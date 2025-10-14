14 OTT 2025
Piazze ostaggio della violenza. Legalità nei territori, inclusione e sicurezza

CONVEGNO | - Roma - 14:00 Durata: 53 min 6 sec
A cura di Luciana Bruno
Interverranno : Luigi Pettineo, il Segretario Gen.le Sindacato dei Carabinieri SIC, Maria Paola Marro, Avvocato del Foro di Milano, Cristina De Simone, V.

Presidente Pari opportunità Municipio VIl, Mario Brozzi Medico dello Sport, già coordinatore sanitario A.C.

Milan, Roberto Sciascia Avvocato del Foro di Catania, Giorgio Asquini, Presidente nazionale Confimea Sanità, Patrizia Perugini, Avvocato del Foro di Milano, Francesco Luciani, Presidente del SIC, Daniele Rinaldi, Presidente Commissione controllo garanzia e trasparenza Municipio V.

Modera l'evento, Federica Santelli, Segretario Generale Regionale SIC Lombardia".

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, il senatore Marco Scurria.

Io ho il seno Federica Santelli segretario generale della Regione Lombardia la giornata di oggi iniziata con una spiacevole notizia ma diamo la parola al segretario generale Luigi Pettineo
Questo tema
Buongiorno ancora tutti il senatore ancora non è arrivato
Saluto tutti i convenuti le autorità civili e militari
Sì oggi iniziamo con questa notizia che colpisce l'intera operazione
Nelle prime ore di oggi o appresso una notizia che ha scosso profondamente me
E tutto il sindacato che rappresento dell'arma dei carabinieri
Tre carabiniere sono morti e circa una decina di tra militari agenti di polizia sono rimasti feriti
A seguito di una corrente esplosione avvenuta questa notte in un casolare di Castel d'Azzano in provincia di Verona
Durante appunto un'operazione di sgombero di le moto di dell'immobile
A nome di tutto il sindacato indipendente carabinieri
Che ho l'onore di rappresentare esprimo la mia profonda vicinanza ai familiari della vide le vittime
E all'intera Arma dei carabinieri che oggi piange tre fratelli scusate sono un po'come ben potete capire
Un pensiero commosso va anche ai tanti feriti carabinieri e poliziotti che in questo momento lottano negli ospedali
In questi stand di dolore ricordiamo che Pietro ogni divisa ogni uniforme ci sono uomini famiglie e vite che dedicano la loro vita per il bene comune
E quando un carabiniere cade card un pezzo del Paese che ogni giorno salta lo Stato
Grazie
Bene oggi siamo qui
E desidero nel sì tutto rivolgere i miei più sinceri e profondi sentimenti di ringraziamento al senatore Scurria
Per aver dato al sindacato indipendente i carabinieri questa opportunità straordinaria
Quella di poter portare in questa sede così alte simbolica come il Senato della Repubblica la voce più viva autentica delle donne e uomini in divisa
Un'occasione che non interpretiamo come un semplice spazio di parola ma come un atto di attenzione verso chi ogni giorno difende lo Stato democratico delle nostre città pagando spesso un prezzo personale familiare molto alto
Un saluto deferente lo rivolgo ai relatori e a tutti i contenuti
La vostra sensibilità la presenza di così illustri rappresentanti conferiscono a questo convegno il valore di un momento non soltanto di analisi
Ma di responsabilità e di impegno
Siamo qui oggi per una ragione Chiara che coincide con il titolo stesso di quest'incontro piazze ostaggio della violenza
Le piazze le strade delle nostre città spesso sono diventate teatro di scontri aggressioni e devastazioni luoghi che dovrebbero essere di incontro e di vita civile sono ostaggio della violenza
Il nostro scopo in questa sede istituzionale è quello di proporre un percorso concreto affinché le piazze tornano ad essere spazi sicuri spiata spazi sicuri
Dove le donne possono camminare senza timore gli anziani possono vivere serenamente e i bambini possono crescere liberi perché sono restituendo spazio sicure ai cittadini possiamo parlare davvero di stato presente e di democrazia reale
Constatato il profondo disagio che attraversa la società italiana appare chiaro che i malesseri diffusi e il crescente malumore sociale rischiano di tradursi in conflitti permanente incontrollati
è un fenomeno che va governato con lucidità e che richiede allo stato non solo fermezza ma anche capacità di prevenzione e visione
Perché la sicurezza infatti non può essere garantita se non vi è non vi è un adeguamento costante delle risorse uomini mezzi e strutture
Non possiamo chiedere alle forze di polizia e i carabinieri di dare il massimo senza fornire loro strumenti moderni organici sufficienti
è un contesto operativo che permette un rendimento efficace sul territorio tutto ciò ha un obiettivo preciso garantire ai cittadini una vera con Porson
E dovere dello Stato che a riscattarsi libri da atti violenti e criminali luoghi in cui le famiglie possono vivere senza paura in cui le comunità possono riconoscersi in un senso di appartenenza e di legalità
A questo si aggiunge un ulteriore elemento di fortissima criticità che rappresenta oggi la vera emergenza nazionale ovvero le manifestazioni pubbliche
Nelle ultime settimane abbiamo assistito un'escalation di violenze senza precedenti
Manifestazioni che dovevano essere espressione del diritto democratico si sono trasformate in battaglie di strada Concita messe a ferro e fuoco forze dell'ordine e aggredite
Mezzi danneggiati negozi devastati i cittadini intrappolati nel caos e lavoratori impossibilitati a raggiungere il proprio il proprio posto di lavoro
In appena pochi giorni si sono registrati quasi duecento aggressioni gravi contro operatori delle forze dell'ordine
Uomini e donne dello Stato colpiti con inaudita violenza mentre garantivano la sicurezza pubblica spesso riportando traumi e ferite che richiederanno un mesi di cure
Qualche giorno fa ho fatto un intervento che attraverso video che abbiamo pubblicato nei nostri soci al il quale ha riscosso
Tanto consenso tra i cittadini tant'è che abbiamo abbiamo avuto il piacere di raggiungere un altissimo numero di visualizzazione oltre ad un milione duecento prego
I violenti devono stare in carcere punto senza se e senza ma
Quello che stiamo assistendo in questi giorni è gravissimo non si tratta di una protesta di fatto un atto di guerra contro i cittadini onesti e contro le forze dell'ordine con un chiaro obiettivo paralizzare il Paese
Chi strumentalizza i lavoratori per inventare questa rivolta contro lo Stato contro i commercianti contro chi lavora e tiene in piedi il Paese deve assumersi tutta la responsabilità delle proprie azioni
Chi alimenta odio e complice di queste guerriglie urbane il diritto di proteste Sato la violenza e il reato noi diversi stiamo con la gente onesta e conti ogni giorno rischia la vita per difendere la libertà di tutti
Non staremo in silenzio non permetteremo che le piazze diventino strumento di ricatto e mentre nell'intero Paese subisce chi garantisce l'ordine e la sicurezza pubblica non deve essere lasciato solo
Le forze dell'ordine devono avere regole chiare mezzi adeguati organico sufficiente e tutele reali per operare con efficacia e sicurezza
Quindi chiediamo al governo interventi immediati per proteggere concretamente i cittadini onesti e i servitori dello Stato in divisa
Bene
Questo questo video ha riscosso un milione e duecento di visualizzazioni con oltre centoventi mila commenti positivi
Beh questo è un chiaro esempio che comunque i cittadini onesti sono sempre al nostro fianco e questo merito un applauso a chi veramente
Appunto di manifestazioni questo non è più diritto di manifestare è un attacco organizzato allo Stato alla Alletto Rita e alla credibilità dello Stato
E dove è doveroso dirlo con chiarezza chi devasta le città chi aggredisce le forze dell'ordine chi paralizza intere regioni e mette in ginocchio l'economia nazionale non può beneficiare di misure alternative o scorciatoie giudiziaria
Deve scontare pene certe e andare in carcere
Non ci può essere tolleranza per chi trasforma la libertà in prevaricazione perché la libertà senza rispetto al violenza
Solo così i cittadini potranno tornare a riconoscere nello stato l'unico garante dell'ordine e della sicurezza e della democrazia
E necessario pensare anche alle dimensione umani dei carabinieri un carabinieri non è una macchina ma una persona che subisce traumi pressioni costanti rischi quotidiani
Per questo è fondamentale anche la tutela psicologica perché chi serve lo Stato va protetto nella sua integrità interiore ed è proprio qui e in questo ambito che emerge una grave lacuna
Lo Stato ancora non garantisce alle forze dell'ordine un percorso sanitario adeguato
Chi viene aggredito spesso deve affrontare di tasca propria visite specialistiche percorsi fisioterapici libro riabilitazioni lunga e costosa
è un paradosso che non possiamo più tollerare ogni operatore aggredito rappresenta un costo enorme per lo stato in termini di giornate di lavoro perse e di servizi scoperti
Eppure non esiste ancora uno sportello prioritario gratuito è riservato per coloro che rischiano la vita per servire lo Stato
Chi viene colpito per aver difeso la legalità non può essere lasciato solo anche nella fase della cura
A questo si aggiunge la necessità di una tutela legale concreta non è accettabile che chi difende lo Stato venga lasciato solo di fronte a procedimenti giudiziari che pur essendo definiti atti dovuti producono conseguenze devastanti sul piano umano familiare
Ed economico
Ed è per lo più
Buongiorno comandante
Ed è proprio di esigenze economiche che dobbiamo parlare stipendi adeguati indennità giusti riconoscimenti proporzionati al rischio
Tutto questo non è un privilegio è una questione di giustizia e di rispetto
Infine occorre intervenire sulle strutture caserme mezzi e tecnologie la sicurezza non si garantisce con edifici vetusti e strumenti obsoleti
Occorrono risorse nuove investimenti mirati affinché chi serve lo Stato possa farlo in condizione moderne ed efficienti
Mi rivolgo a tutti i presenti al senatore che ancora non non ha fatto ingresso
Detto ciò concludendo il mio intervento ribadisco un concetto semplice ma inderogabile lo Stato democratico non deve piegarsi alla legge del più forte
Noi oggi non chiediamo soltanto ascolto
Noi chiediamo azione noi del sindacato indipendente oggi chiede azione azione che deve essere una reale e fattiva concreta azione
Chiediamo che lei signor senatore si faccia promotore presso il governo dell'istituzione di un tavolo di confronto reale permanente e operativo
