Flavio Cattaneo (Amministratore Delegato e Direttore Generale ENEL), Carlo Cimbri (Presidente Unipol Gruppo e Unipolsai Assicurazioni), Guido Crosetto (Ministro della Difesa), Massimo D'Alema (Presidente, Fondazione Italianieuropei), Tommaso Foti (Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione), Simone Gamberini (Presidente, LegaCoop), Antonio Gasbarrini (Professore di Medicina Interna e Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale Coldiretti), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Orazio Iacono (Amministratore Delegato Hera), Gianluca Lelli (Amministratore Delegato CAI – Consorzi Agrari d'Italia), Teo Luzi (Presidente ITALTEL; già Comandante dell'Arma dei Carabinieri), Maurizio Martina (Direttore Generale aggiunto FAO), Richard McCarty (Presidente World Farmer Market Coalition), Marco Minniti (Presidente Med-Or Italian Foundation), Fabrizio Palermo (Amministratore Delegato e Direttore Generale ACEA), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Univerde; Presidente del Comitato Scientifico, Fondazione Campagna Amica), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Domenico Quirico (Reporter e giornalista La Stampa), Federico Rampini (Saggista ed Editorialista), Matteo Renzi (Senatore; Presidente Italia Viva), Dario Scannapieco (Amministratore Delegato e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Giorgio Starace (già Ambasciatore della Repubblica Italiana presso la Federazione Russa), Giulio Tremonti (Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati), Federico Vecchioni (Presidente Esecutivo BF SPA), Luciano Violante (Presidente Futuri Probabili), Roberto Weber (Centro Studi Divulga/Ixè), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE).

Possiamo dire con gradita anche con leggerezza allo stesso tempo un vero parterre de Rua sono veramente felice di questa atmosfera di questa capacità che abbiamo avuto di cui sono molto orgoglioso di aver portato il nostro formo
Internazionale di Ambrosetti qui a casa nostra
Non è quella che praticamente avete tutti sotto gli occhi debbo però necessariamente anche ringraziare il nostro grande amico governo degli altri principe di azione che ci ha concesso la possibilità di poter calpestare questa sua proprietà di darci quindi come posso dire il senso di questo grande momento che indicano Morello ringrazio veramente
Avrete visto dal programma che ci sono
Diverse
Autorità che interverranno a questa nostra due giorni molti ministri
Alcuni dei quali abbiamo dovuto cambiare gli orari che faccio per tutti l'esempio del primo ministro che avrebbe dovuto prendere la parola stamattina che appunto Giorgetti ma ha preferito prima chiudere in Consiglio dei ministri
La finanziaria per poter venire a raccontarci
Tutte le novità e tutte quelle che possono essere anche lì opportunità
Il mondo agricolo può in qualche modo sperare di avere come è giusto che abita
E perché
Perché credo che saranno gli storici che dovranno in qualche modo giudicare
Sì è quello che stiamo vivendo in questo momento nel nostro pianeta sia un semplice passaggio qualche cosa che ritroverà sicuramente poi un suo punto di caduta nella normalità
O o se invece quello a cui noi stiamo assistendo
Nel vero senso dalla parola un radicale cambiamento quasi uno stravolgimento
Un radicale paradigma cui dovremo fare riferimento negli anni a venire
Perché
Tutte le condizioni per poter parlare di un processo estremamente drammatico estremamente pericoloso estremamente ricco di incognite
Di fronte a tutti quanti noi ma attenzione
Si può parlare delle guerre ma non si parla solo delle guerre
Personalmente io sono agghiacciato
Da tutto quello che ancora non riesco benna comprendere rispetto all'intelligenza artificiale come in questa invaderà la nostra vita come questa segnerà
Tecnicamente
La storia e il vivere comune delle nostre figlie o dei nostri nipoti una vicenda sulla quale noi spesso stiamo riflettendo perché riguarda da vicino anche i progressi
Che la scienza e la tecnologia sta realizzando su questo voglio essere molto chiaro
Noi abbiamo nei confronti della tecnologia un rispetto profondo la stessa nostra agricoltura non avrebbe mai fatto i passi da giganti che è riuscito a fare
Se non avessimo avuto il supporto della tecnologia
Ma dottoressa Maggioni quello che ci sta preoccupando in questo momento
Perché non riusciamo bene a comprendere se questa tecnologia nelle mani di pochissimi
Pochissimi segni
Uomini
Sia al servizio dell'uomo ossia una cosa per cui l'uomo diventa un qualche cosa che la tecnologia dovrà usare a suo piacimento ecco se fosse questa seconda cosa come delle volte i dubbi ci vengono indubbiamente saremo sicuramente dentro un tunnel rovinoso
Quindi
Ci auguriamo che non sia un cambio radicale di paradigma quello che ho cercato in qualche modo di fotografi
Ed è curioso forse che a porsi questo tipo di domande sia una forza di rappresentanza contadina
Una forza che nell'ultimo cinquantennio ottant'anni insomma non cinquantenne si è occupata di agricoltura negli ultimi venticinque anni nell'ultimo quarto di secolo
Ha messo un'attenzione spasmodica forte sul tema del cibo
Perché reputiamo che oggi il cibo che è figlio appunto dei processi agricoli sia l'elemento del tuo discrimine per poter fotografare
Se una moderna democrazia sto andando verso quelle che sono le logiche che stiamo conoscendo o se quello che gli studiosi trent'anni fa alla Stanford University
Che chiamavano appunto già rispetto all'America la posta democrazia si sia già impossessata di quello che in qualche modo noi stiamo in qualche modo così impedendo prima ho chiamato così solo perché l'ho intravista la dottoressa Maggioni del resto ha fatto due ultimi articoli alcuni dei quali ve ne abbiamo messi anche nella cartellina che segnano proprio come posso dire puntuale plastico alcune domande che dobbiamo farci
Quindi
Se pensiamo a queste due parole cibo e agricoltura dobbiamo praticamente essere convinti che queste durarono le rappresentano
Andando indietro nei millenni
Il paradigma sul quale le civiltà si sono confrontate del resto se uno pensa gli studiosi gli antropologi
Se uno pensa a agli scienziati o a coloro che scavano nella terra per tirare fuori
No
Le mura di antiche civiltà fanno sempre riferimento alle agricolture ai cibi che questi popoli andavano in qualche modo ad assumere per poter spiegare da un punto di vista proprio antropologico la storia quelle stesse civiltà
Quindi civiltà intesa soprattutto come collettività gli esseri umani e quindi come comunità
E perché è curioso quando ho detto che questa cosa la stiamo facendo noi è curioso perché indagare su queste vicende dovrebbe
Essere la politica
Ma ahimè la politica diciamocelo con molta chiarezza
E non sono assolutamente uno dei bastona tori del concetto dell'antipolitica
Sono convinto che dobbiamo recuperare la politica nel senso più alto che abbiamo avuto modo di conoscere
Negli anni
Io parlo
Dei miei ottant'anni praticamente di conoscenza della vita politica di questo Paese
La politica però si è molto indebolita
Ha smarrito la sua capacità d'orientamento ma soprattutto vi dico con molta chiarezza la cosa che mi preoccupa di più ha smarrito la sua capacità di rassicurazione
Perché noi vediamo no dalle indagini dei più grandi centri Ipsos Chislei gli occhi noi vogliamo la stessa ex
Del nostro mitico professor Werder viene fuori che lo smaltimento genera paura genera preoccupazione
Non è pensabile che in Europa
Sette coltivatori giù dieci
Hanno smarrito il senso del futuro
Pensano che ci sia un muro invalicabile di fronte al loro pazzo sente persone su dieci
E non è pensabile che una Regione
Mitica per la sua capacità anche di attrezzarsi politicamente chiuda per carità
La campagna elettorale con una picchiata del quindici per cento di persone con un sono andate a votare
C'era la speranza che tutto questo movimento che sarà creato anche rispetto a Gaza ad essere sveglia e invece no viene fuori che questi movimenti giovani che partecipano a queste manifestazioni sono mossi da un elemento civico certamente non ha un elemento politico cioè non saremmo al quindici per cento in meno di votanti
E diventa un grave fatto per la politica
Gravissimo pensate se si incontrassero oggi a Firenze dieci toscani di questi dieci toscani solo quattro sono andati a votare
E di questi quattro solo due e mezzo hanno votato
L'attuale loro governatore
Beh ragazze
No noi possiamo porre carità salutiamo e con un grande anche come posso dire senso di
Riconoscenza all'affermazione di Gianni tra l'altro un presidente
In ambito regionale si è stato sempre molto vicino quindi non potrei che in qualche modo fargli gli auguri per il prossimo mandato ma questi sono ragionamenti dobbiamo sviluppare opera di Repubblica sono fondamentali
E quindi non deve spaventare se queste cose stiamo in qualche modo analizzandone
Questo momento di riflessione collettiva la stiamo facendo qui
E questo è il momento per cui debbo ringraziare le forze dell'ordine presenti massicciamente qui stamattina
Devo ringraziare gli storici debbo ringraziare gli economisti debbo ringraziare i giornalisti e debbo ringraziare anche politici che staranno con noi ci daranno
La possibilità di assistere anche ad un confronto intelligente serrato
Fatto però di quel mix di vicende a cui noi non possiamo assolutamente abdicare
Noi siamo con una visione liberale della società
Noi siamo per il confronto non siamo per la revisione
Ci opporremo sempre con tutte le nostre forze a questa logica del bene e del male alla contrapposizione
Infinita rispetto a che manco più all'ideologia manco più sappiamo delle volte per quale motivo ci si deve contrapporre in questa maniera
Eh ma questo non è il sale della società la società su questa vicenda così manichea può alla fine muore
Non trova più traiettorie di futuro traiettorie di speranza
Ecco questo è il senso per cui veramente vi ringrazia tutti per la vostra presenza vi ringrazio anticipatamente per quelli che ci torneranno la loro capacità di poter riflettere su questioni molto importanti
Ripeto non permetteremo mai e poi mai
Seguendo anche nelle parole
Degli ultimi quel patto
Che le parole continua adesso da sempre così armate
Noi andiamo verso la necessità di un mondo che abbia parole disarmate disarma
Se ci riflettiamo ceffi riflettiamo lo dico salutando qui le grande ambasciatore che oggi collabora con la Coldiretti il ambasciatore a Starace
Pare che anzi lo dico in questi ultimi ottant'anni
Ma chi si azzardava di parlare di guerra atomica ma che si azzardava a parlare di vicende che non hanno possibilità ha già tentato nel linguaggio comune si va bene adesso fronte agiremo il fronte resta perché poi nel caso di una guerra atomica del ma stiamo scherzando
Ma non mi sa che veramente abbiamo perso la bussola e la capacità di ragionare
Abbiamo in qualche modo stiamo investendo migliaia di miliardi per il qui a
Non dicendo la verità
Perché questo riarmo serve soprattutto
A coloro che hanno sempre in qualche modo determinato la politica comunitaria di poter cambiare no quello che è l'assetto industriale che lei ha in qualche modo
Informato in tutti questi anni lo paghiamo noi con la comunità
Poi per carità ci sono gli studiosi gli strateghi io non non entro nel merito di questo tra l'altro sono veramente addolorato dell'assenza stamattina di quello che io reputo uno dei più grossi cronisti di guerra che appunto del
Giornalista de la Stampa che si chiama Quirico che purtroppo si è spezzato in tre parti la gamba sta in ospedale manda i saluti a tutti voi doveva incrociarsi con la dottoressa Maggioni ma sarà lei che
Nel prendere la parola e introdurre immediatamente subito dopo il nostro confronto ci metterà nelle condizioni di entrare ancora più profondamente su questo tipo di idee
Io credo di aver detto tutto per poter iniziare questa due giorni che spero per tutti voi
Sia una due-giorni curiosa sia una due giorni ricca di spunti di riflessione ma soprattutto sia una rata una due giorni che ci permetta a tutti quanti assieme di capire dove sta andando il mondo ed
Dove tutti quanti noi dobbiamo remare perché
Non si tratta contro l'ignoto
Un abbraccio buona giornata a tutti
Allora grazie buona giornata e buon di nuovo buon inizio di questi
Lavori sentendo sentendo parlare Vincenzo già sul mondo di fatto ci rendiamo conto che i temi sono già tutti gli e
Capiamo anche perché c'è questa attenzione in questa due giorni alla dimensione internazionale delle cose e ah perché questa due giorni si va a inserire in un tentativo di analizzare quello che ci sta succedendo intorno è chiaro che oggi è una giornata molto particolare perché quello che abbiamo visto ieri ci fa ci fa sentire in un mondo diverso rispetto a quello in cui eravamo quarantotto ore fa
Però se c'è una cosa che possiamo portare con noi e di queste ore e di quest'ultima fase
Del della storia che abbiamo vissuto e e perdonatemi se per un istante divento un po'più personale non lo faccio mai ma credo che questa platea
Bene apriamo questa sessione del pomeriggio
Ma anche microfoni vediamo un po'
Che
Questa
Bene
Devo dire che c'è un primo la prima ragione di gioia e di essere riusciti ad arrivare perché chi arrivava dal nord ha avuto problemi seri ma per il rotto dalla cuffia ce l'abbiamo fatta e quindi questa davvero una una positività
Speriamo la prossima volta prossima volta pervenire chiediamo dei trattori quindi almeno abbiamo degli orari certi
Bene allora partiamo con il binomio finanza agricoltura
E chiedo a Vecchioni che di questo argomento se ne intende non soltanto per l'iniziativa in Italia ma anche quelle sul fronte per esempio africano
Il modello UBS
è un modello che può funzionare anche per la piccola e media impresa e in che modo
Ma credo che il percorso di Biesse abbia una sua unicità
Nella genesi nella nascita le afferra l'unica società quotata in borsa in Occidente
Le bonifiche Ferraresi di Banca d'Italia e nasce con un'OPA come doveva essere per l'acquisizione della sessanta per cento quindi la genesi è già una genesi
Di binomio agricolture finanza poi degli aumenti di capitale finalizzati
Alla crescita della società
E poi anche una serie di operazioni di M&A e quindi di acquisizioni
Il percorso l'IBF è stato caratterizzato anche da un parterre di imprenditori italiani che hanno creduto in una logica Zanardi
Interpretazione del Progetto agricolo nazionale
Con un'integrazione finanziaria
Che è stata per la prima volta devo dire di pari dignità non c'è stato un approccio all'agricoltura come settore subalterno
C'è stata la valutazione del Progetto DBS e le modalità con cui Bielsa raccolta dei capitali dal mercato
Qual è il quadro di contrasto in cui venendo alla sua domanda noi ci muoviamo oggi noi dobbiamo distinguere ruolo della piccola e media impresa da un ruolo diverso che possono avere aziende come di FI che sono già quotate
E allora la prima considerazione da fare il mondo finanziario il mondo agricolo possono devono dialogare sì
Lo possono fare con gli strumenti di oggi probabilmente sì con alcuni adeguamenti e la ragione strategica per cui il nostro tessuto agricolo sia oggi una straordinaria opportunità per un mondo finanziario evoluto lo abbiamo spiegato stamattina la Coldiretti lo spiega danni
Ma è nella centralità che ha avuto in questi anni e che ha ripreso in questi anni l'agricoltura nelle agende economiche dei Governi e nelle agende geo politiche dei governi
Allora stamattina abbiamo sentito tante volte e dire la PAC la pacca sta avendo un percorso storico che noi tutti conosciamo in questa sala
E che la politica ha deciso di ulteriore ridimensionamento
Ma non finiscono le risorse alle erogazioni dell'Europa o alle relazioni pubbliche c'è una massa di risorse private
Del mondo finanziario che per la prima volta in questi anni negli ultimi quattro cinque sei ha interpretato il mondo agricolo come opportunità
Qual è il limite noi dobbiamo avere delle strutture che ne recepiscano questa opzioni
E le piccole e medie imprese hanno fatto un percorso perché noi siamo passati in questi anni dalle ditte individuali agricole
Soprattutto là dove c'è stato un cambio generazionale anche incentivato dalla Coldiretti e dove sono arrivati i giovani arrivano le formula societaria
Allora cosa vedo di opportunità per queste aziende che il più delle volte sono quelle più rivolte all'innovazione
Sono quelle più predisposta gli investimenti e sono anche quelle più capaci di cogliere un cammino diciamo di filiera integrata verso il consumatore
Dobbiamo aprire il capitale per aprire il capitale dobbiamo avere delle formule societaria
Le PMI agricola si stanno avvicinando all'S.r.l. griko le o anche alle società di capitali come Spagna
E questo è una opportunità che noi dobbiamo e abbiamo le condizioni per farlo
Saper cogliere Coldiretti può affiancare tutte le nostre PMI in questo tragitto
E tenete presente che lo chiedevo questa mattina un dato
Seppur grezzo e l'aiuto medio della PAC venti venticinque trenta mila euro a PMI
Allora se noi ci immaginiamo che un S.r.l. agricola apra il suo capitale con un piano di sviluppo e raccolga dal mercato due trecento mila euro c'è una micro è qui prima per il mondo finanziario che noi conosciamo questo determina un effetto diciamo sistemico sul tessuto produttivo agricolo di assoluto consolidamento di quella che stamattina abbiamo chiamata all'infrastruttura agricola nazionale perché se nelle emergenze di oggi
La produzione di cibo diventa un elemento di sicurezza nazionale non possiamo rinunciare a questa infrastruttura
Quindi Coldiretti è in grado di fare che cosa di dare questa risposta e lo fa anche tramite Bierce tramite le strutture facciamo solo un esempio degli strumenti che oggi corre Coldiretti ha saputo in molti casi interpretare due esempi veloci
Uno è la Simest è una la Saatchi
Strumenti di Cassa depositi e prestiti la Simest e per la filiera agroalimentare non è per le PMI agricole
Ma questo non è un limite perché in realtà noi lo dobbiamo trasformare in un'opportunità io ho parlato a lungo anche con l'amministratrice delegata di Siemens la Siemens finanzia nel capitale le imprese della filiera alimentare ma le imprese della filiera alimentare sono interessate possono essere azionisti delle aziende agricole
Quindi l'integrazione della filiera si realizza con strumenti commerciali come i contratti di filiera
Ma quello che lei mi ha chiesto il binomio è possibile è possibile perché noi possiamo abbinare con questo percorso il capitale di chi sta a valle dell'impresa agricola con la componente produttiva dell'impresa agricola
Allora il mondo finanziario la prima domanda che fa chi garantisce il rendimento e chi garantisce l'ex sette
Se pur il capitale piccola
E qui interveniamo noi perché noi affianchiamo quella PMI
Gli diamo lo strumento della filiera per garantire quel rendimento e vediamo in questo caso anche come via F. la capacità di poter guardare a sei sette anni e le modalità con cui li acquistarsi quella quota
Secondo elemento queste sono le PMI
Poi c'è il tema invece delle grandi e delle piccole o diciamo delle grandi aziende abbiamo gemmato un fondo che si chiama terra agricola italiana
L'abbiamo fatto con alcune Cancun stamattina abbiamo sentito alcuni politici che parlavano di come molte risorse anche dei nostri fondi pensione vanno in investimenti finanziari all'estero
Ecco è molto sanno immaginare che una parte di questi fondi tornino in Italia e vengono in Italia PF ne è stato un esempio noi abbiamo importanti casse di previdenza nel capitale l'ENPAM Inarcassa
L'Enasarco
Ebbene anche il mondo agricolo più piccolo può avere un beneficio da questo e in questa logica non abbiamo costituito un fondo a garanzia diciamo di rendimento si è messo ancora una volta di Air France e questo fondo sta operando per l'acquisizione di molte aziende agricole
In una logica di ricomposizione fondiaria per poi riconsegnare queste aziende dal sesto al settimo anno ai nostri giovani imprenditori
Che a quel punto però non si accollano un onere di debito con l'incapacità di avere i flussi che ripaghi no quel debito ma quell'azienda
Ai fini era e quindi ripaga al debito
Ecco io credo che questi due strumenti quello per la piccolissima azienda chiamiamola un micro equity e quella più grande
Sono strumenti che oggi consentono di dare una risposta un binomio agricoltura e finanza che vi è fra evidentemente interpretato per le sue peculiarità ma che come lei mi diceva è scalabile sulla formula anche più piccola
Troppo spesso ce ne dimentichiamo ma la micro piccola impresa in Italia significa il novantacinque per cento delle imprese italiane
Largo circa ma che tempi sono immaginabili per potere innescare questo meccanismo virtuoso
Ma guardi i tempi sono quelli che noi abbiamo adottato in realtà sono molto rapidi perché sotto questo profilo quella diciamo gli esempi che noi abbiamo fatto sono strumenti già esistenti
Quindi in questo senso i tempi di dettiamo noi con la rete di Coldiretti con le imprese nostre evidente con tutte le imprese agricole e anche in una logica che io credo sia assolutamente virtuosa che è quella diciamo dentro il nostro mondo anche di un cammino
Di evoluzione sana verso questo mondo finanziario una delle accuse di un eccesso di finanziarizzazione anche dentro l'agricoltura allora se il Progetto rimane industriale
La componente finanziaria è ancillare è uno strumento del piano industriale non è la finalità del piano industriale
Dentro il mondo agricolo questa logica molte volte vissuta come un mondo esterno che noi non conosciamo ed è vero perché noi in questi anni non siamo stati dei profondi conoscitori del mondo finanziario ma cui in questa sala
E ricordo quel Cernobbio del due mila diciannove dove eravamo sempre noi con il presidente Prandini con Enzo
Fare anche un grande progetto che oggi è quello dell'Africa di cui parleremo più tardi però vedete questi grandi progetti non sarebbero possibili se non ci fosse stato un ingente raccolta di capitali privati dal mercato
Le banche sono pronte a venire incontro a una a a un a un network iniziative per definizione straordinariamente esteso perché stiam parlando di novantacinque per cento fatto da micro impresa
Dico ESA piccolissime la domanda sono pronte sì quelle azionisti Edf tutte
Non potrei dire diversamente alcune sono qui quindi diciamo sono prontissima
Ma credo che non tutte siano pronte
C'è chi ha deciso di seguire un percorso agricole di dare al nostro mondo delle risposte vere
C'è chi ci guarda ancora come figli di un dio minore rendimenti Lundy
Diciamo una scarsa propensione a una diciamo approccio delle dita
Questo parametro economico a cui siamo tutti legati per dire quanto vale un'azienda noi abbiamo ingenti patrimoni io ricordo sempre che quando abbiamo fatto l'OPA l'ebitda di Bear sarà novecento mila euro qui c'è canzonieri
Se avessimo dovuto fare il moltiplicatore per valutare Bierce certamente l'OPA non avrebbe avuto un valore di centosettanta milioni con novecento mila euro di Ebitda
Però il valore poi di quella società di bonifiche Ferraresi è stato questo e il mercato lo ha confermato oggi peraltro siamo oltre il miliardo e due quindi c'è un mondo bancario che ha scelto di sposare questo percorso di mettere a disposizione degli strumenti quindi la generalizzazione non la farei
Anche perché nella generalizzazione diciamo c'è anche una sorta di approccio ecumenico quindi alcuni hanno compreso qual è il valore dell'agricoltura italiana è come sostenere il nostro mondo altri ancora considerano al nostro mondo non adeguato
Per un approccio che deve essere quello economico finanziario che magari garantiscono ad altri mondi più grandi
In molte occasioni hanno anche qualche cattiva sorpresa dall'agricoltura alle cattive sorprese difficile che arrivino perché siamo un mondo onesto genuino abituato alla fatica
Abituato che alla stretta di mano corrisponde un impegno quindi magari le Bida non lo conosciamo benissimo ma gli impegni assunti sappiamo che cosa significa
Bene Carlo Cimbri gruppo Unipol la presidente Queen questo percorso di integrazione tra finanze agricoltura e che cosa c'è da aspettarsi
Un'evoluzione quella che calcio Vecchione voi
Vediamo da una realtà che è fatta di piccole e piccolissime imprese va detto ha detto prima
E dove in Italia la fidanzata intendiamo solo come debito no quindi le banche che presto non so
In realtà il mondo il mondo va avanti e quello che ricco introduce un elemento nuovo
Che è che però è necessario perché esce persone quello si può applicare genericamente a tutti voi Totuccio evidenziamo il vaginale
Una transizione delle aziende puramente individuali alle zebre fatti furbo sussulta
E quindi introduce la necessità del capitale Riddick ripeto diverso il fidanzato più solo debito la capitale
Allora allora la transizione si episodio passaggio sputo culturale tant'è vero che lui lo attribuisce alle nuove generazioni
Però è un passaggio possibile io vi porto dall'Abi esperienza dirette a Kobe assicurazione l'assicurazione o sarete di reddito l'avete fatta da agenti di assicurazione cioè da imprenditori
Che storicamente son sempre stato imprenditori individuali per sempre
Ora questo bordo sta evolvendo verso Foro
Societarie le forme societarie comportano un rivoluzione che non è soltanto di fuoco avete sostanza perché vuol dire avere un l'organizzazione diverso vuol dire avere dimensioni diverse vuol dire poter compete per sempre più e sempre meglio sul mercato competere
Tutte queste cose Felicolo l'ha detto per lo dico io noi dobbiamo accettare anche per lo possiamo fare diversamente la sfida della competizione credo cercare di chiudersi come paese ne parlo con le nostre diversità certo dosi visitavano Bellesso che per la Poggi il i libri di testo Crosetto BA
Il bordo a volte il Bodø avanti dobbiamo competere in tal senso talché l'aspetto dimensionale diventa un aspetto importante
Non a caso lui dice PFU Rurik Cuba in Europa e questo già la dice lunga sul grado di evoluzione
Dell'imprenditoria agricolo ad alto livello
Che poi cosa serve
Va detto incidentalmente Fatah Pride o a tutte le aziende vedi e piccole io avevo avuto in altri tempi duello del boom economico lavabo in Italia la FIAT duna voglio citare come esempio ne parlo al passato magre sarebbe un esempio leggermente negativa
