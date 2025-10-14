Promossi dal Senato della Repubblica, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute.



Cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Saluti istituzionali: Ignazio La Russa (Presidente del Senato della Repubblica), Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Ekaterina Zaharieva (Commissario EU per le Startup, la Ricerca e l’Innovazione).



17.30 Keynote speech: Sir Paul Nurse, responsabile del Rapporto “Research and Innovation organisation Landscape”, UK. …





Convegno "Gli Stati Generali della Ricerca Medico-Scientifica", registrato a Roma martedì 14 ottobre 2025 alle ore 17:00.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Scienza.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 49 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci