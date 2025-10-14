14 OTT 2025
Gli Stati Generali della Ricerca Medico-Scientifica

CONVEGNO | - Roma - 17:00 Durata: 49 min 52 sec
A cura di Luciana Bruno
Promossi dal Senato della Repubblica, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute.

Cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Saluti istituzionali: Ignazio La Russa (Presidente del Senato della Repubblica), Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Ekaterina Zaharieva (Commissario EU per le Startup, la Ricerca e l’Innovazione).

17.30 Keynote speech: Sir Paul Nurse, responsabile del Rapporto “Research and Innovation organisation Landscape”, UK.

Fa ingresso il Presidente della Repubblica
Ha inizio la giornata inaugurale degli stati generali della ricerca medico-scientifica prende la parola il presidente del Senato della Repubblica Ignazio la Russa
Grazie dell'accoglienza è grazie al Presidente della Repubblica di averci voluto onorare con la sua presenza lo salutiamo con un rinnovato applauso
Signor Presidente della Repubblica onorevoli ministri
Senatori deputati parlamentari autorità e signori presenti e per me è un onore oltre che un piacere portare il saluto non solo il mio ma quello del Senato in occasione di questo prestigioso appuntamento mi guardo attorno e sono davvero felice di vedere in questa sala tanti importanti rappresentanti del mondo delle istituzioni e delle università
Del sistema sanitario nazionale dell'imprenditoria tutti riuniti per dialogare confrontarsi su un tema fondamentale
In tema di rilevanza strategica tanto sul piano sanitario quando su quello economico e sociale
Il tema è quello della ricerca medico-scientifica come voi sapete questi stati generali sono una opportunità per guardare al futuro
Con responsabilità e lungimiranza ogni livello pubblico e privato condividendo idee progetti e risorse e capacità penso al ruolo rivoluzionario che può avere l'applicazione delle nuove tecnologie
E della ricerca medico-scientifica a partire da quelle legate all'intelligenza artificiale che pure va ma ne Giata con cura penso a come il dialogo e la cooperazione tra comunità scientifica imprenditoriale abbia già dimostrato in più occasioni quanto sia essenziale e decisivo investire sul trasferimento tecnologico ovvero sulla velocità tra la capacità di fare innovazione e il suo trasferimento in ambito applicativo
Una prospettiva in relazione alla quale diventa cruciale anche l'offerta formativa che le nostre università e Selluto
Il ministro dell'università possono fornire alle più giovani generazioni oggi più che mai la complessità delle sfide del presente ci ha dimostrato
Quando la capacità di fare ricerca sia quindi un metro essenziale per misurare la competitività di uno stato di una nazione quello di oggi è l'inizio di un percorso di condivisione cooperazione che si tradurrà grazie all'impegno del ministro presente della ricerca ministro dell'Università e della Ricerca del Ministero della Salute in un libro bianco dedicato alla ricerca scientifica
Gli stati generali della ricerca medico-scientifica sono anche però un'occasione per riflettere seriamente su quella ricchezza umana
Inestimabile rappresentata da i nostri ricercatori donne e uomini geniali e talentuosi
Che spesso in situazione di grande difficoltà comma non sufficienti risorse e precarie prospettive di carriera hanno dimostrato di essere capaci di ottenere grandi risultati e importanti riconoscimenti internazionali un capo in capitale
Umano davvero incredibile
E che non sembra che l'Italia ha saputo trattenere e che ha cercato a volte altrove le risorse degli strumenti e soprattutto le prospettive di vita per esprimere il loro potenziale in questa legislatura l'Italia ha dato un chiaro segnale di di attenzione di inversione di tendenza per richiamare in patria molti di loro occorre continuare su questa strada con ancora maggiore coraggio
E determinazione lavorando insieme per far sì che dal dialogo
Dal confronto seguano poi azioni concrete
Progetti e finanziamenti norme strumenti destinati alla ricerca scientifica alla sperimentazione clinica all'innovazione tecnologica
Ed un futuro che abbia al centro la difesa della vita della salute e della sicurezza e della dignità delle persone
Dignità della società e anche dignità della nazione
Grazie a tutti per la vostra presenza grazie agli o autorevolissimi ospite grazie ancora al presidente della Repubblica e buon lavoro
Prende la parola il Ministro della Salute Orazio Schillaci
Signor Presidente della Repubblica signor presidente del senato onorevoli rappresentanti del Parlamento
Ministro Bernini si Cornus egregi ospiti illustri rappresentanti la comunità scientifica del mondo accademico dell'impresa e delle istituzioni