Però al passato affatto accostata permesso di costruire dell'Italia tutto una filiera dell'industria piccola e media Beccari che ha e adesso è un grande patrimonio stato per per decide diede un grande patrimonio prese la via dell'azienda fa da traino fa da volano
Farà bene tuo più e consente quelle tuniche a Buffy lieve dalle zie vedi anche più piccole dia vede delle sponde ora Sequence studiavo l'apposita di averle Investimenti capitale
E quindi una forma diversa che non riguarda più solo le banche ma riguarda la fidanzata del suo del suo complesso e che dia dignità anche alle parti
E chiaramente aziende capitalizzate possono essere finanziate più ebbene io
è un passaggio ineludibile e la fidanzata ora è un punto d'arrivo come come tu sai Leon internet un pubblico intermediario
Spostata ideali dove ci sono opportunità e dipende come si fa la finanza e risorse africane poteva farlo nel modo Biglioli poi come tutte le cose della vita
Secondo copre gestisce anche la cosa più bella del bordo Program che l'AZT Federico può diventare un disastro
Non è un ospizio
No delle in un'accezione positiva la finanza è quella che consente lo sviluppo delle delle colonie
C'era un motivo per cui l'agricoltura non debba essere considerata un settore produttivo dove utile investire no perché investire in meccanica e non Hideki coltura l'Italia può fare qualcosa sì perché lo abbiamo pubblicato avanzamento rispetto a tanti altri pesi e poi il parlerà del progetto dell'Africa che è straordinario Locride esportabile
Ora quello che che fosse ci manca è appunto di pensione deve Sauro strutturale essa strumenti riversi e sotto questo profilo il bordo del del della finanza è un'opportunità la reciproca Guido Guidi per nel settore per l'agricoltura Coldiretti poi del suo settore un passo avanti rispetto a tutte le altre associazione quindi può essere quel tre turni otto Cooper Federico Di Dio ha più volte detto quel tre luglio
Che avvicina Fidanza e agricoltura
è un po'un percorso simile a quello del mondo dell'artigianato perché anche lì c'è una realtà molto frazionata
Anche lì ci sono giovani che si avvicinano all'artigianato dei anche lì questa dimensione di S.r.l. vista di capitale sta prendendo un po'forma o sbaglio assolutamente assolutamente sì
E guarda
Tutto il settore delle nostre piccole perdite sa sua
O un parla di bacche che su cui ci siamo cullati per comuni italiani che quello che piccolo è bello
Piccolo è bello quando possiamo permettercelo in certi settori calcolosi da altri no
E e quindi dobbiamo prendere atto di quello che i contestatori a voi e muoverci di conseguenza tante imprese artigiane sta devolvendo spesso in occasione di passaggi generazionali
Perché è un prima di tutto urla un'evoluzione culturale dell'imprenditore
Dal c.t. avverte tendiamo a fare da solido Unitalia questa è una cosa che che che ci caratterizza per l'esempio opposto i giapponesi Covolo mettersi tutti insieme delle grandi imprese
Non abbiamo la cultura diverso ora gola che dobbiamo abbandonare lo strutture no dobbiamo farlo evolvere ed in tal senso l'artigianato sta costume dove al tasso BCE sempre più grandi così come
Quel politica industriale lo dovevo pur nuove le cui appese grandi aziende nazionale quelle che sono già agli atti
Perché
Perché con gli volta che vedo le aziende italiane acquistate data da un gruppo estero
Non gioisco perché non è vero che ci sono Miglio l'opportunità non è vero perché quando l'asse decisionale si sposta dall'altra parte vi faccio l'esempio delle vacche che conosco bene
Durante la la la crisi bancaria opposto fallimento del gruppo l'ingorgo costa il due mila otto due mila dodici e dieci i soldi dove circolavano più ed è e le banche che ve lo siete all'estero i soldi da Lido li faceva uscire
Allora faccio per le banche vale per prese dove la testa importante da utopia Bolloré assegnarci due italiani a una politica di retroguardia cercato sempre qualche alleato che ci protegga
Molto spesso anzi preferiamo Bobo è piuttosto che Vetterli d'accordo con l'urlo italiano va bene lo vedo lo straniero queste la dose purtroppo storia
Prendiamo prediamo ubicate gruppo Esso e storia
Mi scuserete Store un po'più antica BA Doria aveva pubblicando il gruppo di trasformazione lattiero caseario
La multinazionale
Poi Bal gestita come tutte le cose buone cogestite vale che la par scusa
Però non ci siamo mica dati da fare per tenerla in Italia
L'abbiamo abbiamo fatto sì che poi la comprasse ha fatto per i suoi affari gruppo ospedaliero avevamo anche largamente una bolla sbarre bardature Marangoni ledendo un'attrazione
All'atto al relatore Toldo gioielleria burocratica nelle riprese
E poi debba vede facciamo beneficiari frutti
Agli altri
Dov'è non è penso un modo di ragionare da grande paese
E questo vale per l'agroalimentare vale per Billé altre mille altre cose ecco su questo con lei
Ne parliamo qui depone le uova altre parti fosse che non è rifiutata laddove al discorso politico il mio nome vuol dire lo Stalin Europa chiudo esecutiva strali dov'è quello vuol dire sederci coi nostri partner per costruire un'Europa
Che l'unica
L'unico contenitore che ci può ospitare pensierosa faccia blocco che è un po'
Da da trattazione caldi farci fare il cinquantunesimo Stato perché da soli ed un mondo pura competizione e a questi livelli non si può stare però Coprasystel ROPPA Kobe come Turculet tuoi interessi e di fai valere in un contesto più ampio perché questo non è essere contro Babele a curare gli interessi dei nostri concittadini
De entrambe le direzioni anche perché gli altri lo sanno fare altri lombardo lo sanno fare
Ultima domanda ultima domanda perché siamo arrivati alla fine i tempi sono stringenti sostenibilità oggi non è più di Montano con la nell'era tra un piano e un po'tramontato hanno continua però a piacerci no
Allora come aggiornare il rapporto finanze di coltura tenendo conto anche dei fattori di sostenibilità
Allora l'ha sostenuta perché non è più di moda perché come tutte le cose più concerto giusto declinato
Agli accessi diventa Don't digeribile per sorte sul tempo sostenibilità si è esagerato e i fatti però elezione infranto critico alla fine Ottieri l'affetto un rigurgito questo è quello che che che è successo per molte volte vedi i temi sono anche Bal posti l'Opel che prendiamo il piede prendiamo la percentuale che è stata allocata al transizione piridina è stata tutta così proposta Kobe per Biglio la il clima eccetera eccetera quando in realtà non sottostante molto più strategico perché la gente capisce molto bello che è l'autore Čebyšëv energetica
Per false se tu lo vedi come auto Lupi ed eugenetica e quindi dopo la bolletta apre Bordone la più calda d'Europa diventa ai livelli dei francesi
Con i tedeschi e quindi poi le nostre imprese pesa quello ad alto consumo energetico possono competere più e meglio con gli altri per allora questo è la cosa che che ci interessa
Oratore nove ore di volo è bisogna evitare di passare proprio l'eccesso al editoriale dei titolari dietro
Accetto
Si è andati in America Polidori guardate pensiamo sempre anche vidi a personalizzare uno
Tra tra tra guarda tu hai l'America Tucci per espresso rappresenta perché rappresenta la parte prevalente della verifica che ricorda si allarga intorno al chirurgo che se al fattura Battinelli da solo agli americani la pensano così
Noi dobbiamo dobbiamo leggere questa cosa però vedi dovevamo trasferire questi concetti di sostenibilità da uno componente demagogico ideologica ha una componente pratica una componente ho fatto un esempio parliamo di autonomia energetica ed allo stesso tempo
Fra le beau cose belle i cui dati accetta perché dovrebbero il petrolio gas eccetera dove tutto si può fare solo ed energia pulita e questo potrebbe essere ed è una delle direttrici strategiche del del del nostro Paese
Doni impicchiamo ci sul concetto della sostenibilità dogma sa che a Busseto l'acuto dell'auto perché vogliamo avere tutte le auto e le elettriche in questo modo facciamo il il favole
Ai cinesi che vi Cherici producono le batterie e poche ore dopo la l'Eba che nello distrugge Abu la filiera
Tutti lo dobbiamo diciamo quasi di concerto può essere buoni ho sbagliato grosse prevede l'equilibrio di valutarlo sui vostri interessi affermazione di grande saggezza e con queste chiudiamo
Grazie della partecipazione
Chiedo a Maurizio Martina direttore generale aggiunto della fine di venire qui
Faust fa fa fa fa la fai è stata all'ordine del giorno nel fine settimana
Perché
Al Cavalier fora non vogliamo aperto al pubblico tanti luoghi molto interessanti dell'Italia e molto belli ma non c'entra nulla con l'affare Saba ed allora qui a che punto siamo abbiamo un mondo attraversato di tensioni
Abbiamo un mondo che è andato versarlo a polarizzazione da una parte la gli Stati Uniti dall'altra Cina in mezzo a un'Europa fragile che non trova la sua strada
Ecco occorre come e può evolvere il sistema agricolo in questo scenario che certamente uno scenario che desta tante preoccupazioni
Ma intanto grazie di cuore per l'invito grazie Ettore grazie Enzo saluto caro tutti voi fate mi salutare il mio compagno di governo Carlo Calenda grazie
Di questa occasione
E grazie anche per avere scelto di fare questo appuntamento di organizzare questo appuntamento in giornate per noi molto importanti perché forse diciamo non non si sa molto ma ne stiamo celebrando proprio qui a Roma in Faone gli ottant'anni di questa organizzazione
Nata esattamente immediatamente dopo la seconda guerra mondiale respinta di un grande presidente americano Roosevelt nel mille novecentocinquantuno
La classe dirigente italiana del tempo
Seconda guerra mondiale immediatamente successiva al disastro dalla seconda guerra mondiale candido l'Italia ad ospitare la sede mondiale della FAO ce la fece riuscì a raggiungere questo obiettivo
Portando la FAO a Roma e facendo diventare in questo modo l'Italia con Roma proprio grazie alla FAO una delle città del multilateralismo contemporaneo
Forti forse non tutti sanno che grazie al fatto che la FAO e qui insieme al Programma alimentare globale insieme all'IFAD insieme ad altre agenzie l'Italia e Roma sono tra i paesi e le città del multilateralismo internazionale
Ora il multilateralismo tutti lo dipingono in crisi
è una questione seria per oddio non è che stia attraversando un momento fantastico e affatto è in grande
Risi davvero ti sto dicendo che è una questione seria perché in effetti in un mondo multipolare non è più certo che ci sia uno spazio per il multilateralismo sembra un bisticcio di parole ma non lo è
Io continuo a pensare che a maggior ragione perché al mondo e multipolare c'è bisogno di un multipolarismo e di un multilateralismo efficace
In sostanza in parole povere bisogna sempre avere dei luoghi e degli strumenti che mettano insieme
Punti di vista differenti in specie quelli nazionali per provare a cooperare insieme a questo ancora più significato e più forza se si ragiona di sicurezza alimentare
Sicurezza alimentare non è l'abbiamo riscoperta dopo la pandemia prima della pandemia difficilmente si discuteva di sovranità alimentare
Dalle nostre parti la pandemia c'ha sbattuto in faccia al primo sciocca per fortuna teorico per noi per altri pratico
Le guerre i conflitti e in particolare quelle in Krajina ma poi anche la vicenda tragica di Gaza e tanti altri conflitti hanno fatto riscoprire l'urgenza
Di ragionare di sovranità alimentare di sicurezza alimentare e di questi grandi temi
Cosa sta succedendo nel mondo se chiedete
Il mio punto di vista da un angolo di osservazione come quello dell'agenzia in cui sono oggi
La produzione agricola globale è data in crescita
Da qui ai prossimi e anni c'è la stima che utilizziamo è quella di qui al due mila trentadue mila trentadue più quattordici per cento di produzione agricola mondiale sono guarda l'agiografia di questa produzione agricola
Scopre che gran parte di questo momento arriverà dall'Asia e segnatamente da due grandi Paesi Cina e India
In parte dall'America Latina un po'dall'Africa l'Europa e l'ultima area geografica cresce crescerà ma meno rispetto ad altri
Se uno guarda
Le rese agricole
Non c'è dubbio che il sistema diciamo i sistemi agricoli occidentali continua ad avere rese agricole superiore a quelle dei paesi in via di sviluppo ma non c'è alcun dubbio che in fatto di accelerazione sulle rese agricole ancora una volta il baricentro spostato altrove e ancora una volta il baricentro spostato in Asia le maggiori performances in prospettiva
In termini di resa agricole sono per lo più provenienti sempre da quel grande continenti
Sono guarda i costi di produzione
Scopre che invece la piramide leggermente rovesciata e cioè i costi di produzione sono tendenzialmente ahimè purtroppo in proiezione saranno in aumento sempre di più
Dalle nostre parti è un po'meno altrove perché grandi questioni come quelle che venivano toccate prima pensata il costo dell'energia impatteranno in maniera diversa e tutto si tiene anche rispetto alle cose che venivano dette prima
Da Vecchioni da Cimbri amava molto interessato il discorso
Che loro hanno fatto a proposito del rapporto tra finanza agricoltura perché è lì che dobbiamo arrivare se vogliamo sostenere alcuni cambi alcune svolte alcune necessità che se mi ha consentito c'arrivo proprio alla fine del mio ragionamento sono il mondo sta cambiando anche quando parliamo di grandi sistemi agricoli
Una come dire considerazione che vorrei fare sempre a proposito di multilateralismo è in crisi sì
è in crisi soprattutto in Occidente sì non è in crisi ovunque attenzione ci sono paesi
Che hanno deciso di investire sul multilateralismo
E come ci insegnano i nostri nonni i vuoti si riempiono se sono vuoti qualcuno li riempie
E anche quando ragioniamo di multilateralismo se c'è una crisi
Nella funzione nell'efficacia che si respira soprattutto alle nostre latitudini certamente tra New York e l'Europa l'abbiamo visto anche recentemente nei fatti drammatici di queste ore quanta fatica fa
Quanta fatica fanno le Nazioni Unite a stare dentro queste dinamiche
Poi però a un certo punto bisogna sempre fare riferimento anche alle Nazioni Unite perché ha qualcosa lì da salvare c'è e può essere utile si tratta di ragionare di capire
Quello che si può fare per interpretare questa funzione sapete tutti cosa significa questo a partire da grandi temi come quelli della riforma del Consiglio di sicurezza ma non è tema di oggi quello che mi interessa dire qui è che altrove hanno deciso di scommettere anche sul multilateralismo
Come leva di cooperazione e di sviluppo e anche come strumento per portare interessi nazionali dentro dinamiche più ampie non è vero che il multilateralismo intriso ovunque
Se voi venite alla fare in queste ore e ascoltati i discorsi di tanta parte dei paesi in via di sviluppo recentemente affermati sì
Anche infatti agricoli importanti in esperienze agro alimentari importati questi quelli scommettono sul multilateralismo perché la vedono come un'altra opportunità per far crescere gli interessi nazionali
Altro che cullarsi nel funerale al multilateralismo che dalle nostre parti si fa giusto essere tredici
Giusto vedere i limiti crudi che ci sono sono sotto gli occhi di tutti ma attenzione a buttare il bambino con l'acqua sporca
Perché ripeto i vuoti si riempie ripete che l'Occidente abituato considerasse l'ombelico del mondo esattamente quindi esattamente assolutamente sì direttore ragione perché siamo stati tutti cresciuti con l'idea abbiamo siamo cresciuti
E comunque ci hanno fatto credere che noi fossimo al centro del mondo e come ci dicono è come si vede chiaramente non siamo più il centro del mondo
Il baricentro altrove ora questo può significare anche opportunità diciamo solo che l'Occidente rappresenta un terzo del mondo al di là dei numeri io dico che tu devi decidere se questa partita che non è solo in mano tua
La vivi anche come un'opportunità per trasformare una parte di te stesso pur se
Devi solo scusatemi tanto celebrare un funerale
Bisognerebbe prendere la prima strada e allora ancora qui tutto si tiene anche rispetto alle cose che sono state dette prima ma è molto interessa questo ragionamento che veniva fatto prima Federico da voi perché ha molto a che vedere anche sul posizionamento dell'Italia dentro queste dimensioni complessive voi avete l'esperienza Africa
Altri hanno altre esperienze la vostra la più significativa la più interessante ma c'è un modo per interpretare un interesse nazionale anche dentro queste reti di relazioni transfrontaliere e più ampie e che porta lì un pezzo di interesse nazionale in funzione di qualcosa di più ampio si anche quando ragioniamo di esperienza agricole e agroalimentari
E non è solo se mi è consentito il saper fare italiano con tutto quello che noi giustamente abbiamo sempre rivendicato e che dobbiamo rivendicare certo quella la premessa
Ma è un modo di fare impresa
Ha un modo di concepire il rapporto tra diversi soggetti io lo vedo dalla FAO
Che quando l'Italia si mette a fare questo lavoro portando la sua esperienza dentro la composizione anche organizzativa di questi strumenti d'impresa fa la differenza rispetto ad altri
Vogliamo parlare
Vogliamo parlare del modello di impresa che non riusciamo quando siamo bravi a raccontare a come dire promuovere rispetto anche ad altri modelli di impresa se pensiamo all'Africa non c'è alcun dubbio che lì ci sono sedimenti anche di altre esperienze storiche
Che costituiscono come dire una
E una barriera a terra altri paesi Endesa per noi possono essere una porta attenta
E questo lavoro che bisogna provare a fare
Ultima riflessione
E poi abbiamo esaurito il tempo un paio di settimane fa uso dell'Arena a lanciato un grande progetto europeo per il Mediterraneo
Cultura università ma anche impresa domani dovranno dovrà dare i dettagli che ha promesso di dare su che cosa è il significato di questo piano
In che misura può rappresentare un'opportunità per un Paese come l'Italia che è un trampolino per definizione sul Mediterraneo vedremo vedremo quello che verrà presentato Parma è un fatto positivo che a Bruxelles all'inizio della
Di questa legislatura si sia deciso di costituire una direzione mena
C'è una direzione specifica sull'area mediterranea non c'era prima c'è oggi peraltro guidata da un italiano
L'ambasciatore Sannino è un fatto positivo perché
In premessa dal segno che uno ha colto la specificità e la strategicità
Dell'ambito Mediterraneo dopodiché tra le parole e infatti bisogna vedere come le cose vengono messi a terra come si promuovano ma fatemi dire una cosa al di là di quello che succede a Bruxelles
Una parte importante di questo lavoro si può fare
Davvero a partire da quello che si può organizzare da cui non da soli l'avete detto prima questa spocchia di far da soli non funziona nel mondo anche perché i rapporti di forza contano altro che c'è poco da stare a dire che i rapporti di forza contano e come ha scritto bene se non sbaglio Sabino Cassese recentemente ho letto un editoriale su dice una cosa vera siamo passati dalle regole alla forza è un déjà vu non lo so ma il fatto che abbiamo di fronte
Io dico che una parte delle risposte si possono organizzare dentro un multilateralismo della società
Che è esattamente fatto dalle iniziative che voi state interpretando prima ancora che il multilateralismo istituzionale che magari ha tempi diversi a fatti che diverse quindi buon lavoro grazie
Giuro che non ci siamo messi d'accordo ma domani sul Sole ventiquattro troverete un'intervista Sannino afferma
Grazie non ci siamo messi d'accordo
è arrivato il momento di Carlo Calenda segretario nazionale
Azione
Grazie per l'intervento
Allora è fuori discussione che viviamo in tempi di guerre commerciali
A parole ma che poi hanno delle conseguenze anche piuttosto dirompenti né i fatti concreti
Vediamo quelle conseguenze oggi ma che influenza sono destinate ad a vere sulle politiche dei paesi su un protezionismo che ormai sembrano nuove fonti una sorta di nuova frontiera
Ma pertanto grazie di avermi invitato ma anche io saluto Maurizio abbiamo fatto con Louis tracciamento Dell'Atte della pasta se mi ricordo bene
Era a cavallo tra i due ministeri l'inserimento dei limiti delle tecnologie agricole dentro industria quattro punto zero che ha funzionato abbastanza bene
Io penso che fondamentale per la per l'agro industria più considerate per l'agricoltura e la trasformazione considerate che
Storicamente i prodotti più protetti da dazi ma anche da regole non tariffarie che sono un'altra questione fondamentale sono i prodotti agricoli da Sam
Quindi il rischio che questo si riaccenda sui prodotti agricoli
Diciamo molto significativo io credo che l'accordo fatto dall'Unione Europea con Trump non valga niente cioè credo che tram farà quello che gli pare
Perché fa quello che gli pare farà quello che gli pare perché quando tu dipendenti dal punto di vista della difesa da qualcuno interamente sei un suo vassallo e quindi non rispondi alle cose che Luigi impone e la battuta di casse otteneva dal forza sull'area certo prevaleva forzoso che tu sei in un mondo della Ford diamo nel mondo della forza in Italia cosa non dovresti fare dal punto di vista dei produttori primo noi abbiamo mi il sistema agricolo usa tanta acqua
Ma l'acqua in questo Paese gestita da due mila cinquecento società in massima parte piccole in massima parte l'ottantacinque per cento di proprietà
A diciamo pubblica troppo piccole per investire che lo sono sostanzialmente dei CdA per chi non ce l'ha fatta alle elezioni
Per esempio se tu pensi che se in un momento in cui conta la forza la decisione fai un provvedimento in cui dici che tutte le società
Che si occupano di acqua diventano una Società della rete idrica che fa gli investimenti
Che fa gli atti Reding che fa i bacini che non si riescono a fare fai fuori completamente una roba che in Sicilia per va dargli una dimensione ciò alcuni Amici qui siciliani in Sicilia fa sì che tu hai cinquanta società dell'acqua e la peggiore rete idrica italiana
Primo punto secondo punto Energia non è così nasce un carrozzone no perché guarda la metti in Borsa
La metti in Borsa gli investimenti di fargli Arrabal esattamente come tu hai una società della trasmissione della distribuzione elettrica quello che non devi fare che noi facciamo con la sosta del della distribuzione della trasmissione e che tu quella società a quelle società gli fai fai quello che vuoi per tale per cui oggi ENEL distribuzione Terna hanno un utile è uguale a quello di Hermès il che
Cade sulla bolletta di tutti voi oltre che di tutti gli altri produttori italiani
La seconda cosa che devi fare è prendere l'energia prodotta incentivata con impianti che sono già coperti da diciamo finanziamento pubblico penso in particolare all'idroelettrico e fa il venti per cento dell'energia italiana
Ha un costo di produzione di venti euro a megawattora che viene venduto al mercato centoquaranta euro a megawattora quei soldi che sono cinquanta Terramatta molto più di quello che consuma tutto il vostro settore che complessivamente ne consuma tredici se ci metti l'agroindustria la proposta abbiamo fatto alla Meloni
E di darla alle imprese ha un prezzo calmierato calmierato che vuol dire sessanta euro vuol dire che quelli che producono ci fanno il trecento per cento basterà serve di più di questo
Io non credo
Comportarsi da Potenza vuol dire prendere quei nodi che in Italia non si sono mai risolti
Che anche molti dipendono dalla struttura del regionalismo italiano che funziona molto male e cercare di dire queste cose fanno parte della sicurezza nazionale e come tale vanno affrontate non sotto un profilo di mobili diamo come si dice a Roma ma sotto il profilo che lo Stato decide lo fa è la discussione è finita
Un'altra cosa su cui si dovrebbe fare il vostro settore sono gli stoccaggi
Io mi ricordo quando ha parlato del sorpasso presidente quando discutemmo su disco stoccaggi c'era Martina io ero al Governo gli stoccaggi italiano ridotti malissimo per massima parte ora gli stoccaggi sono fondamentali
Sia perché puoi lavorare su l'utilizzarli per tenere il prezzo a un livello decoroso ma soprattutto perché sono sicurezza alimentare
Allora un piano di rifacimento degli stoccaggi
Ha anche questo fatto attraverso diciamo lì dove si può sussidiarietà ma dove non si può
Attraverso lo Stato che lo fa direttamente sono cose che fanno politica di potenza Doi dobbiamo fare politica di potenza e a Taranto prima o poi signori che non lo vogliamo noi dovremo risponderne
Perché guardate i cinesi i cinesi come tra amplia gli fa quelli li fanno bit i mercati cadono allora Trump dice no ma forse questa roba la faccio fra quattro mesi mo'vediamo e torna indietro se l'Europa invece non è in grado di fare questo c'è se mangiano a pezzi è inevitabile
Tutto l'idea di essere nella fase della storia della forza
Definisce il fatto che il tuo modo di rapportarsi alle relazioni internazionali ma anche quello che fai all'interno è determinato dalla sicurezza nazionale e non può quindi avere altro che tempi straordinari
E modalità straordinarie rispetto a quelle che sono state tenute fino a oggi
Terrò non è carino rassegnarsi al fatto che la forza abbia dalla Regione Calabria meglio sulle regole
Non è scaturita esteti solo avevano tutti il massimo dopo di che non lo decidiamo né io né lei allora le faccio un esempio diciamo poco corretto sulla questione menar i mercati c'è ma ti pare che la Commissione europea mo'deve andare investire sui Paesi del Mediterraneo a Foppolo di investimenti in Europa che settori industriali sono tutti fermi
Perché perché prima c'è il core business dopo si fa il resto la quantità di soldi che l'Europa depaupera in iniziative del tutto velleitaria perché non riesce a metterci i soldi che ci mette la Cina quindici mette pulsioni e frazioni di soldi
Ma totalmente assurda quegli stessi soldi distribuiti in modo intelligente all'interno
Della Rete di produttiva italiana che sia i europea che sia produttiva industriale produttiva agricola darebbero un vantaggio competitivo fortissimo alle imprese europea allora alla logica della forza e io adesso devo rafforzare la stabilità dell'ENI in prese perché altrimenti piano piano periscono poi dopo faccio