Un luogo concreto dove politica e istituzioni e rappresentanti degli uomini e delle donne in divisa possono sedersi insieme per trovare soluzione pratica
Tutela dei cittadini protezione degli operatori di polizia rilancio delle strutture e della sicurezza nazionale
Poiché lo Stato democratico non può essere del polo di fronte a violenze occorre agire subito con coraggio e responsabilità noi ci siamo con le nostre proposte e la nostra esperienza diretta
Ore il tempo dell'azione perché chi difende i cittadini difende lo stato e difendere uno Stato significa difendere Italia forza le forze viva alle forze dell'ordine viva l'Italia grazie a tutti
Ringrazio ringraziamo il segretario Pettineo e ora diamo la voce ha il cavaliere la crisi è Renato Guarini avvocato Maria Paolo Madron nel fare di Milano
Buongiorno a tutti grazie grazie al civico
Buongiorno a tutti sono l'avvocato Maffei Pomaro lasciatemi ringraziare siamo siamo in un un posto splendido in un posto dove dove dove la legge scorre dove dove accade tutto e dove viene modificato tutto ringrazio Luigi Pettineo il sindacato apre il rappresenti il per il sindacato indipendente carabinieri
Perché vedete io ho letto il titolo di questa relazione e mi ero preparata a quello che è la risposta quello che dice la norma quello che sta facendo il nostro governo per dare una risposta a quelle domande che sono comuni a tutti gli appartenenti le forze dell'ordine
Però quello che mi sento di portare acqua in questi brevi minuti è una testimonianza
Una testimonianza e un augurio i
Io la fortuna l'onore il piacere vi difendere da anni
Chi indossa una divisa soprattutto voi carabinieri e devo dire che ho avuto la fortuna la fortuna di vedere qualche cd dietro ogni divisa
Perché non c'è solo la divisa che voi portate ogni giorno con onore e quindi quella protezione
Che il sindacato indipendente carabinieri chiede è una protezione che voi avete diritto di Adr
Per svolgere quello che
Un compito istituzionale è un compito la gente a paura ma bisogna evitare che siano proprio coloro che ci devono proteggere ad avere paura perché quando ci si trova a difendere o apportare le ragioni di un carabiniere di fronte un giovane carabiniere di fronte a un procuratore e questo carabiniere è stato accusato ingiustamente così perché tanto una denuncia oggi non non si toglie a nessuno e questo carabiniere e preoccupato dei costi questo carabiniere preoccupato
Di far capire che cosa è veramente successo e la verità e quando questo giovane carabiniere di fronte a un procuratore dice Maiolo d'ora in poi come mi devo comportare cosa devo fare
Esigenti quest'altro altrettanto giovane procuratore che dice continuate a fare il vostro lavoro come lo state facendo Abbiati fiducia che la verità prima o poi prima o poi a parte la troverete quindi io non mi preoccupo mai di quello quando me quando vengono nel mio studio non mi preoccupo mai di quello che sono le carte
Perché se si leggono le carte è colpa di tutti e non è colpa di nessuno
Io mi preoccupo su quello che l'accaduto può portare al carabiniere su quello che può essere il carabiniere il minuto dopo
Io porto l'esperienza personale sono stata aggredita e non sapevo cosa vuol dire cosa voleva dire essere aggrediti ma da quel giorno
Da quel giorno tutto cambia quindi sia che si è nel giusto sia che si nell'errore perché a volte nella fretta nella nella
Nella
Nell'incarni la paura che voi ridete ogni giorno con la certezza che qualsiasi cosa voi fate verrà comunque valutato e
Il giudicato però oggi lo Stato ci sta dando degli strumenti il decreto sicurezza che è stato recentemente approvato gli sta dando degli strumenti che al di là delle criticità chi ci sono al di là delle delle delle fazioni al di là delle critiche è un decreto sicurezza però che sta tendendo una mano soprattutto a alle forze dell'ordine sta dando sia altri poteri ci sono le norme che sono intervenute per l'occupazione abusiva di pubblici dei dei delle private abitazioni quindi avete il potere di
Di arrestare avete il potere di portare davanti al magistrato gli occupanti
E però possono disgraziatamente capitare quello che sfortunatamente disgraziatamente è capitato oggi a dei vostri dei vostri colleghi
E ed è questo quello che poi visita la possibilità dell'Ebola di Cam finalmente ci sono un po'di campi
Fino adesso io ho visto carabiniere utilizzare le può dica loro personali e che pensavano non la posso tiro fuori perché la mia voglia di camper sono alle di dico che ci sono boh di Khan che hanno salvato processi interni
Perché non dovete a vivere
Avere paura quindi io chiudo questo intervento dicendo ringraziandovi per questo lavoro nella speranza che tutte le vostre domande portino una risposta e chi era di aiutarmi
Grazie all'avvocato Mario ora diamo la parola alla vicepresidente delle pari opportunità del Municipio settimo Cristina De Simone
Grazie innanzitutto grazie infinite al dottor Pettineo per avere organizzato quest'incontro e a tutto il sindacato
è un onore per me oggi poteva essere qui perché è doveroso da cittadina italiana ringraziare tutte le forze dell'ordine io ovviamente i carabinieri perché consentono a noi