Ringrazio il Presidente del Senato per l'invito a intervenire alla giornata inaugurale gli stati generali della ricerca medico-scientifica
Un evento di grande rilievo che con la presenza del presidente Mattarella testimonia il valore strategico che la ricerca riveste per la nostra nazione
è un evento che non è un momento celebrativo un'occasione di riflessione sul futuro della ricerca medica italiana condivisa da tutti i livelli istituzionali degli attori pubblici e privati competenti
Oggi più che mai dinanzi ai morti fonti nuovi aperti anche dall'impiego dell'intelligenza artificiale ricerca sanitaria italiana necessita di una rotta chiara sostenuta da una governance stabile
Come ministro della salute sento forte la responsabilità di concorrere a imprimere questa direzione attraverso un'azione corale capace di assicurare un salto di qualità strutturale culturale anche per evitare che leggi e preziose si disperdono i percorsi frammentati
Il nostro impegno è rivolto a un sistema nazionale della ricerca sanitaria sempre più coerente integrato e valutato sui risultati
Ministero della salute non è solo un ente di vigilanza e di finanziamento ma vuole essere il punto di riferimento nel quale la ricerca sanitaria trova direzione integrazione visione d'insieme
E in questa ottica che sono stati concepiti anche questi stati generali della ricerca con cui si avvia un percorso strutturato che proseguirà anche dopo questi tre giorni fino alla redazione di un libro bianco della ricerca medico-scientifica
Che cureremo con il ministero dell'Università e della Ricerca e che potrà contribuire a individuare le aree chiave di investimento per orientare politiche e di interventi oggi la ricerca sanitaria chiamato ad essere una leva fondamentale per il potenziamento del sistema assistenziale
Ogni innovazione deve tradursi in un impatto reale sulla vita delle persone sull'efficienza del servizio sanitario nazionale ma soprattutto sulla riduzione delle diseguaglianze di salute
Non una ricerca che osserva ma una ricerca che guida Italia una tradizione scientifica formidabile ma la tradizione da sola non basta serve una governance capace di unire le eccellenze e indirizzarle verso obiettivi comuni
Questo è il compito che il ministero intende continuare a svolgere con decisione
Siamo già rafforzando la rete delirare CCS degli altri enti istituzionali attraverso i fondi tra ricerca corrente finalizzata i fondi del Piano RR del piano nazionale complementare
E i fondi di sviluppo e coesione stimolando un salto in avanti delle infrastrutture digitali per la raccolta e la condivisione dei dati della ricerca biomedica e traslazionale
Negli ultimi anni oltre finanziamenti ordinari abbiamo investito sulla ricerca sanitaria oltre cinquecentoventi milioni di euro del pianeta R. finalizzando oltre cinquecento Progetti
Molti dei quali di Garzanti malattie oncologiche e anche le malattie rare
Progetti che hanno coinvolto regioni istituti di ricerca ricovero e cura Istituto superiore di sanità i quali a loro volta hanno coinvolto oltre due mila unità operative sul territorio nazionale tra aziende sanitaria università enti di ricerca policlinici
Questo modello organizzativo dimostra come sulla ricerca sanitaria oggi riusciamo ad essere più forti e più competitivi
Con i finanziamenti del piano nazionale complementare abbiamo poi sperimentato con successo l'avvio di importanti infrastrutture di ricerca organizzate su modelli di Rete
Con quattro grandi partenariati estesi siamo riusciti a garantire la massima efficienza ed uniformità delle attività scientifiche per implementare procedure altamente innovative su specifiche aree tematiche
Questi risultati raccontano una strategia precisa del Ministero della salute per rafforzare le basi tecnologiche e scientifica e della ricerca italiana renderla più competitiva e più vicina ai bisogni dei cittadini
Ma la ricerca non vive solo di strutture o strumenti dive di persone e i giovani ricercatori sono la nostra risorsa più preziosa
Ai giovani dobbiamo offrire stabilità percorsi di crescita e meritocrazia reale vogliamo un'Italia che non solo trattenga i propri talenti ma che diventi il polo di attrazione per quelli stranieri
In questa fase storica inoltre la ricerca può supportare il servizio sanitario anche nel migliorare le strategie di prevenzione che sono essenziali soprattutto in una nazione longeva come l'Italia per garantire salute e sostenibilità
Attraverso la ricerca con utilizzo attento e rigoroso dei dati anche con l'impiego dell'intelligenza artificiale possiamo lavorare a progetti per individuare i fattori di rischio e la popolazione
Di patologie anche necessario identificare target di popolazioni che potrebbero beneficiare di campagne di screening un filone che sta già assumendo forme concrete nel Nacional premesso Nabil e nelle linee progettuali del Pnr R.
Vogliamo fare della ricerca sanitaria italiana un modello europeo che sappia unire scienza etica e concretezza perché la ricerca non è una parte del sistema
Ma il suo cuore pulsante e si guidata con coraggio e coerenza può davvero cambiare il volto della salute pubblica italiana grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti
Prende la parola il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini

Signor Presidente della Repubblica signor presidente del Senato
Vice presidenti senatori e deputati autorità tutte
Mio ringraziamento è cumulativo a tutti voi per essere qui soprattutto per avere generato un evento così
Importante per tutti noi
Chi mi ha preceduto il ministro Schillaci che ringrazio in modo particolare insieme al nostro chino speaker sarà importante che il professor Fornero sta che qui non solo per ascoltarci ma per dirci cose significative su una nostra attività di condivisione scientifica perché noi non siamo monadi la nostra dimensione un po'Argonautiche hanno il fatto di fare ricerca insieme di avere una comunità scientifica diffusa in tutto il mondo fa Dinoi
Persone più capaci di produrre ricerca di qualità e tecnologia innovativa così come il fatto di essere qui tutti insieme
Fa di noi persone più capaci di produrre risultati inefficaci durevoli e destinati ad essere all'altezza di essere all'altezza di quello che noi rappresentiamo cioè tutti noi
Una grande fabbrica che produce futuro il ministero che mi onoro di servire in particolare l'università la ricerca l'alta formazione artistica e musicale e coreutica che un altro modo per fare ricerca e parla una lingua universale
è una fabbrica che produce continuativamente futuro
E lo fa attraverso due strumenti il capitale umano
La formazione del capitale umano e il capitale tecnologico entrambi sono una grandissima sfida perché stiamo vivendo credo non già un diciamo un'epoca di cambiamenti bensì un cambiamento epocale dal colpiti in poi tutti noi siamo diversi
In senso negativo certamente conquistato un evento devastante ma c'ha anche dato una spinta in avanti
I dieci anni almeno di dieci anni per quanto riguarda la nostra comunità scientifica noi comunichiamo in maniera diversa impariamo in maniera diversa insegniamo in maniera diversa ricerchiamo in maniera diversa usiamo tecnologie molto diverse oggi
Non proprio oggi Magalli professor porno spara un accenno però nei prossimi giorni quando parleranno
Rappresentanti degli enti di ricerca oltre che dell'università e dei singoli ambiti di operatività medico scientifica vi diranno che il compito dell'immunoterapia alle terapie geniche farmaci a tecnologia era ne hanno cambiato il mondo
In positivo non sono solo stati vettori i vaccini sono vettori di nuove
Le terapie per patologie come il cancro le malattie metaboliche le malattie degenerative e malattie rare ecco tutto questo è il nostro destino
Il fatto di essere innovativi di formare persone di fare di cercare persone per professionalità competenze attività di ricerca che in parte ancora non esistono questa è la grande sfida del nostro tempo con tecnologie strumentazioni
Modalità intelligenza artificiale tecnologie quantistiche che stiamo formando strada facendo a cui dobbiamo dare una dimensione etica
Quindi è particolarmente importante che tutti noi siamo qui perché questo è un tema che deve avere una matrice comune deve avere delle regole comuni deve avere un comune denominatore
Il fatto di convincere non tutti noi che siamo già convinti ma chi si giova della ricerca cioè la comunità
Che la ricerca non è solamente un Capriccio per fisici e astrofisici studiosi di particolari comparti immane un fatto molto concreto è ciò che attraverso un telescopio o un laboratorio uno studio apparentemente molto raffinato rende realtà la nostra vita migliore
Più lunga più degna di essere vissuta anche se si parla di microchip lo si farà applicati alla medicina e qui microchip sono ovunque nel nostro macchina per fare il caffè nei nostri luoghi l'incontro comuni questo è il senso di un incontro che ne abbiamo chiamato anzi
Io vorrei che ringraziare prima di tutto tutti voi perché molto bello essere qui insieme a parlare di una cosa che ci riguarda tutti e a parlarne così
Ho chiesto al vicepresidente Castellone ti posso ringraziare lei mi ha detto non serve non ti ringrazio lo stesso perché noi abbiamo cominciato parlandone
Ed è giusto
Che continuiamo a parlarne insieme perché alcuni temi ripeto hanno un comune denominatore rendere la nostra vita lo ripeto attraverso la ricerca e noi faremo la nostra parte misto Schillaci farà la sua io farò la mia come sapete siamo stati strappati da un cd anno in cui si parlava di legge di bilancio quindi eravamo di lacerati tra il desiderio di essere con voi il bisogno profondo di sapere che cosa stesse succedendo a cui per quanto mi riguarda
Il primo provvedimento sollecitato anche da voi abbiamo fatto mozioni parlamentari insieme sarà quello di dare alla ricerca un tentare attraverso una norme dalla ricerca una stabilità programmazioni triennali un fondo unico per la ricerca anche ogni trenta aprile darà garanzia i quali banche vi saranno come saranno allocati sulla base di quali requisiti
Prima annuali programmi insomma lo sapete precetti ricerca interesse nazionale e attenzione a dare alla ricerca una continuità e quindi a ricercatori una certezza che è alla base di quella missione che la ricerca rappresenta cioè il bene comune quindi grazie a tutti voi grazie a tutti noi grazie a chi ha reso possibile tutto questo e soprattutto grazie a chi verrà
Dopo di noi a parlare renderà queste giornate ecco anche se molto meritevole molto degna di essere vissuta grazie
Prende la parola seppur se autore del rapporto Research and Innovation Organization Mullan skate
Con quel genio
Buongiorno
Presidenti ministri colleghi signore e signori un vero piacere rivolgermi a voi oggi
Mi scuso perché parlo inglese però un onore per me fare questa introduzione sulla ricerca medico scientifica e la relativo contesto a questo evento Mou
Che mira a generare un libro bianco su quest'argomento molto rilevante la ricerca lo sviluppo l'innovazione sono tutti
Fondamentali per migliorare la la salute di un Paese che per migliorare la crescita economica la produttività le scoperte scientifiche di oggi rappresentano le fondamenta dalla maggiore prosperità del domani così come delle meglio lire Nella Salute e i Paesi avanzati come l'Italia
Se vogliono prosperare devono puntare sulla ricerca scientifica che devono svolge deve svolgere un ruolo fondamentale nell'azione di governo
La ricerca di alta qualità genera conoscenze di alta qualità che poi può essere applicata alle tecnologie alle applicazioni
Che sono utile alla società nel contesto della ricerca medica questo significa migliorare alla salute delle persone nonché la qualità delle loro vite
Vorrei iniziare descrivendo quanto sia complesso
Il contesto della ricerca scientifica una complessità che non sempre è ovvia a chi non esce insegnato però qualcosa che va ben compresa affinché si possa progettare un sistema di ricerca efficace che possa generare conoscenze affidabili
E ieri applicazione mediche che siano utile alla società in base a queste conoscenze
Anzitutto
Dove si svolge la ricerca come viene finanziata ci sono diversi settori viene c'è la ricerca biomedica lo sviluppo
Condotta fondamentalmente dal governo dall'organizzazione dei benefici senza e e dai privati che il di norma viene quello pubblico nelle università e negli enti di ricerca
Che fanno ricerca di scoperta che serve a Sky
Fare le scoperte generare quelle conoscenze che poi sostengono i progressi scientifici tutto questo come abbiamo sentito questa avanzamento serve anche per formare la forza-lavoro scientifica sviluppando le competenze
Tecniche che servono per il programma dell'innovazione tecnologica anche lei organizzazioni di beneficenza alle fondazioni sostengono questa ricerca
Io solitamente per interesse filantropici come ad esempio il cancro malattie cardiache
Al contrario la ricerca finanziata dalle aziende mira ad applicare questa tecnologie in cure mediche interventi medici utili che possono anche se garantire profitti economici questo richiede consapevolezza del mercato in questo contesto questo significava esigenze bisogni medici regge l'obiettivo è anche quello di generare in profitto per le azienda
Per le azioni associate ai trattamenti alle cure agli interventi
Però il sostegno delle esigenze legittime mediche a volte può richiedere un partenariati pubblici privati tra cui iniziative congiunte se ci sono opportunità limitate per un reddito
Commerciale e spesso tutte questa azione si sovrappongono dovrebbero essere sempre infatti interconnesse questo
Avviene in discipline diversificate che appunto creano una rete di scienza della scoperta bisogna poi acquisire conoscenze tradurla innovazione che a sua volta porterà alle applicazioni di cui abbiamo bisogno quindi un sistema complesso in te la interattivo con la conoscenza generata in diversi luoghi nello slittino spettro di attività che condizionano sì la creazione Rades nuove scoperte la produzione
Di nuove scoperte e applicazione nuove scoperte permettono nuove invenzioni nuova invenzione
Permettono nuove scoperte
Il sistema di ricerca più efficaci per garantire conoscenze per il bene pubblico sono caratterizzati da libertà d'azione e libertà di movimento libertà di pensiero devono essere permeabili alla gente fluidi in snelli
Devono permette il trasferimento di idee competenze tra persone in tutte le direzioni tra i vari settori
Le varie discipline di ricerca e le diverse sette diversi settori della ricerca e sistemi di ricerca prosperano grazie ai licenziati eccellente che sono altamente motivati dalla corista personale