Se volete dopo ci mette i coriandoli ma la prima cosa che devo fare è il core business e oggi il core business in Europa non sta in piedi non sta in piedi
E per quanto noi possa piacere o non piacere non abbiamo un'alternativa io personalmente penso che potrebbe essere un mezzo Peres per i soldi per un sacco di problemi italiani quello dell'atto mio pallino
Cioè l'idea che a un certo punto dodici guardate da domani l'acqua è una società quotata in Borsa col prezzo fisso remunerazione a Rabat
E dà la possibilità a tutti noi di avere acqua a col a minor costo con minor perde non siamo i terzi interni disponibilità d'acqua siamo i primi per disperazione da e quanto margine di miglioramento scene o dipende da decisioni prese in questo modo
Allora io credo che ci sono cose che noi dobbiamo in questo momento fare come Europa essere molto più pragmatici e pensare ogni volta in termini di forza io mi occupo tanto del settore automotive
Settore automotive è stato distrutto dalla idiozia dei produttori Automotive d'e dalla Commissione europea in un combinato disposto
E questa roba qua non è ancora cessata c'è mentre io e lei stiamo parlando
Ci sono ancora le multe c'è la discussione sull'endotelio dal due mila e trentacinque mentre oggi c'è una macchina soci degli fuori che si chiama lì Motor a quattro mila novecentocinquanta euro
Mentre se l'anti spread e di produrre il pane in Dino dica sì Pandino che una macchina che se ci salì sopra sembra uscito dal secolo precedente fino all'anno di grazia due mila e trenta vendendola quindici mila euro
Cos'è la politica di potenza
Che io ho tu metti dei dazi alla LIPU motore o metti in condizione in termini di prezzo di energia di normative di produrre il Pandino a non dico cinque mila a sette mila otto mila aggiungo
Che perché aprire la perversione di questa roba adesso tutore mettere su quello stessa macchina Panda una serie di bottoni che sono l'anti addormentamento la connessione con la centrale operativa che si mangiano tutto al margine di quella macchina
Allora politica di potenza è realismo e siccome il realismo è una delle cose che manca di più sia a livello europeo che a livello italiano io credo che da questi stati nuova dimensione del mondo che è molto pesante molto difficile una cosa positiva se non facciamo un bagno di realismo e comincia a fare cose normali questo è positivo
Ultima domanda risposta telegrafica c'è una speranza per l'Europa ma certo che c'è una speranza per l'Europa
Speranza per loro possiamo però lui non c'è un'Europa che non è non siamo noi molto delle cose che noi diciamo l'Europa non fa trovano il veto nel Consiglio europeo
Trovano il blocco nel Consiglio europeo per questo che continua a produrre ventotto mila sistemi d'arma provare a dirlo ai francesi che era Fal è uno schifo di caccia e devono fare i caccia con noi non è facile
Ma lo faremo perché la pressione talmente forte
Che sarà inevitabile
Quello che dobbiamo abbandonare è pensare che la dimensione economica e anche la dimensione di politica estera e tutte le dimensioni delle politiche siano dettati da astratte morali perché adesso esiste un principio ottenere insicurezza l'Italia e l'Europa
E per tenerla in sicurezza in un mondo così bisogna mettere da parte i proclami mettere da parte le cose che sono troppo ambiziose e fare il core business del dell'Europa che la difesa lo sviluppo economico
E lo sviluppo economico attraverso le sue eccellenze produttive e anche le sue eccellenze agricole non mettendo gli rotture di balle perché se facciamo questo sì auto sui ci diamo
Posso abbattuta certamente
Ora questa cosa dovrebbe farla un governo di destra
Ma se il governo che dice mo'faccio questo chiudo 'sta roba basta sto regionalismo
Problema che ho noi che sia la destra che la sinistra sia sinistra sempre democristiani siamo ma noi democristiani quelli delle cose le facevano i democristiani quelli che non decidevano mancati
Bene grazie cioè bene mica tanto ma comunque diciamo così per convenzione così
Bene allora chiedo di venire qui a fianco a me a Gianluca Lelli amministrato delegato dei Consorzi agrari d'Italia
Che Orazio Yakumo
Iacono al ministro delegato odierna
Ci raggiungerà fuori Flavio Cattaneo amministratore delegato di nel gli lasciamo posto qui a fianco a me
Bene
Beh abbiamo parlato si è parlato molto di acqua
Chiedo a Lelli
Acqua fattore decisivo di produttività
E non è che ci siamo molto vicini a raggiungere questo obiettivo quali sono necessità e quali sono i percorsi che si possono fare per raggiungere l'obiettivo
Noi intanto buongiorno a tutti io mi sono portato proprio due slide per far vedere due dati quando si parla di acqua e si parla di di agricoltura e di emigrazione non so se la regia riesce a mandarle
Allora direttore il primo dato è questo
Banale ma brutale del mondo ci sono un miliardo e quattrocento milioni di ettari di terra amabile e non per smentirlo esondati della FAO quello che diceva a Maurizio Martina
La popolazione cresce più velocemente di quello che cresce la produttività quindi tra vent'anni per dar da mangiare a tutti o raddoppiamo la terra che mi sembra una cosa complicata perché di Terra Nuova non se ne fa più o dobbiamo raddoppiare l'acqua
Perché il venti per cento irriguo produce il quaranta per cento del cibo di tutto il mondo
E in Italia
Dove cascano trecento miliardi di metri cubi d'acqua all'anno
Possiamo dire né tratteniamo l'undici per cento né sprechiamo l'ottantanove per cento
E quel po'che teniamo ovviamente ci facciamo gli usi civici
Ci produciamo con l'agricoltura con l'industria e l'Energia e questo è un numero che fa vendetta purtroppo mandiamo avanti perché purtroppo le notifiche
In tutta sta follia però l'Italia un Paese irriguo perché se togliamo dal conteggio dei duecentosettanta milioni di ettari e dico che ci sono nel mondo le risaie
Noi siamo il secondo Paese al mondo per reti e riguardo poi gli Stati Uniti abbiamo CIA conteso da tre milioni novecentocinquanta mila ettari CEO con terzo della superficie italiane riguardo il ricandido
Si riesce a produrre dal sessanta all'ottanta per cento di più al Sud e il trentanove per cento di più al nord tra l'altro sta distanza assist anche riducendo a sfavore cioè stiamo peggiorando
Come Nord
Noi diamo dei casi prove fatte a Foggia dove si fa circa un quarto del grano duro italiano ieri Kandor che vanno produciamo il doppio
Che vuol dire produrre molto di più ma dava anche più sicurezza all'impresa perché sullo stesso ettaro produce molto di più e quindi abbassa i costi fissi poi su questo tralasciamo il fatto che
Diciamo così miglioriamo l'utilizzo dell'azoto riduciamo l'emissione di rito con l'agricoltura di precisione riusciamo anche a ridurre del trenta per cento l'acqua che utilizziamo il dato però secondo me vero che non ci si è andati degli obiettivi come azienda
Obiettivi che prevedono nei prossimi dieci anni sui nostri soci clienti di fare altri trecento mila ettari di impianti irrigui fissi che si sommano a un milione di ettari che saranno invece gli impianti mobili e
Le le maniche e parte
Giuro
Allora su questo dice ma se la situazione è questa si ebbe l'irrigazione dobbiamo produrre più cibo
L'Italia un grande Peserico riscattati Exane da vere due terzi della superficie ricordò ci mancano i fare ci manca l'acqua
Questi sono i dati della FAO di acqua stata negli ultimi cinquantacinque anni
L'unico paese che non ha aumentato di un metro cubo gli invasi e l'Italia
E tra l'altro noi tratteniamo l'undici per cento le sprechiamo l'ottantanove quando un Paese come l'aggressione trattino il diciotto
La Spagna al trentatré vuol dire tre volte di quello che facciamo noi Pola Ciampi a dare la Francia l'Austria che sono tutti più in alto poi dato purtroppo è anche peggiore perché dal due mila venti al due mila venti tra abbiam perso il venti per cento di capacità perché gli invasi hanno un problema che se nessuno li pulisce si riempiono di terra le quindi metri cubi d'acqua che ci stanno c'è ma perché ci fai tutto questo discorso pregresso rilevato il dottor Cattaneo se il dottor Iacono che rappresentano grandi
Grandi soggetti industriali e l'abbiamo bisogno di recuperare le risorse idriche dei dà forza quel piani invasi di Coldiretti economiche qui si dice per garantire disponibilità per l'agricoltura italiana
Ma non solo perché se l'acqua irrigazione sono la più grande riserva di cibo che al mondo
L'acqua è anche l'unico modo per stoccare energia perché non esiste in nessun modo così pulito e così per lungo periodo di accumulare Energia che non quello degli invasi
Speriamo che insieme con le grandi società del nostro Paese finalmente buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e possiamo fare una ripartenza sulla capacità idrica dell'Italia grazie
Spreco dell'acqua invasi che si riempiono di terre e quindi ancora meno utilizzabili di quanti di quanto finora vengono utilizzati
E che strategici sono chiedo a Orazio Iacono e si può cercare di raggiungere l'obiettivo che strade ma può essere utile seguire ci sono investimenti che si possono fare
Dove andiamo a prendere i quattrini
Grazie grazie innanzitutto agli organizzatori a questa bellissima comunità Coldiretti che mia
Fatto fare un tuffo nel passato quando ero piccolo con mio nonno appunto che faceva parte di questa bellissima comunità
Andiamo praticamente alla a rispondere alla domanda di Fabio dal certamente Noemi allora dette la risorsa idrica sia un fattore essenziale per lo sviluppo del sistema competitivo del nostro Paese ovviamente noto a tutti
Noi abbiamo per i amo come gestori idrici e copriamo il venti per cento dei consumi idrici nazionali il resto la assorbito da industria
Dalla dall'agricoltura poi arrivò finalmente a parlare di di agricoltura sicuramente la priorità oggi efficientamento
Noi investiamo poi su questo abbiamo fatto abbastanza mal faremo altrettanto do un numero per siamo a cento euro ad abitante quando abbiamo una media intorno a settanta euro ad abitante questo per quanto riguarda il consumi e quindi la parte che copre i consumi civili quindi quelli che seguiamo come gestore idrico sicuramente
Abbiamo un tema importante è facile fare accesso alla
Alla al mercato dei capitali per un'azienda come la nostra prima nella panel precedente si è parlato di
Di aziende abbiamo sicuramente nel panorama nazionale una situata situazione eterogenea che questo è un tema che che che va risolto abbiamo oltre due mila operatori idrici non tutti sicuramente sono a vocazione industriale anzi dei due mila diciamo che forse una di Cina sono i grandi operatori a vocazione industriale come noi come Acea
Come altri grandi operatori che si occupano anche di acqua di distribuzione di acqua
è un risultato di oggi è un percorso storico che sicuramente a è arrivato anche qui per una serie di frammentazione ne cito tre una sicuramente industriale appunto che quella che nello stesso bacino abbiamo soggetti che non sono non hanno un sufficiente coordinamento tra di loro gestori idrici noi gestore delle fonti o i grossisti
Idroelettrico
Ma nel senso buono lo dico
E poi c'abbiamo il tema dei consorzi di bonifica abbiamo anche una frammentazione a livello istituzionale nel senso che ci sono delle competenze parcellizzate tra i vari ministeri Mitt masse e agricoltura e poi c'abbiamo un tema regolatorio sul ciclo idrico e quindi su cosa che noi ci occupiamo tutti i giorni abbiamo un'Authority Arera
Sull'agricoltura e sulla parte legata all'industria ci sono delle norme regionali quindi arrivo a dare una risposta un po'più compiuta sicuramente
E noi intravediamo un percorso comune
Quindi un'evoluzione comune su due orizzonti temporali nel breve sicuramente continuiamo a investire continuiamo a investire soprattutto sul riuso delle acque trattate che possono essere utilizzate anche in ambito Grigolo da questo punto di vista recentemente abbiamo completato uno studio a livello di intero comprensorio il rigo a Bologna con l'Università di Bologna e con appunto con i consorzi
Di bonifica della renana è il primo che ci permette di avere di dare un contributo effettivo
A del dieci per cento al fabbisogno irriguo
E qui dobbiamo continua ad andare avanti per quanto riguarda il medio e lungo io credo che lì ci vuole un cambio di paradigma quindi un percorso di medio-lungo termine un cambio di paradigma e quindi arrivo quella riforma strutturale che secondo me è arrivato il momento di parlarne e di agire ovvero un unico un unico regolatore un un testo unico dell'acqua perché no un unico dicastero qualcosa del genere che si occupa della filiera dell'acqua e poi soprattutto superare i confini provinciali e pensare a una filiera a livello di bacino idrografica bacini idrografici in Italia sono otto
Considerando che i grandi gestori che che fanno grande vocazione hanno una grande vocazione industriale sono meno di dieci e botti i giochi sono presto fatto
Detto ciò io credo che con questa con questo modo di lavorare soprattutto facendo in modo che all'interno del bacino ci sia un lavorare insieme tra i gestori ITC Consorzio della Bonifica
Così come in parte già si sta già facendo ma in maniera ancora più strutturale i gestori delle fonti io credo che si possa arrivare a che cosa a un risultato
Tipo quello che abbiamo già sviluppato nel ciclo idrico integrato e quindi quale potrebbe essere la soluzione è quello di come dire ottimizzare gli investimenti introducendo un modello regolatorio
Che distribuisce costi e benefici grosse Ettore per tutti i vari settori del della filiera
Dell'acqua e quindi a quel punto introducendo anche meccanismi premianti che per chi accelera sul riuso e su efficienza e quindi arrivare poi a investire anche su una filiera in senso ampio quindi tutto ciò per arrivare a dire che cosa che con una partnership quindi un'alleanza strategica tra i vari soggetti di un bacino idrografico sicuramente si può raggiungere un equilibrio tra acqua e agricoltura terra sicuramente più duraturo e più stabile e farla diventare questo equilibrio un fattore essenziale quindi un fattore competitivo per l'Italia
Più prudente di Prodi del presidente però debbo dire solo tre
Prodi ha conosciuto Barroso grande prudenza verrà però non c'è male pure direttore uno uno uno a uno palla al centro e allora le reti idriche italiana è un colabrodo
Quasi il cinquanta per cento viene disperso quaranta
Quarantotto qualcuno dice si può discutere comunque tanto
Ma non si è perso un'occasione formidabile col Pnr
Sistema beh di stiamo usando Berco io parlo per quanto riguarda il gruppo era noi stiamo investendo tanto sicuramente noi non siamo con a quella valori di perdite siamo sicuramente la metà del della media nazionale grazie a a tanti tanti investimenti che abbiam fatto nel negli anni non abbiamo cominciato investire adesso sicuramente abbiamo utilizzato anche fondi Pnr R. adesso per i fondi pena Ferrer finiscono e quindi
Che abbiamo bisogno sicuramente di altre risorse aggiuntive e quindi io credo che lì bisogna far riferimento anche
Paola a a qualche leva governativa parlandone in questi giorni credo che ci sia bisogno di cinquanta miliardi sulla filiera dell'acqua per poter realizzare invasi per accelerare sull'efficientamento
Sul recupero quindi sul riuso delle acque trattate che possono andar bene se trattate bene anche in ambito pericolo e sulla digitalizzazione delle reti in agricoltura questo nei prossimi dieci anni
Le va bene che non c'è in aula Giorgetti che arriva dopo perché cinquanta miliardi è stata roba ma comunque dopo magari gli faccia una domanda e quando arriva non gliela farò io perché a quel punto sono sceso dal palco Flavio Cattaneo
C'è un piano che è un piano prelibata un piano su cui anche Coldiretti appuntato molto l'abbiamo presentato un paio d'anni fa ricordo prima fase Sorrenti dottor faccio già che ci sono facce al gruppo di malati
Ma questo piano assenso come si può sviluppare che strada seguire
Sedici riuscisse davvero a costruire un network di invasi diffuso sul territorio b forse si sarebbe fatto un passo avanti importante
Buongiorno a tutti
Ma è evidente non è solo il tema del di questo incontro che l'acqua una principale risorsa nel mio caso risorse anche elettrica
Una risorsa elettrica rinnovabile nel caso degli agricoltori anche una risorse adeguate no e che quindi
Con una risorsa a cui porre assolutamente attenzione oggi la produzione idroelettrica circa il quindici per cento della produzione
O il venti per cento del costo poi dipende come calcoliamo ma comunque è invariata anzi percentualmente si riduce si riduce perché
Sono anni che nonna lavoriamo negli invasi nei bacini
Un po'perché lei ha la legislazione è sempre stata punitiva o sempre più punitiva
Fino al punto di considerare il materiale di risulta dei bacini anche di centrali elettriche a due mila metri come rifiuto speciale
Quindi voi potete immaginare se io calcolo ipotizzo un rifiuto speciale
Del pietrame che poi questo il che si viene a creare nell'alta montagna beh allora abbiamo sbagliato tutto perché
Non non riusciremo neanche a recuperare quello che avevamo neanche quello che abbiamo in più mettiti bisogna metterci anche il fatto che non se ne fanno di nuovi quindi io non riesco a sistemare quelli esistenti
Non riesco a farne di nuovi però nel frattempo si incrementano i consumi elettrici
Poi no facciamo il nucleare perché per l'amor di Dio non mettiamo le palle perché inquinano non mettiamo in pannelli perché fanno schifo
Norme non facciamo niente ci riduciamo diciamo continuamente al produrre per la maggior parte col gas
Per il gas ha una componente Ets c'era un contributo che noi operiamo perché e mettiamoci U due
Per quanto riguarda il gas circa ventisei trenta euro poi dipende dalle situazioni per il carbone e uno a uno
Quindi se il carbone costa cinquanta euro e cinquanta euro diretti essere ora questo Ets è una tassa che è stata fatta dall'Europa deve in per incentivare la costruzione del fotovoltaico scusate devo rinnovabile
Rinnovabili e che però non riusciamo a fare quindi continuiamo a pagare una tassa
Sulla quale poi ci applichiamo anche l'Iva perché poi noi abbiamo a scuola insegnano che ci sono le tasse dirette e indirette lenti le dirette quelle che diciamo tu paghi embargo in base al tuo reddito e le indirette basato su consumo noi abbiamo ho fatto questa formula
In cui mettiamo l'Iva anche sulle tasse dirette quindi diciamo su una tassa che l'Ets ci applichiamo poi il nostro venti e passa per cento di Riva
Ora
è chiaro che da qualche parte bisogna venirne fuori
Qualcuno prima parlato che noi guadagniamo più di enorme essere più insolite insomma a volte l'insuccesso dalla testa Carlo Tamburi
Ma per restare nella sostanza noi abbiamo dei ritorni c'è qui a che sono più bassi di quelli europei cioè non abbiamo un margine perché è molto più alto in Spagna
E questo è dovuto dalla sommatoria delle attività che fai che alcune sono anche in perdita vorrei ricordare che abbiamo degli anni in cui in base alla siccità siamo stati impairment nella produzione elettrica
I rappresentanti co-diretto lo sanno perché abbia avuto di gravi problemi anche per la beh per levigare per diciamo sostenere tutta la parte di qua quindi che cosa dobbiamo fare perché poi alla fine non possiamo se i pifferai magici raccontano no a cose che non stanno né in cielo né in terra allora qua noi dobbiamo sviluppare nuovi vaccini e lo facciamo anche insieme a Coldiretti e potenziare quelli esistenti
Questo per far questo dobbiamo risolvere il problema delle autorizzazioni ipotizzando anche commissario ad hoc per sviluppare
Sia
Diciamo le i bacini esistenti quindi per interventi e sia per quelli nuovi
E poi dobbiamo risolvere il problema della scadenza delle concessioni perché le concessioni scadono nel ventinove e nessuna azienda si mette a investire se la condizione la concessione scade fra cinque anni a spetterà la gara vedrà che cosa fare e in tutta Europa non c'è la gara ma se vogliamo far legare perché se no sembra che le nel nodo far legare le quando fa legare l'ENEL
Purtroppo per gli altri dimostriamo che le vinciamo quasi sempre ma quindi non è che il problema si pone io lo dico nell'interesse del Paese c'è da investire sedici miliardi di aziende sono pronte a Limes
Ideale troviamo o un ragionamento che riguarda sia gli energivori al quale si può accedere parte dell'energia prodotta ha un prezzo diciamo convenzionato per diciamo andare incontro a i soggetti che pagano l'energia Urselli che sono solo alcuni
Degli energivori e poi insieme a Coldiretti sviluppare avere più possibilità di irrigazione
Questa situazione se non interveniamo subito nei prossimi anni peggiorerà non è che migliorerà
Quindi noi non è che abbiamo tante strade davanti e poi possiamo inseguire messo o Chanel ma ne facciamo un altro mestiere
Noi siamo gente che capace lavorare
No vendi che deve fare le cose
Non chiacchierare e per fare le cose bisogna no impostare a mio parere questo
Percorso serio che ha fatto di accordo fra le varie filiere in industriali o agricole
è Investimenti da fare subito con delle corsie privilegiate privilegiate anche di non del supporto legislativo questo
Il mio spore non sarà il parere più bello del mondo ma il mio e quindi a me lo tengo
Ultima battuta
Sull'indicazione imprecisione
è un argomento specifico però importante in questa sede siete dai buoni vini andare ad affiancare Pierre sostenere questa noi abbiamo già firmato del germoglio con la Coldiretti non siamo disponibili no
Proprio nessun problema in questo senso quindi avanti tutta andiamo avanti a che c'è già il mondo dichiara che lei chi non si muove fermo va indietro non è che vada perché sta fermo va indietro
Quindi
Vediamo Collina
Segno che lei nel a essere coerente nei piani di sviluppo dell'irrigazione sempre che ci diranno le urla allora io ho letto realizzazione le cose amministratore delegato a fare cane o non si smentisce mai grazie a tutti per l'attenzione grazie per la fuga
Stazione
Passò il testimone a Massimo Cerofolini
L'avvocato
Pomeriggio mentre lati allora ieri a Osaka se chiusa ex post io ci sono stato è una delle cose che più mi ha colpito di questa manifestazione
è stato un progetto di richiamarlo che probabilmente conoscere grande compagnia giapponese sull'innovazione agricola
Quella proposta delle cose sorprendenti e non solo
Satelliti sensori gemelli digitali
Robotech raccolgono la frutta trattoria guida autonoma dispositivi che grazie all'intelligenza artificiale fanno nei campi molte cose che fino all'altro ieri facevo soltanto gli umani
Ma perché hanno introdotto una visione nuova per a loro avviso rivoluzionaria
In un Paese che ha un problema demografico simile al nostro in cui hanno sempre più difficoltà a trovare persone che lavorino nei campi dilagano lanciato è quella di fare il coltivatore Ismail working
Proprio così ossia un coltivatore che incita attraverso un tablet ecco l'intelligenza artificiale governa un campo magari e centinaia di chilometri di distanza attraverso tutti questi dispositivi
Bella o brutta che sia questa proposta però ci pone un problema ossia che l'intelligenza artificiale
Non è soltanto uno strumento che fa di più che fa meglio rispetto a quello che c'era prima ma è qualcosa che cambia la testa la Società la cultura le relazioni e questo pone tante occasioni ma anche tante criticità e di questo vogliamo parlare con gli ospiti di questo panel lo subito il benvenuto al professor felice Adinolfi che insegna arte economia
E politica agraria residenti Monia bello professore
è in collegamento conta oggi potrebbe esserci Marco Nakamura che figlio di madre italiana padre giapponese e insegna etica delle tecnologie cognitive all'Università di oggi da un grande esperto proprio della progettazione di modelli di intelligenza artificiale
Compatibili con l'etica con la giustizia ai valori sociali Buongiorno professore come stampa
Buongiorno Massimo e grazie per l'invito è un onore essere con voi per scambiare qualche riflessione su temi così attuali e di fondamentale importanza
Sette professore uno dei grandi temi dell'intelligenza artificiale la denuncia che altro molte persone fanno sul fatto che l'uomo grazie all'irrompere di queste macchine dischi diventare una figura marginale nella gestione dei problemi globali quindi il pericolo è quello che stiamo andando incontro a una tecnocrazia
Travestita da progresso la la domanda che le faccio è che garanzie abbiamo che l'uomo restie padrone delle sue scelte e non sia succube delle scelte dell'algoritmo
Grazie Massimo comprendo perfettamente la preoccupazione
Ma l'intelligenza artificiale non è un soggetto politico nasce per estendere la capacità umana di comprendere fenomeni complessi gli algoritmi non decidono calcolano correlazioni che poi devono essere interpretate
Quando l'uomo abita al giudizio non è colpa dell'algoritmo ma della cultura che lo circonda l'intelligenza artificiale può essere un moltiplicatore di libertà se usata come amplificatore di competenza nei campi nelle città nelle filiere produttive
In agricoltura ad esempio analizza dati meteo e del suolo per ridurre sprechi e pesticidi non toglie autonomia al contadino gliela restituisce perché gli otto conoscenza in tempo reale la vera domanda etica non è se l'intelligenza artificiale sia pericolosa ma se l'uomo la governerà con la stessa intelligenza con cui l'ha creata
La repressione altro tema di grande attualità era questione del potere ne stiamo andando
Incontro a un mondo in che sposta sempre più miliardi di investimenti creando nuove concentrazioni di dati di ricchezza di influenza ecco non c'è il rischio che la democrazia venga sostituita da un Aldo Grazia di server e in sostanza che andiamo incontro a un nuovo potere finanziario globale
è una domanda cruciale oggi l'intelligenza artificiale finanzia Rizzante da Capitalia dati si concentrano e l'informazione diventa materia prima il rischio non è la tecnologia ma la governance servono regole trasparenza sugli algoritmi e pluralismo dei dati usata bene fuori equilibrare i mercati anche agricoli dando ai piccoli produttori strumenti prima riservati alle multinazionali
La vera sfida e evitare che l'intelligenza collettiva sia privatizzata