Cittadini di godere della nostra libertà di godere della nostra vita di poter girare liberamente per le strade di vivere
Perché è un servizio fondamentale e io dico sempre che dobbiamo essere onorati quando anche l'incontriamo per strada perché ci danno sicurezza
Come rappresentante del settimo Municipio nonché appunto
Vicepresidente della pari opportunità noi ci battiamo molto per quello che significa inclusione e purtroppo gli eventi questo per entrare un pochino più specificatamente sulla tematica delle convegno gli eventi che si sono svolti recentemente sono la negazione di quello che significa la socialità e l'inclusione il settimo Municipio trovandosi molto vicino anche a zone centrali tipo viale Manzoni e quant'altro è uno di quelli che durante le manifestazioni diane più tremendamente colpito abbiamo San Giovanni piazza Re di Roma quindi
Spesso e volentieri anche i nostri negozi sulla via Appia sono stati veramente messi a ferro e fuoco oggetto di guerriglia
Io immagino che ricorderete anche anni fa quando ci furono le manifestazioni addirittura vetrine macchine vandalizzate e la gente ha paura
Perché viene proprio depressa cella nel diritto di manifestare
Assolutamente è inderogabile ed è intoccabile però nel rispetto degli altri perché quello che avviene in a queste manifestazioni è togliere la libertà ai comuni cittadini
E non è inclusioni noi immaginiamo piazze in cui possano trovarsi insieme anziani che magari una come giornale bambini che giocano
E invece queste della gente rimane a casa queste piazze sono in quelle giornate incontenibili non si può uscire e quindi c'è proprio la negazione dell'inclusione
E devo dire spesso e volentieri il nostro in territori difficili ci troviamo a dover combattere
Contro questa concetto
Perché viene preso presa in considerazione come stessi trattasse di reclusione in realtà si tratta di rispettare i le norme e di consentire a tutti di essere realmente liberi quindi grazie veramente dal profondo del cuore per tutto quello che fate
è sempre fondamentale vedervi ah vedi accanto e non possiamo altro che come rappresentanti territoriali coinvolgervi in tutte le manifestazioni che facciamo perché significa garantire veramente la libertà ai cittadini
Grazie
Grazie mille alla dottoressa pagare il momento dell'avvocato Roberta Sciascia del fare di Catania
Buongiorno a tutti voi naturalmente sono l'avvocato Sciascia intervengo per quanto riguarda il sindacato dei carabinieri e Secret e naturalmente visto anche la notizia di oggi
Il cordoglio credo unanime da parte di tutti i colleghi di tutti gli avvocati che oggi credo di rappresentare in buona parte
Vicino all'i familiari naturalmente dei carabinieri oggi caduti
Io ritengo che purtroppo ci siano un inasprimento della realtà
Sociale perché c'è un ritorno agli anni Sessanta mal con una incapacità che è quella della capacità intellettiva delle masse
Che oggi sono ridotte rispetto a quella cultura degli anni sessanta e del contrasto e del contatto tra le forze dell'ordine e ciò che capita
Giornalmente la vediamo continua precipitazioni da parte da questo punto di vista perché cosa succede
Abbiamo una società che non data
Sì di cattiveria gratuito che oggi pari troviamo in quelle aule di tribunale che io continuamente vedo in giro per tutta Italia
E mi ritrovo spesso nel ritrovarmi situazione di incresciose perché cosa succede abbiamo una valorizzazione inesistente di chi opera sul campo e quindi forze dell'ordine che si ritrovano senza avere i mezzi
Senza avere quelle capacità
Di operare intervenire e purtroppo avvolta in me lasciando c'è anche la vita
Quindi cosa dobbiamo fare intanto dobbiamo costruire la coesione sociale perché se creiamo dei muri quei muri diventeranno
Morelli Cordisco porta chi ad opera una realtà
Violenta
Perché cosa succede si inaspriscono quegli anni e quegli anni porteranno a o conseguenze sempre peggiori la dobbiamo creare una coesione sociale che permetta di abbassare i toni
E di limitare quelle azioni aggressive da parte di singoli soggetti boh di
Alcune realtà perché sto limitando le potremo avere quanto meno una società più concreta e soprattutto che abbiano tutela maggiore anche nell'ambito sociale cosa succede che questo aspetto deve essere determinato da quegli elementi che il governo naturalmente deve prenderne atto è naturalmente tutta l'attività che deve essere fatta pogrom mica alla realizzazione di mezzi è necessari alla fine di fare individuare tutte le cause che determinano voi quel contrasto quell'aggressività
Chi sono i reati
Fautori di tutto ciò e solo con quelle persone che vanno prese vanno prese non solo con l'attività investigativa che
è chiaro che svolge la propria attività l'arma come tutte le forze di polizia
Però naturalmente manca manca quel presupposto di fatto che sono i mezzi i mezzi normativi mezzi istruttori per cui si possa intervenire
E in termini e modo sagace naturalmente per far sì che si abbia un vero controllo sul territorio
Tante manifestazioni perché il diritto alla manifestazione del diritto inviolabile perché grazie anche determinati momenti storici non siamo intervenuti e abbiamo avuto un'evoluzione del nostro diritto
E chiaro che può non può eccedere con l'uso della violenza perché quello che va condannate l'aderenza e capire a monte il titolo da dove proviene
Perché chi sono i fautori e capire soprattutto anche chi porge a quei fautori di quel reato
Perché la commistione facile noi abbiamo una cultura storica che ci permette di capire da dove derivano doveva stanno interpretarla e soprattutto costruire mezzi per poter intervenire nel migliore dei modi possibili e immaginabili
Queste fondamentale soprattutto perché ci sarebbe la possibilità di svolgere i ruoli nel modo migliore possibile
Io difendo
Sia l'uno che l'altro diceva qualcuno Abele Caino
Però mi ritrovo spesso a difendere purtroppo carabinieri che si ritrovano in situazioni in cui avevano due possibilità o la fuga otto difendere
Quella collocazione
Quella valutazione che naturalmente gli era stata ordinata e doveva obbedire a quell'obbligo
Quindi cosa sobrie sovviene che naturalmente ognuno deve fare il proprio ruolo e tutte le attività e interpretative normative e sia anche con il supporto da parte dei sindacati come parte e parte scippo io non tavola rotonda dove poter fare attività
Di formazione di attesa per determinate elementi costitutivi perché quelli sono alla base del futuro che ci permetterà di evitare di intervenire solo successivamente a determinati fatti di cronaca perché quegli elementi già ci sono e quindi bisogna avere maggior intelligenza che possa seguire i fatti e maggiori intervento da parte dell'autorità giudiziaria che ci permetta è talmente alle autorità di polizia di fare il loro lavoro nel migliore dei mondi possibili e Mancino
Signori naturalmente io con questo chiudo perché ritengo che il tempo sia tiranno per tutti noi quindi vi auguro una buona giornata emotivi trovare l'opzione migliore
Grazie avvocato ora abbiamo la parole o parole al Presidente Commissione contro le garanzie e trasparenza del municipio quinto Daniele Rinaldi
Intanto buonasera a tutti i nove il cordoglio e lo portò anche quello come da rappresentante l'amministrazione del Comune di Roma per la tragedia che ha colpito l'arma di questa mattina
Vado un po'a braccio presa degli spunti di riflessione naturalmente ringrazio il dottor Pettineo il sindacato dei carabinieri che ha voluto organizzare questo incontro e l'onorevole il senatore Marco Scurria che ci permette ecco che tra l'altro è arrivato in questo momento quindi evitiamo verso la Rocca
Che c'ha ospitato e ci ospita in questa sala importante tra l'altro anche dal nome molto significativo intitolate credo di Nassiriya
Quali riflessioni e il il titolo dell'incontro le piazze ostaggio della violenza io dico non magari fossero solo le piazze non c'abbiamo le città ostaggio della violenza
Ma non tanto nella quotidianità soprattutto in quando si dovrebbero invece diventare luoghi simbolo di rivendicazioni di diritti costituzionali quindi quando uno dice
Vado in piazza del manifestare un mio dissenso che sta scritto sulla Costituzione come
Come è possibile come diritto il problema però l'utilizzo che si fa di quest'
Le piazze e soprattutto l'utilizzo che fa una certa parte politica di queste piazze perché poi
Non dobbiamo soprattutto noi che rappresentiamo diciamo la parte politica non possiamo far finta di di quali sono le responsabilità nell'azione nelle dichiarazioni che andiamo a fare quotidianamente
Ed è evidente che quelle piazze dove ci sono persone che magari sostengono un una propria idea una propria rivendicazione sono ormai oggetto di strumentalizzazione da parte dei di quelli che noi una volta chiamo cattivi maestri ma che ahimè oggi troviamo ancora in prima fila capeggiare e a fomentare determinate
Determinate azioni in queste piazze quindi io c'entrerei molto l'intervento sulla responsabilità della politica che ha in in questo contesto da una parte la responsabilità di fare le leggi e devo dire che penso e possiamo dire tutto a questo governo meno che non abbia un'attenzione nei confronti della sicurezza al decreto sicurezza
Un'espressione un elemento che va prova a testimoniare l'attenzione che il che il Governo in questo tema
Il problema voi però di che dovrebbe applicarlo questo decreto che lo applica non in punta di diritto ma in punta di ideologia quindi questo fa sì che molte volte chi lo lo svuota del de dell'efficacia e su questo qui subentrano nuova responsabilità politica e di mettere in campo e anche qui il Governo sta cercando di di portare avanti queste riforme determinate riforme per arrivare a far sì che non ci siano più interpretazioni in punta di ideologia ma ce ne siano interpretazioni sono in punta di diritto di quelle che sono le leggi che devono governare la quotidianità del
Del nostro del nostro territorio
Però dove sta la responsabilità politica perché perché non tutti c'è qualcuno dei miei colleghi del municipio a imbarazzo ad entrare in una sala intitolato ai Caduti di Nassiriya
Cioè nel due mila venticinque noi ci troviamo a dover confrontarci quando ci viene permesso il confronto con persone che incarnare il quadro istituzionale in questa maniera
Perché io pongo questi esempi perché è chiaro che diventa Complesso
Poi poter fare dei ragionamenti
E soprattutto far passare un messaggio positivo ha nei confronti delle nuove generazioni che ci sono temi che dovrebbero esserci posizionati superiormente al ruolo politico istituzionale partitivo che
Ognuno di noi rappresenta ma così non avviene
Cioè io e sono un consigliere municipale dove insiste il quartiere Quarticciolo quindi potete immaginare
Qual è la difficoltà e le problematiche che noi andiamo ad affrontare e soprattutto io levata da affrontare come rappresentante di un partito politico che a Fratelli d'Italia che non governa quel territorio quindi noi ci troviamo un governo che
E vuole portare delle azioni importanti come il decreto che vanno su un su un territorio nessun un quartiere che che conoscete meglio di me e quali sono le proprie le le criticità dove i carabinieri hanno difficoltà a fare gli interventi quotidiani devono intervenire
Le squadre squadre speciali come successo qualche qualche settimana fa però c'abbiamo che amministra l'invece e va a interloquire con coloro che poi sono e quelli che sono i cosiddetti quelli lo chiama dall'inizio i cattivi maestri quindi ecco io ho voluto un po'incentrare il il il mio intervento loro sulla responsabilità del ruolo che ognuno di noi va va a ricoprire perché è fondamentale anche per permettere a voi di poter fare il lavoro in sicurezza per poter per far sì che non dovete passare dalla parte di coloro che devono essere
Giudicati mentre dovessero essere quelli che devono essere sempre ringraziati quindi
Chiudo ringraziando l'arma dei carabinieri per il lavoro che fa quotidianamente e coloro che c'hanno permesso oggi di scambiare un po'di opinioni su questo tema grazie
Grazie presidente ringrazia inoltre il finanziaria Marco Scurria interesse qui presente oggi para diamo la parola al presidente nazionale confine affinità Giorgio Asquini prego
Intanto un saluto e ringraziamento a base senatore Marco scura sempre molto disponibile sensibile organizzi di questo genere un saluto a Luigi Pettineo oltre a essere un amico devo dire un uomo di grande coraggio affronti sette temi molto delicati
Che insomma Titina non un po'tutti partecipi e ringrazio l'intervento di chi ha parlato prima di me hanno toccato io amo gli argomenti viviamo tutti al quotidiano Ignazio Cristina Daniele e tutti i suoi ospiti
Io passo mi confidò abbastanza bene insomma penso di essere stato uno dei primi a esser affianco al si crea da dall'idea alla nascita e alla continuità io rappresento il mondo d'interesse e quando vedo un titolo di questo genere
Mi rendo conto che è fondamentale un'iniziativa come questa per sensibilizzare dei punti
Oggi a fare impresa già ci vuole coraggio farla in questi casi ce ne vuole ancora di più
La vicinanza alle forze dell'ordine essenziale perché un'impresa che si sente sicura con Intesa che domani mattina manterrà quella serranda aperta e darà continuità e lavoro a tanti ragazzi
Ragazzi e delle domande l'esempio da voi che siete l'arma dei carabinieri
E
Di conseguenza
Evitare quello che sta accadendo io il mio intervento finirà verso Brera io ringrazio ancora senatore perché ogni volta che ho visto Luigi di avventurarsi su un'iniziativa che tocca nel cuore e tocca il vostro di settore di mestiere in condivisione con quello del territorio estratto è stato qui presente affiancano ai grazie a tutti
Grazie presidente allora interverrà Patrizia Perugini avvocato del Foro di Roma
Buonasera a tutti ti porto la mia del mio intervento come operatore di diritto operazione di diritto rappresento la classe forense
E quotidianamente ci troviamo anche abbraccio con l'avvocato Marro e in questi tribunali tribunale piazzale Clodio al tribunale militare a come dire difendere coloro che praticamente nei rendono noto artista IP della loro lato umano quindi per loro disperato appello di tutela
Tutela legale che richiede praticamente oltre che un nostro intervento appunto come operatori diritto ma anche come un accorato appello che questo convegno di oggi sembra rispecchiare a tutto tondo
Noi praticamente assistiamo quotidianamente in negli ultimi giorni abbiamo avuto un esempio di quelli eclatanti dell'escalation di violenza
Abbiamo di fronte la sede della nostra giustizia ordinaria il piazzale Clodio quelle persone che manifestano a tutela di coloro che sarebbero stati processati chiedendo rivendicando un ingiusto arresto rivendicando un ingiusto processo nei loro confronti
Il il il convegno di oggi non è altro che la esplicitazione di tutti coloro che si trovano a qui in questo consesso a raccogliere il un accordo un accorato la richiesta di intervento sia esso come tutela Gallinari sia esso come Boldi calma sesso
Come io un come dire una salvaguardia di tutti i colori o per svolgono quotidianamente i loro intervento a tutela della sicurezza dei cittadini che viene quotidianamente violata e nelle manifestazioni ancor di più
Quando vediamo praticamente le nostre strade saccheggiate
In questo frutto di ad appannaggio di persone che nulla hanno a che fare con i manifestanti
Ma esercitano soltanto violenza a danno dei nostri cittadini Violante minando quotidianamente la loro serenità la loro sicurezza
Adesso al cospetto di interventi molto più autorevoli del mio lascio la parola affinché insomma si dia il giusto coronamento a questa Elia questa seduta di oggi devoluta alla sicurezza della al pacchetto sicurezza