E che hanno la libertà di perseguire il loro interesse personale intellettuale e le loro scoperte permettono di capire meglio il mondo e permettono agli scienziati imprenditoriali di generare le applicazioni che poi sono utili in base alla mia esperienza
Non sempre la stessa persona è brava
A fare ricerca di scoperta e poi le relative applicazioni ci sono delle eccezioni una Pasteur Galileo un'altra eccezione Galileo era bravo a osservare
I satelliti di Giove quindi sostenendo la versione l'eccentrica del mondo ed ero anche bravo a vendere le migliorie apportate da lui stesso al telescopi di recente invenzione a tutti coloro che vogliono applicarlo a livello militare
In secondo luogo questa attività di ricerca a sommossa sono simili anche diverse i valori comuni e le pratiche comuni che
Sono
Ad esempio i dati affidabili bisogna avere un approccio anche scettico a volte che sfida alla ortodossia quindi orto essere scettici anche nei confronti delle proprie idee
Non si possono selezionare i dati che fanno come do
Parliamo del
Dei disaccordi che ci possono essere cortesi
Nel
Dialogo che mira scoprire la verità questo vuole scoprire nuove conoscenze in base a un'idea iniziale un'ipotesi iniziale che può cambiare ma mano che va avanti il progetto
Questa è una conseguenza della ricerca sperimentale si può iniziare con Anna una specifica ipotesi che poi viene testate pagane modificata o rifiutata se gli esperimenti non supportano questa
Ipotesi quindi l'idea o l'ipotesi alla base di un progetto di ricerca può cambiare
Nel corso dell'indagine
In altre parole
La conoscenza scientifica evolve questo significa
Che la ricerca di scoperta efficace nel produrre conoscenze affidabili però è difficile prevedere esattamente dove andrà a finire questa ricerca dobbiamo capirla questa cosa
Questo processo di scoperta efficace nel creare conoscenza affidabile può essere frustrante per i politici per i legislatori
Perché gli esiti sono sempre piuttosto imprevedibili
La scoperta la ricerca della scoperta spesso dal basso verso l'alto da parte dagli scienziati che fanno ricerca all'all'altra estremità della spettro di attività abbiamo la ricerca applicata questo
Mira a un obiettivo preciso ovvero arrivare determinati esiti basati sulla conoscenza generata dalla scuola ricerca di scoperta affinché abbiano successo questi esiti devono essere ben selezionati e per essere ben selezionati ci vuole buona conoscenza buona comprensione di ciò che va fatto
Garantendo che la base di conoscenza sia abbastanza sviluppata da essere applicata in modo efficace
Ad esempio nel caso della medicina
L'esito porterà a benefici medici significativi qui la ricerca e top down dall'alto verso il basso deve segue degli obiettivi precisi
Questo To genererà anche benefici finanziari per le aziende però se ci sono benefici finanziari limitati allora l'approccio pubblico-privato va presa in considerazione
Questo potrebbe essere necessario per il bene della società quindi l'esecuzione
Di progetti di ricerca applicata che sono di solito top-down dall'alto verso il basso richiedono una serie di competenze diverse è una buona comprensione delle esigenze cliniche
Tra la scoperta la ricerca applicata abbiamo quella che si chiama ricerca traslazionale che può essere considerata una scoperta che orientata verso la scoperta
Sapendo che la conoscenza che verrà generata porterà a soluzioni più efficaci ad esempio nell'ambito medico
L'obiettivo è di ampliare la base di conoscenza al punto che il lavoro applicato Bossa diventare possibile appunto generando applicazioni fattibili però ci sono dei pericoli pur se sia fortemente orientati alla missione in una situazione del genere allora la ricerca diventa meno
Reattiva ai meccanismi di autocorrezione che ci sono nella ricerca di scoperta affrettarsi in questo caso può porta Tare a perdersi
è difficile generalizzare quando si tratta dell'equilibrio ideale tra la scoperta dalla recente scoperta traslazionale applicata dipende dalla natura delle varie discipline
Soprattutto i programmi di ricerca conoscenze specifiche comprensione specifica delle aree di ricerca che vengono studiate necessario stessi deve se siete vanno si devono valutare bene gli equilibri cui
E questo
è la completa la mia descrizione della complessità del contesto della ricerca si per l'abbiate trovato interessante
Però ora passerò delle i suggerimenti delle raccomandazioni particolare circa il garantire una ricerca che sia efficace in questo contesto riconoscendo che ciò che viene attuato ben influenzato dalle circostanze locali quello che può magari funzionare nel Regno Unito non funziona in Italia e viceversa
La prima raccomandazione