Condividendo la conoscenza l'intelligenza artificiale resta una cooperazione evoluta tra uomo e macchina
E con l'altra questione che preoccupa soprattutto le persone comuni è quella del lavoro il pericolo che
Le macchine gli algoritmi intelligenza artificiale sostituisca non solo i lavori ripetitivi ma anche lavori cognitivi abbia ad alto valore aggiunto quanto è reale secondo lei professore questo pericolo
Il rischio è reale e non vado cito interi mestieri spariranno studi seri parlano di un trenta per cento delle ore lavorative al tu Matiz Abbili entro il due mila e trenta questo non significa che tutti perderanno il lavoro ma che molti lavori cambieranno radicalmente
La verità è che non tutti saranno pronti chi non si forma resterà indietro
Non possiamo promettere che l'intelligenza artificiale creerà automaticamente più posti di quelli che distrugge dipenderà da politiche e investimenti ma una cosa è certa fingere che tutto resterà come è la bugia più grande l'intelligenza artificiale non chiederà permesso trasformerà il lavoro con o senza di noi
Bene grazie al professor Nakamura per questo intervento grazie se è stato con noi ecco le riflessioni finali Nakamura entriamo idea entriamo nel nostro dibattito perché
Le cose che dice lui cominciano proprio da qui professor Adinolfi perché non so quanti di voi se ne sono accorti però speriamo che il professor Nakamura non esiste
è una creazione dell'intelligenza artificiale è stata ricostruita dallo staff di Coldiretti in termini di volto di voce ma non solo anche tutto quello che ha risposto non è frutto concordato da noi la risposta persino le domande l'ho fatto io gli ho declina ogni responsabilità perché le ha scritte l'intelligenza artificiale l'aggressore e risultato
Sale abbia utilizzato mi sembra niente male visto che appunto lì a fare il professore scrive domande giornalisticamente accettabili cominciamo poi noi a essere sulla lista dei disoccupati potenziali però le chiedo
Quello che abbiamo appena visto è un cialtrone cioè che oggi a si è prestato a questo divertimento rosso però messe in un'azienda anche piccola può rispondere ventiquattro al giorno in tutte le lingue del mondo e fornire informazioni a potenziali clienti magari una piccola azienda agricola
Come dette la vedesse macchinazione avuto di fronte a questa cosa che abbiamo appena fatto vedere ma ovviamente
Quello che abbiamo visto ci restituisce anche un potenziale immenso l'integrazione ti viscerale tu dicevi credeva di poter lavorare ventiquattro ore deve poter parlare in tutte le lingue
E soprattutto delle diciamo come dire sui degli sviluppi di di di di queste del coniuge che ancora non abbiamo visto sono sviluppi che nuovi che arrivano ogni giorno ogni settimana e il tema del lavoro e uno dei temi che forse più di tutti oggi è all'ordine del giorno quando vogliamo intelligenza artificiale come detto Turi intelligenza artificiale detto bene ha fatto il professore
E la sta su questo avrei qualcosa da ridire sua fatto il professore ha fatto anche il giornalista ha fatto il professore ma in realtà quello che ci dice potremmo perdere posti di lavoro è qualcosa che già esiste se prendiamo il dato dell'anno scorso Stati Uniti alle domande di lavoro sono diminuite del dieci per cento
Ma quello che fa più sensazione che a diminuire del trenta per cento sono le domande di lavoro per quei profili tecnici finanza che sembravano essere più appealing cosiddetti profili curricolare sostanzialmente questi lavori di farla macchinoni fa più l'essere umano
E sostanzialmente abbiamo un'idea che non abbiamo più bisogno di giugno il Junior come diventeranno senior questa è la prima domanda e chiaro poi che su tutto questo bisogna ragionare bisogna ragionare dicevi tu sale opportunità bisogna ragionare molto sulle criticità e chiaro che in ambito agricolo già siamo insieme a capitalizzare i primi risultati lei visto
Fate domanda che volevo fare più questa sta al di là di questo sciato botte e quali sono le applicazioni in ambito agricolo dei Creedence artificiale che ripete più promettenti
Ma sono immense alcune lei citato dove l'introduzione dalla robotica prima abbiamo parlato diacono abbiamo sistemi di di reazione di precisione subirrigazione persone che sono fantastici permettono di ottimizzare i processi produttivi allo stesso tempo di rendere l'agricoltura più sostenibile presidente abbiamo la robotica abbiamo la possibilità di governare un'azienda da un joystick
No stando a casa
Possiamo fare lavorazione di previsione calibrate nelle consistenze millimetrica del Tirreno riusciamo a fare selezioni genotipi con tempi che non erano prima pensabili per quanto riguarda l'esempio anche le Thea quindi Red del coniuge
E ci sono evoluzioni molto interessanti soprattutto in questa fase di sviluppo dell'intelligenza artificiale che sta in cui si passa così dal mascelle l'indiano in forse mentre learning cioè mentre diciamo l'idea era quella di una supervisione preordinata con un algoritmo già pre impostato che come dire in qualche modo regolasse i flussi e l'intelligenza artificiale oggi abbiamo addirittura la possibilità che l'intelligenza artificiale
Ho visto mente intelligenza artificiale possono interagire direttamente con il contesto con l'ambiente circostante l'alta
L'utilizzo niente di nuovo è soltanto potenza di calcolo soltanto una parola così per tranquillizzare la stanno le catene visionari Marco Funaro BA che risale ai primi anni del Novecento prenota questo permette all'intelligenza artificiale di ricevere gli input positivi o negativi si fa un errore
La restituzione negativa di fa la cosa vuole e così via quindi l'intelligenza artificiale sia a destra o meglio si auto addestra e impara direttamente dall'esperienza abbiamo sentito colpi
Finto professor Nakamura che però a fronte di questi vantaggi sono tante
Criticità che va ancora risolto e quali sono velocemente quelle più importanti da tenere d'occhio specie nel mondo agricolo sì devo al mondo agricolo son tantissime la
Più importante è quella della proprietà del dato propriamente del fatto che i sistemi proprietari del dato influenzano le scelte degli stessi agricoltori d'interesse né violentare
Però faccio riferimento all'alimentazione un po'durante un po'più largo se mi permetti perché stamattina ho preso un appunto
Il professor Gasbarri in una dotta lezione ci ha raccontato come i problemi degli adulti diventino problemi dei bimbi oggi quindi abbiamo lì per i bambini che hanno quelle malattie che arrivano precocemente ecco
Anche con l'intelligenza artificiale abbiamo due due questioni che mi piace segnalare generali più il problema della adultizzazione
Cioè abbiamo Noto spesso parliamo di crescita precoce no dei bambini perché già soffro di ansie di depressione in realtà abbiamo sistemi di intelligenza artificiale che attraverso i social network qualche appresso assist altri strumenti diciamo le evoluzioni di Alexa per intenderci
E l'alta costruiscono relazioni diciamo da un certo punto di vista emotivamente vere
No con il bambino e da questo punto di vista l'idea è quella di una fragilità indotta e siccome il proprietario della relazione che il proprietario del sistema
C'è una come dire la la la linea tra tra tra compagnia e in qualche modo induzione governo del soggetto molto molto labile e questo secondo me ci fa riflettere molto un altro tema su cui riflettere
Il pregiudizio anti umano che inevitabilmente l'intelligenza artificiale sviluppa sono studi su questo cioè se oggi scrivo un curriculum con l'intelligenza artificiale
Molto più semplice che mi venga accettato se scrivo un testo con l'intelligenza artificiale molto più semplice che venga valutato bene
E chiaro questo pregiudizio antiumano
Che sta diventando qualcosa di solido perché lo vediamo lo testiamo anche nelle richieste dell'offerta di lavoro e qualcosa che ci induce ad una sorta di di disumani esazione del nostro lavoro una delega completa la macchina e questo credo come dire
Non si è il sogno di nessun genitore cioè Taveggia di una battuta finale veloce a fronte di questi s'di queste sfaccettature sia positive che negative dell'intelligenza artificiale
Le chiedo qual è l'atteggiamento giusto con cui noi dobbiamo porci per assorbirne il meglio e proteggerci dagli errori e dalle manipolazioni papisti ma vero e il governo di questa
Di questi sviluppi tecnologici un governo difficile perché abbiamo una velocità di questi sviluppi rispetto alla quale la politica le istituzioni il governo delle cose non riesce a star dietro e quasi impossibile gli ottimisti dicono che Bush chiama governare questi processi e a fare in modo e questo una possibilità ovviamente la possibilità attendiamo che la tecnologia ci aiuta a risolvere i problemi di questo tempo
Dall'altro lato è anche vero che la tecnica senza etica potrebbe essere il vero dramma del prossimo futuro e su questo l'ho preso prima fra gli articoli che c'erano
Così che c'erano portati a una così prendo appresso le parole di Augias che dice e questa è la mia grande preoccupazione i cavalli della tecnologia privi di guida sono oggi lanciati al galoppo assomigliano sempre di più i cavalli dell'Apocalisse
Craxi grazie un attimo dopo proposta di situazioni risoluto Nakamura ovvio né al suo bellissimo Biagio con archiviazione invece di Francis Scott Fitzgerald che diceva che è una mente di primo ordine è quella mente che si tiene insieme due delle poste come quelle appena raccontato
E nonostante ciò continuare a funzionare benissimo grazie professore Adinolfi
Ora con grande piacere cedo il microfono all'attuale direttore del TG due ma che è stato il mio direttore alzare RadioRai è stato quello che ha promosso lanciato la trasmissione dopo quindici anni ancora con dopo Antonio Preziosi Jean Ciao Massimo arriva il secondo cui perché io voglio raccontarla questa cosa quindici anni fa
Massimo Cerofolini ho creduto a quello che lui diceva
Si è inventato Eta Beta che questo programma che va ancora oggi non signora di uno e nessuno di noi due avrebbe mai immaginato che un giorno qui nella sede di Coldiretti avrebbe intervistato il professor Nakamura veloce di Fauré oppure no cioè quando voi e perché buon lavoro grazie ciao allora grazie buon pomeriggio a tutti grazie per il vostro invito ringrazio in particolare il presidente Prandini segretario generale Gismondo per per l'invito ci occuperemo di africana di Piano Africa coltiviamo la pace questo il titolo dell'incontro che faremo tutti quanti insieme quindi vado a chiamare subito qui
Sul palco i protagonisti di questo panel si tratta di Federico Vecchioni IBF International
Ecco no compagnia Moro con un applauso
Marco Minniti presidente di Medole Italian Foundation
Che non vedo arriverà però mi dicono che arriverà e Richard McCarthy il presidente di Wal Farmer Market Coalition che dovrebbe essere contraria Croce prego
Si può pure accomodare benvenuto
Strumenti come arco Minniti forse ha bisogno di un incoraggiamento dove non lo vede ecco l'Iraq
Allora
Grazie per la vostra presenza ma prima di iniziare questo Breve incontro con voi io direi di far partire un video video DPEF International ha che può immediatamente
A partire ecco
Questo
Qui
Insomma
Grazie
Via Filter National per questo video che ci introduce subito nel tema abbiamo tre illustri relatori in tempi molto brevi molto contingentati quindi otto minuti a testa per sviluppare un ragionamento che io inizierei a fare proprio con Federico Vecchioni comincio da lei perché appunto P F international a sviluppiamo sviluppato un piano Africa
Che si intreccia con alcune azioni con il Piano Mattei del governo quali sono allora gli ultimi aggiornamenti e quali sono in particolare i vostri obiettivi
Ora gli ultimi aggiornamenti sono che questo video ve lo immaginate molto più lungo perché sarebbe stato in grado di descrivere tutto quello che stiamo realizzando nel continente africano i Paesi
Sono ormai circa una decina
Con l'approccio che abbiamo io credo correttamente descritto in apertura perché ribadiamo sempre sul fatto che noi esportiamo no a o andiamo realizzare delle model Pharma
Che come in Italia presidiano la genetica dei semi moltiplicano i semi nei territori
Realizzano la filiera agricola poi la filiera industriale e anche la rete di distribuzione dei prodotti che rimangono nei paesi nonno un prodotto agricolo viene esportato dall'Africa verso l'Italia
Questa iniziativa come vedete avanza con un know-how italiano che va anche a coinvolgere tutta la manifattura italiana
E anche con una volontà di coinvolgere con gli attori locali all'interno delle società che noi abbiamo realizzato in accordo con le istituzioni locali con i governi locali
E anche con le comunità locali l'accordo con il sia ma con il ministero degli Esteri
Unisce anche delle competenze che noi non avevamo perché noi non siamo una soggetto che ha fatto fino ad oggi cooperazione allo sviluppo
Quindi conserve decidere amico molte altre organizzazioni della società civile abbiamo realizzato un percorso che vede nella moda il faro ma un vero progetto di comunità ovviamente in tutto questo ci sta la volontà di far sì che
Questi poli produttivi queste piattaforme che riprendono esattamente quello che abbiamo fatto Jolanda di Savoia in Toscana in Sardegna con bonifiche sarde
E con la rete dei Consorzi agrari d'Italia in tutta Italia ridiano il senso di una grande infrastruttura che viene traslata dall'Italia verso un grande continente come quello africano con una molteplicità di funzioni perché è indubbio che noi rispondiamo non logica produttiva e anche di generazione di valore
Però voglio anche dire qui c'è Minniti dice il presidente D'Alema quindi io mi muovo con cautela e come abbiamo fatto come società con umiltà e prudenza
Però indubbiamente per quello che sta avvenendo nel Sahel l'avete anche letto in questi giorni
In Paesi come il Niger come Burkina Faso come il Mali dove c'è un'onda già dista molto forte di un terrorismo assolutamente preoccupante ma io credo che anche qui la lungimiranza della Coldiretti che
Io trovo sotto questo profilo
Riprendendo quello che stamattina veniva detto nel ruolo di un'organizzazione come la nostra ha avuto una capacità di traghettare molti di traguardare molti anni questo Progetto ce lo siamo immaginato in un arco pluridecennale non in una logica di breve periodo spot o anche diciamo lasciatemi dire di un piano esclusivamente industriale quindi il fatto di aver inserito all'agricoltura vorrei dire per la prima volta come attore internazionale
In un momento in cui tutto quello che sta avvenendo ci impone anche come corpi sociali un ruolo che va oltre
E lo diciamo da agricoltori l'esclusiva produzione di prodotti agricoli
Da al Progetto DPF International un qualcosa di più che non è frutto della protervia di chi vi parla o della protervia di chi lo ha immaginato all'interno di questa sala e neanche di presunzione
Perché sappiamo bene le difficoltà le stiamo vivendo nelle immagini che avete visto scorrere non è facile quello che stiamo facendo non è assolutamente facile
Ma è accolto con uno straordinario entusiasmo con una straordinaria energia e la model Pharma
Sarà una diga
Sarà anche una straordinaria e di grande a tanti fenomeni di estremismo
Di violenza di terrorismo di fame
Di crisi ben in questo ci sta un valore in più dell'agricoltura
L'agricoltura non è solo il settore primario è un asse portante di intere economie che oggi insieme all'energia svolge una straordinaria funzione strategica per tutti i governi per tutti i Paesi e Coldiretti non solo la immaginata
Politicamente l'ha realizzata con un soggetto che immodestamente lo sta facendo e sta dimostrando di saper eseguire questi progetti perché prima l'amministratore delegato di ENEL diceva giustamente bisogna fare le cose
Ecco noi facciamo le cose
Noi investiamo raccogliamo risorse dal mercato costruiamo alleanze con i ministeri con i governi e realizziamo le mode il farla realizzare una grande piattaforma produttiva in totale in sinergia con gli agricoltori di quei luoghi
Con le comunità di quei luoghi
Allora io credo che oggi la proiezione che abbiamo dato all'Africa sia una professione che sta dando
Dimostrazione di un'Italia agricola
Che è forte nel suo continente che è consapevole della capacità di che cosa vuol dire organizzare delle filiere e che anche consapevole di avere un ruolo come dicevo che va oltre l'ultima considerazione negli ultimi due minuti e mezzo
è quella che se ci siamo mossi fino ad oggi nel Nordafrica nella subsahariana consideriamo che altri paesi
Possono essere da noi coinvolti in progetti di grande rilevanza in questo l'alleanza con ENI è un'alleanza di lungo periodo e di grande rilevanza strategica perché il Sud e il non food sono assolutamente complementari
Quindi l'alleanza con una realtà unica al mondo come mi EBS
Anche noi unici al mondo un po'più piccoli
Danno anche il senso di come l'Italia sia in grado di rapportarsi ai grandi sfide
In realtà assolutamente complesse ma con una logica che è quella di saper costruire dei Progetti
Che daranno a questi centinaia e migliaia di ettari una solidità di lungo periodo tutti i governanti stanno chiedendo stanno dicendo
Voi realizzate qui delle piattaforme in cui i sistemi saranno nostri la genetica sarà nostra il prodotto agricolo sarà nostro per la prima volta non portate via ma lasciate qui
E questo sotto il profilo della strategia che abbiamo immaginato non è innovazione
è una consapevolezza del ruolo che stiamo esercitando e quindi in questo senso la produzione non alimentare e quella di mentale che cosa stanno generando che arrivano a noi migliaia di ettari
Ieri abbiamo visto un'opportunità che ci è stata chiesta in Mozambico in Giordania in Angola in Kenya
Gli ettari si sommano credo che arriveremo già nel due mila ventisei oltre il milione di ettari sono superfici immense che impongono consapevolezza che incombono anche una grande senso di responsabilità però e concludo
C'è un tema che è quello che riguarda la forza dell'agricoltura italiana e della nostra filiera da tutto questo alla filiera agroindustriale italiana trae uno straordinario vantaggio apre il mercato e apre la mente
Perché il rischio maggiore che possiamo correre è quello di non comprendere che cosa avviene al di fuori dei nostri confini
Quindi rimanere forti in Italia con un'agricoltura nazionale straordinariamente competitiva non ci impedisce di considerarci all'altezza dei grandi sfide la Coldiretti è stata in questi anni capofila e credo lo sarà per i prossimi quattro mila motivo per cui l'essere leader in questo mondo significa anche saper eseguire delle cose per cui molte persone che ha dall'esterno ti guardano non ti ritenevano all'altezza invece noi per ora lo siamo stati grazie grazie
Correzioni intanto per la chiarezza con il quale ha risposto alla mia domanda e anche per la sintesi che le ha consentito di rimanere negli otto minuti concessi dall'organizzazione però a tal proposito volevo chiederle in un minuto se fosse possibile è stato bravissimo quindi o le concedo un piccolo bonus se le vostre attività in Africa questo una curiosità che intendo portare sul tavolo questo pomeriggio se le vostre attività in in Africa sono finalizzate anche a importare prodotti in Italia e in Europa molto molto breve
Però l'ho detto in apertura
E diciamo l'abbiamo ribadito in tutte le salse credo che ormai diciamo a questo punto realizzeremo uno spot
Faremo diciamo qual è
Facilmente comunicabili ancor di più del nostro video tutto ciò che viene prodotto in Africa resta in Africa incluso il grano
C'è un tema viene prodotto con sementi della SIS dell'assist di Bologna quindi la genetica italiana ed è moltiplicata nei terreni del continente africano che a duecentosedici milioni di Atene nella sua interezza
Io credo che sia importante ribadire questo aspetto però voglio anche dire una cosa non ci dobbiamo troppo preoccupare di chi non capisce
Perché è una spiegazione la dobbiamo dare poi c'è anche chi non vuole capire allora se non si vuole capire si entra in una dinamica che non è quella del dibattito è quella della malizia e dell'incapacità di a reggere un confronto non il confronto lo accettiamo
Lo scontro non lo accettiamo la miopia e l'incapacità di governare il futuro la consideriamo per noi è una grande sfida siccome siamo anche alimentati da unità ma da una consapevolezza della nostra capacità di realizzare le cose
Dopo che abbiamo spiegato
E abbiamo detto che cosa vogliamo fare chi vorrà capire capisce chi non vuole capire lo lasceremo dove l'abbiamo trovata nelle otto abbiamo detto praticamente tutto Marcolini
Coltivare la pace e stimolare lo sviluppo dell'Africa è una domanda che richiederebbe una risposta ben più ampia
Degli otto minuti consentiti quindi io gliela faccio in maniera molto generica per dare a lei la possibilità di concentrarla nel tempo stabilito sono a suo avviso due obiettivi raggiungibili e in che modo
No innanzitutto consentitemi di esprimere una grande soddisfazione di poter parlare dopo il dottor vecchio e per una ragione semplicissima perché
E bonifiche Ferraresi sta facendo un lavoro straordinario
In qualche modo la nostra portabandiera
Se notano i sì
Anche andando in territori particolarmente complicati il perché vedete noi abbiamo oggi di fronte una gigantesca contraddizione la contraddizione sta in questo che l'Africa è un continente cruciale per gli equilibri complessivi del pianeta cruciale
L'idea che in qualche modo fosse un continente secondario debba che deve essere rapidamente messo da parte e cruciale per tre grandi sfide
La sfida demografica
L'Europa è in recessione demografica siamo bravissimi a coniare nuovi termini siamo in recessione demografica l'Africa cresce dal punti sa demografico in maniera esponenziale tutto questo va governato emigrazioni vanno governate non possono essere cancellate due
Cruciale per quanto riguarda il tema
Delle risorse
Se in questo momento tra virgolette la Cina è un interlocutore talmente forte da resistere anche all'onda dei dazi tra virgolette di Trump degli Stati Uniti lo si deve al fatto che la Cina è il principale possessore al mondo dei metalli delle terre rare
Lo è per capacità autoctona lo e per la capacità di iniziativa e di influenza che la Cina ha avuto in Africa
Terzo
Il tema del terrorismo Ignace nato vecchio
Abbiamo realtà molto complicate vanno dalla Somalia al sole dove in questo momento le componenti jihadiste
Islamiche strette ed Al Qaeda nelle loro configurazione autoctone
Sono impegnati in guerre civili
E tuttavia sappiamo perfettamente che l'Africa fino a qualche anno fa è diventata è stata la piattaforma di un attacco terroristico nei confronti anche per l'Europa passano tanto non dimenticare che la capitale moderna della Libia Sirte
Soltanto nel due mila e quindi c'era nelle mani di Slam X
Se questo è vero
Dobbiamo comprendere che in questo momento nel momento in cui si apre una prospettiva di pace in Medioriente e Dio sa quanto questo sarebbe particolarmente importante anche perché abbiamo già visto come lei è stata utilizzata per esempio il tema della asfissia alimentare della carenza alimentare della fame come arma di guerra sappiamo perfettamente che tuttavia in questo momento in Africa
C'è il rischio di un processo di destabilizzazione
Somalia lasciava Sudan una guerra civile
In Libia particolari tensioni interne la libeccio ha diviso in due forse in tre ma le tensioni interne sono particolarmente forti qua abbiamo il sole
I mali
Il micio
Il Burkina Faso
In questo momento per esempio solo per dirvene una la Turchia ha firmato un accordo militare con il liceo noi abbiamo un contingente militare invece ne facciamo benissimo a tenerlo tuttavia dobbiamo capire che la Turchia in questo momento è fortissimamente presente in Somalia controlli potrebbe la Tripolitania ha firmato un accordo di cooperazione militare con il carcere infine l'ultima notizia che può apparire bambinone
L'Algeria ha firmato un accordo di cooperazione militare con la Tunisia
Sembrano prevalere le cooperazioni militari piuttosto che la cooperazione economica sapendo che sotto traccia di questo accordo firmato tra Tunisia ed Algeria c'è un'attenzione molto forte tra Acilia e Marocco e che ha un Obiettivo
Si chiama questa Raoui ed una questione particolarmente drammatica mai come adesso le tensioni
Tra Algeria e Marocco sono state così forti ecco se questo è il quadro e se l'Africa e così cruciale per gli equilibri complessivi del pianeta e del Mediterraneo e quindi particolarmente importante per l'italiano dobbiamo pensare che l'iniziativa a sostegno dello sviluppo che l'iniziativa come quella della Coldiretti come quella di bonifiche Ferraresi vanno nella direzione di un grande processo di stabilizzazione
Ecco mai come adesso un intervento così profondo in economia può diventare uno strumento straordinario di stabilizzazione
Per questo
Il piano materiche una giusta intuizione dell'Italia deve diventare rapidamente un piano europeo questo è il cuore della questione
Per una ragione semplicissima vedete so perfettamente che i nostri amici europei lo so perfettamente sono preoccupati
Ed è la partita che si gioca Nordeste delle OPA c'è una guerra in corso in Ucraina sanno perfettamente so perfettamente che la loro idea e lei pensano che non ci sia un punto di collegamento tra l'Ucraina e quello che avviene in Africa invece c'è un filo rosso
Che lega la vicenda della guerra in Ucraina alla storia dell'Africa padano dato pensare a un dato
Quando è stata invasa l'Ucraina noi a un certo punto abbiamo temuto che tutta l'Africa settentrionale con l'assassino sotto la spinta dell'inflazione alimentata
E perché il grano che adesso Bonifiche Ferraresi ha cercato di produrre in Africa il grano che si consumava in Africa detonare da Libia la Tunisia l'Egitto all'ottantacinque per cento al novanta per cento e veniva dalla Russia dall'Ucraina
è chiaro qual è il punto di connessione
è chiaro allora che dobbiamo comprendere una cosa semplicissima che in questo mondo profondamente interconnesso non si può solo separare una cosa all'altra per cui se si vuole avere un processo di pace stabile e duratura un percorso di pace stabile e duratura