Grazie avvocato farai l'invito qui il presidente del sindacato indipendente i carabinieri Francesco Luciani
Grazie grazie a tutti fare un altro applauso a la nostra collega che ha presentato
Grazie senatore per la possibilità oggi volevo salutare il generale De Santis rappresentante del comandante generale quindi il tema è importante grazie signor generale se li facciamo anche un applauso come arma
Siamo in una sala che ricorda tutto quello che civili carabinieri hanno perso che il dodici novembre caduti di Nassiriya quindi e oggi l'arma perde altri tre che fanno parte della famiglia applauso cordoglio ai familiari perché quando diciamo che siamo una famiglia lo siamo veramente sia sui temi importanti che anche quanto c'è un confronto ho ascoltato bene prima o poi avvocato la Marro il suo intervento mi è piaciuto e il problema è proprio il prima o poi per un carabiniere o un appartenente alle forze dell'ordine
Sì con il Decreto Sicurezza ovviamente ringrazio il governo per quello che sta facendo ovviamente ci ha dato qualche altro strumento in più per andare avanti ma quando succede un fatto parliamoci chiaro
Le manifestazioni ci sono sempre stati
Oggi a differenza di prima c'è un veicolo che sono ovviamente sociale e quant'altro e arriva immediatamente la notizia
E quelle prima o poi per chi comunque cerca di stare a tutela perché parliamoci chiaro il carabiniere fa la tutela dei cittadini non fa nient'altro dei territori e ve lo dice uno che fa anche l'amministratore quindi so cosa significa oltre a far servizio a Tor Tre Teste quindi Quarticciolo che so che cos'è anche ed amministratore cosa bisogna fare per cercare di evitare
Abbiamo oggi tentato tutti in tutti i modi ovviamente con l'educazione con il fatto di dire e cercare di portare quei facinorosi perché sono loro che poi alla fine vanno a rovinare un qualcosa che è sancito dalla Costituzione che sarebbe il diritto a manifestare è proprio quello il problema
E stare vicino di più alle forze dell'ordine dà la possibilità anche a chi ha voglia di delinquere ancora di dire lo Stato e con le forze dell'ordine
E non con il resto con questo chiudo grazie a tutti
Grazie ora invito Queen altre segretario generale Luigi Pettineo
Sono di nuovo qui brevemente per ringraziare il senatore Scurria per averci dato la possibilità di essere qui
E di di lui di portare in questa autorevole a Hula che dedicata ai nostri colleghi caduti di Nassiriya
La nostra voce autorevole quindi volevo in trenta secondi
Illustrarci l'intervento che ho fatto io Marco quindi abbiamo parlato di piazze
In base da violenza abbiamo parlato che la nostra intenzione come sindacato di essere parte attiva
Per portare e migliorare le condizioni lavorative dei carabinieri
Essere un punto riferì di riferimento per dare il nostro contributo fattivo e poi in conclusione chiediamo a te che tutti faccia promotore con il governo dell'istituzione di un tavolo tecnico reale affinché noi insieme a voi possiamo tracciare un percorso veramente importante
Affinché i cittadini italiani possono riprendersi le piazze le strade bambini anziani e no e donne possono circolare senza paura
E noi ci siamo ci siamo con le nostre proposte ci siamo con la nostra presenza ma soprattutto il sindacato indipendente carabiniere non rimarrà mai zitto di fronte alle violenze
Che subiscono quotidianamente e non solamente nelle manifestazioni
In qualsiasi intervento in qualsiasi situazione noi non sappiamo quello che succede e quindi grazie Marco per averci dato questa possibilità e e grazie
Il generale De Santis a cui veramente rivolgo un sentimento di ringraziamento e che lo riporterà signor comandante generale un sentimento di cordoglio
Oggi dobbiamo essere più che mai uniti perché l'Unione porta Sr
Ci porta a essere migliori nella vita ma soprattutto migliorare la nostra bella Italia grazie a tutti
Diamo ora la parola al senatore Marco Scurria
Allora grazie intanto scusatemi ma ero
In commissione quella che viene definita Segre c'è quella
La contro l'odio e l'intolleranza antisemitismo dove c'era l'audizione di due
Importanti giornalisti il direttore del tempo Tommaso Acierno il direttore editoriale di libero Capezzone proprio a seguito delle minacce che hanno avuto
Ormai da svariati mesi insomma ma comunque fondamentalmente durante questa estate
Proprio mentre descriveva la situazione che si era creata insomma anche appunto dopo manifestazioni dopo sono tutte le le cose che conoscete hanno riempito le nostre piazze e purtroppo le hanno riempite anche talvolta con grandi momenti di violenza di momenti in cui come forze dell'ordine avete dovuto come sempre proteggere la nostra sicurezza l'incolumità delle persone
L'incolumità dei degli esercizi commerciali e quant'altro devo dirvi la verità
Che qualunque parola che oggi noi possiamo dire qui è una parola dico
Superflua però
Dopo che ci speriamo la macchina sappiamo che tre carabinieri hanno perso la vita
Che quindici persone sempre in divisa sono ferite
Penso che ci sia poco da dire se non grazie
Non per quello che fate ogni giorno io girando qua come sapete ci sono una serie di carabinieri in servizio
Fuori dal Senato