Che la ricerca scientifica come ho detto deve essere al centro dell'azione del governo un modo di fare tutto questo ad esempio istituendo un ministero della scienza che possa promuovere una scienza responsabile fa sì che anche altri ministeri
Si occuperà si occupino di ricerca e scienza questi ministri potrebbero essere ad esempio quelle che si occupano del digitale della transizione al digitale
Potrebbero finanziare la scoperta di ricerca la ricerca scoperto alla ricerca traslazionale insieme a ministeri come ad esempio quello della salute te la difesa dell'ambiente
Le applicazioni la ricerca per le applicazioni
Fondamentalmente condotta dalle aziende la ricerca applicativa però se ci sono esigenze della società oltre al profitto chiaramente
Spesso nel campo della medicina e necessario occorre ricorrere alla partenariato pubblico privato un'altra raccomandazione
Occorre istituire un organismo scientifico che operi separatamente che riferisca questo ministero che sia responsabile direttamente per portare avanti la ricerca finanziata pubblicamente
In collegamento al settori filantropici commerciale questo organismo dovrebbe anche essere responsabile nel dirigere un database di tutte le attività di ricerca dove vengono svolte nel Paese devo dire che nel Regno Unito
Non abbiamo un database del genere ridicola questa cosa
Però non ce l'abbiamo ma è necessaria perché i dati precisi servono pene sviluppare delle politiche valide questi dati e le competenze del organismo scientifico può aiutare il governo a East a creare una visione un strategica per la ricerca
La ricerca necessaria per generare nuove infrastrutture programmatiche nuove iniziative tecnologiche
C'era un organismo del genere nel Regno Unito si chiama gli ok a RAI che capo dello sviluppo della strategia scientifica nazionale insieme al ministero questo organismo a una serie di consigli specialisti di ricerca sette nella Regno Unito che operano strettamente con i ricercatori che sono accapo dei progetti che mirano a garantire
Applicazioni scientifica anche tramite i fondi uno si chiama il Medical Research Council appunto nel Regno Unito
Per operare in modo efficace questi consigli devono interfacciarsi con la comunità della ricerca all'organismo l'organo principale deve poter monitorare questi consigli dei ricerca per farsi garantire che funzionino bene deve promuovere iniziative interdisciplinari quando servono questi programmi però appunto un po'un monitoraggio terza raccomandazione
Purtroppo la sistema l'ecosistema da ricerca devo dire che va finanziato perbene non può essere finanziato mano buona ricerca richiede ottimi mi livelli di sostegno livelli ottimali e il finanziamento deve essere garantito affinché coopera
Tutto il processo i costi dall'inizio alla fine della ricerca quindi non solo i costi diretti di un progetto determinato programma specifico l'unica parte che di norma viene finanziata
Ma anche tutti i costi collegati laboratori all'avanguardia attrezzature all'avanguardia sostegno amministrativo affinché gli scienziati possano occuparsi del loro lavoro ovvero condurre la ricerca affinché e non cose finanziarie che non sono bravi a fare tra l'altro quindi devono avere il dovuto sostegno e bisogna fornire
Bisogna condividere per fornire tutto ciò che tecnologico e che serve all'ombra l'istituto Como creato
Prevede la partecipazione di mille cinquecento scienziati ha avuto anche successo perché a garantito il finanziamento dall'inizio alla fine e perché
Fornisce anche le dovute tecnologie
Ha davvero cambiato le regole per quanto riguarda la ricerca
La ricerca sostenuta diverse ricerca di altissima qualità la gente dice appunto canti alta qualità alla ricerca infatti deve essere di alta qualità
Per la ricerca
Ricercatori se vogliamo valutarli dobbiamo tener conto dell'uno dei loro impegni precedenti quindi la qualità più importante della quantità
Ci vuole una Review paritaria per fare questa valutazione le decisioni devono essere libere dalle cose dei condizionamenti politici e questo qualcosa
è un po'minacciato in alcuni Paesi del mondo
Alla ricerca di scoperta e transnazionale di norma viene condotta nelle università però Rossi
Diverse enti di ricerca o istituti di ricerca possono essere un modo efficace per generare ricerca di alta qualità e anche per attirare i ricercatori migliori
La Q ubicazione la condivisione di strutture tra università in questi enti anche essa desiderabile la quarta raccomandazione
Riconoscere
Riconoscere uno sforzo di ricerca e fondamentale per formare i ricercatori del futuro ci devono essere tanti progetti
In corso di sviluppo in tutto lo spettro della ricerca dai tecnici ai leader scientifici del futuro ci vogliono attività correlate assolutamente e questa volta è un problema a livello di ricerca medica perché licenziate che sono formati ermeticamente che potrebbero contribuire molto al programma