In Ucraina nel nord est dell'Europa bisogna guardare anche al Sud del mondo anch'essi per dirla in maniera molto icastica
Vedete quando ci sono due guerre in corso una ancora in corso un'altra sospesa con la tregua o che è stata recentemente firmata quando ci sono due guerre in corso quando ci sono diverse guerre civili
Vuol dire
Che un vecchio ordine mondiale e con l'assalto
Quel vecchio ordine mondiale vi do un'informazione che una mia convinzione che il vecchio ordine mondiale non saranno mai più ricostituito
Smettiamola di pensare di poter ragionare con la testa rivolta al passato quello che è stato non ritornerà mai più
Se noi vogliamo costruire
Un percorso di pace dobbiamo dire con grande chiarezza
E che l'incertezza e l'insicurezza sono grandi nemici dello sviluppo
E dobbiamo dire tuttavia un'altra cosa che dobbiamo costruire insieme un nuovo ordine mondiale bene
Un nuovo ordine mondiale senza il Sud del mondo non è più possibile costruirlo capite la centralità il ruolo dell'Africa
Grazie
Grazie a lei Marco Minniti costruire un nuovo ordine mondiale non si può tornare indietro questo molto in sintesi
Quello che ci ha detto ciò che vorrei su un argomento sul quale vorrei però tornare con Marco Minniti anche con lui quindi con una domanda risposta
A risposta breve e il piano Mattei piano Mattei
Ha detto Minniti che deve diventare un piano europeo è questa la strada per rafforzarlo ci sono ancora altre indicazioni altri elementi e strade da percorrere no
Vede l'Italia ha fatto benissimo
E perché come era giusto fare l'Italia che è il paese di congiunzione tra l'Occidente e il sud del mondo perché questa è la nostra collocazione geostrategica
Non dipende da nessuno c'è stata data da o dal Padreterno se uno crede pertanto eterno pure dalla tra virgolette dalla fisica ecco noi siamo il punto di congiunzione Alitalia toccava a fare da apripista
Trasmettono un messaggio cioè che quella era la strada giusta persona qua a lavorare oggi avvertiamo l'esigenza che quel piano possa incontrarsi con un'iniziativa europea
Anche perché lo dico qui con grande chiarezza nei prossimi vent'anni
Il futuro dell'Europa si giocherà in Africa se l'Africa sarà bene l'Europa sarà bene se l'Africa sarà male non ci sono muri che tengono anche l'Europa sarà ma
Grazie Marco Minniti
Ultimo intervento è quello di Richard McCarthy e presidente di vuol Farmer Market Coalition ma chi parla per ultimo di solito al vantaggio di arricchirsi delle argomentazioni
Che lo hanno preceduto e devo dire che su questo tavolo di argomentazioni importanti ne abbiamo sentite tante per cui anche per lei otto minuti per raccontarci la vostra esperienza per dirci in che modo in che maniera in che strada state lavorando
Per far crescere competenze e opportunità tra gli agricoltori e le comunità con le quali collaborato a lei la parola
Grazie
Ampi Primo Craxi è coautore atti a lacci limitate Codorean atti teratogeno loro a ces mondo io presidente a trentini per alla visione
Ha le visioni elegge Marazzita per la ti credi tic biliare quindici Bonitta aggeggetto mondiale nel sommità ora vi siamo Queen che milita già ho tante
Pare di sì
Ha
Secondo
A ti presento ogni che lei hanno inglesi perché a io concerto
Troppo complicato per il mio italiano molto primitivo
Allora
Quindi
Il siamo già la terza assemblea generale si è tenuta la FAO devo dire che è stata molto interessante considerando in particolare la tempistica perché la FAO celebra l'ottantesimo anniversario la Sapa affollate nel momento di crisi oggi è nuovamente un periodo di crisi non c'è dubbio su questo però siamo stati in grado di mettere insieme più di centotrenta libertà tutto il mondo che sono leader inaspettati piccoli agricoltori consumatori comunità che si riuniscono e che mettono in se a me questi antichi meccanismi che sono reinventati non soltanto dal punto di vista infrastrutturale ma come motore di cambiamento
Si è appena conclusa questa assemblea generale si è tenuta domenica inoltre abbiamo appena completato un un progetto veramente interessantissima nella regione meta
Con il supporto delle Ministero degli Affari Esteri siam Barilla progetto domani e chiaramente abbiamo riconosciuto il potenziale incredibile e soprattutto l'importanza di investire nello sviluppo di leadership quindi per far sì che in mercati locali possano crescere in questo caso quattro Paesi hanno partecipato Libano Egitto Kenya e Tunisia
E di Lodi che sono molto fragili come avete sentito stanno crescendo molto velocemente ma si sgretola ma altrettanto velocemente abbiamo visto le strutture globali che stanno con la fissando sono luoghi che stanno vivendo
Una un aspetto negativo della dell'economia qui abbiamo di sull'opportunità nell'investire nello sviluppo dei mercati look all'inizio dove l'agricoltura familiare vende alle famiglie locali collegando quindi la città con la campagna si tratta di infrastruttura ovviamente infrastruttura antica che vieni rende retata nel nuovo scopo quindi ripensata per il ventunesimo secolo ma ancora più importante va detto che non si tratta semplicemente di infrastrutture
Con il
Ovvero rappresenta un mezzo per migliorare le le procedure la gestione la movimentazione anche del cibo itinerari per sviluppare nuovi mercati diciamo che il potenziale sarebbe già
Dire come un tetto di vetro fondamentalmente non sono solo infrastrutture ma agenti di cambiamento perché attraverso questi mercati stiamo iniziando a ricostruire il contratto sociale
Che aiuta regioni a ripensare a Kiss sono quale loro branda quali sono i loro obblighi nei confronti di chi sono obbligate e vediamo questi piccoli agricoltori che avvengono in città soprattutto sulla che sorpresi di essere ammessi nelle città e che il poter vendere direttamente alle famiglie e quindi vediamo crescere delle leadership
Leadership inattese in particolare tra i giovani e come sappiamo nei mercati in particolare sono le donne che immaginano la l'impresa familiare che si fonda sulla coltivazione di prodotti che magari sono prodotti tradizionali che vengono messi un po'da parte abbracciando al contempo innovazioni per far sì che si possano sfruttare nuove opportunità di consumo
Ed è proprio da qui che vediamo l'opportunità di guardare ad una o come una Regione non semplicemente urbano vs mondiale ma ombre Gioni questa mattina abbiamo sentito parlare
Delle patologie croniche che fondamentalmente colpiscono o la popolazione per per alimenti ultra processati la decisione deve essere sistemica e il cambiamento sistemico che vediamo dal punto di vista del consumatore corrisponde ad un migliore accesso soprattutto un miglior orgoglio nel poter consumare cibi locali che hanno qualità superiore al che fanno appello le radici di ci sono
Dal punto di vista degli agricoltori dei produttori quindi dal punto di vista dell'Offerta ecco vediamo l'opportunità dubitiamo l'opportunità di costruire le loro competenze
Per far sì che ci si possa adattare
Al concetto che strade largamente come promosso dalla Coldiretti conterà nostra compagna amica in Italia in generale quindi far crescere l'idea dell'agricoltura multifunzionale in modo che si possa aiutare l'Africa i Paesi africani che sono assediati da drammatici cambiamenti sociali e demografici
A sentirsi nuovamente legati alle conoscenze tradizionali che magari hanno reinventare le tre coltura come un mezzo per far sì che le famiglie possono restare sulla terra possono mantenere nono produttività e possano diversificare loro produzione come lo facciamo
Va be'lavorando con la siam pare sviluppando gli strumenti garantendo la formazione soprattutto facendo crescere i leader che saranno coloro che promuoveranno nelle rispettive città
Un miglioramento dell'ambiente normativo in modo che non si creino condizioni ostili nei confronti delle piccole aziende nei confronti dei piccoli agricoltori la leadership che ci serve deve essere promossa a livello territoriale a livello nazionale per politica agricoli che agricole che siano gratificanti nei confronti di coloro che preservano la biodiversità in moto che si possano fare appello ai piccoli mercati e usarli non soltanto come luoghi dove si distribuiscono alimenti o beni ma fruire di questi luoghi come luoghi per immaginare far crescere l'idea di alimenti locali provenienti da gente locale
Questa è una cosa che si è persa in in luoghi che stanno creando un cambiamento profondo e drammatico perché sappiamo che se i giovani lasciano le aziende agricole per deve venire in una grande città e se lasciano la grande città per andare in un'altra grande città e alla fine finiscono sulle nostre rive si diceva che si è perso tutto si sono persi perché non volevano andar via in primo luogo ma potrebbero restare soltanto se avessero l'opportunità di guadagnarsi da vivere
In maniera degna i luoghi degni che siano puliti professionali che siano pensati per far crescere il futuro unitamente ai consumatori che hanno fame di cibo di qualità e non di CD ultra processati e con questo speriamo realmente che si possa pensare Rini pensare l'agricoltura africana per gli africani grazie mille senza
Cultura africana per gli africani il messaggio che ci lancia Richard McCarthy che io ringrazio per questa sua testimonianza con la quale si chiude
Il nostro incontro grazie Federico Vecchioni grazie a Marco Minniti ancora grazie a Richard McCarthy io cedo il microfono ad Andrea Pancani che dovrebbe aggiungerci sul palco in questo momento grazie Andrea buon lavoro e attese il testimone buon lavoro a tutti e buon proseguimento
Grazie allora intanto chiamo i miei ospiti il presidente Massimo D'Alema e Federico Rampini così li facciamo accomodare
Eccoli qua però dico subito una cosa anche perché i tempi sono stretti come ricordava il direttore Preziosi
E peraltro prego Presidente lo facciamo accomodare qui
Allora i tempi sono ristretti e io da un punto di vista televisivo soltanto alla luce di quello che è accaduto nelle ultime quarantotto ore potremo andare avanti con D'Alema Rampini pur tenendo vi ostaggio non è questo ovviamente l'intento e affrontiamo subito il tema invece di questa sessione che è stata titolata lo dico perché o un'interpretazione India e Cina il mondo non aspetta l'Europa la domanda che mi faccio io e se l'Europa ha capito che il mondo non la spetta per molti motivi che sappiamo questo senza voler denigrare il Club Europa
Quindi difendendo i valori soprattutto dell'Europa ma insomma voi sapete
Quante questioni e quante sfide a l'Europa già sul tavolo e molte le affrontare parto da Federico Rampini che peraltro mi pare due mila sei due mila sette
Scrisse l'impero di Cindia no cioè già all'ascesa allora di India e Cina come super potenze
Diciamo economiche ma non solo
Allora alla luce di questo alla luce insomma del rimescolamento della geopolitica della gioco Lomia della gelosi cure inseriti e dopo anche alla luce dei dazi del presidente Tramper no che ruolo possono giocare l'India e la Cina e soprattutto del ruolo può giocare l'Europa nei loro confronti
Trattato grazie felice di essere qui con voi grazie a Coldiretti i temi son talmente estesi che mi limito poche osservazioni la prima sì io scrissi quasi vent'anni fa un libro intitolato L'impero di Cindia lo voglio situare storicamente all'epoca abitavo a Pechino
Il mondo da allora è cambiato tanto se dovessimo passa in rassegna tutti i cambiamenti non basterebbero tre giovedì ma
La se se posso seleziona le uno di di tutti i cambiamenti accaduti da da allora
Io scelgo questo quando io abitavo a Pechino dal periodo dal due mila quattro due mila nove chiudevamo ogni anno con un PIL cinese aumentato di due cifre cioè più dieci per cento mediamente si chiudeva l'anno con un un bell'aumento del dieci per cento
Oggi neanche un terzo la crescita cinese
Ufficiale e quella reale probabilmente ancora un po'più bassa
Il miracolo cinese
Pur essendo ancora un fenomeno importantissimo e intendiamoci poi la Cina dall'ora è anche passata dall'essere la fabbrica del pianeta ha una potenza tecnologica avanzatissima
Però stiamo assistendo già una parabola discendente
E l'altra cosa è questo riguarda anche le il rapporto Europa Resto del mondo in generale in generale quelle quegli scenari a cui ho creduto profondamente anch'io sui quali ho fatto molte analisi in cui il resto del mondo
Cresce a ritmi tali da diventare il centro del mondo
Stanno tramontando non è più voi io soprattutto se prendiamo come centro del mondo gli Stati Uniti negli ultimi anni la Cina ha smesso di avvicinarsi agli Stati Uniti addirittura all'impresa scavarsi una distanza questo lo dico perché il sentimmo per rispolverato domanda sull'Europa io ho l'impressione che l'Europa abbia capito
Che il resto del mondo non vi Aspet dico vita venne sino adesso nel nei panni da oltre Scirea non vi aspetta ma qualche volta esagerate nel dare per scontato un crollo dell'Occidente e un resto del mondo molto più ascendente molto più forte di quanto non sia in realtà quindi ancora due sole battute sulla guerra dei dazi America Cina che in e tornata infuriare versare proprio nel nelle ultime giornate
Siamo alla tattica ciascuno dei due colossi sta misurando quanto danno può infliggere all'avversario ed eroi è una tattica negoziale spregiudicata da ambo le parti
Può succedere di tutto e soprattutto contro ampie questa in questa è la frase che dovrebbe sempre preludere qualunque analisi può succedere qualunque sorpresa però la mia impressione è che ciascuno da degli incentivi all'avversario per rendersi più separato e più autonomo
Lo sto quando quando Trump proseguendo una politica di Baj Del limita le esportazioni di tecnologia avanzata la Cina la Cina ne trae come conseguenza che si deve costruire in casa
Possibilmente dei microchip altrettanto avanzati di quelli che invidia costruisce nella Silicon belli ma lo stesso accade con le terre rare cioè la la partita Terai su cui la Cina un vantaggio formidabile
Può creare delle sofferenze enormi all'America tutto l'Occidente
Con l'embargo tuttavia anche l'America ne ha tante dita dare e con un presidente che non è un ambientalista di tutto si può dire di Trump fu chiesi un ambientalista
Estrarre rimettersi a scavare il sottosuolo americano è diventato più facile e una questione di tempo così come una questione di tempo per la Cina
Diventare competitiva con la si ricordi belli sui microchip più avanzati quelli per l'intelligenza artificiale è una questione di tempo per l'America scavare abbastanza da e raffinare lettere in casa propria
Ultima battuta su cui immagino poiché anche e soprattutto presidente D'Alema per aveva da dire il riavvicinamento India Cina a ma anche qui siamo nella sfera tattica
L'India è stata offesa da Trump
Per i famosi dazi del cinquanta per cento che non erano del tutto infondati visto che compra petrolio russo ha luogo e in parte lui vende alla Germania Est si chiama non si chiama più così ma è ancora la Germania Est alla alla
Slovacchi e all'Ungheria
E molto offesa l'India e l'India è un Paese nazionalista e quindi siamo alla fase delle ripicche
Ma l'India non diventerà un'alleata della Cina ci vorrebbe ben altro c'è una regola dove o della geopolitica che vale da secoli alleati con il bullo lontano il prepotente lontano che in fondo non ha granché da danneggiare atti conto il bullo vicino che invece può farti molto molto male
Allora prima di andare dal presidente D'Alema però voglio farti
Un'altra domanda legata a queste prime riflessioni vado a memoria credo che l'altro giorno il segretario al Commercio americano
Parlando dei dazi abbia detto sì capisco insomma l'Europa sappiamo le varie questioni che hanno mosso Trump una vecchia questione ossessione di Trump
Quella dei dati sino ha detto l'Europa però non ha capito che noi dovremmo giocare insieme una partita noi Stati Uniti ed Europa contro la Cina dice e questo l'Europa non l'ha capito
A dunque beh sente segretario al Tesoro ha ragione sulla seconda parte e Toto sulla prima cioè che l'Europa
Sia in pericolo per quello che la Cina può distrugge ancora oltre a tutto ciò che ha già distrutto il solare tedesco non esiste più l'automobile tedesca agonizzante
Su questo ha ragione non è vero che l'Europa non l'abbia capito allora guardate che l'Europa si sta allineando sul protezionismo americano
Beh le le politiche dell'Unione Europea lentamente gradualmente
Stanno diventando sempre più restrittive nei confronti della Cina perché le gli europei hanno l'ha capito la Germania per per la Primero cambiamenti accaduti in Germania fino a pochi anni fa
E che dire i fino al cancellierato OLAF Scholz la Germania il Paese più filo cinese d'Europa
Perché ancora si illudeva di avere un grande mercato in Cina siccome i cinesi gliel'hanno sballato quel mercato lì e anzi sono alla fase dell'invasione del mercato tedesco ormai anche la Confindustria tedesca dice corriamo ai ripari e la Germania ha cambiato linea sulla Cina di conseguenza
Cioè quello che dite quello che pensa Merckx prima o poi si traduce in quello che fa Ursula
Sì pensando che storicamente diciamo la Germania ha avuto un grande rapporto
Con la Cina nove ottobre in Romania pure l'export ad esempio della Germania avuto vent'anni Maggi c'era e c'è cui era l'unico Caravà i peli allergia ad unire alla Russia
L'unico grande Paese occidentale che aveva chiudeva ogni anno in avanzo con sei sale con la Cina è una cosa fantasma è chiuso col mondo Lirosi non c'è più è sola la Cina
Vende alla Germania tantissimo e compra pochissimo
Allora presidente D'Alema alla luce anche insomma
Di questo viaggio recente che ha fatto in Cina faccio al netto di tutte le polemiche e poi sono nate
E insomma ci parli un po'della Cina che lei conosce da dentro indirettamente nel senso insomma come posizionata crescita economica relazioni internazionali
Ma s'
Amo mi trovo
Più d'accordo con Rampini di una volta che il con Rampini approdato diciamo a questa
Combattività occidentale
Non perché d'Occidente non debba difendere i suoi valori ma perché forse ci sono dei cambiamenti che sono in corso
A cominciare da quelli di cui non parliamo mai che sono ancora più inesorabili di quelli economici che sono i grandi mutamenti demografici
Nel senso che alla fine di questo secolo tutto ciò che noi chiamiamo Occidente rappresenterà il dieci per cento dell'umanità
A meno che diciamo Rampini Trump non riescono a tanti a immettere anche un'ondata acqua di fertilità inattesa
E questo dieci per cento dell'umanità sarà anche piuttosto vecchiotto siccome età media rispetto al rimanente novanta per cento cioè ho l'impressione che questo
Ma diciamo un riequilibrio del del mondo sia un Processo che può conoscere
Forse una velocità di versa eccetera ma che in qualche modo è un processo in atto
Che definisce anche una multi polarità dalla quale difficilmente si può tornare indietro comunque oggi in Cina e India rappresentano
Grossomodo il venti per cento della ricchezza del mondo il PIL del mondo cresce a un tasso del tre per cento
La Cina
Il cinque virgola due l'India il sei virgola due quindi sono già
Una grande realtà economica che tende a crescere ad una velocità che un abbastanza significativamente maggiore della media generale quindi sono destinati questa quota che oggi rappresenta una Cina e India e destinata a crescere
So goldman Sachs ma Goldman Sachs diciamo è una fonte
Da guardare con sospetto perché non ciampiano quindi da questo punto di vista già diciamo di cui diffidare tuttavia diciamo ritiene che di qui
A meno di cinquant'anni
La Cina sarà la prima economia del mondo dell'India la seconda
Poi vedremo diciamo c'è di bello come diceva Keynes che nel tempio vogliono e non ci saremmo diciamo quindi però
Con queste analisi dobbiamo misurarci già da oggi la Cina
La Cina è un Paese che
Ha compiuto quel salto che Federico descriveva
E cioè
Non è più
Mantiene una e tuttora una grande potenza industriale ma indubbiamente sta compiendo una rivoluzione tecnologica anche perché le tendenze demografiche che che porteranno ad una diminuzione all'invecchiamento della popolazione li spingono a investire su tecnologie le Borse evento in modo massiccio che già diciamo stanno cambiando il volto dell'industria cinese io ho visto delle cose abbastanza impressionante
Sulla introduzione dell'intelligenza artificiale nell'industria tradizionale il tipo di cambiamenti che questo determina fra l'altro l'unico paese al mondo dove hanno introdotto l'insegnamento all'uso dell'intelligenza artificiale sin dalle scuole elementari
Perché appunto questo è un grande tema della
E che cosa diciamo si è vero io penso anch'io che c'è tra Cina e India una
Una difficoltà storica
Però è anche vero che il ministro degli Esteri indiano che un uomo molto intelligente al quale hanno chiesto spiegazione con una certa severità diciamo sul fatto che loro collaborano con i cinesi con la Russia eccetera
Essendo loro una grande democrazia lui ha risposto sì ma noi siamo molto diversi ma condividiamo con questi Paesi una certa diffidenza verso il mondo occidentale
E
Cioè io ho paura che quando si ripropone
Da parte occidentale l'idea
Di ricostruire
Un dualismo no quello che fu lo scontro fra le democrazie occidentali del comunismo sovietico
Nella forma di una contrapposizione fra democrazie autocrazia al di là del semplicismo di questa definizione e noi rischiamo che poi in questo dualismo siamo noi da una parte all'altra parte il resto del mondo
Anche quelli che non potremmo definire autocratici perché tra di loro si sviluppano forme diverse di collaborazione sa sarà più sono diversi
Diffidano gli uni degli altri ma per esempio sono i Brics stanno cercando di costruire una grande banca di sviluppo
Di cui sono soci la Cina e l'India
Ma anche il Sudafrica ma anche i paesi del golfo
Con l'idea di di farsi una loro banca mondiale che prescinda dall'Occidente e dal dollaro e dal dollaro questo è più difficile come obiettivo ma certamente cominciano a ragionare della possibilità di avere scambi transazioni che non sono in dollari cioè
Alla fine noi
Questa parte del mondo
Inevitabilmente dobbiamo trovare forme di collaborazione è chiaro diciamo l'Europa ha avuto una forte collaborazione col
La Russia fornitore di energia
Con la Cina come grande potenza industriale
Ora queste collaborazioni si sono interrotte bruscamente per ragioni geopolitiche eccetera ma il risultato è che da noi c'è la stagnazione cioè non è che adesso che noi non dipendiamo più dall'energia russa o no o collaboriamo di meno con l'industria cinese siamo diventati più ricchi no siamo in una situazione di stagnazione economica
Mai che la Germania ha trovato la ricetta per rilanciare la Germania Germania vive
Una crisi drammatica del modello
Economico tedesco e spera di poterlo rilanciare attraverso la spesa militare ma noi sappiamo che poi gran parte dell'aumento Tata spesa militare
Va a sostenere l'industria americana in una quota importante perché inevitabilmente le tecnologie
Militari più avanzate sono lì ecco
Noi dobbiamo cercare di immaginare la possibilità di stare in un mondo molteplice
In cui non abbiamo interesse a costruire muri e contrapposizioni cioè quell'idea che ognuno deve diventare autosufficiente
è un'idea rischiosa
E rischiosa per la pace
Perché lo scambio garantisce la pace
Ma è rischiosa anche per grandi economie aperte pensiamo hanno naturalmente proiettate verso l'esportazione che cosa significa che diventiamo autosufficienti
E noi per dire una cosa piccola diciamo per la quale siamo soci di Coldiretti diciamo agli scritti
Noi produciamo tre volte e mezzo il vino che si consuma in Italia se dobbiamo diventare autosufficienti o chiudiamo o diventiamo tutti ubriachi diciamo cioè che vuol dire è una prospettiva che non ha Enzo
Se noi non guardiamo ai grandi mercati del mondo di un mondo che dove cresce il livello di vita crescono il numero dei consumatori che hanno standard europei
Non lo so
E vorrei dire questo anche da un punto di vista politico perché
La democrazia
A parte che la democrazia dovrebbe per l'attracco alle democrazie dovrebbe raccogliere l'esortazione evangelica no cioè medicee curate Hit Song
Perché se se la democrazia non affascina più neanche i cittadini dei Paesi democratici che non vanno più a votare è difficile che si educa quelli visti in Paesi lontani diciamo
C'è un problema c'è un problema che riguarda come dire il fascino delle democrazie io la prima cosa da fare prima di fare la guerra gli autocrati io cercherei come dire di Rende ritornare ad avere delle democrazie attrattive
Innanzitutto per i cittadini che ci vivono
Ma
I valori della democrazia e ancora di più il valore della libertà sono valori che si comunicano per contatto se costruisci un muro non attraverso il muro non passano più nelle merci nei valori
Quindi è una politica rischiosa quella della contrapposizione
Possono tentare gli americani in questo modo di presidiare un loro primato per un tempo x che non so quanto durerà qui va ci sono diverse analisti Rampini Goldman Sachs ognuno ha una sua visione del futuro
Ma per l'Europa
Quella ricetta e certamente fallimentare
Perché l'Europa è forte in un mondo a Perton economie aperti comunicanti diciamo perché in cui siamo naturalmente esportatori di merci di valori di di know how di intelligenza di cultura che dobbiamo cercare di mettere in comunicazione con un mondo che cambia e che
Più veloce e meno veloce
Secondo me è destinato a continuare a cambiare poi
Diciamo
Una una cosa ultima osservazione che mi impressiona eh
Diciamo che in questo clima di nuova guerra fretta non solo fretta perché da qualche parte del mondo la guerra calda diciamo
Noi assistiamo ad una militarizzazione dell'informazione
Che assume forme di abbastanza
Impressionanti io sono stato in Cina invitato insieme ad altre personalità
Erano rappresentati i governi del diciamo rappresentativi dell'ottanta per cento del genere umano diciamo gli occidentali hanno deciso di andare gli europei hanno deciso di non andare
I governi europei
Salvo quello spagnolo c'era l'ambasciatrice ma insomma diciamo in generale perché c'era Putin
Salvo che Putin era stato ricevuto con tutti gli onori negli Stati Uniti qualche settimana prima ma comunque parte questo diciamo è una etica variabile diciamo
Però c'era l'ottanta per cento dell'umanità