Mi sono fermato a parlare con loro perché le loro facce loro molti indicavano tutto no potevamo poteva capitare a loro quello che è capitato ad altri vostri colleghi
E non potete capire quanto è difficile da parte della politica riuscì a fare anche quelle cose che facciamo
Io per primo vi dico che il decreto sicurezza è un decreto sicuramente importante ma che è un decreto che
Cambia le cose ma c'è ancora bisogno di tanto
E questo non avviene perché siamo pigri io su questo purtroppo devo essere molto di parte oggi
Avviene perché c'è una difficoltà enorme in questo Paese che hanno difficoltà culturale
Che è una difficoltà sindacale ovviamente di un certo tipo di sindacati e non di quello che oggi sono qui che ha qui
Nel poter ammettere che la sicurezza è uno dei primi diritti forse il primo diritto che ogni persona deve avere perché la sicurezza non è qualcosa che tutela i ricchi
La sicurezza è qualcosa che tutela chi non si può permettere di avere una sicurezza privata e ha bisogno dello stato delle forze dell'ordine della polizia dei carabinieri dalla Guardia di Finanza per poter far sì che i propri diritti che la vita quotidiana sia una vita rispettata e consolidata
E invece c'è culturalmente qualcuno che pensa che appena si vede una divisa sì in voga allo stato di polizia
Mi sembra una nazione normale quella che ha dovuto fare una legge per dire che occupare la casa di un altro è un reato
E se uno occupa quella casa può essere sbattuto fuori se non ricorrono ovviamente casi particolari di persone che hanno difficoltà ma siamo parlando di eccezioni
Noi abbiamo dovuto fare una legge che dicesse questo
E allora se invece che dieci passi Maria facciamo cinque sei da questo punto di vista
E perché c'è una grande difficoltà giornalistica non di quella che magari abbiamo appunto oggi anche ricordato tutelato dalla Commissione come dicevo prima culturale di ambienti di partiti
Che permettetemi di dire se Candiano ed eleggono al Parlamento europeo qualcuno che quelle case le occupa e ne fa diventare una battaglia politica
Di che cosa stiamo parlando se qualcun altro candida alle regionali nella regione Calabria chi tra l'altro da un autorevolissimo luogo ma con l'Università di Roma
Ricorda una terrorista dicendo che fondamentalmente una maestra di vita una compagna di lotta
Di che cosa stiamo parlando
Potrei aggiungere altre figure che istituzionalmente labbro svolge un ruolo invece ne faranno ne fanno un altro ma forse siamo già in campagna elettorale
Quindi sinceramente
Vorrei che in questo momento in questo luogo del normale anche talvolta voi abbiate qualche remora in più qualche lamentela in più qualcosa che per dire si può fare si poteva fare di più ve lo dico io che si poteva fare di più
Però abbiamo un problema che non ci scoraggia non ci siamo candidati per cambiare questo Paese e per cambiarlo culturalmente per cambiare alcune dei le idee che hanno fino adesso gestito questa Società riducendo la per quella che
Per portarmi a un'altra non ci vogliono due anni non ce ne vogliono tre probabilmente non servirà una legislatura però la strada è questa
E quindi quello che io volevo semplicemente dire oggi ripeto non mi sento di fare grandi discorsi lo per quello che è accaduto
Che c'è qualcuno che lavora in questa direzione
Che c'è qualcuno e quando vede una divisa è contento perché non ha paura se un carabiniere lo ferma a un posto di blocco non deve scappare con un motorino per poi magari quel carabiniere finire sotto processo
Perché chissà che cosa ha detto che cosa è successo a quei ragazzi in motorino mio padre e mia madre mi hanno insegnato che quando un carabiniere un poliziotto di firma ti fermi
Intanto il che non è nulla da nascondere ma comunque ti fermi
E se qualcuno lo fa è un problema di chi lo fa però poiché visto che che marea montante esce ecco noi combattiamo questa marea montante
Con tanti i politici con tanti giornalisti contanti giornali che comunque anche a proprio rischio e pericolo si schierano da un'altra parte
Ci sono come sapete bene tanti giornalisti che oggi sono scortati o rischiano di essere scortati con le posizioni che prendo pensare in che paese viviamo ecco però siamo che hanno una sala pesante da questo punto di vista Nassiriya non ricorda tutto quello che sapete per cui non vi arrendete voi non ci sta non si sono rese queste persone figuriamoci se ci arrendiamo noi quindi
Andremo avanti andiamo avanti perché mi dobbiamo semplicemente dire grazie Luigi
E tutti quanti voi non ringrazia teme io sono al servizio dei cittadini sono stato elette votato per questo voi invece avete preso un impegno molto più gravoso che quello di indossare una divisa che mi fa rischiare la vita siamo noi che ci oggi notiamo davanti a voi vi ringraziamo previsto lo diamo per quello che fate ogni giorno e per questo vorrei se voi siete d'accordo concludere questo incontro con un minuto di silenzio ricordando
I carabinieri che da oggi non ci sono purtroppo più
Grazie
Ovviamente signor generale cortile nostre condoglianze alle famiglie a tutti i carabinieri al comandante ripeto grazie ancora per quello che fate quotidianamente ogni minuto per la nostra sicurezza per la nostra vita e per difendere la nostra società