Medico a volte non possono contribuire perché la loro formazione non permette loro di avere abbastanza tempo di dedicarsi ad altro tipo di formazione e diventare membri della comunità di ricerca senza una forza lavoro adeguatamente formata l'iniziativa da ricerca non può prosperare ci vuole ci vogliono programmi di formazione di alto livello nel Paese
Ci vuole anche una politica migratoria molto saggia stata menzionata prima affinché si possono attirare i talenti migliori da tutto il mondo
L'Italia un splendido Paese dove vivere quindi non sarebbe difficile sviluppare una politica del genere
I talenti scientifici davvero notevoli sono rari e i paesi che sono riusciti a tirare il passato poi hanno fatto molto bene è una quinta raccomandazione
Ce ne solo una dopo questa
Una quinta raccomandazione far sì che la ricerca possa promuove la permeabilità le competenze dei talenti e delle idee in tutto il contesto scientifico questo è più difficile da realizzare di quanto si possa immaginare
Purtroppo abbiamo dei gruppi non interagiscono bene dei gruppi clinici ma questa importante se vogliamo collegare nell'ambito medico di ricerca e quello commerciale ci sono troppe barriere
Che prevengono questa interazione queste barriere spesso sono alimentate dallo snobismo dall'ignoranza fanno rimosse un'iniziativa che può essere d'aiuto che per quanto riguarda la permeabilità
Che l'Università debbono avere le risorse che li aiutino ad a vere attività locali commerciale aiutarle a ottenere informazioni o fra le formazioni circa dove si possono trovare questa conoscenza
André andare con questa attività devo andare oltre la singola università devono raggiungere le varie istituzioni quasi tutti tutto del Paese e anche a livello internazionale ovunque la ricerca le competenze ci sono vengono condotte ci sono le competenze questo può essere utile bisogna andare oltre il contesto locale un'ultima raccomandazione
Bisogna ridurre la burocrazia che non è necessaria e che spesso i governi impongono per motivi anche comprensibile ma non validi
Sulla che impongono sulla ricerca invece dovrebbero fu ci si dovrebbe focalizzare più su un sistema fondato sulla fiducia fiducia nelle organizzazioni che creano ricerca anziché
Leggi ridondanti macchinose grazie di avermi ascoltato Momo
Menzionato tutto ciò che avrei voluto e magari non tutto è rilevante a livello locale masse siete interessati in quello che ho detto
Ulteriori dettagli possono essere trovati in due rapporti costellato per governo britannico
Garantire una ricerca di successo nella Regno Unito l'innovazione contesto delle iniziative tra organizzazioni nel Regno Unito e magari potrebbe essere utile commissionare dei rapporti simili in Italia che riflettono appunto la realtà locale grazie di avermi dato l'opportunità di parlare buona fortuna
Prende la parola la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone
Saluto il Presidente della Repubblica saluto il presidente
Del senato saluto il ministro della salute il ministro
Dell'Università e della Ricerca saluto tutti i colleghi parlamentari qui presenti e i tanti ricercatori in sala il saluto e ringrazio in modo particolare Sir Paul Maas
Per me è davvero un grande onore intervenire in apertura di questi stati generali della ricerca medico-scientifica
Un momento che ritengo fondamentale non solo come vicepresidente del Senato
Ma soprattutto come ricercatrice e ringrazio il presidente La Russa per aver voluto accogliere in questa istituzione tante delle menti più brillanti di questo Paese che si alterneranno in questi due giorni
Questi stati generali nascono come un momento di ascolto possano esserci diceva quanto è importante l'ascolto la condivisione un momento di dialogo tra istituzioni università enti di ricerca pubblici e privati e tutti coloro che nel nostro Paese contribuiscono a costruire la medicina e la scienza del futuro
In questi due giorni rifletteremo insieme su come sostenere la ricerca e su come la ricerca Possa restituire sempre di più alla società salute progresso ma anche fiducia
Per noi è davvero un privilegio avere oggi il premio Nobel poi lo sa e ascoltare dalla sua voce quelle raccomandazioni che vengono da un lavoro che è stato fatto in Inghilterra quando dopo la pandemia al governo ha commissionato una review
Proprio per valutare quali fossero le misure da adottare
Per un ecosistema di ricerca
Più efficiente
Come diceva
Il professore non alza la condivisione e la collaborazione nella ricerca sono fondamentali anche la ministra
Si ricordava come ce ne siamo accorti durante la pandemia quando la comunità scientifica ha unito le forze ricercatori di tutto il mondo sono riusciti in pochi mesi a trovare un vaccino che poi ha salvato milioni di vite
E oggi la nostra Europa con i suoi programmi di finanziamento ma anche con i suoi programmi di scambio e di mobilità dei talenti dev'essere sempre di più
Il contesto ideale per trasformare la conoscenza in politiche concrete
A difesa della salute pubblica e in questo scenario l'Italia deve diventare sempre di più una meta attrattiva per tanti giovani che scelgono la ricerca come missione di vita
Viviamo in un tempo Complesso in un tempo in cui a volte le lancette della storia sembrano tornare indietro ma proprio per questo invece l'Italia deve guardare al futuro e deve guardare al futuro mettendo al centro il sapere
E la scienza
Come ricordava il professor NARS abbiamo una tradizione scientifica
De chair lenza e
Ed eccellente la nostra formazione universitaria la nostra formazione post-universitaria
Si investe però ancora troppo poco in ricerca uno virgola quattro per cento del PIL al di sotto della media
Europea del due per cento tuttavia i nostri ricercatori sono ai primi posti nel mondo sono settimi al mondo per produttività scientifica sono secondi in Europa per assegnazione degli starting European trenta
Il rovescio della medaglia però e grave perché negli ultimi dieci anni quattordici mila giovani ricercatori italiani hanno lasciato al nostro Paese perché all'estero trovano più riconoscimento e più stabilità
Perché la ricerca non può fiorire senza un contesto che la riconosca come bene pubblico che la protegga che la valorizzi che la finanzia
Poi non se diceva che la ricerca ha bisogno di fluidità ma la ricerca anche bisogno di stabilità perché ogni progresso e ogni conquista scientifica richiede tempo ma richiede anche i figli
Insomma e sostegno istituzionale dietro ogni scoperta ci sono anni di sacrificio di passioni di contratti precari
Di notti passate il laboratorio a volte lontano da figli ancora troppo piccoli di errori e di ripartenze
E lasciatemi fare questo piccolo inciso personale quando sette anni fa ha lasciato
Il laboratorio per entrare in Parlamento portavo con me è un obiettivo che era quello di dare voce proprio a chi lavora nella ricerca in particolare ai giovani
Allora dobbiamo offrire percorsi stabiliti e un sistema meritocratico che premi il talento e la dedizione oggi il nostro compito e duplice da un lato sostenere l'innovazione nella ricerca dall'altro rafforzare il legame etico e umano tra scienza e società
Innovazione responsabilità due parole che devono guidare la nostra azione
In questi due giorni in questa prestigiosa sala si confronteranno ricercatori medici esperti di trasferimento tecnologico per provare a costruire quell'ecosistema di ricerca innovazione di cui parlava
Anche il professor NARS che riesca ad accompagnare il progresso scientifico
Dal laboratorio al letto del paziente per rendere anche il nostro servizio sanitario nazionale sempre più moderno Sempre più sostenibile è sempre più equo
Tra i temi centrali in questa due giorni c'è la ricerca traslazionale quella ricerca che trasforma una conoscenza di base in strumenti concreti per la cura e la prevenzione medicina di precisione intelligenza artificiale applicata alla diagnosi e alla terapia nuove piattaforme tecnologiche che stanno ridisegnando il concetto stesso di salute
Una sfida cruciale riguarda anche le malattie dell'invecchiamento e della fragilità in un Paese che invecchia rapidamente questa non è solo un'urgenza sanitaria ma anche una responsabilità morale e sociale
Per rispondere significa investire in prevenzione ineducazione alla salute parlando Sempre linguaggio della speranza
E poi le conclusioni di questa due giorni saranno affidate a tre giovani ricercatori che sono rientrati in Italia proprio con dei finanziamenti europei e saranno coinvolti
Nella stesura di quel libro bianco di cui parlavano il ministro Schillaci e la ministra Bernini abbiamo scelto dei giovani perché sostenere i giovani significa garantire
Futuro alla ricerca la scienza italiana ed europea
L'Italia dispone di menti straordinarie di importanti centri di ricerca di una tradizione scientifica riconosciuta in tutto il mondo
Sta oggi a noi creare le condizioni perché questo patrimonio continui a generare Valur valore a generare salute e progresso
Con questi Stati Generali vogliamo riaffermare la ricerca come missione civile fondata sulla conoscenza sull'etica e sulla condivisione signor presidente onorevoli ministri colleghe e colleghi chiudo con una convinzione profonda
La scienza è un atto d'amore verso l'umanità
Ogni scoperta ogni cura ogni passo avanti è una forma concreta di speranza è questa speranza nasce solo quando istituzioni e mondo della ricerca riescono a parlare a camminare
Assieme
E con questo auspicio con questo spirito quindi apriamo i lavori di questi stati generali della ricerca augurando a tutti i due giornate di confronto di ispirazione
E di collaborazione al servizio della salute e del progresso del nostro Paese e dell'Europa grazie a tutti
La cerimonia a termine vi ringraziamo per aver partecipato