Ora se noi entriamo nell'ordine di idee di isolare l'ottanta per cento dell'umanità e guardate che circondano la sarà faticoso sarà un sarà un'impresa piuttosto faticosa
C'erano grandi paesi paesi fondamentali come l'Indonesia tanto
Del democrazia alcuni sì alcune in parte alcune meno ma insomma il mondo per ecco
E questa celebrazione non è consistita esclusivamente di una parata militare sono successe tante cose che
Un giornalismo curioso avrebbe dovuto raccontare
La prima serata di questa celebrazione è stata dedicata a dare la medaglia a quarantatré persone americani pro della provincia americana sembrava un gruppo di turisti americani
Che erano gli eredi
Dei caduti americani
Durante la guerra di liberazione del popolo cinese perché i cinesi quando furono aggrediti da dice però non avevano l'aviazione
E Roosevelt che non era in guerra con Giappone ma favorì la costituzione di un corpo volontario
Fine taglia le Tigri Volanti che andarono a combattere con i cinque sì allora la prima serata della celebrazione di questo raduno contro l'Occidente era striscione era
Gratitudine eterna al popolo americano per il suo contributo alla liberazione della c'era tutto gruppo di americani coperti di medaglie eccetera
Questo era una notizia c'era una cosa che qui io sono stato giornalista non bravo come Rampini ma insomma ho diretto un grande giornale Cuesta in in termini giornalistici è una notizia
E proibito dare una notizia di questo genere
Perché i cinesi sono cattivi siccome questa notizia può creare un dubbio su questa granitica certezza c'è un modo di risolvere il dubbio si cancella
Non si fa
E tante altre cose di questo genere io alcune Leon Leon ricciolo qui ho fatto il reporter
Cioè posso farvi vedere che ci si intende aveva la cravatta non la divisa militare Ciociola foto mentre alla cerimonia civile naturalmente hanno ricordato la resistenza in Europa i cinesi
Hanno cantato Bella Ciao
Cioè
I cinesi non solo così così fessi come li raccontiamo come vengono raccontati da noi
Sono più furbi quantomeno diciamo hanno un loro approccio una sottigliezza c'è una grande cultura
Dietro quel la Cina non è una variante asiatica del dell'Unione Sovietica
è un Paese
Se con quattro mila anni di storia di cultura con una classe dirigente colta
Perché diciamo il sistema meritocratico confuciano diciamo si è dimostrato nella selezione della classe dirigente un po'più soli e dodici a certe democrazie populiste dell'Occidente tutta questa roba va presa molto sul serio
Perché io credo che grandi paesi come l'Italia ma l'Europa in generale
Debba negoziare perché se no
Chi fregano
Difendere i suoi interessi ma nello spirito di una collaborazione che sarà inevitabile con quest'altra parte del mondo
Grazie chiudo ma devo fare una domanda Flash Rampini concordo io sono un giornalista un po'atipico concordo con il presidente D'Alema che le cose andrebbero molto più approfondite ma questa è un'altra è un altro aspetto
è e affascinante quello che dice come lo dice il presidente D'Alema ma la domanda che voglio farti è questa
Bebè in un campo che non è per esempio quello agricolo agroalimentare mi occupo molto anche di sanità
Poi sapete certamente che per esempio i principi attivi ed eccipienti oggi con l'Europa hit d'Italia un grande abbassare ma c'è un ricco seguito dalla Germania sono fatti tutti in India e in Cina allora
Mantenendo fede diciamo all'apertura che fa D'Alema dicendo sono grandi mercati bisogna commerciare anche con queste potenze e però chiamatele come volete non c'è dubbio che la Cina sia autocrazia non parliamo della Russia l'India è un'altra questione
Però qualcosa l'Europa deve farlo per riacquistare non so come lo volete chiamare un'autonomia stratego possiamo chiamare in molti modi cioè lo dobbiamo fare è vero
Che questo può mettere a rischio l'autarchia eccessiva un suo peronismo europeo eccessivo ma non si può pensare che l'Europa resti come e crollato l'export cinese verso gli Stati Uniti
E ha invaso Pechino ha invaso l'Europa cioè un forse c'è una via di mezzo non so come al fermo restando che le democrazie hanno bisogno di un tagliando continuo scusa scusami
E l'India è una grande democrazia ma appunto grande nel senso che la cultura della magistratura indiana dei media indiani e britannica sostanzialmente quindi quello si sentono molto occidentali no anch'io penso che l'autarchia non sia raggiungibile
Guardate però che il il Progetto fondamentale di sci Jinping quello che veramente segna la sua presidenza direi degli ultimi dieci anni quello che si chiama il made in China due mila venticinque è un progetto profondamente autarchico in cui la Cina si è data come obiettivo quello di rimanere la fabbrica del mondo conservando una posizione dominante i settori maturi che vanno dalla siderurgia la cantieristica navale e al tempo stesso di avere in casa propria anche la Silicon belli ma senza abbandonare diciamo i due estremi dello spettro di tutte le attività e infatti lo loro stanno diventando sempre più autosufficienti in quanto all'Europa come sbocchi di mercato e qui guado anche a voi e alla vostra attività la Cina non è mai stata un grandissimo mercato per le esportazioni agroalimentari
Italiane mentre gli Stati Uniti lo resteranno dazi o non darsi gli Stati Uniti su questo sono pronto a scommettere anche dei soldi
Fra cinque anni fra dieci anni gli Stati Uniti saranno ancora il secondo mercato di sbocco per l'agroalimentare italiano dopo l'Unione europea
Quella è la loro natura è un grandissimo mercato una nazione ricca è una nazione che apprezza il made in Italy in tutti i settori possibili e immaginabili incluso l'agroalimentare
Per ripeto dazi o non dati dazi fanno male ma non alterano le strutture fondamentali del commercio internazionale e la Cina non è una grande acquirente di prodotti agroalimentari
U europei e in particolare italiani e non lo sarà mai i razzi fanno male molto impedito ridicolo fa molto più male il costo dell'energia in Italia come chiudiamo presidente D'Alema
Sul fatto che dobbiamo esportare negli Stati Uniti ci mancherebbe altro diciamo assoluti se dobbiamo guardare al fatto che diciamo al novanta per cento della popolazione mondiale tenderà a concentrarsi in altre aree del mondo che non sono negli Stati Uniti nell'Europa e quindi diciamo come è giusto che sia con questo novanta per cento dobbiamo egualmente collaborare aprirci costruire legami
Forme di joint-venture cioè perché io non credo affatto ecco che questi mondi vogliono essere dei mondi chiusi io ho seguito prima sono un ammiratore di bonifiche Ferraresi delle cose che fa eccetera
Andato bene pari diversi anni fa diciamo in
In Congo incontrato quindi questi vecchi leader africani che all'epoca era presidente del Congo
E lui mi spiegò tutte le cose che facevamo noi le e eccetera
Europea direzione e e tutto quello che facevano i cinesi dopodiché mi ha detto
Noi abbiamo bisogno dell'Europa
E abbiamo bisogno dei cinesi
E abbiamo bisogno dell'Europa perché se no diventiamo dipendenti dei cinesi e abbiamo bisogno dei cinesi perché conosciamo l'Europa
E non litigate c'è spazio per tutti e due era un discorso di grandissimo Buttons sfratti c'ha un grandissimo buonsenso io partirei dico
Grazie al presidente D'Alema grazie a Federico Rampini grazie a Coldiretti buon proseguimento c'è Giuseppe De Filippi credo per eccolo qua per la prossima prossima sessione grazie
Vedo sempre fuori scuola
Quello dei ragazzi
Questo non mi serve
E lo fa
Diretto da una parte lo si deve a tutti allora chiamo subito raggiungermi Dario Scannapieco Stefano Barrese Massimo Andolina Simona Gamberini Catia Bastioli parleremo di filiere della loro importanza
Nel loro valore c'è un numero che sta girando su molte agenzie che Coldiretti oggi ha voluto diffondere continuano a sera grazie se domani a tutta l'informazione italiana questa sommarie gira intorno ai settecento miliardi e che ha a che fare con l'intero valore di tutte le filiere considerate davvero in tutte le loro diramazioni tutte le filiere dell'agroalimentare considerata in tutte le loro diramazioni quattro milioni di addetti e poi si è parlato anche e anche questo è è stato oggi al centro della della comunicazione di Coldiretti
Del varo del militari ma non per dire quelle un marchio perché siamo divenne di ridare identità solo marchio poi diventa facile anche imitarlo si è detto me dei rivali è un modo di produrre
E l'insieme delle filiere nel modo di lavorare e una visione dell'attività produttiva e commerciale e questo forse e meno imitabile allora prima adesso vi chiedo tutti insieme di ascoltare abbiamo seguito una dibattito interessantissimo che aveva anche a che fare con le prospettive commerciali del mondo chiamo quindi Matteo Zoppas a gode del suo intervento
Che riguarderà proprio le prospettive della produzione italiana dopo mi cercano se che ringrazio saluto tutti presenti dentro Gismondo così di vederli Scordamaglia Ettore Prandini ringrazio per quello che stanno organizzando per il contributo che ci stanno dando tutti i presenti sul panel che sono persone di altissimo livello altissimo spessore mi scuso se magari posso dire qualche inesattezza che voi sapete sicuramente corregge è stato detto dal professor presidente D'Alema un punto importante cioè la Cina sta a ci sta in qualche modo dando una lezione professor D'Alema faccio un passaggio molto veloce sul sul tema della Cina ha cominciato con l'Automotive da adesso sta continuando con la moda
Per fortuna purtroppo probabilmente più purtroppo è tanto tempo che noi abbiamo portato le nostre produzioni loro ci han preso delle maestranze adesso oltre a diventare nostri fornitori hanno imparato a farsi prodotti a creare un loro marchio
Quindi i loro marchi per ogni prodotto dalla vivo e di in giù sono delle tematiche sulle quali ci stiamo scontrando in modo anche pesante e lo dico come persona che segue l'export perché stanno sostituendo i nostri prodotti e le nostre produzioni quindi sarà un tema da tenere monitorato in modo importante le facciamo settecento e seicentoventitré miliardi di euro
Ministro Antonio Tajani celato un obiettivo bello preciso settecento miliardi da qui a due anni l'aveva dato prima dei dazi per cui adesso
Dobbiamo cercare di arrivarci lo stesso ma è l'impegno che ci mettiamo c'è un altro ministro
Che riguarda questo settore soprattutto che si chiama mini Francesco Lollobrigida che ci ha dato un obiettivo ai cento miliardi quando siamo arrivati ai settanta miliardi sull'agroalimentare
Quello che mi è stato chiesto è stato di dire un po'quello che sta succedendo soprattutto sull'agroalimentare in pochi minuti
Quello che sta succedendo sull'agroalimentare e che la carovana del made in Italy che sta comunque tirando c'è il contratto al cento in più
A a luglio abbiamo numeri di agosto dell'extra UE che sono stati del meno sette per cento quindi potrebbe esserci un rallentamento sono comunque trainati da quello che è l'agroalimentare che accorso a doppia cifra fino al fino al diciamo fino al a giugno da luglio ha cominciato a rallentare e sicuramente i dazi sono un tema importante l'America
Conta nel totale del made in Italy circa sessantaquattro miliardi di euro un dieci per cento sull'agroalimentare siamo intorno ai dieci miliardi di euro o poco sotto sono comunque un numero importante che si scende
Da un contraccolpo al a quello che il made in Italy agroalimentare prono abbiamo leggere solo America sull'Europa perché ci sono anche gli altri dazi non lineari che sono stati fatti
Verso altre destinazioni che apro una partita più non solo sua America Europa ma America altre destinazioni altre destinazioni
Europa che cosa sta succedendo adesso stiamo osservando sul mercato stiamo osservando che c'è un viso allineamento tra quello che è il cosiddetto se l'interesse e l'auto c'è una logica di Stoccarda stalking e stalking a fisarmonica che fa sì che quelli che prevediamo come numeri di a da lì dell'Istat di uscito dell'export del made in Italy in questo momento siano leggermente falsati son passati primo per la logica dello strudel dello stock indicate stalking ma soprattutto perché nella fase iniziale del dell'applicazione del dazio le trattative
Tra i compratori e di venditori in questo momento stanno assorbendo il più possibile il dazio nella catena distributiva che cosa significa questo che la catena distributiva da qui ai prossimi mesi comincerà a spostare di più il darsi sul prezzo finale
E allora ci sarà il vero effetto sui numeri di vendita per cui oggi prima di poter dire come chiuderemo il due mila e ventisei trascurate due mila e venticinque
Dobbiamo aspettare che si allineino questi fattori per capire qual è la perla della conseguenza però in tutta questo scenario che sembra quasi drastico
Il l'effetto positivo e che comunque made in Italy ad oggi sta ancora tirando un più tre per cento probabilmente ci sarà un leggero calo ma non sarà per forza indicativo di come andremo a finire che soprattutto dobbiamo applaudire all'agroalimentare che sta comunque dando un segnale positivo per quello che sta trainando tutto il made in Italy
Che cosa dobbiamo fare abbiamo un piano preciso insieme alla Farnesina per riuscire a portare a casa il più possibile quella che è la promozione e lo sviluppo prove siamo una goccia cinese per cui continuiamo ad investire
Nel nel dei cosiddetti business matching diciamo tra l'impresa e migliaia al giorno per tutti i giorni per riuscire a far crescere questo effetto del made in Italy lo facciamo molto sulla sull'agroalimentare ma anche su tutte le altre
Categorie del made in Italy che un un onore poter aiutare perché siamo l'Inter quasi in tutte le
Le categorie che e abbiamo a produrre una cosa è certa che quello che ha detto prima e sicuro che l'agroalimentare
La cucina italiana tutta la filiera è forse quella che sarà meno impattata da un comportamento orientale perché le nostre origini le nostre è nostro produzioni agroalimentare come ci siamo fermati nel mondo con il nostro made in Italy in questo settore sono difficilmente attaccabili in questo momento grazie
Grazie al salto presidente zona cosa che ci ha dato un quadro come avete sentito che anche incoraggiante sulle prospettive imprenditoriali nell'agroalimentare italiano vogliamo parlare di storie filiera cominciamo a farlo
Con un banchiere con Dario Scannapieco presidente ammise arrecato di cassa depositi e prestiti
Gollista vi state avvicinando con interesse al settore agroalimentare se dobbiamo cercare delle storie di filiera vincenti
Forse possiamo trovarle tra quelle con cui voi siete venuti in contatto e quindi quali sono le prospettive che vi date che data dal settore per il due mila ventisei
Ma intanto grazie grazie molte per l'invito a partecipare a questo evento più che ci stiamo avvicinando le che siamo già presenti negli ultimi anni diciamo proprio consapevoli di quanto sia importante in questo settore
Abbiamo detto quindici per cento del PIL
Settecentosettanta mila impresa e dieci per cento nell'export quindi è un settore che non può essere trascurato da una istituzione come Cassa depositi e prestiti quindi siamo presenti negli ultimi anni circa cinque miliardi di finanziamento
E e poi siamo presenti
Direi un po'a coprire i tutte le varie aree
Abbiamo dei fondi dagli sul capitale che investono in società che sono molto delle start-up chiese lavorano appunto nell'ambito dell'innovazione del settore agricolo rimorchiatore il prelato equity abbiamo fatto degli investimenti
In equity per esempio di recente indaga grammo che un'azienda che si occupa appunto di servizi di alta tecnologia nel settore agricolo
Consorzi agrari un ultimo investimento che abbiamo fatto tramite
Unno un prodotto diciamo dello dello Stato patrimonio rilancio siamo presenti con Simest ad Accra sostenere l'export che è una cosa molto importante insomma risponde alle sfide che abbiamo sui dazi oggi abbiamo bisogno
Credi dui mercati siamo presenti peraltro anche con modalità innovative per esempio velocità copriamo Matteo con delle piattaforme di business matching
Che mettono in contatto piccoli produttori o piccoli distributori con molti mercati esteri sono le le piattaforme virtuali in cui si realizzano degli degli scambi
E quindi diciamo un po'copriamo tutta l'aria oggi
Saremo ancora più pesanti proprio perché sappiamo quanto è importante questo settore quali sono le sfide le sfide non sono solo quelli dei e dei dazi che ovviamente rallentano o l'espansione in un mercato ma sappiamo che di tali anche in passato ha dimostrato di saper indirizzare le proprie forze il proprio export verso altri mercati quindi c'è un potenziale per un mercato che si chiude un po'ci sono molti altri mercati che si aprono e non dobbiamo pensare solo alla sera abbiamo essere anche lungimiranti a pensare a mercati magari nel sud in Africa dove piano piano inizierà la domanda di prodotti di qualità
Quindi ci sono mercati che si si che si svilupperanno che si apriranno e oggi le sfide che dobbiamo su cui noi vogliamo avere un ruolo sono fondamentalmente quello di essere a fianco del settore nell'innovazione perché c'è bisogno di innovazione e c'è sono oggi l'agricoltura non è più quella di di un tempo lo sappiamo
La lotta al cambiamento climatico è oggi leggevo sul giornale di liriche in Puglia si sta pensando di abbandonare il grano mettere il cotone
E quando si parla di cambiamento climatico non pensiamo veramente all'adattamento alle mitigazioni il cambiamento climatico e questo significa poi a cascata essere molto attivi sul lato delle infrastrutture
Oggi se uno guarda i dati sulle precipitazioni e c'è il fare e il fenomeno della siccità non siamo un Paese che ha strutturalmente un tema di siccità bisogna realizzare le infrastrutture per raccogliere l'acqua ed utilizzarle maniera distribuita durante l'anno anche questo è un è un campo molto importante e poi c'è un altro elemento il novantacinque per cento delle aziende del settore agricolo sono microimprese o piccole imprese
Che è ovvio che alla fine per essere competitivi la Scala conta quindi anche processi di aggregazione o di messa in comuni come fanno i consorzi appunto di processi di acquisto di innovazione serve a dare competitività quindi lo finanziamo
Progetti che si che portano le imprese più grandi questo è un fenomeno italiano presente in molti campi anche nel manufatturiero pensare in Italia
L'azienda manifatturiera media quattro a dieci impiegati rispetto a quaranta e la Germania nel settore agricolo e lo stesso specie se ci compriamo
Con i nostri Piero europee ecco su tutti questi campi Cassa depositi e prestiti a risorse che mette a disposizione
Principalmente ecco su questi campi export innovazione lotta al cambiamento climatico e creazione di una scala più grande ed efficiente grazie agli altri moto allora afferrò varrebbe
Con un punto di vista immagino abbastanza simile però è un punto di vista di grande rilievo perché quello del primo operatore bancario nazionale
Intesa San Paolo e che poi con Banca dei territori è particolarmente vicino allo sviluppo dei filiere accompagna diciamo così le filiere nella loro crescita
La situazione tutte le difficoltà sono state descritte già quindi non sto a ripeterle ma consideriamo requisite bene la domanda che mi faccio te e che riguarda appunto le prova le possibilità di sviluppo del settore nel due mila ventisei
Ma allora sicuramente c'è un tema di collaborazione fra le istituzioni non è casuale che proprio sulle filiere se non ricordo male di un anno fa o poco più di un anno fa facemmo un accordo proprio con Cassa depositi e presti del ministero per facilitare l'accesso alle filiere l'accesso al credito e non è casuale che la collaborazione con Cdp le altre istituzioni Sace Simest
E rimane da sempre centrale nel supporto
Per quanto riguarda il credito e la crescita al mondo delle imprese delle imprese agricole perché la filiera importante dal punto di vista nostro come osservatorio perché poi è un qualcosa che seguiamo sviluppiamo supportiamo ormai da tanti anni in realtà è l'elemento che consente di cementificare a quel punto del rapporto fra gli imprenditori
A prescindere dalla dimensione a prescindere dal fatto che siamo produttori trasformatori e consente facendo leva poi sulla dimensione del capo filiera di poter aver accesso a mercati che hanno chiaramente una domanda maggiore
Quasi a questo abbiamo sentito nel l'intervento precedente parlare tanto poi di export ma poi all'export e bisogna arrivarci
è chiaro che è un piccolo produttore arrivare all'export e molto complicato
Anzi lasciatemi dire quasi impossibile ma l'unico modo per arrivarci chiaramente attraverso una catena del valore consolidata
Che abbia degli operatori
Che siano accessibili qui ben venga chiaramente CDP la banca che ha un accesso ai mercati internazionali attraverso le sue filiali estere
E che consente poi di accedere agli importatori a tutti quelli che poi hanno le ramificazioni nei mercati di destinazione e che consentono poi di far crescere le nostre aziende
Non è casuale che questo negli anni avvenuto avvenuto grande
Con grande spinta con grande slancio alla crescita nel settore dell'agricoltura per quanto riguarda l'export testata quasi il doppio rispetto al resto del mercato e quindi questo è un aspetto molto interessante è chiaro vedremo più avanti l'impatto dei dazi cosa che ancora non è visibile in modo sicuramente forte come nei messaggi che sono stati trasferiti per il momento molto è stato assorbito da gli importatori e quindi questo è un altro aspetto di cui tener conto e proprio intestata anche l'accelerazione forte che c'è stata nei primi mesi dell'anno sul dato dell'export in particolare agricolo
Dal punto di vista del credito non c'è un tema nel senso che la filiera
Aiutare il credito perché normalmente
Essere parte di una filiera consente alla banca stessa di poter leggere il rischio in modo calmierato perché a questo punto lo si legge guardando come riferimento del rischio il capo filiera che non lamentiamo rating
Migliore rispetto ai piccoli produttori e questo consente attraverso una struttura specializzata che è l'altro elemento che ci consente di dire
Che è stato un successo la Scelta anni fa di dedicare una banca all'agricoltura perché sarà pur vero che una divisione all'interno della divisione Banca dei Territori
Ma avere una struttura che ha circa trecento sportelli migliaia di colleghi ramificata sul territorio presente e che parla un linguaggio che è quello dell'imprenditore agricolo quindi che sa dialogare sulle loro problematiche è un elemento che probabilmente il resto del sistema bancario sia dimenticato abbiamo colto un'opportunità nel due mila e venti nel due mila e ventuno oggi devo dire che le operazioni che abbiamo portato avanti negli anni peraltro andando a consolidare alcune importanti operazioni in alcuni settori operazioni di consolidamento che guarda caso sono sempre viste nell'ottica della filiera quindi dalla produzione quindi dall'allenamento se pensiamo anche a quell'ambito fino alla trasformazione perché l'elemento che va difeso nell'ambito dell'export e la qualità del prodotto
Perché è chiaro che parlare di made in Italy facile poi il tema è naturalmente collegarlo con la qualità del prodotto sottostante l'unica modalità perché questo avvenga avere presidio della catena del valore
Perché è chiaro che in qualunque settore può finirci dentro carne che arriva da un'altra country
Prodotti naturalmente se pensiamo anche al tema dalla pasta che arrivano da altre country ha poi è importante che vengano non descritti come prodotti made in Italy
Il nome è italiano ma era alta la qualità non è italiana poi come dicevamo prima abbiamo capito che facciamo tanto vino per cui non sufficiente per quanto riguarda la domanda interna quindi ben venga ma questo vale per qualunque prodotto ma questo non significa che non ci debba essere un presidio fortissimo della qualità
Motivo per cui anche quando noi seguiamo operazioni trasformati vere stiamo molto attenti alla qualità della catena del valore
E quindi questo è un elemento anche ultima operazione che abbiamo seguito nell'ambito del mondo del suino era proprio orientata coeso peraltro guardando a un mercato che il mercato americano inutile dirci alla i cinesi sanno fortissimi condivido
Con quello che ha detto il presidente D'Alema ma è pur vero che la capacità di spesa di un cinese non è paragonabile con la capacità di spesa di un americano o comunque di un occidentale
Quindi va vista la Cina però attenzione a perdere di vista i mercati di sbocco a cominciare da quello americano perché fino a prova contraria è un mercato dove i consumi interni sono l'elemento di traino
E noi dobbiamo guardare quello se vogliamo continuare a essere un Paese trainato oltre e speriamo dai consumi interni perché aumentino gli stipendi ma anche in particolare dall'export grazie grazie però tornare
Allora Massimo mando rinati accanto a me per Philip Morris presidente
Della Regione che riguarda l'Europa geografica che vanno così e che è un po'più dell'Europa politica conosce però ha grande attenzione
Per il nostro Paese in Coldiretti conoscete bene i rapporti con l'azienda Philip Morris perché c'è già un accordo di filiera di grande rilievo che riguarda il tabacco in Puglia prima il cotone insomma fanno già tanto da Bacco e hanno trovato con un accordo di filiera di grande rilievo
Un accordo nel quale tutti hanno reciproco vantaggio e quindi se dobbiamo parlare
Le storie di filiera è una storia molto interessante facciamo il punto su questo sviluppo e sulle prospettive vi rinnovo di questo intesa prego ringrazio debbo ringraziare anche Coldiretti Ettore Vincenzo per l'opportunità
Di portare testimonianza di come una grande azienda multinazionale in un profondo processo di trasformazione in un'industria sulla quale ciascuno di noi alle sue opinioni
Abbia trovato in Italia la possibilità di creare una vera filiera integrata che credo che sia una delle aree di eccellenza italiana e che può essere presa a modello mondialmente a questo punto certamente noi insieme a Coldiretti portiamo questo come un modello di integrazione esportabile dall'Italia all'estero
Chi è Philip Morris oggi nel mondo un'azienda che quindici anni fa ha avuto la visione di dire
Si si stanno mettendo in piedi tante
Azioni metodologie per cercare di trasmettere alla gente di fumare ma ci confrontiamo col fatto
L'incidenza di fumo nel mondo misure presidente turco Sorondo ultimo aveva assoluta meno posto del deve telefonare
In effetti il presidente turco non la nota una una serie di normative che del fatto proibiscono ai suoi cittadini tutti gli accessi e dei prodotti a rischio ridotto
E quindi li lascia soltanto con la scelta di poter fumare le sigarette noi abbiamo fatto una scelta quindici anni fa
Di dire la nostra missione è quella di mettere il prima possibile le sigarette nei musei
Quella scelta è venuta con una serie di Investimenti
E abbiamo trovato in Italia uno dei Falck River i nostri investimenti e abbiamo trovato in Coldiretti un partner idea ideale per la creazione di una filiera che permettesse
Di innovare e di creare i prodotti che possano permettere ai fumatori che decidono di non smettere di fumare o non possono smettere di fumare di avere accesso dei prodotti a rischio ridotto e che quindi riducono significativamente gli effetti nocivi del fumo
Ai corsi
La marca che in Italia voi tutti conoscete
Bene questi Investimenti che sono stati parte della collaborazione con Coldiretti ma anche del con la con la della collaborazione con università italiane con piccole e medie imprese risultano oggi in una filiera che va
Dal sei M al campo alla digitalizzazione
Delle attività nel campo alla capacità azione alla creazione di capacità di nel campo di potere anche digitalizzare rendere sostenibili di attività
Di agricoltura sia da un punto di vista ambientale
Che da un punto di vista sociale
E l'accordo di filiera che abbiamo appena rinnovato con Coldiretti rinnovo raccordo che negli ultimi quindici anni ha portato più di due miliardi di euro di acquisti tabacco in Italia
E nel quale noi adesso Cindia già mo'per un periodo di lungo termine per i prossimi dieci anni
Su accordi di volume accordi di Trezzo per un totale di circa un altro miliardo di euro ma penso che sia il tipo di accordo che da
Una vera partnership
Nella quale diamo visibilità agli agricoltori nel campo Piccio a cui si possono attendere limitiamo anche la loro esposizione alla politica alla volatilità di tanti mercati di comodo ITIS per i quali quando metti il prodotto nel campo non sa ancora che presto andrà e venderli
E quindi creiamo una vera sostenibilità
La traiettoria di questa filiera integrata in Italia risulta in prodotti che generano impiego
Per circa otto mila imprese in Italia e sono nella stragrande maggioranza piccole e medie imprese di cui mille impresso non sono imprese agricole che dal lavoro a circa quarantacinque mila persone che rappresenta oggi per l'Italia mezzo punto di PIL che rappresentano
G per l'Europa mezzo punto di PIL e che rappresenta per l'Italia un export che si avvicina il l'euro giusto per metterlo in proporzione con alcune delle cifre che voi stavate dando l'Italia oggi esporta circa con stick di high cost tanto quanto esporta in olio d'oliva e
E penso che di fronte una traiettoria di questo tipo virtuosa in cui si è portata in ovvio innovazione tecnologia creazione di impiego creazione di export e creazione di filiera una delle cose a cui dobbiamo stare attenti come europea dei
E
Quanto dobbiamo noi fare sentire la nostra voce dall'Italia
Lenze come queste che possano influenzare la traiettoria
Se dovessi dire io a questo punto quale sarebbe un terzo accordo di pace che io vorrei firmare dopo quello di Israele è quello che tutti speriamo che si raggiunga il in probabilmente il terzo accordo di pace sarebbe a Brussel dove se potessimo promuovere una moratoria da
R i prossimi tre o cinque anni questo sarebbe l'aiuto miglior
No la ricchezza e la competitività dell'Europa potremmo chiedere a Bruxelles e cederebbe tra i due milioni di cui abbiamo bisogno
Sì presidente delegato di cooperazione
I due ambiti molto molto vicini e che quasi si toccano che sicuramente
Molti vantaggi da scambiarsi reciprocamente sia sul lato della Pro sia su quello anche nel Kosovo del consumo consapevole ormai siamo tutti potenzialmente molto informati possiamo anche muoverci compio appunto consapevole nei riguardi degli acquisti che faccio presso le famiglie prego
Sì intanto grazie
Modo per questo per quest'invito a Coldiretti per quest'invito adesso io definire la cooperazione come una delle infrastrutture della figlie
Diciamo così noi abbiamo di
Del mondo il mondo coopera
Voi adesso c'erano solo per
Sì a chi produce che ti trasforma anche chi distribuisce anche di consuma e quindi siamo complessiva
Una filiera che riesce al suo interno
Creare le condizioni per
Ara anche in parte visto che parliamo di made in Italy il made in Italy è completamente diciamo al mantenimento di una filiera
Sì ai produttori che i trasformatori che i consumatori e questo pensiamo sia un valore aggiunto del del sistema
E che oggi però pensiamo sia messo un po'in discussione abbiamo discusso tutto il pomeriggio del delle crisi globali
Ari e internazionali
E oggi come abbiamo bisogno all'Inter
No delle filiere di costruire
Leanza un po'più forte fra tutti gli attori della
Giustamente
Sia Scannapieco che che che che Banca Intesa San
Hanno sottolineato il ruolo
Funzione che la finanza povera supporto di di strategie di
Di sistema
Oggi noi siamo in una
Nella quale e su questo abbiamo condiviso un percorso insieme anche a Coldiretti dobbiamo
Partnership diverse che individui in una visione
Più strategica Levoni
Mondo agricolo
Anti Italia
Noi oggi dobbiamo la
Tre in questa direzione dov'
Trasformare le nostre cooperative che non sono più solo aggregatori
Di di produttori è fonte di accesso al al mercato mai
Peccati globali ma dobbiamo trasformare nostre coopera
Forme che supportano
Ma neanche di tutti i soci a tutela
Di qui di un sistema e territoriale
Fare strategie vuol dire però anche arrivare a condividere
Penso in termini strategici un qualcosa di un po'più il più grande
Ed era troppo troppo tempo però in questa questo pomeriggio abbiamo iniziato
La la discussione con una riflessione che canalizzato anche su altri settori l'evoluzione delle politiche di
Di di filiera definendo anche le strategie che
Davano in un qualche modo strutturate noi oggi siamo in una fase nella quale soprattutto nelle piccole e medie imprese siamo in una fase di passaggio generò
Molto molto pesante che rischia di mettere in discussione anche l'
Vi era dobbiamo favorire le aggregazioni in termini
Sistemici ma dobbiamo anche probabilmente condividere una visione che porti a tutelare quello che oggi è una
O sono le
Hanno posso mai
Sita dei territori quindi è un zero anche se essa e petti Chiarelli in forza Satta ecstasy lei
Che così complessa in cui quindi noi abbiamo una grande possibilità di di né contribuire sia in termini di innovazione di tecnologie sempre più strategiche che ogni paese cerca di tenersi perse sì quindi strategiche per gli Stati Uniti strategiche per per la Cina e noi abbiamo iniziato prima degli altri tra l'altro a sviluppare questi questi settori questi settori sono importantissimi perché si connettono all'Abi economia quindi alle filiere agricole al alla d'industria
A tutti i settori alle i rifiuti organici e così via quindi a settori che sono in Europa ancora fortissimi quindi al invece di altre filiere come quella dell'automobile la chimica e così via abbiamo del crolli molto significativi il corner there queste innovazioni e le filiere integrate dell'avvio economie circolare con le biografie neri integrate che sono un investimento un'infrastruttura fonda tale per il Paese con i bio prodotti che vanno a risolvere i problemi impatto significativi è un settore di grandissima rilevanza
Le l'Europa ha investito moltissimo nella ricerca innovazione ricordiamoci che ha investito in ne ha circa centonovantadue Progetti e a livello europeo mille cinquecentocinquanta realtà coinvolte uno virgola tre miliardi di euro di investimenti pubblici ai
A cui fanno fatto seguito tre virgola due miliardi di investimenti privati quindi il concetto è questo settore è un settore fortissimo in cui l'innovazione ha fatto il suo poi il passo quindi la domanda è perché non riusciamo a fare leva per davvero in questo sì in questo in questo settore i motivi sono fondamentalmente tre uno e la mancanza di strumenti di governance adeguati a questo settore in pratica ne utilizziamo vecchi schemi
Calati su questi nuovi settori quindi i vecchi schemi per esempio noi siamo qualificati come chimica
Quindi tutti i problemi tutte da una normativa che basata per limitare settori maturi e anche complesse dal punto di vista dell'impatto ambientale
Vengono applicati avvio raffinerie che invece devono essere spinte e creare delle grandi possibilità di innovazione questo un freno mostruoso
Quindi il interpretare con vecchi schemi questo tipo di prodotti ma non è sotto e quindi il problema è è quest'approccio regolatorio top da un assillo ossa non sistemico e quindi crea dei grandissimi problemi non riesce a rappresentare questi settori d'innovazione
Che sono ovviamente trasversali che hanno bisogno di una dinamica completamente diversa sappiamo di non sapere
Abbiamo bisogno di regolamentazioni che si creano con la sperimentazione dei territori quindi il tema è veramente importante ma c'è anche un problema degli stati membri
Ricordiamocelo perché accetta perché c'è l'atteggiamento di ogni Stato membro di andare a colpire le tecnologie dove l'altro stato membro e più avanzato il che crea un sistema di ritardi mostruosi invece di creare un'alleanza tra Paesi con le diversità dei vari Paesi
Il terzo elemento che non dobbiamo dimenticare perché per il dito e non deve essere sempre rivolto verso gli altri ma anche persone stessi ne abbiamo un sistema anche di imprese che hanno un potere di veto fantastico anche per il settore innovazione quindi le imprese più o meno innovative più miopi riescono a Olevano e opere di blocco totale in questo sistema ritardando di anni e anni
E quindi facendo in modo che laddove l'Italia gioca la partita in atti in in in in spinta B viene bloccata SIT si auto blocca e quindi neppure ce l'abbiamo con la Cina ma in realtà abbiamo sprecato molti anni della nostra vita
Su questo settore
Ora che cosa ci serve ci servono sicuramente dei codici in pratica delle definizioni chiare dico cosa
Bigio prodotto di che cos'abbia economia circolare ci sta con i codici statistici che possano individuare le bio raffinerie come qualcosa di diverso rispetto alla chimica ci vogliono delle lead Market finisce attizza ci vogliono dei limiti e di applicazione
Molto chiare che non spaventi nei settori tradizionali
E che nello stesso tempo permettano di correre occorrono progetti di territorio fortissime che integrino le grandi e piccole imprese
La ricerca l'innovazione su le diversità dei territori potenziando le diversità dei territori perché una ricchezza importantissima che l'Italia e l'Europa no
Ed è la cosa più importante da preservare perché fa la differenza con nelle altre economie e quindi questo è un tema assolutamente fondamentale
E e quindi dobbiamo esercitare siccome le tecnologie hanno un potere di distruzione costruzioni incredibile
Noi dobbiamo riuscire ad avere la saggezza necessaria proprio attraverso la logica dei territori dell'incidente date collegate all'agricoltura la forza terrà a spingere questo settore e sarebbe ora di farlo per davvero
E bene messaggio recepito grazie perché noi siamo nessun'altra
Di
Prego Fabrizio Palermo mi è stato negato di Acea di raggiungerne
Sui sentiamo così faccia a faccia così
Io mi metto qua allora
Allora oggi i temi ovviamente sono stati leggermente diversi ma nel dibattito pubblico e nel dibattito politico di grande rilievo
Si parla molto e con coscienza e con l'impegno di transizione energetica figuriamoci importantissima
Però e abbiamo sentito invece prima ad esempio anche Cassa depositi e prestiti che ci ricordava Dario Scannapieco come loro hanno molto la visione delle infrastrutture come ci sia bisogno di ancora di molti investimenti
A favore dell'agricoltura per Fermo dove la risorsa idrica non venga sprecata e quelle un aspetto ma ce ne sono tanti
E questo soltanto per dire che la batte diamo l'adesso transizione idrica non ancora abbastanza impatto sulla stampa sono per lo pubblica e forse dovrebbe
Invece averlo un po'di più prego anzitutto grazie all'invito credo che
Due aspetti di quello che lei ha detto son fondamentale il primo che accanto alla transizione energetica che ormai c'ha coinvolto negli ultimi anni ormai preponderante bisogna iniziare a parlare appunto di transizione
Idrica perché i due fenomeni viaggiano a braccetto cioè per senza acqua e senza energia molti dei settori non operano insomma per cui al binomio fondamentale l'altro aspetto
E che si parla di infrastrutture cioè il settore dell'acqua è un problema infrastrutturale sostanzialmente per cui oggi la transizione idrica significa affrontare il tema dell'acqua con un nuovo paradigma completamente diverso cioè l'acqua ad esempio la prima risorsa che non si paga di per sé cioè quello che viene pagato dalla bollette idrica non è la risorsa che per definizione un bene collettivo di tutti in ma il servizio industriale per averla disponibile per cui il trasporto il servizio di verifica che l'acqua sia potabile pertanto tutte le analisi collegate sono analisi di laboratorio molto frequenti
Infine tutto il tema del riuso c'è tutto il tema della depurazione
Pochi oggi collega nel fatto che se noi facciamo il bagno in mare l'acqua pulita
E perché c'è una depurazione che appagata dalla stessa bolletta con cui alimentiamo il rubinetto di casa sembra una banalità ma non lo è perché questo determina e a degli impatti enormi
Oggi il l'acqua significa anzitutto sviluppo perché l'acqua determina circa il venti direttamente venti per cento del PIL di un paese come l'Italia addirittura c'è un altro venti per cento e tutta l'economia del mare che ha condizionato pesantemente
L'altro aspetto che significa sicurezza non lo devo dire ma molti di voi completo Coldiretti Bonifiche Ferraresi che operano in in in paesi come l'Africa dove il tema della sicurezza idrica lettera collegato uno a uno con il tema della sicurezza
Terzo aspetto il tema dalla salute oggigiorno l'acqua significa avere garanzia di cosa uno bene
Perché purtroppo c'è il tema dei PIP FAS cioè gli inquinanti perenti c'è il tema delle micro classiche c'è il tema degli antibiotici che M ormai sono finiti nel ciclo idrico avere un'acqua depurata è fondamentale non solo per l'agricoltura ma anche per la vita banalmente
Per cui a fronte di questo la situazione è sempre più preoccupante cioè la la disponibilità di acqua si riduce
La domanda cresce perfetta demografico perfetto dalla domanda crescente dei molti settori industriali compresa l'energia e da un da ultimo l'intelligenza artificiale oggi interdipendenza artificiale destino a livello globale
Al venti trenta dicono che ci sarà un bisogno un fabbisogno pari a quello di un Paese come gli Stati Uniti
Potete immaginare che significa
Nella bilancia complessiva di un Paese questo significa che è necessario investire sulle infrastrutture Fratus strutture che oggi purtroppo registrano in Italia la media nazionale la metà dell'acqua che parte non arriva
Per cui è chiaro che c'è un problema molto significativo su questo può riguardare anche tutto il settore dell'agricoltura nell'agricoltura
Che oggi è il settore che risente di più di questi phone di questi fenomeni ha necessità di anche lì avere un approccio diverso
L'approccio diverso che passa attraverso anche molto l'attenzione a tutto il tema del riuso su questo noi come operatore
Siamo il secondo in Europa il primo in Italia siamo molto impegnati a fianco di tanti soggetti per individuare delle soluzioni anche innovative meno bravo dialogando col mondo agricolo che cosa si può fare a Nando un pochino più nello specifico
Per favorire l'aumento della tecnologia quindi attraverso investimenti
Investimenti significa anche trovare delle forme di collaborazione individuare un modo in cui le filiere in intere si facciano carico di queste necessari necessità che sono anche finanziarie
Si può dare una prospettiva
Appunto di miglioramento tecnologico per anche fare in modo che questi dati che ogni tanto sentiamo che sono sconfortanti sul sistema idrico vengano davvero migliora ma tanto si può fare anche perché oggi il livello di avanzamento delle tecnologie
è stato molto significativo e accelerato in modo impressionante soprattutto negli ultimi anni
Dove nell'ultimo anno abbiamo testato anche su tutta la gestione del ciclo idrico in qualcosa come quaranta diverse tipologie di robot che possono essere applicabili in tutto al monitoraggio della Rete delle infrastrutture
E chiaramente su questo lavorando insieme l'agricoltura si può lavorare da un lato su tutta la capacità predittiva anch'ad esempio delle precipitazione e quant'altro che oggi coi sistemi satellitari anche di relazione ha raggiunto livelli significativi
C'è tutto il tema della raccolta dell'acqua per cui qui abbiamo sviluppato stiamo facendo anche progetti
Di mini invasi che stiamo sviluppando c'è un progetto pilota in Toscana che consentirebbero di avere disponibilità di acqua a uso agricolo i sono sufficiente per alimentare poi i fabbisogni l'altro aspetto e tutto quello che riguarda le tecnologie anche relative all'amico replicazione oggi sono sviluppate molto si può fare ancora di più è un settore che sta avendo un continuo avanzamento su questo e può essere veramente determinante
D'altro lato si può lavorare molto sulla comunicazione la formazione non abbiamo sviluppato anche cioè il la tutela della risorsa idrica partendo anche dai più giovani no abbiamo fatto un accordo anche con il ministero dell'Istruzione finalizzato introdurre tutto il tema della della diciamo della formazione sull'acqua già nelle scuole per far capire l'importanza di tutelare la risorsa e chiaro poi anche la comunicazione diffusa perché questi aspetti della stare attenti al consumo dell'acqua via atti soprattutto poi di sviluppare la cultura del riuso che è un altro aspetto importante su questo non abbiamo lanciato i progetti anche pilota vicino qua a Roma per canalizzare l'acqua che esce dai depuratori perfettamente potabile pulita direttamente a uso anche agricolo questo significa oggi il riuso di acqua
E circa tra il due e il quattro per cento del potenziale si può arrivare molto di più a salire noto è stata in modo significativo questo signora come col scoprire centinaia di nuove fonti significa soprattutto abituare
Arrivo uso dell'acqua per me mille utilizzi pensi che in alcuni Paesi addirittura esiste che le nuove abitazioni sono già costruite con sistemi di riuso
Al momento della costruzione questo aleggerebbe molto la bilancia complessiva che favorirebbe appunto la disponibilità poi di acqua diciamo di fonte a affini invece sostanzialmente umani
Infine c'è il tema finanziario che ha toccato lei su questo devo dire quello che sta avvenendo che hanno maggiore consapevolezza Rivaldo europeo per la prima volta il commissario europeo
Della nuova commissione quello all'ambiente a nel nome la residenza idrica non era mai avvenuto questo ricorda molto quello che va bene con la transizione anche energetica cioè quando l'energia si staccò dal tema dell'industria per essere per avere una natura autonoma
L'auspicio e questo ci stiamo lavorando come azienda anche che qui vengono allocati i fondi europei questa è la mia impressione sta avvenendo questo significa più avere la possibilità anche di lanciare progetti innovativi
Noi ci siamo mossi molto su questo perché crediamo che anche l'Italia posso in questo settore delle tecnologie anche io ieri idriche ma collegate molto anche l'agricoltura posso avere un primato importante significa poter intercettare insomma fondi europei che aiutano sicuro su sicuramente soprattutto in una fase di sviluppo di nuove tecnologie
Perfetto grazie grazie vuoto Fabrizio Palermo
E l'accenno finale ai fondi europei ci porta l'intervento del ministro Fautrier vediamo con molto piacere
Ministro per le Politiche europee la coesione piano RR prego
Buonasera a tutti un saluto particolare al presidente Tempini al direttore spuntò a tutti voi
E dico subito che per quanto riguarda le politiche europee io penso che si debba partire anche da una valutazione che in questi anni probabilmente sfuggita
E cioè che l'agricoltura non è uno dei tanti gli asset di cui l'Europa dispone ma è uno dei più importanti asset di cui l'Europa dispone e proprio in questa regione
Debbo dire che l'agricoltura italiana si è fatta onore in questi ultimi tempi in modo particolare con due risultati sicuramente strepitose il primo è che l'Europa
Deve riconoscere che l'Italia è la prima nazione per un valore aggiunto
Con quarantadue miliardi di euro per quanto riguarda l'agricoltura la seconda che continuiamo a rimanere Perini per valore generato per ettaro con oltre tre mila euro per sono due dati che si aggiungono ad un altro dato fondamentale che è quello del nostro esco che nel settore agroalimentare Cuba
Risultati impressionante nel settore agricolo vale sicuramente tantissimo e tutti questi risultati dobbiamo tenuti grazie a che cosa grazie all'impegno innanzitutto della mondo degli agricoltori della loro capacità di operare e la loro capacità di essere fedeli alla tradizione e alla cultura che l'agricoltura porta dietro chissà
Ma andando ad una tema che prettamente di politica europea io penso di dover dire che questo governo ha assunto una posizione chiara fin dall'inizio voglio dirlo atteso verbis l'abbiamo assunta quando ancora non era stata ufficializzata e quella di dire che i fondi della PAC non possono entrare nel fondo unico che è stato previsto per la competitività noi riteniamo che si
Un errore
Che ci auguriamo nel perito cottura Commissione Parlamento e Consiglio europeo possa essere superato per un insieme di ragioni perché innanzitutto la pacca una sua natura che si sposa con due pilastri essenziale che non possono essere
Distinti l'uno dall'altro assommati l'uno all'altro in un unico in un unico calderone
Qui si è consentito di dirlo il vero problema poi non è neanche dire ma tanto c'è un un po'di flessibilità
Quindi uno Stato volendo potrebbe quantitativamente arrivare ha lo stesso valore anzitutto la politica europea
Quindi il fatto di dire giacché uno stato potrebbe teoricamente per riuscire a raggiungere quello che era il valore complessivo della pacca prima di questo disgiunti sentimento mi pare
Che sia un errore anche sotto il profilo strategico ha poi guardiamo i conti Conte dicono che la PAC diminuisce più o meno del ventiquattro per cento
Questo è il dato di fondo passata trecentottantasei miliardi a circa trecento miliardi e allora dobbiamo chiederci ma la parte era una regalo fatto all'agricoltura o era una scelta strategica che ha accompagnato l'Europa fin dalle sue origini perché e nel trattato di Roma ci sono nei trattati che
Determino l'inizio della
Comunità economica europea era nel momento in cui addirittura i padri costituenti dell'Europa cercavano tre pilastri su cui muoversi il primo è stato alla cieca
Comunità europea del carbone acciaio Euratom e parti ora non voglio ricordare a me stesso che
Per quanto riguarda carbone acciaio son diventati per l'Europa due demoni per quanto riguarda l'Euratom forse più in Italia che altrove ma spesso e volentieri del nucleare
Se ne parla con modalità sicuramente non favorevoli ci manca di far fuori la PAC e poi i principi e i parchi e i paletti sul quale europei l'Arca vengono distolte
Ma dico questo anche perché la nostra azione non è stata isolata la nazione che ha visto debbo dire
A partire dal ministro Lollobrigida ma poi ce ne siamo occupati anche nel consiglio degli affari generali
Perché sarà consiglio che poi nei prossimi mesi dovrà più di tutti affrontare quelli che sono i temi del quadro finanziario pluriennale due mila ventotto due mila trentadue B dicevo abbiamo ottenuto comunque che ben sedici più uno dobbiamo dirla così perché il gruppo è sedici più uno Paesi che costituiscono l'Unione europea rispetto ai ventisette complessivi si sono pronunciati nel senso di dire la parte deve essere escluso dal fondo della competitività e questo penso che possono essere un punto significativo di partenza su quale poter costruire non solo una politica di alleanze ma anche una politica di convincimento rispetto ad altri
Ma vedete c'è anche un altro tema che politicamente in questo momento deve essere accompagnato al quadro finanziario pluriennale due mila ventotto due mila e trentadue e che per certi versi rimane sullo sfondo
Tutti noi sappiamo che uno dei temi principali dell'Europa è l'allargamento dell'Europa stessa
Vi è la richiesta dei Balcani occidentali bella vi è la richiesta della Ucraina e della Moldava e allora qui dobbiamo essere abbastanza chiare
Perché se noi pensiamo di allargare l'Europa a trentacinque trentasei Paesi mantenendo la pacca nella dimensione quantitativa che è stata individuata oggi
Beh teniamo presente che ad esempio l'Ucraina se entra e si aggiudica una fetta significativa dei fondi della parte e allora significherebbe a questo punto non più che vi si è come attualmente registriamo un ventiquattro per cento di fondo in meno ma rischiamo di avere il cinquanta per cento di fondi meno allora anche sotto questo profilo il quadro finanziario pluriennale deve essere
Elastico per consentire nel momento in cui entrano nuovi Paesi di poter riequilibrare
Quelli che sono alcuni fondi strategici tra cui quello della PAC perché diversamente andrebbe a penalizzare gli attuali Paesi che costituiscono al momento l'Unione europea
Ho affrontato prima il tema della PAC perché sicuramente quello un po'più oggetto di discussione oggi penso che sul pm almeno gli agricoltori e soprattutto le associazioni agricole possono dare atto a questo governo
Di avere attenzionato settore in un modo particolare perché quando il governo Meloni si è insediato voglio far presente che erano soltanto Stati
Salvati al settore agricole al comparto agricolo tre miliardi seicentosettanta milioni
Nel corso di due
Previsioni oggi posso dire che con la revisione che stiamo consegnando in questo momento all'Europa abbiamo otto miliardi e ottocento milioni polvere che sono stati più che raddoppiati con me
Solo del PM perché poi voi sapete lo sa bene soprattutto il presidente Prandini che essendo amico di Francesco Lollobrigida
E sono sensibile ai richiami della foresta e quindi a un certo punto ha iniziato a dirmi ma ci sarebbe un programma interessante coltivi Italia ma perché non mi dai una mano eh beh abbiamo fatto comunque un miliardo di fondo dico di fondo di coesione
Gli anziani questo attiva ma non l'abbiamo fatta attenzione perché chiediamo che sia
Una distribuzione di risorse a risolvere il problema crediamo che noi dobbiamo indirizzare bene le risorse perché ovviamente le imprese agricole devono crescere devono migliorarsi non a caso con i fondi del PM noi siamo andati su alcuni settori della meccanizzazione
Dei parchi solari
Certo anche i contratti di filiera che penso a questo punto saranno finanziati per intero delle domande disponibili insomma vi è stata un'attenzione
Volta soprattutto all'agricoltura che guardi al futuro certo gelosa e custode delle sue tradizioni della sua cultura della sua capacità di produrre ma anche ben
Disponibile a accettare quello che di nuovo soprattutto sotto il profilo della ricerca e sotto il profilo della meccanica può venire per ad aderire ad esempio una agricoltura di precisione
Che era uno di quei temi che trent'anni ho quarant'anni fa sembravano dei temi ciò Tota
Fantasy è invece oggi sono la realtà di tutti i giorni ecco allora
Che penso di poter dire il governo Belloni è stato vicino al mondo agricolo se vado a vedere gli stanziamenti complessivi
Non so quanti altri governi abbiamo stanziato minimamente la cifra che ha segnato il governo Meloni in questo tre anni ma l'abbiamo fatto perché siamo convinti
Che l'agricoltura è un settore fondamentale per l'Italia e aggiungo per l'Europa che deve rendersi conto dell'importanza del settore alimentare anche quando emana
Alcune direttive che sento sembrano fatti apposta per impedire al settore di crescere perché vedete
Lo diceva probabilmente oggi il mio amico Tremonti nel suo intervento quando ci sono trecentonovantasette chilometri di gazzette Ufficiali
Ma voi pensate
Che vi sia mai un cittadino europeo che abbia letto un metro di quelle gazzette ufficiali e allora anche sotto questo profilo il tentativo che si sta facendo un tentativo che io personalmente approvo che sostengo
E che con i vari Omnibus si semplifichi veramente
La vita di coloro i quali producono
P è anche una
Omnibus che avesse rubato al comparto agricolo a sotto questo profilo dobbiamo anche dirci una cosa che gli omnibus non vanno solo scritti vanno poi approvati e fatti entrato in vigore perché finché continuiamo a dire
Che abbiamo tanti Omnibus che sono poi dei provvedimenti che passammo
Dal Consiglio alla
Parlamento europeo dal Parlamento europeo alla Commissione europea e continuiamo con questo giro la il mio timore fondato e che mentre noi continuiamo a parlare di competitività nel frattempo diate diventano competitivi
Cioè l'Europa si preoccupa della competitività ma gli altri nel frattempo sono diventati competitivi mentre noi stiamo ancora scrivere
Delle regole ecco questo è l'appello che io mi permetto di rivolgere anche e soprattutto qui a Coldiretti occorre che le associazioni agricole europee
Sotto questo profilo vigili hanno e siano protagoniste anche della richiesta di un cambiamento
Di un cambiamento che vada cioè nell'approvazione delle norme in tempi stretti e in tempi ragionevoli perché
Tutti hanno parlato del rapporto Draghi e in un rapporto che un anno fa ci diceva
Ottocento miliardi all'anno per un certo numero di anni per far riprendere la competitività dell'Europa peccato che un anno dopo la Bay
Facendo i conti cosa servirà dall'Europa per acquistare competitività dice che occorrono mille duecento miliardi allora in un un anno di Fermo
C'è costato quattrocento miliardi per non produrre alcuna competitività
Penso che sia un argomento che meriti di essere valutato di valutato dubbi valutato fino in fondo che debba vedere protagonista il mondo del lavoro e della politica
Gli agricoltori e giustamente coloro i quali rappresentano gli elettori nei vari consessi il Governo italiano c'è c'è stato ci sarà anche in futuro perché riteniamo che l'agricoltura
A partire da quella italiana sia un fiore all'occhiello per l'Italia ma anche per l'Europa grazie
Grazie
Prego presidente Prandi
INSEAN stasera Prandini
In attesa che arrivi il ministro
Quali quell'infame nel seggio Jersey chiocciola innanzi
Abbiamo plaudito al fatto che invece ci sia stato un attenzione forse per la prima volta in quella che la gestione del debito pubblico partire se osserviamo nel breve chiediamo sempre più risorse maggiore esperienza si era osserviamo nel medio-lungo periodo
L'attenzione rispetto la gestione del debito pubblico significa meno interessi da dover pagare risorse chiuso in Libano a favore di chi dei settori produttivi e allora quello che noi più volte abbiamo denunciato cioè uscire da una situazione dove siamo stati abituati a ragionare solo sull'emergenza e tornare invece alla stagione dalla pianificazione diventa il vero meccanismo parco
Alé si accompagna la crescita economica dei settori produttivi questo non ci ha impedito di fare delle osservazioni
Ad esempio per quanto riguarda il tema dalla plastica tax
Per quanto riguarda il tema dalla Sugar taccia perché in questo momento è chiaro che avrebbero messo in difficoltà ulteriormente alcune filiere agroalimentari e produttive
Abbiamo parlato di altre sfide
Legato al tema dell'internazionalizzazione noi continuiamo a pensare che sia assolutamente centrale per quanto riguarda la sfida dal nostro Paese
Nel cercare di arrivare sempre di più sui mercati internazionali quelli consolidati e i nuovi mercati nei quali noi dobbiamo posizionare
I nostri prodotti agroalimentari
In che modo nel sostegno per quanto riguarda le nostra agenzia
Per quanto riguarda le dice per quanto riguarda la Sace per quanto riguarda la Simest e via dicendo
E ancora per quanto riguarda un'azione che noi vorremmo evidenziare in termini anche sotto questo punto di vista di carattere strategico permettetemi questo inciso
Il settore dell'Energia o meglio i soggetti energivori chiaro
Se io guardo oggi l'intero comparto agroalimentare
Non è paragonabile a chi oggi a la definizione di settore energico però noi andiamo un po'oltre riteniamo che il settore agroalimentare
Nel momento in cui è un'attenzione nell'essere paragonato i settori energivori quindi vuol dire che quando l'energia aumenta in modo esponenziale Tula vai a contenere che fai Totti crea questo meccanismo
Maggior competitività su una visione più ampia perché noi abbiamo i paesi che sono noi maggiormente concorrenti come la Spagna come la Francia come la Germania che hanno un prezzo dal costo dell'energia
Mediamente più basso rispetto al nostro ma diventa anche una risposta di carattere sociale
Nei confronti della collettività Parker se contengono costo dell'energia sarò in grado di contenere anche l'aumento dei prodotti agroalimentari in questo modo vado a tutelare le fasce più deboli della popolazione
Penso che ci sia una questione legata anche a quello che noi ci dobbiamo immaginare certo
Tutti vorremmo più risorse per tutti i cittadini
è un po'difficile da attuare
Sicuramente sotto questo punto di vista il Governo sta ragionando rispetto a quello che può essere un aumento della retribuzione nei confronti dell'intera platea dei cittadini
Giusto
Io voglio ragionare anche qua in un medio-lungo periodo magari non ci riusciremo in questa finanziaria
Ma ci piace portare in termini di spunto di riflessione nel nostro forum il fatto di focalizzarsi su una parte dalla nostra società quale i giovani
Se noi riusciamo a
Liberare
Una parte dei versamenti contributivi
E metterli in busta paga nei confronti di quei ragazzi che iniziano la loro attività nei primi cinque anni
Questo significa creare un volano di carattere economico perché i giovani hanno una propensione alla spesa che è diversa rispetto a chi alla mia età sessant'anni o settant'anni
Perché quella parte dalla popolazione migliorerà di più a quello che ha un risparmio la parte dei giovane in una fase iniziale quindi ha bisogno di essere accompagnata in quelli che possono essere quegli investimenti che li riguardano secondo Effetto
Il tema che in questo modo se noi riconosciamo più valore economico i nostri ragazzi non dovranno per forza essere costretti ad osservare la possibilità di migliorare
Loro in altri Paesi e quindi andiamo a dare una risposta anche al tema demografico interno al Paese
Perché sentiamo fiducia loro forse avranno anche un po'più voglia di poter fare dei figli che genera
A sua volta un'attenzione rispetto a quella che è una tenuta economica
Per il sistema Paese
Perché se avremo una popolazione che tenderà sempre di più ad invecchiare
è fuori dubbio che anche il sistema legato alla sanità o legato alla previdenza per come l'abbiamo garantito fino ad oggi diventava quasi impossibile poterlo garantire nel prossimo futuro
E ancora per quanto riguarda io lo sottolineo interni di attenzione
L'importanza dell'utilizzo delle parole riarmo oppure difesa sono due cose completamente diverse il richiamo presuppone a nuove guerre
La difesa ti mette nella condizione di potere invece a vere tra virgolette una visione che protegge la tua popolazione sotto questo punto di vista
Vuol dire anche creare un meccanismo per il quale quando si parla di difesa
Un saluto al ministro che appena arrivato e lo ringraziamo forense alla quale
Quando parliamo di difesa parliamo comunque anche di filiera agroalimentare perché il cibo e la prima forma di garanzia che noi possiamo dare alla nostra popolazione
E poi vado velocemente perché l'ho detto prima però modo poi domani di approfondire tante delle tematiche che in queste due giorni emergeranno
Il tema dalla conoscenza
Permettete modo
E mi rivolgo ai due ministri presenti
Tante volte la filiera agricola agroalimentare viene sminuita nella sua importanza
Io ritengo che invece sia importante fondamentale sottolineare quello che al valore si Enzo
Stona i tempi però importante anche dire determinate cose alla presenza dei messa bene quindi riprendo sul tema del valore della filiera
Il valore della filiera per il nostro sistema rappresenta oggi sette centosette miliardi
Non c'è un settore produttivo che ha un peso economico come il nostro
è chiaro che parliamo di agricoltura parliamo di industriali parliamo di cooperazione parliamo di logistica parliamo di internazionalizzazione abbiamo una visione ampia di quello che muove che cosa il lavoro degli agricoltori
E a questo si aggiunge a quattro milioni di occupati e questo si aggiunge un valore record allegato le esportazioni nel due mila e ventiquattro che quello di sessantanove più di sessantanove miliardi nel due mila e venticinque
Noi arriveremo
Accrescere ulteriormente in mezzo a mille difficoltà i primi dati ci danno una crescita nei primi sei mesi di un più sei per cento
Abbiamo parlato di salute di cibo per noi fondamentale e su questo arrivo agli aspetti conclusivi
Quando noi parliamo di salute vogliamo farlo in termini di attenzione rispetto un meccanismo che parta dai più giovani dai ragazzi
E quindi in questa giornata e un impegno che la Coldiretti metterà in campo nei prossimi mesi nei prossimi anni sarà la qualità del cibo partendo dalle mense pubbliche perché è la più grande forma di prevenzione
Che noi possiamo fare anche in termini vi risparmio economico per quanto riguarda
I conti
Di carattere pubblico che riguardano le nostre amministrazioni lo diceva il ministro Foti lo ringrazio per la sottolineatura legata al tema dalla politica agricola comune
La capacità lo dicevo prima della denuncia
E sotto questo punto di vista noi non accetteremo mai la fondarla e nessuno deve mettere in testa che vengano ridotte alle risorse nei confronti dalla politica agricola comune Park
Non è un fatto di carattere e lui istigò
Non è una visione parquet mi stai togliendo qualcosa a me per darlo a qualche d'un altro
è una capacità di analisi di carattere geopolitico
Dove noi non possiamo non osservare quello che fa la Cina il Brasile l'India da una parte gli Stati Uniti dall'altra e non possiamo ed è semplice il gioco da parte dalla fondarla Allende il dire
Ma non è una parte delle risorse e l'abbiamo stanziate poi diamo la responsabilità ai singoli stati membri di cofinanziare quelle che sono le misure legate all'agricoltura creando il principio per il quale questa situazione va a demolire la politica agricola comune perché ci saranno politiche agricole comunico completamente differenti
Per Stati membri quelli che hanno meno indebitamento potranno spendere di più quelli che hanno più indebitamento non potranno investire in modo uguale con quale risultato
Di un'agricoltura che non sarà più con una visione comunitaria ma ritornerà a una visione prettamente per singolo stato e con una ulteriore miopia che è quella che invece che cercare di competere in uno scenario globale
Noi facciamo competizione interna all'inferno all'interno dei confini europei cioè sostanzialmente una totale demenziali tra che sottolinea la non conoscenza il no un confronto con quelli che sono i settori produttivi che per primi dovrebbero essere ascoltati quando si decide dove posizionare
Le risorse arrivo alla chiusura per dare poi lo spazio al nostro ministro dell'economia dalla finanza
In questa giornata si è ribadito più volte il ruolo dalla politica
E io lo voglio sottolineare con forza
Noi saremo al fianco dalla politica
Con cultura
Della politica con culturale di confronto nei confronti delle nostre istituzioni al dal Governo
Ma non accetteremo mai e continueremo a denunciare tutte le distorsioni per le quali oggi l'europa non sia governata dalla politica ma sia governata dai burocrati dalle burocrazie che nulla c'entrano con quello che ci dovrebbe appartenere
In termini di sfide
Ho detto che
Era solo un anticipo dal discorso di domani quindi non mi voglio dilungare ulteriormente e do la parola al nostro ministro Giancarlo Giorgetti
Allora nell'invitare
Il nostro amico Giancarlo Giorgetti del ministro dell'Economia debbo fare un atto di contrizione
Perché quando furono annunciati di nomi dei ministri
Venne fuori Giorgetti e il ministro dell'Economia stavamo nel periodo post Prati
E tra me e me ho pensato di Roma
Dosaggio oggetti
Alla distanza di due anni e mezzo tre caro ministro Giorgetti chapeau perché credo che
Che la fanno
Grazie grazie grazie
Buonasera a tutti alla fine abbiamo scritto l'agenda riesco a essere e qui con voi
Quindi ovviamente saluto presidente Prandini il segretario generale Gismondo
E tutti gli agricoltori di Coldiretti oltre naturalmente le persone presenti sicuramente questo forma si svolge in una giornata importante per la gente a Firenze del Paese come è quella che è appena terminata dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del documento programmatico di bilancio quello che viene inviato a Bruxelles e a c'è una scadenza che qua del quindici di
Di ottobre che va a scadenza come chiamo i giuristi perentorio ma ordinatorio avete visto che in Francia hanno fatto anche i Nas governo
In tempo utile per approvare un bilancio per mandare e quindi poi venerdì lo definiremo andrebbe in particolare credo che
E abbondantemente le agenzie stanno già riempiendolo di contenuti più o meno corrispondenti alla realtà
Però credo che la prospettiva sia abbastanza de delinea
E una prospettiva che qui che scompone dalla dall'intervento che insomma era più strettamente legato ai temi che si inserisce in un quadro internazionale che sta riscrivendo le regole cioè quella che secondo me non se ancora Band capito nel momento in cui si discute al margine di questa o quella intervento questo quella politica questa era completamente riscrivendo le regole del gioco
E in questo senso ma mi ricollego all'ultima parte dell'intervento
Di Prandini che mi sento di condividere

A questa fase storica
Perché una fase storica
L'Europa partecipa con una visione burocratica la partita e persa prima di cominciare
Poi uno può vietare Trump politica di Trump per carità presente questo consesso e tra quelli che sta in prima linea nel contrastare o criticare le politiche dei tram
Però lì non c'è una ci colloca dimensioni ma totalmente politica che si possa condividere o no
E ahimè Sillabo la burocrazia diventa autoreferenziale perde la connessione con la realtà questo è un grave problema
Se con giungiamo il fatto che questo tipo di approccio scenici a una governance di per sé molto complicata molto complicata
Ventisette Paesi un percorso di maggioranze di unanimità parecchio
Complesso
Basti pensare credo che avete toccato sicuramente questo argomento del Bilancio prossimo venturo cioè plance pure del non abbiamo cominciato la discussione all'Ecofin la scorsa settimana
Il Lussemburgo
Diciamo che le eccezioni che ciascun Paese apposto rispetto ai contenuti sono tali per cui non riesco a capire come si possa arrivare alla fine ha un minimo comune denominatore
Aumentando uno neppure aumentando il bilancio comunitario dove ovviamente voi avete un interesse particolare sulla politica agricolo quindi questa è una fase
Cominciare una fase storica
Devo dire che l'Italia arriva con un governo nel pieno delle del suo diciamo della dal suo potere d'che deriva anche dalla stabilità che altri non hanno
E diciamo non una voce in capitolo la possano venire la possiamo anche a vere e Quintorigo l'ultimo le ha un sassolino però devo dirlo
Cioè
è chiaro che quando tu
Hai dimostrato di essere sotto profilo la finanza pubblica responsabile RAI delineato sentieri sostenibilità finanziaria
Puoi anche permetterti di parlare
Se se ne vanno
Rilevando
Come la pecora nera diciamo Chelini soltanto chiedere permesso ecco
La fase cambiata e in questo senso anche siamo dice difficili dolorose che abbiamo assunto in questi anni al netto dello spread dallo scudetto del rating si traduce anche in concretamente in questo
Ma
Torniamo all'agricoltura e
A questo punto un momento a un appuntamento che ovviamente Coldiretti
Riesce a organizzare soprattutto in questo momento credo che sia assolutamente opportuno proprio per il momento che stiamo vivendo sotto l'aspetto internazionale ed europeo
Ma partiamo dei dati cioè i dati sono oggettivamente impressionanti cioè dieci anni fa l'export agroalimentare italiano era pari a trentasette miliardi
E ci interrogavamo se quota cinquanta miliardi fosse l'obiettivo raggiungibile plausibile
Due mila venticinque abbiamo superato i settanta miliardi
E quindi emerito della filiera italiana degli agricoltori
Delle imprese di trasformazione che soste capace di intercettare la domanda in anni di crescita della globalizzazione continuare perfino dopo lo choc pandemico l'espansione ideale pazzi ci riflettete bene
La globalizzazione nella globalizzazione l'agricoltura gioca un ruolo diciamo così in golare cioè i prodotti possono muoversi naturalmente nuova velocità da
Delle attività finanziarie
Però l'agricoltore e l'unico che assolutamente legato alla sua terra
Mentre mentre
Altri possono valutare se fare lui localizzazioni dovrei sciorina e quant'altro questa scelta per l'imprenditore agricolo non esiste e quindi affronta la globalizzazione
Con quella che sembra una essere un'antica perché invece è un grande valore che appunto il legame con la propria terra
Dicevo questo percorso però
Il due mila venticinque è un anno spartiacque i mercati internazionali hanno registrato trasformazioni senza precedenti
Con il superamento del sistema di regole sul commercio costruito a partire degli accordi di Bretton Woods
Una reazione che innescata ovviamente dagli Stati Uniti e provoca asimmetrie sul piano della concorrenza mondiale un fenomeno a cui anche le nostre imprese
Tenuti a Rispetto degli standard più elevati al mondo sul piano ambientale e sanitario si trovano esposte in prima linea
Insomma rispetto ai furbetti della globalizzazione non siamo vittime e non certo approfittatori
E devo dire
Che quello che sta avvenendo
Probabilmente non l'abbiamo sostenuto lo sosterrò anche domani quando a Washington e riprenderemo argomento
C'è un problema come reagire ovviamente ai dazi dall'Amministrazione americana ma c'è un secondo me è anche l'occasione appunto storica per riscrivere le regole dell'organizzazione mondiale del commercio
Cioè noi non possiamo accettare l'impostazione per cui alcune realtà alcuni sistemi socio economico politici possono attuare delle politiche di dumping o quel completamente il sito spiazzano diciamo le produzioni
Che vengono effettuate nei paesi che ovviamente i principi li rispettano tutti perché fanno parte dei valori culturali che sono profondamente insiti appunto dalla nostra
La nostra coscienza
Come reagire dunque e come proteggere i nostri Colturi innanzitutto avendo consapevolezza dei punti di forza che ci hanno portato fin qui
E quindi la capacità soprattutto di lavoro della filiera agricola italiana
E lo si vede anche soprattutto la qualità dei nostri prodotti che incarnano agli occhi dei consumatori soprattutto nei Paesi emergenti il fascino dell'Italia
Lo si deve anche al buon funzionamento del sistema pubblico di supporto all'export
E proprio per questo il governo del lavoro per di orientare gli strumenti e aiutare le impresa intercettare i nuovi trend della domanda mondiale a partire da quelle dei Paesi asiatici
E infine il Governo vuole continuare a fare la propria parte per il rilancio della domanda interna sostenendo il potere d'acquisto come
Ovviamente
La riduzione della pressione
Fiscale sui ceti medi e qui da qui l'annunciata riduzione delle aliquote IRPEF dal trentacinque al trentatré per cento ma anche
Con un incentivo forte al rinnovo dei contratti di lavoro perché noi pensiamo che questo stimolo possa evidentemente produrre poi come conseguenza anche un riconoscimento salariale che inevitabilmente in qualche modo si tradurrà in domanda ed in consumi
Come sa bene Coldiretti reazioni dalla tua domanda sulla fiancate anche da quelle dell'Offerta e con l'ultima riprogrammazione del PNR ma credo che il ministro Foti vi abbia già illustrato la misura che rifinanzia in modo potente i contratti di filiera
E stesso discorso vale per il rafforzamento della misura per il parco
Ad isolare
Il ministro lo Brigida ha sottolineato che con queste misure di fondi da investire per lo sviluppo del sistema agricolo che il governo messo in campo dal due mila ventitré toccano quota quindici miliardi che sono un autentico record
Proprio costruendo comandava di quest'anno abbiamo un po'ripercorso anche lì tre anni
Quello che abbiamo fatto in una circostanza circostanze difficili appunto tendono sempre bene presente la necessità di garantire assistite insostenibilità di un debito che
Ricordo per chi fa un bilancio credo che anche per voi io prima ancora di decidere come allocare le risorse agli altri ministri che anche oggi hanno fatto un lungo elenco di richieste parto da meno ottanta miliardi che sono gli interessi che devo comunque pagare
A prescindere dalle venti dalle richieste di Tizio Caio
E ritengo che questa sia una delle sospese più odiosi in assoluto che tende evitare quindi e anche per questo motivo che noi dobbiamo esultare ecco o comunque essere subissati quando lo spread scende a ottanta o a settantotto come anche questa sera toccato
E quindi dobbiamo sempre ricordare che la condizione essenziale per continuare questo percorso
E un uso accordato delle risorse pubbliche e che quindi la sostenibilità dei conti e del debito te una regola che vale in ogni fase certo poi
E anche giusto ricordare bisogna fare debito buono però la mia diede debito buono è diversa da quella di Prandini diversa quella di George munto tutti quanti
Possono fare una valutazione discrezionale sulla bontà del debito quello che abbiamo cercato noi di fare in questi anni è sempre considerare con grande attenzione che quando si fa la spesa pubblica alla fine si deve andare a chiedere sacrificio agli italiani in termini di maggiore tassazione e quindi questo è la regola
Base che deve orientare le scelte anche della creazione il debito e aggiungo anche un aspetto che
A me piace ricordare perché lo dissi la prima volta nella prima audizione edifici in Parlamento
C'è una responsabilità morale nel creare debito questo governo è tornato in avanzo primario cosa vuol dire avanzo primario vuol dire che per le scelte che dipendono da questo governo noi non creiamo debito alle future generazioni
Il nuovo debito che si va a creare soltanto per causa degli interessi sul debito che già abbiamo ereditato e questo è secondo me più prima che un principio contabile un principio morale
E
A questo siamo arrivati loro conosciuta Consoli daremo certamente l'obiettivo della crescita rimane
Quello determinante per in prospettiva ridurre l'impatto del debito concludo
Viva anche un minuto e mezzo aggiornandovi su un progetto del ministero dell'economia e finanze a cui avevo fatto cenno del mio intervento proprio in questa sede due anni fa ovvero la valorizzazione del patrimonio fondiario
Pubblico è un tema importante sul piano economico perché attiene alla valorizzazione degli asset dello Stato ma soprattutto due per il comparto agricolo perché la disponibilità di terra è uno dei principali ostacoli alla nascita di nuove imprese in questi due anni abbiamo lavorato insieme alla nostra si Jarret Invimit nonché con i svela Gea per rendere le banche dati Inter operabili e completare il censimento
Il limite e ora pronta
Alla costituzione di un fondo settoriale volto alla valorizzazione dei terreni agricoli di proprietà degli enti pubblici proprio in questo quadro lo scorso marzo è stato sottoscritto un primo accordo operativo con l'INPS anche questa
E dà forma di c.t. utilizzo oculato delle risorse ed è mirata a produrre benefici per gli agricoltori italiani quelli di oggi ma oserei dire soprattutto quelli di domani
Vi ringrazio per l'attenzione e

più argomenti meno argomenti